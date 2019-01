Matinal SER (12/01/2019)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 3 00:11 hola qué tal buenos días son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno pero además van a blindar derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro del que algunos en estos días están teniendo bastante en hostales

Voz 0137 00:30 como insinuar PP Vox sin utilizarlas

Lula esos partidos los que usted me habla en la próxima media media hora ve noticias vamos a hablar como decía la ministra portavoz Isabel Cela de las cuentas públicas presentadas por el Gobierno enseguida sacamos la hoja de cálculo que tienen al detalle ya en cadenaser punto com aunque el foco sigue puesto en que estas cuentas necesitan de una suma

Voz 0861 00:50 la suma de escaños que de momento no

Voz 1024 00:52 sale Quero se suma la derecha huelga apuntarlo así que todo depende de los socios de Pedro Sánchez lo que decidan los independentistas pero sobre todo de lo que decidan en Unidos Podemos Noelia Vera portavoz

Voz 1268 01:04 no no parece suficiente el acuerdo está firmado ya necesitamos que se cumpla íntegramente si no lo haces no quedará otra que hemos elecciones desde luego a lo mejor hay que plantearse otro tipo de de gobierno más progresista

Voz 2 01:18 mi más real no

Voz 1024 01:21 miremos donde miremos da la impresión de que todo pasa por una eterna precampaña electoral Carlos Sevilla buenos días

Voz 4 01:27 qué tal buenos días Pablo Casado apuesta por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida como candidatos a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de mayo el presidente del Partido Popular ha elegido a dos personas de su máxima confianza como la actual vicesecretaria de Comunicación del Partido y el portavoz de los populares en el Consistorio madrileño en una decisión que ha causado malestar en el Gobierno regional por haber rescatado la candidatura de su presidente Ángel Garrido

Voz 1024 01:50 el FBI investigó si Donald Trump trabajó en secreto para Rusia

Voz 4 01:54 publica hoy el diario The New York Times la agencia de inteligencia estadounidense estudios si la decisión de TRAM de despedir al anterior director del FBI James Come responde a una una acción deliberada a favor de los intereses rusos la noticia Se conoce a pocas horas de que el país alcance el cierre de gobierno más largo de su historia veintidós días de suspensión administrativa

Voz 1024 02:11 les israelíes han lanzado esta noche un ataque con misiles en Damasco

Voz 4 02:14 según la televisión oficial los proyectiles provocaron daños en un almacén del aeropuerto internacional de la capital siria la ofensiva coincide con la retirada de tropas estadounidenses en el país anunciada por tram de forma inesperada hace tres semanas que deja en el aire la situación en que quedarán sus aliados kurdos sobre el terreno

Voz 1024 02:29 dimite un directivo español de Nissan por la investigación abierta al ex presidente de la compañía

Voz 4 02:34 José Muñoz era directivo el director ejecutivo de rendimiento de Nissan y responsable de sus operaciones en China el directivo renuncia al cargo tras las informaciones que apuntan a que podría verse salpicado por el caso que investiga las supuestas irregularidades del ex presidente de la automovilística japonesa detenido desde hace casi dos meses

Voz 1024 02:51 ha fallecido a los cincuenta y nueve años el editor Claudio López Lamadrid han sufrido un infarto en Barcelona

Voz 4 02:56 director de Penguin Random House era considerado uno de los más importantes de la primera generación de editores tras la llegada de la democracia durante más de cuarenta años vivió la transformación del oficio

Voz 3 03:06 sí poco antes eso sólo lo que es la profesión el oficio grado de siglas metía degeneración

Voz 1825 03:11 natación López Lamadrid fue editor de grandes autores

Voz 4 03:14 entre ellos los premios Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Orhan Pamuk VS Naipaul

Voz 1024 03:18 este fin de semana estamos ya cruzando el ecuador de la Liga deportes esto Gonzales buenos días

Voz 1825 03:23 hola buenos días jornada diecinueve que ya tiene un resulta del Rayo cuatro Celta dos que aprieta las cosas y mucho trabajo hoy a la una Leganés Huesca a las cuatro y cuarto Valencia Valladolid se juega su futuro Marcelino seis m y Alavés Girona veinte cuarenta y cinco Villarreal Getafe para mañana el partido del líder Barça Éibar además del Betis Real Madrid Athletic Sevilla Atlético de Madrid Levante en cuanto al mercado de fichajes tres movimientos en las últimas horas Munir y el central Webber llegan al Sevilla y Cesc Fábregas abandona la Premier el Chelsea desembarca en el Mónaco además Mundial de balonmano primer partido y primera victoria para España XXXIII veintitrés frente a Bahrein y en la Euroliga esto triunfo del Barça sobre Panathinaikos del Baskonia contra Herbalife Gran Canaria hoy al

Voz 1024 04:03 yo les sumamos las lluvias por el norte mapa del tiempo aborta bueno sí

Voz 0137 04:06 hola buenos días iniciamos este fin de semana con cielos nubosos y precipitaciones en el norte de Vizcaya y el norte de Navarra las lluvias a lo largo del día se irán extendiendo al resto del Cantábrico el Alto Ebro e incluso los Pirineos en el resto del territorio predominará el cielo despejado a primeras horas con algunas brumas y nieblas en el área del Estrecho y el litoral de Alborán la cota de nieve irá ascendiendo hasta ubicarse por encima de los mil metros y el viento volverá a soplar fuerte en Pirineos en el Ampurdán y en las Baleares avisos amarillos por temperaturas mínimas en zonas de León Zamora parte de Aragón el sur de Lleida Barcelona Girona así como en áreas de Ciudad Real Albacete Valencia y en el norte de Andalucía pero el frío irá remitiendo a partir de hoy y las temperaturas ascenderán de forma generalizada doce grados de máxima en la capital de siete en Valencia o catorce en Baleares aquí cierto está activada la alerta amarilla en la costa de la isla de Menorca por fuerte oleaje y en Canarias predominarán los intervalos de nubes altas y las temperaturas serán templadas llegando los veinte grados

Voz 1024 05:07 así despierta ese sábado doce cero a las siete y cinco son las seis y cinco en Canarias hasta y media en punto noticias José Antonio Piñero buenos llegamos al final de la primera semana política hábil en nuestro país que marcó el anuncio del presidente Sánchez el martes a la agencia Efe la presentación de los presupuestos ya que el apoyo parlamentario a un claro pero para qué

Voz 1722 05:29 para que España avance continúe avanzando continuó avanzando en política social continuó avanzando en crecimiento económico continúa avanzando en la creación de empleo en la dignidad laboral unos presupuestos cargados de sentido común y cargados también de valores sociales que hacen falta en nuestro país

Voz 1024 05:45 bueno ya podemos traducir esas palabras en números Hacienda quiere subir cinco mil millones los impuestos para así poder ingresar veinte mil millones más un gasto social que será de un cincuenta y seis por ciento dedicado en concreto a los dependientes y mujeres víctimas de violencia machista es una subida general del uno coma seis por ciento de las pensiones un aumento del diez por ciento en las becas y como ya había anunciado ya les hemos contado una subida del veinte por ciento del salario mínimo lo ampliamos todo con Nieves Goicoechea

Voz 1468 06:11 se trata de redistribuir la riqueza que las clases medias y bajas recuperen el escalón que perdieron por la crisis económica en expresión de la ministra de Hacienda María Jesús Montero que rechaza tajantemente la bajada de impuestos por esta razón

Voz 5 06:24 no no puedo dejar de advertir que quienes propugnan una carrera fiscal a la baja en realidad están defendiendo el fin de la igualdad de oportunidades la desaparición del estado del bienestar como garante de los derechos de la ciudadanía

Voz 1468 06:41 Se reduce la el IVA a productos de higiene femenina a medios de comunicación y libros digitales se permite dedicar parte del superávit a los ayuntamientos para promover educación infantil pública de cero a tres años y aumenta de cinco a ocho semanas el permiso de paternidad

Voz 1024 06:57 estas son parte de los datos que les contamos ampliamente en nuestra página web en Cadena Ser punto com pero la presentación de estas cuentas públicas es hasta este punto un acto más político que ejecutivo porque hoy debe pasar el trámite parlamentario IS no está tan claro como enseguida vamos a recordarles y es clave en un año electoral de municipales y autonómicas ido europeas en mayo después del panorama de pactos que ha dibujado el escenario en Andalucía y con la sombra permanente de un adelanto de las generales para ese mismo mayo para un súper Domingo Inma Carretero buenos días

Voz 0806 07:28 buenos días el Gobierno se empeña en trasladar que estas cuentas devuelven derechos que están diseñadas para que la clase media pueda superar el escalón que descendió con la crisis son según la ministra María Jesús Montero unos presupuestos necesarios para el conjunto del país is suficientemente atractivos para que reciban el apoyo de los grupos catalanes al P de Katy Esquerra Republicana de Cataluña el Gobierno sigue diciéndole que no tiene intención de incluir en la negociación ningún elemento extra presupuestarios sí que van a respetar el criterio que estableció el Estatut para que Cataluña reciba un porcentaje en inversiones equiparable a su aportación al P

Voz 5 08:04 may be evidentemente el Gobierno contempla el respeto al Estatuto de Cataluña no como una contrapartida para nada lo contempla en cumplimiento estricto de la ley porque creemos que hay que cumplir con aquellas disposiciones que se establecen en leyes orgánicas como son los estatutos de autonomía para Cataluña para otra comunidad autónoma

Voz 0806 08:24 Andalucía y Valencia son las otras comunidades con disposiciones estatutarias parecidas en este caso incorporan los criterios de población a la espera de conocer el reparto definitivo el Gobierno tendría que conceder un dieciocho por ciento de inversiones a Cataluña otro dieciocho a Andalucía y un once por ciento a Valencia

Voz 1024 08:40 bueno pero como les decía vamos con las sombras políticas de estos presupuestos que a juicio de Podemos no obedecen íntegramente al acuerdo firmado en octubre con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Moncloa Noelia Vera portavoz

Voz 1268 08:52 no nos parece suficiente el acuerdo firmado ya necesitamos que se cumpla íntegramente si no lo haces no quedará otra que irnos elecciones ir explicarle a los españoles y a las españolas que desde luego si quieren un cambio político real una agenda social justicia social encima de la mesa desde luego a lo mejor hay que plantearse otro tipo de de gobierno más progresista ir más real no

Voz 1024 09:15 bueno es la visión sombría de uno de los apoyos grandes el Gobierno de Sánchez lo ven todo mucho más negro los partidos en la oposición pura y dura Pablo Casado PP José Manuel Villegas C's

Voz 6 09:26 es una propuesta letal para los intereses de la economía española es una propuesta egoísta partidista sectaria innecesaria e irresponsable e irreal que España que los España

Voz 7 09:37 no les tenemos que vivir e la humillación de que lo que debería ser el interés general de los españoles lo de que lo que deberían ser las políticas

Voz 8 09:47 no únicas que ayudarán al interés de España lo estén decidiendo en Waterloo en señor huido de la foto

Voz 0861 09:54 Alicia pues si en efecto el futuro parlamentario esto presupone

Voz 1024 09:57 estos depende también en buena medida de lo que acaben votando los independentistas dos partidos independentistas catalanes es interesante comprobar el minuto y resultado de esa opinión porque lo que defendió esta semana el verde Torra difiere pero que opina ahora el ex president Puigdemont Radio Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 10:13 el presiden Torra aseguraba este miércoles con toda la contundencia que Esquerra y el PP Cat ni siquiera tramitarán los presupuestos a no ser que Sánchez formulara una oferta en materia de referéndum pero hoy su predecesor Carles Puigdemont le venía a decir que esto no es cosa del Guber

Voz 1825 10:26 los honor pondrá toda la voluntad

Voz 4 10:29 argumenta pues dramón que la tramitación o no depende

Voz 1673 10:32 era de los grupos en Madrid Miguel Cubero el Parlament como mucho pueden opinar al respecto donde parece que hay algo más de consenso por lo menos en las declaraciones públicas es en rechazar los Presupuestos en la votación final sin no hay movimientos para resolver la crisis territorial la situación de los presos

Voz 9 10:48 si por su postura hasta son gonna Esquerra hoy ha reunido a su ejecutiva en Ginebra donde reside Marta Rovira desde allí pero

Voz 1673 10:55 Aragonés ha advertido que si los presupuestos son la segunda vuelta de la moción de censura Pedro Sánchez tendrá que ofrecer motivos suficientes dice él para que Esquerra le permita alargar la legislatura hasta el dos mil veinte

Voz 1024 11:06 bueno un minuto seguimos hablando de políticas pero antes un apunte más en la economía porque trabajo quiere elevar la edad real de jubilación hasta los sesenta y cinco años y medio para dentro de casi treinta años para dos mil cuarenta y ocho la Seguridad Social pretende incentivar el retiro tardío o penalizar con más cotización a que lo haga antes informa Rafa Bernardo

Voz 1762 11:25 el Gobierno recoge el guante que le lanzó esta misma semana la aire fin dice que coincide con su diagnóstico a largo plazo es conveniente que aumente la edad real de jubilación sin que para ello haya que tocar la edad legal es que la edad de jubilación legal esta ahora en sesenta y cinco años y ocho meses e irá subiendo año a año hasta los sesenta y siete años en dos mil veintisiete tal y como dispuso la reforma de dos mil once sin embargo la edad la Real a la que la gente se jubila es mucho más baja está por debajo de los sesenta y tres años el objetivo en el que coinciden Gobierno haya airean es que para dos mil cuarenta y ocho en treinta años la edad real sea de sesenta y cinco años y medio para ello fuentes de la Seguridad Social aseguran que estudiarán con agentes sociales y grupos políticos medidas voluntarias y obligatorias de prolongaría en de la vida laboral aprovechando dicen estas fuentes que los trabajos son cada vez menos penosos y que elementos como la automatización favorecen carreras más largas pero también estudiarán Marcos de retiró flexibles según los sectores por ejemplo permitiendo la jubilación anticipada a cambio de más cotización medidas en todo caso para el largo plazo para el corto también en línea con aires el Ministerio va a analizar qué gastos que ahora paga la Seguridad Social deberían pagarse con impuestos y así sanear las cuentas del sistema para lo que ya hay prevista una primera reunión con los agentes sociales la semana que viene

Voz 1024 12:37 seguimos con los políticos con los protagonistas políticos en la mañana sábado a las siete y trece seis siete de la mañana en Canarias esta es la voz a escuchar de la secretaria de Comunicación del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso sobre la posibilidad ya confirmada de que ella Martínez Almeida formaran el tique de los populares para seguir al frente de la Comunidad de Madrid para recuperar el Ayuntamiento de la capital

Voz 10 12:58 en el caso de José Luis Martínez Almeida creo que podría ser perfectamente candidato no sólo por lo que se lo merece sino porque el nivel político que que representa en el mío hombre ya después de tantos nombres ya me lo tomo abruma porque digo hombre después de tantos nombres ya siendo portavoz del partido me tocaban el me hace gracia que soporta

Voz 1024 13:16 ingenio ante las cámaras de Telemadrid que ese cumplía hace apenas no llega doce horas repasamos los motivos de la elección directa de Pablo Casado en la crónica de María Jesús Güemes

Voz 0137 13:25 el líder del PP eligió a Ayuso ya Almeida porque son personas de su confianza en Génova dicen que son los suyos de siempre los que estuvieron con Casado cuando presentó los avales para optar a las primarias de su partido desde el principio los que le apoyaron cuando anunció que iba a enfrentar a Santamaría y Cospedal así les quiso recompensar además nos cuentan que él desea apostar por una nueva generación de políticos otro modelo dejar atrás el pasado prefiere gente joven con discurso liberal conservador que no tenga problemas en pactar con Vox que combata el populismo defendiendo los principios y valores del PP sin complejos eso es lo que tenía en mente y así fue cómo al volver de su viaje a Asturias casado llamó por teléfono a sus fichajes ellos aceptaron y entonces tuvo que convocar a Garrido le pidió que fuera Génova debía decirle en persona que iba a prescindir de sus servicios todo en el último minuto porque mañana será el acto de proclamación la primera foto que se harán los tres juntos

Voz 1024 14:20 no todo ha sido palmadas en la espalda en las últimas horas en la sede de la calle Génova número trece Radio Madrid Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 14:26 sí qué tal buenos días Se augura una batalla bastante cruenta en el PP de Madrid porque en un sector no ha sentado nada bien los candidatos elegidos la decepción es máxima nevados total en un sector sobretodo próximo al Gobierno madrileño hay cargos muy importantes dentro del partido que hemos dicen que la dirección nacional del Partido Popular nueva tratar como se merece Ángel Garrido sobretodo porque asumió el difícil encargo de suceder a Cifuentes ilustre además sin turbulencias estos dirigentes utilizan una expresión taurina para definir el trato que ha recibido Ángel Garrido dicen que ese tratado como desecho de tienta son las reses que son apartadas porque nueva en la calidad necesaria para criar toros bravos y acaban sacrificando hasta reses para carne bueno el margen de este tipo de comparaciones hay veteranos dentro el PP que nos confirman que las diferencias ideológicas entre Garrido y casado han sido determinantes para que al final el líder nacional del Partido Popular no haya apostado finalmente por el actual presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 1024 15:30 para entender esta primera página política de año hay opiniones para todos los gustos como que el PP de Casado ha salido reforzado de la victoria cierra en Comillas de los populares en Andalucía una visión que no comparte Susana Díaz que en las últimas horas se confirmaba como el líder de la oposición allí reaccionan Andalucía este Rodríguez

Voz 0592 15:47 no está en su vocabulario tirar la toalla la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones Susana Díaz descarta marcharse se quedará liderando la oposición en el Parlamento andaluz y hasta quiere presentarse a las próximas elecciones Lo justifica aduciendo que lo hace por responsabilidad la candidata más votada afirma que el nuevo gobierno nace como un pato cojo apoyado en dos pactos que traerá mucha inestabilidad a la comunidad por su parte el delegado del Gobierno que Andalucía Alfonso Gómez de Celis dice que está en su derecho pero Le aclara Susana Díaz que el futuro del partido lo van a decidir los militantes estaba

Voz 11 16:30 ya preparados para cuando decidan hacer elecciones evidente que queremos volver a ganar la digo que estamos preparados porque ya no dieron ayer que en cualquier momento teníamos elecciones así que desde el primer minuto

Voz 12 16:41 vamos a estar preparado para volvernos a presentar el futuro del PSOE de Andalucía pues lo a determinar sus más de cuarenta mil militantes son más de cuarenta mil afiliados y afiliadas lo determinarán por tanto lo que terminaremos todos nosotros eh entendiendo a través del diálogo del debate de la reflexión

Voz 0592 17:00 la presidenta de la Junta en funciones promete que el traspaso de poderes será ejemplar y pide respeto para todo el personal de la Administración autonómica

Voz 1024 17:11 bueno él que separa escuchar cómo despachó la portavoz del Gobierno el primer escándalo de dos mil diecinueve relacionado con las grabaciones del ex comisario José Manuel Villarejo contratado como hemos adiós esta semana por el que fuera presidente del BBVA Francisco González para obtener información sobre los intentos de compra del banco preguntan a Isabel Cela si el Ejecutivo está investigando el caso y Asier responde

Voz 13 17:33 en relación a la primera cuestión es decir que efectivamente esto no ha sido objeto precisamente de análisis eso sí en el Consejo de Ministros pero seguro que el ministerio correspondiente está haciendo su propio análisis eh que tendremos en breve

Voz 1024 17:46 recordamos en este punto la gravedad de las infracciones recogidas por Moncloa punto com por Confidencial punto com es un resumen de Pedro Jiménez el medio digital revela que Francisco González contrató a Villarejo hasta el año pasado cuando dejó la dirección de la entidad bancaria al ex comisario cobro del BBVA a cambio de espía

Voz 0861 18:02 ahora banqueros periodistas empresarios políticos y lo hizo pinchando teléfonos

Voz 1024 18:05 eso haciendo seguimientos unos trabajos que REF

Voz 0861 18:08 dejaban informes que entregaba al banco uno de esos documentos recogen la supuesta transcripción de una conversación telefónica en la que participan la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega el ex director de la Oficina Económica de Moncloa con Zapatero Miguel Sebastián y un alto cargo del Santander estamos en enero de dos mil cinco En plena ofensiva de la constructora Sacyr para asaltar el BBVA según la transcripción de la Vega comenta que sabe que Emilio supuestamente el entonces presidente del Santander Emilio Botín está preocupado por su tema trasmite le responde de la Vega que ya está hablado y no habrá problemas ese tema sería el caso de las cesiones de crédito por el que la juez Teresa Palacios abrió juicio oral a Emilio Botín aunque la Fiscalía terminó retirando la acusación y remata la conversación Sebastián que dije estamos todos muy nerviosos y el que tiene que estar preocupado es el Calvo término que según la información hace

Voz 1024 18:57 ya referencia González leemos en la portada del país esa mañana por ejemplo que la Audiencia Nacional ya está investigando quien ayudó al ex comisario Villarejo en estas escuchas más de la crónica de tribunales porque el Supremo estudia si puede regular la salida de la cárcel hace una semana en víspera de Reyes del exconseller Josep Rull permiso concedido por la dirección de la prisión para que pudiera ver a su hijo que estaba hospitalizado informó Alberto Pozas

Voz 0055 19:20 el Supremo seguirá examinando el caso cuando reciba toda la documentación decidirá si ha existido algún tipo de infracción por parte de la Administración penitenciaria catalana en el alto tribunal explican que la competencia es del Tribunal Supremo y que ningún otro juez está capacitado para tomar una decisión así y critican que la Fiscalía informase sin ser competente en Hora catorce el juez Ignacio González explicaba una de las claves sin sábado víspera de Reyes era fácil dar con alguien en el Tribunal Supremo

Voz 14 19:45 porque si habláramos de un juzgado de guardia pero siendo el Tribunal Supremo pues era difícil que lo supongo localizar a los miembros del Tribunal Supremo

Voz 0055 19:54 al reconocen que a falta de conocer los detalles la situación sí parecía de urgencia aunque ahora tendrán que estudiar si la cárcel lleve un ers actuó de la única manera

Voz 1024 20:02 José hay también ya está en manos de la justicia la muerte de dos pacientes en las urgencias de los hospitales Santiago de Compostela era después de Año Nuevo recordamos el caso de Radio Galicia con Ricardo Rodríguez

Voz 1817 20:14 las dos muertes se produjeron el pasado dos de enero una jornada en la que se contabilizaron hasta veintinueve pacientes graves en los pasillos a la espera de ser atendido según denuncia Fatima Mercedes

Voz 1762 20:23 has médico del Servicio de Urgencias ya avisó a la G

Voz 1817 20:26 en el hospital e incluso al consejero de Sanidad de la situación de extrema gravedad con decenas de pacientes hacinados sin recibir respuesta finalmente esos dos pacientes dos ancianos que sufrieron un infarto y una isquemia intestinal acabaron falleciendo según Herce ellas su estado de salud se deterioró los pasillos sin recibir un trato adecuado

Voz 15 20:45 llegamos a tener en el pasillo pacientes sin ver hasta veintinueve pacientes graves tres alertas a la Gerencia ir al conselleiro a través del correo yo como delegado de prevención y que podía pasar algo grave hubo cuatro paradas ese día dos de ellas salieron adelante ido ido fallecieron horas después que es la lo que acabo de venir ahora de Fiscalía de poner en conocimiento ir la fiscal abre diligencias informativas penales por este tema

Voz 1817 21:12 la Gerencia del Hospital de Santiago ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido pero asegura que todos los pacientes críticos han sido atendidos en condiciones reconoce en todo caso que ese día la presión asistencial fue superior a la media con la llegada de ochenta pacientes en apenas dos horas

Voz 1024 21:26 sí hemos llegado a las siete veintiuno de la mañana seis XXI de la mañana en Canarias en medio minuto en la SER los deportes

Voz 1825 22:18 tal buenos días mañana juegan la mayoría de los equipos de la zona superior de la tabla hoy por ejemplo se la juegan Marcelino en el Valencia Valladolid ya noches abrió la jornada en Vallecas con una victoria importantísima para el Rayo poco a poco va saliendo del pozo el equipo madrileño ya está con diecinueve puntos los mismos que Athletic y Leganés que ocupan puestos de permanencia todo gracias al triunfo cuatro dos sobre el Celta de Vigo en un partido trepidante de ida y vuelta el hombre más destacado del encuentro Raúl de Tomás que marcó tres goles en el larguero

Voz 19 22:54 más allá de los tres goles pues lo importante era la victoria no hay cita conseguir tres victorias consecutivas es muy difícil en esta categoría hay más como estábamos en bueno pues me refiero un poco mejor el juego que que practicamos era prácticamente al que alcalde hoy lo que pasa que que bueno ahora estamos teniendo fortuna de cara a gol estamos tiene una a la hora de defender y antes no

Voz 1825 23:16 lo que provoca este resultado es que hoy la presión aumente sobre varios equipos a la una Leganés Huesca los pepineros con los mismos puntos que el descenso los oscenses a ocho de la salvación a las cuatro y cuarto Valencia Valladolid los che tres puntos por encima de la zona de peligro y los pucelanos sólo dos las situaciones tan delicada en el Valencia que peligra su técnico Marcelino el asturiano agradece eso sí el hasta el momento apoyo de su director deportivo Mateo Alemán

Voz 20 23:42 no contemplo para mañana otra posibilidad que no sea ganar no he tenido ningún ultimátum del club he tenido desde el primer día que llegué un apoyo absoluto sincero cariñoso y ayer se agradece

Voz 1825 23:54 con a Mateu el apoyo público que nada a mí toros del cuerpo después de lo de Mestalla las seis y media viene el Alavés Girona los vitorianos equipo revelación son los que tienen un sábado más tranquilo ya que son cuartos en zona Champions mientras que los catalanes están cuatro puntos por encima del descenso por último a las nueve menos cuarto Villarreal Getafe el submarino es penúltimo a dos de la permanencia y el conjunto azulón está tan sólo un punto de las posiciones europeas para mañana quedan el Atlético Levante Athletic Sevilla Barça Aybar Betis Real Madrid mientras tanto también se van cerrando varias operaciones en el mercado Munir cambia el Barça por el Sevilla para reforzar la delantera y para la defensa llega al club hispalense el zaguero Webber joven promesa austriaca procedente del Ajax fuera de España tan n movimientos Cesc Fábregas después de más de quinientos partidos en la Premier Se marcha del Chelsea al Mónaco hasta dos mil veintidós en el polideportivo España ya tiene su primer triunfo en el Mundial de balonmano XXXIII veintitrés ante Bahrein en el debut en un partido cómodo para los hispanos uno de los veteranos del grupo Joan Cañellas social

Voz 2 25:04 me ha sido completado el hecho de que desde el mundo graba la victoria nos toman partido fácil y bueno con nuestra un equipo poco desconocido para todos vivimos bueno la verdad es que Víctoria vamos a llamar sin sufrir igual no lo lúcida que la gente te espera al pero ante la victoria ya pensando sino también tenemos un cuadro primero un grupo con bastante complicado y luego los cruces pues

Voz 21 25:29 han hecho

Voz 1825 25:30 sí en la Euroliga de baloncesto el Barça continúa con paso firme ya el sexto después de ganarle setenta y nueve sesenta y ocho al Panathinaikos Pierro viola

Voz 22 25:39 la victoria importante que aparte cogemos el Basilea verás con ellos estamos muy muy vivos tenemos la posibilidad de conseguir esa cuarta plaza quedan muchos partidos pero bueno todo es posible

Voz 1825 25:52 la además el Baskonia se aproxima a los puestos de playoff es noveno ayer le ganó en el duelo español de la jornada ochenta y tres sesenta y seis al Herbalife Gran Canaria siempre hoy empieza una nueva jornada de Liga Endesa con la copa la vuelta de la esquina que contaremos al igual que lo que ocurra en el mundo del fútbol y el resto del deporte en Carrusel desde la una en onda media y aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 1024 27:03 Manuel Cadenas del sábado a las siete veintisiete de la mañana seis veintisiete mañana en Canarias doce de enero tal día como hoy hace medio siglo salía a la venta el primer disco el álbum de debut de una banda británica de leyenda hoy cumple cincuenta años Led Zeppelin

Voz 25 27:23 ah y

Voz 1024 27:52 escuchando S I Can't be se entiende mejor el cabreo de de Zeppelin con la crítica musical de hace cincuenta años cuando calificaban su estreno discográfico como un trabajo de heavy metal hoy contamos en la página web de Matinal SER en Cadena Ser punto com que este cuarteto fundado por el guitarrista Jimmy P

Voz 2 28:10 Cage fue y sigue siendo mucho más

Voz 1024 28:34 no se pierdan el artículo la banda de rock perfecta que afirma Alfonso Cardenal que es el director de sofá Sonoro aquí en la radio en la Cadena Ser con Led Zeppelin al cierre de este Matinal SER recordamos con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber a esta hora para levantarse o quizá para acostarse bien informado

Voz 4 28:51 este lunes arranca la tramitación parlamentaria de los Presupuestos presentados ayer por el Gobierno las cuentas contemplan un cincuenta y tres coma siete por ciento de gasto social y un aumento de la recaudación gracias a la creación de nuevos impuestos a las empresas tecnológicas por transacciones financieras Pablo Casado ha nombrado a Isabel Díaz Ayuso ya José Luis Martínez Almeida candidatos a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid el presidente del Partido Popular apuesta así por dos personas de su máxima confianza en una decisión que ha causado malestar en el Gobierno madrileño por dejar fuera su presidente Ángel Garrido

Voz 28 29:21 y en Estados Unidos según publica hoy el New York Times el FBI investigó investigó si la decisión de Donald Trump de despedir al anterior director de la Agencia James coming respondía una acción secreta deliberada a favor de los intereses rusos en contra de los Unidos que Ramos

Voz 1024 29:35 sedición con Daniel Lara en la producción y con los Carlos Higueras y Nicolás al frente de la clínica llega el cine en la SER con la escrito María Guerra y con Pepa Blanes oros actualizamos la información en media hora ya en tiempo de vivir que son dos días con pino de vuelta les habló Piñero va a ser una buena mañana