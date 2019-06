Los Toros (24/06/2019 - Tramo de 02:30 a 03:00)

Voz 1 00:00 no taurino ahora que la temporada está en pleno auge en mesones del Serranito estamos deseosos de recibirles que disfruten de nuestra carta de celebrar nuestro XXXV aniversario en Sevilla Sur es del Serranito

Voz 4 00:17 que sea la puerta grande que el programa marco Martin que tiene bien ya estamos

Voz 5 00:31 ya ya estamos en directo que teníamos que hacer esa pausa esa cita con Serranito contar de Manolo que hoy ha concluido la Feria del Corpus de Granada a lo que comentabas antes con una novillada de El Torreón unos novillos de maestro César Rincón cuánto tiempo

Voz 2 00:47 en me de verdad

Voz 5 00:49 sí además ha sido una gran novillada en la que Aquilino Girón el novillero de la tierra ha cortado una oreja Borja Alcoyano si Borja Collado de Valencia que que lo hemos entrevista alguna vez este programa ha salido a hombros con dos orejas junto al mexicano Miguel Aguilar que te acuerdas Manolo es hermano de Mario Aguilar el matador de toros que falleció desgraciadamente hace dos años pero bueno su hermano quiere seguir su senda está dando muchísimo ha toreado

Voz 6 01:15 es su debut con picadores en España ya había toreado con picadores en México pero ha sido la presentación con picadores en España en Granada que ha cortado dos orejas dejando una gran sensación y precisamente hablábamos Manolo de de Francia de de esa Francia esas plazas notan grandes de Francia quedan toros durante toda la temporada y es que hoy ha celebrado dos plazas como San Severo invocó o algo así que no sé decirlo muy bien y volvió se escribe han celebrado una corrida de toros no en San ha sido de Victoriano del Río con Sebastián Castella que ha cortado dos has Tomás Duffy o que ha cortado tres orejas Clemente que hacía mucho que que no escuchábamos hablar del joven matador ha cortado una oreja volvió a San lidiado toros de Cayón el sexto ha sido premiado con la vuelta al ruedo para Antonio Nazaré que ha cortado dos orejas Damián Castaño que también ha puntuado con una oreja y el sureño en francés que ha cortado dos orejas y ha dado una vuelta al ruedo bueno pues es lo que ha pasado el día de hoy tenemos ahora tenemos Nando Roca Rey desde Lima es de Lima que va a quedar dentro de muy poquito con su hermano Andrés en la plaza de toros de Chota y

Voz 7 02:28 sí sí preciosa además yo

Voz 6 02:31 así es la segunda vez que que torean juntos en esta ocasión será en ese en la región de Cajamarca hay ya no se escucha Fernando desde Lima desde pero

Voz 2 02:41 Fernando buenas noches en España

Voz 8 02:44 buenas tardes de Cajamarca llegando porque deja marca

Voz 2 02:47 ya anda fue Cajamarca ya está preparado cual quería es cuando se encuentran los los hermanos ahí

Voz 8 02:55 ya ha preparado bueno veremos el martes que es la corrida más humano martes no

Voz 2 03:01 la verdad que que echar mucho valor porque está el hermano insoportable está refiriendo Mino abrió que te con mucho valor porque hasta que no hay que lo aguante como buenos hermano eso está bien pero sí señor eso está bien Fernando te alegra mucho

Voz 9 03:26 lo lo de lo del hermano verdad

Voz 8 03:29 sí la verdad es que lo estoy disfrutando mucho yo la verdad bueno ya hace unos varios años que que dio un paso al lado en en dedicarme cien por ciento al toro y que ya los negocios pero se dio hace un par de años la oportunidad de aparecer precisamente en un mano a mano con él el cual disfruté mucho y bueno encaje ahí un par de corrías más una fue en Lima en la que fuera ahí con mis paisanos después de dos años se dio será esta oportunidad nuevamente torear con él entonces bueno sí me puedo dar el lujo de reaparece de humano más Rouco actualmente el número uno del escalafón como que no no

Voz 2 04:12 sí sí ya es capaz de ganarle al hermano Rebollo Payá con un avión más pronto que saque te sacó a hombros está está intratable está está como te cómo cómo es no oye

Voz 1073 04:25 la quiebra en Alicante estuvo tremendo oye y hay dos compañeros lo se veían para arriba dijeron que indicó

Voz 7 04:34 se entregaron una barbaridad y salieron los tres a hombros no pero pero es que de verdad esa luego en las plazas llenas Fernando la plazas llenas pero llenas de reventón eh que a no se veía hacía años sí

Voz 8 04:48 sí la verdad es que que está en un momento de que veto muy claro hizo Breton con con una forma de ser que la tenido desde siempre no desde niño muy original muy muy de sus cosas de su forma de pensar y creo que eso lo memorizado perfectamente en el ruedo y es lo que le está dando resultado porque inicio de una manera abrupta de entro pateando puertas por así decirlo no cumple tauromaquia que muchas veces se considera más al valor y a la la falta de lógica muchas veces y unos triunfos contundentes y poco

Voz 2 05:26 cómo estáis conduciendo esta

Voz 8 05:29 esta capacidad a a perfeccionar

Voz 10 05:31 toreo a cuajar

Voz 8 05:34 a los toros día a colocarse donde quiere estar que es en la primera línea no el tenía muy claro es que si si España no era para estar entre los diez primeros Laffón sino para ser el número uno se le dijo que se le se quedó muy claro que si él no iba a ser número uno bueno me iba a tocar estudiar Jarrai hacerlo ya de adolescente normal entonces por ahí también este tenía la presión de alguna manera pero lo tenía muy claro Él disfrutado mucho de su profesión y están los estados que le espera

Voz 7 06:06 puedes ir quemando los libros desde estudio porque éste no

Voz 1073 06:11 no a la cosa no irá verdad

Voz 7 06:16 es que que que va a ser muy bonito sino que va a ser muy bonito el encuentro de los dos hermanos que os queréis muchísimo hoy día así durante esas dos horas que dure el festejo me imagino que de hermanos nada no

Voz 8 06:31 no la verdad es que co a ver yo no bueno toreando el cero

Voz 11 06:37 no os peleáis sí conmigo hasta luego

Voz 8 06:40 no ha podido ni en casa puerta cerrada Ny público favorita estamos ahí con con buena rivalidad ahí cada no con su concepto con su personalidad así como él tiene sus cartas y las sabe jugar pues yo tengo la mía bajo la manga ahí también

Voz 2 06:56 y además como si que además

Voz 6 07:01 As de compartir padres comparten padrino de alternativa que es Enrique Ponce y una curiosidad y es que cuando cuando esté San Isidro cuando la primera tarde de Roca Rey de Andrés que que salió a hombros hubo cierta polémica por unos Pantic que llevaba quedan de color negro y él explico Ama que los lleva negro porque se los vio por primera vez a su hermano Fernando a quién admira muchísimo nos lo contó en estos micrófonos

Voz 2 07:28 hay que ser distinto desde adentro te va a quitar se pongan no Fernando pues mano a mano va a ser

Voz 8 07:40 mano a mano seis toros de El Olivar y la viña que es la ganadería ni al basket que quién me apoderó durante mucho tiempo

Voz 7 07:48 sería

Voz 8 07:49 espero seguir conociendo la también como siempre lo he conocido INAR muy contento de poder sobre todo disfrutar no más allá de de lógica foto que vamos a tener para el recuerdo el hecho de poder torear con mi hermano que que ha sido desde el inicio no yo empecé a torear a los doce años él tenía dos que a mi hermano con algún deporte y me dijo a mí jugábamos al toro juntos y eso se ha ido forjando a una profesión que hoy en día que yo he disfrutado Mis días y hoy disfruto a través del cual el máximo esplendor no

Voz 2 08:26 corea toreaba bien el pequeñito bailaba no

Voz 8 08:30 todo todo un poco de todo hay que tener arte hay que tener arte hasta para levantarse de la cama

Voz 2 08:35 también es verdad también es verdad Fernando por tanto qué qué qué día es para si alguno quiere no parece ser

Voz 6 08:42 el martes esos nos escapamos

Voz 8 08:44 cinco a las tres treinta de Perú y si no me equivoco en España son seis horas más siete treinta

Voz 11 08:49 de la noche de la tarde España se cuanto llega pero que hace igual decía una llega

Voz 8 08:56 sí

Voz 2 08:57 perdón si llegamos Lima como llegamos más

Voz 8 09:02 bueno hay que llegar a Lima hay que ir a Cajamarca donde estoy ahorita mismo hizo dos horas y media de me carretera ya esto está mucho mejor que hace años cuando yo venía por acá ya dato bien habilitado para disfrutar

Voz 7 09:16 va a ser bonito encuentro de de dos hermanos que han vivido esta peripecia juntos el primero lo de Fernando eslavo lo lo de Andrés y habrá juntos los dos porque va a ser me imagino únicamente un pillaje para encontrar los hermanos para este festejo y volverá rápidamente a España

Voz 8 09:35 si el si no me equivoco creo que aterrizaba hoy he viajaba mañana Chiclana yo que es otro de la ciudad acerca Chota subía con bueno comparte mi familia quedan para allá yo me he venido unos días antes porque venido algunas ganaderías de ser un poco de campo sí me voy para allá también el día de mañana

Voz 2 09:56 pues que vaya con cuidado Andrés se puesto las cosas calentar

Voz 9 10:01 un abrazo Fernando enhorabuena que en otro

Voz 11 10:04 muchas gracias la verdad acaba un abrazo

Voz 7 10:07 claro que tenemos a Nazaré no

Voz 6 10:09 sí Manolo como te contaba hoy ha triunfado en exteriores no no no no Antonio Nazaré ha cortado dos hijas hoy a una corrida diga John en ese pueblo de Francia que tan mal se me da pronunciar You Know You o cómo se llama

Voz 7 10:22 a ver si corrige a a bienvenida cómo se llama Bueno

Voz 11 10:28 bueno no sé lo que malamente suyo vale

Voz 7 10:39 más o menos tiempo y ganas de verte Nazaré de

Voz 1185 10:43 sí la verdad es que oigamos ahí como yo tengo diciendo claramente no estamos por la piedra

Voz 10 10:49 la verdad que hay que hablar de Sabero ahí

Voz 1185 10:53 que seguir picando las mientras que uno tenga ficción en una forma importante yo creo que pase torero sí pasó es que cuando cuando tú crees si esperar no

Voz 7 11:03 yo tengo ir a que me me gusta no que que no te has aburrido no ustedes venido abajo porque el primer análisis que se que se podría hacer de Nazaret Gonzalo es que son torero de de de mucha calidad y mucha personalidad no no es un pega pases tiene punto demás no cuando hasta gusto ha contado un toro que les ha permitido además momentos en que que la afición lo lo has sentido no si por lo que sea no por lo que sea no no ha podido tener una continuidad pero como dice el refrán no nunca es tarde si la dicha llega puedes llegar

Voz 1185 11:38 sí y además oye cómo siente hemos hablado Manolo obtenido referente mucho toreo no que cuando su trayectoria ya te adquirió adquirido una madurez cuando ella

Voz 10 11:49 pero tú te temporada no

Voz 1185 11:52 sí para acaso reciente que mucho no el año pasado y el anterior no Octavio Chacón con toreros pues son referentes no

Voz 7 12:01 pero fíjate en Emilio de Justo destaca cuando cumple treinta y cuatro años

Voz 11 12:07 claro lo que llevaba peleado

Voz 7 12:10 cómo vas ha pasado contigo lo que elevaba peleado tanto en España como como en donde le llamaba no a Francia la verdad que lo hizo también una mano y a partir de ahí me dio funcionó no

Voz 12 12:21 pues ojalá que te ven

Voz 7 12:23 más pronto no te momento bueno que en Francia

Voz 12 12:26 que has entrado

Voz 1185 12:29 por la puerta grande verdad es que sí que ha sido bonito bonito concertado de moto o no que que un país que tiene repercusión en todo muy ojalá que Dios quiera que informe la verdad es que tanto de Francia como España no aquí está uno para torear

Voz 11 12:48 lo quiere que no paras te gusta que habéis se me gusta que es así

Voz 7 12:55 a veces Nazaret que es un pueblo de Valencia Nazaré pero bueno Nazaré donde nació también el claro

Voz 1185 13:04 sí pero como así aunque lleva mucho tiempo conmigo todavía siguen pronunciando late pero bueno cortante no no lo que es lo que no paré

Voz 7 13:15 exacto exacto y el conteo siente pero que es malo me éramos a me contaron que había triunfado en Francia digo oportunidad tenía muchas ganas de hablar

Voz 6 13:26 el año pasado decirte si el año pasado en un festival en Candeleda un festival de con novillos de Paco Camino de Santa Coloma ahí estuvo sensacional me me gustó muchísimo verle después de de tanto tiempo

Voz 7 13:40 la verdad yo quiero pues de luces que gane dinero es que gane

Voz 13 13:43 es decir que si algún día Madrid que Madrid Sevilla toros muchas tardes con muchos momentos de mucha calidad luego pasó lo que pasó que yo no sé lo que pasó pero

Voz 7 13:54 pero eso es asilo

Voz 1185 13:57 actualmente cada uno o ha asumido caminos una vez desde aquí boca otra uno mismo otras veces no pero bueno lo importante es que tengo la ilusión intacta esto triunfo te te dan mucha más moral no para seguir avanzando optimismo no lo que

Voz 10 14:13 pero en tu creencia yo

Voz 1185 14:15 ambos Kelly clasificando la que ganó pues

Voz 7 14:18 no es la ilusión y la moneda del otro importante un abrazo Nazaré un poco a poco

Voz 11 14:23 bueno creo que tenemos que hacer una cosita no

Voz 6 14:25 sí vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos con el hermano de Javier Castaño también matador de toros Damián que como bien qué carrera más complicado también porque no nos sacaba la cabeza por ningún sitio

Voz 7 14:37 y me alegro está

Voz 6 14:38 bien que le hagan caso ya donde en Francia esta vez

Voz 4 14:42 el Naturhouse Ciudad de las Artes en la noticia más estamos visitado el arte empero dado Ny vamos a escuchar de a seis del lado de la accidentada temperamento eres enfermo antes no presenta diría eh

Voz 14 15:34 bueno qué

Voz 7 15:36 hable Gonzalo noches de nuevo bueno

Voz 6 15:39 entonces es trabajar a gusto

Voz 7 15:41 no estás en Radio Murcia de la Cadena Ser que dirige un gran profesional como os Domingo Camacho con un técnico de reconocido prestigio que diría un paleto que no se le ocurre otra cosa que sea un pedazo de profesional que puede ser Francisco Martínez ya en Madrid pues con una técnica hace nada más que con Pablo González que tienen en Puerto Calero que hizo esto es lo que podía funcionar comentó cómo cómo maneja buenos y los pues ha quedado ahí pero son una figura también la producción María José Ruiz en la hable siempre esa que estáis todos a la gente funcionado de maravilla fantástico tener un equipo como éste digo una cosa que que teníamos cabal con Damián no

Voz 6 16:20 sí ahí le tenemos en yo creo que ha llegado a Salamanca o estará de llegando

Voz 7 16:25 no sé en algún sitio está pero seguro que sale Damián buenas noches hoy va a ser cortó así fue por la carretera una no

Voz 6 16:35 sí pues te voy a contar Manolo que estos días se está celebrando la Feria de Badajoz como sabéis se celebra San Juan y es que ayer tomó la alternativa Juanito señor claro guiño sí lo que pasa es que está afincado Badajoz o tiene mucha vinculación desde luego con la Escuela Taurina y entró sustituyendo a Pablo Aguado bueno pues tomó la alternativa IU también lo hizo en Torrejón de Ardoz Amor Rodríguez otro novillero que que ha destacado en Madrid sobre todo de manos de Miguel Ángel Perera y con Ginés Marín ya tenemos a Damián Castaño que que se ha cortado porqué va en carretera va de camino a a su casa

Voz 11 17:16 buenas noches buenas noches Manolo qué tal

Voz 7 17:20 yo quería de que veía estaba en Francia con Nazaret ya había cortado trofeos digo porque porque fíjate que que que empezó con fuerza tendrá que volver no pero que que paciencia abstenido no aburrir te tirar p'alante madurar Jerte es duro pero al final yo creo que lo vas a conseguir también

Voz 10 17:43 muchas gracias Manolo la verdad es que me está costando me está costando mucho no desde que tomé la alternativa como bien sabe pues pues han sido años duros pero bueno ya el año pasado empecé toreando he más más a menudo no lo que uno quiere pero bueno pues siguiendo el circuito menor empieza a tocar más y bueno produce cada vez me estoy encontrando mejor oí la verdad que estoy lo poco que toreo bueno cuando oí

Voz 8 18:11 a feliz o por intentar sacar a ver

Voz 10 18:14 no

Voz 7 18:15 pues tenía que tener premio Damiano hace crecer el premio porque no has perdido la ilusión y la fe ni has dejado de entrenar de prepararte de soñar con con lo que estás deseando desde el principio no estar en las Ferias no ha confirmado me

Voz 6 18:30 Eric tienes el cartucho ahí no por eso deja no

Voz 10 18:33 no no todo vale en Madrid y me he presentado mi tierra no deseo porque bueno pues por lo menos que en que me dejen que me vean una una tarde no que que un torero totalmente cambiada cuando era novillero

Voz 6 18:52 si se pierde un poquito de conexión también pero bueno por lo menos que te dejen de oportunidad ya sea de triunfado de fracasar pero por lo menos la oportunidad de de verte como torero no que que parece mentira que que no haya extendido todavía esa esa oportunidad

Voz 7 19:08 digo oye muy mal muy mal donde la vamos otra sí sí soy Damián nada no se va a perder porque si hermano hay además que que aprendo muchísimo y ha luchado y ojalá que tenga suerte de momento lo hacen caso en Francia falacias curiosísimo en brazos a a gente que que se encuentra con el frío de del abandono no de que no te hagan ni puñetero caso como si no existiera si lamentablemente pasa eso nos da noticia ponéis suelta es que habrá que dar no

Voz 6 19:45 sí sí sí nos dan lecciones continuas desde desde Francia Manolo y es que bueno pues que como como estábamos hablando se está celebrando la Feria de Badajoz lo hemos dicho que David de Miranda sustituye mañana Emilio justo que intenta era reaparece del día treinta en Soria con la victoria de Victorino Martín

Voz 7 20:04 bueno no para porque va de Victorino no entiende

Voz 6 20:06 claro es que sea el treinta la de Victorino Domingo que lo contaremos aquí el domingo que viene el lunes la de Victorino en en Burgos me parece

Voz 7 20:18 no ponemos en Francia una en Francia seis

Voz 6 20:20 en Dax en la plaza de toros de Ax no pero pero la de Burgos no es de Victorino me he confundido porque torea con con Roca Rey el día uno de julio pero te contaba nuevo que en Badajoz está celebrando la Feria de San Juan y hoy ha sido de rejones en la que han triunfado Pablo Hermoso de Mendoza junto a su hijo Guillermo que han salido los dos a hombros cortando dos orejas cada uno y han toreado con Lea Vicens que ha cortado una oreja

Voz 7 20:46 me alegro mucho porque además es el chaval nuevo que era cosa buenas está la hacemos la conexión con con América

Voz 6 20:53 venga vámonos otra vez esperemos

Voz 7 20:54 a Olivia Soto Oliva Soto lo tenemos ahí con una oportunidad de unos chavales que estaba toreando en una plaza pequeña pero muy bonita triunfador va a ir a la plaza de de hecho ha hecho que es lo importante Oliva buenas noches España

Voz 10 21:11 buenas noches P veo Hero

Voz 2 21:14 bueno que que está complicado rostro está muy lejos cuántos cuatro peleando

Voz 10 21:19 a ver a dos equipos de poder torear de poder disfrutar de mi profesión mi bueno ya pasar por el jueves me corté dos orejas en Marte también pude cortando orejas y era la primera vez que toreaba después en una operación de menisco que le ha llevado en silencio ahí sufriendo los meses atrás pero no quería decir nada porque no quería que en un compromiso sufriera de de cambio historias haces

Voz 7 21:48 qué bien pero además tú eres un torero de pellizco de gusto y torería de arte eh

Voz 10 21:54 si la vida te pones te pone dureza no te pone dura me he venido aquí a matar buena vence también corría dura Hay bueno demostrando que no solo tengo pellizco cosas que que uno innato pues puede tenían contando de abrirme paso con con otros valores también no me constancia de otras cosas

Voz 7 22:20 entonces sí Si el que gane de esa oportunidad pasa directamente a la feria de hecho no

Voz 10 22:27 sería un sueño porque nos lo que quieren es no entrar te bingo pero sobre todo lo que se pueda en septiembre minoritario sería un sueño pero sin duda de América de la plata más importante que hay Nacho oí perdieron era fíjate fíjate

Voz 2 22:46 a Gonzalo que se ofrece para las corridas

Voz 7 22:48 ustedes minoritarios sí sí sí pero hablamos de un torero de pellizco venido arriba ha venido arriba eso es bueno

Voz 6 22:56 bueno es un torero de con muy buen corte Manolo pero que el banquillo como tú siempre dice claro Ivanow pues con ese oficio del tiempo pues seguramente sea capaz de de matar lo que se proponga no

Voz 2 23:09 pues ojalá que sea eso lo hicimos bien

Voz 10 23:12 de hecho Antoñete me dice que yo soy así no oyendo corear porque sino torear aunque sea poco por eso vengo aquí no para para rodar a mí está preparada para poner en España igualmente tampoco ha dicho que yo me operaron de menisco hace veinte días porque yo creo que con toreros no puede da síntomas de pérdida Nin y cosas así un nombre que se vuelve a la vida no puede dar pena ni mucho menos

Voz 15 23:36 sí bueno sólo necesitaba está bien porque está la semana pasada

Voz 10 23:43 pues muchos si no mi mucho

Voz 15 23:46 muchas veces me he estado corriendo me deprime FAI y está porque

Voz 7 23:51 te digo una cosa eh ese que está hablando me suena a Oliva Soto de verdad no sé

Voz 2 23:56 me lo que me gusta

Voz 1073 23:59 estaremos pendientes así

Voz 7 24:02 pegarles un arreón hay que ver si reventamos esto Oliva

Voz 10 24:07 muchas gracias lo agradezco de corazón que estoy pendiente de que que bueno que cada toquecito que ponen a vencieron aquí que se fue pues a España

Voz 8 24:17 lo lo conocen por

Voz 10 24:19 pues las buenas tardes que Penín Sevilla y que en Madrid hay que podía

Voz 11 24:24 he tenido la oportunidad no votaran ahí hay que comes dice yo me voy crudo Saura

Voz 10 24:38 mí

Voz 11 24:42 sí

Voz 2 24:43 que se según venga el toro hay que sí si hay que bajar la manos hay que dejar a pasarse deja pasar sí señor no me gusta mucho que te veo te veo más espabilado y más despierto que Gozalo era antes a veces bajaba la carita un poquito eso

Voz 7 25:00 ahora lo veo mirando partida

Voz 2 25:02 me gusta eso no hay no hay nada como como sufrir para acabar ganando tocará iba mucho abrazo estado ahora que cuando pase algo gordo llama le llamo bueno ya me diré ponemos todo que es que es muy cara a la conferencia le damos voz a nosotros es un abrazo muy fuerte

Voz 11 25:25 te digo que abrace

Voz 7 25:28 pero

Voz 6 25:29 Gonzalo ya casi estamos terminando pero si yo siempre hay cosas que cosas no sé yo quiero hacer pues venga vale lo ya sabes que me cuesta rascado el bolsillo pero bueno para sacar no tiene ideas encontramos que bueno en la verdad es que está la cantera muy revuelta hay es que ir Salamanca y novilleros Manolo hay dos jóvenes con picadores que han ilusionado de nuevo a la afición charra que son Antonio Grande Manuel Dios le guarde Antonio pero hoy han toreado un mano a mano juntos en Ledesma con novillos de López Chaves también de la de la Tierra ya han cortado cuatro orejas aún hoy han dado una gran tarde de toros sean e ilusionado a todos sus no no no

Voz 7 26:11 gente de de Salamanca pregunta le ha

Voz 6 26:14 a Pablo José cuánto tiempo nos queda pues nos quedan unos dos minutos y medio para para despedirnos para pero vamos a seguir hablando de toros porque porque bueno siempre siempre hay cosas

Voz 7 26:26 baloncesto no

Voz 6 26:28 totalmente realmente bueno aunque aunque no ha ocurrido en la jornada de hoy pero hay que destacar Manolo que Antonio Ferrera que tiene una doble presencia en esa tierra en esa feria de su tierna en Badajoz ha ido con seis de esos seis

Voz 1073 26:45 pero sí bueno

Voz 6 26:48 E incluso llegó conduciendo no cerró el coche cuando ya se va a jugar a torear bueno pues indultó un toro de Victoriano del Río que que fue un toro muy bravo con muchísima clase de nombre jilguero bueno pues dos dos orejas y rabo simbólico ya está de nuevo anunciado como decíamos antes este lunes junto a Ginés Marín id David de Miranda que ha acogido la sustitución de de Emilio

Voz 7 27:11 justo

Voz 6 27:13 sí sí sí pues sobre todo Manolo porque es el está dando cancha a David de Miranda que es algo importante hoy decíamos que ha triunfado en Algeciras que va cogiendo oficio al tenemos que tener oficio ya hace falta que sí ha sustituido hoy hoy aunque estaba en los carteles anunciado pero ese puesto era para Fortes que todos tenemos a acordar de porque era en principio su reaparición después de haberse perdido la primera mitad de la temporada y ha decidido esperar hasta hasta el año que viene para volver no

Voz 7 27:43 si te parece bien dime que ponemos a a Sabina cantando el día que estamos hoy no es día de las Hogueras pensamiento me parece iba a acatar la fiesta de San Juan pero que queda gracias a todo el equipo no a los compañeros de Radio Murcia director también como ha hecho José Francisco Martín Pablo González y Luis Gonzalo y sobre todo fundamentalmente a la audiencia cuatro países que siguen los domingos domingo los toros la Cadena Ser Gonzalo un abrazo muy fuerte Nos vemos un abrazo muy fuerte Manolo muchas gracias a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí un domingo más es la radio los toros en la Cadena Ser

