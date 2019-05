Tertulia de San Isidro (20/05/2019)

Voz 2 00:00 comienza en la onda media de Radio Madrid ciento cuatro punto tres de ser más la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 1395 00:32 esta es la segunda semana empezamos una semana de San Isidro hemos ya consumido una no se preocupe porque quedan todavía cuatro semanas enteras más de la Feria de San Isidro que están pasando cosas llevan a pasar cosas más importantes hoy tenemos en toros en este caso no era una novillada de El Conde de Mayalde para tres novilleros que conoce bien la afición de Madrid que son Rafael González Marcos Hirsch Fernando Plaza los tres se van a enfrentar a esta corrida del Conde de Mayalde como intentar hablar con el propio ganadero que además ha manda seis toros de yerros el primero se llama andaluza segundo atrevido tercero entrena en entrenador el cuarto solito el quinto joyero y el sexto estafadores apunta a un joyero con el estafador fíjate qué cosa más complicada íbamos a ver porque ese sería el orden y ahí por si acaso tuvieran que cambiar algún toro saliera alguno porque ha sido devuelto el titular dos toros de casa toreros uno Se llama joyero segundo otro joyero joyero primero en la titular de Mayalde temido que es el segundo sobre lo esperemos que no haga falta que salgan y lógicamente el cartel de esta tarde es con Rafael González desde luego ya conocido el Madrid con Marcos y Fernando hasta vamos a hablar con los protagonistas que lógicamente están en ese momento complicado no de con comer o no comer dormir o no dormir estar con amigos va estar solo en la verdad es que no es fácil que cada uno tiene su forma de de consumir estos momentos durísimos que Sony raros antes de torear y cada uno hace a su manera yo no sé Rafael González si hasta ahora la habitación Si estarán habrá comido si estará paseando Rafael buenas tardes hola

Voz 3 02:30 buenas tardes Manolo qué tal había poquito has almorzado si no he comido con mi no me comí usan mucho

Voz 1395 02:38 eso no es comer poco Cuco leído ya estaba en la habitación no estás de vuelta por ahí

Voz 3 02:45 ahora mismo estoy la habitación un poco muleta

Voz 1395 03:20 con lo mejor que estéis entretenidos y que os contéis cosas es una otra cosa Niemeyer eso está muy bien

Voz 4 03:24 sí la verdad es que sí es que si no al final te

Voz 0660 03:26 de

Voz 3 03:27 te empiezan a comer la cabeza la habitación

Voz 4 03:29 no es la que formas yo soy más de diez

Voz 1395 03:32 sí se llama andaluz el primero te has dicho estaban eso que es muy bonito que siempre siempre cuentan mentiras decía

Voz 3 03:40 a mí no me cuenta mentiras siempre me hiciera es precioso está tu usted más que gustaba y luego resulta que no viste un coso mentiras no

Voz 1395 03:49 está atracado hizo chorrito primero pero yo no sé si se agradece que te no te digan la verdad no no sé

Voz 3 03:56 pues sí sí que me da igual un poco lo que me digan porque al final lo llevas la plaza

Voz 1395 04:01 depende de qué pista con vista pues se pueden vestido en tono bonito para por la calle la amargura Exactamente Pilar Juan

Voz 3 04:09 el míster teorice dice es si es que un hito era así gestas de la ganadería

Voz 1395 04:14 digo una cosa que que que que importantes el pase ya en Madrid verdad ahora mismo ahora mismo es la única plaza que Dyke quita Sevilla te puede dar prestigio te pueda categoría te puede dar no sé qué bueno el año que viene lo que sea no pero la que te da contratos

Voz 1062 04:30 es Madrid

Voz 3 04:32 pues yo quiero yo pienso como tú yo creo que al final no ocasión así toda la Madrid tiene ahí te quita no más te da más que te quita no

Voz 1395 04:43 pero bueno a ver qué pasa la temporada como tienes planteada tanto novillero toda la temporada o no a un punto ya que si sigo aquí

Voz 3 04:52 mire pues este año tomaremos la alternativa y te gustaría

Voz 1395 04:54 el que fuera donde

Voz 3 04:56 pues un sitio bueno con una ganadería buena bueno la verdad

Voz 1395 05:01 bueno pero de novilleros dejado buen sabor de boca en bares plazas eh

Voz 3 05:05 sí dejó buen sabor a ver qué tal hoy hay ya hay que hoy tiene que ser un día bonito

Voz 1395 05:10 yo te digo que con dos orejas te cambia la vida todo sólo bonito amigo te diga tras no te digo te no digo tres y cuatro que también estaría bien con dos sentirte a gusto y hacer el toreo que tú sientes

Voz 1062 05:22 y que sabía todo viene Gaspar entrara se acabaron los problemas

Voz 3 05:26 tiene que cambiar de la vida bastante si le cambió la vida bastante

Voz 1395 05:30 pues eso sí

Voz 3 05:31 pues si no se sabe luego por la noche es decir los sabremos a miles da que sí sí ojalá ojalá ojalá cosa porque

Voz 1062 05:39 yo creo iba vestida cómo es

Voz 1395 05:43 es bonito me preguntan porque la técnica es María Jesús Rodríguez y María José es la la productora y además son curiosísima que en saber cómo vas vestida real

Voz 0660 05:57 pues es gris Gregory

Voz 1062 06:01 gris gris y oro y plata

Voz 1395 06:05 pues sí sí patas mira original originales no siempre eh

Voz 1062 06:10 razón mucha suerte muchas veces puede ser los dos mejoren ojalá seguro que sí ojalá

Voz 1395 06:17 esa ganadería salen cosas bastante buena sea cual si avale con el ganadero recuerdo su debut que fue en Gijón hace años no durante mucho tiempo funcionó vamos a ver cómo cómo está como está ahora pues tienes andaluz para para empezar que tienes delito primero para para seguir que no hagas que no salgan que no haga falta que salgan los sobrero que son de casa toreros si mi mucha suerte que sea voy el día porque tiene que puede que se pues puede ser ojalá ojalá ojalá yo aquí de los dos si no me dejes más mal lugar lo dijo no tuvo lugar yo me sea aparte en cortar dos orejas Guillerme no importa la tercera ni la cuarta pues me quedo conforme con gusto un abrazo qué momentos más complicados pasan los chavales en la habitación Marcos Marcos es donde estará Marcos buenas tardes

Voz 1062 07:12 bueno dónde estás en otra biopsias

Voz 1395 07:17 con quién con el padre con la familia sólo hay que me aguante el Rafael está cómodo con un montón de gente porque la soledad le asusta y tú estás aguantando ahí la soledad que no debe ser sencillo no

Voz 1062 07:29 cuántas vueltas a la cabeza

Voz 0660 07:32 pues la verdad es que muchas no solo hoy ya llevamos una semana

Voz 1395 07:36 complicada la verdad o sea que Madrid tiene el efecto anterior importante no es saber que vas a Madrid ya que te anula una semana o dos anteriores

Voz 0660 07:48 pues no lo sé la verdad yo siempre había dicho que que jamás lo había pasado mal para corear días ante el sueño ni me despertaba por las noches nunca vengo Mi la primera tarde que vine a Madrid me dieron la responsabilidad a que que en realidad era mentira porque no sabía a lo que venía cuando viene a Madrid vuelves es cuando te das cuenta de lo que significa Madrid quema Madrid se pasa miedo de verdad

Voz 1395 08:17 ni en la comida ni nada no dormir comer y comer algo así no

Voz 0660 08:23 hombre eso sí pero bueno la verdad es que te hombre Madrid no fácil pero somos unos privilegiados de poder estar anunciado aquí

Voz 1395 08:34 o sea que si te das cuenta Gonzalo Bienvenida lo fácil en este mundo es pues sí impresionante qué tal mucha suerte gracias bueno pues las mujeres me pregunta y el vestido eh qué le digo que no va a la que lleva todo dos a usted en la que

Voz 5 08:53 manda a María Jesús pues se

Voz 1395 08:56 y cómo es el vestido pues no lo sé

Voz 0660 08:59 pues mira tengo dos vertidos en la habitación no la papada bien si no voy de estreno no tengo cuestionado

Voz 1395 09:10 por qué vaya es cómodo pero pero la verdad es que yo no sé ni qué ponerme olla simplemente no tiene los colores yo te cuento yo Dios es un tema de clubes creció mucho verde

Voz 0660 09:21 bueno Manolo tampoco está mucho para hacer una cosa y de los colores

Voz 1395 09:25 bueno bueno

Voz 5 09:28 hombre Marcos igual que toda mi generación ha crecido escuchando en televisión

Voz 1395 09:31 bueno lo que hemos aprendido de lo estabas en todo menos si no no se hizo perder Antena bienvenida sea si marino o opondrían bienvenida Antoñete bueno bien arreglado tuviera suena se llaman Antonio los dos ver qué pasa vamos hasta tocaba atrevido te ha tocado joyero mira si es que tiene que ver algo con lo que pueda pasar hombre atrevido ser tuviese joyero

Voz 5 10:11 pues es lo que lo que debe al banco a partir de mañana de Manolo atrevido fue olvido fuerte en nombre del toro blanco no la Antoñito

Voz 1395 10:21 este señor Negreira pero eso te digo fíjate pues ponte ponte ponte si te joyero entró de de cuatro habló Romero no quiso adecuado de cuadre y atrevido el de Antoñete el toro blanco de Osborne sea fíjate dónde estás Marcos eh ya no estoy no pues te ponen ese sembraba el Ponte tanto ahí te lo quiere debido a la parece que el destino los ha encontrado marcado sí atrevido joyero vamos

Voz 3 10:57 eh

Voz 1395 11:00 un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte gracias a lo disfrutes mucha suerte bueno ha hablado con con los dos primeros para Rafael González estaba muy divertido Marcos y nos falta Fernando Plaza que cierra la terna Fernando buenas tardes buenas tardes qué tal te veo muy bien de voz y muy seguro no es bueno

Voz 3 11:22 pues va temblando sagrada que tiene

Voz 1395 11:25 falta bajando la ratio eh bueno pero lo que tiene que hacer a veces cortarse las orejas sí sí sí y que me bienvenida yo nos dedicamos a la radio claro que eso bueno

Voz 5 11:38 estamos aquí porque es un impacto su presentación en Madrid el uno de mayo tuvo una una actuación impresionante sí señor es

Voz 1395 11:47 hoy estamos a veinte hasta el uno el dos se que vamos caminando no es un buen día patrio empate para triunfar y para decir aquí estoy yo no porque la alternativa está muy lejos

Voz 6 11:59 pues pues de momento hombre pues no lo sé la verdad depende de cómo

Voz 0880 12:03 lo de Kiel de lo que pase hoy el resto pero vamos lo que está cerca es es esta tarde

Voz 1395 12:09 te lo importante que es lo de Madrid eh de un triunfo lea todo todo mejora todo de eso de una tarde normal seguimos donde estábamos y no quiero pensar en la tarde negativo porque no no no es lógico porque va a salir con con ganas Si sabes lo muchísimo que que se en en en el Madrid no bueno

Voz 6 12:27 a quién te apodera pues no ahora mismo nadie tengo la suerte de que tengo la escuela a la Escuela Taurina está los maestros demuestro Miguel Rodríguez m a trasvasable Julia ahí el fútbol

Voz 1395 12:40 qué buen tío de lo que Benger Miguel Rodrigo hace mucho tiempo que no que no lo veo si algún día te acuerdas de un abrazo de una persona pues muy muy amigos es un hombre muy muy honrado muy honesto hoy un tipo tipo muy claro hay muy buena son a no darle un fuerte abrazo pero darle un fuerte abrazo cuando estáis esperando que has cortado dos orejas hoy en la tarde más bonita que ha sido la la tarde tarde mejor casa nidos en Madrid

Voz 5 13:11 a la presentación del Barça

Voz 1395 13:14 la única ésta es la primera que ese día que

Voz 5 13:17 no cortó ninguna oreja por la espada con pero me ha me ha dicho en una entrevista irle he podido hacer aplausos que lo estás solucionando que lo ha entrenado mucho y a ver si hoy los tumbado un espadazo

Voz 1395 13:30 las para Paco Camino nada es hacer no sé pero no lo tiene una tontería si no no hay espaldas que que han matado

Voz 5 13:38 bien contaba Curro Curro Vázquez ha contado una anécdota muy bonita que es que le compró una espada Alcalá o no y al cabo de

Voz 1395 13:46 a todo el mundo e así al final de temporada le dijo

Voz 5 13:48 cada año qué tal Curro qué tal con la espada ilegalice Curro se me olvidó comprar el brazo

Voz 1395 13:56 ya pinchando aquí no sé que mucha suerte Fernando que muchas gracias una bonita Hay sobre todo positiva ahora los tres chavales Rafael González para Marcos y para Fernando Plaza ojalá hay ya sabes que te tocan el primero se llama entrenador entrenador y el último se llama estafador que lo detengan no

Voz 5 14:20 la verdad que la la pureza de plaza yo creo que puede combatir perfectamente esa esa estafador

Voz 1395 14:27 a ver si yo creo que si no sé si he preguntado vestido porque están mundo preguntando qué vestido sabemos dos tercios

Voz 6 14:35 pues el vestido que que me a poner hoy en este torero que se llama Sergio Aguilar

Voz 1395 14:41 ah bueno vale decir algo de malva y oro malva y oro se ya estamos mal no sí no él no no no no esa pues que Sergio un abrazo muy fuerte aquí que versión ya me estoy hablando ahora dado que Sergio el Sergio Aguilar fue el vídeo

Voz 5 15:06 pero bueno que que no es un mala espejo eh

Voz 1395 15:09 no no no para nada Sergio es el tipo con más cualidades que suerte en la vida fíjate pero fue profesional y eso es tremendo no vaya muchas gracias gastado

Voz 7 15:23 eh

Voz 2 15:31 tertulia taurina de San

Voz 1395 15:33 sí no Manuel Moreno

Voz 8 15:39 hay un camino para llegar lejos el hábitat que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo jefe de Mercedes un SUV con un diseño completamente renovado y equipada con el sistema de inteligencia artificial en la CDU X para que llegue sin problemas al final de ese camino a y con siete plazas para que no lo recorra sólo nuevo GL expresión de fuerza interior descubre en tu concesionario Mercedes Benz

Voz 9 16:02 prueba lo en otra concesiones que oficialmente

Voz 10 16:04 la avenida Pío XII uno

Voz 9 16:08 sabes dónde comprar unas gafas chulas pero de calidad con su calidad no conoce esta nueva colección de gafas llevo Lens de óptica Roma montura con lentes orgánicas y anti reflectante Sporting cuenta inmueble europea además de las hacer en una hora en serio cincuenta y nueve euros y en una hora que pero sólo en tu ópticas Roma más cercana ayer ópticas Roma punto com

Voz 11 16:27 soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas aún un embargo soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros soluciones con hipoteca punto com los otros los médicos también necesitamos tener un sí

Voz 12 16:49 seguro Mutual Médica es la Mutualidad de los médicos la protección que necesitas desde mil novecientos veinte Mutuel médica está contigo de médico Américo para proteger teatrillo a los tuyos Mutual Médica confianza mutua Nos encontrarse Mutual Médica punto com

Voz 0360 17:08 digo una cosa bienvenida tú conoces bien a los novilleros ha pasado extenso he visto sillín vamos a a

Voz 1395 17:14 con poquitas para definir co cómo es que estoy

Voz 0360 17:16 lo tiene y en qué momento se encuentra no que en cada uno de ellos Rafael González

Voz 5 17:21 todo ambición iba llega llega a Madrid con muchísimas ganas ambición mucha muchísima ambición oficio oficio también este año en Valdemorillo que destaca pues destaca en sus ganas de ser todo dedo doy lo hace todo es un novillero en novillero que se pone de rodillas que no le importa que le en un momento dado una voltereta y que es capaz de resolver las dificultades que les plantea en

Voz 1395 17:45 yo yo no tener suerte con Marco se vive una vez y no estuvo bien y lo dije yo le estimo mucho su familia eso respeto a todos los chavales no tuve suerte no tuve suerte le he visto muy poquitas veces supongo ha ido madurando ha ido creciendo en el oficio seguros ha ido toreando algo más no sé si tú lo has visto en tiempo más más corto y más cercanos no últimamente

Voz 5 18:07 Nos Levy del año pasado ha incidido y bueno vamos a ver si tiene suerte la verdad que es un torero muy nuevo no esclavo sí estaba muy nuevo y bueno oye ahora ha pasado un año irá verdad que hay ganas de verle porque porque bueno es lo que está claro es que tiene una afición tremenda y con esa afición Se puede evolucionar y ojalá sea hoy la la tarde en la que en la que muestre realmente cómo siente el toreo no

Voz 1395 18:31 de todas formas ahora va todo muy rápido antiguamente el el novillero estaba mucho tiempo más el novillero quitando algunos elegidos no matadores que no rompía en un montón de ellos partidos

Voz 5 18:44 puede yo me caso de novillero más largo periodo creo que es el de Juan Mora que su padre mira veleño me decía que hay que esperar a que no tuviera prisa creo que fueron siete o ocho temporadas

Voz 1395 18:56 sí hasta que toma la alternativa

Voz 5 18:59 como en Sevilla con un cartel lazo con como no Vázquez

Voz 1395 19:02 hay que olvidar nunca que cuando hablemos de de ese genio que es Juanito Mora que fue capaz de hacer el milagro que que siempre predicaba Antoñete no pronto el pronto y en la mano con catorce muletazos el quinto cuadró al toro entró a matar con las para que tampoco besado mucho que eran catorce buenos datos el quinto entrar a matar iré pues en pie de este Rafael Ortega no había cortado dos orejas en el primer toro hacía tiempo por delante no fueron dos orejas en el primer toro con quince muletazos y no

Voz 5 19:37 en otoño hará nueve años Manolo nueve años de esa tarde maravillosa de otoño que a nadie ha olvidado no

Voz 1395 19:43 por tanto cualquier aficionado a la caza de Madí no era lo que es emocionante lo que hay es intenso lo que lo que no tiene baches en la pone la plaza en pie en la boca abajo

Voz 5 19:53 totalmente totalmente esa ese es el secreto de Madrid lo supo desvelar y muchas veces descifrar el propio

Voz 1395 20:00 a Sevilla a mí me encanta el ruido de Madrid cuando cuando cuando es cuando rompe Madrid claro cuando la gente se vuelca en algo pasamos del silencio de Sevilla al ruido torero de Madrid es algo tremendo como un rugido bueno tenemos tenemos a a tenemos que bueno pendiente porque ayer Sergio Galán yo creo que el presidente y lo has contado esto también me dio en el El mundo y se quedó corto no se quedó conmigo en ese segundo trofeo

Voz 5 20:32 sí la verdad que sí Manolo Bueno que el efecto rebote del del rabo concedido el año pasado a Diego Ventura pues se ha trasladado a una exigencia este año que bueno en en algún caso es positiva pero en este caso concreto de la faena Sergio Galán pues pagaron justos por pecadores me parece una estupidez no sea que no sean

Voz 1395 20:51 qué haces de reunirse los presidentes el criterio es muy claro yo qué que nos lleva a algo tan extraordinario y estemos como es el que se corte un rabo no es bueno pero eso bastaría no a mí me me extrañó mucho en las dos orejas primer día que era una estuvo francamente bien Miguel Ángel Perera Ferrera pero verdad es absolutamente nada Icomos después eso es lo que tienen que habla es decir vamos a a cuadrar lo que lo que la que de Madrid exige para cada momento para una oreja para la segunda que ya es puertas donde ya para lo extraordinario que es romper la historia hoy si hay que rebelarse rompe si de verdad hay que romperla extraordinario más que extraordinario lo de lo del rabo no pero por temor por temor no puedes hacerlo pues sí porque no puedo hacerlo sí es la mente parece que se de todo el mundo hacia ese acuerdo sí sí sí la guía no pues es si no sé si se lo merece y no se lo dieron lo que son injustas no es un robo un comisario Rove no me parece bien me parece las cosas muy fea pues si está por ahí lo tenemos ya si lo tenemos Si Sergio hola bueno pues que yo no puedo dejar ayer pero que me me ha dicho hoy idea de Mainar John no no no tú nunca no y además mucha gente que eso que era de todos y que por miedo a ver que vuelva otra vez a un rabo pues si te que ver un rabo si no lo lo peor de todo es quita que en román paladino exhibe es robar

Voz 0880 22:27 pues sí la verdad que es una pena porque yo lo que la tarde estarán como importante una la que fue muy interesante pues cubo de todo por qué no lo pusieron fácil el primer tuvo que ser mudé de aliviar el según otros mucha intensidad porque se movió y transmitió la verdad que es una pena porque hubiera llevo ya ocho puertas grandes aquí en Madrid está quizás sea de la de las tardes más redonda que más importantes de la has tenido aquí en Madrid no y la verdad es que una pena porque todo el mundo estaba muy metido en la faena era de todos José poco yo creo que una vez en contra de las circunstancias del momento de de los que se está viviendo ahí

Voz 1395 23:07 la verdad que lo que lo que dice Gonzalo me aquí me parece que tiene razón y que lo estupendo que es lo que hacen no por si acaso imponer lo más complicado la segunda oreja para no llegar nunca a tener que dar un rabo me da lo que lo que sea de verdad en ese momento la premie premia lo que ha pasado allí y si es una una así es dos dos y ya veremos qué pasa si algún día vasco o sea un día pasa algo no lo dice perfectos titular no de de mi compañero Gonzalo Galán pese al nuevo listón porque tú piensas que hay un nuevo listón

Voz 5 23:39 sí bueno creo que que que si no

Voz 0880 23:41 que haya un nuevo listón de oro que cada presidente tiene un criterio aquí pero no hacen nada que es lo que gana y al final hace no queda ahí sino lo vamos a ver

Voz 1395 23:49 pero es que PSOE eso lo vamos a ver si me toca el claro si me toca

Voz 0880 23:57 hay que decir que hay hay un problema ahí estéis muchos prefieren

Voz 3 24:00 desinflado si no criterio nada

Voz 0880 24:03 quería unos presidentes muy exigentes que tiene su criterio otros que bueno pues son más normal más razonable otros que es más benévolo como se y entonces esto de azulona

Voz 3 24:12 ah sí

Voz 1395 24:12 te digo yo que la plaza es la misma que el mismo lado digo yo

Voz 5 24:15 que bastante bastante duro es ya Madrid como para que encima algunos presentes quieren endurecer lo más sobre

Voz 1395 24:22 por lo más duro hacerlo es que con complicarlo porque si si es de unas de una si es de todos es de dos se ve ir ese paso nada un día que se junta cielo con la tierra porque aquello no se pueden hacer mejor y es la locura pues va a dar el rabo no pero sí pero que hombre que que Madrid no es una plaza Vera

Voz 3 24:46 digo bueno evidentemente lo sabemos pero si un día se juntan

Voz 0660 24:51 a la cola cierra o pero bueno es que yo creo que ir en contra de la sensibilidad de la sensación de lo que se está viviendo en la plaza de todo ese mundo Amiens de matar el toro me estaba todo el mundo ahí que te quiere al asegurar que la asegurar había que asegurara que la gente estaba loca ya Gemma fluida que tuve la gran suerte que uno sueña a matar un toro en Madrid como lo maté yo allí que tampoco tiene algún según dos patas arriba

Voz 1395 25:16 es verdad lo que dicen en el titular no

Voz 0660 25:19 cuando uno sueña eso lo tienes ahí lo haces te da mucha impotencia la verdad

Voz 1395 25:24 el galán pese al nuevo listón la vuelta de Tarancón corta una oreja que debieron ser dos es que ya se quedó así que bueno así agradecido como bueno pues

Voz 0660 25:36 sí porque bueno gracias a Dios por todo el mundo lo has visto todo el mundo la verdad que están me los para

Voz 1395 25:40 pero no es lo que lo que es de uno

Voz 0880 25:43 lo que pasa es que hay que exactamente en este caso a mí en por lo menos una que muy bien alguna puerta grande no lo mismo que una oreja claro ahí

Voz 0660 25:50 sobre todo con esa rotundidad esas tardes que uno se siente

Voz 0880 25:54 torero de que te salen las cosas de que es un truco que dio mucha importancia porque tú lo que transmitió que no fue fácil y creo que la la la zona tu socio dentro siempre de la torería no fue otra de las pues sí pero sobre todo muy torero nada de alardes pero podía verdad que esto llegó mucho a la gente de la verdad por la transmisión del tono pues la circunstancias no

Voz 1395 26:18 Juan Diego Ventura con hermoso porque el equipos habla en esta forma voy hay como ahí pues eh

Voz 0880 26:27 sí bueno yo cuando me encanta otra como cualquiera pero

Voz 0660 26:30 pues ahora estoy coincidiendo depende rachas no pero aquí coinciden además con Diego coinciden no me dijo

Voz 1395 26:35 es una época que esto coexiste mucho con con el sí sí sí sí

Voz 0660 26:39 sí sí incidía mucho ahora ya como el año pasado

Voz 0880 26:42 no entró Guillermo sí

Voz 0660 26:44 el Juli torear mucho Khider muy lea pues ahí te rompo

Voz 5 26:48 va a Pamplona Sergio que es una desplazadas bueno no no

Voz 3 26:53 no son muchas pero es claro

Voz 0880 26:56 sí es verdad que llevo unos años ya que que que no oye y oye

Voz 0660 26:59 Icomos respetan que conmigo el anexo eh conmigo me han respetado asistí como los que han estado los los compañeros que ahora lo repiten en el año del batallón pues lo intentaremos

Voz 3 27:09 no me tengo que tenemos volver volver

Voz 1395 27:12 dio dolor dolor de cabeza Pablo eh esto aún pros a hombros a vamos a hombros todos los años no me voy de aquí de Pamplona Mejías me que me quedo aquí no eh eh y vimos en Sevilla a al hijo de Pablo muy muy nuevo pero tiene algo eh

Voz 0880 27:29 claro claro que sí da una frescura eh desparpajo luego le funcionó muy bien la cabeza porque con la presión que él tenía creo que estuvo muy inteligente efectuó la verdad que que vaya evidentemente pues es muy joven no les queda pero pero vamos yo creo que tiene todo o los que tienen que tener para para ser alguien importante

Voz 5 27:53 mi nombre da verdad que que ha despertado ilusión entre los aficionados del rejoneo Pablo tengan un sucesor no además de una figura tan importante como Pablo Hermoso no debe ser tan fácil crías y en su sombra no sea también

Voz 3 28:09 la verdad es que no tiene fácil la verdad es que esto a su padre que

Voz 1395 28:14 espejo pero tienes ahí todo el día Iscomar es bastante bien pero no defiende todo lo otro que lo dice no pero bueno pero las sensaciones que tenía que los dejó en esa el Sevilla que tener personalidad que tiene gusto hay que cuestionar digo una cosa eh es que ganar muchísimo dinero para aguantar el costo de tanto animal tanto comida de todo eso que yo creo que que viviste claro que para para los caballos un poquito para vosotros no

Voz 0660 28:41 exactamente no porque es muchas otras cosas Paco se mantenga a veces la cuadra las cosas no porque porque si es verdad que que no y sobre todo para tener un nivel no ella también necesitas una cantidad de caballos necesitas también que vengan por detrás caballos fue Bosé tienes que estar repitiendo siempre mantuvo entonces sí dime

Voz 1395 29:00 dos caballos que que quitaría podíamos robar si no fuera pecado no Pere Ventura una aventura de Juan Pablo de Ventura

Voz 3 29:14 sí soy Ventura pues tiene un se me puso

Voz 0880 29:17 yo te hace unos quiebros también

Voz 3 29:19 lo que me ha mucho eso es

Voz 1395 29:22 el que debe ser un un tipo inteligentísimo para el tema de los caballos el padre de Ventura no que te da con con lo creo que que el comprador espectacular se lleva

Voz 0880 29:36 pero bueno que que que que es que estaba siempre damos lleva siempre haber en el mundo del toro desde el toro acabáis de los caballos y la verdad que tiene una visión siempre ha tenido una visión para para sacar caballo con potencial y eso es espectacular

Voz 1395 29:51 la mayor parte de la gente que va como un caballo ve las cosas buenas que te el caballo el pelos defectos eso sí estamos muy bueno más complicado

Voz 0880 30:00 la palmera edad me ha dado una esta estoy beneficiados pueda es luz

Voz 1395 30:03 bueno que tenga que tenga en cuenta la cosa eh y has tenido más tiempo en la radio que nadie por tanto dos orejas te hemos dado la radio eh no te digo el presidente traemos dado que dé un abrazo muy fuerte y no lo merecía pues sí que está el que lea hacer una rata en en la plaza o al contar hacia un regalen algo no no lo traemos tengo está Juan el mayoral de Conde de Mayalde Juan buenas noche digo buenas noches buenas tardes buenas tardes ya no sé si es hacer un roto de noche estábamos aquí

Voz 3 30:40 claro claro pero penoso

Voz 1395 30:43 cuánto tiempo llevas en la en la ganadería

Voz 3 30:46 pues fue del noventa en el noventa

Voz 1395 30:49 estamos en El dos mil diecinueve En Pie es el año que viene compres veinte y a mí mi madre mía eh yo vivo ya lo vio yo empecé a verlo vuestra mostradas corrida en Gijón te acuerdas y bueno ahí dijo sí que devolvió la esta ganadería a las plazas importantes no durante mucho tiempo a partir de ahí un una cantidad de de Toros embistiendo tremendo no bueno ese año esa cosa que vamos con Antoñete Gijón y de treinta todos los que se hicieron lo había buena novillada de treinta Toros de veintiocho fíjate entre el veintiocho había seis de de de no

Voz 3 31:34 el acuerdo según Tendero se ve muy generoso con nosotros yo creo pues no Echenique fue yo no dice nada pues no a ver dicha

Voz 1395 31:43 corrida muy buenas eh

Voz 13 31:45 pues hombre sí la verdad es que sí pero vamos tampoco cómo te lleva a través de todas las cosas buenas que también tiene muchas mala

Voz 3 31:52 bueno ya sabe lo que es esto no puede ser que ilusione porque no

Voz 13 31:55 lo que pasa es que hacía tiempo que no veíamos SD

Voz 1395 31:57 está en esta ganadería ideó alegría verlo además triunfando luego ya hay días mejores días peores que toro te gusta más de todos los que vienen andaluz atrevido y entrenador Lito joyero estafa Andor tiene que haber un pardillo

Voz 13 32:13 a ver yo seguro porque si hay cosas que yo lo que hay

Voz 3 32:17 entonces ahí salí pues hay algunos que

Voz 13 32:19 que que sea así que tiene un poquito más chulas

Voz 3 32:23 pero como toda la familia pero no te puedes comprometiera

Voz 13 32:25 a esto hay gente sabia que nosotros sino que se ha comprometido

Voz 1395 32:29 pero a la gente de que nos pilla con las manos por nada bien te es una cosa que solamente no oye un montón de gente no pasa nada adiós suena muy bien de atrevido porque el toro blanco de Osborne era atrevido pues si los y los joyeros y los joyeros eh

Voz 13 32:49 si los dos los dos novillos muy bonitos XXXII y el cinco son dos novillos muy bonito quizá quizá quizá pueda de embestir

Voz 4 32:56 es el cinco ocho cinco chorrito e hijo yo joyero cuáles

Voz 1395 33:01 de ocho

Voz 4 33:03 pues igual pero dicho joyeros porque el otro es esta de sobres de deprime sobre ello en sí que cinco el XXV

Voz 13 33:10 yo pero bueno buenos dentro los titulares que a ser estatales pues de lo que va a salir pues pues ahí no vi muy bonito que baja bien hecha vine con toda la ilusión de dos sementales y bueno y que sea lo que Dios quiera ya ya hemos hecho todo lo que podíamos porque yo ahora a que lo hagan ellos

Voz 1395 33:31 que era para que lo entienda el público le encaste

Voz 1062 33:35 sí

Voz 13 33:35 me dejaste pues hay hay tres que son que vienen inhiba Ventorrillo Ventorrillo Victoriano porque son de la banca que lo compramos en Torre yo ideas yo puedo mi toreo del río que hagamos nosotros y luego hay otros tres que son también línea Ventorrillo

Voz 1062 33:52 pero te encontrarás los obreros son de de caso toreros

Voz 5 33:58 un hombre de mañana el XXV que que si habla Juan el segundo Sabrià es de de casa es eso es de él

Voz 3 34:05 Nos han sido me también ahí

Voz 5 34:08 yo quería preguntar a a Juan Manolo por ese pedazo novillo que lidió al Conde de Madrid de gordas que lo toreó Posada de Maravillas

Voz 4 34:18 sí unos desde tres tiene algún parentesco con los seis que ha visto leído hoy

Voz 13 34:22 sí sí hay hay hay tres hay tres te he dicho antes debería Ventorrillo vitoriano antes que bueno que son venimos semental que es y no y son el diecisiete

Voz 1395 34:35 siete

Voz 13 34:37 sí de XXXII ahí

Voz 3 34:40 estoy convencido hasta el cinco discos y aquí estamos

Voz 1395 34:45 a los tres fines de los tres primeros andaluz atrevido ya entra entrenador pues aquí en la impresionante verdad

Voz 5 34:52 Juan de aquel novillo cuando yo

Voz 13 34:54 tiene tenía pues todo lo que lleve un grado temporada o bien sexto encastado hasta el final fue un novillo que en los primeros tres hijos sirvió ni me sirvió para octavos de me sirvió para caballos de Pusa embestir en la muleta

Voz 1395 35:10 hoy es cómo es eso de vivir de entre todos los toda la vida Juan

Voz 13 35:15 yo llegué pues esto es pues como tú

Voz 3 35:18 está diciendo todos los días crónicas taurinas pues tiempo Pitu

Voz 13 35:22 bonitas y las hay más bonita y las más

Voz 3 35:26 sal amarga pero bueno dentro de lo que os gusta lo mejor que te ha pasado nunca

Voz 1395 35:29 porque es lo mejor que te ha pasado

Voz 13 35:32 fue en el campo me han pasado cosas muy bonita me lo que el año pasado en en indultar la plaza pagase hay en en el campo pues salí les tentar a lo mejor doce no federales si hay embestir llegó a tropas semental el que luego lo ligue pues cosas de esa te dan mucha alegría hay muchas fuerzas para seguir luchando porque porque sí porque te hacen creer que va te hacen creer que va por buen camino es creer en lo que a lo mejor te equivocas saque

Voz 1395 36:01 a la yo tengo una cosa eh Goñi Gonzalo nieve podríamos estar en el campo desde que te levantas a qué hora

Voz 3 36:08 yo soy madre mía mucha suerte una hora

Voz 1395 36:13 te vemos una plaza igualmente

Voz 3 36:15 muchas ganas y sí sí

Voz 1395 36:17 vamos a ir a hablar con Paloma Velarde vale Velarde valiente e que expone óleos en el Wellington y además y con un tema muy muy muy muy especial no en el cosmos taurino en su pincel se llama la exposición Paloma buenas tardes muy buenas tardes con Manuel un placer estar bien su tertulia ya está ya está en marcha no

Voz 3 36:41 pues sí sí oye empezamos íbamos estará hasta el domingo

Voz 1395 36:45 hasta el domingo veintitrés o sea es la gente pueda acercase allí con toda tranquilidad sin ningún problema

Voz 3 36:50 pues sí sí estamos en la sala

Voz 13 36:53 se llama Marqués de Salamanca

Voz 3 36:55 en abuelito la entrada más directa lanzada el susto lo que Velázquez Velázquez número ocho

Voz 1395 37:00 perfecto el yo yo vistos los cuadros son muy bonitos son caros

Voz 3 37:09 hay de todos los dorado no que va que va para todas las economías

Voz 1395 37:13 bueno pues si quieres un cuadro bonito se ese cosmos Taurino de su pincel epicentro Paloma va de tengo un ídolo Bellido Paloma Velarde Valiente exponen solos en el Wellington Paloma muchísima suerte eh que vuele te vuelos a los clientes un abrazo muy fuerte lo que nadie faltaría más sí teníamos que es rematar sí

Voz 5 37:40 gente como contarte Manolo que he estado esta mañana en el en homenaje lo homenaje a Juan Bautista que le han transmitido los abonados de las ventas la unión de abonado

Voz 1395 37:49 gran torero y una persona muy cabal con la cabeza en su sitio

Voz 5 37:52 yo no creo la verdad que ha sido un futuro mejor

Voz 1395 37:55 otro de Juan ojo así y bueno

Voz 5 37:57 hasta explicando este homenaje que está completamente inmerso en la gestión de la plaza de Arles probablemente amplía alguna otra plaza francesa apodera a Marcos al niño prodigio que que esta que ha enamorado al mundo del toro un niño que que tienes

Voz 1395 38:13 esto hace doce años sabes

Voz 5 38:16 bueno el homenaje ha estado dirigido por Federico Arenas ha contado con Paco Marx y bueno la la la fortuna de participar en él y la verdad que ha estado el embajador de Francia en España que que bueno al acaba de ser nombrado esta semana ya querido acompañar a Juanma lista en este emotivo día igual la verdad que estaba realmente emocionado hemos recordado su padre Luc Jalabert y en general pues las grandes tardes de unos caros

Voz 1395 38:44 perdona parte de sí sí sí empresario de durante muchos años de esa plaza y eso es

Voz 5 38:50 así que hemos recordado las tres puertas grandes de Juan muy todo el cariño de la afición de Madrid ha sido un acto muy bonito

Voz 1395 38:56 pues esta tarde lo vamos a vivir y lo vamos a sentir lo vamos a contar no es novillada la Séptima de feria para Rafael González Marcos y Fernando Plaza y los toros del Conde de Mayalde la corrida con esos nombres que el ganadero ha dicho que le gustan mucho los que vienen de de veterano del río que son andaluz atrevido entrenador de mayo al lo ha contado no hay vamos a ver si esta no ojalá sabes ojalá fíjate que a mí me alegran tanto y más las los triunfos de los novilleros como matador matadores me alegra sí sí son de verdad en importancia no pero el sueño de un novillero es un sueño mucho más profundo mucho más ilusionante que el sueño de quién y ya está en ese nivel y en ese escalón