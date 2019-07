La Ventana (08/07/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

yo a presidir la Comunidad de Madrid de momento el pleno que hay convocado para el miércoles es un pleno desierto que sólo sirve para activar el calendario empiece a correr el reloj las reuniones se van a celebrar entre las diez menos cuarto y las once de la mañana se sucederán cada quince minutos y el orden será de menor a mayor representación numérica de diputados en el Parlamento Juan Trinidad recibirá en Primera lugar a Unidas Podemos en último término Ángel Gabilondo que hasta ahora sigue siendo el candidato que más apoyo reúne sesenta y cuatro el Partido Popular ha presentado esta mañana su acuerdo con Ciudadanos juntos suman cincuenta y seis escaños necesitan los votos de Vox unos votos que Rocío Monasterio no cederá mientras Albert Rivera y Pablo Casado no se sienten a negociar con Santiago Abascal es la única manera ha dicho de desbloquear la situación

el único seísmo fue es el seísmo con el que ahora no que si te supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once Conchita convicciones el línea directa punto com una compañía Bankinter rebajas en visión Gáldar rebajas de monturas cristales gafas de sol lentillas todo rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas consulta condiciones

es posible que alguno alguna oyente despistado a esta hora de la tarde ya está sintonía Relatos en cadena esto no toca Estopa va muy pronto no es el horario habitual si sigue habitual de la final de temporada verán la última semana de una temporada de radio siempre es especial por muchos motivos no es menor el de que estás a punto de marcharse de vacaciones pero en nuestro caso y el de esta tarde en concreto tiene como diría que lo motivo en satisfacción muy muy especial porque es una nueva final Iván doce del concurso Relatos en cadena y es una tarde de fiesta de las letras pero cada año decimos que hay que comenzar por los números por las cifras hoy vamos a conocer la identidad o recordarla de los diez finalistas uno promesa durante toda la temporada sus textos son los mejores de más de veintiséis mil relatos recibidos esta temporada han participado cinco mil setecientos treinta cuatro autores de un total de cuarenta y dos países España lógicamente es el que envía más relatos pero luego están Argentina México Colombia Francia Estados Unidos Alemania ya la cola con un relato recibido están Polonia

bueno yo he yo les doy toda la oportunidad dice decir el relato entero primero porque son son cortos es bueno sería injusto hombre salvo que haya algo que te llama muchísimo la atención y que te eche para atrás griegas bueno esto está mal escrito mal construido esto no tiene ningún sentido pero normalmente de todas maneras yo tiendo a dar siempre oportunidad me sale soy de natural de dar de dar oportuno edades pero yo creo que además el grado de calidad de estos relata

yo quería preguntarle eso pero pero con la petición expresa de que no es una respuesta de compromiso no no nos sirve a nosotros cada semana lo repetimos estamos convencidos de ello el nivel crecí ya empezó bien pero es que ha ido creciendo es bueno es francamente

sí lo de este este año ha sido ha sido incluso exagerado no de día porque aunque es verdad que cada vez más seguimos escritoras pues hemos también en la escuela de escritores entraron en nuestros cursos interesa osea ciertamente el interés de las mujeres hoy por hoy la literatura la escritura pues es es claramente superior no evidentemente amén los unos resultados obtienen entonces bueno no me extraña a mí no me extraña demasiado pero sí es verdad

eh bueno ocho dos ocho dos es una goleada que es una goleada a regular eh bueno advertencia para los oyentes de cuál es la mecánica a partir de hoy Fomento nos queda aproximadamente un ahora vamos a conocer a los finalistas lograremos una visita tranquilamente para respirar y esas luego leeremos los relatos cada integrante del jurado que es encargado de hacerlo valorará defenderá ese relato en concreto luego debemos a las siete noticias noticias en Canarias y luego después de las noticias ya el secretario del Jurado nos dará pistas bueno nos dará pistas no sólo pistas del de su decisión sino de la porra que han hecho los propios finalistas durante la comida previa este a este encuentro que puede ser curioso ver si luego coincide no dejaron de serlo o dejan de coincidir yo les veo como diría haber buscar palabras nerviosos nerviosas ilusionadas Than Shwe realizados felices tensos animado relajados yo que es una mezcla todo no luego habrá que palabra dirías déjame yo les veo muy sonrientes sí eso eso a lo mejor es como decían las madres se ríen mucho en este nervioso Se río muchos funerales ríe mucho en los funerales que es un mecanismo yo sólo veo Ana Patricia que lleva aquí tres las

bueno mi puerta hace como tres años me diagnosticaron un tumor en fase IV y bueno pues me trataron iba un poco mal hasta que encontré a una persona que que me abrió una puerta de esperanza ir los médicos acción operarme me sometió a una operación es bastante complicada aquí bueno pues el siguiente paso era quitarme ligado que también estaba afectado

entre otras cosas no tiene vacas y bueno pues hay que irse donde aún no les salen las lentejas no entonces pues pues eso es lo que hicimos

una conversación normal que tengas mucha suerte de muchas gracias de verdad ganadora del mes de octubre Marianne Ramos cuarenta y un años vivió en Madrid es ingeniera de telecomunicaciones trabaja en el sector espacial se considera una lectora compulsiva sus escrituras favoritas son Almudena Grandes Rosa Montero es madre monoparental de dos chicos adolescentes lo que puede haber inspirado usted relato porque afirma abro comillas que genera un caos existencial que hace necesarios los agujeros espaciales para explicar objetos desaparecidos y otros fenómenos les daría buenas tardes cómo estas buenas tardes habrás leído Asimov también además de Almudena Grandes no habrá seguida calzar pagan y esas cosas no si leo de todo lo que caen mis manos sabes que calzó hagan tenía entre otras una máxima que dice que para pequeñas criaturas como nosotros la inmensidad es soportable sólo a través del amor tú firmaría es eso sí sí sí es una afirma son bastante buena aunque reconozco que no soy muy lector de ciencia ficción soy estoy a hacerlo ahora a través de Mis hijos no los preadolescentes le gusta mucho

eso no me he comprado un lavavajillas porque me inspira mucho

el inglés las letras son iguales pero sin embargo los fonemas a no lo son eso y por otra parte porque a lo mejor somos un poco perezosos hablamos hablamos las películas y estamos contentos escuchar escuchar a Bruce Willis en en español y es que no tiene nada que ver no se sabe no no sabes cómo es un actor hasta que realmente lo escuchas como él lo ha dicho de verdad y creo que es que esa es la diferencia Air ya lo mejor niños y holandeses que tienen doce años que ya hablan inglés mejor qué es lo que nosotros lo hablaremos nunca han estado escuchando desde que son pequeños

no pero yo sé de dónde viene pues no sé nación puedes sí me gusta mucho

el Almería no había nadie en uno cada no sé cuantía muy diferente a mis Play hace dar arenisca fina era como de piedras así redondita pero bueno una porque yo me escuchaba ahí instructor hacer más no escuchabas a la madre para abuela

a mí eso eso es lo que pasa ahora me he sentido culpable porque me gusta mucho ver cómo está que tenga mucha suerte Nuria Patricia Collazo efectivamente tiene cincuenta y dos años viene Alcobendas es Argentina lleva diecisiete años en España es consultoría informática allí es su tercera final anual consecutiva y a sus mayores aficiones la escritura y la lectura yo también le gusta el baile han dicho que asiste a clases los fines de semana tiene dos hijos uno de veintitrés que es físico de uno de quince al que le encanta tocar el piano en otoño va a publicar libros suyos microrelatos y está escribiendo atención Julia su primera novela Patricia buenas tardes hola a todos la bienvenida a un año más muchas gracias muchas tiramos de refrán a la tercera va la vencida o no hay dos sin tres que tenemos las posibilidades de dejó abierto oye estás más nerviosa o menos que en ediciones y no estoy nerviosa del momento éste sí estoy nervioso

es autobiográfica pero sí me sirve la experiencia personal en ese sentido regresos argentina de vez en cuando vas viendo no he regresado no regresaron diecisiete años no bueno Patricia que tengas muchísima más grande verdad un hombre atención Juan Antonio Morán mañana cumple cincuenta y siete años vive en mitad del monte en Cantabria el pueblo más cercano de hecho está a tres kilómetros de San Vicente del Monte fue profe en un en un colegio de Madrid aminoró otro que se ha ido pero ahora se dedica a su alojamiento rural sendero del agua a la agricultura ecológica sus afición es andar por el monte ahora comenzó a practicar remo hizo alojamiento rural tiene un concurso del que hemos hablado aquí en La Ventana concurso de microrelatos anual con muy buena acogida de hecho la mayoría de los que están aquí hoy sentados han participado lo peor de este año ha sido la muerte de un buen amigo de Javier Jiménez un un gran participante nos nos ha dicho Juan Antonio de nuestro concurso yo todo lo que tuviera que ver con los relatos dice no has dicho que todos los finalistas Le tendrán hoy muy presente Juan Antonio buenas tardes amigo hola buenas también que le pasó Javier el fue bueno tuvimos la mala

de que la enfermedad no es le vamos a hacer me da ya no nos le robó pero antes pero pero fíjate que que que vínculo no que yo voy viendo con el los testimonios a todos vosotras y todos vosotros qué vínculo da lo de a lo de escribir compartían este caso relato corto no

que tengas mucha suerte amigo Paloma Hidalgo ganadora del mes de marzo tiene cincuenta y cinco años en Alcalá de Henares estudio químicas pero le encantan las letras ha estado varias finales mensuales pero es la primera que está en una final anuales muy viajera de hecho su próximo viaje a Dublín para ver a su hijo que está trabajando allí tiene otros dos y está muy orgullosa de ellos bueno también tiene marido hay perros gato osea desde para la foto que tardaron los buenas tardes cómo estás perro gato y no sé no no hay peleas

o sea que ahí no hay discusión posible Ana siempre has tenido animales de si mal llamados de compañía en Carson Chinchilla erizos peces tus hijos por lo tanto los han tenido yo por ahí cerquita de de siempre se convence lo de que una de las maneras por las que se Middle la higiene mental de una sociedad soy de los animales si tú que escribes pues porque me gusta mucho lo primero y después porque es una forma

se puede se puede se puede intentar no se va a conseguir nunca porque no porque no no siempre va a faltar un ingrediente una una una variable que ahora hay que poner ahí

Voz 25

31:49

esto por ejemplo pero me encanta Corea y entonces me gustó muchísimo la última película un asunto de familia también fue una de las películas que más me ha gustado también de estas últimos que visto el cine español también me gusta mucho es sigo mucho por ejemplo a Jonás Trueba que últimamente además bueno todavía no no la he estrenado tengo muchas ganas de verle a la Virgen de Agosto que lastrará ahora también el el quince de agosto sean me gusta el cine español pero me gusta también