La Ventana (08/07/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Pablo Casado y el B Rivera ya han recibido la invitación formal del líder de Vox para reunirse a

Voz 0313 00:10 partir de mañana en el Congreso y despejar la situación Polly

Tica en Madrid y Murcia en formación de Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 00:16 qué tal buenas tardes así es según confirman fuentes oficiales de Vox el contacto se ha producido tras la rueda de prensa en Murcia en la que el presidente de la formación insta instaba a ambos a mantenerse ese encuentro Abascal ha trasladado la invitación formal a Pablo Casado que ha respondido de forma positiva de hecho el propio Abascal agradecía en redes sociales su rápida respuesta fuentes populares matizan que el si viene condicionado a que sea un encuentro a tres también ha contactado lider de Vox con Albert Rivera pero en este caso según estas fuentes no ha habido algún contestación en ningún sentido del presidente de ciudad

Voz 1454 00:48 acaba de empezar en Bruselas a la reunión del Eurogrupo la primera en la que los ministros de economía de la zona euro buscan nombres para sustituir a la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 01:02 en se quiere ir muy deprisa argumentando que Europa debe conservar este puesto y pidiendo para es un consenso entre los gobiernos del euro consenso que pasa por empezar a poner nombres sobre la mesa aunque la española Nadia Calviño ha respondido así a la pregunta de si ella estaría disponible

perdona pude

Voz 1360 01:21 es que no hemos empezado las discusiones ni siquiera de tipo informal con lo cual me parece prematuro no reflexionar sobre estos temas creo que la prioridad está clara íbamos a ver cómo se desarrollan las discusiones

Voz 0738 01:32 el ex presidente antes del Eurogrupo conocido en España por una desgraciada declaración considerando que el dinero en el sur se gastaba en alcohol y mujeres es uno de los nombres que suenan decretados

Voz 1454 01:42 tres días de luto en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes donde un hombre ha matado presuntamente a su pareja que tenía veintiocho años esta tarde se ha convocado una concentración mientras desde la Junta de Castilla y León se ha emitido un comunicado condenando enérgicamente este nuevo asesinato expresando el más firme rechazo y repulsa a hechos de este tipo en Valencia dos policías de paisano evitaron esta pasado fin de semana que una joven fuera asfixiada por su pareja ella tiene veintidós años el XXV Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada en una zona de ocio a esta hora no suele ser habitual incluimos noticias del deporte no lo hacemos habitualmente pero a esta hora tenemos deporte en directo así que vamos tenis ciclismo Toni López buenas tardes

Voz 1284 02:25 estar a estar muy buenas tardes atrapada el Tour de Francia que por primera vez pisa tierras galas extradición cómo marcha la etapa en Francia Íñigo Marquínez ahora

Voz 3 02:31 con Tim es muy buenas el belga algo tocado

Voz 4 02:33 sale carrera en principio no va a ningún lado aunque tiene dos minutos y medio sobre el pelotón donde mi todos los favoritos quedan cuarenta y dos kilómetros de meta los más complicados vienen con adelanto al filo de las cinco y cinco cinco y diez estarán aquí en la meta

Voz 1284 02:44 gracias que con él y el resto del equipo contamos aplicaciones móviles en Wimbledon Tenis Rafa Nadal al que les va a a clasificar a cuartos de final Bautista va ganando dos sets a cero y cinco dos en el tercer setas a Per Verdasco uno uno contrario fan en el tercer set pierde dos uno

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:05 PP y Ciudadanos se abren a incluir las tesis de Vox en su programa de gobierno esta mañana sus candidatos Isabel Diaz Ayuso Ignacio Aguado han presentado su acuerdo para la investidura un documento de ciento cincuenta y cinco medidas entre las que está el control de la inmigración ilegal o el respeto de las convicciones morales en los colegios y aunque no aparece recogido en ese texto durante la rueda de prensa Ayuso ha abierto la puerta a modificar la ley LGTB hice la comunión

Voz 6 03:27 se trata de trasladar una leían Parlamento y volver a abrirla en el Parlamento no será alabó la Junta ni del PP ni de Vox ni del PSOE ni de Podemos ni de Ciudadanos es la voluntad del Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí

Voz 1915 03:39 y qué aspectos se cambian el portavoz de la formación naranja Ignacio Aguado que ha firmado el documento en el que se asumen esas tesis de la extrema derecha dice sin embargo que no firmará un acuerdo con voz

Voz 0771 03:49 nosotros no hemos negociado mirando a otros Lar a otros lugares que no sea a los votantes del Partido Popular y a los votantes de Ciudadanos a intentar consensuar un documento donde no demos pasos hacia detrás donde avancemos donde la Comunidad de Madrid sigue siendo una región de libertades no de imposiciones y eso es precisamente lo que refleja ese ese documento este acuerdo que hemos firmado hoy

Voz 1915 04:11 la candidata de Vox Rocío Monasterio hablará en la Asamblea dentro de una hora aunque en un mensaje en Twitter acaba de decir que agradece la consideración pero que no necesita tutelas de nadie del PP lo que queremos es que no admita el Apartheid ha votos que necesite dice Monasterio y hoy han vuelto las multas en la zona de Madrid centran el alcalde Almeida no le ha quedado más remedio que acatar la sentencia judicial que le obliga a suspender la moratoria que le ha durado sólo una semana en la semana pasada ahora el Ayuntamiento está preparando las alegaciones que presentarán contra la decisión del juez porque insisten en que Madrid central no

Voz 0313 04:41 sí

Voz 7 04:43 nosotros por tanto a meses vamos a construir una alternativa que va a luchar contra la contaminación que no va a perjudicar a los comerciantes sobre todo respecto a la cual no mentía iremos a los

es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes el gran Karlos Arguiñano puso de moda hace bastante tiempo aquella expresión de cocina con fundamento e cocina con fundamento qué les parece si hoy lo intentamos aplicar a la música música con fundamento con un motivo concreto con objetivo como esta canción una canción de amor al agua

Voz 9 05:53 a mí no humana ya

Voz 10 05:59 bien decirle a los mapas dejar Nolito tra Dios le pido plata nada nada

Voz 11 06:19 cada

Voz 8 06:28 vive Christa qué bien

Voz 0313 07:16 hoy abrimos la Ventana con un estreno sí porque esta canción que está sonando es la base de un proyecto de Oxfam Intermón el proyecto Agua que no recuerda que una de cada tres personas en el mundo viven o malviven en este caso sin acceso al agua potable y resulta que con la música con la cultura también se les puede ayudar

Voz 8 07:40 sí

Voz 0313 08:01 Michael Robinson Isaías Lafuente buenas tardes amigos hola buenas tardes venga vamos a hacer una cosa vamos a recordar que habéis que hemos hecho hoy con el agua desde que nos levantamos por la mañana hagamos memoria de que hemos hecho tú que has hecho Michael

Voz 1 08:14 duchado he vivido yo sí lo también

Voz 0313 08:25 los botellas de agua pero no estoy consciente

Voz 1 08:28 de hecho otra cosa

Voz 13 08:31 yo he fregado además la cocina he limpiado

Voz 14 08:35 después en la taza de desayuno y creo que ya voy por el tercer botellín de agua que si para cualquier persona es fundamental el agua yo creo que para los que manejamos la voz más todavía

Voz 0313 08:44 bueno pues hay más hay más de dos mil millones de personas en el mundo que no pueden hacer nada de eso que a nosotros lo tenemos tan por la mano que a casi hasta fin Nos pues cuesta recordarlo de tan de tan sencillo y tan tan fácil que lo tenemos incorporado a nuestro día a día bueno pues Ayna hace hay tiene su origen el proyecto esta canción que estamos escuchando que tiene cool Carles barra responsables con los cuales vamos a hablar de momento saludamos en Radio Barcelona ahora directora adjunta de Oxfam Intermón Pilar pólenes buenas tardes

Voz 15 09:14 hola buenas tardes Pilar cómo va eso pues muy bien muy contenta de estar aquí esta tarde con voz

Voz 0313 09:19 oye muy muy buena idea la de poner la música es una canción la cultura por delante como instrumento de de ayuda a los demás Ivonne el contar con su arma de elefante su buenas tardes bona tarda o la hora

Voz 16 09:31 cómo estás estás muy bien

Voz 17 09:34 muy bien muy bien eh

Voz 0313 09:36 la canción la escribió Benjamín Prado e la compuso su arma Manolo García ha hecho lo que hace siempre que es Manolo izar la música no Rafa es una canción Manolo y ahora que lo escuchábamos no como nació el esta esta idea esta iniciativa Pilar

Voz 15 09:51 bueno pues realmente cuando se junta aún unas ganas de cambiar las cosas como son las que tiene Oxfam Intermón ingente con con ganas de de su a hacer no y en este caso

Voz 16 10:00 que reconocen la su arma mucha iniciativa no

Voz 15 10:02 tirar adelante un proyecto de poner a nuestra disposición lo mejor que sabe hacer no oí exponer pues pues su música su letra contagiar a uno a otro loco se incorpora Manolo oí Yes pues juntar son una coctelera decir tiremos adelante no el poder hacer pues eso una canción que habla de agua que dé a conocer una situación

Voz 1915 10:21 un contexto y que además pues nos de herramienta

Voz 15 10:23 las pues para pues para mejorar esa situación de tantas y tantas personas

Voz 0313 10:26 yo he dicho son momento de forma que es una canción de amor demorará agua pero lo he dicho con toda la intención eh

Voz 16 10:31 absolutamente una canción de amor al agua a la humanidad a la naturaleza y a lo que tú quieras por supuesto que si como ha sido en tu casa

Voz 0313 10:39 el origen del del proyecto como sido sumando compañeros de viaje cuéntanos un poquito anda

Voz 16 10:44 bueno yo soy un caradura en realidad porque lo que hago es el tengo mucha suerte tengo mucha gente de la que aprenderlo de por ejemplo el de toda la gente y todo el equipo de Intermonoxfam que hacen una labor que a mí me parece una maravilla

Voz 15 10:57 lo que que bueno pues claro

Voz 16 10:59 yo me dedico a la música ahí puedo acercarme a ellos y de alguna manera utilizar el altavoz de la música para otras inquietudes que tenemos dentro de elefantes poder darles salida no y luego poder compartir con para mí un maestro como es

Voz 15 11:13 en Prado el poder hacer una

Voz 16 11:15 la letra juntos y darle todavía más profundidad esto pues otro aprendizaje maravilloso y luego que que alguien que para mí es un referente absoluto y un maestro como Manolo García pues colabore también de ponga voz y sobre todo la energía que él tiene la sinceridad la credibilidad lo que quieras como quieras llamarle pues para mí todo estos son fuentes de aprendizaje maravillosas Pilar cuéntenos algún dato

Voz 0313 11:40 General de lo del agua en el mundo que no que no conozcamos porque hemos hecho este ejercicio hace un momentito con ellas Michael y yo mismo lo de recordar desde que nos levantamos por la mañana que use hemos hecho del agua y cuántas personas hay en el mundo que no pueden hacer eso cuéntanos detalles ya planos por cierto de esos sistemas solares de bombeo que tiene desde hace años en Oxfam Intermón

Voz 15 11:59 pues mira la verdad es que bueno me me gustaba cómo empezaba AIS no porque es importante a veces una cosa tan fácil como abrir un grifo que está al alcance de todas y todos no pues eso es que hay más de dos mil millones de personas que que no lo tienen no cuando nos situamos en agua a veces no situamos E Sense no y al final es que es es agua vida es que es la fuente de entonces luego símbolo

Voz 0313 12:22 a cuánto tiempo godos resistió sí que no

Voz 15 12:24 más de tres días sin interés Dios tres días y eso es nada y eso realmente no estamos hablando de una de las causas de mortalidad no más amplias de cuando estamos en situaciones de emergencia no solamente por La Ser que es el primer factor sino también cuando estamos hablando de agua que es agua sucia agua contaminada agua que esta potabilizadora pues es también la fuente donde donde se pasan las enfermedades no algo tan básico no a veces lo lo lo mencionamos como como una diarrea pues es una causa de mortalidad que es clave y que que desgraciadamente afecta también a más a los niños y a las niñas no con lo cual también a veces yo creo que no somos no somos conscientes del agua no voy nuestra primera bueno de hecho a mi me gusta enmarca luego todo esto a veces no en en los objetivo de desarrollo sostenible no que estamos ahora organizaciones empresas hace seis días hasta que Leone artistas no intentando poner foco este es uno de los objetivos de desarrollo sostenible no

Voz 1546 13:19 a notarse una idea fundamental es buenísimo porque los músicos siempre han sido pues a la gente y concienciar a la sociedad porque su poder a comunicar con las masas es mucho más agudizado que el cansino verbo de un político

Voz 1 13:36 bueno yo me acuerdo yo de niño

Voz 1546 13:39 escuchando leen olvidase pise Chance intentando parar en Vietnam me acuerdo light Bob Geldof intentando paliar el hambre en África los conciertos contra la paz y la liberación de Nelson Mandela sin bueno también la del mundo de la sexualidad de bisexuales la homosexualidad David estuvo mucho más acertado con sus capaz y su capacidad de comunicar a millones de minas antipersonas boquilla escuchamos a la música prestamos atención a la música alguien hablando hacia mí en mis compañeros de pupitre lo en el lugar de trabajo cuando hemos aprendido pocos poco a no prestar tanta atención a los políticos no le veo la cara su arma

Voz 0313 14:28 pero es el estarán poniendo ojitos con dos de estos referentes que está en su lista Michael verdad

Voz 16 14:33 no desde luego yo creo que eso es verdad yo creo que es verdad siempre ha habido no en la cultura un una sensibilidad especial no yo creo que son problemas que a todo el mundo le preocupan y todo el mundo es sensible creo que también los músicos aquí la suerte que tenemos es que no es comer dimos un poco mosca cojonera no que estamos ahí claro de repente con con todo el ruido que hay en nuestras vidas y todas las interferencias pues de repente a lo mejor sonará esta canción en la radio y habrá alguien que le vendrá a la cabeza si es verdad hay una problemática tremenda con este tema no por ejemplo entonces creo que es un buen recordatorio también a ese nivel no

Voz 0313 15:08 no sólo que les suene un dato si se logra un millón de visualizaciones del vídeo de agua en Youtube por ejemplo se van a poder enviar quiero que son seis camiones cisterna de agua potable a una comunidad remota de somalí día que no quiero ni saber mirar en qué condiciones deben allí

Voz 15 15:23 pues en una situación terrible no oye muy parecida lo que estábamos comentando al principio no de mucha gente que no tiene acceso o agua que tiene acceso a agua que no es potable o cosas como que a veces tienen que caminar no kilómetros y kilómetros para ir a coger ese agua no oí eso hace también bueno pues que afecte a todo tu día a día desgraciadamente también a mujeres había niños y niñas Pilar juntarnos eso que te preguntaban

Voz 0313 15:44 de las de las estaciones de esos sistemas solares de bombeo de agua que cuando lo he visto esta mañana en los papeles me llama muchísimo la hacer

Voz 15 15:51 sí bueno porque realmente yo creo que bueno en general todo el sector no pero concretamente Oxfam Intermón el tema de la innovación es clave no al final tienes que está continuamente ideando cosas para asegurar que ese agua llegue llegue de la mejor manera posible no de hecho a lo largo de nuestra historia podemos decir con orgullo que que que fuimos dando cosas no como como un cubo que es famoso ahora en todas las respuestas humanitarias que sencillo pero que tiene su grifo incorporado no para asegurar ese ese alcance no o ahora hablábamos también de habrá de como una fuente para que los niños no hay niñas pues

Voz 18 16:23 de la mano de una manera de una manera fácil no

Voz 15 16:26 y esto concretamente pues forma parte de de esa de esa innovación es asegurar ese bombeo de agua con energía solar no son unos sistemas de Gran Scala que si hay algo que tienen muchos de estos países

Voz 16 16:38 el utilizar esa fuente de energía para asegurar no

Voz 15 16:41 no es algo que ya se lleva aplicando desde pues desde la década de los ochenta y que bueno que empezó siendo costoso y ahora pues cada vez más en este caso no pues cuando se ha ido reduciendo el coste de los de los paneles no foto volcánicos hace que hace que esto sea más accesible no y en eso estamos no sea que también es una de las cosas que

Voz 14 17:00 Pilar yo creo que conviene recordar también a la gente más joven que es que de ahí venimos es decir que el agua corriente llegó a los hogares de España ayer antes de ayer la memoria en nuestras abuelas y abuelos todavía es la la memoria en una fuente de un lavadero público de tener que ir a por el agua sencillamente para vivir de un ácido como Toledo por ejemplo que es tuvo agua corriente ya en el año mil novecientos cincuenta la Ciudad Imperial de Toledo no es decir que nosotros venimos de ahí el otro día hablamos con doctor sobre la posible inmortalidad del ser humano intereses nos decía que bueno la inmortalidad la vamos conquistando poco a poco pues gracias a las vacunas por ejemplo pero también gracias a la higiene y la higiene precisamente ha venido gracias al agua sea que no estamos hablando de la Historia de otros ni de una historia remotas sino que estamos hablando de nuestra propia historia

Voz 15 17:48 sí sí efectivamente no y a mí el tema de la higiene también es algo que no importa mucho

Voz 16 17:52 el primero es el acceso no y entonces es cuando

Voz 15 17:55 crecen los pozos los camiones cisterna unas cosas que nosotros llamamos los Blatter no que es los que acerca el agua a la población pero luego hay el ser consciente de lo que significa ese agua y ahí es cuando entran en muchos programas que que su arma dice sí sí porque

Voz 19 18:09 en el caso de claro y me parece increíble

Voz 16 18:13 no porque no no a veces no los imaginamos no pero no es sólo llevar el agua sino informar de cuál es el uso también que le puedes dar al agua no donde un niño que tiene unas condiciones de vida muy difíciles pues a lo mejor le viene de lavarse las manos y en él no lavarse las manos puede ser fatídico para él

Voz 0313 18:31 total este es un pequeño ejemplo pero imagínate

Voz 16 18:34 ven a ver derivados de esto que es que nos cuesta imaginar los no

Voz 0313 18:38 fíjate yo recuerdo programa que hicimos en Mali hace unos años una una ventana que estuvimos en el interior del país en un poblado nos podéis imaginar bueno sí Pilar seguro porque lo conoce la fiesta que se montó para inaugurar una letrina la primera letrina del pueblo la la fiesta que se montó y cómo se daban instrucciones una especie de cursillo acelerado a jóvenes si mayores para para saber cómo utilizarla como Iker importantes lavarse las manos después eso qué les decimos a nuestros hijos y les damos la vuelta ETA no sé que es una cuestión de vida o muerte por cierto acaba de llegar Benjamín Prado echar mano eras pero acaba

Voz 20 19:13 buenas tardes

Voz 0281 19:15 qué ha pasado para que me ha pasado que que el avión de Iberia espera exige tenía que salir

Voz 2 19:19 no hay veinte a las dos y venta que tengo yo para para demostrar que acabo su botella hay sí pero estoy viendo

Voz 1 19:32 menos mal que era un avión exprés

Voz 0313 19:34 hemos preguntado lo hemos preguntado a su arma antes como sede el proceso de captación de compañeros de viaje para esta esta aventura también a mi a mi

Voz 0281 19:41 a mí Soir membrana que no no sólo otras quedó tirado tú Manolo

Voz 0313 19:43 arcilla está en la autopista Manolo buenas tardes

Voz 2 19:46 hola hola cómo estás obligado donde te has quedado tu no

Voz 21 19:51 dando calmar los yo estoy

Voz 2 19:55 Barreda

Voz 21 19:59 sí pero bueno y la de la vida

Voz 0313 20:02 tiene agua para beber

Voz 21 20:04 bueno si os saliendo de una gasolinera después apostar a que me queda

Voz 2 20:11 así es metros pues mira Estados con su arma con Benjamín compila Lorena contigo hablando

Voz 0313 20:16 presentando este esta esta canción estrella del del proyecto Agua estaba Pilar ya estaba hecho arma también hace un momentito destacando el valor y la potencia de la música a la hora de de promocionar sí verbo promocionar iniciativas este tipo de Tour es veterano en esto ya Manolo

Voz 21 20:31 bueno yo hace muchos años ya purgó y varios conciertos algunos de ellos grandes para defender la naturaleza para concienciarnos un poco de la importancia de no que no vivir de espaldas al a la naturaleza que lo que estamos haciendo básicamente en nuestra sociedad y bueno yo conocía que hicimos estaba desde crío bodeguera ungir tiene quince años

Voz 0281 20:52 bueno yo te contaré que a mí cuando me llamo que no me tiene que convencer porque a mí me tiene abducido desde hace tiempo ya si me llamó y me dijo oye estoy metido en este proyecto

Voz 22 21:05 yo de Oxfam

Voz 0281 21:07 Intermón y demás si hubiera una canción al agua yo le dije hombre su haber escribirle una canción a Maricarmen la del primero izquierda todavía pero es como se hace es obligado no estuvimos a trabajar a discutir cuando me dijo además que pensaba variar como Soir más un Leante de mucha categoría supe que iba a conseguir que iba a liar también a Manolo para para el proyecto dije pues me tengo que meter la verdad que estamos muy contentos de como de como ha quedado hoy con mucha ilusión de pensar que realmente pueda poner su gotita de agua por seguir con el posible con la imagen en en esto qué es lo que importa porque en estos casos la canción está muy bien que sea lo mejor posible cantada por por estos dos es imposible que fuera mala pero de lo que se trata es de que consiga en fin ayudar a ayudar a la gente

Voz 14 21:55 para escribir una canción sobre al agua lo mejor es primero hacer una tormenta de ideas no

Voz 0313 22:00 a partir de ahí a partir de ahí

Voz 2 22:02 ya ha sido muy celebrada Santiago ha sido muy se les

Voz 0313 22:07 Prado lo de hace un momento que la canción es la escribió Benjamin la compuso su arma titula Sámano lado que pienso que es lo que suele pasar el tu a un tema no

Voz 21 22:17 bueno y donde llegó ella está ensayando el estudio justo el mismo día que como ahora la hoy bueno pues me puse a ello bastante rápido ICAL intentar dejar un poco tu impronta no desvirtuar la labor desde del creador ente no pero poner tu granito de agua como decir bueno se ha podido creo que ha quedado muy bonita ahora sí

Voz 2 22:39 bonito importantes que sirva que sea útil

Voz 21 22:41 ese esfuerzo que bueno esfuerzos cómoda ha sido un placer pero me refiero que que esa tarea hay útil porque es muy importante la concienciación sobre este tema otros temas también hay importantes el el asunto medioambiental pero desde el agua es básico

Voz 0281 22:57 no vamos a cambiar lo dejan en una gotita de agua déjame que te una cosa llaman no me dejará por mentiroso su arma a mí cuando me enseñó la primera maqueta hecha por él con su guitarra le dije oye esto tiene un aire sobretodo en el estribillo a Manolo García fantástico y me dijo su arma tú eres un brujo tío es que estoy soñando con que Manolo García se sume al proyecto ya que estaba todo metido ya casi casi desde el principio verdad

Voz 21 23:23 quiere saberlo de Toledo estábamos de todos

Voz 23 23:26 la verdad es que yo dispare alto eh porque bueno a Manolo el de

Voz 16 23:31 estamos siempre han sido referentes para nosotros importantísimos básicos y es verdad que cuando escribí la canción me sonaba a Manolo y me venía Manolo a la cabeza hoy por eso supongo que también por eso Benjamín dice lo que está diciendo porque es realidad era como un sueño de alguna manera no involucrar a Manolo pero como os he dicho antes que soy un poco jeta he caradura pues pensé oye las cosas hay que probarlas y hay que tirar para la quieres

Voz 0313 23:57 es decir con un poco

Voz 23 23:59 de fin define un poco nada pero también tengo que decir que que

Voz 16 24:03 Manolo no lo puso facilísimo bueno ha sido un placer yo una maravilla hacerlo con él también

Voz 9 24:11 a mi hermana tía

Voz 10 24:17 qué habéis me decirle a los mapas dejarlo todo tener Dios mío plata nada

Voz 11 24:41 esto

Voz 8 24:48 sí me

Voz 0313 25:10 oye Pilar una pregunta antes de deciros adiós que puede hacer un oyente para contribuir a esto pues mira lo primero escucharla

Voz 15 25:18 disfrutarla la verdad es que la letra es una pasada ahora que la vuelve a escuchar no este esta plata mojada es es río Dios líquido es muy fuerte y te conecta no con la necesidad del agua decía Isaiah

Voz 1 25:29 antes de la alegría es Un vídeo lleno de alegría

Voz 15 25:32 dirá de sonrisas no de decir de disfrutar el agua como principio básico de de de la vida y para nosotros eso es importante la labor de concienciación no y cuando la cuando la escuches pues comparte la mírala comparte porque en el fondo lo que queremos es llegar a muchas descargas a muchas visualizaciones daba vosotros mismos el dato no ya al principio no de si conseguimos ese millón de visualizaciones pues estamos consiguiendo por poner una cifra seis camiones cisterna y eso significa nueve mil litros de agua no sea que esa es la mejor y es gracias a la generosidad de la cesión de unos derechos no entonces la gente es fácil lo que en esta ocasión lo que le pedimos de disfrutar de la música disfrutar de las imágenes sí compartirlo ese disfrute también con la gente que está a su alcance

Voz 0313 26:20 y es director adjunto de Oxfam Intermón muchísimas gracias a su arma Manolo García abrazos amigos Benjamín tú te quedas un poco tú te quedas por llegar tarde también Prado se queda con nosotros porque se ha llegado tarde porque esta mañana estaba en la Universidad de Cádiz vamos a saludar a su rector que está en Radio Cádiz Eduardo González Mazo buenas tardes qué tal bienvenida La Ventana vamos a saludarle porque hay que hablar de la Universidad Europea de los mares y me gustaría que contara en qué consiste este proyecto por favor

Voz 24 27:13 bueno en primer lugar me gustaría agradeceros que Bryce La Ventana a la provincia de Cádiz y en concreto a nuestra institución académica pues que pues de esta forma podemos asomarnos y además mostrar todas nuestras potencialidades lo ese es de Estado y de Gobierno solicitaron pues en el año diecisiete al final en diciembre de dos mil diecisiete a la Comisión Europea que avanzaran para promover la constitución hasta dos mil veinticuatro de una veintena de universidades europeas que fueran de una feria de las redes que se crearan desde arriba hasta abajo y que finalmente tuvieron un gran potencial pues la Universidad de Cádiz se presentó a ese programa de unos campus de Europa ir de cincuenta y cuatro propuesta que se presentaron han sido seleccionada diecisiete entre las que participan once universidades españolas pero tan sólo son coordinadas tres de ella

Voz 1 28:08 la tres española uno de Cádiz

Voz 0313 28:11 Granada y la Autónoma de Barcelona claro pero calizos en universidad joven que hiciera hay otras que pueden tener pues más trayectoria más recursos más nombre incluso pero ya en la Universidad de Cádiz no no digamos que así a priori no entraría en la lista de las más potentes sobre el papel digo eh

Voz 24 28:27 pues hoy por hoy sí podríamos afirmar que la Universidad de Cádiz puede llegar a donde nos propongamos porque tenemos ciertas singularidades como en los estudios de lo marino marítimo donde estamos bastante bien

Voz 1546 28:40 accionado ha salido la semana pasada en él

Voz 24 28:42 quién quién de Shanghai que en el ámbito de la oceanografía estamos entre la ciento cincuenta primeras universidades del mundo que viene bien coautoría internacional entre las doce primeras lo cual dicen mucho de esta institución

Voz 0313 28:54 bueno hay un éxito que es el del Campus Excelencia Internacional del Mar no precisamente que que bueno está enfocado a las necesidades era realidad el entorno de la universidad

Voz 24 29:03 exactamente creo que es el origen de todo ese campus hoy en día es la mayor agregación en el ámbito de lo marino estimó agregación científica formada por cinco universidades andaluzas también por el por el Instituto Español Lozano García también participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas agentes sociales empresa es decir una agregación que intenta hacer útil el conocimiento que se genera en el ámbito marino marítimo para el desarrollo cultural

Voz 1 29:32 pues no sé si me ha gustado Carles

Voz 1546 29:34 exactamente como es denominado de Cádiz a que me toca como adoptivo y cada

Voz 0313 29:39 por la parte que me toca

Voz 1546 29:42 era del de la ciudad más antigua del mundo occidental que además Cádiz una provincia que tenía dos océanos Dos Mares también no el Mediterráneo y también el Atlántico por lo tanto pienso que lo una lista de Cádiz es un Liga lugar idóneo

Voz 0313 30:00 la Fed hijo adoptivo tú que defiende esta mañana Universidad deja bien

Voz 0281 30:07 bueno pues se iba hablar prácticamente de música hay de poesía estaba hablando mucho de de nuestra canción de de agua de la canción con Manolo y con con su arma bueno muy bien porque muchos alumnos en el en el curso de Cádiz Cádiz siempre es otra cosa Cádiz pasan cosas que no pasan en ninguna otra parte del espíritu con el que vive el el gaditano en el que vivimos la gente que a Agadir la verdad es que no se parece a ningún otro yo no soy niño prodigio encadena como Robinson pero pero la ley

Voz 1 30:35 tiene verdad dijo creer que la palabra que buscamos

Voz 0313 30:40 parecía que estaban Granada pero estaba en Cádiz Eduardo cuando arranca el proyecto cuando cuando se pone en marcha oficialmente

Voz 24 30:46 pues ya en la resolución nos llegó hace dos semanas y comenzaremos en el mes que viene por un periodo de tres años con una dotación para comenzar de cinco millones de euros

Voz 0313 30:56 eso permitirá me imagino la movilidad entre estudiantes entre universidades entre países entre todo no

Voz 24 31:02 el proyecto lo que a aumentar en calidad y rendimiento atractivo en competitividad internacional de las instituciones en movilidad en investigación en transferencia no sólo de la alumnado y del profesorado sino también en el ámbito de la gestión del personal de administración y servicios porque se van a buscar nuevos modelos de gestión para una para un proyecto como el nuestro por ejemplo donde participan otras universidades europeas como la de Bretaña occidental

Voz 0281 31:30 de Brest en Francia la de Kiel en Alemania

Voz 24 31:32 AMS en Polonia Split en Croacia y la Universidad de mayo muy bien

Voz 0313 31:38 Eduardo González Mazo rector de la Universidad de Cádiz gracias un placer al tratar de un abrazo fue ánimo y felicidades

Voz 24 31:44 en cada vez hay mucho duende pero que pero que trabaja mucho dar mucha gracia

Voz 25 32:09 hace Mika

Voz 26 32:36 bien

Voz 5 33:00 tonto

Voz 2 38:13 esta canción tan oportuna verdad rotunda que letra podría parecer incluso un himno de nuestro tiempo político pero la noticia no es tanto la canción sino el grupo No me pises que llevo chanclas es una pista de nuestra polémica de hoy

Voz 1 38:34 bueno pues ya

Voz 14 38:35 en el mes de julio como en cada comienzo de vacaciones aparte de las dudas frecuentes y universales de que me llevo que me voy a poner muchos conductores se plantearán si les pueden multar si conducen con chanclas según leemos hoy en El País la Guardia Civil lejos de despejar dudas pues las alimentado porque hace tres días en plena operación salida lanzó un tuit en el que afirmaba que no está específicamente prohibido conducir con chanclas pero puede ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos la cuestión es que no es que el tuits e impreciso sino una regulación legal que no especifica la prohibición de control de conducir con un determinado calzado sino que establece genéricamente la obligación de mantenerse en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o de mantener la libertad de movimientos que garantice la seguridad propia y ajena yo hombre y parece evidente que la chanclas que a veces parecen llevar vida propia no son el calzado más adecuado ni para conducir ni para tropezar ni para que te pisen que lleva chanclas pero parece un tanto aleatorio que su uso sea sancionable o no según interprete la gente

Voz 1 39:43 lo que decida si

Voz 14 39:46 realmente ese uso provoca los inconvenientes señalados así que quizás la ley debería especificar la prohibición

Voz 23 39:53 como lo hace con los auriculares o con los teléfonos móviles por ejemplo para que la cosa ya

Voz 14 39:58 de un poquito más clara

Voz 23 40:02 pero yo

Voz 0281 40:03 lo primero que preguntaría es que es una chanclas porque yo no lo tengo muy claro hay cosas las chanclas son las que metes así dos dos dedos si es un poco sandalia sigue siendo una chanclas IVAs cogido si Eva Piera ha acogido como muchas por ejemplo con cintas por delante probeta eso es sandalia chanclas el primero que es una Ángela lo que no va cogido de atrás si es que no lo sé muy bien aclaró piscina

Voz 14 40:25 esta es la que efectivamente metes ahí entre los dedos

Voz 0313 40:28 vaya sólo por delante pero también es la zapatilla

Voz 14 40:31 el ejemplo que nos podemos en invierno en casa que no te sujeta el talón por detrás in digamos que también podría ser la sandalia que tampoco lleva una travesía por detrás para sujetar todo

Voz 0313 40:41 tú en Cádiz Benjamín debes conducir casi siempre con chanclas no

Voz 0281 40:44 John Cale no conduzco nunca con chanclas porque en Cádiz se inflan a poner a poner multas era el verano pasado aquello fue una escabechina había dos o tres cruces ya famosos por ejemplo el giro hacia Jerez cuando voy a la SER de Jerez de la Frontera además donde cazaban a la gente uno detrás de otro y claro es que al principio de cada cincuenta que para van cuarenta y nueve iban con chanclas como es norma en verano

Voz 2 41:05 yo algo la gente empezamos a la gente

Voz 0281 41:08 va a llevar uno una vez repuesto se pone las chanclas de los de ponían una condición

Voz 1546 41:12 en novela Memo unas chanclas mojada chanclas seca

Voz 0313 41:15 efectivamente el con partido

Voz 1546 41:18 debo reconocer que yo también la he puesto chanclas no mucho no no a menudo pero también es cierto que no no

Voz 0313 41:24 son buenas para conducir Tomás Santa Cecilia buenas tardes

Voz 39 41:29 hola buenas tardes Tomás antes decir es psicólogo experto en sí

Voz 0313 41:32 Luis Avial ahora vamos con Sir Alec tiene que precisar más menos lo de conducir con chanclas chanclas nunca bajo ningún concepto depende cuál sería la respuesta Thomas

Voz 39 41:43 bueno la respuesta indudablemente no no por varias razones la primera porque supone un riesgo no solamente para el propio conductor sino para el resto de conductores hay que tener en cuenta que a la hora de hacer una frenada de emergencia o esquivar un coche pegar un volantazo y digamos que reaccionar con el freno y acelerador el pie no va a sufrir el mismo texto sobre el freno sobre acelerador si tenemos que tener en cuenta que podemos hacer sobre el pedal de freno más de cien kilos de presión por lo tanto debemos llevar un zapato adecuado una zapatilla adecuada y en ningún momento conducir descalzo conducir con la definición que muy bien ha dicho que es una charla por lo tanto más allá de que esté prohibido o no prohibido yo creo que hay que tener un sentido de la responsabilidad

Voz 0313 42:23 yo confieso de verdad lo ha hecho alguna vez lo de conducir descalzo prometer arena en el coche que es del género bobo pero yo lo he hecho alguna vez lo de conducir con chanclas y que en algún momento se te puede medio trabar con el lo sea que no se imagina a clase y con otras cosas también que sólo las chanclas bueno pues no porque las chanclas van sueltas con un con

Voz 2 42:43 las sandalias digamos de de recoger mejillones para entendernos no verdad Tomás esas paguita ponerlo con esas yo creo que se puede conducir tranquilamente quién claro mejor

Voz 39 42:52 lo sabe quién mejor lo sabes solar mujeres a la hora por ejemplo pasa lo mismo puede acordaron naciente que hubo con un Ferrari una mujer que conducía las mujeres por ejemplo lo saben muy bien cuando cuando llevan tacón esto

Voz 2 43:03 la oferta que te hacen pues no

Voz 39 43:06 segundo calzado por qué porque saben que es contraproducente conducir saben que es estéril oso Isabel que cometen errores y conducen con un con un zapato de tacón por lo tanto yo creo que hay que hay que aprovechar este ejemplo porque es un

Voz 0281 43:17 como se pero la DGT no ha dicho queda prohibido conducir con zapatos de tacón de aguja y sin embargo se ha dicho con chanclas

Voz 2 43:23 a ver si somos más o menos como decía antes explicaba Isaías más o menos lo tampoco los dientes del zapato atajos no ha dicho nada no

Voz 1546 43:30 sí porque mi mujer mi mujer otro par de zapatos cuando uno quiere fastidiar tacón

Voz 14 43:36 no cometer no pero bueno ahora habrá nos lo diera Thomas pero yo creo que la misma argumentación por la que un guardia civil de puede multar por llevar chanclas es la misma que utilizaría para multar a una mujer que llegue veinte centímetros de tacón

Voz 39 43:50 por supuesto exactamente a ver yo creo que lo sensato es bien habéis dicho a Icex artículos del Reglamento General de Conductores donde así expreso más más importantes en dieciocho punto uno el conductor está obligado a mantener su propia libertad de movimientos la visión y la atención por lo tanto esto quiere decir que nos pueden multar efectivamente nos gana multar hombre pues vamos a ver yo conozco bien la política de la Dirección General de Tráfico DGT Navarro y a día de hoy hay otras prioridades como cuál es el teléfono móvil

Voz 2 44:16 pues sí

Voz 39 44:18 el motorista por lo tanto yo creo que hay que áspera responsabilidad ahí la a la sensatez de los conductores que es un tema que bueno que ahora es el verano que circulamos con o caminamos con chanclas entonces indudablemente hay que favorecen el al conductor y sobre todo tener en cuenta que superior

Voz 0281 44:33 yo estoy de acuerdo con todo eso pero te gustaría saber por qué no legisla tráfico ya que lo hace sobre los conductores porque no lo hace sobre los vehículos por ejemplo porqué no es ya obligatorio para los vehículos tener limitadores de velocidad que no lo es otra cosa que no pasen de la velocidad permitida que también podrían legislar con respecto a las marcas ya los coches no sólo eso eso me temo que bastante más complicado pero sí sí vamos en tiene vamos tiene toda la lógica lo que lo que plantea yo creo que al final

Voz 0313 44:57 Tomás sería tan sencillo digo eh sería tan sencillo aparte de que precise la ley que estaría muy bien que un calzado donde una parte del Pi en este caso el talón vaya suelto no se puede a partir de ahí hay un montón de zapatos de verano frescos transpira hables que no son zapatos Tones y que son cómodos y que sirven para conducir porque el portugués

Voz 39 45:18 pues yo creo que en el mensaje principal que tenemos que trasladar a los conductores que hay que hay que circular que conducir con un zapato seguro un zapato adaptado a la conducción cuáles este zapatos buenos un zapato de suela rígida de una suela que sean lo suficientemente rígida

Voz 2 45:32 suele ejercer una presión adecuada al frenar

Voz 39 45:34 caso de emergencia que tenga muy poquito tacones lo posible y sobre todo que cubra todo el zapato que cubra todo esta cárcel zapato con el caso de emergencia que no nos deslice hemos sobre el pedal de freno en vez de frenar a tolere

Voz 2 45:45 así que el lema es no la pises Si llevas que llevan gente no pero bueno Tomás remató hemos del asunto es decir no sería muy fácil concretar llevar esto al reglamento a la ley de este tipo Lito

Voz 14 45:58 que que especifica exactamente lo que tú has dicho que se cuenta en dos líneas

Voz 39 46:02 claro lo vea contabilidad el Reglamento General de Conductores circulación pues bueno indudablemente no puede reflejar a día de hoy si todos los comportamientos de los conductores si fuésemos máquinas y fuésemos programada Schiphol son programas o pues somos robots serían muy fácil de difícil en todos los reglamentos pues nuestro comportamiento somos seres humanos la sociedad va avanzando y tenemos que dejar abiertos reglamentos tenemos que sobre todo tiene más importantes no podemos hacer seguridad vial a base de reglamentos no podemos salvar vidas a base de reglamentos miedo la solución está fue la concienciación las soluciones pues pongan con castañas como esta con la como esta y sobre todo con el sentido de la responsabilidad de los conductores ese es el verdadero mensaje

Voz 1546 46:41 bueno es que ya pedir más estudios dos guardias civiles y policías Luis te Mickey a desempatar en crisis porque estoy su chanclas chanclas todo pero el otro que sí

Voz 24 46:58 en Madrid no me mutar

Voz 1546 47:00 no entonces claro ya estamos pidiendo que el

Voz 23 47:03 es de civiles de turno tiene que hacer de juez Zapatero

Voz 0313 47:11 el lo aprovechó para quedarme con algo que ha dicho de pasada Tomás Santa Cecilia y que me parece muy muy relevante que es el tema del móvil te va de móviles verdad que la Dirección de Tráfico está estudiando penalizar con mayor severidad con pérdidas de más puntos que son dos o tres más noto más el uso obviamente sombrero

Voz 39 47:27 ahora que eso es esta se está revelando como

Voz 0313 47:30 es una de las cosas fundamentales de un accidente más grave más gordos que tal

Voz 39 47:34 bueno vamos a ver a día de hoy es el día de hoy es el factor de riesgo más importante que más vidas se dejan la carretera la utilización del teléfono móvil y en concreto el Whatsapp entonces al igual que nosotros venimos reivindicando pues es una campaña similar a la que se hizo en los años ochenta considere no conduzcas pues lo mismo si conduces no dices a teléfono móvil yo creo que eso es un buen ejemplo de una campaña que se podía volver a lanzar utilizando sociales deportivos también que falta hacen

Voz 0313 47:59 sí señor definitiva concienciar Belgrano

Voz 39 48:01 el riesgo que suponía hablar por el teléfono VoIP y sobre todo escribir

Voz 14 48:04 pero yo el otro día por ejemplo me sorprendí está mi hijo ahora sacando el carné de conducir y está con el teórico no entonces haciendo una ustedes me pregunto a mí si se podía fumar mientras se conducía yo le dije que no que me parecía que no resulta que es otra de las cosas que no está específicamente prohibido

Voz 39 48:21 el cigarro

Voz 14 48:23 cien de pero se preocupa de atinar en el cenicero que ahora ya ni siquiera llevan los coches Trini cero estar perdiendo el mismo tiempo que que pierde a lo mejor al leer un Whatsapp que le acaban de demandar

Voz 0313 48:35 ahora lo de hombre sin que ya

Voz 39 48:37 por todo aquel que haya sumado seguro que en algún momento es lacayo la colilla y entonces podemos a los mismos yo no soy partidario de prohibir que al final cuando basta con cumplir la prohibición cuando no se ve a la gente seguridad yo creo que el gran reto es cumplir la normativa no solamente por la sanción sino porque te la crees que crece en ella responsable

Voz 1546 48:58 eso me ha sorprendido mucho ese dato

Voz 1 49:00 de Whats App entonces Watson lo peligroso que que Messenger no

Voz 0281 49:06 no pero imagino que tampoco debe ser muy seguro andar mirando los navegadores por ejemplo se también te distraes

Voz 2 49:12 sí la verdad es al pegadito al tal miras una flecha una indica

Voz 0313 49:16 pero es que leer un texto tiene eh

Voz 2 49:19 que tiene delito hace Lito y huevos

Voz 39 49:23 sí ahora mismo el gran reto de la seguridad vial es evitar que el conductor se distraiga hay mucha estimulación tanto exterior como interior ahí estaciones también intelectuales Si problemas familiares problemas de trabajo las propias limitaciones de vehículo indudablemente yo creo que lo importante es si conducimos conducimos a una tarea ya se ha demostrado que la multitarea es perjudicial para la salud por lo tanto mejor ejemplo que éste no hay

Voz 0313 49:45 Tomás Santa Cecilia psicólogo experto en seguridad vial un placer como siempre gracias por estar en La Ventana eh

Voz 2 49:50 gracias a vosotros adiós buenas tardes

Voz 0313 50:48 pues conectamos efectivamente porque faltan nada apenas seis kilómetros para el final de tapaban por un poquito de adelanto sobre el horario previsto así que Michael Robinson lo vamos a dejar aquí

Voz 1 50:58 muy bien pues no sé una panadería sí sí sí noto en cuanto sí sí

Voz 1546 51:02 sigo viendo viéndolas pero no lo hayan pasado

Voz 0313 51:05 cierto es ninguno eh no no no no hay nadie para mirando whatsapp Benjamín a las seis hacemos aquí en la final del concurso de relatos de acuerdo sí señor Isaías hasta luego Íñigo Marquínez que compañía buenas tardes

Voz 3 51:17 a Francia muy buenas a todos estamos tenido un etapón eh