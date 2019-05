Tertulia de San Isidro (17/05/2019)

Voz 2 00:00 comienza en la onda media de Radio Madrid en ciento cuatro punto tres de ser más la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés no

Voz 1395 00:22 buenas tardes aquí estamos con María Jesús Rodríguez al frente de la técnica María José Ruiz en la producción y estaba hecha lo cuentas no han sido son treinta y cuatro tardes estaban hablando de fútbol ya es un poquito más Tardán no sé si son cinco seis siete meses aquí lo hacemos todos seguidismo no pues nada más y nada menos que treinta y cuatro corridas esta de hoy es la cuarta y atención porque en la de hoy el cartel ya empieza a tener mejor aire son los toros de El Tajo y La reina así lo de Joselito y además con un cartel internacional viene un mexicano Joselito Adame digamos que se lo saben es obra que es el mayor de los Adame Román el torero valenciano y Álvaro Lorenzo que es un torero que embistió este invierno en América y que ya el año pasado salió por la puerta grande yo creo que está en un buen momento ha vuelto otra vez con la casa Lozano y las sensaciones positiva por tanto ese va a ser el cartel primer toro de la tarde va a ser florista en toro colorao segundo rociero un castaño al tercero valiente otro castaño el cuarto habilitado un negro listón el quinto lodazal un colorado ojo de perdiz el sexto careo un toro negro y dos obreros pues si hacen falta uno que se llama castellano que es de Torrealta hay otro ansioso que es de Monte Alto bueno pues también que estamos todos los días de lunes hasta el viernes el domingo y eso programa habitual sábados es único día que no estamos estamos en en la radio en ochocientos diez te la onda media de Radio Madrid en la ciento cuatro punto tres FM que es ser más Madrid luego también online luego le pongo en el Twitter en la resultado hoy en por tanto vamos a empezar porque tenemos muchísimo tajo bueno ofrecemos El Tajo y La reina pero tenemos muchísimo trabajo para poder acudir a todos los protagonistas hoy ya les he dicho que es Dame Román y Álvaro Lorenzo podemos hablar con el torero valenciano en Román Román buenas tardes

Voz 3 02:16 buenas tardes me lo al tal yo estoy mirando

Voz 1395 02:18 por la ventana de la radio a ver si el viento para ir da la sensación de que algo ha menguado algo

Voz 3 02:24 sí bueno soy yo me lo como uno no da igual no haberlo también la que sí sí y un ventanal grande y se perfectos sabe eso pero yo no sé qué que tenga una alguien que me causa la que tenga un árbol durante los árboles son escandaloso pues empieza a moverse aquí parece que estaba calmado entonces

Voz 4 02:44 bueno hay una cosa tú eres un optimista

Voz 3 02:48 te lo digo que es positiva la excusa

Voz 1395 02:53 ahora te empezará a comer la cabeza que si no sé qué hay que si no sé cuántos no sé cuántos bendito sea Dios no que en una tarde que ojalá que invitan los toros una corrida que que que bueno que pueden investido de Joselito no puede ser una gran tarde creo que hay que sale positivo aunque es verdad que luego en la plaza aclara que buscar el tercio donde menos molesta el vientos hasta aquí sí sí bueno sí bueno al final pues todas

Voz 5 03:15 de Madrid siempre es un privilegio no sé es que no consta más feliz se da al final es lo que quiero oí es con lo que sueño siempre con lo cual y estoy muy contento y luego pues lo que pueda

Voz 1395 03:28 me acuerdo de aquel chavalín no lo en Valencia no como ellos como ha cambiado el tiempo oí cómo ha mejorado las cosas verdad

Voz 5 03:35 sí sí sí la verdad que bueno pues hemos ido no ver cómo vas creciendo poco a poco egos pues van van saliendo las cosas así y bueno pues todavía queda muchísimo no sé qué que bueno esperemos que esto sea el comienzo

Voz 1395 03:49 hoy es importante la plaza de toros de Las Ventas de Madrid hombre Matí Hadid tiene algo especial no por lo que supone no hay por la repercusión con por lo que pone de positivo en el peor de los casos vengativo no Madrid Madrid pesa

Voz 3 04:04 sí sí sí ese no da la verdad que mi cuerpo no no sí

Voz 1395 04:12 estás con todavía con las con la sonrisa aquí con tu carácter pero más más tranquilo que otros días que has hecho está mal sí

Voz 3 04:20 bueno con nuestro experto

Voz 6 04:23 relativamente que he descansado muy in

Voz 3 04:28 luego me digo lo que pasa que con el otro día hay Aguascalientes muy Álvaro te oigo hablar arte de torear yo he dicho lo mismo mío logro iría salieron tres cuatro que cuanto mayor puerto hoy afecta

Voz 1395 04:43 el problema el problema es que si haces una cosa dos veces más

Voz 7 04:47 Díaz pero anotar

Voz 3 04:49 el barbero digo que volver el día treinta

Voz 4 04:53 bueno pues pero no eh no está afectada oye

Voz 3 04:58 no no

Voz 4 05:02 te deseo lo mejor me imagino que vas de estreno no no bueno pues no vas con el vestido no bueno que que ves te sientes a gusto dentro de él

Voz 3 05:10 si nada bueno vimos vestido como han comprado como es ese gris es lo alos escuchar pero otros no

Voz 1395 05:21 tú tienes todo los cables menos Griso

Voz 4 05:23 uno u otro pero

Voz 3 05:26 no sé si es dar Toni

Voz 1395 05:28 no

Voz 3 05:30 sí soy un poco entonces yo también claro es que tengan

Voz 1395 05:35 es ante Romain de verdad por encima de también es es muy difícil no hablar con con con los nervios del día estáis hoy ha estado fantástico pero se nota se nota que dentro de un rato hay que hacer el paseíllo en Madrid y se nota mucho aunque no haga viento en en tu hotel porque aparte

Voz 3 05:51 en el Puerto América he cambiado venido

Voz 4 05:57 la carretera de Barcelona de Henares no eh ahí está muy bien

Voz 1395 06:01 eso es otra estrategia de los toreros no si no te va bien en uno la cúpula tiene el hotel y me voy a otro

Voz 4 06:08 un abrazo muy fuerte suerte

Voz 8 06:11 ya

Voz 1293 06:20 bueno pues cartel el de hoy atractivo

Voz 1395 06:23 y sobre todo con gente joven que es importante que triunfe para para el futuro inmediato no hay un personaje excepcional sí bueno pues eh toda su vida dedicada a crear capotes de paseo vestidos de torear en la gran maestra Nati no pero que tiene un hijo aquí lo tengo mucho afecto que es Enric hito verán lo Bir toreando en Valencia hundiendo este va a ser figura del toreo me has salido figura la aguja ahora porque hace nuestra jefa con Enrique buenas tardes

Voz 5 06:54 buenas tardes Manuel la verdad que es un honor siempre hablar contigo

Voz 1395 06:57 lleva porque de verdad porque son tantos

Voz 5 07:00 años de amistad de cariño y de verdad de admiración

Voz 4 07:03 sí que es un placer estar a tu lado sabes una cosa tienes a mí de niño que cuando torea

Voz 1395 07:08 Stemm Valencia sí sí claro

Voz 4 07:10 qué ha pasado tiempo no sé cuánto tiempo pasando

Voz 5 07:14 pues mira yo creo que voy a cumplir ya cincuenta y ocho ya empieza a una edad

Voz 1395 07:18 tendrías veinte veinte si veinte años

Voz 5 07:21 habría cinco eh envió jóvenes mal será porque como siempre está a uno con la alegría y haciendo lo que gusta que que yo creo que son la vida te hace sentirte bien no está AZ Madrid

Voz 1395 07:33 en Sevilla no

Voz 5 07:34 sí lo que pasa es que ya nos hemos instalado definitivo en Sevilla porque estaba a caballo entre Madrid Sevilla pero mi ilusión era tener a mi lado que estuviera con mis hijos que sobre todo poder atender como una madre se merece no

Voz 1395 07:48 a ver qué bien le eres de la exposición no tenéis en las ventas de los capotes que habéis hecho fundamentalmente la madre llevó también son tuyos Italia

Voz 5 07:58 sí de los dos grandes hemos hecho si es un guiño a los diseños de toda la vida hemos hecho algún diseño de mi abuela que le hizo a Rafael El Gallo o al Bicing algún diseño de los Cacho mi madre para Antoñete que ha hecho lo mejor para José Tomás y algún diseño de los he yo pues para Cayetano que es el Cristo de las Tres Caídas igual que el que sacó el otro día en Sevilla

Voz 1395 08:18 en la verdad y entonces viví sea ya ya la madre también contigo en Italia hace cuando cuando tengan la a hacer algo sí sí

Voz 3 08:25 trabaja de de la

Voz 5 08:27 nueve de la mañana hasta las diez de la noche todos los días

Voz 3 08:31 hay que barbaridad no está la sala bienvenida me parece no él

Voz 5 08:35 la Sala Antonio Bienvenida está hasta el día veinte incluido

Voz 1395 08:37 hay que verlo eso es seguro

Voz 5 08:39 y la verdad que merece la pena porque la gente vea un poco lo que es la artesanía que rodea lo que es el toreo no solamente de lo que es el toro o la plaza sino que veo un poco también los trabajos que hay alrededor del toro no

Voz 1395 08:51 qué bien y me dices que estás con ella hay se por Dios pensaba que estaba en Madrid fíjate

Voz 5 09:00 claro no si antes no se sabía de Bartra

Voz 1395 09:03 no la relación madre hijo verdad hijo Madrid ha sido vital donde toda la vida

Voz 5 09:11 toda la vida pero si realmente yo he tenido una madre que ha sido para mi madre y padre entonces el hecho de estar lejos de ella ya su edad me daba cierto miedo o no de que lo pudiera pasar cualquier cosa entonces yo creo que

Voz 3 09:26 de bien nacido ser agradecido no poderle dar

Voz 5 09:28 ahora pues eso el cariño y el trato que me ha dado ella durante toda su vida que nunca me ha fallado y siempre está a mi lado no

Voz 1395 09:35 sí señor así es una estrella preciosa no Enrique Vera Drake era un abrazo muy muy muy muy fuerte

Voz 3 09:41 a la madre un abrazo enorme manuelismo placeres digo

Voz 1395 09:45 espero que la próxima vez que hablemos la radio no sean veintidós años o treinta años después no no no sabía cuántos niños tienes

Voz 5 09:53 yo cincuenta y ocho a niños niños tengo tres uno se llama Jesús otros Antonio y otro Enrique pues a mi me da que Enrique tiene toda la pinta de que etc

Voz 1395 10:04 eh Enrique el nieto Enrique de tu tu padre Enrique Vera además mucha gente algunos recordarán lo ha visto torear pero en aquella película no con Sara Montiel con el último cuplé es verdad el protagonista protagonizará el padre

Voz 5 10:21 sí sí es verdad y aquella película tan emblemática como Tarde de toros

Voz 1395 10:25 de toros también hayan tenido bienvenido

Voz 5 10:29 en fin lo que es la historia nuestra de lo del toro verdad

Voz 1395 10:31 qué bonito qué pena no que no es al campo de cuando en cuando

Voz 5 10:35 así maestro sabio y eso me escapo alguna vez cuando no lo sabe nadie me tampoco le doy publicidad me voy a una ganadería Torío que les pueda dar un puyazo

Voz 1395 10:45 estamos día juntos vale

Voz 5 10:46 pero vamos sería un honor de verdad

Voz 1395 10:50 además dos pasamos un día

Voz 5 10:52 en el campo usted felices acordado como claro que sí claro que sí un abrazo

Voz 1395 10:57 muerte un abrazo muy grande

Voz 5 10:59 verdad hay para mí es un orgullo y ahora sí

Voz 4 11:02 conforme a la jefa hasta ahora

Voz 1395 11:05 qué tal mira estoy contento de hablar con tu niño es Iker tiene la misma voz aquel día que hablé con él en la radio a en esta misma más no que había toreado en Valencia y a mí me encantó ese día en Valencia no muchas gracias además que que te te cuidan una barbaridad que que es una persona es como es como tú bueno gracias Manolo

Voz 9 11:26 pero te voy a decir una cosa antes de que no sepa nadie nunca te agradeceré lo que me grabas porque lo visto muchísima gente y cómo me has puesto Manolo de verdad no te lo puedes imaginar yo no me podía imaginar que cuando hicimos aquella entrevista tú miras a va a hablar así como has hablado de mí de verdad ni de verdad te lo digo porque sea Manolo Molés es que tengo mucho cariño de verdad hay mucho agradecimiento

Voz 1395 11:52 yo te lo agradezco mucho y no pero buena muy bonita fue para Canal Plus una entrevistarme luego no fuese normal sencilla sin papeles con el sentimiento con el conocimiento por lo mismo que podemos hacer ahora

Voz 9 12:02 mira yo mira yo te oigo porque ahora aunque estoy en Sevilla pero te oigo

Voz 1395 12:07 yo sabía yo que que estabas ahí siempre

Voz 9 12:10 sí hijo mío así pues no abre la alegría que me da hablar contigo

Voz 1395 12:13 que bueno que por cierto qué bonita la exposición no tengo que ir a verla

Voz 10 12:18 no no me da tiempo

Voz 9 12:19 las me gustaría que la vieran Manolo

Voz 4 12:22 el seguro mira yo bienvenido nadas para está toros de las Ventas de Madrid mira demasiado en capotes para soñar

Voz 9 12:28 señor eso es lo bueno es que la puesto mi hijo

Voz 1395 12:31 no pues está muy bien

Voz 9 12:34 mira sabe que yo le he pedido algún torero como lo hubiera precisado pero yo quería que fuera nuestra

Voz 3 12:40 sí digo no no no yo no molesta a ningún torero

Voz 9 12:42 Ave y ahora pues si estoy haciendo el el capote

Voz 4 12:46 José Tomás

Voz 1395 12:49 estoy como es pues mira te lo voy a decir

Voz 9 12:51 porque no lo había hecho nunca bien pero estoy haciendo un capote muy bonito bordado en oro con Clovis bordadas a mano

Voz 10 13:01 si no te digo tiene que ya sabes cómo es él no lo son fluido de colores es el mismo color

Voz 9 13:08 no todo bordado en Canut y y tiene alguna absorben oro pero le he dicho una cosa muy especial espero que le guste

Voz 3 13:15 no lo puedo no no

Voz 9 13:17 no te lo digo porque abrió como a veces sabe

Voz 10 13:20 no digo una cosa que no voy cuántas son el cuenta no

Voz 4 13:22 se esos echado para hacer

Voz 9 13:25 pues mira básica porque me encargo muy blanca de ocho diez días yo tenía la exposición

Voz 1395 13:31 cero dormido toda la semana

Voz 9 13:33 pues mira saliendo de la exposición está haciendo el diseño para que me dé tiempo a hacer porque no les puedo defraudar a mí me apetece mucho hacerlo clave y además aparte de que sea buen cliente el que huyó Le tengo mucho afecto

Voz 1395 13:48 tampoco sabes que no no como que tampoco es decir que no aquellos que son clientes como si no

Voz 9 13:53 hombre Manolo móviles se confía en mí me pide ese favor no se lo puedo negar las cosas como aunque no duerma es que debo ver primero me da satisfacción hacérselo y orgullo de que sacudieron de mi claro y luego oye porque lo luce Él que también me da muchísimo alegó que lo lleve

Voz 1395 14:12 te sabes lo lo que sí es un es un premio que te toque un capote de paseo de hecho Portillo me parece la pasta que nunca te da importancia la importancia que tienes es tan tan buena persona ahí tan buena ya Sastre pero también preguntas llamabas la mala maestra Nati no te gusta claro que gustaba te da mala maestra

Voz 9 14:34 pues porque es el nombre de mi madre y me da mucha alegría sabe pero yo te voy a decir una cosa yo no creía que yo me merecía que me hicieran están menaje así

Voz 10 14:43 el Madrid cierra la sala ha marcado tiempo Valle por la aquí

Voz 9 14:50 con toda la vida Manolo toda la vida y tengo la satisfacción que todos los que llevan estas figuras

Voz 3 14:56 veo lo hago yo me da mucha alegría dentro

Voz 9 14:59 mi especialidad que me han dado un sitio sabes y ahora sabes que estoy muy contento yo sé que te baja negra

Voz 5 15:06 porque Enrique está trabajando muy visto Enrique

Voz 1395 15:08 me estoy suelto no esto suelto en sí sí

Voz 10 15:12 pues bueno como como chaval como torero y como persona como trabajador como sobre todo como hijo no como veis como hijo

Voz 9 15:20 aunar y luego en su trabajo y ha pasado el aprendizaje sede de novillero sin caballos ya en matador de toros ahora lo hace de verdad con mucha conciencia le gusta lo que hace yo estoy muy satisfecha porque le veo que va a poder progresar y su futuro lo tiene más

Voz 1395 15:36 de casta le viene no

Voz 10 15:39 tiene una cosa que no gracias cariño

Voz 9 15:42 verdad pero mira yo me dedica al mundo del todo a decir que era una niña porque tengo un orgullo de decirte que no me falte al respeto ninguno

Voz 1395 15:50 sí y eso a mí lo que no sabía es que me enterado leyendo cosas que sé que nombres Isabel Natividad García de Frutos bueno parece una política de es que es la hora de sacar un montón de votos no

Voz 9 16:06 que mira yo me llamaba Isabel I y luego Natividad ahora no me llamaban nadie pero cuando fue un mi madre falleció tuve que registran el nombre como Natividad y ahora que ya no me me encanta que me llamen Nati y luego bueno pues recuerdo a ella claro puedo preguntar algo lo que quieras

Voz 1395 16:27 cómo fue la historia con con el marido con Enrique Vera tanto tiempo tanto amor tanto desencanto

Voz 9 16:35 pues mira Manolo y pasa una chaqueta mala tú lo sabe yo me que hace muy enamoradas de fui muy feliz con él cuando se marchó a México ya le habían pasado dos años de nuestra vida yo era muy feliz había tenido a mi hijo y está embarazada de otro niño que se me murió luego lo pasé muy mal Manolo Inés refugió en mi trabajo sabe me dio la vida mi trabajo también me dio la vida mi hijo porque yo no quería que le faltara de nada yo quería que estuvieran un colegio y entonces pues tuve que luchar mucho para que mis compañeros me aceptaran como profesional no en aquella época no pero tenía mucho amor propio Manolo voy a mí me dio la vida a mi hijo las cosas

Voz 1395 17:16 pero fíjate una mujer guapa casi casi muy guapa trabajadora conocida no que existe

Voz 9 17:22 no nunca más porque sabes que Manolo no por mérito a mí y yo no quería que mi hijo bajar los ojos nunca nunca yo quería que ya que su padre andaba por ahí pues que se sintiera seguro conmigo porque lo necesitaba tras apoyarse en algo que da yo se la daba pero yo también tenía el apoyo de mi madre me verdad que me ayudó mucho

Voz 1395 17:47 a mí me pasaría o una planta contigo si fue facilísimo la entrevista

Voz 10 17:51 sí como te quiero y cómo cómo eres de verdad no no lo sé cómo voy a ir a ver la la verdad siempre y reabra claro ahí que no Carlos ahí universo muy muy muy muy grande

Voz 1395 18:07 Samir acción un abrazo muy grande

Voz 11 18:11 saber máquinas Astra

Voz 12 18:21 Turia taurina de San Isidro cortó Manuel Molés contó

Voz 13 18:29 no paras de hablar de preguntas a toda la Familia no

Voz 14 18:32 dejes de mirar por Internet en la UVI Center Madrid Las Rozas seguirá sucediendo eso que llevas haciendo durante meses soñar con tu nuevo coche pero configurando lo mediante gafas de realidad virtual en una exposición con más de veinte modelos nuevos de la gama Audi o eligiendo entre el mayor stock de seminuevos de dirección en Audi Center Madrid Las Rozas cumplimos sueños salido dieciocho de la A seis carretera de La Coruña

Voz 15 19:00 este señor está practicando el tranquila del servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once mira que tranquilo está

Voz 1432 19:27 y una terraza para refrescar tus noches como los famosos ven a la terraza de bingo Las Vegas juega bajo las estrellas en la sala que más

Voz 1395 19:34 premios repartidos todos los jueves y domingos tema

Voz 1432 19:37 yo sorteo de hasta cuatro mil quinientos euros el viernes treinta y uno hoy sábado uno de junio lleva T lingotes de oro bingo Las Vegas García Noblejas diecisiete juega con responsabilidad

Voz 1395 19:51 bueno les digo una cosa que este programa estará hasta el final de la feria menos los sábados los lunes martes miércoles jueves y viernes y el domingo el programa habitual que ya conocen de mucho tiempo no por tanto o el programa de hoy de los viernes tendrá una mirada también hacia el sábado y también hacia el domingo por eso hemos querido hablar con Juan Ignacio Pérez Tabernero que de Montalvo que va a ser el ganadero de la tarde de de de de hoy no mañana perdón mañana con la de Joselito Adame con Román Icon Álvaro Lorenzo hablaremos por tanto con con él y hablaremos también cómo no con uno de los hermanos y en este caso Alanis a los dos porque yo toreaba Joselito en la tarde de hoy con románico labró Lorenzo mañana con la de Montalvo tenía Ginés Marín Luis David que es el más jovencito Pablo agua ah vamos a ver si tenemos ya comunicación con alguno de ellos tenemos comunicación con con Juan Ignacio Pérez Tabernero Montalvo Juan Ignacio buenas tardes buenas tardes estás todavía en en Salamanca claro

Voz 16 21:00 soy esté aquí en el campo tranquilamente

Voz 1395 21:03 bueno tranquilamente eh

Voz 16 21:06 gente digamos que aquí agosto de Sagunto esto

Voz 1395 21:10 también es verdad digo una cosa que los toros están aquí en Madrid no

Voz 16 21:13 sí lo toros quedaron ayer Easy bueno pues una ara esperar a mañana al al reconocimiento segundo al sorteo

Voz 1395 21:25 sí pero ya te sabes lo que es el toro de Madrid y seguro que no te devuelve en ninguno por cierto bonito cartel de Bayona eh Ginés Marín Luis David Ana que eso jovencito Pablo Aguado que es el toreo que al despertaba máximo interés triunfador también te voy a cortar oreja Madrid cuatro orejas y Puerta del Príncipe en Sevilla haya ido Valladolid también ha salido a hombros bueno que aparte de ser muy buen no está en buen momento no

Voz 16 21:51 lo que duda a mí personalmente el cartel me gusta porque yo lo que tengo una tremenda tengo un tremendo respeto siempre por los toreros siempre mi padre también los de siempre siempre he tenido cumplimiento de Aíto en qué te parece el cartel a mí siempre el cartel que me ponga que es cuestión de la empresa me parece perfecto que el cartel de de mañana concretamente con Ginés Marín que viene de Aguas Calientes Ruiz Adame que también resulta lo fabuloso Pablo Aguado que es el récord vamos es la emergencia de este año mil diecinueve yo lo estuve viendo es en Valladolid el pasado domingo y la verdad es que estuvo muy bien y la gente al menos en Valladolid estaba con él pero al cien por cien

Voz 1395 22:46 es un lo que hace ocho años triunfó con fuerza en Madrid con una faena una faena muy bien lo que decía Chenel no pro pronto tazas justos fue fantástico abrió la puerta grande Luis David Adame es además jovencito bueno mediano es un bloque que a mi me gusta mucho y tienen muchas posibilidades y además te te pases dentro momentito lo tengo ya Pablo abogado pues es lo que tú dices no escatimó metido porque lo tengo no tenemos ya a Luis Dávila Dana Luis David

Voz 4 23:11 hola buenas tardes y hablas español y además que mexicano no

Voz 17 23:20 otra de Australia

Voz 1395 23:22 te está escuchando el ganadero de de mañana Juan Ignacio os conocéis

Voz 16 23:27 hola soy suele que de vemos buenas tardes no hacemos porque ha estado tentando aquí tasa que ese es el año también ha toreado toro a puerta cerrada y ahí que me

Voz 3 23:42 yo vamos

Voz 4 23:46 si el año pasado hace una corriente

Voz 3 23:49 pues yo también que tan salió

Voz 4 23:51 pues la verdad es que lo mucho que bueno ese viento es él se Toyota el campo no no sabía dónde estás oído eh

Voz 6 24:01 pues ahora mismo estoy saliendo del hotel

Voz 17 24:04 que bueno entonces ya estaremos por aquí tranquilito para para ver esta tarde a mí

Voz 4 24:08 el otro hermano va a salir Dori si ya ya mañana

Voz 17 24:12 no

Voz 4 24:13 no pero Marie siempre está dado bien no sé a qué

Voz 1395 24:17 como los de Montalvo mañana en vistan tiene que es un día perfecto no sabe lo que es una Puerta Grande de Madrid tuvo una tienes que que abrir Pablo Aguado viene de abrir la puerta del Príncipe de Sevilla no te puedes quedar atrás mañana

Voz 17 24:33 no hombre para nada yo pienso es que tarde interesante una tarde pues eso que no ilusión sobre ella Hay claro todos tenemos la la misma mentalidad que dejamos

Voz 6 24:45 no en el hotel hay que sea lo que ellos quieran

Voz 1395 24:49 ojalá mañana no fíjate ya iba siendo hora de que un mexicano abra la puerta grande que hace ya un montón de años que no lo ha conseguido nadie mañana serían buen día

Voz 4 24:58 el sábado cuenta ya está Buendía un abrazo muy fuerte a mi hermano el callejón de hasta ahora no si queremos la paz sufres más con otros estoy seguro

Voz 18 25:12 me totalmente si la vida

Voz 4 25:14 no lo hacía hasta mañana

Voz 3 25:17 plazo ganadero

Voz 1395 25:19 yo pensaba que el viento era de Salamanca que que ya estaban allí de era de de Madrid

Voz 16 25:24 no no a China sirvió de todo pero muchísimo lo que pasa que cuando recibió la llamada pues me cobijado aquí en la cuadra porque si salgo fuera pues no se escucharía prácticamente nada porque hace muchísimo eh

Voz 1395 25:39 de ahí nos vemos mañana el Madrid si la Si vienes no

Voz 16 25:43 pero vamos a mí yo por ejemplo tengo la noche Si bueno malas pero nunca voy a los factores Sosa un momento a la plaza pues pues sentido como acostumbra

Voz 1395 25:57 a un sorteo no no hay que nunca por si te toca Toro hasta el jueves si la gente empieza bueno enseguida

Voz 19 26:06 voy a preguntar por la familia que de que todo lo ético pero

Voz 16 26:09 lo que pasa es clara

Voz 19 26:11 sí bueno

Voz 4 26:12 bueno eso lo muy bien un abrazo muy fuerte del muchas gracias gracias muchas gracias

Voz 12 26:25 poco tertulia taurina de San Isidro Manuel Molés

Voz 21 26:33 podríamos nombrar todas las noticias exporte y faros LED cámara en división tres sesenta control de crucero con funciones tocan Go menos iba más importante que la más importante y no se se siente ahora también sido bienes descubrirlo a la red de la Comunidad de Madrid

Voz 22 26:50 a día calidad con siete años de garantía pues el texto celebra el éxito en su despedida con hasta un treinta por ciento de descuento última función de julio improrrogable Teatro Calderón el Corte Inglés siguiese descrédito

Voz 23 27:02 entonces una carrera donde participa cualquiera te llenan de polvos de color y risa y música no me parece serio la verdad ya verás como al final te animas

Voz 24 27:10 sin la carrera colores contra la violencia todos somos bienvenidos el domingo diecinueve de mayo en el Paseo de la Castellana suma otros pasos a la carrera más divertido hay solidaria información e inscripciones en colores contra la violencia punto com y oficinas de correos

Voz 23 27:24 patrocina cum laude Ladd íntimamente cuidadas

Voz 1 27:34 no

Voz 1293 27:43 bueno semana va a tener muchas cosas no porque hoy es la corrida del Tajo ya reina que les he contado antes con Álvaro Lorenzo mañana de Montalvo que acabamos de avales

Voz 1395 27:54 en El chico David te Adame también y Ginés Marín y Pablo Aguado y el domingo el premio tenemos noche pero no hay programa medio día y por tanto esta bien que hablemos con uno de los toreros a caballo que iban a matarla de Fermín Bohórquez Andy Cartagena Sergio Galán y Andrés Romero Andy Juan buenas tardes qué enhorabuena por la campaña americana que ha sido tremenda eh

Voz 25 28:17 muchas gracias la verdad es que sí que hay una campaña hacia ahí gracias a habido pues han salido a cosa

Voz 1395 28:22 el cantar ahí cuántos meses hasta allí porque él no pararán

Voz 6 28:27 he toreado veintinueve tal vez sí sí

Voz 25 28:30 en octubre hasta el once de marzo

Voz 1395 28:34 o sea que ya vuelven el próximo año hay y eso ya es habitual no has triunfado a ese nivel no

Voz 18 28:40 yo creo que hay tiempo pues yo tiene volveré Makaay haciendo campaña en la gente que Go como UD hoy pero hay algunos como titular

Voz 4 28:55 cómo lleváis os caballos pues en avión en Radio Olé desde dónde

Voz 26 29:00 es que a veces están chipiotra

Voz 18 29:03 que de otro ingenieros de Luxemburgo

Voz 4 29:05 Luxemburgo entonces a Luxemburgo en el camión

Voz 18 29:10 pues deporte de caballos y le da Illa cogen y la del llegada

Voz 1395 29:17 yo sí que es un viaje seguro para los animales no

Voz 18 29:19 mira un viaje que uno no de toda forma que va todas las pida a ETA tramo todo pendiente no la gente que que viene con conmigo y aparte otros predadores que también ponen bueno yo y está todo mucho menos controlado

Voz 1395 29:32 cuáles son los tres caballos que están mejor forma ahora mismo para verlos el domingo

Voz 18 29:37 es el tema que está en Apolo

Voz 1395 29:40 hombre a erró

Voz 18 29:43 pensamos que lo que pero muy puro luego estar tupido que un hijo de que el padre que recuerda mucho al padre y luego Picasso no también otro caballo Appaloosa banderillas que que México creo que ha empezado a dar todo lo que tiene derecho y ahora mismo creo que va a ser un año importante para eh

Voz 1395 30:01 Mas es la de Fermín Bohórquez no oí con Sergio Galán con Andrés el Homero Romero cuál es el de de Huelva

Voz 18 30:11 Andrés Romero vuelve

Voz 1395 30:14 que lo hemos visto en en la Feria de Sevilla pero están yo no estaba allí no eh

Voz 18 30:19 sí bueno

Voz 1395 30:22 España Andy

Voz 18 30:23 bueno pues si me tomo viendo que tenemos eh todos los crezca Cantero si no lo sé pero ya la vista puesta en Madrid de dicha lesión

Voz 1395 30:34 estos últimos días he tenido mucho contacto con más gente del mundo del toro no y bueno visto lo de lo del hijo de Hermoso de Mendoza en Sevilla es muy nuevo es muy jovencito pero con buena pinta verdad

Voz 18 30:48 sí hombre la verdad es que tiene una gran proyección no olvida que tiene que estar muy preparado muy bueno no sé por lo mejor

Voz 1395 30:57 bueno en va a ser el próximo domingo tienes después de de Madrid que es lo que viene

Voz 18 31:03 es de Madrid tiró de pero yo tengo paciencia tengo alicates

Voz 26 31:08 he creo que está también

Voz 18 31:11 hay otras cuantas hay aquí yo creo que va a ser una temporada bueno hay también también va a tirar de ahí bueno bueno temprano México no pues al afronta con mucha ilusión y me dicen que todo disfrutan tu día a día de de lo que tengo que estar muy hecho a mí me está haciendo puede pasar ratos muy buenos bonitos no

Voz 1395 31:31 no te tienta nunca bajarte del caballo coger una muleta ahí eh

Voz 18 31:35 en casa de vez en cuando un poco bueno estamos aquí ya pues me gusta pero lo que realmente al aire

Voz 4 31:41 no sé qué va cuantos ahí cuando cuando es caballos y vacas

Voz 18 31:45 la calidad

Voz 3 31:47 una bestialidad

Voz 18 31:49 sí cuarenta cuarenta

Voz 4 31:53 separado y luego tengo

Voz 18 31:57 hola que yo creo que hay otros veinticinco llegó alguna luego potros de un año y dos años porque ya que está

Voz 1395 32:07 ahí arriba está

Voz 4 32:09 por cada venta caballos pero todo eso

Voz 1395 32:12 bueno te quedas con más gustos estés no el resto

Voz 18 32:17 bueno siempre date cuenta que ahora mismo la contra ETA no bueno ha sido muy quitando alguna que pueda hasta poder blando el segundo que que no me gusta pues enseguida pues pues para para para otro

Voz 1395 32:38 ahora te pasa cuántas horas al día entrenas

Voz 18 32:41 esto todo el día y la verdad es que me gusta mucho mucho don Gustavo pero estaba todo el día ante el IVA no está conmigo yo estaba yo pues esto ya está todo

Voz 1395 32:53 el otro día se le hizo un homenaje en Madrid no hay bueno y una vez que grande ha sido y qué pena no poder andar ida y esas lágrimas de de vidrieras Not tío tan valiente un tío que que ha peleado tanto y que ha luchado todo tanto y me me daban una tristeza y al mismo tiempo no se de un efecto tremendo no de evasión muy grande no y sin embargo lo llorar así

Voz 6 33:20 me daba mucha pena la verdad que me detuvo pues te sirve sí marcó una época en el toreo voy a todo un referente

Voz 1395 33:31 la pena es que no puede son montar a caballo no está el pobre ahí que no no lo puede en fin el próximo domingo ahí estamos y con con Otegi con descanso como los toreros a pie todo sea hace igual

Voz 3 33:42 sí sí sí sí sí sí

Voz 18 33:45 sí sí tengo un poco a la baja es la última montar para ella para mí a la hora

Voz 1395 33:57 atención a que caballo que no conocíamos y que puede ser sería

Voz 18 34:02 bueno creo por ejemplo que Picasso que tiene un caos más gustado en atletas

Voz 4 34:07 qué no

Voz 18 34:10 los bocado apodo tampoco tributado propias es que todos los padres son son no son nuevos

Voz 1395 34:16 mucha suerte para él domingo temor dar un abrazo muy fuerte pero bueno bueno pues nos quedamos una cosa es que que comentarle no clarísima puntual perfecta la carta de Victorino a Errejón por el ayer con tal y turismo de Más Madrid al querer prohibir las corridas de toros o al menos prohibirlas digamos que como como tienen que seguir como realmente son no bueno pues ya ha escrito una carta a Victorino le he dicho que he estimado candidato escribo en relación con el programa electoral de Mas Madrid partido que se presenta como candidato a la Comunidad de Madrid en el punto ciento cincuenta y tres de su programa se recoge que adecuará la normativa para implementar la Tauromaquia hay que ver sin sangre ni Muerte en la Comunidad de Madrid hice Vitorino quiero recordarle que esta propuesta es legal el Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado trece de diciembre de me el año dos mil dos mil uno no perdón extremo la quién lo tengo lejísimos dos mil el año dos mil dieciocho y declaró inconstitucional una intentona parecida del Parlamento balear por tanto pretender que no se mate el toro en la plaza provocaría en palabras del Tribunal Constitucional una desfiguración de ella la corrida de toros hasta hacerla irreconocible por consiguiente vulneraría loa competencia estatal por la protección de la Tauromaquia en cuanto a forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de España la carta sigue explicándoles los motivos por los que no puede en absoluto es salirse con esa idea que que tiene rejón por tanto la cosa queda ahí tremendamente aclara es bueno pues lo hemos puesto el la hemos puesto en varios sitios lean la completamente qué Vitorino este caso sale no con malas palabras que lo hago palabras ciertas y además lleva llevando a al conocimiento de de este político pues todos las a registros legales que tiene la fiesta de los toros y por tanto en donde no se puede patinar ni muchísimo menos decirles que aparte de todo en la tarde de hoy recordarles que son los toros de El Tajo y La reina o sea lo de Joselito qué van a torear Joselito Adame Román y Álvaro Lorenzo bueno pues también ahí día habían problemas en los últimos días en un tema de que hizo lo de pañuelo de Morante no puede perder este española de Morante es una cosa que no es un invento de ahora era una imitación a un desplante tras poderle al toro de la antiquísimo Kutxa eres también entre eso el gran Joselito el Gallo no limpiaban nada de lágrimas y eso no tiene ningún sentido el toro bravo no llora por empezar una faena ni porque sufra no lloran los toros bravos y además es que no tiene sentido ninguno no era y es un adorno cuando le has ganado al toro no le caen lágrimas de dolor para nada es que no tiene que ver una cosa con otra y eso sólo lo puede decir quién no tiene pues puñetero conocimiento de la bravura la casta y el comportamiento del toro bravo lo peor es que error tan gordo como él se convierte en noticia sin contrastar nada el toro bravo no es un Bambi documento en se la carta hoy de Vitorino Martín a Errejón y por tanto bueno pues a su equipo de que hace cola con la alcaldesa Carmena pues la carta SS muy claro no es no se puede hablar de cosas que quieren hacer y que no se pueden hacer porque están prohibidas porque además no son legales no puede venir uno de repente señala ahora tiro la Torre Picasso latino tierra porqué voy porque no me gusta como pintaba Picasso no cualquier barbaridades no es admisible tengo un minuto tan sólo para saludar a un compañero que acaba de aterrizar en España porque viene a ver a los toros mexicanos ya aparte los españoles también que es nada más ya menos cojo Juan Antonio Hernández compañero corresponsal de la Cadena SER en México Juan Antonio buenas tardes bienvenido a España un minuto tengo

Voz 17 38:28 gracias Manolo gracias por el recibiría por supuesto ya listo para la noche ver la participación de primer mexicano Joselito Adame que es lo que te puedo decir lo van a ver renovado con esa dirección artística nueva que está en manos de Eulalio López sólo un torero retirado así es que van a ver un nuevo José ojalá para México

Voz 1395 38:47 ojalá que sea así bienvenido a España seguiremos informándoles mañana es el único día de descanso y el domingo saben que tienen programa que grande como todos los domingos con lo que haya pasado en la feria hoy Joselito Adame Román Álvaro Lorenzo con la corrida del Tajo y la reina la lo despedimos mañana descansamos vamos a los toros y el domingo en el programa internacional

Voz 28 39:36 eh M