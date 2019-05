Tertulia de San Isidro (15/05/2019)

Voz 2 00:00 comienza en la onda media de Radio Madrid en el ciento cuatro punto tres de ser más la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 1395 00:20 saludos muy buenas tardes bienvenidos a este tiempo de toros en San Isidro y además un programa especial de toda la feria en la a escuchar de tres de veinte que es el momento que estoy hablando ahora a cuatro de de la tarde en Radio Madrid en ochocientos diez en SER qué más Madrid en el ciento cuatro punto tres de la FM en la web line se que puedo escuchar de mil maneras tiempo de toros con José María Sendra al frente de la técnica María José Ruiz en la producción y ayer una corrida muy seria con peso y no fácil de la quinta con toros cinqueño destacó el oficio de Rubén Pinar sobre todo la mano izquierda de Javier Cortés ya tengo ganas de verlo con una corrida que dé opciones y un excelente tercio de varas de Juanfran cisco Peña en el toro quinto ese que se llamaba fogoso y lo era de la seria corrida de La Quinta hoy tenemos cartel interesante segunda de la Feria de San Isidro en la presencia de el ganadero triunfador de la Feria de Sevilla Fuente Ymbro tu un ganadero eh que no quieren las figuras pero que la verdad es que ha arrasado en la Feria de Sevilla prácticamente con toda la corrida la presencia de tres toreros interesantes el fino sea Finito de Córdoba Diego Urdiales y Miguel Ángel Perera es el carteles de hoy un cartel que tiene más fondo más interés y esperemos que la cosa vaya bien contaremos de todas formas aquí en la radio también estaremos pendientes en todos los medios para que puedan saber hoy fue de Ymbro por tanto con Finito de Córdoba con Diego Urdiales Icon con Miguel Ángel Perera ya hay un tema hay un tema que que hay que tratar como hay que tratarlo es el tema de Antonio Ferrera no voy a lo cubran respeto discreción hasta que él hable es triste muy duro lo que ha sucedido merece que esperemos a que los doctores y Antonio nos digan lo que realmente ha pasado creo que es nuestra obligación de Ciudadanos de aficionados al mundo del toro respeto indiscreción en un tema tan serio tan grave como el que ha pasado con Antonio Ferrera tenemos muchos personajes esos temas que comentar recuerdo que el cartel es muy apetecible Fuente Ymbro Finito de Córdoba Diego Urdiales Miguel Ángel Perera y creo que tenemos ya al ganadero en ese caso triunfador de la Feria de Sevilla Ricardo buenas tardes bueno no me imagino que estas momentos deben ser complicadísimo sea incluso para ti que eres un hombre templado e sabía que hay intereses pero lo parecen a veces no lo pasa muy María sobre lo pasa muy mal pero bueno vive venimos de una feria de Sevilla en la que todos los premios Ella todas las aleluyas todas las llevado tu eh

Voz 4 03:07 ya solo y hoy hay que estar ahí yo viví y que me gustaría mucho que pudiéramos crearon un paso adelante no es que vaya más allá va

Voz 1395 03:19 ya se sabe lo que vio Antonio pidió uno

Voz 4 03:22 pues sí litos todo ha dicho no voy respete discrección que sí sí sí

Voz 1395 03:27 eso es lo que tenemos que hacer no digo una cosa que me pero qué está pasando tan mal como siempre a pesar de que la ganadería está respetada por todo el mundo triunfadora en Sevilla pero este es un un mal de cada día hay mala cosa sería que que no te importara no

Voz 4 03:41 a mí me importa lo que pueda pasar a esta tarde lo que puede pasar público autorial a puerta ató en la diez de la noche puede estar más contento no menos contento

Voz 1395 03:56 así el mundillo bueno así lo vives así lo sufre es que así lo disfrutas no pero es lo que puede estar contento porque ahora mismo lo último que ha pasado es lo de Sevilla en Sevilla podemos hablar todo el mundo ha hablado de tres todos los fantásticos tercero quinto sexto ideó un primero que lamentablemente no acabo de ver no yo creo que que con los premios en la feria yo creo que el trabajo cuando es sello muchas veces estar recompensado alguna veces no pero muchas veces recompensado y afortunadamente pues esto tiene recompensa

Voz 4 04:30 y es que d'Huez cruel pero que ha hecho lo que sí tiene a escribir y no le el otro día me preguntaron allí Sevilla sí

Voz 5 04:43 la de Madrid como va a ser digo no me preguntes fruta ahora sí

Voz 4 04:48 sí estoy metido en Madrid ahora en Madrid me acuerdo de padre hubiera mal no dio quisiera que otra torre no tan bueno que tengo hoy que expresen lo que saben a pesar de eso muerto casé muy bueno

Voz 1395 05:06 oye y además toreros se te casi Della-Casa fino está mucho tiempo en tu caso bueno Pereira también de la casa siempre Urdiales no lo sé

Voz 4 05:15 Urdiales menos porque hay mucha distancia hay tampoco le gusta hacer muchos kilómetros pero pero he tenido triunfos muy gordo no ni me acuerdo un día que tú te alergia corridas de toros

Voz 1395 05:26 sí sí sí sí

Voz 4 05:29 por el gran sí pueden el gran éxito de

Voz 5 05:33 o superior tu Capella estrellas día pero yo tenía

Voz 4 05:39 lo más relación tengo más relación personal con Perera con el continente

Voz 1395 05:45 han sido tres han sido los que han tentado muchísimo en tu casa muchísimo

Voz 4 05:49 sí están en función de la Casa Milà como si fuera un análisis de la casa he no colada no puede seguir no no pero pero lo quiero como si fuera un y de hoy hoy novia pasa regular

Voz 1395 06:03 no te voy a preguntar por tremenda mí Toni por pijo Theron Granero ni portero ni por talante me imagino que está

Voz 5 06:10 aquí porque valen para Madrid

Voz 1395 06:13 ya has pensado que que que era la cohesión que me

Voz 5 06:16 acaban de esa sí nos sirve la culpa si sirven y sirven porque otros resume

Voz 1395 06:26 bueno por cierto cuantas veces te vamos a ver este año en Madrid a tía ya ya a tus toros ya toros novillos seis te digo una cosa no se regala nunca nada

Voz 5 06:40 cuando se vienen seis veces esperan pero que no te marqué porque no

Voz 1395 06:44 también es verdad mira la cosa es que deja la si se puede ser intentar quedar bien con todo el mundo para para eso hay que mentir sea la verdad son como como son sufre lo pasará mal ojalá que por la noche te pase el lastre el estrés si aquí disfrutemos no quieren porque tremendo y tener ojalá enero Estero Taranto tienen porque no

Voz 4 07:11 no que siempre que me animaba Madrid un dato lo digo yo lo ven verismo mi mujer vieja ellos

Voz 1395 07:21 pero para para para confortar a los unos a los otros

Voz 5 07:26 que por qué hay que verla que repare esa está bien

Voz 1395 07:29 pues hay padres es es una ganadera y una próxima pero alma de la casa digas lo que digas en este caso

Voz 4 07:37 además la que más Vermont

Voz 1395 07:41 me gusta mucho que en lugar de esconderse la familia entera tiene yo voy a dar la cara a Madrid mucha suerte porque la suerte de ganadero es la suerte de los toreros porque entre los aficionados y ojalá que sea una gran empiece ya la segundo día bien esta feria de San Isidro un abrazo muy fuerte ganadero

Voz 6 07:57 ahora no

Voz 2 08:01 tertulia taurina de San Isidro Manuel Molés

Voz 1395 08:09 casi no le salía a la voz al ganadero no vamos a acercarnos hasta otra persona que además hace un papel que no es espectacular pero es un papel importante es Gloria Sánchez grande que da coordinadora de la Comunidad de Madrid de todas las actividades culturales de la plaza osea que no es fácil porque ahí como tres o cuatro Sala se fantásticas donde afortunadamente los aficionados pueden acudir para hacer sus actos sí importantes no es Gloria bueno ya Sánchez bueno bueno esta vez buenas tardes Manolo qué tal bueno me imagino que que a todo tren no porque son tres salas a cuatro

Voz 1431 08:48 pues es que son tres salas porque además todas con nombres muy toreros la vida vida venido Añez Cossío más las vitrinas exteriores de los vomitorios y entonces claro efectivamente además San Isidro es una feria muy larga ciclos la programación cultural abruma pero pero bueno funciona siempre muy bien y estamos muy agradecidos de la gente que que viene

Voz 1395 09:12 no sea que a pesar de tantas salas está todo perdido todo ocupado afortunadamente eh

Voz 1431 09:18 sí sí afortunadamente siempre de hecho yo le digo a los artistas hagan las peticiones casi en Navidad porque justo después de Reyes nos reunimos y vemos las propuestas artísticas para adjudicar salas y a día de hoy tengo que decir que ya no queda hueco no que que hay que esperar a San Isidro que viene

Voz 1395 09:38 bueno tengo ahora mismo estaba aquí el problema yo estaba con los compañeros y me decían bueno cuantas salas ahí ya hizo los tres grandes más de lo que tú me has contado no pero que le aconsejo que para que vean algo curioso que que no es habitual y que que la gente sume un poquito más de conocimiento dice afición a la fiesta Gloria

Voz 7 09:59 bueno a mí lo que viene ahora a mí

Voz 1431 10:01 como hay una exposición en la sala bienvenida que me parece muy especial son doce capotes de paseo bordados a mano por la Maestra Nati

Voz 1395 10:09 además una una señor Isabel tiene

Voz 1431 10:11 ochenta y cinco años sigue bordando a mano el está preparando un capote de paseo para José Tomás ahora para su tarde en Granada es una señora de los pies a la cabeza esa artesanía y las piezas que ha traído al atleta son maravillosas

Voz 1395 10:24 mira me recuerda una cosa ahí es que mañana pasado cualquier día de estos porque le tengo un cariño tremendo porque defiende las personas que forman parte de la historia real de la fiesta no

Voz 1431 10:34 sí además que las escuchas hablar y te cuenta como Antoñete le pide a su madre que el abordar un capote con la Virgen de la Paloma bueno

Voz 1395 10:41 historia viva yo sí yo le hice una entrevista de una hora para Canal Plus y y la verdad es que pase lo labra dijimos tenemos que terminar todavía no hemos empezado a contar cosas no la verdad es que es una historia viva y con muchas con muchas cosas a anécdota os invita evidencias e vivencias muy muy personal a dentro de muy poquito tiempo por tanto el recomendamos que que de cuando cuando vayan por la plaza no y que sí

Voz 1431 11:08 desde mañana montada la pueden ver hasta el veinte de mayo en la sala la bienvenida a las salas están abiertas por la mañana de diez a una y media

Voz 1395 11:15 por la tarde b6 siete bueno pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa paseíllo

Voz 1431 11:21 luego pasado mañana se descubre el azulejo en honor a Ángel Teruel ahora tu cincuenta aniversario de la confirmación de alternativa y también se le va a hacer un homenaje en la plaza al al maestro el Teruel por sus cuatro puertas grandes en Madrid por encarnar mucho no los valores de la Tauromaquia madrileña

Voz 1395 11:42 el doblemente las charlas conferencias todo eso mañana no por la mañana diariamente a las doce y media con las doce

Voz 1431 11:49 si luego no puedo dejar de recomendar la exposición homenaje al Viti te va a ser como una de las joyas de la corona se inaugura el treinta de mayo

Voz 6 11:56 yo

Voz 1395 11:58 sí por ahí dime una de las joyas que tiene esa posición anda

Voz 1431 12:01 pues el vestido con el que tomó la alternativa y la confirmó

Voz 7 12:05 sí sí ya de entrada

Voz 1431 12:07 eso deja así salió por la puerta grande que un vestido muy clásico no blanco lloro pero bueno también hay fotos inéditas de El Viti tanto en la plaza como personales muy bonito es todo una vida pues lo hemos intentado concentrarnos para que para dar un paseo por ochenta años de vida dedicada al toro

Voz 1395 12:27 en que sepa la gente Gloria que no solamente hay que ir a la corrida de toros sino que de la mañana la tarde todo el día hay una cantidad de de de cosas tremendamente atractivas que marcaron la historia que que descubren cosas muy interesante que no a lo mejor la gente no conocía que la verdad es una auténtica galería de de la propia Historia del toreo no es mi intención

Voz 1431 12:50 de hecho yo creo que se podrá entender mejor la corrida de la tarde si antes se da una vuelta por la mañana IB un poco y se empapa de de la cultura taurina de otra ganaderías anteriores matador dicho o pintores bueno al final no sabes perfectamente que los toros no solamente es lo de menos sino sino que es un crisol

Voz 1395 13:10 sí yo estoy ahora en en el estudio de Radio Madrid con José María Sendra que José Ruiz es la coordinadora y sin embargo no hay una pregunta que te seguros están haciendo algunos hay que pagar para ver alguna de esas cosas o no

Voz 1431 13:27 por desgracia esto la Comunidad de Madrid dentro de tu apuesta por fomentar la tauromaquia es que hay promociona hay produce estas actividades culturales para que sean gratuitas para para el aficionado cualquier persona que esté por Madrid este San Isidro puede venir por las mañanas a la plaza de diez a una y media de las salas culturales

Voz 1395 13:49 porque abiertas la tarde sí

Voz 1431 13:51 de seis a siete solamente se puede acceder con la entrada

Voz 1395 13:55 a partir de ahí a la gloria estaremos pendientes un abrazo muy fuerte y no

Voz 1431 13:59 gracias Manolo ya sabes esto mucho trabajo

Voz 1395 14:02 vale la pena que la gente además de la corrida se acerque a escuchar y a ver que son dos cosas muy interesantes para mejorar tu condición de buen aficionado

Voz 1431 14:10 el gracias Manolo a vosotros buena feria

Voz 1395 14:13 igualmente bueno pues vamos ahí hoy apetece mucho ver a Diego Urdiales aparecer la barbaridad porque además de Ricardo Gallardo no ha recordado que es verdad en aquel mano a mano con el torero francés y Julián estuvo sensacional con una corrida del hierro de hoy aquí la verdad es que ojalá que que tal y como está la cosa y cómo ha sido la corrida en Sevilla tengamos la oportunidad de ver a al al torero Urdiales como como como lo muestra en Sevilla mejor incluso que lo hemos visto en Sevilla el hombre fiel desde de Urdiales es de toda la vida Luis Miguel Villalpando Luis Miguel buenas tardes muy buenas tardes Manolo conocisteis yo yo creo que esto que estáis junto con yo ya lleva Montaño lo que quiero que quede sí

Voz 7 15:00 sí pues veinte que lleva de alternativa este año pues este pueblo

Voz 1395 15:05 cuéntalo Cuéntame el principio donde os conocisteis porque no es bien cierto vamos

Voz 7 15:11 me lo de esta aventura como lo fue pues empezó a Adán yo yo esto de una cuando yo toreaba entonces

Voz 1395 15:21 la he visto

Voz 7 15:22 todo le ha mella unos novillos no la verdad es que había olvidado hablar de de Rioja con buena forma bueno manera lenta pero la verdad es que mi deber me llamó pacto de una novillada ni en un pueblo aquí aquí lo que Galapagar cerca de aquí de Madrid novillada fuerte que pensáis que al no diez todo cedía su quince días tomamos la alternativa en acciones hace veinte años dime con no mucho es una cosa así de casualidad cuando terminó la corrida no la verdad es que no a lo que decía muy pues empiezan a hablar de toros empezó a escuchar ni hablar y no sé quién es igual aquí les puso mucho interés ya es parece ser que le dedica mucho interés lo que lo que yo más menos empecemos

Voz 1395 16:15 me hombre

Voz 7 16:17 hablar y tal como había estado lo mano terminaron matices que cuando las corridas pues se comentan esas cosas no la verdad es que con esos que pone muy así yo le veía yo he prestado atención ya don bien yo puedo ir en contiene tal ni de pera ya te venía desde La Rioja él estaba trabajando incluso eh porque pintaba a la gente del que cuando uno toreaba allí muchos años después de todo lo que tenía que que pintar pisos y demás aquí hicieron Juan a las cinco de la mañana venían todas las noches iba para para ya después eso es eso tuvo durante durante mucho tiempo y ahí pues el interés que el esas cosas y ahí empezamos ahí empezó lo hasta ahora

Voz 1395 17:15 que estamos hablando de cuantos años juntos

Voz 7 17:18 de porque en el último año de novillero ya sí

Voz 1395 17:21 ir a gente mucha gente no sabrá lo duro que ha sido para poder romper no es face ya Si tenía el cartel que estén ahora el respeto que tiene ahora ha sido pasito a pasito pero pero pero muy con muy complicado y muy duro para él eh

Voz 7 17:37 me dan muy duro para mí

Voz 1395 17:40 sabor otro samurái deja sí

Voz 7 17:43 yo hice aburrirse pues sí porque a mí una corrida de toros ni una hacíamos algo de campo pues yo allí algunos favores ves tampoco mucho porque cuando los toreros y es verdad que igual con los toreros nos están toreando luego tienen mucho compromiso y les es difícil atender es comprensible le hasta incluso haciendo muy muy poquito muy escaso de campo de los cierta muchos Toledo muchos en toda mi vida mucho digo viviendo el día a día con ellos en penales no se en cuanto grandiosos toreros pero con la con la higiene este la verdad es que ninguno y solamente solamente con esa uniese cada año más conversación yo esa ya es pues una cosa que que he vivido muchos años en esto Leandro muy pocas corridas de toros corridas de todo lo que queda de Landis vigile que a lo mejor se tiraba tres meses en plena temporada meses la oleada de interferir y de repente tenía que ir a un sitio como ha sido Bilbao como que no es ir a un sitio de pueblo por la primera plaza lo que tenía que venir a Madrid yo la vi yo pues de al cinta hubieran cuadro

Voz 1395 19:14 estas es verdad pintada muchas cosas

Voz 7 19:16 te héroe no olvidaba el pincel sino una cosa no nos avisan

Voz 1395 19:21 corrido los dos ahí peleando peleando pero analizando y ahora que que Gloria no que que bonito que quedó que son pasando no eh

Voz 7 19:29 sobre todo una satisfacción personal que de que lo que

Voz 8 19:34 sí lo claro cada uno de los dos

Voz 7 19:37 lo que sí es cierto también es verdad porque yo soy así hay dos claro pues se lo cuando cuando cuando empieza pues se de yo ya con años de en la profesión y a día la dureza incluso más que él no acudí a lo mejor intentando transmitir desde que ese camino que queríamos que él quería llevar que yo invitaba porque a mí también forma de pensar de cómo se debe ser el Toledo pues no es fácil porque también de acompañar mucha charla

Voz 9 20:14 no no digo a cualquiera porque

Voz 7 20:16 además el salirse de ese camino sería ridículo haría el ridículo jugar tampoco mantenerse mantenerse en esa en esa en ese en ese concepto con esas corridas de todos los toreando tan tampoco

Voz 1395 20:32 no hay muy difícil

Voz 7 20:34 en el sitio valor mucho amor propio

Voz 9 20:37 Bush muy convencido de que eso es lo que

Voz 7 20:39 la verdad ya que te llene y lo que algún día puede llegar puede llegar a estar llegando está llegando ya cumple lo cierto mira yo creo que llegar llegar a llega otra cosa después la recompensa otra cosa son desaciertos historias que que no quiero dicho ya ya pero lo que sí ha llegado ha sido una cosa que un tío que el año pasado pero de no hace tanto de la Unión

Voz 1395 21:07 así desde el mes de marzo A

Voz 7 21:10 el mes de agosto no se viniendo de Toledo

Voz 9 21:12 una aquí nadie ha ido tu vida

Voz 7 21:15 han puesto todo el verano en una ladera sin que nadie pasara con botijo de agua algo irresistible al sol sin se convencido de que de que de que algún día tenía que perdón tenía que que que que salirle y tenía que venir ese momento llegó Mi fíjate hasta el punto de que estaba convencido ahora que ha pasado se puede decir que no pasa pues puede regentada hasta una efectivamente yo decía que bueno lo leamos Bilbao y le digo le digo después de tanto tiempo dijo Javier dio que bienvenida ahora que invistieron toreado dos debido a mí lo que realmente ahora mismo me viene bien es que si yo he visto de Toledo están dando para toda la temporada que cuando me vista de torero que hablen de que es una de las de las cadenas de la temporada eso es lo que realmente a mí me bajo estival de ballena

Voz 1395 22:16 fíjate es casi un milagro es la verdad verdadera es casi un milagro porque esto es un oficio el oficio que practicarlo no yo sin practicarlo era capaz de hacer lo que ha hecho bueno ahora triunfador en Sevilla y un día el levantó el de Camas maestro Curro Romero a mí que me gusta es uno de de La Rioja que le echan humo malos gusto eh

Voz 7 22:38 lo que pasa es que es verdad es verdad y lo digo pues lo lo cierto de la paella para él suponerse digo que esas cosas ya han llegado porque los toreros no solamente porque cada uno puede andar en el torneo de muchas formas y lo explica muchas veces llega una entrevista se puede ser figura del toreo se puede de toreros valientes de mucha Juanma te puede es una forma de él que es una forma que tiburones que han sido y siguen siendo sí son son son referente si infinitos en el toreo como Romero o como se diga cómo es el dinero común mi paisano André

Voz 1395 23:14 sí sí señor te mandamos un abrazo

Voz 7 23:17 como el camino toreros desde esa época que ahora mismo lo lo lo ha miden de esa manera y que me digan las cosas que le dice a un modelo que viene dice de este cierto de ese desierto eso ya llego yo ahora lo de los fans allá allá a ella

Voz 1395 23:37 no no tendrá que ir aumentando porque si en Sevilla y era por estar hoy bien como estuvo ayer en esa línea de de La Rioja no estuvo tremendo con esta ganadería poesía

Voz 7 23:49 yo no tendrá que aflojar un poco no no tendrán que aflojar lo que pasa es que Luis que yo luché porque me da yo recuerdo y la historia se repite y esto no es que yo lo invente yo hablando con Ortega Cano precisamente al otro día me decía ya tendrás echándose la verdadera digo che no pero sin duda en el invierno aquel habíamos hecho ochenta noventa ahora no es capaz el ochenta o noventa eso está claro

Voz 1395 24:19 el Sevilla cuantas has hecho

Voz 7 24:24 puede puede el Sevilla hecho en las que tenía hechas la de hoy es la primera y la segunda de Madrid y la tercera la de Madrid

Voz 1395 24:31 este sistema de risa que no no ha llamado nadie después en Sevilla

Voz 7 24:36 nadie de momento

Voz 1395 24:38 todo está al revés no tiene tiene sentido vamos a ver

Voz 9 24:42 pero vamos que lo de te lo digo porque me lo pregunta por qué tal

Voz 1395 24:45 no no no Macy's que viene

Voz 7 24:48 si en esa situación en esa situación vida diferente acciones día de de un torero que a lo mejor no va a ser nunca esa figura de de de criminales que no bajen y luego pretender tiene porque te Urdiales es un modelo de la vitola de de de los que hemos mencionado antes

Voz 1395 25:09 María bienvenida al día

Voz 7 25:12 en de todos esos toreros que que cuando él quiere vestir el una feria un cartel de un cartel de tronío de caché del este es el hombre que lo vi esos lo que son es doctora yo estoy jodido hoy afortunadamente estando para el año pasado con tres orejas de Bilbao con dos golpes que te digo oye es capaz de poner el cartel de billetes del Madrid eso eso sí que es difícil con lo por lo tanto si es un torero que interesa

Voz 1395 25:39 sí claro yo no tengo populista que no lo es no sé el otro para aficionados

Voz 9 25:45 es más mano dos perdona es que yo creo que hay que no estamos valorando realmente mira llevamos mucho tiempo unos escuchando mucho tiempo decir ya mucho tiempo por interés de alguno

Voz 7 25:56 es que ya no hay afición a como que no

Voz 9 25:58 la persona no no no no

Voz 1395 26:01 cogido pues estará presente más pero vamos

Voz 9 26:04 con eso es lo importante crear toreros que sean capaces de llevar al aficionado a los toros Ike durante todo el invierno como a que hubiera de sigan hablando de todos a través de los toreros es es una cosa muy importante también creo y aprovecho para decirla y no es que sea esto pero igual que mi tío Ordóñez cambie no Antoñete y hablo

Voz 7 26:28 de de hechos concretos y reales

Voz 9 26:30 es decir dormir referentes de torero o el pueblo y llegó a decir es muy bueno que no se haya perdido Urdiales tener a mano eh porque hay muchos Palero chavales jóvenes

Voz 7 26:41 a lo llaman que a mí me llaman

Voz 9 26:43 Palestina que su referente y que gracias

Voz 7 26:46 el que ven y que mirando juicio esos importan nada es todo

Voz 1395 26:51 es una cosa yo Miguel ya hacía tiempo que no escuchaba a nadie hablar con el corazón con la verdad no es muy bonito que dejemos de contar cuentos chinos que hablemos como se habló toda la vida en el mundo del toro con Educación la justa

Voz 7 27:07 qué pasa con la verdad de lo que

Voz 1395 27:10 es lo que te lo que sabe se ha hecho para tenemos para bien o para mal lo que debía cambiar el sistema y ojalá que que que fuera sino primero que tiene que ser había que empezar a cambiar un montón de cosas donde están los apoderados dónde está

Voz 7 27:24 yo pues ya está se puede ahí yo no sé yo duraría

Voz 1395 27:28 lo que eran eran importantes serán fundamentales Iggy defendía al toreo dónde está

Voz 7 27:32 pero mira lo que pasa es que ahora hay hay es un sistema que no lo digo así a que el oso de que a mí a mí

Voz 9 27:42 línea han llamado como te digo la mayoría de ellos andan diciendo para ir uno de hecho no no no

Voz 7 27:48 pues uno está loco muy poco de esto

Voz 10 27:51 no hay quién le hable con él de dinero yo sé el dinero que tiene que Andalucía es donde lo tiene que

Voz 1395 27:55 ya en la plaza de la piel

Voz 7 27:59 yo hecho lo que yo no estoy veinte años cuando urdeales paquete quedó cojo natos como ha pegado para que ahora tu venga a reírte del iraní ahí no

Voz 1395 28:08 da no dame un abrazo que la segunda parte cuando te llega un abrazo Puerto suerte para hoy

Voz 11 28:17 no paras de hablar de preguntas a toda la familia no dejes

Voz 12 28:21 de mirar por Internet en la Audi Center Madrid Las Rozas seguirá sucediendo eso que llevas haciendo durante meses soñar con tu nuevo coche pero configurando lo mediante gafas de realidad virtual en una exposición con más de veinte modelos nuevos de la gama Audi o eligiendo entre el mayor stock de seminuevos de dirección en Audi Center Madrid Las Rozas cumplimos sueños

Voz 13 28:44 salir de dieciocho de la A seis carretera de La Coruña Imanol Arias y quiero presentaros el coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez que protagonizó junto a Cristina de insta en el teatro Infanta Isabel de Madrid

Voz 14 28:56 venta de localidades en taquilla del teatro teatro Infanta Isabel

Voz 13 29:00 mientras la carta no llega el coronel lo perderá todo menos el amor de su mujer y la dignidad el coronel

Voz 14 29:06 no tiene quién le escriba dirigido por Carlos

Voz 1395 29:09 los médicos también

Voz 15 29:11 necesitamos tener un seguro Mutual Médica es la Mutualidad de los médicos la protección que necesitas desde mil novecientos veinte Mutual Médica está contigo de médico Américo para proteger teatrillo a los duros Mutual Médica confianza mutua no se encontrará Mutual Médica punto com

Voz 16 29:29 una carrera donde participa cualquiera te llenan de polvos de color y hay risa y música no me parece serio la verdad ya verás como al final te animas

Voz 17 29:37 en la carrera colores contra la violencia todos somos bienvenidos el domingo diecinueve de mayo en el Paseo de la Castellana suma Matos pasos a la carrera más divertido hay Solidaria información e inscripciones en colores contra la violencia punto com y oficinas de correos

Voz 16 29:50 patrocina Go trae punto com compra tu próximo coche sin salir de casa

Voz 1 29:55 eh

Voz 1395 29:59 vamos ya con el último protagonista de hoy con un amigo un compañero un excelente periodista que está justamente pasando estos días aquí en Madrid viendo la Feria de San Isidro San Isidro que estamos hoy José Luis bueno bueno bueno iba a decir te pone anoche como siempre por la noche buenas tardes y buenas tardes buenas tardes buenas tardes estaba el gana el caladero no tranquilo pero preocupado como siempre no Ricardo te refieres y Ricardo además ha estado muy suelto dentro de lo que cabe

Voz 6 30:30 joe tiene tiene Burt digamos que tiene al PIB pero muy apasionadas no como siempre pero vamos a ver quién encuentra bien buena señal

Voz 1395 30:39 no hombre bien dentro de eso él le ha hecho lo que lo que tenía que hacer ha dicho no y además viene con la mujer y con la la Familia completa dice hay que dar la cara todas la familias todo el mundo para acá

Voz 6 30:51 pues de lo que toca no y eso debe dar la cara la verdad es que Ricardo es un ejemplo pues que me vivir no por obligación sino por devoción concurrir seis tardes en un año en Madrid supone una capacidad de dar la cara impensable nuevo increíble no le gusta venir pero hubiese gustado ir a triunfar y me gusta venir lo justo porque no es fácil éxito claro

Voz 1395 31:16 el Sevilla con tres toros indiscutibles y uno posible también se ha un cuarto pero la verdad es que que fue bueno se ha llevado todos los premios de de Sevilla sin embargo le cuesta muchas figuras no en este ahora diría que ahora mismo es una gradería buena que viste que bueno y que yo creo que debían de estar pegándose por ella

Voz 6 31:38 bueno lo que se dejan llevar un poco con los tópicos por los modelos los hechos antes has tenido un invitado protagonista en este caso al apoderado Villalpando judiciales que el año pasado tuvo un éxito memorable en el Madrid con la corrida de Fuente Ymbro la había tenido ya tiempo atrás en Logroño

Voz 1395 31:55 pero no por Castella

Voz 6 31:58 la tarde fantástica y hoy vuelve con otra de Fuente Ymbro que es la gente con capacidad de apostar y voluntad cae muy importante de apostar pues apuesta por corridas que les puede dar no

Voz 1395 32:10 pero fíjate después de lo de Sevilla me decía apoderado no tiene ni un contrato nuevo el sistema

Voz 6 32:18 o sea lo polio viene a ser lo Pippo no pues tienen un sentido gremial y de defensa colectiva que pone muy complicado salir adelante no hizo mal de penados corrida con el problema pero la verdad es que es injusto que torero la condición de esa cualidad esa capacidad ejemplarizante como es ese tipo torero espejo como es Diego que no tenga o no tenga más frecuencia en presencia de Morato claro

Voz 1395 32:47 ya bueno pues es posiblemente sea un tipo torero pues como lo fue Antoñete de cada uno su distancia no toreros de notaría mucho denostar a lo mejor no estar muchas ferias pero tampoco es de estar sentado no

Voz 6 32:57 hombre por dejó si se lo pierde el torero no lo perdemos todos los eh

Voz 1395 33:01 sólo por eso por eso porque oye qué bonito es igual

Voz 6 33:04 lo hablaba yo estoy convencido de ello que ahora que con el éxito de Pablo Aguado de los chavales que están empezando van a descubrir que es posible triunfar y ser figura ahí están en lo más alto partiendo de la calidad porque si el que está mandando arriba o marca la pauta económica es torero de calidad esos pobres forzado Valero habérselo menos de menos depurado pues en el espejo que ese no y por tanto que ahora que vean triunfar a toreros como Diego pues que los chavales vean que por ese camino se puede hacer rico famoso de triunfar ser feliz claro si ven que por ese camino no hay recompensa de ningún tipo pues se complica muchísimo

Voz 1395 33:48 bueno fíjate lo que nos gusta mucho que tú conoces muy bien esas fino no todo era como algún día lo llamando

Voz 6 33:57 Juan no

Voz 1395 33:59 caridad especial pero también desaparece ahí pasa tiempo Infiniti de repente nos acordamos que está ahí no que no que bueno sería que tuviera cierta regularidad por lo menos la regularidad con con los genios no no parece que no pero

Voz 6 34:15 claro eso la regularidad mejore más propio de un ingeniero que no si esto de los artistas son como son cuando surge

Voz 1395 34:23 además por que una cosa estoy pensando fino hiper era se han hecho y han vivido Ian ya ya han mejorado y han pasado pocas duras en la en esta ganadería esta finca

Voz 6 34:35 oye no yo estoy convencido no no sólo preguntado Ricardo pero estoy convencido que las madres de muchos de los Toro Rosso y todos los toros que se le hoy las habrán aprobado coreadas por Juan por Perera no no porque seguro vamos eso que tienen un porcentaje de de vacas toreándose desde acá sacada increíble no de toros es tocado

Voz 1395 34:59 si no fuera capaz

Voz 6 35:01 qué gustazo no tú lo del campo dice por Dios a este este tío eso eso en la plaza sería algo ahora mismo es necesario y urgente que compareciese no porque estuvo bien

Voz 1395 35:15 en eh hoy en Castellón

Voz 6 35:18 y arrebatado imperfecto porque Alarte no puede ser perfecto con al que Vegas un tío con lo mejor estaba sufriendo delante de la cara del toro porque toreaba porque se le nota que ha toreado menos de pepero ese sentimiento de de dolor y de gozo a la vez se eran las faenas de Delfino le creaba un ambiente y unos un encanto muy especial que es lo que ha sido el toreo no porque especialmente fáciles de lanchas un toro pues a lo mejor no te transmite la realidad de lo que se aquellos por mucho mérito que tenga claro

Voz 1395 35:48 pues ojalá que que hoy en vista lo de la corrida que suena como el mucho ganadería te suena tremendo indómito pijo Otero Jara Nero dit pero Taranto te suena algo si me suena casi todo eh eh

Voz 6 36:02 sí sí él ha puesto especial empeño me corta Ricardo en la corrida de hoy porque siempre hay un toro que le ocurre a todos los ganaderos que quieren meterlo y que al final por una serie de de circunstancia o por los veterinarios que por lo que sea no se ha contado pero claro sólo costaba hay un toro ciento cincuenta y cinco que fui a Valencia innoble ajustados los veterinarios de Valencia donde digo yo si lo lo devolvieron que fui a Sevilla y lo devolvieron porque a los toreros a todo el mundo le parecía muy grande

Voz 1395 36:32 Israel ya él no sí

Voz 6 36:34 pero no viene aquí porque aquí no sé qué coño ha parecido con perdona al que no va a acabar en Bilbao pues es por eso digo yo que siempre es el ganadero siempre tienen ahí me quito doce oye pues Javier me gustaría Hay que vivir no las pueden componer a su gusto pero esta es una de las corridas que según él

Voz 7 36:51 el que ha comentado

Voz 6 36:54 sí al seis además se juega mucho porque fíjate si fue el triunfador de una gran corrida en otoño no en Madrid ha hecho una gran corrida que ha sido la cola triunfadora de la Feria de Fallas que digamos que es la la que viene a continuación en plazas de primera no

Voz 1395 37:09 sí

Voz 6 37:09 sí sí ha hecho a una gran corrida que viene a continuación en Sevilla la otra plaza de primera

Voz 1395 37:15 además de por sí sí sí sí bueno vamos a ver esta tarde lo disfrutemos todo lo que va ya está ya está del con los nervios puestos ellas que ya los tiene ha alterado no pero bueno apetece mucho el cartel es mucho la ganadería bueno pues además la triunfadora de de

Voz 5 37:34 creo que ha puesto no hay billete ya no hay localidad

Voz 1395 37:37 o sea eso no hay

Voz 5 37:39 cuando haces cuando hay billetes Villa

Voz 6 37:42 te te tenéis todos muchos con un abrazo maestro

Voz 5 37:44 a mí no me hasta siempre

Voz 1395 37:47 no pues había que decir algo no habría que decir que que que bueno que ya han salido los casos de las corridas para para Bilbao a ver qué hay dos así como duras que son Victorino Miura seis para habituales Torrestrella Fuente Ymbro los la más alta ahí Garcigrande veteranos del Río Jandilla y Zalduendo te digo una cosa viendo las ganaderías casi puedes adivinar quién las va a torear no nos repetimos más que eso estamos ya a punto final no falta cuando la faltó minutitos estamos ya minutito bueno pues recordarles que estaremos mañana también sí eh mañana estaremos con todos ustedes mañana el cartel es David Galván Juana Ortega a Galdós bien lo de Ferrera yo creo que prudencia tranquilidad y respeto vamos a ser hacer las cosas como hay que hacerlas ya habrá tiempo para contar las cosas y para que él pueda espesas yo creo que un torero como él hijo como cualquier persona que esté en este mundo hay que guardar respeto Hinault sentar cátedra que puede estar equivocado un abrazo fuerte esta mañana

Voz 0684 39:06 sabía que no defraudó para la vamos a pescar no los Notre pero aquí