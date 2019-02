Matinal SER (02/02/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1 00:05 el camino

Voz 1024 00:12 hola buenos días los días seguidos por la consonantes mes refuerza su carácter inédito su valor histórico es lo que ya le pasa a una de esas grandes fechas que va a marcar el curso judicial y político en nuestro país el doce EFE arranca el juicio del por seis y los políticos presos procesados están dejando ya atrás su primera noche en la cárcel de vuelta a Madrid sería descontamos los detalles porque antes hoy es otra de esas fechas que puede acabar escritas a fuego en el calendario este dos F Se cumplen veinte años de la llegada al poder del malogrado presidente de Venezuela Hugo Chávez y esta es la fecha elegida por la oposición al régimen chavista para demostrar en las calles que el tiempo me Nicolás Maduro está agotado

Voz 2 00:56 seguimos en la calle donde siempre ha estado Oliver

Voz 1024 01:00 Pablo Heras esa es la banda sonora con música épica de el vídeo que colgaba hace casi ocho horas Juan guardó en las redes sociales un llamamiento a la participación de los venezolanos a manifestarse esta tarde hora española por todo el país para enviar ha dicho un mensaje al mundo aunque se prevé que el chavismo haga lo propio y se sume a este pulso en las calles Diosdado Cabello es el número dos de Maduro

Voz 3 01:23 la oposición y cuando digo la cuatro hicieron diga al imperialismo norteamericano ha venido diciendo que si le pasa algo aguardó ellos estaría muy preocupado si le pasa algo agua Haidar responsabilidad a embajada americana que tiene su seguridad absoluta

enseguida abrimos líneas con nuestra enviada especial a Caracas con Ana Terradillos antes repasamos sobre noticias de la mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 2 01:54 estás buenos días los presos independentistas procesados por el referéndum del uno de octubre han pasado su primera noche en dos cárceles madrileñas a la espera de que arranque el juicio el próximo doce de febrero un juicio contra el que han protestado decenas de activistas de la Assemblea Nacional Catalana que ocupan desde la tarde de ayer la sede de la Comisión Europea en barco

Voz 1024 02:11 en la Unión Europea definirá a Gibraltar como una colonia en caso de que haya un Brexit duro

Voz 2 02:16 así se recoge a petición del Gobierno español en un documento en el que los veintiocho proponen que los británicos puedan viajar sin visado al espacio Schengen tras el Brexit el Ejecutivo de Theresa May ha calificado de inaceptable que Europa se refiere al Peñón como una

Voz 1024 02:29 colonial Estados Unidos suspende un tratado clave de control de armas nucleares con Rusia

Voz 2 02:32 se trata del primer acuerdo de desarme firmado en la Guerra Fría hay afectaba los misiles de rango corto y medio Washington y Moscú se acusan mutuamente de violar el Tratado el Gobierno ruso dice además que la decisión de la Casa Blanca pone en riesgo la seguridad global

Voz 1024 02:45 hoy se cumplen trece días llave la huelga de taxis en mal

Voz 2 02:48 a casi dos semanas en las que los representantes del sector de la Comunidad de Madrid no han alcanzado un acuerdo para la regulación de las WC los taxistas presentaron ayer una nueva propuesta al Ejecutivo regional que no contactará con ellos hasta principios de la próxima semana

Voz 1024 03:00 los deportes conocía los emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey Barça Madrid Betis Valencia la atención la vuelve a acaparar la Liga Aitor González buenos días

Voz 1680 03:09 buenos días ayer se puso en marcha la jornada veintidós con el Huesca cuatro Valladolid cero este sábado tenemos cuatro partidos a la una Levante Getafe cuatro y cuarto derbi vasco en Anoeta Real Sociedad Athletic seis y media Barça Valencia lideres los azulgranas con cinco puntos de ventaja sobre un Atlético que mañana visita al Betis veinte cuarenta y cinco Celta Sevilla con el técnico local Miguel Cardoso en la cuerda floja además noticia de la Cadena SER Neymar será juzgado en España ha acusado por corrupción y estafa en relación al fichaje del brasileño por el Barça hace ya seis años después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya desestimado los recursos de apelación que había presentado el ahora jugador del PSG en baloncesto anoche concluyó la jornada veintiuno de la Euroliga con la victoria del Real Madrid en la cancha del Darussafaka la derrota del Gran Canaria en casa frente al Armani de Milán

Voz 1024 03:57 el primer fin de semana de febrero va a ser invernal en mayor o menor grado todo el país está despertando con avisos activados por nieve lluvia viento y fenómenos costeros mapa del tiempo Irene aborta buenos días

Voz 1628 04:10 qué tal buenos días la borrasca Elena dejará copiosas nevadas en la mitad norte peninsular este sábado así que lo primero precaución en la carretera la DGT aconseja a los conductores evitar durante el fin de semana los desplazamientos en zonas afectadas con avisos naranjas o amarillos avisos que están activados en más de media España por nieve viento temporal marítimo el riesgo de aludes naranja en las provincias gallegas por nevadas que pueden acumular hasta veinte centímetros de espesor en Asturias donde se podrán acumular hasta treinta las olas alcanzarán los siete metros en el litoral cantábrico que también presenta avisos naranjas y rojos en la Costa da Coruña hay Pontevedra el viento soplará en rachas temas CEIP cien kilómetros por hora en Cantabria Cataluña y Navarra avisos naranjas allí también las temperaturas siguen bajando por segundo día consecutivo y se registrarán heladas fuertes en los Pirineos en Lleida donde la mínima llegar a los cinco bajo cero más suaves serán los termómetros el Mediterráneo con dieciocho grados en Valencia y en Canarias donde rondarán los veinte suerte

Voz 1024 05:08 así despierta este dos F es dos del dos a las siete y cinco seis cinco de la mañana en Canarias hasta y media en punto Noticias Matías en ese José Antonio Piñero vamos a hablar mucho el juicio del seis así que podemos comenzar ya una cuenta atrás faltan diez días para que el Tribunal Supremo acoja una vista inédita en nuestro país por el oficio de los imputados por los hechos que se le imputan por el volumen los nombres y apellidos de los testigos informa Alberto Pozas

Voz 0055 05:37 la macro causa contra el proceso independentista se ha transformado en un macrojuicio que empezará el martes doce de febrero a las diez de la mañana macrojuicio porque el Tribunal Supremo ha permitido el interrogatorio de en torno a quinientos testigos a la cabeza el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy para desgranar el proceso que desembocó en la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña Rajoy dos exalto cargos de su Ejecutivo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparecerán también muchos políticos en activo la alcaldesa de Barcelona Ada Colau el lehendakari Iñigo Urkullu el presidente Parlamento Cataluña Josep Torrent además de Gabriel Rufián y Joan Tardá parlamentarios de Esquerra en el Congreso junto con ellos comparecerán decenas de agentes de Policía Guardia Civil Mossos Guardia Urbana y testigos de los disturbios del veinte de septiembre el uno de octubre los que estarán los que no el Tribunal rechaza tomar declaración a Carles Puigdemont al Rey Felipe VI o Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1024 06:28 Luz y taquígrafos señal televisada como ya ha ocurrido prácticamente en las últimas veinticuatro horas en las que les hemos hemos visto hemos sido testigo les hemos contado el traslado de los políticos presos de vuelta a cárceles de Madrid es el resumen de Javier Alvarez un

Voz 0689 06:42 viaje sin incidencias y sin escalas en el que los nueve procesados en situación de prisión ya están ubicados en las dos cárceles asignadas por Instituciones Penitenciarias los hombres en el módulo de respeto de la cárcel de Soto del Real y las dos mujeres la prisión de Alcalá de Henares el protocolo de llegada y estancia será similar al de cualquier otro interno sin privilegios ni prerrogativas y con la rutina carcelaria de cualquier día les tomarán las huellas década lares y se registrarán sus bienes personales antes de asignar les la celda y entregarles un lote de productos para la higiene personal la ropa de cama cubiertos los presos harán una vida normal durante los diez días antes del inicio del juicio ya que a lo largo de los dos meses y medio siguientes pasarán prácticamente todo el día en el Tribunal Supremo cada uno de ellos dispondrá de diez llamadas a la semana a números ya establecidos y autorizados y los encuentros con la familia serán los habituales una vez al mes las comunicaciones con sus abogados no tienen límite de tiempo ni restricciones horarias las comunicaciones institucionales tendrá lugar a petición de los internos siempre que no entorpezcan las comunicaciones del resto de los internos

Voz 1024 07:41 más de vuelta al traslado sepan que la Guardia Civil ha abierto un expediente ha suspendido sus funciones a la gente que grabó este vídeo

Voz 4 07:50 hombre

Voz 1024 07:57 el sonido de el del vídeo grabado desde el interior del furgón policial colgado en Twitter en el que se escuchan risas también por cierto una canción que además esta bromeando sobre la Guardia Civil bueno en Cataluña los ánimos se fueron caldeando desde que a primera hora del viernes comenzaba el traslado de los líderes independentistas a Madrid tensión que alcanzaba su punto álgido con la ocupación de la sede de la Comisión Europea de la Ciudad Condal por una veintena de activistas de la Asamblea Nacional Catalana ocupación que continúa allí han pasado la noche Radio Barcelona Adrià tarde y buenos días qué tal buenos días trece horas

Voz 5 08:33 venía ocupando estas veintiuna personas la sede de este organismo europeo en pleno Paseo de Gràcia después de que ayer lo que tenía que ser una marcha unitaria por esta misma calle se convirtiera improvisada mente en una concentración con encierro incluido convocada por la ANC los manifestantes entregaron una carta dirigida al presidente de la Comisión Jean Claude Juncker en la que reclaman que deje a España sin derecho a voto por lo que consideran una grave vulneración de los derechos fundamentales y anunciaron que pasarían la noche en el interior del edificio como han acabado haciendo mientras tanto en el exterior

Voz 6 09:05 centenares de personas protestaron de forma pacífica como ocurrió también en muchas otras ciudades catalanas aunque en paralelo otras movilizaciones si registraron algún incidente

Voz 5 09:14 hombros del colectivo lanzaron huevos y pintura las fachadas de la Fiscalía de Cataluña y de la Consejería de Interior a quién consideran cómplice de este proceso judicial y conjuntamente con los llamados Comités de Defensa de la República se manifestaron por el centro de la ciudad donde según la Agencia Catalana de noticias una persona acabó detenida por una presunta agresión a un agente de los Mossos d'Esquadra la Fiscalía ya ha lamentado estos hechos y fuentes de la Comisión Europea por su parte se han limitado a decir que trabajan conjuntamente con Bruselas y con la policía catalana para dar respuesta a estas acciones Se desconoce cuándo puede acabar la ocupación en esta sede comunitaria si habrá otras protestas durante el fin

Voz 1024 09:47 de semana bueno hasta aquí los hechos que ya sabemos el prólogo por el juicio al proceso vamos con las palabras de los actores políticos cuyas posturas se repiten en el tiempo ese fue el mensaje fundamental de la comparecencia del president de la Generalitat Quim Torra

Voz 5 10:01 allí echarán personas honorables nada se juzgará a personas honorables por haber querido dar la voz al pueblo de Catalunya de forma escrupulosamente democrática y pacífica estamos por lo tanto ante un juicio contra el derecho de autodeterminación de Cataluña contra la democracia y contra las

Voz 1024 10:14 escondió Moncloa con el siguiente llamamiento a la moderación de la ministra portavoz Isabel Celaá

Voz 7 10:19 vamos a tratar de apaciguar las emociones para que no se susciten otras pasiones que no son interesantes en este momento propiciar dentro de la ciudad

Voz 1024 10:30 el líder de la oposición Pablo Casado planteaba tres peticiones para el presidente

Voz 8 10:34 tres peticiones a Sánchez muy concretas que no presione a la justicia que se comprometa con indultar a los presos independentistas y que se queden en la Comunidad de Madrid para que no veamos otra vez como la administración penitenciaria de la Generalitat avergüenza toda España teniendo un trato diferencial con aquellos que han cometido presuntamente según dice la instrucción delitos tan grave contra la ley la convivencia y la unidad nacional

Voz 1024 11:01 mientras Ciudadanos lanzada el siguiente aviso a navegantes atreverá

Voz 0040 11:05 como el partido socialista intenta indultar en caso de sentencia condenatoria a los que han intentado país vaticinó que el Partido Socialista Obrero Español que hemos conocido no va a existir porque los españoles no van a tolerar concesiones a los que han dado tentado liquidar España

Voz 1024 11:24 sintonía de matinal Cadena Ser el viernes dejaba en nuestro país dos sonidos más e interés porque hasta ahora no se había referido públicamente el actual presidente de BA a los presuntos pinchazos telefónicos a políticos empresarios y periodistas encargados como decimos presuntamente por Francisco González al ex comisario Villarejo es Davos de Carlos Torres

Voz 9 11:44 en función de lo que salga lo que sí que puede trasladar es tolerancia cero con los resultados sin contemplaciones de ningún tipo y mientras tanto no precipitarse no actuar ni pedir que se actúe sin conocer antes los hechos porque no se puede prejuzgar hechos que no están constatados

Voz 1024 12:01 dice el caso Gürtel el viernes nos dejó la declaración en la Audiencia Nacional de Francisco Camps quien fuera presidente valenciano se lava las manos y niega que fuera amigo de Álvaro Pérez el Bigotes

Voz 10 12:13 lo que sí que ha explicado es que el Grupo Prisa fundamentalmente el país SER decidieron en febrero del año nueve osa dentro de nada dentro de para diez años decidieron de una frase de una conversación telefónica del veinticuatro de diciembre construir un relato ir sobre ese relato he tenido la desgracia que buena parte de la opinión pública española ha seguido eh manifestando su relación Mi trabajo como presidente y el trabajo de mi Gobierno

Voz 1024 12:41 es periodismo básico una frase sirve para construir el relato de un hecho esta es la frase a la que se refiere a Paco Camps

Voz 11 12:48 el presidente feliz Navidad amiguito del alma oye que te sigo queriendo mucho conviene también lo entiendo que me todo ello

Voz 1024 12:56 bueno no eran amigos dice Camps era amiguito amiguito del alma amiguito que bueno vale no es lo mismo esto es lo que hay que oír a las siete trece seis trece en Canarias

Voz 12 13:09 ser querido pueblo venezolano tengo un mensaje para di

Voz 1024 13:14 el camino para la libertad nuestro artista más internacional Alejandro Sanz ha colgado este vídeo poco antes de medianoche en su cuenta de Twitter con este mensaje mañana por hoy el mundo entero saldrá a las calles por Venezuela una marcha Global por la necesidad de un corredor humanitario has está almohadilla todos con why do llamamiento en el que participan en este vídeo otros artistas como Miguel Bosé Luis Fonsi Juanes

Voz 13 13:38 para este día basta de hambre Bastad de miseria Basté de falta de libertades no están solos luchando

Voz 14 13:49 Venezuela contiguo estamos contiguo a Venezuela estamos contigo

Voz 12 13:54 no estáis solos todos estamos con ustedes no les vamos a soltar

Voz 1024 13:57 en Caracas continúa la enviada especial de la Cadena SER a Venezuela Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 14:02 buenos días os Antonio qué tal cómo estás bueno pues

Voz 1024 14:04 como todos a la espera de esa manifestación en apoyo a Juan Why do que el autoproclamado presidente espera que sea masiva

Voz 0125 14:11 si la manifestación de hoy va a ser un termómetro para ver cómo van a ir las cosas en los próximos días realmente llevan horas preparándose ambas partes el equipo de Why do intentando conseguir que la manifestación sea multitudinaria mucho más que la del veintitrés de enero y de Maduro para evitar desertores dentro de sus bastiones están haciendo pareja lo cosas del tipo de adelantar el reparto de comida que tocaba hoy pero les repartieron ayer todo esto para evitar desertores sin embargo muchos han cogido su racionamiento iban a estar aquí en la ciudad de Caracas en plena manifestación

Voz 15 14:45 sí en la manifestación del día veintitrés de enero fue estruendosa le movió el piso al Gobierno hizo que el Gobierno temblar a inmaduro lo pensara muy bien mañana va a ser el doble por la presión por los muertos después el veintitrés porque se remitió a la casa

Voz 16 15:03 ya sé que mañana la invitación va bastante fuerte porque la situación es que estamos mal bastante Nos van a reprimir pero estamos dispuesto porque estoy nos estamos muriendo en la casa de hambre prefiero morirme de hambre

Voz 0125 15:14 pero bueno vamos a ver finalmente cómo acaba esta manifestación que comienza a las once hora de aquí porque desde luego va a ser clave para ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días

Voz 1024 15:25 Terradillos está en Venezuela donde lleva casi toda la semana contándonos de primera mano historias que están confirmando Ana la represión del chavismo

Voz 0125 15:32 hay muchos testimonios como el de Virginia pero tampoco lo cuentan fácilmente a cámara como nos va contra ella ella era menor cuando les secuestraron el secuestro no el Servini que es el servicio de inteligencia de Maduro porque todavía las fuerzas especiales de la policía no sabían creado fue el primer año del régimen de Maduro le hicieron todo tipo de torturas físicas psíquicas que a día de hoy sigue todavía recordando

Voz 17 15:55 buenas series Super Heavy contusiones y Mi cuerpo morados por todos lados tres costillas fisuras perdí osea en las orejas yo no me puedo poner nada metálico porque simplemente dolor de cabeza no hay alguna razón lógica explicable según parece ser según me han dicho a ellos cuando hacen ese tipo torturas les meten corriente a la gente por los túneles por los pasillos

Voz 0125 16:18 hoy va a estar en la manifestación sin embargo perdió el miedo hace dos años yo iba a estar aquí la manifestación porque dice que quiere a su país quiere recuperarlo

Voz 17 16:26 básicamente es por gamas de superarlo porque perdí el miedo oí sigo y seguiré apoyando la idea de un mejor país porque no me quiero ir de mi país himno quiero que Venezuela siga cómo estás siga por la vía que está quiero que mi país sea el país que yo conocí yo nada más tengo veintidós años yo crecí con la dictadura de sabes que no era realmente una dictadura cuando Chaves aquel dictadores maduro pero yo creo en el país que yo conocí cuando era pequeña

Voz 0125 16:55 y no voy a dejar de creer en sepáis no sabe si es el principio del fin es la pregunta que le hemos querido hacer pero sí que sabe que es el principio de alguna forma

Voz 1024 17:05 la enviada especial de la cadena Cela Caracas Ana Terradillos gracias y buenos días

Voz 0125 17:09 hasta luego buen día Jorge Arreaza

Voz 1024 17:11 el ministro de Exteriores de Venezuela acusa a Estados Unidos vía Twitter bueno en concreto al vicepresidente estadounidense Mike Pence de ser un belicista Hyun injerencia lista dice importa utilizaron lenguaje anacrónico de la Guerra Fría al descartar un posible diálogo entre Washington y Caracas el que ha ido más lejos como saben en las últimas ha sido el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump John Bolton

Voz 1680 17:33 idea es buena tuitear que les

Voz 1610 17:35 era un largo y tranquilo descanso en una bonita playa lejos de Venezuela cuanto antes aproveche esa oportunidad más probable será que tenga un buen intranquilos retiro en una bonita playa en lugar de estar en otra zona playera como Guantánamo

Voz 1024 17:49 a este lado del Atlántico la Unión Europea perfila cómo será ese grupo de contacto ha anunciado que debe comenzar a trabajar la semana que viene aquí Moncloa espera hay desea que se imponga el diálogo para desencallar la situación Josep Borrell es el jefe de la diplomacia española

Voz 18 18:03 España no apoyaría estaría en contra de una intervención militar extranjera y creo que esto es la posición absolutamente

Voz 1024 18:14 dominante en el Consejo Europeo Europa también sigue trabajando en el encaje de la de una unión sin el Reino Unido en un documento han propuesto que los británico los puedan viajar sin visado al espacio Schengen después el Brexit pero en el texto se refieren a Gibraltar como colonia británica hoy tenemos otro cisma del tamaño del peñón corresponsal en Londres Begoña Arce la propuesta

Voz 0273 18:36 ahora por la Unión Europea es en principio muy buena noticia para los británicos los ciudadanos del Reino Unido no necesitarán en el futuro visados para estancias de una duración máxima de noventa días en países de la comunidad después del Brexit pero en una referencia a pie de página del texto se señala que Gibraltar es una colonia de la Corona británica ese término no ajustado absolutamente nada en Londres Gibraltar ha declarado un portavoz del Gobierno no es una colonia y es completamente inapropiado describirlo así preguntado si el Brexit reabrirá día el contencioso el portavoz de la primera ministra Theresa May ha respondido Gibraltar es una parte integral de la familia del Reino Unido y eso no va a cambiar

Voz 1024 19:21 el líder rollo repasamos más noticias de esta mañana en la SER Iberia tendrá un plazo de siete meses para reestructurar su accionarial europeo en el marco de un Brexit duro

Voz 0159 19:30 en ese caso las aerolíneas tendrán que demostrar que son de propiedad y control de ciudadanos de la Unión Europea para mantener sus derechos de vuelo una ruptura unilateral podría alterar el sector porque cambiarían las licencias y los horarios con los que hasta ahora se opera

Voz 1024 19:44 el tribunal de Florida ha denegado otra moción de la defensa de Pablo Ibar

Voz 0159 19:48 acaban suspender la orden del juez tras apartar del caso a un hombre que se arrepintió del veredicto de culpabilidad la defensa tiene cinco días para volver a apelar si finalmente el hombre sigue en el Tribunal es más probable que el fallo del veinticinco de febrero no sea unánime

así hemos llegado al así de veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias en minuto y medio los deportes

Voz 1 20:09 no

Voz 1024 21:49 mucha aún colea el sorteo de semifinales en la Copa del Rey Eto'o Gonzales buenos días qué tal buenos días

Voz 1680 21:55 sí eso es que hoy tenemos un Barça Valencia o un derbi vasco y mañana un Betis Atlético y un Real Madrid Alavés pero ayer se sortearon las semifinales coperas que dejan un Betis Valencia catorce y once años respectivamente llevan sin llegar a una final pero sobre todo un Barcelona Real Madrid la ida el próximo miércoles en el Camp Nou

Voz 21 22:20 son dos partidos buenos bonitos ver

Voz 1377 22:24 antes para para la afición del Madrid para la nuestra para cualquier espectador tienen una connotación especial tiene un desgaste también especial pero no sé qué porcentaje puede tener cada uno además es absurdo hablar de porcentajes es lo mismo ser una eliminatoria igualada Ernesto Valverde entrenador azulgrana respondiendo ante los tú

Voz 1680 22:40 les clásicos dos de Copa y uno de Liga que se avecinan en el próximo mes lo hacía en la previa del Barça Valencia partido que se juega desde las seis y media en el Camp Nou en el conjunto blaugrana es baja de última hora les eh portero suplente que estará seis semanas fuera además de Umtiti den velé Busquets el Barça es líder con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético y enfrente tendrá a un Valencia séptimo en su mejor momento de la temporada pero que viaja sin Gaià Guedes antes a las cuatro y cuarto fiesta del fútbol vasco en San Sebastián Real Sociedad Athletic ya con ambos en la zona tranquila de la tabla tras un inicio titubeante de Liga el conjunto txuri urdin es noveno no ha perdido todavía con Alguacil en el banquillo y lo mismo la pasado al Athletic en Liga desde la llegada de Gaizka Garitano el equipo es alejado del descenso

Voz 22 23:27 cómo estamos muchos equipos igualados ahí en esa parte media baja Si va sigue ganando pues te puedes enganchar más arriba y si pierdes un par de partidos otra vez estas en en los puestos de descenso eh hay mucha igualdad Si me podemos pensar que hemos hecho algo porque tenemos que seguir

Voz 1680 23:46 también para este sábado a la una Levante Getafe y a las nueve menos cuarto Celta Sevilla así los vigueses ahora mismo en descenso no ganan su entrenador Miguel Cardoso podría ser despedido además la jornada veintidós arrancó anoche con el Huesca cuatro Valladolid cero goleada oscense la mayor en su corta vida en Primera gracias a los tantos de Enrique Gallego Moi Gómez Simi Ávila Jorge Pulido este último a pesar de los ocho puntos que tienen ahora de desventaja sobre la salvación no pierde

Voz 1377 24:12 Esperanza historia e tenemos este año no en primera evidentemente hay que ser bueno

Voz 23 24:17 las dos áreas eh nos estaba costando mucho no quizá lo estamos pagando todas las novatadas pero bueno espetó

Voz 1680 24:23 hemos que esta segunda vuelta nos traiga muchas alegrías

Voz 23 24:25 si al final con el trabajo que estamos haciendo y día a día

Voz 1377 24:28 no podemos hacerlo buena de lo estrictamente deportivo es noticia Neymar la Cadena SER adelantado

Voz 1680 24:37 lo que el futbolista brasileño se sentará en España en el banquillo de acusados por corrupción estafa después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya desestimado los recursos de apelación que había presentado el jugador del PSG todo esto

Voz 2 24:50 en relación al fichaje de Neymar por el Barça

Voz 1680 24:53 en dos mil trece Yen cuanto al anteproyecto de la nueva ley del deporte no se elabora una nueva desde mil novecientos noventa ayer se manifestaba Javier Tebas al presidente de la Liga no le gusta porque cree que hay ciertos artículos que cree que favorecen al Real Madrid y a la Federación

Voz 0906 25:08 qué decepcionado muy decepcionado con ciertas cosas porque desconoce el tema de la industria y bueno temas muy puntuales que mire es que claramente ciertos procedimientos que teníamos con este caso con el Real Madrid eh hay otros artículos que que claramente están hechos para defender

Voz 2 25:23 la posibles granadinos posee quien indicó puede venir condicionado por alguna federación sin duda la de fútbol evidentemente fuera del fútbol en la jornada veintiuno de la Euroliga victoria del Real Madrid

Voz 1680 25:36 quizá a domicilio ochenta y dos ochenta y seis en la cancha del Darussafaka resultado caseta en Madrid en la segunda plaza derrota del Herbalife Gran Canaria en la prórroga ciento cuatro a ciento seis frente al Armani de Milán lo que le deja prácticamente ya sin opciones de meterse en los cuartos de final hoy arranca una nueva jornada de la Liga Endesa que al igual que toda la actualidad del deporte te contamos en Carrusel Deportivo desde la una en ser más honda medie aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 24 26:09 parece que este fin de semana

Voz 1 26:14 se deporte

Manuel Cadenas Ser a las siete veintisiete de la mañana seis

Voz 1024 26:59 el veintisiete de la mañana en Canarias el sábado dos de febrero hoy es el día de la marmota día de la marmota es una tradición que se celebra hoy a lo largo de ancho de Estados Unidos contando la leyenda que si la marmota sale hoy de su madriguera ve su sombra y se mete de nuevo en su madriguera el invierno durará mes y medio más si por el contrario no ve su sombra porque el día está nublado la primavera llegará pronto Robadors aparte el fenómeno del Port dice polar ha dejado esta semana en Estados Unidos al menos veintiún muertos temperaturas bajo cero en el ochenta por ciento del territorio la impresión de que el invierno no va a acabar pronto pero todo depende hoy de la marmota de la marmota hay una muy famosa en Pensilvania que inmortalizó una película

Voz 6 27:43 Atrapado en el tiempo Lloll estaré una predicción

Voz 21 27:46 no va a ser frío va a ser crisis iba a durar es el resto tres Subiza

Voz 1024 27:59 el protagonista es Bill Murray es el hombre el tiempo que está condenado a sufrir para los restos el mismo día de la marmota que siempre arrancaba a las seis de la mañana con una radio despertador en la que una y otra vez sonaba este clásico de Sonic la radio siempre nos atrapa el tiempo en un minuto con los estrenos y la previa de la gala de los Premios Goya aquí comienza el cine en la SER con con María Guerra con Pepa Blanes pero antes les recordamos con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber hasta ahora para levantarse o para acostarse

Voz 2 28:56 eh bien informados los dirigentes independentistas a encarcelados por el uno de octubre han pasado su primera noche en dos cárceles madrileñas a la espera del comercio comienzo del juicio previsto para el doce de febrero mientras una veintena de

Voz 1680 29:08 activistas ocupan desde ayer la sede de la Comisión

Voz 2 29:10 europea en Barcelona para denunciar lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales del exterior Venezuela es hoy el escenario de manifestaciones convocadas en apoyo de Juan hoy de Nicolás Maduro los opositores quieren que su convocatoria en Caracas sirva para lanzar un mensaje al mundo y agradecer al Parlamento Europeo el reconocimiento a Why do como presidente interino del país en cuanto al tiempo hoy está previsto que la borrasca Elena se intensifique dejando fuertes nevadas en cotas bajas son muy bajas de la mitad norte y centro peninsular y además esperan rachas de viento muy fuertes que podrían alcanzar los cien kilómetros por hora en zonas como el Valle del Ebro

hemos edición con Arroyo la producción y con Ángel Cabrera y Carlos Higueras al frente de la parte técnica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les hablo Piñero que pasean una muy buena mañana

Voz 14 29:53 matinal Cadena SER José Antonio