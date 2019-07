Los Toros (08/07/2019 - Tramo de 01:30 a 02:30)

Voz 3 00:00 los Toros dirige

Voz 1395 00:20 saludos muy buenas noches bienvenidos a los toros en la radio y además ya saben que a las doce empezamos en radio a la una y media en ser más en toda España en Méjico a otra vez era doblegó en toda Colombia en Caracol Caracol Colombia donde John

Voz 0988 00:35 Camacho es el director en las radios habladas

Voz 1395 00:38 de Caracol que tiene como presidente a Nacho Reglero y también en Platinum en Ecuador por tanto en cualquier lugar del mundo pueden escuchar el programa perfectamente Gonzalo Bienvenida la relación Gonzalo buenas noches qué tal Manolo buenas noches María José Ruiz con el teléfono y en la coordinación y Carlos Juan en los Veranos de la radio y eso es lo tú

Voz 0103 01:00 acompañándonos bueno pues todo eso está

Voz 1395 01:02 más listo y preparado por qué tenemos hoy muchas cosas muchos personajes algunos muy interesantes que afortunadamente vamos a poder tener rapidísimamente hay que decir que lógicamente la actualidad esta en Pamplona por una parte hoy ha habido una corrida que bueno y ahí se quedó no

Voz 0103 01:21 efectivamente Manolo hoy siete de julio hoy ha arrancado las corridas de toros de San Fermín con el clásico encierro por la mañana se lidiado toros de El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Emilio de Justo que ha resultado silenciado López Simón que ha dado esa vuelta al ruedo en el quinto Ginés Marín que también ha sido silenciado

Voz 1395 01:39 poca cosa no poca cosa la verdad que sí

Voz 0103 01:41 corrida apuntado algunas virtudes pero no ha rematado nada hizo bueno pues la actitud de los toreros y poco más que contar Emilio de Justo con muy buenas formas como siempre López Simón ha fallado con el estoque en su primer turno habría podido obtener algún trofeo Ginés Marín muy decididos bueno

Voz 1395 01:59 sí hemos tener a ir hemos conseguido hoy se agradecemos Alfonso Gil que se teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y administrador general de la plaza de toros de Bilbao y todo esto sucede cuando mucha gente cada uno tenía su versión de lo lo que podía se podía suceder en Bilbao ya que acudir siempre a las fuentes reales para explicar bien las cosas en este caso hay que agradecerle que es Alfonso Gil esté en directo en en la radio en la Cadena SER Alfonso buenas noches

Voz 0988 02:26 buenas noches bueno pues primero que nada gracias no porque yo supongo que el horario de los

Voz 1395 02:31 políticos mes en una yo

Voz 0988 02:33 contrasta no lo es

Voz 1395 02:35 antes normales no sobre

Voz 4 02:38 porque mañana a las cinco y media la mañana está de cualquiera a pie a tierra para poder empezar la jornada pero no importa la verdad es que no

Voz 1395 02:45 las cinco y media de la mañana sí sí sí sí dime

Voz 4 02:48 la mañana levantamos el día porque que hay que estar a pie de obra ahora estamos preparando sobre todo las vamos a tener dentro de unos días el logre de Calais

Voz 5 02:58 es que es un espectáculo muy importante en Europa y bueno también las Corridas Generales de Bilbao que lleva tiempo si queremos descansar unos días

Voz 1395 03:06 pues yo primer político que conozco que se levanta cada no es bueno no pero bueno vamos a dos temas importantes para que la gente no te lo tenga muy muy claro hay que decir que que bueno pues que que la plaza Bashary por quince años sí pero no diez o quince cero Entierro

Voz 5 03:25 cinco exactamente no sé

Voz 1395 03:28 sí bueno que es la plaza lógicamente habrá que hacerla a Guti para muchísimas cosas porque el tema de todos los puede durar quince días dieciséis días por tanto vamos a ver cómo se se consigue todo esto no bueno somos una pregunta mi compañero pero antes yo quería contarles cosas IS en principio cuando sale a concurso definitivamente son quince años como ha dicho en más quince cuando sale a concurso bueno Salellas ha salido

Voz 5 03:57 estamos en pleno proceso de licitación pública están los licitadores entiendo preparando ya

Voz 0988 04:04 es buena lo digo

Voz 5 04:06 si todos los requisitos nosotros lo que esperamos es que lógicamente la plaza como tú muy bien dices tenga más usos pero no perdiendo de vista que es una plaza de toros que te habla un taurino convencidos de los siete años hoy tengo cincuenta y dos es decir que yo no soy extraño para la para la cultura el toro ido que hemos querido en todo momento expresé la cultura de todo en Bilbao y también cómo no pues que ese curso maravillosos tenga más usos y que al final quién la coja el licitador que la coja pues le de vida esa plaza y haga una serie de obras que nos parecen importantes para actualizado

Voz 1395 04:47 pues yo creo que es una buena noticia el que sea un buen aficionado que esté al frente de la plaza y que además el primero sea lo puedo hacer muchísimas cosas hay un dato que que estaba llamando porque mucha gente decía no tiene que ser a partir de tras tres años sin embargo alguien pregunta Hay tengo aquí con los datos de su departamento en algo que de repente como como que amplía las cosas no porque dice es la experiencia exigida como resultados solvencia un contrato de explotación en el curso de los tres últimos años pregunta te preguntaba no te usted treinta años esto es no es necesario años completos ni todo o sea que por tanto había momentos que decía no son tres años mínimo de explotar una plaza de toros de primera no bueno de tiene que haber pasado por eso pero nunca de un año entero o en momentos importantes en ese te dado

Voz 5 05:36 es es complicado sacar un pliego de condiciones técnicas para una plaza de toros como la debilidad

Voz 0988 05:42 no yo no he dicho

Voz 5 05:44 este pliego lo ha hecho otro departamento pero luego vi lo hago mío Paul Gasol porque lo que queríamos era tener las mejores condiciones para que primero quitarle presión política al mundo del toro

Voz 0988 05:56 bueno yo creo que no es justo que la pole

Voz 5 05:59 critica que el toro se mezclen porque al final cuando se mezcla todo acabamos perdiendo lo que es la esencia de la fiesta y es verdad que yo he sido de los que ha ido a dar explicaciones a las comisiones de comparecencias ante bueno pues una se dijo que hay al mundo del toro por parte de algunas organizaciones políticas entonces lo primero que buscábamos era primero sacar la política del mundo e ya

Voz 0988 06:23 pero yo creo que es muy importante esto

Voz 1395 06:26 súper importante no pero claro hace tiempo que lo estaba esperando ahí no llegaban a que me cosas como no está tan claro como sí

Voz 5 06:34 política y es mundo el toro hay que separarlos segunda cuestión no deja de ser un bien público la plaza de toros de Belloch esta como está compartida la propiedad al cincuenta por ciento con la Santa y Real Casa de la Misericordia por lo tanto es una cuestión compleja a la hora de abordar unos pliegos de condiciones técnicas pero lo que hemos intentado hacer los dejarlo lo suficientemente abierto como para que aquellas empresas y entidades que conocen el mundo del toro y a la vez pierden a asumir el reto de tener la mejor plaza de toros de mundo que va derivado de una plaza de primera reconocía por todo el mundo

Voz 0988 07:09 sí lo bilbaíno eh

Voz 5 07:12 que que al final seamos capaces de dar el mejor espectáculo taurino y a la vez pues como te decía modernizar la plaza porque es verdad que a lo largo del tiempo pues las cosas se deterioran y es cierto que yo creo que ha llegado el momento de que pensemos pensemos en la plaza de toros

Voz 1395 07:29 que en un principio como hablaban de el empresario de claro estaban placer primeras la lista que uno sacaba estaba clara la en Bilbao los Chopera al mexicano se ella podía llegar pajes Magic podía Anna Simón Casas en Zaragoza Carlos Zúñiga que lleva también allí en un año y pico de años ya que en Córdoba y Málaga aunque ya lo han conseguido plazas de primera bueno están los mexicanos porque ahí Simón Casas por otro lado la raza de Valencia hombre sería gracioso que fueron no tiene narices para ir

Voz 0988 08:01 a la plaza de Barcelona esa sería engordar

Voz 5 08:07 eso no sea así pero bueno curso abierto y cada uno puede hacer lo que quiera

Voz 1395 08:13 se han tenido que estar por lo menos un tiempo nada en una plaza de primera no

Voz 5 08:17 sí sí hombre buscamos la experiencia del mundo todo en plaza de primera Bilbao o chinos pues si no lo es es una es una plaza profundamente torista como muy bien conoces tú y evidentemente queremos preservar esto la afición se merece lo mejor queremos volver a ser la referencia de no

Voz 6 08:37 de España Irina

Voz 5 08:40 sólo serlo sino parecerlo que necesitamos una plaza que se adecue a las nuevas tecnologías yo el otro día estaba Burgos en fin estas pantallas que ayudan a los nuevos aficionados y nuevas aficionadas a conocer lo que está pasando en un coso en el albero y eso es muy importante a ir aplicando lo en la plaza de toros

Voz 1395 09:02 bueno pues en pinta pinta bien no y además te tranquiliza mucho el escuchar a alguien que que que tiene el lenguaje del mundo del toro aparte de tener que llevar adelante un trabajo importante y serio no yo creo que también que sería no menos mal por ejemplo en una para que lo entiendan porque están escuchando la gente del mundo del toro aparte de la mula hacer una gran feria eso está claro lógicamente ellos les interesará también otro espectáculo no habría carteles darle otro tipo de de espectáculos que no sean taurino que imagino no sé hasta qué punto es importante pero porque tampoco sé lo que es tener que pagar si realmente hay que pagar muchísimo tendrán que buscar salidas además del mundo del toro no lo sé cómo está eso

Voz 7 09:52 bueno en Kano no es no

Voz 5 09:54 es una cosa desorbitada y lo que pretendemos pues evidentemente primero preserva del toro el mundo del toro no sólo las nueve corridas generales sino que bueno prosigue podemos hacer entre todos que haya una mayor afición y se llegue a los chavales jóvenes cinco actividades extraordinarias que incluso pueden celebrados fuera de la plaza eh eh yo creo yo siempre he sido un gran convencido y con mis hijos lo hecho ir a ver a las de esas a esos maravillosos bichos que cuando estén en la de esa pues

Voz 0988 10:25 si uno adquiere eh

Voz 5 10:28 da la dimensión de lo que es el mundo del toro pero en la propia plaza pues se puede ya se han hecho vía conciertos y sean acuerdos deportivos fin yo estoy pensando todo en una en final los semifinal de la Copa Davis es decir que se pueden hacer muchísimas cosas lo que al final puedan ser complementarias al mundo del toro en una plaza que tiene un aforo de más de doce mil

Voz 1395 10:51 es que no hay ninguna esperen ningún recinto en el que se vea todo también desde todos los sitios porque lo ha sido

Voz 0988 10:58 eso es como un poquito no salgamos segundo desde

Voz 1395 11:01 no no pero vale dijo la misma acústica

Voz 5 11:03 esta no es cosa de todos los como la de Vista Alegre pues uno tiene una acústica maravillosa que decir que se puede complementar con muchísimas actividades está en una parte central de la ciudad es decir que estamos en el centro de la ciudad estamos a a cinco minutos andando de cualquier sitio

Voz 0988 11:21 pues sí transporte público

Voz 5 11:24 yo creo que tiene unas dimensiones llenas características muy atractivas Marek cero para preservar el mundo del toro después tener actividades complementarias

Voz 0988 11:33 pues sí no representar pliegos pues me has

Voz 5 11:36 ella o yo creo que es el dieciséis de este mismo mes

Voz 0103 11:39 sí pero tampoco si bueno

Voz 5 11:42 pero lleva ya un tiempo de todo esto está está ya en marcha desde hace tiempo Manolo

Voz 1395 11:47 pero no está cerrado todavía

Voz 5 11:49 no no no se cierra como te digo creo que se dieciséis y a partir de ahí pues veremos los visitadores que traen que proyecto extrae y espero que sean muchos y buenos porque quién ganará será la sea

Voz 1395 12:01 y habrá un tiempo me imagino para para que ustedes puedan revisar lo que lo que plantean lo que lo que van a hacer es los nuevos empresarios no

Voz 8 12:11 sí claro eh eh claro claro no ahí

Voz 5 12:14 en la comisión técnica que es una comisión curiosa porque evidentemente como escala misericordia también bueno pues seríamos una encomienda de gestión a la propia misericordia si al Ayuntamiento para establecer un procedimiento reglado que como es lógico con todos los controles les pertinentes y hay unos técnicos el arquitecto térmico hay una persona presea de la de la el Ayuntamiento que se dedica fundamentalmente a la producción económica hay una técnico abogada del Ayuntamiento que bueno pues se ha estado en la confección de los pliegos el que es esto todo gente con una acreditación muy cortante para acertar porque es que tenemos que acertar es un plazo muy amplio tenemos que acertar en lo que vamos

Voz 9 12:58 tiene alguna pregunta en un periódico

Voz 1395 13:00 esta importante en en País Vasco otro prevista que lo tengo que me he dado que se llama Gonzalo Bienvenida primero Andrés Duque Andrés buenas noches

Voz 5 13:08 no

Voz 8 13:11 muy buenas tardes

Voz 1395 13:12 pero tú muletazo al tiempo apretado venga te pregunto

Voz 10 13:17 bueno pues en principio tenemos una buena por ganarse puesto tan importante para la plaza de toros dentro del concurso abierto un lado hubiera sido interesante bajo mi punto de vista

Voz 5 13:32 eh pues abrirlo unos como por ejemplo

Voz 10 13:35 Pamplona una fuente vas fíjate que lo tenemos aquí al lado se celebra de una forma autónomas desde hace trescientos cincuenta donde las estoy fueron organizada por el mismo pues tanto el área financiera como en control de gestión como creación de de la plaza con la capacidad de comunicación está en manos de muchos títulos universitarios que las universidades del país dando además son de aquí llevar el estilo de Bilbao a cualquier parte

Voz 1395 14:01 esa sería la pregunta

Voz 10 14:03 esa es la pregunta que quería no Addis incluir dentro de concurso abierto una gestión directa que tuviese hasta compaginar son las gestiones de los taurino profesionales

Voz 5 14:16 si la gestión directa y más o menos es la que es verdad que con el asesoramiento externo de de una casa de de los Chopera pero lo que ahora tenemos es una gestión directa precisamente cuando yo hablaba de quitarle el el peso político a al devenir de la plaza es dándolo a una gestión inglés es decir cuando un empresario viene a la plaza hice juega sus cuartos si intenta rentabilizar esa plaza coincide con los intereses generales de la ciudad que es pero sí en el mundo del toro que se hagan actividades extraordinarias lo que les estamos quitando es ese peso político que tanto daño le está haciendo la fiesta de toros yo creo que la fecha la fiesta de todos se tiene que desarrollar con absoluta tranquilidad y fuera de la prescripción de grupos que en fin el mundo de todos los no sólo no porque nada es que él es el fin justifica todos los medios y entonces usan todo para derribarlo

Voz 10 15:09 no

Voz 0988 15:09 no termino

Voz 10 15:12 el proceso pero ha quedado un poco exactamente cultural adquirido Bilbao a través de

Voz 5 15:21 mira Andrés tú tú me conoces desde niño Casillas e Isabel es que yo soy un aficionado tiene los pies la cabeza que lo ha reconocido ahora que la política precisamente huye de del mundo el todo es que nunca me he escondido el día nunca contra los intereses de una plaza que siento desde los siete años yo creo que lo que la opción que hemos elegido no será la mejor desde luego es mucho mejor que la gestión que bueno pues ahora la pregunta

Voz 1395 15:48 ah de cierre que es de Gonzalo Bienvenida

Voz 0103 15:51 pues muy rápida Alfonso buenas noches

Voz 5 15:54 los aficionados

Voz 0103 15:56 que ocupan por la programación taurina no en el en el pliego es hoy reconocen veinte puntos la programación de toros frente al diez por otros espectáculos XXXV las obras quiere decir que en que las obras tienen una

Voz 1395 16:11 todo muy importante todo el tiempo

Voz 0103 16:14 los aficionados llevan reclamando desde hace mucho tiempo en Bilbao la opción de que se celebre una novillada para abrir la temporada o para cerrar la algún festejo fuera de la temporada de la Semana Grande en si se ha planteado esto en algún momento porque el pliego no reconoce exigir a la empresa que se celebre algún otro espectáculo fuera de de la Aste Nagusia

Voz 5 16:35 bueno yo estoy convencido por lo que

Voz 1655 16:38 ha oído uno Si bueno y que se han interesado es que a la presencia del toro ha

Voz 5 16:46 las novilladas extremo van a estar muy presentes en la programación del futuro yo estoy convencido de que la gente es consciente que lo que tenemos es una plaza de toros había algunos grupos políticos muy interesados bueno algunos han llegado a decir que había que derribar

Voz 0988 17:00 sí nosotros

Voz 5 17:03 bueno ya saben cuando se observan todos los argumentos se caen lo histriónico y entonces bueno pues yo creo que en este pliego lo que Se fundamenta claramente es que el mundo de todo tiene que estar muy presente yo estoy convencido que quién va licitado que inquiere quizá que en ambos estoy interés en visitar Manolo planteaba unas empresas algunas de ellas ya se ha manifestado favorables a licitar pues tiene muy claro que tiene que haber mundo de todo tiene a mi me gustaría Carlos algo del año aparte de las Corridas Generales de las nueve Corridas Generales que actualmente disfrutamos haya más comidas allá novilleros ir desde luego la plaza de toros de Bilbao sea ese coso que da oportunidades a aquellos pues que quizá no sean de primera de primer orden pero que tienen que hacer una carrera en el mundo

Voz 1395 17:52 el Alfonso que lógicamente se va a estudiar también lo que oferten los empresarios la fecha en la que se va a decidir cuál va a ser

Voz 5 18:03 te pt dicho el de yo creo que será para vamos para septiembre sabremos espero sino no hay contingencias extrañas para septiembre sabremos si octubre sabremos quién será licitado ganador y a partir de ahí pues poder preparar con un año de antelación toda la programa es de una plaza de toros que necesita vida más allá de las nueve corridas Generales

Voz 1395 18:24 hay una cosa bienvenida a lo mejor de todo es el sonido de aficionado que tiene en este caso el regente de la plaza de toros de Bueno

Voz 0103 18:31 sí es verdad es algo que que tranquiliza

Voz 1395 18:34 yo no sé si te conozco personalmente Alfonso

Voz 5 18:36 sí tengo tengo el gusto de puede hacerte admiro muchísimo porque desde niño entenderá crecido de los que se ha seguido permanentemente estado alguna vez contigo y espero este año está nuevamente porque mira yo lo dije el otro día yo soy concejal desde el dos mil siete en el Ayuntamiento de Bilbao ha ostentado muchas responsabilidades sido posición y soy Gobierno te ideado para mi ha sido un sueño que ese niño que a los siete años fue a ver espectáculos taurinos con su padre

Voz 0988 19:09 después de cuarenta y cinco años

Voz 5 19:11 acabo de gestión de la plaza de toros

Voz 1395 19:13 agradece la la gracias a su padre no que sería bueno elegimos sí señor sí sí un abrazo muy fuerte pues Afonso que sea una etapa va a ser interesante ser bastantes años no

Voz 11 19:25 ahí sí sí es un montón de años no y además es más un mínimo de

Voz 9 19:30 va quince quince estamos hablando de diez a quince años aquí en ABC

Voz 1395 19:35 a la cita quizás sí sí y además ojalá que esa Cooper también se mantenga otro de Bilbao no entró de Bilbao lo están es muy muy definido en los carteles de Bilbao son importantes iban casi siempre todas las figura

Voz 0103 19:47 lo que hay que ajustar un poco los precios sería bueno

Voz 1395 19:49 yo no sé para que se pueda llenar toda la plaza Iker que no es lo mismo estar en la sombra que en el soul y sobre todo en la parte de arriba

Voz 0988 19:55 sí de alguna forma hacer agradable

Voz 1395 19:58 muy apetecible que la gente vaya a esos lugares donde no es no hace falta tanto dinero que está a gusto si está bien atendido o no hay que ponerles un bar quita alguna cosa no pero que no esté mal en los sitios donde habitualmente no vayan la gente no va a ser una de las medidas yo creo más importantes Alfonso para que la gente se encuentra cómoda en cualquier lugar de la plaza con moto decías que no no no es hacerle te menos que esté arriba no

Voz 7 20:24 no Manolo ese es uno de los retos mira

Voz 5 20:26 la gente no es consciente de que efectivamente la plaza pues se nos ha quedado un poco antigua lógicamente lo que estáis diciendo que decir que no todo el mundo tiene por qué tener cien euros los todos es que puedes ir a un precio más módico puedes ver maravillosamente los buenos pero claro necesitamos buenas condiciones de accesibilidad necesitamos baños cercanos a los nuevos tiempos tienen que tener la y lógicamente los aficionados tienen que estar cómodos para ver lo que vamos a ver qué es el mundo del toro que es una auténtica virguerías que tenemos que preservar

Voz 0988 21:00 Alfonso Gil teniente alcalde del Ayuntamiento

Voz 1395 21:03 de Bilbao mirador general de la plaza de toros de Bilbao y además se suena aficionado uf

Voz 2 21:09 mira

Voz 12 21:16 dura el pueblo Pool del PSOE

Voz 0988 21:23 a no

Voz 2 21:25 sí hombre

Voz 1395 21:54 bueno pues no vamos a ir hasta Valencia donde está el Mestre y ya además bueno pues estábamos dando lotería con El ojo con lo que está pasando en Valencia que Román se ha venido arriba en todos los sitios no está Collado sí Polop Peque parece que de alguna forma van a ser también el futuro José Bono ni bueno ni con por fin sonaba un un un un político aficionado bastante antes sí que me he quedado salen un montón de preguntas preparadas para ello pero no más sonado político más no aficionados al menos no lo no menos mal

Voz 1056 22:33 bueno creo que es muy importante además entonces esa condición ese conocimiento ese cariño hacia todos los toros es muy importante que se relanza de Bilbao no que vuelva sus mejores tiempos

Voz 1395 22:46 es una de las columnas importantes del edificio no yo creo que las cuatro columnas que poner esa es una de de las fuertes

Voz 0988 22:55 ya me está preguntando quién son otros tres no digo nada si se va del Sevilla Valencia Madrid Sevilla Valencia Bilbao

Voz 1395 23:02 pues podía te ya no ya no peleamos con Barcelona tenemos alma eh eh

Voz 0103 23:08 perdona suma Pamplona suma

Voz 1395 23:10 sí pero a ver si espabila tampoco extensas la cosa mejor no y es lo que más me han quedado y cuatro tenía apuntabais cuatro toreros que debían haber estado y al final no están lamentablemente está bien ganado ídolos habían ganado has cosas ahí Román buenas noches

Voz 0988 23:27 buenas noches qué tal estás ya enorme de Viena

Voz 1395 23:29 no

Voz 13 23:30 sí sí la valioso de fenomenal Yago

Voz 0988 23:35 muy bien pero cuando

Voz 13 23:38 bueno ya toreado El otro día leí bueno pues poco a poco estoy yo

Voz 0988 23:46 Ronaldo no voy normal donde fue Román

Voz 0103 23:50 dónde te pruebas te fue en caso de

Voz 13 23:53 me con un amigo mio y con José para todos no es lo conoces

Voz 0988 23:57 no podemos Patón de Cataluña pero no no tiene no tiene ganadería

Voz 13 24:02 nada no escribía sin caballos entonces

Voz 1395 24:05 muy a Alicia José Luis está preparado para torear el Valencia

Voz 1056 24:08 seguro que sí nórdicos en algún momento dijo haber estaba arrepentido de haberse quitado de Pamplona

Voz 1395 24:14 no tiene arte ha conseguido billete tiene una cosa que se Estrada taurina o personalmente Tabueña pero que es que tienen gancho aparte de de lo de la plaza no Román digo una cosa que yo no sabía que que que Collado tú te digamos de apellido Román Collado también

Voz 13 24:33 yo claro si se moderó hasta poder digo yo me apellido cuidado

Voz 1395 24:36 yo no soy familia ni nada no

Voz 13 24:39 no yo yo nada no tengo nada que ver

Voz 0988 24:41 la cosa más curiosa Collado buenas noches no eso no soy familia no

Voz 1395 24:48 no

Voz 0988 24:51 es cosa curiosa no sé si todo

Voz 1395 24:55 los dos se temió parecido Román alguien había algunos ha pues era Román seguramente José Luis sí que no sabía yo eso que que has Román Collado oí Cualladó es el nuevo Balón junto con Lope no

Voz 1056 25:14 no es una coincidencia de los apellidos tampoco es extraño no es un es un bastante frecuente poner por esta tierra

Voz 1395 25:25 bueno yo me imagino que va a ser de de las cosas interesantes verá a Collado ya ya por Lope no

Voz 1056 25:32 hombre ahora mismo son una atracción y sobre todo en una esperanza una ilusión yo creo que las plazas de toros en general se recuperan y cierre lanzan a partir

Voz 5 25:41 eh

Voz 1056 25:42 los toreros pero si además eso los toreros son locales y despiertan la pasión más próxima esos una mental y en estos casos son dos chavales que tienen todos los ingredientes para ser pareja son practicamente son del mismo pueblo son de la misma escuela son muy distintos a nivel artístico bueno yo diría que son

Voz 0988 26:02 alguna pequeña pausa hay vuelo

Voz 1395 26:32 cuando has subido mucho José Luis Román en en la simpatía ahí en el aprecio de la gente

Voz 0103 26:39 me dieron eh

Voz 1056 26:41 tiene tiene gancho en un personaje público los toreros son personajes públicos un artista que están expuestos a a Lope en general no el el gancho personal el caer bien el ser entrante de alguna forma es es muy importante ellos describiría que casi definitivo estar viendo un señor a cuántico que no te cae bien es una ruina para

Voz 0988 27:05 bueno el hombre en cuestión no yo cuando cuando me llamó la atención fue mucho más importante muchísima fue

Voz 1395 27:11 pero aquello de Madrid eso fue lo que lo vimos juntos en Manizales no estaba en esa labor Román ya a todo trapo e Román

Voz 13 27:22 sí hombre Manizales siempre es una plaza que disfruto mucho no

Voz 0988 27:27 se hizo el amo de la plaza ahí de la gente sí sí ojalá pueda volver a hablar con el empresario voy a Román también va a hombre eh entonces de estas preparadísimo para para la feria no si ya te digo vamos

Voz 13 27:48 me lo han aquí la recuperación pocos me ducho hasta pesada no porque bueno pues a veces para por ejemplo de un dolor en la rodilla yo no lo sé qué pero vamos que es una tontería no creo que como que me quemó un poco la rodilla y esperamos que estoy te diría que ahora mismo estoy al ochenta por ciento ya os estoy muy bien

Voz 8 28:10 un abrazo a un abrazo para todos

Voz 1395 28:13 Collado dice yo Borja de nombre no Borja de nombre y pueblo pueblo pitufo

Voz 15 28:23 sí bueno lo lo primero de todo es que la espera a José le las palabras tan bonitas que tienen siempre hacia hacia nosotros y sobre todo por la ayuda que siempre me ha prestado y la mano que me ha echado y lo que podido aprender gracias a él y a la gente que me ha presentado

Voz 8 28:38 que bueno Maestre puso por los toreros Kahlo pero fíjate jóvenes fundamentalmente son una solución

Voz 1395 28:46 sí pero fíjate eso mismo podía haberlo dicho en su momento Ponce

Voz 8 28:50 pero no lo habrá dicho adiós

Voz 1395 28:53 a él hizo una una una especie concurso no monte Picallo y allí estaba conoce con qué

Voz 0988 29:00 años estaba con nueve años y no lo es

Voz 1056 29:04 no voy a decir que fue un concurso en aquel momento era un curso para para para terroristas que había en España nos nació con la duda general de que si habrían niños suficientes para dar un concurso y a la media hora tendríamos catorce

Voz 8 29:18 sí

Voz 1056 29:21 era años ojo hay que decirlo el primer año salió Ponce que no ganó fue el el jurado se lució por cierto

Voz 1395 29:29 la única lo ganó

Voz 1056 29:31 espero que doy dejó la imponente ayer el último año doce años después apareció El Juli con lo cual es dijimos está la señal para acabar con el concurso

Voz 0988 29:41 nos alumbra a mí es que bueno Borja es un torero muy a tener

Voz 1056 29:45 cuenta como muy capaz y también en hablabas de lo bien que cae Román que es algo importante y Borja también en eso

Voz 0103 29:52 de carisma

Voz 1056 29:55 torear mucho mejor de lo que en un principio cabía suponer ahí fotografías ahora mismo su por de un perfil artístico muy interés

Voz 0103 30:05 sí pues por recordar muy rápido de los carteles de la Feria de Julio semana veinticinco Dean Valencia novillos de Zacarías Moreno para el Rafi Borja Collado y Miguel Polop Lope que debutará con picadores

Voz 1395 30:16 ahora efectivamente al día siguiente

Voz 0103 30:19 veintiséis Toros del PAR Realejo para Jesús Duque Barea y Jesús ver el mano a mano de Emilio justo que supondrá la reaparición de Román será con toros de Montalvo el día veintisiete cerrará el ciclo la corrida de Luis

Voz 1395 30:32 Algarra para Castella Paco Ureña hay rocas

Voz 0103 30:34 yo solamente quería el porque qué

Voz 1395 30:37 es tiempo para hablar con Collado es muchas veces más Collado dime cómo es por Lope por López después me dice Collado eh

Voz 0988 30:45 tú has visto la tuvieron

Voz 1395 30:48 eh como esto como la tuvieron Litri Aparicio bananero

Voz 0103 30:50 poco lo eh

Voz 1395 30:53 yo coño

Voz 15 30:55 consideró una gran persona pero sobre todo y de cada ahora al día veinticinco lo consideró un gran rival y como tal

Voz 5 31:03 voy a tratar

Voz 0988 31:04 bueno bueno bueno perfecto no por Lope buenas noches yo mismo día mucho sí

Voz 16 31:16 es bonito que pues bueno lo primero gracias por acordar de mí contar conmigo para está no

Voz 0988 31:23 sí estamos locos nos estamos locos

Voz 16 31:25 sí yo también estoy con muchas ganas y con mucha ilusión me que llegue pues día único para mí como aquí me sentí cinco de julio mi plaza de toros de Valencia

Voz 1395 31:36 digo yo que era gente que no estará escuchando Izco yo voy a ir a ver a Collado López para que tengan simplemente un dato de entrada en que se podrían Collado que tiene habitualmente por Pekín tiene habitualmente que se van a encontrar

Voz 17 31:51 sí

Voz 18 31:51 bueno pues no pero un torero muy muy particular

Voz 1056 31:54 claro eso diríamos que se asume el papel de la artista en la pareja no

Voz 0988 31:59 el vertical con mucho ha dicho

Voz 1056 32:02 sintió mucha fama

Voz 0103 32:04 sí porque en el alfarero de plata que haga no en Villaseca de la Sagra una foto preciosa

Voz 0988 32:12 Borja

Voz 1056 32:13 con digamos que como más temperamental con mucha raza de los que vamos no creo que por lo que se deje ganar la pelea pero Borja de ruegos que tampoco no se digamos que es el artista ayer el bravo no ahí por simplificar mucho aunque luego otros trucos tengan de artista ahí de Bravo y todos los que queramos pero vamos para situarnos coloquialmente

Voz 1395 32:32 pues vamos está muy pendientes no y desearos Collado y por Lope muchísima suerte no hay que que disfrutéis mucho esta profesión porque según todos los aquellos que han visto más veces tres condiciones para para hacerlo y para disfrutarlo para que Valencia tenga un aliciente más y ojalá que además sea una una una guerra una pelea entre entre dos compañeros que se respetan pero que al mismo tiempo le quieren ganar la partida al otro no estaremos muy pendientes Collado un abrazo muy fuerte hay Polop en muchas pues de mañana por cierto qué suerte tenéis mañana sale aplausos ahí en Valencia del puedes comprar aquí no aquí está en Marte eh

Voz 15 33:14 sí la verdad que es algo que no falla cada semana y eso no hombre por supuesto hay que para el día

Voz 1395 33:21 bueno bueno bueno esta gente son cuarenta por escrito

Voz 8 33:25 pero para para triunfar tienen que ser inteligente y eso no es vida

Voz 1395 33:30 Valencia está deseando sacar un torero oí

Voz 0103 33:32 gracias a Dios hay cantera caliente

Voz 1395 33:34 bueno para siempre si es si esto usted es son capaces de tirar p'alante seguro que ojalá que si no porque además hay mucha gente ya que te te lo cuenta pues Valencià es muy caliente hay tener unos partidarios de Collado de Lope y otros partía de Román que también fíjate que en un momento interesantísimo no fantástico un abrazo

Voz 1056 33:54 en una plaza hacer una plaza lanzadera históricamente no solamente de toreros de Valencia sino prácticamente de todos los valores que han seguido saliendo a lo largo del tiempo no

Voz 1395 34:04 me sigue contando Aparicio que voy a verlo te cuando cuando Litri menos porque lo me está saliendo menos de de su casa ir me cuentan la batalla de de lo que era esa pelea entre los dos siete espectáculos una una feria de de de verano oí la gente terminaba sin ellos a hombros en la gente en la taquilla haciendo cola otra vez no

Voz 0988 34:26 este es este tremendo pues eso es muy bueno José Luis un abrazo muy fuerte maestro saludos buenas noches

Voz 1395 34:31 bueno pues vamos a ir hasta Sevilla porque Paquito García seguro que tiene algo que contar no siempre

Voz 0103 34:37 a nosotros pero ando muchísima gente Madrid porque es que acaban de arrancar las novilladas de promoción que se celebran los jueves por la noche en Sevilla

Voz 1395 34:45 Sevilla funciona el jueves por la noche pero el Madrid no no sólo no lo mejor porque no va a la gente yo creo que el sábado por la noche era hundían mucho mejor

Voz 0103 34:52 bueno vale están haciendo la prueba este año oí bueno en la primera novillada hubo seis mil personas una entrada muy cortita y sobre todo pues bueno persona cuidado sí bueno claro

Voz 1395 35:03 Adif poco para nada

Voz 0103 35:06 me Madrid es poco pero bueno pues reunidos seis mil persona adaptando pues

Voz 1395 35:09 debo tener por ahí a mi compañero

Voz 0988 35:12 Paco García Paco buenas noches Manolo

Voz 0697 35:15 esta noche no se noches

Voz 0988 35:18 la próxima cuál es la próxima

Voz 0697 35:20 sí bueno la segunda promoción ya tuvimos la primera el primer sorteo de promoción del pasado jueves donde hubo que destacar la actuación de Carlos Fernández que dio una vuelta al ruedo ibérico Olivera que fue el que más cerca estuvo de cortar un trofeo lo pidió el público con mucha insistencia pero no asomó el pañuelo blanco el presidente de turno con lo que el premio quedó cuarta bueno ya el jueves que viene cuestionemos otra la segunda de ciclo de promoción que se va a celebrar pues la noche de los jueves durante el mes de julio por cierto Gonzalo me está escuchando

Voz 0988 35:52 en fin no nos equivocamos con Rafael

Voz 0697 35:54 vale no me interesa verdad

Voz 0103 35:57 de cara cortó una oreja y luego le tendremos con nosotros esta noche

Voz 5 36:01 he llegado porque

Voz 0103 36:10 bueno juega con ventaja

Voz 0988 36:12 porque ya había cortado una oreja sencillez media temporada de Madrid sabía que podía monjas fondos

Voz 1395 36:18 sí sí yo eh

Voz 0988 36:21 es cuando Paco tenía razón Paco descansando no

Voz 0697 36:25 sí bueno aprovechando perdona estás más escaso pero bueno pendiente de lo que acontece por aquí en clave taurina ida hechos y me permito te cuento que el pasado miércoles se presentaron los carteles de la Feria de Huelva a tener mucha presencia sevillana no porque son muchos los torero de aquí de Sevilla que van a torear en el coso Marset pico rápidamente

Voz 1395 36:48 en va a comenzar la Feria de Agosto

Voz 0697 36:50 con una corrida de Cuadri para Carter el cien por cien sevillano Manuel Jesús así Manuel Escribano Rafael Serna el bien

Voz 1395 36:58 pero lo peor no se han olvidado de Pamplona no ven bien

Voz 0697 37:03 efectivamente además en este año beso despedido bueno pues va a estar presente también en Huelva el viernes día dos la corrida de Torrealta para el Juli Miguel Ángel Perera y Roca Rey cartel del a votar esto me gusta aseguró una corrida de toros de Albarreal para Morante de la Puebla en David torero local onubense que bueno triunfó por todo lo alto la última en San Isidro

Voz 1395 37:27 lo que no han nada porque tampoco lo han puesto ni en Pamplona ni en Bilbao a ver quién lo eso no

Voz 0697 37:33 bueno pues voy a torear con Morante con Pablo Aguado un cartel

Voz 0988 37:36 ha quedado muy bonito y voy a tres

Voz 0697 37:39 ir a colombina va a terminar el domingo cuatro de agosto con un mano a mano de toreo a caballo de rejoneadores con Diego Ventura y el torero local Andrés Romero que bueno ha triunfado el pasado año este año no ha en la Maestranza pero triunfó el pasado año

Voz 1395 37:53 bien el Sevilla lógicamente

Voz 0697 37:55 pues en Huelva torear despacio

Voz 1395 37:58 las gracias a un abrazo muy fuerte abrazo ya lo he mandado una felicitación a una a Al Cherif de Sevilla vale

Voz 0988 38:06 ah bien pero bueno se lo merece de verdad que es un gran profesional claro si un abrazo muy fuerte

Voz 1395 38:13 después te diga tengo que darme prisa porque tengo Alberto García tengo Leonardo Hernández tengo a continuación vienen Gonzalo Caballero porque aquellos que sufrió el Madrid que nadie se acuerda de ellos no fíjate Gonzalo Caballero y Juan Leal Tomás Campos Ritter esas sufrieron es que disfrutaron López Chaves que hacía tiempo no echaban cuentas apareció Alberto Lamelas Mi amigo el taxista que en Francia le hacen caso también ha aparecido hoy con fuerza en eso no ahora iremos con todo antes Alberto García Alberto buenas noches

Voz 9 38:43 hola buenas noches bueno pues

Voz 1395 38:45 cómo te ha ido la semana porque no paras cuántas plazas llevas ya

Voz 9 38:49 bueno pues son dieciséis las que llevamos vale

Voz 0988 38:52 Sanidad pido doblete con

Voz 9 38:54 sí sí bueno la verdad que muy contento porque artísticamente Santa Ovelar dos ir la verdad que no afluencia de gente hemos aumentado respecto al año pasado y la verdad es que son dos plazas que gozan ahora mismo de muy buena salud

Voz 0103 39:09 el lunes estuve en Burgos Isa colgó el cartel de no hay billetes porque no siempre cuando ser crecerán

Voz 1395 39:14 hay recoge cuando no se siempre a no ser recoger fíjate

Voz 0103 39:16 el que fue Pereira Emilio de Justo Pablo Aguado que sustituyó a Roca Rey que no con no embistió mucho la corrida de Bañuelos Si fue una decepción pero defiende agotó no hubo hubo billetes Manolo pero nuevo localidades bien

Voz 1395 39:31 ah bien y Leonardo Hernández

Voz 9 39:34 cuatro orejas en Pamplona eh ojo sí la verdad que ha sido un golpe importantísimo y esperemos que sirva para para ver si comienza a ver de nuevo competencial los rejones que faltas bueno porque la verdad que se está comprobando que está habiendo un descenso importante creo Heather debido a a eso fanatismo la gente le apetece ver a los rejoneadores más importante es enfrentarse unos con otros y no que vayan acomodados y creo que la baja asistencia en general los rejones esa ha visto por ejemplo en Madrid que sólo ha habido un lleno total pues se ve sobre todo porque porque falta competencia entre los nazis

Voz 1395 40:11 eso está clarísimo y además te dan la razón porque fíjate además fíjate que hay un Madrid Barcelona no fíjate que hay uno

Voz 0103 40:18 pero también tú siempre has dicho que el tercer hombre Leonardo no

Voz 1395 40:22 no siempre que el tercer hombre que podía ser segundo el primero pero había dos ahí como son el Navarra el y de El día de Sevilla pero la Puebla con lo dicho por toda la Puebla los tres tenían que entrar mucho más en competición muchísimo más pues sí casi nada

Voz 9 40:42 ahora mismo ese cartel Hermoso de Mendoza Ventura Leonardo lo que podría hacer tenía cierta

Voz 0988 40:47 ha obligado cumplimiento además

Voz 9 40:49 sí porque se está privando a la afición a los rejones de de la oportunidad de ver un cartel juntas rejoneadores siempre la madurez y la verdad es que ese día un estatal

Voz 1395 40:59 y luego la contraria no dos de esos tres y uno nuevo vale para que no se quede nunca lo mismo no uno dos y tres un escritor

Voz 9 41:07 tienen también lo que pasa es que no se Ésa es muy raro lo que pasa con el sistema del rejoneo que permite que que apenas haya competencia

Voz 0988 41:16 muy mal de las pocas que ha tenido Leonardo la ocasión

Voz 9 41:19 toreó con Diego Ventura en Madrid salió a hombros llevo Sevilla que no tuvo suerte pues tal y ahora en en el feudo de de Pablo pues ha cortado cuatro orejas

Voz 1395 41:29 una Porto Pablo de cuatro él les daremos ahí lo tengo

Voz 8 41:32 Leonardo buenas noches buenas noches que no que alegría que el año

Voz 0988 41:39 Alberto de este circuito donde no así si ahora no

Voz 1395 41:50 tú vas a caballo no es de unos más montadas haciendo ruido con el mundo enhorabuena enhorabuena por la por las dos ferias no pero los cuatro orejas en en el feudo de de Pablo es muy rotundo oí de alguna forma se me hace poco la sensación de que de que sí momento de mayor madurez te mayor felicidad con los caballos me haya sentirte a gusto con la verdad no

Voz 4 42:13 sí sí la verdad es que ahora mismo tengo el privilegio de vivir un momento muy bonito doble de una felicidad muy fuerte en todos los sentidos sí yo creo que eso traslada a la plaza creo que tengo una cuadra de caballos muy rotunda muy importante de caballos nuevos caballos ya consagrado Si bueno pues la verdad que disfrutando Men sintiéndome muy bueno pues consiguiendo metas y sueños importantísimo

Voz 1395 42:37 ahora no hay que no hay que para el niño momento no sé qué feria es importante es quedan todavía porque has ahí está todo muy limitado no ya lo de Bilbao años lo mismo no oí no abren la puerta aguanta un momentito porque tiene que hacer una pequeña pausa sobre todo para un país que me imagino que te apetece torear mucho Colombia y México es lo que te te gusta volver por allí no

Voz 0988 42:58 claro que sí hombre la verdad es que son tierras no es un abrazo que te que hacer una pausa

Voz 1395 43:04 a esos dos pues un abrazo besos

Voz 4 43:06 países maravilloso ojalá podamos volver

Voz 2 43:16 nosotros

Voz 1395 43:20 bueno pues antes de despedirlos el nardo la próxima es

Voz 9 43:25 bueno tú Éramos ahora en en Íscar luego tenemos pues varios la verdad que varias muchas corridas muchas ferias Huesca muchos sitios sí

Voz 1395 43:33 que se ha puesto se ese abra Sevilla habrá que se habrá Pamplona que habrá que sea verdad Bilbao coño que se abran aunque sea de una vez no todo no se hagan EBB pareja en Sotillos de conveniencia sino de interés y de competencia que no es lo mismo conveniencia que competencia eh

Voz 9 43:54 por el bien de la fiesta de poner en vive una tiene que haber mucha competencia ahí torero lo importante es

Voz 1395 44:00 el espectáculo se eso Alberto espectáculo funciona cuando cuando hay competencia de verdad y cuando hay interés de verdad no

Voz 20 44:07 fíjate y en Madrid se vio el único no hay Villa

Voz 9 44:10 tres de los cuatro carteles de rejones fue que enfrentaba a Ventura con con Leonardo pero la gente tiene competencias

Voz 1395 44:17 pero eso es mentira no Pignoise billete si había había muchos billetes

Voz 0988 44:21 sí bueno que no quedaban entradas aquí la gente está comprobado que quiere ver

Voz 9 44:27 igual que en el toreo a pie quiere que haya competencia que haya rivalidad aquí por eso la cuestión en este caso en Madrid que es el que te puede servir un poco de termómetro

Voz 15 44:37 o de para para equilibrar porque les

Voz 20 44:41 que que la gente quería que el S

Voz 9 44:43 cartel porque saben que Leonardo todos en cuenta pues que pues que puede competir con Ventura o con Pablo aunque sea días agotaron las entradas ya el resto de días agotaron que

Voz 7 44:54 yo creo que faltaba y lo que está bien

Voz 9 44:57 es la tónica general en los carteles de rejoneo de las plazas importantes

Voz 0988 45:01 así donde falta competencia

Voz 9 45:03 esperemos que esto se solucione porque la verdad es que la existencia a los festejos de rejones está cayendo en picado

Voz 0988 45:09 Alberto un abrazo fuerte y Leonardo va a seguir regando muchísimas gracias gracias mira pues

Voz 1395 45:20 yo quería recordar Gonzalo a los que han sufrido en Madrid subió un toreo no es escaso Gonzalo Caballero de Juan Leal de Tomás Campos X del Ritter no alguno más pero yo creo que esos cuatro de alguna forma a marcar un poco lo que a los que se ha llevado a la otra medalla no la medalla de de del dolor al mismo tiempo de la Umbría de la cumplido y de no haber vuelto la cara no eh y empezamos por dónde por Gonzalo

Voz 0988 45:50 a Bayo Gonzalo

Voz 21 45:53 buenas noches Manolo buenas noches cómo estás muy bien la verdad que que ya bastante mejor pero él no obstante recuperados dos Davis ayer me proveen el campo el micro voy tabaco gordo eh

Voz 18 46:05 se ha dado mucho que pensar

Voz 1395 46:10 para cuando quieres volver

Voz 18 46:12 pues no sé yo creo que para agosto que y algunas fechas yo creo que que para agosto

Voz 1395 46:16 había salido de la mejor faena perfecto y lo bueno que existe que este fuera la espada por de cortarles los trofeos y ahí te mete te echas te tan encima que yo en la pierna de salida

Voz 18 46:29 pues sí me precedió prefieran de una cornada que es lo peor de pinchar mentiroso que era pasa otras veces sí

Voz 21 46:37 y ese ese dolor dura más tiempo pero con todo esto qué pasa se ve Chema Dunia se aprende tú miras a aquello de tu este tiene mucho tiempo para pensar en eh pero sí sí

Voz 18 46:48 esas dudas Si sobre todo el miedo de de no puedes mover la pierna los primeros días pues eso te hace madurar muchas veces Manolo sí la verdad que que pues el está sin poder torear

Voz 5 46:59 los y coger un amuleto tanto tiempo como estructura

Voz 17 47:01 muchas vueltas a la cabeza ahí de cuando empecé a entrenar pues no es que ayer en el campo de manera que joder que con el capote pero luego no encontrará lo hará que mejor que nunca hay hice que impute presión Gemma durado mucho

Voz 5 47:24 una valorar otras cosas

Voz 17 47:26 el Milan a que que yo estoy seguro que que que que el que va a cambiar ni de carrera

Voz 1395 47:33 pues ojalá que sea así no ojalá que decíamos pendientes Gonzalo Bienvenida que le he visto Gonzalo no sé si éstas

Voz 22 47:40 semanal he visto estaba en una becerrada en El Pardo pendiente de pero cuando vuelva en una corrida claro claro

Voz 1395 47:46 dependiendo hombre por supuesto vamos a ver si sale todo bien Gonzalo está Sean fantástica pero todo de momento sufrir te queda todavía la otra parte disfrutar

Voz 18 47:57 pues bien cuando cuando llegue esa parte como como pagaron peaje ya es importante no cuando llegue lo sobrevalorar la mejoría inseguro ese triunfo será será verdadero no no sido circunstancial no

Voz 1395 48:13 tengo que hacer una pausa con en México te importa mandarles un abrazo

Voz 18 48:19 me encanta porque me había diré todo el invierno para había que quemar podrá Tauro espectáculo

Voz 17 48:25 lo que es una empresa que está haciendo las cosas muy bien en el estar allí todo el invierno y la verdad que que es un país que que creador oí que se que que es

Voz 1395 48:35 a lo que el otro Gonzalo me cuentas dentro de poco que estás otra vez en en el lío en lo que te gusta de verdad porque si tu pasión

Voz 0103 49:27 sí bueno contarte Manolo que hoy ha habido una corrida de todos los mixta en Estepona en la que ha rendido un homenaje a un maestro un torero muy querido por esta casa como es el maestro Ruiz Miguel señora por sus cincuenta años de alternativa se ha rendido un homenaje a buenos ha volcado todo el mundo con el vale

Voz 1395 49:44 hola le vaya bien no efectivamente

Voz 0103 49:47 de Estepona donde ha toreado Diego Ventura con sus propios toros eh ha cortado tres orejas y un rabo también ha lidiado toros de Julio de la Puerta y Miguel Ángel Perera ha cortado una oreja hayan indulto Un indultado el otro El Fandi ha cortado dos orejas

Voz 1395 50:02 bueno pues vamos a hablar con los que sufrir una con los que disfrutaron no sufrieron con motivo entre otros que vaya hemos hablado Juan Leal que hablaremos con él Le Tomás Campos que está de viaje a ver si lo conseguimos y Ritter que también hablaremos con él y disfrutaron dos que ya se había merecido López Chaves por una parte Hariri Alberto Lamelas en todo en Teruel el otro día no dos orejas Mi amigo López Chaves torero buenas noches

Voz 0988 50:30 muy buenas noches bueno esto ya va pintando mejor eh verdad