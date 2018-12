Matinal SER (22/12/2018)

no falta Mobile ahora me llevó y vital

luego ya es Nati huy vamos a tener un cierre de gobierno y no podemos hacer nada para evitarlo porque necesitamos los votos de los demócratas espero que el cierre no dure demasiado palabras de Donald Trump en un vídeo difundido en las redes sociales esta madrugada

el terreno haber seguridad jurídica son es un término que que aparece en la propia Constitución el artículo nueve de la Constitución lo lo reconoce junto con el principio de legalidad y creo que expresa muy bien a aquello que hemos estado defendiendo desde el Gobierno que es ley diálogo Rajoy muchísimo tiempo años con con un conflicto enquistado con un gobierno anterior que no prácticamente nada por no decir por no decir nada y que por tanto es un recorrido que hay que que hay que transitar pero bueno hace un año Se hacía una declaración unilateral dependencia hoy se firma un texto sea acuerdo texto en el que se apuesta por el diálogo apuesta por que el cumplimiento el acatamiento de ese marco jurídico con todas las garantías con toda la seguridad jurídica que eso requiere

no nos quedemos sólo con la liturgia las imágenes hubo una declaración de reconocimiento de que ha optado por la traición a la nación española oculta en una supuesta negociación de competencias bilaterales entre los órganos administrativos que no son equivalentes

Torra ha decidido que hay que secuestrar Cataluña para utilizarla políticamente para destruir España y Cataluña no es el objeto de un secuestro y los catalanes no pueden ser rehenes de su Gobierno sino ciudadanos que pagan impuestos impiden servicios a cambio

Bernardo Montoya el autor confeso del crimen de la joven zamorana Laura Lou Elmo ha estado unas cuatro horas declarando ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número uno de Valverde del Camino durante ese tiempo en la primera decisión de la jueza ha sido levantar el secreto de sumario por entender que no hacía falta para salvaguardar la investigación sobre la una de la madrugada terminaba esa declaración ante la jueza y poco después a las tres menos diez de esta noche la juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Bernardo Montoya is el imputan los delitos de asesinato detención ilegal y agresión

el Papa incluido los abusos a menores entre las varias aflicción es ha dicho literalmente de este año junto a las infidelidades a la Iglesia y la violencia contra los más débiles ante la curia romana Francisco asegurado no sirve que la Iglesia no se alcanzará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes en referencia a los abusos la Iglesia ha añadido nunca más en cubrirá au subestimar a ningún caso además frente a quienes como la jerarquía católica española acusan a la prensa de poner únicamente el foco en los sacerdotes pederastas e ignorar el resto de casos el Papa

Voz 24

21:41

mi sitio no soy nadie para decidir su entrenador viene estar decisión no corren amante llevamos cinco años inmóvil y seguís hablando de moho porque es un personaje que os las muchísimo a nivel de marketing entonces todo lo ha ganado todo y seguís hablando entrenador hay que tener respeto al entrenador por actual y a los que hemos tenido no sale tiene ahora Solari vemos la posibilidad de ganar un título seguiremos hablando de Mou yo no voy a entrar en desacuerdo