Matinal SER (06/01/2019)

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana siete en Canarias

Piñero hola qué tal buenos días noche larga para muchos en este día de Reyes una jornada especial también aquí en la radio con noticias a esta hora con la cultura de la Hora Extra y media y en una hora A vivir que son dos días de hecho quedan dos días de descanso de vacaciones navideñas para la inmensa mayoría oyentes hoy que los niños son los protagonistas has nos detenemos por un minuto en el regalo que se ha nevado en las últimas horas una docena de pequeños los doce niños y niñas que han sido rescatados en aguas el mar de Alborán y que están sanos y salvos en puerto seguro nueve en Motril la cosa Granada y el resto en Almería se ha jugado la vida a bordo de seis pateras en las que viajaban total de trescientas cuarenta y cinco personas cuarenta y cinco son mujeres muchas de ellas embarazadas las últimas han llegado hace cinco horas a las tres de la madrugada agotadas creadas después de haber estado sabe cuánto tiempo viajando para llegar a nuestro país porque la mayoría son de origen subsahariano de países que están más allá del desierto del Sáhara que han recorrido más de tres mil kilómetros quizá cuatro mil en sabe Dios cuántos días cuantas semanas cuántos meses y entre ellos como decimos estos doce niños con la ilusión de haber llegado hasta aquí este es el regalo informativo que nos ha dejado esta noche de Reyes domingo seis de enero hay más noticias de la mañana en la SER que repasamos

Voz 3 01:34 con Javier Carrera Javier buenos días qué tal buenos días

Voz 0866 01:37 antes francés Emmanuel Macron rechaza los actos violentos de este sábado durante la jornada de protestas la octava consecutiva de los chalecos amarillos y al mismo tiempo insta al diálogo a los manifestantes unas cincuenta mil personas secundaron la protesta en todo el país

Voz 4 01:51 seis en París volvieron los disturbios al más grave el que obligó a la evacuación del ministro portavoz continua el cierre del Gobierno de Estados Unidos

Voz 0866 02:01 la reunión entre el vicepresidente Mike Pence y los demócratas finalizó en palabras de Trump sin muchos avances mientras el presidente sigue presionando a la oposición con mensajes a través de Twitter el último una foto suya con el mensaje The world is coming el muro está llegan

Voz 0866 02:19 según publica hoy la prensa británica la primera ministra estaría buscando más tiempo para obtener concesiones de la Unión Europea y asegurarse la aprobación del acuerdo en el Parlamento la votación estaba prevista para la semana que comienza el catorce de enero

Voz 1024 02:31 el Gobierno lleva la Fiscalía el vídeo del PP en el que desea la muerte de Pedro Sánchez

Voz 0866 02:37 las imágenes grabadas por un humorista difundidas por los populares a través de Twitter muestran a un padre y a su hijo leyendo una carta a los Reyes Magos en la que se bromea con el fallecimiento del presidente el PP retiró el vídeo y pidió disculpas pero el Ejecutivo ha decidido consultar si sería constitutivo de delito en el Vaticano

Voz 1024 02:54 evita inmiscuirse dice la exhumación de Franco

Voz 0866 02:57 el nuevo portavoz del Papa Francisco asegura que no tiene nada más que añadir a la posición ya expresada por la jerarquía romana la Santa Sede no se opone al traslado pero considera que es un asunto que sólo concierne a la familia del dictador a las autoridades ya la Conferencia Episcopal

Voz 5 03:13 en los deportes el primer domingo de liguero del año

Voz 1024 03:15 juega en Liber de en Getafe segundo contra tercero en Sevilla Paco de buenos días queda algo

Voz 6 03:20 los días el Barcelona visita el Coliseum Alfonso Pérez a partir de las nueve menos cuarto buscando una victoria que le mantengan el liderato al final de la jornada pero con un empate también le valdría al conjunto de Ernesto Valverde para terminar como primer clasificado en solitario vuelven a la lista Sergi Roberto y mal con debuta Jason el central Colombia antes a las cuatro y cuarto de la tarde se juega el gran partido de la jornada tercero contra segundo en el Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla Atlético de Madrid vuelven Banega Sarabia Navas en los andaluces en el Atlético Saúl hará de lateral izquierdo ante la ausencia de Filipe Lucas Hernández a las seis y media el Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu buscando recuperar la cuarta plaza tenemos fútbol desde las doce del mediodía con el partido entre el Eibar y la Real Sociedad en tenis Roberto Bautista se proclamó ayer campeón del torneo de Doha tras derrotar a Berdych en la final por dos a uno y en baloncesto hoy se juega toda la jornada quince en la Liga Endesa ACB

Voz 1024 04:20 huraño más los Reyes Magos merecen toda nuestra admiración porque han repartido ilusión esta madrugada con temperaturas bajo cero en buena parte del interior de la península el domingo amanece con una treintena de provincias con avisos activados por heladas sobre todo pero también por fenómenos costeros en Cataluña y en Baleares mapa del tiempo buenos días

Voz 0605 04:38 buenos días en esta mañana de Reyes saldrá el sol en prácticamente todo el territorio peninsular el tiempo será estable aunque con alguna niebla en los valles de Extremadura el interior del País Vasco y en Galicia los cielos estarán despejados durante todo el domingo sólo algunas nubes destacables en el País Vasco y en el noreste de Navarra el viento soplará con intensidad en los Pirineos en el noreste de Girona el bajo Ebro y en Menorca si hablamos de las temperaturas serán bastante frías para esta época del año heladas generalizadas en la meseta norte llegando a los cinco grados bajo cero en León o Teruel las máximas bajarán durante la jornada también por debajo de los diez grados en el Cantábrico y en el Alto Ebro para terminar en Canarias continuará la calima y las temperaturas serán agradables por encima de los veinte grados

Voz 1024 05:22 bueno en resumen tenemos el día por delante para que bien abrigados los más pequeños de la casa pueda jugar en la calle con los regalos porque un año más lleno de noticias cuando son las ocho y cinco de la mañana siete cinco de la mañana en Canarias hoy tenemos que confesar que los reyes son los niños

Voz 1024 05:54 hoy todos compartimos la ilusión de los más pequeños porque alguna vez nosotros también tuvimos ese brillo en los ojos también dormíamos nerviosos después de la cabalgata alguna vez nos levantamos dando un salto de la cama y teníamos las zapatillas

Voz 5 06:07 llenas de caramelos da igual el tiempo que haya pasado en cierto modo hoy todos volvemos a ser por un minuto como niños

Voz 8 06:16 bueno había o no había dinero para Reyes Magos majos sabe lo que yo me acuerdo una naranja se que fíjate

Voz 9 06:26 perdona una muñeca que no había tenido nunca muñeca y recuerda que me las hubo juntando mi madre por fondas de tabletas de chocolate y me hizo muchísima ilusión

Voz 10 06:36 una cartucho era con pistolas de eso de lo este con un chaleco veinticinco

Voz 11 06:41 con veinticinco pesetas que me dejó mi madre en tapado y no ha sido un tratado de moda de la tarde

Voz 8 06:46 los mazapanes como regalo de Reyes eso cuando yo era niña

Voz 12 06:50 una muñeca cuando yo tenía seis años y tengo ochenta y cuatro fíjate

Voz 1024 07:01 en la Cadena SER llevamos por bandera un lema que nos encanta Ningún niño sin juguete suele más solidario que la antena de la radio suena en catalán Cap nen sense Georgina el maratón radiofónico de Catalunya que ha finalizado pasaban las tres de la madrugada Radio Barcelona Paul rumbo

Voz 13 07:21 treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco euros es la segunda mayor recaudar

Voz 1071 07:25 son de la historia de este programa un dinero que irá destinado a que en tan sólo unas horas más de diez mil niños y niñas de Barcelona reciban sus regalos de Reyes el objeto más codiciado de esta cincuenta y dos edición ha sido una portada original de dibujante de cómic Ibáñez por la que se han pagado tres mil cuatrocientos euros y ha estado en liza hasta el último minuto del programa entre dos oyentes que iban empujando el uno contra el otro mil ochocientos euros es lo que se ha pagado por un disco firmado del ex concursante de Operación Triunfo Alfred Ivo un par de botas de Leo

Voz 1778 07:54 ah sí mil seiscientos por unas del delantero del Espanyol Borja Iglesias han sido ocho horas y media de programa especial por el que han desfilado varios invitados actuaciones musicales ni con el estudio de esquí de Radio Barcelona siempre lleno hasta la bandera de público

Voz 1024 08:09 creyese han puesto las botas pero entre un uno

Voz 5 08:12 hay un uno y medio por ciento menos que el año pasado según los datos que maneja la Confederación Española de Comercio las épocas de rebajas haga ampliando tanto en el tiempo que están afectando a este pequeño y mediano comercio en Hora catorce ayer el vicepresidente de este colectivo Pedro Campo se refería en concreto al último fenómeno al fenómeno que arrastra el Black Friday

Voz 14 08:32 no es un periodo basura especiales se veinticuatro horas y aquí desgraciadamente pues ha convertido en en una semana quince días cuando no ya en el adelanto de la campaña de Navidad lo cual es totalmente nefasto esa adelantar unas ventas con unos márgenes mucho más reducidos y al final las cuentas resultados a final de año pues en las que se reflejaba entonces tensos que estamos hablando

Voz 1024 08:53 estamos hablando del comercio en general porque el sector del juguete espero haber hecho en agosto con esta campaña de Reyes un año más informa Daniel Lara

Voz 15 09:01 el sector del juguete espera un crecimiento en las ventas del dos por ciento en la línea de los últimos años es durante la Navidad cuando se realizan la mayor parte hasta el cuarenta por ciento de las ventas anuales dentro del catálogo de juguetes cuatro de cada diez utiliza algún tipo de tecnología José Antonio Pastor ex director de la Asociación de Fabricantes de Juguetes

Voz 0176 09:17 de la tecnología disponible siempre ha sido una bajo de inspiración rajó este información para aumentar la capacidad de juego de los productos y una medida que unos los niños los que tienen reproduciendo lo que menos el a través del juego imitar ese comportamiento todos los adultos que los que lo rodamos no

Voz 15 09:37 el uso de juguetes electrónicos lleva a los niños a estar más tiempo metidos en casa según un estudio de la Universidad Complutense el setenta y cinco por ciento del tiempo de juego se realiza en entornos cerrados y esto afecta de manera irremediable al desarrollo de la empatía la colaboración y la resolución de los problemas como unos cuenta Silvia Álava psicóloga infantil

Voz 16 09:52 yo creo que es importante el que los niños recuperan por asistieron al jugar al aire libre sobre todo los jugar con otros niños pues me aprendizaje que es fundamental luego para la vida para vivir de habilidades sociales

Voz 15 10:05 una de estas fórmulas para cambiar la forma en que juegan los niños no es la propone Kim fundador junto a Eva de las tiendas de juguetes creativos jugó ya punto com vemos a mí

Voz 17 10:13 es que normalmente vienen de un tipo de juego más dirigido entonces les al principio les cuesta un poco más porque están más acostumbrados a que el juguete a todo el veamos el trabajo y el niño lo que surge del básicamente es la necesidad jugar de forma libre y autónomo entonces lo que necesita son materiales que no le diga cómo tiene que jugar

Voz 15 10:38 otra de las conclusiones del estudio es que sólo el diez por ciento de los niños encuestados reconoce sus padres como compañeros habituales de juego además a la mayoría de ellos les gustaría pasar más tiempo con sus

Voz 1024 10:47 eres el debido respeto también podríamos decir lo mismo de los jóvenes que pasan cada vez menos tiempo que sus mayores porque no levantan la vista del móvil la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en riesgo la Fundación Anar propone la firma de un contrato entre hijos y padres sobre el buen uso del teléfono crónica de Sonia Ballesteros

Voz 1913 11:05 el objetivo es que el móvil sea una herramienta útil Hinault motivo de disputa familiar un peligro para conseguirlo la Fundación ANAR propone que los padres entreguen el smartphone de regalo junto a un contrato que tendrán que leer y firmar las dos partes

Voz 5 11:17 es por el presente contrato nosotros tus padres queremos hacerte entrega de tu primer teléfono móvil a cambio pedirte que hagas un buen uso de él

Voz 1913 11:27 el documento que se puede descargar en la web de la Fundación ANAR ha sido elaborado por psicólogos y contempla pautas elementales como marcar horarios vigilar las fotos que se comparten

Voz 18 11:36 tienes que tener cuidado con las fotos que suba saber redes sociales o comparta a través del móvil no dar datos personales necesitamos que con prendas que dar datos personales tuyos

Voz 19 11:47 a algún miembro de la familia puede ponernos en riesgo

Voz 1913 11:50 hoy el acoso online Téllez el teléfono

Voz 19 11:53 móvil para dañar a ninguna persona esta funda

Voz 1913 11:55 son que trabaja con niños y adolescentes en riesgo recomienda que no se lleve el móvil al colegio y que respondan siempre sede ya vamos al Nobel siete de cada diez niños tiene móvil los pedagogos no lo rechazan pero insisten en que les enseñemos a utilizarlos bien

Voz 13 12:09 primero con el ejemplo porque si bien a los padres pegados a la pantalla no el contrato que valga

Voz 1024 12:17 bueno hay porque los nativos digitales realmente no existe manías ya ahora viven rodeados de pantallas pero hay que enseñarles a utilizarlas lo que los niños ya ahora viven rodeados de coches pero hay que enseñarles a conducir incluso conducir patinetes eléctricos bueno y usted qué le pide para este año a los Reyes Magos

Voz 8 12:35 no hay trabajo y si no hay trabajo salud Sannum una notoria mejor tengo cuatro hijos y cuatro nietos salud pero todos mis hijos de lotería para ayudar a pagar la hipoteca feliz feliz no olvida nada más

Voz 1024 12:52 ocho y trece de la mañana siete de la mañana en Canarias sintonía de matinal Cadena Ser el día de Reyes hoy todo depende del sorteo del Niño que reparte setecientos millones de euros en premios el primer premio está dotado con dos millones euros doscientos mil euros al décimo y este año con una gran novedad igual que en el gordo estarán exentos de pagar impuestos todos los primo inferiores a los veinte mil euros todavía está por cierto a tiempo de comprar algún décimo están a la venta hasta las diez de la mañana nueve en Canarias esos dos era como siempre a mediodía podrán seguirlo aquí en la antena de la radio en la Cadena SER a la misma hora estaremos pendientes de otro acontecimiento el de la el el que ocurre cada año a esa misma hora en el Palacio Real informa María Manjavacas

Voz 1444 13:36 a mediodía en el Palacio Real Felipe VI junto a la Reina Letizia presiden la Pascua Militar este año en principio ya se los Reyes eméritos que sí estuvieron el año pasado por su ochenta cumpleaños a su llegada en el patio de Armas el Rey pasará revista a una compañía de la Guardia Real y ya después en el interior en el Salón del Trono serán los disc cursos del Rey de la ministra de Defensa Margarita Robles que se estrena en este acto junto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska la Pascua Militar supone la inauguración oficial del año castrense durante este acto se enmarcan ir definen las prioridades y la política militar y de defensa del Gobierno esta es la quinta edición que Felipe VI preside desde que está en la jefatura del Estado

Voz 1024 14:23 esa es la primera gran cita con políticos del año en Madrid y en los corrillos se va a hablar a buen seguro de asuntos que están abiertos el penúltimo el fallido tuit de propaganda publicado ayer por la cuenta del Partido Popular mensaje que bromeaba con acabar con la vida del presidente Pedro Sánchez el tuit que ya está borrado no tenía ninguna gracia y la Fiscalía va a ser la encargada de investigar además si esto fue un delito resumen de julio Guerra

Voz 1153 14:48 un vídeo de un humorista compartido por el PP en el que indirectamente lo notan indirectamente le desean la muerte al presidente del Gobierno español a Pedro Sánchez

Voz 10 14:56 Queridos Reyes Magos Mi cantante preferida era Amy Winehouse mi actor favorito era Robin Williams baste sólo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es

Voz 1153 15:10 Pedro Sánchez los socialistas han contestado a través de Twitter diciendo que afortunadamente los partidos políticos están para algo más que para desear la muerte al presidente del Gobierno el PP ha eliminado el vídeo de su cuenta de Twitter pero los socialistas creen que el partido de Pablo Casado ha llegado a un punto inadmisible de descalificación del adversario aunque los eran vestir de humor ha asegurado el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos en la red social dirigentes socialistas de numerosas comunidades autónomas también han mostrado su solidaridad con el presidente como Guillermo Fernández Vara que dice que se ha cruzado una línea muy peligrosa Javier Lambán que ha hablado de miseria moral del Partido Popular o Patxi López que califica de muy triste ver a la oposición recurriendo a las tácticas más rastrera las el Partido Popular ha pedido perdón por haber compartido este vídeo el Ejecutivo de Sánchez por su parte ha decidido trasladarlo a la Fiscalía General del Estado para conocer si es constitutivo de Delhi

Voz 1024 16:05 bueno en el capítulo de acontecimientos políticos lamentables también incluimos que seguimos arrastrando la compra del PP de Casado de argumentos de la extrema derecha sobre la violencia machista todo para que Vox acabe apoyando la investidura de Moreno Bonilla como nuevo presidente andaluz la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo lo considera un paso atrás son declaraciones a la agencias

Voz 20 16:24 esta es una línea roja que nadie puede pasar que nadie puede conceder en ningún tipo de negociación política que nadie puede desde una minoría en un autonomía imponer al resto de la mayoría de las leyes y de los acuerdo constitucional en este país

Voz 1024 16:41 a dos días de que Casado se reúna con Abascal Ciudadanos recuerda a los populares que ya han firmado un pacto con ellos y que no piensan revisar ni una coma de ese acuerdo alcanzado

Voz 21 16:50 eso que hemos firmado es lo que por parte de ciudadano sí tuya el programa de gobierno que aplicaremos si al final investido

Voz 13 16:59 como esperamos vale

Voz 1024 17:00 bueno Calvo fue hablar de Franco al Vaticano en otoño pero vamos a cerrar el primer fin de semana del año con la momia de Franco en el Valle de los Caídos cuatro días después de que supiéramos que el prior de la Abadía negado facilitan el acceso para que sean exhumados los restos del dictador la patata caliente ha vuelto a la Santa Sede que dice lavarse las manos con este asunto Poncio Pilatos corresponsal en Roma Joan Solés él

Voz 0946 17:23 vaticano se reafirma en su declaración de la Secretaría de Estado de la Santa Sede de octubre pasado y preguntado al respecto el nuevo portavoz de Francisco Alessandro quiso aquí ha comentado que no tenían nada que añadir el traslado de los restos del dictador Francisco Franco es asunto que concierne a la familia a las autoridades de España y a la Conferencia Episcopal España la el Papa o la jerarquía romana no se oponen y aconsejan que las tres partes alcancen un acuerdo pero no es competencia del Vaticano decidir sobre el traslado ni el nuevo lugar de entierro según indicó el secretario de Estado el cardenal panorama hace dos meses el portavoz de Francisco ha reiterado que no tienen nada que añadir a esta posición de la Santa Sede que de momento parece

Voz 13 18:05 este e inamovible de Roma a París

Voz 22 18:10 después en el acto

Voz 3 18:11 ocho el octavo sábado consecutivo de protestas de los chalecos amarillos el presidente francés Emmanuel Macron

Voz 1024 18:17 a twitter esta noche una vez más una extrema violencia se desató contra la República a quienes cometen estos actos se han olvidado de la esencia de nuestro pacto cívico la justicia triunfara todos deben volver así para empezar a diario los manifestantes llegaron a atacar esta vez en el ministerio de Relaciones con el Parlamento francés lo que acabó provocando la evacuación del portavoz del Gobierno galo corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 18:40 los que han acudido han sido más violentos como prueban las hogueras que han encendido delante de las embajadas de Suecia

Voz 13 18:46 además de numerosas

Voz 0390 18:48 los moto Si patinetes en lugares muy céntricos de dañar el mobiliario urbano en el muy turístico barrio de San Jermaine incluso a una barcaza del Sena ha sido también incendiada ya hacia las catorce horas se produjeron los primeros incidentes en las proximidades de la Delegación del Gobierno al borde del Sena cerca de la Asamblea Nacional en otra ciudad desde Francia se produjeron diferentes altercados el número de manifestantes en conjunto se eleva a unos cincuenta mil según la cifra corregida al alza a última hora de la tarde el Gobierno del presidente Emmanuel Macron recordamos ha cedido en muchos puntos a las demandas de los chalecos amarillos con medidas sociales ya excepciones fiscales que superan ya los once mil millones de euros

Voz 1024 19:29 ocho y veinte de la mañana siete veinte de la mañana en Canarias en medio minuto los deportes

Voz 1024 20:21 segundo y tercero de la Liga Barça Athletic Sevilla de buenos días

Voz 23 20:25 qué tal buenos días a partir de las nueve menos cuarto el líder el Barcelona visita al Getafe antes Real Madrid Real Sociedad Sevilla Atlético de Madrid desde las doce el Eibar Villarreal

Voz 6 20:41 el Barcelona de Ernesto Valverde visita esta noche el Coliseum Alfonso Pérez para medirse al Getafe el conjunto culé busca una victoria que le asegure terminar la jornada como líder precisamente Valverde el entrenador es protagonista en la previa hablando sobre su

Voz 24 20:57 duro bueno yo tengo contrato con el con el club al final de temporada que decidir tanto el club como extrema suelen dar eso yo pues el poder seguir siempre ha habido buena sintonía entre entre nosotros y con esa idea

Voz 6 21:08 el central colombiano Jason Murillo debuta en una lista con el Barça vuelven Sergi Roberto ir mal con antes a las seis y media el Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu buscando recuperar la cuarta plaza el conjunto blanco viene de empatar ante el Villarreal sobre ese tropiezo habla Solari en la previa

Voz 25 21:27 ningún equipo te regala nada y todos tienen talento para hacerle daño cualquiera que tampoco hay que subestimar los empates evidentemente que queremos ganar queremos ganar todos los partidos pero la competición está abierta a los resultados

Voz 6 21:39 dar el Vell será la principal ausencia en el Real Madrid el atacante galés estará fuera entre dos y tres semanas tras sufrir una lesión muscular el pasado miércoles precisamente en ese encuentro ante el Villarreal en el estadio de la cerámica el gran partido de la jornada se disputa en el Ramón Sánchez Pizjuán entre Sevilla y Atlético de Madrid tercero contra segundo desde las cuatro y cuarto de la tarde ayer Simeone preguntado sobre el futuro de Diego Godín

Voz 26 22:04 sabes lo que pienso club saben lo que pienso lo que creo que tanto el Atlético de Madrid están tangos

Voz 13 22:10 cuando mejores formas

Voz 26 22:12 ya he para cada uno para que se alimente

Voz 6 22:16 ahora el partido Saúl volverá a hacer de lateral izquierdo Lucas Filipe Diego Costa Eagle son son baja en el Sevilla Gabi mercado Franco Vázquez Sébire en el partido por sanción pero vuelve Navas Sarabia Banega además tenemos fútbol desde las doce con el partido entre el Eibar y el Villarreal ayer Valladolid cero Rayo Vallecano uno Huesca dos Betis uno la primera victoria del Huesca como local en primera división y Alavés dos Valencia uno otras este último partido el entrenador del Valencia Marcelino se quejaba del estado del césped

Voz 27 22:48 en lo que a las nueve de la mañana se sabía cómo estaba el campo para llegar a las cuatro estar medio campo helado quiero dejar claramente que no es excusa porque estaba para los dos equipos igual vimos a los jugadores que parecían bailarinas intentando no caer antes que jugar al fútbol

Voz 6 23:00 en Segunda División jugados ayer Extremadura tres Alcorcón cero Sporting de Gijón uno Zaragoza dos para hoy Almería Mallorca Deportivo Lugo Osasuna Cádiz Nástic Córdoba Málaga Reus y en la Liga Iberdrola primera división femenina el Atlético de Madrid es más líder tras derrotar tres cero al Athletic hoy el Barça buscará ponerse a un punto ante el España al margen del fútbol sólo quedan unas horas para que comience la edición número cuarenta y uno del Dakar diez días de competición en Perú con el inicio y el final en Lima cuarenta pilotos españoles tomarán la salida repartidos en cuatro categorías en tenis Roberto Bautista se proclamó ayer campeón del torneo de Doha tras derrotar a Berdych en la final por dos sets a uno tras su victoria se pasaba por Carrusel deportivo

Voz 0503 23:50 la semana fantástica creo que desde que llegué a que aloja el primer día me sentí estarán buena se me encontraba bien físicamente con ganas de competir la verdad que que la semana ha sido una semana inolvidable

Voz 6 24:02 y en baloncesto hoy se juega toda la jornada quince en la Liga Endesa ACB el líder el Barça Lassa visita al San Pablo Burgos a partir de las seis de la tarde ya a las siete y media derbi madrileño para el segundo clasificado Estudiantes Real Madrid

Voz 1024 24:17 hemos llegado a las ocho y veinticuatro de la mañana siete y veinticuatro de la mañana en Canarias ya vinieron los Reyes Magos en la radio hemos estado toda la madrugada incomunicación con Pablo González que hoy hace de portavoz del cuerpo técnico de pajes reales

Voz 28 24:38 Sus Majestades de quieren agradecer a por mí que se acostaron temprano para poder tenemos tiempo de repartir los regalos los Reyes Melchor Gaspar y Baltasar irán pronto a descansar pero antes quieren recordar a todos que que portarse bien desde hoy para poder recibir los regalos del año que viene

Voz 1024 24:54 pues sí así que no hay tiempo que perder Nos queda un minuto para contarles que con Javier Carrera al menos tres noticias que deben saber a esta hora para seguir abriendo regalos bien informado

Voz 0866 25:03 un total de trescientos cuarenta y cinco personas entre ellas doce niños han sido rescatadas este sábado cuando viajaban a bordo de seis pateras en aguas del mar de Alborán todas encuentran en buenas condiciones ya han llegado a los puertos de Motril y Almería además el Gobierno traslada a la fiscalía el vídeo difundido por el PP en el que un humorista le una carta a los Reyes Magos deseando la muerte de Pedro Sánchez los populares retiraron el vídeo y pidieron disculpas al Ejecutivo y en Estados Unidos sigue el cierre de gobierno o seguirán las reuniones pero el encuentro de ayer entre el vicepresidente y los demócratas finalizó sin muchos avances según Trump que sigue presionando para que se apruebe el muro comer

Voz 1024 25:39 erramos Ramos matinal con Javier carrera hay Daniel a la producción y con Carlos Higueras biznieto al frente de la técnica información más en cuatro minutos cultura en la SER La Hora Extra con Javier Torres analizamos en media hora en A vivir que son dos días con Lancho hasta en doce que pasen una mañana muy especial

