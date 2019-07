La Ventana (05/07/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 como les hemos avanzado hace unos minutos en La Ventana Madrid central sigue en vigor porque se ha paralizado cautelarmente la moratoria de las multas Ester Bazán

Voz 1454 00:15 lo habían pedido Ecologistas en Acción y Greenpeace y un juzgado de Madrid ha aceptado en la sede de ecologistas donde en unos minutos está prevista una rueda de prensa para ofrecer los detalles de lo que supone esta decisión judicial está Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes

Voz 0089 00:28 buenas tardes el Juzgado número veinticuatro de Madrid señala en su resolución la admitió la admisión a trámite de esta demanda y por tanto la suspensión cautelar del acuerdo del Ayuntamiento de Madrid que dejaba sin vigor Madrid central a efectos jurídicos esta decisión supone que la situación regresa al treinta de junio en teoría con su restricciones en marcha también con sus denuncias por los incumplimientos aunque deben pasar todavía varios días para que esa maquinaria administrativa vuelve a estar engrasada Miguel Pérez lo hago portavoz de Greenpeace uno de las organizaciones que ha llevado ante la justicia esta solicitud de suspensión la valoraba ante los micrófonos de la SER

Voz 2 01:04 en mi día de vacaciones yo estuve allí y el alcalde decía que tenemos mucho libre para hacer su trabajo porque su responsabilidad es cuidar por la calidad del aire es cuidar por las muertes de las personas que vivimos en Madrid afortunadamente el Juzgado también hace su trabajo

Voz 0089 01:20 desde el Ayuntamiento de Madrid señala que aún no han recibido la notificación

Voz 1454 01:24 la ministra de Justicia ha puesto en valor el contenido de la sentencia de la conocida como la manada el Supremo la ha hecho pública esta mañana quince días después de que conociéramos el fallo de la Sala en declaraciones a la Ser Dolores Delgado subraya lo que dicen los jueces sobre el consentimiento el avance que supone en materia jurídica de perspectiva de género

Voz 3 01:42 la sentencia repito eh muy sólida iraquíes una pensión completa y que no puede permitir reflexionar sobre ella es una aportación jurisprudencial muy buena para la concesión de estas sentencias bueno en la medida en que refiere que ese consentimiento no puede entenderse dado por un sometimiento porque las circunstancias que llevaron a la víctima a someterse lo que hacen es excluir precisamente ese consentimiento

Voz 1454 02:09 Donald Trump se defiende de las críticas por sus errores sobre hechos históricos en el discurso con motivo del Día de la Independencia en mitad de la frase el teleprompter sea apagó Se fue capucha ha dicho el presidente norteamericano no es una buena sensación ha añadido cuando estás delante de millones y millones de personas en televisión vamos con el

Voz 4 02:26 parte Toni López buenas tardes Esther muy buenos empieza en Barcelona la presentación de friend que John como nuevo jugador azulgrana antes ha hablado el presidente Josep María Bartomeu asegurando interés reuniones con Atlético por Griezmann ir descartando en principio ánimo

Voz 5 02:37 ahora sabemos que no quiere irse del país lo sabemos

Voz 0089 02:41 pero también sabemos que quiere creer

Voz 5 02:44 sea por lo tanto no hay caso

Voz 4 02:46 en los octavos de la Copa África en juego la segunda parte del Marruecos cero Benin cero y a las nueve eso juega el Senegal Uganda Wimbledon han adaptamos los dos españoles que han jugado hoy Bautista jugará contra López y Verdasco contra Medvedev Oxfam

Voz 1454 02:58 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este viernes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 6 03:09 servicios informativos

Voz 8 03:18 puede ser pero al llegar la

Voz 9 03:21 mucho que nos ponemos en modo Hora veinticinco la actualidad de otra forma con Ángels Barceló que apenas cero

Voz 10 03:31 el esquí la veintena de la cultura y el ocio

Voz 0313 03:48 los viernes a esta hora efectivamente no asomamos a la ventana de la cultura y el ocio en Madaya chinos buenas tardes

Voz 0564 03:54 buenas tardes semana proponemos una decena

Voz 0313 03:56 menos eh una decena de planes en los que invertir tiempo el fin de semana un recorrido que hoy comenzamos concretamente en Málaga porque es una forma parte de la banda sonora de Iron Man una pieza del compositor director de orquesta John Demme Nick Él será uno de los protagonistas del Festival Internacional

Voz 1 04:22 música de cine el món suma celebra esta mañana en Málaga

Voz 0564 04:26 una cita internacional vinculada al Festival de Málaga que llega a su cuarta edición hay conciertos clases magistrales y encuentros con compositores John Demi es uno de los protagonistas del compuso también la banda sonora de La Pasión de Cristo pero también lo son Rober folk un compositor clásico de música de cine como Loca academia de policía o historia interminable dos ir ya su nombre Mitsui que es compositor de bandas sonoras de videojuegos es la primera vez que el japonés viaja no sólo a Europa sino a Occidente y las entradas de su concierto llevaban mucho tiempo agotadas al director del MOMA a Juan Antonio obligar le hemos preguntado por la importancia de las bandas sonoras en las películas

Voz 11 05:02 para mí el la banda sonora de una película o como mejor me gusta llamar la música original creo que es al cine lo que por buscar una similitud del adjetivo al nombre lo califica lo dimensión una edad intención también le da significado lo que es más importante también es una manera una clave para evocar las películas desde la memoria de desde el recuerdo por eso queremos aquí en Málaga todos los años encontrarnos con ese elemento fundamental del cine es la música original

Voz 0313 05:34 tiene tiene toda la razón yo esto lo hemos hablado muchas veces con con Carlos Boyero ellos lo lo importante que es una buena banda sonora

Voz 1 05:40 sí ese es el Real una buena banda sonora

Voz 0564 05:43 Nos contaba Juan Antonio que un director de una película hoy en día piensa en la música original del mismo modo que en el reparto de los actores le preguntamos también Si una mala banda sonora puede deslucir a una película

Voz 11 05:54 todo lo contrario es decir que una película llamemos más débil puede reforzarse notablemente con una música bien elaborada bien construida y que tenga una dimensión creativa realmente importantes yo creo que hay que considerar el cine como un hecho creativo global de ahí una serie de elementos cuya suma hace que se

Voz 0313 06:17 que explique en eficiencia en creatividad

Voz 11 06:20 está claro que la música se convierte en un elemento fundamental a la hora de captar de vivir una película

Voz 0313 06:28 el Festival Internacional de Música de Cine en Málaga

Voz 12 06:32 pero entrar en esto es como el viento que mueve ese propósito la arena quién baila que se mueve

Voz 0313 06:45 era el vaquero acaba de comenzar el Festival Internacional de Teatro Clásico que se va a alargar hasta el día veintiocho de este mes una edición que se autoproclama la más american insta inclusiva hay feminismo que feminista

Voz 0564 06:56 lo es desde su lema de Sor Juana Inés de la Cruz el mundo iluminado yo despierta las mujeres fueron protagonistas en el Siglo de Oro la edición de este año reúne obras de catorce dramaturgas de teatro clásico de la época veintiséis de los espectáculos que se suben a escena están dirigidos por mujeres como Carme Portaceli también hay directoras de México que es el país invitado de esta edición Ignacio García es el director del Festival de alma

Voz 13 07:19 en los corrales de comedias proponían un modelo de convivencia igualitario que fuera no lo había en las mujeres en el escenario podían decir podían gritar podían defender sus derechos de una manera diferente que en la vida común que en la vida cotidiana y creemos que el festival tiene que ser un altavoz de esa manera de expresar una voluntad de una sociedad mejor

Voz 0313 07:43 para este fin de semana que es el primero del festival que podemos ver

Voz 0564 07:46 la mañana se celebra el Día de México en el festival podrán verse entre otros una versión del desdichado en fingir de Ruiz de Alarcón por su parte la Compañía Nacional de Teatro Clásico sube al escenario El castigo sin venganza de Lope de Vega con dirección de Helena Pimenta nuestros oyentes pueden consultar toda la programación en la web del Festival un festival que se define como una reserva natural del teatro clásico por qué sus textos siguen hablando de nosotros

Voz 13 08:10 cada vez que hay alguien que considera que el mundo no es justo y que hay que vencer esa injusticia aunque parezca imposible uno se transforma en el Quijote cada vez que alguien piensa que le han quitado su libertad uno se siente identificado con Segismundo y en el caso de las mujeres cada vez que una mujer se rebela contra los abusos de poder y contra la violencia contra las mujeres se transforma en la tease vea del burlador en la la urgencia de Fuente Obejuna esos versos resuenan en el público y cuando los escuchan no sólo aquí sino las compañías que ven del mundo han montado esas obras porque cuando escuchan esos versos sienten que les están hablando de ellos

Voz 14 08:49 sí

Voz 0313 08:53 iré el teatro clásico saltamos a contemporáneo

Voz 15 08:57 enhorabuena

Voz 0313 08:59 en la Sala Beckett de Barcelona podrá verse hasta final de mes la obra Amor mundi una

Voz 0564 09:03 obra centrada en el mundo de la pedagogía de la educación cuenta la historia de una maestra apunta de jubilarse en su último años testigo de un caso de violencia en sus aulas y el tema se eleva de las manos esta maestra vocacional que ama su oficio acaba expulsada del colegio y termina contaminada por la violencia imperante una historia que nos habla también del amor por los demás sobre hacer el bien y el altruismo a victorias Puigvert la creadora la directora de la obra le hemos preguntado porqué decidió escribir esta historia

Voz 16 09:29 posiblemente la maternidad Hay las horas que pasado reflexionando sobre a qué es llevar a mi hija no es bueno el tema siempre empieza por algo personal y luego se convierte en algo más grande o más que va más allá de lo anecdótico de lo biográfico no entonces me parece que el tema de la educación es un tema clave en nuestra actualidad no si hay alguna manera de cambiar el mundo que nos rodea que me parece que está en las Lucas

Voz 0313 09:59 Morin os queda todavía no último propuesta de teatro pero en formato Pérez

Voz 17 10:03 si alguna vez V Fame veda digo perdóname cariño estaba de es Craig

Voz 0313 10:19 la sala Tara ampara de Madrid acoge hasta el veinte de julio el Festival de Teatro y Danza breve

Voz 0564 10:24 sí un festival que llega a la tercera edición incorporando por primera vez a la danza el certamen invita a las compañías a interpretar sus piezas breves hasta mañana pueden verse todos los espectáculos los mejores pasarán a la semifinal que se celebra la semana que viene y los mejores serán premiados el veinte de julio son piezas de un máximo de veinte minutos con cuatro actores en escena como mucho al director de este festival ajuar Expósito le hemos preguntado hasta qué punto en el teatro la danza sigue estando vigente lo de hacer las cosas por mero amor al arte

Voz 18 10:54 ninguno de de estas compañías ninguna de las obras que pueda hacer yo o cualquier persona que no nos dedicamos a esto buscamos sobre todo en el en el teatro breve por supuesto la recaudación lo hacemos porque porque amamos esta profesión eso no significa que nos busquemos la optimización económica de todo este esfuerzo no significa que todo que todo valga hay que tengamos siempre trabajar gratis porque también en el teatro hay que pagar la luz de pagar la estrategia de los niños hay que pagar la comida

Voz 0313 11:35 vivir cuesta dinero a todo el mundo e incluso si tu trabajo te encanta no no lo olviden no lo olviden ahora que muchos son son adictos al todo gratis

Voz 8 11:45 Web tipos de and men by Days

Voz 0313 11:56 yo estoy que escuchamos forma parte de la banda sonora de etnias espectacular show

Voz 1 12:00 en un espectáculo pensado

Voz 0313 12:01 para que el público de fuera se acerca la cultura española a través de la música y el baile

Voz 0564 12:05 sí estarán en el Teatro Calderón de Madrid todo el verano un espectáculo que cuenta con quince números musicales y que trata de explicar la cultura y las tradiciones españolas se Mari de ello es el director de escena

Voz 19 12:17 pues mira sacar sobre todo eh pues la visión que hacemos de los mitos cómodo Quijote todo o ano Carmen que los traemos a nuestros días y lo reflejamos desde un punto de vista bastante singular no con muchos matices y creo que es serían la parte más espectacular de Beiras espectacular

Voz 8 12:40 que aquí trescientos fincas y aunque no tiene amigo pronto ya los viernes

Voz 0313 12:53 ya saben que es día de estrenos en las salas de cine yo hoy

Voz 20 13:00 este año

Voz 0313 13:04 hoy llegará las carteleras una película de animación para niños Elcano Magallanes la primera vuelta al mundo

Voz 6 13:13 siete

Voz 1 13:22 haremos una nada Ruth una película cocinada a fuego lento la primera versión del guión es de hace veinte años pero no ha conseguido ya

Voz 0564 13:29 para a la gran pantalla hasta ahora hasta hoy la película es ante todo una historia de aventuras de La gran aventura protagonizada por Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes uno de los guionistas de la película es José Antonio Vitoria con quién hemos hablado

Voz 11 13:42 no es una biografía del Cano no es mental desviar es una película de aventuras sobre el viaje que emprendieron cinco carabela que solamente pudo terminar una idea de lleno de peligros de de sitios nuevos de traiciones de motines a la aventura ciento por ciento en todo lo que tuvimos muy de acuerdo yo es en hacer una película de aventuras y que a la vez encajara los principales hitos históricos la manera en que se dieron los torito

Voz 0313 14:14 bueno aquí porque somos como somos pero Hollywood a esta historia le hubiera sacado y aún partido en fin decenas de películas lo veo

Voz 0564 14:21 totalmente lo comentaba De hecho José Antonio Vitoria ya no sabríamos la historia de memoria por otra parte uno de los retos de esta pelicula ha sido encontrar el equilibrio entre ser una historia para público familiar y el respeto a los hechos históricos

Voz 0867 14:33 pues sí es una de las dificultades que tiene el el con

Voz 11 14:36 para esto porque por un lado tienes que ser honesto con la historia de alguna manera de intentar que no traicionar la lo que sucedió y por otro lado la historia lo que tiene de partículas que sucede como le parece bien a la historia suceder no sea tiene a las reglas de una narración de un guión a los giros a los puntos de interés a las partes de un guión y entonces uno de las dificultades es conseguir meter en cintura digamos que es todo esto coincida no

Voz 21 15:13 de quién es muy al

Voz 0313 15:32 para Louis Armstrong el paraíso estaba al menos en parte en bailar mejilla con mejilla para otros bueno y es incompatible con la anterior no hay nada comparable a sumergirse en las páginas de un libro así que para los que anden buscando lectura Emma que qué título recomendamos este fin de semana ver

Voz 0564 15:46 si esta semana le hemos pedido consejo a Esther Gómez la librera de la moi tocó en A Coruña

Voz 22 15:51 tras la sinfonía de la de un escritor americano llamado Douglas Kennedy me parece una novela muy para para para leerla en verano por no picados ahora empiezas a leerla ya no puedes parar no es la historia de Alice una chica que empieza contando a los quince años y llega hasta los veintinueve que es ya editora una familia americana de clase media acomodada en los empieza a contar todos los secretos que esa familia va guardando el libro va sobre todos de esto no de de que todas las familias somos un poco una auténtica sociedad secreta ID como tenemos que aprender a gestionar siniestros

Voz 21 16:34 sí

Voz 0313 16:36 la sinfonía del azar americano Douglas Kennedy tomamos nota antes hablábamos de una película para niños esto esto huele a niño bueno huele a plan familiar para el fin de semana

Voz 0564 16:54 sí sí esta semana nos lleva hasta Valencia al centra dar bombas Hens el Centro de Arte celebra este fin de semana su segundo aniversario con un montón de actividades una de ellas será mañana a medio día consiste en un taller para niños a partir de seis años hice titula abrir en tres mil diecinueve los niños construirán su propia cápsula del tiempo a Sonia Martínez coordinadora de actividades del centro le hemos preguntado que este puede incluir en ella

Voz 23 17:17 lo deciden lo defiende en ese momento con lo que tengan allí también lo pueden dibujar y escribir un dibujo pueden dejarles cromos que acaban de comprar en el kiosco ahí es también como un trabajo de reflexión sobre qué es realmente lo importante para ellas y ellos intentamos también es incentivar el día

Voz 16 17:35 la luego ya no sólo con nuestra persona

Voz 23 17:38 de mediación sino también entre las familias y entre los participantes no también salir del núcleo familiar del Fondo también es un trabajo como de grupos muchas veces

Voz 0313 18:00 y terminamos ya con la lista de conciertos para el fin de semana museo hablando hace un ratito de Love Of Lesbian

Voz 0564 18:06 hasta mañana se celebra el Festival Río Babel en Madrid y en el cartel están Fat Boy Slim Jorge Drexler o Love Of Lesbian

Voz 0313 18:24 eso en Madrid el festival Río Babelia en Barcelona

Voz 0564 18:26 en Barcelona también hasta mañana se está celebrando el festival Cruïlla en el parque al Fórum en Barcelona y esta noche están Vetusta Morla Xoel López Oza

Voz 24 18:38 tiene virtudes ser sana todo Lemgo hay limusina

Voz 1 18:45 y terminamos con con Mikel Erentxun que está a partir de las nueve en Getafe Madrid dentro de la programación del Festival Cultura inquieta cada vez

Voz 8 19:01 una cama deshecha las sea tasca mi mente no me encuentro me buscó y me encuentro con Verdi del líder

Voz 1454 19:54 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 25 20:01 llega la Semana de la climatización de EPO sólo hasta este sábado aire acondicionado de cinco mil quinientas frigorífico

Voz 0564 20:07 sólo seiscientos noventa y nueve euros bricks

Voz 25 20:09 por precios bajos todos los días

Voz 0544 20:12 Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo échale una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de todos Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 26 20:31 Lane al Centro Botín en Santander y descubre Calder Stories una nueva mirada a la obra de Alexander Calder móviles que desafían la gravedad coreografías para ballet diseños de automóviles noventa trabajos que muestran la faceta más desconocida de este pilar del arte del siglo XX hasta el tres de noviembre Calder Stories una exposición irrepetible

Voz 27 20:51 es bueno nosotros estábamos ahora tomando un café

Voz 7 20:56 que no negoció ayer

Voz 0564 21:00 estamos negociando una tomando un café

Voz 28 21:05 no

Voz 1 21:08 vale

Voz 29 21:10 Madrid estábamos por la mano tendida para llegar a un acuerdo que es lo que el interés para los madres para conseguir que la izquierda y las políticas izquierda no entren en la comunidad

Voz 30 21:20 entonces lo que ha pasado en Murcia es un aviso para la Comunidad de Madrid puede ocurrir lo mismo aquí

Voz 29 21:26 el que ha pasado en Murcia es que estábamos negociando no tomando un café en La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 21:35 varapalo para el Gobierno de Almeida Villacís la justicia paraliza cautelarmente la suspensión de las sanciones de Madrid entre buenas tardes a todos es la noticia de la tarde la decisión adoptada por un juzgado de Madrid como respuesta al recurso presentado esta mañana por Ecologistas en Acción y Greenpeace la justicia echa el freno y paraliza de manera inmediata la suspensión de las multas la practica ha supuesto la desactivación de Madrid central desde el pasado lunes hay varios escenarios abiertos ahora mismo el más inmediato la rueda de prensa que van a ofrecer las organizaciones ecologistas en los próximos minutos Alfonso Ojea está allí Alfonso I que sabemos de los argumentos de la paralización porque ese paraliza cautelarmente esta moratoria buenas tardes

Voz 0089 22:17 buenas tardes se paraliza esta moratoria al considerar la justicia que él la demanda que ha presentado Greenpeace España también la Plataforma contra el desmantelamiento de Madrid central y por supuesto Ecologistas en Acción las razones jurídicas que ponen sobre la mesa alegando evidentemente la salud pública son suficientes para admitir esta demanda y por lo tanto el momento de la admisión captar también lo que solicitaban los demandantes la suspensión cautelar inmediata de ese acuerdo del Ayuntamiento de Madrid que dejaba sin vigor Madrid central a efectos jurídicos esta decisión supone que la situación regresa al treinta de junio en teoría con sus restricciones ya en marcha con sus atestados con sus denuncias pero claro está esto va a tardar unos días todavía para que la maquinaria administrativa del Ayuntamiento de Madrid sea capaz de ponerla en marcha en todo caso Miguel Pérez lo que es portavoz de Greenpeace una de esas tres organizaciones que os decíamos que ha llevado ante la justicia a esta solicitud de suspensión que desencadenó el pasado lunes tenía estas palabras

Voz 2 23:13 en mi día de vacaciones yo estuve allí y el alcalde decía que tenemos mucho libre para hacer su trabajo porque su responsabilidad es cuidar por la calidad del aire es cuidar por las muertes de las personas que vivimos en Madrid afortunadamente el Juzgado también hace su trabajo

Voz 0089 23:29 en unos minutos duró decías al inicio de esta conexión inicia esta rueda de prensa de estas tres organizaciones que han logrado con su demanda paralizar por el momento la moratoria sobre Madrid entra

Voz 0867 23:40 es la noticia del día sin duda Alfonso Ojea mantenemos esa línea abierta interrogar esa rueda de prensa en directo esta misma mañana el alcalde Almeida sacaba músculo presumiendo de las cifras de lo bien que le iba a Madrid central y kilobits iba a Madrid con la moratoria las cifras son decía las cifras

Voz 6 23:59 las cifras son las cifras Carolina Gómez

Voz 0867 24:02 qué dice el Ayuntamiento de Madrid tras conocer esta decisión judicial que dice Almeyda hizo desde cuando damos por bueno que van a empezar de nuevo a multar

Voz 0821 24:10 bueno pues se tiene que empezar a multar desde ya según las fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER la moratoria ha quedado suspendida Se trata de una medida cautelarísima el auto del juzgado es firme no cabe recurso así que la moratoria aprobada por Martínez Almeida ya no está vigente desde este momento los coches que accedan a Madrid central en teoría sin estar autorizados tendrían que ser sancionados encuentra el Ayuntamiento pues ha pasado más de una hora y media desde que hemos conocido esa decisión siguen sin hablar lo último que nos han dicho es que van a enviar una nota de prensa en los próximos

Voz 0867 24:43 bueno todo en cuanto recibamos esa nota de prensa la contaremos vamos a seguir en directo la sede de Ecologistas en Acción donde como digo en los próximos minutos arranca esa rueda de prensa donde se van a dar a conocer todos los detalles de esta importante decisión judicial el profesamente de esa sede de Ecologistas en Acción está Adrián Fernández de Greenpeace movilidad Adrián qué tal muy buenas tardes hola Javier Mazar el auto es claro os da la razón en el fondo pero si si aceptan las medidas cautelares es decir desde ya se vuelve a multar al margen de de la satisfacción entiendo vuestra Elio claro es fino no lo digo por por toda la confusión que se genera

Voz 0089 25:19 el auto confirma lo que nosotros ayer a la sensación que salíamos después de la reunión con el alcalde medida y con Begoña Villacís el auto confirma que la forma en la que se llevaba a cabo esta moratoria es totalmente irregular el aislamiento no nos aconseja no ha conseguido transmitir que plantea hacer comer y central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no va a haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre determina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa

Voz 0867 25:48 el niño Adriano ahora vais a ver los detalles en rueda de prensa pero hasta qué punto ha podido influir toda la presión nacional pero sobretodo internacional que ejercido con este asunto

Voz 0089 25:58 sin duda ha sido un factor decisivo durante mucho tiempo se ha pensado que las medidas que iban en contra del tráfico contaminante pues serán impopulares y muchos políticos nosotros desde las ONGs pedíamos valentía a los políticos por tomar medidas que eran buenas para todos pero tenían un rechazo inicial movilización sin precedentes en materia de movilidad cabido estos días la manifestación las acciones vecinales y acciones de activistas el lunes y la reacción de una de de todo el mundo y sobre todo de una Europa países que no se creían que Madrid fuera la primera gran capital europea en desmontar una zona bajas emisiones sin duda están esperpéntico a la situación que hemos vivido que es la reacción repito sin precedentes ha conseguido pues bueno ha sido desde luego Syva a la hora de de poner de relevancia un derecho fundamental como es la calidad del aire y el derecho a respirar limpios

Voz 0867 26:49 Adrián Fernández gracias un saludo buenas tardes muchas gracias hasta luego se nos acumula las reacciones en directo siete de la tarde y veintisiete minutos en La Ventana de Madrid Inés Sabanés es delegada de Medio Ambiente actual concejala de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 22 27:03 voy a estar

Voz 0867 27:05 la primera reacción de urgencia porque hemos conocido la noticia poco antes de las seis de la tarde y nos ha pillado por sorpresa a todos ha sido una una reacción inmediata de la justicia

Voz 0795 27:15 sí yo creo que da idea de la dimensión de el problema por tanto es una gran noticia la suspensión de esta moratoria que por otro lado era una medida que fue un fracaso y un auténtico caos ha habido una reacción ciudadana espectacular también europea todo esto ha tenido un éxito pacto pero para mí lo principal yo principal mensaje es que es un claro aviso a navegantes al Ayuntamiento de Madrid no se puede gobernar desde la demagogia puede optar sobre la salud el objeto primordial que tiene ayuntamiento que cuidar es la salud y la calidad que Lyle

Voz 0867 28:01 me Inés Sabanés la justicia evidentemente al menos de momento no entra al fondo legal del asunto pero algún indicio inseguridad de legal evidentemente han detectado al margen de la salud y de las advertencias que que no han llegado desde fuera estos días es si es cierto que que esta medida la moratoria estaba generando mucha confusión no porque uno ya no sabe si hay o no Madrid central si están o no en vigor las multas la desinformación ha sido absoluta estos días

Voz 0795 28:26 puede absoluta porque además ha producido un efecto llamada porque el mensaje que llegaban luego quería decir no no bueno está en vigor pero utilizan el trasporte público el mensaje más nítido que además de una campaña con mensajes muy clara nos vamos a cargar y central ha sido una especie de barra libre de accesos sin saber exactamente qué es lo que había que hacer lo que no hay con un gran impacto en zonas donde ya se había consolidado por las antiguas la PRS el la la no el acceso de los vehículos ha sido un caos ha sido una medida tomada de de con absoluta falta de rigor podía suponer más que pastún fracaso yo creo que sí me parte que es uno que se refleja en la sentencia esa especie de inseguridad por qué no tener planes de futuros de no saber exactamente de no atenerse exactamente

Voz 32 29:24 a a algún los criterios

Voz 0795 29:27 normativa regular de regulación clara que la gente pudiera comprender

Voz 0867 29:32 una última cuestión que cree que todo esto que esta decisión judicial que la respuesta masiva de la gente en la calle va a hacer reflexionar al bipartito de Partido Popular y Ciudadanos

Voz 32 29:43 bueno yo

Voz 0795 29:44 tengo todavía tengo la convicción que les tiene que hacer reflexionar la campaña I los si su actitud en la oposición que ha sido absolutamente falta de rigor de una demagogia peligrosa en términos de salud de aire han continuado con esa actitud absolutamente falta de rigor con los datos

Voz 7 30:08 siendo ya están de Jam Alcaldía

Voz 0795 30:11 no del Gobierno entonces claro que tienen que reflexionar es que no se puede seguir diciendo barbaridades día tras día cuando lo que nos estamos jugando es mucho se pueden mejorar las cosas se puede por supuesto todo lo que sea mejorable pero no tenía ningún sentido aplicar una moratoria ni desde luego cargarse Madrid vale que es que de bien tras la moratoria pero espero que una vez por todas dejen de hacer demagogia ya pidió no encontró alta ya actuaba con falta de rigor reflexionen y hagan una causa común de la defensa de la salud y la restricción del tráfico como principal elemento contaminante lo espero y lo deseo

Voz 0867 30:58 Inés Sabanés gracias por atendernos un saludo

Voz 7 31:01 muchísimas gracias a vosotros

Voz 0867 31:06 estamos a la espera de esa rueda de prensa que tiene que arrancar en los próximos minutos en la sede de Ecologistas en Acción pero sobre todo y por encima de todo estamos a la espera de la respuesta que debe dar el Ayuntamiento de Madrid Hora y media ha pasado desde que conociéramos la decisión adoptada por el Juzgado número veinticuatro de Madrid de momento lo que cambiar las cosas cuando no está en el Gobierno cuando están la oposición de momento Carolina Gómez seguimos sin respeto

Voz 1915 31:28 no seguimos en respuesta del Ayuntamiento primero nos dijo

Voz 0821 31:30 lo que no habían recibido ese auto del juzgado y que no iban a hablar hasta que no recibieron el auto después nos han dicho que enviarían una nota de prensa sigue sin llegar esa nota de prensa así que los ciudadanos siguen sin saber qué tienen que hacer después de esta decisión trascendental del del jugador

Voz 0867 31:45 digamos a la Gran Vía que ha sido precisamente el escenario de muchos atascos estos días se una vía diseñada con dos carriles por sentido en área dar restringida que se ha colapsado desde el lunes tras el levantamiento de las restricciones viendo desde la novena planta de Gran Vía XXXII toda la calle está Sonia Palomino Sonia supongo que bueno muchos conductores ni se habrán enterado de la noticia claro

Voz 1915 32:06 a juzgar por el ir y venir de coches que hay en este momento en la Gran Vía no parece que muchos se hayan enterado para que se hagan una idea los oyentes desde la terraza de la radio tenemos una panorámica bastante completa de la Gran Vía a mi derecha Callao con el mítico edificio de Schweppes a mi izquierda a lo lejos Cibeles el Ayuntamiento de Madrid donde salió precisamente de la medida de Madrid central después su prohibición bueno pues tanto en un sentido como en otro hay circulación bastante intensa tanta casi como en las aceras donde también hay que decir que hay muchísima gente desde aquí arriba podemos incluso oír los pitidos de los conductores un poco impacientes los clásicos de los atascos de un viernes de vuelta a casa todo de conductores que suponemos post no son muy conscientes de que las multas vuelven a ser efectivas en fin Javi que en la imagen que vemos hasta ahora encaja también bastante con los datos oficiales de tráfico que hemos ido conociendo estos días hoy mismo el tráfico ha aumentado un cinco por ciento en la M30 ahí en en los accesos a la ciudad y un dos con seis por ciento en el interior si lo comparamos con un día tipo del del mes de julio un dato que sin embargo tanto hoy como el resto días desde la entrada en vigor de esa prohibición de de multas el Ayuntamiento no ha querido reconocer

Voz 0867 33:16 el Ayuntamiento básicamente es comparar esos datos con el día que le que le venía mejor gracias Sonia Palomino un saludo hasta luego hasta luego la recuerden paraliza cautelarmente la suspensión de las sanciones de Madrid central son las siete y XXXIII

Voz 9 33:39 la de campaña en las redes sociales Roca La Ventana La Ventana

Voz 1284 33:50 todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos a la cola Sergio qué tal estás bien tras rodilla ha estado mal pero las muñequitas no la pierde se cuando te pones a enchufar triples Madeleine Daimiel muchas mandarinas que siga que sigue viendo muy rica Marta sino me dices lo contrario cuanto resto noticias del día

Voz 1 34:09 sí ya puedes ir comprando abandonó el Real Madrid ante la mirada de esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias sólo hay no esto eh pero también en El Larguero punto Cadena SER

Voz 9 34:29 en mil seiscientos dieciocho el jesuita y misionero español Pedro Jaramillo se convierte en el primer europeo que llega a las fuentes del

Voz 34 34:37 así lo así de Giles suba aventuras seguir aventurero tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti is síguenos en Ser aventureros punto es

Voz 1 34:56 la red social quédate

Voz 35 35:09 usted como es hoy una mujer

Voz 36 35:13 a vivir la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí de allá dado mejor

Voz 0313 35:20 confianza en mí misma genial soy maravillosa

Voz 36 35:22 estupendo soy oyente de la cadena

Voz 1 35:25 venga magnífica para oyentes que sepa Lora

Voz 22 35:29 oiga de verdad hoy Lahoz que ver bueno tampoco se pase

Voz 27 35:33 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0867 35:41 Dannatt de Madrid Javier Casal de recordamos la noticia de la tarde la decisión de la justicia del Juzgado número veinticuatro de Madrid de suspender la moratoria de las sanciones de Madrid central ha atendido por tanto el recurso que esta misma mañana presentaban las organizaciones ecologistas Carolina Gómez no ha hecho lo mismo con el recurso que presentaba ayer el Partido Socialista

Voz 0821 36:01 no había varios recursos contra esa decisión de Almeida el PSOE también había presentado un recurso contra la moratoria de multas Madrid central un segundo juez según informa Europa Press ahora mismo ha rechazado esa suspensión cautelarísima que pedían los socialistas entiende este juez que no se iban a producir daños irreparables por el hecho de mantener en vigor la moratoria de multas Madrid central según este juez del juzgado contencioso administrativo número siete de Madrid hay que escuchar primero al Ayuntamiento

Voz 0564 36:30 vamos a saludar a Pepu Hernández portavoz del PSOE

Voz 0867 36:32 el Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes sólo buenos toros Javier Bueno Le pido una primera valoración de las dos cosas primero de de la decisión entiendo positiva para el PSOE

Voz 0313 36:41 de un recurso presentado por los ecologistas

Voz 0867 36:43 pero también este bueno en fin está otra decisión que no les favorece tanto ustedes bueno eso

Voz 37 36:48 hemos muy satisfechos no yo soy de los que piensa que lo importante es que las cosas sucedan y qué ocurre y que no importa tanto quién no lo lo lleva a la práctica pero sí es muy importante yo creo que es una extraordinaria noticia para no solamente para Madrid central sino para absolutamente todo Madrid no en este caso pues el que examinó el juez que examinó nuestros recursos decidió dar trámite de audiencia escuchar primero al Ayuntamiento en este otro caso como el de Ecologistas en Acción y Greenpeace pues ha decidido actuar directamente antes escuchar ayunar

Voz 22 37:15 el caso es probablemente bien usted

Voz 0867 37:17 explica que es que ha pasado ya más de hora y media eh es casi vamos para de las dos horas y el Ayuntamiento de Madrid sigue sin emitir ni una sola nota

Voz 37 37:28 bueno no no lo entiendo muy bien no cuando otras veces han estado urgiendo pues que que se las cosas puso ocurren rápidamente y una urgencia tremenda pues en este caso creo que es una cuestión fundamental no que los madrileños conozcan exactamente cuál es la medida a mide como cómoda en ese sentido yo creo que es muy importante también seguir explicando los argumentos a los a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid no porque es una suspensión que suponía claramente las de las multas suponía claramente de facto eliminar la zona de bajas emisiones porque existía un riesgo y existe un riesgo muy importantes para la salud de las personas y porque también estábamos con el riesgo de que el procedimiento de sanción contra España no consiste en que qué tendría que tener en cuenta el Ayuntamiento ya para aplicar las medidas inmediatamente

Voz 0867 38:08 no pienso en esa gente que ahora mismo nos escucha desde el coche no ellos desean enterado pero que hay mucha gente que lo mismo puede estar cruzando todo el perímetro de Madrid central no saber qué les pueden estar multando ya

Voz 37 38:19 pues sí da la impresión desde la oposición se piden unas cosas y desde el Gobierno son actuaciones completamente distintas en este caso creo que también es muy importante que los madrileños madrileñas reciban absolutamente toda la información y que no se convierte como impunemente yo creo que está tratado este tema en algunos casos con con con unos días esto ha levantado la moratoria no y que no hay multas no porque parece que que se vio una extrañísimo libertad para circular como ha podido comprobar en algunos momentos hasta exhibición de coches de época

Voz 22 38:49 no por el centro de la ciudad Gran Vía creo que era algo escándalos gracias

Voz 0867 38:55 pero fue arrojado ya la rueda de prensa en la sede de Ecologistas en Acción Alfonso Ojea que han dicho hasta ahora

Voz 7 39:01 estás ahí

Voz 38 39:04 bueno pues lo que está

Voz 0089 39:05 comentando Javier es que en efecto el recurso de los ecologistas is de estas asociaciones vecinales asume que la moratoria sobre Madrid central no tenía un plan alternativo para evitar la mala calidad del aire de nuestra ciudad al no tener ese plan alternativo no cabía la suspensión sobre todo cuando los demandante los recurrentes solicitaban que se paralizara esa moratoria ante la inexistencia por así decir de una normativa que garantice que garantizase de la calidad del aire de la capital y por lo tanto la salud de los madrileños el juzgado ha decidido evidentemente suspenderla moratoria siempre será mejor que exista lo anterior si no hay un plan alternativo

Voz 0867 39:42 veíamos a partir de las ocho en Hora veinticinco

Voz 30 39:44 sin ninguna obra en La Ventana con Francino nosotros volvemos el lunes desde las siete y veinte La Ventana de Madrid en a siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta el lunes

Voz 1 40:01 mayor Francia este verano en Inter Mundial vamos continuo vamos con todo nuestro seguros de viaje te ofrecen protección total en todo el mundo cobertura por cancelación hasta un millón de euros en asistencia médica atención veinticuatro siete y resolución de siniestros en setenta y dos horas tres millones de viajeros confían en Inter Mundial cada año te unes Inter Mundial seguros para viajar libres la Ventana con Carles Francino es mejor de los tres

Voz 6 40:44 con Nadal

Voz 0313 41:02 hoy con hoy con Paco Nadal Paco buenas tardes vamos a hacer lo que decía aquel de hoy me veis pero mañana veréis Paco viene de Chequia Madagascar entremedias se asoma a la ventana de los viajes que que no está mal no

Voz 40 41:19 sí sí claro además es un placer Kelme entre entre entre que una lechuga así pues sí me pillas camino del aeropuerto porque salgo ahora nada en tres horitas algo para Madagascar con un grupo de del país viajes ya porque un grupo de dieciséis sí pasándolo lo muy bien era muy enseñarles una isla maravillosa novedad diferente a todo que la gente piensa que es África pero pero no es África es Madagascar así que bueno ya la próxima semana se habla de ellos contaré que que estamos viendo en Madagascar

Voz 0313 41:49 bueno pues antes del aeropuerto aprovechemos para responder a alguna de las consultas que nos han enviado oyentes viajeros a buen viaje arroba Cadena Ser punto com por ejemplo Belén Belén buenas tardes hola hola

Voz 16 42:01 buenas tardes a ver tienes a tu disposición

Voz 0313 42:03 al hoy que lujo a ver

Voz 40 42:06 también tengo unos días para finales de no

Voz 16 42:08 Noviembre veintitrés de diciembre muy finales de noviembre sería salir a finales eh no llega a dos semana quería saber un poco que me recomiendas está pensando cómo no ha llegado semana así tampoco me gusta correr mucho a lo mejor Latinoamérica Sudamérica porque los vuelos directos si te puedes ahorrar un poco de tiempo ahí nada soy toda oídos

Voz 40 42:26 bueno pues a ver si hay hay mucho hay mucho que ver a ver ese porque es muy buena porque generalmente la gente no puede viajar al Hemisferio Sur que es cuando empiezas y me dice finales de noviembre principio diciembre de la primavera empezando el verano es muy buen momento para ir a hay a lugares que luego en nuestro verano no se puede ir o no es el mejor si me dice Sudamérica conoces Albia de Sudamérica sólo a pero bueno entonces ya conoces es un gran país de Sudamérica pues mira yo te diría yo te diría que teniendo eso vayas al Cono Sur a a bajito el todo a Argentina o a o a Chile que es muy buen momento para ir Chile es un país fantástico en doce días te da tiempo a ver cosas porque además en Chile que es el avión para allí para acá P

Voz 41 43:11 pero yo hacer Un un desierto de Atacama luego parar en Santiago

Voz 40 43:17 lo tendrás que para siempre de Andrea o para ir norte sur y luego bajar hacía poco con y Punta Arenas la zona de de la Patagonia vamos te viene un viaje cito estupendo es muy buena época que sin luz quiere si de julio agosto allí tan al sur lo no se puede

Voz 0313 43:34 no lo estás cargando mucho de kilómetros Paco

Voz 11 43:36 bueno a terreno eh

Voz 40 43:39 no sé como eres un grupo de sí desolado

Voz 16 43:43 pues en principio a lo mejor sola seis apunta el genial pero el grupo grande no

Voz 40 43:47 hombre Chile Chile que muy grande pero precisamente como es tan grande tienes que volar a Santiago de Santiago a San Pedro de Atacama en avión y luego otra vez a Santiago y Foucault apuntó Arenas decir que los kilómetros lo salvas en avión si me dijeras quiero recorrer Chile en carretera imposible pero en doce vidas te da para ver cositas de norte de su insinuó Argentina Argentina también Buenos Aires irse hacia la Patagonia yo aprovecharía que tienen la suerte de viajar cuando otros no pueden espera no empieza el verano hemisferio sur y sin duda vivía también en muy buena zona en esa época todo el sudeste asiático Tailandia Birmania Filipinas

Voz 0313 44:26 no hay tiempo

Voz 40 44:29 eso no es eh Pelé Chile

Voz 0313 44:31 bueno que estamos ya me doy por bueno eso pues un abrazo beso Belén no vas consultas viajeras en La Ventana Loreto buenas tardes hola hola buenas tardes Loreto quiere algo relacionado con un fin de semana en capital europea no

Voz 23 45:05 haberlo vas a un grupo de cinco amigas compañeras de trabajo que el año pasado estuvimos en Zurich Nos nos gustaría repetir la experiencia a una capital europea esté con buena conexión con Madrid que los precios sean asequibles y que nos dé para visitarla en un fin de semana las fechas afecta más o menos feria septiembre octubre

Voz 0313 45:28 hombre alguna ciudad que descartamos porque ella conocéis Loreto

Voz 23 45:31 pues Londres por ejemplo no porque ya hemos estado todas Istúriz no porque estuvimos el año pasado

Voz 40 45:36 pues ya habéis estado bueno queda quedan muchas muchas van a ver eh hombre hay muchas opciones afortunadamente ahora e Europe está con esta vigésima yo estoy fíjate es curioso todos pensamos que Alemania son ciudades industriales y gala pero Alemania en las ciudades es preciosas con unos cascos antiguos muy bonitos por ejemplo Hamburgo que es una actividad que nadie pensaría ir para un fin de semana en Burgos Monumental tiene un casco histórico antiguo mucho arte moderno la zona del puerto sea reformado y bueno yo lo llevaré todo ese restaurante Si está muy bien y Hamburgo pues por ejemplo así que lo Iberia Ryanair vuelan Budapest también es una ciudad que para un fin de semana

Voz 0313 46:19 fantástica sí señor

Voz 40 46:22 hola UVI Fer que acabo voy bajar con ellos a la República Checa y de allí de Hungría hay vuelan directo de Madrid a a a Budapest

Voz 41 46:30 y luego hombre también es también

Voz 40 46:33 me gusta mucho Amsterdam tenemos quizás mi ciudad favorita de Europa sea Amsterdam por lo que tiene de rara de diferente de alternativa así y otra que podía estar bien a lo mejor también gustara de cerveza

Voz 23 46:45 sí nos no

Voz 40 46:48 está la cerveza puedes ir a Dublín en fin es una ciudad no es una ciudad muy monumental pero para un fin de semana está mucho juego ahí bueno lo paré todas la zona de Tempel bar Trinity College ya de utilice sí que tenía un montón de conexiones vuelve vuela Air Lingus vuela Ryanair vuela Iberia Express no sé si alguna de estas te cuadra

Voz 42 47:09 si las mismas iban lo tenemos que consultar porque somos un grupo de cinco pero yo creo que sí que alguna de esas seguramente no

Voz 0313 47:15 cuadra Budapest y te puedo ayudar y esto hace muy poquito y Loreto es una maravilla de verdad eso es sorprendente además

Voz 40 47:23 sí una zona de Bush de la zona de P Si vais a Budapest elegir a unos baños Heller

Voz 0313 47:29 en general los Heller Heller

Voz 40 47:31 esas con esa esa esa piscina con eso

Voz 0313 47:35 te quedas a las siete de la mañana que no hay nadie efectivas veces que campeones de la las aglomeraciones no me gustan sí

Voz 40 47:44 eso sí es verdad que al final la única manera de evitarlas es ir un poco contracorriente bueno pues oye Budapest Dublín Dublín ya te digo quizá sea la menos monumental pero para un fin de semana en una ciudad muy viva con mucha gente joven mucho ambiente nocturno y si está la cerveza Guinness si se puede prohibir no

Voz 0313 48:04 venga Loreto pues que lo disfrutéis bueno lo que habla un beso adiós

Voz 43 48:29 bueno cambiamos e una canción

Voz 0313 48:33 una canción canción romántica para la consulta que no sea enviado

Voz 44 48:38 ya hola Carles Solà Paco soy Mireya yo llamo desde Hendaya ir este verano en agosto viajó del ocho al quince a Saviano de Lucano es el pueblo de la familia de mi novio para conocerle quería saber pues un poco rutas que podamos hacer un día que podamos ir y venir para dormir en casa bueno he visto que está cerca Nápoles y también que esta Pompeya pero quería saber algo más algo que no nos podemos perder un poquito esos viajamos con un niño de siete años pero es muy majo y hasta todo pues nada más se supo resolver me gustaría agradecida muchas gracias

Voz 43 49:12 ese es el último detalle no era menor eh pero ellos sí

Voz 40 49:15 majo se puede ir bastante fácil bueno sea Triano Di Luca la hecho vamos yo jamás he estado allí pero voy suena es es un pueblecito de abajo es muy muy al sur de de Italia como ella dice cerca de Nápoles hombre Mireya pues si estáis allí en aquella zona eh de Italia tenis quiero Annapolis la policía es una ciudad

Voz 0313 49:34 duda nacida única

Voz 40 49:37 podía ser una ciudad africana o voy a decir una ciudad europea cayó en este pero podría estar en el otro alguno le parece decadente caótica pero precisamente para mí en eso radica su encanto no te pases por el Cartier español y el barrio español es que te crees que puede estar en Tánger no Nápoles tenéis que ir Pompeya también además ibais con un niño de siete años Il explica que Pompeya que ya lo tenderá a alucinar no de una ciudad pero luego por esa zona hay también sitio muy interesantes y cerca de Paula in Cartuja La Cartuja de San Lorenzo que es una uno lo mayo de conjuntos arquitectónicos del sur de Italia es patrimonio de la humanidad la Cartuja de San Lorenzo que está muy bien hay otro en la cereza que tiene una catedral también maravillosa y eso está por ahí cerca de Potenza por dando me dices que vas a estar también por esa zona de la provincia de Salerno es muy interesante el Parque Nacional de chilena y el verde ya no es un parque nacional con hay una zona de ruinas arqueológicas ruinas griegas antigua ciudad Se llama país Tung que está muy bien eso la zona de naturaleza de castillos el Castel San Lorenzo que está cerca de país Tom que esa zona del Parque Nacional de Chile ciento Ibai de Diana también al gustar hasta allí en la provincia de Salerno y bueno yo creo que con eso te quedarnos exclusión citas la zona Italia poco conocida Easy bueno si tiene familia allí el cambio de allí pues bueno te va

Voz 0313 51:03 no no no Lejeune es más la agenda porque si va a conocer a la familia política deberá dedicar tiempo y energía no leíamos la cosa encantadora consultas viajeras en La Ventana la música es fantástica porque siempre nos da pistas mira Ángel que nos pide que no

Voz 45 51:29 qué tal mi nombre de La Coruña me gustaría consulta arte sobre un viaje que estamos planeando hacer a la India dos personas a finales de agosto o principios de septiembre de más o menos ocho días y me gustaría que que me respondidas a a tres preguntas la primera sería eh cuál serían Cities imprescindibles para visitar en esos días cuál sería la mejor manera de o la más recomendable desplazarse es el por la India de lo hará otro y la última que sería más recomendable visita a la India en un viaje organizado en grupo organizarnos no nosotros todo el viaje muchísimas gracias a un saludo

Voz 19 52:09 pues tu dirás Paco bueno Ángel pues