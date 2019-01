Matinal SER (26/01/2019)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1024 00:05 pues ser Antonio Piñero dejamos atrás la noche más dura en Totalán el cadáver del pequeño Julen ha sido localizado por los mineros a la una y veinticinco de la madrugada con la desolación en el cuerpo los equipos de rescate se fondeo un abrazo continuo porque al menos nos cuentan han devuelto a Julen a sus padres a Jose Babic en total esa micrófono de la SER en Málaga Ignacio San Martín buenos días buenos

Voz 2 00:29 día si el cuerpo sin vida de Julen era localizado a la una y veinticinco minutos de esta madrugada practicamente doscientas noventa y nueve horas después de su desaparición el trece de enero cuando cayó a un pozo de Totalán perforado en busca de agua con una profundidad de cien metros y un diámetro de veinticinco centímetros los equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida del pequeño justo en el punto exacto en el que presumía que estaba bajo un tapón de tierra que cayó sobre el niño a setenta y dos metros de profundidad partir de ahí se activó la comisión judicial encargada del levantamiento del cadáver llegaron a la zona al filo de las tres menos cuarto de la madrugada se marcharon dos horas después al igual que el furgón funerario de anoche se ha convertido un ir y venir de coches en vehículos de la Guardia Civil salían los miembros de la Brigada de rescate minero de Asturias encargado de la última fase del rescate los efectivos del Instituto Armado especialistas en rescate de montaña hay actividades subacuáticas o los bomberos que les han prestado apoyo logístico a unos centenares de metros en la casa de Totana donde se ha alojado la familia de Julen la tristeza y la desesperación se hicieron patentes las cámaras encendieron los focos arrancar las unidades móviles los flashes eran continuos más de treinta micrófonos de distintos medios doscientos profesionales de la comunicación a las cinco de la mañana ya era todo silencio

Voz 1024 01:51 tendremos tiempo ahora de contarles ampliamente la investigación abierta a partir de ahora por la muerte de Julen pero antes como decías nos quedamos con el ejemplo de esfuerzo y de cooperación que han demostrado durante casi dos semanas los equipos de rescate guardias civiles bomberos mineros Protección Civil psicólogos vecinos voluntarios de como hicimos una primera toma de contacto antes de volver a Málaga vamos a repasar el resto de noticias de esta mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 3 02:21 qué tal buenos días la Unión Europea advierte a Nicolás Maduro que si no convoca elecciones de inmediato reconocerá al opositor fango Aído como presidente del país es la postura que defiende a España y que ha sido consensuada entre los grandes gobiernos europeos

Voz 1024 02:33 Donald Trump firma el decreto que permita levantar el Shut down la suspensión parcial de la Administración federal durante tres semanas

Voz 3 02:39 pues de treinta y cinco días será el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos el acuerdo alcanzado con los demócratas proporciona fondos a la Administración federal para reabrir hasta el quince de febrero pero no incluye la partida presupuestaria que Trump exigía para construir el muro con México

Voz 1024 02:54 en Brasil al menos siete personas han muerto arrastradas por el lodo tras la rotura de una presa

Voz 3 02:59 hay además cerca de ciento cincuenta desaparecidos en el accidente ha tenido lugar en el Estado de Minas Gerais en el sureste del país y el vertido tóxico ha sepultado las instalaciones de la mina en la que se encontraba la presa varias viviendas de la zona

Voz 1024 03:11 entramos en el sexto día de huelga de los taxistas en Madrid

Voz 3 03:14 el colectivo decidió anoche seguir con los paros tras rechazar la propuesta de regulación de las licencias TC acordada por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid el borrador obliga a que los vehículos de alquiler con conductor estén a una distancia mínima de entre trescientos y quinientos metros del cliente que contratas sus servicios Julio Sanz es el presidente de la Federación Profesional del Taxi la situación no ha variado

Voz 4 03:35 aquí a día de hoy con la oferta de este borrador no cumple ni con mucho las expectativas el colectivo el taxi

Voz 3 03:44 la patronal de las WC por su parte ha pedido a los taxistas que desconvoquen la huelga para sentarse a negociar

Voz 1024 03:49 en el fin de semana comienza la jornada número veintiuno de la Liga Aitor González buenos días buenos días cuatro encuentros este

Voz 1680 03:55 sábado Sevilla Levante a las doce Atlético Getafe las cuatro y cuarto si ganan los de Simeone podrían dormir a dos puntos del liderato que ostenta el Barça Leganés Éibar a las seis y media Villarreal Valencia a las nueve menos cuarto derbi delicado sobre todo para un Villarreal que es penúltimo en la clasificación además en el Open de Australia de tenis a la espera del Nadal Djokovic de mañana en dos horas y media se disputa la final femenina entre la japonesa Osaka y la checa Kvitova hay desde las once y cuarto uno de los grandes deportistas españoles el patinador Javier Fernández pone punto y final a su carrera en el Europeo de Minsk

Voz 2 04:26 intentará revalidar el título continental que Akon

Voz 1680 04:28 seguido en las últimas seis ediciones aprovechen

Voz 1024 04:31 lavado porque el domingo acabará pasado por agua primero por el norte de la península mapa el tiempo de aborta buenos días hola buenos días iniciamos seis

Voz 0605 04:38 fin de semana con nubes bajas brumas y algunas nieblas en el interior de la península la primera mitad del día tendremos lluvias aisladas en la isla de Menorca el cantábrico oriental Navarra y los Pirineos pero estas precipitaciones irán remitiendo a lo largo del día la cota de nieve en el norte se quedará entre los mil doscientos y mil cuatrocientos metros y el viento lo hará con rachas fuertes en el Bajo Ebro el Ampurdán y las Islas Baleares ojo en la isla de Menorca que se encuentra en alerta naranja por fuerte oleaje temperaturas que descenderán en casi todo el territorio registrando mínimas bajo cero en gran parte de Castilla La Mancha y gran parte de Castilla y León las máximas bajarán también en el litoral de levante el andaluz Inma Castilla y León en Canarias y los cubiertos pero temperaturas que apenas se moverán de los veinte grados

son las siete y cinco de la mañana las seis cinco de la mañana en Canarias

Voz 1 05:32 matinal

Voz 1024 05:33 en ese José Antonio Piñero despertando el sábado con el desenlace de la peor de las pesadillas la aparición del cadáver del pequeño Julian en el pozo en el que cayó hace trece días y que tanto esfuerzo ha sido necesario para descubrir que la montaña de Totalán se lo tragó para siempre allí continua como hemos escuchaban portado a un compañero de la Cadena SER en Málaga Ignacio San Martín de nuevo

Voz 2 05:54 o lo desnudó Inazio el mensaje el anuncio

Voz 1024 05:57 sí al nos ha llegado pasadas las dos y veinte de la madrugada

Voz 2 06:00 sin han sido necesarias doscientas noventa y nueve horas para el rescate de Julen esta tarde se acometía la última fase había que excavar cuatro metros de túnel de desde la galería de los rescatistas hasta el pozo donde se suponía que estaba el cuerpo de Julen han hecho falta cuatro micro voladuras la roca era extremadamente dura para allanar el camino completar ese tramo final de cuatro metros desde la galería hasta el pozo a la une veinticinco minutos se accedía a este pozo y se hallaba el cadáver del pequeño de dos años la información como apuntas oficial llega Eva poco después al lugar se acercaba a la comisión judicial hacía acto de presencia para el levantamiento del cuerpo jueza responsable de la República y forense los acompañaban coche fúnebre salía dos horas después junto con buena parte del equipo de veintiséis personas que han ir cargado de este tramo final del rescate las

Voz 1 06:58 caras lo decían todo bueno lo decía

Voz 1024 07:01 esa primera comunicación a la que te referías Ignacio se ha activado la comisión judicial ahora hay que investigar qué qué pasó hace trece días y arrojar luz sobre las circunstancias en torno a esta muerte

Voz 2 07:11 sí sí lo primero sin duda será practicar la autopsia al pequeño de dos años para fijar el momento y circunstancias de su muerte el caso hay que recordar que está abierto por desaparición por desaparición de un niño de Julen está siendo investigado ya en el Juzgado de Instrucción número nueve de Málaga y entre los documentos que maneja este juzgado hay informes de la Guardia Civil y del Servicio de Protección de la Naturaleza del Instituto Armado así como las declaraciones realizadas ante la Guardia Civil por los padres del menor el dueño de la finca donde se ha producido este trágico suceso y el constructor del pozo para perforación de agua que se hallaba descubierta la desaparición y muerte de Julen entra pues en el campo de la investigación policial ni de la instrucción judicial que será la encargada de dictaminar cuándo cómo porque y en qué circunstancias se produjo este terrible suceso en un poso a ras de tierra y sin protección

Voz 1024 08:04 bueno ahora que por desgracia sabemos ya el final vamos a volver al principio Ignacio a lo que pasó en torno al mediodía del domingo trece de enero ya sienten podemos recordar ese esfuerzo ingente de cientos de personas que han ideado este rescate inédito hasta la fecha

Voz 2 08:20 sí el trece de enero pasado los padres de Julen con el pequeño habían ido a una finca de un familiar a pasar un domingo de campo en Totalán el padre José Roselló ha contado repetidamente como el pequeño suele perder un segundo de vista y lo vio caer por el pozo intentó agarrarla estaban en el Cerro de la Corona unos senderistas que escucharon los gritos es de la familia llamaron entonces al Servicio de Emergencias uno uno dos Jake comenzó una operación de rescate que se definió inédita en el mundo extreman por sus circunstancias un niño en un pozo de cien metros de profundidad veinticinco centímetros de diámetro enterrado bajo una capa de arena a más de setenta metros de profundidad el rescate ha movilizado a más de trescientos efectivos de toda España sesenta empresas nacionales e internacionales centenares de voluntarios María Gámez es la subdelegada del Gobierno en Málaga

Voz 5 09:14 contamos con toda la ayuda de muchísimos profesional en empresas que se lo han brindado que no están tanto solucione se han hecho ex profeso de determinado material para ceder a la búsqueda in situ se ha hecho hocico de soldadura allí y la verdad es que lo el dispositivo y los medios empleados los Massimo que tengan que alcance y Lazio

Voz 2 09:34 la operación se ha dividido en dos fases una primera de ingeniería civil practicamente sea desmontado una montaña se han movido cuarenta mil toneladas de tierra se ha excavado un pozo vertical de sesenta metros sea forrado con tubos metálicos siempre sentado maquinaria y herramientas específicas para la ocasión y un equipo de doce ingenieros han conformado un comité técnico de asesoramiento la montaña ha sido el peor enemigo siempre en esta operación de rescate Roca extremadamente dura casi imposible de perforar ha boicoteado todos los plazos Ángel García Vidal es el responsable ha sido el responsable del Comité Técnico Asesor en este rescate

Voz 6 10:11 sí

Voz 7 10:12 los trabajando sin descanso Sintes

Voz 1680 10:15 eh eh

Voz 7 10:17 como que estaban más cerca de Julen

Voz 2 10:20 la segunda fase el rescate propiamente dicho mineros de Asturias cavando a mano cuatro metros de roca para acceder al Tune perforando con el pozo de Julen se abrieron camino a pico y pala con micro voladuras allanaron el camino para que finalmente los agentes de la Guardia Civil localizaran el cuerpo del menor Jorge Martín es portavoz del Instituto Armado quiero recordarle

Voz 8 10:41 es que Juan dolor el Grupo de Rescate encuentre que anule los rescatadores últimos que rescataran a Julen será la Guardia Civil

Voz 2 10:57 y en una casa muy cercana cedida por una vecina de Totalán en una duros muchísimas muestras de solidaridad a la familia de Julen esperando el desenlace de algo que se hacía esperar más allá de los doce días

Voz 6 11:11 lo digo lo que he dicho deben primero momento estamos muerto pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí controlado ante posible

Voz 2 11:26 finalmente no ha podido ser la Familia de Julen llora ahora la pérdida de de su hijo doscientas noventa y nueve horas después de que se lo tragara un pozo así llegamos a excavar

Voz 1024 11:35 cada en la que como estamos contándoles Nadia dormido en Totalán ese pequeño pueblo malagueño roto por el dolor de pueda haber acogido e Ignacio haber abrazado durante casi dos semanas a esta familia

Voz 2 11:45 el pequeño Julen si es que el más trágico de los sucesos como el peor final también ha mostrado la cara más solidaria de Totalán y de toda España practicamente hay que decir que este es un pueblo encajado en la sierra malagueña tiene apenas ochocientos habitantes yo hoy amanece de luto como lo hace el barrio malagueño de El Palo un barrio marinero donde vive la familia al completo el alcalde de Málaga Francisco de la Torre ha anunciado que va a declarar luto oficial en la ciudad las muestras de condolencias han sucedido desde el mismo momento en el que se ha conocido el trágico desenlace hace la Casa Real ha expresado su dolor más profundo por lo sucedido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se unía como toda España decía al dolor infinito de la familia las cuentas oficiales por ejemplo de algunos de los servicios de emergencia que han participado en el rescate lucen lazos negros Alejandro Sanz Antonio Banderas un sinfín de mensajes de dolor de pésame para el peor de los finales

Voz 1024 12:43 líneas abiertas son ser Málaga todo este informativo recapitular hemos en quince minutos Ignacio San Martín gracias y buenos días

Voz 2 12:50 buenos días estamos en comunicación con Francisco Delgado

Voz 1024 12:52 Bonilla que es el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Voz 1 12:55 señor Delgado Bonilla buenos días

Voz 9 12:58 buenos días bueno sí triste hipócritas

Voz 1024 13:01 por decir algo se ha completado el el rescate del cadáver de de Julen hay que reconocer que todo ha sido una lucha permanente contra la adversidad

Voz 9 13:11 sí absolutamente hemos mantenido una lucha titánica contra la montaña hemos ganado la batalla pero al final se ha cobrado un alto y cruel precisó que ha sido un aliado el pequeño la verdad es que estamos todos los servicios que no intervenido en su descarte consternado comenzó dolor no creíamos en el milagro que se podía producir pero no así los sí la verdad es que que pese a todos los esfuerzos que hemos hecho a todas las vicisitudes que no ha tenido contratiempo una lucha contra el tremendo afinando han sido posible no que tenga lo único que hemos intentado de muchos lo humanamente posible técnicamente para rescatando

Voz 1024 13:58 final se Béziers las últimas horas como gran resumen de todo como gran titular de de este rescate que la montaña manda que les ha enseñado la montaña esos trece días

Voz 9 14:11 nos enseñó mucho no enseñó mucho porque desde el primer momento vimos las dificultades ya puesto todo no ha puesto a trabajar no a todos para buscar una solución pese a todo ese inconveniente que muchas referencia ya la la yo creo la formación la experiencia de la especialista que han estado ahí han dictado combatiendo esa montaña con solución en un periodo de tiempo libre esa experiencia va a ser bueno para un futuro para poder dar soluciones esperemos que no lo encontré una situación tan trágica como la que hemos vivido pero de va venir para protocolo mejorar siempre nuestro servicio público darle mayor eficiencias ICADE porque al final se puertos que hemos realizado en tampoco periodo de tiempo sea visto por todo el mundo no porque no se escatimaron medio medio alguno ningún medio denostado todos los servicios de emergencia para intentar y uno no afinando no ha podido ser lo hemos rescatado sin vida Vietto hacer que que aprendamos no de cuando nos enfrentamos con con la voluntad de acordar naturaleza es muy complicado no y sobre todo cuando se trabaja a una gran profundidad

Voz 1024 15:32 Francisco Delgado Bonilla es el presidente como decimos el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga señor Delgado Bonilla ánimo suerte gracias gracias a las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias pendientes de cualquier novedad que llegue desde Málaga seguía adelante tienen toda la información del rescate del cadáver de Julen en nuestra página web en Cadena Ser punto com Piñera del exterior el protagonista sigue siendo el autoproclamado presidente de Venezuela Juan guay dos

Voz 10 16:05 yo agradezco profundamente la función de la Unión Europea y que se que va a ser mucho más contundente el próximo día desconocen a Maduro reconocen al parlamento nacional y exigen por el cese de este conflicto a través de la última etapa nuestra pasa que una elección libre se refiere

Voz 1024 16:20 Baidoa la intención de la Comisión Europea de preparar un ultimátum al régimen de Nicolás Maduro para que convoque elecciones libres y limpias Bruselas Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 16:29 buenos días la Unión da un giro y ahora si desea enviar Ultima toma Venezuela advirtiendo a Nicolás Maduro que si no hay elecciones de manera inmediata van a reconocer a Juan Guayre Ésta es la posición que ha sido consensuada entre los grandes gobiernos europeos desde Alemania al Reino Unido con España que se ha convertido estas últimas horas en una de las voces más exigentes para que el mensaje que Venezuela sea un mensaje claro por esto de momento el Gobierno español ha rechazado el primer borrador de la resolución de la declaración que se estaba preparando por entender que no era lo suficientemente dura ahí es que no quiere el Gobierno que lo que se diga es que se estudiarán medidas sino que se tomarán medidas un problema que de momento aquí confían no impida el acuerdo final acuerdo que debe permitir a los países de la Unión Europea presentarse con posición común al debate de Naciones Unidas

Voz 1024 17:33 esta exigente postura española daba cuenta tras al Consejo de Ministros el jefe de la diplomacia española luxemburgués

Voz 1030 17:38 si se constatara que no existe la menor voluntad por parte de el régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones nos plantearía Most la adopción de otras medidas centradas que usted

Voz 3 17:53 incluye el reconocimiento eh

Voz 11 17:55 eh como presidente in

Voz 2 17:58 Merino

Voz 1030 17:59 para que estas elecciones pueden ser convocadas desde la Asamblea Nacional

Voz 1024 18:02 Nicolás Maduro se defendía arremetiendo contra Burrell y contra el Gobierno español presente y pasado

Voz 1623 18:08 bueno la declaración del canciller español es una creación insolente muy insolente si ellos creen lecciones que hagan elecciones España porque es el presidente español electo por ningún voto popular donde hubiera cabe hacer elecciones en España no tiene moral para dar lecciones a Venezuela ni ponerle ultimátum a Venezuela parecieron repetir el guión de José María Aznar

Voz 1024 18:35 según Maduro apoyó el golpe de Estado decía contra Hugo Chávez en dos mil dos en los últimos dos días de disturbios han fallecido al menos veintiséis personas en Venezuela y Estados Unidos ha tomado medidas para proteger a su personal diplomático corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 18:51 buenos días la embajada de Estados Unidos en Caracas ha evacuado a su personal no esencial antes de que se cumpla ese plazo de setenta y dos horas que Nicolás Maduro dio a la misión diplomática estadounidense y que vence hoy por la tarde el Departamento de Estado no ha concretado por motivos de seguridad y cuántos diplomático se quedan manteniendo la embajada abierta por petición de Juan Why do a quién reconocen como presidente interino impulso pero asegura que monitorear la situación de seguridad durante las veinticuatro horas y que protegerán a los diplomáticos estadounidenses en terreno tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad el Departamento de Estado ha mandado una alerta recomendando a los estadounidenses que están en Venezuela que salgan del país mientras haya vuelos comerciales a los que se quedan a los que se quedan les recomiendan que se mantengan en sus casas porque van a seguir las protestas incluso recomiendan no llevar a los niños al colegio

Voz 1024 19:42 cerramos líneas con Estados Unidos porque la madrugada nos ha dejado el final temporal del Shut down de ese cierre parcial de la Administración federal que ya se prologada Marta por XXXV días

Voz 1510 19:52 hasta Donald Trump ha explicado que el pacto alcanzado con los demócratas para reabrir el Gobierno temporalmente no es una concesión dice el presidente que está teniendo en cuenta los millones de personas afectadas por el mayor Shut down de la historia pero en Washington se entiende como una derrota política del presidente y que finalmente ha aceptado un acuerdo de mínimos en los presupuestos que no incluyen ni un dólar para su muro es decir las negociaciones ahora están en el mismo punto que hace treinta y cinco días antes de que empezarán salta aún el presidente da a los partidos tres semanas para alcanzar un acuerdo duradero en los presupuestos que incluyan en sus cinco mil setecientos millones de dólares para el muro el ruido ya excede yo aunque eso sí advierte de que si no se consigue un acuerdo justo en el Capitolio el Gobierno volverá a cerrar el quince de febrero o usará los poderes constitucionales para conseguir esos fondos sin tener la necesidad de ser aprobados por el Capitolio activando la emergencia nacional Trump se ha visto presionado para reabrir el Gobierno en un día con importantes a retrasos en los principales aeropuertos debido a que los controladores aéreos se han negado a seguir yendo a trabajar sin cobrar ayer los ochocientos mil funcionarios federales afectados por el cierre se quedaron sin cobrar su segunda nómina que el presidente garantiza cobrarán retroactivamente

Voz 1024 21:04 el sin dejar el continente americano la noche nos ha dejado una tragedia medio ambiental en Brasil al menos siete personas han muerto como consecuencia de la rotura de una presa al sudeste del país el vertido ha sepultado la mina de hierro donde estaban los lodos ya arrasado cientos de hectáreas esa zona desde Río de Janeiro informa para la Cadena SER Francho Barón Francho buenos días

Voz 12 21:24 saludos pues ciento cincuenta personas según el Gobierno del Estado de Minas Gerais continúan desaparecidas en la localidad de Bruma guiño después de que una represa de una mina de hierro se haya roto provocando una gran riada de residuos que se ha llevado por delante extensas áreas de campo ya ha alcanzado a la pequeña localidad de Vilaflor Tepco el Gobierno también ha confirmado siete muertos aunque es probable que esta cifra continúe creciendo con el paso de las horas el presidente Yair bolso ordenó el envío de unidades del Ejército para ayudar a los rescates mientras brigadas de bomberos trabajan intensamente en la zona hoy será el propio presidente acompañado del ministro de Defensa Kim viaje abruma guiño para conocer la situación en el terreno

hacíamos llegaba a las siete y veintidós de la mañana sesión veintidós de la mañana en Canarias

Voz 1024 23:27 matinal Cadena SER los deportes hoy tenemos cuatro partidos de Liga en Primera Gonzales buenos días

Voz 2 23:32 qué tal buenos días arranca la jornada veintiuno

Voz 1680 23:34 con un Sevilla Levante Leganés Éibar un derbi entre el Villarreal y el Valencia y el Atlético de Madrid Getafe ese ganan los rojiblancos dormirán a dos puntos del Barça a las cuatro y cuarto es el partido en el Metropolitano donde el Atlético lleva en Liga tres victorias seguidas la eliminación copera y el descanso entre semana ha permitido que se recupere a Saúl Ñíguez Godín y Lucas aunque sigue teniendo cinco bajas por lesión más la de Ángel Correa por sanción en pleno mercado de fichajes son casi seguras la marcha de Godín en verano al Inter y la llegada de Álvaro Morata en los próximos días el Cholo convencido mañana jugará con

Voz 16 24:12 León la ilusión ya tenacidad con la que el club no tengo ni un segundo Godín hasta el día que esté con nosotros y en cuanto a Morata vamos a esperar

Voz 17 24:24 ay cuando

Voz 11 24:26 no

Voz 1 24:28 enfrente un Getafe

Voz 1680 24:29 es sexto a dos puntos de la Champions pero que no sabe lo que es ganarle al Atlético en los últimos años su entrenador José Bordalás al que se le compara mucho con semen

Voz 1642 24:37 bueno valoro mucho juego del Atleti pero nosotros no identificamos con nosotros bueno que puede haber al con símiles algún aspecto acuerdo yo creo que gusta mucho el Cholo Simeone que es el actual entrenador del Athletic a mí no no debéis vincular

Voz 1 24:52 me con otro equipo es el Getafe Aragón abre el sábado el Sevilla Levante peligro

Voz 1680 24:58 a la cuarta plaza para los hispalenses tras cuatro partidos sin ganar a las seis y media al Leganés Éibar duelo para alejarse del descenso ya las nueve menos cuarto derbi en la cerámica Villarreal Valencia con el submarino ultimó a tres de la salvación y el conjunto Chen noveno remontando poco a poco el vuelo mientras se avecina movimientos en la delantera but Shuai está prácticamente fuera del club y su recambio podría ser el Chicharito Hernández Marcelino

Voz 18 25:21 yo creo que es muy muy poco probable que Michi se queda aquí con nosotros de hecho si solamente dependiera del Valencia y del propio futbolista ya no estaría aquí pero hay un tercer implicado que tiene mucho poder de decisión porque es el propietario de sus derechos que también tiene que decidir la situación de futbolista garito es una opción porque el futbolista juega poco y es partidario de venir aquí que vale

Voz 1680 25:45 para mañana quedan cinco partidos Valladolid Celta Girona Barça Athletic Club Betis Real Sociedad Huesca y Espanyol Real Madrid fuera del fútbol pleno de derrotas de los equipos españoles en la Euroliga Darussafaka ochenta Baskonia setenta y cinco Buducnost setenta y cinco Herbalife Gran Canaria setenta Ivars a setenta y seis CSKA de Moscú ochenta y cuatro tras dos tercios de competición sólo los azulgranas y el Real Madrid jugarían los cruces de cuartos de final en balonmano hoy termina el Mundial para España lejos del objetivo de las medallas pero con la obligación de ganar a Egipto desde las cinco y media para clasificarse para el preolímpico Joan Cañellas

Voz 1 26:23 desgraciadamente no la posición o luchando por lo que somos de inicio pero sí que es cierto que con un objetivo muy claro todos sabemos de hemos de hacer el partido veo al equipo muy concentrado no va a ser fácil un equipo muy peleón en Egipto pero hay que conseguir la victoria

Voz 1680 26:41 las a la espera del Nadal Djokovic de mañana a las nueve y media se juega la final femenina del Open de Australia de tenis entre Osaka y quitó roba en Estados Unidos esta tarde arranca las veinticuatro Horas de Daytona donde Fernando Alonso sale sexto también veremos competir por última vez al patinador Javier Fernández bronce olímpico dos campeonatos del mundo y seis títulos europeos en saber hoy precisamente intentará revalidar el entorchado continental en el Europeo de Minsk

Voz 1 27:06 siempre

Voz 1680 27:08 lo contamos todo en Carrusel Deportivo desde la una en ser más honda media aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 1024 28:04 antes de terminar recapitular la noticia que marca a fuego la actualidad de este sábado veintiséis de enero la aparición del cadáver del pequeño Julian en el pozo muy estrecho muy profundo donde cayó hace trece días última hora de ese total han Ignacio San Martín adelante

Voz 2 28:19 actualizamos el cuerpo sin vida era localizado una y veinticinco minutos practicamente doscientas noventa y nueve horas después de de la desaparición del menor de dos años en este pozo de Totalán los equipos de rescate lo localizaron en el punto exacto en el que presumían que estaba la comisión judicial se ha acercado a la zona ahora el asunto está en manos de la investigación policial y también opción número nueve de

Voz 21 28:42 ahora

Voz 1 28:55 tanta calidad de lo que ha pasado esta noche

Voz 1024 28:57 en Málaga nos ha dejado fuera a la política nacional donde seguimos atentos a esa voladura descontrolada de Podemos en Madrid desde que anunciara su aventura política con Manuela Carmena se entiende mejor esta salida ahora del líder de Podemos en Madrid también de Errejón ya saben que hay un acuerdo en Toledo donde hay líderes regionales de Podemos donde han pedido que haya una unidad nacional en el Consejo de Podemos que esa reúne dentro de exactamente una semana así estamos cerrando edición con Carlos Sevilla y con Daniel Lara en la producción y con Carlos Higueras edad viñeta al frente de la parte técnica llega ya el cine a la SER con las cit con María Guerra y con Pepa Blanes estamos actualizado a la infracción también de Totalán en media hora ya en el tiempo a vivir que son los días con Pino les hablo Piñero que pasen una muy buena mañana