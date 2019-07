La Ventana (09/07/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias hasta ahora estamos bueno estamos seguimos a la espera de las comparecencias en el Congreso después de que haya concluido la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado eso seguimos esperando externas

Voz 1454 00:18 sí a una hora en poco más de reunión hay diez minutos aproximadamente es la cuarta reunión entre el presidente del Gobierno en funciones y líder del

Voz 0385 00:25 Partido Popular Casado ha acudido a la cita

Voz 1454 00:28 posibilidad de Estado ha dicho aunque su mensajera una negativa a apoyar su investidura y a partir de esta ahora hay otra reunión esta en la Asamblea de Madrid en la que están convocados el PP Vox y Ciudadanos la formación naranja en Madrid ha liderado la iniciativa en un intento de desbloquear una posible investidura de la candidata popular el pleno recordamos sea ha convocado mañana por la mañana el presidente Trump no puede bloquear usuarios en Twitter según un tribunal de apelaciones de Estados Unidos argumenta que no se puede privar a los ciudadanos de la información que escribe el president en esa red social que recordamos suele utilizar para cuestiones oficiales So de Gobierno tampoco del debate corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 01:05 buenas tardes para la Corte de Apelaciones Se trata de un caso de violación de la Primera Enmienda la que garantiza la libertad de expresión así que los jueces confirman que el presidente no puede bloquear a usuarios críticos en ninguna red social porque los excluye del debate público el caso empezó en dos mil diecisiete cuando Donald Trump bloqueo en tuitera a siete personas por criticarle que luego le demandaron el Departamento de Justicia defendió entonces al presidente asegurando que acallar a los críticos entra dentro de sus libertades asociativas y que por tanto puede decidir con quién conversan sus redes la decisión unánime de los jueces corrige a la Administración y afectará también al resto de funcionarios del Gobierno que tengan cuentas públicas

Voz 1454 01:45 ingresa en prisión el hombre acusado de violar a una joven después de engañar la con una falsa oferta de empleo los investigadores creen que pueden no ser un caso aislado información de Pedro Sedano

Voz 0313 01:54 el hombre de cuarenta y cinco años detenido en Burgos por bien

Voz 2 01:56 claro no es joven en Madrid hace cuatro años tras engañar la con una falsa oferta de trabajo ha sido ingresado en prisión por orden del juez el comisario jefe de Policía Nacional de Burgos Jesús Nogales ha explicado que tras la denuncia de una mujer residente en Málaga la Policía Nacional consiguió localizar al presunto violador en su puesto de trabajo en una empresa de Burgos insiste en que sospechan que el modus operandi es muy probable que haya más víctimas de abuso o violación que no están denunciando este hombre por miedo o por vergüenza

Voz 3 02:19 este tipo de chantajes es más habitual de lo que parece no es el primer caso que tenemos en Burgos en toda España de gente que con bajo la promesa de un trabajo someta vejaciones abusos agresiones sexuales a mujeres

Voz 2 02:31 el detenido que no tiene antecedentes penales utilizaba foros y conocidas páginas de búsqueda de empleo para publicar anuncios de falsas ofertas de trabajo para camareras recepcionistas o masajistas

Voz 0385 02:41 el partido de Salvini endurece la respuesta al

Voz 1454 02:43 escape de personas en aguas del Mediterráneo han presentado una enmienda al decreto de seguridad que ya aplican para introducir el arresto del capitán si entra en aguas italianas sin permiso algo que implicaría un cambio en el Código Penal además del aumento hasta un millón de euros

Voz 1772 02:57 de la sanción a los barcos de las ONGs

Voz 1454 03:00 una de ellas la ONG mediterránea ya ha respondido en Twitter la vida vale más de un millón no nos detenemos íbamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 4 03:08 la extra al fichaje de última hora el portero del Real Madrid Luca Zidane se va cedido al Racing de Santander será su primera oportunidad en segunda división tras dos partidos en Primera cincuenta y uno Segunda B dieciséis en la Champions Juvenil además el Valencia a última hora para cerrar el fichaje de Maxi Gómez procedente del Celta operación que estaba casi cerrada hace unas semanas antes de la intromisión de esta tarde ha habido reuniones para cerrar ese fichaje al delantero en el Tour de Francia victoria para área Viviane y al esprín en la cuarta etapa sin cambios en la general sigue liderada Felip mañana la quinta etapa primer contacto con la media montaña

Voz 1454 03:38 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este martes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 5 03:48 DNS

Voz 6 03:50 los servicios informativos

Voz 7 03:55 el movimiento del seísmo por la mañana siento el ahorro libre directo supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos dos tres cero once

Voz 8 04:07 cursi precondiciones el INE directa punto com compañía Bankinter

Voz 0771 04:11 quiero pedir pastillas de freno menos caro punto es pero cómo voy a encontrar las referencias correctas

Voz 0789 04:16 Ello indica la matrícula de tu vehículo quién encuentra las piezas correctas entre nuestras seiscientas mil referencias no me lo pienso más

Voz 9 04:23 en este momento gastos de envío gratuitos ves condiciones en la web os caro punto es el especialista en recambios de coche online

Voz 10 04:31 él guárdame talón para despedir pero recoja Clínic y Schuster intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta atención bueno juego el árbitro

Voz 11 04:41 a esto me suena a mí muy antiguo e día escapamos de otra época escuchar el fútbol y el deporte más moderno

Voz 10 04:49 a escuchar el deporte en la Cadena SER amando paz chico Di Stéfano maravillosa

Voz 6 04:56 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:43 la canción tiene ya más de cuarenta años de alguna forma bueno no forma no es directamente una canción del del verano este rock and roll en la plaza del pueblo de de Tequila a finales del setenta y ocho cuando la movida empezaba a despuntar pero sí es vamos con toda seguridad sigue siendo una canción del verano como ya está el verano aquí y cómo llegan las vacaciones y las ganas de desconectar de marcharse al pueblo la página web de la Cadena SER ha puesto en marcha un concurso atención e para decidir por votación popular cuál es el mejor pueblo de España así como suena directamente hay un total de cincuenta candidatos que quieren convertirse en el mejor gracias a los votos de los usuarios vivamos con el minuto de juego resultado porque desde que se puso en marcha esta iniciativa

Voz 12 06:25 da la iba ganando la localidad de Riaño en la provincia de León pero

Voz 0313 06:29 este fin de semana el sonido un competidor bastante duro que incluso llegó a ponerse en primera posición que es Frigiliana en la provincia de Málaga hay otras opciones eh muchas de Peñíscola lastre Sepúlveda Mojácar Hondarribia toro Tata pero nosotros esta tarde luego ya otro día haremos otra cosa eso vamos a vivir el enfrentamiento amistoso lógicamente entre los dos pueblos más votados hasta el momento que son Riaño Frigiliana María García Radio León buenas tardes hola Francina buenas tardes ser Málaga Jesús Sánchez cómo estás buenas tardes hola Carles buenas tardes amistoso nada eh la fuerte oye cómo está la cosa en este momento quién va a quién va ganando tenéis los los últimos datos de las dos de la tarde ganaba Riaño

Voz 0385 07:11 Jesús delos estamos a doscientos

Voz 5 07:14 votos está mil poco tiene Riaño y nosotros estamos con doscientos menos pero vamos esto es cuestión de horas de María Carles esto de aquí a medianoche está superado pero

Voz 0313 07:24 qué ha pasado este fin de semana Jesús porque iba ganando Riaño con una cierta holgura de repente Brun

Voz 5 07:29 qué pasos soy encima bueno por lo que hemos tanteado un poco en redes sociales Nos han dicho en el municipio en Frigiliana en el Ayuntamiento es que ha habido una podemos decir una desbandada de gente de fuera de España que conoce muy bien Frigiliana la Axarquia malagueña han dicho nosotros conocemos Frigiliana como Frigiliana no puede ser el mejor el más bonito pueblo de España tiene que estar el número uno cuando quién es el liderato es el liderato los mira yo estaba el viernes por la tarde aquí yo creo que hasta el sábado a Mediapar de mucho menos el domingo ya estaba ahí Riaño otra vez de Riaño al frente exige aún así

Voz 0385 08:05 cero dos este concurso lo comenzó ganando Águilas Murcia poco Agus sones contra el Levante

Voz 0313 08:11 ahora van terceros yo creo pero ahora son terceros sí sí

Voz 0385 08:14 estamos ya un poco hemos abierto brecha años

Voz 0313 08:16 el lema de Riaño eso de los fiordos leoneses eso qué es

Voz 0385 08:20 amigo claro es que tú hablas pasado por Riaño de te acordarás

Voz 5 08:23 sí programan Posada de Valdeón en los Picos

Voz 0385 08:26 se nada Riaño ha sabido convertir una tragedia que en su día fue la construcción del pantano hace menos de cuarenta años en una alternativa de futuro y esos son los fiordos leoneses en ese pantano el Ayuntamiento adquirido un barco y entonces ha puesto en marcha un paseo que es delicioso eso la verdad por en medio de las aguas llega un momento que impacta la naturaleza de Riaño te encuentras perdido en medio de la nada rodeado de las rocas calizas tan características de la Cordillera Cantábrica besa los rebecos en lo alto de los Picos las águilas reales que sobrevuelan Tous cabezas bueno en fin es una auténtica

Voz 5 09:06 Arabiya disculpa María Carles Francino estuvo aquí no hace ni un mes si efectivamente ruso bien Málaga estuvo conminó maravilla me vas a comparar los fiordos de León con los museos de Málaga o el Parque Natural de Sierra Tejeda de la provincia

Voz 0385 09:24 la leona nueve Málaga o de porque destituyera se empezamos a hablar de toda la provincia de León

Voz 0313 09:34 por dos contra casas blancas no está mal

Voz 5 09:36 pero oye casas blancas encaladas es lo más bonito que tiene es decir eso lo podemos encontrar en el norte de Europa en todas partes pero las casas blancas encaladas sólo son encontrar en Andalucía en la provincia de Málaga la Axarquía Frigiliana Bucks vas paseando por sus callejuelas te vas encontrando con balcones naturales que tasó más y además de ver el mar Mediterráneo que ya te digo está la playa seis kilómetros tienes un parque natural de cuarenta mil metros cuadrados desde Frigiliana puedes iniciar la ruta senderos durante todo el día gran cantidad de actividades deportivas una comida a base de aceite de oliva virgen extra de la provincia haga lo encadena de élite Jesús si de caña azúcar también Mayrén miel de de de caña Zucker exactamente venga bueno y Fito lo asegurados a nueva pan cateto de Frigiliana de la Axarquía es un pan que sea en leña en hornos de leña recién de hecho por la mañana que tú te levantas por la mañana tienes tu pan con aceite tu tostada zumo natural de la Axarquía hombre vamos

Voz 0313 10:35 otros habitantes fallan en Frigiliana Jesús tres mil

Voz 5 10:38 estantes pero cuando llega un festival a finales el último fin de semana de agosto que es el Festival tres Culturas y se llega a llegar a los cuarenta mil visitantes cuarenta mil personas en este Mundial

Voz 0313 10:50 sí Riaño María pues Riaño tiene unos quince

Voz 0385 10:52 vientos menos de quinientos censados otra cosa es que vivan allí Riaño tiene dura la población allí es curtida la gente de Riaño Mírame hablaba de parques naturales Jesús bueno voy a dejar de lado que León es la región de Europa con más reservas de la biosfera de toda Europa vamos Riaño no es que tenga un parque natural Esca quince kilómetros tiene el Nacional de Picos de Europa el principal parque nacional de toda España así que en fin vamos a hablar de casas blancas porque naturaleza no me ganas Jesús

Voz 6 11:20 por qué no Sierra Nevada a menos de una hora y media

Voz 0385 11:25 los están en Europa quién de aquí ha estado en Noruega

Voz 0313 11:29 yo no yo he estado yo no yo ahí en Noruega concretamente no

Voz 0385 11:32 mira fui en coche y en tienda de campaña desde León y me dejé allí ojo y medio Lía Riaño para así decirlo tiene una calidad precio que vamos que te cuento

Voz 5 11:43 yo te recomiendo que a Kim Frigiliana te vayas a una casa rural que hay muchísimas pérdida por todo el término municipal que cuando te levantas por la mañana con la familia y los amigos vas a tener unas vistas tanto del parque como de la calle del Mar alucinantes

Voz 0313 11:57 oye cómo somos y cómo se movilizan los vecinos de tanto de Frigiliana como de como de Riaño cómo está funcionando el boca boca cómo está funcionando es todo

Voz 5 12:06 pues el empieza tomarían sí

Voz 0385 12:08 imagino que en los pueblos en los dos esté siendo un boom y los dos quieran ganar y se movilizan mucho los vecinos lo que pasa es que aquí en León con quinientos vecinos que tiene este año como digo censados juega un papel importante que los leoneses somos muy corporativistas no allá donde un leonés se juega algo pues la verdad es que vamos todos de cabeza sin mirar con los ojos cerrados lo decíamos antes en la redacción que somos un poco en el buen sentido como el Ejército en los muertos de Juego de Tronos sabes vamos todos para ya lo hacemos con el resto de el resto de pueblos que ose en el soplar en la nuca que esto es nuestro que en cualquier momento que nos crucen que no sobrepasen las hordas leonesistas las mandamos a votar no

Voz 0313 12:48 Jesús dice nosotros tenemos dragones

Voz 5 12:50 es la madre de dragones tengo los tres Grand dragones sobrevolando no sólo Axarquía Málaga sino también todo el pueblo Frigiliana aquí los vecinos han movilizado Act en cuenta que Frigiliana es un municipio muy visitado por muchos extranjeros tú pasas por las calles Yves muchos ingleses finlandeses noruegos ingleses y la verdad es que ese

Voz 0313 13:11 el casco histórico que es muy muy bonito verdad Jesús

Voz 5 13:14 además el casco histórico herencia morisca mejor conservado de toda España y la verdad es que se ha movilizado tanto la gente de la Axarquía de la provincia de Málaga los patronatos de turismo como ya te digo muchísima gente de fuera de España que es están movilizando que son conocedores a través de amigos familia que han venido a Frigiliana oye que yo tengo que votar por Frigiliana me meto en la web de la Cadena SER votó por Frigiliana que va a ser el pueblo más bonito de España y ese es el movimiento

Voz 0385 13:37 oye que están haciendo los vecinos pero es que no estamos votando en el pueblo más bonito estamos votando el mejor pueblo de España eso que no se nos olvide porque el pueblo más bonito hemos tenido aquí en la redacción unas broncas importantes en cuanto a que pueblo poníamos hasta que dijimos decidimos esto no es el pueblo más bonito es el mejor pueblo que tiene que ofrecer el mejor pueblo pues un montón de actividades a la gente que se acerca hasta allí porque a todos nos gusta mucho esto del turismo rural sabes la gente que está en Madrid en Barcelona agobiados con el calor vámonos al pueblo venga

Voz 5 14:08 ah pero ala

Voz 0385 14:11 a Rido ya la casa rural habrá que hacer algo pues venga vamos ya con los deportes acuáticos Francino yo te veo moto de agua por el pantano de Riaño vamos ha utilizado no en Riaño pero luego

Voz 6 14:23 aquí en Tanos supone ahora

Voz 0385 14:24 no te das un bañito en la moto con el pantano de Riaño sí también me lo vais que tenemos una pedazo aquí

Voz 5 14:34 es esto es lo malo que tiene allí te rompes los costes por eso ir a rigen armado hablo que vivían Anders es decir no no no no te quedas por la escalera en Frigiliana te te las a Frigiliana como hace Carles él se cogen vine aquí pasa el fin de semana lo tratan de maravilla tiene una gastronomía estupenda luego se queda el Festival Frigiliana tres Culturas que le gusta mucho Carles lo de la cultura islámica deberá Cristina todo junto

Voz 0313 15:01 oye tenéis algún tipo de vínculo familiar o de amistad algo con Frigiliana con Riaño o no o estáis defendiendo lo hay como como no no no tú no tienes nada

Voz 0385 15:11 nosotros tampoco tenemos nada sabes lo que pasa que Riaño es una localidad que no se ha ganado el corazón a todos los leoneses como ha tenido una historia tan dura

Voz 5 15:19 yo eso une

Voz 0385 15:22 mucho sabe es la gente que lucha por sus raíces que que tuvo una un enfrentamiento tan grande porque allí hubo un enfrentamiento terrible entre la Guardia Civil que llegó al pueblo al medio del pueblo y quitó a la gente la sacó de sus casas para desalojar les destruirlo entonces esa gente en León como que no se ha ganado el corazón sabes tienen mucho de de lucha por las raíces por tus tradiciones

Voz 5 15:43 no no me vas a comparar los cuarenta años de historia que tiene Riaño con la influencia morisca otra cultura diferente que tiene Frigiliana la riqueza que tenemos Palacio Monumento Iglesia lo que no tiene Frigiliana hombre tenemos mucho ya que es querría yo tiene una naturaleza que tenemos cuarenta mil hectáreas la naturaleza en el sobrecoge

Voz 0385 16:02 tú no tienes Riaño el considerado como banco más bonito de León el banco si un banco

Voz 0313 16:10 darse entre dos árboles

Voz 0385 16:12 datos que te dan la sombra esa brilla fresca en verano mirando al pantano a las aguas a las laderas de caliza

Voz 5 16:19 María vamos eso es una cosa impresionante Barry Bartok Barry parto es el casco histórico de herencia morisca

Voz 7 16:25 el rival chilena

Voz 5 16:26 Barry Burton mejor conservado toda España eso no estén Riaño que está en Frigiliana en Málaga

Voz 0313 16:31 bueno mira ahora vamos a terminar como si esto fuera un debate electoral os cronómetro eh cada uno venga va a cuarenta y cinco segundos para el discurso para el mensaje de cierre para el último llamamiento a los oyentes de la Cadena Ser o no sabían de la Cadena SER me da igual para que voten al mejor pueblo de España o Riaño o Frigiliana tiro la moneda

Voz 0385 16:53 venga venga vamos yo era esto el enfrentamiento a mí no me gusta porque lo que hay que hacer es un hermanamiento Frigiliana mote pero ya porque además es que este concurso lo tenemos ganado Riaño porque se merece ganar por su gente por las de toda la comarca porque son un ejemplo para todo el mundo por su lucha por sus raíces pero que miran al futuro con esperanza hay porque el entorno natural de Riaño como ya he dicho es absolutamente sobrecogedor porque estás más cerca del cielo que de la tierra porque es un destino ideal además para las familias los niños se lo pasan pipa disfrutan como nadie de la naturaleza y están en contacto con lo que son los orígenes tiempo

Voz 5 17:31 Jesús Luz de Andalucía esos Frigiliana hemos sólo de Barry el casco histórico de herencia morisca que mejor Historia pasas por las callejuelas tasó más por sus balcones naturales ves el mar el Parque Natural de la Serra de Almijara Tejeda y Alhama la gastronomía los potaje de verdura la amiga el aceite virgen extra la base de la miel de caña de azúcar la artesanía docto una todo eso tiene Frigiliana está nada a cincuenta kilómetros de la capital malagueña el Festival Frigiliana tres Culturas con música islámica hebrea cristiana es que tiene tanto que ofrecer alojamientos rurales únicos buenos precios buena gente buena comida es que hay que votar en la página web de La Ser pero Frigiliana que nos queda muy poquito somos casi casi los primeros

Voz 0133 18:12 Carles

Voz 13 18:15 no

Voz 14 18:16 no

Voz 15 18:25 Jesús Sánchez María

Voz 6 18:26 García muchísimas gracias los dos compañeros José María adiós

Voz 12 18:31 mori recuerdo aún queda tiempo para votar todo puede cambiar en el último momento y esto se acabará

Voz 0313 18:36 el veintiséis de julio ese día sabremos cuál es el mejor pueblo de España según los oyentes de la Cadena SER a través de su página web

Voz 15 19:29 vale

Voz 0313 20:00 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 6 20:06 dejó que el mundo presenta el suyo que dos personajes tener cinco hectáreas grandiosos sus efectos especiales en el espectáculo más grande de España de ser vaya tus entradas puede fue está ya punto com huir de Fu España la historia te está esperando

Voz 1804 20:25 que si te encanta la ciudad en verano pero lo que más te gusta escoger tu coche y escaparate a la playa viste Luis con Pello saber Drive fieles dos Pruden neumáticos y Continental en tu servicio oficial Pello así dices que te gusta la ciudad de camino la playa consulta condiciones en punto es Servicio Postal Carrillo quien dijo Mauricio

Voz 8 20:43 la red de servicios oficiales de la Comunidad de Madrid

Voz 16 20:48 Lane al Centro Botín en Santander y descubre Calder Stories una nueva mirada a la obra de Alexander Calder móviles que desafían la gravedad coreografías para ballet diseños de automóviles noventa trabajos que muestran la faceta más desconocida de este pilar del arte del siglo XX hasta el tres de noviembre Calder Stories una exposición irrepetible

Voz 0867 21:11 expreso a la mesa de negociación ahogado por el calendario el líder de Ciudadanos Ignacio Aguado se sienta por primera vez con Vox para desbloquear el futuro gobierno de Madrid encuentro a tres bandas decisivo para que la derecha salve el pleno de investidura convocado para mañana medios

Voz 18 21:27 ante la adversidad unión ante

Voz 6 21:30 la amenaza unión ante el ataque

Voz 18 21:33 constante de las izquierdas unión

Voz 6 21:43 no Monasterio

Voz 20 21:45 contó que no se preocupe que tendrá la foto sentado con Ciudadanos

Voz 6 21:49 el argentino con el Partido Popular La Ventana de Madrid no lo sabe buenas tardes a todos café

Voz 0867 22:01 cargado es lo que necesitamos para aguantar esta inacabable negociación que esta tarde da un giro importante en Carolina Gómez Vallecas la reunión estaba fijada para las siete de la tarde ir Rocío Monasterio aceptado sentarse con Aguado dicen en ciudadanos que sólo levanta explicará Vox el acuerdo alcanzado con el Partido Popular sabemos algo de este encuentro

Voz 0827 22:22 bueno pues de lo que está pasando allí dentro ya están

Voz 0133 22:25 escasean las tres derecha sentadas en la misma mesa en la Asamblea de Madrid a poco más de doce horas te que se celebre ese pleno de investidura que de momento es sin candidato la reunión se produce a instancias de Ignacio Aguado que como dices ha pasado de no querer hacerse fotos con Vox al liderar este encuentro le hemos preguntado a su llegada a la asamblea que si venía negociar con Vox ya ha respondido esto

Voz 6 22:45 quieran negociar con las buenas tardes tenemos capaces de bloquear la investidura

Voz 0133 22:51 viene a desbloquear la investidura dice Aguado carpeta en mano llegaba Rocío Monasterio junto con todo su equipo la líder de Vox asegura que las exigencias de su partido son pocas y que viene a empezar a hablar

Voz 6 23:02 van a escuchar sus exigencias no tenemos pocas exigencias primer paso empezar a andar

Voz 0133 23:10 y eso espera Diaz Ayuso también que la situación se desbloquee que empiecen a hablar la candidata popular asegura que el encuentro es un primer pasito

Voz 6 23:21 un poquito más cada día es un pasito no lo sé todavía pero bueno pasitos positivo hoy es ir hacia adelante siempre son cunde seguido que eso es lo importante bueno ahora hablamos la reunión ha empezado

Voz 0133 23:34 hace poco más de diez minutos lo que dure el Encuentro nos dará alguna pista de por dónde van a ir los tiros si dura poco probablemente estoy ha sido sólo una foto si dura mucho aunque los cafés para ciudadanos era sabemos que ve que puede durar hasta cuatro horas pues entendemos que empiezan a hablar que Ciudadanos si Partido Popular y Vox empiezan a negociar aunque Aguado insistía como decías esta mañana en que él solo se va a sentar eh con Vox para explicarle a Monasterio el acuerdo que ha alcanzado con el Partido Popular

Voz 0867 24:00 estas son las posturas ahora mismo la postura de Monasterio esta mañana era clara durante la segunda ronda de consultas del presidente de la Cámara la portavoz de Vox no se ha movido supuestamente insiste en que ese acuerdo está muerto que Vox no va a apoyar a diez Ayuso

Voz 21 24:14 es la única posibilidad que ese abres un gobierno monocolor de la señora Diaz Ayuso porque ese acuerdo Kang firman ayer está muerto puesto que ese acuerdo no es válido si no tiene el apoyo de los votos

Voz 0867 24:27 ya veremos qué pasa esta tarde si modifica en algo esa posición de Vox esta reunión este café o lo que sea Carolina la la primera si si hubiese un cambio de postura el presidente de la Asamblea está a tiempo de cambiar el orden del día de lo que a priori mañana iba a ser o va a ser ya veremos qué base a un pleno sin candidato

Voz 0133 24:45 sí se puede hacer fuentes de la Cámara autonómica explican que se puede sustituir ese pleno sin candidato por un pleno con candidato a lo largo de la mañana del miércoles aunque tienen que ocurrir dos cosas una que la Mesa de la Asamblea apoya esa decisión por unanimidad ahí será fundamental lo que diga por tanto el Partido Socialista que tiene dos representantes en esa mesa ídolos desde constate previamente que el candidato tiene los apoyos suficientes para lograr la investidura es decir que Ayuso tendría que garantizar previamente que tienen los apoyos de ciudadanos de Vox cerrados

Voz 0867 25:15 la segunda sabemos que esta mañana la candidata Ayuso se ha reunido con los consejeros del actual Gobierno regional del Partido Popular un encuentro sin el que según ha sabido la SER Ayuso ha pedido tranquilidad a todos a todos los miembros del Ejecutivo les ha invitado además a que sigan trabajando en la línea del Partido Popular no

Voz 0133 25:31 Fuentes del PP madrileño confirman que esta mañana Diaz Ayuso se ha reunido con el Gobierno en funciones de la

Voz 2 25:36 comunidad de Madrid para decirles que a partir de ahora

Voz 0133 25:38 ea actuará como presidenta de hecho no de derecho ante el bloqueo que se atisba en Madrid y que el Gobierno en funciones tomará medidas anunciadas en el programa electoral del Partido Popular esto sería algo insólito Casal porque el presidente en funciones sigue siendo Pedro Rollán otras fuentes próximas al Partido Popular aseguran que la candidata se ha limitado a trasladar al Gobierno autonómico como está bañando las negociaciones con Ciudadanos y Vox que Ayuso les ha pedido tranquilidad y que les ha invitado a que sigan tras

Voz 0385 26:02 dejando en la línea del Partido Popular

Voz 0867 26:04 todo tiene mucho que ver con lo que se mueva estos días o en estas horas a nivel nacional pendientes de cualquier novedad mantenemos esta línea abierta con Carolina Gómez Carolina

Voz 0385 26:13 hasta luego

Voz 0827 26:17 siete de la tarde y veintiséis minutos buena ayer se presentó

Voz 0867 26:20 ese acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular son ciento cincuenta y cinco puntos ciento cincuenta y cinco si podías otro número pero es ciento cincuenta y cinco con guiños varios a Vox uno de los más polémico sin duda la posibilidad abierta que deja Ayuso a la modificación de la Ley y en Madrid

Voz 22 26:42 se trata de trasladar una leían Parlamento volver a abrirla en el Parlamento no será la voz lo el PP ni de Vox ni del PSOE ni de Podemos ni de Ciudadanos es la voluntad del Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian

Voz 0867 26:56 pero hay otros aspectos que han puesto ya en pie de guerra a otros colectivos colectivo LGTB y pero también a los que trabajan con inmigrantes y por ejemplo al bloque sanitario que ve cómo se aproxima de nuevo curvas y además curvas peligrosas Víctor Jiménez vicepresidente de la Asociación Madrileña de Enfermería Víctor qué tal muy buenas tardes buenas tardes edicte vosotros habéis desglosado ese programa Illa de primera habéis detectado una ausencia importante y la referencia a la sanidad de la quise cae curiosamente la etiqueta universal vosotros creéis que bueno esto no su olvido casual no

Voz 23 27:29 claro evidentemente nosotros creemos que no es casual y que son guiño claro hacia voy si su ideario de que quieren que la la sección de sanitaria gratuita únicamente para los españoles y las personas inmigrantes ya sean regulares irregulares no tengan garantizada es la escrito esa asistencia sanitaria gratuita

Voz 0867 27:47 en el texto se hace referencia también a los cambios que se quieren establecer en la atención primaria vosotros entendáis que que este acuerdo deja vía libre al recorte de horarios en los centros de salud que recordemos puso en marcha ya el actual Gobierno en funciones

Voz 23 28:00 pues si nosotros creemos que de la palabra a reorganizar que utilizan en el en el acuerdo lo que vienen a decir es que van a implementar el recorte de horarios de programados de los centros de salud a las seis y media de la tarde en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid esto va a suponer un problema muy grave para la gran mayoría de la población de la Comunidad de Madrid que reitera al médico a partir de las cuatro o cinco de la tarde que es cuando salen de de trabajar

Voz 0867 28:26 tampoco se fijan por lo que hemos leído de ese acuerdo ningún tipo de límites ni se acotan las posibles o futuras externalizaciones dentro de la sanidad madrileña

Voz 23 28:36 sí y evidentemente esto es una continuación de las privatizaciones de todos los contratos que tienen con empresas privadas la Consejería de Sanidad

Voz 0867 28:46 en ese documento que avise realizado desde AME también os fijáis en las listas de espera en lo que se dice en ese texto de la lista de espera el digo que tanto PP como ciudadanos dicen que van a ofrecer datos reales sobre las listas de espera no sé si si es que nosotros somos muy malpensados pero da la sensación que estamos hasta ahora trabajando con datos que que no son reales

Voz 23 29:07 si nosotros vamos cuando lo leímos ayer la verdad que nos dio la risa por no llorar porque es que realmente llevamos toda la legislatura escuchando a los dos consejeros de Sanidad Sánchez Martos y a Ruiz Escudero diciendo que los datos sobre la lista de espera son reales son ciertos y son transparentes los profesionales llevamos diciendo mucho tiempo que la realidad nos trae esenciales no es no es así clado pues esto nos preocupa enormemente el que digan que el que parece que los datos anteriores no eran reales entonces no daría la razón

Voz 0867 29:41 sobre ese camión modelo bueno el bipartito promete también una nueva tarjeta sanitaria para que los pacientes puedan ser atendidos en cualquier lugar de España aquí tampoco entendáis para que es necesario emitir una nueva tarjeta sanitaria cuando la actual ya permite bueno tienen esa atención en cualquier punto del territorio nacional

Voz 23 29:58 claro nosotros la verdad que es que no no entendemos porque parece con esa tarjeta sanitaria que por lo que pone ahí parece que se únicamente a españoles se generaría una sanidad de dos velocidades una para españoles y otro para extranjeros y además es que todo el mundo sabe que con la tarjeta sanitaria del Servicio Madrileño de Salud como de los servicios públicos de otras comunidades autónomas tú no tienes ningún problema para ser atendido en cualquier otra comunidad autónoma en servicios de urgencias etc

Voz 0867 30:26 bueno pues Víctor Jiménez vicepresidente de la Asociación Madrileña de Enfermería de AME gracias por estar con nosotros esta tarde un saludo

Voz 23 30:33 a vosotros gracias estamos emocionante que extraños

Voz 0867 30:35 el pleno mañana en Vallecas de momento siete y media de la tarde sin novedad en el frente a la espera de los resultados de esa reunión el cafecito sea alarga de mejilla por el tercero o por el cuarto por cierto hablando de gobiernos y de nombramientos polémica por el nombramiento del que fuera jefe de gabinete de Ignacio González que ahora va a ser el nuevo máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid Lozano trabajaba con Ignacio González cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid recordemos vendió tres mil viviendas en fondo buitre por debajo de su valor se acuerdan

Voz 1234 31:08 siempre ha sido un proceso transparente pulcro inmaculado donde no se ha producido ninguna circunstancia que vulnere ni la ley ni ninguna de las prevé según ese que eran precisas para ese contrato y por lo tanto yo respeto las posiciones de la Cámara de Cuentas lo que sí le digo es que me merece por lo menos el mismo respeto el que han manifestado todos y cada uno de los responsables del Ivima

Voz 0867 31:31 tan pulcro era todo que muchas personas perdieron su piso y el caso acabó en los tribunales el PSOE cree que esto es una provocación también la antesala de las políticas destructivas del Partido Popular de Almeida en materia de vivienda nos lo cuenta Angeles revuelo

Voz 1772 31:44 con los votos en contra de PSOE más Madrid y Vox el PP ha colocado al frente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a Diego Lozano que hasta ahora trabajaba en la empresa municipal del suelo en Las Rozas y que fue jefe de gabinete de Ignacio González cuando el Gobierno regional realizó esa operación cuestionada en varias ocasiones por los tribunales según el PSOE la política el PP es liquidar la vivienda pública ya acabar con el trabajo de los últimos cuatro años Mercedes González portavoz de Urbanismo

Voz 24 32:10 es enteramente es que condena a una persona que en realidad es un liquidador Irene a eso alquilarla NV a liquidar la vivienda pública ir a hacer lo que hizo en la Comunidad de Madrid esperemos que que entre todos lo impidió Amos no pero lo que la lidia que trae el partido populares claramente volver a la etapa anterior que es la vender la vivienda pública

Voz 1772 32:30 además de Lozano como consejero delegado PP y Ciudadanos se han repartido el resto de puestos del consejo tres para cada formación política más Madrid PSOE Vox contarán con un consejero cada

Voz 0867 32:40 precisamente el concejal de más Madrid José Manuel Calvo cree que Lozano no da el perfil

Voz 25 32:45 creo que sus antecedentes le avalan como una persona a nuestro juicio eh no idónea para llevar una empresa pública de vivienda que lo que tiene que hacer es políticas públicas ampliar el parque público

Voz 26 32:57 y en ningún caso llevar a cabo políticas como las que se hicieron en la etapa de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 33:02 siete de la tarde y XXXIII minutos

Voz 6 33:12 la Ventana en las redes sociales lo Ventana La Ventana

Voz 28 33:19 eh David Broncano Andre Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce

Voz 6 33:35 queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la tarde químico es la peso a ser tiro no por qué con Jorge Ponce Bob Pop y a las ocho La vida moderna con David Broncano tenido te veo cada día un nuevo programa de humor nuestra preocupa que mundo Vicente la arena ser

Voz 29 34:07 curación Un mar foto hola qué tal queridos oyen Kardashian Mi nombre es James Harrison expedicionario fotógrafo de National Geographic Faust en recorriendo los rincones más salvajes del planeta ideas citado las tribus más Filadelfi pudo asegurar que por culpa de globalización no hay una cosa que se repite en todos los lugares que todos escuchan que peinaban como Iturralde González Sergio Ramos unas vena de verdad Piti los deportivo la ronda

Voz 30 34:42 el gol

Voz 6 34:46 si quieres escuchar el larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer genes Trail o bajo demanda tú pones la hora

Voz 22 34:55 activa seguir El Larguero en nuestra día

Voz 6 34:59 toma el control de la SER

Voz 7 35:01 lo que quieras cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 0789 35:14 agua es un bien común muy valioso imprescindible para la vida por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus

Voz 31 35:22 Nico sacan lo mismo echarle una mano a Matilda cuidar el agua es una labor de Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 32 35:34 en auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 9 35:38 cuarenta euros de descuento directo con tus neumáticos Goodyear Dunlop descuento exclusivo en el auto

Voz 32 35:45 condiciones en auto punto es el auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 0867 35:50 siete de la tarde y treinta y seis minutos pues señor en Vallecas continúa esa reunión a tres bandas la primera entre ciudadanos PP IU también Vox a la espera de desbloquear la situación quise puedo dar mañana en el pleno sin candidato de momento que está fijado para las doce del mediodía ya veremos qué ocurre al término de este encuentro quién acaba de hablar es Pablo Casado el líder del Partido Popular que ha dicho sobre esto de Madrid alguna novedad Adrián Prado qué tal muy buenas tardes

Voz 0760 36:18 qué tal Javier buenas tardes pues de momento el líder BP se mantiene cauto ha agradecido a Vox y a Ciudadanos su responsabilidad respecto al resultado de la reunión de esta tarde en la Asamblea bueno Casado prefiere ampliar el plazo y habla de una posible investidura la semana que viene lo escuchamos

Voz 6 36:37 no podemos escuchar a Pablo Casado esta mañana

Voz 33 36:39 es que bueno pues que se va a empezar a trabajar hoy para que la semana que viene pueda desbloquearse las dos investiduras

Voz 0760 36:46 tanto en Madrid como demostró es decir el líder del PP confía en que lo que se ha iniciado esta mañana con la Unión primero con Abascal y ahora esta tarde con la Unión de Ciudadanos Vox y PP en la Asamblea pueda dar sus frutos la semana que viene

Voz 0867 36:59 por tanto no habría acuerdo hoy habría que esperar unos días

Voz 0827 37:02 ya veremos qué

Voz 0867 37:03 es lo que ocurre gracias Adrián a vosotros hasta luego principio ya saben el pleno no tiene candidato si ese pleno finalmente se lleva a cabo sin candidato se abriría ese periodo de dos meses que dejaría abierta la posibilidad a que Ayuso fuera elegida presidenta de aquí a septiembre claro que hay que liquidar lo antes de eh de julio hoy en septiembre porque recordemos que agosto no es un mes hábil en la Asamblea alguna cosa más del día la hoja de servicio policial de la manifestación del Orgullo contradice la versión de Ciudadanos

Voz 34 37:30 qué ocurrió el sábado en Madrid eso fue violencia violencia de la más extrema e le puedo decir que que el sábado hubo miedo

Voz 0867 37:38 eso dijo Villacís alguno pasó miedo ya otras les daba la risa en los directos de Instagram lo cierto es que Alfonso Ojea la policía asegura que los miembros de del partido de Albert Rivera no hicieron caso a sus indicaciones no buenas tardes

Voz 1772 37:51 qué tal buenas tardes en efecto no hicieron caso a sus indicaciones y eso que había veinte agentes de la Policía Judicial es decir agentes de paisano que acompañaron en todo momento a los dirigentes de la formación naranja por tanto este documento lo que señala es que las fuerzas de seguridad no tardaron en llegar y no tardaron porque estaban a su lado desde el primer momento de hecho los políticos naranja solicitaron a los agentes que se creara un cordón en torno a ellos dentro de la propia marcha una solicitud que se comunicó a los funcionarios minutos antes de que la manifestación arrancara y que evidentemente hizo que la policía les contestara que no era posible de la forma que decía ciudadanos minutos después ya con los gritos e insultos los agentes recomendaron a los políticos abandonar la protesta por dos veces a la tercera fue la vencida coincidiendo con el lanzamiento de agua de una botella de plástico hay ya los dirigentes de la formación de Rivera habían decidido no seguir las instrucciones que les lavan los policías pero al final se marcharon con

Voz 0867 38:45 de nada por supuesto a cualquier ataque que se produzca sobre todo en una manifestación de acceso libre ahora bien que el relato al menos sea el que el que ocurrió Iker unos si metemos las cosas que pasan y que luego no corre cómo estás Rosalía mañana arranca en Valdebebas y el festival del verano en Madrid va a iniciarse con refuerzo de transporte público en metro y autobús Icon una fiesta de bienvenida que iba a protagonizar precisamente Rosalía consumos cavas marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten del día hay cuidado porque el cielo está cubierto amenaza otra vez tormenta después de la que cayeron llegó ayer por la tarde noche ojo porque esas lluvias esas precipitaciones en forma de tormenta pueden producirse en las próximas horas al menos vamos a dormir fresquitos hasta mañana

Voz 13 39:35 adiós letra tan conversión

Voz 8 39:54 Foucault vale

Voz 0867 39:57 no

Voz 36 40:04 Mera clase gratis de todos los gimnasios de tu barrio ahorrar es venir al San Surface de un caos de debe hasta cuatrocientos ochenta euros de descuento en los mejores modelos Samsung como el Galaxy S diez Depor sólo quinientos setenta y nueve euros y además Elige tu carcasas Avs desde diecinueve coma noventa y solo del ocho al once de julio buscadores del ahorro penita Fun House

Voz 0771 40:23 soy Gabriel de Glass tienes un impacto en tu parabrisas pide cita en tu taller más cercano en treinta minutos reparamos tu Luna nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros

Voz 8 40:33 calle Carla aún estás a tiempo de cambiar esto por ésta

Voz 37 40:42 financie tus vacaciones con Halcón Viajes este verano no te quedes sin playa reserva llanto oficina de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs hacemos de tu viaje una gran experiencia

Voz 7 40:55 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 41:01 sabes una cosa que ya falta menos ya falta menos de la cuenta atrás estamos ante Carlos bueno pero vamos a seguir disfrutando de la cuenta adelanten la semana cerramos la ventana el martes ayer por cierto tres horas después de cerrar la devolviese vivió momentos

Voz 5 41:16 Cristiano televisión el mayor premio que un equipo

Voz 0827 41:19 se ha llevado en la historia de la televisión mundial y además que ha batido todos los récords de permanencia

Voz 1231 41:27 según la tradición en qué monte fundó Rómulo la ciudad de Roma para la misma latín cuál es el apellido de nacimiento del actor Michael Keaton Águilas quién es el autor de la novela El hombre que fue esas tres datos de cantante popularizó en mil novecientos setenta y te esta canción se les ha visto a cuál de sus obras hacía referencia a Picasso cuando dijo que era un instrumento de guerra hacen sí voy defensivo y canciones

Voz 0385 41:59 venga

Voz 1231 42:01 Llesta que golfo del mar Báltico está situado entre Suecia Finlandia Botnia

Voz 6 42:10 ese es el momento en el que los lobos se llevaron casi siete millones de euros

Voz 38 42:15 claro que tienen que piensa uno cuando gana casi siete millones de euros en un concurso de televisión pues a veces en los más inverosímil nos lo confesó Valentín Valentín

Voz 39 42:27 sabes lo que me viene lo primero una tontería que me he comprado siempre camisas y cosas bonitas para de este momento

Voz 38 42:37 les pille el premio con el polo más Fede los que tenía

Voz 0827 42:39 ah bueno ellos se ganaron uno embolsaron y ahora son cuatro hombres felices y mientras tanto España sigue en funciones demasiados gallos juntos decía esta mañana Iñaki demasiados egos revueltos

Voz 0789 42:52 demasiados pavos reales juntos mal avenidos Abascal tiene la gallardía legionarias en sus genes el matrimonio Rocío Monasterio Espinosa de los Monteros es de casa bien ir lleva fatal los desprecios riberas e instalado en el trono virtual de pero el líder de la oposición sólo se habla con Casado el único al que los desastrosos resultados el han bajado los humos Sánchez desde que se mueve en el Olimpo de los grandes foros internacionales más

Voz 0827 43:19 en iglesias y quiere que este lo note

Voz 0789 43:21 el Pablo que vaya si lo nota se encoge pero sólo por fuera tiene orgullo por arrobas

Voz 0827 43:27 el peligro decía Iñaki la verdad es que el paso a paso de esta incertidumbre política no solamente en el Gobierno de España en otros gobiernos autonómicos se lo estamos contando en la SER

Voz 0789 43:37 dice lo estamos andando en La Ventana los

Voz 0827 43:40 kit del verano político los de ayer

Voz 40 43:46 todo está hasta el Fat Duck otro país pero se queda solo el llanto muy cortito diputados lo que querría estándar factible Pablo

Voz 6 43:56 eh

Voz 1490 44:00 quisiera Service presidan retar a Moncloa el seny y todas las cosas azares el día entero

Voz 41 44:18 ya me está gustando más de lo normal

Voz 0385 44:22 España grande

Voz 41 44:24 estoy que firmar los sin ningún rechazo

Voz 1490 44:27 Tri Be

Voz 0827 44:32 bueno esto es fueron unos de ayer el primero

Voz 42 44:34 hoy el primer tema del karaoke de hoy

Voz 0230 44:37 veremos en el fracaso de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el PSOE acusa Iglesias de preocuparse sólo de sillones de ministerios Unidas Podemos acusa al PSOE de prohibir ministerios para Unidas Podemos y esta es la canción con la que Pedro Sánchez ha recibido ya despedido a Pablo Iglesias en La Moncloa

Voz 43 44:55 amanece y que allí

Voz 1490 44:58 es dura

Voz 43 45:01 hola

Voz 1490 45:13 breve donde Bueren de

Voz 0827 45:18 pues la cosa no está muy clara veremos a ver cómo acaba todo incluso con acaban sus protagonistas porque sabemos que la política es una trituradora hoy en la tele no sea visitado por cierto Maxine Huerta que pasó fugazmente por el trago de la política y ahora cicatrizar las heridas vuelve a la tele con un programa titulado a partir de hoy

Voz 1535 45:37 dirige muchas tertulias con sucesos más no está haciendo mucha trituradora luego políticos tampoco podía poner una tertulia por la noche que me habían ofrecido porque como un focas cuando preguntes algo de ministro con qué cara el yo soy el realizador en lugar de al otro qué cara pone así diciendo a uno y otro que no unos por miedo que algunas que está muy bien está tenía este punto amable de recuperar algo que a mí me flipa la conversación sin pisar se muy de radio pero en la tele en el primer jefe que era Salvador Barber yo no servía como titula en la portada y me dijo bajete Álvaro yo pensé que es una metáfora y no dejó que están hablando la gente está hablando de otras

Voz 7 46:12 cosas dio

Voz 0827 46:13 está hablando de otras cosas tío bueno Maxi muerta que vuelve a la tele España en funciones pero desde luego los problemas no están en funciones es más alguno tiene forma de Iceberg

Voz 0313 46:23 en tres años desde los Sanfermines de dos mil dieciséis marcados a sangre y fuego por el caso de la manada ha habido en España más de un centenar de violaciones en grupo para ser exactos ciento veinticinco cada diez días hay una manada en España un grupo de hombres que agrede sexualmente a una mujer entonces te preguntas qué hay detrás de todo esto lo único cierto lo importante al menos para mí es que esto resulta absolutamente insoportable

Voz 0133 46:47 kits

Voz 44 46:49 sí pues resulta que soporta

Voz 0827 46:52 Table y además queda a veces escondido en otros problemas esos datos que aportaba son de violencia punto com Graciela Atencia que su directora ha estado hoy en La Ventana

Voz 45 47:03 no son todas las manadas puede que sean bastante más son las que son denunciadas y que trascienden en la prensa pero por ejemplo para diferenciar este tipo de violencia sexual de otras violencias en la mayoría de los casos que tenemos registrados más del cincuenta por ciento los agresores se eran desconocidos de la víctima o habían conocido a la víctima esa noche cuando él lo los otros tipos de violencia sexual es justamente al revés la mayoría de los agresores son conocidos de la víctima entonces esto es un este es un dato muy importante que se podrían indagar sol opositar este dato no hay muchos otros más

Voz 0827 47:33 Milagros Pérez Oliva ponía el acento en el país en la conexión entre el porno que ven los niños y los jóvenes estas y otras actitudes de los jóvenes frente al sí

Voz 0133 47:42 hay una parte de los jóvenes que han sido educados sin una conciencia clara de límites son niños que han sido consentido sexo que han tenido acceso a las cosas que han sido mimados porque sus padres no han sabido ponerles la idea de contención Si el primer contacto que tienen con la idea de sexo son en unas imágenes en la que todo vale en la que apenas hay afecto ni comunicación la pornografía además últimamente ha evolucionado hacia formatos más violentos de mayor sumisión de la mujer claro todo eso sí los niños el primer dirían la primera idea que se hacen del sexo es a través de estas imágenes pues luego tienen que tener una contra Educación muy potente para que para que no se queden con esa idea no

Voz 0827 48:27 es decir agradece la atención que a veces los violadores no se conforma solamente con la agresión sino que graban las imágenes como una forma de multiplicar la como una forma de exhibir el trofeo

Voz 45 48:38 hace un doce por ciento de los datos que hemos de los casos que hemos documentado está lo que nosotros llamamos por unificados que además esa utiliza como un trofeo de virilidad como esa necesidad de el líder del grupo o de los que destacan más de tomar la fotografía firmar imán dárselo a al resto del grupo no entonces ese ese es un dato también muy interesante porque digamos que el móvil es como una extensión de la agresión sexual

Voz 0827 49:04 y otro problema de gran magnitud no sea ocupada hoy la polémica

Voz 6 49:10 no

Voz 0827 49:13 resulta que más de ochocientos mil trabajadores públicos en España encadenan contratos durante años sin lograr una plaza fija son una especie de funcionarios de segunda porque hacen el trabajo pero sin tener sus derechos y la cuestión es que hay una directiva europea que lleva vigente dieciocho años que persigue la discriminación y la temporalidad en los próximos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá sentenciar Si España incumple ideas de RFI jo a estos trabajadores hemos hablado con Javier Araud que es abogado y que lleva casi seis mil de estos casos no es decía que son trabajadores conocidos sol

Voz 7 49:48 los médicos de urgencias atienden a Di o atienden a tu hijo atienden a tus padres cuando va a urgencias son los bomberos hagan los incendios en verano que van a quemar tu casa