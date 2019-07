La Ventana (09/07/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 2 00:06 la cifra récord de peticiones de asilo según los datos que acaba de publicar el Ministerio del Interior el treinta de junio ya se superaban las peticiones de todo el año dos mil dieciocho Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1220 00:18 qué tal buenas tardes son cincuenta y cinco mil ni

Voz 1620 00:21 esta solicitud de protección internacional a treinta de junio es el nuevo récord de Kay ley de asilo en España que data de mil novecientos ochenta y cuatro son casi mil quinientas Mc en todo dos mil dieciocho con cincuenta y cuatro mil peticiones de asilo había quedado como la con más llegadas de refugiados a España en los primeros seis meses desde dos mil diecinueve de nuevo los venezolanos la nacionalidad mayoritaria de los que busca protección en nuestro país son casi veinte mil seguido de colombianos doce mil y hondureños tres mil doce

Voz 1454 00:46 que no es contamos hasta ahora Esther Bazán buenas tardes apolítica buenas tardes ciudadanos mueve ficha a nivel regional para intentar desbloquear la situación en Madrid y Murcia movimientos en el escenario autonómico aunque a nivel nacional Rivera sigue negándose a reuniones con Vox como la mantenida esta mañana por el líder del PP el de la formación de ultraderecha casado por cierto tiene previsto reunirse a esta hora con el presidente del Gobierno en funciones en el Congreso de los Diputados ahí está Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 01:10 qué tal buenas tardes pues todavía no ha llegado aquí al Congreso líder del PP de todos modos el mensaje que le va a trasladar a Sánchez es el mismo que en los últimos encuentros que han mantenido ambos el PP no va a facilitar su investidura pero si está dispuesto a hablar de una serie de pactos de Estado que sirvan para dar estabilidad a la legislatura que no se va a reunir con Sánchez de Rivera tampoco lo hizo como decías esta mañana con Abascal el líder de Ciudadanos delegan sus equipos regionales de hecho a las siete de la tarde una reunión a tres ciudadanos PP Vox convocada por los naranjas en las

Voz 3 01:37 emblema de Madrid y mañana lo mismo pues mañana por la mañana

ciento veinticinco agresiones sexuales múltiples se han registrado en nuestro país desde el caso de la manada en los Sanfermines más del treinta y ocho por ciento de las víctimas eran menores todos estos datos los recoge una web Geo violencia sexual punto com con subdirector hemos hablado hace unos minutos en La Ventana

Voz 4 02:22 nosotros tenemos víctimas de nueve años

Voz 5 02:24 se mueve a edad adulta pero tenemos un niño agredido sexualmente en el baño de la escuela por otros compañeros es decir tenemos víctimas de nueve años en adelante tenemos violadores agresores sexuales registrados la base de datos de doce años

Voz 1454 02:42 dan los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 1824 02:45 están buenas cuarta etapa del Tour de Francia en directo veinticinco kilómetros de la meta Nancy el grupo con los favoritos a cuarenta segundos de los escapados los vamos contando por la antena de ser más móviles y el final de etapa lo contaremos como siempre aquí en La Ventana

Voz 1220 02:57 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 6 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:04 más de ciento cincuenta entidades han pedido la destitución del director del CIE de Aluche han entregado en el Ministerio del Interior un dossier en el que adjuntan once resoluciones judiciales que agregó acreditan la violación de los derechos humanos de los internos las asociaciones advierten al ministro Marlasca de que si no hace nada estará siendo cómplice de esta vulneración de derechos Margarita Martínez Escamilla es portavoz de estas entidades

Voz 7 03:22 teniendo en cuenta la numerosa documentación que aportamos el no cesar inmediatamente al director del CIE de Aluche supondría que el ministro del Interior el señor Grande Marlaska está tolerando y es cómplice de las vulneraciones de derechos que están teniendo lugar en este centro

Voz 1454 03:41 habitaciones por encima de los treinta y cinco grados en las residencias públicas de mayores de la comunidad lo denuncia la Plataforma por la Dignidad de los mayores que habla de especiales problemas en los centros privatizados Carmen López ex presidenta de la asociación que señala como un caso especialmente preocupante el de la Residencia Parque de los Frailes en Leganés

Voz 1490 03:57 yo claro en mi casa todas las mañanas pues bajo las persianas Fierro las ventanas pero esto obviamente hacerlo en doscientas veinte a he habitaciones que tiene la residencia pues si resulta que el personales muy limitado pues es muy complicado hacerlo

Voz 1220 04:13 yo ya ha quedado extinguido el incendio

Voz 1454 04:15 cientos de Cadalso de los Vidrios después de once días se han quemado cerca de dos mil doscientas hectáreas en el que se considera el mayor incendio en la región en lo que llevamos de siglo Javier Chivite es portavoz de Emergencias Madrid

Voz 8 04:25 en total el incendio ha afectado a dos mil ciento ochenta y tres hectáreas en la Comunidad de Madrid trescientas setenta y cuatro de superficie forestal arbolada doscientas cincuenta y ocho hectáreas de matorral mil quinientos cincuenta y uno hectáreas de pastos y cultivos

Voz 1454 04:42 en cuanto al tiempo hoy se mantienen las temperaturas suaves en toda la Comunidad con máximas en torno a los treinta grados aunque a partir de mañana volverán a subir los termómetros hasta ahora tenemos veintisiete grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 10 05:08 ya S

servicios informativos

a Fedra

Voz 20 09:27 Nuestra patria una marca viva yo no veo rojos y azules sobre españoles es blanco y entonces sí Balbino esos el mercado y lo haré así que más me también la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 26 09:47 ah

Voz 9 10:06 vengo bien

Voz 27 10:07 turno monocolor no un gobierno de coalición un gobierno de cooperación

Voz 17 10:12 si alguien la encuentra que me lo devuelva a lo largo de todo esto lo está haciendo algo Toni Martínez la blanco que ayer ha tenido un éxito rotundo Merano Especialistas secundarios Aróstegui la Juanma López Iturriaga y tenemos concurso tenemos el último concurso de la temporada por lo tanto debería ser arte para que se gane algún tocada ya te digo que no he hecho nunca que no equivocarme vale es el último día

Voz 1220 10:51 adiós

Voz 0230 10:54 venga vamos al tema comenzamos con el karaoke del verano conseguirla blanco Éstos fueron sus tres temas de ayer solitario de Pedro Sánchez ir Rosalía quisiera ser Bizet de Pablo Iglesias y Pedro Guerra itrio fallido

Voz 28 11:10 Honda otro beige pero sólo lo Aitana obviando muy cortito diputados lo que querría escena faquir Pablo

Voz 25 11:19 eh

Voz 29 11:23 quisiera Service presidan a enredar

Voz 9 11:29 voy

Voz 29 11:30 ahí todas las cosas

Voz 9 11:35 pero no

Voz 30 11:41 me está gustando más de lo normal

Voz 1 11:44 España está

Voz 30 11:47 estoy que firmar los cinco un remacha

Voz 1 11:50 Tri Na

Voz 0230 11:55 el primer tema del karaoke de que lo tenemos en el fracaso de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el PSOE acusa Iglesias de preocuparse sólo de sillones de ministerios Unidas Podemos acusa al PSOE de prohibir ministerios para Unidas Podemos y esta es la canción con la que Pedro Sánchez ha recibido ya despedido a Pablo Iglesias en La Moncloa

Voz 25 12:20 de Rocío Jurado y Pedro Sánchez

Voz 9 12:27 Amanece que no hay mayor

Voz 31 12:34 y si cubren tú de los poderosos no me tiras minis eh Guido sí y Tim K T D

Voz 9 12:57 así amanece y es que hay un ves duraba intriga de y coherente

Voz 17 13:23 sí

Voz 25 13:26 eh

Voz 9 13:35 también otra otra

Voz 32 13:40 te diré Nice

Voz 9 13:49 la aparto sí

Voz 32 14:08 sí

Voz 31 14:13 era eh

Voz 17 14:17 sí

Voz 34 14:30 venga vamos a dividir

Voz 35 14:35 bueno todos llegamos Tévez todo llegamos al final ahí estará en la que hemos con estupefacción la moda juvenil Michelín de estadio

Voz 20 14:42 es oficial tengo bragas más grandes que los mini Vaquerizo ponemos es la fantasía sexual es importante saber el papel de cada uno peor yo lo sabe yo en un trío sería la que se ocupa de estirar la sábana bajera un bolero no funciona con gente insegura eso es imposible lo demuestra a Quito latía si tú me dices ven mira si ha cerrado el gas busco las llaves meros he cerrado la puerta no encuentra el móvil en el centro de paso mira otra cerrado el gas llevaba el móvil en la mano cierro bien bueno vamos a escuchar aquello de todo jingels me han increpado un señor en un Dacia por adelantarle por la derecha la vida del runner es muy dura

Voz 35 15:25 y acabamos con un tuit de doctor como tirón sobre esa droga llamadas los tal

Voz 20 15:30 las canciones del verano de ahora son una mierda no como en mi época que el camaleón el venado pareciera escritas por el mismísimo Mozart

Voz 36 15:38 sí

Voz 39 16:16 pues oye

Voz 17 16:20 ha sido hoy ha sido el día de las reuniones le podríamos llamar el mitin

Voz 27 16:26 no ayer Santiago Abascal el líder de Vox hoy acudiría

Voz 17 16:31 y a las ocho de la mañana os acordáis a las ocho de la mañana al Congreso de los Diputados para esperar la visita de Pablo Casado y al ver Rivera y como si algo pasa está la Ser a las ocho de la mañana

Voz 10 16:43 Aimar Bretos anunciaba iremos al Congreso donde teóricamente a esta hora a las ocho de la mañana Santiago Abascal

Voz 1220 16:49 va a entrar a su despacho y se va a poner a esperar

Voz 10 16:51 pese a que vayan a visitar negó hoy casado y Rivera para intentar desbloquear las negociaciones de investidura para Madrid y Murcia y un cuarto de hora después Si Abascal cumple lo que él dijo ayer ya a esta hora llevará un cuarto de hora desde las ocho despacho el Congreso esperando a Casado ya Rivera porque casados y se ha comprometido a reunirse con él allí pero Rivera en principio no vaya y una hora y media después sabemos Javi sí Abascal está allí en el Congreso esperaba pues los

Voz 0230 17:24 esta es bastante divertidos has agrega espera entre las posibilidades para un encuentro entre las posibilidades para un encuentro se barajaba la idea de unen

Voz 17 17:33 encuentro casual sí que podría haber un encuentro casual porque el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha anunciado hoy una rueda de prensa eso de las doce y media en la sala de prensa del Congreso

Voz 0230 17:43 bueno era un encuentro casual paseando por las Cortes que te por las Cortes Mi abuela sería la continuación lógica porque más no había sí que ha habido sí que ha ido a la reunión Pablo Casado que intenta poner paz entre Rivera y Abascal y hoy a las siete de la tarde hay una reunión a tres de las direcciones locales bueno el intento de Pablo Casado de poner paz es el segundo tema del karaoke de verano ya no que pinta PCI la Blanco vamos con caminos estoy Pablo Casado melancolía

Voz 9 18:28 traición al Navarrazo no se luchar contra a mí me dijo el Granada por eso que a mí me fui dos pueblos más allá del Chaib tropa luego volvió otra vez Paca a al acuerdo no puedo siempre repite la misma a Felipe era ya

Voz 17 19:25 ras

Voz 9 19:26 estoy harto perro típico modo gran no y ya no puedo más siempre se repite la misma historia ahí ya no fue más River ya Abascal estoy harto de rodar como una a va a si son Loira

Voz 1490 19:54 a con la izquierda aquí

Voz 40 19:58 París da

Voz 1490 20:01 en Madrid tiene de penosa

Voz 41 20:07 Mel

Voz 9 20:09 Emma

Voz 42 20:12 si estás solo

Voz 32 20:14 el

Voz 1490 20:17 la izquierda aquí terrorista en Madrid Diaz Ayuso tiene celosa

Voz 9 20:28 eh

Voz 1220 20:37 los cuarenta

Voz 43 20:41 por Dios

Voz 17 20:42 tú

Voz 44 20:43 no no

Voz 35 20:52 será Darío tiene nuestros amigos los extraterrestres que los han dado tarde muy entretenida esta temporada y sobre todo la Santa una visión una visión desde fuera así que si eres extraterrestre estás aquí en el planeta Tierra escuchando la Cadena SER llámanos pide de nosotros esta temporada porque lo está tres tres nunca fallan teléfono comunicándose con nosotros y hola buenas tardes que ven qué qué alegría encontrar de qué colectivos cuál es tu nombre de qué planeta bienes

Voz 4 21:18 mira curiosamente me llamó Carles Francino la pero bueno tú cómo lo escribe con con fe si no vale que yo esquiva sí pero se escribe frente se Carles Francino punto vale la tierra significado Carles Francino eso significa hombre fuerte que casa con sus propias manos

Voz 35 21:49 el impuesto planeta hice Planeta

Voz 4 21:51 la ETA completa

Voz 35 21:54 ETA entonces no oye que estás la tierra de visita de trabajo por invadir

Voz 4 21:59 no no no no deberían de Pace debería dar una conferencia para para un congreso de Terra planetas

Voz 35 22:04 no me diga vosotros también defendéis esto de que la tierra es plana

Voz 4 22:08 hombre claro es que el espacio ya alguno no mira nosotros desde nuestro planeta bala la tierra como una moneda de dos euros siempre la plana plana dotar pero una cosa cambió

Voz 35 22:20 es que Pedro Duque miente no claro que miente

Voz 4 22:22 por último movimiento desconoce no sé no quiero no quiero nunca el Melilla que he venido con mi mujer así Pleiss tapa bien el tema es que la semana que viene a Menorca

Voz 35 22:34 Menorca mira

Voz 4 22:37 estas giras previstas no

Voz 35 22:40 por lo visto no dista sí está claro

Voz 4 22:43 porque dicen que donde fuere lo que quieres

Voz 1220 22:47 lo que eres

Voz 35 22:49 sí para confiáis quieres quieres pero eso

Voz 4 22:54 déjame en paz a mi mujer y a mí sí o ir a una playa nudista no me parece una pregunta a ver en la que los individuos macho sí vale cuantos vale vale vale otras tres mujeres tienen pene la tierra en la tierra no no aprieta si hasta a tres Springsteen la Mara que es como un libro de cable él apartar

Voz 17 23:28 venga

Voz 4 23:29 yo una cosa si vuestra Peneda contacto con el agua como reacciona

Voz 35 23:34 a ver depende de cómo esté fría el agua pero general reacciona mal digamos pero no que algo pero bueno si se encoge digamos acosados

Voz 4 23:43 un cable pelado equipazo Khedira carga eléctrica se aquí me da miedo meterme en las electrocutados los humano porque es la prueba una playa y gente allí ahora empieza a aparecer peces flotando boca arriba a un delfín chamuscado ya que me sale mal no sé nada miedo

Voz 35 23:58 ya por los humano lo mismo que los peces no te voy a pedir que no no te metas en el agua si hay mano bañándose que no metas tú uno

Voz 4 24:05 vale que yo sólo era para eso está

Voz 35 24:09 nada oye que iba a decírmelo quiere decir que no me tira en el agua venga vamos hola buenas tardes cuál es tu nombre amigo

Voz 4 24:19 bueno pues es un placer que buena que te llamaremos esta tolerancia cero tres

Voz 35 24:25 el deje TBI toleran muy bien Iker

Voz 4 24:28 a ver yo yo poquito aquí la tierra sigue en marzo Mi primer verano entonces chanclas con calcetines no

Voz 35 24:35 no no no no no jamás chanclas sin calcetines jamás

Voz 4 24:39 ya está buen respeto e respeto pero no comparto no compartes no te gusta la chanclas no hombre con que Two si vale casé tiene con y los de comer de las no hablé comer de todo lo que se marcharan hortera

Voz 35 24:51 vale de acuerdo es muy importante pues se deja te di muchísimas gracias

Voz 4 24:55 p'alante para ante vosotros también dijo adiós

Voz 35 24:58 hay que bueno había hablado con los extraterrestres lo que aprendes es Francino estas cosas

Voz 17 25:01 ya lo creo desafío rapidito venga último desafío aquí vamos a saludar a nuestras dos concursantes ya llevan casi un mes aquí con nosotros Virginia está Radio Valladolid hola Virginia hola hola viviese hoy de verdad Virginia sí aquí en el estudio en Madrid está Yolanda Asenjo hola Yolanda o sea traido público atraído público con ella eh que se había que salga el público claro vale venga hablamos que eso sí sí hay hay esto a Bayona ya está ya está niños hay obras es bueno mira mira cómo vamos a hacer un trabajito sólo porque el Tour está llegando ya al final de etapa hay que conectar con ellos con lo cual os agradezco el año pasa perdón la semana pasada nos inventamos un juego de de categoría

Voz 1220 25:57 así colores y eso no os acordáis

Voz 17 26:00 sí ha dicho va gente me ha dicho separado no sé qué tal bueno yo creo que es original pero bueno

Voz 1220 26:05 dejemos ese entonces vamos a jugar con uno de los colores que es deporte pasatiempos vale entonces son seis preguntas alternativos vamos sumando puntos ok perfecto quien quiera empezar venga empezaba ya que no está aquí Virginia empiezas tú vale venga pues deporte pasatiempos sí que deportista Virginia después de una exitosa carrera deportiva terminó presentando el programa Inocente Inocente tú correcto yo muy bien pregunta para Yolanda Yolanda a quién se refería Carles Francino hace ya años cuando anunciaba que estaba en La Ventana el embajador del buen rollo tú correo pregunta para Virginia de jugador de baloncesto español dijo una vez o Kevin Mc Cain mítico jugador de la NBA dijo ese chico es condenada mente rápido

Voz 17 27:06 tú corres he

Voz 1220 27:10 Yolanda con que sueña Epi todas las noches al haber sido su mayor pesadilla contigo conmigo hola tal cómo cómo están hoy no

Voz 17 27:22 es difícil no no no no es que tenga quedan dos preguntas más de deportes y pasatiempos una para cada uno empezamos por

Voz 1220 27:29 Virginia de quién señaló acertadamente un titular de una revista es el máximo exponente del contrataque madridista

Voz 17 27:40 a Jaime qué piensa estuvo correcto correcto correcto y el último el último cuidado eh cuidado

Voz 1220 27:49 es sano antes de contestar a tiempo la pregunta por la ventana

Voz 17 27:54 qué jugador español

Voz 1220 27:57 pareció en la revista Interviú ojo en un artículo dedicado a los hombres feos más sexys de España

Voz 1454 28:09 era en portada no Nobel

Voz 1220 28:11 no no a veces que repase que repase

Voz 45 28:16 la revista Interviú artículo

Voz 1220 28:18 medicado a los feos más sexys de España

Voz 1454 28:21 pues sí es sexy entonces tú

Voz 17 28:25 bueno pues no te has equivocado noveles tres tres tres yo creo que para empezar da más tiempo tiene un poquito más pero vamos a cambiar dos minutos más venga preguntas para Virginia de Historia

Voz 1220 28:36 para Yolanda de arte literatura ok Virginia de Historia que país de la Unión Europea fue el primero en ratificar la Constitución Europea en Renfe

Voz 17 28:45 Eren Doom

Voz 1220 28:47 Itu no tengo como digo la duda en la en la duda pues de que te voy a hacer esta pregunta qué país de la Unión Europea fue el primero en ratificar la Constitución Europea en referéndum en España correctores para enmudecer en la duda España

Voz 17 29:03 el arte

Voz 1220 29:05 literatura para Yolanda cuál es el número favorito de Coco Chanel

Voz 46 29:14 uy

Voz 17 29:15 eh

Voz 1220 29:18 nunca

Voz 17 29:19 no he tiene arrima correcto sí porque el cinco rima con la pregunta de Historia par a Virginia en Valladolid

Voz 1220 29:33 piensa lo he qué empresa española facturó más en dos mil quince dos opciones el Corte Inglés o Mercadona Mercadona correcto

Voz 17 29:47 oye a ver si va a tener que repartir más de un tocado de dos venga arte literatura para Yolanda

Voz 1220 29:55 en qué mítica obra de Broadway apareció una réplica de la lámpara de araña ya de la ópera de Pauli compuesta por seis mil cuenta que eso

Voz 17 30:04 se da cuenta en una en una lámpara nos cuenta que la bombilla o como las lágrimas nada lágrima claro

Voz 1220 30:12 ya vale bueno pues resulta que en una mítica obra de Broadway aparece una réplica de la lámpara de araña de la Ópera de París compuesta por seis mil cuentas le en qué obra Alma de El fantasma eso el fantasma de la ópera de la ópera la muy bien en pesa una tonelada bueno pues con ciento cinco debo al hongo la conexión a estos estudios porque nos vamos a Artur no pues vamos al turno sabemos al Tour dentro un ratito que inventarme más porque

Voz 17 30:38 hasta cuando las preguntas no pero ya para la próxima temporada

Voz 1220 30:41 para la próxima temporada no no digo a las preguntas de hoy que no

Voz 17 30:44 es que eso son muy cuestionadas no no volveremos yo lo estoy seguro seguro seguro

la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 22 31:11 la Cadena SER presenta el placer de escuchar a los hijos del Conde hablar heredaron la extraordinaria fue

Voz 11 31:19 esta física los ojos grises pero cabellos rojinegro la humillante cortedad de piernas de su padre o primogénito tenía más rojo el pelo también eran mayores su fuerza icónica

Voz 10 31:32 herencia su destreza con la espada

Voz 11 31:36 por contra de entre todos ellos

Voz 23 31:37 los resultó mil peor jinete

Voz 11 31:40 precisamente por culpa de aquellas piernas cortas gruesas y ligeramente tan Basque algunos bien que a su espalda tildaban de patas

Voz 23 31:51 sí hubo algún incauto o malintencionado que se atrevió a insiste

Voz 11 31:54 lugar lo en su presencia no deseó o no pudo repetirlo jamás desde temprana edad Secrets tío dejó bien sentado que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía la duda el respeto ni la compasión pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender no solía escuchar a no ser que se refirieron a su persona su caballo lo que decía

Voz 1 32:28 nosotros Olvidado Rey Gudú

Voz 1220 32:32 Ana María Matute mil novecientos noventa

Voz 1 32:35 el seis

Voz 10 32:39 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este martes a las siete de la tarde

Voz 17 33:02 venido malísimo mal buenismo bien vamos no volverán pues bienvenidos a buenismo bien con Manuel

Voz 48 33:08 qué ir a y a las ocho

Voz 10 33:11 no sé qué programa de la vida moderna Con David Broncano

Voz 25 33:16 nuevo programa de humor nuestra cadena SER

Voz 49 33:22 y si le gusta veinte TNT que te gusta

Voz 50 33:29 por Marte instancia en acompañar si tú me pides algo al momento te lo doy escucha hoy por hoy la arriba no es bueno

Voz 20 33:40 pero la intención

Voz 25 33:49 cuenta con las seis

Voz 1494 34:22 ha conseguido la victoria el corredor Elia vivía y Christopher muy cerquita intentando coger la rueda Sagan que se intentaba meterte cero no vivían y según

Voz 1284 34:31 Nos tercero ha sido claro

Voz 1494 34:34 de igual cuarto Sagan quinto curen en en esta jornada ya terminado al esprín aquí en la cuarta etapa del Tour de Francia Borja Cuadrado no hay cambios en la general cuenta no

Voz 1284 34:44 estamos por aquí mira llega

Voz 20 34:46 Alejandro Valverde Alejandro que está el con la carretera complicado no si era verdad que no detención pero bueno ha una etapa relativamente fácil bueno ya se va acercando la

Voz 1284 34:58 más dura de bueno más mira da mucho mucha tensión muchos nervios

Voz 20 35:02 buenos días no hemos salvado el día bien sido al final pero buenos días relativamente cómodo

Voz 1284 35:09 Alejandro Larsson dos etapas ya la media montaña mañana primera está pone el jueves sólo usted para saber dónde está cada uno sí

Voz 20 35:16 mañana todavía no pero pasado que sí que va a ser un té

Voz 1284 35:19 es importante porque bueno pues las palabras de Alejandro Valverde que ha estado muy bien colocado en el tramo final y que está muy bien colocaban que trabaja aquí en principio para Nairo y Mikel Soto

Voz 1494 35:29 bueno Vivienne y por delante de Christophe al final ha sido un poquitín más amplio el margen que ha tenido de centímetros el corredor italiano sobre cristal bueno pues prácticamente media rueda lo que le ha sacado pero ha conseguido en el triunfo eh bueno pues lo que se esperaba estaba cantado la películas ya la habíamos visto sólo faltaba al ganador y bueno pues ha ganado el máximo favorito

Voz 52 35:50 sí bueno de lo de lo de lo máximo favorito vivía ni estaban todos los esprínter ahí colocados bueno quizá un poco encerrado aquí que los esprines no solamente están en el mejor momento sino que que un esprín como este que ha sido bastante bastante revuelto es importante estar bien colocado al final Mauri no lo hemos visto

Voz 3 36:09 bueno yo pienso muy bien confiado y realmente muy muy

Voz 1284 36:12 el momento Melchor llega por aquí Luis León Sánchez hemos visto la están a en primera persona con el murciano trabajando en el final que Luis es muy buenas muy buena vaya esta Pita se que prepara el Tour rápidas y complicados al final bueno al final los de la primera semana ahí que que ya se ha caído ya que no queremos tener más problemas y bueno mejor estás delante que te decía esta mañana que no estaba al cien por cien con al final lo que tiene un porrazo en la rodilla hay cuatro gol y cuatro puntos en la ceja a rodilla pues bueno al principio no lo pasa bien

Voz 27 36:43 no lo va calentando el se va encontrando mejor y bueno

Voz 1284 36:46 esperemos que sólo sea eso es el jefe del equipo pero aquí en esta noche de los ocho ciclistas sois cuatro españoles vais a tener alguna oportunidad empezando por cubano esto sólo decide la carrera en sí que está claro que con el año que lleva ya como hay que apostar fuerte por él y bueno a día de hoy conservadas tú su oportunidad en el equipo está con él y veremos hasta dónde venga venga agosto las palabras de Luis unos años sonriendo al final no ha sido tan tan duro como parecía por lo que yo veo también en la cara de los ciclistas que estabas

Voz 1220 37:15 Melchor si no decía que vivía ni lo

Voz 3 37:18 todo muy bien eh su equipo primero desde del propio a la Filippi después dos corredores que le han lanzado perfectamente lo Gavito pues esos metros finales donde no es que haya habido una diferencia abismal de un corredor que a veces vemos que gana muy sobrado porque si realmente han llegado muy muy muy apretados tanto Cristo han Sagan sí también venía muy muy

Voz 10 37:44 bien desde atrás y bueno ha sido un esprín realmente bonito muy bonito con esa ventaja

Voz 49 37:50 de media rueda eh prácticamente

Voz 1494 37:53 Dori italiano que ha conseguido la victoria seguimos en directo sintonía de la Cadena SER ha ganado Elia Villán y su compañero de equipo el Quick Step de ala Philips sigue vistiendo jersey de líder

Voz 1 39:42 acústica española

Voz 25 39:44 eléctrica les visita que relación tienes

Voz 1220 39:51 cuál es la canción que aprendices

Voz 25 39:53 Jara

Voz 57 40:00 esta noche hablamos de guitarras en el fondo de la SER

Voz 10 40:04 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa

Voz 1 40:07 el seis ocho uno cero uno seis siete tres tramos

Voz 25 40:12 a tres y media en el Faro de las FARC

Voz 23 40:15 con Mara Torres Cadena SER

Voz 20 40:20 dos mil diez

Voz 10 40:22 en la ACB

Voz 20 40:29 a ver si escuchamos ahora estamos en la puerta del autobús de del conjunto Movistar Fira estamos haciendo malabares para levantar inalámbrico en el pinganillo a Carlos Bruno el ciclista madrileño de San Lorenzo de El Escorial que está afrontando sumó su primer Tour de Francia le preguntaba qué tal le preguntaba y me decía qué qué bien te horrendo

Voz 1284 40:50 ha ido me decía pero ya son cuatro días Carlos qué tal muy buenas hola buenas tardes hoy eso estoy viendo por lo menos a los ciclistas no se puede decir nunca que es una jornada de transición porque Nos mata ha dicho a los periodistas

Voz 20 40:59 pero que al menos se estáis

Voz 1284 41:02 todos sonriendo meta alejado también nos ha dicho que no se ha hecho tan difícil como como ha sido en tu caso la etapa

Voz 20 41:07 si al final efectivamente transición no hay ninguna y menos en el Tour mucho pues la tensión protones

Voz 27 41:12 desde muy lejos m talladas a exigente puesto que la lucha constante deposición y diez en peligro no el campeonato vaya rápido pues al final el propone siempre tienes que negociación máxima mucho tiempo es un poco lo que más sorprende como y es verdad que Luciano super alta pero bueno la tensión está ahí es un más desgaste que bueno eso también

Voz 1284 41:30 equipo Movistar muy bien en el en el final de vamos a ver si se levanta porque hay Amador en el en el autobús ha estrenado digo que que hemos visto al equipo muy bien en los kilómetros finales no con un montón de corredores el equipo está muy atento

Voz 27 41:43 sí sí bueno tenemos que estar anónimo se ubicada en el Tour de Francia Hay no puedes pisar de momento no el tiempo al final en estos días son más complicadas para nosotros porque el equipo aquí pues bueno no somos un equipo demasiado puesto que tenemos al capitán Imanol que nos dieron poco estos el estos días y los demás pues lo mucho por ahí en unos cubriendo Isabel historias que nos lo más complicados cuando llegue la montaña tanto Neiro como mi que el propio Alejandro van a estar muy adelante eso pasa estos días sin percances evitando caídas que al final aquí muchos le da mucho nerviosismo y bueno es lo principal y de momento van cuatro días que toquemos madera hemos hemos salvado pues es sintonía de Carrusel deportivo en el Tour de Francia

Voz 1284 42:21 lo comentaristas os escucha un debutante con la sonrisa de llevar cuatro días dentro de Francia es el madrileño Carlos Vera una cola Carlos muy buenas

Voz 1494 42:29 tan sólo un par de cositas lo primero como esta Nairo y como leves también

Voz 27 42:32 ya al anda muy muy bien es verdad que con mucha confianza con muchas ganas concentrados Si bueno ver si este tú eres bueno esperemos que sí

Voz 49 42:42 eh tú con qué qué idea has venido

Voz 1494 42:46 cómo va a afrontar este Tour imagino que te va a tocar currar vamos en lo que no están los gritos pero Tour ese sí puede en un momento dado presentar de delante tila oportunidad o es muy complicado ya que has venido con dos líderes a trabajar para ellos

Voz 27 42:57 la verdad que plantea el tenor bastante sino el objetivo el Tour de Francia ganarlo es real Illes recomponga las individualidades encara parte en la carrera esa carrera

Voz 1284 43:08 ahí siempre las circunstancias no llega pues hoja eh

Voz 27 43:11 esta aprovechará a lo mejor pues sirviendo de aprovecharla pero no es ahora mismo que que pasé con mi pensamiento

Voz 1494 43:16 Torres quería preguntarle algo a Carlos si llegue qué tal

Voz 52 43:18 se pieza un tour ya que una pierna vendada porque ya venidos desde el Campeonato de España bienes que una herida que tal al empezar el Tour sin poder te das la vuelta a la cama bueno la verdad es que

Voz 27 43:29 se puede ver mejores maneras es verdad que empezar así el truco Benjamín pues no es lo ideal pero bueno al final seguimos así no está nunca la ocasión perfecta no hay que saber un poco sobreponerse a las dificultades es solamente un responden la pierna hasta ahí poco a poco iremos a mejor es verdad que pues bueno los primeros entonces tú tampoco Orbi mucho y bueno junto a un poco todo pero cada me encuentro mejor cada además más más metido en carrera ahí bueno y congeló la que está bien porque la forma antes la que era bastante buena

Voz 1494 43:57 el para cerrar Melchor Mauri seguro que quiere también comentarle algo a Carlos Verona

Voz 1284 44:00 eso nada Carlos simplemente pues

Voz 3 44:03 desearos ni un montón de suertes e supongo que estáis deseando que llegue vuestro terreno porque ahora que os hacen sufrir mucho eso de tener que ir controlando en todo momento pues que no haya caídas que esperando esos tres últimos kilómetros de aquí eso me imagino que para ti

Voz 1220 44:21 complicado también no vivir esto

Voz 3 44:23 presión que conlleva pues estos esta primera semana de Tour

Voz 27 44:27 sí muchas gracias a que es un poco lo más complicado lo tiene más fuerza más ganas todo el mundo está muy entero todos los favoritos creen que pueden dar el turno entonces a cine yo creo que bueno tú bien sabes no desde dentro al final es lo peor una gran vuelta ayer semanas de descanso una vez allí que a su sitio ya todo el mundo responderemos un poco más cada uno puedan hacer su trabajo su terreno y la gente se tranquiliza pero esta primera semana esto es es como la de raperos

Voz 1494 44:53 que hay que estar con las orejas tiesas desde el banderazo de salida no hay muchos serbios durante toda la etapa

Voz 1284 44:58 sí sí al final eres un poco y el truco hecho oí siempre dicen esto no que de respeto total

Voz 27 45:02 carreras la principal diferencia uno es la el el todo lo como el turno a nivel mediático al final Novés tantos periodistas

Voz 20 45:10 tanta gente tanta caravana

Voz 27 45:12 cinco helicópteros sin duda Carlos Ayoreo esto es lo que más impresionó por un lado y por otro si es gracias a que notas que hay tensión en todo momento y es es es una parte importante de tuyo pero eso también es una carrera muy ciudadana muy bien Carlos un abrazo muy fuerte muy bien muchas gracias

Voz 1494 45:26 no señores mañana tenemos en la quinta etapa ciento setenta y cinco kilómetros de recorrido mañana llega lo bueno nota bien porque es un terreno muy complicado hay tres puertos uno de tercera categoría Melchor muy cerca de la línea de meta una jornada de ciento setenta setenta y cinco kilómetros que va a terminar en Colmar

Voz 3 45:42 sí exactamente mañana los equipos de sprinters está claro que no tienen nada que hacer con esos puertos que hay en esa en esa parte final por lo tanto pues bueno quizá mañana es una etapa propicia para una escapada permitida

Voz 1494 45:54 a ver ese brazo hasta mañana Melchor tú qué esperas de la jornada de mañana Torres

Voz 52 45:59 pues yo lo mismo creo que mañana por fin esta gente que lleva perdiendo tiempo 3D

Voz 58 46:03 días para poder adoptar alguna etapa mañana el que coja la fuga buena ahora salida muy rápido va a costar hacerse va a costar esta mañana Torres Ramón el inalámbrico de la Cadena SER aquí en la línea de meta

Voz 1284 46:15 nada pues están todos los ciclistas ya metiéndose rápido para el autobús estas jornadas llanas que intenta intentan desalojar de forma rápida y nada en hombre

Voz 1494 46:23 ello ha ganado Elia vivía ni a la Philippe compañero de equipo sigue de líder en la clasificación general de este Tour de Francia cuarta etapa mañana llegará la quinta mañana estaremos aquí para contar la sintonía de la Ser hasta luego

Voz 1220 47:02 la Ventana con Carles Francino

Voz 26 47:05 ya

Voz 17 47:15 mi pensabas que no se han marchado pues no no Sorpresa Sorpresa sorpresa eran pocas preguntas para el Desafío Iturriaga yo creo que tiene que tener alguna más no porque decía que así cerraron tocadiscos habrá que sudar lo mejor dos no aquí no regalamos nada dos hecho en toda la temporada por último día no vamos que paso padrinos ni Madrid ahora lo que pasa

Voz 1220 47:37 estamos en una edición especial porque ha habido una primera parte ahora una segunda parte muy bien eh tú quieres jugar un poquito no sé a mí ya sabes que te vea te voy a asociar directamente con con Yolanda

Voz 17 47:48 sí recuerdo bien Francino Virginia

Voz 1220 47:53 queda por ahí todos a que está es que como de iguales no perdona

Voz 17 47:59 que lo habrás paran después cuando Toni como

Voz 1220 48:01 lo has dicho tú primero pues venga Tony con Virginia vale ahora mismo estáis empatados a cinco vale entonces vamos a ver hasta dónde llegamos hasta

Voz 17 48:10 es lo que saber el número de Chanel especialmente con lo cual no lo ve claro el cinco cinco pregunté

Voz 1220 48:19 estás para para la pareja formada por Yolanda Francino vale os ha tocado porque he hecho un sorteo mientras duraba el Tour ciencia literatura y naturaleza

Voz 17 48:30 bueno esta bien

Voz 1220 48:32 la primera pregunta perdí esperaba vamos a hacer de qué color es la sangre del pulpo tres opciones negra azul o transparente negra azul o transparente estoy pensando Pulpo negro azul transparente transparente seguro que Raspall azul

Voz 17 48:58 a Kabul muy bien pero tu intuición seguro mientras que la radio es un visionario

Voz 1220 49:10 la segunda pregunta de esta tanda a qué se dedica el empresario valenciano Juan Roig

Voz 17 49:16 hombre esto es algo algo algo de fútbol no de fútbol

Voz 1220 49:22 cadena espera pero por qué estas Francino porque hablas tu Toni porque hablas tú no yo sobre dicho no

Voz 17 49:29 no nada y teniendo a Francino ahí

Voz 1220 49:34 que te da la respuesta

Voz 17 49:36 Kurt

Voz 49 49:40 a ver eh

Voz 17 49:42 Juan Roig no no fue el fallo fallón Juan Roig supermercados Mercadona es un es el hermano creo el del fútbol no Paco hermano primo no se bueno venga una foto

Voz 1220 49:52 cita de que Ford del fruto de que árbol se alimenta muy bien por cierto el cerdo ibérico de lo correcto muy bien Yolanda verdadero o falso las jirafas pueden limpiarse las orejas con la lengua cosa que a mí particularmente me impongo como

Voz 17 50:12 incluso la jo eso sí las jirafas

Voz 1220 50:16 es puede limpiarse las orejas con la lengua verdadero o falso cuidado con las jirafas e yo diría que verdadero tú dirías que verdadera vivirá es bien porque tiene una lengua de cincuenta y tres centímetros casualmente y bueno a alimento que alimento es más calórico el azúcar o el aceite de oliva más caro

Voz 17 50:42 Laurie cuidado cuidado con esto cuidado cuidado con es yo diría yo no puedo hacer nada bueno puede sugerir puede sugerir

Voz 1220 50:53 a por qué no empieza ahora a sigue pues aceite tú te tú lo que diga Francino no te quedes todo es correcto sí señora aceite de oliva novecientas calorías por cien gramos y por último y esto lo debería saber tú Yolanda cuál es la célula más grande del organismo humano femenino no porque no lo sepas tú Francino pero bueno siendo el habilidad

Voz 17 51:19 célula más grande del organismo

Voz 1220 51:22 como humano femenino pues si te haces entiendo que será el óvulo entiendes bien correcto bueno bueno has hecho cinco de seis con lo cual te colocas con diez puntos un aplauso para

Voz 17 51:35 sí esa es porque no voy a ser bueno no sé no sé yo te pregunto oye he a ti te gustaba la geografía no tonic cuando mucho mucho no conocía Jabois

Voz 1220 51:47 sí pues entonces he tocado entretenimiento vale vale y otras no sea Deport Virginia las de deporte estaba muy caras hoy en Virginia estás por ahí venga a Virgina juegas con Toni banal seis preguntas de entretenimiento o que venga a primera en qué serie daba vida Dempsey a un doctor macizo

Voz 17 52:13 soy honrado John Patrick Dempsey Mon doctor macizo si Virginia no sabes sesenta y dos mil quería los defina la de la pueda escuela l'Estany puedes Anatomía de Grey correcto Anatomía de señor que recoge que es recordatorio Farmacia de guardia que recordatorio tiene tatuado Angelina Jolie de

Voz 1220 52:37 Jos dos opciones un seto ató said that su fecha de nacimiento secta tuvo las coordenadas de donde nacieron Velasco ordena a las coordenadas efectivamente de verdad que no se pues bueno en fin cuya espalda eso

Voz 17 52:54 te pregunta faz

Voz 1220 52:57 sencilla que cantante ha titulado sus tres primeros discos con el número de la edad que tenía cuando los grabó ya grabó creo que a los diecinueve dijo que voy a poner de nombre estos pues diecinueve luego uno

Voz 34 53:09 ah sí

Voz 17 53:12 pero aquí canta un poquito

Voz 34 53:15 pues eso pues ya saben es de fue de las últimas una pero la más famosa ahora ya sino qué suerte han tenido los oyentes porque curioso es es la Virgen se cantar

Voz 17 53:35 Dios que ha tenido suerte

Voz 1220 53:38 bueno ya no semana que que Virginia Ken

Voz 17 53:42 entra allí hombre esta chica Alavés

Voz 1220 53:50 venga cuarta pregunta cuarta así que en qué país emitió el PRI hay mira estas curiosas en qué país se emitió el primer programa de cocina televisivo que ya os digo ibais a flipado un poco que fue en mil novecientos treinta y siete lo que dice dos opciones y si en menos de dos centésimas estrenó el primer programa de la televisión en donde Canadá o Reino Unido sí

Voz 17 54:15 yo diría que tú no juegas la visión día yo haría Toni tú qué dirías yo diría yo hombre bueno Virginia quería Toni tú que te diría

Voz 1220 54:27 tras seguro que no de Reino Unido ha no

Voz 17 54:29 la buena buena pista Toni todo eh

Voz 1220 54:36 correcto uno dos últimas verdadero falso os acordáis de Gollum mira eso

Voz 17 54:40 bueno vosotros Gollum medía uno coma dos metros vale si os acordáis de Kim Con cuarenta y cuatro metros si verdadero

Voz 1220 54:49 o falso King Kong Ivo Gollum fueron interpretados por el mismo actor verdadero o falso lo haría modalidad salarial se que Virginia yo sí pero

Voz 17 55:05 sí correcto si se verdad Andy

Voz 1220 55:10 eh Andy Serkis de los Serkis de toda la vida sí señor lo que científico se emocionó al ver la película sobre su vida interpretada por el actor Eddie Redmayne Stephen Hawking aquí pues se coloca en cabeza conoce puntos Tony Virginia muy bien un aplauso me que me quedan seis pregunté citas de geografía pues tenemos tiempo empezamos por la que va detrás por Yolanda ir Francino Francino pues ayuda si ampliar

Voz 17 55:43 para un verdadero o falso o no la barrera de Coral australiana se puede ver desde el espacio verdadero o falso verdadero verdadero muy bien

Voz 1220 55:56 pata Yolanda vamos con Virginia que provincias Galega no al mar a muchos percebe

Voz 1284 56:06 esto que estas Virginia Antonio

Voz 1220 56:11 has puesto ni Orense se muy bien se coloca en cabeza doce once vamos con Yolanda cuál fue el primer parque nacional de EEUU

Voz 17 56:21 hay de has correctos muy bien los empate a doce preo

Voz 1220 56:32 según tapará Virginia que monumento andaluz recorrió Michelle Obama cuando era Lady of United States

Voz 17 56:42 es decir si si me arriba que monumento andaluz recurra recorrió Michelle Obama cuando era primera dama de Estados Unidos rápido Virginia la Alhambra la Alhambra correcto se coloca trece doce en Virginia