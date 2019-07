Los Toros (08/07/2019 - Tramo de 02:30 a 03:00)

Voz 1 00:00 que ya va por el programa de la fiesta Nacional lo domingo por la noche se viste de verano a mí a presenta como fórmula eh vamos armados

Voz 1293 00:36 encontrar un equipo de lujo de esta noche Juan Carlos Juan al frente de la técnica José Ruiz en la producción en la coordinación Gonzalo quien venida pendiente de toda la actualidad servicios de ustedes que ya me lo hacen para que voy a presentarme tampoco sería curioso presentarme hoy mismo no estupidez no pero bueno lo más fantástico de todo sabes que están ahí

Voz 1395 01:00 sí pero están ahí en en cuatro países no es una maravilla poder sentirlo porque además se nota que están ahí es además puso incluso respirar eso no es algo mágico no

Voz 1293 01:15 lo tenemos a uno de los que sufrieron la feria también otro más no es Juan Leal no Juan buenas noches con las maletas está bajando de un avión no si buenas noches buenas noches de dónde vienes

Voz 2 01:30 de Madrid de Madrid está está llegas unas cositas y ahora estoy llegando a a Sevilla

Voz 1395 01:35 hasta llegando ya a Sevilla en avión

Voz 1293 01:39 sí en avión de torero siempre iban en coche de cómo se irán coexistencia

Voz 1073 01:44 no no no no pero es que yo venía de Francia entonces para el Madrid con niños para claro para no no no no tenía que hacer una fosa de papeles quizá

Voz 1293 01:56 cosa buenos días después seguro

Voz 2 01:58 exactamente eso no

Voz 1293 02:01 bueno me cómo estamos

Voz 2 02:02 bien muy bien todo venía preparando ya la próxima cita que es el domingo en Pamplona

Voz 1395 02:08 es verdad verdad de quién es a ver a ver si de Cuvillo

Voz 2 02:14 mi pero luego más adelante pues tenemos otras otras mejores

Voz 3 02:20 pero en el que toreará en Bilbao también es es Sebastián verdad Juan

Voz 2 02:24 sí también observación la verdad es que sea no están abriendo las puertas hacen en varias ferias y eso es bonito no y además pues gracias a Madrid y a San Isidro oí y muy contento

Voz 1395 02:36 es la que tiene la llave no la que abre las puertas que lleva peleando ya todo mundo sabíamos lo que tenían muchísimo valor aquel aquel aquel desplante con la que el toro que que da miedo verlo tan cerca Chamaco poquito a poco ha seguido funcionando tiene que pasar también eh su dolor en la Feria de San Isidro pero bueno si las cosas no tienen premio verdad Juan

Voz 2 02:59 como que si vale la pena no sí sí valía la pena ir además bueno pues es que las cosas de del toreo no que siempre ha existido pues sigue existiendo no yo llevo dos años pasando la corrida de de Miura en Bilbao triunfando con ella ella este año pues tanto la empresa como la junto al administrativamente bien de de ponen en una corrida mejor fuente de que sabe exactamente programas no me también en la de en San Sebastián y bueno pues sí

Voz 1293 03:26 Bastian de Torrealta en Bilbao Fuente Ymbro iba exactamente esta maniobra

Voz 1395 03:34 Fuente Ymbro Torrealta está bueno pues lo que sea que se verla el año que ha esperado tantas veces no porque dice se son tres pero son tres golpes importantísimos eh

Voz 2 03:47 yo me lo encontré pero luego también tenemos tenemos otros no en Francia también tenemos va hacía pues ya se cerrada y otras que están apalabrados también ancha pues esto

Voz 1395 03:58 antes no te estoy viendo la de Victorino con Chacón y Cortés en la Madeleine de Mont de Marsan

Voz 1073 04:05 sí eso será el día el día veintiuno puesto

Voz 1395 04:08 a ver qué bonito no que ya ya ya en la abanicos abierto no a partir de ahí

Voz 1293 04:13 Hong no te va no te puedes bajar del avión de la del todo

Voz 4 04:17 tenemos Clavijo tal si tienes del avión de

Voz 1293 04:21 el toro no te puedes bajar una del mundo que además sabe lo que es sufrir lo que ha real y lo que es aguantáis

Voz 2 04:29 sí sí sí sí pero bueno esto también viene bien no de de Estado pues sentado en un como quien dice una una una temporadita hay que

Voz 1293 04:40 al maestro él no que el banquillo o te corte o te pudre si te pues no hay remedio pero este curso te sale

Voz 2 04:48 muy bien con muchas ganas y eso es lo que lo que tiene que hacer

Voz 1293 04:52 fíjate que hablan bienvenida y eso

Voz 3 04:55 conocer mandado más allá de sus condiciones toreras esa preocupación por los jóvenes IS certamen que todos los inviernos organiza allí en su tierra en Francia que es la fragua de Juan Leal

Voz 1395 05:06 sí señor un hombre leal

Voz 3 05:08 sí por delante la labor que hacéis Juan verdad muy satisfactoria me imagino

Voz 2 05:13 sí muy eso es un proyecto pues muy ilusionante non que que llevamos a cabo todos los inviernos el último fin de semana de febrero en el que participan pues quince novilleros y de ahí pues hay una final que es una novillada un fado pues esa anuncia en todas las en todas las ferias de Francia en Bayona como como novillero no entonces pues algo muy bonito aparte de todas las actividades que culturales que ponemos en en en Marte a lo largo de baño pues lo hago algo incorrecto bonito que que menciona también

Voz 1395 05:49 cuántas cosas buenas llegan desde Francia la Francia taurina no le funciona la cabeza el corazón y la sensatez que tienen allí Juan muchísima suerte y y ojalá que que esas tres cuatro cinco tardes seguidas sirvan para para que ya te has en pedir más vestido de torear al cambiar el coche

Voz 1293 06:13 comprar uno nuevo efecto la cosa es un abrazo muy fuerte Juan

Voz 2 06:17 quería hablar pero antes pero me quedé ahora también de Azpeitia también que es una pena claro que también que me que me que el día uno también de agosto y que y que me me encanta la aflicción de ahí que también a mí me ilusiona mucho torear torear ahí

Voz 1293 06:29 gente muy honrada la gente que el lo organiza si higa mira para arriba no las monjitas cómo estás

Voz 1395 06:35 la nota desde desde desde el momento

Voz 3 06:37 eh alguna Soma en una mirada cuando

Voz 1293 06:40 eso sí

Voz 1073 06:43 no y además además de que se que se cierro antes de de Madrid

Voz 2 06:48 no pero ésta fue fue pues tanto los años pues los jóvenes y no quería olvidarme de de hablar de aspecto

Voz 1293 06:56 también habían contratado David de Miranda eh antes de tiempo sí sí sí un abrazo Juan muy bien bueno pues

Voz 1395 07:04 yo tengo especial cosas como son porque le conozco desde hace mucho tiempo peleado ha luchado ha conducido sino parada van ni un segundo hijo Francia mira a Francia también le ayudó mucho y corrida así corridas duras pero corridas is podría vestido de torero y pelear no hay que ver Alberto buenas noches

Voz 1293 07:26 lo malo Alberto Lamelas Alberto bueno tanta pelea tanta lucha al final todo tiene premio Alberto e más opaco Manolo no momento poquito pero bueno

Voz 1323 07:42 pues yo siempre digo que montaron los pasos sean p'alante es el objetivo no

Voz 1395 07:48 la verdad que que tienes una una afición tremenda tremenda pero hará estás contento porque ha cortado dos orejas no en la en la feria

Voz 1073 07:56 pues de cuidado tú me das

Voz 1395 08:01 no he pensado que manchó estuvo muy bien porque tiene dos

Voz 1293 08:07 y una luego al otro no es gloria bendita no

Voz 1323 08:12 pero la verdad que que un balón de porque porque son poca la unas joyas como el de una de aquí no fue tan rotundo que he conseguido con la verdad que que alimentar vamos a seguir creciendo

Voz 1395 08:40 de quién eran la los toros pues también a siete modo si en la ganadería

Voz 1323 08:51 bueno me tengo que decir aquí que la corrida la verdad que hubo bastante de los toros con sus cosas pero corrida que no ofreció

Voz 1395 09:03 a sus actividades la exigencia no pero aquí todos acuerda además tonito para que nadie se acuerda de ninguno de los demás toros que mató hoy ha matado muchos César Rincón en Madrid ni siquiera el año te has cuatro puertas grandes no pero bueno ahí pues ahí un toro encastado pero en líneas generales me imagino que que tontos no eran pero han dejado torear no perdón

Voz 1323 09:21 sí sí mucho la verdad que toda la corrida eh

Voz 1293 09:24 la corrida es Alberto qué bonito detalle

Voz 3 09:27 cuando estabas a hombros te dijiste a ese haces viejo que recuerda memoria de Víctor Barrio no señor

Voz 1323 09:33 qué menos que un compañero que perdió la vida por por por su profesión y proposición que me los que que se detalle no

Voz 5 09:46 será su papá Estado regresaron a la la vida

Voz 1323 09:50 pero pero que yo creo que

Voz 6 09:53 te has triunfo pues el

Voz 1323 09:56 ya que partes

Voz 1293 09:59 para vista a y para que los oyentes lo tengan claro no pasa

Voz 1395 10:04 mañana el día nueve el día nueve se cumplen tres años de la muerte de de enero y bueno la verdad que pasó en Teruel de alguna forma hay después Francia Francia no olvida Francia no lo olvidado la verdad es que están siempre presentes pero yo creo que que hay que estar

Voz 1293 10:30 atento a eso a esa de no tres años nueve de julio Víctor Barrio que nos dejó

Voz 3 10:40 saberlo muchas veces en sí sí sí incluso era un tío bravo eh si la época de esa rivalidad con Juan de da damos la alternativa en Madrid no oí tantos años de lucha la verdad que que bueno pues fue muy impactante sobre todo Manolo porque las personas de mi generación no habíamos vivido nunca el fallecimiento de un torero no es algo como que no concebimos como que sabíamos que había ocurrido a lo largo de la historia pero creíamos que ya no iba a volver a pasar ida alguna forma Víctor Barrio pues nos devolvió a la realidad nos hizo entender lo duro que es el toreo lo grande que es también ya alcanza con Gloria no meses después fue lo de Iván Fandiño y bueno pues la verdad que que hace admirar a los toreros verdad

Voz 1395 11:28 estamos en Valdemorillo estuvo francamente bien estuvo usted por todo sería aún Brasil para hizo todo lo que es la alegría de mundo del toro no lamentablemente pasó lo que pasó pero se bonitas imagen también saludando

Voz 1293 11:42 puesto que hay en esa plaza de toros de Teruel aproxima cuál es la próxima Manolo

Voz 1323 11:49 de ahí en Francia también el día veintiocho bueno corrida de Prieto de la Cal

Voz 1395 11:53 sí

Voz 2 11:54 Viva Francia no si viva viva

Voz 1323 11:57 todo lo bueno de la que ha mantenido me mantiene en mi puesto años bueno pues yo se lo tengo una vez de agradecimiento no tiene su afición que que cuentan conmigo

Voz 1293 12:11 quién es el poder aunque que tienes Tomás Campuzano hombre Tomás más es una chador eh debía

Voz 1395 12:18 en eh tiene es verdad que que es

Voz 1323 12:22 además hombre un hito al final pues por dónde estamos nosotros ha pasado no entonces yo creo que eso es positivo no positivo porque ahí

Voz 5 12:37 una se haría

Voz 1073 12:40 no que que un sentimiento que pone que él puede puede puede luchar y pueden creerme el lo hemos dejado ver lo ha tenido

Voz 4 12:55 que la verdad que

Voz 1395 12:58 hay que al mirarte hay que querer te la verdad

Voz 4 13:00 que

Voz 1293 13:01 que te lo mereces todo Alberto de verdad un tipo que no no ha vuelto a la cara al trabajo a la modestia la normalidad

Voz 1073 13:09 yo siempre he dicho cuándo cómo

Voz 1395 13:12 sí pero te lo dice dice que queda bien diciéndolo pero hacerlo es lo más complicado eh ya te te ya con todo lo que ha hecho ya que no me podía pasó mi nos aquí

Voz 1293 13:22 no se parece al volante para lo que haga falta poquito a poco las cosas llegarán dónde tienen que llegar a abrazo si hay muchas gracias como no te estoy seguro que Dios no se va a poner a la contra eso un abrazo muy fuerte muchas gracias igual el Calamardo está fresquita la noche en Albacete sí yo creo que está claro no lo mejor de sí si hacemos una pausa Ángel no está que Pedro Marín

Voz 1293 14:27 mira yo dice las cosas como son no a esta hora estar aquí estamos haciendo programa son las aún hay catorce minutos e íbamos a conectar

Voz 1395 14:40 con Pedro Marín quién diablos es Pedro Mari pues Pedro Marín es un chaval de Albacete ya lo sabe Ángel Calamardo Ángel buenas noches

Voz 0171 14:48 bueno anoche sabía puesto en huelga

Voz 1395 14:50 sí porque no con esta huelga de hambre de hambre de de de no comer de verdad no porque no lo encontraba venía de del Perú de la parte mala montaña no encontraba aquí nadie que les dieran una corrida estaba en huelga de hambre y hace muy hace cuatro horas hable con él pues buenas tardes con la voz muy bajita pero llevaba sin comer tanto tiempo que ha venido una ambulancia para llevárselo

Voz 1293 15:16 hace media hora al

Voz 1395 15:19 el hospital no donde para recuperarlo porque llevaba sin comer varios días íbamos a intentar ganar dentro momento con Laura su no la novia acompañado hasta el hospital ya es un caso de decir es huelga pero de verdad no fue capaz de verdad

Voz 1293 15:33 Ángel que que es es es duro y es triste chaval yo no lo conozco yo no sé si decir tú la conoces no no me no me suena a lo mejor Chile vemos sí pero Pedro Marín se llama no

Voz 0171 15:43 es un chaval de de Elche de la Sierra es el pueblo de Daniel Martín

Voz 1293 15:47 como así sin a la rampla

Voz 0171 15:50 y bueno porque usted el chaval perteneció a la Escuela Taurina chavales excelente Pedro pero claro inicia una huelga de hambre yo creo que esto deslegitima la rectificación y yp pierde un poquito toda la razón de ser yo creo que este procedimiento debe hacer otra forma acudiendo a la empresa ha acudido al Ayuntamiento

Voz 2 16:09 a cambiar el pliego porque claro

Voz 0171 16:11 se encuentre con un problema pues está cumpliendo perfectamente el pliego el el bagaje de la empresa durante estos cuatro años sabe cuál es la importancia de la empresa tiene para este año a toreros de Albacete pues que seguro que entrar en los carteles no sé cómo será la combinación pero bueno va a entrar Rubén Pinar

Voz 1293 16:30 ya se la ha ganado estos agrandado por eso pero

Voz 0171 16:32 Iván a matar una corrida en solitario Brabante la digo Carretero entrará Andrés Palacios probablemente incluso hasta hacerse terreno quiero decir que está establecido en el pliego la empresa cumple todos esos requisitos sí pero qué sucede ahora no podrá retrocede

Voz 1293 16:46 no quería entrar en la novillada no porque

Voz 0171 16:48 no él es el matador de toros él tomó la selva si en el dos mil once en Tobarra con Miguel Abellán y Miguel Tendero pero claro es muy triste Nobel esta noche pues un torero que lleva seis días sin comer pues que se lo tienen que llevar en una ambulancia estoy muy triste para cualquiera para una empresa

Voz 1293 17:04 es un aficionado entonces

Voz 0171 17:06 esto es lo lamentamos y se pierde un poquito la razón yo creo que no hay que llegar hasta eso hasta la huelga de hambre pero yo no estoy

Voz 1293 17:12 cabeza de cada uno para apelaron no la verdad que sí

Voz 0171 17:15 qué es lo que quiere volver a ver vez más claro

Voz 1293 17:17 jurídica no hay una realidad mal

Voz 0171 17:20 por lo que no puede ya no puede ser que desde el Ayuntamiento por ejemplo el alcalde pasado a verlo

Voz 1293 17:25 en total pero vamos a ver si te parece Ángel porque tenemos a Laura la novia de Pedro Marín Laura buenas noches bueno se lo han llevado pero regular no

Voz 9 17:37 a ver lleva ya seis días sin comer hoy en día ha sido muy duro ha estado lloviendo han estado ahí interpreté todo el día si de momento ha empezado a encontrarse más se ha anulado la vista han empezado a cambio se lo ha en La Serna hay hemos tenido que llamar al ciento doce se lo han llevado para el hospital bueno estamos aquí lo tienen dentro todavía no sé nada

Voz 1293 17:59 sí bueno a esperar a ver qué nos dicen lo que hay que hacer ahora cuando salga es pues comer normalmente prepararse fuerte de alguna forma pues hombre viendo que nos faz

Voz 1395 18:10 no no no no no que que con todos dices bueno es la cabeza no no no saber que puedes pasarte algo no bueno es sin embargo el chaval ahí Pedro Marín ha peleado Laura hay que convencerlo que que que que de momento llamaba la atención con esto no pero que

Voz 1293 18:27 sí lo que ya es ponerse a ponerse fuerte hay torear eh

Voz 1073 18:31 para él tomar esta decisión arriesgada decisión muy nada no era una cosa que haya sido a lo loco ni nos llevamos mucho tiempo luchando eh

Voz 9 18:41 dos mil once que tomó la alternativa el lo único que pide pues una oportunidad al pueblo no te de Albacete que cuenten con él para la ferias ha estado viendo fuera de España para América ya que esto es una

Voz 1073 18:51 sí aunque no es a lo loco ha sido muy meditada ahí no todo el mundo coge hoy hace como Eli se pone ahí no hay nada fáciles

Voz 1395 19:01 desde luego Laura cuánto tiempo lleváis de novios mucho tiempo ya a pues ya hace bien que te se fuerte y a ver si es capaz de salir por la puerta grande arreglar esto la boda iremos a la boda cuenta de la oportunidad de momento ya ha hecho algo que será era bueno o malo pero ya lo estamos todos pendientes es el que tuvieron que llevárselo para allá Daura sí que vaya todo para viene ya hablaremos con él cuando éste me

Voz 1073 19:30 sí muchas gracias de todas maneras suavizó entre sí

Voz 1395 19:33 muchas gracias a cada cada persona Ángeles o sea no no no podemos comprender a todo el mundo

Voz 3 19:41 es verdad verdad lo que has de todo el mundo no pero claro

Voz 1293 19:43 cuando la gente desesperada eso

Voz 3 19:46 es manda y sobretodo recuerda que hubo un precedente padecerán yo pasado el interior de un novillero en Albacete hilos lanzarnos Le cogieron le dijeron cuando primero por primar

Voz 1293 19:56 come no sí desde luego

Voz 3 19:58 la le dijeron vamos a plantear una serie tentaderos una serie de novilladas parado te traeremos Albacete pero todo tiene un proceso no fuese pues pues sí

Voz 0171 20:10 y con Cristiano un novillero se puso ahí hablaron con él lo llevaron a a tentaderos tuvo viene el Madrid luego cortó tres orejas en tres años la empresa lo va a poner como un novillero más ningún tipo de de de problema en la feria lo acepte porque se lo ha ido ganando pero claro ese rodaje que necesita un torero por estar en otra plazas de estar en otros sitios más pequeños Chávez anunció la tierra que montan Corrida de toros en Tobarra es que no se puede llegar a lo mejor Albacete sólo con con ninguna corrida de toros no entonces quién tiene la responsabilidad pues como decimos también el pliego si quieren no irá

Voz 1293 20:44 la buena cosa eh el que no que está poniendo casi igual

Voz 1395 20:48 la de hambre Aíto es venida

Voz 1293 20:51 no no

Voz 0171 20:54 dar el tipo

Voz 1293 20:57 no muy en el fondo que va que

Voz 1 20:59 eh

Voz 1293 21:02 tengo tengo tengo un amigo tuyo a Javier Bocanegra Ángel tu Javier Bocanegra que pasan al puerto Javier

Voz 0171 21:11 a lo que hay

Voz 1395 21:13 sí y lo vamos a hacer un dúo venga vamos a hacer un dueto que es lo que pasa en el puerto versión Boca Negra

Voz 10 21:20 pues la versión Bocanegra la las la de Ángel estará pero por seguridad

Voz 0171 21:24 no no pero es la primera novillada primero

Voz 1073 21:27 vale vale la versión mía bueno pues claro

Voz 10 21:30 ahora mismo hay una obra ahí hasta el momento no sea pese a todo los carteles hay una incertidumbre total porque estamos a menos de un mes de que dé comienzo la tempo

Voz 1073 21:39 ahora ahora obra Pinto regulado lo pintora manejó la pinta las sea la obra pintas que según

Voz 10 21:43 el texto el día doce es decir la semana que viene entrega esa obra vital dice Sada

Voz 1293 21:52 sabe muy bien pero a todo esto

Voz 10 21:54 el Puerto de Santa María sempre comenzaba a finales del mes de julio bueno hubo así le quedan casi a principio del mes de julio esto se ha acabado y ahora parece ser que solamente estamos pendientes del primer fin de semana y el día quince de agosto esto es una auténtica lástima la gente lo que está pidiendo que se cumpla el pliego de condiciones del Puerto de Santamaría evidentemente el año pasado se filmó la plaza de Toros el diez de julio que que había quedado primero desierto y después en una invitación donde de la empresa anterior solamente Eto'o más entero a por la plaza de toros le denegaron la prórroga eh si les denegaron la prorroga otra empresa yo creo que fantasmas vestir ficticia inventada por el antiguo no

Voz 0171 22:41 igual corporación municipal sí

Voz 10 22:44 a la empresa rima que es la que la que fue evidentemente el año pasado estaba con mucha premura de tiempo el día diez se presentaron los carteles hice dio de esos desastres corridas de toros una corrida de recoger una novillada este año todavía no tenemos nada

Voz 1293 22:59 bueno pues esa es la explicación de Bocanegra Ángel tú del empresario

Voz 0171 23:05 no quirófanos que el arrendador que es el Ayuntamiento le concede la plaza un empresario instalada como dice llevar don Javier Bocanegra Celada en el mes de junio les entregan la llave para montar la feria con lo cual prácticamente no hay tiempo pues para hacer las cosas y condición aunque tenía te roba toreros la feria se dio en una tales recursos cartel de un billete este año ocurre lo mismo estamos hoy a siete de julio siguen unas obras ahí de restauración interiores a uno tiene la llave el empresario ha acudido al Ayuntamiento desde ha dicho a la que oiga certifícame ideó un escrito que usted tenga las llaves de la plaza el día doce no eso no puede ser que le al arquitecto es que el funcionario qué tal no tiene la llave del empresario cuando de hecho el arrendatario el que debe tenerla

Voz 1395 23:48 a usted para cantarla

Voz 1073 23:52 una cosa perdona una cosa en cuestión Flipy

Voz 1395 23:55 es una historia de estar boca vaticana boca a boca que pero un minuto ya para matizar puso al

Voz 0171 24:03 el hay billete porque has sacado un vídeo la empresa diciendo que en los últimos diez años bicoca por sus carteles de no hay billetes rima eso no es cierto Rey más no solamente se les dice que incluso incumple con los festejos sino también con la visita guiada con todo lo demás Le quitaron además la plaza de toros en el mes de abril para hacer esa obra con lo cual tampoco yo no pudo dar la evidentemente la corrida en el mes de mayo que ha desaparecido durante los últimos años la prensa no deforma la la la la prensa no y fama sino solamente cuenta lo que está pasando cómo no habla con la prensa local pues evidentemente no tenemos más que la otra corporación tampoco hablaba con la prensa local así que son muy bien

Voz 1395 24:43 eh

Voz 0171 24:43 sí se puede para son mudos para los locales por lo visto son muy abiertos para los de fuera porque no entendemos que aquí que somos lo que estamos diciendo cosas constantemente para que el puerto de Santa varias

Voz 1395 24:54 completó minuto claro

Voz 0171 24:56 sin ese den tantos festejos como dice el pliego de condiciones pidiendo nada más porque así tranquilas se practica en cuanto novilladas y aquí falta una corrida de toros simplemente se pierde eso que no hay tiempo es verdad pero cuando no cosas otra no solamente esta empresa la otra la otra todas las que vengan parece que el Puerto Santa María del han cogido manía lo que son

Voz 1293 25:15 Miguel Ángel tiene un minuto pasó cuarenta y cinco segundos

Voz 0171 25:18 pues ya sabe que la y no tiene las llaves el la impresión no puedo entrar al inmueble del cuáles

Voz 1293 25:22 el arrendatario el arrendador

Voz 0171 25:25 puedes montar espectáculo efectivamente parece que están gafada hecho a plazo y hay hay algún problema de fondo que tienen que solucionar cuanto antes y dejarle al empresario que tenga todo el tiempo todo el año para poder trabajar y cuando incumpla rescisión fuera sí que incumple el contrato yo creo que eso es lo que sé hacer

Voz 1395 25:43 bueno pues la verdad es que es una cosa que parece tan sencilla verdad como se complica y como es que la culpa la tiene uno que la culpa la tiene otro no no hay manera de que se pongan de acuerdo de una puñetera vez

Voz 0171 25:55 pues yo creo que eso se tienen de ponerse de acuerdo in vivo para el Puerto de Santa María

Voz 1395 25:59 pues eso es un hombre sensato me lo presentó bueno donde luego es la plaza de toros cuál era la de la Pino

Voz 1293 26:09 no sé si no Cehegín un pino de toda la plaza

Voz 1073 26:14 a ver yo no digo que sea coherente Sandro no

Voz 4 26:19 de bienvenida ya venga eh me está poniendo una cara Carlos Juanma éramos es decir vamos a ver ya

Voz 1293 26:31 bueno pues he pasado por allí me me he puesto litos perdido que bueno son sí sí sí sin todo como un Loiu latiendo en sí sino en majo no para de la ruda parado dado pues bueno ya ya que escuchemos a

Voz 3 26:50 la manida un abrazo pues con tal Manolo que

