Matinal SER (27/01/2019)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias final

Voz 1024 00:10 miedo hola qué tal buenos días el ultimátum de Pedro Sánchez a Nicolás Maduro de

Voz 1722 00:15 que si en el plazo de ocho días sin el plazo de ocho días no haya una convocatoria de elecciones justas libres y transparentes en Venezuela España reconocerá a Juan guay como presidente de Venezuela

Voz 1024 00:28 la Unión Europea también lo Baraja pero prefiere no cerrar plazos una fecha tope a la que sí se han apuntado Francia Alemania y el Reino Unido el oficialismo la Corte chavista que proteja Nicolás Maduro sigue negando la mayor sigue rechazando lo que tacha de golpe de estado orquestado por Estados Unidos baja a la arena con descalificativos políticamente incorrecto

Voz 2 00:49 entonces por allá de la Unión Europea les damos ocho día váyanse bien largo al carajo el que los venezolanos Piélagos venezolana

Voz 3 00:59 bien

Voz 2 01:01 a ocho días España quién es el presidente de España quién lo eligió

Voz 1024 01:07 es la voz de Diosdado Cabello desde hace dos décadas uno de los hombres fuertes el chavismo imponiéndose con insultos allá donde la diplomacia carece de sentido hay más noticias de la mañana en la SER que repasamos con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 5 01:23 qué tal buenos días la policía detuvo ayer en Dos Hermanas en Sevilla un hombre de sesenta y ocho años que confesó haber matado con un hacha a su pareja de sesenta y seis es la cuarta mujer asesinada por la violencia machista en lo que llevamos de año en nuestro pan

Voz 1024 01:35 el Málaga acoge hoy el funeral por el pequeño Julen

Voz 5 01:37 lo religioso tendrá lugar a las doce y media del mediodía en el cementerio del barrio de El Palo y una hora después está previsto el entierro la familia ha pedido respeto e intimidad

Voz 1024 01:45 más de ciento cuarenta personas han sido rescatadas en las últimas horas cuando intentaba alcanzar las costas españolas

Voz 5 01:50 sesenta y seis fueron localizadas a bordo de cuatro pateras en el Estrecho de Gibraltar y ochenta y uno viajaban en dos embarcaciones en aguas del mar de Alborán de ellas una mujer embarazada y un hombre con un esguince han sido trasladados esta madrugada al hospital de Motril

Voz 1024 02:03 estamos en el séptimo día de huelga del taxi en Madrid

Voz 5 02:06 lectivo ha trasladado sus protestas al Paseo de la Castellana donde hasta ahora centenares de vehículos cortan la circulación de los carriles centrales algunos taxistas han pasado la noche allí

Voz 6 02:15 nosotros estamos dispuestos los ánimos están muy fuertes llama nos hemos estado preparando para aguantar el tiempo que sea necesario saque señor Garrido lo lleva usted muy claro no vamos a ceder y no vamos a echar ni un paso

Voz 5 02:28 a las diez de la mañana tienen previsto celebrar una asamblea para decidir sus próximos pasos

Voz 1024 02:32 la rotura de una presa en Brasil deja ya al menos cuarenta muertos y doscientos cincuenta desaparecidos

Voz 5 02:36 el accidente tuvo lugar el viernes en una mina de hierro del estado de Minas Gerais sudeste del país ni los residuos minerales y el lodo sepultaron las instalaciones de la empresa varias viviendas el gobernador del Estado ha reconocido que la probabilidad de encontrar supervivientes es mínima

Voz 1024 02:49 ya al menos diecinueve muertos y cuarenta y ocho heridos en dos explosiones en una catedral de Filipinas

Voz 5 02:55 ha sucedido en la ciudad de hielo en el sureste del país días después de la celebración de un referéndum para lograr la paz en la región de momento ningún grupo ha reivindicado el ataque y las autoridades no descartan que el balance de víctimas aumente a medida que avanzan los trabajos de rescate

Voz 1024 03:08 por lo demás ya faltan poco más de dos horas para que de comienzo la final del Open de Australia de tenis Iván Álvarez buenos días

Voz 1 03:14 Antonio buenos días Rafa Nadal y Novak Djokovic se enfrentan sobre la pista dura de Melbourne el tenista balear se mide al número uno del mundo en busca de su décimo octavo Grand Slam un clásico de la era Open que contaremos desde las nueve y media de la mañana en Carrusel deportivo a través de ser más aplicaciones móviles Illa web Cadena Ser punto como otro nombre propio es el Javier Fernández que se ha retirado del patinaje artístico tras colgarse su séptima medalla de oro europea también es noticia Álvaro Morata que ya ha llegado a Madrid para firmar con el Atlético un equipo rojiblanco que ha ganado dos cero al Getafe resto de resultados del sábado Sevilla cinco Levante cero Valencia tres Villarreal cero Leganés dos Éibar dos hoy se juegan cinco partidos más a las doce Valladolid Celta a las cuatro y cuarto Girona Barça dos partidos a las seis y media Athletic Betis y Real Sociedad Huesca ya las nueve menos cuarto de la noche Espanyol Real Madrid en Cornellà El Prat

Voz 1024 04:06 tenemos borrasca entrando por el norte por el norte mapa del tiempo Dorta buenos días

Voz 7 04:10 qué tal buenos días una nueva masa de aire frío hará que los hielos se cubran en la mitad del norte

Voz 1 04:15 peninsular las lluvias pueden ser intensas

Voz 7 04:17 norte de Galicia y en zonas del Cantábrico donde incluso podrá nevar este aire frío ahora también que la cota de nieve descienda por ejemplo en la cordillera Cantábrica donde bajará hasta los ochocientos metros las acumulaciones de nieve pueden llegar a los siete centímetros están importantes sobre todo en montañas de Asturias León y Navarra especial atención al viento avisos naranjas en toda la costa gallega el mar Cantábrico Ampurdán y parte de la isla de Mallorca por olas que pueden alcanzar los siete metros con intensidad soplará también este viento en Navarra Tarragona o Castellón donde las rachas alcanzarán los cien kilómetros por hora las temperaturas bajarán especialmente en zonas de montaña y esta madrugada se registrarán heladas por último en Canarias cielos cubiertos y algunas lluvias en el norte de las islas de mayor relieve

Voz 1024 05:02 sí despierta el final del último fin de semana del mes es domingo veintisiete de enero a las siete Hi5 son las seis cinco de la mañana en Canarias hasta y media en punto noticias por cierto tiñe no sólo España también Francia Alemania Reino Unido reconocerá a Juan guay quedó como presidente de Venezuela Nicolás Maduro se niega como se sigue negando a convocar elecciones libres y limpias tiene de plazo hasta dentro de justo una semana hasta el domingo de la semana que viene recordamos el anuncio de Moncloa con Javier Carrera buenos días

Voz 0866 05:33 qué tal buenos días la postura era la misma que expresaba el viernes el ministro de Exteriores pero sí Borrell hablaba de un plazo temporal en genérico el presidente Sánchez ponía fecha a ese plazo ocho días tiene maduro para llamar a las urnas

Voz 1722 05:46 quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de ocho días sin el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas libres y transparentes en Venezuela España reconocerá a Juanjo ha ido como presidente de Venezuela Fuente

Voz 0866 06:04 desde el Ejecutivo explicaban a la SER que esos ocho días son el plazo negociado con otros países y que confiaban en una declaración conjunta de los Veintiocho aunque

Voz 0882 06:12 quizás no tan rotunda como así se produjo

Voz 0866 06:14 durante la tarde en su declaración Sánchez insistía en que no busca poner o quitar gobiernos en Venezuela decía literalmente sino democracia y subrayaba el presidente su labor para alcanzar un acuerdo en el seno de la Unión

Voz 1722 06:26 a lo largo de estos dos días y medio tres días he trabajado activamente en la Unión Europea para alcanzar una posición común en busca del reconocimiento de Juanlu ha ido

Voz 0866 06:35 como presidente de Venezuela explican desde el entorno del Gobierno que esta solución es buena porque la convocatoria saldrá del propio pueblo venezolano y que es una forma también de proteger a la oposición y a la figura de guay dos se le da a Maduro esa opción sino insisten se reconocerá al líder opositor

Voz 1024 06:51 para la oposición de aquí el anuncio de Pedro Sánchez que tanto habían demandado es el jueves ahora Vicen que llega tarde y mal Teodoro García Egea PP Cal a ciudadanas

Voz 8 07:01 Pedro Sánchez el Partido Socialista ha hecho lo que lleva haciendo durante catorce años que es darle oxígeno a la tiranía venezolana de Chávez yo

Voz 1 07:09 de Maduro que el gobierno de Maduro loca

Voz 9 07:12 imaginar que vaya a organizar unas elecciones y mucho menos que las organiza democráticas

Voz 1024 07:17 con todo la postura española sobre esa crisis de Venezuela va más allá de la adoptada ya por la Unión Europea corresponsal comunitaria Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 07:24 tras veinticuatro horas de tensiones la Unión ha conseguido una declaración común que se acerca la idea de ultimátum aunque no hay plazos pero en la que se piden elecciones en los próximos días advirtiendo que los Veintiocho van a tomar medidas si no es así incluyendo el reconocimiento del líder según el artículo de la Constitución venezolana que permite reclamar la presidencia interina a su nombre no se cita pero por el momento vale para evitar la imagen de ruptura cuyo riesgo volver a plantearse si dentro de ocho días todo siguiera igual allí

Voz 1024 08:01 en Venezuela el régimen oficialista el régimen de Nicolás Maduro el chavismo rechaza de plano esas demandas europeas como he escuchado en la portada de mantas que impulsan aún más en Venezuela la figura del auto proclamado presidente de la República corresponsal de cara a cara de Caracol Radio emisora de Prisa Radio en Caracas Abando ha salido adelante

Voz 10 08:20 si la oposición ha seguido ganando terreno ante la comunidad internacional sobretodo después de este ultimátum que hace la Unión Europea para que Nicolás Maduro convoque a elecciones libres en el país por cierto que Juan Why do ha dicho que aunque no se ha definido aún dentro de la oposición venezolana él estaría dispuesto a ser candidato presidencial ante ese escenario de nuevos comicios

Voz 3 08:43 entonces ni la represión los detiene nos presentamos para para estos diálogos mucho menos vamos y el hecho de que no tengan las condiciones reales así que para que no vengan a cuento

Voz 1 08:54 aunque y seriedad y compromiso y Clarín

Voz 3 08:58 la para toda nuestra Henkel también durante

Voz 10 09:01 sábado hubo una nueva jornada de concentración Juan guay dos se reunió con los ciudadanos opositores en Caracas están organizándose en función de una gran movilización la próxima semana hasta ahora pues dicen que siguen avanzando en función de consolidar finalmente este gobierno de transición

Voz 1024 09:22 matinal Cadena Ser del domingo camino de las siete y diez de la mañana seis y diez de la mañana en Canarias el fin de semana nos deja otro caso de violencia machista uno más el cuarto confirmado en lo que llevamos de año Éste último ha tenido lugar en Dos Hermanas Radio Sevilla Ana Fernández

Voz 0134 09:37 se llamaba Rosa tenía sesenta y nueve años y ayer por la tarde fue asesinada por su marido ya detenido en su domicilio de Dos Hermanas fue el hombre al que alrededor de las cinco de la tarde llamó al Servicio de Emergencias uno uno dos para contar que había matado a su mujer tras una discusión el matrimonio tiene tres hijas una de ellas también llamó poco después a este mismo tener bueno para contar lo sucedido el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha condenado el brutal asesinato y ha convocado una concentración de repulsa mañana lunes a mediodía fuentes este este ayuntamiento aseguran que no constan denuncias previas de violencia machista ni en la Delegación de Igualdad ni en la Policía Local desde su cuenta de Twitter el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno ha lamentado este nuevo caso de violencia de género en la misma red la consejera de Igualdad Rocío Ruiz pide que no se dé ni un paso atrás en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

Voz 1024 10:28 el teléfono de atención a las víctimas de los malos tratos en nuestro país es lo recordamos una vez más el cero dieciséis cero uno seis es un teléfono gratuito es confidencial no deja rastro en la factura pero hay que borrarlo hay que borrar el número de la lista de llamadas salientes no cerramos líneas con la capital hispalense donde localizó

Voz 1 10:47 hemos la manifestación convocada por los

Voz 1024 10:49 padres de Marta del Castillo para que se repita el juicio por su asesinato del que esta semana se han cumplido como saben diez años Radio Sevilla Enrique corneado

Voz 0570 10:58 más de tres mil personas según la Policía Nacional han acompañado a los familiares de Marta del Castillo en una multitudinaria manifestación que iniciaba junto a los juzgados donde los padres de la joven han depositado un ramo de flores con el mensaje España anote olvida la justicia así Antonio del Castillo insiste en la implicación del hermano de Carcaño por lo que exige la repetición del juicio

Voz 11 11:17 todos sabemos la motivación que a eso ocho jueces que yo a planteamiento de que lo han hecho

Voz 12 11:23 culpado

Voz 11 11:24 ay el pueblo sabe ir aunque ello pongan por escrito algo que no es cierto lo que importa es la gente de la calle la gente no apoya hay todo el pueblo de España

Voz 0882 11:37 en la manifestación han participado otras familias que

Voz 0570 11:39 consideran que no ha hecho justicia como la madre de Sandra Palo o la familia del crimen de Almond

Voz 1024 11:43 de de la tragedia de Totalán todo parece indicar que el pequeño Julen murió prácticamente en el acto como consecuencia de la caída en el pozo una caída de más de setenta metros ser Málaga Nieves Egea

Voz 1280 11:55 la autopsia realizada a Julen revela que el menor sufrió politraumatismos que cayó en el pozo de pie y que esos brazos estaban hacia arriba según fuentes cercanas a la investigación el menor presentaba además erosiones compatibles con roces de una caída por ese orificio de tan solo veinticinco centímetros de diámetro la muerte se habría producido en las próximas a la caída el pasado domingo trece de enero mientras la investigación sigue abierta sobre etapón de tierra que había sobre el niño y que impidió dar con él la hipótesis más probable apunta a que podría deberse del arrastre de tierra en la caída Alfonso Rodríguez comente Celis delegado del Gobierno en Andalucía

Voz 13 12:30 la posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos setenta y un metros se topó con un suelo de tierra en la propia caída pues fuera albergando arena os a tierra encima porque eran paredes muy imperfectas

Voz 1280 12:49 la ahí Totalán tendrá lugar hoy el segundo día de luto oficial las muestras de condolencia se sucedieron ayer a lo largo de toda la jornada entre ellas las del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska que ponía en valor el operativo de rescate y la solidaridad de los vecinos

Voz 14 13:03 profundo orgullo y agradecimiento por la solidaridad demostrada por los vecinos de Totalán y muy especialmente la Guardia Civil que ha coordinado toda la actuación

Voz 7 13:14 el funeral del pequeño Julen tendrá lugar este medio

Voz 1280 13:17 el día en la barriada malagueña de El Palo en la que residía con su familia

Voz 1024 13:20 en Madrid la huelga del sector del taxi cumple hoy siete días hoy que la capital finaliza la Feria Internacional de Turismo Fitur en dos horas y media trasladan su habitual asamblea matinal del recinto ferial de Ifema al centro

Voz 1 13:33 de la capital a la cercanías del estadio Sánchez

Voz 1024 13:35 el Bernabéu centro de la capital donde se manifiestan desde medianoche Daniel a buenos días

Voz 15 13:40 qué tal buenos días la noche ha transcurrido con total tranquilidad aquí en el Paseo de la Castellana los primeros taxis llegaron a última hora de la tarde de ayer y se acumularon miles de ellos en el tramo de Colón hasta Nuevos Ministerios el corte de la calzada central de esta avenida se prolongará indefinidamente si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no da una salida similar a la acordada en Cataluña al conflicto entre taxis IV ITC solucionado

Voz 6 14:04 el lunes por la mañana lo que pasa que es un incompetente que al parecer está al servicio de personas que en los impuestos de nuestro país y eso no puede ser

Voz 15 14:14 por el momento lo único que aseguran es que los taxistas se reunirán a partir de las diez de la mañana aquí mismo en el Paseo de la Castellana para debatir sobre el futuro de la huelga

Voz 1024 14:35 cuando el primer informativo de la mañana del domingo en la SER sintonía de matinal de este veintisiete de enero calendario en mano la historia nos enseña que no escarmentados hoy se cumplen dos años del hallazgo del cadáver del pequeño Samuel en la playa de Barbate en la provincia de Cádiz en la costa una víctima inocente más de la crisis humanitaria que tenemos en la puerta sur de Europa en la radio en la SER hemos hablado con quién fue posiblemente el último amigo de Samuel el siguiente reportaje lleva la firma de Nicolás Castellano conozco

Voz 12 15:09 yo Samuel en la bosque de que nadó en político

Voz 1620 15:15 este pusiese ya ni recuerda perfectamente la llegada de Samuel y su madre al bosque de Bolín el asentamiento cercano a Nador donde suelen permanecer los migrantes con hijos hasta su a las pateras para cruzar a España

Voz 12 15:26 este niño de Samuel todo lo que pregunte qué Zambia del donde Paz me voy en en España paga viví ahí huu a jugar el balón

Voz 1 15:37 va este camerunés asegura que Samuel era un niño muy inteligente querido entre todos los pequeños que había en el bosque

Voz 1620 15:43 por eso el día que salieron en la patera dejaron de tener noticias suyas se preocupar mucho

Voz 12 15:48 hace dos ya te esté ya nosotros hay llamando la gente que que puesto la la apagar en España que qué pasa con la gente que hasta aquí para llegar a España hasta que dice que Samer está molesto con su madre

Voz 1620 16:08 el impacto de la noticia del hallazgo del cadáver de Samuel en Cádiz y el de su madre en Argelia fue tal que nadie quiso subirse a una patera en mucho tiempo

Voz 12 16:16 todos los sapos que estaba muy muy listo todos lo busque también los niños que estaba jugando con el que estamos en el no puede El mago a que el mapa toros lo lo los niños así como yo esto niño me mueve como Zamora

Voz 1620 16:40 hoy cuando se cumplen dos años de la aparición del cuerpo de Samuel sobre la arena acerca del Faro de Trafalgar Yannick quiere rendirle homenaje recordando lo en su memoria en la de otros tantos pide medidas para acabar con

Voz 12 16:51 a estas muertes hay mucho gente que murió en en en más si Europa quiere que la gente deja de venir necesité que da la vida a la gente paga viaja como tus la gente viajó con avión así Paz deja la la la gente salir en coger la patria

Voz 1620 17:13 Yannick acabó llegando a España en patera el ocho de mayo de dos mil diecisiete en la undécima patera a la que se subía tras varios expulsiones tras haber saltado la valla de Ceuta y Melilla la mama es Samuel quería curarse en España de un tumor en el cuello que a Nick darlo futuras su hijo de diez años tres más de los que tendría ahora el pequeño amos

Voz 1024 17:38 el veintisiete de enero esta hoja del calendario nos deja una lección más de la historia que nunca deberá repetirse hoy se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto un genocidio que acabó con la vida de más de diez millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial en la SER hemos hablado con un superviviente de los campos de exterminio nazi que ha pasado por Madrid invitado por la Casa Sefarad con él ha estado Rafa Panadero

Voz 16 18:03 como Drac Man sólo tenía cuatro años cuando los nazis ocuparon su ciudad Logse en Polonia dice que era un niño feliz travieso hasta que un día intentando separar a unos amigos que peleaban en la calle no se dio vuelta me dijo

Voz 0333 18:15 es eso yo sabía que era un niño judío en Moto2 igual amiguitos ir ese día de yo hay cambios vividos

Voz 17 18:24 esa nueva vida le llevó primero al gueto poco después a Auschwitz

Voz 0333 18:34 hicieron está dos entra polaca decían que la dijimos tras Emmys tras el el camino al cielo nadie se lo que era encaminarse bueno era el camino

Voz 18 18:46 sí

Voz 0333 18:48 en un alemán ni se UTE buena entrara por la puerta por la chimenea ni un minuto más tanto huerto lo mismas se fueron estaba las fábricas las chimeneas de Trueno dentro de crematorio muy como que no bueno como pistas para mi padre me dice presta atención fíjate lo que nos hacen después les queda vivo con tal que te lo prometo

Voz 1722 19:19 después de Auschwitz Jan como pasó por otros dos campos pero sobre

Voz 0333 19:22 viviendo sabe lo primero que hice cuando me liberaron Roe un caballo Monteys salía por los campos

Voz 17 19:31 me sentí libre libre y con una nueva vida en la que tuvo que aprender de nuevo a llorar imprimir increíble pero una nueva vida en la que no cabe el perdón no puedo olvidar no puedo pero

Voz 0333 19:45 pero no los odios la palabra odio mí no existe

Voz 1024 20:28 de vuelta al siglo XXI son las siete y veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias en medio minuto los deportes

Voz 19 20:34 ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 1024 20:55 matinal Cadena SER ahí tenemos espectáculo deportivo

Voz 1 20:58 matinal otra gran final entre Rafa Nadal y Novak Djokovic Iván Álvarez buenos días es la cita deportiva del domingo hola José Antonio buenos días y lo contaremos por supuesto en Carrusel Deportivo desde las nueve y media de la mañana a través de ser más aplicaciones móviles y la web Cadena Ser punto com

Voz 3 21:15 ahora

Voz 1 21:16 hay que ver cómo ha comenzado el año Rafa Nadal que después de estar cuatro meses sin competir encadenar tres lesiones pasar una vez por el quirófano el balear puede conseguir su segundo Open de Australia y el décimo octavo Grand Slam de su carrera seguro que tendrá que sudar Rafa para doblegar a Novak Djokovic el número uno de la ATP en el que será además el duelo número cincuenta y tres entre el manacorí el serbio qué sensaciones tiene Nadal antes de la final responden Eurosport

Voz 1774 21:42 Juan torneo fantástico hasta hasta este momento sin ninguna duda que es de los mejores que haya jugado aquí en mi carrera para mí empezar otra vez el año estando donde estoy pues significa satisfacción de haber empezado lo otra vez un año bien tranquilidad de ver me atrae compitiendo al máximo nivel

Voz 1 21:59 contento Nadal que no ha cedido ni un solo set en todo el torneo iba a volver a pelear por un Grand Slam en la pista dura de Melbourne uno Nadal que puede levantar un trofeo y otro Javier Fernández que ha conquistado una nueva medalla de oro el patinador madrileño se ha proclamado campeón de Europa por séptima vez consecutiva el broche perfecto a una carrera que llega a su fin súper Javi cuelga las cuchillas a los veintisiete años lo explicaba anoche en Carrusel Deportivo

Voz 0876 22:26 los patinadores con veintisiete años prácticamente si queda alguno con veintisiete años es extraño siempre me he puesto metas y me he puesto metas que se que llega a conseguir si veo que a lo mejor no puedo llegar a estar en esa meta pues entonces digo oye pues a lo mejor es que hasta aquí hemos llegado no el para qué me voy a estar yo participando cuando yo realmente estoy contento con toda la trayectoria deportiva que que llevado Se acabó

Voz 1 22:49 doble campeón del mundo dos bronces en Mundiales un bronce en los Juegos Olímpicos y siete campeonatos de Europa un palmarés de leyenda tiempo para el fútbol está en marcha la jornada veintiuno en primera división se aprieta la parte alta del Atlético de Madrid mete presión al Barça los rojiblancos han ganado dos cero al Getafe con goles de Griezmann y Saúl una victoria que coloca a los de Simeone a dos puntos del líder aunque los azulgranas tienen que jugar hoy en Girona en el Atlético es noticia Álvaro Morata el delantero ya está en Madrid ha aterrizado hace unas horas en la capital de España para firmar con el equipo rojiblanco así hablan de Morata su futuro entrenador Simeone sus próximos compañeros Saúl Jiménez

Voz 17 23:31 pabellón de la gente siempre respetable obviamente la gente puede opinar lo que futbolistas que les sirvan al club y que les sirvan al equipo

Voz 1722 23:39 la selección lo conozco y creo que es un grandísimo jugador se mueve muy bien y se encuentra muy bien dentro del área es un gran jugador uno dos tres

Voz 1 23:46 fue el Athletic victorias también del Valencia tres cero ante el Villarreal goleada del Sevilla cinco cero contra el Levante y el otro resultado el sábado es el empate a dos entre el Leganés y el Eibar hoy domingo se disputan cinco encuentros más en la Liga a las cuatro y cuarto Girona Barcelona el partido de Miami que finalmente se jugará en Montilivi estará a Messi que vuelve a la convocatoria tras quedarse fuera en Copa más tarde a las nueve menos cuarto Espanyol Real Madrid podrían entrar en la lista blanca Mariano Asensio y Bale que ayer completaron el entrenamiento el primero del día entre el Valladolid y el Celta se jugará a las doce dos más para las seis y media de la tarde Athletic Betis Real Sociedad Huesca la vigésimo primera jornada se cerrará el lunes con el Alavés Rayo Vallecano y el último apuntes de Balonmano España termina el Mundial con buen sabor de boca tras conseguir una plaza para el preolímpico los hispanos se han impuesto XXXVI XXXI Egipto en el Partido por el séptimo puesto hoy conoceremos el campeón que saldrá del Noruega Dinamarca este es el menú deportivo del domingo para seguirlo como siempre ya lo saben escuchen Carrusel deportivo sesión intensa desde las nueve y media de la mañana para contar la final del Open de Australia entre yo poco Beach y Nadal

Voz 21 25:00 la Ventana de Carles Francino es escuchada cada tal

Voz 17 25:03 de ochocientos seis mil oyentes si nos pusiéramos uno encima de otro alcanzaría una altura de mil trescientos setenta kilómetros medio saldrían de la atmósfera luego llegarían al espacio exterior veo por qué pones a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio eso no se hace con los oyentes los oyentes no suele ponen uno encima de otro ataque hagan de la atmósfera eso no es humano lo no pero eso es un símil Mishima mil muchísimo La Ventana la estratosférico casi pero es muy gráfico pero no es humano

Voz 0882 25:42 qué atenerse completamos contraportada este informativo conciencia con Gregory Javier buenos días buenos días no queremos aguarle este domingo pero la basura electrónica en todo el mundo se triplicará en sólo treinta años

Voz 17 25:55 ni lo dice un nuevo informe de la ONU agujeros negros

Voz 0882 25:59 Davos la ciudad de Suiza donde se han reunido esta semana las principales economías del mundo siete organizaciones de la ONU se han unido por primera vez para intentar frenar el aumento imparable de las basuras electrónicas en todo el mundo cada año ya se generan cincuenta millones de toneladas de basura electrónica según advierte un nuevo informe de la Universidad de Naciones Unidas presentado precisamente en Davos y ahora sólo se recicla el veinte por ciento de estos residuos que contienen sustancias tóxicas para las personas y el medio ambiente si este problema no se frena la Universidad de la ONU denuncia que las basuras electrónicas casi se triplicará

Voz 1 26:35 de aquí al año dos mil cincuenta alcanzó

Voz 0882 26:37 no ya los ciento veinte millones de toneladas anuales es decir tres veces más por ejemplo de lo que pesan todos los aviones fabricados por los seres humanos Joseba González es experto en basura electrónica del Gobierno vasco

Voz 22 26:51 parte de la corta vida útil de los determinados aparatos eléctricos y electrónicos la tenemos los consumidores que queremos estar a la última es somos esclavos de de lo que se habla del progreso sobre todo tecnológico no

Voz 0882 27:03 ya hay otro problema millones de personas ahora en todo el mundo más de seiscientas mil sólo en China cien mil en Nigeria trabajan ahora en el desguace de residuos electrónicos y la mayoría de ellos no dispone del equipo necesario para impedir que los materiales tóxicos que contienen afecten de forma negativa a su salud

Voz 1024 27:25 en dos minutos comienza la Hora extra con Marta García y para abrir boca les contamos la siguiente propuesta del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León con Fernando Gutiérrez quién dijo que la ciencia estaba reñida con la cultura quién dijo

Voz 23 27:37 porque la ciencia no servía para hacer arte en el Musac desde luego que no el museo leonés ha presentado las primeras muestras de esta temporada con un marcado carácter transgresor y la apuesta por acercar la complejidad científica a la comprensión del día a día una de ellas es la exposición el Giro no dotacional un repertorio de obras en las que setenta artistas españoles e internacionales transgrede en los signos convencionales que nos rodean permitiendo su interpretación subjetiva por su parte la muestra Open de Environmental que busca contribuir al uso crítico de la tecnología para ello propone medir el cambio medioambiental de la ciudad mediante sensores adheridos a la ropa de la agente María Castellanos es su autor

Voz 24 28:15 lo que estamos construyendo son una serie de dispositivos festivales que tú te puedes llevar puestos como si tuvieras una pequeña estación meteorológica móvil podrá ir captando otro está sería de cambios y de este modo podremos podremos llegar a saber cuáles son las zonas de León donde hay más ruido o las zonas de London decide incide más el sol etc

Voz 23 28:35 la oferta se completa con soliloquio Miguel Ángel Rego nos acerca a la transcendencia actual de los textos de Freud ir Ramón y Cajal se podrán visitar este fin de semana gratuitamente

Voz 25 28:45 no al cierre

Voz 1024 28:48 recordamos con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber a esta hora para levantarse o acostarse bien informado

Voz 5 28:53 la Unión Europea exige al Gobierno de Venezuela que convoque elecciones de forma urgente sino lo hace abre la puerta a reconocer a Juan Why do como el presidente del país el Ejecutivo de Maduro ha rechazado esta exigencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en nuestro país la policía ha detenido en Dos Hermanas en Sevilla a un hombre acusado de asesinar a su pareja el arrestado de sesenta y ocho años acabó con la vida de la mujer de sesenta y seis agrediendo la con un hacha después confesó el crimen en una llamada al uno uno dos y en Madrid la huelga del sector del taxi cumple hoy siete días el colectivo ha trasladado su protesta al Paseo de la Castellana donde hasta ahora ocupa dos carriles centrales y allí tienen previsto celebrar una asamblea esta mañana para debatir el

Voz 1024 29:30 duro de la huelga cerramos edición con Carlos Higueras y David Prieto al frente de técnicas actualizamos en media hora ya en el tiempo de A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pase a una muy buena mañana

Voz 25 29:45 este título