Matinal SER (30/12/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias qué tal buenos días este fin de semana el último del año se ha producido el primer acercamiento entre Partido Popular y Ciudadanos para formar un gobierno en Andalucía después de conseguir ponerse de acuerdo para la composición de la Mesa del Parlamento que estará presidida por los de Albert Rivera gracias al apoyo de la ultraderecha ahora toca despejar el camino hacia la investidura Ciudadanos quiere diez consejerías y la cartera de Hacienda en el Partido Popular andaluz les piden prudencia

Voz 3 00:35 tiene una vez que hablemos pues ya veremos cómo cómo se configura ese nuevo Gobierno pero creo que el que la mínima lealtad la misma prudencia serenidad que hemos tenido a lo largo de la negociación en lo que es el programa ha sido la constitución de la mesa hay que mantener nada para pues la Constitución la conformación del nuevo Gobierno

Voz 1 00:58 esto desde Andalucía porque en Génova están satisfechos con el pacto con Ciudadanos y Vox esperan repetirlo en las próximas citas electorales lo decía en Cope el secretario general de los populares

Voz 4 01:08 he venido para liderar a toda esa España de los balcones a España que pone la bandera orgullosa ese liderazgo que vamos a ver pues también incluye a todo aquel que siente intrigado con estos principios de esto valores

Voz 1 01:21 en Ciudadanos insiste en el acuerdo es sólo con el Partido Popular Miguel Gutiérrez portavoz ahora mismo

Voz 1153 01:27 ahí es un pacto en Andalucía con el Partido Popular

Voz 1 01:31 no mencionan a Vox y repetimos también se olvidan de que la presidencia de la Mesa del Parlamento andaluz la han logrado con los votos a favor de la ultraderecha el propio Rivera ha repetido este sábado en una entrevista en la Agencia Efe que sólo quieren formar gobiernos con partidos constitucionalistas excluyendo a los de Santiago Abascal a Podemos enseguida lo desarrollamos antes en repasamos otras noticias con Julio guerra buenos días claro Almudena buenos días el Ministerio

Voz 1153 01:55 de Industria confirma que el Gobierno trabaja con Alcoa y los sindicatos para que las plantas de la empresa que fabrica aluminio puedan ser viables en el caso de la cementera Cemex el Secretario General de Industria Raúl Blanco ha asegurado en la Cadena Ser que ya hay una alternativa de empleo para buena parte de los trabajadores de las plantas de Huelva en Mallorca

Voz 0180 02:12 han detectado seis proyectos en el caso de ellos seta ocho en el caso de de Almería los cuales se van a dar ocupación y empleo a buena parte de las plantillas

Voz 1 02:25 un sindicato policial denuncia el ex comisario Villarejo ante la Fiscalía Anticorrupción

Voz 1153 02:29 la Agrupación Reformista de policías con sede en Alicante aportado Anticorrupción las grabaciones en las que el ex comisario alertaba al marido de Cospedal de que el ex presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll estaba siendo investigado en la operación Brugal el sindicato denuncia Villarejo por revelación de secreto

Voz 1 02:44 los padres de Laura lo Elmo piden a los medios que dejen de hacer espectáculo

Voz 1153 02:48 en un comunicado demandan que se eviten polémicas especulaciones emisiones y comentarios públicos que sólo agravan la la angustia y el dolor que sienten por lo ocurrido dejen lo ya escriben entre exclamaciones doce doce días después de que fuera hallado el cuerpo de la joven profesora asesinada por Bernardo Montoya

Voz 1 03:04 este sábado se ha inaugurado en Almería un espacio de homenaje al niño Gabriel Cruz a Ángel Cruz

Voz 1153 03:08 sin Patricia Ramírez ha agradecido el cariño que recibieron hace diez meses cuando el pequeño fue asesinado por la entonces pareja de su padre en el espacio dedicado a Gabriel está en marcha hasta el próximo viernes una campaña benéfica para los niños la madre ha tomado la palabra después de descubrir una placa dedicada a Gabriel y la buena gente

Voz 5 03:25 agradeceros que hemos venido con una sonrisa porque creo que que era la manera de intentar devolverles a todos vosotros el cariño que nos que nos diste sobre todo a los niños que son los que hay que proteger y que también lo dieron todo por nosotros si yo no sé que más decir os porque estoy hecho un flan

Voz 1 03:44 la policía busca en Canarias a un hombre condenado por matar a su mujer y que no volvió a la cárcel durante un permiso penitenciario

Voz 1153 03:50 se trata de Francisco Mejías González que fue condenado en dos mil cinco y han establecido además medidas de protección para dos mujeres sobre las que Mejías tiene hoy todavía órdenes de alejamiento

Voz 1 04:00 en cuanto al tiempo viento lluvias fuertes en Andalucía

Voz 1153 04:02 va a ver llover de forma intensa en el área del Estrecho y sureste de Andalucía en el resto del país cielos despejados y temperaturas sin cambio

Voz 1 04:09 el y ha muerto el compositor Norman Jim Bell a los noventa y un años

Voz 6 04:18 va

Voz 7 04:23 y es el autor

Voz 1153 04:28 la conocida canción Killing y por la que recibió un Grammy en el setenta y cuatro también fue galardonado con un Oscar en el setenta y nueve a la mejor canción original que compuso

Voz 2 04:37 era la película Norma Rae

Voz 1 04:43 y en deportes sin Liga en nuestro país fin de semana de atracón de fútbol en Inglaterra y en Italia Héctor González buenos días

Voz 8 04:50 qué tal buenos días en la Premier la jornada se divide entre sábado y domingo hoy juega el Manchester City en campo de Southampton con la obligación de ganar porque ya están a diez puntos de la cabeza el equipo de Guardiola todo porque ayer el Liverpool endosó un cinco uno al Arsenal para fortalecer su liderato ayudado también por la derrota en casa del Tottenham uno tres frente al Wolverhampton en Italia la jornada se disputó integramente ayer la Juventus aventaja ya a nueve puntos al Nápoles los con vencieron dos uno a la Sampdoria con un doblete de Cristiano Ronaldo que con catorce goles es ya el máximo goleador del Caixa además en España tenemos Liga Endesa de baloncesto cinco partidos jugados ayer con triunfos de Unicaja Iberostar Tenerife Mora Banc Andorra Valencia Basket y Barça termina los blaugranas el año líderes de la ACB

Voz 1176 05:32 este domingo destaca por encima del resto el

Voz 8 05:34 duelo entre Baskonia Real Madrid reedición de la final de la pasada temporada desde las siete y media de lata

Voz 1 05:39 y cerramos portada con un proyecto pionero impulsado por la Asociación Española contra el Cáncer en el Hospital Clínico de Madrid Se trata de utilizar unas gafas de realidad virtual para que los pacientes que asisten a quimioterapia puedan ver imágenes que les trasladen a otros lugares nos lo cuenta Sonia Ballesteros

Voz 1913 05:57 hacer más llevaderas las sesiones de quimio ser objetivo del proyecto que ha puesto en marcha la Asociación Española contra el Cáncer en el Hospital San Carlos de Madrid para conseguirlo se utilizan las nuevas tecnologías la realidad virtual

Voz 9 06:08 con las gafas virtuales lo que hacemos es aislar al paciente que se entorno por ejemplo ha sido como contenido visual París ETA fin estaría dentro de la ciudad no a nivel auditivo con lo cual el aislamiento se si tienes mucho mayor

Voz 1913 06:22 mayor añade viajar psicóloga de la Asociación contra el Cáncer que si ven una película un documental en una televisión en una Tablet este el proyecto piloto en España ya se utiliza en uno de cada tres centros oncológicos de Estados Unidos en Madrid el periodo de prueba servirá para medir determinadas variables

Voz 9 06:38 las variables que pretendemos medita ahora mismo es la presión de los tiempos de espera porque estamos hablando de pacientes que tienen que pasar mucho tiempo en el hospital queremos medir la exposición de vuelos

Voz 1913 06:49 según los expertos la percepción de dolor si el paciente está inmerso en la realidad virtual puede llegar a reducirse hasta un ochenta y cuatro por ciento la ansiedad hasta un veintiséis por ciento tras la experiencia piloto la idea es extender el uso de estas gafas a centros de toda España

es domingo veintinueve treinta de diciembre son las siete siete las seis y siete en Canarias

Voz 1 08:11 a punto de terminar dormir dos mil dieciocho este fin de semana han comenzado las conversaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para la formación de un Gobierno en Andalucía los populares piden prudencia a la formación naranja después de que su líder Juan Marín haya hecho público que quieren ocupar la cartera de Hacienda además de otras diez consejerías informa Mari Cruz Barroso los contactos para la conformación del nuevo

Voz 1435 08:32 el Gobierno andaluz entre PP y Ciudadanos han comenzado hoy por correo electrónico y eso es lo que ha avanzado el líder regional de la formación naranja Juan Marín quien además ha hecho públicas sus preferencias quiere un gobierno con diez consejerías tres menos que las actuales Ike Hacienda este en manos del partido que no ostente la presidencia tras estas manifestaciones la secretaria general del PP andaluz sin desvelar la postura al respecto de su partido ha pedido en la SER lealtad prudencia y serenidad Loles López

Voz 3 09:00 sí una vez que hablemos pues ya veremos cómo pues como se configura ese nuevo Gobierno pero creo que el que la misma lealtad la misma prudencia y serenidad que hemos tenido a lo largo de la negociación en lo que es el programa que ha sido la constitución de la mesa hay que mantenerla para la constitución de la conformación

Voz 1435 09:21 del nuevo Gobierno Ciudadanos espera tener definida la estructura del Gobierno entre el ocho y el doce de enero

Voz 1 09:27 y mientras en Andalucía se ponen de acuerdo para una investidura ciudadanos presume de lo conseguido hasta el momento presidir por primera vez un Parlamento autonómico algo que que recordarán logrado gracias al apoyo de Vox una formación de extrema derecha Miguel Gutiérrez ex portavoz de Ciudadanos en el Congreso creo

Voz 1153 09:42 ha habido algo histórico que es por primera vez

Voz 1 09:44 eh ciudadanos va a presidir un par

Voz 1153 09:47 lamento el Parlamento andaluz creo que esto es algo histórico una presidencia desde un centro político cosa que no había sucedido en cuarenta años en España por cierto que le

Voz 1 09:56 desde la formación naranja Albert Rivera ha vuelto a insistir lo ha hecho en una entrevista en la Agencia EFE en que su partido sólo quiere formar gobiernos con formaciones constitucionalistas excluyendo a Vox a Podemos declaraciones que han sido respondidas desde la formación de Santiago Abascal cargando contra Rivera al que tilda al al que tildan de Petit Macron son críticas que ha hecho el propio líder de Vox en el Partido Popular los de Pablo Casado esperan llegar a pactos similares al de Andalucía de cara al año electoral que tenemos por delante Teodoro García Egea ex secretario general del PP en declaraciones a COPE

Voz 12 10:25 nosotros hemos venido para liberar el centro derecha en España obtenido para liderar a toda esa España de los balcones a España que pone la bandera orgullosa sus Straw motivación del Partido Popular del Nuevo Partido Popular para las próximas elecciones y para para los próximos retos que tenemos por delante y por tanto ese liderazgo que vamos a ese aspecto pues también incluye a todo aquel que se ha intensificado con estos principios de estos valores

Voz 1 10:55 Cataluña dejará de recibir dinero del fondo de liquidez autonómico a partir de dos mil diecinueve lo ha anunciado este sábado el vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés la administración catalana no solicitará los créditos baratos que el Estado concede a las comunidades que tienen dificultades en Radio Barcelona Pau rumbo

Voz 0047 11:12 la principal diferencia es que desaparece el informe mensual porqué este segundo fondo llamado de facilidad financiera es para las autonomías que sí que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aunque les pueda seguir interesando como es el caso pedir financiación al Estado antes que lanzarse a la selva del mercado libre de deuda este gesto pactado con el Estado significa el fin del control mensual Illes sirve al Visa presiden Pere Aragonés en declaraciones a la Agencia Catalana de noticias para afirmar que así empiezan a escapar de la voluntad re centralizadora del Estado estemos todos

Voz 1153 11:46 tener financiera estamos avanzando hacia la

Voz 0047 11:48 sostenibilidad financiera como paso previo a financiarlos en los mercados esto nos da más libertad frente a un Estado que siempre ha usado esta cuestión para centralizar políticamente dice Pere Aragonés Cataluña por cierto es la comunidad que más ha cobrado del FLA sesenta y tres mil millones por los que ha pagado unos dos mil en intereses al Estado

Voz 1 12:07 la Comunidad Valenciana dice que ellos no pueden marcharse del FLA por la deuda heredada de anteriores gobiernos y en Canarias el Ejecutivo ha cargado contra las inversiones del Estado en Cataluña el Gobierno central ha negado que deba las islas cuatrocientos ochenta millones de euros Radio Club Tenerife Héctor palmero

Voz 0760 12:23 la confrontación creciente entre el Gobierno canario y el central ha vuelto a vivir un capítulo más el Ejecutivo regional insiste en que Madrid pese a la reciente firma millonaria del nuevo convenio de carreteras le debe a las islas cuatrocientos ochenta millones de euros por convenio si transferencias una cantidad no real a la que sólo se alude para crear un clima de crispación total mente injustificado es lo que aseguran desde la Delegación del Gobierno en las Islas cantidad inflada afirman porque la mayoría de esos fondos están transferidos o pendientes de transferir pero siempre garantizados una precisión que han querido remarcar y mientras el presidente canario ha puesto hoy rumbo a Madrid para tratar de desbloquear esos cuatrocientos ochenta millones Fernando Clavijo asiste sin una cita concreta pero con la intención de que alguien del Gobierno central los reciba antes de tener que recurrir a la vía judicial

Voz 1 14:30 las presiones están cueste una estamos escuchando al el Secretario General de Naciones Unidas António Guterres es parte del mensaje de fin de año en el que señala la Miguel son como uno de los principales retos que el mundo debe afrontar en dos mil diecinueve palabras que llegan después de que España haya cogido a trescientos inmigrantes rescatados por el barco de Open Arms en el Mediterráneo central llegaron el viernes Algeciras ellas encuentran en distintos centros de atención de Andalucía decíamos que llegaron a nuestro país pero lo cierto es que había otros lugares más cercanos como Italia o Malta templos se negaron una vez más a ambos países a darles puerto seguro son países cuyos gobiernos están endureciendo sus políticas migratorias esta noche en Hora veinticinco hemos escuchado al presidente de Médicos Sin Fronteras ente entre otras cosas David Noguera ha dicho que los discursos xenófobos de algunos líderes europeos están incrementando las muertes en el Mediterráneo los resumimos con Daniel Lara Noguera

Voz 16 15:20 dado no sólo como presidente de Médicos Sin Fronteras sino también como ciudadano de una Europa que está adoptando unos discursos muy peligrosos

Voz 17 15:27 hemos visto no en entre esos cuatro años muy rápido como ha cambiado un discurso de de empatía e hice eso de entendimiento a la gente que vive un conflicto Mo refugiados ahora que se imponen pues son dos discursos mucho más de rechazo de rechazo de odio

Voz 16 15:43 estos discursos no son sólo palabras que se lleva el viento tienen consecuencias reales que afectan directamente a las ONGs que actúa en el Mediterráneo

Voz 17 15:50 nosotros hemos hemos tenido que parar la operativa del Aquarius simplemente porque teníamos no porque la gente no tenemos bandera parece que Hernando navegando en un barco ilegal a día de hoy no y esto es una consecuencia directa de este tipo de políticas

Voz 16 16:02 estos puertos que impiden el trabajo de las ONG están capitaneados por Italia pero también aquí en España tenemos que evitar que estas ideologías de rechazo calen en nuestra sociedad

Voz 17 16:11 no podemos pensar que España será como decía inmune a este tipo de fenómenos uno y tenemos que estar todos las alertas porque insisto son temas extremadamente dedicados yo entiendo que hacer política es sufra uno muy complejo pero este tipo de debates del otro lado hay vidas humanas

Voz 16 16:28 David Noguera presidente de Médicos Sin Fronteras termina pidiendo un ejercicio de información y reflexión

Voz 17 16:34 muchos de estos mantras xenófobos muchos de estos discursos de odio siglo dedica treinta segundos analizar fríamente esos discursos simplemente no esos llenen

Voz 16 16:44 según las Naciones Unidas España ha recibido más de cincuenta mil inmigrantes

Voz 1 16:48 a lo largo de dos mil dieciocho Italia debe aprobar sus presupuestos antes de la medianoche del uno de enero de lo contrario la ley prevé la prórroga automática de las cuentas de este año diseñados diseñadas por el anterior gobierno de centro izquierda del actual Ejecutivo la coalición formada por el Movimiento cinco Estrellas y la Liga no quiere ver condicionadas sus promesas electorales votarán hoy sin debate a través de una moción de confianza a corresponsal en Roma Joan

Voz 0946 17:11 es a pocas horas del fin de año en fin de semana en sesión nocturna y principalmente sin debate la Cámara aprobó anoche la forma de aprobación de los presupuestos italianos a golpe de moción de confianza con los votos de la mayoría parlamentaria de la Liga en los cinco estrellas en contra todos los partidos de la oposición de derecha e izquierda moción que tendrá lugar este domingo por la mañana algo simple cedente son los presupuestos peligrosos para los italianos ha comentado Maurizio Martina del Partido Democrático ayudan a las empresas mire a las familias ni a los trabajadores perjudica a los jubilados aumenta los impuestos Forza miento nunca visto en la República Interior de la Cámara en Roma hubo ayer sábado momentos de gran tensión y duros enfrentamientos verbales con los diputados de Forza Italia de Berlusconi viendo chalecos azules mientras en el exterior miles de italianos de la Izquierda protestaron exigiendo a gritos honestidad y cantando el que fue uno de la resistencia y la lucha antifascista Chao la aprobación definitiva de los presupuestos corregidos por exigencia de la Unión Europea se prevé para este domingo

Voz 1 18:27 el presidente chino confía en poder alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos que sea positivo para los dos países el líder asiático y el presidente estadounidense han mantenido una conversación telefónica tras la que Donald Trump ha asegurado que las negociaciones están avanzando positivamente José Luis García Íñiguez

Voz 1061 18:42 trampa habla de gran progreso en las negociaciones con Pekín sobre materia comercial aunque no da detalles concretos sobre un futuro acuerdo entre ambos países Estados Unidos y China están ahora mismo en plena tregua comercial según acordaron Xi Jinping en la cumbre del G20 de Argentina de principios de este mes una tregua con una duración de noventa días si pasado ese tiempo que termina a principios de marzo no hay acuerdo los aranceles estadounidenses a productos chinos por valor de doscientos mil millones de dólares para subir del diez por ciento al veinticinco por ciento esta tregua ha propiciado gestos positivos entre Washington y Pekín sobre temas económicos pese a que Trump siempre ha señalado a China como la gran amenaza para su país de hecho el presidente estadounidense ya dijo hace dos semanas que podría alcanzar pronto un acuerdo comercial después de que el gigante asiático anunciara que su producción industrial sea ralentizado como pretendía a Trump a la Casa Blanca quiere conseguir cambios estructurales en el sistema comercial chino en particular en lo relacionado con lo que considera una transferencia forzada de tecnologías y una escasa protección de la propiedad intelectual

Voz 18 19:47 y vamos a repasar

Voz 1 19:48 otras noticias del ámbito internacional con Julio Julio guerra que sigue por aquí o la Julio O

Voz 1153 19:53 otra vez en Reino Unido más de doscientos migrantes han intentado cruzar el Canal de la Mancha desde Francia desde principios del mes de noviembre en pequeños botes hinchables el Gobierno británico ha llamado a la Marina a Internet Mir ante esta situación que consideran un incidente grave el ministro del Interior ha solicitado una conversación telefónica urgente con su homólogo francés para que ambos países trabajen en la solución del problema el ministro del Interior se plantea ahora aumentar el número de barcas de rescate de la zona ahora mismo sólo hay una aunque teme que eso pueda animar a más gente a cruzar el Canal

Voz 1 20:21 el la policía británica no descarta que fueran sus propios drones los que provocaron el caos de hace dos semanas en el aeropuerto de Gatwick las autoridades policiales también han pedido perdón a las dos personas que fueron detenidas como como responsables de los incidentes Irene Dorta

Voz 11 20:36 las autoridades británicas siguen sin encontrar el aparato concreto que provocó la cancelación de cerca de mil vuelos el pasado diecinueve y veinte de diciembre el comisario jefe de la Policía destruccíón jingels York reconocido hoy que podría haber existido confusión en los posteriores avistamientos de aviones no

Voz 1 20:52 poblados que llegaron a ser más de cien ya que ello

Voz 11 20:54 también útil estarán drones para examinar la zona York también ha pedido perdón a la pareja que detuvieron durante treinta y seis horas y que posteriormente dejaron en libertad sin cargos uno de ellos Paul Gate hablaba ante las cámaras británicas

Voz 1913 21:07 felling

Voz 11 21:09 el confesaba emocionado que había sentido su libertad completamente violada el aeropuerto ofrece ahora una recompensa de más de cincuenta mil euros a cambio de información que les lleva hasta los culpables

Voz 1 21:19 ella antes de la información deportiva vamos con la ciencia hoy hablamos de ballenas Javier Gregori buenos días bueno

Voz 0882 21:25 dos días a pesar de la prohibición internacional de la caza comercial de las ballenas tres países de una región autónoma siguen capturando miles de ejemplares de la especie más grande de nuestro planeta y que estuvo a punto de extinguirse agujeros negros hace ya treinta y seis años la Comisión Ballenera Internacional aprobó una moratoria la impedir precisamente la extinción de las ballenas pero desde el año mil novecientos sesenta y seis cuando esta prohibición entró en vigor tres países Islandia Noruega y Japón y una región autónoma de Dinamarca las Islas Feroe siguen cazando ejemplares de ballenas por lo tanto el riesgo de extinción se mantiene por las razones que explica la bióloga Pilar Marcos experta en Recursos Pesqueros de la Universidad de Colombia

Voz 19 22:11 sobre es muy poco esas poblaciones y afectando el impacto del cambio climático a él de de las temperaturas del mar o en la cantidad de plásticos que se encuentran en los animales que vagan en las playas

Voz 0882 22:23 de hecho cada año a pesar de la prohibición mundial se matan unos tres mil quinientos ejemplares de ballenas la flota de Japón es la más mortífera sin duda porque captura hasta mil doscientos ejemplares al año pero Noruega este mismo año ha aumentado su cuota más de un veinte por ciento para llegar a esta cantidad sin embargo la industria vaya genera en estos momentos está en caída libre por ejemplo en el mercado japonés la carne de ballena representa sólo ya un cero coma uno por ciento del consumo total mientras tanto apenas el dos por ciento de los islandeses comen este producto y el número de barcos balleneros de Noruega ha pasado de trescientos cincuenta mil novecientos cincuenta apenas once en la actualidad

Voz 1 23:07 y en deportes Liverpool Juventus cada vez más líderes en Inglaterra e Italia Héctor González hola de nuevo

Voz 8 23:13 qué tal buenos días son los grandes protagonistas del fútbol de este fin de semana en falta de competición en España ninguno de los dos ha perdido además un partido en Liga desde que empezó la temporada la Juve les saca ya a nueve puntos al Nápoles los mismos que le mete Liverpool Tottenham que hoy se pueden quedar en siete Si gana el Manchester City

Voz 2 23:29 en

Voz 8 23:35 yes que el conjunto red que lleva desde el año noventa sin ganar la Premier empieza a haber cada vez más cerca el final de esa sequía ayer goleó fin

Voz 1 23:43 con uno al Arsenal de hoy no hay Emery remontando con gol

Voz 8 23:45 desde sala Mané You hat trick de Fermín

Voz 1 23:48 los de Klopp tienen ya nueve puntos de ventaja sobre el tú

Voz 8 23:51 Tottenham que después de un nefasto segundo tiempo cayó en casa uno tres contra Wolverhampton donde juega el Espanyol Johnny Otto cedido por el Atlético de Madrid

Voz 1176 24:03 y yo creo que también nuestras si ganase ganar eso digo alto tenemos poco también a cometer errores sí

Voz 8 24:12 sí

Voz 1176 24:14 sus Fabio el tercero en discordia porque

Voz 8 24:17 tras del Liverpool y Tottenham es el Manchester City y a diez de la cabeza que hoy tiene la obligación de ganar en Southampton desde las tres y cuarto para agarrarse a la Premier además Crystal Palace Chelsea Manchester United en la serie ayer se jugó íntegramente la jornada que cerraba la primera vuelta en la que la Juventus consiga mantener su ventaja de nueve puntos sobre el Nápoles ganaron los parte no dos tres dos al Bolonia pero antes el conjunto turinés doblegó dos uno a la Sampdoria con un doblete de Cristiano Ronaldo el portugués ya es el máximo goleador del campeonato con catorce tantos

Voz 10 24:51 la verdad es que el equipo muy bien hicimos una primera ronda muy muy bien qué pues consistente ganamos casi todos los partidos

Voz 1153 25:01 la temporada es muy larga

Voz 10 25:03 y es que tener atención próximo año empezar la misma forma que empezamos tranquilos trabajar porque este año más seres borroso

Voz 8 25:14 España poco a poco se terminan las vacaciones de Navidad para los equipos de Primera hoy vuelven por ejemplo el Valencia y el Real Madrid los blancos inauguran el dos mil diecinueve liguero el tres de enero en Villarreal a falta de fútbol tenemos mucho baloncesto jornada catorce de Liga Endesa cinco resultados del sábado del texto Guipúzcoa ochenta Unicaja noventa y cuatro Iberostar Tenerife setenta y siete Baksi Manresa setenta y cinco Mora Banc Andorra noventa y seis Movistar Estudiantes ochenta y dos Valencia Basket ochenta y nueve técnico hasta Zaragoza setenta y cuatro Barça setenta y nueve Monbus Obradoiro setenta y tres con esto último tanteador el conjunto blaugrana que tuvo que arremangarse para dar la vuelta al partido acaba el dos mil dieciocho líder de la ACB Pau Ribas bueno

Voz 1176 26:01 a que te complica que no te sientes muy poco cantado importante este tipo de partidos que te haces estar pues un par de cuestiones más arriba o más abajo partido estamos estamos bien exceptuando a lo mejor hay vamos primeros hoy a las cinco

Voz 8 26:20 han Murcia Joventut tres para las siete y media Montakit Fuenlabrada Cafés Candelas Breogán Herbalife Gran Canaria San Pablo Burgos y sobre todo un Baskonia Real Madrid ambos empatados en la segunda posición y finalistas de la pasada temporada

Voz 2 26:43 estamos llegando a las siete y veintisiete no

Voz 1 26:46 vamos se quedan con la Hora Extra la información vuelve a partir de las ocho ya en tiempo de A vivir con Lourdes Lancho

Voz 18 26:51 es eh no a ver

Voz 21 28:00 sigue la Cadena Ser y las frustraciones en que arroja la guion bajo en Facebook

Voz 22 28:10 otra de cuarenta y cuatro para central me escuchas dejó el choque Petrenko que estamos arrasando a jugársela a Catair es extrema Beni de Trondheim que me des de la comadrona cariño gratuito ya pero que viene con todas las él a ver j cuarenta y cuatro que taras empezar echaba la matemática alertas no saber eso por ejemplo dice yo mi padre uno o qué te parece uno solo toca te al cimborrio llamada Allegro venido luego Zeneca utilizar material escolar lápices cuadernos lo detesta sólo escribe la arena al crío no pinta más que Peces vamos educación Física la pasa de natación cuando tiene que atravesar el debería de va por encima de la huelga gen conductas jondo trabajan sin Obama Gekko Lloret dos con

Voz 23 28:52 a dos con algunas también

Voz 22 28:55 ojo ha querido hacer ella me han dicho Madrid romano que esta acabarlo edificado

Voz 24 28:58 a vivir que son dos días sábados y domingos desde las ocho de la mañana las siete en Canarias con Lourdes Lancho Cadena Ser de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el

Voz 25 29:09 pero un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 26 29:20 es el faro con Mara Torres los encontramos esta noche a partir de

Voz 11 29:25 a la una y media en la SER

Voz 27 29:28 Cain al Sher cavernas Shelby Waka en ACB cae además es feliz

Voz 28 29:38 oyentes de la cadena ser buena versión hemos hecho verdad el ICANN la versión la letra de Cadena SER Hinkel excepto como tiene las mismas sílabas