Tertulia de San Isidro (14/05/2019)

comienza en la onda media de Radio Madrid y en el ciento cuatro punto tres de ser más la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 3 00:24 saludos muy buenas tardes

toros en la Cadena Ser y tiempo de toros en la Feria de San Isidro todos los días de tres y veinte de la tarde a las cuatro de la tarde cuarenta minutos de toros y radio en directo con Julio Hernández que está en la técnica mejor servicio en la producción pues seguir también en ochocientos diez de la onda media de Radio Madrid también en los ciento cuatro punto tres de ser más en Madrid regular en el Twitter Khaled cada día el enlace para que no sigáis también on line hoy ya sabéis empezara feria con toros de La Quinta aquí con un cartel formado por Rubén Pinar Javier Cortés y Tomás Duff fuego y una noticia que nos llega ahora mismo hay además preocupante a través de los compañeros del diario El Mundo Antonio Ferrera hospitalizado al caer de un puente de gran altura sobre las siete de la mañana fue rescatado por un equipo de bomberos está ingresado en un hospital de Badajoz está anunciando tres tardes en Madrid en la feria que es el uno de junio ya el seis y el siete si no recuerdo mal que creo que es así uno seis y siete vamos estar muy pendientes de esa caída que ha sido realmente terrible y muy preocupante esperemos que que todo quede en un gran susto oí que podamos contar con un toreo que en principio tenía que estar en la feria el uno de junio al seis y siete ojalá que que no sea tan preocupante el tema vamos ya con los invitados y empezamos por el empresario de la plaza de toros de de Las Ventas de Madrid Rafael García Garrido Rafael muy buenas tardes

Voz 4 01:56 qué tal buenas tardes Manolo preocupante lo de

Voz 5 01:59 el torero verdad la caída

Voz 4 02:01 la que sí que como hace bueno pues acaba de conocer a Alarte el móvil el dicho y y la verdad que no lo desearle lo primero y más importante que les que que se recupere pronto y que que sobre todo la la personal algo que no sea que no sea nada hay que podamos contar con esto

Voz 1395 02:19 bueno yo conocía Rafael García Garrido toda la familia porque preguntar ahí donde viene la afición pero yo no creo que la Familia más afectada que la tuya la mujer y los niños no

Voz 4 02:29 pues sí la verdad que muchos del metro salido yendo yendo a la plaza de toros de Madrid en tenis tiene que que estoy hace hace mal que hace más años de de de yo estoy en la plaza

Voz 1395 02:40 no pero eso es bueno toda la familia la familia es aficionado a los toros toda la familia entera no bueno y este año pasado eso hicieron cosas importantes pero que comentabas que que había habido una una pérdida de de medio millón de de euros en la temporada no sobre todo porque no puedo rentabilizar todo el resto de cosas que a más de lo taurino en Se esperaba que si no

Voz 4 03:05 bueno tampoco es cuestión de entrar en cifras no no no quiero entrar en cifras de cuanto perdimos sonó pero efectivamente bueno pues no fue un buen año principalmente por lo que tuvo ventas también es verdad que tuvimos mala suerte muy muy mala suerte con el tiempo por si recuerdas fue la primavera lluviosa de los últimos veinticinco cinco años en Madrid en nuestros tenemos estabilizado con exactitud que de las treinta y cuatro tardes de San Isidro yo veo en veinticinco

Voz 5 03:31 porque claro eso al final

Voz 4 03:33 el tirón final de taquilla pues supone miles y miles de entradas que se pusieron que los embriones pero yo quiero olvidar eso tenemos una bueno mucha ilusión muchas hay mucha fe en que año que hasta ahora vacías y las cosas están yendo respecto a Bono si ventas de entradas está yendo bastante bien los primeros días estamos superando con creces no sólo el año pasado que como como te he dicho con la lluvia pues quizá fuera pero el primer día vender entradas están yo como sabes hicimos cuarenta y ocho mil entradas reventa que es muy por encima no sólo el año pasado sino de la anterior también no entonces ojalá se mantenga la tendencia no respete el tiempo en la medida de lo posible y podamos tener una feria bonita inexistencia público que es el principal pilar Caballero las cosas alargamiento

Voz 1395 04:23 yo creo que además la afición de María hace abierto a la novedad no bueno una cantidad de toreros que estaba nada mejor en un segundo plano y que ya sí están colocando en un lugar donde el aficionado le parece bien no que se estemos removiendo y que son toreros capaces de matar de corridas las llamadas duras y que sin embargo pues hay mucha gente joven desde Emilio de Justo hasta una línea ya importantísima en el reciente triunfo por de de de Sevilla y la verdad que que un montón de de de toreros que vienen de la dureza de Francia de corridas complicadas y que sin embargo están sumando intereses los aficionados no

Voz 4 05:01 las sin duda yo creo que esto es una feria tremendamente interesante una excepto al área el hombre oportunidades eh que que hay dentro de la misma no y al final si la sería interesante no lo dice obviamente el público no ya estaría de hoy como decía pues parece que así es no que el abono ha mantenido en un noventa y nueve por ciento es decir lo que lo habitual en estos años teniendo en cuenta que el número de abonados de Madrid es ya muy alto tachando de quince mil trescientos y la venta de entradas sueltas van a un ritmo vertiginoso no en vano si todo sigue su ritmo mañana si Dios quiere ser el primer billete esta feria no ahora vengo a menos de mil entradas en taquilla para mañana por lo tanto vamos diario que Pablo por la mañana el no hay billetes no lo cual ya pues no pues es comenzar yo creo lo con con Carter y tengo muchas

Voz 5 05:53 ilusión y con muchas ganas de que de que esto se repitan muchas veces durante la feria es lo que está claro que sí

Voz 1395 05:58 ante lógicamente pues va a actuaciones como la de Roca Rey otras figuras no si falta alguno tampoco pasa nada y sin embargo ahora en una ilusión por gente nueva Pablo Aguado que no va a triunfar en el Sevilla sea un montón de toreros que a lo mejor en otra plaza eh no iría no consideraría de público Madrid en sí sí capaz hacerlo no yo creo que sí

Voz 4 06:19 sin duda manera ahí tienes toda la razón si hay una plaza que puede soportar digamos puede aguantar que algún torero no venga pues al Madrid y no pero nosotros no queremos que estén todos lo Si no es justa Diego hubieran está todo no por x circunstancias no ha podido ser pero seguro que en otro momento será seguro que esta feria que el vino que pretendemos hay toreros emergentes que salen se ponen rápida donde figura el toreo mira lo que ha pasado con Pablo ahogado en Sevilla que ojalá lo refrende el sábado en Madrid que también te digo por cierto que la taquilla pues lo han notado un ritmo vertiginoso están es también un montón de entradas desde que pasó es que el Sevilla Ossa que al final lo que lo que es importante es que se Moha el escalafón que haya mucha novedad

Voz 5 07:02 la recesión eso es por muchos toreros

Voz 4 07:05 pero sin que por supuesto vamos al asegurar que son muy importantes de que mantienen también negamos el status quo el afecto

Voz 1395 07:12 sí pero hubo un tiempo que solamente he digamos iba a la gente las figuras y lo demás le costaba trabajo no ahora hay como un plantel de gente unos jóvenes como pueda ser el caso que acaba de nombrar al torero sevillano y otros que ya llevan años peleando que vienen de la dureza de Francia y que sin embargo se están convirtiendo en toreros caliente culto para el aficionado eh

Voz 4 07:29 sí sí eso como bien decías tú Ander Manolo es algo que Madrid lo sabe reconoce

Voz 1395 07:33 sólo que antes que ninguna otra

Voz 4 07:36 no entonces yo creo que el cartel es muy muy bonitos este tipo de toreros y que este año estamos muy ilusionados esperanzados en que ya tenemos listo con la Feria de Sevilla ha sido una feria extraordinaria felicitó públicamente

Voz 5 07:53 a la empresa Sevilla pues así fue lo mejor es sería

Voz 4 07:56 es el mejor en los últimos años lo sabemos bien lo que hay que el trabajo que hay detrás de poder una feria como esa ha tenido la han funcionado a los toros las cosas esperemos que nosotros podamos como poco sino mejorarla igualarlo

Voz 1395 08:10 a la fuerza de Madrid no la plaza que da y quita está clarísimo que que el Madrid ahí por eso el atractivo no y además este año con mucha variedad también de encastes es algo que que el afilado de de de las ventas y lo va pidiendo no ya el sota caballo y Rey no les gusta tanto y hay una cantidad de encastes que hoy mismo no empezamos con Santa Coloma pasará un montón de ganaderías que es casi un abanico de lo que son los encastes mayoritarios no

Voz 4 08:39 eso es sin duda la mano Madrid pues evidentemente con treinta y cuatro tardes puesta en también da para todos no iba para poder colocar que encastes que que Michael aficionado al Madrid y reclamar pero desde luego están no seguro que hay alguien que dice que falta alguno pues seguramente pero vendrán otras pero yo hoy como dices la corrida de hoy es prestigiosa la de la quinta Hay bueno pues esperemos que empecé que empiece la cosa bien y que tengamos un triunfo porque al final en cuanto la cosa cosas empieza animar y de los chopos empiezan a llegar el público ese Albín vaga también no Jesse es un es un tiró sin duda para vengar las plaza

Voz 1395 09:18 de de del todo tipo de cosas que tenía que hacer el Ayuntamiento y que ya no lo ha hecho no y que también alguna formal hasta la posibilidad de de ingresos esperemos que que vaya mejorando de cara al próximo año aunque también es verdad que que la política va a cambiar los digamos esta antes de de la comunidad no

Voz 4 09:38 sí bueno John vamos a ver si de mayo qué qué ocurre ellos siempre lo vi no nosotros negociamos para hablamos por tenemos como como casero por así decirlo a la Comunidad de Madrid como entidad con independencia el partido político que la gobierne o que la ocupe entendemos que esté quién esté por supuesto si sigue gobernando el Partido Popular pues entre

Voz 6 10:00 dependerá el lo que ha pasado mejor que nadie

Voz 4 10:02 de quién esté pues habrá escucharnos y que nosotros queremos es que la plaza de toros de Madrid siga teniendo la importancia de que de poder programar espectáculos de máximo nivel y para eso evidentemente pues tienen que cuadrar las cuentas no

Voz 1395 10:17 me da me da mucho gusto ver a a los empresarios de María bueno cincuenta y uno por ciento no pues los dos cuarenta y nueve se pone con ilusión no yo no sería imposible yo creo que va a ser un buen año yo creo yo creo que va a ser un año superior incluso al año pasado lo que más me alegra fíjate hasta del bombo valió no todo lo que sea remover la la fiesta ha valido y lo que más me alegra es que la gente por la calle me habla de toreros que todavía no son figuras de ganaderías que les apetece con lo cual se abre el apetito de del espectador un tiempo que había tres cuatro en otras empresas no tres cuatro corridas configuran el resto ya pues dramas a menos lo mismo hay como como como el deseo de de muchos de mucha gente que muchos toreros pasen de la segunda o tercera división a la primera no que yo creo que que todo esto da mucha vida aparte de que también ha cambiado y ha mejorado el número de de encastes

Voz 4 11:08 sí mira chaval sabes dónde se ha visto esos muy claramente en el en el número es de corridas media que acogió el abono era acogido este año casi dos corridas más por abono que el año pasado no y eso demuestra que al final hay muchísimo cartel de mucho interés que yo yo te diría que todas sino todas casi todas las tardes tienen un interés especial tienen una cosita que ver que no es el del año pasado o tienen un toreo que de repente pues hace poco de que el jueves no con con Juanma Ortega bueno pues que ha venido están fantástico aquí en Madrid también bueno hay un montón de cosas que yo creo que que que van a hacer que una feria no bonita que tenemos muchísima ilusión y ojalá disfrutemos todos

Voz 1395 11:50 en pocas palabras Simón Simone que es cómo lo ves quién es

Voz 4 11:58 no es mi socio es un una persona extraordinaria complicadísimo en la en en todo en la Tauromaquia es un apasionó desde mi punto de vista siempre solo

Voz 5 12:10 sí ahora no yo creo pone la frenarlos Paco

Voz 4 12:12 yo por encima de todo y a veces es bueno pues tendrá que empezar a veces más en él pero no piensa más en la Baña en el resto es una persona que se puede tachar de cualquier cosa

Voz 1395 12:23 creativo e me quedo que no quiera

Voz 4 12:26 fiesta que no quiera la plaza y que no quiera bueno pues dejar huella en esto del toreo porque lleva luchando tantos y tantos años enviarme la máxima por supuesto todo el mundo

Voz 5 12:36 para él con la verdad que todo lo que hay

Voz 1395 12:38 me he enterado de todo lo que ha trabajado yo creo que le importa menos el dinero que que que inventar cosas no oí para adelante es un personaje atractivo no pues ya estaba en televisión se adelantó a los quizá hemos hecho un millón de cosas no me imagino que los niños no partido la afición no van todos los días

Voz 5 12:56 que va yo banal todos los todos los días te los exámenes le permitan pero casi todas algún Olmos

Voz 1395 13:01 tras torear no

Voz 5 13:03 no no lo primero que tenemos que ser muy profesional que ya no vale

Voz 1395 13:08 bueno pues hoy empiezo la primera ojalá que todo vaya bien y la preocupación no tenemos en Antonio Ferrera en yo creo que ojalá no sea tan grave como parece en un principio esperaremos noticias una cosa por otra

Voz 5 13:19 es un abrazo a todos mucho gracias

Voz 1395 13:22 latín bueno pues seguimos con preocupación

Voz 1 13:25 era

Voz 1395 13:28 hospitalizado al caer de un puente de gran altura sobre las siete de la mañana fue rescatado por un equipo de bomberos y está ingresado en un hospital de paro la voz está anunciando es tardes en San Isidro como ustedes saben que sería el eligió además la parte final el club si anunciado el uno de junio en el seis y el siete vamos a estar muy pendientes de esta noticia

Voz 7 13:52 eh acercaremos a a la gente

Voz 1395 13:57 pues también cercana de él no para ver qué es realmente lo que es lo que ha pasado es hoy está en el cartel que un torero que Antoñete les gusta buena barbaridad Rafael Javier Cortés Javier es buena no buenas tardes iba decir buenas noches estamos siempre con los programas de noche ahora programas de día en un hotel

Voz 5 14:15 noche mi casa estás en tu casa como como

Voz 1395 14:18 este es el previo de la tarde todos los en Madrid

Voz 0666 14:23 pues bueno fumando espero

Voz 5 14:26 no me digas pero aquí

Voz 0666 14:29 en casa ahora vivo cerca

Voz 5 14:31 de la plaza y lo bajando a la hora de vestirme

Voz 1395 14:35 mi coche en él fumaba tamil

Voz 5 14:38 es que el miedo te hace hacer cosas que no son recomendables

Voz 1395 14:44 bueno de todas formas el largo camino peleando fíjate desde aquello fue en en Vistalegre que años fue

Voz 0666 14:53 fue la alternativa fue en dos mil diez

Voz 1395 14:55 el y el día que debió Cheney dijo ese sabe torear

Voz 0666 15:00 cuando fui bueno no el maestro me vio de novillero llamado en Madrid Si bueno sería creo que cale algo algo me vería

Voz 1621 15:09 la que sí sí yo siempre hablo

Voz 5 15:12 no obstante también hemos etarra Massa sino que

Voz 1395 15:14 pelear mucho escribió que luchar en Francia ha sido un alivio aunque alivió matando corridas muy duras no pero bueno bienvenidas sean

Voz 0666 15:23 es bienvenida sea no porque en España no no podía hacer era muy complicado oí bueno pues gracias a que a pesar de de matar coordinado muy difíciles pues hombre vestido de torero y ahí estoy poco a poco sacando la cabeza

Voz 1395 15:36 qué te has servido no que sean duras han servido para ganarse la base me imagino de oficio si importantísima no

Voz 0666 15:43 si no pierde la ilusión y bueno que tú y es un oficio tremendo para para poder matar corridas de toros aunque con que bueno uno siempre quiere estar que con las que puede expresarse como no tienen

Voz 1395 15:58 mira lo que está pasando una cosa bonita buena no es que la gente está pendiente ahora no solamente otras figuras que a veces no no no tanto con sino con todos los tópicos que vais a subiendo poco a poco cada día demostrando que estáis ahí y la verdad es que hay un grupo importante de de toreros que es como una especie de de no ha sido de renovación revolución llámale como quieras pero afortunadamente está la gente va valorando a toreros que todavía no están arriba y que en otros momentos pues la gente que figuras no sé que está como como implicándose más con los que pueden ser no

Voz 0666 16:36 sí afortunadamente en estos momentos creo que hay un grupo de toreros jóvenes lo que lo que tú dices que estamos ahí en segunda segunda línea pero que deberán aficionado nos conoce y con el que se ilusiona incluso se desplazaba habernos donde creamos sí incluso muchas veces más que los carteles de la figura no oí bueno esos precioso no porque significa que hay un montón de toreros diferentes con los que el aficionado puede y filtrar no

Voz 1395 17:04 por eso es que hay más aficionados también yo creo que además esto es lo que tiene y es muy bueno has peleado muchísimo en Francia es mucha oficio hoy es una corrida que ojalá en vistas a la que hemos visto en Francia he visto tardes muy importantes bueno es otro de los días grandes importantes de tu carrera

Voz 0666 17:25 pues sí un día un día más Si icono a demostrar todo lo que lo que tengo dentro hoy y ojalá Madrid me puedo a ver la mejor versión no yo creo que todavía no se ha visto

Voz 5 17:40 pero pero ojalá pueda ser mayor que estás en casa bueno en caso en casa activistas en casa no no voy ahora el hotel más que vi digo cerca de la plaza por ahí bueno voy dando un paseo lotería

Voz 1395 17:54 porque en el hotel y no

Voz 5 17:58 bueno porque la tradición es esa no traicione lo hotel no sé creo que mucho mucho mejor no

Voz 1395 18:08 así la silla que hay uno Juanito sillas dos trajes de luces como es

Voz 5 18:13 no no lo tengo muy claro yo entonces

Voz 1395 18:15 cuál es

Voz 5 18:17 sorpresa lloró expresa no pareja y luego se hubiera podido pero un nuevo fresa expresaba

Voz 1395 18:28 sí sí

Voz 5 18:29 te las batallas no no no no tragado muchas de las grandes batallas no federal debata vaya a medida que tengan mucha suerte Javier Mike que se cumplamos

Voz 1395 18:41 es un pedazo más de esos sueños no que son realidades que ya no es tiempo de señores estás en contra los últimos años

Voz 5 18:49 así señala que el toro ayude ahí

Voz 1395 18:51 a sabes cómo se llaman los que tanto los dos

Voz 5 18:54 eh no son mejores colaboradores pero no sé cómo se llama

Voz 1395 18:58 pues mira primero llama bailaor y el segundo se llama fogoso

Voz 5 19:03 me gusta me gustan primero nunca vieron Girón

Voz 1395 19:05 lo cual hetero el segundo es una cosa más

Voz 5 19:11 ya

Voz 1395 19:11 además colocaba como la segunda hay que ver eh Rubén Pinar va por delante te pasa el segundo Tomás fuego el otro hijo que no salgan no hace falta porque unos de San Martín y el otro de agua dulce y lo importante es que eh te te ven y que que disfrutes estarían Andrés lo demás se viene por añadidura de acuerdo

Voz 6 19:33 ojalá así sea Manolo muchas gracias un abrazo

Voz 1395 19:35 Javi Blanco Cortés no olvidan su nombre capaz de dar una buena tarde de toros

Voz 1395 21:31 bueno pues los toros son de la quinta la primera corrida de la Feria desde la quinta que es lo de Álvaro Martínez con Radi Álvaro buenas tardes qué tal buenas tardes mira que si hoy suena otra vez la Quinta Sinfonía de

Voz 5 21:43 Santa Coloma fundirá Trevín bueno ahora a aquella

Voz 1395 21:48 aquella que ya hace mucho tiempo no que ya crónica de aquel titular de la crónica y lo hicimos en unos momentos que costaba trabajo venir llama allí pues también por por el trapío por el pues tantas que le ponían pegas no porque el Tour Santa Coloma nosotros grandón pudo no ahí aquello fue una entrada no bonita pero ahora afortunadamente estáis en todas las plazas han aumentado un poco es también el volumen de los toros

Voz 6 22:17 no no creas que cada vez que aumentar volumen no en aquella época solíamos novillada ahora ya hemos pasado a lidiar una corrida imagen menos partimos la camada entre Novillo editor sí bueno es verdad que si Madrid pues venimos con una corrida cinqueña en una corría muy serio pero no queda otra a la primera plaza las exigencias son máximas ahí bueno no puede venir con un nivel inferior al resto de compañeras no porque está claro que se va

Voz 1395 22:43 a veces el encaste en España hay sobre todo en Francia donde un cartel

Voz 5 22:49 afortunadamente Francia

Voz 6 22:51 Nos ha dado mucho sitio hemos tenido suerte en las cosas han funcionado muy bien pasa es como montar en Bayona Dax

Voz 5 22:58 ni darle

Voz 6 23:01 bueno hayan han valorado o no el tipo de toro que que nosotros hacíamos sí y aquí en Madrid también no esperemos que que juegan las cosas

Voz 1395 23:09 si no hay un tiempo que que cambia todo no de repente como que las figuras no quieren saber nada de Santa Coloma yo recuerdo me contaba que en el año del toro blanco eh y otra con el cordobés El Cordobés era de Felipe Bartolomé o sea de Santa Coloma no sin embargo la buena ahora el toro vamos algo que era quiero que me dije con Rafa en Valencia con icónicos con con Fermín Murillo Fermín Murillo el El Zaragoza no el aragonés sin embargo el cordobés el corto es venía la Santa Coloma con cómo cambian los tiempos y como eh

Voz 6 23:49 no no nosotros la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando pues eso para volver otra vez a a que el encaste aquí es la ganadería la quinta puede pues es que ahí dentro de las preferidas tanto del aficionado como como la de los tories

Voz 5 24:03 sí

Voz 6 24:03 sí bueno nos está costando mucho trabajo lleva muchos años

Voz 13 24:07 mirando hacia ti

Voz 6 24:10 pues de embestida hacia un tipo de toro más actual y bueno a ver si los resultados puede nos ayudó un poquito no esta tarde porque sería importante no para para nosotros y para pararle en casa para la variedad de la cabaña brava no

Voz 1395 24:25 cuántas corridas novilladas tenéis este año cuantas semanas en Francia

Voz 5 24:31 pues mira corrido vamos a lidiar seis tres en España hay tres en Francia poco nos proporciona derrotas seis son cuatro en España y dos en Francia

Voz 1395 24:43 sea que está casi empatado no

Voz 5 24:45 sí sí sí sí para para que la gente lo sepa las de Francia donde llevamos cien corridas a Monte Marsan Bayona hincha una dos plazas de primera y otra patada interesante si ida

Voz 6 24:57 pues no veía pues vamos a Rockefeller de una plaza muy bonita en la plaza de madera que también

Voz 1395 25:02 donde hay que eso no

Voz 6 25:04 no no lo hay que eso pero si eso pensaba yo cuando llegue allí dijo no está que eso no

Voz 14 25:08 dime que eso ningún hombre aquí lo que hay es aquí

Voz 5 25:11 pero patas también también es bueno

Voz 1395 25:15 bueno pues el cartel de hoy no sé si ha son gente que ha toreado mucho poco acorde

Voz 6 25:21 son tres toreros que conocen en la ganadería Rubén Pinar ha triunfado con ella en Albacete durante varios años

Voz 1395 25:25 yo lo he visto de novilleros ya también toreó alguna

Voz 6 25:28 novillada y con con éxito David corte también es un torero que conoce mucho la ganadería pues pues en los indultó también un toro hace unos años en eh a torea corrías de monte Marsan en su debut creo que de novillero en mí me fue con una novillada no EFE cortó tres orejas y dan venían mucho a casa y conocer la ganadería en ese aspecto estoy tranquilo

Voz 1395 25:51 es bueno no sabe lo que hace falta es que

Voz 6 25:54 que que en pista como no gusta a todo y como esperamos de de la ganadería que podamos podamos una gran tarde de toros

Voz 1395 26:02 la última vez que no vimos en Francia había una a toro no sé qué me dijo a ver si cierto es que todos los que el que embiste no dijimos una y hacerte me cortaran el Ramón y María Paz

Voz 14 26:17 o sea que por allí un segundo pueblos Corral es difícil que que está ahí yo es que estalla tras que Antoñete decía que te haga pone siempre decía eso no que

Voz 1395 26:24 qué quiere usted el toro que que no se levanta que no da la cara a la gente que pasa de todo lo que hay es todavía no ha gastado nada que lo hemos sólo va a gastar en la plaza no como un fantástico toro no hoy viene a malas tardes no sé porque eso

Voz 6 26:42 no eran una familia de de buenas tardes y buenas noches

Voz 5 26:45 las noches

Voz 6 26:47 malestar de según según el bien igual

Voz 13 26:50 es una

Voz 6 26:52 a mí lo que amplía ahí bueno a ver si

Voz 1395 26:56 sí mala bueno la no bailaor reminiscencias de algo algo histórico fuerte si no lo sé porque vio en todo lo bailaor que fue un toro de cogida sería sí

Voz 5 27:14 bueno porque no se acuerde de con coronel de los capitanes pero del ejército sí sí sí de la gente que montañas valles y fogoso en la gente fogosa

Voz 1395 27:32 hizo de no sé qué tendrá que viene ratonero

Voz 6 27:35 puede Ramonet viene de la familia de bueno pues mejor Ramoneda todas tunel

Voz 1395 27:44 esa familia tiene bueno que te gusta que ahí puede fallarán

Voz 6 27:52 ahí todo hay mira si te digo la verdad ayudará lo veía por la mañana y ahí a todos los todos los lo veo ahora todo todo lo veo todo negro pero pero bueno espero que se acuerden porque hay cosas muy buena hay ahí son son hijos de de toros una o cosas muy buena pero siempre te queda hay un poquito la duda de que se acuerden de cosas que no salió bien no la corrida en la corrida está muy preparadas Nagore al cinqueña que ya desde el año pasado estaba prevista para Madrid vine bien cuidada prepara y ahora ya lo único que hace falta es que se acuerden un poquito agradecido ya no sólo con nosotros sino con toda la gente que está alrededor no de los vaqueros mayor al gente que está alrededor de la ganadería que que lucho diariamente para para llevar una corrida de toros a una plaza importante bueno y que que menos que que le den un poquito no de de oxígeno

Voz 1395 28:47 me gusta mucho cuando habla siempre de del equipo la gente que ahí no desde el padre que ya ya entregó la obligación a vosotros y la gente que tienes alrededor la verdad que que trabajar allí buscar y pelear y luchar el lo hacéis además eso estáis consiguiendo otra vez que Santa Coloma esté donde tiene que estar con Dios mío cuantas cuántas corridas de Santa Coloma toreó Paco Camino y las figuras ya ha vuelto a cambiar no está esta vez en las Ferias y lo matan ya actualidad interesantes me parece que que poco vuelve la lógica a su lugar un abrazo

Voz 5 29:22 muy fuerte muchas gracias dime dime dime qué tres clavícula no

Voz 6 29:26 que que el nombre que decía que sí que es verdad que estamos ahí en un punto no el que está sonando con fuerza y que bueno que que hoy sería un día importante porque es un escaparate no pero bueno para bien o para mal espero que tienen que no cambien las cosas no que que la trayectoria al final pues está hecha bueno el futuro espero que que sea positivo no debe tener una temporada importante pero me apetece no va por nosotros por toda la gente que hay alrededor ahí pues la ficción que también se lo merecen no que confiaban en la ganadería

Voz 1395 29:58 ojalá sea así es un abrazo muy fuerte ganadero

Voz 6 30:00 muchas gracias

Voz 1395 30:03 viendo la feria

Voz 3 30:04 de San Isidro

Voz 5 31:38 compañeros Eduardo buenas tardes Manolo buenas tardes sería lo hemos pasado juntos de la Villa eh te corto se hace verdad sí es verdad cuando la mesa y dejó esto es muy largo pero sin embargo fíjate cuando cuando lo de Madrid

Voz 1395 31:57 pero bueno la verdad que que abre Rubén Pinar el año pasado hizo una gran temporada yo no lo es estupendos con una capacidad tremenda eso es todo lo que que ojalá que tenga un poquito de suerte un poquito de suerte

Voz 1621 32:09 yo quisiera sí la verdad es que sí hombre un torero que independientemente que en este caso lo va a poder leyó junto con Alberto García Pardo perdona que es un torero que que se merece situarse en el sitio que él quiere no con la capacidad la afición por la vocación que tiene sí por lo que ha demostrado si es verdad que somos conscientes de que nadie que esta tarde es muy importante para él Dios quiera que te salgan las cosas bien

Voz 1395 32:32 bueno en la corrida del ganadero que en bueno cinqueña aquí lo que hay una podría sería la has visto

Voz 1621 32:38 sí sí la la corrida la verdad hombre una de toro con con la seriedad que Madrid requiere cuando uno viene a Madrid sabe más o menos el tipo de toro que te vas a poner delante de un encaste particular como el de Santa Coloma todos entera cinqueña pero bueno yo estoy muy ilusionado porque hay toros bien hechos y bueno y sobre todo aparte de que es un encaste que que que no me gusta Madrid yo creo que son unos grandes aficionado lo los ganaderos tengo especial cariño a la familia mártires con Ravi por cómo son como persona y también como son como aficionado porque se desviven con la ganadería esperemos que que también sale al como ellos han bajado menos quiere yo no

Voz 1395 33:12 pero fue el año pasado no Albacete cuando también estuvo en Rubén con una corrida de desencaste no siempre estuvo francamente bien eh

Voz 1621 33:22 muy bien muy bien viene de tiene se a esta ganadería ente a este nunca te doy bueno yo creo que llegan buen momento Manolo la corrida que toreó de Victorino en la Flecha en Valladolid lo que lo que más o menos nos transmite en el campo pero bueno tú sabes que Madrid siempre en Madrid si es verdad hace una tarde muy buena en el aire de momento el viento no esta Dios quiera que que se reúna tú

Voz 5 33:44 la presión de Madrid no presionar a y es verdad cuando estás tú Madrid Madrid bastante y yo lo que tengo

Voz 1621 33:52 veinticinco tardes en Madrid cuidado eh

Voz 5 33:55 sí lo hace mejor con el toro de Cuadri y tengo una oreja sí

Voz 1621 34:02 tras una tarde pues recuerda tarde también con el de la corte que tú muy una muy bonita

Voz 1395 34:07 sí señor

Voz 1621 34:08 de Miura venza al conde titular la verdad que la verdad que

Voz 5 34:13 a Juan Pedro Mata ninguna no igual pero ninguno petardos tarde pero vamos

Voz 1395 34:19 estamos muy preocupados y por lo de carrera

Voz 1621 34:23 sí es verdad que es la venga o esta mañana nos hemos enterado y los corrales de la plaza de toros de bueno en estos momentos lo único todo lo que yo soy yo yo soy una persona caliente rezar empezar porque porque lo más importante es que Antonio se encuentra mucho a nivel personal por encima de los porque profesional de todo lo que eso lo más importante

Voz 1395 34:42 sí mucha gente me pregunta cómo sabe que he demostrado Sevilla matar de la corrida de

Voz 5 34:49 de cada año que mataba últimamente no sé porque no nunca puedes echarle cuentas a al igual

Voz 1395 34:55 todo un día sale tú ya sabes negro no sé yo no

Voz 1621 34:57 además viene aquí a los corrales de Madrid doctora se te quitan las ganas de las mejor en la medicina

Voz 1395 35:04 no te sientas ves como triunfar en la ganas

Voz 1621 35:07 sí sí pero todo el rato de antes

Voz 5 35:10 me gustó mucho saludar a tu madre el otro día en la plaza inaplazable Sevilla no ilegal Eric Le dije eso ya usted fue capaz de tirar del traje de luces de su hijo por el balcón eh

Voz 1621 35:24 la verdad es que me ponga al final la familia sufren mucho valor Toreno no podemos ante el toro pero para la familia que está alrededor pueblo sufre y al final estas cosas que realmente merezcan la pena hay que intentar comprometerse de verdad que es lo que yo he intentado en mi carrera algunas veces me había otras veces peor pero bueno

Voz 1395 35:41 pero también estaría feliz de de los días bueno se seguro a Malí ha por cierto a la niña que lleva este a a la plaza

Voz 5 35:51 a pequeña sumido en pequeñito a verdad

Voz 1621 35:57 me me me hace mucha ilusión que la nueva el tienen interés Misilo estaban deseando ir a los toros muy bonito lo que sería si se ha de Lita tiene cinco años ahora mismo cuatro para cinco adscrita no de la Bella como suegra

Voz 5 36:13 hace cinco años lo cinqueña también exigente

Voz 4 36:18 entes

Voz 1395 36:20 o sea una buenas tardes FACUA el torero

Voz 1621 36:23 sí sí claro por supuesto esto

Voz 5 36:27 mientras la verdad de lo que hay porque para otra ponencia ponencia no voy a lo bonita que es la corrida después haré

Voz 1621 36:34 doctora no sabes tú sabes lo que pasa es tomado yo lo que sienten transmitirles oye que dentro de la presión y de la responsabilidad que es Madrid que lo disfrute no porque al final uno es torero por estar en tu sitio

Voz 1395 36:44 sí pero luego yo lo he dicho Rubén Si yo fuera capaz

Voz 1621 36:47 de seguir toreando me gustaría cambiarme contigo parece que no soy capaz por eso estoy en mi casa

Voz 5 36:52 al final eso lo tiene que también cuenta

Voz 1621 36:54 la viviendo algo algo que alguno dijo hoy que uno sueña porque llegar estos momento y lo disfrute que que ser toreros muy bonito rodar en Madrid dentro de todo lo que conlleva es muy bonito

Voz 5 37:04 eso es la única que tiene otra no tiene dos

Voz 1621 37:06 es la única en la única únicamente que tiene que apretar de

Voz 5 37:09 es verdad

Voz 1621 37:11 pues es una circunstancia un poco especial pero bueno alguien tiene Gabourey no

Voz 1395 37:15 no hombre que nadie no depende tanto de todo lo que te PNL hasta eh porque claro quiénes son final de temporada el año pasado muy muy muy de verdad muy sólido muy sólido durante el toro es muy seguro no ojalá que que las cosas continúen bien

Voz 5 37:31 a ver si es verdad nos vemos a distancia actúa bajo el brazo me lo te dado un abrazo muy fuerte y luego

bueno pues siempre es bueno hablar con un Miura no recordarles que todos los días todos los días de la feria de lunes a viernes incluidos a las tres y veinte de la tarde y veinte a las cuatro de la tarde cuarenta minutos de y los en directo con Julio Hernández en la técnica de la producción y nos podéis seguir también en el ochocientos diez de la onda media en Madrid por el ciento cuatro punto tres de ser más en Madrid y luego yo no me acordaré cada día el enlace para que no se sigáis también on line pero os recuerdo eso porque es importante cómo se puede seguir el programa de toros pues en el ochocientos diez de la de de Onda Madrid de la Junta de más medios a medida de Madrid media en el ciento cuatro punto tres de ser más en Madrid eso es lo que hay que hacer todos los días tenemos aquí para contaros la actualidad hoy de momento recordamos la corrida de hierro de la quinta con el primer toro malas tardes para Rubén Pinar segundo bailaor para Javier Cortés el tercero coronel para Tomás tufo el cuarto jinete para Rubén Pinar el quinto fogoso para Rafael Cortés el sexto Ramón Hero para Tomás di fuego

Voz 7 38:56 huy con que les dejo pues con algo

qué tiene que ver con todo pongamos que hablo de Madrid porque Madrid hablo de San Isidro de la feria más importante del mundo claro vamos a vivir sentir también aquí en la radio en la Cadena Ser Sabina que la da por cantar lo que lo que estaba escuchando no no podía ser de otra manera porque si sabina estamos en Madrid los cantara pongamos que

Voz 7 39:22 hablo de Melicia abrazo

Voz 16 39:30 las niñas no quiere ser Dehesa a los niños