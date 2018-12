Matinal SER (23/12/2018)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias hola buenos días otra vez en Indonesia otra vez en Navidades otra vez un tsunami a medianoche hora española saltaban todas las alarmas porque parecía repetirse la historia de hace catorce años cuando un maremoto de enormes proporciones secaba la vida de más de doscientas cincuenta mil personas entonces hace tres meses otro seísmo en la región acabó con más de dos mil muertos los vídeos que están inundando en las últimas horas las redes sociales muestran olas arrasando una costa la Costa del Estrecho que sonda calles anegadas en ambas islas en Sumatra y en Java hay vehículos volcados agua y lodo hay escombros por todas partes aunque la devastación parece menor que la de entonces que la de dos mil cuatro la cifra provisional de víctimas mortales a esta hora también hay al menos sesenta y dos fallecidos una veintena de personas están

Voz 1393 01:04 te fijas ya hay cerca de seiscientos ácidos

Voz 1 01:06 eso sí web fueron dos zonas fue la primera ola no fue tan fuerte que pude huir de ella después de esa Fides salir corriendo al hotel donde el mi mujer y no hijo estaban durmiendo cuando estaba despertando hoy como llegaba una segunda ola miré por la ventana cuando la segunda ola impactando

Voz 1393 01:29 mucho con ella

Voz 1024 01:31 así lo contaba esta madrugada un superviviente a la BBC de las imágenes más impactantes van a escuchar un sonido presten atención porque van a sentir la entrada del mar arrasando un concierto en plena actuación

Voz 2 01:44 sí

Voz 1024 01:50 ahí la imagen se va a negro geográficamente Indonesia está ubicada en el anillo de fuego del Pacífico y sufre una gran actividad sísmica porque hay varios volcanes activos en el país el origen de este tsunami está en la erupción del crack ató a que al parecer ha generado un deslizamiento de tierra bajo el agua que ha provocado esta intensa marejada multiplicada por el efecto de la luna llena ahora se está investigando porqué las autoridades indonesias no han activado no activaba anoche la alerta de tsunami qué Tsunami de Indonesia es lo último pero hay más noticias de la mañana del domingo en la SER que el viene contando toda la madrugada Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 1393 02:28 hola buenos días Pedro Sánchez apuesta por una reforma del Estatut pactada entre los partidos para superar la crisis catalana en una entrevista que publica hoy La Vanguardia el presidente del Gobierno pide además a Quim Torra que pase de las proclamas al diálogo real

Voz 1722 02:41 animo a la Generalitat de Cataluña a pasar de la voluntad de dialogo al dialogo real hay que pasar de la voluntad del dialogo al al diálogo real eso qué significa eso significa que el Gobierno de España está dispuesto a dialogar con las instituciones catalanas pero es cierto también que se necesita una mayoría social amplia que ahora mismo no existe en Cataluña un acercamiento

Voz 1393 03:02 de de posturas que saluda Oriol Junqueras desde la cárcel de De Generes en una entrevista con TV3 el ex vicepresidente catalán se muestra esperanzado en que la reunión de Sánchez y Torra abra una nueva etapa política en Cataluña

Voz 1024 03:13 el barco operamos pone rumbo a España a bordo

Voz 1393 03:15 viajan las más de trescientas personas que rescató en el Mediterráneo central el pasado viernes el Gobierno español ha autorizado a la ONG atracar en un puerto tras las negativas de Libia Túnez Malta Italia y Francia

Voz 1024 03:25 mientras eran rescatados ochenta inmigrantes a bordo de dos pateras al sur de la isla de Alborán

Voz 1393 03:29 uno de ellos ha sido trasladado esta noche al hospital de Motril en Huelva con una fuerte hipotermia el resto se encuentran en el centro de acogida temporal del puerto de Motril y entre ellos hay dos mujeres embarazadas

Voz 1024 03:39 los Mossos d'Esquadra están investigando el asesinato de un hombre tiroteado en Barcelona lo avanzado esta noche

Voz 1393 03:44 SER ha ocurrido poco después de las diez en el barrio de Baró de Viver donde varios vecinos han escuchado entre cuatro y cinco disparos después han visto a un hombre tendido en el suelo a los Mossos d'Esquadra buscan al autor de los disparos investigan si el tiroteo está relacionado con otro registrado en el mismo barrio a principios de diciembre

Voz 1024 03:58 en los deportes el Real Madrid lleva tres Mundialito seguidos alzando una copa Uxue Caballero buenos días

Voz 1509 04:04 qué tal buenos días los blancos son campeones del mundo tras ganar al Alain por cuatro uno con goles de Modric Marcos Llorente Sergio Ramos Yahia en Eider en propia puerta el Real Madrid se ha convertido en el club con más títulos en este torneo son cuatro los que llevan los blancos y los tres últimos han sido de manera consecutiva en Primera División jugados ayer ganó el Barcelona al Celta por dos a cero con con Messi también victoria del Atlético de Madrid al español por uno cero con gol de Griezmann de penalti en el día del homenaje a Gabi Betis y Eibar empataron a uno y el Athletic Club empató ante el Valladolid uno a uno los bilbaínos que salen del descenso para hoy quedan tres encuentros más a las doce Valencia Huesca a las cuatro y cuarto leganense Villa ya las seis y media cerrará la jornada el Rayo Vallecano Levante también hay fútbol en Segunda división Liga Endesa hay mucho más deporte que contaremos desde las doce en Carrusel Deportivo

Voz 1024 04:51 no subirá las temperaturas en el interior hasta que levanten las nieblas mapa del tiempo Irene aborta buenos días

Voz 1628 04:56 qué tal buenos días este domingo los cielos estarán despejados en buena parte del territorio con algunas nubes altas pero poco destacables una vez más esta mañana aparecerán nieblas en ambas mesetas en el entorno del valle del Ebro y en depresiones del noroeste así que precaución en la carretera si piensan desplazarse en cuanto a las temperaturas bajarán en medianías y en puntos del valle del Ebro y del Duero a primera hora de la mañana habrá heladas en zonas altas y en puntos de montaña las máximas más bajas rondarán hoy los nueve y once grados en áreas de Castilla y León en Canarias la calima seguirá instalada durante todo el día

Voz 1024 05:29 domingo domingo veintitrés de diciembre víspera de Nochebuena esto ya se parece cada vez más un poquito a la Navidad

Voz 3 05:36 sí

Voz 4 05:46 lo que es bueno en esta

Voz 5 06:06 no

Voz 6 06:10 no

Voz 3 06:11 en ocasiones una vez al año oímos

Voz 1024 06:14 niños que cantan números nos entienden pero se comprende la emoción el tres mil trescientos cuarenta y siete es el número que cantaban los niños ahogados en eso es en llanto de emoción de un momento tan tan gordo Albuera López sino buenos días buenos días

Voz 0390 06:43 poco madrugador fue el primer premio porque no llegó hasta pasado el mediodía una de las niñas de San Ildefonso se emocionó al comprobar que en sus manos tenía el número más importante del sorteo un primer premio que por cierto ha estado muy repartido ha tocado prácticamente en todas las provincias españolas Cuenca Huesca Madrid Zaragoza Cáceres León Cádiz Málaga Salamanca Bilbao Pontevedra o Valladolid Como curiosidad el gordo nunca había tocado en cuatro provincias Ávila Zamora Tarragona en Melilla pero este año la suerte ha querido que dos de ellas queden fuera de esta lista Ávila y Zamora

Voz 1024 07:13 además el gordo tienen el segundo premio el tercer premio los dos cuartos los ocho quintos así como toda la pedrea para comprobar si se llevó algún pellizco lo pueden comprobar nada más entrar en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 5 07:28 no

Voz 4 07:46 vais

Voz 1024 07:55 son las siete y ocho las seis y ocho en Canarias hasta y media en punto noticias José Antonio Piñero cerrando la semana política marcada por el Consejo de Ministros en Barcelona

Voz 8 08:07 el señor Sánchez viene a Catalunya un día viene rodeado de miles de policías blanquear señor Torra le da lo que quiere y luego se va

Voz 1024 08:15 Inés Arrimadas libera la oposición en el Parlament Pablo Casado en el Congreso

Voz 9 08:19 aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco incluyendo al Gobierno de España y eso se llama convocar elecciones generales cuanto antes y además

Voz 1024 08:32 son los argumentos que tiene enfrente Moncloa que contestaba por anticipado anteayer viernes el día el concierto pero Sánchez la entrevista La Vanguardia que le hemos avanzado ya en portada entrevista el presidente del Gobierno deja varios recados a Generalitat que se deje de proclamas pase al diálogo real sobre Cataluña como escuchaban al inicio de este informativo ya los partidos de la oposición que la situación no es en Cataluña la de hace un año

Voz 1722 08:56 quién aplicó el artículo ciento cincuenta y cinco fueron aquellos que violentar on del Estatuto de autonomía la Constitución española es decir fue el independentismo y ahora mismo la independentismo no está en esa situación por tanto creo que eh entre el ciento cincuenta y cinco perpetuo que algunos quieren también eh la unilateralidad que en el otro lado algunos proclaman creo que hay un espacio donde se encuentra la mayoría social de la de Catalunya del conjunto del país sobre esto pregón

Voz 1024 09:24 R pregunta elevan a escuchar el director de La Vanguardia Marius Carol sobre la receta de Sánchez para desencallar la situación en Cataluña

Voz 1722 09:31 nosotros siempre hemos dicho que dentro de la Constitución podemos encontrar una solución a la crisis política en Catalunya y que evidentemente también tiene que pasar por el refrendo de las

Voz 3 09:44 falta reformar la Constitución

Voz 1722 09:46 bueno yo creo que lo primero que tenemos que hacer es preciso

Voz 6 09:49 Clemente ha eh articular eh una una reforma del

Voz 1722 09:55 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que creo que tiene que podría ser la solución

Voz 1024 09:59 por Ferraz por cerrar los fundamental de la entrevista de Pedro Sánchez a La Vanguardia que hoy dará que hablar seguramente el presidente insiste en su defensa de la separación de poderes para todo

Voz 1722 10:08 ni se puede judicializar la política no se puede politizar la justicia y no se puede indultar a que hemos sido condenado por tanto respetemos el procedimiento judicial no interferirá Most en el devenir del procedimiento judicial es lo que puedo decir como presidente del Gobierno

Voz 1024 10:27 bueno esos políticos presos a la espera de juicio es Oriol Junqueras el presidente de Esquerra ha contestado también en diferido a las preguntas de la autonómica TV tres desde la cárcel De Generes respuestas que en su nombre ha leído en antena a su hermano Roger el ex vicepresident espera que la reunión de Sánchez con Torra sirva para abrir una nueva etapa de diálogo

Voz 10 10:46 Radio Barcelona Adrià Tardi buenos días

Voz 1197 10:48 hola buenos días Junqueras en cierta forma celebra que según el todo el mundo sepa ya que este conflicto hay que resolverlo hablando votando porque el ochenta por ciento de los catalanes es partidario de un referéndum en este sentido B

Voz 1024 10:58 positivo el comunicado conjunto que Moncloa el Gobierno

Voz 1197 11:01 Alan lanzaron justo después de la reunión del jueves sobre las protestas que acompañaron la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona

Voz 1024 11:07 Cataluña siempre ha protagoniza

Voz 11 11:10 las manifestaciones masivas y cívicas

Voz 1197 11:12 recuerdas de Cataluña se ha caracterizado por celebrar manifestaciones masivas y pacíficas y señala que ésta debe ser la vía a seguir en cuanto a las decisiones tomadas el viernes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como bautizar el aeropuerto del Prat con el nombre de Josep Tarradellas Junqueras lamenta que esta decisión no se haya tomado desde Cataluña pero subraya que lo realmente importante sería poder decidir sobre la gestión de esta infraestructura el ex vicepresidente también aprovecha para recordar que el juicio que están a punto de afrontar no será justo aunque trabaja para conseguir su libre absolución

Voz 1024 11:39 bueno con todo el independentismo siempre tiene que poner la puntilla aunque no toque como en esta felicitación navideña de Quim Torra

Voz 3 11:48 un tirón cansada cantada pues

Voz 1024 11:54 bueno feliz Navidad y muy feliz año nuevo dos mil diecinueve que no se debe traer la libertad dijo Quim Torra como si no viviéramos en un país libre como si él no tuviera la libertad de decir lo que acaba de decir pues no todo el mundo está contento con el president Torra ni siquiera todo el mundo independentista para la Asamblea Nacional Catalana el guber ha caído un año después de las elecciones autonómicas en demasiadas contradicciones y ha sido presa de la inacción con que

Voz 8 12:19 si guber no cumple al final única alternativa salvarlas sustituyó pero no para tras

Voz 0390 12:26 sino parques parará al sosiego gubernamental

Voz 1024 12:28 vale la única alternativa será su sustitución advirtió este sábado la presidenta de la ANC Elisenda Appaloosa declaraciones que barruntan otro año electoral movido haya o no super Domingo en mayo escuchen a Manuel Valls aspirante a la alcaldía de Barcelona en declaraciones a la revista Marie Claire

Voz 12 12:44 Barcelona ciudad abierta europea europeísta ciudad española ciudad que habla también a quinientos millones de personas eh que en el mundo el el el el nacional populismo

Voz 3 13:01 el Barcelona

Voz 12 13:03 debates entre Barcelona ciudad abierta o Barcelona por instigar el capital de una hipótesis república catalana

Voz 1024 13:10 también habla sobre Andalucía dice Valls que el mensaje de Vox es el mismo que el de la extrema derecha europea reivindica también que los pactos en Andalucía se hagan con inteligencia la respondido ya Santiago Abascal es textual abrimos comillas

Voz 10 13:24 el cese ciudadanos dice que hay que repetir las elecciones en Andalucía

Voz 1024 13:28 asegura literalmente que hacemos Abascal porque Vox tiene la lepra que se lo expliquen a los andaluces y que sepan que la culpa es de Albert de su ventrílocuo francés nos veremos en las urnas fin de la cita bueno Vox tienen como sabe la llave de la gobernabilidad en Andalucía la llave del Palacio de San Telmo aunque populares ciudadanos siguen trabajando como si fueran solamente cosa Ab2 informa Óscar García super

Voz 1645 13:52 un nuevo escollo en la negociación PP Ciudadanos en Andalucía está encarrilada el PP accede y ambos negociarán la estructura de gobierno después de haberse constituido la Mesa del Parlamento como quería ciudadanos en los próximos días tendrán sí que negociar si sí apoyarán aquí o no salvar una de sus principales diferencias el encaje de Vox los de Rivera sólo ven como posible solución que el PP le ceda o regalo alguno de sus puestos para la misa luego vendrá la negociación del Gobierno donde algunos dirigentes de Ciudadanos ya ven que el PP podría tener la presidencia ellos la vicepresidencia y repartirse la mitad de las consejerías en Ciudadanos creen que la negociación podría extenderse mucho más allá de la Navidad independientemente de que a los quince días de la constitución del Parlamento se tenga que producir la primera votación con un candidato luego aseguran las fuentes consultadas hay semanas de margen y por tanto de negociación para la segunda votación

Voz 1024 14:43 matinal Cadena Ser del domingo a las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias el barco de rescate de la ONG Pro Activa Open Arms tiene luz verde para anclar en aguas españolas pero no aún para atracar en puerto nacional crónica de Javier Carrera

Voz 0866 14:58 el Open Arms navega ya en dirección norte hacia nuestro país tras la autorización del Gobierno motivada según explicaba el Ejecutivo por la negativa o falta de respuesta de Italia Francia o Malta sin embargo desde la embarcación confían aún en obtener autorización de alguno de estos países lo explicaba en la SER su jefe de misión Gerard Canals

Voz 3 15:16 de momento pues hemos hecho el requerimiento

Voz 13 15:18 te para poder desembarcar también en todos los puertos que estaban más cerca porque al fin y al cabo si vamos a España o tenemos un trayecto de mínimo cuatro días que pueden alargarse dependiendo de las condiciones marítimas

Voz 1197 15:29 ayer las autoridades de Malta evacuó a Van del barco

Voz 0866 15:32 a a un recién nacido y a su madre y estaba previsto el traslado de otra persona que necesita atención médica y la situación en el barco con trescientas once personas a bordo explican desde la ONG podría complicarse aún más

Voz 1024 15:45 las condiciones meteorológicas actuales

Voz 13 15:47 buenas pero pueden empeorar bueno pues si es un trayecto largo y habrá que ver cómo

Voz 1 15:54 solo gestionamos no está confirmado como sabía

Voz 0866 15:57 ya ha apuntado en un principio que el puerto asignado para el desembarco sea el de Algeciras en Cádiz sólo que la nave tiene permiso para dirigirse a España y que el otro barco de la ONG el astral ha partido ya a su encuentro con provisiones y alimento

Voz 1024 16:10 Bernardo Montoya el asesino confeso de la joven Laura ha pasado su segunda noche en prisión Radio vuelvan a Gil

Voz 1280 16:17 no se ha aplicado el protocolo anti suicidio pero sí se han tomado medidas para su seguridad irse confirma que va acompañado por un interno de apoyo que ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el autor confeso del crimen de Laura sucedido en la localidad onubense de El Campillo una medida necesaria según la juez por la gravedad del delito la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga también para evitar que cometa otros hechos delictivos de la misma gravedad el asesino confeso asegura ser el único responsable del crimen el dolor y las muestras de condolencias no han cesado este domingo está prevista una marcha a las diez de la mañana desde el Instituto Vázquez día de enerva donde la joven asesinada impartía clases y hasta la localidad del Campillo donde sucedieron los hechos

Voz 1024 16:58 el sábado nos dejó la detención de un yihadista en Barcelona informa Ana Terradillos

Voz 0125 17:02 sí es un retornado lo que se conoce como un Falling terrorismo Fighter que es de Marruecos y que se ocultaban Barcelona en casas okupas para no llamar la atención

Voz 1024 17:11 había regresado de Siria a través de Turquía alemán

Voz 0125 17:13 día You cráneo circulaba por Europa sin ningún tipo de documentación siguiendo el modus operandi de los terroristas destruyendo su pasaporte y sus cartas de identidad según consta en diligencias policiales abandonó Marruecos en mayo del año dos mil catorce para trasladarse a Siria donde planificó presuntamente el desarrollo de una base de misiles de largo alcance ahora le tiene la Policía Nacional por una orden internacional de detención emitida por Marruecos

Voz 1024 17:40 Joel Exteriores hay al menos dos detenidos acusados de estar implicados en el vuelo de drones que provocaba el caos justo antes del fin de semana prenavideña en el aeropuerto de Gatwick Londres Begoña Arce

Voz 0273 17:51 los detenidos en conexión con los incidentes del trono en Gatwick son un hombre de cuarenta y siete años y una mujer de cincuenta y cuatro Se desconoce por el momento su identidad la detención se produjo a las diez de la noche de ayer en la localidad de Crowley cerca del aeropuerto de Gatwick la policía de desastres señala que la investigación sigue abierta que continúa pide información a los ciudadanos ya los vecinos de la zona que se mantengan vigilantes más de mil vuelos fueron cancelados o desviados durante las treinta y seis horas que duró la presencia de los trompos en Gatwick la no

Voz 0390 18:25 humanidad aún no se ha restablecido por completo

Voz 0273 18:28 ciento cuarenta mil pasajeros se han visto afectados por este sabotaje

Voz 1024 18:32 en Francia el sexto sábado consecutivo de manifestaciones convocadas por los chalecos amarillos dejaba una víctima mortal

Voz 10 18:38 un accidente son ya diez en mes y medio París Carmen Vela

Voz 0390 18:42 los chalecos amarillos han dado esquinazo autoridades sin Policía tras haber difundido por las redes que acudirían a Versalles se han presentado por sorpresa en París algunos se han paseado por el muy turístico barrio Montmartre provocando el pánico entre los comerciantes que han cerrado así como muchos restaurantes otros han acudido a los Campos Elíseos en total no son más de ochocientos según la Delegación del Gobierno en la capital unidades móviles de la policía les han seguido para prevenir que se produzcan incidentes como en anteriores convocatorias en las que dejaron un rastro vandálico grandes zonas de la ciudad aunque el número de manifestantes sigue bajando los chalecos han protagonizado también acciones en casi todos los pasos fronterizos con Alemania en Estrasburgo con Italia en los Alpes y con España en la yunquera aquí se sumaron a los franceses algunos participantes supuestamente llegados del lado español de la frontera enarbolando banderas independentistas catalanas según mostraron las televisiones

Voz 1024 19:35 Donald Trump se prepara para una Navidad caótica porque el cierre parcial del Gobierno el chat Down se prolongará hasta el jueves por lo menos Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 3 19:44 o Santa Claus o el cierre parcial de Gobierno en Estados Unidos tiene garantizados al menos cinco días más

Voz 0977 19:51 o te pones

Voz 3 19:54 el Senado en voz el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell aplazaba sesión hasta el próximo jueves veintisiete las negociaciones que daban ayer en punto muerto

Voz 0390 20:03 es esto me in blue jeans

Voz 3 20:06 el líder demócrata en el Senado Chuck Schumer subrayaba el principal elemento de la discordia muro con México que exige Trump para los demócratas carece de efectividad es demasiado caro y además defienden que la mayoría de estadounidenses no lo quiere

Voz 14 20:19 hecho que aprovecha tanto ex aequo Vico el Texas

Voz 3 20:23 mensaje anunciaba que el teatro Ford de Washington DC donde el presidente Abraham Lincoln fue asesinado en mil ochocientos sesenta y cinco Se encontraba cerrado visitas tampoco se puede ver por ejemplo la declaración de independencia en el Archivo Nacional de los Estados Unidos efectos de la falta de fondos por causa del down Donald Trump que ayer mantuvo varias reuniones en la Casa Blanca siguió insistiendo en Twitter sobre el muro un empeño que deja de momento a ochocientos mil trabajadores en sueldo y que obligó a Melania Trump a volver a Washington desde Florida de momento tendrá que pasar las Navidades en el frío de la capital

Voz 1024 20:58 matinal Cadena SER en los deportes al margen de la Liga el Real Madrid sigue siendo el mejor equipo del mundo porque no hay dos sin tres Sue Caballero buenos días

Voz 1509 21:06 qué tal buenos días el Real Madrid es el primer club en proclamarse campeón del Mundialito en tres ediciones seguidas y cierra el dos mil dieciocho con un trofeo más en las vitrinas en la Liga el Barcelona sigue líder tras ganar al Celta y el Atlético de Madrid ganó al español y homenajeó a Gabi en el Wanda Metropolitano el Real Madrid ganó al Alain por cuatro a uno con goles de Modric Marcos Llorente Sergio Ramos y yacían Eider en propia puerta los de Solari se coronan campeones del mundo por tercera vez consecutiva y el técnico argentino que le ha querido dar la importancia que se merece a este título

Voz 15 21:46 no hay que olvidar en absoluto con los títulos que ha conseguido no para nada hay hay que tenerlo presente no hay que dormirse en los laureles que lo decía así el Madrid nunca lo ha hecho y por supuesto que ahora es esto a la vitrina ahí afrontaremos lo los que sigue pero no por eso debemos dejar de disfrutarlo porque cuesta mucho cuesta mucho llegar a este a este tipo de citas y cuesta mucho ganarle estos trofeos

Voz 1509 22:09 el Barcelona despidió dos mil dieciocho como líder de la Liga Santander tras derrotar al Celta en el Camp Nou por dos a cero con goles de en y Leo Messi el equipo azulgrana encadena cuatro victorias en el campeonato en las que no ha encajado ningún gol tras el partido habló Jordi Alba que le preguntaron sobre su futuro esto fue lo que dijo

Voz 0977 22:26 él no sólo vale con con decir que es un gran jugador y que me quiero que me quiero quedar aquí sino que al final lo lo que valen son los hechos Si he sentido yo estoy dando todo para para sí Jiri para Buenos Aires Barcelona que es el gurú de mi vida esto no no es fácil al final bueno mi intención es quedarme ya lo dije que que no quería saber nada de sentido oí hasta que no sé si gana acuerdo pues eh repito no quiero saber nada de de este tema

Voz 1509 22:54 también jugó el Atlético de Madrid ante el Espanyol vencieron los colchoneros por la mínima gracias al gol de Griezmann de penalti en un día especial para Gabi y el Atlético el eterno capitán se despedía ante su gente en el Wanda Metropolitano el Cholo Simeone habló tras el partido y aprovechó para mandarle un mensaje a Lucas Hernández su deseo que continúen en Atlético

Voz 0501 23:13 la decisión es personal respetuoso en cuanto a las las lesiones personales pues es un chico joven tiene un presente tremendo de un futuro mejor para que elija seguir con nosotros porque hay mucha gente que lo quiere y obviamente el equipo lo necesita

Voz 1509 23:32 más resultados de ayer el Betis uno Éibar uno El Athletic Club uno Valladolid uno los bilbaínos se adelantaron en el minuto cuarenta y cinco con gol de Aduriz pero no noventa y dos igualaba Oscar Plano eso sí pasarán las navidades fuera del descenso para hoy quedan tres encuentros más a las doce Valencia Huesca a las cuatro y cuarto Leganés Sevilla ya a las seis media cerrará la jornada el Rayo Vallecano Levante según la división el C2 Almería dos Córdoba cuatro Las Palmas uno Cádiz tres Deportivo cero Lugo cero Sporting cero Oviedo cero Málaga cero y Real Zaragoza dos Extremadura uno para hoy tres partidos más Reus Osasuna a las doce Albacete Rayo Majadahonda las cuatro y Alcorcón Numancia a las seis hablamos de baloncesto ayer Montakit Fuenlabrada ochenta Monbus Obradoiro ochenta y nueve Gipuzkoa Basket setenta y uno Barcelona Lassa ciento cuatro hoy continúa la décimo tercera jornada en la Liga Endesa a las doce y media Movistar Estudiantes Valencia Basket Ivy Bean aseguró Joventut Iberostar Tenerife a las cinco Monbus Obradoiro Taxi Manresa y Real Madrid UCAM Murcia ya las siete y media técnico hasta Zaragoza Herbalife Gran Canaria Unicaja Baskonia todo el deporte con los partidos de Primera y Segunda División el baloncesto y todo lo que sea noticia lo contaremos desde las doce en Carrusel Deportivo

Voz 1024 25:56 matinal Cadena Ser a las siete y veintiséis de la mañana a seis de la mañana en Canarias completamos la contraportada el domingo lo van a escuchar con un villancico conciencia con Gregory Javier buenos días buenos días científicos de la Universia

Voz 3 26:07 de Cambridge han creado la primera mano robótica que puede tocar el piano

Voz 19 26:13 y esta es la persona que no sabes

Voz 3 26:15 llegado

Voz 20 26:18 esta nueva mano robotizada todavía no es capaz de tocar piezas de música digamos complicadas pero sí imita las habilidades de una mano humana para

Voz 3 26:28 poder conseguirlo este equipo de científicos introdujo materiales suaves rígidos en una impresora 3D para poder así replicar los huesos y ligamentos del cuerpo humano y estas mejoras técnicas han dotado sin duda hasta el nuevo artilugio mecánico de un rango de movimientos sorprendentemente mucho más

Voz 0882 26:46 Sam Super Nova por esa es nuestra noticia positiva científica de la semana porque a partir de ahora el reto de los ingenieros consistirá en poder integrar piezas suaves en el diseño de los robots en el caso de la mano esta tarea era muy difícil por su complejidad sin embargo al lograrlo al lograr que toque frases musicales sencillas al piano esto ya es un paso importante porque implica la realización de movimientos complejos por parte de un robot logrado este primer objetivo ahora el trabajo de esos especialistas en robótica consistirá en introducir también nuevas tareas en esta mano pianista como poder manejar objetos frágiles y esto ya podría reportar grandes beneficios por ejemplo a las personas que han nacido sin manos o que las han perdido por desgracia debido a una hace diecinueve

Voz 1024 27:36 ya lo más música estimó para la cultura en la SER que comienza a la Hora Extra hoy con Marta García cerrados matinal con Daniel are Carlos Sevilla la producción y con Carlos Higueras idea biznieto al frente de la técnica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen una muy buena mañana diferencia

matinal Cadena SER José Antonio Piñero

