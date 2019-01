Matinal SER (20/01/2019)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1024 00:17 llevárselos sus padres no es solamente el sentir el delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos en Málaga de Ángel García el deseo que compartimos con todo un pueblo el pequeño municipio de Totalán que lleva desde hace justo una semana con el corazón encogido por el sufrimiento de la familia ve Julen que hace siete días veía como el monte se tragaba a su pequeño de dos años que caía en un pozo muy estrechos muy profundo del que todo deseamos que sea rescatado en las próximas horas con vida la perforación del túnel vertical paralelo continúa a los veinte metros de profundidad los técnicos han encontrado en las últimas horas con una veta de Roca muy dura lo que puede retrasar algo más el operativo pero si todo marcha bien llegarán a Julen durante la madrugada del domingo al lunes esto es lo primero pero hay más noticias de la mañana en hacer que repasamos con Carlos Sevilla Cano buenos días

Voz 6 01:10 qué tal buenos días Un jurado de Florida ha declarado culpable de un triple asesinato al español Pablo Ibar y sus abogados han anunciado que recurrirán la sentencia que le puede condenar a pena de muerte o a cadena perpetua en La Ser hablamos anoche con Andrés crack en Berg es portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar

Voz 7 01:26 hay que seguir batallando lo porque es inconcebible que que un juicio de un juez no nos permita mencionar determinadas pruebas que creo que son importantes

Voz 1024 01:41 Pablo Casado clausura hoy la convención nacional del Partido Popular

Voz 6 01:44 un cónclave para preparar la precampaña electoral y porque por el que han pasado aunque sin coincidir los ex presidentes Rajoy Aznar este último volvió a pedir el voto para el PP y elogió la figura de casa

Voz 8 01:54 tenemos un gran líder

Voz 9 01:57 yo le como aquí se ha dicho con acierto ese viejo en otro tiempo sin tutelas

Voz 10 02:04 ni tu tía Íñigo Errejón pide a Podemos que rectifique y que se integre en la

Voz 6 02:11 Carmen a la presidencia de la Comunidad de Madrid asegura que dejará su escaño si la dirección de Podemos se lo pide pero cree que el partido debe ser capaz de recapacitar lo dijo anoche en La Sexta yo confío

Voz 0799 02:21 que la dirección de Podemos recapacite confío en que cambie de opinión pero pero si sino cambia de opinión tendrán que ser los madrileños los que decidan

Voz 1024 02:29 más de un centenar de inmigrantes han muerto ahogados cerca de la costa de Libia

Voz 6 02:33 dejaban a bordo de una embarcación hinchable que naufragó en total la han muerto ciento diecisiete personas entre ellas dos bebés y una mujer embarazada para evitar tragedias como ésta a medio millar de personas pidieron pidieron ayer en Barcelona que se deje zarpar al buque de la ONG Open Arms

Voz 6 02:52 el barco permanece atracado en el puerto de la capital catalana ante la negativa de capaz Capitanía Marítima a permitirle poner rumbo al Mediterráneo central por razones administrativas

Voz 1024 03:01 los deportes el Barça quiere mantener su ventaja al frente de la Liga Aitor González buenos días

Voz 1534 03:05 buenos días reciben los de Valverde al Leganés a las nueve menos cuarto en el Camp Nou tratando de continuar con una racha de victorias en Liga que ya dura cinco partidos el Barça tiene dos puntos de ventaja sobre el Atlético que ayer ganó cero tres en Huesca hay siete puntos por encima del Real Madrid que venció dos cero al Sevilla el sábado lo completó el Celta uno Valencia dos resultado que le puede costar al equipo gallego caer hoy a los puestos de descenso además del Barça Leganés cuatro partidos más este domingo a las doce Betis dieron a las cuatro y cuarto Athletic y Villarreal ya las seis y media Levante Valladolid Rayo Vallecano Real Sociedad en el Mundial de balonmano España se complicó ayer mucho el pase a semifinales cayó XXXIII treinta contra Francia en el primer encuentro de la segunda fase y en baloncesto hoy se disputa la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa o lo que es lo mismo conoceremos los ocho equipos que competirá en la Copa del Rey de Madrid del próximo mes de febrero

Voz 1024 03:52 el fin de semana acabará pasado por agua mapa del tiempo tener Horta buenos días hola buenos días en uno este domingo

Voz 12 03:58 será marcado por la lluvia especialmente en la zona del Cantábrico Pirineos y en el Mediterráneo algo menos intensa en Cataluña y Baleares la cota de nieve en la Cordillera Cantábrica ascenderá hasta los novecientos mil metros llevará aviso amarillo por nevadas en el norte y Leo el norte de Huesca Soria Burgos y la sierra de Madrid también el nivel amarillo por fuerte oleaje en la costa de las Islas Baleares y ojo porque en la costa de Melilla este aviso será de nivel naranja las temperaturas se moverán entre los diez grados en el norte de la península hicieran algo más suaves cerca del Mediterráneo donde rondarán los dieciséis en Canarias registrarán unos veinte grados aunque los vientos alisios harán que la sensación sea

Voz 1024 04:37 en la noche del sábado nos dejó una lluvia de estrellas en Bilbao

Voz 4 04:42 anoche sí que vimos todos

Voz 1024 04:44 dedica antesala de los Goya Bilbao acogía la gala de entrega de los Premios Feroz optaba a diez galardones llevado cinco entre ellos el de mejor película dramática el Reino de Rodrigo Soro Going tomó la palabra la productora

Voz 13 04:57 el camino sentíamos la necesidad de que una película retratar a como lo ha hecho esta lo que había acontecido en la sociedad española durante todos estos años así que este premio de esta noche creo que valida y refuerza la sensación de tuvimos

Voz 1024 05:13 así defiende que había mucha producción son mucha corrupción sobre todo en el Partido Popular lo contó en ese discurso de la entrega de premios tienen un resumen completo de la nuestra página web en Cadena Ser punto com los Premios Feroz los conceden los medios especializados básicamente los críticos de cine los miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España su presidenta es compañera de esta casa de la Cadena SER la directora de La Script María Guerra

Voz 1457 05:40 los Feroz somos una asociación súper pequeña somos doscientos treinta y cinco periodistas muchos compañeros y compañeras jóvenes qué ganan muy poco dinero y eso es muy serio porque nosotros necesitamos un sueldo libertad de expresión porque no somos sus publicistas no

Voz 14 06:02 con quién quiero pero no somos vuestros publicistas nosotros

Voz 1457 06:07 tenemos que cobrar un sueldo para poder

Voz 1024 06:28 dándoles una historia que es una pesadilla una semana en la que trescientos técnicos ingenieros operarios médicos Guardia Civiles vecinos Totalán no pierde la esperanza de rescatar con vida a Julen el niño atrapado en un pozo estrecho profundo desde el pasado domingo los trabajos de perforación de un túnel vertical paralelo se han visto ralentizado se en las últimas horas esta noche porque en el camino se han encontrado Roca muy dura una veta de cuarzo por la que en todo caso nadie está dejando en su empeño ser Málaga Jesús Sánchez

el ingeniero jefe de obra Ángel García

Voz 17 07:25 nuestro único objetivo es llegar a Julen cuanto antes y por tanto es un es una motivación tremenda no pesan las hora no pese al cansancio no piensa no dormir creemos la esperanza

Voz 16 07:39 el lunes de madrugada si no hay complicaciones se llegaría al punto exacto donde está el pequeño sus padres continúan alojados en la casa de una vecina de Totalán a muy pocos metros de ese pozo

Voz 1024 07:50 bueno seguiremos pendientes de lo que pase en Málaga en las últimas horas teníamos otro conflicto abierto en el sector del taxi en Barcelona que entra hoy en su tercera jornada de paro salvaje total indefinido porque sigue sin ponerse de acuerdo con el Gobierno catalán sobre las condiciones de preconiza tracción de que deben tener a su juicio los servicios de alquiler de vehículos con conductor los súbete fe como Uber o que hay conductores que tampoco están de acuerdo con lo que está negociando los taxistas con el guber Radio Barcelona Emma Miguel

Voz 0563 08:17 los taxistas no aceptan la propuesta de dejar que sean los ayuntamientos quiénes amplíen más allá de los quince minutos la antelación con la que se deben reservar los vehículos de Uber y Abizaid el había puesto como condición para estudiar esta propuesta que los taxistas levantara la huelga ayer mismo pero el rechazo fue mayoritaria

Voz 0563 08:46 Gran Vía y los que también están protestando son los conductores de Eric avifauna desde ayer a media tarde ocupan con sus coches pacíficamente tres carriles de la avenida Diagonal a la altura de França es masía protestan por las agresiones que sufrieron el viernes porque no se les deja participar en las reuniones del Govern con los taxistas porque tampoco les satisface la propuesta que ha hecho el Govern

Voz 1024 09:09 la protesta no ha hecho más que empezar desde mañana se extiende a Madrid justo la semana en la que la capital acoge la Feria Internacional de Turismo Fitur no deja la calle justo cuando se cumple un año de la Marea de pensionistas que arrancó en Bilbao y que se extendió por todo el país informa Almudena Alpes sino miles de personas han vuelto a exigir

Voz 20 09:27 pensiones dignas y de calidad sino otro

Voz 21 09:30 actores sociales más problemáticos estar en la agenda de todos los partidos políticos que esos muy importante con el lugar de las personas de las que lo han hecho coincidiendo

Voz 20 09:38 en el primer aniversario de las grandes movilizaciones que después se trasladaron a todo el país los participantes unos treinta mil han reclamado una pensión mínima de mil ochenta euros y que se blinde el incremento de las pensiones según el IPC los organizadores han insistido en que las protestas van

Voz 1024 09:53 continuar en defensa de sus reivindicaciones matinal Cadena Ser a las siete y diez de la mañana seis y diez de la mañana en Canarias el en fin de semana político ha estado protagonizado con el permiso de Podemos por la convención nacional del Partido Popular en la radio podemos conseguir la foto de la unidad que no ha salido de este cónclave una imagen juntos con Casado de Rajoy idea Aznar así volvió a su partido que nace de más de dos años renunciara a la presidencia de honor del PP que liberaba entonces Rajoy Javier carrera buenos días

Voz 0866 10:28 qué tal buenos días las palabras los halagos dejaban entrever dos ideas claras la primera Aznar tras el distanciamiento

Voz 1 10:34 vuelve porque éste sí es su partido popular y la segunda casado si es el sucesor que él hubiera querido y es que los discursos de Rajoy dice Aznar muestran

Voz 0866 10:48 los dos partidos que todavía conviven en Génova tanto por el contenido como por las formas el del viernes con un Rajoy sentado en charla casi de mesa camilla con Ana Pastor con una sucesión de datos y recuerdos emotivos que solo interrumpió para tirar de su famosas retranca

Voz 22 11:02 conviene no desconocer la realidad porque hay un viejo Adagio que nos dice que la realidad mal entendida siempre acaba pasando su encanto

Voz 0866 11:11 PNL ayer el protagonismo absoluto era para una Aznar en pie arrancando aplausos con una vehemencia más propia de un mitin de fin de campaña recordando al presidente más duro el de su última etapa en el Gobierno ese que no reconoce errores que carga sin piedad contra socialistas au partidos catalanes

Voz 9 11:26 lo tendremos que esperar para que César que pues sus tramas se garantice que las instituciones catalanas están al servicio de todos los

Voz 0866 11:35 así Rajoy decía el viernes que hay que huir de sectarismos ayer Aznar que ya vuelve a pedir el voto para el PP reclamaba abrir más el partido dos discursos dos partidos que la dirección no ha tenido más remedio que separar o como decía Aznar con sorna que poner a los militantes a dieta de ex presidente sólo uno cada día bueno no

Voz 1024 11:52 hay dos sin tres pensarán desharán los militantes y simpatizantes suponemos el PP te iban a atender al discurso de clausura de la convención del presidente del partido Pablo Casado María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 12:04 buenos días tras escuchar atentamente a sus ex presidentes al PP le toca hoy prestar atención al discurso de su líder en la clausura de esta convención los que rodean a Casado nos cuentan que si en el congreso de julio el explicó lo que iba a hacer en el partido pues ahora contará los planes que tiene para España en cuanto llegue a la Moncloa porque está convencido de que ganará govern Cara a la primera que pactará con Rivera ya Abascal y con esa idea se va a presentar ante todos los militantes centrado en el futuro ICO Juan Manuel Moreno el nuevo barón andaluz sentado en primera fila al igual que su mentor por qué Aznar repite volverá a salir en una foto en la que ya nadie espera Rajoy porque ayer tras oír al presidente de FAES muchos populares se mostraban eufóricos destacando que con el pidiendo el voto para el PP ese pinchar sufre de Vox pero también nos encontramos con dirigentes a los que les plantaba su excesivo protagonismo estos temen que haya vuelto para quedarse que tutela Casado que imponga un mensaje radical es sobre todo el ala dura haya enterrado definitivamente a la moderada

Voz 1024 13:03 han habido asuntos intencionadamente enterrados en este encuentro del PP en Madrid es como la corrupción que les echo de Moncloa apenas autocrítica y muchos golpes en el pecho en el siguiente resumen que que lleva la firma de Nieves Goicoechea

Voz 1450 13:15 sometidos a un formato inusual discurso medio minuto el llamado Pichi el editor aparecen candidatos que combaten el sectarismo de izquierdas

Voz 1 13:22 por una ciudad sin bandos ya acabar con el sectarismo y el pensamiento único que recuperan tradiciones

Voz 23 13:27 irá donde no se respeten nuestras tradiciones

Voz 1534 13:30 atacado a la Semana Santa o los toros cerca de Iker

Voz 1 13:32 la pone baches el carril bache porque se ha convertido en un bache continuo nuestra ciudad pero llega el PP

Voz 24 13:37 a comenzar por una bajada masiva de impuestos Rajoy ya no será persona non grata en Pontevedra lo primero que haré cuando sea alcalde será retirar ese nombramiento y digno de Mariano Rajoy

Voz 1 13:47 casados empadronar a donde merece tendrá el honor presidente de empadronar te en el Palacio de la Moncloa porque hay alcaldes que no elige orgulloso de él

Voz 24 13:56 Partido Popular de Fraga orgulloso el Partido Popular de Aznar orgulloso del Partido Popular de Mariano Rajoy y orgulloso cómo no del Partido Popular de Pablo Casado que apelan a la reconquista y no son de Vox

Voz 25 14:07 ya desde Jaén en el minuto ciento cuarenta y ocho se lleva la reconquista de Sevilla

Voz 1 14:11 la vuelta realizar setecientos setenta años después así que en tiempos de secesionismo orgullosa del Partido Popular de Mariano Rajoy que frenó al independentismo lo mejor refugiarse en el eslogan de la competencia España la libertad

Voz 1024 14:25 fue este sábado el análisis crítico de la convención del PP que hacía el presidente Pedro Sánchez ahora no

Voz 26 14:30 podemos ir este fin de semana se reúne no sabemos si para fundarse para refundar se por lo pronto lo que hacen es fundirse con

Voz 6 14:35 la ultraderecha que es quién les marca el paso y la hoja de ruta

Voz 1024 14:39 está cerrando estamos cerrando la peor semana en los cinco años recién cumplidos de Podemos la formación de Pablo Iglesias que no se esperaba como han reconocido públicamente la aventura política en Madrid que emprende uno de sus fundadores Íñigo Errejón con Manuela Carmena minuto resultado de esta crisis con Mariela Rubio

Voz 1450 14:56 unidos podemos elegir a un candidato a la Comunidad de Madrid y luego hablará con otras fuerzas políticas

Voz 1662 15:01 a día de hoy no hay ninguna negociación abierta con con el partido de de Manuela Carmena ahí de Íñigo Errejón la organización madrileña ahora mismo está en shock creo que lo primero esa elegir un candidato o candidata de Unidos Podemos y a partir de ahí pues si hay que dialogar con otras fuerzas políticas eran los compañeros de Madrid los que tengan que decir

Voz 1450 15:22 Echenique ha asegurado que espera que la reunión con todos los candidatos y líderes autonómicos sirva para pasar página para centrarse en ganar las elecciones de mayo

Voz 1024 15:29 el mismo Echenique que el viernes en la SER más en caliente expresaba su opinión sobre lo que debía hacer entonces osea ahora

Voz 27 15:36 no es dejar el escaño también fuera que bueno pues de algo tienes que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año ileso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 1024 15:50 pondría anoche en una entrevista en La Sexta

Voz 0799 15:52 cómo voy a agarrar ni un minuto un escaño Si un compañero de la dirección me lo pide pero no voy a cambiar mis ideas por un escaño valoró más miserias que un escaño eh las tengo en más estima los escaños los puestos esos son temporales esos Bani bien pero la capacidad de a pegarse a las ideas de uno Le cueste lo que cueste el pero yo es lo más valioso que tengo en la vida política

Voz 1024 16:16 bueno ve la prensa dominical hoy La Vanguardia publica un cara a cara con dos expresidentes catalanes José Montilla y Artur Mas que defienden ambos una mayoría de izquierdas a nivel nacional en concreto más cree que el soberanismo catalán va a llegar a la conclusión de que Pedro Sánchez es es mejor que PP y Ciudadanos el audio está en catalán pero nos van a permitir que limitamos sin traducción simultánea sin doblaje porque en esencia entiende bien lo que hizo el expresident

Voz 5 16:40 por mis midió a la política española y hay una mayoría entra sucio listas y Podemos que no pasó una a otra mayoría han PP o Ciutadans no digamos ya que la mayoría han PP Ciutadans mes vos ICREA como hubieran insta acataba sino hoy arriba TIA en algún momento arribará tan de Ana que hasta concursado

Voz 1024 17:09 bueno del exterior hoy se cumplen dos años este veinte de enero parece que ha pasado más tiempo pero la presidencia de Donald Trump sólo cumple hoy parece más tiempo dos años

Voz 8 17:20 bueno pues yo apto mi hay tan mucha suerte

Voz 1024 18:38 el presidente al de ese número cuarenta y cinco le escuece la verdad la evidencia que dirigió un país no es como presidir un imperio empresarial que la Cámara de Representantes tiene ahora mayoría demócrata que la perdió su partido al republicano así comienza el tercer año de Trump corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 18:57 con un segundo discurso la nación el presidente pretende revivir las negociaciones sobre los presupuestos que Trump vincula a la construcción del muro en la frontera algo que mantiene el Gobierno cerrado ya desde hace veintinueve días

Voz 31 19:08 es es es

Voz 1510 19:11 París es un plan basado en el sentido común dice a Donald Trump que pide a ambos partidos que lo apoyan la propuesta mantiene los cinco mil setecientos millones de dólares que exige para construir el muro a cambio de extender tres años los permisos temporales Duck hay TPS y evitar así la deportación de un millón doscientos mil beneficiarios entre Dreamers centroamericanos y haitianas en su mayoría estos permisos que al presidente pretende prorrogar son los mismos que eliminó el año pasado los jueces bloquearon la decisión del presidente y por eso de momento no han empezado las deportaciones la líder en la Cámara Nancy Pelosi ha dicho en un comunicado que la propuesta del presidente es inaceptable no es ni un punto de partida ya que ni siquiera incluye

Voz 1461 19:50 la legalización permanente para los Dreamers

Voz 1024 19:53 Estados Unidos nos llegaba ayer un nuevo mazazo judicial para la causa del español Pablo Ibar que ha pasado más de quince años en el corredor de la muerte el jurado les sigue considerando culpable de un triple asesinato que Ibar niega por activa y por pasiva haber cometido es el resumen de Andrea Villoria

Voz 0563 20:10 el jurado anunció su veredicto a media tarde una hora después de reunirse de haber escuchado las transcripciones de expertos de la Fiscalía rechazaron escucharlas de la defensa el resultado

Voz 0799 20:19 mismo culpable algo que según su abogado

Voz 0563 20:24 ha dejado Aibar en shock su mujer Tania no ha querido hablar en público pero mantiene la esperanza dice a la Ser que cree que su marido volverá pronto a casa para ello los abogados prometer seguir peleando

Voz 6 20:34 por una vez que se produzca la sentencia el siguiente paso será las apelaciones y tendremos como poco cuatro oportunidades cuatro fases separadas de apelaciones

Voz 0563 20:43 si consideran que tienen motivos Andrés crack en Wert es portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar

Voz 32 20:48 en el lugar del crimen ninguna de las huellas dactilares coincidan con las de Pablo hay una mancha de ADN mínima en una camiseta donde hay señales claras de que la cadena de custodia no ha sido respetada

Voz 0563 21:01 el veinticinco de febrero se inicia la segunda fase del juicio en la que el jurado debe decidir la condena vena de muerte como pide el fiscal o cadena perpetua

Voz 1024 21:11 van dinero que Adena sede del domingo a las siete y veintiuno de la mañana seis de veintiuno de la mañana en Canarias en los deportes el Fútbol Club Barcelona busca la victoria hoy para conservar su ventaja como líder en primera editor González ganó

Voz 0019 21:23 qué tal buenos días tiene el Barça antes de jugar esta tarde frente al Leganés dos puntos de ventaja sobre el Atlético que ganó cero tres en Huesca siete sobre el Real Madrid que se impuso dos cero frente al Sevilla los blancos hicieron además uno de sus mejores partidos de la temporada

Voz 1534 21:44 y les hacía falta Solaria un encuentro así en el que el Madrid sobretodo en el segundo tiempo borró del mapa al Sevilla Isco y Marcelo volvieron a ser suplentes y los goles llegaron en el tramo final obra de Casemiro Modric el brasileño tras su golazo

Voz 34 21:56 más sin duda un poco de rabia no sobre todo el por el que estábamos haciendo era un paquete que que necesitaba yo también un gol de sobretodo el gol que fue ha sido muy importante para mí para para todos

Voz 1534 22:08 el Madrid se coloca con treinta y seis puntos mientras que el Sevilla se queda con XXXIII y con una racha ya de once años sin ganar en el Bernabéu

Voz 1534 22:18 el Atlético de Madrid se llevó una importante victoria a domicilio cero tres en casa de un Huesca que se queda hundido en la tabla con once puntos merced a los goles de Luca Santiago Arias ICO que los colchoneros pesa la plaga de lesiones se colocan a dos puntos del Barça Koke después de su partido cuatrocientos con la camiseta rojiblanca

Voz 36 22:34 contento no yo creo que que teníamos ganas de ganar fuera Hay necesitamos ir cogiendo confianza el equipo estaba compitiendo bien ya hay que seguir adelante

Voz 1534 22:46 por su parte del Valencia empieza a ver la luz victoria uno dos en Vigo ante el Celta remontando el gol de Araújo con tantos de Ferran Torres y Rodrigo Moreno el equipo Chess se pone séptimo Marcelino coge aire

Voz 37 22:56 hay cosas que me están emocionando momentos de dificultad esta temporada varios bueno cuando hay una situación difícil la Unión que esta plantilla en vez de dividirse que Severiano fácil pues me reconforta me me llena de esas distracciones no cabe ninguna duda

Voz 1534 23:12 la Cruz Miguel Cardoso entrenador de los vigueses que si la semana que viene pierde podría ser despedido el Celta está con veintiuno puntos y podría acabar la jornada en puestos de descenso días que está la tabla muy apretada por abajo y en todos los partía los que se disputan este domingo juegan equipos implicados en esa zona del más tranquilo tal vez el de las doce Betis Girona los catalanes están cinco por encima del descenso pero ya con mayores urgencias son todos los directos el Villarreal Athletic de las cuatro y cuarto y el Rayo Vallecano Real Sociedad y Levante Valladolid de las seis y media para las nueve menos cuarto el Leganés tres puntos por encima de la zona de peligro tiene la salida más difícil de todas el Camp Nou el Barça es líder y viene de ganar en sus últimos cinco compromisos y que además a falta de un Tití puede presentar su once de gala en la actualidad el club sigue rondando el asunto Schumi su alineación indebida el Barça se libró de la sanción Valverde sigue convencido de que actuaron bien

Voz 0588 24:05 luego una lectura del reglamento y me da la sensación de que nosotros estamos actuando correctamente la justicia lo que tiene que ser es clara pero no para que las pymes sino para que la le entonces si yo tengo una pin una sensación de otros tienen otra pues bueno quizá el bloque fallar es otra la otra cuestión pero la sensación que tenemos nosotros que hemos hecho

Voz 1534 24:21 lo correcto fuera del fútbol España se complicó ayer su pase a las semifinales del Mundial de balonmano tras caer XXXIII XXX contra la selección de Francia actual campeona ahora los hispanos dependen de otros resultados para obrar el milagro Julen Aguinagalde en Carrusel

Voz 38 24:39 en realidad es que ha estado está tocados por las mareas en los últimos campeonatos seguimos ahora lo que es francamente difícil yo creo que es prácticamente imposible pero bueno para ganar una frase hay que hacer un partido prácticamente perfecto y no ha sido así

Voz 1534 24:53 además en la Liga Endesa de baloncesto jornada diecisiete termina la primera vuelta por lo que conoceremos el cuadro completos de la Copa del Rey del mes de febrero Barça Baskonia Madrid y Unicaja ya están clasificados hoy se decide las cuatro plazas restantes mucha actualidad deportiva este domingo lo contamos todo como siempre en Carrusel desde las doce en ser más onda media hay aplicaciones móviles desde las tres de la tarde en todas las emisoras FM

Voz 3 25:19 dato este domingo desde las tres una hora menos en Canarias días hasta la una y media de la madrugada corneado en Carrusel deportivo Villarreal Athletic Rayo Vallecano Real Sociedad Levante Valladolid Fútbol Club Barcelona

Voz 39 25:39 fútbol internacional del Torres y con los hispanos jugarlos

Voz 1024 26:07 del que Adena SEO ya sobre veintiséis completamos contra portada del domingo conciencia con Gregory Javier buenos días

Voz 0882 26:14 buenos días a las seis menos cuarto de la madrugada de este lunes se podrá ver ya en España el primer eclipse total de luna de este año además será especial porque nuestro satélite está situado ahora en el punto de su órbita más cercano a las

Voz 1 26:29 tierra Super Nova los eclipses lunares

Voz 0882 26:32 se producen cuando en nuestro satélite atraviesa la sombra que proyecta la tierra por lo tanto al recibir menos luz del Sol adopta el tono rojizo o anaranjado que es típico de este fenómeno astronómico porque una buena parte de los rayos del sol se filtran a través de la atmósfera terrestre antes de poder alcanzar la superficie de la Luna en el caso de nuestro país el eclipse comenzará exactamente a las cinco menos veinte de la madrugada del domingo al lunes aunque la fase de totalidad la más bonita sin duda arrancará sobre las seis menos cuarto de la mañana según ha informado la NASA Sean a Benítez trabajan el IAC el Instituto de Astrofísica de Canarias

Voz 0268 27:09 así este eclipse tiene especial que es un eclipse total de Luna eh lo que quiere decir que la sombra proyectada por la Tierra tapará completamente la luna está adquirirá su característico color rojizo que tendrá una fase de actualidad también bastante larga de una hora aproximadamente

Voz 0882 27:26 otra peculiaridad del primer eclipse lunar total de este año es que coincide con el Pirineo esto es el punto de menor distancia entre la Luna y la Tierra exactamente trescientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro kilómetros y esto hará que veamos el satélite un poco más grande de lo habitual a diferencia de los eclipses de sol y esto es importante para poder disfrutar de este espectáculo astronómico no es necesario ponerse gafas

Voz 10 27:50 o filtros especiales así que a madrugar iba a disfrutar

Voz 1024 28:03 gracias Javier no hay nada como madrugar o trasnochar bien informado con la radio repasamos en la Cadena Ser con Carlos Sevilla las tres noticias a esta hora de la mañana del domingo

Voz 6 28:13 en total han en Málaga hoy está previsto que termine la excavación del túnel vertical por el que se quiere rescatar al pequeño Julen del pozo al que cayó hace una semana los técnicos esperan llegar hasta el niño en la próxima madrugada además en Barcelona el sector del taxi vive hoy su tercera jornada de huelga protestan contra la regulación de las licencias súbete EC propuesta por la Generalitat el colectivo además sigue ocupando parte de la Gran Vía en señal de protesta tiene el mapa del tiempo este domingo continúan las lluvias que pueden ser especialmente fuertes en la zona del Cantábrico además hay trece provincias de la mitad norte de la península con aviso amarillo por nieve

Voz 1024 28:59 queda un minuto estamos cerrando la adición de matinal Cadena Ser de este domingo veinte de enero de dos mil diecinueve con Daniel Lara en la producción icono Ángel Cabrera y Carlos Higueras al frente de la parte técnica la información no descansa en la radio tampoco por la mañana es tiempo ya para la cultura en la radio estoy comienza la Hora extra con Javier Torres actualizamos todo lo que está pasando en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pase una muy buena mañana

