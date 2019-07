La Ventana (08/07/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1494 00:00 les hagan dónde vienen Nairo pasa hagan Bernal pasa también en Thomas pasa Valverde no se ha metido en el sprint pasa Nairo Quintana en definitiva lo mira también viene Luis León Sánchez Pello Bilbao pasando ahora mismo veintiséis segundos pues habrá que esperarle habrá que esperar para saber si con su sigue el jersey de líder estaba si si es que sigue haciendo la bonificación porque estaba a XXXI del maillot amarillo pero Veintiuno de manera que era el segundo y el maillot amarillo hace mucho tiempo que ha entregado la cuchara por lo que va a ser el líder Borja Cuadrado

Voz 1 00:33 qué pasa aquí estamos meta siguen llegando los votemos por aquí también y estamos esperando la llegada de Alejandro Valverde tenía por aquí también de robos correr auténtica fiesta a la que ha provocado la visión del gran ídolo nacional como sede suya ala feliz pasa por encima ciclista ciclistas de aquí

Voz 2 00:52 por cerca de nuestra posición de Mikel Landa el corredor a la vez que lo intentó en el tramo final se marchó en un corte con cuatro ciclistas iba por detrás de Alá feliz vamos a ver si ahora podemos acercarnos se desacuerdos aquí te bueno no se bonitos los niveles decimos aquí hay muchísima gente muchísima utiliza mucho es un milagro que a veces yo tantos y tantos pueblos exposiciones como decimos muchísima gente por aquí

Voz 3 01:25 el suceso estamos cuando vieron el maillot amarillo en breves segundos el todavía mayor

Voz 1494 01:30 dale Cuadrado

Voz 2 01:33 antes como decimos con hablan de hecho es también lo sirvió para la bueno pues mira esta cita la que hay por aquí el abrazo de Mikel Landa con Giulio Ciccone el corredor italiano de la formación tres cero Alfredo íbamos a la altura del autobús de vemos que

Voz 1494 01:56 creo que el segundo ha sido Michael Matthews el corredor del Somewhere grandísimo corredor también pero bueno no le vale para nada porque se va a sumar puntos en la pelea si lo quiere por el maillot verde y darle Cuadrado

Voz 2 02:10 pues estamos mil diera por aquello que va a hacer rodillo porque está colocando lo dejas horas íbamos a tienen un segundito

Voz 1 02:23 ver ese con lo ha venido haciendo obras y esto esto de mosso

Nos han dejado la meta a dos kilómetros prácticamente o la cabina los kilómetros de línea de meta ya está nuestro compañero Borja Cuadrado pues haciendo diabluras para para intentar llevar las voces de los protagonistas a todos los oyentes de La Ventana en la Cadena SER recordamos ha ganado dale algo

Voz 1 02:51 que nadie que permite poco o refutó con lo que pasa es que nosotros hemos pues todo

Voz 4 02:57 sería tercero seleccionadas

Voz 1 03:01 el examen forense movimiento cuando se marchó con esos tres pistolas que iban por delante llegó estarle muy buenas y no lo pensaba todo acarrea

Voz 2 03:12 sí que no

Voz 5 03:15 vosotros no

Voz 1 03:16 sí está un poco pues correo que cada equipo importante metro vamos lo ninguno quería además no fui Comas y bueno pues eso es no

Voz 1494 03:28 el corredor alavés una me también que aspira a conseguir hacer cosas importantes en este Tour de Francia estamos a la espera de la confirmación oficial ya de las clasificaciones que le van a dar signos si el maillot amarillo al vencedor en la etapa de hoy Melchor Mauri un Julien Anna Philippe que es un corredor pero como la Copa opinó es tremendo lo que tiene todavía este tío en sus piernas cara a un futuro inmediato

Voz 6 03:51 o sea no ha esperado en la cota puntuable arrancado sea visto delante ha vacilado momento a esperar a ver qué hacía visto que atrás no reaccionaban ya ha dicho hoy estoy aquí voy a jugarme la ha tenido bueno esa ventaja en los descensos que es un creo que baja muy bien para ir incrementando esa dificultad en esos llanos y carretera ancha pero ha sabido aguantar el pulso y a la postre ha hecho ese final explosivo que él tiene que no parando hasta cruzar la línea de meta porque sabía que estaba en juego el liderazgo por pocos segundos

Voz 1494 04:24 Mauri Torres os recuerdan algo mira dentro el maillot amarillo ahora cinco minutos cuatro cincuenta y seis dentro

Voz 0802 04:30 todo de Shen Bravo eh porque nadie esperaba nadie contaba con él en la primera etapa ganó la primera etapa

Voz 1494 04:37 Bruselas consiguió mantener ese liderato gracias sobre todo al trabajo fantástico del equipo en la clasificación o recuerda Alejandro Valverde

Voz 1867 04:45 sí bueno un poco se parece bastante quizá este gordos es más más atracador yo creo que ataca muy de lejos siempre ha habido etapas que ha ganado que atacaban bueno este hombre donde ahora incluso hoy hoy siendo el máximo favorito llegando o al final atacado mucho antes del rock arriesga muchas veces y la verdad es que muchas veces al bien porque es muy bueno

Voz 1494 05:06 Melchor te acuerdas Alejandro si me recuerda lo único

Voz 6 05:09 o quizá para manejarse un poquito más Alejandro es un corredor que aparte de con poder conseguir victorias de etapa en ese tipo de finales explosivos a puede conseguir victorias de vueltas no ha hecho cuando está bien muy buenas contrarrelojes

Voz 7 05:25 buscando estas clasificaciones generales y quizá de momento a la figura el de falta un poquito de claridad en esas en esas notas al

Voz 6 05:33 sean puestas pequeños se pero está claro que es un poco dormí explosivo que realmente tiene esa forma de correr como Alejandro Valverde que son bueno rivales en ese es en esos tipos de finales tan explosivos

Voz 1494 05:47 vamos a intentar de nuevo la comunicación en nuestro compañero Borja Cuadrado Borja

Voz 0298 05:52 esta mañana por aquí con Enric Majó caballar con la sonrisa de oreja oreja Enrique enhorabuena por la victoria de da la feliz muchas gracias eh

Voz 8 06:00 creo que he hecho un magnífico trabajo sabíamos dónde teníamos que arrancan sabíamos bueno vinimos aquí unos cuantos días antes de la carrera verde atrapa a ver el final bueno he visto que como he dicho antes es un cabezón cuando se me mete algo en la cabeza eh

Voz 0298 06:18 sabes remontar con lo bueno que es rematando en en un muro como el teníamos del final que obtuvo más valientes a es tremendo el equipo en el que también las cosas como son eh Enric

Voz 8 06:27 sí sí sí he visto bueno no sólo va bien de porque tenía en mente el el mayo de de líder y creo que he conseguido no

Voz 0298 06:36 qué tal te has visto se ha colocado líder tú que has visto en esta sesión era era dura no un tramitó ese parcial Muro de Huy

Voz 8 06:42 sí es una son bonos con repechos duros pero bueno a uno podemos ver nada en comparación al montante me siento bien creo que estamos en el buen camino pero como digo es es diferente a sudar montañas de tus largas que estos eran muros cortos y muy efusivo

Voz 0298 07:02 hay una etapa que ya vendrá para ti no para la Philippe seguramente ya sea la del jueves la Plans deben ir con siete puertos con ese tramo del veinticuatro por ciento que nos decías el otro día del final que es muy duro sonríes no sé si lo tienes ahí marcada

Voz 8 07:13 no sonrío porque la gente está muy fuerte corredores que llegan muy muy muy bien como han demostrado en Suiza donde opine yo sinceramente en esa etapa pero no no perder tiempo

Voz 0298 07:27 gracias Enrique bueno pues los foros de Enric más como decimos la fiesta en el autobús del Quick Step con la exhibición de la Filippi con un Rick más que tiene una pinta buenísima a medida que vayan pasando

Voz 1494 07:36 los días en este Tour han picado tiempo en la meta eh han picado tiempo la meta visitante que por ejemplo Mikel Landa Alejandro Valverde Nairo Quintana Enric más con

Voz 9 07:46 los acabamos de hablar el Luis León Sánchez de también Fabio por ejemplo

Voz 1494 07:53 se han dejado a más tiempo cinco segunditos más eh cinco segunditos más en la clasificación en recuerdo la victoria ha sido para Julien a la que se queda como nuevo líder Banhart a veinte segundos Chris Witt a Veinticinco Bennett a veinticinco Michael Matthews según

Voz 0802 08:09 en el día de hoy a cuarenta al también

Voz 1494 08:12 a cuarenta Yllera en tomas a cuarenta y cinco siguientes sería Enric más digo que en la clasificación de hoy Julien a la Philippe ha sido el ganador a veintiséis segundos ha entrado Michael Matthews dando tiempo a un grupo donde venía por ejemplo Thibaut Pinot donde vivía Bernal dónde venía ya no llego pues en la XXXI sea qué tipo Pino llegan Bernal Torres le metió cinco segunditos a los nuestros el resto de favoritos eh

Voz 1867 08:38 sí la verdad es que son cinco segundito no parece mucho pero bueno ahí va cayendo tiempo todos los días entre la crono poquito va siendo tiempo y Bernard muy atento no sé cómo habrá entrado Thomas Lántica o no pero Bernard ahí quieras que no te vas más también

Voz 1494 08:51 perdió cinco segundos con respecto a Bernal a

Voz 1867 08:53 claro pues ahora ya va delante del cinco segundos quieras que no ahora mismo el primero delineados pues es nada

Voz 1494 09:00 yo no sé si eso es significativo no esos cinco segundos es simplemente igual que les han pillado un poquitín en algún corte o lo que sea en la subida final Mauri cero al final son cinco

Voz 0230 09:08 cuando sí está claro son esos pequeños

Voz 6 09:11 cortes que hay al final de un corredor que que se que pierde pues sólo que hay un segundo entre un corredor pues en estos casos en la etapa de hoy ya pican tiempo desde el primero lo tanto y segundo en una final de vida que son pocos metros

Voz 7 09:28 es igual son diez metros en los que ha habido entre otro eso hace que desde el primer pelotón primero del pelotón al primero de llegar a un segundo pues habían picado esos cinco segundos por lo tanto es

Voz 6 09:41 por eso tan importante estar muy muy atento en esos finales porque bueno no son mucho cinco segundos pero mejor hubiese sido tenerlos a favor

Voz 1494 09:50 eso está claro no son importantes en principio siempre que sea por un despiste por porque

Voz 1867 09:55 sí claro morían date cuenta que era muy duro cualquier corteza cortado e unos metros pica al árbitro ya ha picado el grupito eso es pues los tres cuatro cinco segundos que K

Voz 0298 10:06 vale cuadrados seguimos contigo si seguimos por aquí por la línea de meta veíamos come también llegaba eh Nairo Quintana con cara de evidente fatigas apostó hace rodillo lo están haciendo la mayoría de los ciclistas también vayamos a full son en el Astana parece que se está recuperando y también hemos visto pasar muy muy rápido a una gamberrada que cada vez concita más atención mucha gente que se acumula en torno al colombiano que para muchos es el favorito uno o dos Para gran este Tour

Voz 9 10:33 pues sí la verdad es que sí pero

Voz 1494 10:36 sí yo sigo Álvaro vueltas que si un despiste no pasa nada pero son cinco segundos claro los que han estado atentos han sido tanto Thibaut Pinot el francés Le veo muy bien eh con muchas ganas

Voz 1867 10:46 vino ayer digo creo en lo que soltar de pero pierden mucho ayer lo hizo muy bien

Voz 1494 10:51 el otro serán Bernal este chaval que es el que tendría que haber perdido en los ve los cinco segundito porque es un chaval que tiene veintidós años uno empatado con nadie que está empezando en esto tiene una pinta bueno que es el máximo candidato para ganar el Tour de Francia

Voz 1867 11:02 sí bueno empatado empatado Jaume I cuanto es un tío que para mí ha ganado ya verás

Voz 1494 11:08 ha empatado a Dani Pedrosa pero en el Tour de Francia

Voz 1867 11:10 estado está claro que nadie le hemos visto en el Tour de Francia no sabemos lo que va la Le va a pasar en la tercera semana pero la sensación ejerce chaval son muy buenas yo para mí mientras esté Thomas yo creo que el equipo antes nulos a los dos mientras que puedas mejor tener dos fichas que una y sobre todo para la crono yo creo que Tomás es un poquito mejor

Voz 1494 11:27 pues ha ganado el corredor francés ha ganado Julien al a Philippe es el nuevo líder en la clasificación general de este Tour de Francia acabamos de cumplir la tercera etapa seguimos en directo desde la capital del champán seguimos en la SER

Voz 1494 13:41 pues aún cuartito de hora ha entrado la grupeta de este Torre de cuartito de hora de Julien en la Philippe un corredor repetimos es muy bueno su corredor fantástico y su borrador llamado a hacer grandísimas cosas en el mundo de la bicicleta y los franceses Amaury que llevan tantos y tantos años sin rascar bola

Voz 16 13:59 no obstante para ganar el Tour de Francia pero Mauri está para para dar muchísimas alegrías

Voz 6 14:04 la Felipe es un corredor muy espectacular que realmente consigue victorias o bien sea por lo valiente que es metiéndose en fuga así como tiene ese final tan explosivo o bien pues en esos finales e al esprín en en cotas que que realmente pues hace pues que que bueno que haga abrir vibrar a los aficionados a los franceses los franceses buscan su figura hayan encontrado con a la Philippe ese corredor explosivo y que realmente ahora les ha dado esta alegría hoy de de la etapa idem tener un francés de amarillo en su carrera

Voz 1494 14:39 sí la verdad es que es fantástico lo que ha conseguido de todas formas fíjate que lo ha hecho a falta cuando quedaban todavía diecisiete kilómetros eh en la ascensión al último puerto de la jornada que ahora hablábamos antes de esto el ciclismo moderno que atacan en el último puerto y si es posible el último kilómetro mejor que mejor no no esté arrancado de lejos ha tenido cincuenta segundos las ha pasado canutas

Voz 19 14:58 yo

Voz 1494 14:59 pero al final bueno pues ha conseguido ha conseguido en la victoria currando Galindo

Voz 1867 15:05 sí currando lindo además a mí lo que me gusta este correo lo valiente que ese un tío que tiene muchísimas opciones a ganar aquí al spin con lo que venía pero muchísimas opciones pues no era el máximo favorito Easyjet no largo prefiera arrancar a dieciséis kilómetros liarla parda estrés gusta mucho liarla arrancar tal y me han dicho que la Vuelta a Suiza una etapa que arrancó de salida cuarenta kilómetros y lío una tremenda luego no pudo ganar pero bueno alió entonces es un tío que va a dar mucho espectáculo en este Tour de Francia e Barrancas muchas veces arrancar para mí es uno de los máximos candidatos a la montaña bueno yo para general realmente no les veo porque igual que tiene unos días fenomenal el Lugo también que algunas explosión eh

Voz 1494 15:46 decenas de medios para la general no es lo que decía antes Mauri quizás para carreras de una semana de cinco días hasta ahora para grandes clásicas para campeonatos del

Voz 6 15:57 no es un hombre que ya gana al esprín

Voz 1867 15:59 n es un hombre que pueda después ya no son mejor hagan cualquier cosa el esprín es potentísimo y bueno ya sabemos que no suele potente es el es valiente

Voz 1494 16:10 es el Valverde de cuando comienzo Valverde que Valverde recordamos a un tipo rápido no bastante más será un velocista puro

Voz 1867 16:15 los ganándole a Marcel Bush eh regatea era rápido sería muy bien

Voz 1494 16:19 fíjate Mauri que los corredores ha pasado muchos salen con Laurent Jalabert además de ser unos velocistas fantásticos hombres que que que en el esprín eran casi casi inalcanzables van perdiendo punta de velocidad van ganando potencia van subiendo Isère cometen objeciones veladores pero María Jalabert ganó en Lagos de Covadonga osea que estamos hablando Mauri de corredores que van transformándose con el paso de los años eh

Voz 6 16:40 sí está claro que la edad la experiencia hay un poco pierdes esa velocidad y ganas en resistencia y eso hace pues que bueno qué corredor se transformen no como tú dices ha habido muchos corredores que han buscado Íker notado esa transformación en ser puros sprinters y que luego han visto sus posibilidades en en ETA más de media montaña o incluso en vueltas que realmente han enfocado más una preparación para para ese tipo de carreras a la Filipe es un corredor que seguramente va a llevar esa transformación a lo largo del tiempo ahora de momento pienso que tiene que aprovechar sus condiciones físicas esa velocidad y esa chispa que tiene que una vez vea pues que quizá la va perdiendo va a tener que Car otro tipo de de carreras para poder conseguir victorias

Voz 1494 17:27 estamos en tiempo de La Ventana estamos en tiempo de es ciclismo estamos en tiempo de sintonía del Tour de Francia ha ganado Julien a la feliz tercera etapa primera en territorio francés de este Tour de Francia dos mil diecinueve posiblemente el posiblemente el más abierto de los últimos años se sin la presencia de Chris Froome un hombre que ha mantenido bloqueada la carrera en las últimas ediciones tiene un equipazo Linneo no está Froome están el resto de compañeros está ganador del pasado año pero yo creo que este año hay muchas más alternativas y que va a estar bastante más abierta esta carrera mañana tenemos la cuarta etapa una jornada que al finalizar en Nancy que va a salir en Reims otros lugares míticos dentro del mundo del champán una jornada también con un terreno sinuoso complicadísimo no tan duro como el de hoy ni mucho menos hay dos puertos de dos cotas de cuarta categoría una mitad de carrera y una en la parte final pero también bastante lejos de la de la línea de meta a quince kilómetros pues una cota de de nada prácticamente bueno pues una etapa que después de la batalla de hoy quizás fuera tomárselo alguien con cierta tranquilidad permitir una escapada no lo sé el todavía hay demasiada gasolina en los depósitos de los corredores Torres no sí lo que pasa que mañana

Voz 1867 18:37 es una etapa que yo creo que los equipos de los sprinters bastante claro que quieren llegar a Espín dejarán jugar de dos o tres hombres los de Randy por delante y lo pondrán uno cada uno para llegar al sprint yo tengo claro que no tienen muchas oportunidades y que mañana se equipo de los hombres rápidos las tienen que aprovechar

Voz 0298 18:55 Mauri si mañana vamos a ver un poco esa

Voz 6 18:58 a esa fuga notan deseada que muchos corredores quieren buscar a hoy ha habido corredores que han llegado con un tiempo importante cada vez eso hace pues que bueno que esas fugas puedan ser permitidas pero como dije Roberto los equipos que tienen sprinters no pueden dejar pasar esas oportunidades y por lo tanto mañana tienen que buscar aunque sea poner uno dos hombres cada uno para que la fuga que eh vaya hacia al frente no coja una distancia pues no insalvable y que luego pues puedan buscar sus opciones de cara al sprint final

Voz 1494 19:32 este año tengo yo la sensación además son Roberto de que hay bastantes menos opciones de esprines puros eh porque si tuvimos el primer día en Bélgica un esprín pero bueno un esprín muy complicado que picaba bastante hacia arriba a los velocistas puros prácticamente muchos no pudieron ni ni subir si entro Sagan pero bueno ganó de unisex digo que que muchos que aspiran a ganar etapas en en volata se quedaron atrás no pudieron pelearon los últimos kilómetros y este año no hay grandes o no muchas no grandes no hay muchas etapas para los velocistas eh

Voz 1867 20:01 no hay muchas y sobre todo ya al quinto sexto día ya empieza a haber montaña los esprínter quieras que no cuando le cuando me meto de montaña quedan tocados y por eso yo creo que hay muchos que no han venido y sobre todo que no hay muchas etapas claras claras lo dice Mauri cuando iba perdiendo gente la gente tiempo busca las escapadas y eso es malo para los bien

Voz 1494 20:20 pues Borja Cuadrado no le cabe la sonrisa en la cara a Julien era Philippe recibiendo el maillot amarillo que lo acredita como primero en la clasificación general de este Tour de Francia

Voz 0298 20:30 para nada la verdad es una pasada lo a la Philippe ya ganó dos etapas el año pasado ganó la montaña es el ciclista en el que hay más gente concitar alrededor del autobús como ahora mismo hay montón de cámaras un montón de gente y desde luego la fiesta para un tío valiente y realmente bueno como es ahora feliz

Voz 1494 20:46 bueno recordamos que lo más importante también en el día de hoy tanto Thibaut Pinot el corredor al francés como el colombiano Édgar Arnal la sensación del ciclismo colombiano hay un montón de periodistas colombianos siempre vienen eso es verdad eh y las cosas en Colombia pues no están a practicar demasiados cohetes

Voz 1867 21:03 sí pero pero vamos donde corredores buenísimos eh están saliendo muchos ciclista o bloqueo oído hablar hay mucho ciclismo amateur en Colombia viene mucha gente para acá ya están corriendo aquí sobre dónde en una cantidad de chavales jóvenes colombianos

Voz 0298 21:17 vamos con Chente García vale dale dale dale Chente García ahora así pensaba en estar aquí éramos aquí estamos con Chente García director de hemos dado ya dentro de del coche después de una etapa estresante te qué tal buenas tardes buenas tardes buenas tardes qué balance sacamos de de la etapa de hoy por ejemplo a la Filipe está a otro nivel

Voz 1083 21:36 bueno ya has como ya sabíamos no que emitió superior no y luego pues eso la viene muy fuerte hasta meta no arrancar ahí en el repecho duro ir esta meta la verdad que está muy bien muy bien

Voz 0298 21:48 el balance sacamos de lo de los capos de del equipo hemos visto por ejemplo a Mikel muy valiente en oyéndose un grupito bueno por delante

Voz 1083 21:54 si no pues es el balance es bueno una vez que vamos pasando días no vayamos perdiendo tiempo el balance

Voz 6 22:04 va a hacer bueno no no creo que los tres vamos los dos mejor dicho bastante bien

Voz 1083 22:10 Alejandro uno Le veo que hay tanto mayo blanco no le he visto no le he visto por la televisión pero bueno lo sólo como Nairo están

Voz 0298 22:18 bien esta primera semana Chente el objetivo imagino que es como como todo no no perder el Tour aunque por ejemplo el jueves hay una etapa en la que ya se va a quedar claro quién va a estar para ganar y quién no bastar para hacerlo

Voz 1083 22:29 hombre está claro que que mañana es día de esprín y luego ya tenemos dos etapas duras no sobre todo la la la segunda que es un una etapa muy dura y bueno y hay que estar ahí viene a ver qué tal salimos de allí para ir pensando y pensando a ver camino de los Pirineos

Voz 0298 22:48 tras las palabras de la etapa del jueves seis puertos la primera llegada en alto camino de la plaza de perfil

Voz 1494 22:55 si la primera etapa de montaña aplastante es un puerto también complicado eh bueno pues acaba de subir salgan a recibir el maillot verde que le coloca como primero en la clasificación por puntos en de sprinters de la regularidad bueno poco a poco vamos a ir echando la persiana recordando esta victoria de Julien a la Philippe y esos cinco segundito estaba apuntando antes Melchor que han perdido tanto eh bueno todos los favoritos con respecto a tipo opinó llegan Bernal Egan Bernal Nos estamos apartando de hablar con él de hablar de él pero la verdad es que merece la pena apartar de su bisoñez de tener tan sólo veintidós añitos tiene una pinta de corredor no es el máximo candidato número uno en las apuestas para ganar este Tour de Francia yo creo que bueno Si gana un Tour un colombiano esto sería Fiesta Nacional en todo Colombia es

Voz 6 23:44 día la verdad es pero pueda hacerlo además dentro no

Voz 1494 23:46 Corredor tremendo es quien puede hacerlo

Voz 6 23:49 sado hizo ya un excelente Tour ayudando a Guerin Thomas Si ya de día adiós este esté ellos no lleva una temporada muy buena ha hecho ha demostrado que llega bien a este Tour lo el problema va a ser esa última semana no es lo que ha hablado ante Roberto no es un proveedor que ya demostrado esa madurez ciclista a pesar de su juventud lo ha demostrado que la ha demostrado que la presión no le puede y que por lo tanto en este sentido Eli el equipo puede estar tranquilo la única duda que tenemos todos es esa responsabilidad lleva eh bueno ser líder de un equipo colíder eh cómo le va a afectar y sobre todo la forma también acaba ha empezado bien acaba de ganar vuelta Suiza y esa última semana puede ser complicado para él en caso de llegar fatigado

Voz 1494 24:39 son palabras mayores lo del Tour de Francia pero son veintidós años que tiene el chaval

Voz 1867 24:42 sí bueno sometido el añito pero yo creo que ha llegado muy bien en forma a lo mejor hasta demasiado bien en forma y la última semana le puede pesar

Voz 1494 24:51 gracias Roberto Torres gracias Melchor Mauri gracias a Borja Cuadrado gracias a todos los compañeros usted es Julien al a la rutilante estrella francesa se ha impuesto en el día de hoy en la meta de la tercera etapa de este Tour de Francia en el parné es el nuevo maillot amarillo en la clasificación general de la ronda francesa mañana más os dejamos ya con Carles Francino os dejamos un nuevo Call La Ventana desde la capital de champán hasta luego

Voz 25 28:01 si no está de eh aquí gusta TNT email gusta

Voz 1083 28:09 informa ante Italia en acompaña el easy tú me pide a él no te lo doy escucha Hoy por hoy

Voz 15 28:18 la arriba no fueron la intención

Voz 26 28:24 esta es una gritos del estadio de fútbol de Balaídos

Voz 1494 28:27 dinero centrales tan fuerte que cantan la censura con el

Voz 26 28:29 es todo el público

Voz 27 28:33 y esto es naciese Carrusel deportivo Melitón Garcés ornitólogo profesional aficionó bien yo dirijo el proyecto Celta iniciativa que pretende de entrenar a los pájaros para que animen a los equipos de la Liga española este proyecto cuenta con el apoyo financiero y moral de Carrusel deportivo que son los mejores del mundo nadie está junta ahora mismo con un arma y estoy leyendo un papel Carrusel deportivo deportes y pues

Voz 28 28:55 Jaric

Voz 15 29:03 las cosas son como son hasta que un día algo cambia

Voz 0785 29:07 de buenas a primeras en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel hacer

Voz 29 29:32 con las

Voz 30 29:34 así lo que pase

Voz 0257 32:01 noticia no es la de Aimar Bretos aquí en España Pedro Sánchez reúne hoy a la cúpula del PSOE para concretar su posición antes de que mañana el candidato socialista a la investidura se reúna con Pablo Iglesias y Pablo Casado por cable riberas anegado acudir a esa nueva ronda

Voz 0230 32:14 bueno se ha reunido la cúpula del PSOE se ha reunido la cúpula del PSOE y después la presidenta del PSOE Cristina

Voz 15 32:21 ya que destila Narbona Narbona argumenta que Pedro

Voz 0230 32:29 Sánchez va a llevarle a Pablo Iglesias un resumen del programa electoral y la propuesta de un gobierno de cooperación

Voz 1867 32:35 es un gobierno monocolor no gobierno

Voz 15 32:39 de coalición un gobierno de cooperación

Voz 1867 32:41 yo

Voz 0230 32:42 un gobierno de cooperación Pedro Sánchez quiere gobernar en solitario y ese es el primer tema del karaoke de Sheila Blanco

Voz 0419 32:48 así es yo traigo la versión de el último tema de Rosalía millonaria es obvio pero el hemos cambiado la letra iría sí él nació para gobernar así en solitario de aquí para allá volando siempre en el aire un día Bombay lo otro por Bruselas siempre bien escoltado a prueba de bala lo que querrías tener un Falcon de color blanco y el otro veis pero sé que eso no lo he ganado yo ando muy cortito de diputados lo que querría es tener un Pablo que tengo de diputados poco más de cien FAC Kim Pablo Men que Iglesias tiene un sillón entre ceja y fe in Pablo ven irse que nació yo va a ser presidente

Voz 0230 33:29 venga vamos a cantar con una España

Voz 0419 33:32 lo último que no tiene karaoke pero no me importa hallaba nos vamos

Voz 0277 33:38 venga yo para gobernar en solitario y Palha volando siempre ondeando por ropa y otro por Bruselas siempre habían escoltado aprueba berrea hasta dar un paso al otro veis pero secas sólo lo he ganado llanto muy cortito dos diputados lo que querría estar bien Pablo ropa de putas poco más decía Pablo Iglesias un sello trece Haizea Fathi Pablo que ha nacido yo si tanto

Voz 34 34:18 eh twiterías

Voz 1610 34:29 muy pocos días ahora que deberían estar tramitándose nuevas leyes esta podría ser tenida en cuenta y lo ha propone María

Voz 35 34:37 si trabajas cara al público debería estar permitido poder abofetear a un cliente al día

Voz 1610 34:44 India silencioso tiene una teoría hay poca confianza en la raza humana menos

Voz 35 34:48 inglesa si la tierra fuese plana ya habían hecho balconing desde el borde

Voz 1610 34:54 hoy preguntas que hacerles te arriesgas a respuestas poco agradables el ejemplo lo pone cansino Royal

Voz 28 34:59 a dónde vas con papel higiénico bajo el brazo aguante

Voz 15 35:02 no te jode

Voz 1610 35:06 vamos ahora con un tuit que contiene una gran contradicción es de mal

Voz 35 35:09 Tito creo que hablo en nombre de todos cuando digo que no me gusta que hablen en mi nombre

Voz 28 35:14 y acabamos con un tuit que contiene una gran lógica es de el talud hubo vengo a devolver GPS es en la tienda de enfrente

Voz 36 35:28 sí

Voz 32 35:29 estamos venga llega el turno de las noticias del Mundo Today

Voz 1981 35:34 Xabi Quique por este orden tiene granos exige a Sánchez aplicar el ciento cincuenta y cinco en el colectivo LGTB Rivera ha sido visto a primera hora de la mañana ayudando a los empleados de la limpieza retirar de la vía pública banderas distintivos del Orgullo LGTB ciento cincuenta y cinco por el culo Telecinco gritaban algunos simpatizante Pedro Sánchez ajustadísimo Transfer Chernóbil ordena el cierre inmediato de todas las centrales nucleares en España o Dios vamos a morir todos ha gritado en su comparecencia urgente ante los medios estoy perdiendo pelo estoy perdiendo pelo a exclama Yates cobrará las bolsas hasta ahora sólo cobraba el aire y un bebé prematuro nace con cincuenta años de antelación sus padres aún no han nacido y nadie le esperaba hasta dos mil sesenta y nueve así que tendrá que quedarse en la sala de espera del hospital un perro coloca un cartel de cuidado conmigo en la puerta de su caseta cuando saca la pistola te juro por mi hija que te disparo en toda la pierna añade en otro cartel escrito a pata pacientes se cree que la enfermera sea enamorado de él porque le ha traído el desayuno a la cama aprobado hoy ha visto que le odia venga añaden los campos de fútbol al sistema métrico póngame cero coma cero cero cero dos campos de fútbol de filete de ternera Se dice ya en los mercados municipales con socorristas espera dos horas para salvar a un bañista porque acaba de cómo

Voz 15 36:57 pero bueno no les sirvió de nada argumenta

Voz 1981 37:02 nos monstruos marinos critican que Disney le haya dado el papel de sirenita a una actriz humana hay merluza de pincho perfectamente capacitadas para interpretar el papel ha dicho el monstruo del lago Ness Macron solicita a Malú por romper con Rivera tras afirmar que ella habla directamente con el Elíseo Malú ha insistido en que Macron del Ejecutivo francés se han mostrado aliviados porque ese chico no les

Voz 15 37:27 convenía

Voz 32 38:19 ha habido habido como sabéis elecciones en Grecia en Grecia Grecia Grecia todavía se llama así llegar a dos mil

Voz 0230 38:27 Sota quiso bueno mira son los conservadores ha sido todo ciclo esto de Grecia e rescate y todo aquello que vivimos se parece lejanísimo pero en el año dos mil doce

Voz 15 38:38 se nos ponía a Grecia como ejemplo de lo que no tenía

Voz 0230 38:43 en España que es lo que quieren conseguir

Voz 15 38:46 España se convierta en Grecia

Voz 34 38:52 os acordáis todo esto Talgo lo poníamos todo el rato para acordar seguros

Voz 0230 38:59 España se convertiría en Grecia habría corralito lo perderíamos todos en lo va de corralito eh estábamos en esto ese hundiría el mundo en aquel momento ya nadie se acuerda pero era muy tormentoso por fortuna había una persona que mantenía la calma

Voz 16 39:17 señoras y señores Grecia y España son dos países del Mediterráneo

Voz 0230 39:25 aquí pero era imposible no darles la razón es bueno eso es la búsqueda de consensos Se trata de buscar puntos de acuerdo en aquel momento en España el único punto de acuerdo posibles que estábamos en el Mediterráneo la izquierda alternativa en Grecia duró muy poco del Fondo Monetario Internacional el Banco Central todo aquello los préstamos a Grecia el rescate a Grecia si se iba a Grecia euro aussie aceptaba las condiciones del rescate el tándem Tsipras Brufau x ocho acordáis el también sí pero aquí pues el propio Brufau X dijo a Omán procuro Alexis Tsipras no se quedó atrás se acabó un ciclo rompió esa pareja se rompió mucha gente piensa que Grecia fue la prueba definitiva de que fuera de las indicaciones de Bruselas no hay margen para la política por más de izquierdas que uno sea no hay margen pero en esto cada cual saca sus conclusiones

Voz 16 40:21 sí yo decrecido sacaría una conclusión que lo único serio

Voz 0230 40:26 al final en la vida share serio es imposible verlo de otra manera ha ganado el conservador Mitt Sota Kiss que anuncia medidas severas comenzando por medidas drásticas en su residencia oficial

Voz 28 40:41 es un mensaje que ha sido muy criticado por su contenido

Voz 0230 40:44 machista mi choca Keys se dirige a las mujeres

Voz 37 40:47 buenas anuncia en su piso llana piso no va admitir el que Sony en bolitas más puré más que que en caso contrario se lo dará Olmos o Time da un recado para Catalina ya Catherine ida que haga la cama porque hay que hacen la quilla cárcel anoche

Voz 0230 41:12 de hecho ataques noche estaba eufórico aunque se quejaba de las altas temperaturas de Atenas

Voz 34 41:20 mucho dolor

Voz 0230 41:22 bueno vais a comprobar que a medida que se emborracha va lo decía con menos rabia

Voz 15 41:29 un poco

Voz 0230 41:32 Alexis Tsipras estaba ayer con un poco de acento asturiano preguntando si alguien había visto así ni

Voz 15 41:38 dime dime

Voz 0230 41:41 es se la respuesta pública de Tsipras a la victoria del conservador maquis fue cordial anoche pero en privado

Voz 27 41:50 se desahogó agusto dijo siempre es pues que lo hacen a él y a la tutora que le parió que no valen más que para conducir

Voz 15 41:56 a ambas partes

Voz 0230 42:02 en España con todo el ruido que ahí tenemos una noticia interesantísima Loos político han comenzado los políticos han comenzado a trabajar sobre propuestas concretas en realidad no son muy concretas pero son propuestas que ya es un paso Partido Popular y Ciudadanos de Madrid

Voz 38 42:25 han firmado un acuerdo de

Voz 0230 42:27 el Gobierno para Madrid el acuerdo tiene medidas en total medidas cuantas ciento cincuenta y cinco guiño guiño codazo

Voz 15 42:40 programa de ciento cincuenta y cinco o como diciendo

Voz 0230 42:50 que bueno e son ciento cincuenta y cinco medidas en alusión al artículo ciento cincuenta y cuatro no entiendo que veinte cinco al artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución que Partido Popular y Ciudadanos han pedido que se aplique y lo ha pedido muchas veces han pedido que se aplique en Cataluña sin límite de tiempo podremos

Voz 39 43:11 echa de inmediato el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 6 43:15 sin límite de tiempo

Voz 0230 43:17 este fin de semana ha habido un pequeño contratiempo del que apenas se habla el Tribunal Constitucional ha dicho que los planes del Partido Popular de ciudadanos sobre Cataluña son inconstitucionales

Voz 0874 43:29 el Tribunal Constitucional ha dicho que el ciento cincuenta y cinco tiene que aplicarse con límite temporal y en situaciones excepcionales

Voz 0230 43:36 Szabo curioso porque los partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas por sus propuestas sobre Cataluña se llaman a sí mismos constitucionalistas ya los demás les dicen que no son constitucionalistas resulta que el Tribunal Constitucional dice que los constitucionalistas son en no le ante el Tribunal Constitucional ha dicho en una resolución de este es que se ha conocido este fin de semana que las propuestas de Partido Popular de ciudadano sobre Cataluña son inconstitucionales luego está vos qué propone suprimir las autonomías que también es inconstitucional y esto son los tres partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas pero bueno llamarse es libre

Voz 40 44:23 a ella

Voz 0230 44:26 ella mismo

Voz 15 44:39 el líder de los Guillen Mista Santiago Abascal dice que ha liberado su ocupada agenda de mañana por qué

Voz 0230 44:47 estará esperando desde las ocho de la mañana es pues yo lo veo muy poco español pero estará esperando desde las ocho de la mañana la llamada de Pablo Casado o Albert Rivera o de los dos si es posible la verdad es que la imagen no puede ser más patética Tristán Cristo sentarte a las ocho de la mañana como por

Voz 19 45:07 y esperar a que te llamen yo despejado mi agenda de mañana a partir de las ocho de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados esperando cuando cualquiera de ellos Si son los dos

Voz 1867 45:19 mucho mejor

Voz 19 45:21 Se digna en a tener una reunión con nosotros no

Voz 0230 45:24 bueno pues Inés Arrimadas ha abierto la posibilidad de reunirse con Bosch pero sólo reunirse sin firmar

Voz 1494 45:31 es que un protocolo sofisticación

Voz 0230 45:34 por las direcciones locales sólo de Madrid y Murcia con lo que Abascal se quedaría en su despacho esperando

Voz 41 45:41 si hace falta volver a reunirnos otra vez que mis compañeros de Murcia se vuelvan a reunir que mis compañeros de Madrid se vuelvan a reunir para que Bosch rectifique y deje de bloquear por nosotros no haber ningún problema

Voz 0230 45:53 compañeros de Murcia en mis compañeros de Madrid

Voz 1494 46:01 pero uno de los mayores mayores no la mezzo de los pequeños bosques oye oye oye por más español que uno sea

Voz 13 46:12 a su

Voz 0230 46:16 es indigno el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos además en Madrid habla de respeto a los derechos de los homosexuales habla de respeto a la diversidad hablo de violencia machista no intrafamiliar no machista dos un poco negro para Vox embarazoso no embarazoso porque en ese documento que les presentar ni se habla de fémina mide enviar la fiesta del Orgullo a la Casa de Campo ni otras cosas así chulas de de de de cosas de bosque expone quieres cosas Abascal quiere un tripartito quiero tienen una reunión tres como Dios manda pero es que ni se reúnen conel llamaré a los líderes

Voz 19 46:59 Partido Popular y de Ciudadanos Pablo Casado y Albert Rivera para decirles que personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes donde ellos quieran y cuando ellos quieran claro

Voz 0230 47:12 Abascal no quiere un acuerdo de dos aquello se suman de tapadillo y entonces no se LB pero están debajo de la alfombra dependiendo de la Consejería de no se sabe quién del PP no ellos quieren Trifón favorito y este es el tema del karaoke Te6 ole ole pues vamos allá

Voz 0419 47:25 lo necesitan y presentación y recitativos ni nada que suene

Voz 13 47:32 más que

Voz 42 47:39 Dirty Bit y tiene que llevan varias semanas rondaban todos los que creen pactar conmigo hoy si yo ya está

Voz 43 47:57 pero noche él foto

Voz 13 48:02 tras

Voz 1490 48:02 la Casa del Rey Santi Abascal reunidos oscuras para hermano el tan sólo pensarlo se levanta el ya me está gustando más pelo normal pero España grande que firmarlo sin ningún Recha

Voz 42 48:22 Tri sí

Voz 44 48:24 vi sin complejos de su tripa Chiquito no MAR dice humo prohibido conciertos eres terrorista si no estás colme sí a los maricones Un cuento rapidito las féminas pista fregar dos sin complejos es un trip Patxi

Voz 15 48:48 ah

Voz 0230 48:52 este fin de semana en fin de semana como sabéis Inés Arrimadas ha dejado una pregunta en el aire si no fuera por nosotros quién defendería la libertad es curioso porque es el Día del Orgullo LGTB me iré BZ es una celebración internacional destinada a que se hable de los derechos de homosexuales transexuales y organiza en todo el mundo un día para que se hable de esto en Londres se habla de esto en San Francisco se habla de eso en París en Australia donde se habla de esto pero en España van sucediendo cosas van sucediendo

Voz 34 49:28 de todas maneras que objetivamente

Voz 0230 49:32 el protagonismo de la manifestación del Orgullo en Madrid para Inés Arrimadas desde el punto de vista de la comunicación política pues hay que felicitarles porque aunque a partir de los incidentes que acabaron con la salida de la comitiva de ciudadanos de la manifestación del Orgullo el alcalde de Madrid no cualquiera el alcalde Martínez Almeida dice lo he dicho en la Cope que el orgullo una manifestación de exclusión

Voz 2 49:55 yo creo que lamentablemente no es un incidente se me matizó

Voz 0230 49:59 ya

Voz 2 50:00 aquí se están produciendo una serie de vetos que para los que consideran que el orgullo es una pista de inclusión creo que cuando radicalmente de lo contrario no era una fiesta de exclusión de aquellos que no piensan como determinadas personas que está muy que al final lo más gracioso que se reparten carnés de buenos y malos entre el propio colectivo gay en función de la ideología política que uno tenga no yo creo que sería recomendable que los organizadores ayer de la manifestación hicieron un comunicado claro contundente de condenando los lamentables incidentes que se produjeron ayer

Voz 0230 50:32 bueno eso las agresiones bueno las agresiones siempre está muy mal acredita quién agrede por ejemplo esto que vamos a escuchar en esto qué pasó en el año dos mil dieciocho

Voz 0874 50:40 la concentración que convocó Ciudadanos contra la agresión de una mujer una concentración que terminó con otra agresión en este caso aún cámara de Telemadrid al que algunos de los asistentes agredieron supuestamente al confundirlo con un trabajador de TV3

Voz 0230 50:53 no hay mar decía con mucha prudencia que presuntamente le confundieron con un trabajador de TV tres y escuchamos el sonido del momento de la agresión porque grabó se percibe claramente Le confundieron con uno de TV3 y cuando se vio apurado se defendió diciendo señora que soy de Telemadrid porque las llora grita amenazado lo escuchamos

Voz 1981 51:12 un grupo de personas rodearon a un cámara de Telemadrid después de que una mujer le preguntara si arde T b3

Voz 34 51:35 Telemadrid

Voz 0230 51:36 bueno hay veces que hay tensión aquel día aquel día nadie pidió la dimisión del B Rivera era una manifestación convocada por Ciudadanos había simpatizantes de ciudadanos había tensión hubo una agresión nadie pidió la dimisión del Berry Rivera ni de Inés Arrimadas es que el debate político es un poco sobreactuado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hay un debate sobreactuado también que al final bueno mucha sofisticación pero se resumen la campaña de Don Simón esto lo tenemos que hacer el grupo E pero tenemos que hacer es como además así cada vez que suene la cuña lo tenemos que decir en Barcelona tenemos es decir que quiero un gobierno global inició entonces en Madrid si tienen que contestar

Voz 15 52:23 Roma un gobierno cooperación

Voz 0230 52:26 veces es un rollo así así nos acordaremos cada vez será súper chula del verano que hemos visto pegadizo en tres dos uno

Voz 4 52:37 no claro que hicieron no bien no tenía nada que no coalición bien no Pera

Voz 0230 52:50 no no esto tenéis que San Carlo sabes cómo al final en la que sepa que eso sí no no es Renault no ya sólo la última eh no es sólo la última vez en tres dos uno

Voz 4 52:59 que no de

Voz 0230 53:06 como sabéis acude a qué chulo de cooperación pero al final esto traducido al español es quiero estar en el Gobierno no quiero que este Gobierno sabe soy la blanco lo traducía

Voz 0419 53:23 venga vamos a hacer una versión del famoso tema de Juan Luis Guerra burbujas de amor que pasaría a llamarse burbujas de Falcón así lo voy a leer primero tengo un corazón que pide su derecho a sillón tengo un corazón que un ministerio desea ay ay ay ay ay ay ese corazón late rebosa de impaciencia o pobre corazón quiere la vicepresidencia quisiera ser vice presidente para enredar en la Moncloa tener el BOE el CNIO todas las

Voz 13 53:56 cosas a cambio pasa

Voz 42 53:58 por el día entero mojado en mil

Voz 15 54:02 y ahora sí vamos vamos