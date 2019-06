Tertulia de San Isidro (12/06/2019)

Voz 2 00:00 comienza en la onda media de Radio Madrid tiene ciento cuatro punto tres de ser más la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 1395 00:21 saludos muy buenas tardes bienvenidos a los toros como cada día de esta feria de San Isidro ya estamos en la XXX bueno Fatah la de hoy faltan cuatro más por tanto ya estamos en la recta final que estamos en los estudios de centrales de Madrid con María José Ruiz al frente a la producción y cómo se María Sendra en la técnica y con muchas cosas que contarles porque hoy es una corrida importante en la actualidad tradicional la Corrida de Beneficencia va a parecer en la plaza seguramente en el palco como hace tres años que recordarán he el Rey o sea que hoy tenemos Corrida Regia iría Ventura caballo está actuará en primero y en cuarto lugar y luego pues habrá una especie de mano a mano entre el Juli Diego Urdiales les cuento que el los toros de El Juli Urdiales de los toreros de a pie pertenecen al hierro de Cuvillo y los toros de el rejoneador a Los Espartales el orden sería el siguiente el primero lógicamente es para el rejoneador el toro se llama malagueño Diego Ventura por tanto el segundo ya entramos en la matadores es un toro de nombre luminoso para Julián López El Juli el tercero otro para pie para Diego Urdiales que se llama Esparraguera en el cuarto volvemos otra vez al rejoneador Diego Ventura Se llama jardinero otro toro de Los Espartales volvemos a Cubillo en el quinto y sexto el quinto Se llama guerra reedita para El Juli El sexto fusiló pero para gente hay dos obreros para los de a pie que son clarinete alabastro que pertenecen a al Tajo y a la Reina que lo solos los variar otra casa que ya conocen perfectamente de Joselito y los otros dos son para el caballero en plaza primero y cuarto que pertenecer a a los Espartales Si hay también que buscarán pues lógicamente del mismo hierro de Los Espartales bueno todo eso va a ser esta tarde la corrida por tanto como digo quería beneficencia en presencia del Rey Diego Ventura Julián López de Juli y otro Diego Diego Urdiales ahí lo bueno de todo esto es que la feria sigue teniendo cosas muy atractivas y ayer la ganadería de Jean dio espectáculo que te verdad algunos toros importantes como Cara sucia qué dijeron que el público estuviera feliz no con la presencia de estos toros que no son demasiado habituales aunque ya los conocía Madrid el ganadero es Fernando Álvarez Sobrado Fernando muy buenas tardes estalla usted camino de su tierra

Voz 3 02:58 bueno sí sí yo ya estoy en Sao porque tenía que hacer alguna cosilla tenemos aquí con una correa todos esos hago sí bueno pues

Voz 1395 03:07 aquí acabo de llegar nos ha quedado Madrid lo que no nos queda mañana prontito porque tenía que hacer hubiese gustado

Voz 3 03:14 no es que bueno pues enhorabuena porque

Voz 1395 03:17 es decir yo no he visto menos en Madrid ya que se había estado que ya en el dos dos primeros toros no me dijeron prácticamente nada pero amigo mío salió cara sucia salieron al resto yo una vuelta tremenda importantísimo lo de lo de cara sucia

Voz 3 03:33 sí sí un toro toro para mi gusto es el toro que por lo menos nosotros no gusta es un toro torea hable pero con dificultades y con fiereza repitiendo y con el motor vamos guiando a la verdad hasta a todos no me gustó mucho salió otro también que fue el siguiente perdón el quinto

Voz 1395 03:55 viento que tenía pues unas características

Voz 3 03:58 parecidas parecidas pero no tenía el fondo el el fotos que tenía el tercero que pero me quitó toro también para mi gusto con uno pilla acción llame a mi me gustó mucho también

Voz 1395 04:13 Molina generales si además la presentación de a partir esas tercero fue una presentación importante en sí y además el aficionado me estuvo muy muy muy pendiente de todo lo que pasaba con la verdad que no sea porque lo prácticamente a nadie

Voz 3 04:29 sí sí yo la verdad es que no estaba al público con pues bueno se previo porcentaje de público que va morir porcentaje pequeñito bueno pues eso tampoco creo que sabía muy bien qué pasa no es raro que te puedes muy pequeñito que yo creo que el público noventa y nueve por ciento por lo menos no se movía tuvo interés que a partir del tercer toro bueno yo yo yo salí contento porque vi al público contento al público es el que manda él que

Voz 1395 04:58 sí además una corrida en presentadas sería importante con mucho que torear y este espectáculo a partir de ahí tenía en tremendo interés muy bien Fernando Robleño que tiene un gran oficio hay que que que que estuvo muy por encima de la actuación de los otros dos toreros que no te digo yo que sean mejoren explotará muy poquito y cómo te eran muy pocos muy difícil estar bien con una ganadería

Voz 4 05:22 que que que te te exige impone

Voz 1395 05:25 en la importancia de hacer las cosas bien a ese tipo de ganadería hice lo haces bien o si no lo consigue ser un fan

Voz 3 05:32 sí desde luego Fernando Robleño con la que tiene acumulada estuvo para mi gusto fenomenal

Voz 1395 05:38 sí señor hizo lo que tenía que hacer

Voz 3 05:40 hizo lo que se podía hacer a los toros yo desde luego es la cuarta vez que mata corridas no estar siempre está igual profesional serio con experiencia y bueno pues no le tocó el lote más propicio pero pero bueno así todo estuvo francamente bien

Voz 1395 05:58 el saca partido como saben lidiar Isabel conoces lo bueno y lo malo que tiene cada toro pues intentar sacarle lo bueno para para lucirlo hoy y la verdad que la suya fue muy interesante Iván Vicente y Cristian Escribano añejos trabajo decir que nos tuvieron me ponerlos mal no porque estarían poquísimo claro ese es otro problema yo creo que esta ganadería tal y como es lo que había en la que hay que pensar en la que hay que saber en la que hay que tener es soluciones es una gradería para toreros hechos toro eh es una garantía para todos los que que con lo que tengan soluciones para lo bueno y para los regular y para dado complicado eh

Voz 3 06:34 coincido contigo Manuel pero vamos ese ya es un tema muy repetitivo

Voz 1395 06:38 el tema de la empresa pero pero esta ganadería yo vamos la anuncia usted con tres que por lo menos tengan capacidad de conocimiento y oficio oficio por lo menos después ya que tengan gusto que tengan calidad que tengan torería que tenga belleza lo que hacen es a Marte pero que tengan oficio porque te piden papeles te piden papeles

Voz 3 06:59 sí es complicado y me pasé como ATIME cuesta hablar de personas que está tratando claro

Voz 1395 07:06 tenemos que tener exponían poquísimo

Voz 3 07:09 pero pero claro es que torear dos cero corridas de toros que es muy difícil

Voz 1395 07:14 por eso por eso yo no soy capaz de tampoco es decirles nada en contra demasiado sino toreas nada te encuentras con esto pues demasiado no no pero hay toreros ahí ahí ahí doble años afortunadamente este momento Francia ha hecho muchos toreros con capacidad limpiadora incapaces de de estar bien con con el toro que hay que antes

Voz 4 07:33 a que hay que poder y que y que hay que lidiar no

Voz 1395 07:36 yo creo que esta ganadería con tres toreros con buen oficio Lucio muchísimo más

Voz 3 07:43 sí sí estoy de acuerdo no contigo te digo la verdad es que no me me me cuesta hablar porque yo supongo que Dios un fuero interno cuando van a matar una corrida de toros como estás pues se lo pensarán también por que no eran los toros más fáciles por qué no serán de otra manera luego son como son ah sí coincido contigo pero que me cuesta porque porque sí porque son gente que trata de salir adelante con las oportunidades que les da

Voz 1395 08:09 sí sí que tiene sí bueno

Voz 3 08:12 si no no me voy a meter ahí pero pero yo sí te digo que Robleño pues ha toreado más pues tuvo un oficio oficial

Voz 1395 08:20 lógico cuántas corridas sí

Voz 3 08:24 pues no que queda una yo creo que otra previsible de Riaza en este sábado empotra previsiblemente en Riaza habíamos prácticamente reseñado para Jerez pero al final pues parece que había todos los que aun siendo importantes presencia parece que no respondía a los criterios de Ferrer

Voz 1395 08:45 quería más

Voz 3 08:47 no aquí y entonces pues creo creo que vaya Arreaza espero que vaya ahí nos queda es paréntesis estabas Parra bueno y poco más la verdad

Voz 1395 08:59 pues enhorabuena ganadero porque yo no conocía bien la ganadería hay muy interesante y un trabajo serio importante el que que están haciendo Fernando un abrazo muy fuerte

Voz 3 09:09 otro partido muchísimas gracias adiós

Voz 1395 09:11 adiós bueno pues ayer se sin tener el INEM mucho menos el mejor lote Fernando Robleño marcó las diferencias que marcó el conocimiento y el buen oficio no que que tiene Fernando buenas tardes muy buenas tardes Manuel cuánto cuánto cuánto cuánto peso pierdes en una tarde como dicho cuánto cuánto peso pierdes estás pesado después de la corrida nunca

Voz 5 09:38 no fíjate no he tenido esa curiosidad pero aún me lo notó lo noto en la Copa

Voz 6 09:44 que sí sí sí sí que

Voz 5 09:47 sí que se pierde ella antes de antes de torear si él sí que parece que se un no ya las comidas es van juntas y luego después de la corrida bueno puerto que que uno hace lógicamente

Voz 1395 10:01 sí estábamos hablando con el ganadero CCD que bueno que este tipo de cordiales para toreros que que estén ni somos aquí si te tenga en el conocimiento de la lidia Hay no no es fácil no patina todo con un Montoro que sobresalió no que que no fue no te tocó Gatti pero lo cierto es que que con este tipo de ganaderías hace falta tener buen ofició buen conocimiento oí iba mucho dolor

Voz 7 10:29 hombre eso incurría en Toro efectivamente que requieren un esfuerzo muy grande

Voz 8 10:35 conocimiento grande también de bueno pues de oficio de la profesión

Voz 9 10:39 lo de la misma ganadería

Voz 5 10:42 yo si bien es cierto que bueno uno con Fernando una una buena amistad y todos los años pues pues este tengo la oportunidad de ir a su casa atentar hombre siempre es muy importante no porque la verdad es que un poco las de cerrar aún siendo bueno pues pues siendo o hembras y luego los toros machos pero sí que te marcan un poco la pauta de lo que luego y mira pues es decir el la ganadería de Fernando

Voz 10 11:08 porque a lo mejor hay otras otras ganaderías que bueno no te puedes no te puedes

Voz 5 11:13 no de pero en la ganadería

Voz 9 11:15 de de Fernando o la Terra sin comportamiento

Voz 5 11:18 algo muy similar a al toro no toros tienen tienes una idea que tiene mucha mucha codicia mucha casta ideológicamente que Cassà de la casaran ampara bien fenomenal pero la casta las emplea para para regular

Voz 1395 11:34 bueno hay que tienes que poder ahí sí sí Cara sucia fue un gran toro eh claro su tía fue el tercero verdad si el tercero sí o sea el toro que marcó la tardes

Voz 10 11:46 junto con con casta

Voz 5 11:49 el toro de de salida bueno pero vistió muy bien Cristian lo todos los fenomenal bueno pues lo que es la casta la casta complicada difícil y bueno

Voz 11 12:01 la verdad es una lástima aquí como la dominios desde hoy

Voz 1395 12:03 te domina os claro

Voz 5 12:06 que lo bueno por unas cosas son pueblo tras pues pues Christian

Voz 10 12:09 pues no porque uno yo hubo momento

Voz 6 12:12 lo que sí que veía que iba a obtener el el trío

Voz 1395 12:15 no pero luego pues es que tampoco Fernando si es que también es eso no este tipo de de ganadería toreando tampoco cómo estaría iba Vicente como te a Cristina Escribano yo no maté pone a a poner ni siquiera regular no hombre yo no yo no sé cuantas cuerdas llevarán pero poquísimas se nota no yo creo que te cuando te anuncian este tipo de ganadería hombre que poderle y hay que hay que hay que tener capacidad para andar con ella y oficio aquí hay que poner los carteles pues que que lo que puedan funcionar no yo por eso no no no no me atrevo fíjate yo lo lo poquito que de lo poquito que va toreado Cristián Escribano y de repente te encuentras con todo esto pues si este oficio es complicado estando todo toreando más habitual ya me contarás cuando cuando estás en el banquillo no

Voz 6 13:05 es muy difícil es duro porque porque son son toros muy muy exigente Si bueno pues oye pues el toro o estará de de de Cristiano puesto con con mucha casta que que que acabó siendo igual que empezó hoy con con ese motor con mucha movilidad hay

Voz 10 13:24 claro que el chaval vería que por momentos lo lo toreó fenomenal

Voz 8 13:27 sí pero al final videojuegos que ha pasado pues bueno pues pues a lo mejor la falta de

Voz 1395 13:33 sí sí digo una cosa lleva una buena temporada ganando eh pues mira si matar ninguna de Cuvillo cero

Voz 5 13:43 desde la verdad es que estoy

Voz 8 13:45 estoy contento no porque bueno pues hombre no no he tenido en la feria el triunfo que que hubiera deseado pero bueno yo creo que me mi algo

Voz 1395 13:54 buenas sensaciones sí pero ha dejado ha dejado

Voz 10 13:56 yo sé yo ha dejado huella de bueno un Toledo Maduro un torero

Voz 6 14:01 creciendo oí oye pues que que

Voz 10 14:04 a poco que el toro pero que que puede pasar algo bonito no entonces Madame

Voz 5 14:09 al para para afrontar la temporada

Voz 8 14:12 esperemos que ojalá Dios quiera ahí saldrán salgan oportunidades nuevas Si bueno pues todo todo sale remate no como como apunta

Voz 1395 14:20 qué te he visto más delgado eh

Voz 8 14:23 mucho más de lo que luego no y hasta el domingo a Domingo de Ramos Vitorino pienso de mayo José Escolar igual de

Voz 1395 14:33 si el problema no es que ha adelgazado que estás vivo de verbena con todo eso el el problema es que todavía te pelo castaño claro no se pueden equivocar un día hay ponerla del Cubillo quien se equivoquen

Voz 8 14:48 mi boca nombres como digo que no

Voz 1395 14:51 no tenía que haber sí hombre de uno coma cuando uno triunfaba con este tipo de corridas tenían que a veces uno y ahora pasa usted ya al otro lado a la más dulce no habría boicotea eh

Voz 3 15:02 esto parece que tiene cuando hay cosas que que que no

Voz 1395 15:04 sacar este tipo de toro sí poderle él estar a su altura o por encima el lidiar lo bien todas las cosas están son fenomenales porque además es importantísimo no es fácil está claro pero también un día que te salga uno que te la tomé con con suavidad con templanza con gusto como usted que se eh

Voz 5 15:23 sí la verdad es que la verdad es que sí no parece que es un un peaje que tenemos que pasar

Voz 6 15:29 el poneros sí pero bueno yo creo que la deje Miño seguro que está ya más que más que pasa hoy demostrado no entonces bueno sí que es verdad que que que que a ver si al al empresario pues ojalá se echará p'alante no oí joder creo que no creo que mi nombre no desentonar ella al lado de otros dos compañeros figuras y dos toreros que que tienen ese mes atroz

Voz 3 15:54 circuito no y a la vez pues podría sorprender también porque no

Voz 1395 15:57 hombre lo que pasa es que claro estamos acostumbrados a ver si con eso con el toque que hay que poderle hay que que cuesta trabajo digamos que se el arte con él no te pues desmayarse un segundo ahí no pero bueno lo importante es que se mantiene y tu cartel Francia qué tal te va

Voz 10 16:15 pues mira Manolo toree un Toré una corría todos los concurso ganaderías en Chamartín era un mano a mano con Octavio Chacón desde abril hay hay hay hay coge un toro fenomenal francesa gran potencia algo kilo cuaje con la mano izquierda fenomenal y luego ahí voy el domingo al sol Adur

Voz 3 16:38 sí ocurría toros de

Voz 6 16:41 deban les traen a ir

Voz 3 16:44 pasó el catorce de julio a hacer es una corrida de toros de Saltillo

Voz 1395 16:48 te gustaría

Voz 10 16:50 pero en la Feria de Arles la corrida de Palha

Voz 12 16:53 y bueno luego lo tiene

Voz 8 16:56 Juan para para un torero triunfador y bueno pues me encantaría ocupar ese lugar ojalá con la de Palas

Voz 1395 17:04 no pero que te da igual no ahí estamos ahí ahí fue el día que que te das te te acuerdas no el toro de aquel

Voz 8 17:16 era de Miura claro

Voz 1395 17:19 es más malo que que con dolor nada más arrancar la cabeza no

Voz 8 17:24 que bonito fue cuando de repente

Voz 1395 17:26 por el micrófono de la televisión ese estaba estabas corazón abortado hablando con fatiga no eso y al final cuando bueno pues así para grandes edificios y y que dio una cosa eh quiero decir una cosa que yo también eh

Voz 8 17:44 pero aquello fue aquello fue un arrebato y

Voz 1395 17:47 no la rebelión de cinco días estoy hasta el gorro de que me vean con esto para ver si iban a pensar que yo no sé cabal se llevaron todo lo bien toreado Bobby rematarlo ya tras sí pero claro

Voz 10 18:01 en este año me encantó un detalle que tuvo como Sebastián Castella cuando no hubiera de ninguna

Voz 6 18:06 Villa que que tiene una entrevista y dijo

Voz 10 18:11 qué mérito tienen mis compañeros están aquí todas las tardes naufragando y me pareció un detallado de estaba viendo me dije ole tu boletus narices reconocer el el el esfuerzo de los compañía

Voz 1395 18:24 es que no hay nada más que aprobar probando te das cuenta de sobra lo la diferencia que hay entre un una Tauromaquia yo pero bueno si eres capaz de de de estar templado y a gusto con algunos de esos pues fíjate te viene fenomenal para todo lo demás Fernando enhorabuena y que siga mejorando que algún día te encontremos con esa allí con con la otra que también se dejan poquito más sería bueno la mezcla no sentaría sentaría muy bien y además se vería que que quién es capaz de estar en torero con toros tan complicados es capaz también de ponerle un poquito de gusto de Romero de sabor bueno a al toro que que colabora ojalá ojalá algún día un abrazo muy fuerte Fernando enhorabuena igualmente muchas gracias buenas tardes

Voz 1395 20:53 Manuel Moreno continuamos contándolo es lo que pasó ayer en lo que puede pasar en el día de hoy ya saben que hoy la corrida número treinta hasta treinta y XXXIV irá a la feria de de San Isidro la feria que ha sido con toda seguridad la que más público ha concitado todos los últimas temporadas también la feria en la que han salido más toreros triunfadores y además con muchas sorpresas con gente nueva con gente importante con todo lo que que la todavía para porque en la producción María José Ruiz Yi José María Sendra en la técnica tenemos ya al toreo que va a actuar en primero en cuarto lugar es nada más y nada menos que Diego Ventura Diego buenas tardes hola buenas tardes cómo estás

Voz 1655 21:43 pues bien la verdad que hombre este un día de reproches híbrida pero contentos lo de de tarde de Qatar

Voz 1395 21:49 es que claro tema más bonito pero yo sé que tienes en la cabeza una cosa fundamental la puerta

Voz 1655 21:56 bueno pues sí ojalá que que las cosas se ven no sobre todo el disfrutar de la tarde el de dar una buena tarde Itzik luego puede las cosas ruedan y salir a hombros puede ya sería verdad

Voz 3 22:09 que que salga todo como lo quiere

Voz 1395 22:12 hay la seguridad porque además estás en un momento muy bueno ya se di con unos caballos espectaculares eso va a salir bien no y que ese remate todo que ayuden a los los toros que el rejón de muerte funcione muy cuántas llevamos ya desde Madrid sí siete es un abuso eso diecisiete diecisiete ya me pierdo ya diecisiete puertas grandes y el Sevilla

Voz 6 22:40 sería diez

Voz 1395 22:43 no no no te importa que sea una dieciocho no

Voz 10 22:45 no para nada para sería un número

Voz 8 22:48 bonito además lo tiene claro

Voz 1395 22:50 con todo aquello que te conozco un poquito lo llevas entre ceja y ceja ponente supongo que lo que quiere es que esa gala de bonita disfrutar que todo salga bien pero una tarde de diferente porque todo ha ido ahí dos toros da pie también tener un papel clave hoy hoy juega

Voz 1655 23:07 sí la muy especial dotar de mucho compromiso que todos creemos estar en ella Hay triunfar en ella porque además está y todos los profesionales y un triunfo y puede quizá de mucho mayor que en otros diez

Voz 1395 23:22 has tenido toda la caballería importante no todo todo todo platillo haría pesada ya pesada no cuanto cuantos vienen diez diez te acuerdas de nombre Velázquez

Voz 7 23:35 sí claro que no

Voz 1395 23:37 maravillas atiendan lo porque después lo verán o en la plaza en la tele donde lo veían dos diez caballos que ha elegido de una cuadra de una calidad tremenda para torear hoy en Madrid los diez Seaman

Voz 7 23:53 pues se de salida traigo a Popov y Campinas y luego debatir ni ya estaba allí yo firmo el lío bronce incitando luego del último tercio rebotes

Voz 1395 24:06 todo el equipo titular no viene bien el equipo entero barbaridad no ese que no se gastarte estás más tener un sabor especial distinto no porque digamos que peleas contra la Tyco contra ti mismo no para triunfar tú solo porque no hay competencia sobre la arena el mismo día aunque también lógicamente te están viendo y esperar a ver qué es lo que pasa pero claro no no compartes con los otros dos que son toros de a pie no

Voz 7 24:35 sí pero hoy es un día especial pues por varias razones no que en primer lugar porque hombre como bien sabemos todo el público en las crías a pie diferente al de las corridas de rejones quieras que no puede tienes una satisfacción especial de a ver si eres capaz de triunfar de día como hoy todo el publico pues que te va a seguir mucho para público que que bueno que de otra manera sí yo creo que como profesional y como el día tan especial como es pues tienen esa intriga no debe de ver si eres capaz de de de triunfar en una tarde tan importante así

Voz 1395 25:10 en tú entiendes que hoy la corrida es más de a pie y menos a caballo yo creo que yo creo que para los dos eh yo creo que la corrida me apetece por lo cartel de a pie que se complementa con con lo de a caballo fíjate que no les sienta mal a dos estilos diferentes cosas diferentes no

Voz 7 25:31 no yo creo que no yo creo que que el cartel hombre que ha quedado muy viendo pero rematador Ximo creo que que es muy de de de de todo no porque está corrida de Beneficencia todo lo hubiere por casualidad lo quiere pobres a diecisiete puerta grande por el rabo del año pasado por ensancha ronda de seis toros y creo que que bueno que que no me el poder estar aquí hoy no como ya lo pudo hacer en su día puedes grandes figuras como como serviría como Pablo Hermoso como Joao Moura no yo creo que que tal de ya tan especial como hoy pues es todo un privilegio no pero sí es verdad que que bueno que que soltar de que de mucha responsabilidad Hay ICADE que que hombre que que uno y y tiene que triunfar si no

Voz 1395 26:16 hoy en una mesa con toreros de a pie la chaquetilla tiene algo que ver

Voz 7 26:20 no la verdad es que hoy traigo ultraje bueno

Voz 1395 26:23 pero bueno no si campero copero

Voz 7 26:25 muy especial porque es un color que el maestro por el viraje poniendo mucho él ha claro así como con los ribetes oscuros y la verdad que el maestro ponía mucho oí bueno como como él aquí en Madrid la llevo ese color mucha tarde

Voz 1395 26:39 poniéndonos a él lo pues yo me paro ser el otro día la última corrida de de de caballo con birdie en su casa y la verdad es que que bueno yo creo que que no se puede ser mejor persona y mejor torero a caballo no me me lleva la foto esa tener del par de banderillas a dos manos al estribo es que en Madrid que es un aspecto en una cosa espectacular no lo disfrutes lo disfruten sí que no pasa nada con qué sacas una portaran

Voz 7 27:12 daremos no arregla

Voz 1395 27:15 te en Pamplona no

Voz 5 27:17 bueno pues mira otro año más que que no los ha llamado ya son lo bastante esperemos que algún día toque

Voz 20 27:26 vamos a ver tampoco tampoco han llamado a a a través que han puerta

Voz 1395 27:30 de este año en Madrid aquello a otra película yo estoy un abrazo muy fuerte muchas gracias un abrazo vamos a hablar con el ganadero de de hoy porque si hay cuatro toros de Cuvillo preparado Si otros dos que estarán esperando no nosotros los que están esperando son de Joselito El Tajo y La reina los obreros y lo sé cuatro de titulares es son lógicamente del del mismo ganadero en este caso ganaría de Cuvillo Álvaro de la campa Álvaro buenas tardes qué tal Manolo buenas tardes me alegro no veo TBO bien allí y me encanta Berta hablar contigo porque no no estás de mal humor nunca no estás con el ánimo bajo nunca estás eres eres una persona muy muy positiva eh

Voz 10 28:19 pues será porque nunca llama cuando has corrido sale mal

Voz 1395 28:23 bueno pues venga ya sabemos lo que hay que hacer es cada corrida no eh su llamando cuando salgan bueno me verás

Voz 3 28:30 pero de buen humor

Voz 1395 28:32 te que oye es una corrida de de de cuatro toros tenía eh eh malagueño ha venido luminoso no perdón el malagueño es de de los de a caballo al luminosos para Aguero y en que reedita y fusiló pero no sí ese esas son como sería como se dije esto cuatro en Madrid y con el Rey con la plaza llena con todo lío como como como el hijo cuatro

Voz 10 29:00 si hablamos siempre no que Madrid

Voz 8 29:03 la plaza equivoca en la plaza Primero a más gente que

Voz 6 29:09 que que se echa iraquí

Voz 8 29:12 a todo el que viene aquí viene con la máxima ilusión mi repasando toda la mañana los primeros proceso las que se pretende que

Voz 1395 29:21 cuando Izarra para repasar me dices repasaron pues es verlos como están de de cuajados hechos o repasar también los libros

Voz 8 29:32 todo un poco pero bueno cuando yo por la mañana es que evidentemente eso pasando de de de verlo

Voz 1395 29:38 a ver cómo están como están

Voz 8 29:40 con todo lave el entrenamiento y la y la alimentación que se coman mismo creados

Voz 1395 29:45 cuando me son el entrenamiento que es carrera

Voz 8 29:49 Risas carrera si carrera entonces no la avalancha también se pasa un poco como con con la clase y la capta no

Voz 1655 29:58 él quería de la mano pero pero son contrapuestos

Voz 1395 30:02 no bueno lo bueno se equilibra no que tenga casta ya mismo tengo tiempo tenga tenga calidad no Pierre bien fíjate viene la corrida estamos en Madrid no pierde cuatro niña o cinqueña fue vienen vencidos dos y dos no tenía una cosa está funcionando mucho mejor la Feria de San Isidro este año con el toro cinqueño eh toro más hecho más cuajado más Illa en general en general forma parte de la que España está teniendo la la feria no malagueño ése cinqueño cuatro año

Voz 8 30:33 a mí me te deja mano a ver a mí me tienes que hablamos número treinta y dos el XXXII e4 cuatro años

Voz 1395 30:44 el cincuenta y cinco Aguero

Voz 8 30:47 era también este cuatro ahora vienen los dos cinco

Voz 1395 30:49 yo sé cerrando cartel sería el quinto que ciento setenta y dos

Voz 3 30:57 veinticinco

Voz 8 30:59 eso son cinqueño lo critica

Voz 3 31:01 en fin algo que no la exigencia de Madrid

Voz 8 31:04 a muchas ganaderías a otra notable

Voz 3 31:06 pero nosotros nos pasa un poco que le

Voz 8 31:09 el tipo de toro nuestro para llegar a Madrid pues complicado construir así como el Reglamento pues en este que te viene bastante bien pero que no terminan de rematase y que tienen prometen poder vale para este tipo de Plaça al darle un añito más pues con cuajo que no que no tienen los los cuatro año porque lo él esto no lo digo yo lo que te vienen cuando el toro madura de verdad ahí están su auge

Voz 3 31:33 con cinco años cosa que tenía razón

Voz 1395 31:36 decía en el toro de cinco y esto no lo de veinticinco decía no sé lo que decía no te lo crees en los viejos periódicos de de toros pero la historia era esa el toro de cinco todos ellos de veinticinco no

Voz 3 31:49 cuando se coge la sí pues debe debe ser así

Voz 1395 31:52 no debe ser así de cuatro fases a morado

Voz 8 31:56 pero llámame a la ventajista no no no no

Voz 1395 32:02 es un Cubillo tiene que mojarse un poco ovillo no no puede

Voz 8 32:09 en la parte de la parte de la magia de manera toro que te esperas que que vayan que no lo haces te rompo un poco los esquemas pero igual pasan prevé que te cree que tiene muy poco de conocer y al final son los que rompen no porque estamos hablando de genética

Voz 3 32:28 si la genética muchas veces damos

Voz 1395 34:19 Manuel Moreno vamos ya con lo último protagonista de El día de hoy en mi compañero Ángel Berlanga una vista preciosa ya estoy hablando de uno de los mejores Taurinos matador de toros sí Taurinos que huyó conocido Santiago López Sanz

Voz 20 34:37 hago buenas tardes buenas tardes en tu en tu Valencia del alma bueno aquí estoy sí sí sí

Voz 1395 34:42 pero fíjate pero que que que tú tienes tu patria lo que piezas ya no

Voz 7 34:48 bueno yo soy de un pueblo de Granada de Alabama pero de que yo me vine al mundo y termina aquí en Valencia y bueno pues aquí seguimos grafía dio muy contentos muy bien

Voz 1395 34:58 en la entrevista de qué te ha hecho Ángel eh la verdad es que si no pero además con cosas fantásticas queda es una historia muy intensa la tuya no hay una cosa que me ha gustado muchísimo es que no sabía que la familia fabricaba cántaros

Voz 7 35:14 sí sí en mi casa era un

Voz 1395 35:17 dejas una teja desmorona de

Voz 7 35:20 el cántaros de maceta de blanquear de bueno es era el negocio de mi familia y haremos mi hermano y yo he trabajado como todos pero eso es lo que me vive si tengo que buscar otra cosa que esto a mí no me convence

Voz 1395 35:36 que ya te te te engancha él mismo te lo que le enganchó toda la vida a Chenel no Miguelín esto enganche no

Voz 7 35:43 sí yo yo en mi pueblo no ni había toro ni yo había visto toros Ny tenía ni idea no vi uno ha corrido Torben blanquinegro Miguelín

Voz 1395 35:51 yo voy entonces aquí yo a mí me despertó o no

Voz 7 35:54 yo dije yo soy capaz de probar eso sí bueno pues pues bueno pues resumiendo no pues le dije a mi madre que quería ser torero bueno lógicamente decía que estaba loco que no

Voz 3 36:05 es que eso no no podía hacer me

Voz 7 36:07 pues yo me voy bueno pues había un camión aparcado en la pasada pueblos con matrícula de Córdoba Levante el todo me metí dentro y me ha Córdoba Hay ya está hasta hoy no

Voz 1395 36:20 bueno no de menos que fuiste también a Salamanca para para aprender inglés bueno yo tomo es que te llega te toman la gente mucha gente no lo recordará atractiva hace cuánto cuarenta años cincuenta años en la plaza de toros de él

Voz 7 36:38 de Granada en tu tierra con Diego Puerta

Voz 1395 36:40 Diego Martín El Viti no

Voz 7 36:43 sí una corrida toro de Antonio amén de que en ese momento se porque era una de las ganaderías que mejoren vestían no la verdad es que aquella fue tremenda no he Viti de Puerta cortó el rabo a los dos yo creo el cortó el rabo un y las orejas al otro Erviti cortó tres orejas porque lo pinchó porque es cuerpo yo fueron la verdad es que algunas casas de realojo sí parece que lo escribiendo no allí y la verdad es que muy bonito

Voz 1395 37:08 todo ha sido muy buen profesional ha matado muy bien los toros ya hay otra faceta importantísima en tu vida has sido descubrí gente José Antonio Campuzano Dámaso el gran Dámaso Dámaso además con con él triunfadores en Madrid además

Voz 7 37:25 bueno pero con José Antonio Campuzano no contábamos con Esplá todos estos toreros digamos yo me lo encontré hecho yo

Voz 1395 37:32 sí es más que he hecho esto quizá donde yo más Tomás hombre he disfrutado con todo lo más una fuerza especial pero se toma

Voz 7 37:42 eh pues eso es pues bueno pues un milagro de Dios que te toque que te toque encontrar que lo no sea porque si no es imposible y luego El Fandi que bueno pues pues bueno pues lo he contado en alguna ocasión que el porque no sabía ni un caballo y bueno pues ahí está ahí está fue un gran alumno ahí todavía está dando Berta no sea que

Voz 1395 38:02 eso fue obras personales a esa

Voz 7 38:05 es si es que eso es lo que te quiero decir que que que lo lo otro pues yo lo voy a podrá oye pues tenemos la satisfacción que Juan Bosco

Voz 3 38:11 quizá he lo llevé a Madrid

Voz 7 38:13 es que una historia también muy bonita porque andaba un poco preocupado y no quería ir a Madrid allí por una cosa que había toreado no estaba bien ver otras aquí Valencia lo tuvo una semana

Voz 1395 38:24 no no lo fuimos a Madrid recortó

Voz 7 38:26 sí sí pero lo que han estado hecho menos pero bueno también muy agradecido disfrutado no

Voz 1395 38:35 una cosa es cuál fue el secreto de de José Tomás porque esos años hubo tres años ahí bestiales no

Voz 7 38:41 bueno no se toma hombre está carísimo una cosa ya de novillero en y en Francia más que en España lo ha la la fisión volaba de unos sitios para otro viendo a José Tomas no no se toma que yo me recuerdo perfectamente que oye no costaba nada yo decía pero bueno pero ya tengo tres naturales sensacionales otro día había pegado tres derechazos otro dio un pase de pecho otro día media verónica yo decía uno de Dios y no llegó un día que lo unió todo Not claro cuando entraba a matar doblaba las espadas porque pinchaba lo que apretaba y y así

Voz 5 39:14 ya bueno pues bueno pues estaba prendiendo no lógicamente cuando ella consiguió todo eso pues bueno pues ahí está

Voz 20 39:21 pero además de todo esto y mucho más pues ahora en el campo para para Madrid para Palencia para toda a plazas importantes además de todo eso es

Voz 1395 39:30 en hípica persona yo creo que ahí muy poca gente que que pueda hablar de tiro regular yo creo que es una persona muy positiva ha sido para la fiesta para ti personalmente pero también para la fiesta por eso estamos contigo bodas de oro de la alternativa estás cumpliendo