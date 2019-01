Matinal SER (19/01/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

matinal y carriles eh

Voz 1024 00:10 quiero hola qué tal buenos días ya está lloviendo en Galicia una precipitaciones que se irán extendiendo por Asturias y por Castilla y León por la mañana que irán ganando terreno prácticamente por todo el país a medida que avance el sábado Eto el fin de semana lluvias y nevadas como enseguida les contaremos sigue nublado barrunta tormenta en el asalto a los cielos de Podemos con la aventura política de Íñigo Errejón con Manuela Carmena en Madrid Pablo Echenique dejaba meridianamente claro aquí en la radio en Hoy por hoy el Antena de la Ser lo que en su opinión debe hacer su todavía presunto candidato a la comunidad

Voz 1662 00:43 es dejar el escaño también espera y bueno pues se vea algo tienes que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí Illa eso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 1024 00:55 también dejó un poco un poco de barro de los zapatos la recuperación de Mariano Rajoy para el inicio de la convención nacional de los populares sólo unas horas después estar en Sevilla a Rajoy en la toma de posesión de Moreno Bonilla como presidente de la Junta quien fuera jefe de Gobierno lanzaba este reproche a la dirección de Pablo Casado

Voz 1487 01:13 no hay que estar en la realidad no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios no es bueno tengo ninguna faceta de la vida política tampoco

Voz 1024 01:27 les contaremos lo que diga incluso lo que matice hoy José María Aznar aunque el sábado a nos deja más noticias que repasamos con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 2 01:35 qué tal buenos días los taxistas de Barcelona se han declarado en huelga y vuelven a ocupar la Gran Vía protestan contra la regulación que prepara la Generalitat sobre las licencias de alquiler de vehículos con conductor el paro comenzó ayer con una manifestación que terminó con nueve taxistas detenidos por atacar varios vehículos trece

Voz 1024 01:50 en total han en Málaga continúan los trabajos para rescatar al pequeño Julen del pozo en el decayó hace seis días

Voz 2 01:56 hoy está previsto que se lleve a cabo la excavación del túnel vertical por el que se quiere acceder a la zona en la que se cree que estaba atrapado el niño de dos años los ingenieros esperan rescatarlo antes del lunes

Voz 1024 02:06 en Méjico al menos una veintena de muertos en la explosión de una toma de clandestina de combustible

Voz 2 02:11 el siniestro que ha dejado también cerca de setenta heridos ha tenido lugar esta madrugada en un conducto de la empresa estatal Pemex situado junto a una carretera del estado de Hidalgo en el centro del país en el momento de la explosión decenas de personas se encontraban en la zona llenando bidones con combustible tras romper el cerco que había instalado

Voz 1024 02:30 el presidente de Colombia reactiva a las órdenes de captura contra los miembros del Ejército de Liberación Nacional en Cuba

Voz 2 02:36 lo ha anunciado esta madrugada después de que la policía atribuyera a esta guerrilla la autoría del atentado que dejó al menos veinte muertos en el jueves en Bogotá dije dice Iván Duque que este ataque rompe cualquier posibilidad de

Voz 3 02:47 para toda Colombia hoy es claro que el ELN no tiene ninguna genuina voluntad de paz

Voz 2 02:57 Duque ha insistido además que Colombia denunciará cualquier país que respaldo permita la presencia de esta organización armada en su terrible

Voz 1024 03:03 de los deportes archivado el caso de la alineación indebida del Barça en la ida de octavos de final de la Copa del Rey el González buenos días

Voz 1680 03:10 hola buenos días el Barça jugará los cuartos de final única de competición decidiese archivar la denuncia del Levante por no haberse presentado en el plazo correspondiente los emparejamientos de esta eliminatoria son Barça Sevilla Real Madrid Girona Getafe Valencia y Espanyol Betis además otro lío judicial el del Reus que debido a sus problemas económicos que la han hecho perderá gran parte de la plantilla no podrá jugar esta tarde el partido correspondiente a la jornada veintidós de Segunda frente a Las Palmas ya que el encuentro ha sido suspendido entre tanto ya está en marcha la jornada veinte en primera anoche se jugó el Getafe cuatro Alavés cero para este sábado tenemos tres partidos masas Real Madrid Sevilla a las cuatro y cuarto en Huesca Atlético a las seis y media Celta Valencia a las nueve menos cuarto además en el Mundial de balonmano primer partido de España en la segunda fase obligados los hispanos a ganar desde las seis de la tarde a la selección de Francia el cerramos gordo

Voz 1024 03:58 va como les decía al principio en el punto final a este invierno seco mapa del tiempo de l'Horta buenos días

Voz 4 04:03 qué tal buenos días iniciamos el fin de semana bajo el paraguas lluvias generalizadas en todo el país que se extenderán de este a oeste a lo largo del día estará muy intensas en Galicia y algo menos probables en la costa mediterránea la cota de nieve desciende de los seiscientos y los ochocientos metros de hecho están activados avisos amarillos por fuertes nevadas por encima de los mil metros en puntos de la sierra de Madrid Serranía de Guadalajara y Cordillera Cantábrica y Pirineos el viento soplará fuerte en áreas del Estrecho el litoral gallego y también en la apurada los termómetros

Voz 1461 04:34 los registrarán valores muy fríos a primera hora de esta

Voz 4 04:36 mañana como los seis bajo cero en Teruel Guadalajara menos cuatro los Pirineos y menos dos en León por lo que habrá heladas generalizadas de cara al mediodía las máximas subirán ligeramente llegando a los quince grados en Aragón los dos en Jaén Canarias no se librará de la lluvia especialmente en las islas de mayor relieve aunque las temperaturas rondarán los veinte grados

Voz 1024 04:57 sí despierta este sábado a las siete y cinco de la mañana hasta las seis de cinco de la mañana en Canarias hasta y media en punto noticias a dos días de que el taxi de Madrid inicia de un paro total e indefinido para que la Comunidad regule los vehículos de turismo con conductor los WC estará la tensión que se vivía este viernes en Barcelona por lo mismo y que acabó de la peor forma con varios detenidos por atacar con golpes Rompiendo cristales vehículos en la competencia resumimos este día de furia desarrolla Barcelona conector Álvarez

Voz 5 05:34 la Generalitat informaba por la mañana sobre la nueva regulación autonómica de WC de Uber Ica hoy Fay los taxistas la consideraban insuficiente y rápidamente se organizaron en una asamblea en el parking de taxis de la T2 del aeropuerto del Prat es un parking enorme que estaba abarrotado de coches allí decidieron convocar una huelga indefinida con una mujer cada estrella llenar la Gran Vía de Barcelona de taxis parados para impedir la circulación por esa vía básica de la ciudad a primera hora de la tarde ya lo habían conseguido y así sigue todavía es una imagen que ya vimos en verano y que se repite ahora casi idéntica pero con más frío pasadas las siete de la tarde algunos taxistas se dirigieron a pie sí a la plaça Sant Jauma para protestar frente al Palau de la Generalitat por el camino se encontraron vehículos WC de V Eric avifauna reventaron los cristales de por lo menos dos quise vivieron situaciones realmente violentas con patadas y lanzamientos de piedra contra estos coches supo nueve taxistas detenidos a raíz de estos ataques es la Guardia Urbana y luego el servicio de emergencias médicas tuvieron que atender al conductor de uno de los vehículos WC atacados le dio un ataque de ansiedad según nos informaron fuentes de la policía barcelonesa después de este ataque que realmente fue muy agresivo dos de los nueve detenidos totales son debidos a este ataque

Voz 1024 06:54 vamos al sur llevamos seis días contándoles lo que pasa en el mundo sin perder de vista las complicadas labores de rescate del pequeño Julen en Totalán los técnicos se ponen manos a la obra con la perforación de un pozo vertical que alcance supere el nivel donde se encuentra el pequeño y esperan conseguirlo dicen a lo largo de este fin de semana ser Málaga Jesús Sánchez

Voz 6 07:16 los técnicos que participan en el rescate de Julen confían en llegar a él antes el próximo lunes a pesar de las últimas dificultades que han surgido con el terreno al encontrar un macizo rocoso de pizarra lo que está ralentizando los movimientos de tierra

Voz 1024 07:29 la idea sigue siendo empezar a perforar el primero de los tú

Voz 6 07:31 en el ex paralelos al pozo al que cayó el pequeño hace ya hoy seis días Ángel García delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga

Voz 7 07:39 sería del este llamada mente duro muy complicado de de mover y de romper ya hemos hablado desde que en condiciones muy favorables condiciones normales de perforación de este tipo de perforación que vamos a hacer se pueden alcanzar en quince horas no aproximadamente el principal condicionante la seguridad de Julen por tanto todos los métodos que sepan utilizar están supeditados a que a que la seguridad de Julen esté garantizada

Voz 6 08:16 así lo explicaba anoche una vez construido el túnel que podría tardar ahora quince horas aseguran empezaría esa última fase el trabajo de los mineros desplazados es Asturias para escavar con pico y pala la galería vertical que llegue hasta el niño

Voz 1024 08:29 sobre el último caso conocido hoy confirmado de violencia machista destaca como saben la reincidencia del asesino de Zaragoza quién mató a su mujer en dos mil tres quién quedó en libertad en dos mil diecisiete en contra del criterio de la cárcel el jueves asesinó a la abogada que defendió con con quien mantenía ahora una relación todo para después el criminal quitarse la vida esto solas inflexiones que hemos recogido en las últimas horas de los participantes ayer tarde de la concentración convocada por colectivos feministas en la capital aragonesa

Voz 8 09:00 de la violencia machista es un flagelo que hay que acabar con él pero tenemos que acabar los todos todos y todas en la sociedad y hay que abordarlo con mucha madurez ICO mucho debate y con mucha responsabilidad

Voz 1024 09:15 la violencia machista que estoy viendo desde

Voz 9 09:17 por otra parte que siempre ha existido pero pues aparte eso escandaloso no tuvimos aquí antes de ayer la semana pasada se hace una semana que no vivimos aquí a concentrarnos no pues por es pues eso es el feminicidio no que está ocurriendo pues en la sociedad

Voz 10 09:33 si quería enseñarle a a mi hija que las cosas se pueden ir consiguiendo poquito a poco y creo que de aquí a unos años esto tiene que cambiar

Voz 11 09:43 para ver si los hombres es mentalizados de que somos responsables y culpables de lo que está sucediendo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad volverá a educarlos en una cultura feminista para cambiar esto

Voz 1024 09:55 el teléfono de atención a las víctimas de los malos tratos en nuestro país es el cero dieciséis el cero uno seis es gratuito y confidencial no aparece en la factura telefónica pero hay que borrarlo de la lista de llamadas salientes Elvira nos dejó también la decisión del Poder Judicial de archivar la investigación abierta al juez Martínez Key por insultar a una mujer a la que acababa de escuchar en un avisa sobre la custodia de sus hijos son documentos Un vídeo al que tuvo acceso esta redacción que tienes y lo quieren recuperar en nuestra página web en Cadena Ser punto com la mujer la víctima de este caso se llama María San Juan

Voz 12 10:26 me siento no haber más indefensa pienso en todas las mujeres que está en una situación peor me indigna que insultara una víctima llamarme bicho hija de puta salga gratis pese a todo a todas las mujeres que hemos vivido en caso de violencia machista no nos queda otra alternativa que seguir confiando en la justicia

Voz 1024 10:51 a las siete y once de la mañana sesión CEO de la mañana en Canarias del sábado con apuntábamos en la portada de este Matinal SER el fin de semana políticos se tiñe de azul PP que es lo único que no cambia en la convención nacional que los populares están celebrando hasta mañana en Madrid han renovado la sintonía que suena como más épica con más triunfal justo ahora que perdieron el Gobierno por sentencia de la Gürtel como todo cónclave político que se precie toca mirar al futuro que es como saben este año electoral informa Adrián Prado

Voz 0019 11:26 en el PP no sólo piensan en las elecciones autonómicas y municipales de mayo el objetivo es volver a la Moncloa esta convención es el punto de partida lo dejaba así de claro Pablo Casado

Voz 0430 11:35 qué va a quedar claro en esta convención es que en España hay sólo dos alternativas o un gobierno de socialistas populistas independentistas aliados con los batasunos o un gobierno liderado por el Partido Popular que vuelva a recuperar la economía española el prestigio internacional

Voz 0019 11:53 mi polvo a salvaguardar el bienestar el PP piensa en el futuro pero no quiero olvidar los logros del pasado de ahí las alabanzas a Rajoy por ejemplo las de Feijóo que destacó la moderación del ex presidente su sentido común y su elegancia a la hora de marcharse Feijoo hizo el primer gran discurso político de este encuentro en el que quiso dejar claro hacia dónde debe mirar ahora el PP también estaremos presente estaremos

Voz 13 12:13 el futuro IES presente y ese futuro lo hemos decidido todos en el mes de julio se llama Pablo Casado ese es nuestro precio

Voz 14 12:22 entre nuestros fruto

Voz 0019 12:24 hoy es el turno de Aznar se espera una entrada triunfal del ex presidente sus palabras generan siempre mucha expectación habrá que ver si al final Casado se va a acercar más al discurso de Rajoy o el de su mente

Voz 1024 12:34 bueno pues recordemos lo fundamental del discurso del ex presidente de Mariano Rajoy recuperado como Liverpool un día tras su abrupta salida de la política vía moción de censura

Voz 1461 12:43 muy buenos Rajoy fue ayer protagonista de la Convención le ovacionaron y elogiaron se llevó muchos piropos el crecido aprovechó su discurso para reivindicar su legado además de para lanzar una puñeta casado eso sí a su manera de una forma enrevesada porque estaba hablando de la Constitución y de los que se la quieren cargar cuando de pronto soltó a esto conviene no

Voz 15 13:03 ver la realidad porque hay un viejo Adagio que nos dicen que la realidad mal entendida siempre acaba pasando su encanto

Voz 1461 13:12 la verdad es que a todos les sonó bien raro hasta que lo retomó mandando de forma bien clara este recado a Génova

Voz 1487 13:18 hemos decía antes hay que estar en la realidad no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios no es bueno en ninguna faceta de la vida política tampoco

Voz 1461 13:31 esto sí que les pareció una crítica dirigida al nuevo líder del PP que aplica las doctrinas de Aznar ya endureció su discurso para aproximarse a Vox

Voz 1024 13:39 bueno estos son los problemas presentes para el PP los pasados están de plena actualidad pasan por el presunto vínculo de su actual portavoz en el Senado con un episodio de las cloacas el Estado María Jesús los tejemanejes del ex comisario Villarejo

Voz 1461 13:53 en el PP creen que el Gobierno quiere boicotear su convención sacando temas de corrupción y lamentan que el nombre de cosidos severa de nuevo envuelto en la operación Kitchen el portavoz del Senado teme que entre los suyos que andan las sospechas y por eso ayer quiso zanjar cuanto antes la cuestión defendiendo así su inocencia

Voz 1555 14:09 no es la primera vez que el señor Villarejo eh vierte acusaciones contra mí eh no solamente medios de comunicación públicos sino incluso en sedes judiciales e pues afortunadamente todas esas declaraciones todas las imputaciones falsas acusaciones del señor Villarejo han quedado siempre nada por la sencilla razón de que no son verdad

Voz 1461 14:31 de todos modos en Génova no se descarta nada sobre su futuro dicen que si se le hiciera caso a Villarejo estarían medio Ejecutivo de Sánchez fuera y que lo único que hay ahora mismo es la declaración de una persona que está en la cárcel pero avisan se actuará si hay hechos probados

Voz 1024 14:44 bueno un extremo al que le ponía voz aquí en La Ser en Hoy por Hoy Andrea Levy

Voz 0392 14:48 bueno pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las personas debe asumir responsabilidades Gallo y los casos que estamos cometiendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gusta mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 1024 15:16 pero seguimos con la política pero recordamos en este punto lo fundamental de la segunda jornada de declaración ante el juez de la Audiencia Nacional sobre esta operación Kitchen de quien fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía según el testimonio de Enrique García Castaño se siguió al ex tesorero del PP Luis Bárcenas pero no para robar documentos crónica de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 15:35 García Castaño reconoció al juez que existió un operativo de seguimientos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que se ejecutó por orden del entonces director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino dijo que era un dispositivo legal de apoyo a la Policía Judicial que investigaba el caso de la caja B del PP y que buscaba testaferros y cuentas de hace unas no para destruir pruebas del PP de Kitchen como tal no existió y que Villarejo su mentiroso y un canalla dijo literalmente García Castaño sin embargo en contra de lo que afirmó el comisario interceptaron documentos que perjudicaban al Partido Popular que nunca llegaron al juzgado ya el operativo de seguimiento será ilegal pues no contó jamás con respaldo judicial

Voz 0744 16:15 la instrucción de este caso se reanuda el lunes

Voz 1552 16:17 con la declaración de nuevo del comisario Villarejo

Voz 1024 16:20 pero como les decía vuelta a hablar de los políticos

Voz 16 16:22 quiero encarnar una nueva presidencia que echa raíces en el amor a nuestra tierra en la conciencia de su riqueza sube y su belleza y también su diversidad

Voz 1024 16:32 después de la toma de posesión de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía que deja contra las cuerdas políticas a su antecesora en el cargo a quién quiere seguir como líder de la oposición usara vías

Voz 17 16:42 que sí que yo sé que debía tener el cariño el apoyo y la colaboración en todo momento

Voz 1461 16:47 en dos mil ha aunque el paro

Voz 17 16:50 para tensión tensión la voladura

Voz 1024 16:52 de puentes entre la dirección de Podemos e Íñigo Errejón tras su anuncio electoral con Manuela Carmena en la Comunidad de Madrid una de las perlas el viernes sonaba por la mañana aquí en la antena de la SER en Hoy por hoy en la voz de Pablo Echenique un divorcio que apuntaló por la tarde Irene Montero

Voz 1662 17:07 yo creo que todo quedó cuarenta es es dejar el escaño también espero a que bueno pues ve algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí ileso supongo que también pesó en su decisión personal

Voz 18 17:24 las entiende y creo que eso es por lo que mucha gente puede sentirse engañada que lo que estaba trabajando desde hace muchos meses de un plan secreto urdido a oscuras con Manuela Carmena para para presentarse por otra formación política entonces si queríamos hablar teníamos que haberlo hecho antes si teníamos todas las posibilidades de hacerlo

Voz 1024 17:39 la crónica política del sábado nos deja un titular más que encontramos en las páginas del diario El País en la entrevista con el presidente de Esquerra Oriol Junqueras en la cárcel el llevarse en Barcelona Llongueras insiste en que la solución en política para Catalunya no puede ser unilateral sobre el apoyo del independentismo los presupuestos de Sánchez Junqueras apunta que el Gobierno puede poner en marcha dice una mesa de diálogo con la Generalitat para buscar salidas políticas apostilla a la cuestión catalana siquiera evitar una enmienda a la totalidad de las cuentas cierren comillas matinal Cadena Ser camino de veinte el Consejo de Ministros nos dejaba la decisión del Gobierno de empezar a acabar con él sobre las concertistas en la frontera con Ceuta y Melilla nos lo cuenta Nicolas Castellano

Voz 1620 18:24 el Consejo de Ministros ha aprobado siete meses después del anuncio de Marlaska el plan para la retirada de las famosas cuchillas de la valla de Melilla son treinta y dos millones de euros financiado al setenta y cinco por ciento de la Unión Europea para la instalación de nuevos circuitos cerrados de televisión del perímetro fronterizo la mejora de la fibra óptica el cambio de los puesto de Beni Enzar y el Tarajal y la sustitución de parte del vallado en las zonas más sensibles el ministro del Interior ha asegurado que las obras

Voz 1680 18:49 estarán concluidas este año sin más concreción

Voz 19 18:52 a determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido de susceptibles de ser atacadas esa serán las que se retiren las vallas se retiren las concertistas ese reto hice coloquen nuevas vallas nuevos medios siempre más seguros vuelva atender a indicar siempre más seguros pero a la vez sin medios eh cruentos

Voz 1620 19:14 te da luz verde también al plan de reforma de los ocho centros de internamiento de extranjeros en base a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la construcción de uno más en Algeciras el

Voz 1024 19:23 quienes les contamos que da ONG Pratibha pero Camps se vio obligada a seguir anclada en el puerto de Barcelona ayer le pasó lo mismo a una ONG vasca rayos a Sebastián Chavarrías

Voz 1315 19:31 permiso denegado los argumentos esgrimidos según fuentes de la un eje son similares a los que ha recibido el Open Arms la imposibilidad de contar con un puerto seguro en el Mediterráneo al que trasladar a los refugiados los abogados de la ONG estudian ahora la resolución de Capitanía para presentar un recurso Salvamento Marítimo humanitario tenía previsto poner rumbo esta misma semana el Mediterráneo en la que iba a ser su primera misión para ayudar en la crisis de los refugiados

Voz 1024 19:59 y en Estados Unidos Donald Trump sigue empeñado en construir un muro con México que bloquee la entrada irregular de personas la falta de acuerdo con los demócratas sobre el presupuesto para construir ese muro ha derivado en un histórico cierre parcial de la Administración que está a punto de cumplir ya al mes tutea Trump que hoy por la tarde hora española hará un gran anuncio sobre este tema y esta madrugada calentaba motores con un vídeo

Voz 20 20:22 huy Award de crueldad de Gleneagles Bride eso de los fritos sede basado en Board

Voz 1024 20:32 que es la asentado con demócratas que comparten su opinión sobre reforzar la frontera sur pero que tiene miedo de admitirlo entre suramericanos quedamos con las consecuencias del atentado en Bogotá en el que murieron esta semana como saben más de veinte personas un ataque que también ha dejado deriva de muerte la negociación de paz con la guerrilla informa Daniel dará

Voz 0744 20:48 tras conocerse que el terrorista pertenecía al Ejército de Liberación Nacional el presidente colombiano ha dicho este viernes

Voz 21 20:54 basta ya señores del ELN con

Voz 0744 20:57 no les dice el presidente Iván Duque ha prometido acabar con los beneficios otorgados en el pasado a esta organización entre ellos el permiso a diez de ellos de permanecer en Cuba

Voz 21 21:07 hoy he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los diez miembros del ELN que integraban la delegada

Voz 0744 21:16 de este grupo en Cuba Iván Duque ha añadido que pondrá fin a las negociaciones de paz con el ELN y que denunciará a aquellos países que respalden o acojan a miembros del Ejército de Liberación colombiano Info

Voz 1024 21:26 mal hacer en medio minuto los deportes

Voz 1024 22:15 vamos a los deportes el Barça jugará los cuartos de final de la Copa Héctor González hola de nuevo

Voz 0019 22:20 qué tal buenos días había clasificado en el campo pero la denuncia del Levante por alineación indebida en el partido de ida del jugador canterano Schumi había puesto en el aire la continuidad en la competición del equipo blaugrana ayer la juez única de competición anunció el archivo de la causa al haberse superado el plazo de cuarenta y ocho horas para presentar la denuncia pero sin pronunciarse sobre si el Barça actuó bien o mal alineando a Schumi en el Ciudad de Valencia

Voz 22 22:50 es que nosotros no tenemos te pregunta si tenemos razón

Voz 1393 22:53 bueno nosotros creemos que la tenemos nosotros entendemos que Schumi podía jugar ese partido tranquilamente hoy no estamos ya discutiendo el fondo de la cuestión al la jueza única del Comité de Competición ha decidido que había un defecto de forma claro cómo era la prescripción

Voz 1680 23:06 Josep Vives portavoz del Barça satisfecho tras conocer la noticia mientras el Levante recurrirá al Comité de Apelación ya agotará todos los recursos jurídicos al alcance de su mano al final el Barça estuvo en el bombo de cuartos de la Copa que dejó los siguientes emparejamientos Real Madrid Girona Getafe Valencia Sevilla Barça y Espanyol Betis los partidos de ida se jugarán entre el martes y el jueves de la semana que viene entre tanto ya ha dado comienzo la jornada veinte de Liga anoche el Getafe goleó cuatro cero al Levante con dos dobletes de Jorge Molina Jaime Mata para situar al equipo madrileño ya con treinta y un puntos a sólo dos de los puestos Champions este sábado se juegan tres partidos el primero a las cuatro y cuarto en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Sevilla con ambos empatados en la tercera plaza a diez de la cabeza en el conjunto blanco Solari recupera Benzema y Courtois aunque sigue teniendo la baja de hombres importantes como Bale o Tony Cross mientras el Sevilla no gana en el estadio madridista desde dos mil ocho pero llega con su once de gala disponibles su entrenador Pablo Machín

Voz 1393 24:05 pero yo prefiero salir goleado pensando que voy a poder

Voz 1 24:08 anda que no perder uno cero oí even irme

Voz 1393 24:13 contento porque no salió goleado yo creo que eso bueno ni iba conmigo ni creo que tenga que ir con el Sevilla

Voz 1680 24:21 a las seis y media el Huesca colista recibe al Atlético de Madrid segundo a cinco puntos del Barça pero que sigue con la enfermería llena con Saúl Vitolo Diego Costa Savic Calin Nick Martins o Filipe Luis por último a las veinte cuarenta y cinco Celta Valencia duelo de necesitados ya que tienen a dos y cuatro puntos respectivamente los puestos de descenso en segunda división el Reus Las Palmas de esta tarde no se va a jugar el club catalán con sólo diez jugadores ya de la primera plantilla en el equipo por su lema es económicos está la cuerda floja la Liga decidía ayer excluir al Reus de la competición mientras que la Federación anunciaba que de momento se suspende cautelarmente el encuentro de esta tarde ya medio la Unión Deportiva Las Palmas que menos de veinticuatro horas ha hecho un viaje de ida y vuelta desde Gran Canaria uno de sus hombres más importantes es Juan Cala

Voz 13 25:07 yo creo que esto al siglo XXI

Voz 23 25:12 la vergüenza para todo el mundo que pone la cara colorada mucha gente que todo el mundo tiene su cuota de culpa lo subiendo con vergüenza porque no creía que todo podía pasar con todo el control económico caiga de hoy

Voz 1680 25:26 fuera del fútbol hoy arranca la fase decisiva del Mundial de balonmano para aspirar a estar en semifinales España necesita ganar hoy a Francia desde las seis de la tarde el seleccionador nacional Jordi Ribera en El Larguero

Voz 2 25:37 todos éramos muy conscientes de cómo había

Voz 24 25:39 ha sido este sorteo dos grupos muy complicados pero vía se demostró en el Europeo que somos capaces de ganar a cualquier equipo también somos capaces de poder perder con cualquiera porque somos un equipo que necesita jugar bien y bueno ahora nos toca jugar

Voz 1 25:54 bien

Voz 1680 25:59 además en la Euroliga de baloncesto jornada diecinueve Buducnost los setenta y tres Real Madrid sesenta Hay Baskonia ochenta Armani de Milán setenta y cinco los blancos se quedan segundos mientras que los vitorianos son octavos y en el Open de Australia de tenis la próxima madrugada se juegan ya duelos de octavos de final Rafa Nadal se enfrentará al checo Berdych Roberto Bautista se verá las caras con el croata Cilic todo lo que dé de sí la jornada en el mundo del deporte lo contamos como siempre desde las tres de la tarde en Carrusel Deportivo

Voz 1024 27:10 matinal Cadena Ser el sábado a las siete y veintisiete de la mañana seis y veintisiete de la mañana del XIX pero hoy habría cumplido habría cumplido setenta años murió en dos mil tres uno de los grandes músicos británicos del siglo XX Ravel Palmer Robert Palmer comenzó su carrera musical en los sesenta y lo mostró prácticamente todo música soul blues ya incluso con los sonidos caribeños el Rey pero se llevó dos Grammys en los ochenta por dos canciones de puro rock'n'roll por esta por este adicto al amor del ochenta y cinco tres años después en el ochenta y ocho subiendo así las revoluciones estamos cerrando el primer informativo de la mañana del sábado en la Cadena Ser nos resistimos de todas formas de contarles con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber hasta ahora para levantarse o para acostarse

Voz 2 28:53 bien informado a los taxistas de Barcelona están en huelga ya han vuelto a ocupar la Gran Vía para protestar contra la regulación que prepara la Generalitat sobre las licencias WC ayer varios enfrentamientos con estos vehículos se saldaron con nueve taxistas detenidos además en Totalán en Málaga hoy continúa la excavación del túnel vertical para rescatar al pequeño Julen del pozo al que cayó el pasado domingo los técnicos confían en llegar hasta el fondo del pozo antes del lunes y en la crónica política dos citas la segunda jornada de la convención nacional del PP en la que intervendrá el ex presidente Aznar Isla Reunión del Comité de Campaña de Podemos a la que no asistirá Íñigo Errejón tras anunciar su alianza con la marca de Manuela Carmena

Voz 1024 29:29 Daniel Lara estuvo la producción y Ángel Cabrera hay carros Nicolás al frente de la técnica llega el cine en la SER con La Script con María Guerra y Pepa Blanes actualizamos la información en media hora ya en el tiempo de vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que poseen una muy buena mañana