Tertulia de San Isidro (21/05/2019)

Voz 2 00:00 comienza en la onda media de Radio Madrid y en el ciento cuatro punto tres de ser más la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 1293 00:21 saludos muy buenas tardes este especial San Isidro a través de Radio Madrid de la Cadena Ser

Voz 1395 00:26 Il lógicamente con la asistencia técnica de María Jesús Rodríguez y la asistencia profesional y periodística de María José Ruiz hay muchos temas por delante y además va a ser muy intenso el programa de hoy decirles que estamos ya en la Octava corrida de feria aquí de momento es la del Pilar ojalá que sea mejor que la que vimos en Sevilla lo deseo porque además son gente que trabaja que Perea que lucha en Salamanca de los inviernos fríos y ojalá que aquí Se se venga arriba la galería de Pilar y tengamos una buena tarde quienes torean pues la verdad es que la el la terna es Juan del Álamo José Garrido Gonzalo Caballero y les cuento nosotros el sorteo Juan del Álamo a la tarde toro llamado dulce cero un toro negro con quinientos ochenta y cinco kilos él segundos para José Garrido atención quinientos ochenta y nueve kilos se llama Medici yo es un toro negro el tercero es para Gonzalo Caballero quinientos cuarenta y seis kilos otro medicina L quinientos noventa y seis kilos tiene el cuarto para Juan del Álamo de nombre Xacobeo el quinto de nombre canas cero para Garrido son quinientos veintidós kilos hizo el sexto para Gonzalo Caballero Se llama Guajira it pesa es el que más peso tiene seiscientos diez diecinueve kilos hay dos obreros como es preceptivo el primero de Adelaida Rodríguez Se llama cigarrera hoy el segundo de agua dulce se llama empeñado hay muchos temas y muchas cosas que contarles pero yo quería primero que nada en hacer un homenaje muy personal y muy particular sobre todo buena persona que ha estado muy cerca de él de un ganadero importante que se nos fue ayer era bueno te silencio en la plaza de toros de Las Ventas por Fernando Domecq que un hombre yo creo que tenía un nivel eh muy alto posiblemente de los mejores ganaderos que hemos conocido José Felipe John Valencia buenas tardes

Voz 1056 02:26 hola buenas tardes Manuel yo creo que que fue de

Voz 1395 02:28 sí porque era un hombre joven no pero un hombre con un conocimiento y que además fue capaz de tirar para adelante con dos ganaderías importantísimas primero con Jandilla y luego con con Zalduendo que acabó vendiendo la ha bachilleres el mexicano no pero tenía una gran personalidad que me gustaría tú has estado en las ganaderías como era Fernando Domecq como ganadero

Voz 1056 02:48 bueno yo diría que un ejemplar pero muy interesante no con personalidad muy amante de la fiesta con una idea muy concreta lo que debe ser el toro de lidia fundamental esas desarrollo del encaste Domecq posiblemente yo te voy a decir ni mejor ni peor pero muy fijó muchos caracteres en una en la actual Jandilla impidió ese toro Grass de que normalmente sabanas ha impuesto con los nuevos tiempos y apostó más por el toro de buena hechura de buena condición era además muy muy aficionados de nombres muy próximo a los toreros no pero incluso con influencia sobre personal sobre la figura del momento el es uno de estos ganaderos que hay que conocer y analizar para entender lo que es la evolución del toro en su momento claro

Voz 1395 03:39 después de lo de Jandilla fue capaz de poner muy al toro de Zalduendo

Voz 1056 03:43 bueno ahí es prácticamente lo mismo no cuando se separó Davos hermano se llevó su parte bueno hay ahí al desarrollo de una manera absolutamente libre directa lo que era su concepto del toro era el toro do hay ejemplares como lo mismo Javito que todos recordamos en Sevilla con Emilio no son toros en que el el la habilidad que son conceptos muy de la casas Domecq hoy la bravura que que libraban una forma muy muy interesante y muy importante no que fue también un hombre muy próximo a la formación de la ganadería de Daniel Ruiz lo pasó eran prácticamente que desde que Daniel empezó a comprar a precisamente a Fernando cuando estaba al frente de Jandilla pero después se llamaba practicamente todos los días a hay tiene una influencia muy directa y muy personal como ganadero en mucho a las divisas importantes de este momento

Voz 1395 04:39 creo que fue curiosa es que abandonó muy joven no vendió lo de Zalduendo ya parecida ahí le vimos muy poquito yo no sé si estaba cansado o si había perdido la ilusión o o ya había hecho el trabajo suficiente en dos ganaderías tan importantes como Jandilla como Zalduendo no lo sé

Voz 1056 04:58 siempre se dijo no y tampoco lo negó que que estaba a punto de prepararon un regreso hubo un juego regreso a ir que tenía incluso patas que la habían cedido los hermanos y que bueno se siempre quedó en el aire yo creo que sí que estaba hubiese vuelto no lo que pasa también que la maldita enfermedad posiblemente había sido la responsable directa de que se haya truncado una nueva etapa ganadera de Fernando

Voz 1395 05:24 lo más importante para ti de Fernando Domecq

Voz 1293 05:27 como ser humano y como ganadero fue

Voz 1056 05:30 pues hombre como ser humano era un hombre teniamos tenía capacidad de comunicación importante transmitía también su pasión por el mundo del toro eh tenía un equilibrio como en cuanto a ganaderos tenía un equilibrio en cuanto a a la habilidad la que que se alejaban ese aspecto del toro de su hermano Juan Pedro como por caso no e la isla hechuras el toro de Zalduendo era un toro más recortado más más armonioso más dentro vamos a decir más sevillano en algún aspecto que ahora que estamos hablando de Madrid de Sevilla con tanta frecuencia no y sobre todo Lolo afianzó una ganadería la dejas diga en un momento muy importante

Voz 1395 06:11 estamos José Luis Moreno en la según principio de la segunda semana de las cinco semanas completas que vienen en la feria

Voz 1293 06:19 no

Voz 1056 06:20 pero no comer claro faltaría más hay mutuo hay muchos carteles interesante que a medida que va avanzando la feria van apareciendo nuevos alicientes que es muy importante eso también fíjate lo que supuso Sevilla para la mejor hay engrandecimiento de interés de San Isidro no con la aparición de Agüero y que da Emilio de Justo que hay muchos puntos de interés hay muchos

Voz 3 06:43 entonces es que posiblemente tras la explosión

Voz 1056 06:46 queda un poco dormidos nuevo plano pero que están latentes y que deben explotar empaque

Voz 1395 06:51 no yo creo que esto va a ser la la feria Si todo sale medio bien en la que haya más novedades emergentes que nunca no yo soy muy buena cosa ayer una alegría a para no es para mí que no la conocía subían Rafael González cortó la oreja pero me gustó muchísimo Fernando Plaza al final los naturales magníficos que no hicieron caso porque hacía frío y la gente se fue fuera palomitas pero naturales de de no olvidar muy Banja perfil

Voz 1056 07:17 sí que lo que viene a demostrar también que cuando sea moderado vamos a decirlo porque absorba el el tamaño en el tobillo oí la agresividad del rodillo la dificultad de Napa han empezado a florecer con más facilidad por como se vio ayer las virtudes de los chicos que están comenzando no ayer no estaba mal presentada la novillada

Voz 1293 07:36 qué bueno hubiera oiga

Voz 1056 07:39 imposible ahí desquiciada al despropósito de otras tardes no

Voz 1395 07:43 no tengo tengo uno dos tres cuatro cosas más importantes termino con un amigo tuvimos casi un hermano y centros de El Soro es lo último del cierre del día de hoy un abrazo muy fuerte a José Luis

Voz 1056 07:55 un abrazo saludos esta nuevo bueno pues

Voz 1395 07:57 en la recordamos el cartel de de hoy no que los toros de El Pilar son para Juan del Álamo José Garrido Gonzalo Caballero Juan del Álamo José Garrido tienen otra tarde más en la feria Gonzalo Caballero tiene su única tarde en la feria yo me apetece muchísimo volver un poco la vista atrás en lo que pasó ayer con dos novilleros y una novillada muy muy interesante y francamente buena y dos toreros uno que está más hecho y otro que no conocía mejor Sense acciones de muy buen torero en el vamos con Rafael González lo tenemos ya Rafael buenas tardes

Voz 1293 08:35 hola buenas tardes bueno bueno ayer estábamos ahí

Voz 1395 08:38 de intentando quedarte fuera buena yo creo que ha sido positiva muy sólido muy serio yo creo que siempre se quiere más no pero es una oreja de peso digamos que misión cumplida aunque el sueño tiene que ser siempre más alto no

Voz 4 08:55 muchas gracias no pues si el sueño es mucho más al toro pero sobre todo hay que salir el roto de la plaza porque creo que cada vez que se pisa plaza hay que salir de vacío por dentro no porque

Voz 1395 09:15 porque tienes aplazar no te puede dejar nada pero la verdad es que que ayer fue una una tarde de solidez no dé un paso más adelante en esa carrera tan complicada que tenéis los novilleros pero la sensación de estar mucho más acerado mucho más hecho mucho más seguro ir apetecía no que es otro paso más a acercarte a al sueño de de matador de toros Jones lo tiene planteado no él si lo Jasper en para el próximo año si si hay posibilidad de que sea éste de todas formas cada cosa debe tener su tiempo yo no sé cómo cómo piensa estuvo en el caso a veces hay toreros que tardan demasiado para tomar la alternativa estando hechas y otro es que la adelantan demasiado cuando están a lo mejor falto de un poquito más de rodaje no sé cómo es tu pensamiento

Voz 4 10:02 bueno pues nuestro pensamiento es que la verdad que estamos esperando un poco a San Isidro no ahí a ver qué pasaba pero si queremos tomar la alternativa no sé cuándo será así será la dentro de poco dentro de un poco dentro de ese de la tele

Voz 1293 10:24 parada esta temporada

Voz 4 10:27 al principio pero yo quiero que el esta temporada porque si no creo yo creo que ya es hora de dar

Voz 5 10:39 paso te sientes que estás hecho y que tienes

Voz 1395 10:42 la ciudad para para tomar hay gente nocturna atractiva pelear arriba no

Voz 4 10:47 exactamente Pelé Arco pelear con la figura no el fiscales es lo que queremos todos

Voz 1395 10:54 supongo que esa es la mentalidad que hay que tener en Rafael y ojalá que este es un paso muy positivo no una oreja en Madrid con todo el público a favor es es algo que que cuenta que que vale sea principio de de muchas tardes importantes en esa escalada hacia el sueño de de todos los toreros ya lo tienes más cerca Rafael

Voz 1293 11:15 muchas gracias Manolo ojalá un abrazo jamás que que dura que bonitas tu profesión verdad pues sí pues sí que es más dura más bonita más bonito lleno aunque sea dura me gusta un abrazo razón abrazo hasta luego

Voz 1395 11:29 a mí me me encantó en en la tarde de ayer algo que que tengo que comentar no oí es a la actuación de Fernando Plaza en chaval que yo no había visto no lo conocía por lo menos vestido de luces y me dio una sensación es realmente extraordinarias y sobre todo sobre todo al final de la faena cuando el público estaba ya con ganas de salir de la plaza una serie de naturales sensacionales pero sensacionales de de de ponerte en pie no mucha gente se puso en pie para marcharse M pues envía para para disfrutar de aquello y desde luego me pasó a mí Le pasó a mucha gente ojo ojo qué manera de torear con la mano izquierda tan perfecta tan buena de Fernando Plaza al que posiblemente no había visto nunca no Fernando buenas tardes buenas tardes

Voz 1293 12:14 ver qué tal no que me quito el sombrero no me quitó

Voz 1395 12:16 primero porque ayer y fíjate que la gente se levantó y Las Palmas pero no se puede torear mejor con la mano izquierda es más baja más más más lenta más más Talavante instalada la muleta eh

Voz 1293 12:28 bueno muchas gracias la verdad es que

Voz 3 12:31 se puede disfrutar aunque fuera puesto muy muy aislados que no son una rotunda o pero pero bueno

Voz 1293 12:37 mira no no sé si no fue rotundo yo esta noche en medios soñado con ello eh cuando ese muletazo por te por abajo tan tan tan templado tan tan tan tan rematado no hay vital

Voz 1395 12:50 sentido la verdad que que son

Voz 1293 12:52 no lo venden el corteinglés diez me da usted dos series de muletazos con Izquierda con gusto te digo te digo de verdad eh o sea cuando la gente ya casi esa algo que parece que se había terminado todo

Voz 1395 13:04 lo hiciste a saludar

Voz 1293 13:05 yo tenía una sensación de de regusto

Voz 1395 13:08 Cidade de de de de haber visto bueno luego lo que lo que ves en los toreros que son capaces de llegar a eso Fernando

Voz 1293 13:16 mal no está nuevo

Voz 1395 13:19 y es muy buena señal e aunque también a quién brinda extinguir

Voz 3 13:24 pues mira ayer dice a los maestros de me cuela no jamás para hasta ahora que está demasiado José Pedro es un día y aquí el Rodríguez Rafael de Julia

Voz 1293 13:32 bueno tú ahora te has ese era tu agradecimiento a a los maestros que te han enseñado o te han enseñado bien pero están están felices no te dicho vaya alumno que tenemos se lo se apuntarán todo ello pero bueno la verdad es que han sido buenos no

Voz 3 13:47 sí sí sí la verdad que están contento pues para bueno como sólo maestros que me siguen apretando al máximo usar que contentos pero bueno ya estamos ahí al día siguiente para para entrenar y corregir defectos

Voz 1395 13:59 a mí me parece fantástico lo hagas porque estás torera ha estado muy bien pero estás en un escalón que todavía hay que subir mucho no y me imagino que además tienen aparte de los maestros todos tenemos un poco y diría un líder unidos lo sino un espejo donde mirarnos no queremos mirarnos no entonces si tú me preguntas a mí pues no se te contestaría

Voz 1293 14:21 desde el Quijote a esta obra que han descrito bien no

Voz 1395 14:25 me han hablado bien pero en donde está el referente de Fernando Plaza que por cierto hay que tener una cosa tu padre está en la cuadrilla de Talavante tienes cosas de Talavante judío

Voz 1293 14:37 bueno la verdad que pues no padre

Voz 3 14:39 muchos años Si para mí yo me pilló muy pequeño y era mi ídolo era era muy oye Airways no hice nota

Voz 1395 14:47 eso eso eso es una están rematado si la mano tan baja yo no sé yo no voy a apuntar solamente a a Talavante pero pero eran muy tuyos pero también podía ser Talavante

Voz 3 15:00 sí bueno la verdad es que yo no estoy años luz el maestro sí ojalá algún día llegue a la mitad de la mitad que desde que ha llegado él no pero pero bueno yo seguiré trabajando para para llegar a lo máximo que pueda no sé si es usted figura pues bueno vendrá por su propio peso pero si no no pasa nada ahí espero ser un gran torero

Voz 1395 15:20 espero que si no me ver si porque ayer cuántas olvidadas llevas tú

Voz 1293 15:23 entonces cuantas pues Coslada ayer nueve números ya explicar todo lo que has eso sí todo todos demasiado bien está la cosa no aproximaba es es donde no no tengo nada bueno ahí voy a pues si hay algún empresario por ahí que tenga buen gusto que tenga buen gusto es que le guste ver un torero si muy muy muy parecido Talavante muy de los toreros que saben manejar la mano izquierda y que tienen Misterio que tienen embrujo y que tienen que que tienen algo que no tiene en el cortijo particular ya Mena Fernando Plaza no sé quién esto podrá o Fernando hoy previsiblemente lo hemos hablado en persona nunca no

Voz 1395 15:58 pero no pero no me olvidaré esos muletazos de la tarde de ayer quién te lleva

Voz 3 16:04 pues de momento nadie nadie de la cosa la escuela y tal pues

Voz 1293 16:09 porque si hay una podrá Cocker tengan a la cabeza en su sitio y

Voz 1395 16:11 la pena trabajar yo sé que es difícil apoderados porque apenas quedan casi todos son empresarios tienen que ver pero alguien que que que que tenga buen gusto que se refiere a a buscar ese chaval que por Fernando Plaza que da verdad que como sigas así da da gloria verte

Voz 1293 16:28 muchísimas gracias como no te lo digo en serio no es que no se partido

Voz 1395 16:30 pero rebatidas días siguientes lo que hemos visto que anterior pero lo que más me quedé un poco frío pues la gente se marchaba hacía fresquito ya ese de eso no de los naturales Nino olvidándose de la feria lo digo ahora y lo diré cuando termine la Feria Fernando Plaza no te conocía no te conozco personalmente pero no enhorabuena buena de verdad

Voz 1293 16:48 muchísimas gracias Manolo muchas gracias un abrazo muy fuerte abrazo

Voz 6 17:00 del Turia taurina de San Isidro Manuel Molés pronto

Voz 1293 19:13 bueno pues la corrida de hoy ya saben que es la corrida de El Pilar ya hay que sacar espinas con toda seguridad ahí eso no estaba pensando ganaderos don Moisés Fraile buenas tardes caladero hoy es el día de sacarse la espina

Voz 5 19:28 bueno todos los tenemos la oposición el examen como ganador

Voz 1395 19:35 que que ofició más complicado S

Voz 5 19:38 la verdad es que es muy complicado de lo que la gente se piensa ahí la verdad aquí una petición en las cosas bien otras mal roto de salmón es el peor pero bueno la ficción y el amor por el toro pues es lo que no es mentir

Voz 1395 19:53 ser ganadero en Salamanca con el invierno que hay gente que sea todavía más complicado

Voz 5 19:59 hombre para verdad que si es pequeño la verdad aquí hemos tenido una cosa que el ganado hemos tenido un invierno fenomenal porque no ha resulta veinte en Andalucía los toros lo que lo hace daño es el agua no el frío tras darme cuenta de lo que te digo pero por desgracia andan entre barro barro barro rústico que viene por las noches del mes de diciembre en noviembre enero

Voz 1293 20:26 sí he eso es muchísimo

Voz 5 20:28 viendo toda la noche porque todos los a cobrar Dani pasan tiempo pues el tiempo y no engordan y este año la verdad que te digo por desgracia no ha llovido porque luego a acordar el mes de julio

Voz 1293 20:40 sí pero la verdad

Voz 5 20:42 gente se piensa que es el frío que hace pero no lo que más daño hace es el agua

Voz 1395 20:47 mira yo estoy de acuerdo bueno algo hemos aprendido más Tour cero Medici yo medicina Jacob pero cadena Estero Wanjiru tienen porqué tendrían quiere embestir ahí cuatro-cinco eh

Voz 5 21:00 yo digo que hombre la corrida viene bien presentada viene la verdad dentro de lo que Air Madrid hemos tenido la corrida que hemos querido igual que tiene mucho para el Madrid porque la escamada pues bueno para Madrid pues no hay treinta los para elegir

Voz 1056 21:18 nosotros estuvimos

Voz 5 21:20 había que dentro de eso pues bueno pues que costó la vida por lo mejor pues les pedimos que las cosas salgan bien

Voz 1293 21:29 esperemos que estén muy por encima de la

Voz 1395 21:31 de la de Sevilla estoy seguro que sí y bueno Juan del Álamo que conoce bien la ganadería me imagino José Garrido y Gonzalo Caballero es con tres toreros jóvenes a ver si

Voz 5 21:42 para que Juanmi

Voz 14 21:44 yo o lo va

Voz 5 21:46 de los diferentes los año Juan pues bueno es de Salamanca con mucha frecuencia Gonzalo Caballero no la ni nosotros veamos nunca ni bueno ni otra pero bueno espero que echaban con afición y con perspectiva y espero que si sale uno por lo supo aprovechar insinuó sale pues mal

Voz 1395 22:05 quién no quién no debía de fallar de me diez m medicina yo Xacobeo pero algún que te que te entretenga enamorado ganadero después saldrá lo que saldrá que no de

Voz 5 22:18 yo te voy a decir una cosa es una cosa menor nunca me gusta decir de ningún toro

Voz 1293 22:23 entonces no digas que no sí sí

Voz 5 22:25 entre las cosas y es una cosa que tú piensas de un toro que puede ser estoy sustancias luego no porque no sé

Voz 1395 22:37 tenía un montón de toros porque venían que varían para Madrid y sin embargo eliges éste de toros que vienen es seguro que hay un par de ellos que estaban elegidos desde el principio decir esto es para mal

Voz 5 22:48 sí hombre había por trapío pero bueno tú de Madrid pero que no sé si me explico es eso nosotros quitamos es bastante desde luego novillos con caballos quitamos alguno con las calles en lo que nos gusta a los echamos dejamos para toros las diez doce corría de todos los que nosotros pensamos que para embestir todo lo que deseamos es que lo dejamos con la idea de que bueno

Voz 1293 23:15 no es si no no está

Voz 5 23:17 me entiendes lo que es que sólo desagradecido cruza por esquivando e4 cinco años al cuerpo Rey y tienen que trabajar algunas veces media hora ignorante pero bueno tener aquí una ganadería pues en todas no porque otros igual influyen muchas cosas Si bueno pues no lo sé

Voz 1293 23:38 pues es que que haya suerte de hoy que es seguro no que que te vas a llevar una alegría superior a la de la de ese malo

Voz 5 23:47 muchas gracias Manolo

Voz 1293 23:48 trabajo definición os merecéis la tarde sea más positiva no para

Voz 5 23:53 el empeño de que el acuerdo salgan también sobre todo los chicos que lo citan pues bueno que triunfen y que ya te falta que el escalafón se renueve y salgan ojalá salir no hay un par de toreros por la puerta grande

Voz 1395 24:05 yo he visto a pocos ganaderos trabajar como los Frailes trabajan digo toda la familia no trabajan

Voz 5 24:10 bueno la verdad es que desde chico mi padre me enseñó a trabajar aquí y mira te voy a contar una anécdota que voy a eso con mi padre me iba a examinar de reválida ir Yves el cuarto cuando existe vaya si está basado hijo perdona que me he prendido en cuarto no pero dirá bueno pues Thomas veinte duros como lo que pueden Wes hombre día que hay completo sombreros que no pues he madurado la subir bajas es Extremadura

Voz 1293 24:39 ese padres chico

Voz 5 24:42 a trabajar y el amor a la vacas y al toro y bueno en lo que sabemos hacer

Voz 1293 24:47 pues ojalá que salga todo bien no sé es una cosa muy claro

Voz 5 24:49 gracias gracias a Dios bueno pues

Voz 1293 24:52 tenemos más habla con Carla Carlos tenía Carlos Zúñiga hubo buenas buenas tardes Carlos

Voz 15 24:57 drama sólo buenas tardes no estamos en plena Feria de

Voz 1293 25:00 Endesa ha decidido pero el impulsor de esta ganadería el conde de Miranda fue un tal Carlos túnica Junior fue en Gijón iba no es la primera vez que hace mucho tiempo

Voz 1395 25:11 día no no estaba de acuerdo que que bueno ese año que que salió la la ganadería en Gijón en la que le treinta toros decía Antoñete le han embestido veintiocho discos

Voz 1293 25:25 todas las camadas no pero han estado muy cerca de esa ganadería cuando parece que estaba medio olvidada no

Voz 15 25:31 sí sigo o no sigo gracias a Dios me une una gran amistad con con Rafael finar que creo que está haciendo un trabajo encomiable con muchísimo esfuerzo y muchísima afición y bueno pues a base de de apuesta puso en este caso hemos acertado no fuerte de un montón de es que tú has visto que ha en Gijón que ocurrió toros muy buenas también que en Francia en la Feria de Zamora y bueno este año hace pocas fechas también en Zaragoza hecho un acuerdo muy buena y bueno pues me alegro muchísimo de que de que era novia de ayer en vistiera de la manera que embistió hoy propiciara que los tres toreros estuvieran al menos a gusto no

Voz 1395 26:07 sí la verdad es que que fueron a todo el mundo la gran cantaora novillada luego habido cosas interesantes no estuviste viendo el espectáculo ayer que me llevó cosas hombre es cortaron una oreja Rafael González P I ni fíjate me llamó mucho la atención es la mano izquierda de de Fernando Plaza

Voz 15 26:27 admito me me gustó mucho no voy tienen un temple en temple y un y un valor muy particular y ahí el último novillo siendo bueno había que entenderlo

Voz 1293 26:37 porque poquito que no sólo de las hubiera

Voz 15 26:39 la rajado quizás así el tío puso mucho mucho mucho talento mucha pasión y aquello lo

Voz 1293 26:48 resto gusto naturales me muy por abajo muy bien

Voz 1395 26:53 de su padre ha estado también ahí no en esa casa

Voz 1293 26:56 la verdad es que que lo merecía no tengo nada no tengo ninguna corrida que para los próximos días como poder aumente con pero bueno hay que seguir peleando y hay que seguir luchando y es bueno que salgan toreros nuevos que tengan buen gusto para eso no día éxito de de tu ganadero

Voz 15 27:15 sí sí de además de ganadero amigo nunca que se lo merece vuelvo a repetir hay estación una cosa muy bien no le tiembla el pulso en cuanto en cuenta la selección creo que además acertó mucho con él con esto pues foro antes era una ganadería que que quizá te cabo un poquito de de de devastado de las caras abierta así poco a poco va corrigiendo y creo que que el gusto que tiene la vida ahí tengo que que tiene la vida lo está demostrando también en la ganadería no

Voz 1293 27:42 no hay una corrida el día dos de junio la corrida de Aranjuez que de alguna forma es una realidad

Voz 1395 27:47 casi es San Isidro siempre existía esa corrida ahí aficionado no ha acudido a verla pero además has invitado fuerte Jandilla recuerdo también un poco también ganadero leído con Morante Juli Manzanares faltaba viendo el Rey que también va estar allí no

Voz 15 28:06 pues sí que creo que ese no sé si es la palabra a lo mejor estoy exagerando no pero creo que es la la Mi vida no creo que el escenario es un escenario encomiable como es la Plaza toros de Aranjuez un sitio precioso para todo para avistar para comer a un paso de Madrid bueno como tú bien decías pues un cartel para el toreo con la ganadería ahora mismo por decirlo así de modo después de su éxito de de Valencia Sevilla ahí con la presencia de Su Majestad para inaugurar lo que el Ministerio de de de Fomento ha dado para para reformar y restaurar edificios emblemáticos pues para mí hace que que el día dos en un encuentro con todo el mundo oí una carta la representación más importante no

Voz 1293 28:54 yo digo una cosa aparte de que ojalá sea un éxito y va ir muchísima gente haberlo te propongo una cosa tú eres un buen taurino yo no conozco a Fernando Plaza yo no lo conozco de nada simplemente ayer Levy es capaz de poner una novillada de de tres plazas

Voz 15 29:10 de ponerlo sí sí sí sí claro que lo voy a poner sin duda antes de que acabe el año

Voz 1293 29:17 la verdad que no

Voz 15 29:18 yo me he comprometido no tienen comprometido ahora Colmenar andó ahí ahí pero si no es en Colmenar será en Zaragoza el Pilar seguro porque tengo un Ademar ayer el me me me causó una muy grata impresión y creo que de verdad los toros que que hay que apostar en su momento y ponerme medallas también puso clavó a Pablo jugado de novillero en Gijón y son toros en los que hay que creer yo bueno puso ayer de verdad que me encantó vuelvo a repetir el temple gusto talento que tienes para para embarcar los novillos ojalá

Voz 1293 29:50 pues hace entre todos apoyemos ya te digo creo que está bien que yo conozco yo no lo conoces tú pero no gustó tanto tiene derecho a funcionar un abrazo muy fuerte que empezó fuerte pero luego bueno pues se fíjate que que somos bonita no tiene una novillada que no contaba no tiene ninguna

Voz 1395 30:08 les metemos un momentito si quieres me voy a Palencia pues a la publicidad y luego Valencia

Voz 6 30:17 del Turia taurina de San Isidro Manuel Molés compró

Voz 1293 31:03 bueno vamos se me voy a Valencia a Valencia que es mi tierra

Voz 1395 31:06 lo que estaba Vicente Ruiz Soro

Voz 1293 31:08 cómo pasa el tiempo Vicente buenas tardes muy buenas todos tengo treinta años hace que un chavalín de Valencia confirmó la alternativa en Madrid y además con que padrino eh

Voz 17 31:21 si es así es fíjate yo este año me dio la alternativa a Paco Camino en Valencia cuando dio Pepe Luis I meses después De Paula con Mi gran amigo de mil Jiménez así fue una tarde pues para que te voy a contar parecía el otro día verdad apareció el otro día pero lo recuerdo nuevamente lo tengo todo eso es todavía

Voz 1293 31:45 el muy bonita la foto no porque Rafael de Paula

Voz 1395 31:47 se les ve muy mucho de no más

Voz 1293 31:49 hay más rematado y otro de dos críos mucho cariño

Voz 1395 31:52 estos tanto pudo

Voz 17 31:55 para que me voy de aquella época con diecinueve años el maestro personas que tiene se hitos estábamos con una anchura una frescura una fuerza tremenda ira recuerdo con mucho cariño al mismo tiempo como mucho escribiendo porque fue una tarde para mí muy muy difícil complicada pero bueno pues una confirmación de lujo quién más quisieran muchos compañeros es verdad que tener un ilustre como el maestro Rafael de Paula que le confirma están servidos

Voz 1395 32:23 además has hecho una carrera una carrera bonita que has disfrutado de de la fiesta aquí en España en América en muchísimos sitios y además muy personal no hay forma de banderillear tu forma de ser tú a tú alegría que yo supongo que que que todo eso te hace muy feliz aunque luego ha pasado muchos problemas mucha operaciones más que yo creo que nadie nadie tenía tantas operaciones con motivo como tú cuántas veces has pasado por el quirófano

Voz 17 32:47 sesenta y siete operaciones es cornada Si anestesia generales se decir sesenta y siete coronados Si pues roturas pues que Sevilla que fue gravísimo

Voz 1293 33:02 sí mi mismo cartílago ligamento

Voz 17 33:05 los acusados triviales bueno una cantidad de operaciones está enmiendas ahora estoy a punto de nosotros

Voz 1395 33:12 otra eh

Voz 17 33:13 sí pueblo Cavadas se fíjate que me operaron del corazón impusieron dos estén si cateterismo ponerla ahí emitieron

Voz 1293 33:21 corazón de sobra corazón te sobra

Voz 17 33:24 pero una infección Ny me me estuve veintisiete días en la UCI Patsy practicamente pierda la tienen Manuel había gracias a Dios soy un superviviente según una buena coordinación debe con Dios porque la verdad no escapado de tantas veces de tantas tres infartos no sea sino de pecho tantas cosas que han pasado de de haber esquivado la muerte en tantas tardes porque no sólo estuve es la muerte de Paquirri viven Yiyo yo qué hago yo también sólo estaba anunciado con el maestro sabes

Voz 1293 34:00 pues no no pude poco el cáncer

Voz 17 34:02 e inmensos famoso corría puedes

Voz 1293 34:05 no murió algo como esto

Voz 17 34:09 Acebes el cartelera Dairo chica servicio de el sábado también estaba difícil se tantos carteles de de tanta gloria tanta desgracia hay tanta pena pero que al mismo tiempo que

Voz 5 34:21 sí

Voz 17 34:22 no sé qué

Voz 1293 34:24 lo que sí que has estado en los extremos para alegría para el dolor para todo pero a aquel cheque de de folletos me ha dado mucha guerra en muchas alegrías e historia muy bonita porque

Voz 1395 34:36 es verdad que te has pasado por cosa muy duras y muy muchas operaciones muy muy cerca de las desgracias no

Voz 1293 34:41 pero también también en El Soro

Voz 1395 34:44 fue el ídolo de de la huerta de Valencia

Voz 1293 34:47 así que yo fue fantástico cuánto tiempo lo digo

Voz 17 34:51 siempre digo que fui de la huerta hoy a la vuelta hay con mucho orgullo lo digo porque además muy revolucionario en todos los sentidos yo con una de las cosas más bonitas que me dijo ayer en Madrid para antes de que usted ha sido como Camarón y cantando usted del toreo a mí pues el tercio de banderillas aporten novedades que no era fácil que tanto autopcia la tauromaquia no cabía que saliera un todos los Toxo que que hiciera pues esas cosas raras de molino era una cosa como en principio los bebían

Voz 1056 35:27 convirtió en Abuya

Voz 17 35:29 a el par de la moviola hacia atrás pues aquello todo aquello pues aportara las fiestas tantas cosas no era fácil y bueno ir original guiados siempre por impulsos Mi corazón empecé a conocer la técnica a través de

Voz 1293 35:44 por eso no es en todo esto personaje aparte y además te te queremos muchísimo Vicente un abrazo muy fuerte y la verdad es que estoy viendo la foto de de la escogerlo

Voz 1395 35:54 nativa esa carita de de de niños

Voz 1293 35:57 da un abrazo muy grande torero

Voz 17 35:59 no un abrazo muy fuerte de Seat y te queremos mucho que es el maestro del verbo para todos nosotros desde su ejemplo ir donde los que seguimos tus pasos para nosotros

Voz 1293 36:10 el una un abrazo muy fuerte gracias bueno hay una noticia bonita no Fernando buenas tardes de nuevo

Voz 1395 36:19 claro es Fernando Plaza he estado hablando con Carlos Zúñiga uno de los invitados que había no impide dice le pasó lo mismo que que a mí me vivió un lo que le encantó una mano izquierda que le encantó y digo ponían pero sí a mí me encantó lo lo digo porque mi oficio es decirlo escribirlo es lo que haga falta no pero lo ha dicho él muy muy claramente que cuentes con una novillada en Colmenar o en Zaragoza o en los dos sitios

Voz 1293 36:49 jo qué alegría qué alegría además repasó

Voz 1395 36:51 mismo pasado lo mismo que vas oye lo bonito todo esto es que ni yo te conozco ni él te conoce ni ni somos amigos pero nos une el buen gusto con lo que torear este ayer no cortas te orejas pero si no sé como puede ser de Bello el toreo con la mano da tan templado tan tan tan tan roto tan tan de verdad no

Voz 1293 37:17 y me imagino que estás contento porque

Voz 1395 37:18 hay dos que lo vieron y que no son que no te conocen personalmente se han puesto de acuerdo en que yo tenía razón de sacarte Hoyo en la radio otra vez para que cuando para recontar lo bien él si te busca pues entonces digo pues entonces contratarlo en Colmenar el Zaragoza puede seguramente las dos que se pondrán en contacto contigo pero yo creo que además es de justicia no

Voz 3 37:46 qué alegría de Cali no no una de alegría o de Patiño nada

Voz 5 37:49 sí bueno no sé entrenar pues ya porque se atreven ahora

Voz 1395 37:54 no había tienes dos sabes que no sé que en la persona que sea Carlos Zúñiga o además tú mismo porque lo he dicho públicamente y bueno pues en porque tenía ya Gijón cerrado la novillada sino hubiera sido en Gijón pero que Colmenar que está bien al lado de Zaragoza es una forma determina la temporada os puede es fantástico sea poneros en contacto eh porque lo deseando no tiene tu teléfono pero si se van yo yo creo que ha gustado tanto como a mí o más que estábamos de acuerdo y por tanto dice el premio es lógico que que lo tengas no eso te darán pues está más de de ilusión para seguir trabajando hay que seguir peleando y seguir luchando eh

Voz 1293 38:33 sí la verdad es que se ha puesto de acuerdo no no pierdas nunca el

Voz 1395 38:39 el vuelo de este muleta eh mano baja lo bueno no es algo que llega a todo aquel que tengan un poquito de sensibilidad ya acechaban no cortó nada ayer pero toreó como los toreros buenos lo vemos

Voz 0684 38:54 testigo de Pla que siendo de Libia aunque Beers

Voz 20 39:35 bien hoy los toros de El Pilar Juande no

Voz 1395 39:39 como José Garrido Gonzalo

Voz 20 39:41 Caballero