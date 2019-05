Tertulia de San Isidro (16/05/2019)

Voz 1395 00:00 comienza en la onda media de Radio Madrid en el ciento cuatro punto tres de ser más la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés saludar muy buenas tardes Esther es efectivamente en especial de la Cadena Ser por San Isidro idóneos imagino que acusándolo por el ochocientos diez en onda media seguramente estará por ahí de Radio Madrid ciento cuatro punto tres de la FM ser más Madrid o no cualquiera de los sistemas que que hay por tanto donde estés lo importante es que nos encontramos todos los días hasta ahora todas las semanas menos el sábado el domingo programa especial es el de ser tradicional de de siempre bueno déjenme que les cuente que hoy vamos a tener primero que nada es decir que está frente la técnica María Jesús Rodríguez y a la coordinación y producción María José Ruiz decirles que hoy tenemos una corrida interesante al menos en la ganadería con toros de Valdefresno y Fraile Mazas que viene eso menos casi lo mismo cuatro de Valdefresno a lo contaremos dos de Fraile Mazas ir decirles que ayer ayer fue la corrida de Fuente Ymbro que que vio Fuente Ymbro ganadero la otra cara de del éxito porque en Sevilla hubo cuatro toros francamente muy buenos tres excepcionales y uno que se podría añadir también en Madrid la a tan solo uno uno nada más que uno el de Perera que lo entendió bien ya que no lo entendió bien y no entendió nada fue un tal Gonzalo Villa un presidente que regaló sin fundamento la segunda oreja osea la puerta grande a Miguel Ángel Perera que estuvo francamente bien con el toro pero era de una oreja y nos lo mismo una oreja que dos menos en Madrid hay que medir las cosas y desde luego lo Gozalo Villa al que no conozco no tengo el gusto de conocerle ayer no estuvo es lo que debe ser un buen presidente de una plaza de toros como la de Madrid la afición grito que fuera del palco fuera del palco en ese momento lo hizo con razón hay que ser buen aficionado para ser buen presidente de Madrid y de momento ayer se equivocó metió la pata o le dio algo raro pero yo espero que su comportamiento de aquí en adelante sea más ajustado lo que es la categoría de la plaza de toros de de Madrid vamos ya con los toros por tanto vamos a poder hablar con el ganadero José Enrique Fraile José Enrique buenas tardes buenas tardes hasta acá hasta que me acostumbre programa delatar Dexia casi siempre digo buenas noches de los domingos vienen porque la gente lo entienda vienen el cuarto de Valdefresno tres de Fraile Mazas la diferencia

Voz 1 02:48 cuál es si la hay no no no la la misma mantenemos los desde el segundo hierro el de Fraile Mazas o o tenerlo para un posible futuro y demás

Voz 1395 03:02 edición también si el yerros

Voz 1 03:05 de con el que iniciaron los frailes la ganadería el de mi abuelo y estaba en la asociación en su tiempo lo pasamos a primera un poquito por recuerdo por por por todo pues hay esa es hindú es indiferente tanto lo de Valdefresno con Hermanos Fraile mismos sementales vacas misma selección mismo todo mejor servicio

Voz 1395 03:24 era una cosa muy clara estafa esas familias no de de los cuatro hermanos quedaron tres medios hijos de todos lo que sí hacéis de verdad es trabajar y produzca Guitar en Un invierno feísmo pasáis es limpiar no rabo de la vaca ahí trabajando luego unas veces mejor peor pero yo conocía poquísimo ganaderos que estén tanto tanto y tantas veces en el campo preparando luchando trabajando sin vacaciones prácticamente nunca eh

Voz 2 03:57 la verdad que nuestra vida Hay

Voz 1 04:00 entendemos así y además seis novia hace frío y sí que he jodido

Voz 1395 04:05 si me dejas agradable estoy dieciocho con la voz

Voz 1 04:07 toma pisando barro oí y si es así pero también una pulmonía que cogeré

Voz 1395 04:12 también no sé si pues mira atento

Voz 1 04:14 la gripe o el catarro es hoy y aunque tenga veintinueve de fiebre tienes que ir por la mañana ya a estar con el ganado porque aparte de todo pues oye lo tendremos nosotros pero pero con todo gusto del mundo porque también yo me siento un privilegiado de de estar en torno con el toro en invierno en verano con la dureza con la con la grandeza cuando hay satisfacciones y cuando hay momentos más difíciles es verdad que el que que es largo estos a el trabajo que por detrás muchas veces no se ve pero también es una cosa que tenemos asumida Hay hay también con oye pues con gusto con gusto de de poder a poder estar detrás

Voz 1395 04:56 la verdad es que la familia la familia de de todos los hermanos y tiene esa sabes trabaja una barbaridad ahí avistado categoría al toro de Salamanca no desaparecido tantas ganaderías yo no he visto revisado algunos carteles antiguos no de la Feria de San Isidro no la primera que empezar más que con cuatro corridas y una novillada la mayor parte un setenta por ciento eran ganaderías de Salamanca por muy por encima de Andalucía muy por encima de cualquier otro lugar no fíjate la cantidad de ellas que han desaparecido que eran importancia irían pluralidad distintas unas a otras no

Voz 3 05:32 pero lo vuestro papá mucho el

Voz 1395 05:35 nació que se ha quedado en el Campo Charro e iba a nivel de ganaderías que pueda estar en Ferias

Voz 1 05:41 eso es verdad la verdad que es una pena que acabas de decir de de la ganadería que han ido desapareciendo durante toda la historia

Voz 2 05:47 y más recientemente

Voz 1 05:49 me lo que él nos toca a nosotros que en el encaste Atanasio Lisardo la que el encaste Atanasio era una ganadería emblemática en la que se formaron en Salamanca gracias a los éxitos que que que que tenía Atanasio piezas en los últimos años ha ido a parte de la históricamente las que desaparecía los de los Fatah blanca los cuales la lo lo tiene un montón de ganaderías en la última década el paro ha sido para el encaste nuestro y ahí sí que tenemos la obligación y el deber de defender el encastes sí que es humor de los pocos que hemos quedado allí era el más el más representativo de Salamanca

Voz 1395 06:23 mira te voy a contar una cosa yo conocía Atanasio en una entrevista en Irán personaje curiosísimo no te cuento una una pequeña maldad ya pasado yo supongo que tiene mucha gracia estaba esperando que venían unos caladeros portugueses que querían comprar unos toros pues pase mentales para el que fuera no de repente llegaron esencialmente conmigo chaval yo me fui con él y les enseñó ya de repente vieron aquí un cercado con ocho días toros fantástico estos estarían todos estos son los aumentar de otra casa esto no se pueden tocar se viendo aquí para ya viendo más toro por todos los sitios ya al finales decían ellos me gustan todos pero los los los que hemos visto al principio los sementales de la casa eso que no que eso no se pueden sementales pues al precio que sea nos llevamos de ahí no éramos sementales de la casa

Voz 4 07:13 no hay ahí hemos

Voz 5 07:15 dio la no creo

Voz 1395 07:18 a tu teléfono pues les vendió esos pero no eran los sementales de la casa

Voz 5 07:22 era lo sabían no pero pero

Voz 1395 07:25 no vamos a San llevaba lo que tenía que no eran relativas en verán personaje yo lo que recuerdo de él es un personaje muy muy espabilado muy listo no

Voz 2 07:35 sí eso siempre lo digo yo y por eso por eso llego adonde adonde llegó la pena es que que no haya tenido continuidad esa genialidad que la genera que tuvo porque todas las figuras del toreo en esa época vivían en su casa Illa Hesperia la la corrida estrella era siempre la de Atanasio pues eso es una pena que no haya tenido contiene la pero bueno nosotros seguimos con ello oí es verdad que es una ganadería muy peculiar muy característica con unas cosas muy muy suya Si y es una suerte el el poder tenerlo en las manos dentro de las dificultades que tiene también es agradaría que ha vuelto locos a muchos ganaderos por su carácter por su forma de tantos sanitariamente como comportamiento volvía locos

Voz 6 08:20 al final lo ganaderos que suele compraban vacas a

Voz 2 08:24 así a los toreros que cuando iban allí desean y esto como es y luego el toro llegaba a la plaza ahí dice podía triunfar con él

Voz 1395 08:30 incluso que parecían poquito mansito acababan vistiendo no era una ganadería importante no mira vienen campero bien es medio viene que era sucio viene madrileño Cantín y yo bien pero pues a ver si regido lo que tenga que venir ahora que respondan a alguno te enamoras especial que después atrás cómo saldrá pero que que has visto desde pequeño crecer y te da la sensación de que a la fuerza

Voz 1 08:56 es en este caso la ganadería sin la la la corrida cinqueña entera con lo cual he tenido un año más para p'alante llegue para hacerles seguimiento para estar con ellos IS año más sí que es verdad que te hace que los conozcan más todavía porque el cuando empiezas a conocer es cuando aparta amabas a partir de los tres años y medio luego ya durante la temporada estas en pues ya cada toro tiene su nombre su números

Voz 7 09:21 Pau sumó su sitio

Voz 1 09:24 para ir donde quién Lobato leal y ahí es cuando realmente los conoces en este caso tiene un año más para conocer los hiciera si es verdad que la corrida puede pues si tengo esperanza con ella y con toros que que le he visto gestos y cosas en el campo que que te indican que que la plaza pueden pueden sacarlo van varios de varios pues por tipo por forma por comportamiento hoy por familia

Voz 1395 09:51 os Enrique en que haya mucha suerte porque la suerte del ganadero esa suerte también dar espectáculo esta tarde un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el trabajo y ojalá que trabajo ahora resulte resulte lucido hoy valga la pena a ver si fíjate haber dedicado cinco años a cada uno de los toros fíjate lo que es y ojalá que que que este en la idea que que habéis tenido no para para que te echa

Voz 1 10:13 a ver si a ver si nos hacen caso a todos los consejos que le hemos dado ahí sí bueno si tenemos suerte de una una gran corrida de toros Si los toreros entiendan con ellos sí quiso que todas las desgracias nuestra es que la gente salga toreando de la plaza que el aficionado nos del reconocimiento que qué es lo que más nos gusta al ganadero después de de lo que hemos hecho por ellos

Voz 1395 10:35 un abrazo ganadero suerte un abrazo muy fuerte

Voz 8 10:39 no

Voz 1395 12:27 bueno pues si hablamos de de Madrid hemos de la Feria San Isidro hablamos de alguien que ya batido tantísimos récord fue tan tan respetado tan triunfante en esta plaza Paco Ruiz Miguel está me imagino que por su tierra y por los barrios me han dicho que estaba esta mañana en los barrios no Paco

Voz 16 12:45 no estoy en Renault los bares aquí hay una novia

Voz 1395 12:48 sí de la de la escuela del Campo di Bari

Voz 16 12:50 que es la que yo llevo también estoy aquí en un sitio maravilloso que tú lo conoce que los barrios

Voz 6 12:56 es precioso en una plaza y a tres hijos eh

Voz 16 13:01 y un entorno en el parque

Voz 1395 13:04 es una maravilla disfrutas más dando clases que toreando no han sido cincuenta años de la tierra arriba cincuenta es verdad que disfruta

Voz 16 13:15 esto Manolo yo disfruto ahora mismo dando pronto

Voz 1395 13:18 los chavales que una cosa era una cosa con la bronca es necesaria eh

Voz 6 13:24 en este oficio termina

Voz 16 13:26 porque a mí me dieron tanta era muy torpe y no era muy torpe imagínate si yo encuentra uno explicando en una cosa y que no loco a vuelo

Voz 1395 13:40 digo una cosa que es la sepa la gente quién fue tú maestro Ortega Rafael Ortega

Voz 16 13:46 más importante unos uno de los toreros más importante de todos los más puros

Voz 1395 13:51 más puro y más y más maltratar yo

Voz 16 13:54 no no no quiero no quiero cae en el tópico que siempre se suele caer pero este ha sido uno de los torero puro puro puro de del escalafón de de la Tauromaquia

Voz 1395 14:08 momento de la Casa Paco te llama conlleva

Voz 16 14:10 de Antoñete el lo enseñe te lo decía siempre

Voz 1395 14:14 te cuento vamos a es que todos nombrado no hundían Jaén y naturales que era la había pegado en su vida no adivinaba nunca dejaba el final y el principio de se lamentó

Voz 16 14:27 en la serie con una serie de naturales con el pase de pecho en fin menear eso lo hacía el reparto

Voz 1395 14:34 bueno pues él no me no me decía nada yo estoy yo estoy nada tan montando montando unas imágenes de Rafael Ortega lo vio dijo no me ha dicho usted es lo mismo lo llamé por teléfono digo ya ha engañado que esto

Voz 5 14:49 no estoy viendo ahora a me estás viendo a mi no Rafael Ortega y es igualito que que que está peor que yo he ido lo que ya dijo que no pero lo adoraba eh yo

Voz 16 15:04 acción torero importantísimo para para para muchas generaciones Manolo

Voz 1395 15:08 no yo dieron les dieron en la categoría de la espada lo importante has gastado ni nada

Voz 16 15:13 pero a una que hicieron los Dominguín es cuando llevaban a Luis Miguel llevaron Antonio Ordóñez apartarlo Purito ahí para apartarlo Un poquito ver ciclo de de del camino de la pureza

Voz 6 15:24 sí ahora Calvi tu era gordito y entonces claro no hay pero sí pero

Voz 1395 15:30 vete ahí sí señor impresionan Paco cuántas tardes en Madrid aquí hacia la temporada eh ha matado noventa y dos de Miura noventa todos yo mio

Voz 17 15:40 no no no no no no no Manolo

Voz 16 15:43 a miuras no no mentido siente miuras

Voz 5 15:45 yo no te quito ocho portada el mundo manguito ocho de momento Caixa pero por amistad es quizás yo yo yo Demi

Voz 16 15:52 la quitarle un torero ocho de mí un juicio

Voz 5 15:55 quién te Miura Victorino ocho

Voz 16 15:57 el nueve

Voz 1395 15:58 tenía tiras Pablo Romero

Voz 16 16:02 veintiséis frente sí

Voz 1395 16:04 ya Muqtada al es altillo

Voz 16 16:07 Pablo era Monteira y Betis partidillos mandado unas pocas Madrid que daban somos Moreno que pero bueno eso ya pasa mas no lo eso ya ha pasado Pinilla

Voz 1395 16:17 yo quería preguntarte es una cosa siempre siempre Madrid tenían la temporada siempre

Voz 16 16:23 que sí que sí que es verdad yo llegaba Madí espero pero cuando me estaba vistiendo un calvario el escucharme ya podrá Paco Ortega que Dios lo tenga en la gloria casi una persona es también muy importante en mi carrera en mi vida y me decía Paco hoy es un día muy importante para nosotros decía para nosotros y al que se tiene que era yo soy pues yo le decía Paco no se preocupe usted porque entonces los toreros le hablábamos la apoderado

Voz 1395 16:52 como tiene que ser ya los banderilleros

Voz 16 16:55 no siempre gusté que hoy hoy la sensación que tengo es que hoy va a salir las cosas bien salíamos pues con cincuenta cuarenta y nueve sesenta de toros todos los todos los todos los años

Voz 1395 17:09 todos los años es la temporada en Madrid con ese tipo de averías deberías tantas alegrías bueno pues te digo una cosa seguir llama no tengo muchas veces porque es un ejemplo doce de lo que es Madrid donde ésta se quedó ahí tú que has triunfado tanto

Voz 16 17:23 mira yo no sé cómo estaba el tema yo te lo cuento no lo yo te lo cuento en Madrid tienen los toreros que para llegar a Madrid se tienen la presión de Madrid se tiene que preocupar de sumen nada nada de tu mente que la mente que la mente del torero esté la habitación y esté pensando en Madrid esté pensando que tiene que está bien inhala no y ha aceptado a Madrid yo veo yo ha visto toreros es la puerta de ella con la he visto mucho sitio antes ir a Madrid y lo he visto que está jugando la vida en pueblo en cosa llegaron a Madrid lo veía no veía con una cara de preocupación

Voz 1395 18:08 sí

Voz 16 18:09 así es ese y entonces yo decía agua de los ríos casi una persona también en mi en como banderillero muy importante para mí no psicológicamente yo le decía aguas Luiz fíjate como bien y lo hemos visto hace tres días

Voz 7 18:26 quizá la vida y lo veo arrugado de asustar lo veo

Voz 16 18:30 como si me caí al mundo en lo harto no

Voz 1395 18:35 yo estoy diez son más

Voz 16 18:37 tiene que ir a Madrid con tu verdad con tu corazón con tu con tu tauromaquia sea la sea mala o buena pero la tuya tú no puede ir a Madrid pensando en que tiene que empleado trataron aquellas que no puede ser claro tú tienes que ser tú tú tiene que ser el auténtico Paco para bueno o para lo mal con el fuego

Voz 1395 19:00 auténtico de lo de tantos años bueno yo es la primera vez que te visas fue Sevilla

Voz 3 19:06 insultando en luz el el único el último miura bueno el último

Voz 1395 19:11 toros de Miura no nos haría más abultado de no les costase pero vamos a ver no es verdad

Voz 16 19:19 que cortó un rabo ahora hace cuarenta y siete años te veías yo ha hecho cuarenta y siete años

Voz 1395 19:28 Paco te gustaría XX Un día paga no a Madrid

Voz 16 19:33 yo voy ahí este año dos o tres días la feria menudo pero tengo que encontrar algún patrocinador

Voz 1395 19:41 yo te yo te llevo

Voz 5 19:42 ah vale vale vale vale vale era buena el allí con sólo el día

Voz 16 19:49 no tenemos que escribir un libro de nuestra historia

Voz 1395 19:52 bueno lo escribiré un tiempo venga nadie lo hacía en parte alguna feliz feliz tan metido ahí buenas tardes qué tal muy buenas tardes bueno ya es la tercera de de Madrid como Pinto eh

Voz 18 20:16 bueno yo creo soy un cartel muy interesante no

Voz 1395 20:19 no se atragantó

Voz 0621 20:22 ayer el no hay billetes pero pero toreros que saben torear muy bien muy bueno en caso de Estado has estado muy bien en la resurrección hay Galdós que también ha triunfado no la destacaba el joven muy bonito

Voz 1395 20:40 hemos hablado con el ganadero un hombre está vino en la corrida cinqueña hizo me está bueno pues supongo que que deseando que que vista la ganadería porque lo cuidan esta gente esa familia yo creo que otra familia es que son más serias no dentro de vamos a dar mejor o peor pero son gente que trabaja mucho y muy bien no Nacho gerente de Madrid gerente también de Alicante estudiar carteles ya en la calle habrá gente que cuando termine San Isidro cójase su vocación hay mucha gente va para nuestra tierra de Levante que días son los carteles sí que que

Voz 18 21:13 qué combinaciones pues

Voz 0621 21:16 empezamos el día veintiuno no apenas unos días después viene salvados San Isidro veía temieron

Voz 19 21:23 no

Voz 0621 21:25 pero en corridas de toros cuatro corridas de toros y luego este año recuperamos la fecha de de San Pedro que sabes pictórica no y también en sido tradicional para para dar la corrida de rejones yo creo que hay una feria una feria muy bonita hombre como estrella es la primera vez en Alicante que van a torear juntos no sé tocar Rey a torear estos años pero nunca había pensado comenzar a ver si eso creo que que para para la feria es todo un acontecimiento no sé quién es allí es que es quién es lo máximo no está ahí en y de ahí a la máxima naturalmente pero que que ya de por sí es Un porque no sacarse un abono oí la plaza luego hay otro cartel también muy rematado con Morante Morante El Juli Paco Ureña Veintitrés digo no tenemos todavía la sensación de actual no después de su paso por Sevilla es todo un abogado que Toré a día veintiuno abriendo feria Mani

Voz 1395 22:33 el Sevilla eh

Voz 20 22:34 vamos a mejor me fíjate esto digamos eh bueno

Voz 0621 22:38 tuvimos la visión denunciarlo

Voz 21 22:40 pues eh

Voz 0621 22:42 un par de días antes buenas series anunció el miércoles Si fue el suceso del triunfo fue el viernes así que bueno por lo teníamos a ya puesto en versión verle y luego el día de San Juan pues un cártel con muy atractivo Fandi y Cayetano sí con la particularidad de que bueno se conmemoran cincuenta años de la alternativa de Dámaso

Voz 1 23:08 no

Voz 0621 23:09 en Alicante precisamente otro día de San Juan de mil novecientos sesenta y nueve

Voz 1395 23:13 le pegó hemos tenido hace ella tuviese

Voz 0621 23:15 te hubiese ese motivo de homenaje a Dámaso estando más sobre estando Cayetano el día de ayer porque su padre Paquirri fue testigo de su alternativa

Voz 1395 23:27 sí señor lo menos mucho tiempo la que le dio en esta tarde de los toros ya Thiago tanto ahí a partir de ahí la verdad que que no solamente fue un gran torero sino un gran ser humano porque sí sí era un personaje que varía la Peña bueno pues esta tarde esta tarde no sé no será de lleno me imagino no

Voz 0621 23:46 no no es una de las temas al exilio laboral por lo tanto pues bueno la plaza tenga buen aspecto como son más o menos como estuvo el que el martes sin embargo

Voz 20 23:59 sí puede puede se pueden pasar cosas dudas pero además

Voz 1395 24:04 además de que algunos de ellos saben torear como diría el clásico lo necesitan

Voz 0621 24:09 totalmente que tanto para Ortega como para nosotros como para Galván es la única carta que tienen las sería ilegal todo en ella no ir como decías antes a todos los gustado mucho la corrida Lleida pero como hechuras así yo creo que los ganaderos entonces merecen que una corrida en vista edición viste yo creo que la terna

Voz 18 24:31 es la que Bardal

Voz 1395 24:33 el gerente de la plaza de toros de Madrid Alicante Valencia que si hablamos una tarde la Tercera de feria

Voz 0621 24:44 a partir de ahora

Voz 1395 24:44 siete de la tarde estaremos en la plaza de toros de Las Ventas gracias y vamos a vamos a celebrar algo que ha sido fantástico para el aficionado no es la actuación de un picador llamado Juan Francisco Peña estuvo anteayer con Javier Cortés la parrilla de Jerez que sabe torear al quinto de la quinta parece una broma pero así en el quinto la quinta dejó un grandioso tercio de varas y la verdad es que que el público lo sintió la ovación tremenda la ovación cuando sigo por el callejón y lo cierto es que ha sido uno de los momentos de más eh más para aficionados de lo que hemos visto en en la feria no de un gran picador de cómo se pica bien ahí como el público o puede entrar en la suerte de varas que se convierte en una suerte la desgracia un lago feo no Juan Francisco Peña picador buenas buenas tardes Francisco enhorabuena de verdad muchas gracias bueno no es la primera vez que está ya sé que que eres un hombre que preparado dispuesto ahí que bueno que también también de hacer bien la la la suerte de varas porque además bien hecha es buena para todos incluido el matador de toros no

Voz 22 25:58 sí hombre pienso que que siga sigue igual suerte el otro día he se juntaron unas cuantas recordaba que se tienen que juntar para que todo eso ocurra y la verdad que que sí que fue

Voz 1395 26:14 fue bonito fue bonito claro lo que me pregunta la gente ahora que cuáles son las cosas que tienen que juntarse para que esto salga tan bien como salió esa esa el secreto dice que juntarse las cosas cuáles hombre no sé no el toro Matador que el importe Daniel el picador si es bueno no más si suerte también una cosa muy importa

Voz 22 26:39 a caballo sobre todo hay detrás de todo esto hay una labor de una gente que no se ve que sale muy poco área no está ahí pero es importantísima labor de por ejemplo la la cuadra de en Madrid los hermanos Buene hace un trabajo impresionante eso no se puede hacer con una fea con un caballo muy amado y que tenga mucha movilidad esa familia vive y sacrificio por se sacrifica por el por el caballo de picar ahí son muchas horas de entrenamiento y aprovecho para para darle las gracias a ellos también no está bien eso porque hay mucha gente no

Voz 1395 27:18 no habrá pensado en eso y es lógicamente como es caballo no ayuden no no colabore es es imposible no otra cuadraba buenas Sevilla no

Voz 22 27:27 perdón de Sevilla también usted era buena

Voz 1395 27:29 sí por supuesto Mario

Voz 22 27:32 está consiguiendo una extraordinaria cuadra yo creo que la tiene ya tiene tiene tienen una una cuadra muy completa muy domada sobretodo Enzo caballos con mucha movilidad que que que bueno entre otras cosas si no tiene mucho

Voz 23 27:50 Bayo debajo que que te permita movernos lo no puede hacer eso

Voz 1395 27:54 la gente se pregunta lo veremos otra vez en en la feria bueno si hay otra vez porque a medida desde tu matador torea pero con otros matadores va suelto sí

Voz 22 28:04 si Dios quiere si hay alguna que otra tarde que acudiremos por allí

Voz 1395 28:08 no lo sabemos una que es la segunda corrida de no Javier Cortés pero aparte de eso alguna segura eh

Voz 22 28:22 es si Dios quiere como es Marte One el más decidido quiere con Juande damos en la corrida de toros

Voz 1395 28:29 Pilar o sea que de momento tres seguras no más no tendrá otra más y Álamo

Voz 22 28:38 sí sí torea torera otra corriente

Voz 1395 28:40 son cuatro seguras no vivía Servi era mira te digo una

Voz 5 28:45 no porque asegura son cuando se torea a bueno pero prevista entonces previstas no

Voz 1395 28:51 te vistas enhorabuena enhorabuena porque las cosas bien hechas tan bueno tan mucha categoría a lo que se hace quién lo hace y al espectáculo no fue muy bonito y supongo que muy emocionante porque normalmente tocaban las palmas sino que ya han coges tu mano y la cogían y te saludaban Manu

Voz 22 29:11 pues la verdad que sí que fue bonito no fue fueron un momento bonito que que me hicieron sentir la verdad muy muy bien y no sé no tengo o no tengo palabras para expresarlo la verdad que sí que es muy bueno

Voz 1395 29:26 las palabras con que Piqué es así de bien digo una cosa los picadores cómo entrenan donde entrenan porque los de a pie pues me menos sabes el capote pues eso ese es otro lío no porque si hay un caballo y un toro es muy complicado no como entrena un picador

Voz 22 29:46 bueno pues a uno me imagino que buscamos nuestro creo yo

Voz 5 29:51 cuál es tu yo lo critico porque lo Trujillo que lo buenos sea que muy buena muy buen

Voz 22 29:59 el hombre que ahí

Voz 1395 30:01 lo sacan lo diremos pero de momento el mejor profesional que hemos visto la feria se llama Juan Francisco Peña que me parece crees tú no

Voz 23 30:08 no bueno no no al mejor profesional que se que han salido las cosas bien hay muy buenos toreros

Voz 22 30:14 yo he estrenar acaben montaba mucho a caballo yo por suerte

Voz 16 30:20 yo tengo la suerte de de de de de disponer bello y de poder entrenar con ello muy bueno no sé ahora compañeros que entrena si otros no lo sé no lo sé pero bueno la verdad es que sobre todo sobre todo montar mucho

Voz 1395 30:38 además todo todos tenemos un maestro que tengo maestro en el periodismo escrito periodismo de Radio Televisión siempre hay un maestro no posiblemente el maestro tuyo no está ya en activo no pero si has tenido que tener un maestro hagáis ojo eh que que me gustaría llegar a ser lo que lo que está haciendo este no que seguramente ya no estarán activo

Voz 22 31:01 la verdad es que si este hombre ya no están activo

Voz 1395 31:04 quién era

Voz 22 31:05 es tener una idea de Ambrosio Martín

Voz 1395 31:09 a Ambrosio grande

Voz 22 31:13 pues sentido muchísima admiración por otros maestro pues muchos a otro

Voz 1395 31:18 sí sí se Barroso también

Voz 22 31:23 el maestro Juan Mari Twin sería injusto seguir inventando porque me da rabia

Voz 1395 31:30 bueno pues eso te tras una claro

Voz 5 31:32 a ella bien a uno más que se llama Juan Francisco Peña

Voz 1395 31:35 disco tres tardes más seguras en Madrid y a lo mejor que hay alguna otra

Voz 22 31:39 hace decidió que del día treinta en la daré Malí con el maestro Escribano

Voz 1395 31:44 cinco tarde bueno cinco iban a vuelve otra vez seis tardes es una maravilla de verdad es muy bonito no que sea el tercio de varas bien hecho es una gloria mal hecho horrible no has Perea mucho en Francia

Voz 23 31:58 la verdad que todo y ahora toreando

Voz 22 32:01 durante mi carrera no he tenido la suerte de ir mucho a Francia

Voz 19 32:04 vamos encima me enteré si estoy toreando bastante en Francia

Voz 22 32:07 sí ahora últimamente si estás para convertirte

Voz 1395 32:09 en un ídolo de los franceses que si premian el tema del toreo a caballo de picar no solamente eso al mejor picador cada día le dan un premio de dinero o sea que también está bonito eso un abrazo muy fuerte muchas gracias el Betis con un abrazo muy grande y sí que tengas una buena feria también por cierto que buen torero y ojalá que tenga suerte no es Javier Cortés ojalá que tenga suerte porque tiene una mano izquierda Iker pasa es que no sabe en complicadas pero un día lo vio Antoñete dijo ese sabe torear no y algún día me imagino yo que saldrá de ese tipo corridas y esas y otras no

Voz 22 32:51 Dios lo quiera Dios lo quiera que así sea porque no merece no a los además la persona

Voz 1395 32:58 me gusta muy muy bueno porque me gusta mucho cómo eres Juan Francisco además de bueno es caballo bueno cuando piezas bien eso está muy bien muchas gracias es muy fuerte luego

Voz 9 33:10 no

Voz 10 33:11 poder Tulio taurina de San Isidro Manuel Molés tontos

Voz 19 35:40 pues sí la verdad es que ha sido unánime bueno ha contado el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos Manuel Ángel Fernández ha contado que la votación duró treinta segundos que absolutamente todos los miembros del Consejo decidieron votar que sí que se que se debía ponerse azulejo porcina llegado un homenaje pues autor de lo que muchas veces Manolo no está tan reconocido como merece no que ha toreado XXXIV tardes en Las Ventas y ha cortado un total de veintiocho orejas una una estadística tremenda cuatro puertas grandes y bueno la verdad que ha sido un acto muy emotivo hasta arropado por muchísimos como bañeros entre los que estaba el maestro Erviti Ortega Cano El Soro ha habido grandes toreros que que que han estado con él que la han acompañado aquí y la verdad que ha sido un acto sencillo pero al mismo tiempo bonito y en las palabras de en torero en palabras de Ángel Teruel ha dicho creo que he sido un hombre honesto con mi profesión y solamente puedo dar las gracias con este reconocimiento

Voz 1395 36:46 además ha sido una familia tremendamente madrileña no sea de solera yo recuerdo cuando llegué a Madrid que tenían un tío vivo de esos en la en lo que es la plaza de España es la allí vivo que la familia pues no porque hubieran los niños y te hizo pues han castizos castizos de de verdad que Ángel Teruel como tú has dicho Gonzalo ha sido eran muchas tardes en Madrid con muchos triunfos y no solamente lo que casi un te referías durante unos años han tardado un poquito darse cuenta claro de que Madrid debía homenajear a un torero de Madrid como Ángel Teruel han tardado un poquito pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena no

Voz 19 37:25 completamente además estaba arropado por su hermano Pepe también fue subalterno

Voz 6 37:30 hay muchas gracias un mensaje muy castizo

Voz 1395 37:34 viajes de los que habla el lenguaje antiguos de Madrid no completamente completamente una forma de hablar

Voz 19 37:41 bueno es tan personal por ejemplo es oro a contar una anécdota que ha sido uno de los momentos más emotivos de la acto Manolo te ha contado que en la primera vez que toreo en el maestro con la gente Rubén es acerco irle hijo en el patio de cuadrillas no de la plaza donde toreaba en dijo Maestro mucha suerte para esta tarde me contesto nos dijo igualmente a la baja nos hemos reído todas porque bueno es como

Voz 1395 38:09 hayan palabras muy de es muy caro

Voz 19 38:11 ya no es la verdad que ha sido ha sido un homenaje muy bonito donde el el único torero en activo que estaba ha sido Uceda Leal y bueno pues que se prevé de claro que bebe de los antiguos no todo y la verdad que estaba ya te digo muchísimos torneos de antes César Rincón no sé si lo he mencionado antes Emilio Muñoz y bueno por supuesto el empresario de Las Ventas Simón Casas y hay muchísimos aficionados la verdad que es abarrotado la sala y ha sido un homenaje precioso y completamente merecido

Voz 2 38:42 el IS azulejo ya recuerda su trayectoria

Voz 19 38:44 hace cincuenta años que confirmó la alternativa con el Viti hijos es una corrida de toros de Atanasio Fernández

Voz 1395 38:51 sí señor Iglesias complejo puesta

Voz 19 38:54 la su clase su temple hizo elegancia no que hayan sido yo creo que son seis años en el mundo

Voz 5 38:59 el Gonzalo un abrazo muy fuerte compañero un abrazo

Voz 1395 39:04 los toda la plaza de toros no lo veremos allí bueno pues si dejamos ya dejamos ya tenga actualidad todo preparado para que sepan lo que hay a ver a ver porque a lo mejor ese cartel pues no parece que es gran cosa David Galván Juan Ortega y Joaquín Galdós los toros cinqueño se de Valdefresno Fraile Mazas sino un principio no parece que es una tarde que se vaya a llenar y a lo mejor pues a lo mejor es no estar de que después echaremos de menos que no lo haya visto eh no sabemos aplaza un abrazo