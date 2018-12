Matinal SER (16/12/2018)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1024 00:12 hola buenos días diálogo políticos abocados al diálogo todavía en la distancia Pedro Sánchez desde Madrid ninguno

Voz 2 00:19 los problemas de los ciudadanos sea resuelto desde la crispación o desde el conflicto inside desde el diálogo sereno moderado

Voz 1024 00:27 dato dentro de la la responde de ser la distancia de en Manresa Barcelona Quim Torra

Voz 1024 00:37 todos estamos de alguna manera condenados a entendernos para resolverlo independentistas federalistas y autonomistas añadió el presidente diálogo es también la palabra más repetida esta mañana en la prensa dominical el ex presidente Rodríguez Zapatero en el diario El Mundo no son golpistas Yoani Sánchez a seguir con el diálogo y el ex vicepresidente Oriol Junqueras tres en la cárcel en El Periódico de Catalunya sentencia no rompamos los puentes diálogo más allá de los políticos que hablan de que tienen que hablar hoy también nos preocupamos de aquellos que se manifiestan porque no tienen para llegar a fin de mes Carlos Sevilla buenos días

Voz 5 01:15 tal buenos días miles de personas salieron ayer a la calle en más de setenta ciudades de nuestro país para exigir unas pensiones dignas

Voz 6 01:22 Nos sentimos muy indignados porque tanto el Gobierno como los que han estado no miran por nosotros nada y que reclaman

Voz 5 01:31 las pensiones e incrementen por ley según el IPC y una prestación mínima de mil ochenta euros las protestas

Voz 1024 01:36 de los chalecos amarillos en Francia pierden fuerza la parte

Voz 5 01:39 en en el quinto sábado consecutivo de manifestaciones fue menor que en semanas anteriores y no se registró la violencia de otras jornadas en París hubo siete heridos y casi ciento setenta detenidos cuatro muertos

Voz 1024 01:49 en el accidente un helicóptero de emergencias en Portugal

Voz 5 01:51 los fallecidos son los dos pilotos de la aeronave una enfermera y un médico español que llevaba casi veinte años trabajando en el país vecino el siniestro ha tenido lugar en el distrito de Oporto cuando volvían de trasladar a un enfermo a los pies

Voz 1024 02:02 al muere un matrimonio otro resulta herido en un accidente de tráfico en Madrid

Voz 5 02:05 ha sucedido en la carretera M once cuando la conductora ha perdido el control del coche en el que viajaban el vehículo ha cruzado la mediana se ha partido en dos tras chocar contra un pilar de señalización

Voz 1024 02:14 esta mañana se retoma la búsqueda de la joven desaparecida en El Campillo en Huelva

Voz 5 02:18 vehículos todo terreno se suman esta mañana el dispositivo formado por la Guardia Civil y doscientos voluntarios buscan a una profesora de instituto de veintiséis años de la que no se tienen noticias desde el pasado Mier

Voz 1024 02:28 la Cumbre del Clima termina con acuerdo de mínimos

Voz 5 02:30 casi doscientos países reunidos en Katowice en Polonia han pactado un mecanismo para desarrollar el Acuerdo de París en la próxima década los ecologistas critican que no se hayan aumentado los compromisos de reducción de emisiones de CO2

Voz 1024 02:41 tenemos encima una borrasca peinando la península de hecho los avisos activados en la Comunidad de Madrid Albacete Valencia y Alicante son de momento por viento que el vendaval no se lleve el paraguas mapa del tiempo en aborta buenos días hola buenos días al frente

Voz 0605 02:55 que entra por el noroeste va a seguir avanzando dejando lluvias de manera ocasional dispersa en puntos de la vertiente atlántica y en zonas del interior precipitaciones que pueden afectar especialmente al norte siendo más fuertes en Galicia y más débiles en el norte de Cáceres y Navarra norte de Aragón y noroeste de Cataluña cielos bastante más dejados en el suroeste peninsular las Islas Canarias y las Islas Baleares el viento continuará soplando con intensidad tanto en Galicia como en la Cordillera Cantábrica de hecho allí está activado el aviso amarillo por fuerte oleaje los termómetros bajarán en general con temperaturas bajas especialmente en Galicia y áreas del Cantábrico donde las máximas no superarán los quince grados

Voz 1024 03:37 en los deportes Atlético y Real Madrid aprietan al Barça en el pulso por la Liga Héctor González buenos días

Voz 1680 03:43 buenos días a los dos les costó sacar sus partidos adelante pero ganaron el Real Madrid uno cero al Rayo con un gol de Benzema antes de irse al Mundial de Clubes y el Atlético dos tres en Valladolid con un doblete de Griezmann y otro tanto de Cali Nick además Getafe uno Real Sociedad cero Eibar uno Valencia uno resultados que dejan al Barça con treinta y un puntos empatado con el Atlético y dos por encima del Madrid los azulgranas visitan a las veinte cuarenta y cinco al Levante uno de los equipos revelación de este inicio de temporada tres partidos más hoy a las doce Sevilla Girona cuatro y cuarto Espanyol Betis seis y media Huesca Villarreal

Voz 1024 04:15 así despierta este domingo dieciséis de diciembre a las siete y cuatro son las seis y cuatro en Canarias hasta y media en punto noticias en ese José Antonio Piñero primero Cataluña presidente President están aireando su voluntad de diálogo de cara a la próxima semana cuando deben reunirse en Barcelona coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en la Ciudad Condal de puertas afuera Sánchez Torra Se muestran abocados a esta cita dejando patente que difieren en el contenido de esa cita vamos con el resumen de la crónica política en el en el ecuador de este fin de semana con José Luis García

Voz 1024 05:00 ninguno de los problemas de los ciudadanos sea

Voz 1061 05:10 dentro de la legalidad y esa apelación ha encontrado un mismo tono en el presidente catalán todos estamos condenados a entendernos ha dicho Quim Torra que hablaba también de diálogo para encontrar una salida entendimiento decía Torra entre independentistas federalistas y autonomistas su vicepresidente expresamente sobre la reunión

Voz 7 05:31 para para Rosal tras la autodeterminación

Voz 8 05:52 por tanto a los señores del Gobierno hagan caso lo que yo decía hace un año y que me ha copiado el señor Page Ilan van y aplique la ley de Partidos ilegalice a los CDR ilegalice Arranz

Voz 1061 06:14 el líder del PP sostiene que en Cataluña hay kale borroka en las calles

Voz 1024 06:18 lo hice lo repite Casado como líder del partido que definió no lo olviden la kale borroka como terrorismo de baja intensidad es evidente que el

Voz 1024 06:32 día ayer en un mercadillo navideño en Vilafranca del Penedès en Barcelona cuando resultaba increpado como están escuchando por un grupo independentistas el portavoz de C's en el Parlament de Cataluña Carlos Carrizo

Voz 4 06:44 es lamentable que Pedro Sánchez refiera prefiera una foto con los separatistas con los que están fomentando todos Bosco con los que están diciendo apretar apretar a los comandos zapatistas que prefiera esa foto a estar con los millones que se encuentran desamparados

Voz 10 07:46 lo hemos comentado como una provocación conviene recordar que es el día en el que es el primer aniversario de doscientos cincuenta y cinco de unas selecciones impuestas por Moncloa

Voz 0866 08:19 qué tal buenos días los cientos de manifestantes aguantaron el frío y la fina lluvia en Madrid

Voz 11 08:27 también en rincones de todas

Voz 0866 08:39 pasando por ciudades como Valencia Córdoba Valladolid o Bilbao donde hace once meses comenzaron las protestas más de setenta municipios pero todos con un mensaje común

Voz 14 08:49 es que las pensiones unos llegan para vivir estamos viviendo precaria hay mucha gente ha cotizado mucho dinero

Voz 11 08:55 durante cuarenta años en esa queda una miseria eso de vergüenza

Voz 15 08:59 para las pensiones que venga detrás futura los hijos nietos un reclamo generación

Voz 0866 09:04 el que empieza a calar entre los pocos jóvenes que ayer se unieron a la protesta para apoyar a los pensionistas vamos a llegará ese día quemamos

Voz 1680 09:11 el asfalto nuestros pensionistas hay que defender

Voz 0866 09:14 de momento los pensionistas anunciaron que mantendrán las protestas en dos mil diecinueve gobierne quien gobierne hasta alcanzar sus principales reivindicaciones pensión mínima de mil ochenta y cuatro euros y que todas estén garantizadas en los Presupuestos Generales del Estado porque los mayores piensan seguir en la calle

Voz 14 09:31 solamente cuando un político viva con mi pensión en vivo yo no protesta

Voz 0866 09:37 hasta recuperar los derechos que consideran han perdido en los

Voz 1024 09:40 el último año hemos sido testigos de que alguna de estas mareas de pensionistas por ejemplo de Valencia también Lucia chalecos amarillos para solidarizarse con las demandas económicas que reclama el pueblo francés en los últimos tiempos el denominado como acto cinco de las protestas contra Macron está dando pisos agotamiento pero aún así hubo disturbios ya al menos ciento cincuenta detenidos corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0605 10:04 entre dos y seis veces menos de manifestantes que hace una semana y sobre todo menos actos violentos en toda Francia en París la policía les recibida con ocho mil agentes de unos parisinos no ha amedrentado sin más hartos de que la ciudad sea tomada por Rehn muchas tiendas han abierto y cerrado varias veces al ritmo de las provocaciones a la policía y las respuestas de esta con gases lacrimógenos lo importante dispersar a los que intentaban acercarse al Palacio del Elíseo algún efecto en la desmovilización antes han ido las muchas concesiones del Gobierno por un valor de más de diez mil millones incluye la congelación de los precios de la energía aumento del salario mínimo en un seis por ciento exoneración de impuestos en las horas extras y las pensiones modestas la petición a las empresas para que paguen una extra de fin de año libre de cargas de hasta mil euros ha tenido respuesta decenas de grandes y medianas sociedades lo harán también cala la oferta del presidente Macron para abrir una gran concertación nacional en la que se discutan nuevas formas de participación democrática como asambleas os referéndum siglo chalecos decían al principio que eran a políticos muchos se acercan ahora sin miedo a otros partidos el cuarenta por ciento simpatiza con el Frente Nacional el veinte por ciento con el izquierdista Mélenchon otros prefieren pensar en propuestas diferentes incluso en presentarse como listas de chalecos amarillos a las elecciones europeas

Voz 1024 11:26 de la salida del Reino Unido de la Unión Europea del Brexit la primera ministra británica Theresa May exagerando su peor semana desde que es la inquilina del número diez de Downing Street perdiendo cada vez más apoyos incluso después de haber superado una moción de confianza lo ampliamos con Julio Guerra

Voz 1084 11:41 el diario The Times aseguraba este sábado que la mayor parte del gabinete de Theresa May da por muerto el acuerdo del Brexit negociado con la Unión y que May pretende aprobar en el Parlamento británico entre las alternativas que dice The Times plantean en su gabinete se encuentra incluso la convocatoria de un segundo referéndum Jeremy Hunt es el ministro de Sanidad

Voz 1061 11:59 dictador ni Wade los jóvenes AMS quien ha asegurado en una entrevista en BBC Radio

Voz 1084 12:08 cuatro que la única opción es un nuevo acuerdo ya que cree que la Unión Europea será más flexible a la hora de hacer concesiones ante la posibilidad de un Brexit abrupto

Voz 1024 12:22 la madrugada en Oseja el trágico balance del accidente de helicóptero localizado cerca de Oporto al norte de Portugal al parecer unas condiciones meteorológicas bastante adversa según los servicios de rescate están detrás de este siniestro han fallecido los cuatro ocupantes de la aeronave de Eric dedicada precisamente a las emergencias sanitarias ha muerto el piloto copiloto una enfermera y un médico este de origen español de ese Lisboa informa Aitor Hernández

Voz 16 12:46 en Portugal cuatro personas han fallecido al desplomarse un helicóptero del instituto de emergencias médicas en una zona montañosa cerca de balón gozó en el distrito de Oporto entre las víctimas mortales se encuentra el médico español Luis Vega que desde hace casi dos décadas trabajaba para el hospital de Santamaría da feira en Aveiro y que formaba parte del equipo de Urgencias del Samur portugués también han fallecido los dos pilotos de la aeronave y la enfermera que formaba parte del equipo de urgencias

Voz 0882 13:12 el accidente ha tenido lugar al final de la tarde

Voz 16 13:15 sábado cuando los operativos volvían a su base tras trasladar a un enfermo de este Bragança del hospital de Santo Antonio de Oporto después de perder el contacto con la aeronave ese lanzó una operación de rescate con efectivos de la Autoridad Nacional de Protección Civil y la fuerza aérea portuguesa pero la densa niebla registrada en la zona complicó la misión de localizar el helicóptero siniestrado durante varias horas

Voz 1024 13:35 de esta crónica sucesos en nuestro país la madrugada nos ha dejado un grave accidente de tráfico muy cerca de la capital en Madrid debido a la violencia del choque el vehículo ha quedado partido en dos en plena calzada en el turismo viajaban dos matrimonios uno de ellos ha muerto Daniel ahora buenos días

Voz 5 13:50 buenos días el accidente tiene lugar a las diez y media de la noche del sábado en la carretera M once sentido aeropuerto de Barajas el vehículo en que viajaban los dos matrimonios se ha salido en una curva por causas que aún está investigando la Guardia Civil ya estrellado a gran velocidad contra la mediana amplía Beatriz Martín portavoz de Emergencias en Madrid

Voz 17 14:05 el coche se partía por la mitad si quedaba la parte delantera a unos doscientos metros de la parte trasera en esta viajaba un matrimonio de sesenta y seis sesenta y siete años de edad que fallecía en el acto la conductora el copiloto de cincuenta y siete cincuenta y ocho años también matrimonio sufrían contusiones leves

Voz 5 14:24 según los primeros datos conocidos los dos matrimonios que ocupaban el coche pertenecían a la misma familia los dos heridos han sido trasladados al hospital de La Paz aunque según una primera valoración sólo han sufrido contusiones leves

Voz 1024 14:34 con las primeras luces el Alba se van a renovar las labores de búsqueda Laura a la joven que permanece desaparecida desde el pasado miércoles en El Campillo municipio de la Cuenca Minera de Huelva reaccionan Andalucía Alfredo Guardia

Voz 18 14:46 la joven de veintiséis años salió a hacer deporte y nadie ha visto desde entonces residía en El Campillo desde el cuatro de diciembre es maestra ya había llegado a Nerva para cubrir una sustitución la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis Ezequiel Romero coronel jefe en Huelva

Voz 11 14:58 en falta ropa de deporte

Voz 1680 15:01 indico que también solía utilizar de llevar

Voz 11 15:03 sí las llaves el teléfono unas doce

Voz 18 15:06 las personas conforman el operativo de búsqueda de Laura

Voz 1024 15:09 el sábado también nos ha dejado la detención de tres personas que administraba una página web neonazi que defendía la homofobia y el racismo informa Aurora Santos

Voz 19 15:17 actuarán como administradores únicos del portal el líder también es español Yes informa la policía un referente neonazi que habría iniciado su actividad en Internet con un bloc en el que más de cincuenta mil suscriptores seguían sus artículos y vídeos contra el movimiento feminista el colectivo LGTB o los judíos un material que traducía a más de veinte dio los tres detenidos apoyaban la labor propagandística del líder según fuentes policiales en abril del año pasado habrían decidido abrir la versión española de la web un portal con el que buscaban ganar seguidores de habla hispana difundiendo mensajes neonazis en los que expresaban devoción por la figura de Hitler antes de la identificación de los autores varios medios de comunicación internacionales ya habían denunciado sus acciones

Voz 1024 16:12 la sintonía de matinal Cadena Ser el domingo a las dieciséis de la mañana seis dieciséis de la mañana en Canarias sepan que en el mundo aún una veintena de países somete todavía las mujeres

Voz 20 16:24 a pruebas de virginidad entre estos países está Marruecos Naciones Unidas reclama la erradicación estos test por considerarlos dolorosos humillantes traumáticos desde Rabat nos informa Sonia Moreno

Voz 21 16:37 Mi Huelva es Miami vulva me pertenece es la campaña del Movimiento Alternativo por las libertades individuales Malí para denunciar en Marruecos los test de virginidad se practican generalmente antes del matrimonio o en caso de violación la SER entrevistó a su presidenta izar la Asghar Zynga que abomina hablo con Lula el color yo eso agresión abominable él o la ginecóloga con una presencia de la Familia en nombre de hasta a veces una persona exterior pero cobrando dinero introduce los dedos en la vagina para intentar poder sentir el y me sigo Valencia con pruebas está desgarrado o evalúan el grado de apertura una prueba que según la ONU no tiene ningún fundamento científico por lo que Malilla llamó a los médicos a rechazar este examen técnico y cómplices de sexual eso es ginecólogo son cómplices de violencia sexual además de hacer fortuna con esta práctica puesto que los ginecólogo ganan dinero con esta tradición muchas mujeres sufren ansiedad depresión o estrés postraumático además existen casos extremos en los que las chicas intentaron suicidarse

Voz 1024 17:44 bueno música de película para viajar para viajar olvidar estas cosas para viajar con la enviada especial de la adscrita al Teatro de la Maestranza de Sevilla repasamos con Pepa Blanes el palmarés de los Premios el cine europeo

Voz 1463 17:56 en medio de una Europa dividida colgó por la película del director polaco Pavel pacíficos Key ha arrasado en los premios del Cine Europeo mejor película dirección guión montaje Mejor Actriz ha ganado esta historia de amor imposible en plena Guerra Fría

Voz 9 18:09 cabe en tu si Carmen

Voz 1463 18:15 del discurso de Carmen Maura me he emocionado por ser europeo decía el director polaco se refería al divertido y emotivo discurso de la actriz española que recogía Premio de Honor a toda su carrera mezclando el inglés el español y las lágrima

Voz 1680 20:37 qué tal buenos días los triunfos aunque sufriendo de Real Madrid y Atlético deja la clasificación con el Barça con treinta y un puntos los mismos que el Atlético el dos más que el Real Madrid los azulgranas visitan esta noche el único campo donde perdieron en la pasada Liga el Ciudad de Valencia a las nueve menos cuarto Levante Barça tiene Valverde las bajas de Umtiti Rafinha mal con y Hierro Berto de envíele apunta a repetir titularidad acompañando a Messi Suárez en su mejor momento desde que viste la camiseta blaugrana enfrente Levante de Paco López séptimo con veintidós puntos y único equipo capaz de ganarle al Barça la pasada temporada su capitán José Luis Morales en Carrusel

Voz 27 21:16 venimos de una dinámica muy positiva estamos peleando por llegar cuanto antes a nuestro objetivo que son cuarenta y dos puntos el año pasado lo fue un partido muy bonito de de los que nos sorprenda además fuimos el único equipo que consiguió vencerle en la temporada pasada y esperemos que este fin de semana pues podamos conseguirlo

Voz 1680 21:38 además se juegan este domingo el Sevilla Girona las doce están a tres del liderato los de Machín Espanyol Betis a las cuatro y cuarto Huesca Villarreal a las seis y media para mañana cierra esta jornada dieciséis el Alavés Athletic ayer lo pasaron mal Madrid y Atlético para sacar sus partidos adelante en el Bernabéu de nuevo encuentro gris de los blancos uno cero contra el Rayo Vallecano con un gol tempranero de Karim Benzema en el último choque antes de marcharse al Mundialito de clubes un torneo que se puede perder el delantero francés que tuvo que ser sustituido con molestias en el tobillo Isco se quedó en el banquillo ni siquiera salió a calentar Courtois fue el gran salvador del equipo con dos paradones ya en el descuento luego en la zona mixta el portero belga le mandó un recado a sus entrenador el Cholo Simeone por sus críticas a los premios individuales recibidos por él y por Luka Modric en los últimos meses

Voz 28 22:27 yo he estado ahí tres años cuando siempre te peleas contra un equipo grande como el Madrid el mejor club del mundo para cosas para generar el populismo entre tu afición y dijo que yo había ganado este trofeo ahora porque juega el Madrid pero bueno el Mundial llevar Chelsea y el de ves acabó en en julio después de la votación tampoco era del Madrid entonces yo que no creo que es justo que menosprecia a mis

Voz 1680 22:52 antes precisamente el Atlético de Madrid tuvo que sudar para sacar su partido en Valladolid Calin Ichi Griezmann habían puesto el cero dos pero Calero y Saúl en propia puerta empataron para los pucelanos gran partido de los blanquivioletas que se iban a llevar un punto más que justo hasta que en el minuto ochenta de nuevo Griezmann marcó para los rojiblancos para colocar el dos tres definitivo

Voz 23 23:11 no se sufre siempre desde mi primer año que llega que sufre igual hasta ahora tenemos sufriendo pero no nos tiene que gustar suplirle no es un nos tiene que gustar estar atrás para

Voz 1680 23:23 lo balones y trabaja

Voz 4 23:26 en Ipurúa Eibar uno Valencia

Voz 1680 23:28 bueno Rodrigo adelantó a los che Charles de penalti igualó para los armeros esa pena máxima revisada por el bar por mano de Gaià levantó las quejas de los valencianista Rodrigo en bienes por

Voz 29 23:38 Ellos tuvieron una jugada del penalti que bueno seguimos en lo mismo no el tema de las manos contra Atlético de Madrid ha jugado la de Valladolid no se pito penalti que aquí se pita eh seguimos en lo mismo

Voz 4 23:54 evidentemente a verbal o no

Voz 1680 23:58 cuidado porque el Valencia se queda con sólo diecinueve puntos cinco por encima de la zona de descenso en la misma situación está la Real Sociedad después de caer uno cero en Getafe merced al tanto de Jorge Molina que deja a los azulones como equipo revelación del campeonato quintos en la clasificación

Voz 5 24:24 pero ante Movistar Estudiantes yen Balonmano desde

Voz 1680 24:26 a siete de la tarde final de la Copa Asobal en Lleida el Barça favoritos enfrenta al Bidasoa de Irún lo contamos todo en Carrusel como siempre desde las doce en ser más onda media de aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

