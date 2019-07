La Ventana (09/07/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:08 ha empezado con algo de retraso los reunión en el Congreso entre el presidente del Gobierno en funciones y el líder del Partido Popular segunda Reunión del día Ester Bazán

Voz 1454 00:15 sí la segunda después de la mantenida con Podemos esta mañana y acabará previsiblemente sin acuerdo como la primera el Partido Popular ha reiterado una y otra vez que votará no a Pedro Sánchez mientras en Madrid acabamos de conocer que habrá reunión a tres como había pedido Ciudadanos para intentar desbloquear in extremis la situación política en la Comunidad más datos Carolina Gómez buenas tardes qué tal buenas tardes el Partido Popular y Vox acaban de confirmar su asistencia a esa reunión convocada por el líder de Ciudadanos Ignacio Aguado que ha pasado

Voz 0393 00:42 de no querer hacerse fotos con la extrema derecha a liderar un encuentro a tres para intentar desbloquear la investidura las reuniones a las siete de la tarde aquí en la Asamblea de Madrid Ignacio Aguado según ha dicho va explican la erupción Monasterio el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para que Vox les apoye desde fuera porque no quiere un gobierno con la extrema derecha ni tampoco firmar un acuerdo a tres pero Vox no parece disputa tú asumir ese trágala monasterio considera que están ninguneando y menospreciando a sus votantes en todo caso los tres tienen de plazo hasta las doce del mediodía de mañana para desbloquear la situación en el pleno se podría introducir un candidato a la investidura siempre que exista unanimidad en la Mesa de la Asamblea ese constante que Diaz Ayuso tiene los votos suficientes para lograr la investidura los ministros de Exteriores de

Voz 1454 01:22 Francia Alemania y el Reino Unido además en la responsable de la diplomacia de la Unión Europea han pedido a Irán que dé marcha atrás en sus incumplimientos sobre el programa nuclear soy nadie buenas tardes

Voz 0841 01:33 buenas tardes sí Mogherini los ministros de Exteriores

Voz 3 01:36 de esos tres países firmantes del acuerdo nuclear con Irán en dos mil quince han expresado además su profunda preocupación después de que la organización internacional de la energía nuclear confirmará lo que ya había anunciado Teherán el el enriquecimiento de uranio llegando al cuatro coma cinco por ciento cuando el límite fijado en él

Voz 0841 01:52 el tratado es de tres con sesenta y siete a pesar de los

Voz 3 01:54 esfuerzos de los países del acuerdo y en especial de la Unión Europea por paliar las sanciones de Estados Unidos a la economía de Teherán desde la República Islámica exigen más garantías para no seguir abandonando escalonadamente el acuerdo en dos mil dieciocho Estados Unidos Se retiró unilateralmente del pacto nuclear tras acusar a Irán de en cumplirlo y desde entonces las sanciones desde Washington contra la economía del país asiático han ido en aumento

Voz 1454 02:16 la persona fallecida en las inundaciones en Navarra es un joven de veinticinco años según ha informado la Policía Foral el cadáver fue encontrado la pasada madrugada a varios cientos de metros del lugar en el que horas antes había aparecido su coche vamos con el deporte Toni López

Voz 4 02:30 terminó la cuarta etapa del Tour de Francia en línea de meta en han la Cadena SER como quedó la tapa Íñigo Marquínez ahora

Voz 0802 02:35 Victoria para el gran favorito Elia vivirían y por delante de Christopher no hay que no es en la general a la Philippe sigue de líder los españoles en el grupo mañana la quinta etapa ciento setenta y cinco kilómetros contacto con la media montaña final en Colmar racial

Voz 4 02:48 marque además del mercado de fútbol a punto de cerrarse el fichaje de Maxi Gómez por el Valencia y el Celta se lleva unos quince millones Santi Mina y la cesión de Jorge Saenz

Voz 5 02:55 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1454 02:57 sí

Voz 2 03:00 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:02 la oposición en la capital advierte del peligro que suponen una de las últimas decisiones del alcalde Almeida el nombramiento de Diego Lozano como presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda tal y como les venimos contando Almeida ha nombrado para este puesto al que fuera jefe de gabinete de Ignacio González cuando éste vendió tres mil viviendas públicas a un fondo buitre la portavoz del PSOE Mercedes González cree que esto muestra que el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos quiere liquidar la empresa municipal

Voz 6 03:24 es un esbirros Ignacio González es la persona que estuvo con él ya desde la Administración General del Estado cuando eras el Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha sido sujeto

Voz 7 03:32 el gabinete que Martínez Almeida se atreva a poner de consejero delegado a una persona con este currículum lo único que dijo que dice deja muy claros lo siguiente que viene a liquidar la Empresa Municipal de la Vivienda

Voz 1915 03:44 activistas antidesahucios mantienen una concentración de cerca de veinticuatro horas para evitar el desalojo de una familia de San Cristóbal de los Ángeles en el éxito de Villaverde previsto para mañana un matrimonio y sus dos hijos

Voz 5 03:55 que viven desde hace años en un piso de un banco que ocuparon

Voz 1915 03:57 que el banco vendió después a un fondo de inversión con ellos dentro dicen que llevan mucho tiempo pidiendo ayuda a los Servicios Sociales madrileños sin suerte

Voz 8 04:05 yo le he dicho al juez que no me encuentro con fuerzas suficientes para desalojar una casa entera que es una vida entera lo que tienes que recoger no me encuentro con fuerzas suficientes para eso bueno enfrentas arma esto por otro lado también pido algo más de tiempo puesto que estamos intentando negociar con

Voz 1915 04:26 con con el con el con este fondo mañana empieza en Valdebebas la cuarta edición del el festival de música que este año comienza con la actuación de la cantante Rosalía se espera que acudan ciento cuarenta y cinco mil personas durante los cuatro días del festival el Consorcio Regional de Transportes reforzará la línea ocho de Metro y el servicio nocturno de autobuses se habilitará una lanzadera especial entre Plaza de Castilla el recinto donde se celebran los conciertos en cuanto al tiempo que se mantienen las temperaturas suaves en toda la comunidad a esta hora tenemos veintisiete grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com es que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 0841 05:08 en ese

Voz 2 05:10 novicios informativos

Voz 10 05:17 rebajas en vicio si si llegan las rebajas de Visión Lab culturas cristales gafas de sol lentillas audífonos tubos rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas son consulta condiciones

Voz 11 05:33 antes de salir de vacaciones revisa los veinte puntos de seguridad de tu vehículo gratis en uno de los centros de De Gea Car Service multi taller Shaq auto más de mil profesionales a tu servicio encuentra el más cercano en talleres PGA punto com garantía de reparación en toda España hay Portugal velamos por tu seguridad

Voz 0841 05:54 la Cadena cinco días del país presentan

Voz 12 05:56 los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover aforo completo

Voz 10 06:16 rebajas en visión si si llegan las rebajas de visión culturas cristales gafas de sol lentillas audífonos todos rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas la consulta condiciones

Voz 13 06:31 ayer llega al concierto la parte de otra otra

Voz 0841 06:33 así que eso

Voz 14 06:34 otra los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito para que lo escuches otra otra la vida sin interrupciones es mejor el beneficios celebra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com BP cerca de TIM para llevarte más lejos

Voz 15 06:52 hoy por hoy de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte del mediodía una hora menos en Canarias la información la opinión y el análisis con Aimar

Voz 16 07:00 Bretos trampa anuncia que quiere plantar la bandera de Estados Unidos en Marte volverán

Voz 0841 07:06 la luna

Voz 17 07:08 Ibaka son muy

Voz 1797 07:11 bueno pues a tiempo pues con

Voz 0313 07:13 le siguen las también en Hoy por Hoy punto es

Voz 18 07:16 cadena SER

Voz 19 07:20 ochenta y un millones con el bote de Euromillones para Pablo una hamaca una de esas hechas a mano bragas y que habrá que construir un Porsche para colgar hamaca bueno o plantar un par de palmeras que de sombra

Voz 18 07:30 se oponen y piscina no podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones este Martín ochenta y un millones y además el millón de Euromillones que toca siempre y en España Tauro Euromillones

Voz 0841 07:42 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo

Voz 13 07:45 si es mayor de edad

Voz 20 07:49 la Ventana con Carla

Voz 18 07:51 en fina

Voz 0313 07:53 son las seis y ocho minutos de la tarde las cinco y ocho en Canarias los reyes que a lo largo de la historia han sido pueden dejar huella o han dejado huella por muchos motivos por generosos por guerreros por a Baros por sanguinarios por torpes por listos o por un afán desmedido a la hora de casarse ideas casarse es el ejemplo que contamos hoy el caso de Enrique VIII

Voz 21 08:18 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal

Voz 0841 08:23 Doria con Nieves Concostrina cada

Voz 21 08:25 en la SER

Voz 1626 08:33 no se casó se divorció se volvió a casar decapitó a la segunda vuelta casarse se le murió a la tercera se casó por cuarta vez menos mal están y se murió ni la mató el nueve de julio de mil quinientos cuarenta el Rey de Inglaterra Enrique VIII consiguió la anulación de su cuarto matrimonio celebrado con lazos Ayna poco agraciada Ana de Everis sólo seis meses antes eso la salvo su falta de atractivo el Rey se casó con ella presionado por su primer ministro Thomas Cromwell atendiendo a intereses políticos Ana de Cleries fue la única de las seis esposas a la que Enrique VIII no puso la mano encima ni para bien ni para mal

Voz 2 09:18 eh ah sí no

Voz 1626 09:38 en Enrique VIII aceptó casarse con Ana de Cleries por presiones de Cromwell porque la muchacha era hermana del líder de los protestantes alemanes e Inglaterra necesitaba alianzas con los luteranos del norte de Europa Ana era joven o sea que de entrada tampoco suponía un esfuerzo sobrehumano casarse con ella pero como Enrique no lo había visto en su vida hizo lo que se hacía en estos casos pedir un retrato para conocer a la novia se encargó el cuadro al pintor de corte alemán Hans Holbein el Joven considerado el maestro del retrato del siglo XVI maestro seguro pero se pasó con el photoshop le quitó Ana de Cleries las marcas de viruela redujo la nariz afinó la cara los dientes que eran como los de Freddie Mercury los ocultó lo pintó colgadita ITA mona que quedó ella sobre el lienzo

Voz 22 10:27 cuando Enrique VIII la tuvo enfrente contó hasta diez

Voz 1626 10:51 ya era tarde para echarse atrás aunque Enrique VIII advirtió desde el primer momento de que no se acostaría con ella porque esto es literal el cuerpo no Leiva responder así que entre que la muchacha no le gustaba el Rey que con ella llegó una dama de compañía muy mona llamada Catalina Howard divorcio al canto y a preparar la quinta boda Ana de Klee Everis otra vez soltera hay entera pero alguien tenía que pagar por aquel fracaso político y matrimonial pagó el que apañó la boda si el matrimonio quedó anulado el nueve de julio veinte días después rodó la cabeza del ministro Thomas Cromwell por mal Alcaudete

Voz 0313 11:38 yo iba a decir ya sí aprendería a no organizar la vida de los demás me temo que sin cabeza ya ya no le quedaron muchas posibilidades en cuanto a Enrique VIII visto lo visto pues creo que cuanto más lejos mejor

Voz 18 11:51 en esto no ha ocurrido nunca

Voz 2 11:56 un comité de bienvenida a pasito Franco y cargados la monarquía os pone cachondo parece

Voz 18 12:04 la choque de uno

Voz 23 12:07 no por el este con los borrasca que penetran desde

Voz 18 12:10 la antigua es que me encanta mirar a los aspersores Força Nawaz a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0313 12:30 hola Mariola cómo estás Enrique VIII eh ya sé que la conocía pero no Nieves lo cuenta también verdad

Voz 24 12:40 para series oye series nada me acaban de decir que estamos en Extremis yo no me había pintado extremeño nos en streaming eh pero que se extremo no está bien eso lo estime que hace mucho pero si yo no se lo tampoco no muy muy bien bueno pues eso y entonces me dice me viene mi compañero técnico me dice eso digo coño que no me pintando labios perdón raro labios

Voz 0313 13:08 esta tarde estás en la tierra de nuestro invitado de hoy hoy exacto hoy a día de hoy eh dos días de programa en la uno de Televisión Española ya al frente un periodista escritor todo esto veo normal pero hay una categoría hay de más ya que es exministro estreno ayer

Voz 1535 13:25 doce y veinticinco a estas horas siempre estaba mi madre en el balcón esperando verme llegar del colegio o mirando cómo jugábamos en la calle con un polo en la mano en aquella época era Maxi el hijo de Clara el hijo de Maxi durante el último año me han llamado la verdad de todo eh el de la tele el ex el de Ana Rosa el breve han sido tiempos convulsos mucho tal vez por eso he querido recuperar la orden Maxi el nombre de mi padre volver a las cosas que te gustan es bueno es como llegar a casa y esta quiero que sea su casa bienvenidos mi madre supongo que estará mirando por la ventana y espero que ustedes también porque ya es la hora qué bonitos volveré

Voz 0313 14:16 Maxi muerta buenas tardes nosotros también miramos por las tardes cómo estás muy bien escapó la emoción eh sí

Voz 0841 14:28 tenía o no tenía bien si mezclada la presión la personal que sólo tiene uno cuando se enfrenta a un programa de radio o un programa de tele algo o cualquier empresa presión me lo me gusta lo de Lex porque si ex ex es un como el club de los Sex sí

Voz 0313 14:47 es decir todos somos ex de algo no sí sí sí

Voz 0841 14:49 pero claro pero ex ministro claros ministro tiene tiene otra categoría el día el día del pollo

Voz 0313 14:55 esto esto está acordando esta mañana me pilló en Estepona

Voz 0841 14:58 estamos haciendo La Ventana de cara al público desde el pollo el pollo el primer dio el apoyo del final

Voz 0313 15:03 el pollo el pollo el apoyo definitivo tanto el pollo definitivo ya fue estábamos ahí en Estepona íbamos durante la tarde haciendo hacíamos porra pero casi yo tenía muy claro el pollo del en el pollo del último día que que eso iba a terminar como terminó tú también lo tenía fácil

Voz 0841 15:17 absolutamente desde primera hora de la mañana pero fundamental periodista ahí ha exigido que la gente sea quirúrgica y no estés con un Ana Mato ahí alargando alargando alargando hacer una Ana Mato que si yo lo he pedido hoy a la primer

Voz 1915 15:32 la esta aunque tú tengas claro que está pagando

Voz 0841 15:34 solventados cerrado no no no siguió lo exigido quirúrgico preso por la mañana yo envío mensaje y dije oye que esto se cierra y ya está y me voy que tengo otra vida he tenido

Voz 0313 15:47 una cosa y es normal que te preguntemos y ayer hiciste muy bien rodeado

Voz 24 15:53 gracias Mariela Mario Gómez

Voz 0313 15:55 dice usted muy vio que dice usted muy bien pero hoy cuánto tiempo y cuántas veces se tiene que preguntar a alguien cuando ha ocurrido algo singular en su vida fin simular y que pueda ser contado como es el caso para no repetir siempre lo mismo es decir a mí me gusta hablar contigo de libros que escribes de viajes que hace y esto lo hemos de de de televisión y lo otro también porque porque nadie entendería que no no pero tú te has puesto como algún plazo dentro de un año te dicen aquello de ver ningún sobre todo

Voz 0841 16:21 que como hay ya hay todavía algunos que dicen deja esa pensión vitalicia pensión quitado pero bueno con lo cual no me cansaré nunca es decir que no cocos con nada que que te has ido de manera voluntaria que aquello está pagado que siempre toca repetir lo repito no oye

Voz 1915 16:40 sobre esto que dice Carles es importante porque vamos a dejarlo como lo de los spoiler una vez se emiten las series de sacaba es decir ya tenemos todo el derecho a hablar de él ella lo hemos comentado y eso lo hemos comentado y no lo has visto es tu problema estuvo ayer estuvo ayer ya dejas dejaste claro Televisión Española hablando de una manera franca que no te había oído nunca con tertulianos y además en un espacio público tu punto de vista ya está basta

Voz 0841 17:06 yo además yo no tenía ni idea de Kenia

Voz 25 17:09 a las Siñeriz hace ni más

Voz 0841 17:11 sí a Gómez de ninguna Carlos Córdoba que es país ninguna pregunta yo dije mira ya que estoy aquí es si esto pretende ser una casa si uno tiene que se pregunta queréis porque no puedes disimular que hay un elefante en el plató claro dicen hay miraban como dije yo antes en pero eso yo echaba el agua cuando estaba secó de verdad se mete incomodaba predijo

Voz 1915 17:35 CS para adelante y ya está

Voz 0841 17:38 que que se vea que no estoy disimulando que es lo peor

Voz 1915 17:41 fíjate Carles que yo ayer vi el el programa yo estaba un poco

Voz 0313 17:45 menos veinte minutos es que ella estaba ahí

Voz 1915 17:48 no madre mía espero que esté bien para que mañana yo no no tenga que ser

Voz 5 17:51 eh tu maledicencia orante

Voz 1915 17:54 el programa Tu pues el como quién me pareció pero ahora es un programa amables un programa blanco in me parece de verdad que es un programa distinto es decir eh yo he visto mucho bodrio en Televisión Española no llevamos un buen una buena temporada y yo creo que apunta maneras el programa yo no sé que tuvo ese programa para que tú dijeras venga esto sí

Voz 0841 18:14 esto sí pues es que ha habido muchos que debían dirige muchas tertulias con sucesos políticas política están me habían llamado más no haber más nos está haciendo mucho trituradora luego políticos tampoco podía poner una tertulia por la noche que me habían ofrecido porque como un focas cuando preguntas algo de ministro con qué cara el yo soy el realizador en el lugar al otro ver qué cara pone también decías que no es que tengo que trabajar y cobrar y claro así diciendo a uno y otro que no unos por miedo recibido mucho más que tienen todos los canales curiosos de muchas productoras e incluso algunas que están muy bien y yo pedí incluso la la compatibilidad a la altos cargos entronca pedirla a ver si esto puedes no puedes y ya está y la he pedido pero ésta tenía este punto amable de recuperar algo que a mí me flipa de la conversación sin pisar se muy de radio pero en la tele que es estos temas muy de La Ventana al que puedes hablar de o conducir es que ahora te dice cuál de eso que había en el bar Mi primer jefe cara Salvador Barber director de cuando yo trabajaba el lunes

Voz 24 19:17 en este existe se pues yo

Voz 0841 19:21 pero yo ahí estuve yo no servía como titular en la portada inmediato bajete Álvaro yo pensé que es una metáfora Hinault dijo baja terapéutica están hablando la gente está hablando de otras cosas tío pero miran hablar ayer es

Voz 0313 19:31 el gasto muy bien esa filosofía muy bien mira mi señaló

Voz 1535 19:34 que me gusta de este país son es una corrala un balcón un mirar a la calle un abre la ventana comentar lo que está pasando en la calle yo creo que todos somos periodistas y todos somos observadores Emelec cotilla de sentarte en una terraza así pues mira estar en el que hablan de Ci sino es duro ingrato sangrante o pues comentar la vida no pasa nada van a vernos Iván a criticar a aplaudir disfrutar yo pretendo que disfruten que estén relajados pues oye están en el escaparate pues es forma parte de nuestra profesión también y ya está

Voz 0841 20:11 es tan sencillo como esto es fácil de explicar es el periodista diques mirar comentar y valorar incluso hoy el tono final no es lo que cuenta sino cómo lo cuenta así que mirada tienes tú ser honesto del final objetivos muy difícil serlo versaron esto con lo que con con lo que estás viendo con lo que estás haciendo con tu profesión y con y con las noticias que ve sí que tú haces portada en tu programa de lo que crees que se está hablando de lo que crees que es interesante que también se comente a lo mejor es

Voz 1915 20:39 esto me preocupa

Voz 0841 20:41 porque Mariola escucha esto vale porque Iturriaga se acaba de desplegó diciendo

Voz 0313 20:46 esta mañana digo como esta mañana hasta dice Cobo optó por favor

Voz 0841 20:52 este es un tío de riesgo verbal

Voz 26 20:54 no yo levanto

Voz 0841 20:57 el teléfono de septiembre a sonar en un concurso de televisión y Turquía otra vez pues Iturriaga está con nosotros hasta mañana iré yo nunca había trabajado con él lo has escuchado lo escuchaba la radio le he visto dices jode es que gente que suman mucho que hay gente que favorece que cae bien porque porque cae bien porque es de verdad vi porque es de verdad y notas que comenta Ana Garcia-Siñeriz también las era María Gómez Vera María Gomez que es brutal que se bueno oí vendrá Boris o mañana se vino avisa que es una joya tener algo o o Gemma también estará

Voz 24 21:29 Gemma Nierga Gemma Nierga Gemma Nierga

Voz 0841 21:32 pues me parece que el director del Jacinto aunque eso

Voz 0313 21:34 a que muy muy bueno

Voz 0841 21:38 dice qué tío más estupendo entonces pues esta gente que a mi me gusta pues me hace incluso estar más relajado

Voz 0313 21:45 dando decides

Voz 0841 21:48 hasta ahora estábamos comentando ya también para mañana pero bueno por la mañana que intuyes como posible

Voz 0313 21:54 edades para mañana lo que ha ocurrido hasta ahora no sé

Voz 0841 21:58 os temas que que que que que que

Voz 0313 22:00 está en la conversación del bar en la calle que cree

Voz 0841 22:02 he venido he venido hablando porque venía venía comentando

Voz 24 22:05 lo de la sandalia da la casualidad de que venía hablando es

Voz 0841 22:10 es que es bastante serio no que no que no es ilegal pero te puede si el la gente considera que te pueden multar pues te multa por evasión dale yo me estaba acordando de Paloma Borrero que me llegó una vez

Voz 0313 22:21 a Roma me paseo

Voz 0841 22:23 así lo primero que hizo fue quitarse los zapatos pones unos productos de lana que Sarkozy a ella bueno dije las cosas estarán prohibidos que al final es es escuchar el tempo de lo que tiene de lo que tiene la gente

Voz 1915 22:38 más sosegado que sabes que es un término que no es muy televisivo

Voz 0841 22:43 pero por qué hemos perdido

Voz 1915 22:46 a esa batalla creo que nos hemos contaminado

Voz 0841 22:48 Mariola de Perdidos de esta de este de este Mas Madera que parece que por tensionar yo creo que este país ya está muy tensionado con cosas verdaderamente graves como para tensionar tú de una manera frívola y charlar y hablar a lo mejor los hemos acostumbrado ese tanto ruido Report

Voz 1915 23:06 sí hemos perdido la batalla Guardiola mira voy a poner un ejemplo está mal que Leo digamos aquí pero bueno estaba oyendo esta tarde ya sabes que yo te digo siempre pero en fin estaba yendo de cuatro a cinco

Voz 24 23:16 es la historia de las manadas lo de las manadas del pavor

Voz 1915 23:19 la la la de la señora que entrada la paga entrada

Voz 0313 23:21 el soporte no lo puedes hablar en la tengo te explico explico

Voz 1915 23:24 en esa hora de radio que yo he recibido más información de una manera

Voz 0313 23:29 más sosegada más pausada más más clarificadora

Voz 1915 23:34 de lo que podría haber oído de ese tema en cientos de programas de televisión vale ya sé que es otro ritmo ya sé que otros otro soporte etcétera Creo que es impensable que esto que tú has hecho de Hora de radio a mí me resulta muy edificante como ciudadana eh no ya como como periodista como ciudadana se pueda llevar a la tele yo creo que la pública es la única que puede ganar otra vez ese esa esa encabezar esa lucha porque si no la tele de verdad que se ha convertido en ruido y hablo de incluso de temas serios tú sabes que es la me me SM se me resulta extrañísimo llamarte

Voz 0841 24:10 no pues yo lo máximo Gólgota

Voz 1915 24:13 ya te llama Max vuelve como máximo como máximo eso es

Voz 0841 24:15 escrito que me apetece verlo escrito vale pero sí francés

Voz 0414 24:21 que sabemos abrirá vamos Tamayo ante llevar

Voz 0841 24:26 Arthur Arthur

Voz 0414 24:28 el acuerdo más tanto si aquello tengo con lo de Alfred igual Alfred es verdad que tengo que decir si es que lleva esto

Voz 0841 24:37 para algunos cuando me dicen oye que pones máximo digo para portar

Voz 1 24:41 va por ti tonito de estos de que yo te voy a allí

Voz 1915 24:49 porque la única persona que lo pronuncian condiciones en esta

Voz 0414 24:52 la Santa Casa

Voz 0841 24:54 claro es que al final pues esto pues agradezco que digas esto que tienes de hecho podría haber hecho una crítica negativa que quisieras también con los días siete y otras veces no pero cuando tú que jo es que ponerse en el escaparate con mucho antes eso también y además es tus comentarlo pero creo que la tele pública debe recuperar eso eso me enamoró el proyecto de poder hablar porque esto de ese oficio de tertuliano que sabe de todo y que se ve obligado a polarizar los de otro muy animado desde tras para que que no haya consenso fíjate que luego decimos que haya consenso el Parlamento pero nosotros que no lo consigamos lo que exigimos de la tertulia que no haya un consenso polarizar y aquel Moros y cristianos osea que hablando programas de tele convertir todo en Moros y Cristianos de España es mucho cabe mucho entre los dos lados digo de opinión y cambiar de opinión es buenísimo de pronto la Siñeriz que te dice algo y tú claro es decir tienes razón estaba yo pensando venía yo pensando una cosa escuchas a los índices pues pues pues no pues su argumento me convence variar me parece que es

Voz 0313 26:04 yo quiero un espacio para eso en la televisión en la radio e incluso en la política acabará aflorando si acabará aflorando

Voz 0841 26:12 que la gente es acabará convencido cansando de ese tono de gresca permanente y además yo creo que se nota la ficción tu Mariola no seas tú qué piensas que se nota que Hawke está forzado

Voz 0313 26:24 hay viene hay un partido que está bien hay un partido ahora que es ciudadanos que en fin que en mi modesta opinión está dando una encina una a una a un curso magistral de de sobreactuación de de a medio camino entre el victimismo y la reina ofendida bueno no puede ser osea cuando cuando tú cuando tú cada cinco minutos Cabrejas con alguien o estás en desacuerdo con alguien puede pasar dos cosas que esté rodeado que usted paranoico una de las dos las dos no entonces claro dices ostras por favor yo el otro día es la misma el orgullo por favor en fin

Voz 0841 26:57 es una ayuda estoy absolutamente en desacuerdo de Kiel

Voz 0313 27:00 de que les echaran a gritos no hubo lo voy escucha D'Rivera hablar de agresiones y agro yo estaba ahí ahí al a cinco metros de verdad no vi ninguna agresión gritos e insultos escuchen Chinchón altos vivo la Ana Botella agua de plástico pero no agresiones en cualquier caso oye a mí me parece fatal eso me parece fatal coño pero es decir con ministro del Interior responsable de eso porque había hecho una crítica política dos días antes hombre es un poco sobreactuado todo

Voz 1915 27:24 además seis por lo que digo de la televisión es decir la televisión tú el ruido que has escuchado estos días sobre esto de la televisión te hace creer que hay un montón de vídeos de agresiones y tal

Voz 0313 27:33 pero antes me lo ve lo escribía Toni Martí

Voz 1915 27:36 o sea que él estaba mirando a ver cuántas muchas alusiones a esto en titulares y demás pero bueno no hemos visto vídeos de verdades

Voz 0313 27:45 no lo sabe porque no lo que no lo sé

Voz 1915 27:48 pido de la tele a ti te ha hecho creer que sí porque es la tele la rinda eh nos equivocamos es la tele ni Twitter ni nada es la tele la que sigue mandando en estos a el el eco de las redes sociales también llega la tele es decir la tele multiplica lo que está pasando

Voz 0841 28:04 Caixa junto a la imagen la palabra el sonido Easyjet la pones en bucle pues parece ya mucho más escandalosa más exagerada sí que es verdad que pero igual que estaba diciendo la tele ficción a la que que una tertulia esté muy polarizada que el final parece un teatro un poco es un poco un altar fue la ahí unos a otros en el otro también en la política como decía lo de ciudadanos exagerar el dolor también yo creo que el ciudadano el votante el agente también notan a lo mejor estamos forzando un poquito y eso que en el político está también el el el tirarlo todo estirar es decir darle demasiado

Voz 1915 28:43 es aquí en tu programa en este programa que has empezado que se supone que va a durar sólo en verano pero

Voz 0841 28:49 su compromiso compromiso esa es mi compromiso

Voz 1915 28:52 quiere decir eso porque compromiso es

Voz 0841 28:54 tampoco puede decirte cuánto van a durar las cosas

Voz 0414 28:58 pero pero es un compromiso que puede variar

Voz 0841 29:02 hombre a mí de puestos a hablar a día de hoy

Voz 0313 29:05 está haciendo a día de hoy

Voz 0841 29:07 no yo estoy haciendo mi programa disfrutando de de ese compromiso que tengo de de verano a mí que me que un programa guste y que y que se alargue oye pues es

Voz 1915 29:17 sobre su momento perfecto a mí me

Voz 0841 29:20 Mina llega en el momento perfecto en el que estas ya más fuerte con la espalda más ancha y haces menos caso las cosas bobas porque yo solamente creo que miraba todo lo que te hacía daño y al final son cuatro las que España es decir que si es que son los que son cuatro pero como titula

Voz 1915 29:39 digo que en todo caso concreto es decida hay que tener la piel de rinoceronte para aguantar lo que me cayó encima yo digo yo que soy hiper vulnerable no sé si habría no

Voz 24 29:51 habría podido cuál es la alternativa es súper valenciano ahora

Voz 0841 30:00 no entrar al trapo no entró al trapo quitarte todas las cuchillos que tengas en el cajón para no responder a si

Voz 1915 30:07 pero pero no Carles yo habló de que de sufrir

Voz 0841 30:09 así que si no no puede ser compartido

Voz 0313 30:12 el sufrimiento más bien

Voz 0841 30:15 pero es que no quiero decirlo porque cuando lo dices luego siempre está el que dice ser victimista qué coño que no te victimistas pero evidenció una realidad que voy a decir que no que soy que es fuerte pues no no soy tan fuerte para aguantar

Voz 0313 30:31 extraído algo bueno si has conocido a alguien que te haya sorprendido para bien para mal me imagino que también habrá alguno pero para bien

Voz 0841 30:37 sí

Voz 1915 30:38 sí sí ha sacado algo bueno desde que el dos fuertes

Voz 0841 30:42 no no no eso yo tampoco creo en eso lo de la sangre entre esas cosas yo yo refranes cuatro pero sí porque he visto la fortalece a tus amigos la mía porque yo pensé que no habría uno yo pensé que no habría que dirige te toca elegir otra zona incluso para vivir yo echaba cuentas de cuánto vale el piso lo divido entre esto al menos cuántos años me da haber esto cuanto estoy mientras dure toda esta tormenta yo pienso es que para durar cuando te metes en el en esa tormenta que va a ser eterna no no lo es pero no lo es porque el miedo está sentí era yo quien tenía el miedo luego llegó a la cuando llegue a Madrid pues no era para tanto pues muy sentimental o muy emocional y a lo mejor estas alargando en la el duelo illa illa duelo pasado que te que te costó más

Voz 0313 31:30 es decir sí a un proyecto de televisión o a los Goya

Voz 27 31:45 no se preocupen no se preocupen que ya

Voz 0841 31:48 saben que yo soy breve

Voz 27 31:58 viva el humor viva la ironía viva la cultura viva

Voz 0841 32:02 el cine español

Voz 1 32:05 mira qué grande

Voz 1915 32:08 fue tu ya la frase de todo todo fue tuya no fue un guionista

Voz 0841 32:12 no la del guionista no quise leerla no de hecho estaba prevista la enfocara Guirao yo sabía examinó enhorabuena guionista que recurran todo pero si yo salía hay arriesgada me costó más decir a los Goya que sí sí mucho más porque equipo buena fuente llamó la Academia esto en Estados Unidos lo haría no habría ningún problema y esa frase es verdad tienes que ir mejor referente no para una cosa no es referido pero para entonces yo sí

Voz 25 32:53 para el PP

Voz 0841 32:56 pedí un smoking que vamos a comer ahora Chagoyen la última ayer descubrí

Voz 0313 33:06 salí ayer descubrí lo descubrió porque lo contaste tú en Antena no no por nada que tienes una canción un artista favoritas

Voz 16 33:13 desde karaokes Renfe que valor Rafaela Carra yo creo que que tira del barro siempre cuando no lo es karaokes y te quitar prejuicios quitar miedos quitarte pedir otra copa nunca nunca aunque no lo entonces ya Avda

Voz 18 33:29 tenemos que ir con Toni Martínez que se ha vuelto muy de cara o que así si tenemos que ir yo tampoco está nunca pues no

Voz 24 33:37 me parece que no no no pues pero no nos ha dado no ha surgido o no ha surgido Escudero fácil pero sí sé cantar si cantas bien quiero decir bueno no lo sé Él sí pero no es necesario canta ardiente hecho yo creo que es obligatorio eh

Voz 0414 33:54 es obligatorio de que me gusta mi pintada verías y pero te gusta fichar a todos

Voz 24 34:01 previo antes de hacer una foto a Francino que algo que sí que estaremos una foto si lo que decía Maxi que Infantino siempre sale guapo así que de esta es verdad ha dicho tema bien te ponga sabes te pongas mucha suerte medio plazo muy muy grande Tesoro

Voz 28 34:24 la idea La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien La Ventana

Voz 29 34:35 eh

Voz 30 34:45 buenas noches sepuede gracias cristalería hecho eso pues ahora para descansar unos días no saben lo que ha pasado y Ángels Barceló Hora veinticinco cuando usted quiera

Voz 31 35:04 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 16 35:06 penas

Voz 29 35:14 sí

Voz 34 35:24 buenos días Carlos buenos días

Voz 35 35:26 no

Voz 36 35:32 son las cinco menos veinte de la de Joaquín

Voz 37 35:38 me ha llamado gorda

Voz 16 35:41 así de buenas a primeras buenos días Ana algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 38 35:59 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien que es ganar la cerveza no tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que Aden

Voz 18 36:10 has detiene la combustión no el gasto

Voz 38 36:13 de las grasas y de los hidratos cabe ni tampoco

Voz 18 36:15 por deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr no corre para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo con

Voz 16 36:24 hay un plato que como si fueran aldea gala llega de Hawai el porque como te decía

Voz 38 36:32 los disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 22 36:42 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras de la Cadena SER que lleva muchos años aquí

Voz 39 36:49 mañana muchos años contigo tal vez demasiado no

Voz 40 36:54 perdón digo que ya tal vez demasiados esto ya habría que para luchar atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya esto pero nombre que

Voz 24 37:06 sí que pasa que que bueno pero bueno pero no nos asusté has ido

Voz 39 37:12 cadena SER estaremos siempre contigo que canas en la que quedado al idiota locutor

Voz 0841 37:21 cuenta con la SER pase lo que pase hola qué tal estás muy poco

Voz 41 37:33 para mi negocio no está yendo como expiraba Aíto cómodas

Voz 0841 37:36 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 16 37:39 toda la ciudad me conoce esto sólo parar

Voz 1535 37:43 es deberíais probarlo fácil rápido y económico eres el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 18 37:49 ser publicidad punto es tu negocio a despegar apunta bien

Voz 1 37:57 aún estás a tiempo de cambiar esto por ésta

Voz 42 38:02 financie tus vacaciones con Halcón Viajes este verano no te quedes sin playa reserva llanto oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs hacemos de tu viaje una gran experiencia

Voz 43 38:19 hola

Voz 18 38:20 si buscas controladas

Voz 2 38:41 Nos

Voz 0313 38:44 los oyentes habituales de radio ya saben que esta es la última semana de la temporada y que Bono de vez en cuando en mitad del plano aparece algún guiño alguna despedida algún hasta luego hace un ratito lo hemos hecho con Iturriaga hoy vamos a abrir acabamos de abrir la última ventana de la filosofía de esta temporada con Pepe Rubio Pepe buenas tardes bueno estas redes y quiero que presentes tú esta esta combinación este cara a cara este como quieras llamarle entre dos maneras muy distintas de encarar la filos

Voz 9 39:09 yo fui a ver fue el modelo clásico el academicista el hombre de estudio el que está encerrado investigando a los grandes autores de la historia ir expuesta este modelo que que bueno que no es nuevo que también era Sócrates también estaba en la calle también estaba en el foro también estaba en la calle discutía con sus con sus alumnos no pero bueno que se está recuperando esa manera más Atica de la filosofía esa filosofía de calle hay mucha gente que lo está haciendo y hoy tenemos aquí dos ejemplo el academicista y el filósofo el filósofo de calle que son complementarios no es una guerra entre unos y otros para nada el academicista es Manuel Suances Marcos tiene setenta y nueve años filósofo profesor de la UNED su último libro es reflexione de un filósofo al atardecer toda su vida ha estado dedicada a la investigación y a las clases después la filósofa de calle que Casia perdiese uno su nombre su apellido porque todo el mundo lo el mundo ámbitos de la filosofía que está pleno de Annan filósofos llaman filósofo Nerea blanco filósofa licenciada hace ocho años creadora del POT del portal que le ha matado a su nombre filósofos

Voz 16 40:14 sí

Voz 0313 40:16 ahí están las redes en la calle los institutos los bares vende hasta camiseta a través de una web es el clásico modelo de filosofía de calles tan popular soportar que hasta de como decía arrebatado a su nombre civil ingresó y todo el mundo pues la conoce más que en Nerea pero es filosofal Nerea Manuel buenas tardes a los dos qué tal

Voz 1797 40:33 buenas tardes me veo en Madrid Manuel en radio

Voz 0313 40:35 ajena os conocéis por cierto por puro au sabéis el uno del otro

Voz 5 40:39 no yo yo cuando sabía que iba a venir me puse a ver quién era me puse a sus vídeos y cómo hablaba de Nietzsche y de vale

Voz 1 40:46 ya podemos ser amigos

Voz 0313 40:50 salgo de Emmanuel

Voz 1797 40:53 precisamente ayer fue el que vosotros y encantado de de de conectar con una edad chica joven que tiene toda la vida por delante vamos me me ha encantado me da envidia porque tiene esa tarea que yo ya he realizado animo un montón merece realmente la pena yo fui catedrático de instituto antes de serlo Universidad por consiguiente me considero en ese sentido cercana a ella pero sin embargo seguro que aprenden a esa parte de lo que nosotros hemos olvidado mucho que es llevar la filosofía a la calle como habéis dicho antes como hizo Sócrates quizá nosotros nos hemos ya estado demasiado metidos en los despachos sirven segando bien es cierto que es

Voz 0313 41:39 el rubias dicho encerrados concretamente no

Voz 1 41:45 el Palacio

Voz 0313 41:49 una cosa es este hombre que yo admiro de la conversación que tuve previa con él ha estado veinticinco años dedicados autores a dos a dos

Voz 1 41:58 no sólo dos a Krishna muerte

Voz 0313 42:00 y aquí Ezquiaga trece al a la oriental doce al occidental

Voz 1 42:04 venderán que me sorprende es que no se suicidara después de tanto tiempo con Kierkegaard seguir diciendo Viva la filosofía me parece todo mérito alguno

Voz 0841 42:15 vista a los oyentes porque por otra parte que quiere porqué Krishna muy simpáticos

Voz 1 42:21 sí la verdad es que

Voz 1797 42:25 muchísimo pero por Rice que doce y trece años dedicado uno a cada uno sí que me metí hasta la piel de ellos respiraba por ellos tanto que yo soy cuatro psicoanalista amigo mío me dijo sepárate que es que te vas a fundir pone Kierkegaard dos palabras es el hombre moderno que deja la religiosidad oficial se encarga ante Dios como tú ante ante el que se siente no con miedo sino con libertad de expresarle todo gano alumbre para ponerlo delante de Dios y de ahí vino por cierto la libertad Fidel porque cuando un hombre libre ante Dios y ante todo el mundo lo es ante la sociedad y eso es algo que que ganó que es lo único que le echa en cara a Lutero que también Lutero eh esto estuvo en esa línea es decir malo cuando fuiste a los príncipes alemanes para que diríamos Te fortificada tú en ese logro tuyo que es la interioridad ante Dios en eso Kierkegaard ha sido un

Voz 1915 43:31 maestro del que copiaron luego desde el punto de vista

Voz 1797 43:33 está existencial incluso ateo pues los grandes ese existencia especialistas y por supuesto Cal Jasper Sartre en en el verano no perdón en el sesenta y tres hubo un un una conmemoración un homenaje a Kierkegaard y todo se sentían dedos suyos

Voz 0841 43:53 hay menos se sentía sobre el bien

Voz 1797 43:57 en por encima de todo pero pero ha sido decisivo

Voz 0313 44:00 Nerea tu como aquí creía en tu portal si es que lo explica

Voz 1797 44:03 no lo sé

Voz 1 44:06 pero como ha perdido como

Voz 5 44:09 son un angustiado es un creyente angustiado a tiene que pasar por la angustia hasta decide salvarse en Dios pero es que todo el tiempo que te dice la angustia la libertad en realidad el Manuel hasta de defendiendo como boas maravilloso pero la libertad para que cada el principio es angustia a la hora de decidir y claro por eso digo que pasar tanto tiempo delante del abismo de la angustia me parece pero claro su lectura ha sido maravillosa pero lo justo

Voz 0313 44:37 uno de los filósofos se ahí menos en nuestro tiempo sea la angustia es transversal global general

Voz 5 44:42 en fin sí pero alguien que fue extremadamente consciente de la angustia Iker le puso un nombre que fue eso la el el hecho de decidir fue como a partir de Kierkegaard el el ser conscientes de de lo que implica decidir y que podemos elegir cosas malas lo peligroso que es poder elegir cosas

Voz 0313 45:01 con paso más de libertad lo que dio el no

Voz 5 45:03 si nos acercó más a lo que ha salido al vendido sabemos si al edad de que somos libres y que no estamos condenados a

Voz 0313 45:10 a que si quieres una multi perdona desde la pura ignorancia Kierkegaard todavía pero Krishna Murtha yo al menos no me imagino que Nerea sí pero por favor dos pinceladas

Voz 1797 45:20 las dos mientras y mira y ahí con él de pura casualidad una monjitas me dio un libro de un filósofo oriental yo digo esto qué es lo leí y me llevó a Krishna multi porque ese filósofo oriental que lo vería a toda de de de Krishna multi in Mejía El Estado como he dicho trece años que fue lo que pasó leí una segunda obra que se llama la libertad interior y aquello fue la caída del caballo de Damasco es decir una cosa tan importante que es que este hombre lo que quiere es que es que el hombre sea libre absolutamente libre y eso lo plasma continuamente tanto que se desentiende de todas las instituciones le hicieron y presidente de la de la sociedad de África de la estrella renunció la disolvió para que el hombre sea libre y él entiende que el hombre es libre cuando deja los caminos de los demás y emprende el suyo propio sin autoridades que Le Pen aquí sin el pasado que le pese que les pesa como una losa y entonces es lo que hace es como un método como para que desde el punto de vista del conocimiento interno poder llegar a ser Rivel dice una anécdota que me dejó clavado yo tengo para ustedes dijo en un auditorio un billete de avión con el cual ustedes van a hacer en unas horas dan la vuelta al mundo superando mares in montañas en que es espadas cuál es esto justamente el conocimiento de alerta ese conocimiento lo que sé que tiene una versión hacia dentro y hacia fuera dicho en dos palabras si termino ese conocimiento se reduce a que nosotros dejando yo aparte es la inteligencia con mayúscula la que opera el nosotros no soy yo el que entiende es la inteligencia que entienden mi no soy yo el que veo es diríamos la sabiduría la ve a través mío por consiguiente cuando nosotros no Sacchi Camus el yo resulta que te irrumpe el nosotros la sabiduría y la inteligencia pero he ahí el reto yo yo Santo Dios

Voz 1 47:42 de la Academia tenéis unos yo es muy grande lo sé

Voz 0313 47:47 se entiende por egos

Voz 1 47:50 me alucina no que alguien de la Academia diga el yo yo muy mal

Voz 0313 47:56 hay hay mucha filosofía o poco o bastante en la red

Voz 1797 47:58 es

Voz 5 47:59 yo creo que hay bastante lo que pasa es que las redes me parecen un mundo bastante de Open y tease Hinault de verdadera sabiduría y todo el mundo necesita opinar y dar su opinión pero no hay una reflexión previa

Voz 0313 48:11 que se la den construir algo con lo que le dan los los demás no

Voz 5 48:15 sí sí dos a ellos es como que cogen tienen que escupir al momento no tienes que opinar de todo porque sino no estás claro son realidad pues no es no es sano para nadie sí que están intentando hacer cosas de Filosofía pero sigue pasando lo mismo estamos en un mundo de la inmediatez y entonces hacer filosofía basado la inmediatez es bastante difícil veamos que hay aquí un filósofo que se ha pasado doce años para pues eso la filosofía requiere tiempo entonces las redes son un poco complicado

Voz 0313 48:43 hay respuestas filosóficas a preguntas que pueden plantearse íntimamente ligadas a nuestro tiempo pueden ser muy básicas por ejemplo tengo que colgar Mi vida en Instagram siga o no eso tiene una respuesta filosófica

Voz 5 48:54 todo tiene respuesta filosófica

Voz 1 48:57 sí sí que lo o que o que no

Voz 5 49:02 sí que la tiene sobre todo por cómo lo has planteado es tengo que me estás planteando una obligación

Voz 0313 49:07 si entonces si tu vida la vas a la obligación

Voz 5 49:10 es decide qué obligaciones son con las que te quieres sentir sentir identificados si no quieres tener obligaciones y quieres basar tu vida en el querer entonces piensa otra manera de reforma de reformular la pregunta responder

Voz 0313 49:24 no sé si me queda muy claro no no hay una cosa que no está aquí con Manuel con los dos filósofos los trece y los doce años pero claro Nerea también tienen una a ti qué te pasa con Nietzsche

Voz 1 49:38 aquí yo yo este hombre aquí hace doce trece años

Voz 5 49:41 o como familiares pero pues nicho es que es casi como buena parte de que el Nietzsche es mi fetiche y es casi como cuando te gustan un grupo de rock de joven no te te pega fuerte ya es como tu grupo favorito pues con Nietzsche me pasó igual no no me pego un su regazo de realidad hay de de metáfora así de locura yo quiero abrazar el caballo de la locura también IESA esos casi como un un icono de mi juventud entonces que ya sé que estamos padeciendo joven pero ya han pasado unos años desde que

Voz 1 50:15 Maniche y eso lo lo llevó

Voz 5 50:17 a mí un poco como amuleto contusiones ocupa

Voz 0313 50:20 en tu vida Manuel

Voz 1797 50:21 cuatro unos cuatro bueno no no fueron soplen Hauer digo perdón de multitudes pero sólo con unos cuatro me encanta o lo que ha dicho Nerea estoy de acuerdo contigo vamos que que me encanta como has dicho tanto ha respondido al tema anterior de la filosofía hoy luego lo echa de Nietzsche Un poco diríamos redobló lo que has dicho con respecto al a la filosofía hoy lo que pasa es que quiero decir la filosofía o lo que ocurre es lo que lo que está ocurriendo en el cine todo vale no vale nada o lo que hoy es válido mañana no lo es incluso dentro de una hora esto es diríamos como es una época la nuestra un poco como la sofisticada no hay nada si no hay nada válido el hombre es la medida todas las cosas que lo hacemos todo a nuestra medida no hay nada que se que se nos ponga diríamos por encima

Voz 0313 51:15 bueno si acertamos la mentira incluso en el día a día