La Ventana (05/07/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 Ciudadanos tendrá finalmente un hueco en la manifestación del Orgullo convocada para mañana por la tarde en Madrid Ester Bazán será un espacio de la zonas

Voz 1454 00:15 preservada a los partidos políticos pero no tendrán carroza como habían pedido Adrián Prado buenas

Voz 0019 00:20 de tal Esther buenas tardes si el partido de Albert Rivera desfilará con una pancarta propia con el lema vamos orgullo recuperando así parte del lema de la campaña electoral vamos ciudadanos al frente estarán la portavoz parlamentaria

Voz 3 00:30 Inés Arrimadas el líder del partido de Madrid

Voz 0019 00:33 en hacia Aguado y López alcaldesa Begoña Villacís los organizadores que en los últimos días habían mostrado bastantes reticencias a que la formación participara en la marcha por su negativa a firmar el manifiesto del Orgullo lo consideran un documento político finalmente han habilitado un espacio en la llamada Zona roja de la manifestación junto a otros partidos como UPyD somos Demo

Voz 1454 00:51 Croacia la bolsa frena la racha alcista de los últimos días arrastrada por el sector eléctrico caídas después el anuncio de una bajada de la retribución por el transporte distribución de la luz y el gas realizado por la Comisión Nacional de la Competencia Rafa Bernardo

Voz 0313 01:04 las tardes buenas tardes el IBEX acaba de cerrar dejándose un cero siete por ciento con varios valores energéticos en la parte baja de la tabla de cotizaciones el que más ha perdido

Voz 1762 01:11 ha sido Enagás que se ha dejado un siete coma dos por ciento después Red Eléctrica tres coma siete por ciento Ignatius ha retrocedido un tres coma tres por ciento en cambio el valor que más ha ganado ha sido grifos que suma un dos coma siete por ciento con todo el Ibex treinta y cinco ha quedado de nuevo por debajo de los nueve mil cuatrocientos puntos en nueve mil trescientos treinta

Voz 1454 01:29 cinco hoy ha entrado en vigor el nuevo reglamento de adopciones internacionales se reducen los tiempos de tramitación y se otorga mayor seguridad jurídica a los menores y a las familias adoptantes que podrán elegir el organismo acreditado para llevar a cabo su petición en toda España la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia va a establecer el número de expedientes nuevos que podrán tramitarse en cada país iban a ser únicos el modelo de contrato y los costes de los trámites el miércoles pieza en San Sebastián el rodaje de la nueva película de Woody Allen esto va a afectar a la movilidad en el centro de la ciudad en algunas zonas y horarios nos lo cuenta in hecha

Voz 5 02:41 Tomeo previa a la presentación de Efrén que John ha reconocido una reunión ayer con directivas del Atlético de Madrid para negociar por Griezmann y hablado sobre reanimar diciendo que es un caso que está totalmente cerrado que al PSC no le interesa que animar saga de el ya además en Wimbledon clasificado Bautista octavos jugando Verdasco contra Fabiano dos sets a cero gano

Voz 1454 03:00 ay sí tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:07 a cinco días del pleno sin candidato en la Asamblea de Madrid el acuerdo la derecha sigue sin consumarse PP y Ciudadanos ultiman un acuerdo pero Vox sigue sin entrar en la ecuación Ciudadanos insiste en que no se va a sentar al menos oficialmente a negociar con la extrema derecha Ignacio Aguado ex portavoz de la formación ahora

Voz 6 03:23 bueno nuestro eh

Voz 0771 03:25 lo que no corresponde que es intentar llegar a un acuerdo con el PP no con el resto de partidos políticos que decidan qué hacer desde luego Docs también de la que decidir si quiere bloquear en la Comunidad de Madrid José quiere permitir que arranca la legislatura

Voz 6 03:35 intentar cuando

Voz 0771 03:37 no yo ya he dicho lo que vamos a ver si llevo además tres meses diciendo lo que vamos a hacer y vamos a mantenernos firmes por convicción porque lo dijimos en campaña queremos respetar nuestro votantes

Voz 1454 03:45 aquí tenemos una noticia de última hora el juez paraliza la suspensión de multas de Madrid central que decretó el Ayuntamiento

Voz 0089 03:52 Alfonso Ojea buenas tardes buenas tardes así es el recurso contencioso administrativo presentado esta misma mañana por la organización Ecologistas en Acción junto a Greenpeace y también a la Plataforma en Defensa de Madrid central solicitando la suspensión cautelar de la moratoria las multas por accesos indebidos a esa zona ha sido admitido por el Juzgado de Instrucción número veinticuatro de Madrid lo que deja sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado jueves veintisiete de junio es decir Madrid central sigue en vigor tal tal y como lo estaba desde el pasado treinta de junio

Voz 1454 04:23 gracias Alfonso hoy Madrid se prepara para el día grande

Voz 0089 04:26 el orgullo ese ha presentado el dispositivo de vigilancia durante

Voz 1454 04:28 el desfile el Ayuntamiento dice que la seguridad está garantizada hay quinientos agentes municipales menos de los previstos para el despliegue que no se han presentado voluntarios pero que tendrán que ir de todas formas porque el consistorio suspenderá su descanso semanal el comisario general de la

Voz 7 04:41 policía Teodoro Perez positivo para meter a seiscientos alrededor de los tres días desde el miércoles al domingo en mil setecientos mañana únicamente se va a quitar el descanso semanal

Voz 2 04:53 como máximo a ciento cincuenta treinta y dos grados en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 8 05:09 BNS

Voz 9 05:11 los servicios informativos

Voz 18 07:13 pues me deprime

Voz 6 07:17 desde indignado

Voz 2 08:35 a La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 08:41 sólo seis y ocho minutos de la tarde a las cinco y ocho en Canarias estábamos en La Ventana Es tarde de viernes y hasta ahora toca citarse con la música en directo hoy es una edición un poco especial bueno bastante por varias razones primero porque Benjamín Prado está en Jerez en Radio Jerez Benjamín estoy vive si trabajas buenas tardes seis como aquí aquí vivo y Trobajo cerquita de la playa muy bien hoy el lunes te espero para la final del concurso Relatos ocurra llegar tarde despegas tras la final para alguna otra cosa palabras otra cosa muy bien bueno como en una competición por ver quién está más lejos Iñaki de la Torre están Islandia hombre ya en Islandia pues casi que le he dicho mira no hace falta que en tres días

Voz 1 09:18 fruta lo ya la vuelta nos lo nos lo cuenta

Voz 24 09:21 ahora si el cambio climático ahora tendrá que dar explicaciones

Voz 1 09:24 pero hay más cosas hay más cosas especiales

Voz 0313 09:26 en esta Ventana musical que es casi infinita

Voz 1 09:29 así como algunas carreteras

Voz 2 09:40 hoy hombre sí

Voz 25 10:13 sí

Voz 0313 10:52 había que llegar a carreteras infinitas para que se entendiera por el más difícil todavía abro comillas música y cocina son artes abstractos no es fácil explicar con palabras ni los sonidos ni los sabores y texturas sin recurrir a las metáforas pues carecen de referentes lingüísticos o conceptuales cierro comillas estas palabras las es saca dado del libro Rudy Advisor de la periodista Laura Ramos un libro con una idea fuerza que consiste en explicar cómo se cocinan las giras indie en el sentido amplio de cocinar pero en el particular de comer de verse supone a través de las confidencias las del capítulo de confesables de cinco Tour managers que son los de Love of Lesbian Vetusta Morla Sidonie Lori Meyers León Benavente este libro desgrana toda la cara de diríamos de las giras osea carreteras hoteles camerinos baños furgonetas y lo más importante los lugares favoritos es como una guía para comer de las principales bandas indie de nuestro país uno de estos sin tour manager está con nosotros vamos a presentarle con música de lesbianas y palabras de la propia Laura Ramos constante

Voz 26 11:57 planas representa a la perfección el perfil de tour manager que vive la música es su profesión como un auténtico romántico esto lo hace falta observarle un tiempo para darse cuenta de que la música es el motor que la inútil una manera de entender y vivir la vida y que ser tour manager de los Love of Lesbian es mucho más ción trabajo sigue emocionando Se cada vez que escucha allí donde solíamos gritar desde el lateral del escenario nunca se pierde esta canción dice siempre me acordaré el día que vino Ricky Nos enseñó la mezcla me atravesó como ninguna otra canción de un grupo con el que hubiera trabajado o incluso de mi época se que lo que voy a decir va a parecer una locura o una barbaridad pero para mí es como un Heroes de David Bowie si matarme pero para mí lo

Voz 0313 12:50 nadie planas buenas tardes bona tarda buenas quiero verlos Gonçalves estás muy bien muy bien hoy contigo hemos hablado alguna otra ocasión y cómo se te suele presentar como el quinto lesbiana yo creo que debe ser un poco especial en tu en tu papel de de tour manager porque suelen decir que son músico

Voz 6 13:08 frustrados tú no tú tienes tu propio grupo estrella era doble en ese aspecto no yo no tengo la suerte de poder tocar además comparte

Voz 2 13:17 desde de la banda de lo compleja con lo cual tengo como el corazón repartido con con muchos amores

Voz 0313 13:23 Laura Ramos buenas tardes él es un poco la excepción es un poco precio el raro o es o es el el negociado general que son reales

Voz 1973 13:30 yo creo que él es especialmente cometió romántico no que siente la música creo que más que

Voz 0313 13:36 el maldito del escenario viviendo los conciertos

Voz 6 13:40 eso no lo hacen todo no

Voz 1973 13:41 no están obligados todos los del libro viajan con los grupos pero hay algunos que son más técnicos más negociadores y el yo creo que es más eso rock star él no le gusta cuando lo digo pero es que creo que es muy rock star

Voz 0313 13:55 hola buenas tardes buenas tardes de están todos bueno es que esta noche tocan en Madrid en el en el recinto de de Ifema que por cierto hoy en Madrid en la semana del orgullo a pocas horas de tal acabamos de contar que Ciudadanos no tendrá carroza pero tendrá presente tal tenemos noticia de última hora en Madrid noticia importante verdad Alfonso Ojea buenas tardes qué tal buenas tardes Carles qué pasa con Madrid central

Voz 0089 14:19 bueno que esta mañana ha presentado una demanda el carácter contencioso administrativo por parte de Ecologistas en Acción por parte de Greenpeace y también de la Plataforma en Defensa de Madrid central el Juzgado número veinticuatro de Madrid que es donde se ha presentado ha decidido admitirla en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento contencioso administrativo cuando una eh un reto curso una demanda es aceptada automáticamente se paraliza de manera cautelar para su posterior estudio en profundidad legalmente porque de permanecer activa podría generar determinados problemas eso es lo que ha sucedido por lo tanto volvemos a la situación original es decir a según la justicia Madrid central no ha quedado suspendido

Voz 0313 15:00 levanta la moratoria provisionalmente provisionalmente

Voz 0089 15:03 lo paraliza esa moratoria la paraliza un

Voz 0313 15:06 juzgado de instrucción concretamente no

Voz 0089 15:08 lo veinticuatro de Madrid tenemos por delante todavía bastantes jornadas para que la justicia decida qué va a hacer definitivamente lo cierto es que a partir de las siete y media de la tarde dentro de una hora y cuarto una de las organizaciones que ha presentado esta demanda esta misma mañana aquí en Madrid en el Juzgado número veinticuatro que es el que lo ha admitido va dar

Voz 0313 15:28 prensas son Ecologistas en Acción en su

Voz 0089 15:31 tu sede nacional que está muy cerquita de estos estudios centrales se va a producir esa rueda de prensa para ofrecernos todos los detalles a los medios de comunicación de las razones del Juzgado número veintidós

Voz 0313 15:41 las multas se va a volver a mutar habrá que verlo todo

Voz 0089 15:44 eso evidentemente pero eso se suspende por eso se suspende no vaya a ser que se cree vicios legales que no bueno enormemente luego el desarrollo de cualquier normativa estamos hablando para que nuestros oyentes se entiendan de la jurisdicción contencioso administrativa que como digo muy bien obliga que en cuando se presenta la demanda es admitida por un juzgado se paraliza la aplicación del hecho demandada

Voz 0313 16:07 titular por sino de lo escuchado antes se paraliza momentáneamente la moratoria sobre Madrid central Alfonso Ojea un abrazo con vosotros hasta luego

Voz 27 16:18 en qué les puedo contar

Voz 2 16:24 la eh

Voz 0313 16:27 más parece que la letra de la leyenda del aire que os puedo contar que parece que a la verdad no no no director de orquesta pero qué pedazo noticia también es un derecho

Voz 6 16:39 has de pagar las primeras políticas del el

Voz 0313 16:42 el Gobierno no me parece como un revés muy en la cara a ver si lo habéis traído vosotros maravilloso ojalá tengamos buenas noticias

Voz 2 16:49 avisando

Voz 0313 17:07 Benjamín no te oye aplaudir no es que estaba pesa

Voz 0281 17:10 lo que sí que González un tipo muy especial tanto si a veces el olvida al cantante de la banda en una gasolinera y todo

Voz 28 17:18 ya apuntada que le va a perseguir toda la vida pero pero hay que celebrar

Voz 0313 17:22 lo se lo contamos ahora quiero incorporar al que más a la conversación porque el compromiso de los viernes es música en directo y esta música la va a traer hoy alguien también muy muy singular es verdad mira tú Benjamín lo sabes hace años que tenemos una hora de música los viernes que no pedimos nada la gente que viene sólo complicidad ni siquiera hay que estar de promoción claro somos humanos no si alguien hace méritos Si alguien tiene algún quinteto algún gesto coño pues al final también cuenta que eméritos que medidos por ejemplo que era un disco aparezcan ventanas

Voz 27 17:57 venga bien

Voz 0313 18:09 Hinault Una Ventana sino más incluso en la noche

Voz 29 18:22 M

Voz 0313 18:27 la música de Vetusta Morla que esta noche actúan en el festival Cruïlla de Barcelona lazos en Madrid Vetusta Morla en Barcelona iba a Arnau Martí buenas tardes bona tarda al frente de mucho la primera canción que escuchábamos forman parte de su último disco hay alguien en casa ahora estás en una fase de moverte en en solitario pero de buen rollo casos también también explicar

Voz 6 18:50 no no si de buen rollo digamos que me he liberado del del del yugo creativo y al abuelo hubo Creative vuelo por el aire libre en el en el tecno dorados

Voz 0313 19:00 oye Súmate a la convocatoria de ya la conversación de esto de las interioridades de de las giras en comida bebida en lugares porque él ahora la gastronomía como eje central de este de este libro tan importante es donde se bebe antes y después de los dos

Voz 1973 19:15 pero sobre todo antes hablando con los grupos y los tres managers ellos decían que es después de tocar es el momento más importante del día para ellos del día el concierto es

Voz 21 19:25 el día en el momento que tienen para relajarse para

Voz 1973 19:28 el pase de la furgoneta para regalarse homenajes antes de ir a tocar is que también muestra la evolución de los grupos no de ir en la carretera de comerse un bocadillo rápido un plato combinado en un área de servicio a poder permitirse salirse de la carretera hay comer bien

Voz 6 19:46 antes de los conciertos pero eso del

Voz 0313 19:49 patas deprisa corriendo yo creo que ha pasado a la historia o es lo que cabe deducir de la lectura de

Voz 1973 19:54 si tu libro hay estilos hay maneras pero

Voz 0313 19:56 esto ha pasado a la historia así no ya estamos grandes grupos que ya

Voz 1973 19:59 da igual no se lo podría decir que un día pueden comer un bocadillo

Voz 0313 20:04 es Gonzalo tiene que explicarnos olvidarse el cantante de que esto yo lo he dejado pasar pero no olvido hombre yo otra cosa que yo creo es que

Voz 0281 20:10 que que leyendo el libro de Laura Tedax te das muy bien cuenta es que

Voz 1 20:14 ha pasado a la historia también la idea del del mar

Voz 0281 20:17 ayer del Mercedes Blanco esa que se jugaba con una recaudación mientras el que la pista estaba sobre el escenario y arrasó más bien colega son de verdad son un un miembro más de la banda Hay tipos por lo general amigos de los artistas verdad Laura

Voz 1973 20:32 sí suele pasar aunque eso a veces no sé si trae problemas pero la di la diferencia no la distancia la barrera entre ser amigo colega porque necesitas a alguien de confianza en el que confiar y que te cuide y conozca pero también la la barrera de lo que ser amigo y luego trabajar no porque al final no acaba no dejan de ser sus jefes él tiene que hacer de jefe de sus propios jefes

Voz 0313 20:54 pero esa relación que en la fija quién quién fija el modelo de relación surge

Voz 8 20:57 creo que es una un código de confianza y de buen funcionamiento no es para nosotros Gonzales como un traductor de nuestras necesidades hacia el exterior o un transmisor de de de entre la banda y el resto no conoce las inquietudes de cada uno de nosotros lo que necesitamos como grupo y él le el lugar donde va a ir el grupo y lo que hay alrededor y hace todo lo posible para que eso venga hacia la banda de una manera solucionado todo lo que es el que se come los marrones todos los marrones para que todo no los vean te enteras de lo que está solucionando y que tú tengas como un estándar básico cada vez que vas a tocar no

Voz 0313 21:35 bueno tercer intento tercer aviso como los toros

Voz 1 21:38 puede alguien olvidarse al cantante del grupo tomes nunca es que es que en todo el libro Sami figuras como perfecta increíble increíble llega un momento en el que se va al garete que es como mejor cantante servicio eso pasa porque somos muchísimos somos Veinticuatro de gira entonces en un momento dado viajamos en autocar de dos plantas en el que debe plantear iba son todo camas para dormir por para esto tiene la finalidad de tienes un concierto en Galicia otro en Cádiz otro en Avilés otro en Valencia tres acabas el concierto viajas se vieron Barcelona no si Cruïlla vosotros por eso yo soy vetusta y mañana hemos hecho un intercambio de rehenes entre Vetusta Barcelona Madrid y les he dicho que intercambiar rehenes tenéis una fantástica mañana no Kylie Minogue si lo va a tener que decía contra el día te bajas el servicio lista todos en cinco minutos volvemos aquí y en cinco minutos parece que ha venido todo el mundo entonces hace un recuento ha bajado a esa zona un Piti usted no necesito chicles vale vale estamos todos si si no estábamos todos el pitido siempre Santi Balmes decidió siempre

Voz 0313 22:48 claro pues está bien empleado Si bueno

Voz 1 22:50 da justo cuando entrabamos nos incorporamos autopista Semel Lola sangre pensé me lo he dejado y efectivamente me empecé a gritar

Voz 0313 22:58 conste en acta que tenemos un compañero aquí en La Ventana cuyo nombre no voy a revelar si puedo acordarme pero que no voy a revelar que eso Elvira a su hijo si igual el recorrido incluso varios kilómetros luego volví

Voz 8 23:10 es decir por una simple decirle a los cursos recurre los los fans de los Lesbian bueno pues que sea estén apostados en las gasolineras de la A2

Voz 6 23:19 por si vuelve a ocurrir

Voz 28 23:21 en cualquier momento

Voz 0313 23:23 ya hay un momento del libro muy chulo donde se habla de una una especie de división de categoría de ranking de los tipos de de restaurante esto hace Martín Muñiz el el el tour manager de León Benavente dice están los buenos bonitos y baratos que sería una categoría los de fin de semana los de gira gourmet y hoy toca homenaje a quién decide eso

Voz 1 23:45 pues generalmente es depende un poco antes de salir en nuestras aguas

Voz 0313 23:49 en Baleares non da dependen del buen gusto de la banda de cómo está acostumbrada a la banda

Voz 8 23:57 ahí dentro hay gente que se deja llevar hasta ahí está ok con lo que con lo que sucede no hay hay otros que que tenemos es las necesidades de conocer restaurantes del del que nos han hablado oí que has ido curioseando en Google y tengo que probar esa esa ECA chopo maravilloso del que habla hacemos el paso obligado por ahí

Voz 1454 24:19 casi parece que las giras son la excusa no para ir de restaurantes

Voz 0313 24:22 pues lo tiene viajar y cruzar tanto lugares

Voz 31 24:25 a Casper Amos cruzar tantas veces el charco al menos nunca para hacer este trabajo ahora hay dos taxis en la esquina para hacernos olvidar nuestra casa la rutina y nuestro miedo a la de camino al aeropuerto a alguien empieza aptos se queja de que en los aviones no se puede comer es temprano y en la radio se da a conocer al que estampó su coche en la sede del PP furibunda una vez más sin que nos va pasa algo sean próxima pero no sabemos que Airbus se toman café con toda tranquilidad día planos del futuro y la pata juntos sobre la los cayos de Florida empezamos a pensar cómo ha cambiado no está brinda al fin y al cabo los aviones un hasta siempre que tengas a uno y otro

Voz 0313 25:16 me encanta me encanta compartir micrófono con la gente la música Martín cantándola

Voz 6 25:21 la canción de mis canciones favoritas buenísima es decir es buenísimo sí lo he visto tantas veces en directo en primera por del Estado

Voz 0313 25:28 por ejemplo es una descripción pormenorizada hay una magnífica de algunos aspectos muy básicos de de lo que son las giras qué cacas la agentes de la música no lo del vino final cuando vas en un avión bueno

Voz 6 25:41 sí yo lo yo me quedo con el vino no tomo pastillas de ellas porque puede estar tres días durmiendo

Voz 0313 25:46 hay algún tipo de cómo antes de jugar al fútbol o hablar por la radio algún tipo de comida que no sea nada recomendable antes de

Voz 6 25:53 en la con que eso digamos que es muy mala idea para los cantantes porque el café porque veíamos que te te crea esa esa pasta en la garganta que que no te permite sacar yo no como queso casi IV pasó la tarde torciendo durante el programa produce mucha Femetal yo sí yo por ejemplo yo

Voz 8 26:10 no cenó antes de un concierto yo tampoco pasó mucha hambre hasta después de concierto

Voz 0313 26:15 te pones ya lo que me pongo para que llame

Voz 8 26:18 pues alimentando este acuerdo eh no porque a veces bien la digestión y estás cantando y estas estás optando a la vez no no es no sales poco ágil

Voz 0313 26:31 González ponemos el ejemplo de Love Of Lesbian porque es el que tenemos hoy aquí en directo y a mano cuando en en una banda cada uno es hijo de su padre su madre tiene sus preferencias en este caso gastronómicas cómo se hace para conciliar se bloquea como la política o o no o haya

Voz 3 26:46 el ratio de actualidad el el hilo conductor es lo que los une a todos es el placer por comer bien entonces íbamos a un Japón pues que sea un buen Japón quizás el que está menos acostumbrado a comer carne pescado crudo o lo que se lo que se en el menú disfruta por el solo hecho de que está muy bien elaborado entonces eso es lo que le hermana con el placer del resto que quizá disfruta mucho más de de del contenido de la carta lo mismo cuando vamos pues a a comer pescado frito a un lugar donde el pescado es excelente quizá ya di que no sea muy fan del franquismo pero el producto es tan bueno estás en Cádiz y encuentra es el lugar adecuado

Voz 0281 27:26 es que compra acciones de oye y lo mismo que hay grupos indie vosotros sea lo que sea eso bueno así lo dice el libro también también hay cocineros indies de alguna manera

Voz 8 27:37 extendiendo el concepto sean más independientes más a su bola más si son los que más gustan os gustan más los más tradicionales al revés la alcachofa

Voz 0313 27:45 sí sí yo qué quiere decir eso que no que no precio

Voz 8 27:48 como una guía gourmet porque habla también de todos los lugares que nosotros aprovechamos que están al lado de la autopista en un pueblo que no pararía jamás que es un pueblo de de de pueblo que hacen pues sí que se pueden escabeche y espero que alguien lo descubrió y es barato y es bonito y puedes aparcar la furgoneta sabes que no simplemente los los lugares de

Voz 6 28:09 sí Michelin no super gourmet buen porque

Voz 8 28:12 pero hay hay una variedad de de de cocina en España tenemos la suerte de tener un país maravilloso en ese sentido de de gastronómico no hay hilo de cocinero indie pues yo que no sé no hay mucho mainstream que eso es gusta evidentemente yo creo que ese tipo de cocina Alternativas de la que estoy hablando no no sé cuál es el pueblo antes de llegar a Madrid con muchas veces con yo lo descubrió a través de Sidoni de Dani blanco que era el pueblo pollo con las con escabeche que convivida es un pueblo que que no ves nadie por las calles ni nada ideas como es establecido en los años sesenta y ahí esa ese restaurante que siempre está vacía porque eche exquisito no

Voz 1782 28:48 también es conveniente recalcar que que muchas veces también pasa la palmada se come muy mal y entonces también desde aquí creo que hay que abogar para eliminar por fin el Macarrón blando de los restaurantes de España porque es muy establecidos

Voz 24 29:04 tampoco es todo tan bonito tan comer bien y tan al alguno le ponen de pronto una pistola encima de la mesa para decir que no a

Voz 1973 29:10 no no si eso bueno eso pasó en México hace muchos años ha bueno no no era vetusta era el mánager y al tour manager de Bunbury que trabajaba también con Vetusta Morla hay que bueno fueron a una zona conflictiva cuando intentaron cobrar la mitad del concierto pues le dijeron que no que muchas gracias que había estado muy bien el concierto valoraban que hubieran estado a gusto y que ya sevillano

Voz 0313 29:34 Meco en México pasan cosas singulares el otro día entrevistamos a los fetén fetén contó que con el serrucho ese que llevan para tocar un día en un en un programa con críos ellos preguntaron y un chaval contestó a cortar cabeza

Voz 1 29:50 dice que dice que México ocurren también en verdad lo de en un pueblo de Ávila cuyo nombre no quiero acordarme me vino a buscar la policía la Guardia Civil también sale en el libro

Voz 1454 30:01 esa irme pasearon por medio de la

Voz 1 30:03 Plaza de toros me me pasaron por ahí no momento mientras tocaban el Papa para conocer increíble todo al pueblo no era Buñuel todo y me llevaron al alcalde Calderé un señor bajito grueso Calvo sudado puro me dice porque tengo que pagarle a usted antes de trabajar elige porque tienen unos gastos que cubrir me dijo hasta que usted no toque no cobra y me coge la policía me sacó de allí hasta que no cobren hasta que no aún no cobramos en bolsas de basura inversor te dijo yo cuando voy a la charcutería nuevo chorizo antes de comprar mejor mejor Buñuel Berlanga que Scorsese tenía una pinta

Voz 0313 30:46 bueno lo dicho los viernes La Ventana música en directo Martí pierna o cuando quieras

Voz 32 30:53 sí sí

Voz 34 31:11 todo

Voz 35 31:19 con los para muy con tan sólo soy yo tantas cosas muy

Voz 34 31:56 habría que ver

Voz 35 32:00 mucho mucho las casas no

Voz 36 32:13 son

Voz 34 32:20 sí cero ocho

Voz 35 32:27 un mundo

Voz 34 32:46 eh puede rodar las noches ahora

Voz 35 33:07 no

Voz 36 33:11 eh eh

Voz 32 33:17 ajá

Voz 0313 33:30 ah

Voz 28 33:35 Arnau en directo Una Ventana regresamos en cuatro minutos

Voz 6 39:01 la Ventana con Carles Francino veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias ya que

Voz 0313 40:15 dimos un viernes más asomados a la ventana de la música de la música en directo con Planas con Julián saldrá Arriaga convertir pero no con a Ramos autora de Rudy Advisor que es este libro donde cuenta interioridades de de las giras de alguno de los grupos no quiero decir indie de los grupos más importantes de este de este país ya hemos hablado básicamente de gastronomía decía antes Julián que no suena guía Michelín bueno yo tengo uno nombres apuntados su luego los los compartiría con los oyentes sino chinos importa pero me gustaría también que habláramos un poquito sobre los otros marrones que tienen los responsables de una gira a los tres tour manager os Rodman ayer Othman ayer a secas

Voz 38 40:52 yo creo que bueno que ir tú

Voz 1973 40:55 hacen de Rowe también y entre ellos hay diferencias

Voz 0313 40:57 duro Road hay diferencia diferencia a ver

Voz 3 41:00 contra si va todo un poco rápidamente resumido cuando un primer grupo empieza tiene un colega que les ayuda ese tío que conduce cargue descargar la salida es el Rodri a nivel a nivel de nombres como no tenemos tradición de Industria todo ha sido como aplicado de del rollo veo anglosajón traducido al español que siempre supongo a tu manera entonces del grupo crece un poco al tipo que conduce ya sólo conduce lleno de descarga iban anunció que que descarga desde aunque ya empieza a ser el Roa qué grupo crece un poco más y hay delito de luces al técnico de monitores entonces ese tipo se encarga de que todo funcione ese es el road manager el tour manager del grupo ya tiene una capacidad para el guión viajar Piper tiene que hacer la macro producción que es hablar con una empresa de de camiones con Iberia a hablar con con cal

Voz 0313 41:51 en la de hoteles con Martín Berasategui y si se tercia exacto a todas la las la macro producción

Voz 1 41:56 tener a mover a veinticinco personas

Voz 0313 41:58 es una que es exacto ese es el tour manager que pueden sois la casta de los managers

Voz 3 42:04 bueno es es obligatorio que tiene que hacerlo entonces puedes no viajar por lo que haces es dejar la gira cerraba para que todo funcione la producción técnica la logística la humana bla bla bla bla bla

Voz 0281 42:19 sobre si tú vas a ver cómo veo Filho hace no mucho a los Vetusta Morla un concierto a Caja Mágica cuarenta mil personas todo desde que entras por la puerta hasta que te vas sale perfecto es que alguien está trabajando mucho ahí estas cosas nunca ocurren por casualidad

Voz 0313 42:31 el paro ha tomado muy bien acto en este caso Benjamín

Voz 3 42:35 Cyril Cyril es el tour manager de sirios debo de Vetusta que es un excelente ejemplo de persona que hace muy bien su trabajo

Voz 1973 42:44 el por ejemplo es no viaja desde el del libro es el único que no mira en el libro

Voz 0313 42:49 Cyril de voz de Vetusta Morla Dani blanco de que es el de Sidonie no Manuel Requena de Lori Meyers en Martín Muñiz de de León Benavente y gone salde de Love of Lesbian tú tienes un Tour

Voz 6 43:02 Rowe todo algo manager menos otros con mucho y ocho yo soy mi propio road manager llegador a veces por Ron manager

Voz 0313 43:09 antes quería una segunda canción de ventana que se encendían por la noche me otra pero la querer recuperar hoy

Voz 27 43:16 cada eh

Voz 2 43:28 Jean

Voz 6 43:32 hace méritos en los discos y se van sumando a La Ventana de vez en cuando

Voz 0313 43:35 no es verdad jugando a ver si si tanto

Voz 6 43:37 vamos estoy haciendo trabajo lírico para que el próximo disco ya puede haber pueda venir todos los viernes cuando cuando el próximo disco

Voz 0313 43:43 trabajando en ello de momento lo primero que va a pasar ser

Voz 6 43:46 una gira Tech que va a ocurrir a partir de octubre la juega tengo que ir a las salas pequeñas del país a enseñar las bondades de la música electrónica combinadas con esto que son canciones de pop y voy a hacer un show muy especial y eso es lo que pasará a partir de octubre yo seguiré haciendo el nuevo disco vas con banda va solo cómo voy voy con banda una banda mutante que a veces somos cinco y a veces somos dos entonces cada noche al sería menguante en este caso sería menguante o creciente según según han valorado la luna

Voz 0313 44:13 oye antes yo decía al comienzo de la conversación que el libro recoge las anécdotas del capítulo de las contables de las confesables bueno tampoco te voy a pedir que que cuentes lo que no se puede pero seguro que te ha quedado fuera mucho material

Voz 1973 44:27 no te creas haberlo hecho un poco de censura en algunas cosas pero los toros managers como decíamos antes que son también

Voz 0313 44:33 los conoce el trabajo que se basa en la confía

Voz 1973 44:35 danza sabe muy bien lo que pueden contar o no a cualquiera entonces protegen mucho la intimidad de los grupos sí quedan contaba alguna cosilla que no sale en el libro

Voz 38 44:46 bueno porque tampoco era

Voz 1973 44:48 cuestión de hacer amarillismo ni Salsa rosa peros protege mucho a sus grupos no cuentan muchas cosas que no se deban saber si salen las manías no es decir el

Voz 6 44:58 mañana gastronómicas en vasco a comer arroz no es Sidoni siempre quiere comer pulpo que recortar no sí sí

Voz 1973 45:06 bueno incluso Lori Meyers por ejemplo no quieren repetir nunca restaurante

Voz 0313 45:10 bueno él es siempre obligan a a Manuel Requejo

Voz 1973 45:12 nada nada a a cambiar de restaurante

Voz 6 45:15 pero no sé porque porque no se acordarán les llevará el mismo restaurante Ca gira Nos acordarán hoy Julian te pasa con el Tabasco me gusta comer picante mucho el picante y diferentes tipos de picante aquí en España se exprese tan feliz en México porque tienen muchas variedades aquí en España es él la Tabasco básicamente es lo que puedes en contra

Voz 0281 45:37 eso no ser felices de estar ardiendo

Voz 6 45:40 con osea hago una compensación los días de calor sabes como si se equilibró Mi cuerpo da cosa es que yo tengo la mala suerte que pido siempre Tabasco en los bares restaurantes y entonces el chascarrillo típico del camarero de turnos es yo pido tienes Tabasco me contestan en la más quina pero es un chiste de Iturriaga sitio es propio de hecho cuando te hecho ciento sesenta veces en un año y tengo dos años estás hasta el apoyo ya mira a la cara camarero ya sabe que no va lo hemos empezado bien nuestra relación no me insiste

Voz 50 46:22 por alusiones

Voz 6 46:23 los perjudicados

Voz 2 46:34 qué tarde llevamos esto Sidoni bueno también vale también por alusiones oye una cosa

Voz 0313 46:43 pero pero ruido los flacos Leiva eh no no verdad Benjamín no se puede estar como Leiva

Voz 6 46:48 por cierto leí es un gran flaco pero también es un gran gourmet le encanta comer y le encanta comer bien y comer no de comer mucho nadie lo diría nadie lo diría no sé de lo metes nos da vida

Voz 0313 46:59 el interior es la vida interior yo creo

Voz 6 47:03 tiene y aparte es que físicamente tiene el hueso y lo que recubren tiene músculo no sé cómo es eso oye otros apartados del del libro ir de de territorios legendarios también camerino lo de antes de los conciertos chupitos Copa Snow u otras cosas y eso

Voz 0313 47:22 hay hay más de leyenda que de que de verdad porque antes muchas con la mano antes un concierto no lo comme il me parece muy bien y antes de radio normalmente tan

Voz 6 47:28 poco o no en las horas inmediatamente anteriores

Voz 1973 47:31 hay mucho de leyenda yo creo que hay un poco de leyenda por los mitos que nos han llegado de grandes bandas de Estados Unidos au por películas sí que pasan cosas pero que no son camerinos muy lujosos están lo básico no una mesa sillas Katerin que a veces parece

Voz 51 47:48 eh de cumpleaños fiesta de cumpleaños de cuándo

Voz 1973 47:50 las pequeño pasito poco más que no pasan tantas cosas

Voz 0281 47:58 como Iván nos imaginamos no cuando nos gustan grupo

Voz 6 48:02 oye y la y la lista de de selfies quién decide cuándo se termina eso también es competencia del tour manager

Voz 3 48:09 el papel de malo malo te a veces no de no ahora no a los chicos están cenando tranquila a veces te toca hacerlo ir en patines con ellos porque por ejemplo a mí me tocó hace muy poquito a Roger Hodgson Supertramp futuros cual he sido súper fan toda mi vida y me en el papel dejar nervioso para hacerme una foto con él entonces eso me llevó a pensar en la de veces que llevan me tocan a mí hacer como un poco de poli malo con con con ellos y con la gente que se acerca desde entonces les dejó que hagan un montón de fotos

Voz 28 48:39 ah pues entiendo que que que tanto

Voz 6 48:43 viento de esos siempre me ha llamado la atención qué tanto por ciento de la gente que que os acerca porque Hall porque es admira porque

Voz 0313 48:51 sabe las canciones por qué tal qué tanto por ciento Sacyr

Voz 6 48:53 ahora bien y qué tanto por ciento de torpeza Pésaj

Voz 0313 48:57 por el torpes a las tres de la mañana en la más eso que te iba a decir depende de la hora de Pepe la ahora no sé si depende de la hora

Voz 6 49:05 intentas dejarlo claro desde el desde el principio

Voz 0313 49:07 como lo del Tabasco sí bueno el típico

Voz 6 49:10 personaje que seta que cogía del Etoo ella ya ETA ese adecuado así como es un colega del del cole no me voy de no estamos empezando bien son las cuatro de la mañana borracho además una foto ahora no quiere una foto lo siento después de día en los festivales son no otro es mucho más normal

Voz 51 49:26 la gente es muy educada es decir yo no tenía

Voz 6 49:29 además experiencias

Voz 0313 50:01 yo estoy yo he dicho antes que algunos de la lista de restaurantes este libro los quería compartir con los oyentes de La Ventana y lo voy a hacer está en la granja Anabel Mabel de de Jordi Rufino MoMA en Barcelona pero está también el restaurante El voy de Madrid el Noor en Córdoba el Gastro Jonde del chef Miku en el Madrid también la genuina en Valencia no conozco las no sí bien bien pero bien bien Valencia capital au

Voz 6 50:25 poquito a las afueras la genuina casa rollo no goza una antigua casa Fallera ya sabe esas pues de de paja de Carlos arreglos es un lugar que hacen unos horarios muy fuera si sí están Arnedo

Voz 0313 50:38 Conde de Álava en Vitoria tiernos tigres en A Coruña Casa Solla Pontevedra este lo conocían de hecho prólogo lo es

Voz 1973 50:46 sí del libro que antes hablábamos de chefs indies no sé si es bueno te puede considerar noche Cindy pero sí un chef muy rockero que está muy vinculado con la música y le gusta mucho

Voz 0313 50:56 el secreto mejor guardado según este libro que está en Bilbao en el votar Choco y cuéntalo tú es como una sociedad casta

Voz 1973 51:04 no Micah tienes acceso si te invita alguno de los socios que forman parte eran chocó se crearon en la dictadura franquista para eludir la censura o la prohibición de Reunión del Grupo son sociedades casi todas masculinas sólo pueden cocinar hombres aunque las mujeres pueden entrar a comer bueno creo que todos ellos casi todo el mundo indie no India ha pasado por el Choco de Bilbao invitado por Javier a cocinar y a comer cuando van a tocar a Bilbao

Voz 6 51:36 es un tipo muy especial muy culto

Voz 9 51:39 muy motivado

Voz 6 51:44 siempre nos ha abierto la puerta de choco

Voz 8 51:47 hablamos de música hablamos de cultura hablamos de cualquier cosa deja cocinar

Voz 0313 51:52 tú cocinas también si los deja

Voz 8 51:54 ponernos en la la cocina les ayudamos y al final estamos todos pues tomando vino hablando cocinando

Voz 6 52:01 el cocinado somos amigos que todos cocinado por ejemplo Ricky Ricky Janer amigo muy cercano entre los que estamos si también cocina Se da muy bien Nos gusta Oriol de lo presión también cocina edad muy bien Dani teclista de los hombres en también José Luis de León Benavente también es Nos encanta cocinar nos te lo haces tú no

Voz 0313 52:23 ahora entiendo ahora entiendo Laura la la fuente de inspiración a tenías ahí pero eso pero eso son cosas que el que el público lo no conocemos no que dices bueno pues este que que hobby o qué manía o queda afición tendrá pero las ocho delegaciones fue fue un grupo de Whatsapp también hola

Voz 1973 52:39 sí sí sí bueno hay dos grupos de Bachar no hay uno de de músicos pero el origen es el grupo de whatsapp de los tour manager ir los managers que sea más Maiso que de ahí viene el título del libro que están pues como unas cincuenta o más ayer Ayers de la escena que ahí se van intercambiando pues recomendaciones de dónde comer dónde parar Si estás pues en medio de de de Burgos si no llegas tarde y no saber dónde parar pues alguien tiene apuntado y los restaurantes Carlos

Voz 0313 53:07 pero desde Burgos ponerlas siglos pero bueno ya ya

Voz 1 53:12 es una profesión muy bien chicos alguien puede decir un área donde me pueda duchar antes de Aranda de Duero cosas porque si es el momento hay diez respuestas flipante es el lugar donde más información gratuita obtienes

Voz 8 53:25 dónde puede esconder nunca ver te lo dice

Voz 6 53:27 eh

Voz 0313 53:47 bueno pues es íbamos cerrando esta edición tan especial y tan bonita también de La Ventana de la música en directo y como el compromisos este pues Martí Pernau nos regala un segundo tema para para despedir que tengas muchísima suerte amigos y amigas

Voz 1454 54:00 Serrat Jambrina hasta el lunes Vega

Voz 0313 54:02 todo

Voz 34 54:25 hay mucha perdida en el medio estoy Ana no sólo a la muerte de gritar vendrán a verme en los que su gira I

Voz 53 55:01 quién era era Arnau

Voz 34 55:15 ni a hablar estoy viva yo venía está sola grita vendrá a ganar

Voz 9 56:05 ahí di irá

Voz 53 56:08 que ver a ver Arnau no

Voz 54 56:26 no

