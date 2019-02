Matinal SER (03/02/2019)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 2 00:04 matinal

Voz 1157 00:12 hola buenos días hoy domingo vence el plazo de Pedro Sánchez a Nicolás Maduro sin el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas libres y transparentes en Venezuela España reconoce

Voz 3 00:23 Juan guardó como presidente

Voz 1157 00:25 ven en principio está previsto que Moncloa agote este octavo día comienza la semana con la materialización de ese sonido de archivo mientras Juan Guardo va paso a paso poco a poco

Voz 4 00:36 haremos que todos los Center ya han visto un despliegue impresionante y cuando me preguntan cómo vamos vamos muy bien Venezuela vamos muy bien llevamos dos horas el mensaje difundido en vida

Voz 1157 00:47 yo por el autoproclamado presidente tras la multitudinaria manifestación de apoyo en Caracas de el sábado el chavismo también expresó en las calles que sigue arropando a Maduro que rechaza el intervencionismo de Donald Trump que se conforma con un adelanto electoral legislativo no de presidenciales Si bien es cierto que el régimen está sufriendo las primeras fugas ayer un general Yánez Rodríguez de aviación que reconoció como presidente ha ido en las últimas horas ha seguido su ejemplo el embajador de Venezuela en Irak Jonathan Velasco

Voz 5 01:17 con Fadura soplando sus jugadores rebasó una barrera que rompe el límite permisible ser un funcionario de Estado y otro cómplice de un gobierno usurpador déspotas autocráticos al señor presidente digo usted está al lado correcto de la historia de Puebla Constitución por ellos lo colocamos al servicio del Estados usted constitucionalmente represente dirige

Voz 1157 01:40 enseguida conectamos con nuestra enviada especial a Caracas van Ana Terradillos pero antes repasamos dos fundamental de la actualidad de esta mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 3 01:49 qué tal buenos días víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia se manifiestan a las diez de esta mañana ante el monasterio de Montserrat en Barcelona piden transparencia y que se depuren responsabilidades después de que una decena de personas denunciaran haber sufrido presuntos abusos por parte del monje Andreu Soler

Voz 1157 02:05 miles de personas vuelven a manifestarse por todo el país por unas pensiones dignas

Voz 3 02:08 rechazan la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno y tienen que se vinculen con el IPC las protestas más multitudinarias fueron las de Madrid y Barcelona hará de Madrid se sumaron los taxistas que cumplen catorce días en huelga contra la propuesta de regulación de las licencias WC del Gobierno regional

Voz 1157 02:24 una mujer de setenta y ocho años en estado grave tasa agredida por su pareja en Torrevieja en Alicante

Voz 3 02:29 su atacante de ochenta y tres años de propinó varios golpes la arrojó por la escalera de una vivienda en la urbanización pues lo centro la policía ya Le ha detenido hoy se ha convocado una concentración este mediodía frente al Ayuntamiento del municipio para condenar la agresión

Voz 1157 02:41 el Mediterráneo se queda sin barcos de ONGs para rescatar a migrantes

Voz 3 02:45 después de que Italia ya ha bloqueado en el puerto de Catania en Sicilia la embarcación de una organización alemana en la misma situación se encuentran en España los barcos Aita amarillo Open Arms sin autorización para zarpar de los puertos de Barcelona y pasa ya respectivas

Voz 1157 02:57 desde los deportes el Barça rompió su racha de victorias el aligátor González buenos días

Voz 1825 03:01 buenos días llevaba el conjunto azulgrana ocho partidos seguidos ganando en la competición doméstica hasta que ayer el Valencia consiguió sacar un empate dos dos del Camp Nou es el resultado más destacado de un sábado que también nos dejó el Getafe cero Levante cero Celta uno Sevilla cero y el triunfo de la Real Sociedad dos uno en el derbi vasco ante el Athletic Club de Bilbao este domingo cuatro partidos a las doce Villarreal Espanyol cuatro y cuarto B

Voz 3 03:23 es atlético Si ganan los rojiblancos se pondrían

Voz 1825 03:26 sólo tres puntos del liderato seis y media Éibar Girona veinte cuarenta y cinco Real Madrid alavés en el Bernabéu además la próxima madrugada fiesta del deporte americano también en la SER donde viviremos la final de la NFL la Super Bowl

Voz 3 03:39 que este año enfrenta a Los Angeles rands

Voz 1825 03:41 ya los New England Patriots hoy seguiremos

Voz 1157 03:44 sufriendo el impacto de la borrasca Elena los avisos por viento nieve y fenómenos costeros se concentran a esta hora en el tercio norte de la península y también en la cosa del Levante la DGT recomienda todavía también para hoy domingo evitar los trayectos por carretera en estas zonas en la medida de lo posible es la última hora del temporal que ya se ha cobrado la vida de al menos una persona informa Javier Carrera

Voz 0866 04:05 se trata del conductor de un camión que fallecía después de que su vehículo y un segundo camión volcara en como consecuencia del viento el temporal ha provocado además cuatro heridos en la provincia de Burgos en dos colisiones múltiples con dieciséis vehículos implicados una jornada muy complicada en las carreteras con más de mil seiscientos kilómetros cerrados o con dificultades a lo largo del día y con problemas especialmente en el acceso a Asturias y Cantabria de hecho a última hora de la noche dos autobuses que intentaban acceder a esa comunidad quedaban retenidos en la provincia de Palencia problemas también en Madrid Galicia Aragón País Vasco Navarra donde a la nieve se ha sumado el fuerte viento la borrasca Elena se ha hecho notar además en toda la costa española en el puerto de Bilbao por ejemplo las olas han superado los cuatro metros de altura

Voz 1024 04:55 repasamos de nuevo las zonas más afectadas por esta borrasca Elena mapa del tiempo en l'Horta buenos días

Voz 6 05:00 hola buenos días de nuevo las nevadas marcarán el tiempo este domingo nieve intensa a primera hora en el Cantábrico oriental Alto Ebro y norte de Navarra así que recordamos precaución Silvano desplazarse por la carretera la cota de nieve en Galicia subirá durante el día por encima de los mil metros en el resto del norte y Sistema Ibérico oscilará entre los trescientos los quinientos metros lloverá aunque de manera dispersa en el Sistema Ibérico y el resto del Cantábrico y los Pirineos y las Islas Baleares el viento soplará con rachas fuertes o muy fuertes en Pirineos Ampurdán bajo Ebro Alicante y Baleares por lo que están activados avisos de nivel naranja en la costa mediterránea se registrarán olas de más de cinco metros de altura por lo que avisos amarillos allí también naranja en la isla de Menorca en Canarias también hay alerta por vientos alisios y fuerte oleaje

Voz 1157 05:49 sintonía de matinal Cadena Ser a las siete y seis de la mañana seis y seis de la mañana en Canarias la noche del sábado nos dejó un vendaval de premios en Sevilla

Voz 7 06:00 sólo quiero ganarle tiempo al tiempo sabe caminar le pongan no me entrego no os gusta como suena lo que tenga que esté en todo este extremo eh

Voz 1157 06:45 este es el momento de Coque Malla se llevó el Goya a Mejor Canción original para la banda sonora de la mejor película del año a juicio de los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas España enviada especial de la Cadena Ser al Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital hispalense La Script María Guerra

Voz 1457 07:03 los Goya premiaron anoche a la España más luminosa la de Campeones con mejor película canción Jesús Vidal uno de sus protagonistas me viene mal acaba

Voz 7 07:12 está uno es palabras

Voz 0169 07:15 a un nivel sida Messi

Voz 7 07:18 nada

Voz 1457 07:19 y no se olvidaron de la oscura la de la corrupción de hoy en el thriller frenético el Reino que consiguió siete premios incluyendo dirección guión y mejor actor Antonio de la Torre que quiso compartirlo con aquellos que sí que creen en el servicio

Voz 0169 07:33 público con los políticos que se levanta cada mañana deseando deseando cambiar el mundo

Voz 1457 07:39 el discurso más combativo fue el de Arantxa Echevarría Moya la ópera prima por Carmen y Lola historia de amor de lesbianas gitanas que dedicó a los intolerantes

Voz 8 07:48 querría dedicarle esta película que os damos aquellos que no permita era más diferente no son capaces de ponerse en la piel de los zapatos de la lo haría del distinto aquellos que no creen que haya sea necesaria una ley de violencia de género

Voz 1457 08:03 la de anoche fue una gala correcta en la que Andreu Buenafuente Sílvia Abril no cedieron a nadie porque cerraron especialmente de sí mismos

Voz 1157 08:16 bueno pues sí acabaron en paños menores en ropa interior para entregar el Goya al Mejor Vestuario no sin antes lucir algunos asuntos que estaban colgados de la actualidad

Voz 9 08:27 más películas así de comprometida

Voz 0169 08:29 se sí sí porque Encina puede idea hacerlo no te imaginas por ejemplo una peli sobre la homosexualidad en el

Voz 10 08:35 el fútbol fútbol femenino bueno bueno sobre el hetero patriarcado o sobre los claroscuros de la Iglesia bueno bueno sobre el rescate bancario os sobre el auge de la ultraderecha sobre los golpes de Estado pero lo buenos e Cataluña

Voz 0169 08:47 Venezuela ganamos nos tomamos Vega bueno no puedo

Voz 1157 08:50 el momento del monólogo inicial con espacio para la crítica política morada

Voz 9 08:55 otro peliculón que aspira a ocho Goyas en todos los saben una película que junta en la misma casa a Penélope Cruz y Javier Bardem a Bárbara Lennie a Ricardo Darín a Eduard Fernández Elvira Mínguez a Inma Cuesta bueno bueno bueno bueno bueno de la película

Voz 0169 09:10 todos desconfían de todos no cuerdas no es como un montón de gente encerrada creyendo que el malo es el otro parece un congreso de Podemos no la bienvenida a señor Echenique que Nos dicen que está en quinientos nosotros verdad si un político muy cinematográfica si se subidas a Belén

Voz 1157 09:41 bueno eso fue lo más destacado una gala en la que no faltaron emociones y también agradecimiento

Voz 0169 09:45 si tu queremos

Voz 9 09:48 en plena confianza al Academia vaya a Mariano Barroso un presidente que fue elegida en el mes de junio

Voz 0169 09:54 sí que se junio te acuerdas dijimos Un Mariano que entra por por otro que sale no

Voz 1157 10:00 no solamente quedaron con el presidente saliente al final del monólogo también acordaron de un presidente ausente

Voz 0169 10:07 una cosa de que sea larga es que a lo mejor le da tiempo a llegar al presidente del Gobierno español que no ha podido venir argumentando que tenía un mitin en Zaragoza periódico que hasta ahora ya el mitin que también es para convencidos pues joder no si además tiene un avión puede venir con su perro todo son ventajas e para este haremos

Voz 1157 10:28 lo que te espera también también hubo tiempo para un abrazo presas de de la noche en los Goya la reaparición del ex ministro de Cultura Maxine Huerta

Voz 11 10:37 no se preocupen no se preocupen que ya saben que yo soy

Voz 7 10:42 breve

Voz 11 10:47 viva el honor viva la ironía viva la cultura viva el cine español

Voz 1157 10:51 bueno fue una broma que nadie esperaba recordamos que Maxime muerta fue ministro de Cultura durante una semana hubo tiempo y fueron tres horas largas de Ghana tiene más información de todo en nuestra página web en Cadena Ser punto com hay tan

Voz 1024 11:03 bien podrán encontrar el vídeo con la actuación que dejó impactado al aforo de los premios Goya lo están escuchando de fondo mis palabras arropada por el coro joven del Orfeón Catalán Rosalía reinventó un clásico de Los Chunguitos con arreglos de su productor y compositor

Voz 0169 11:19 de cabecera Pablo Díaz Reixa el Guincho así sonó Me quedo contigo

Voz 12 11:36 no no no

Voz 13 11:58 como

Voz 0169 12:08 sí Sergi

Voz 16 12:28 tú

Voz 0169 12:34 así

Voz 17 12:36 sí eh

Voz 18 12:43 se moderaba a las siete y doce de la mañana seis y doce de la mañana en Canarias desde el primer domingo del mes tres del dos hasta y media en punto noticias

Voz 1024 12:53 José Antonio Piñero Si hubiera un premio Goya en la categoría de televisión los premios al mejor actor y al mejor guión original deberían ser para Nicolás Maduro no se pierdan lo que suelta en el avance de la entrevista que concedió al programa Salvados de La Sexta

Voz 19 13:08 hay una gran manipulación sobre Venezuela de todas las agencias de noticias internacionales todos los medios de comunicación internacional

Voz 20 13:14 Le hablo del caso de tres periodistas de la agencia Efe ha habido otros casos de otros periodistas de otros medios pero tres periodistas que al menos durante veinticuatro horas tuvieron retenidos y luego fueron

Voz 19 13:26 sí aparatito para el escándalo una provocación una situación de chequeo que seguramente el hicieron lo convierten en la noticia de que el régimen dictatorial de Maduro persigue periodista veinticuatro en este chequeo puede ser cuarenta y ocho como en cualquier país del mundo como sucede en España como sucede en cualquier lugar del mundo lo tratan de convertir en una noticia para sumar Jordi sumar a noticia una dos mire su plena ejercicio de la libertad de expresión

Voz 1024 13:54 dice Maduro que en Venezuela hay pleno ejercicio de la libertad de expresión todo es un montaje todos una conspiración todo va estupendamente como nos está contando la enviada especial de la Cadena SER a Caracas Ana Terradillos buenos días buenos días os ante

Voz 0125 14:09 bueno qué tal cómo estás aquí Ana viendo cómo saliera

Voz 1157 14:11 miles de venezolanos a las calles este sábado manifestaciones

Voz 1024 14:14 es convocadas a favor y en contra del régimen de Maduro sí

Voz 0125 14:18 ambas manifestaciones han sido pacíficas en la de he tenido la sensación de que sus seguidores creen que todo está hecho aunque lo cierto es que Maduro no ha hecho ningún cambio en su política al menos de momento ávido consignas por la libertad también por la democracia por que vengan todos los venezolanos que se han ido y también a favor de un trabajo digno

Voz 21 14:36 ah porque estar en contra de la dictadura usurpador

Voz 22 14:40 pudo docente el poder forzudo el vida

Voz 0169 14:43 tenemos es que la gente se motivado

Voz 23 14:46 enseguida a la calle para seguir incentivando la población de cara caí así como Caracas toda Venezuela es probable que hoy estén manifestándose más de catorce millones de venezolanos en las calles de Venezuela

Voz 0125 14:59 desde luego ha sido una manifestación multitudinaria dice los asistentes que incluso mayor que la del veintitrés de enero IU no habido represión policial a pesar del fuerte dispositivo como si Maduro hubiese querido evitar cualquier incidente sabiendo que hoy Venezuela estaba en el ojo de toda la comunidad internacional

Voz 1024 15:18 sí como lo sabía aprovechando que se celebraba el vigésimo aniversario de la llegada del chavismo al poder maduro como Waldo también se daba un baño de multitudes

Voz 0125 15:26 sí también los de maduros han concentrado en la avenida Bolívar que es el bastión del régimen ha sido también un ambiente muy festivo con autobuses fletados desde diferentes puntos del país con comida y Conciertos para todos y el grito unánime fuera EEUU seguiremos dando la batalla

Voz 0169 15:43 aquí estamos apoyada presidente Maduro

Voz 21 15:45 apoyo a la revolución estamos en contra de las

Voz 24 15:48 de la injerencia de lo gringo que que vienen a

Voz 0169 15:51 la no aquí creemos

Voz 21 15:53 políticas que que al implementado han sido buenas han sido pensando en el pueblo aunque aunque esté a Jean todos los problemas económicos que haya

Voz 0125 16:04 Maduro estuvo en este acto instando a sus seguidores aguantar hasta el final en esta concentración practicamente José Antonio no hubo dispositivo policial

Voz 1024 16:14 Ana Terradillos está contando en la SER la realidad que se estaba encontrando en Caracas y que sufre el pueblo venezolano durante la primera semana tras la auto proclamación de guay dos recordemos como presidente murieron al menos cuarenta personas en las promesas a la tú has hablado ha recogido el testimonio de la familia de una de ellas

Voz 0125 16:31 sí a Alison le mataron en las protestas del veintitrés de enero Le metieron un tiro en el brazo llegó al hospital muerto

Voz 25 16:37 empezaron a disparar y a Ali somos hoy que se haga con Eric Le dispararon muy ahí quedó en el sitio no le tengo chance de más nada un solo tiro le quitó la vida así como que si él fuese no sé cómo que si yo estaban lanzando tiros blanco

Voz 0125 16:56 ni vea otro loros su tía madre le cuidó desde los tres meses ella le identificó en el hospital dice que tenía los pies llenos de moratones porque el habían arrastrado por el suelo hasta poderle subir en una moto nadie ha dado todavía ninguna explicación de aquella muerte

Voz 25 17:11 hasta ahora nadie me ha dado ningún tipo de explicación que fue lo que pasó simplemente lo que sé es que él estaba protestando por lo que todo yo envía protestamos porque no viene es como vivir trabaja para no tener ni siquiera qué comer ni siquiera que se te da el zapato pues tendrás que andar con el zapato roto porque no tienen para nada ha montado un pequeño altar

Voz 0125 17:34 en su casa Le reza todos los días pero no tiene ni dinero para velas las fotos de Alison son de papel de papel barato no hay dinero ni para conseguir fotos de calidad

Voz 25 17:45 tú doscientos son mueve rezo cuantos mil bolívares para adaptar yo nada más en vela la foto no sólo la pudo destacar por lo que te dije me estaban cobrando creo gran diez mil bolívares por una foto o sea no puedo no tengo si no tengo ni para comprar Lorite al medicamento misma

Voz 0125 18:06 ni vea pide justicia para aclarar cómo murió su hijo sobrino y pido un cambio porque dice que la situación es insostenible en Venezuela aunque la gente le de dinero desde fuera por cierto su padre era portugués llegó a Venezuela hacer fortuna eso fue hace ahora veinte años ahora es ella la que quiere volver a Portugal

Voz 1024 18:25 informando desde Venezuela ese Caracas la enviada especial de la Cadena Ser Ana Terradillos gracias y buenos días

Voz 0125 18:31 hasta luego José Antonio Buendía los queda un apunte

Voz 1024 18:34 del exterior que ya les adelantábamos el matinal de ayer el sábado el punto final del tratado de desarme nuclear firmado por EEUU y la antigua Unión Soviética hace tres décadas en plena Guerra Fría un desenlace que puede desembocar en otra carrera armamentística nuclear entre ambas potencias es la clínica de José Luis García Íñiguez

Voz 1061 18:50 Estados Unidos había anunciado que abandonaba el pacto INC desde este sábado y Moscú no ha tardado en tomar la misma decisión deja este tratado bilateral firmado por Moscú y Washington en mil novecientos ochenta y siete un pacto que tenía como objetivo eliminar los misiles nucleares y convencionales de medio y corto o rango Vladimir Putín comparecía junto a sus ministros de Exteriores y Defensa Civil éramos

Voz 3 19:14 inscripción familia anunciaba una respuesta simétrica a la decisión de Estados Unidos Wall

Voz 1061 19:19 sintonía ha denunciado reiteradamente incumplimientos por parte de Rusia mientras que Moscú asegura que Estados Unidos ya empezó a preparar su salida hace dos años cuando empezó a fabricar misiles de corto y medio alcance en una planta de Arizona ahora Rusia anuncia también que una vez fuera del Tratado va a empezar a construir nuevo armamento incluidos misiles supersónicos

Voz 1157 19:43 matinal Cadena SER apuntó llegar a las siete y veinte de la mañana hora menos en Canarias de nuestro país en poco más de dos horas y media se van a manifestar ante el monasterio de Montserrat en Barcelona

Voz 1024 19:51 las víctimas de presuntos abusos sexuales cometidos por parte de clérigos nuestro cuenta a la luz lo brindo

Voz 0259 19:58 las víctimas de los curas pederastas empiezan a movilizarse para exigir que se tomen medidas y que se depuren responsabilidades a las diez de la mañana han convocado una concentración frente al monasterio de Montserrat haya diez personas que afirman haber sufrido abusos sexuales del monje benedictino el padre Andreu cinco lo han hecho público y otras cinco de momento no quieren hablar pero sí han contactado con Miguel Ángel Hurtado la primera que dio el paso de denunciar hace veinte años a este sacerdote pero la respuesta del abad de Montserrat fue encubrir el caso

Voz 26 20:27 el abad Soler no denunció el delito a la policía no abrió una investigación canónica no informó al Vaticano mientras un abusador estaba en vida no hizo el menor esfuerzo para intentar encontrar otras víctimas durante veinte años una bate encubridor no puede ser pastor el abad Soler tiene que dimitir

Voz 0259 20:46 pedirán además una investigación externa e independiente la búsqueda activa de otros afectados por los abusos terapia psicológica a la protesta asistirá a Peter Sanders una víctima británica que formó parte de la Comisión anti pederastia formada por el Papa en el Vaticano acabó apartando por sus críticas también acudirá Juan Cuatrecasas el presidente de infancia robadas la primera Asociación Estatal de Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

Voz 1024 21:10 en medio minuto a los deportes

Voz 27 21:12 aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda que el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 1024 21:33 van Miguel Cadena SER al Atleti Atleti pueda aprovechar hoy el tropezón del Barça Héctor González buenos días

Voz 1825 21:39 qué tal buenos días los rojiblancos visitan desde las cuatro y cuarto al Betis y si logran la victoria se pondrían a tres puntos del Barça todo después de que el conjunto azulgrana se dejase dos puntos en casa frente al Valencia en un partido muy vibrante en el Camp Nou el Barça consiguió empatar dos dos ante un gran Valencia casa adelantó con goles de Gameiro Parejo Antes del descanso Messi recortó diferencias de penalti en la reanudación puso las tablas con un disparo desde la frontal del área el diez eso sí se marchó con una pequeña contractura en el muslo derecho en el Barça Madrid copero a la vuelta de la esquina Carles Alemania canterano titular ayer en los micrófonos de Carrusel

Voz 3 22:19 al mes que os viene que en ese resfriado no practicamente Leo Messi

Voz 29 22:22 no no no por favor por favor que no le pasa nada seguro que no creo que

Voz 0169 22:27 el todo el partido creo que sea

Voz 1825 22:29 habrá de ahora recupera descansar el miércoles a tope también tendrá su semifinal de Copa un Valencia que atraviesa el mejor momento de la temporada a dos puntos ya de Europa buena actuación en una plaza grande dando carpetazo a sus problemas de cara a portería Marcelino

Voz 30 22:43 este equipo ha lo ha pasado muy mal estos futbolistas han sufrido mucho pero ahora con la mejora de la efectividad y las victorias nos dan ese plus de confianza de atrevimiento que necesitamos para exponer transformar en Vitoria el creo que alto nivel competitivo que el equipo demostraba

Voz 1825 23:02 en el derbi vasco Victoria de la Real Sociedad que ellas asoma a los puestos europeos dos uno sobre el Athletic que buena primera parte txuri urdin donde marcaron Oyarzábal y William José aunque la segunda apretaron los leones Raúl García redujo diferencias Mikel Oyarzabal que ya la metido tres goles al eterno rival esta temporada en Carrusel

Voz 31 23:19 no no se superior lloran son tiempo tardes hemos sabido trabajar tenía juntos quince muchas veces eso falta los equipos y es lo que hace que un equipo sea grande también estamos bien la gente está contenta Hay yo creo de las cosas no están saliendo bien como para amenazar

Voz 29 23:33 la jornada del sábado nos dejó dos resultados

Voz 1825 23:35 las el Levante cero Getafe cero Celta uno Sevilla cero triunfo local en Balaídos gracias al tanto Kai que saca a los vigueses del descenso y le da vida a Miguel Cardoso su entrenador Fran Beltrán les

Voz 32 23:46 el entrenador la verdad que haya veces que que bueno que no aumentan un no

Voz 1157 23:50 poco Degaña para que nos relajemos

Voz 0169 23:52 para mí es es un buen tío oí

Voz 1157 23:55 yo creo que eso es bastante de fútbol vais a Mortadelo no

Voz 0169 23:57 sí sí al cien por cien comer

Voz 1825 24:02 este domingo cuatro partidos Villarreal Español a las doce tiene que ganar el submarino porque está a cinco puntos ya de la permanencia seis y media Girona Aybar duelo de la zona media de la tabla y dos partidos más destacados el primero el de las cuatro y cuarto en el Villamarín Betis Atlético de Madrid duelo de estilos entre ese tiene Simeone si vence los ves sí blancos podría meterse en puestos europeos y si lo hacen los colchoneros se pondrían a sólo tres puntos del Barça para darle vida a la Liga todo en el día del posible debut de Álvaro Morata con la elástica rojiblanca el Cholo

Voz 33 24:31 por otra super importante para nosotros creo que es compatible

Voz 0169 24:36 sí cosas como

Voz 33 24:38 como Cale Nick y obviamente no sabré un abanico de posibilidades eh

Voz 0169 24:42 de tener un finalista

Voz 1825 24:46 ya a las nueve menos cuarto cierra la jornada dominical el Real Madrid Alavés reciben los blancos que quieren ponerse a ocho del Barça al conjunto del Pitu Abelardo una de las revelaciones de esta temporada Solari tiene las bajas de Carvajal Iván por sanción pero tiene a Karim Benzema de dulce

Voz 34 25:00 jugador que hacen mejores a sus compañeros tienen un brillo muy especial Benzema hace brillar a sus compañeros y los hace mejores ha brillado siempre que está en un gran momento Soccer está haciendo goles pues felices por él

Voz 1825 25:18 fuera del fútbol tropiezo del líder de la Liga Endesa el Barça en la cancha del Iberostar Tenerife sesenta y tres cincuenta y siete para hoy destacan por ejemplo el Granca Baskonia y el Unicaja Real Madrid desde las doce y media de la madrugada tendrá lugar la fiesta del deporte americano la Super Bowl en Atlanta Estados Unidos que decidirá el campeón de la NFL entre Los Ángeles raids en los New

Voz 1157 25:38 el islam y trials hasta las cuatro de la madrugada

Voz 1825 25:40 da desde las doce de este mediodía dieciséis horas de deporte en la sintonía de la Cadena SER

Voz 35 25:47 López Benito

Voz 36 25:49 en este momento las tres una hora menos en Canarias y hasta la una y media de la madrugada se refleja tu equipo de cien yardas para calentar la Super Bowl seguimos con Betis Atlético de Madrid Eibar Girona irreal a la vez con Axel Torres y uno Le Bail cumbre Food

Voz 2 26:33 Nasser

Voz 1024 26:38 del que se camino de las siete y media de la mañana

Voz 1157 26:40 en las seis y media de la mañana en Canarias el domingo completamos Contra Portada conciencia congrega

Voz 1024 26:45 hoy Javier buenos días buenos días la pesadilla de todo estudiante de secundaria la famosa tabla periódica cumple ciento cincuenta años Supernova

Voz 0882 26:56 ha sido en la creó un químico ruso Dmitri Mendel ayer el mes de marzo del año mil ochocientos sesenta y nueve es un invento tan importante en la historia de la ciencia que las mismísimas Naciones Unidas ha declarado oficialmente este dos mil diez y nueve como el Año Internacional de la tabla periódica esta famosa tabla incluye ciento dieciocho momentos químicos noventa y dos de ellos están presentes en la naturaleza y otros veintiséis en cambio han sido creados por el hombre en un laboratorio y todos están ordenados de forma horizontal Poor's número atómico es decir el número de protones que contienen la ventaja ese cada columna incluye también alimentos con propiedades comunes y esto facilita su estudio por ejemplo debajo del hidrógeno están litio porque los dos tienen un electrón libre en su capa más externa además los elementos que están situados la parte izquierda la tabla tienen tendencia a ceder electrones y los de la parte más derecha a captar los cuando Mendel leyes publicó la primera versión de su tabla con el objetivo de ordenar los elementos químicos había solo sesenta hoy en cambio ya hay ciento dieciocho el último en llegar fue el hogares on que se llama así que nadie se asuste en honor de su descubridor el físico nuclear ruso Yuri o ghanés sean que es de momento ha tenido tanto éxito a lo largo de la historia pues simplemente porque la tabla periódica unifica por primera vez elementos químicos que parecían completamente diferentes y nos muestra cuáles son sus conexiones entre ellos

Voz 1157 28:32 madre mía madre mía la química que recuerdos si son más de detrás llega el tiempo de la cultura en la Cadena Ser allí comienza la Hora extra con Javier Torres pero antes repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber a esta hora para levantarse o para acostarse bien informada

Voz 3 28:48 Estados Unidos y Colombia han puesto en marcha el envío de ayuda humanitaria a Venezuela donde reconocen a Juan Why do como presidente interino al servicio de Boedo también se ha puesto esta madrugada el embajador de Venezuela en Irak quién ha acusado a Maduro de violar la Constitución además las víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos se manifiestan a las diez de la mañana frente al monasterio monasterio de Montserrat en Barcelona reclaman que se depuren responsabilidades tras las denuncias de una decena de personas contra un monje del monasterio y hoy continúa el temporal de nieve lluvias están activados los avisos por nevadas en el País Vasco Navarra y La Rioja esperan fuertes rachas de viento en Cataluña y la Comunidad Valenciana donde podrían alcanzar los ciento treinta kilómetros por hora

Voz 1157 29:25 ambos cerrando edición dominical invernal con tu vida Royo en la producción y con Ángel Cabrera David Nieto al frente de la parte critica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen una muy buena mañana

Voz 3 29:51 Martín El Cadena SER José Antonio Piñero