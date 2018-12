Matinal SER (29/12/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 3 00:12 termina dos mil dieciocho toca hacer balance

Voz 1722 00:15 el Gobierno en siete meses ha hecho más por la justicia social por la regeneración democrática por la de modernización de nuestra economía que el anterior Gobierno en siete años en dos mil dieciocho hemos demostrado que otra España es posible y en dos mil diecinueve estoy convencido se consolidará este cambio que se produjo a raíz de la moción de censura

Voz 3 00:36 qué tal buenos días de esta forma resumía Pedro Sánchez el trabajo del Gobierno en estos meses el presidente reivindicada así la gestión de su Ejecutivo sin saber si aprobará los presupuestos pero con voluntad de agotar la legislatura

Voz 1722 00:49 el Gobierno aspira iba a trabajar para aprobar los presupuestos la vocación del Gobierno de España es agotar la legislatura

Voz 3 00:56 sin resolver la crisis con Cataluña pero insistiendo en el diálogo

Voz 1722 01:00 lo que le pedimos al Gobierno de la Generalitat de Catalunya es que pase de la voluntad de dialogar al diálogo real y ese diálogo real se tiene que dar siempre respetando la legalidad y la Constitución

Voz 3 01:11 preocupado por los pactos electorales en Andalucía con la extrema derecha y avisando a Partido Popular y Ciudadanos ante las propuestas de Vox habrá respuestas si se produce un retroceso en los derechos especialmente en aquellos que tengan que ver con la mujer

Voz 1722 01:26 pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en el Parlamento de España o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres

Voz 3 01:45 la oposición critica el balance positivo hecho por Sánchez no ven motivos para ello dicen escuchamos a Pablo Casado Partido Popular José Manuel Villegas C's es Rafa Mayoral Podemos

Voz 1680 01:54 las que el balance podría hacerlo en un tuit

Voz 1722 01:57 que sinceramente ha sido catastrófico pero bueno

Voz 4 02:00 convoque elecciones lo antes posible y que permita en España acabe esta legislatura agónica inicie una nueva

Voz 1722 02:09 tapar la falta de impulso del Gobierno hace que

Voz 5 02:12 cuando los lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer aparecen los monstruos

Voz 3 02:18 además les vamos a contar el paquete de medidas que el Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros del dos mil dieciocho medidas muy importantes por ejemplo en el plano económico se van a revalorizar las pensiones a partir del próximo año desde el punto de vista social se ha presentado un anteproyecto de ley de protección integral a la infancia que retrasa la prescripción del delito de agresión sexual a menores enseguida lo desarrollamos antes repasamos otras noticias del día con Julio guerra buenos días

Voz 1084 02:44 qué tal Almudena buenos días el Tribunal de Cuentas condena a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella ya seis concejales de su equipo de gobierno por vender viviendas sociales a fondos buitre tres condenan al pago de veintitrés millones de euros por vender esas casas a precio de saldo en una operación llena de irregularidades el Ayuntamiento de Madrid estudia volver a iniciar un procedimiento para revertir la compra de las viviendas y que vuelvan a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda

Voz 3 03:07 los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga en enero

Voz 1084 03:10 en la han convocado para los días ocho diez y trece de enero su reivindicación sigue siendo la misma que en verano que se les aplique la legislación laboral española a todos los trabajadores Serna esto Iglesias responsable de uso del en la aerolínea irlandesa

Voz 6 03:22 yo sólo hablo en nombre de mis trabajadores de los de Rayan es que es un tercio los demás están con las agencias y seguirán con ese modelo como mínimo cuatro años más

Voz 3 03:32 el asesino confeso de la joven Laura el humo ha sido trasladado a la prisión de Sevilla dos en Morón de la Frontera agregó vuelva a la de Sevilla II donde

Voz 1084 03:40 será internado en un módulo de aislamiento de la cárcel onubense también fue trasladada la novia de Bernardo Montoya que ya había intentado ponerse en contacto con él

Voz 3 03:48 alerta de tsunami en las costas de Filipinas e Indonesia

Voz 1084 03:50 tras producirse un terremoto de seis coma nueve grados en la escala de Richter en una isla en el sur de Filipinas el seísmo se produce casi una semana después de la ola gigante que causó más de cuatrocientos muertos en Indonesia

Voz 3 04:01 aquí en Egipto cuatro personas han muerto y otras once han resultado heridas por la explosión de una bomba al paso de un autobús turístico cerca de El Cairo

Voz 1084 04:08 este es el primer ataque con explosivos contra turistas cometido en el país desde el año dos mil quince entonces murieron más de doscientas personas en un avión rugió en ruso que explotó en el aire el atentado de este viernes ha tenido lugar cerca de las pirámides de Giza una zona muy transitada por turistas

Voz 3 04:21 ella este viernes ha fallecido el escritor israelí Amos Oz a los setenta y nueve años

Voz 1084 04:26 será uno de los escritores israelíes más leídos en el mundo ganador en el año dos mil siete del Premio Príncipe de Asturias a pesar de haber sido abiertamente crítico con Israel Oz ha sido recordado hoy elogiado desde todos los sectores políticos

Voz 2 04:38 y en cuanto al tiempo aquí en nuestro país sigue el sigue el tiempo estable en la mayor parte de España

Voz 1084 04:43 Se esperan cielos cubiertos en todo el norte peninsular costa mediterránea Estrecho de Gibraltar la lluvia puede hacer acto de presencia en Murcia y Almería hasta ahora precaución en la carretera hay bancos de niebla en ambas mesetas temperaturas sin cambios

Voz 3 04:56 y en los deportes no hay Liga en España pero tenemos fútbol internacional lector González buenos días

Voz 1680 05:00 qué tal buenos días ya son costumbre navideña a los partidos de una Premier League donde hoy acaba la segunda vuelta el partido más destacado a las seis y media al Liverpool Arsenal los Red son líderes con seis puntos sobre el Tottenham intentando conquistar un título que se resiste ya desde hace casi treinta años en Italia comanda la clasificación la Juventus de Cristiano Ronaldo que recibe desde las doce y media la Sampdoria llene España tras tanto el mercado de invierno se abren apenas tres días mientras en el Atlético se está a la espera de resolver el futuro de Lucas Hernández que podría marcharse al Bayern en el Real Madrid parece inminente el fichaje del joven jugador del City Brain Díaz en la Euroliga de baloncesto una de cal y otra de arena la jornada del viernes perdió en Madrid a domicilio contra el Fenerbahce mientras que el Herbalife Gran Canaria venció en casa al Zalgiris además Rafa Nadal volvió tras más de tres meses de lesión con derrota en el torneo de exhibición de Abu Dhabi ante el sudafricano Anderson

Voz 3 05:48 es domingo veintinueve de diciembre son las siete seis seis y seis en Canarias un saludo de quien les habla Almudena López sino en nombre de todo el equipo de Matinal SER con Carlos Higueras y Carlos Ródenas en la parte técnica Julio Guerra en la producción publicidad íbamos con todo

Voz 3 06:50 como es tradición en Moncloa este viernes ha tocado hacer balance no de un año sino de siete meses los que lleva Pedro Sánchez al frente del Gobierno sugestión en este tiempo la resumido en tres aspectos regeneración demócrata el compromiso social modernización económica Sánchez ha reivindicado el trabajo el Ejecutivo ha hecho desde la moción de censura Rajoy sin autocrítica como es habitual en estos casos mirando hacia dos mil diecinueve teniendo presente las citas electorales que se avecinan ha reiterado su intención de acabar la legislatura pero no ha aclarado qué sucederá si no consigue los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas informa Nieves Goicoechea

Voz 1468 07:24 Pedro Sánchez tiene la esperanza no la certeza de que los nacionalistas catalanes apoyarán finalmente los presupuestos generales pero para ese momento hay que negociar y dialogar antes a través de las diferentes comisiones bilaterales que sean abierto con Cataluña lo ideal sería cerrar acuerdos con esas comisiones incorporarlos a los presupuestos y aumentar las inversiones en Cataluña

Voz 1722 07:43 tendrán una propuesta política para el conjunto de la sociedad española en también con inversiones tercer territorializada es también para Cataluña y que creo que es importante que desde luego la Generalitat de Cataluña e ir los grupos parlamentarios que le apoyan pues sustenten y permita la tramitación de sus presupuestos

Voz 1468 07:59 si Pedro Sánchez no aprueba los presupuestos será más difícil que culmina la legislatura hasta dos mil veinte aunque su voluntad al menos en público sigue siendo esa

Voz 1722 08:08 la acción del Gobierno de España es agotar la legislatura no

Voz 1468 08:10 la palabra del presidente del Gobierno sobre aglutinar todas las elecciones en el súper domingo de mayo una posibilidad que rechazan los líderes territoriales mientras que algunos asesores de Sánchez si apoyan convocar seis elecciones a la vez porque garantizaría más movilización de los votantes

Voz 3 08:26 Sánchez ains es que el Gobierno está dispuesto a dialogar para solucionar la crisis con Cataluña sin confrontación pidiendo el Ejecutivo de Quim Torra que dialogue de forma real sin detallar las veintiuna medidas propuestas por el presidente de la Generalitat Sánchez ha dejado claro que todo lo que esté fuera de la Constitución del Estatut es un monólogo del independentismo sobre el pacto del Partido Popular y Ciudadanos con Vox en Andalucía cree que tendrán que explicar el acercamiento a un partido de ultraderecha antieuropeísta resumimos con José María Patiño

Voz 1108 08:52 diálogo dentro de la Constitución Pedro Sánchez volvió a repetir el mantra que utiliza para referirse a la situación en Cataluña el gobierno está dispuesto a abrir esos espacios de entendimiento pero el presidente reiteró que el Parlament de Cataluña debería hacer lo mismo para representar a todos los catalanes porque solo habrá solución política si se supera los bloques

Voz 1722 09:12 no va a haber una solución política en Cataluña hasta que no haya un gran acuerdo que trascienda los bloques y que por tanto se encuentre un punto de intersección entre el nacionalismo catalán el no nacionalismo catalán

Voz 1108 09:26 Sánchez ofrece diálogo y acuerdos transversales lo demás son monólogos aseguró en referencia a las peticiones que le formuló quinto en Barcelona la semana pasada una reunión que sirve de munición a una oposición que considera sufre un proceso de involución bajo el nuevo liderazgo del PP que se va a acentuar tras el pacto con Vox

Voz 1722 09:44 si ellos consideran que van a moderar a la ultraderecha por pactar con ellas equivoca lo que va a ocurrir es que se van a radicalizar las posiciones tanto el Partido Popular como ciudadanos

Voz 1108 09:53 mismo reproche a ciudadanos que a su juicio tendrá que explicar a los españoles como accede al poder de la mano de un partido ultra haya antieuropeísta línea roja para el futuro Gobierno andaluz la seguridad derechos y libertades de las mujeres

Voz 3 10:06 pues precisamente este fin de semana está previsto que comiencen en Andalucía las negociaciones para la investidura desde Ciudadanos repiten que Vox no va a entrar en el gobierno algo que por otro lado ya había descartado el partido de ultraderecha en el PP piden responsabilidad ambos partidos escuchamos a José Manuel Villegas Juanma Moreno Bonilla

Voz 1089 10:23 si al final llegamos a concretar el acuerdo por el pacto con Ciudadanos y el Partido Popular así nos vamos a ir a ninguna otra fórmula no vamos a llevar a Andalucía en ningún tipo de tripartito ni ningún otro partido va a estar en ese gobierno responsabilidad ciudadano asumiendo

Voz 1223 10:43 esa esa posibilidad de co gobernar y por tanto asumir esa corresponsabilidad en el Gobierno responsabilidad también en dos esos Froto está motivado por un sueño por un anhelo por una enorme motivación por cambiar las cosas en Andalucía ahora tenemos que apartar entre todos esa tentación del tacticismo

Voz 3 11:10 antes de la comparecencia del presidente del Gobierno se ha celebrado el último Consejo de Ministros del año que ha aprobado una batería de medidas laborales económicas y sociales de gran calado en el plano económico se van a revalorizar las pensiones a partir de dos mil diecinueve los pensó en los pensionistas van a recuperar poder adquisitivo aunque deberán esperar para que se cumpla su principal reivindicación que esa revalorización se ligue al IPC en Oslo explica Rafa Bernardo

Voz 1762 11:34 más de diez millones de pensiones subirán en dos mil diecinueve la mayoría un uno coma seis por ciento pero los tres millones de pensiones mínimas y no contributivas que hay subirán un tres por ciento Además antes de abril todos los pensionistas recibirán una paga única para compensar les el hecho de que en dos mil dieciocho los precios han subido una décima más que las pensiones no obstante el anunciado el nuevo sistema de revalorización basado en la día del IPC anual tendrá que esperar en vez de aprobarlo en el decreto el Gobierno ha decidido darse seis meses de plazo para negociarlo con los agentes sociales por lo demás el Real Decreto Ley incluye nuevas multas para las empresas que conviertan a asalariados en falsos autónomos recargos para las empresas que hagan contratos de muy corta duración la derogación del contrato de apoyo a emprendedores que puso en marcha la reforma laboral de Rajoy el compromiso de pactar un nuevo sistema de subsidios de desempleo antes de cuatro meses y las medidas de aumento de protección social de los autónomos recogidas en el pacto firmado esta misma semana entre el Gobierno y las organizaciones del colectivo

Voz 3 12:26 los sindicatos se muestran satisfechos con la revalorización de las pensiones pero exigen más en otras materias como las medidas contra los falsos autónomos son los contratos precarios Cristina Antoñanzas UGT

Voz 2 12:36 aunque importantes son insuficientes dejan fuera los aspectos esenciales que hay que eliminar de la reforma laboral de la reforma de pensiones

Voz 3 12:44 en materia social se ha aprobado un anteproyecto de ley de protección integral a la infancia que retrasa la prescripción del delito de agresión sexual a menores las ONG's han celebrado esta medida aunque consideran que tienen que tiene ciertas lagunas a la hora de canalizar especialmente las denuncias de las víctimas informa Mariola lo urdido

Voz 0259 12:59 las ONG de protección a la infancia piden presupuesto para una ley que consideran un avance pero que también tiene lagunas Andrés Conde director de Save the Children preocupa como carencias es

Voz 9 13:10 juzgados de instrucción Fiscalía específicamente centradas medidas dirigidas a la protección de niños víctimas de violencia de género niñas víctimas de trata que son los colectivos más vulnerables

Voz 0259 13:22 el anteproyecto carece de enfoque de género según Plan Internacional Cristina de la Serna

Voz 10 13:26 no hay que olvidar que las niñas y las chicas

Voz 11 13:29 adolescentes sufren de manera muy desproporcionada muchas formas de violencia en matrimonio temprano forzado la mutilación genital femenina el acoso callejero

Voz 0259 13:39 las víctimas pedían que los abusos sexuales no prescribirán nunca pero el Gobierno ha apostado por una ampliación del plazo pese a todo una de ellas la ex gimnasta Gloria viseras está contenta

Voz 12 13:49 es un paso de gigantes es un mes un acceso a la justicia muchísimos muchísimos supervivientes en mi caso es de haber estado Estalella aprobada en en el dos mil doce cuando yo denuncié habría podido juzgar a mí avisó así de importante es estoy muy contenta

Voz 0259 14:07 las ONG esperan que el Gobierno mejore el texto y que se apruebe por consenso y rápido en el con

Voz 3 14:11 por eso ni en materia cultural sea aprobado el IVA reducido y medidas que protegen a los artistas en periodos de inactividad los detalles con Raquel García

Voz 13 14:19 son algunas de las recomendaciones del documento marco que aprobó el Congreso para el estatuto de la artista rebaja del IVA del veintiuno por ciento al diez por ciento para los servicios prestados por intérpretes directores y técnicos una nueva regulación para los periodos de inactividad de los empleados en espectáculos públicos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y que contempla también a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia hay una reivindicación histórica la compatibilidad entre prestaciones públicas y cobro de derechos de autor que tendrá reglamento redactado en los próximos seis meses Jesús Cimarro representan los empresarios privados de teatro y danza

Voz 1624 14:53 sí afecta porque son no sólo todos los actores ya los técnicos pero yo creo que es una medida muy buena que uno actúe si quiere pagarse

Voz 12 15:02 bien la intermitencia cuando nos tocamos

Voz 1624 15:04 cuando la Seguridad Social eso está muy bien porque eso les va a permitir luego tener más prestaciones a la hora del desempleo ir a la hora de la jubilación gobierna también el

Voz 13 15:13 en a las obligaciones para las producciones internacionales de cine que se habían introducido en la ley de presupuestos de dos mil dieciocho según fuentes del Ministerio en los nuevos requisitos estarán listos para principios del próximo año

Voz 3 17:04 esta noche en Hora Veinticinco hemos escuchado el testimonio de Mons

Voz 17 17:07 sí la misma botella población arrimar ya saben una botella tan contenta a unos y esto hay una un festín vive Madrid

Voz 18 17:15 el cuarenta y seis años es madre de tres hijos su vivienda cayó en manos de un fondo buitre levantó explicaron por dos el precio del alquiler y en febrero será desahuciada porque no puede

Voz 17 17:24 pasábamos pagando frente estamos pagando trescientos y pico illa illa habrá este año estábamos casi ochocientos

Voz 2 17:33 tú puedes asumir ese coste

Voz 17 17:36 eso ya me me desahucio por no poder asumir

Voz 3 17:38 como les venimos contando el Tribunal de Cuentas ha condenado a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y a seis de sus concejales por malvender viviendas de protección oficial a fondos buitres les condenan al pago de veintitrés millones de euros por vender esas casas a precio de saldo en una operación plagada de irregularidades el Ayuntamiento de Madrid estudia volver a iniciar un procedimiento para revertir la compra de las viviendas y que vuelvan a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda Daniel hará buenos días

Voz 0744 18:03 buenos días el Tribunal de Cuentas ha admitido parcialmente la demanda impuesta por el Ayuntamiento de Madrid que reclamaba cincuenta y cinco millones de euros en pérdidas a las arcas municipales finalmente la sentencia declara como primer responsable a Fermín los le el entonces responsable de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda y condena a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella ya sus concejales a pagar veintitrés millones de euros en concepto de las pérdidas el Ayuntamiento ya ha anunciado que se está planteando recurrir esta sentencia para conseguir que el Tribunal anule la venta del anterior Ejecutivo y recuperar así la titularidad de las viviendas así lo anunciaba la teniente alcalde Marta Higueras durante la mañana de ayer

Voz 1516 18:37 a un nuevo proceso en unidad de la venta por si se pudiera revertir el proceso de venta hay que esas viviendas volvieran a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda seis mil ochocientas familias que disfrutaban de un alquiler social que lo único que iba a cambiar según la señora Botella era el casero ese problema sigue sin resolverse hay muchas de estas familias que no pueden pagar el nuevo recibo de alquiler

Voz 0744 19:02 el veredicto concluye lo que ya adelantó la Cámara de Cuentas y es que el proceso de venta estaba repleto de irregularidades no se realizaron los estudios pertinentes del proyecto y en los concursos no se garantizó la libre participación a los interesados además los inmuebles se vendieron deliberadamente por un precio inferior al que se estipulaba en el mercado como en su momento demostraron los informes de tasación los acusados tienen un plazo de quince días para recurrir esta sentencia

Voz 2 19:24 son las siete diecinueve seis y diecinueve en Canarias repasamos otras noticias este sábado veintinueve de diciembre

Voz 1084 19:33 sigue por aquí Julio de Rambla de nuevo o la otra vez los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga después de las Navidades los días ocho diez trece de enero los sindicatos cargan contra la compañía irlandesa que se niega a aceptar la ley española en materia laboral como ocurre en Alemania y Francia

Voz 3 19:47 ni el asesino confeso de Laura Olmo pasa su primera noche en la cárcel de Sevilla dos en Morón de la Frontera

Voz 1084 19:53 Bernardo Montoya ha sido trasladado de prisión para ingresar en un módulo de aislamiento mientras tanto continúa la investigación de la Guardia Civil sobre el asesinato de la joven zamorana el cuerpo policial mantiene su teoría de que el humo falleció a las pocas horas de su desaparición mientras los forenses aseguran que murió entre el segundo y tercer día de su desaparece

Voz 3 20:11 este viernes ha llegado a Algeciras el Open Arms con más de trescientos muy grande de inmigrantes a bordo todos ellos han sido atendidos por voluntarios de la Cruz Roja Radio Algeciras Rubén García

Voz 0706 20:20 más de un centenar de menores que en algunos casos venían huyendo de la guerra que sufren países como Siria Somalia lo ha dicho Vicente Raimundo de Save the Children quién asegura que su ONG se encarga ahora de defender los derechos de estos menores

Voz 19 20:32 hay muchos niños que están viniendo de países en guerra como en Somalia o como sirias también sabemos que hay niños cuyas familias ellos mismos están escapando a situaciones de hambruna y que han pasado por Lidia entonces bueno son personas no sólo los niños sino también los adultos que vienen con las historias en origen y en tránsito realmente horribles

Voz 1084 20:49 las una primera atención de Cruz Roja las ONGs

Voz 0706 20:51 intervinientes en el proceso dedicará las próximas setenta y dos horas a establecer el estatuto de cada uno de los inmigrantes en función de su nacionalidad edad ISI han sido víctimas de trata de seres humanos mucho de los adulto van solicitar por su parte asilo político o la condición de refugiados

Voz 3 21:06 en la Fundéu elige hoy la palabra del año

Voz 1084 21:08 Fundación del Español Urgente tiene doce palabras candidatas entre las que se encuentran provocar procuras Pinar micro machismo o el bar el sistema de vídeo arbitraje el año pasado la Fundación eligió aportó fobia lo dio a las personas pobres como palabra del año anteriormente fueron ganadoras las palabras populismo refugiado selfie escrache

Voz 3 21:26 hay del exterior cuatro personas han muerto y otras once han resultado heridas por la explosión de una bomba al paso de un autobús turístico en Egipto

Voz 1084 21:33 ha sido en una zona turística cerca de las pirámides de Giza a las afueras de El Cairo los fallecidos son tres turistas de origen vietnamita el guía El País lleva en estado de emergencia desde abril del año pasado cuando lo Estado Islámico atentó contra dos iglesias cristianas matando a cuarenta y cuatro presos

Voz 3 21:47 sí ha fallecido el escritor israelí Amos Oz a los setenta y nueve años es uno de los escritores israelíes más leídos en el mundo ganador en el año dos mil siete del Premio Príncipe de Asturias a pesar de haber sido abiertamente crítico con el Gobierno de Israel Oz ha sido recordado elogiado desde todos los sectores corresponsal en Jerusalén Beatriz la cumbre

Voz 20 22:05 fue novelista ensayista activista y pacifista uno de los rostros israelíes más conocidos internacionalmente un escritor prolífico que dejan sus textos un retrato lúcido íntimo y exhaustivo de Israel Amos Oz falleció ayer dirigentes israelíes y palestinos movimientos que se oponen a la esta acción israelí de los territorios palestinos han coincidido en la gran pérdida que representa su muerte y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que fue objeto de las críticas de Oz por sus políticas hacia los palestinos ha elogiado su grandeza y su contribución a la literatura en hebreo el presidente Rubén Regling lo ha calificado de gigante literario la dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina Hanan a Saura ha lamentado por su parte la pérdida de una voz crítica Valiente quedaba estatura moral a Israel Oz luchó para que Israel reconociera la identidad de los palestinos y lograra un acuerdo justo con ellos organizaciones israelíes como la Paz ahora movimiento del que fue cofundador han destacado que por encima de todo fue un hombre de paz

Voz 3 23:14 pues vamos ya con la información del deporte sin Liga este fin de semana el mercado invernal asoma la vuelta de la esquina con varios nombres propios de actualidad Héctor González hola de nuevo

Voz 1680 23:22 qué tal buenos días Brahim Hazard Llorente pero sobre todo Lucas Hernández el defensa francés del Atlético de Madrid cuyo futuro más cercano sigue en el aire

Voz 21 23:31 sí

Voz 1680 23:37 es al interés del Bayern de Munich por pagar su cláusula de ochenta millones se suma que Lucas no parece despejar las dudas en una entrevista concedida al diario francés Le Figaro ha dicho que hay bastantes clubes en Europa que le hacen soñar y que si llega una oferta de un proyecto que le interese se lo pensara en el club rojiblanco dicen que hasta el verano Lucas no se mueve del metropolitano y el representante del jugador García Quilón de momento está alineado con el Atl Tico declaraciones a Cuatro

Voz 22 24:03 decir creo que el club ha hecho ya una manifestación

Voz 1722 24:06 y por tanto cualquier valoración

Voz 22 24:08 prácticamente no tiene mucho sentido ya al Oussama

Voz 1680 24:16 en el Athletic Club de Bilbao nuevo presidente desde la noche del jueves Aitor el ICD que intentará realizar movimientos en el mercado dinero hay en las arcas del club y dos nombres sobresalen por encima del resto Ibai Gómez y Fernando Llorente el ICD en El Larguero intereses

Voz 1722 24:30 superar Ivair yo creo que hemos hecho todos menos sacarlos

Voz 23 24:33 otros años no tengo de verdad no tengo ni media consciencia de como está ahora no voy a jugar en en Gasteiz y pase envidia en alguna de las cosas que afecto a hablar con Fernando después de decir que le gustaría estar con nosotros nos remitió al Tottenham el Tottenham no tengo el gusto de conocerle todavía como como compañero negociación no sabemos

Voz 24 24:52 es duro si eso que que negó

Voz 23 24:54 es una manera o de otra

Voz 1680 24:59 en el Real Madrid acerca el fichaje de Brahim Díaz joven mediapunta del Manchester City sólo diecinueve años y que llegaría por unos quince millones de euros con un sueldo de tres coma cinco con mayores pretensiones y desembolso económico ya en verano llegaría en Hazard el futbolista belga del Chelsea que con tanto mensaje los últimos meses hacia el Madrid ha terminado con su entrenador Mauricio dejándola ayer este mensaje en sala de prensa

Voz 1722 25:22 de contra el cinco de textos no lo sé pero pienso que tienen tiempo para decidirse no soy el presidente no tomo las decisiones sobre el mercado yo soy el entrenador y sólo quiero hablar con pasar sobre su posición en el campo creo que es hora de decidirlo si queremos planificar el futuro tenemos que resolver el problema

Voz 1680 25:42 hablaba el técnico italiano en la previa del Crystal Palace Chelsea de mañana porque este fin de semana hay premier mañana juega también el City de Guardiola en Southampton yo lo hacen el segundo clasificado el Tottenham frente al Wolverhampton y el Liverpool líder con seis puntos de ventaja Iker reciben Anfil desde las seis y media al Arsenal de Unai Emery en Italia bueno para el fútbol pese a los incidentes ocurridos en el Inter Nápoles del jueves que dejaron un muerto y cuatro heridos ya a las doce y media juega la Juventus de Cristiano líder destacado en casa frente a la Sampdoria fuera del fútbol la Euroliga de baloncesto derrota del Real Madrid en Estambul frente al líder el Fenerbahçe sesenta y cinco sesenta y tres en un partido de defensas y que ese día pidió en los últimos segundos los blancos siguen segundos y el Herbalife Gran Canaria ya está a una victoria de los playoff todo después de ganarles setenta y tres sesenta y seis alza el gris triunfo de mérito con quince puntos de Xavi Rabaseda máximo anotador que se pasaba por el Larguero nunca los hemos puesto

Voz 25 26:37 esto es un escalón a un un sitio en la Euroliga ahí hemos sido parqué partido y bueno hemos hecho cosechando victorias y vamos a intentar hacer lo mismo cada partido es distinto de cada partido es una oportunidad para nosotros para ganar

Voz 1680 26:53 y en tenis Rafa Nadal ya está de vuelta ciento doce días después jugó ayer en las semifinales del torneo de exhibición de Abu Dhabi frente al sudafricano Kevin Anderson perdió dos sets a uno pero poco a poco el manacorí va encontrando

Voz 2 27:04 acción feliz muy feliz de estar de vuelta en la pista necesito ir paso a paso después de estas lesiones tomarme mi tiempo y cuidar mi cuerpo pero es un inicio positivo

Voz 1680 27:17 al volverá a competir la semana que viene en Brisbane preparando ya el Open de Australia que empieza el catorce de enero

Voz 2 27:26 pues nos vamos se quedan ahora con La Script la información vuelve a partir de las ocho ya en tiempo de A vivir con

Voz 3 27:31 Lourdes Lancho hasta luego

Voz 2 27:37 Blas

