La Ventana (08/07/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 el Ministerio de Sanidad ha concluido ya la investigación abierta a raíz de un informe de la OCU de hace poco más de un mes en el que alertaba de que la protección que figuraba en el envase de algunas cremas solares no se correspondía con el factor de protección como terminado eso Ester Bazán así te acuerdas por D2

Voz 0011 00:24 Arcas una de ellas era is green su de su voto de protección de cincuenta para niños bueno pues en la investigación de Sanidad da la razón a las dos partes ya veras porque escucha lo que nos cuenta Adela Molina Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento no ha hecho un estudio propio de las cremas solares sino que analizado el que hizo la OCU y también el que le han mandado las empresas cuesta donadas is Dean que mencionábamos y Bavaria tras ese análisis ha concluido que los dos estudios están bien hechos el de la Organización de Consumidores que cuestiona la protección cincuenta de las cremas de la industria que la bala explica esa contradicción en que hay una gran variabilidad en la metodología que se emplea en los laboratorios donde se fija el factor de protección solar la Agencia Española del Medicamento ha avisado a los expertos que realizan esas pruebas de la disparidad

Voz 0827 01:08 aunque concluye que no hay que rectificar el etiquetado

Voz 0011 01:10 las cremas porque no se han recibido notificaciones defectos graves ni tampoco hay riesgo para la salud humana la OCU considera sin embargo que con esa decisión está generando confusión desprotección Enrique García es su portavoz

Voz 2 01:22 no puede ser que o cuyo ver razón y Bing también cuando estamos afirmando cosas totalmente contrarias creemos que eso confunde hizo que todo perjudica a los consumidores la medida en que no tienen seguridad sobre cuáles

Voz 3 01:37 la protección que están la organización de

Voz 0011 01:40 bidones y Usuarios pide que se cambie la norma que permite fijar el factor de protección solar con esa variabilidad para dar más garantías a los consumidores de cuál es la protección real que se están poniendo

Voz 0313 01:49 lo que se hubiera conociendo como decisión salomónica y que más contamos hasta ahora

Voz 1454 01:53 ser ciudadano responde a la oferta de reunión a tres del líder de Vox responden en la línea de lo ya conocido Rivera no se va a sentar con Abascal como ya había expresado

Voz 0313 02:01 yo día Inés Arrimadas si es necesario

Voz 1628 02:04 para que Max rectifique y deje de vetar de bloquear los acuerdos del PP y de Ciudadanos acuerdos liberales de centro regenerador es que mis compañeros se vuelvan a reunir en Murcia o Madrid con los compañeros de Vox en Murcia de Madrid que son los que tienen que votar baremos siempre cuando sea para que rectifiquen y no vamos a perder más el tiempo

Voz 1454 02:23 la Universidad de Valencia va a analizar la dificultad del examen de Matemáticas II de la prueba de acceso a la universidad del pasado junio después de que la nota media fuera de un cuatro y medio y lo hace por si dejara fuera de algunas titulaciones a los estudiantes de esa comunidad nuestra cuenta Inma Pardo

Voz 4 02:38 teniendo en cuenta que la media del polémico examen

Voz 0808 02:41 de matemáticas ha sido de un suspenso un cuatro y medio la media general de los estudiantes de la Comunitat va a ser más baja por este examen la rectora de la Universitat de València MAVIR Mestre ha pedido

Voz 1454 02:51 hoy que se revise el sistema que ya es hora

Voz 0808 02:54 abrir el debate él valorar

Voz 5 02:56 conjunto diferente con alguna prueba

Voz 6 02:59 específica para algunas titulación

Voz 5 03:01 es propiedad de cada universidad

Voz 0808 03:03 eso hay que estudiarlo bien abrir el debate para evitar situaciones de desigualdad porque hay estudiantes valencianos que se quedan fuera de algunas titulaciones a las que sí acceden estudiantes de otras autonomías el organismo Santa

Voz 1454 03:15 el Organismo Internacional de Energía Atómica confirma que Irán está enriqueciendo uranio por encima de la pureza establecida en dos mil quince un nivel al que ese combustible dice sólo puede ser usado con fines civiles y es el segundo incumplimiento en una semana y lo hace movido por las sanciones de Estados Unidos y la inacción de la Unión Europea la administración norteamericana habla de extorsión nuclear el vicepresidente Pen ha advertido de que las autoridades iraníes no deberían confundir la contención con la falta de firmeza vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 7 03:45 qué tal muy buenas luces y sombras en la jornada de Wimbledon para los españoles Rafa Nadal se ha clasificado a cuartos donde jugará contra Sam Querrey también Roberto Bautista que jugará contra el ganador del pela Raonic que ahora va dos sets a cero para Raonic han sido eliminados Carla Suárez por Venus Williams y Fernando Verdasco por el Tour de Francia victoria para Julian a la Philippe en la tercera etapa beneficiados entre los favoritos el aditivo opinó mejor español por ahora Enric más octavo a cuarenta y seis segundos del líder y un fichaje de la tarde en Liga Santander el delantero de treinta y dos años gallego llega al Getafe los azulones pagan la cláusula de seis millones

Voz 1454 04:17 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este lunes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0092 04:27 S

Voz 8 04:29 servicios informativos

Voz 9 04:34 es lo normal sientes este seísmo IPC es que además de llamarles directas de supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com una compañía quitar no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos son dos tres cero once nueve cero dos dos tres Theron fe

Voz 0092 04:59 en la Cadena SER cinco días del país presente

Voz 10 05:02 los ritos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa y Jaguar Land Rover aforo completo

Voz 0092 05:21 frustrante Cervo en conductor y pagar de más por mi seguro

Voz 11 05:25 Mutua RTE traería a la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo pero por menos dinero Beto

Voz 1247 05:30 la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche sea

Voz 11 05:32 cuál sea ya más nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones mutua punto es

Voz 8 05:44 la Ventana con Carles Francino

Voz 6 05:52 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 8 05:58 ahora

Voz 0313 06:15 son las siete y seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias esto no tiene remedio estamos en la cuenta atrás estamos muy cerquita de conocer cuál es el relato ganador de esta temporada del concurso Relatos en cadena recuerdo los nombres de Lass y de los finalistas de este año Eva García María Ramos Elena Bethencourt Nuria Rozas Patricia Collazo Juan Antonio Morán Paloma Hidalgo María Gil Susana revuelta Alberto Jesús Vargas todas ellas y todos ellos están ahora mismo inquietos nerviosos ilusionados como debía estar hace un año Fernando Díaz que se llevó los seis mil euros de premio con esta historia

Voz 12 06:54 no no no tengan no lo sé

Voz 13 06:58 la niña no situ escogimos después de limpiar las heridas situarse como cada noche

Voz 8 07:10 abrazo dijeron que sería la última

Voz 13 07:13 ahí ya se las apaña harían para pagar las facturas

Voz 0313 07:18 historia con boxeadores de protagonistas tenía que generar un debate casi a bofetadas en el jurado el año pasado no porque nosotros así no sí sí el año pasado la verdad que discutimos mucho mucho mucho mucho mucho en lo que oye queda un minuto tienes que está separado son ya no lo cuenta de una curiosidad ahora que podría contarse este relato ganó como la algunas carreras del que viene de atrás que nadie espera brillando desde pues un poco si digo hombre estaba ahí estaba ahí pero

Voz 0281 07:45 es un relato que vino recuperadas el año pasado

Voz 0313 07:47 ocurrió una cosa que es que yo creo que muchos no

Voz 0281 07:50 dedicamos más a las tareas de convicción

Voz 0313 07:53 el otro es cosa que me ha gustado el jurado de convicciones pero de convicciones sí pero es verdad que te acuerdas que algunos tuyo

Voz 0281 08:02 ejemplo teníamos otros que tal y al final no tiene razones

Voz 0313 08:05 y fuimos convenciendo a los de que tenía que ganar y al final ganó por convicción

Voz 1718 08:09 sí sí me efectivamente fueran tienes Banja sí

Voz 1 08:13 para bueno ahora qué hacemos

Voz 0313 08:20 hemos pasado el secretario el jurado todavía no íbamos así hacíamos dorado no vio si la emoción o la porra la porra Porras se me olvidaba

Voz 14 08:30 bueno pues dijimos durante la comida todos los años tenemos una comida de los de los ganadores de los ganadores mensuales antes de del programa pues no juntamos a comer con ellos Javier Bello Yeste año y medio por decirlo es oye mira cuando se vaya Javier porque me ha jurado no podía estar delante

Voz 0827 08:48 eso hacer una porra me voy a poner un papel

Voz 14 08:51 quién creéis vosotros que debería ganar yo me lo quedo y así os puedo torturaron poco más después de Francino la va a gustar encantado hacemos un poco de tiempo y entonces pedí

Voz 0313 09:01 el tiempos para Chinchetas básicamente no tiene otra explicación pues los oyentes están y los diez finalistas hubiera hubieran a

Voz 14 09:09 ha habido un empate un empate entre Eva García con ecos que tendría tres votos y el piso de abajo de Alberto Jesús Vargas que tenía tres puntos el primero primero es lo primero y último de la temporada si luego habían votado también con dos votos y me quiere un voto las cosas de la vida y otro voto delicatessen ese hubiera sido el el resultado yo ahora veremos iba coinciden algo nada

Voz 0313 09:36 por hay cerquita porque ahora ya puedes abrir

Voz 3 09:39 lo puedes abrió el acta de lo oficial los sobres y todos juntos

Voz 0313 09:45 has y dato muy fan de verdad bueno yo la ardua

Voz 14 09:50 ahora tras una ardua

Voz 0313 09:53 eso sí rotó algo que no debían usted lo puedo bueno

Voz 14 09:57 a ver directamente ellos allá redoble pues

Voz 15 10:01 en tercer lugar

Voz 0313 10:04 el relato titulado El mago

Voz 14 10:07 presentado por Susanna Revuelta el segundo lugar es para el relato titulado delicatessen de Nuria Rozas

Voz 0313 10:28 más redoble

Voz 16 10:32 la ganadora

Voz 14 10:33 de esta edición de Relatos en cadena es María Gil con me quiere

Voz 3 10:49 varía felicidades muchísimas gracias bueno no me preguntes nada por qué no puede emocionado Yao algo así como lucky sí claro por eso preguntar a mi cuñado

Voz 0313 11:03 porque todo eso elenco si preguntan qué hablar de

Voz 3 11:05 a ver fuente de inspiración de este relato de la hermana digo tengo una hermana me llevo un año con ella

Voz 18 11:12 se hoy hay que puede haber algo Iván

Voz 4 11:15 Nos todos los años al pueblo yo me casé con el chico del pueblo

Voz 0281 11:19 por favor motivo del pueblo al chico de tu hermana también que son

Voz 3 11:22 no no

Voz 16 11:24 hola amigo

Voz 3 11:27 asintió con la cabeza pero no puedo contarlo no puedo contarlo

Voz 4 11:31 eso se queda la dentro de otro cuento más pero sí bueno pues no sé que es como que te sale de repente y se me ocurrió con el tema de vacaciones dijo pues tiene que ser una historia de amor el final de o el comienzo de una historia de amor que pasa siempre en verano y entonces pues es se me ocurrió la historia de la carta pero la carta que no era para ella era para su hermana

Voz 0281 11:52 bueno habrá también sabes porque todavía Julia Navarro que además es el principio de una novela y además estoy de acuerdo que es hay una historia que se puede desplegar de ahí vamos extraordinaria en en el jurado verdad lo que hemos estado todos de acuerdo es que

Voz 0827 12:06 con el nivelazo que había porque lo que los dientes

Voz 0281 12:08 dos maravillosas este quizá al que estaba mejor rematado el que tenía daba una sensación de de bloque parecía que no había una palabra de más ni de menos no entonces bueno quizá eso ha sido lo que ha inclinado un poco también

Voz 19 12:22 el caso Gürtel en regatas claro que no haya una palabra además de de menos porque te cuenta su cuando estábamos jugando con la brevedad tiene cualquier palabra que noté Gaultier frase además cualquier imagen que se salga de lo que deba cualquier adjetivo excesivo y es que pero es que deje de construir los que empieza a destruirlo estuve en este caso no había nada que no destruya todo esto

Voz 0313 12:45 pues jugando favor todo lo que no suma resta no mismo relato es ciertos de todas formas estos la forma en fin yo estoy muy de acuerdo en cuanto al fondo decía María es una historia de amor quiere decir desgrana sabes torear porque sí sí pero que empieza digamos con unas normas un tanto particulares no

Voz 1247 13:03 que que puede ser absoluta sí sí sí sí absolutamente veraz sí sí claro plausible claro que María María sientes sí sí sí puede puede que sea o puede que no tiene estaba de que

Voz 0281 13:16 ya decía Woody Allen que el día de la Universal la gacela ya con el León decían que bueno la gacela no dormirá muy bien no

Voz 0313 13:22 aquí aquí la hermana que perdió

Voz 0281 13:24 novio también tampoco le parece una historia de amor tan bonita

Voz 19 13:27 claro porque que tiene decía que era una historia de amor que empieza o que lo bonitos que empieza una y termina otra no están las dos cosas súper post esto es usted

Voz 1247 13:35 el amor se que es una historia una historia seguro

Voz 19 13:38 no no no no sabría decir si es una historia de amor

Voz 1247 13:40 por si dice que continua ese relato

Voz 1 13:43 no sé cómo terminaría pongámonos por pongamos no

Voz 0313 13:46 ponemos a prueba con esto Julia tú por dónde tiraría eso sí botón pronto la lo lo primero una hermana ha ocultado información sensible vamos que es el destino la castiga triunfado al final como lo Starlux que estábamos

Voz 3 14:03 no yo no soy el de Sanidad capaz de decir lo mismo

Voz 0313 14:07 no tengo palabras eh de verdad está mucho

Voz 1247 14:10 venga para decirlo lo contrario no pero yo creo que es una historia en la que puede pasar cualquier cosa y eso por eso cuando yo estaba leyendo esas primeras diez líneas pensaba en toda la fuerza que tenían esas diez líneas porque

Voz 20 14:24 me da para escribir y eh

Voz 1247 14:28 muchas historias distintas a partir de esas líneas

Voz 0313 14:31 tú por dónde tiraría Javier la hermana o por el no bueno no sé si novio o por deseo yo dentro

Voz 19 14:36 yo tenía veinte años si os este primer capítulo después de veinte años después se ven revolver a encontrar todos es pues casado House algo que no debe y tal y vamos a ver qué ocurre años me tenía un fin de semana por ejemplo veinte años después todos juntos y que salir a todo

Voz 1247 14:52 si veinte años después no no yo no me iría veinte años después

Voz 20 14:56 sirios seguiría lo cual

Voz 1247 14:59 es un dramón tal vez vencerás primero años pues bueno bueno que ya se como yo esquivó largo seguro veinte o treinta

Voz 19 15:07 pero en novelas recién Pajín haber pues

Voz 0313 15:10 pues yo creo que me preguntaría

Voz 0281 15:12 primero qué es lo que ha pasado porque no sabemos no sabemos lo que ha hecho el chico aquí hay dos chicas una que lo tenía otra que lo quiere tener pero seamos si el chico se ha decidido por unas ha decidido por por la otra no yo contaría la historia del chico de la historia del chico me interesa me interesa mucho porque las de la de ellas bueno se puede entender que una a la otra no se sabe la que es la que se quede sin él lo hoy al pero contaría la historia del porque él depende lo que haga es un personaje os otro no si se queda con su novia a pesar de la carta de un tipo de persona si deja la novia se va con la otra es otro tipo de

Voz 1247 15:45 se puede darle hartos sin él os convertir en la historia de una obsesión para ambas

Voz 0281 15:50 tratamos de Woody Allen el amor entre dos personas es maravilloso entre tres debe ser la leche entonces igual igual se queda con las dos vete tú a saber

Voz 14 15:57 sí

Voz 0313 15:57 y que él se conviertan cura como como opción pero esa no es sea muy rebuscado pero ya no es fácil pero bueno tres fácil tú por dónde seguir días marcado por donde seguirá

Voz 4 16:11 por dónde seguiré

Voz 0313 16:13 qué pasa aquí una novela si yo si te has dado cuenta no

Voz 4 16:16 clarísimo que voy a seguir con la novela

Voz 21 16:19 eh creo que va a continuar

Voz 4 16:22 no habrá un salto de tiempo tan pronto puede que luego sí pero tiene una continuidad no muy lejana esa historia tiene que pasar algo hay claro

Voz 21 16:31 sí bueno

Voz 4 16:33 cierta manera ese chico quizá no sepa lo que está pasando no se entere no se llega enterar de eso

Voz 0313 16:41 portugueses este relato pensando que iba a ser novela no estás haciendo ahora bien diría lo mismo que lo haría eh

Voz 1247 16:48 es decir sea yo haría que no supiera lo que ha pasado

Voz 0281 16:53 tampoco sabemos nosotros lo que pone la carta se puede jugar con lo que ponga la carta

Voz 19 16:58 sí hubo una manera yo también haría lo mismo al dopaje sólo veinte años después veríamos a ver si se puede que no se es clave veinte años después ya lo escribió

Voz 0281 17:07 Jandro Dumas es la segunda parte que los tres mosqueteros

Voz 19 17:10 los ocho ojalá dentro de no quiero

Voz 0313 17:12 hace un año por ejemplo pudiéramos estar comentando aquí en Antena os acordáis y fue el origen fue la germen de esa novela escopeta

Voz 4 17:21 pues sería vamos una maravilla ojalá ojalá me encantaría vendría aquí dentro de un año pero bueno ya mismo

Voz 0313 17:28 dentro de preguntarte pero me avergüenza al pobre Saúl ahí aguantando el cheque de los cartones eh pero la pasta existe de verdad

Voz 4 17:36 llevar a casa eso eso

Voz 0313 17:38 eso es lo que hay que tiene años y es cuando como cuando los sorteos de lotería que vas a hacer con el dinero y tal pues yo tapar agujeros nos acostamos

Voz 3 17:46 pues yo ganador que hacer un viaje de puta madre os acordáis

Voz 4 17:53 hombre a mí me gustaría irme a pasar las Navidades fuera de Madrid lejos de la familia que eso también viene bien de vez en cuando quizás podrá hacerlo con ese dinero pero también me gustaría invertirlo en fue ni atrás para mi hija que le hace falta para la Voz

Voz 0313 18:10 bueno pues eso está muy bien lo de la familia lo de la familia otra novela me parece

Voz 3 18:13 bueno con con haría lo de lo de la AFA

Voz 1247 18:18 Emilia para mucho

Voz 3 18:21 sí

Voz 0313 18:21 oye muchísimas gracias a toda sí a todos felicidades de verdad en fin no no no no tengo palabras y creo que lo más lógico normal injusto es que terminemos este tiempo de radio escuchando el relato que acaba de ganar el concurso Relatos en cadena lo firma María Gil se titula

Voz 22 18:41 me quieres me a través es la ventana

Voz 6 18:52 el último día de vacaciones al cesto se acercó a mí me entregó un sobre lo dije en la casa que decirle dejé a mis amigas y me fui sola camino del río saqué una hoja escrita a mano era una carta de amor con el algunas faltas de ortografía pero no importaba que era el chico de mis sueños me sobre la hierba cerré los ojos e imaginé que sus labios rozaban mi boca después guarde la carta el sobrino el sobre lo persiguen pedacitos hasta que desapareció en nombre de mi hermano

Voz 22 19:30 que

Voz 17 19:35 y el vez

Voz 22 19:52 habla de cambiar el rol

Voz 0313 19:55 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 24 20:03 te escoger tu consigue escapar de la playa viste Luis con Pello Samer Drive fines dos Pruden neumáticos y en tu servicio oficial Pello

Voz 0313 20:11 es que te las dudas de camino la playa

Voz 24 20:13 consulte condiciones empellón punto es Servicio Postal Carrillo quien dijo Paulson

Voz 0092 20:21 red de servicios oficiales de la Comunidad de Madrid

Voz 24 20:25 huir de funk mejor parque del mundo presenta el sueño de Toledo dos mil personajes escenario de cinco hectáreas grandiosos efectos especiales en el espectáculo más grande de España reserva gatos entradas en puede fue está ya punto com cuide fue España la historia te está esperando

Voz 25 20:45 la Ventana de Madrid

Voz 0867 20:46 el Javier casa al Partido Popular y Ciudadanos firman un acuerdo de gobierno pero a esta hora a menos de cuarenta y ocho horas para que se celebre el pleno de investidura no cuentan con el respaldo de Vox is in box las posibilidades se diluyen y este acuerdo seguiría literalmente por el retrete

Voz 26 21:04 Nuestra idea es tener

Voz 27 21:06 el ego

Voz 28 21:09 porque es el punto que nos falta para poder llegar a este pleno de investidura aún estamos a tiempo hoy Nos gustaría a mí desde luego recapacitar eran en la situación en la que nos estamos encontrando

Voz 26 21:20 no tendría inconveniente en que nos sentaremos a hablar con los dirigentes de Vox para explicarles este acuerdo pero evidentemente ellos son los dueños de sus votos si hay otros partidos que prefieren pactar con el Partido Socialista o incluso prefieren llevarnos a segundas elecciones están en su derecho pero creo que sería una gravísima irresponsabilidad por lo tanto yo llamo a la responsabilidad a los dirigentes de Vox que permitan que arranque la legislatura

Voz 1247 21:43 ciento cincuenta y cinco puntos de acuerdo pero

Voz 0867 21:45 sin Vox el presidente de la Asamblea ha convocado esta misma tarde a la desesperada una segunda ronda de contactos reuniones exprés de la que puede salir o no un candidato para el próximo miércoles la Asamblea de Madrid Carolina comenzaba box de no le desagrada tanto la letra como las formas no la manera en la que se ha gestionado todo esto porque lo que son esos ciento cincuenta y cinco puntos contemplan guiños varios al programa de Vox Carolina buenas tardes qué tal

Voz 1454 22:12 buenas tardes Casal si hallo eso asegura que en el documento que ha firmado con Ciudadanos se han incluido muchísimas reivindicaciones de Vox y efectivamente en ese papel aunque camufladas y edulcorada es la redacción están algunas de las peticiones que hacía el partido de Abascal relativas por ejemplo al control parental en la educación de los hijos se habla de garantizar la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales también se incluye en ese acuerdo el control del turismo sanitario de la inmigración ilegal garantizando dicen que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan acceso a toda la información de la Administración regional relativa a la inmigración ilegal además se habla de acceder a revisar la ayuda a la cooperación que aporta la Comunidad de Madrid esto es lo que está en el papel pero hoy Ayuso además se ha comprometido a revisar la ley contra la ley jeta la fobia en el Parlamento Vox pedía eliminar algunos puntos sustanciales de esa ley autonómica hay uso accedía a las

Voz 29 23:06 luchamos Se trata de trasladar una leían Parlamento volver a abrirla en el Parlamento no será la junta ni del PP ni de Vox ni del PSOE ni de Podemos ni de Ciudadanos es la voluntad del Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian

Voz 1454 23:21 el acuerdo de PP y Ciudadanos incluyó una estructura de gobierno en coalición Ayuso sería la presidenta de ese gobierno Ignacio Aguado el vicepresidente Ciudadanos tendría también la portavocía del Gobierno y habría trece consejerías siete para el Partido Popular seis para ciudadanos

Voz 0827 23:36 la Ventana de Madrid

Voz 8 23:39 la tarde Tardi veintitrés minutos Rocío Monasterio

Voz 0867 23:41 portavoz de Vox en la Asamblea qué tal muy buenas tardes

Voz 30 23:44 buenas tardes Javier buenas tardes a todos van allí

Voz 0867 23:47 voy por partes primero el acuerdo a dos bandas el problema no está tanto en el fondo como en las formas

Voz 30 23:54 bueno yo creo que el problema está en ambos porque lo que no tiene un pase es que se apruebe un documento en que no se ha permitido ni siquiera meter la pluma bobos entonces el acuerdo está también en el fondo ir lo que resulta insultante es que cuando estamos trabajando en un documento cuando nos hemos reunido varias veces cuando llevaba puesto todos los tintes llegar a trabajar con esto cuando se ha mandado dado mensaje por la mañana a la señora Ayuso hicieron saber creo que en unas horas lo vamos a tener resulta que de manera unilateral con el señor Aguado presentan otro documento te ciento cincuenta y cinco puntos de los cuales no teníamos ninguna constancia nos había dicho que estaban trabajando en ella ni nada mixto hombre pues no respeta las reglas básicas de una negociación sobre todo bueno pues las reglas básicas de que la seriedad no ID de respeto en una negociación

Voz 0867 24:53 que ustedes esperan que en las próximas horas se pueda realizar una reunión que se sienten en la misma mesa las direcciones nacionales tanto de Vox como de ciudadanos si Rivera no se sienta no hay nada que hacer en Madrid

Voz 30 25:06 bueno Rivera tiene que decidir dónde quiere estar en esto yo creo que lleva yo creo que lo quieren saber todos los españoles no a los españoles no sabe dónde está libera eh lo que quiere no lo saben y Malú pero pero claro realmente aquí lo que pasa señor Trinidad bañada me ha citado a las diez de la mañana cada rueda de prensa es a las doce y media

Voz 0867 25:27 eh eh

Voz 30 25:28 evidentemente yo al Señor Trinidad de decir que no apoyo a la señora Diaz Ayuso apoyo ningún otro candidato porque yo no he llegado a un acuerdo con ninguno es más me han ignorado nos han ignorado a los votantes de Vox nos han insultado es más nos han tenido trabajando para luego hacer ellos otra cosa hombre esto cualquiera que me escuche tiene que entender que resulta por lo menos insultante no sobre todo cuando llevamos desde el primer día después de las elecciones con la mano tendida pendientes de haber com no podíamos matiza cómo podíamos acta que vuelta se le podía dar un papel para intentar estar cómodos las tres partes bueno pues con un acuerdo de investidura

Voz 0867 26:14 señora Monasterio hay una parte que no entiendo si ustedes no cambien de postura que mantienen el no Ayuso no han hecho ver al presidente de la Cámara que existe algún avance cómo es posible que se convoque una segunda ronda de contactos no lo digo porque no sorprende este cambio de planes tan repentino cuando no se ha producido un cambio de escenario real

Voz 30 26:34 pues yo tampoco lo entiendo señor Trinidad tendrá su secarral asegurar Tetra su criterio yo no entro esa esto es esa es discrecional es decir es bajo su criterio no entro a ver qué le ha hecho desde luego por nuestra parte no hay cambio de posición eso se lo puedo asegurar que ha mañana a las diez seguro no SER eh entonces volverá a contar yo volver a decir un no a la investidura señalarías Ayuso porque lo que ha pasado hoy es intolerable es amordazar a nuestros Gortat pues es ignorarla es insultar leyes volver a pretender hacer un gobierno con los votos de Vox con los votantes de Vox sin permitirles ni siquiera metieron un punto del programa opinar en ni siquiera tener la deferencia de de de bueno pues de esperar a que nosotros mandamos el documento no esto a mí ha nombrado resulta asombroso

Voz 0867 27:32 de le resultaría sorprendente que mañana en Trinidad y presidente de la Asamblea de Madrid designara como candidata a Diaz Ayuso se lo digo porque objetivamente tiene menos respaldos al menos parlamentarios en este momento que Ángel Gabilondo

Voz 30 27:47 lo que no se entendería es que mañana lo hiciera cuando está en la misma situación que la primera rompa sería completamente incoherente porque la primera ronda yo dije que no mañana unos diez voy a decir que no con lo cual objetivamente no hay ninguna razón para presentar el piso yo creo que el miércoles vamos a un pleno sin cantidad todos y cada uno les pondremos nuestras posiciones nosotros desde luego seguiremos con la mano tendida para ver si por fin su a ciudadanos al señor Rivera se le quitan los remilgos seré quitándose adscritos a sentarse con los representantes de doscientos ochenta mil madrileños que han votado esa opción votado a ciudadanos no agotado al Partido Popular empiezan a respetar las reglas básicas de la democracia de la representación porque las fotos de Vox valen lo mismo que los votos de ciudadanos y no se nos puede tratar como si fueran votos inferiores o como si fueran unos apestados esto lo tienen que tener cuidado porque eso recuerda más a la política que hacen los suprima los que desprecia en consideran inferiores a otros los que arrincona y los que rechazan es propio de los totalitarias entonces yo creo que Ciudadanos tiene que salir de esa posición tiene empezar a asumir que el señor Juanma Moreno o con la señora Villacís o que en Madrid el señor Trinidad está en la posición que están porque tiene los votos de Vox esto lo tienen que empezar a asumir con naturalidad es decir sin ningún problema dejaran de decirnos cómo ha dicho hoy la señora yo como dijo el otro día señor Villegas que es que no tienen que normalizar eh eso es un insulto brutal entonces bueno pues cuando ya consigan todo eso superar sus complejos Se con superar su remilgos pues efectivamente nos podremos podremos llegar a un acuerdo de investidura con normalidad hasta ese momento yo desde luego no que podemos posición porque mis votantes han sido valientes y yo tengo que ser valiente defendiendo sus posiciones ni desde luego no estamos pidiendo mucho no pedimos están en el Gobierno no pedir no pedimos sillones no pedimos dirigir entes que por cierto ellos en el acuerdo se sacan cuatro consejerías más eh por como hay una deuda en Madrid de treinta y tres mil Millo pues vamos a Gaspar más estos son los liberales eh estos son los Liberales dos que dicen que son el centro liberal cuatro consejerías más eh entonces tienen que explica los madrileños también me de dónde van a sacar los recursos pero bueno en cualquier caso nosotros no pedimos sillones sí se reparte los sillones ICREA más sillones para para aumentar el gasto de todos los madrileños lo pedimos que sean respetadas tres ideas se y que por lo menos no se soltero

Voz 0867 30:34 cuestiones muy rápidas la primera hasta dónde se puede estirar el chicle ahora es decir si nos ponemos en este escenario en el que Vox dice no es por tanto el miércoles hay un pleno en el que no hay candidato Isabel ese famoso plazo de dos meses que nos lleva hasta septiembre ustedes podrían asumir el riesgo que supone riesgo electoral que supone la repetición de los comicios de las elecciones en la Comunidad de Madrid

Voz 30 30:57 bueno aquí o lo que sea

Voz 0867 31:00 puestos a llegar hasta ahí

Voz 30 31:01 bueno por supuesto que sí y además a lo que a pasar que si llegamos a sentir al diez de septiembre no hay una investidura iremos unas elecciones sabe lo que va a pasar que una vez más vamos a ser determinantes con lo cual están en una situación absurda entonces más vale que se den cuenta que el Partido Popular no ha ganado las elecciones las ha perdido Ciudadanos necesita nuestros votos para gobernar igual que el Partido Popular con lo cual cuanto antes se den cuenta de todo eso ya antes normalice la situación yo creo que antes los madrileños van a tener un gobierno que es lo que estamos deseando todos desde luego los de Vox que vamos a estar aquí todo el verano dispuestos a que en cuanto nos llamen nos sentamos en una mesa o vamos pero pero claro ellos

Voz 0867 31:47 Nuestra de balance se lo mejor llaman al teléfono y está fuera de cobertura

Voz 30 31:51 nosotros vamos a un agosto hemos llevamos trabajando veinte años en los que trabaja a la construcción del mundo que trabajaba yo en agosto se trabajaba eh yo estaría bien que los diputados empezarán a trabajar por cierto yo hubiera plenos en julio y en enero que no hay y el resto de los españoles tiene sólo un mes de vacaciones se los diputados tienen tres

Voz 0313 32:11 es una cosa que tenemos recortados

Voz 30 32:13 pues entonces yo creo que no pasa nada pero a ver si llegamos a un acuerdo y sino pues nada ir Pen habrá que ir a elecciones y volveremos a ser determinantes es que esas ilesas

Voz 31 32:24 monasterio gracias por estar con nosotros un saludo muy buenas tardes muchísimas gracias

Voz 6 32:37 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 9 32:44 cadena SER David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este martes a las siete de la tarde

Voz 16 33:10 Benito malísimo mal buenismo bien vamos no volverán pues claro bienvenidos a buenismo bien

Voz 33 33:16 el Burque Iquique Bernardo y a las ocho no sé qué

Voz 9 33:19 programa de la vida moderna con David Broncano cada día un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 0281 33:30 curación Un Mar faculta a qué tal queridos hollín Kardashian Mi nombre es James Harrison y soy expedicionario fotógrafo de International anunció Grameen en recorriendo los rincones más salvajes del planeta has citado las tribus más hecho Filadelfi pudo asegurar que por culpa de la globalización hay una cosa que se repite en todos estamos lugar todos escuchan Carrusel deportivo a su agiliza peinaban como Iturralde González Sergio Ramos una vena de verdad Piti

Voz 31 34:03 Deportivo Deportivo la Ronda del gol

Voz 0092 34:11 aquí dura quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu fuego prefieres la hora de comer

Voz 6 34:17 el streaming o bajo demanda tú pones la hora activa seguir el Larguero en nuestra estará hasta el día

Voz 9 34:24 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 34 34:36 Blaine al Centro Botín en Santander y descubre Calder Stories una nueva mirada a la obra de Alexander Calder móviles que desafían la gravedad coreografías para ballet diseños de automóviles noventa trabajos que muestra en la faceta más desconocida de este pilar del arte del siglo XX hasta el tres de noviembre Calder Stories una exposición irrepetible

Voz 35 34:56 de Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus

Voz 0092 35:06 amigos hagan lo mismo a echarle una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 0867 35:17 siete de la tarde y treinta y cinco minutos ya han escuchado a Rocío Monasterio ya saben cuál es la posición de Vox es un no a diez Ayuso y además quiere que Ciudadanos se siente a negociar a hablar con Vox sobre esto Adrián Prado tenemos alguna novedad no creo que que ya hay una oposición firme de del partido naranja Adrian buenas tardes

Voz 0019 35:38 qué tal Javier buenas tardes si el heredero de ciudadanos no se sale del guión previsto dicen no a la invitación de Abascal Rivera la comunicado al líder de bosques y la reunión es para informarle de que los diputados de la formación en Madrid cien Murcia van a cambiar el sentido de su voto facilitando sin ambos casos que haya un presidente del PP pues que no necesita sentarse con él para eso ya están los equipos negociadores a nivel regional es lo mismo que esta mañana explicaban rueda de prensa Inés Arrimadas

Voz 1628 36:01 yo no sé si esto es una estrategia que están siguiendo ahora porque saben que el bloqueo no les conduce a nada hay que es un grandísimo error pero aquí los que tienen que cambiar el sentido de su voto son los diputados de Murcia de la Comunidad de Madrid por tanto reunirnos con con nuestros compañeros de Murcia con los señores de Vox para que rectifiquen sí pero que no nos hagan perder más el tiempo por favor

Voz 0019 36:22 la respuesta de Ciudadanos es muy distinto al ha quedado el PP fuentes populares señalan que el partido siempre ha demostrado un talante de diálogo con todos los partidos que no tiene ningún

Voz 0867 36:29 el lema en sentarse con nadie y volvemos a la Asamblea Carolina Gómez vamos a recordar los planes del presidente Juan Trinidad el presidente de la Cámara y lo que nos queda por delante en esta ronda de consultas no es una ronda rápida ir bueno candidatura Express si la hay porque el plazo vence mañana a medianoche y las circunstancias son las que son

Voz 1454 36:47 bueno cada diez minutos asistimos a una interpretación distinta el reglamento y lo último que nos están diciendo aquí en la Asamblea Casal es que Juan Trinidad podría cambiar el paso y convocar el pleno con candidato en el mismo pleno es decir en la misma mañana del miércoles de momento lo que hay convocados una nueva ronda de consultas para saber qué apoyos tiene cada uno en este momento una ronda que se va a llevar a cabo mañana entre las diez menos cuarto y las once de la mañana serán reuniones de quince minutos de menor a mayor primeros decidirá Juan Trinidad al grupo que menos diputado los tiene en la Asamblea que es Unidas Podemos IU y en último término Ángel Gabilondo el candidato socialista que ganó las elecciones y que ahora mismo tiene el apoyo de sesenta y cuatro diputados a tres de la mayoría absoluta luego la candidata popular Isabel Diaz Ayuso en teoría debería presentar mañana al presidente de la Asamblea no sólo los apoyos de ciudadanos para ser la candidata con más opciones para poder postularse para justificar que se postula debería presentar también los apoyos de Vox doce diputados que ahora mismo no tiene garantizados lo decía monasterio mañana le voy a decir a Juan Trinidad lo mismo que le dije la semana pasada que no que no apoyaré a Diaz Ayuso así que ver

Voz 0867 37:54 bueno pues ya ni esta medianoche hasta el propio día del Pleno pueden cambiar las cosas papel difícil que tiene el presidente de la Asamblea Juan Trinidad gracias Carolina Gómez un saludo

Voz 1 38:04 también yo creo que hay confusión mucha gente que no sabe si puede o no puede entrar

Voz 3 38:10 pero cuando no ha multado a la gente aprovecha Hay viene el privado he hablado con diversos comercios trabajo aquí en el centro es que hay demasiados coches todo el mundo sabe que es que estamos híper contaminados tengo un comercio y central a pesar de que

Voz 0867 38:24 el tal de nuevo con multas en Madrid central la bajado la contaminación pero también es cierto que avanza julio que poco a poco va a ir detenido también el tráfico en la capital el Ayuntamiento va a hacer una encuesta para conocer la opinión del proyecto que tienen los madrileños cuatrocientas encuestas el PP poco a poco va bajando el pistón y a este ritmo va a pasar de pedir su reversión a contraer matrimonio con Madrid central no Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 38:48 más tarde en Javier el Palacio de Cibeles tiene de hecho hasta el último día de esta semana hasta el viernes para entregar sus alegaciones ante el Juzgado de lo Contencioso número veinticuatro

Voz 1454 38:56 entre tanto las multas son las multas

Voz 0089 38:59 han vuelto como señala el alcalde José Luis Martínez Almeida

Voz 36 39:02 es cierto que yo acato la resolución no comparto en este caso el contenido de la misma desde un punto de vista estrictamente jurídico pero eso no va a afectar para que como hemos dicho la hemos ya a partir de hoy según Ana imponer multas en Madrid central

Voz 0089 39:17 lo quieren cambiar lo hemos escuchado Madrid central y hoy ha dicho Martínez Almeida que para eso se da un plazo el y todo el equipo de gobierno de tres meses Javier para elaborar una alternativa Madrid central no hay que olvidar que esa es una de las razones jurídicas y judiciales expuestas por el juzgado veinticuatro para aplicar medidas cautelarísimas que no hay una alternativa

Voz 0867 39:36 veremos antes Madrid central o tendremos gobierno Madrid a saber Alfonso

Voz 37 39:41 la luz hasta luego mañana a ustedes ya saben mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana disfruten del día hasta mañana

Voz 39 40:04 el aniversario llamativo MI6 de sesenta y cuatro gigas de memoria interna por sólo ciento treinta y nueve euros precio medio Omar y hasta el veinticuatro de cuyo financia al cero por ciento a partir de doscientos noventa y nueve euros ya está invicta meses

Voz 9 40:17 con la media tinta hetero por ciento financiación de Caixa Bank con superficie

Voz 0092 40:23 aún estás a tiempo de cambiar esto por ésta

Voz 40 40:28 financie tus vacaciones con Halcón Viajes este verano no te quedes sin playa reserva llanto oficina de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs hacemos de tu viaje una gran experiencia

Voz 41 40:41 soy Gabriel de Glass tienes un impacto en tu parabrisas pide cita en tu taller más cercano y en treinta minutos reparamos tu Luna nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros

Voz 42 40:51 claro ya

Voz 3 40:54 repara

Voz 0092 40:59 entre releído Florida cuando el ruido desaparece piensa mejor lo que pase tiene que ver con lo político a las claves de los próximos cuatro años no hay alternativa a Sevilla Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde

Voz 8 41:14 siete días Ángels Barceló

Voz 6 41:19 lo que queda del día

Voz 8 41:21 con Isaías Lafuente

Voz 0313 41:24 los de hoy todavía Isaías con el muy buen sabor de boca buen buen sabor de boca al final del concurso de relatos Jared que buenas horas llevamos la verdad

Voz 0827 41:32 fíjate que a veces siempre estamos con el mantra de que los lunes son amargo no porque la jornada que hemos terminado de una manera muy dulce hilo comenzábamos también todavía saboreando el dulce sabor deja la historia de la selección española de baloncesto en el Eurobasket son gran Derry más estas mujeres así lo contamos en la SER

Voz 0684 41:48 Crespo años campeona de Europa Expo año ochenta y seis Francia sesenta y seis El Corro Marta Casas de la selección española en el centro de la cancha darlas jugadora

Voz 44 42:03 no habrá dadas disfrutando bien el cuerpo técnico al completo celebrando otra medalla de oro mientras sonando esa canción que que se ha convertido en bandera de esta selección española la revolución y tanto que son la revolución siete años seguidos

Voz 8 42:20 medalla

Voz 0827 42:24 pues sí quiero son además tuvimos la mejor jugadora de todo el torneo una chavalillos que lleva aquí desde Senegal para cumplir su sueño y vaya si ha cumplido su sueño los nuestros y la capitana Laia Palau que a sus casi cuarenta años ha convertido en la baloncestista más laureada de la historia entre hombres entre mujeres así hablaba de la victoria ayer de su futuro

Voz 18 42:44 es increíble lo que hemos hecho es increíble como lo hemos hecho otra vez yo creo que hemos dado una lección de baloncesto en general con el equipo súper metidos

Voz 45 42:53 es que el problema es que no puedo retirarme

Voz 0092 42:57 es que pasan

Voz 45 42:58 nos ha sabes de todo ves a aunque es es

Voz 18 43:01 sufre mucho porque hemos sufrido mucho aunque lo luego desde casa penséis que esto está tirado eh lo hemos pasado muy mal también este año pero luego claro acaba el cuento con final feliz de todos des bueno puedes como más fáciles virago es que claro como no vamos a seguir no decir que siempre el cuento la Blancanieves ha acabado bien

Voz 0827 43:19 pues nada que siga por mucho tiempo la belleza del triunfo y la belleza de una canción

Voz 12 43:25 tú

Voz 0827 43:30 es una canción que se titula Agua compuesta por su arma escrita por inanición imperado interpretada por elefantes y por Manolo García a favor de los proyectos de agua de Oxfam Intermón una canción al agua sí pero una canción de amor nos decía

Voz 1718 43:45 su arma absolutamente una canción de amor al agua a la humanidad a la naturaleza ya lo que tú quieras por supuesto sí

Voz 12 43:53 ah

Voz 0827 43:57 el agua ese bien tan preciado que cuando falta pues es un drama y hay más de dos mil millones de personas en todo el mundo que no tienen todavía acceso a agua potable en sus hogares sobretodo en las zonas rurales y son las mujeres las más perjudicadas por esta situación y los niños mil niñas y niños mueren cada día a causa del agua en mal estado de la falta de saneamiento que una higiene inadecuada por eso Se trata de unir fuerzas es lo que han pretendido con esta canción con esta campaña Pilar ordenes directora adjunta de Oxfam Intermón Nos lo decía

Voz 46 44:28 bueno pues realmente cuando se junta un unas ganas de cambiar las cosas como son las que tiene Oxfam Intermón gente con con ganas de de su a hacer no y en este caso y que reconocen la su arma mucha iniciativa no de tirar adelante un proyecto de poner a nuestra disposición lo mejor que sabe hacer no oí exponer pues pues su música su letra a contagiar a uno a otro locas incorpora Manolo oí Illes pues juntar son una coctelera decir tiremos adelante no el poder hacer pues eso una canción que habla de agua que dé a conocer una situación contexto y que además pues no herramientas pues para pues para mejorar esa situación de tantas y tantas personas

Voz 0827 45:04 el Manolo del que hablaba pilares Manolo García un hombre que cada vez que puede pues no pierde ocasión para aprovechar su relevancia y su voz en causas justas

Voz 47 45:12 bueno yo hace muchos años ya os digo adiós conciertos algunos de ellos grandes para defender la naturaleza para concienciarnos un poco de la importancia de nuevo de no vivir de espaldas a la naturaleza creo que estamos haciendo básicamente nuestra sociedad y bueno yo conocía que hay Ximo estaba desde crío bodeguera

Voz 3 45:30 a decírselo

Voz 0827 45:33 yo es que su arma como Manolo García son artistas y hay muchos artistas que son moscas cojo maneras

Voz 1718 45:39 yo creo que también los músicos aquí la suerte que tenemos es que nos convertimos un poco mosca cojonera si no que estamos ahí pero claro de repente con con todo el ruido que hay en nuestras vidas y todas las interferencias pues de repente a lo mejor sonará esta canción el día en la radio y habrá alguien que le vendrá a la cabeza hostia si es verdad hay una problemática tremenda

Voz 0313 45:59 con este tema y la problemática resumida

Voz 0827 46:02 es la siguiente no más de tres días se puede vivir sin agua Pilar Brenes la directora adjunta de cuando los recordaba

Voz 46 46:09 no más de tres días y tres Dios tres días y eso es nada y eso realmente no estamos hablando de una de las causas de mortalidad no más amplias de cuando estamos en situaciones de emergencia no solamente por La Ser que es el primer factor sino también cuando estamos hablando de agua que es agua sucia agua contaminada agua con esta potabilizar pues es también la fuente donde donde se pasan las enfermedades no algo tan básico no a veces lo lo mencionamos como como una diarrea pues es una causa de mortalidad que es clave y que y que desgraciadamente afecta también a más a los niños y a las niñas

Voz 0827 46:42 nada llevar el agua llevar también la información sobre

Voz 1718 46:44 el uso del agua pero no es sólo llevar el agua sino informar de cuál es el uso también que le puedes dar agua no donde un un niño que tiene unas condiciones de vida muy difíciles pues a lo mejor le viene de lavarse las manos en el no lavarse las manos puede ser fatídico para él

Voz 0313 47:02 total este es un pequeño ejemplo pero imagínate los que

Voz 1718 47:05 buena ver derivados de esto que es que nos cuesta imaginarlo

Voz 0827 47:14 pues nada del agua necesaria la actualidad tantas veces líquida esta no llega de El Mundo Today ciudadanos exige a Sánchez aplicar el ciento cincuenta

Voz 0573 47:22 en con el colectivo LGTB Rivera ha sido visto a primera hora de la mañana ayudando a los empleados de la limpieza a retirar de la vía pública banderas distintivos del Orgullo LGTB ciento cincuenta y cinco por el culo Telecinco gritaban algunos simpatizantes

Voz 3 47:37 Pedro Sánchez ajustadísimo Transfer Chernóbil ordena el cierre inmediato de todas las centrales nucleares en España

Voz 0573 47:44 estoy perdiendo pelo estoy perdiendo pelo ha exclamado

Voz 3 47:48 Macron solicita a Malú por romper con Rivera tras afirmar que ella habla directamente

Voz 0573 47:56 el Liceo Malú ha insistido en que Macron y el Ejecutivo francés se han mostrado aliviados porque ese chico no le convenía

Voz 0827 48:03 lleve la actualidad de ficción a Larry al PP y Ciudadanos han firmado

Voz 41 48:06 de acuerdo para gobernar Madrid los políticos han comenzado a trabajar sobre propuestas concretas Partido Popular y Ciudadanos de Madrid han firmado un acuerdo de gobierno para Madrid el acuerdo tiene medidas en total cuantas ciento cincuenta y cinco guiño guiño codazo

Voz 25 48:24 como diciendo

Voz 3 48:28 lo eh

Voz 0827 48:29 pero bueno el acuerdo entre PP y Ciudadanos necesita un tercero a Vox Santiago Abascal

Voz 48 48:34 Santiago Abascal dice que ha liberado su ocupa agenda de mañana por qué estará esperando desde las ocho de la mañana yo lo veo muy poco español pero estará esperando desde las ocho de la mañana la llamada de Pablo Casado o Albert Rivera o de los dos si es posible la verdad es que la imagen no puede ser más patética Tristán y tres dormirte ahí sentarte a las ocho de la mañana como correr y esperar a que te llamen