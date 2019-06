Los Toros (24/06/2019 - Tramo de 01:30 a 02:30)

Voz 1 00:00 eh

Voz 1395 00:35 desde de las leer lo saludos muy buenas noches bienvenidos a los toros en toda su dimensión ya sabes que nos pueden escuchar en Radio Olé en SER más en toda España en la Double Wood en todo México en Caracol en Colombia en Platinum en Ecuador sistemas modernos yo creo que puede escucharlos desde Siberia pueda Australia donde te encuentres habrá porque ya no hay barreras para la radio y eso es muy positivo para todos hay que decir que estoy en Radio Murcia vengo de Alicante y además esto no de Murcia ante la Cadena Ser que dirige un gran profesional que es domingo Camacho aquí tengo la técnica a la seguridad de que todo va a salir bien a José Francisco Martínez que Madrid en la técnica está Pablo González un abrazo Pablo en la producción bueno José Ruiz y en el micrófono Gonzalo Bienvenida Gonzalo o te sabes qué tal Manolo buenas noches al está en Madrid y hoy no si hoy ha sido la corrida

Voz 4 01:30 de Dolores Aguirre que no ha sido fácil pero ha dado dos posibilidades ha destacado muchísimo Gómez del Pilar que podía haber cortado una oreja pero ha malogrado su actuación con los aceros Alberto Lamelas también estuvo muy dispuesto y Cristian Escribano no pasó de correcto aunque también tuvo una entonada actuación bueno pues

Voz 1395 01:50 este momento viene el verano me imagino que haber novillada para ver escenas ver añadidos a atractivos para la feria no para para la temporada que resta en el verano y tendremos a actualidad hay resultado siempre en Gozalo bienvenida por cierto Gonzalo como una cosa hoy hoy tal día como hoy pues que dices no está la noche de San Juan y bueno tal día como como a un ratito cuando ya ya estamos ya está el día veinticuatro de junio no cumplió años Antonio Chenel Antoñete pero fíjate qué cosa más curiosa porque cumplían años el mismo día una terna que pudieron torear juntos y bueno el mismo día sí me el mismo año en el mismo año el día es distinto pero serán igual eso fíjate qué cartel del Año XXXII mil dedos a este gusta Ordóñez Aparicio José Aparicio Ordóñez Senel

Voz 4 02:50 pues vaya Carter lazo siete años tendría todos en el mismo veintisiete años complexión Julio Aparicio el único tiene tiene que ser

Voz 1395 03:00 lo que está con nosotros ochenta y siete años Olive ochenta siete días cumpliría exactamente Antonio Ordóñez también se fue cumplió también por tanto bueno pues será el cartel pero vamos con usted que tenemos mucha personajes de muchas cosas porque vuelve vuelve hay ya se echaba de menos a Enrique Ponce ha preparado para esta es que va ser de la Línea de la Concepción ahí me imagino que lo tenemos ahí ya a nuestro pasado con un sabor valenciano es que estemos Valencia tan fallas Enrique Ponce Enrique buenas noches es

Voz 5 03:39 buenas noches Manolo Calvario He sido Duratón

Voz 0581 03:42 si sigue siéndolo si seguimos de digo hay ahora bueno queda todavía en parte no

Voz 6 03:52 la recuperación y pero bueno lo peor lo peor ya ha pasado lo peor lo peor que era

Voz 1395 03:57 Enrique

Voz 7 03:58 bueno lo peor para mí

Voz 0581 04:01 a esos dos primeros meses en los que sobre todo bueno pues no podía apoyar la pierna no todavía eso puede en no apoyar la pierna que posibilita mucho no te limitan mucho no entonces la verdad que el ahí fuera ese mes y medio o largo casi dos meses o lo bastante duro no muy bueno pues hombre con las dudas también no de de pasar hombre de de sí hombre va te vas a recuperar bien o que no de hecho muy bueno

Voz 6 04:36 oye se tienen esos momentos cuando pero va ahora vacas

Voz 1662 04:39 bueno ya de de que salga todo bien no sí si no ahora ya ya estoy corriendo ya es toreando de salón en ya pues con la vista puesta pues

Voz 8 04:52 a la reaparición que bueno pues

Voz 1395 04:55 yo Puerto del puerto Santa te buen sitio José Luis Benlloch Mestre varonil

Voz 5 05:02 bueno pues ya he hecho no infelices noches también no no ha dicho que te has

Voz 1056 05:12 son parecidas no voy a hacer sobre el caso poco suelto

Voz 1395 05:15 no no es que tú que no hablo valenciano ESP Ponce porque lo ven muy cerca muy cerca Enrique pero poco ya pueblo

Voz 0581 05:30 no se habla en Chiva Valencia pero a cuantos

Voz 1395 05:33 te está es iba a Aventis

Voz 1056 05:35 cinco El justo con la A5 lingüística

Voz 1395 05:39 sí claro sabes sabeis cómo le llamaría no sois

Voz 1056 05:42 churros no no les vamos a extraer fuera

Voz 1395 05:49 os que han bajado de estará en poquito lejos de La Plana les llaman churros como estaba es no

Voz 1056 05:55 no churros pero he pero eso tienen su origen histórico no era cuando investigamos aragoneses te lo juro

Voz 1395 06:02 no en usted no saca pero en valenciano es Lliure y entonces se descubre decía churro churro

Voz 1056 06:12 oye pero ahora no queráis separar más a Ponce de Palencia eh no parlantes valenciano parlantes sin ninguna hipótesis sobre todo esto

Voz 1395 06:22 todas las raíces son valencianas en muchísimas cosas no muchas ya mucha parte de la personalidad de de Enrique no quiero habrá pasado fatal José Luis porque nunca estado para tanto tiempo

Voz 8 06:36 nunca por sumir a hablar

Voz 1056 06:38 la que coger experiencia chico este no

Voz 5 06:42 hombre claro

Voz 1395 06:45 prenda algo más no eh

Voz 5 06:47 que se aplicó tome

Voz 1395 06:50 si se echa de menos con toda seguridad no desean Enrique sí sí sí sí sí

Voz 0581 06:58 sí sí con con la ilusión o de me recuperarme pues al cien por cien y bueno pues pues ya deseando de vestir de luces de nuevo y poder estar otro no bueno pues eso eso también es sea motivación no sé también que que la recuperación esté siendo el plan espectacular no la vela que que bueno

Voz 1395 07:28 ahí se nos fue sí hemos perdido toda la ciudad pela es la recuperaremos a supongo rápidamente José Luis allí como interferencias no no no no no no conseguimos recuperar la llamada con Enrique Ponce pero ahora volvemos a llamar hay ideas perfecto José Luis estamos hablando con unos personajes que han marcado no solamente al técnicamente son numéricamente la historia moderna que Nati ha llegado esa barbaridad de cinco mil y pico toros que lleva ya

Voz 1056 08:03 si todavía no al puesto crucial para valorar las trayectorias a los toreros toreros gente que se magnifica cuando que ahora el cuerpo a cuerpo de la crítica pero siempre queda la posibilidad del juicio riguroso no partidista ya con el tiempo retirado de los ruedos una vez que la mayoría de los pobres cosa no cabe duda imagínate este tío te pueden llegar en

Voz 1395 08:31 ya no se escucharon no sólo se va a Enrique buenas noches de nuevo

Voz 0581 08:34 sí sí no no digo que una de las cosas más

Voz 1395 08:37 llamativas Enrique parte de ese número bestial porque yo no sé son cinco mil y pico no sé cuántos Si lleva la cuenta exacta pero son cinco mil veinte cinco mil cuarenta no sé cuantos

Voz 5 08:48 pasarme pasan pasan los cinco mil sí sí sí

Voz 1395 08:50 las a los cinco mil no yo creo que el siguiente

Voz 9 08:53 sí puede ser y Fandi

Voz 0581 08:56 pues no lo sé la verdad que no es que sean las que llevo yo

Voz 1395 09:00 sí es una burrada pero no es verdad que hubo hubo diez años no pasando de decidían se Antonio Antoñete que pobre yo he años decía siempre te has tío no tiene ni un dolor la Riga se de un respeto prosaica

Voz 0581 09:20 sí muy difícil muy difícil no difícil vive en esa cantidad de corridas consecutivas no idea de toro no pues yo mismo me me me impacto no lo que lo que he conseguido en ese sentido

Voz 1056 09:37 sabes que lleva argumentó

Voz 1395 09:40 tú lo conocí esté con cuántos años toreando nueve os beso menos

Voz 10 09:45 diecinueve hay una hora con el mote Picallo porque ya con seis de de de la vuelve a eh

Voz 1056 09:52 bueno usted me callo se podría entender como una fiesta un curso que ha para no pero es que tres meses después debutó en Valencia

Voz 0581 10:00 lo no verlo Carmo esa tensión vale

Voz 1056 10:02 hacia una cosa

Voz 10 10:06 ese niño al el

Voz 1056 10:12 porque me lo encontré en dinero hay que hacerle una entrevista lo muy que lo tenía a su madre en un portal es día toman por la acabo uno bolso toreado

Voz 1395 10:22 el día que éste que en Castellón debutó de novillero no estuvo también se dijo no al abuelo Leandro que en paz descanse que encontraba en todas las ferias Abbas venía con los tebeos al recién comprados no bueno como pues ser que un niño que tebeos después claro a lo que hace no ha sido ha sido otra ha sido tremendo no bueno pues Enrique dentro de poquito la idea es el puerto ha dicho el puerto nunca viene viene a caer más o menos

Voz 0581 10:54 pues para el día once no me agosto

Voz 1395 10:58 lo dijiste el día cuando pasó todo dijiste

Voz 0581 11:00 eso cosa estaban es el evento

Voz 1395 11:03 para agosto no claro si desde el tiempo

Voz 0581 11:06 no que se estimaba yendo todo bien pues esos pues casi cinco meses no bueno pues está prácticamente son cinco meses no

Voz 1395 11:15 sí es bueno pues un poco el tiempo

Voz 0581 11:18 que el doctor Villamor también me estimaba hay bueno la verdad es que el otro día estuve con él se quedó muy muy sorprendido no de la

Voz 1395 11:29 ahí se lo dejamos ahí porque prácticamente lo ha contado todo José Luis María ahora sale no

Voz 1056 11:40 pero el lunes es fiesta en esta tierra San es día de de se de son Manzanares aunque este año no está Manzanares en El cartero días a cuatro y sale aplausos claro

Voz 1395 11:52 no no no no te hemos visto está vas estabas abajo en los callejones

Voz 1056 11:56 no no no estaba en el tendido apretó mojado felizmente felizmente no porque el el papel

Voz 1395 12:05 bonito lo de ayer fue bonito lo acompaña decía entre todos es cómo funcionó eh

Voz 1056 12:11 estuvieron todos y cada uno en su papel no digamos Castella revelándose contra la falta de protagonismo inicial no que todos los ojos estaban puestos en José amarilla ya en Roca el tío estuvo fenomenal Manzanares defendiendo su parcela qué bonito fueron los jugadores cambiado por la espalda cuando se torea no porque normalmente son banderazo Buero

Voz 1395 12:35 no pero si esto cosas que no había hecho nunca por lo menos no conocíamos muchas muchas tardes no hubo competencia o rivalidad de verdad por eso

Voz 1056 12:45 el otro es el bicho peruano

Voz 1395 12:48 pero boca a boca vamos a la vida es una cosa tremenda porque había momento que parecía que no les da igual pasa por encima esos pasa por cualquier sitio no bueno es lo que es no por eso por eso

Voz 1056 13:02 es encabeza el cargo obliga de alguna forma llegar al cargo estable camino además

Voz 1395 13:07 pero qué quiere que rápidos lo intuido la gente no llenan ni una entrada por vender la gente sabe más de lo que mucha gente piensa eh un abrazo muy fuerte José Luis

Voz 1056 13:18 un abrazo saludos

Voz 1395 13:21 bonito tengo lo tengo ahí pero para mí ya nos escucha Manolo favorito buenas noches gracias por estar ahí yo sé que te cuesta mucho trabajo tema de de las charlas entrevistas pero afortunadamente siempre tengo la la ventaja de que de que nunca me dices que no has esta fíjate como pasatiempo con Manolo Chopera estamos hablando de qué año

Voz 8 13:46 la ayer sentirse del año ochenta y seis

Voz 1395 13:49 el año piezas con Manolo Chopera después con los Lozano fueron más de diez años fueron doce trece catorce años quince herido no

Voz 5 13:58 José Antonio Chopera

Voz 8 13:59 quién se viste hasta hasta que finalizó en el dos mil creo

Voz 1395 14:08 ahora hay con Simón no sé si da tiempo a cerrarlo tendremos un quinto toro todavía no sé

Voz 8 14:16 pues yo creo que no yo creo que lo lo es por la edad pero yo creo que que lleva uno tocando o más que trabajo no porque yo no no vía para no voy a seguir trabajando que tengo pero lo que sí que hilado disfrutaron poquito más pero a otro

Voz 1395 14:43 pero mucha gente no sabe es que muchas noches no duermes escuchando lo que pasa a los corrales bueno como tú dices no pocas palabras pero pero total actividad no

Voz 8 14:57 hombre es una responsabilidad grande es la cual aquí en muchos Thor Jalabert muchos todo puedes tener más contacto de que de que sean de distintas ganaderías entonces hay que procurar siempre pues no se la carrera de cada cual pues

Voz 5 15:18 la lo más limpio posible yo como ya creo que ya estoy en la recta final ahora me cuesta mucho más trabajo hay que dar nada

Voz 8 15:28 yo ahora me cuesta mucho más trabajo entonces lo que quiero es a ver si no me llevo ninguna mancha en el traje

Voz 1395 15:36 de Berta está limpio y no para no llevarlos a la tesorería está perfecto no pero cuántas noches bueno duermes con el oído puesto en lo que pasó en los corrales y además sino que que tu mujer bueno ya ya está bien

Voz 5 15:53 de qué pasa ahí hay que estar no sé si está

Voz 8 15:56 porque hombre todo esto mira todo esto de de Bienestar de los Animales en cualquier plaza de toro he ido todo esto pues no hubo a la hora de la liguilla es un quince a un veinte por ciento poner en The Observer para que las cosas pues una animales muy bien tratado esté lo que no haya sufrido nada de este esperado del viaje que eso les afecta mucho todo eso luego durante la lidia pues lo lo desarrolla lo acusa

Voz 1395 16:38 este año eso mucho si está yo digo que ha sido mucho mejor la feria también la presencia de muchos cinqueño yo creo que la dado un tono de mayor fortalece seriedad no respetado sí

Voz 8 16:51 bueno pero cinqueño es un toro y lo que queda es mucho más seriedad seriedad garantía ida eran ya en el ruedo también

Voz 1395 17:01 dentro del año

Voz 8 17:03 lo que no por ejemplo es donde niño es como un hombre con treinta y cinco cuarenta años toro cuatro pues es es el chata no entonces que que el todo IM el cuerpo mucho más adaptado al peso también el que le ha dado a preparar el ganadero por qué a un toro tren cuatro niños muy adelantado por mucho peso que le pongan pues aquí sacan ojalá en lo que se empiezan a mover pues es mucho lo que les mueve los toros pues no llegan con S el pecho con ese apellido que tenían que llegar a una plaza de toros de padrino

Voz 1395 17:59 tenían razón los antiguos entonces voy hacia el toro y el torero de XXV no desean tener razón pones

Voz 5 18:08 yo interés hombre

Voz 8 18:10 en Madrid pues la verdad que sí pues funciona mucho mejor funciona mucho mejor

Voz 1395 18:18 hay una cosa curiosa Gonzalo ya no les habla a los cabestros ya no les dice nada era ahora todo funciona con la mirada Icon dos golpecitos en la madera para para que entren que saben que tienen que centrarse ha quedado todos viendo cómo entraba al toro para dentro ya hemos llegado a un punto que ya casi sobran las palabras la mirada como digo es increíble

Voz 4 18:47 tanto mano del que que sí que cada vez que aparece florista en el ruedo lo normal pues claro es que lo normal es que sea tan rápido el momento en el que consigue recogerá al toro con sus cabestros y meter a chiqueros que se hace

Voz 1395 19:01 claro cuando da un poco el espectáculo eh no buscar espectáculo pero pero el espectáculo está tan tan tan perfecto que de verdad yo yo le pregunté una de las veces que pude hacerle la entrevista es decir ella que les dice a los toros ahora ya no se habla no se mira nada más yo no sé dónde dónde vais a llegar con ese con esa capacidad de entendernos personarse animales no lo sé

Voz 8 19:30 bueno yo creo que los años vale vale

Voz 1395 19:33 has encontrado todo los animales porque las partes no sabemos manejar un animal no

Voz 8 19:37 yo creo que los animales estando en contacto con ellos pues que admiro

Voz 1395 19:45 no no era un segundo que hay una cuña importantísima que tenemos que hacer una una cosa para la América que te estás escuchando ahora en Colombia Ecuador en México con

Voz 1395 20:40 decía favorito que habéis llegado a un conocimiento tú ya males bueyes yo ya me dices que no yo que no que no hace falta ni ni que bueno haber tales por supuesto secreta o casi nunca no pero basta con con la mirada ellos te entienden eso

Voz 8 21:01 bueno yo no diría de que me que solamente con la mirada lo tiene que entender las reacciones de los animales y los animales tienen que entender lo que quiere crear a mí ya me dirás cómo se puede decir claro

Voz 1395 21:21 pues sí sí

Voz 8 21:22 cuenta que yo por ejemplo yo personalmente yo hago lo que quiero decir con mi huella pues también yo estando solo pues los toros lo bueyes y los aparto de uno hemos todo están todo junto pues un apartado uno yo no tengo a nadie y eso puede ser simplemente una que es la vida no tiene de la paciencia o o el que no haya estudiado lógicamente nadie cuestiona

Voz 1395 22:04 ahí ahí entre el toro toro bravo cabestro y tú ahí bueno una una capacidad de entendimiento en la que no hacen falta Negritos no no no no no no yo yo tal y como soy

Voz 8 22:23 sean a Villarreal con pone se oye del trabajo y entonces yo tengo que es la forma de trabajar y es fácil

Voz 1395 22:36 el conocimiento conocimiento

Voz 8 22:38 efectivamente los animales son animales no tienen sentido si ellos tienen su en el cual lo que no tiene la reacciones la reacción puede ser pues he agresiva eso lo que le que buscarla los animales como sea pues a base de paciencia la paciencia cuál es la fórmula vez tiene que conducir a un todo a donde se ha ido aún a darle nunca miedo no donde que tiene es que eso la condición de la forma de los animales para que no se siente

Voz 1395 23:26 la verdad es que es una maravilla no la gente lo ha entendido estamos los que te conocemos estamos admirados bueno pues no te no te vayas no te fíjate si si llevas Un nada más que cuatro empresarios sí

Voz 8 23:46 no pero yo

Voz 1395 23:48 nunca cuántos tienes allí

Voz 8 23:51 ahí hay

Voz 1395 23:53 cuántos

Voz 8 23:55 a partir de que hay aquí mando de Sevilla sandías mucho digo una cosa yo le pregunté lo oreja Diego Ventura Pablo cuántos caballos era

Voz 1395 24:14 ochenta cuarenta

Voz 8 24:17 Diego Ventura cuarenta tiene pues otra barbaridad dice dice no me sale un Caballo Loco bueno para lo que no porque me ha gustado por esto yo lo creo yo y vender lo que hago es enseñar no para mí los hay que son estrellas

Voz 0581 24:39 que no suele de hielo pero son ellos los

Voz 8 24:45 hoy el mercado sea hoy la rivalidad de la competencia pues está sí mi padre que decía que no era llegar a la vida difícil mantenerse

Voz 1395 25:03 el padre que fue también Mayoral en la plaza de toros está la verdadera reineta ahí empezaste tu un novillero que fue también Gonzalo indio pero visto lo visto las fotos y no no no no era malo porque no es malo nada no te digo una cosa que para mí es que me siento muy honrado de ser tu amigo mira la verdad sí muchísimo sigue

Voz 8 25:27 te recíproco en la la la el cariño que tenemos

Voz 1395 25:33 bueno la admiración que está tengo no parece muy grande no Tejo viles nunca hombre mucho si eso no se notaría muchísimo en la fiesta de los toros que aguanten siempre que la mujer no te eche de casa

Voz 5 25:49 no no estoy cuando ya pasado

Voz 8 25:54 pero yo creo que ahora

Voz 1395 25:58 sí sí muy grande un abrazo muy fuerte gracias un abrazo muy fuerte aunque también es dioses adiós

Voz 4 26:37 no mando bueno pues continuaban Gonzalo dime si pues nada contarte que David de Miranda sustituirse a este lunes a a Emilio dejó el problema si continúa convaleciente ha cortado dos orejas oyen Algeciras y toreará con Antonio Ferrera Ginés Marín que ya nos escucha Manolo ya está el mar y que ha tenido una muy

Voz 1395 26:59 actuación ahora mismo de toda esa generación ya se en Madrid

Voz 5 27:03 no lo que pasa es que Ginés buenas noches enhorabuena no el presidente no no muy amigo tuyo eh es complicado bueno estaba estaba estaba al una puerta abierta eh

Voz 0607 27:20 sí bueno la verdad es que fue una tarde muy bonita muy completa ahí

Voz 1395 27:25 bueno con una pena no te has dicho Castedo jode claro

Voz 0607 27:30 sí bueno claro sobre todo en el momento no pues te da mucho coraje porque bueno puede tanto sacrificio el Cuno lleva para llegará a cotas así una plaza como Madrid que lo fue por una decisión pues no salgan las cosas pero no pero bueno luego al final te das cuenta de que la temporada hay que seguir solucionando no

Voz 1395 27:51 estas al frente de una generación la tuya no con algunos toreros que están ahí peleando también por por sacar cabeza pero bueno vas por delante yo creo que se empiezan a notar ya también digamos bueno pues la respuesta de las empresas del publico también SBS punto de de joven madurez no que ya se te ve en la en la plaza

Voz 0607 28:14 sí bueno podría no pensaba no quizá del otro no joven pues a lo mejor todavía del de los que más corridas ha toreado y bueno pues lo oficio quieras que no el tiempo pasa rápido y se va de mano notando la plaza no la verdad que que bueno bueno encuentro en muy buen momento estoy disfrutando mucho di muy seguro delante del toro de bueno pues evolucionando cada día hay creciendo como torero

Voz 1395 28:42 este este año tiene también una cosa bonita no que que estaba dando valor a la gente joven a la gente que aparece a la gente que hay menos barreras que que otras veces no que hay sitio para que funcione para el que da espectáculo para que triunfa tiene premio no

Voz 1662 29:00 sí hombre yo no siempre no

Voz 0607 29:02 David yo no es que haya vivido no sino que el que de verdad es la ganado lo ha tenido muy bueno lo que pasa que si es verdad que estamos viviendo una época que o hace muchos años que no se vivía un cambio generacional como el que te está viviendo ahora ocho años la figurar torero tirando del carro de falta que saliera saliesen motor de los nuevo que con condiciones para para hacer figura hay para seguir tirando de de de la tauromaquia

Voz 1395 29:35 eso ha sido la gran la gran alegría de de la fiesta no que esto ha mejorado los últimos tiempos que que la gente va no solamente a un hombre que siempre sea también a la a la gente nueva que hay renovación que ahí empujones por por colocarse en los primeros puestos que que que ha cogido mucha vida no ir a San Isidro con la fuerza que tiene esa feria también a cola dado a a esa a esa diversidad no de toreros que que apetece ver además de otras figuras consagradas no

Voz 14 30:07 sí yo creo que la Feria de San Isidro

Voz 5 30:10 es positivo y revolucionario no es muy positiva panadero

Voz 0607 30:13 el futuro de la fiesta Hay ha demostrado que que bueno que los toreros jóvenes también tienen tirón e Internet para el aficionado oí lógicamente yo creo que después de tantos años la figura del toreo como digo tirando del carro pues yo creo que ilusiona emotiva al aficionado ya todos pues el espera toreros nuevo con caras nuevas hay conceptos del toreo nuevo y sobretodo estamos dando guerra en la plaza para que las figuras arrimen más y los nuevos en su sitio

Voz 1395 30:47 no está mal llegar a Alicante salir por la puerta grande tampoco está mal

Voz 0607 30:51 sí bueno la verdad que fue una tarde bonita no empezar de que fue por por entrar por sustitución de bueno pues nunca lo que uno quiere pero pero bueno

Voz 1395 31:03 pero puede ser tardes bonitas un abrazo fuerte Ginés Si bueno hoy no toca no parar no quedaba otra que de que no te puedo decir que descanses que desde reglajes ni que nada

Voz 5 31:15 que sigas dando muchas gracias

Voz 1395 31:18 eso es bueno pues Gonzalo me debo tener por ahí a la alegría de la huerta

Voz 4 31:24 estamos en ello lo estamos localizando pero mientras te cuento

Voz 1395 31:28 sí

Voz 4 31:28 que bueno y ha habido toros en Alicante donde ha estado en meses en yo que ante nosotros ha contado es que ha salido a una corrida de Garcigrande para Morante de la Puebla que ha pinchado dos faenas

Voz 1395 31:39 pero antes del chico eh sí verdad

Voz 4 31:43 el Juli ha cortado dos orejas Paco Ureña ha cortado una oreja

Voz 0103 31:47 saludado una ovación en el otro toro de su lote

Voz 4 31:50 en Algeciras también ha habido toros de Torrestrella Torrealta ella Albarreal en una corrida en la que ha destacado David de Miranda cortando dos orejas

Voz 1395 31:59 los mucho sí a no tuvo suerte no tuvo suerte en Alicante y ha vuelto a retomar el hilo sí con dos orejas me alegro mucho si efectivamente

Voz 4 32:10 ha toreado junto a José Garrido sin suerte silenció

Voz 0103 32:12 me doy pitado en su segundo turno Joaquín Galdós que sí que ha puntuado cortando una oreja y en León ha reaparecido Pablo Aguado después de Suu cornada de hace tan sólo una semana exactamente en Madrid y bueno Adán lidiado toros de Matilla para El Fandi que ha cortado tres orejas Cayetano que ha cortado

Voz 1395 32:30 está en todas partes la cortina

Voz 4 32:32 si para algo que que bueno ha reaparecido de forma triunfal cortando una oreja a cada uno de su lote

Voz 1395 32:38 Allegro bueno con románico con Manuel Escribano sí con Paquito García

Voz 4 32:44 los dos sonríen mucho y ya tenemos de momento Román

Voz 1395 32:47 no Román lo tengo un cariño especial no porque es la alegría de la huerta es el hombre que que yo qué pasa ha ganado la gente en los últimos tiempos sea estoy aquí en la gente cae bien pues a Román Román estás donde estás

Voz 6 33:05 y sí

Voz 1395 33:08 el tema era en la casa de que tienes ahí en Madrid

Voz 6 33:13 sí sí sí aquí esto está como está

Voz 1395 33:16 las las heridas

Voz 6 33:18 bueno pues bien la verdad es que está muy bien ya Moya ha dicho voy a tener que quitar los puntos hombre

Voz 1395 33:25 bien bien bien comer puedes comer ya ven

Voz 6 33:29 sí sí bueno como llevo comiendo desde desde que me hubiera Holanda

Voz 1395 33:33 pero claro ya que esto es capaz te fuiste a tomar suele toman pero la verdad

Voz 6 33:44 estoy contento de de la evolución porque va todo muy bien el problema problemas que todavía se Menchov un poquito la pierna saco cuando cuando ando mucho y demás pues si la pierna esperamos que es algo normal han pasado cosas peores

Voz 1395 34:00 el tiempo Geoffrey fue te importancia iba bien va bien para hombre tu quisieras que estuviera ya todo arreglado pero pero claro a mí me pericos que todo está fenomenal un poquitín de paciencia ya lo veo con Román a ver si los riesgos pero no por no tener paciencia tu obligación es no tener paciencia a hacerlo bien

Voz 6 34:21 sí sí no pero sí que estoy muy contento yo en Santander que es el veintitrés de

Voz 0581 34:30 Julio au Valencia

Voz 6 34:32 en la fría Julio

Voz 1395 34:35 que lo importante es que se estés bien también pensando

Voz 6 34:39 de hecho pero ya

Voz 1395 34:40 que sientas que en esas piernas fuertes que que que puedes estar como tú debes estar no

Voz 6 34:46 sí sí bueno ya empezaba a torear de salón yo sólo yo sólo he usado agujereados trastos

Voz 14 34:52 huy

Voz 6 34:54 he aquí pues en fin el caso todavía no puedo pues me tira un remate vamos que que que no es nada ya estoy bien

Voz 1395 35:02 bueno no tengo no tengo ninguna duda no dejar es una cosa muy bonita que has conseguido

Voz 1662 35:06 no

Voz 1395 35:07 la gente te quiere te quiere mucho

Voz 5 35:10 bueno

Voz 1395 35:12 de joven y la gente gente te quiere mucho Hay muchísima gente joven no Román que Román Román Román es un ídolo para mucha gente y las jóvenes por tu forma de ser para las jóvenes no no no no porque está comprometido Gonzalo a bueno de la vida es más que diga no es complicada hombre ese onza litos que malo es un abrazo muy fuerte Román

Voz 5 35:39 un abrazo muchas gracias poquito a poco

Voz 4 35:42 a él le tenemos ahí en cuanto a Podemos

Voz 1395 35:47 esto Gonzalo de verdad escriba no ojo ojo con la noticia que tomen nota eh que ha indultado el primer toro de Miura de la historia de la ganadería de Miura e impresionante ciento setenta y siete años de la ganadería de Eduardo Miura en este caso yo no sabía indultado ningún toro lo ha conseguido con lo que venía herido de de la Feria de San Isidro que se ha venido arriba ha recuperado porque es un tío que tiene lo que tiene que tener se llama Manuel Escribano que no sé si lo tendremos y ya ya te escucha pero yo no llevo sombrero Manuel pero si llevaba me quitaría porque hay que tener mucha valor mucha verdad muchas ganas mucha torería para recuperar tan pronto para además de triunfar con la corea de Miura Isère el primer torero que indulta en ciento setenta y siete setenta y siete años un toro de la ganadería Manuel enhorabuena

Voz 1662 36:47 no Gracia gracias a la verdad bueno te palabra y lado pues sí la verdad es que quién fue fue algo especial no porque oye me marqué una fecha me marco un tiempo y lo ha podido conseguir la verdad que les da por todo trabaje duro y vivir tampoco me lo ponen fácil no

Voz 1395 37:11 pero por eso no

Voz 1662 37:14 la endeudada que bueno que a ver todas nieve señora traerán Sevilla aplicaran pero mira ya tuvimos suerte y la verdad refuerzan

Voz 1056 37:25 dos súper vomitar parcial en el segundo toro factor importante el toro que son

Voz 15 37:31 lo vio todo lo que yo

Voz 1662 37:33 buenas caras chisme pero también exigente no el llena de la cómo ir siempre al ciento no pero bueno me tengo una un juego nada supere fenomenal Jonathan muy buena Dixon muchísimo sobre todo llego entre y lo que había contado no pasará a la historia con todo el primer todo lo que indultó un toro Miura mil ciento once y ciento

Voz 1395 37:57 pues todavía no has conseguido una cosa más Paco García buenas noches Paco ha conseguido recuperarse en un tiempo récord ha conseguido pasar del dolor a la felicidad de de de esta actuación en enero yo creo que que hay que tomar muy muy muy en serio lo que lo que ha hecho mano es que bueno porque a veces hombre nos quedamos con las grandes figuras porque eso pues me parece cruce más no lo que yo estoy hombre de dónde venía con esa jornada ante otro toro de la misma ganadería no que hay que ir a Alicante y hay un problema grande sin embargo se recupera dado que ilusiona ha ido a esa cosa de mimbre y encima el primer indulto no dejar y se la verdad

Voz 6 38:41 a mí me dio mucha alegría porque su primer toro fue complicado la verdad es que bueno uno pensaba ver el esfuerzo que está haciendo Manuel las complicaciones del toros de Miura no Wall no pudo redondear una una buena actuación con ese primer toro por las complicaciones que tuvo pero lo del quinto toro fue algo espectacular un toro muy bravo también en el caballo que después embistió en la muleta como común Peja estaban en el tendido Eduardo Dávila Miura ahí estaba también encantado no como el triunfo de de la ganadería es su tío y la verdad que fue un momento cumbre que vimos ayer en otra era yo estaba con la entrevista a Florin echamos de menos eso sí una buena parada además de cabestros allí en Utrera porque volver a eso

Voz 1395 39:25 la zona le

Voz 6 39:26 cuarenta y seis minutos al toro indultado Manolo que soy dijo

Voz 1395 39:29 la marea pero pero ahora no aguante y te hacen falta en todas está claro claro como no lo es que sí

Voz 6 39:38 para que volviera para dentro

Voz 1395 39:40 pues hay que darle la enhorabuena al ganadero por una parte y Manuel enhorabuena por muchas cosas no por la recuperación por el querer empañar te en poder reaparecer en esta corrida de Miura después de lo que tenías has acertado has triunfado encima has indulta un toro de de esta ganadería que buena parte de la historia de la historia de la seriedad también no también es especialista porque el de Victorinos indultado de de

Voz 5 40:09 es una barbaridad no

Voz 1395 40:16 sí Paco aprovechando que ésta

Voz 6 40:18 Escribano con nosotros hombre que él es de Gerena permíteme mandarle un abrazo muy fuerte a la familia de José de arena te acuerdas hecho Hombra que se ponían detrás

Voz 1395 40:29 yo le fallaba

Voz 6 40:31 el pasado lunes en la madrugada del domingo al lunes hombre no dejaba hay desde aquí es lo quiere mandar un abrazo porque dentro de muy buen humor dentro su buen humor Manolo era un gran aficionado a los toros

Voz 1395 40:44 un abrazo muy fuerte Paco y enhorabuena Manuel enhorabuena de verdad de corazón

Voz 8 40:49 gracias

Voz 1662 40:51 bueno no siempre recompensa barajar Trobajo

Voz 6 40:53 sí

Voz 1395 40:54 vale tocayo un abrazo

Voz 8 40:56 en un abrazo fuerte

Voz 1395 40:59 tengo que mira yo sé si atendemos al fan invitación mucho he hablado con él ya que que hablar con él voy ha vuelto triunfar también de León

Voz 4 41:07 en León no hizo una gran el Granada

Voz 1395 41:10 esta temporada p'alante está está triunfando y además eso es lo que siempre yo lo tenía mucho respeto por muchas razones no hay alguna te

Voz 5 41:18 ese esas contaremos ahora Fandi buenas noches torero me han dicho que te dolía

Voz 1395 41:24 no sé qué

Voz 1662 41:27 irregular Demoscopia aún porqué que ha pasado el otro día en Granada marino

Voz 4 41:34 sí sí le con que abrazo tremendo eh

Voz 1395 41:39 de las pocas coger cosidas que tenía y eso siempre pasa algo como paisanos Larrea pero está estás mal mal para parar no

Voz 1662 41:49 no a Alicante y bueno con la molestia hoy está un poquillo más en un lado de cortado pero pero bueno todo en orden dentro de me porrazo vamos bien

Voz 9 42:05 a pesar de que fíjate

Voz 1395 42:07 además antes con Ponce que hay que lleva el estandarte de mayor número de corridas pero segundo eres tú no no no no mala todos los líderes no no pero pensáis en retirados nunca claro

Voz 1662 42:23 bueno la verdad es que no lo no es algo que sea muchas Rajoy que es lo que lleva ese estandarte con bastante diferencia hay que cada año estamos

Voz 1395 42:34 cómo lleva cinco cinco mil doscientos debiendo cinco mil veinte cinco mil treinta todos tú llevas

Voz 1662 42:40 dos mil y pico no pues si llegábamos a que nunca Correa y pico por aquí

Voz 1395 42:47 mil y pico de esto es de verdad que es es de es de premio que barbaridad qué barbaridad entonces continúa una temporada no tienes que operar te ni hacer nada raro no

Voz 16 42:59 pues no nada nada hay un par de días

Voz 1662 43:01 la con la molestia de golpe pero bueno hacía yo para cómo fue ha sido poquito la de contenta ayer disfruté mucho y León o disfrutado y verdad es que mañana Alicante una plaza que me encanta y ojalá que Dios quiere la corrida ayude

Voz 1395 43:16 fíjate yo le preguntaba Antoñete maestro in banderillas mejor que Fandi ha visto alguien ese que tanto Miguelín siempre quitado a Miguelín los demás no duró muy poco tiempo y el otro no sé que tenía muchísimo más respeto sí sabía lo que decía no te respeto una barbaridad siempre la admiro pero usted lo que todavía vienes con el capote si acordaba donde Madrid que formar un lío te acuerdas no eh tenía mucho respeto Manolo vamos a seguir hablando

Voz 4 43:52 con el Fandi si te parece después de esta parece aprender

Voz 1395 43:54 me quedé un abrazo porque tenemos viaje Fandi nos vemos hablamos otro día un abrazo muy grande

Voz 8 44:02 de ahí ponte bueno

Voz 1395 44:05 cuánta bueno claro pasa también a día vamos ya vámonos

Voz 1395 44:25 bueno pues estamos en Radio Murcia la Cadena SER estamos con Domingo Camacho ex director José Francisco Martínez que no falla nunca ya en Madrid está Pablo González María José Ruiz y Gonzalo Bienvenida debe estar pues

Voz 5 44:41 ahí Carlos Zúñiga Carlos buenas noches Manolo buenas noches

Voz 1395 44:46 están los carteles de Gijón tu Gijón del alma eh y ya practicamente los dos tienes ya Gozalo sí sí sí

Voz 4 44:54 sí ya ya han salido esta esta semana el día

Voz 1395 45:00 hice el día trece el día trece sí

Voz 4 45:04 no hay empieza hay una novillada un ciclo de este año vamos como todos los años también Manolo hay novedades como la incorporación de la vuelta de la quinta una ganadería clásica de de Gijón y que una terna joven con Galván Ortega verdad verdad Carlos

Voz 14 45:23 no sé si eso

Voz 1395 45:25 Lorenzo y las figuras también lo realmente como siempre

Voz 14 45:30 sotavento además de Bud que me ha sido bastante el con Paco Ureña que creo que por méritos propios expresa transformó la Feria de San Isidro Cachao y bueno pues todo lo que la pasado creo que mereció la presencia

Voz 8 45:45 los gordos

Voz 1395 45:47 eh

Voz 14 45:48 bueno pues el día diecisiete para me pasé yo Morante Juli Pablo Aguado con una corrida de José Vázquez tiene día dieciocho has entrevistado al maestro Ponce

Voz 5 45:57 volver al vivió mantendrán

Voz 8 46:01 Roca Rey una corrida de Juan Pedro

Voz 5 46:04 bueno hay que decir que

Voz 9 46:05 que la gradería que que

Voz 1395 46:09 saca a flote Conde de Mayalde

Voz 14 46:12 si esta este año lo que bueno pues se digamos una curva todos los en Zaragoza el principio de temporada ahí la verdad que las dos restantes tenían medio colocada ya hay sido volverá como decía donde Teodoro la plaza de

Voz 5 46:27 en la plaza está hijo

Voz 1395 46:30 eso chocando no quería un torero no preocupa el año que viene la playa hasta ahí otra vez no yo digo una cosa que eso Gijón pero de putas en Colmenar Viejo sí sí ya es una era sería importante seria una plaza de segunda pero según quizá con ribetes

Voz 5 46:51 de primera no

Voz 14 46:54 me hace muchísima ilusión porque bueno pues yo vivo como tú bien sabes aquí en la sierra de Madrid hace ya unos años Si bueno en la capital de la Sierra la tenía el punto de mira de desde hace unos años y si Dios quiere este año hacemos el de Woody estamos elaborando una feria súper rematada súper redonda

Voz 5 47:11 las corridas de toros tres toros y una novillada picada y dime trasero

Voz 1395 47:16 los que no va que no van a fallar tres toreros tiene

Voz 5 47:21 no estamos

Voz 1395 47:23 sí que es completos desde tres torero

Voz 14 47:26 pues mira quiero que está atravesando el triunfador de San Isidro seguidos tiene

Voz 5 47:29 culpa

Voz 14 47:30 sureña quiero que está presente ya lo tenemos confirmada la ganadería triunfadora de San Isidro Adolfo Martín

Voz 1395 47:38 no

Voz 14 47:39 si Dios quiere Roca Rey también estará presente esas son los trasvases de de la falla que espero rematarle por arriba

Voz 5 47:46 en estos en estos próximos días

Voz 1395 47:49 pues viejos una plaza que les gusta las tres cosas que has dicho es saber por cierto por cierto que preguntar una cosa Zamora esa cartera de Zamora no

Voz 14 48:00 sí Zamora desde el próximo sábado va como muy muy muy buen ambiente

Voz 5 48:05 la venta de entradas con Morante Juli Manzanares

Voz 14 48:07 mismo cartel

Voz 1395 48:11 a ver si salen al sol también nombre o por qué no llena pero se veía que no pasa nada con el sólo les tasa a la gente vota citó de de eso para fíjate yo esto no

Voz 14 48:23 escuchando las temperaturas seguramente prematuros que que anuncia la NET

Voz 5 48:30 sí me pone otra vez mal cuerpo porque

Voz 14 48:32 las altas temperaturas para el fin de semana esperemos que

Voz 1395 48:36 a regalar algo o un paraguas una crema no algún sí estaba ahí queda pues es importante porque por eso es debut de comprar al viejos una plaza muy agradecida eso todas las cosas vienen serios muy agradecida por esta plaza exigente y Zaragoza ahí no

Voz 5 48:55 a ver si pero vamos hasta hacía cada tiempo ahora precisa

Voz 14 48:59 desde julio de los pondremos en marcha una vez que pase bueno pues ahí la Feria de San Fermín ya hayan pasado o la los puertos de primera pues empezaremos a

Voz 1395 49:09 ahí hay una férula tener norte que buena feria denota que también le gusta pero no digo nada un abrazo muy fuerte abrazo bueno un abrazo a ver si me da tiempo para la editorial vamos a ver si da tiempo

Voz 17 49:22 quite quién es el domingo

Voz 1395 49:35 vamos a ver las cosas hay que dejarlas muy claras y más ahora que hay aficionados que no han podido ir a Granada a ver a José Tomás porque el reencuentro valía un dineral y hay otros que bueno lo que más no les gusta el sistema de torear solo o con un rejoneador adiós por tanto a la competencia hay no sortear y traerse cuatro bombones o bellezas de toros perfectos para una plaza de Segunda pero sin bombo sin sorteo sin compañeros sólo rivalizando consigo mismo con su leyenda verdadera un gran torero sin competencia demasiados cambios pero mira José Tomás es uno de los más grandes del toreo moderno por supuesto yo lo he disfrutado compitiendo con todas las figuras matando toros de todas las ganaderías incluidas las que no eran fáciles torero muy importante y hay que ser muy tonto para que no te haya gustado José Tomás y menos aún si lo has disfrutado en esa tremenda pluralidad de años como el noventa y siete noventa y ocho noventa y nueve que fue bestial lo que hizo este torero arrasó a figuras importantes pero no sólo él en compañeros ni sorteo no él José Tomás de qué hablo le dio la vuelta a todo impuso capilar que el tripartito que llevaban los tres tenores recordáis no Ponce Joselito Rivera Ordóñez bueno eso sólo se salvó Ponce porque con Ponce muy difícil de ganar la partida ya está el gran José Miguel Arroyo Joselito sufrió la grandeza del toreo de Galapagar respeto a los que fueron faltaría más pero en el recuerdo con nostalgia el milagro de que todavía da gusto ver a José Tomás yo me quedo con el presente Icon el futuro me emociona la grandeza de vencer los golpes del destino de Paco Ureña de ganar Madrid con el sudor de su frente y con su pureza toreros que emociona de verdad como el temple dormido de Aguado la bestial sutil genialidad de un maestro llamado Antonio Ferrera tantos que han triunfado en esta feria de San Isidro emocionan la competencia emoción los triunfadores los heridos en la Feria de San Isidro esa es la fiesta eterna el tiempo presente y futuro de una revolución llamado Roca Rey que ayer en Alicante como pasa en todas las plazas puso el cartel de no hay localidades arreó desde el principio compartió puerta grande con Castella con Manzanares que tuvieron que apretar fuerte para no quedarse a pie y salir al final los tres a hombros y eso sí que es realmente lo que llamamos competencia los toros similares a los que toreó el gran José Tomás pero había competencia a Villa sorteo a Pia público que lógicamente dividía sus preferencias uno serán de Castella otros lógicamente del ídolo local José María Manzanares y otros del torero en este caso es el terremoto del Perú llamado Roca Rey cuál fue el misterio muy claro tres toros en competencia fundamental seis toros sorteados legalmente obligatorio un público que tenía sus preferencias y una plaza también llena a precios normales claro que José Tomás es uno de los grandes está en su derecho de torear cuando quiera y como quiera pero a mi me gusta más la corrida con sorteo los toros no traídos bajo el brazo la competencia y la emoción yo no olvidaré nunca doce tardes mágicas de José Tomás sorteando compitiendo y ganando pero que has sido grande ha sido muy grande entre los grandes lo he vivido y conozco perfectamente la historia pero esto que pasó el otro día apenas tiene que ver con la grandeza de este año

Voz 0607 53:16 no

Voz 13 53:17 no

Voz 1395 53:25 pero lo que acabo de decir solamente puede decir alguien que he admirado muchísimo José Tomás se siguen mirando pero lógicamente la fiesta tiene unos preceptos que deben de cumplirse que son la competencia que es en definitiva el demostrar en la plaza en una terna humano mano sí sobre todo entrar en lo que es habitual y lógico no que el ganador sea igual para todos que sorteo de suerte o que no la de tantas cosas que no deben de quitarse de la fiesta de los toros pues muy importante que sea que lo es lo ha sido yo lo he sentido y lo he dicho mil veces a mi me parece que hay que mantener el buen orden de la espectáculo era que no haya sabes que puedan propiciar no en este caso la polémica hay también un mal entendimiento un gran torero yo creo que podría autorizar perfectamente y lo ha hecho otras veces con dos toreros más la corrida se sortea con normalidad con tanto yo estoy seguro que su categoría pese a todo ahí pero bueno a la cual hacer lo que puede hacer lo que quiero hacer yo respeto eso me gusta de la que está tenga la emoción de todo el sorteo de la suerte de la competición la competencia lógicamente entre toreros claro que vimos el otro día vimos ayer mismo en en Alicante no como arreglaban todos jugando Roca Rey estuvo tremendo hizo despertaron sus compañeros no que no quisieron perderse y no se perdieron la salida a hombros por la puerta grande sí

Voz 0607 54:58 sí

Voz 4 54:58 pues no no tenemos ya Daniel Luque que ha encadenado tres triunfos seguidos en ganancia el primero fue enviado a comprar

Voz 1395 55:07 eso no bueno Benzema entender porque

Voz 4 55:09 allí es donde mejor le entienden desde luego luego han triunfado en ese homenaje a Fandiño el fin de semana pasado hizo ayer mismo lo hizo cortó dos orejas en la plaza de toros de la Bread la plaza más al norte de Francia muy cerca de Burdeos

Voz 1395 55:26 la coreografiado buenas noches buenas noches Manolo tienes lo que tienes a Francia que te entiende también y tú te entiendes con ella de puñetera vez ya tenía que encender en este país muerto también oye que que que que no puede ser oro puro para la ya hay aquí que que que no comprendo

Voz 15 55:44 pero de momento Manolo que que allí toreo variado y cuando Tordera muchas veces me equivoco triunfos

Voz 1395 55:51 y ya te diré tilos escritorio menos que tienen plataneros

Voz 5 55:59 te te digo una cosa

Voz 1395 56:02 sí que tienes un cartel tremendo enfado ya que no es matar seis toros en la plaza importantísimo

Voz 4 56:08 Llona el catorce de agosto

Voz 1395 56:11 y en todas las plazas más grandes medianas y cartel lazo la moral por las nubes no yo creo que el día que rompan España pasaba lo mismo pero más fuerte la mente tenemos Francia conquistada

Voz 15 56:26 Gemma no la verdad que estancia ahora mismo nada demostró un cariño que que bueno cuando uno llega a la plaza Hay no sobre todo ahora esta etapa que estoy viviendo que la gente que viene a la plaza haberme con ilusión y ABN uno se siente que siente vivo y se siente con ganas de triunfar no muy bueno la verdad que que estos días sobre todo el triunfo desvíos de ahí al con el homenaje que bueno un compañero muy querido Iván Fandiño pues la verdad es que tú tuvo mucha importancia no

Voz 1395 57:00 hay que decir Gonzalo por si alguien tenía dudas que esa gente sabe mucho no de calibrar lo que es el toreo bueno a lo que es el toreo vulgar claro claro claro desde dato no pero si no eh Francino

Voz 4 57:14 la exige hasta en las plazas más pequeñas es una atención súper entendida súper respetuosa y que también sabe valorar tomando Pedro horas viene desde lo que hizo Juan Pedro E

Voz 1395 57:24 totalmente hay de todo y estás en Francia estás en España

Voz 15 57:28 no tiene aquí ni pueblo que salió toman Montaditos me estoy tomando fresquitas

Voz 1395 57:36 porque claro te tienes tú ya porque esta semana con lo con mi novia de una pareja unos amigos también estas cosas hay sí que acertaron con la novia mira se no no ella no no lo soy sí parte muy bueno porque ella es del pues bueno yo tampoco es tan feo vamos a ver se torea como se es y Daniel Luque tiene buen gusto y eso está claro pero aguantaron todas no no debe ser fácil eso no nos estáis todos me me yo me yo criado si nos facilitó no era la próxima cuando es

Voz 15 58:21 pues mira me voy ahora me voy a Perón que toreo ahora dos tarde

Voz 5 58:26 sí voy a un pueblo al lado sí traía un sitio que me hace mucha ilusión mi parte hubiera

Voz 1395 58:33 sí aquí conmigo misma cantidad de plazas bellísimas y con una tensión tremenda no es desconocido es como un país aparte dentro de del Perú pero antes conocido con las plazas preciosas con una fe y una ficción tremenda por lo pasas bien bien

Voz 15 58:52 yo quería España Marte el siete y el nueve

Voz 1395 58:56 siete apuntala Gonzalo

Voz 4 58:59 se ha apuntado pésimo está