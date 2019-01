Matinal SER (05/01/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1024 00:12 hola qué tal buenos días cuál es el precio del poder cuánto tiene que pagar un partido en coste político para no perder la ocasión de gobernar en una comunidad autónoma que será resistido durante décadas al Partido Popular necedad vanos les hacen falta los votos de Vox para desbancar al PSOE en Andalucía y este es el precio que ha pagado bañera hoy el presidente de los populares para escuchar a Pablo Casado comprando como propios argumentos de la extrema derecha sobre la violencia doméstica cierren Comellas

Voz 2 00:39 que las víctimas de otro sexo el otro género también tengan esa protección que se intente limitar las denuncias falsas que se intente delimitar claramente que estas ayudas no sean susceptibles de crear chiringuitos agencias Bing

Voz 4 01:00 crearse de las ayudas la próxima media hora monotipos

dice Manuel Valls en el diario El País que con el nacional populismo no se puede pactar quien fuera primer ministro francés ahora candidato a la alcaldía de Barcelona se desmarca así de Albert Rivera propone un gran pacto a tres pensó habanos para aislar a Vox es lo primero pero hay más noticias de la mañana en la Cadena Ser que ya repasamos van Javier Carrera Javi buenos días

Voz 0866 01:36 qué tal buenos días en Alemania continúa la inquietud por el ciberataque masivo sufrido por cientos de políticos incluida la canciller Angela Merkel así como artistas y periodistas miles de datos como números de teléfono direcciones fueron difundidos a través de Twitter después de un ataque informático del que los servicios de inteligencia han tardado semanas en darse cuenta

Voz 1024 01:54 dos semanas y el cierre de gobierno en Estados Unidos

Voz 0866 01:57 este sábado está previsto que miembros del personal de la Casa Blanca se reúnan con representantes del Congreso para intentar poner fin a la parálisis ayer el presidente Trump mantenía conversaciones según sus palabras muy productivas con el Partido Demócrata

Voz 0866 02:11 pero instantes después aseguraba que podría declarar una emergencia nacional para aprobar la construcción del muro con México el principal escollo para el acuerdo o incluso mantener el cierre parcial durante meses o años

Voz 1024 02:22 en Polonia cinco adolescentes muertas según incendio

Voz 0866 02:24 a las jóvenes celebraban un cumpleaños participando en un juego de escape que tiene como objetivo salir de la habitación en la que se está encerrada utilizando elementos de lógica las circunstancias del incendio se desconocen aunque el ministro del Interior ya ha asegurado que se revisarán las medidas de seguridad en todos los esquemas

Voz 1024 02:41 ROM ya hay al menos cuatro muertos en un barco a la deriva repleto de coche

Voz 0866 02:45 el buque se incendió en el Pacífico mientras transportaba unos tres mil vehículos desde Japón a Hawai la Guardia Costera de EEUU ha rescatado a diez

Voz 0866 02:56 ya más mientras que otra persona continúa desaparece

está comenzando el primer fin de semana verano con la Liga en marcha Iván Álvarez buenos días

Voz 1157 03:02 hola José Antonio buenos días tenemos por delante una maratón de fútbol que comienza con la primera jornada del año la décimo octava del campeonato nacional de Liga que arrancó anoche con dos partidos Espanyol uno Leganés cero Levante dos Girona dos hoy se juegan tres encuentros más por orden cronológico a la una Valladolid Rayo Vallecano a las cuatro y cuarto Alavés Valencia ya las nueve menos cuarto Huesca Betis el domingo jugará en el Real Madrid el Barça y el Atlético los blancos están pendientes de la lesión de Gareth Bale hoy conoceremos el alcance y además dos nombres propios el de Brahim Díaz hoy podría hacerse oficial su fichaje por el Madrid

Voz 1024 03:35 ya en el Barça atentos a ya anclar todo voz central francés de diecinueve años que está muy cerca de fin

Voz 1157 03:41 o por el club azulgrana llegaría gratis en el mes de junio porque termina contrato con el Toulouse y además muy pendientes de la comprometida situación del Reus en un sábado en el que juegan los hispanos su tercer partido en el Torneo Internacional de España

misión meteorológica anuncia que hoy sólo verán caramelos en las cabalgatas de Reyes mapa del tiempo Irene aborta buenos días

Voz 0137 04:00 qué tal buenos días iniciamos la jornada con cielos muy despejados a primeras horas con algunas brumas y nieblas en Galicia la meseta sur y en depresiones del noreste peninsular a lo largo del sábado tendremos intervalos nubosos en zonas del sureste en el Estrecho y en las Islas Baleares el viento soplará con intensidad especialmente en los Pirineos en el Bajo Ebro en el Ampurdán dónde está activado el aviso naranja por fuerte oleaje las olas podrían alcanzar los cuatro metros altura en cuanto a las temperaturas las mínimas continuarán siendo muy frías prácticamente todo el territorio peninsular registrar valores bajo ceros a primeras horas de la mañana en Teruel la mínima más baja con siete grados en negativo el resto el día ascensos significativos especialmente en áreas del Mediterráneo en Canarias el viento traerá Kalima y las temperaturas rozarán los veintitrés grados

sí como no llueve y apenas hace viento en el centro del país en Madrid tenemos la boina encima la boina de contaminación por los vehículos hipo a las calefacciones principalmente por eso el Ayuntamiento de la capital mantiene para hoy por quinto día consecutivo el escenario uno el protocolo anticontaminación no se debe circular a más de setenta kilómetros hora por la M treinta así como por las vías de acceso de salida en el interior de la cuarenta si estamos arrancando un puente festivo puente de Reyes en buena parte el país con huelga anunciada por los trabajadores de la compañía Ryanair para después este puente festivo informa no de Meizoso los servicios mínimos incluyen todos

Voz 0527 05:22 los vuelos a o desde Baleares y Canarias los tres días de la huelga el ocho el diez y el trece de enero también el cincuenta y siete por ciento de los vuelos con aeropuertos peninsulares en que la alternativa implique un viaje de más de cinco horas y el veinticinco por ciento de los vuelos cuando ese viaje sea de menos de cinco horas esos mínimos habrá de aplicar los Ryan era su plantilla directa ya los tripulantes contratados a través de dos agencias externas dos tercios del total según los sindicatos en las huelgas anteriores Ryanair Se adaptó esos mínimos cancelando una parte de los vuelos programados y avisando a los pasajeros afectados a los que ofrecía un vuelo alternativo o la devolución del precio del billete pero no la compensación económica que establece la normativa

Voz 1024 06:16 Juan Ortega para entender mejor el tema de este día no es el PP aunque fue el PP para escuchar al presidente de Vox de campaña hace mes y medio esa voz de Santiago Abascal criticando la actual ley de violencia de género

Voz 5 06:30 pero que no queremos una ley que criminalice al varón yo tengo cuatro hijos dos chicas y dos chicos yo quiero una ley que proteja a mis hijas de la agresiones de la violencia de cualquier maltratador y una ley que proteja a mis hijos de la denuncia falsa de cualquier mujer

Voz 1024 06:45 esto es vox en estado puro mezclando conceptos con la Familia por delante para que parezca que tiene sentido cuando la ley de violencia de género no criminaliza al que eso demuestra que es un criminal protege a las víctimas de la violencia machista de su agresor por cierto para no criminalizar diremos presunto agresor y equipararlo con los casos de denuncias falsas se descalifica se desmonta con datos a nos entrevistamos a que la ratio en Hora Veinticinco a la jueza iban a Redondo que es magistrada de violencia sobre la mujer en Alcalá de Henares en Madrid

Voz 6 07:17 el último año fueron más de ciento sesenta y seis mil denuncias menguado veintitrés denuncias de veintitrés causas por denuncia falsa no es un problema existir existen pero es estadísticamente irrelevante

Voz 1024 07:31 de ciento setenta mil denuncias presentadas veintitrés veintitrés falsas Vox lleva al extremo unos argumentos que ha puesto como condición sine qua non para que Juan Manuel Moreno Bonilla sea el nuevo presidente andaluz y al Partido Popular lo que ha hecho en las últimas horas ha sido allanar el terreno comprando argumentos de Vox como si fueran propios informa Adrián Prado

Voz 0019 07:53 el PP argumenta que quiere que se proteja a todas las víctimas independientemente de su sexo y edad y por eso reclama más garantías para los hombres que han sufrido violencia familiar los niños los abuelos y las parejas del mismo sexo un veinticinco por ciento de los casos según el PP que de esta manera asume también el discurso de Vox sobre las cifras de la violencia machista Pablo Casado

Voz 2 08:11 que no nos vengan con unas cifras ya sabemos que el setenta y cinco por ciento de las víctimas de violencia

Voz 7 08:17 ya en el entorno del hogar son mujeres

Voz 2 08:21 pero también sabemos que hay un veinticinco por ciento de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres

Voz 7 08:26 en especial niños ancianos

Voz 2 08:30 pero también parejas homosexuales que tienen problemas con su otra o compañero o compañera el líder

Voz 0019 08:36 de los populares asegura que el cambio en Andalucía se va a producir a pesar de que el PSOE lo quiera truncar echándole sala cara a las cifras de las víctimas de la violencia de género un asunto por cierto que no han abordado los secretarios generales de PDI Vox ambos han acordado reunirse el próximo martes para seguir negociando en el partido ultra creen que este es un paso importante en el camino hacia la voluntad de cambio en Andalucía ya hacen un llamamiento a Ciudadanos para que también participe en esta reunión

Voz 1024 09:01 Ciudadanos dice que se niega a negociar con Vox hice Cinia el acuerdo firmado con el PP para permitir el cambio en Andalucía pero el Mater igual de negociación que está encima de la mesa es demasiado sensible como para que el Gobierno Nacional Gobierno de Madrid no reaccione y eso es lo que va a ser el partido en el poder llevar este asunto al Congreso lo recordamos con Inma Carretero

Voz 0806 09:21 el PSOE quiere reunir cuanto antes la semana que viene esa comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género para que el Partido Popular y Ciudadanos expliquen si están dispuestos a sacrificar en función de sus acuerdos con Vox las medidas pactadas en las Cortes por lo pronto los socialistas entienden que Pablo Casado está asumiendo el discurso de la ultraderecha al hablar de violencia doméstica Hinault de violencia machista Rafael Simancas es portavoz adjunto del grupo socialista

Voz 8 09:48 tienen que decirnos dónde están o están con las mujeres y el ocho de marzo o están con Vox Irineo franquismo no se puede estar en los dos sitios a la vez no se puede soplar y sorber a la vez

Voz 0806 10:00 para que se celebre esa reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento en el mes de enero es inhábil el PSOE está recogiendo firmas de los diputados necesita ciento setenta y seis que es la mayoría absoluta de la Cámara

Voz 1024 10:11 no mientras en Andalucía pecio Habanos sigue negociando siguen perfilando cómo será ese primer gabinete de Moreno Bonilla se presunto primer gabinete Moreno Bonilla de Sevilla informa Ester Rodríguez

Voz 0137 10:22 ha sido uno de los primeros avances en las conversaciones

Voz 0592 10:25 es sobre la estructura del Gobierno andaluz que mantienen representantes de ambas fuerzas políticas que marchan por buen camino según afirma la secretaria general del PP andaluz Loles López el Gobierno de la Junta de Andalucía cuenta actualmente con trece consejerías número que se verá reducido si el candidato de los populares es es investido presidente el día diez el jueves la presidenta del Parlamento andaluz Marta Bosquet realizará la ronda de consultas para poner cara al candidato o candidata a la presidencia por otro lado las negociaciones entre ambas formaciones siguen avanzando para concretar la estructura del futuro gobierno en Andalucía en torno a Vox la parlamentaria socialista andaluza Soledad Pérez reclama al PP que no cambie la seguridad de las mujeres en Andalucía por sillones demandó

Voz 1024 11:15 al debate antiguo que se suma hoy Manuel Valls en las páginas del diario El País como les contábamos en portada este matinal Cadena SER quien fuera primer ministro francés actual candidato a la alcaldía de Barcelona propone un pacto de Estado a tres entre PSOE PP y Ciudadanos para aislar a la extrema derecha dice seis barcas y del partido Albert Rivera que precede gobernar como estamos con dándoles con el PP en Andalucía gracias a los votos de Vox en un artículo titulado La crisis el paradigma socialdemócrata escrito a medias con el ex diputado socialista César Giner Valls tacha de irresponsables dice a los populares cada vez más ventrílocuo de la extrema derecha es textual la cita veremos detrás del terreno de las opiniones el mentideros político cuando tenemos más datos como es apuntábamos al inicio de este relato datos para explicar mejor lo que Vox trata de dibujar toda vez que en nuestro país superamos ya ese debate de la violencia doméstica Israel los que existe en concreto un grave problema una lacra que desde hace años llamamos violencia de género así lo prefieren violencia machista lo explicamos una vez más con Adela Molina

Voz 0137 12:18 los datos del Poder Judicial dejan claro que las mujeres sufren más la violencia en la pareja y que es una violencia específica para empezar hay más mujeres asesinadas que hombres entre dos mil ocho y dos mil dieciséis el último año en el que hay datos comparables hubo quinientas cincuenta y cuatro asesinadas un ochenta y ocho por ciento frente a sesenta y siete hombres que suponen el doce por ciento Esas son las víctimas mortales pero Miguel Lorente ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género subraya que son sólo la punta del iceberg

Voz 6 12:43 entonces Bosch aproximadamente unas seiscientos mujeres según la macroencuesta que sufren violencia cada año en dos mil diecisiete los juzgados especiales

Voz 0137 12:51 todos condenaron a casi diecisiete mil hombres por violencia de género frente a sesenta y ocho mujeres se presentaron más de ciento sesenta y seis mil denuncias contra hombres mil trescientas contra mujeres y sobre denuncias el último dato desde dos mil nueve se han presentado en España más de un millón doscientas mil por violencia de género según datos de la Fiscalía sólo en noventa y seis casos sea condenado Mujeres por denuncia falsa un cero coma cero cero ocho por ciento el porcentaje sube hasta el cero coma cero uno si tenemos en cuenta otros treinta y cinco casos en tramitación

Vox está amortizando como puede la docena de escaños conseguidos en el Parlamento andaluz Óscar García buenos días

Voz 1645 13:28 hola buenos días un resultado autonómico que tendrá un

Voz 1024 13:30 el reflejo en el resto del país como también vaticina el último sondeo del CIS

Voz 1645 13:34 si este CIS nos deja varias conclusiones la principal es que mantiene la victoria para el PSOE y a Vox les sitúa ya con la fuerza leve eso sí pero suficiente como para poder entrar en el Congreso la segunda posición la mantiene el PP la tercera ciudadanos y cuarto Unidos Podemos y sus confluencias de momento la izquierda sigue ganando sobre la derecha pero la derecha poco a poco alcanzando la sobre Vox decíamos podría entrar en el Congreso pero este CIS no le da ni mucho menos la misma repercusión que ha tenido en el Parlamento andaluz donde consiguió doce diputados es cierto que esta misma encuesta predijo que sólo tendría uno Cantabria Castilla La Mancha y La Rioja son los caladeros de Vox sobre los líderes el mejor valorado sigue siendo Pedro Sánchez pero no llegan al cuatro Le siguen al

Voz 0137 14:17 era Pablo Casado Los peor valorados son

Voz 1645 14:20 con Alberto Garzón Pablo Iglesias

Voz 1024 14:25 sintonía de matinal Cadena Ser el sábado a las siete de y catorce seis y catorce de la mañana en Canarias y del Exterior Alemanía que aún se pregunta cómo ha podido sufrir uno de los mayores ciberataques de su historia hoy la prensa germana se muestra preocupada por la vulnerabilidad dice vulnerabilidad digital de la democracia es la crónica de Victoria García

Voz 1460 14:45 los hackers han publicado miles de datos de políticos y de celebridades que incluyen números de teléfono direcciones pero también algunos documentos altamente confidenciales como tarjetas de identidad información de tarjetas de crédito también se publicaron noticias privada fotos de vacaciones y los datos fueron distribuidos como un calendario de Adviento por una cuenta de Twitter anónima ahora ya blanqueado la Oficina Federal de la canciller Merkel niega que se haya filtrado ningún tipo de información delicada

Voz 1157 15:14 de brindis a Queiroz y Bob

Voz 1460 15:17 más allá del número de teléfono de la Cancillería algunas cartas de tinte poético decía el portavoz todos los partidos con representación parlamentaria menos el ultraderechista Alternativa para Alemania se han visto afectados por las filtraciones periodistas cantantes youtubers de actores están en la lista de personajes pirateados

Voz 1024 15:35 en Estados Unidos el presidente valdrán parece cómodo con el cierre parcial de la Administración con Shut down que acaba de cumplir hace una hora dos semanas así como con gobernar por decreto aunque no tenga el apoyo parlamentario a sus políticas Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 1157 15:49 la rueda de prensa discurría por la monotonía de los motivos reiterados hasta el infinito para construir el muro con México cuando un periodista le ha preguntado si se había considerado invocar su poder para declarar una emergencia nacional saltarse la necesaria aprobación del Congreso y construir así el muro han aquí Hicham confesaba que sí que lo ha pensado y que podría hacerlo si quisiera algo lo que por cierto no todos los constitucionalistas están de acuerdo así que no necesita la aprobación del Congreso al insistir periodista en la que se quiere va cancha no podemos invocar una emergencia nacional por la seguridad de nuestro país defendía el presidente no lo hecho podría hacerlo pero San dice prefiere dar una oportunidad a las negociaciones incluso ha amenazado con expropiaciones a propietarios de tierras por las que pasaría su muro todo ello tras la segunda reunión de esta semana con congresistas republicanos y de croatas para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al cierre parcial de Gobierno de la que ha salido un equipo negociador que continuará trabajando este fin de semana una reunión en la que según ha declarado el demócrata Chuck Schumer ha confirmado más tarde el propio presidente Eric y el pasado verano y hubo que ir Chan Chan ha amenazado con aunque puede durar incluso años cierre parcial mantiene sin sueldo a ochocientos mil trabajadores federales contratistas del Gobierno que según los demócratas el presidente mantiene secuestrados por el muro que según donan huella están de acuerdo con lo que está haciendo

Voz 1024 17:17 desde Brasil nos llega la protesta masiva bajo el lema el color no tiene género después de que la nueva ministra de la Familia de Amar es Alves dijera que con la llegada de sonar al poder

Voz 9 17:27 mal no fue muy duro el Cirio

Voz 1 17:35 zanjó se iniciaba una nueva era

Voz 1024 17:37 horas ir en la que los niños visten de azul y las niñas es Rosa estamos viendo en las redes sociales miles de fotos de hombres vestidos de rosa iré mujeres lucieron sus prendas el color azul desde Brasil informa France llevaron Francho adelante

Voz 1645 17:50 saludos pues entre algunas medidas polémicas y algunos problemas de coordinación interna el equipo de gobierno de Jay revolucionario arranca su mandato generando estupefacción entre una parte de la población brasileña después de que su nueva ministra de Mujer Familia derechos humanos la pastora evangélica de Alves haya aparecido en un vídeo en las redes sociales visiblemente exaltada proclamando que Brasil ha entrado en una nueva era en la que los niños se visten de azul las niñas se visten de rosa cuestionada por el canal Globo News Alves dijo no arrepentirse Vera frase Illa justificó de esta forma

Voz 1157 18:27 lo que quise decir es que vamos a respetar

Voz 3 18:29 la identidad biológica de los niños es un nuevo momento fue una metáfora

Voz 1645 18:34 las reacciones en las organizaciones de psicólogos educadores en las redes sociales no se hicieron esperar con un auténtico aluvión de criticas de quiénes ven en las palabras de Alves una muestra más de la deriva reaccionaria que Brasil puede tomar en los próximos cuatro años

Voz 1024 18:55 bueno de veinte estamos a sábado víspera de Reyes cinco de enero de dos mil diecinueve cuatro años después la crisis de los refugiados es una realidad nunca acabó sólo va cambiando de escenario lo que les contamos hoy doce tenemos en la situación en el norte de África muy cerca de nuestro país desde Tánger informa Sonia Moreno

Voz 10 19:15 Argelia reforzará la presencia militar en su frontera sur para impedir la entrada de inmigrantes fundamentalmente procedentes de países árabes a los que vincula con grupos yihadistas según el responsable de emigración del Ministerio de Interior hacen Kazim y llegan a través de rutas controladas por grupos armados y pueden suponer un riesgo para la seguridad El País estas personas habían llegado a Argelia tras transitar por Turquía Jordania Egipto Sudán Níger O'Malley con pasaportes sudaneses falsos dijo que Azimi el Gobierno argelino tomó la decisión de cerrar la frontera con Malí Níger horas después de que la Liga argelina para la defensa de los derechos humanos anunciara que cincuenta migrantes la mayoría sirios pero también yemeníes y palestinos habían sido deportados a Níger a finales de año Argelia mantenido sus relaciones diplomáticas con Siria durante la guerra

Voz 0137 19:57 no necesitan visado para entrar al país

Voz 10 20:00 más acogió a cincuenta mil refugiados en los últimos años por motivos humanitarios

Voz 1 20:09 siempre esta crisis de los refugiados

de lo que pasa en el mundo en nuestra página web en Cadena Ser punto com en medio minuto los deportes

ya está en marcha la primera jornada liguera Iván Álvarez buenos días

Voz 12 21:08 comenzó anoche hola José Antonio buenos días

Voz 1157 21:10 son dos partidos la victoria del Espanyol en Cornellà uno cero contra el Leganés con el solitario gol de Borja Iglesias el empate a dos entre de Girona Morales y Coke Andújar marcaron para los granotas por tuya Luis García anotaron los tantos catalanes ambos Levante Girona suman veintitrés puntos uno más tiene el español que pone fin a una mala dinámica de seis derrotas con según divas en Liga el Leganés por su parte se queda con diecinueve digital que ganas teníamos de que volviese el fútbol en España hoy se disputan tres encuentros en Primera División el primero del día a la una en el José Zorrilla Valladolid Rayo Vallecano por la tarde el Alavés que todavía no ha perdido en casa recibe a un Valencia que busca la segunda victoria consecutiva Se juega a las cuatro y cuarto Mendizorroza ya las nueve menos cuarto de la noche objetivos enfrentados en El Alcoraz entre el Huesca y el Betis no hay partido a las seis y media de la tarde hoy cinco de enero para que los niños y niñas puedan ir a la cabalgata de Reyes tranquilamente con sus familias hoy sábado conoceremos el alcance de la lesión de Gareth Bale no ha entrado con buen pie el galés en el nuevo año que estará en principio entre diez y quince días de baja se perderá seguro el partido de mañana contra la Real Sociedad quién sí estará en el Bernabéu es un ex canterano y actual defensa txuri urdin firma Diego Llorente el empate su respuesta anoche en El Larguero no yo te digo yo creo que siempre

Voz 14 22:32 hay que firmar la victoria está claro que es un gran equipo el Real Madrid y en su casa pero uno de nosotros sale al campo para firmar al Patten este este nadie dio sí que es verdad que pues no vamos a ser tontos sería un buen resultado pero pero a lo mejor la intención de ganar y empezar el dos mil diecinueve con la mejor de las acciones

Voz 1157 22:52 el Real Madrid Real Sociedad mañana a las seis y media de la tarde un Real Madrid que por cierto hoy podría hacer oficial el fichaje de Brahim Díaz el domingo también juega al Barça que visita al Getafe a las nueve menos cuarto de la noche y en el club azulgrana es noticia al mercado información de nuestros compañeros de Radio Barcelona el Barça está a punto de cerrar el fichaje de Jean Clair Toby Bou central francés de diecinueve años que llegaría gratis en el mes de junio porque termina contrato con el Toulouse más noticias del mercado de fichajes el Sevilla está interesado en Álvaro Morata no es una operación sencilla pero los hispalenses van a preguntar al Chelsea cuál es la situación actual del delantero español Pablo Machín estaría encantado con su llegada

Voz 1894 23:32 los números dicen que es un futbolista importante a nivel mundial cuando estuvo en el Real Madrid y sobre todo en la Juve pues demostró que es un gran goleador hasta en la selección española yo no voy a contar nada que que todos vosotros no sepáis país porque es un jugador suficientemente conocida

Voz 1157 23:51 el que va a salir en este caso el Huesca es Rubén se médico que no cuenta para Francisco y regresará al Villarreal cuando se resuelva sucesión en el submarino amarillo también son noticia Sansón y Roberto Soriano que se marchan cedidos al Bolonia italiano cerramos dos mil dieciocho informando sobre la delicada situación del Reus y comenzamos dos mil diecinueve de la misma manera

Voz 1119 24:13 muy

Voz 1157 24:15 el club catalán tiene sólo doce jugadores con ficha del primer equipo y el juez de disciplina de la Liga ha suspendido los derechos del Reus pero el obliga a jugar es decir el club puede fichar pero no dar de alta a sus jugadores la AFE ha solicitado que se suspenda el Málaga Reus de mañana hoy conoceremos la decisión que toma el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol pero lo más normal es que se juegue el partido y sobre los sueldos cobrarán los jugadores lo que les debe el club David Aganzo presidente de la fe

Voz 15 24:43 se lo ha prometido Javier Clemente se impusieron que venga de darle delante de ellos y con una persona importante la Liga si lo ha dicho sin ha dicho hoy me gusta las cosas malas que vamos a confiar en la palabra de de Javier y esperemos que que lo tenían ningún nivel

Voz 1157 25:00 Aganzo en El Larguero dejamos el fútbol turno para el polideportivo comenzamos por el basket anoche se cerró la décimo sexta jornada de la Euroliga con una victoria contundente más XXXII del Barça nueve siete seis cinco ante Darussafaka y una derrota ajustada al la del Baskonia nueve seis ocho siete en su visita al líder Fenerbahce en balonmano los hispanos continúan con paso firme en su preparación para el Mundial anoche ganaron a Polonia y hoy se enfrentan a Bielorrusia a las cuatro de la tarde en el Torneo Internacional de España que se está disputando en Palencia y además solo queda un día para que comience el rally Dakar dos mil diecinueve contaremos todo el deporte como siempre desde la una de la tarde en Cannes

a las siete y veintisiete de la mañana seis de veintisiete de la mañana en Canarias al cierre repasamos con Javier Carrera las tres noticias que debe saber a esa hora para levantarse o acostarse bien informadas

Voz 0866 26:56 el presidente del Partido Popular Pablo Casado hace suyos los argumentos sobre Violencia de Género de la formación ultraderechista Vox apostando por la equiparación de víctimas y alertando sobre supuestas denuncias falsas de mujeres en Alemania miles de políticos artistas y periodistas han sido víctimas de un ciberataque que ha revelado datos como sus números de teléfono o sus direcciones personales y en Estados Unidos se cumplen catorce días del cierre parcial del Gobierno Trump no descarta declarar una emergencia nacional o mantener la situación durante meses hasta que los demócratas aprueben la creación del muro con México

la otra gracias Javier Carrera y Daniel Lara en la producción y con Carlos Higueras David Nieto al frente de la técnica que comienza el cine en la SER con las con María Guerra y con Pepa Blanes actualizamos en media hora en A vivir que son dos días sin Pino con Lourdes Lancho les hablo Piñero hasta entonces que pasen una muy buena mañana sí

Voz 0527 27:55 matinal Cadena SER

Voz 1645 27:57 se Antonio Piñero

