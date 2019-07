La Ventana (09/07/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 desencuentro PSOE Podemos después de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias desde la formación morada no ha habido valoración pública oficial sólo una frase de Iglesias cuando abandonaba el Congreso los socialistas han reprochado a Podemos que no responda a sus ofertas y anteponga los nombres a los contenidos cuál es la situación ahora mismo Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 00:26 sí buenas tardes fuentes de La Moncloa y de Ferraz aseguran a la Cadena Ser que Pablo Iglesias ha pedido a Pedro Sánchez en la Reunión una vicepresidencia y que el líder socialista ha descartado esta posibilidad y le ha dejado claro según esas fuentes que la única investidura va a ser en julio que no habrá segunda oportunidad en septiembre aunque Pablo Iglesias sigue apuntando a esa fecha

Voz 3 00:46 el planteamiento de ayer de el Gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente de partido único creo que ver una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que si no es más temprano será más tarde rectificará

Voz 0806 00:59 en el PSOE dicen tener la mano tendida para negociar políticas no hablan por tanto de ruptura definitiva pero Adriana Lastra ha expresado en rueda de prensa su profundo malestar con Podemos siete interlocutor

Voz 4 01:11 sí a descalificar a lo mejor es que no tiene

Voz 0806 01:15 tanto ánimo de pacto fuentes de Podemos replican que es Pedro Sánchez quién no quieren negociar y que actúa como si tuviera mayoría absoluta

Voz 1454 01:23 en Madrid Ciudadanos propone ahora una reunión a tres con el PP y Vox para intentar salvar la investidura el pleno está convocado para mañana de momento sin candidato el agua nula de los embalses se encuentran en el segundo nivel más bajo desde el año dos mil seis según datos del Ministerio de transición ecológica la reserva hidráulica nacional está al cincuenta y cuatro con ocho por ciento de su capacidad total ampliamos con Javier Gregori buenas tardes

Voz 0882 01:46 buenas tardes como es habitual la situación es tan los pantanos de las cuencas del Segura que están sólo al veintiocho por ciento de su capacidad total el Júcar que está al treinta y siete por ciento mientras tanto la cuenca del río Guadiana tampoco supera el cuarenta y siete por ciento igual que la del Guadalquivir y la del Tajo las reservas del Duero están al sesenta por ciento y las del Ebro al setenta y tres en general el nivel de los embalses está un treinta por ciento más bajo que el año pasado por estas mismas fechas esto es por la falta de lluvias que afecta ya a media España y sólo los ríos de Galicia cornisa cantábrica hay Pais Vasco superan el ochenta por ciento de su capacidad

Voz 1454 02:19 gradas tres nuevas playas cerca de Valencia

Voz 5 02:22 la calidad del agua donde ahora Inma Pardo

Voz 0808 02:25 esta vez son dos playas del Puig y una de Massamagrell ambas en la provincia de Valencia y cercanas a la capital otra vez se superan los niveles permitidos de la bacteria Escherichia coli presente en el intestino las heces y la orina hasta estas playas cerradas llegan tres acequias y hoy precisamente Se confirma la causa del cierre reciente de las de la ciudad de Valencia los vertidos provienen de algunas construcciones cercanas que carecen de colector que vierten sus aguas fecales a las acequias que de eso

Voz 1454 02:50 invocan el mar y el líder de los laboristas británicos anuncia que defendería la permanencia en la Unión Europea si el nuevo primer ministro convoca un referéndum sobre el acuerdo del Brexit cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 a la espera de que PP y Vox respondan a esa propuesta que les acabamos de contar por la que Ciudadanos ofreció una reunión a tres a las siete de esta tarde de momento el pleno de mañana en la Asamblea será sin candidato la segunda ronda de consultas con el presidente de la Cámara terminado como la segunda sin mayoría en ninguno de los bloques la candidata del PP Isabel Díaz allí

Voz 6 03:23 eso que quería presentarse mañana llama ciudadano Xiaobo

Voz 1915 03:25 desentenderse pero la candidata de Vox Rocío Monasterio da por muerto el acuerdo alcanzado entre PP y

Voz 7 03:31 Ciudadanos unos y otros tienen que ceder más por parte de ciudadanos creo que no pasa nada porque hablen entre ellos porque de hecho si tú le pides los votos a Vox lo normal es que también Tebas una foto con boxes es lo que hay no vale yo me alguna yo quiero los votos de Vox pero no me miren por otro lado también lo que tienen que entender Vox es que las negociaciones no se pueden hacer in extremis es acuerdo alcanzado ayer

Voz 8 03:51 está muerto si no tiene el apoyo de los votos de los hay una posibilidad es que Ciudadanos se recibe ya que tienen tanta repugnancia a tratar con vos que haya un gobierno monocolor de la señora Diaz Ayuso

Voz 1915 04:04 esa oferta de gobierno monocolor apartaría ciudadanos que con el acuerdo actual tendría la mitad de las consejerías así que ahora Ignacio Aguado se muestra dispuesto a sentarse con poco

Voz 9 04:12 sólo si lo que quieren los y una monasterio es una foto que no se preocupe que tendrá la foto sentado conciudadanos y entiendo que con el Partido Popular para explicarles ese acuerdo de gobierno que firmamos ayer

Voz 1587 04:25 Ciudadanos por cierto va a llevar a la Fiscalía los incidentes

Voz 1915 04:28 durante la manifestación del Orgullo por posibles delitos de odio un paso que da a pesar de que existe un informe de la Policía que contradice la versión del partido naranja niega que se produjeran agresiones físicas y añade que el partido no siguió las instrucciones de los agentes Albert Rivera

Voz 10 04:41 no hace falta que les describa las escenas porque las han visto ustedes todos los españoles han visto las escenas lamentables han visto agresiones y han visto amenazas que vamos a denunciar en un escrito hoy mismo

Voz 11 04:52 con la Fiscalía veintiocho grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 12 05:08 en ese

Voz 2 05:10 vicios informativos

Voz 14 05:29 la Ventana controlarlas Francino

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes aunque haya cada vez más gente empeñada en desacreditar o en intentarlo por lo menos el valor de la información aunque el chismorreo o los bulos ganen terreno sobretodo en las redes la verdad es que un simple dato sí es bueno si es fiable permite calibrar la dimensión de algo en este caso de un problema en tres años desde los Sanfermines de dos mil dieciséis marcados a sangre y fuego por el caso de la manada durante ese tiempo ha habido en España atención e ha habido en España más de un centenar de violaciones en grupo para ser exactos ciento veinticinco tres ejemplos muy recientes el otro que detuvieron a cuatro alemanes en Palma en la Audiencia de Barcelona se está juzgando a los integrantes de la denominada manada de Manresa y el juez ha enviado hoy mismo a prisión a tres jóvenes acusados también de agredir sexualmente a una chica la noche de Sant Joan en Cambrils en Tarragona no no podemos saber a ciencia cierta si vamos a peor o a mejor va menos mal porque nunca antes se habían trabajado a fondo las cifras pero me parece indiscutible que el problema es muy grave porque con estos números en la mano resulta que cada diez días de promedio cada diez días hay una manada en España un grupo de hombres que agrede sexualmente a una mujer entonces te preguntas qué hay detrás de todo esto es el machismo secular es el boom del porno violento es la falta de educación sexual es de todo un poco no tengo ni idea bueno sí puedo tener como todos alguna intuición pero da igual lo único cierto lo importante al menos para mí es que esto resulta absolutamente insoportable bienvenidos a La Ventana

Voz 15 07:07 a mí me enseñó

Voz 16 07:19 sí fue

Voz 15 07:26 se mi

Voz 16 07:37 muy lleven

Voz 17 07:46 tú y yo

Voz 18 08:15 que sí va a esta hora pues bueno pues

Voz 17 09:09 yo

Voz 0313 09:16 buenas tardes Matías Vallés adjunto a la dirección del Diario de Mallorca en Radio Mallorca buenas tardes buenas tardes qué tal hoy es recuperado una entrevista que le hiciste hace menos de un mes a Lluís Ballester que es doctor en Sociología I filosofía profesor titular de Universidad donde bueno el titular de esa entrevista es el porno en Internet ha multiplicado las manada

Voz 0787 09:36 si te das entre las razones que tú dabas ellos apuestan ciertamente son dos profesores muy muy serios tanto en Liga como Carme norte que han hecho un estudio

Voz 12 09:44 ha conmocionado a toda España porque representaba en Madrid diciendo

Voz 0787 09:47 los niños a los ocho años Se inicia en la pornografía es decir empieza a mirar páginas pornográficas ellos dicen que el porno digital tiene muchísimo que ver con las manadas sus datos son los que has dado tú trescientas cincuenta personas en los últimos tres años han sido imputadas por violaciones en grupo pues el porno digital con que con donde hay una sección un subgénero que precisamente violaciones en grupo contribuya mucho parece

Voz 0313 10:08 este fin pues mira esa misma tesis la sostiene hoy Milagros Pérez Oliva en el arte en el acento del del diario El País un artículo titulado del porno la manada Milagros buenas tardes cómo estás

Voz 11 10:17 qué tal buenas tardes Milagros y bueno

Voz 0313 10:20 no no es casualidad no que todo esto coincida con que uno de los vídeos porno más vistos actualmente muestra precisamente eso no una una una violación en grupo

Voz 1587 10:29 sí aquí el la cuestión de cómo está influyendo la pornografía no sólo en este comportamiento que sería extremo eh y que sería diríamos el más asocial de todos en la violación en grupo sino que está influyendo también en la percepción que de la sexualidad tienen los jóvenes porque si el primer contacto que tienen con la idea de sexo son unas imágenes en la que todo vale en la que apenas hay afecto ni comunicación en la que sobre todo la pornografía además últimamente ha evolucionado hacia formatos más violentos de mayor sumisión de la mujer el cuerpo de la mujer muy está ubicado y es se considera un objeto para la excitación y la obtención de placer masculino Il claro todo eso sí los niños el primer la primera idea que se hacen del sexo es a través de estas imágenes pues luego tienen que tener una contra Educación muy potente para que para que no se queden con esa idea no

Voz 0313 11:28 porque estos comportamientos Milagros tú por lo por lo que sabe si por lo que estudias y con la gente con la que hablas obedecen a un patrón de conducta si se puede seguir una línea

Voz 1587 11:37 si si te fijas por ejemplo no tenemos datos de los cien casos que hay pero sí de los cuatro cinco últimos que han sido más notorios se observa esa hay un patrón que es la de actuación en manada y en grupo con eh Artes diríamos destinadas a engañar hay uno que suele ser el más guapo el más atractivo que seduce a una chica y luego la lleva algún sitio o portar en el caso de la manada de de Pamplona o en el caso este de Cambrils pues es un chico fuera una un piso fue un grupo de gente el chico se la chica el ligó con este chico pero en la habitación al cabo de momento aparecieron otros chicos

Voz 11 12:16 otros la manada ya actuaba así

Voz 1587 12:18 otros casos previos al de Pamplona ya tenía en el caso de una niña que había sido drogada que lo llevaba en el coche y que uno de ellos actuaba como gancho entonces muchas niñas caen en esto ya es creen que han seducido a un chico que es muy guapo que les gusta que están por la labor de de ligarse este chico pero claro lo que no sospechan es que estás detrás del chico hay una manada depredadora depredadora totalmente

Voz 0313 12:42 déjame Matías que es que ha citado Milagros el caso de Cambrils en Tarragona hoy el juez ha decretado prisión provisional sin fianza para los tres jóvenes que supuestamente bailaron a esta a esta chica Oriol a ser Tarragona buenas tardes

Voz 0325 12:54 bona tarda Carles bueno porque ya lo sé

Voz 0313 12:56 mañana la noticia si lo sabíamos ayer por la noche

Voz 0325 12:59 pues considera que existen claros indicios sino solamente meras conjeturas de que los tres cometieron una agresión sexual con penetración agravado por derecho de la concurrencia de los tres a la vez ahora se encuentran en prisión provisional el auto deja claro que la agredida que también es la denunciante acudió a la madrugada del veintitrés al veinticuatro de junio esto es La verbena de San Juan decías a un apartamento y allí mantuvo una primera relación sexual consentida en el baño el auto no deja claro con quién fue en esta relación sexual consentida la presunta agresión sexual sucedió después íntimo con el dueño de la casa uno de los detenidos si fue con él la suavización también entró en la habitación un segundo detenido y entre los dos comenzaron a besarla y acariciar a la víctima qué dice el juez se sumió en un estado de shock por lo intimidatorio de la situación al poco rato Carles entró en escena una tercera persona también detenido ya con los tres la agredida les pidió que pararan dos de ellos obedecieron pero otro continuó hasta que una amiga de la agredida entró en esa habitación pidió auxilio para para su amiga y consiguió sacarla de la cama los detenidos han testificado que se trató de una relación consentida aunque el juez instructor cree que su relato es inconsistente y considera poco probable que fuera así

Voz 0313 14:06 gracias Oriol lo de la intimidación que subrayó con tanta precisión y con tanta contundencia al el el el último fallo judicial sobre el tema de la manada Milagros y Matías yo creo que bueno que en fin luego se puede matizar en un caso en el otro lo que tú quieras pero marca una línea muy clara e marca una línea muy clara es que la sentencia

Voz 0787 14:25 dice diez diez violaciones en dos minutos yo creo es que la palabra manada nunca fue un nombre mejor puesto no la la intensificación del comportamiento individual el el macho alfa de que hablaba Milagros que ejerce de de ese autor de de tirón después este este efecto del grupo lo que sí que la sentencia de la manada de Pamplona la última la la el Supremo ha sido demoledora yo creo que es que no ha dejado a todos tan asombrados que incluso las reacciones de la prensa de los medios han sido como de de de expectación de decirme son Conde eran muy fuertes son hechos gravísimos se dice incluso que podían haber sido las condenar muy superiores y se hubiera denunciado cada violación individualmente yo creo que que establezca un antes y un después en el en el la concepción jurídica judicial del fenómeno imagínate que antes

Voz 0313 15:04 dos años hubiera ciento veinticinco crímenes

Voz 12 15:06 en tan execrables otro

Voz 0313 15:09 a mí graves como como una violación piensa lo que quieras no se me da igual fíjate cómo estaríamos

Voz 1587 15:15 todos al cien violaciones en grupo eh porque

Voz 11 15:18 acciones violaciones y muchísimas más antes

Voz 0313 15:21 es verdad que sucede un poco como con los accidentes

Voz 19 15:23 de tráfico en su tiempo no como que nos hemos acostumbrado

Voz 0827 15:26 solamente algunas adquiere una relevancia especial porque tiene una consecuencia a lo mejor social por manifestaciones en la calle y demás no

Voz 12 15:34 pero a mí me ha sorprendido nosotros alguien esto es

Voz 0827 15:36 hemos meses teníamos la sensación es decir no se están produciendo si hay aseados atangas tal y claro de repente nos hemos encontrado con ciento y pico en tan poco tiempo

Voz 0313 15:45 mira tenemos esta cifra yo hablaba hace un momentito al abrir el programa de la importancia de la información de los datos precisos tenemos esta cifra porque alguien en fin ha trabajado a fondo para poderla tener no esto de las ciento veinticinco agresiones sexuales múltiples violaciones es en grupo estos son datos de Geo violencia sexual punto com Un proyecto que dirige Graciela atención a la que hemos invitado a asomarse a la ventana Graciela buenas tardes qué tal

Voz 20 16:13 qué tal buenas tardes yo estaba pensando no

Voz 0313 16:15 sólo la importancia que tiene disponer de buena información de buenos números sino en la di la complejidad la dificultad de obtener los verdad

Voz 20 16:24 sí necesitamos con urgencia profundizar en este tipo de estudios porque hay algunos datos reveladores teniendo en cuenta que nuestros datos son tomados de publicaciones de noticias en medios es decir que solamente tenemos acceso a esa información no son todas las manadas puede que sean bastantes más son las que son denunciadas sí que trascienden en la prensa pero por ejemplo para diferenciar este tipo de violencia sexual de otras violencias en la mayoría de los casos que tenemos registrados más de cincuenta por ciento los agresores eran desconocidos de la víctima o habían conocido a la víctima esa noche cuando en el lo los otros tipos de violencia sexual es justamente al revés la mayoría de los agresores son conocidos de la víctima entonces este un este es un dato muy importante que se podría indagar sólo opositar este dato no hay muchos otros más

Voz 0313 17:16 Graciela en la sensación que tenemos nosotros se denuncia más hay más violaciones en grupo tenemos alguna pista que permita sacar alguna conclusión al respecto

Voz 20 17:26 pero yo creo que lo que han dicho los expertos que mediante se dieron es muy importante la influencia del porno nosotras en en nuestro proyecto de seres y cursos de prevención y sensibilización relacionada con la pornografía los adolescentes no comentan que el porno es completamente violento y eso tienen acceso libre a esa pornografía y la violación GANVAM es uno de los grandes referentes del porno en los adolescentes qué es lo que replican después en este tipo de agresiones entonces sí creo que hay que transformar socialmente que la mejor transformación consistiría en incorporar inmediatamente la educación afectivo sexual en todas las etapas les de la educación creo que eso necesitamos con urgencia porque hay un patrón que se repite que es imitación del porno es sin duda

Voz 0787 18:16 hay hay un porno Graciela en el origen pero también hay un porno en el desenlace en otro de los patrones que se repiten es que las manadas graban las violaciones sexuales

Voz 20 18:25 dos de ese por ciento de los datos que hemos de los casos que hemos documentado están lo que nosotros llamamos planificados que además eso te Se utiliza como un trofeo de virilidad como esa necesidad de El Bruc de el líder del grupo o de los que destacan más de tomar la fotografía filmar imán dárselo a al resto del grupo no entonces ese ese es un dato también muy interesante porque digamos que el móvil es como una extensión

Voz 0313 18:53 de la agresión sexual no creen que la sentencia

Voz 0787 18:56 podemos se ha tomado como un agravante es decir si los magistrados me han dicho que el hecho de que luego se jacta han enviaran a sus amigos y las imágenes es un agravante para la condena al final de quince

Voz 0313 19:06 pero bueno hoy hay otro dato muy interesante también bueno muy interesante muy inquietante que es que una de cada tres víctimas registradas son menores por ejemplo como en el caso de la violación grupal contra una menor que era entonces en en Manresa el próximo viernes va a continuar en la Audiencia de Barcelona el juicio de este caso ha acabado la víctima que ahora tiene diecisiete años y que todavía padece secuelas Aitor Álvarez buenas tardes

Voz 21 19:27 buenas tardes Carlas recuerdan aquel momento en Medina perdona si si no sigue sigue tu que llegas un poco raro no digo que en aquel momento en dos mil dieciséis

Voz 0313 19:38 estamos intentamos arreglar la línea y mientras seguimos conversando con con Graciela con milagros ni con Matías y con y con Isaías raciales

Voz 20 19:45 pero nosotros tenemos víctimas de nueve años se de nueve a edad adulta pero tenemos un niño agredido sexualmente en el baño de la escuela por otros compañeros es decir tenemos víctimas de nueve años en adelante tenemos violadores agresores sexuales registrados en la base de datos de doce años

Voz 22 20:06 la grave la situación la violación en

Voz 0827 20:08 en grupo a partir de digamos será grabar

Voz 22 20:11 el agravante por sí misma no por

Voz 0827 20:13 intimidación que supone en el momento es que también supone una intimidación posterior en la denuncia porque a lo mejor sí solamente te había hablado una persona tú eres capaz de enfrentarte pero si son cinco seis digamos el miedo a denunciar todavía es mayor no Graciela

Voz 20 20:30 sí totalmente porque hay una revitalización muchas víctimas no quieren pasar por esa situación y en el caso de una grabación pésima hay que imaginarse lo que implica que esa grabación que circula en Internet o entre amigos y conocidos cada si se visualiza esa grabación se empieza a esa víctima ahí eso también es muy serio

Voz 0313 20:53 bueno y otras amenazas incluso más directas y ahora vuelvo vuelvo con Aitor Aitor esas ahí Verdú

Voz 21 20:58 que tenemos es rayos pero está mejor que digo que una de las uno de los elementos que en el juicio de la llamada manada de de Manresa son las amenazas que al menos uno de los supuestos violadores profirió a la víctima ya una amiga suya para que no dijera nada

Voz 23 21:14 sí lo que pasó fue que esta niña que entonces tenía catorce años fue una fiesta de Halloween en una fábrica abandonada en Manresa imaginaros con alcohol con porros y con gente de confianza de ella con la que iba a pasar la la noche hay explicó ayer ante el juez que bien entrada la noche hoy con cuatro cubatas ya en el cuerpo tres de los agresores se metieron en una caseta a punta de pistola y le obligaron hacerles una felación la la cuestión de la pistola como decíais pues es muy importante porque la fiscal insistió ayer mucho sobre el tema ha comenzado el juicio acusando sólo de abusos sexuales a seis de los chicos todos mayores de edad por cierto en el momento de los hechos y también ahora evidentemente podría acabar haciéndolo por agresión sexual que implica intimidación también violencia yeso significaría que la condena sería más dura pasarían probablemente más tiempo en prisión también dijo la chica que un cuarto acusado la penetró mientras ella lloraba hice resistía no lo recuerda todos sólo tiene algunos flashes por el alcohol porque sospecha eso dijo ayer que le dieron droga a escondidas pero tiene presente un momento en el que varios chicos

Voz 21 22:15 se masturbarse mirando a uno de los en pues mirándola a ella a unos

Voz 23 22:20 los acusados esto también lo decía hay siempre esa persona no ese ese líbero esa persona con la que están eh encariña dos pues en este caso sería un chico de nombre Brian la víctima le sitúa como el líder de todo esto eh ella confiaba en él porque le gustaba de hecho una amiga suya contó en el juicio que estaba enamorada de él porque ya habían mantenido relaciones sexuales antes él habría sido el instigador del resto y quién abrió organizado unos turnos de quince minutos para ir la violando un otras ocho

Voz 21 22:49 pero de hecho este chico Brian acudir al juicio con su novia cada día una chica que ahora está embarazada y su nueva novia oye visto he vistos los imágenes

Voz 0313 22:59 gracias Aitor yeso y eso último comenta milagroso

Voz 1587 23:01 de momento bailaor digo milagros donde fue dándonos sitúa porque he echado al también joven también no si de verdad es el Aida aquí dos dos elementos que se repiten con mucha frecuencia que es que muchas chicas pierden la conciencia no saben si es porque han bebido demasiado o porque les han metido estas drogas que ha tonta no en en en la bebida este es un dato que la policía debe tener más datos no yo creo que a ver estando todos los chicos expuestos a este tipo de mensajes que son la pornografía ya una cultura de fondo machista e que distingue de nuevo entre las chicas para tomar y abusar de ellas su hacer con ellas lo que se quiera de las chicas para entender para tener de novia eh que esto vuelve a ser un patrón que que parece que está resucitando yo lo que hay otros factores que influyen muchísimo y es que hay una parte de los jóvenes que han sido educados sin una conciencia clara de límites son niños que han sido consentido que han tenido acceso a las cosas que han sido mimados lo que sus padres no han sabido ponerles la idea de contención eh claro estos niños están acostumbrados acostumbrados a tener lo que quieren en el momento en el que lo piden y esto lo hemos visto en otras cosas quiero un helado hay si no me das ahora elevado monto un número no hay muchos padres que han se han no han sido capaces de educar en en los límites claro estos chicos cuando llegan adolescencia o se hacen adultos con ese fondo de machismo que todavía impregna toda la cultura está el ímpetu hormonal que pueden sentir en un momento determinado si además no tienen contención Si además piensan que las chicas algunas de ellas son como vasijas de usar y tirar pues ya tenemos aquí un cóctel peligroso

Voz 0787 24:49 se suponía que todo esto con la educación había cambiado decía antes antes era poder franquismo antes es el machismo carpetas único

Voz 22 24:55 sí este libro acceso

Voz 0787 24:57 yo os a todas estas personas Straw ha insinuado Carles creo que es muy importante están destruyendo su vida mutuamente

Voz 1587 25:03 claro claro a víctima para siempre

Voz 0787 25:06 víctima la única víctima pero pero él es también también

Voz 1587 25:09 fíjate que a los agresores la sanción penal ni siquiera es disuasoria para ellos y la manada de Sevilla de Andalucía había actuado anteriormente ya actuó de nuevo eh entonces aquí realmente es seguro que tenemos más problemas que son de este el tipo más psicológico problemas cómo educamos a los a los chicos también en la sexualidad yo decía en mi artículo que que lo mejor que puedo desear para las hijas y los hijos de mis amigos

Voz 12 25:35 pronto verdad se encuentren pronto

Voz 1587 25:38 vio que se metan en la cama con el novio que al menos descubrirán el sexo con afecto y con amor y que tengan que descubrir que lo descubran cuando cuanto antes mejor antes de que el el el terno penetre en So en su en su esquema mental

Voz 0313 25:51 bueno hay una una pregunta Graciela de vuestros datos de vuestros estudios de todo este este tablado de de de cifras sale un perfil concreto bueno son hombres eso está claro pero salvo algún perfil

Voz 20 26:01 no no hay un perfil concreto no hay ni siquiera es un prejuicio ahí ha sido un bulo desmentido que la mayoría sean inmigrantes son muy contento

Voz 1733 26:12 es integristas profesionales inmigrantes

Voz 20 26:14 no no hay un perfil determinado porque el único dato que sí es hegemónico es que son todos varones no hay una sola agresora sexual varones de todas las edades de todas las clases sociales de distintas nacionalidades ID distintos contextos socioculturales esto es muy importante es reafirmar lo porque si no caemos en que lo más importante es el perfil el del víctimas yo y eso me

Voz 1733 26:43 su problema es un problema estructural pero mira fíjate perdona es que decía

Voz 0313 26:49 comentaba Graciela de todas la nacionalidades e incluso turistas que vienen

Voz 1733 26:53 en el último acaso cuál

Voz 0313 26:56 pero hombres arrestados por denuncia de violación la semana pasada

Voz 1733 26:59 en en en cada Rachida en Mallorca

Voz 0313 27:02 Vercher no colles que datos tienes compañero qué tal

Voz 1733 27:04 hasta que así pues está a día de dijo nada continúan en prisión provisional comunicada y sin fianza dos de los cuatro hombres que fueron arrestados por esa denuncia de violación de una joven en Calahorra echada como decías en Mallorca el pasado jueves en los cuatro habían pasado este fin de semana a disposición judicial la juez le imputa a dos de ellos una presunta agresión sexual y los mandó a la cárcel los otros dos han quedado en libertad provisional estas detenciones se produjeron en Lara puerto de Son Sant Joan en Palma tras haber sido identificados por la Guardia Civil que había recibido una denuncia por parte de la víctima que tenía dieciocho años tiene dieciocho años de nacionalidad alemana fue explorada en el hospital Son Espases y ahí los médicos certificaron que tenía lesiones compatibles con una agresión sexual además según la Guardia Civil los cuatro hombres de origen turco Pemán es decir no vinieron a Alemania no no sonó de origen alemán y conocieron a la víctima en una zona de copas la chica aceptó acudir al hotel donde se alojaban allí fue obligado al parecer a mantener relaciones sexuales con los dos hombres y además la Guardia Civil asegura que no se realizó ninguna grabación en vídeo de la relación sexual osado

Voz 0787 28:06 no hay hay una cosa aquí Carles importante en este caso que es que ha sido recibido con notable escepticismo en Alemania por la prensa alemana plantean interno entre interrogantes no se sabe lo que ocurrió son cosas de las autoridades españolas dudan de si los sí o sí sí dudan de si estos agresores dos de los cuales están ahora en prisión serán alemanes sonarán alemanes eso sí Chipre yo creo que a veces cuando no los auto valoramos nosotros ponemos muy negativos en todo lo relativo a violencia sexual y la violencia de género pero conviene recordar que estamos por encima de muchos países europeos de primer nivel estando todavía con gravísimos problemas que estamos tratando por supuesto

Voz 1733 28:40 Graciela Atencia directora de Geo violencia sexual muchísimas gracias por este ratito en La Ventana de verdad eh

Voz 20 28:46 gracias a vosotros por sensibilizar con este tema fundamentales

Voz 0313 28:49 Milagros un beso cuya te mucho igualmente quedan hasta pronto

Voz 14 28:57 pues eh sí entrena y

Voz 25 30:09 Juan

Voz 26 30:19 el único seísmo poema es el seísmo con el que ahorra que sí

Voz 2 30:24 Libia directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche dos Un dos tres cero once

Voz 27 30:31 consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 22 30:46 tengo un dolor sentí que ahí

Voz 28 30:52 caída de laboratorios viñas es una solución dental en Strike que alivia

Voz 11 30:55 a los dolores de muelas dientes y encías

Voz 22 30:58 lee las instrucciones de este medicamento

Voz 29 31:04 vengo de Securitas Direct instalarla Lerma gracias por venir tan rápida un necesito instalarla hoy urgentemente preocupes has sufrido algún robo no no es que nos vamos mañana de vacaciones si queremos dejar la puesta para irnos tranquilos

Voz 2 31:15 nos protege lo que más importa Securitas Direct la compañía que responden segundos llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 31:28 venga de las rebajas y si es capaz de la playa bueno bueno bueno crucero

Voz 30 31:37 en el último que les quedaba y es que las rebajas de Viajes el Corte Inglés al cincuenta por ciento de descuento impago en tres meses si encuentras un precio mejor que igual

Voz 21 31:46 tiene más pues reservas de más de mil euros lleva su

Voz 30 31:48 Google Home ni lo que probar método rival verano abajo las preciosa financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeto

Voz 22 31:56 su aprobación

Voz 14 32:03 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 31 32:10 k de las

Voz 11 32:29 el ruido son las ocho las siete en Canarias

Voz 14 32:35 Hora veinticinco Cadena SER

Voz 26 32:39 el fútbol es de los que llenan estadios y de los que aunque nadie les ve

Voz 21 32:44 llena de ganas

Voz 33 32:46 a de los que se ganan la vida conectan Animation de izquierda

Voz 14 32:52 David

Voz 33 32:52 que no pero casi todo el fútbol y así queremos contarlo analizando el fútbol de una manera diferente con el rigor de siempre del programa referente de la noche deportiva

Voz 5 33:34 radio fónico lo encuentro será culpa mio en medio de comunicación no será que no has escuchado la ser escuchado y no te tenías que decir que no que no ha escuchado la SER si no has encontró no pues yo yo no puedo mentir la la la SER las no no me gusta mucho mucho relativismo moral cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído láser esta frase tenía sentido yo decía que no había oído la Ser pero la SER la Cadena SER no podemos a todos pero nos conformamos con gustar Piatti estaban meloso

Voz 26 34:29 que no te has enterado todavía de que pronto podremos evitar que terceras personas nos metan el un grupo de Whatsapp sin nuestro consentimiento

Voz 14 34:37 tú vas a tener que usar más a menudo la aplicación de la Cadena SER toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras de nuestra aplicación

Voz 13 34:50 no cuenta con

Voz 14 34:54 sí

Voz 34 34:56 lo que más

Voz 35 35:05 sí

Voz 13 35:09 como

Voz 14 35:12 la Ventana con Carles Francino

Voz 13 35:23 de no muy bien

Voz 0313 36:11 con los cuatro y treinta y seis minutos de la tarde las tres y treinta y seis en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana no sé cómo van ustedes o como vais vosotros Matías Isaías oro Isaías ya lo sé de reservas de indignación y de cabreo pero sí las tenéis bajitas atención a nuestra polémica

Voz 14 36:29 la polémica

Voz 0827 36:32 la temporalidad en el empleo no es exclusiva de las empresas privadas más de ochocientos mil trabajadores públicos en España encadenan contratos durante años sin lograr una plaza fija son una especie de funcionarios virtuales o de funcionarios de segunda porque hacen su trabajo pero sin tener sus derechos su remuneración su protección la cuestión es que una directiva europea que lleva vigente dieciocho años persigue precisamente eso la discriminación en el puesto de trabajo y la temporalidad en los próximos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá sentenciar si España la está incumpliendo idea hacer fijos a estos trabajadores habrá que esperar la resolución y aunque en sea legal solemos encontrarnos aquí en la radio con incomprensibles paradojas parece evidente que la interinidad crónica que puede ser un brillante oxímoron es un contra Dios laboral parece tan claro que salvo casos de enchufismo o de masoquismo directivo hombre quién lleva quinquenio ocupando un puesto de trabajo encadenando contratos temporales habrá demostrado ya mérito capacidad e idoneidad suficientes para lograr la fijeza en supuestos si la resolución es favorable finalmente cosa que esperamos sólo habrá que lamentar la situación de aquellos trabajadores que en estas dos décadas hayan pasado a mejor vida laboral sin ver reconocidos justamente estos derechos

Voz 12 37:56 Javier era buenas tardes hola buenas tardes Carles es abogado

Voz 0313 37:59 cuánta gente representa usted en este caso concreto

Voz 12 38:02 de momento unas seis mil personas mil personas que no está mal esta mañana

Voz 0313 38:05 pensábamos que el próximo lunes íbamos a conocer el contenido de la de la sentencia europea ha dicho no hasta el cinco de septiembre y uno que no mal pensado le ha rondado por la cabeza hay que alguien sea asustado puede haber algo de esto

Voz 12 38:17 no no no lo quisiera conocer el día once el jueves será el informe del Abogado General tienen europea que sin informe previo a la sentencia la sentencia estaba prevista para el mes de septiembre el informe ha retrasado el once de julio al cinco de septiembre pues yo calculo que a final de septiembre primeros de octubre aproximadamente

Voz 0313 38:33 el motivo sería carga de trabajo sí sí

Voz 12 38:36 les pega trabajo sabían fijados en lectura de conclusiones por parte de la abogada el complot para el día once julio los los

Voz 0827 38:45 este informe no es vinculante pero marca un camino no para

Voz 12 38:48 el Condal las estadísticas marcan que el sesenta y siete por ciento las sentencias siguen el informe de él

Voz 11 38:54 del abogado general vamos a ver si tenemos unos

Voz 0313 38:56 normativa europea desde hace dieciocho años somos el último o el único país que todavía no revalorizado esto esta situación

Voz 11 39:04 en fin no es muy osado pensar que para dar la razón vamos

Voz 12 39:10 estamos Urban la razón es una situación absolutamente anacrónica te pongo un ejemplo Carles tú imagínate una empresa que tuviera ochocientos mil trabajadores a los que retribuye era de forma distinta a sus compañeros que realiza la misma funciones que no tuvieran los mismos derechos por ejemplo que no tenían derecho a excedencias que lo tenían derecho a licencias que por ejemplo tu derecho a promocionarse ya concursan y a cambiar de puesto de trabajo que no tenga ni siquiera indemnización en caso de despido simplemente después de quince veinte treinta treinta y cinco años se van a la calle sin siquiera una compensación económica usted cree que esto en el siglo XXI es posible que suceda en un país europeo pero es que además son gente conocidas es decir son los médicos de urgencias que te atienden a Di o atienden a tu hijo atienden a tus padres cuando van a urgencias son los bombeos campaban los incendios en verano que van a quemar tu casa vamos a quemar el monte solos profesores que están atendiendo a tus hijos no estamos hablando de una entelequia de gente lejana son los que te prestan un servicio público diario estamos hablando de que en algunos servicios es el cuarenta por ciento

Voz 0313 40:25 la confirmación de que no es una entelequia Domingo Sánchez Ruiz buenas tardes

Voz 6 40:27 buenas tardes domingos informático del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid lleva cuántos

Voz 0313 40:32 años con contratos encadenados voy a hacer

Voz 6 40:34 años cuando puse la demanda tenía diecisiete realmente llevo DP momento con un solo contrato que se llama interino de vacante con el cual ya reconoce la propia administración que es una necesidad permanente según su ley la ley española tendría que habló convoca oposición al año al año siguiente como cuando yo me presenté pensaba eso pero pasaron los años en los los años como Mi caso el de mide millones sesenta mil personas en España en la mayoría repartidas por la Comunidad de Madrid ayuntamientos en el caso del servicio público de salud mi caso es un ejemplo particular en el nivel de mi grupo que son los informáticos pasaría de Madrid y el ochenta por ciento están como yo el ochenta por ciento llevando funciones críticas hemos llevado los subsaharianos

Voz 0313 41:19 preguntarte cuál es tu trabajo mi trabajo concreto

Voz 6 41:21 administrador de sistemas del Hospital Ramón y Cajal en qué consiste el trabajo pues en salvaguardar los datos públicos estar bien atentos de que todos los integraciones con los sistemas médicos de comida de fármacos funcionan correctamente este trabajos lo yo les criticó imprescindible para la seguridad del paciente de hechos más hace falta personal experto para realizarlo yo entré realizando una prueba

Voz 12 41:50 porque no puedes poner a cualquiera

Voz 6 41:52 y ahora pretenden convocar oposiciones los puestos no sólo es informático ha de ser más sino de cualquier categoría primeros matronas un cardiólogo a con un tres de informática con un tres en el caso de informática general o el el caso un cardiólogo Contés de Cardiología general que ya las pasado con tu carrera y en el que no ver ni una sola pregunta del puesto que realizas la Administración pretende desprenderse del de todo este de toda esta experiencia porque yo a veces pienso en el caso actual que las convocatorias han sido realizadas porque tiene interés electoral no la parte están las comunidades autónomas y los ayuntamientos habido elecciones es cierto que opinión por un acuerdo de gobierno tras una multa de la Unión Europea y el hecho de que hayan estado tantos años en el Servicio de Salud de muchos otros tantos puestos sin convocar oposición es una de recibirían las trasferencia de educación y sanidad en el caso concreto nuestros yo lo vinculó con la privatización en nuestros puestos ya vimos y por eso hicimos una asociación de informáticos de cuellos el presidente de la Consejería de Sanidad ya vimos en dos mil siete que decidían que los nuevos hospitales lo sabían con la informática entregado a una empresa iban a extenderlo al resto que ocurre un interino un temporal tiene no sólo el despido libre si convocan oposición sino también si por ejemplo viene un fijo y que está en excedencia en la empresa insípido tu puesto o Yossi privatizan la función se lo dan una empresa entonces te amortizas no te dan ni un duro nada que lleves quince veinte años no están llevando un trabajo de esta manera ni y si quiere condiciones de subrogación a la empresa por eso dijimos que no mí y en nuestro caso concreto estábamos organizados buscábamos una solución en estabilidad que batir

Voz 12 43:35 yo creo que no sé si es que cabe

Voz 0787 43:38 lo que hay partidos políticos que piden el despido libre en toda la circunstancia no sea para todos los trabajadores y esto ETA yo lo que siento comunicaron que esto no es privativo de los funcionarios de Sanidad de Madrid aquí hay contratos diarios osea se contrata a una persona por la mañana así la despide por la noche la contrata del lunes viernes a la contrata para el fin de semana para cubrir un guardias es decir así así está funcional sanidad pero lo que quería al abogado Javier Araud es cómo se ha conseguido mantener una ilegalidad de ochocientas mil personas es el récord mundial de incumplimiento de la ley no cómo ha conseguido el Estado español mantener esta figura sin sin sin que haya sido hasta ahora sancionado por Europa pues día la directiva entró en vigor el año dos mil uno es decir

Voz 12 44:16 tiene que ver cumplido hace dieciocho años pues esto lo que hago

Voz 0787 44:19 el ruido es una falta voluntad de las administraciones públicas de todas ellas

Voz 12 44:23 los partidos pero pero por qué Javier perdone porque cuesta dinero esto es es claro quiere decir no si si si Europa dice pues

Voz 0313 44:29 delante ochocientos mil trabajadores de de

Voz 12 44:32 el sector público fijos un impacto de unos cuantos millones no cero euros de impacto es decir lo que estás haciendo sustituir Turís un trabajador con experiencia demostrada con méritos demostrados lo quiere sustituir por un trabajador

Voz 11 44:44 distinto de carrera con

Voz 12 44:48 sin Experience sin méritos los hemos gastado mucho y los españoles en tener un cuerpo de médicos adecuado unos servicios de educación adecuado unos servicios informáticos adecuado les hemos pagado era que los tenemos formados decidimos en en un acto que yo no entiendo de dónde viene decidimos que vamos a echar los y a meter a gente o de otro calado nuestro y la justicia europea

Voz 0313 45:11 os dan la razón y atiende la demanda es automático el pase al

Voz 12 45:14 joder estos otra las sentencias europeas una tomate apelable no sin apela

Voz 0313 45:18 no ya no hay manera de recorrer lo que sí

Voz 12 45:21 tratar de que el alemán venga a España en las mismas condiciones contrajo español va a trabajar no es posible contrajo español vaya Alemania fijo cuando transcurren dos años un empleo temporal y que un trabajador alemán venga España se discriminen retributiva entablado SL seré discriminan de secuencia de trabajo y además no se le otorgue la más mínima estabilidad en el empleo

Voz 0827 45:40 era automático

Voz 12 45:42 o habrá que pedirlo porque habrá tú llevas

Voz 0827 45:45 esos seis mil casos de los que hablas

Voz 12 45:47 será automático en el sentido de que nadie podrá discutir la fijeza de empleo que sancione el Tribunal después cada uno tendrá que reclamar formula su reclamación para para ejercitar su derecho como todo en esta vida no si no actúas el derecho no tiene el derecho no pero yo

Voz 0787 46:02 verano oposiciones como los funcionarios es decir esto es interinos tendrán que pasar unas oposiciones para garantizarse el puesto para consolidarla

Voz 12 46:09 no no no no en primer lugar no porque esto es una sanción a una administración empleadora que no ha cumplido con sus propias normas abusado la temporalidad que infligieron la y que por tanto merece una sanción dos es que es absurdo en una oposición es decir que trata quitar mérito y capacidad para demostrar mi capacidad a gente que lleva haciendo cumpliendo esos esos función estas tareas durante veinte años pero no me más marítimas capacidad demostrada que los veinte años que llevan prestando servicio tiene usted que la haga esta mañana un médico de urgencias merecía pues que para mí

Voz 6 46:42 yo no me pongo un oposición porque premisa inmoral

Voz 12 46:44 están le van a examinar de lo que yo he hecho durante quince años y es decir no sino están convive conmigo pues que no hubieran condenado no es que lo ponemos nosotros opinamos

Voz 6 46:55 es claramente con la directiva legislación es que la el juzgado madrileño que ha pasado a las preguntas al Tribunal Europeo cuyo resultado será vinculante no sólo pregunta si la fijeza es la sanción adecuada sino pregunta opinando que no si convocar a los puestos oposición ahora tras tantos años puede ser la medida que obliga la la la lo que obliga la directiva europea que haya una medida que sea disuasoria y efectiva de compensatoria para el trabajador en aras de la estabilidad no en el propio juiciosa personada la Comisión Europea con un informe que nota claramente la razón la propia forma de preguntarles Tribunal el en el juicio da a entender que hasta que esto va a responder que no he estado en un contexto en que hace dos años Mariano Rajoy Montoro firmó con los acuerdos con los sindicatos del Estado que la solución una vez para evitar la multa Europea cuna es que tenía que hacer algo pues me lo voy a borrar los interinos para eso qué hago salgo beneficiado los sindicatos nosotros pero no los peores interinos ya ha decidido convocar oposiciones lo que tenía que haber hecho al año siguiente los sindicatos posiblemente tengan beneficios por los cursos no han pedido un proceso especial de consolidación por méritos violando los sindicatos del empleo público si hubiera sido una solución extraordinaria es una consolidación directamente por méritos antigüedad ni siquiera lo han pedido el Gobierno ha dicho ha firmado con ellos este acuerdo que es de donde derivan todas la marabunta de oposiciones que está viendo en este momento ya están reconocidos trescientos treinta mil puestos convocados quedan muchos por convocar todos de gente que tienen más de cincuenta años la inmensa mayoría con cargas familiares

Voz 12 48:33 sí muchas de padres y déjame que te pregunte

Voz 0313 48:35 eso domingo alguna vez en estos casi veinte años has pensado en tirar la toalla ahí os quedáis me voy a otro trabajo tengo un empleo estoy cualificado me voy a buscar la vida por ahí ahí os quedáis alguna vez ha pasado por la cabeza

Voz 12 48:47 es cierto que sí pero yo estuve trabajando en la empresa privada y quería trabajar

Voz 6 48:53 trabajo obtuvieran servicios vocación Pool vocación que tuviera pero servicios

Voz 12 48:57 en los primeros años

Voz 6 49:00 Neves Lomé tanto y de tal manera me gustaba tanto el sitio que estaba deseando que sacarán las oposiciones Patxi podía optar ya después de nuevo a la empresa pero varios compañeros hicieron una asociación dijeron vamos a permitir que aquí llegue a la Comunidad de Madrid derepente decida privatizar como ha pasado con el Centro de Especialidades o como ha pasado con laboratorios centrales y setecientos interinos a la calle en un día porque lo decida de la Comunidad de Madrid hizo negocios con las empresas pues no yo tengo un tesón un talante de debe indicativo no no me aguanté y me metía en ello me metí tanto que acabé de presidente de la Asociación ir reconozco que ya la lucha por no dejarla

Voz 12 49:39 pues es ese Guido ahí parece una lucha en poses

Voz 6 49:42 le pero ahora en este momento la verdad que con con con el con la sentencia el tribunal europeo y las propias demandas de los trabajadores esperemos que el Gobierno el Gobierno de Pedro Sánchez pues reaccione no nos haga pasar como pasó en la Comunidad de Madrid con los trienios a a que todos los puestos temporales tengan que estar poniendo demandas personales costosas la justicia es costosa y esperar años y la jurisprudencia el Supremo que lo influencia posible el Parlamento en el Supremo para que esto Se para que esto se

Voz 12 50:15 a la pregunta qué has hecho porque es que tienen vocación de servicio público es quien trabaja la empresa que estaría pensando mira

Voz 6 50:21 el Goya al Tajo ya tengo bastante y me voy yo yo yo yo

Voz 12 50:24 o en en el sugerencias de Madrid de Hospital de Madrid en noventa por ciento son interinos en noventa por ciento en todas las hospitales de Madrid yo les propuso oye pues casi paralizar la sanidad pública mejor nosotros en huelga no compones pacientes se están jugando su empleo se gustan cuando su puesto de trabajo gente que lleva veinte o veinticinco años que se va a la calle primaba el interés que os tenían era el paciente no les preocupaba irse siempre y cuando se perjudicar al paciente esa es la mentalidad de vocacional del empleado público interior en España no es lo que quiere de lo que queremos prescindir social no se puede permitir el lujo de prescindir de esta calidad de empleados públicos que tenemos sean de interinos no pero desde luego los interinos menos demostró durante muchos años y unas condiciones laborales lamentables han demostrado mérito y capacidad

Voz 0827 51:13 somos una rareza en la Unión si total

Voz 12 51:16 total el único país en el norte de pronto ese problema es de Alemania además funciona como relojes no el problema estaba en los países del sur no pero es que Portugal relata su situación es quitarle la sustracción los gran interinos Grecia también pasen a ser fijo

Voz 11 51:30 por España es ahora mismo el garbanzo negro de la luna

Voz 12 51:34 es decir por el volumen de temporalidad estamos hablando de un treinta por ciento prácticamente global en todas las estaciones públicas por la naturaleza de los servicios de de Sanidad decía en la educación vial es de servicios esenciales no tercero porque hay gente que es que lleva veinte años pero treinta veinte cinco y gente que se jubila

Voz 0787 51:55 calidad antes que ha tenido el apoyo de los de los funcionarios a la oposición de los funcionarios es decir lo funciones de carrera me refiero a los que han llegado a través de una posición