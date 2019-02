Matinal SER (09/02/2019)

Voz 1024 00:00 las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1539 00:12 hola qué tal buenos días este Gobierno tiene la firme decisión y vocación de establecer todos los puentes posible que la ley nos permita para que el diálogo se produzca pero en este momento el trazado que hemos hecho para que ese diálogo se canalice no es aceptado por los partidos independentistas

Voz 1024 00:34 la segunda rueda de prensa en dos días de la número dos de Moncloa sirvió para anunciar que el diálogo a dos bandas entre el Gobierno y el Govern está parado así que no hay relator que valga para dar fe de nada respondió a la vicepresidenta Carmen Calvo el vicepresidente Aran

Voz 2 00:49 es lo que no se puede pedir como condición previa para iniciar una negociación es que una de las partes renuncié a lo que renuncié a lo que piensa o rencillas sus planteamientos políticos no vamos a renunciar además porque somos depositarios de la opinión del ochenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña que reiteradamente se manifiestan a favor de un referéndum de una consulta

está por ver qué horizonte político alumbra este giro guion sobre Cataluña porque de entraba la manifestación de la derecha de mañana en Madrid en Colón sigue en pie manifestación a dos días de que arranque el juicio al proceso también el debate sobre presupuestos que se votan el miércoles y que no tienen estos presupuestos ningún recorrido sin el apoyo del independentismo está por ver como decimos Si hoy está más cerca el horizonte electoral

Voz 3 01:41 qué tal buenos días hoy está previsto que continúen en Castel Galí en Barcelona los trabajos de reparación de la estructura ferroviaria en el lugar donde dos trenes chocaron ayer dejando un muerto y seis heridos de gravedad la fallecida de veintiséis años será la Maquinista de uno de los trenes que circulaban por la misma vía en el momento del accidente

Voz 1024 01:57 continúa bloqueaba la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y Colombia a Venezuela

Voz 3 02:01 ciento veinte toneladas de alimentos y medicinas almacenan en la ciudad colombiana de Cúcuta fronteriza con Venezuela el líder opositor Juan Why do advierte de advierte que una red de voluntarios distribuirán la ayuda si el gobierno de Maduro sigue impidiendo los el Ejecutivo por su parte afirma que el puente de Tien dietas por donde se pretende introducir el material nunca ha estado abierto

Voz 1024 02:18 confirmado Donald Trump Keane Jones se volverán a reunir a finales de mes

Voz 3 02:21 será el veintisiete y veintiocho de febrero en Hanoi capital de Vietnam lo ha anunciado esta madrugada el presidente estadounidense en Twitter donde también ha alabado al presidente norcoreano dice Trump que bajo el liderazgo de Kim Jong-Un Corea del Norte se convertirá en una gran potencia económica

Voz 1024 02:34 de vuelta a nuestro país las farmacias estrenan hoy el nuevo sistema contra los medicamentos falsificados

Voz 3 02:39 decir de ahora los fármacos incorporan un código que identifica individualmente el envase y un mecanismo contra manipulaciones en el embalaje exterior estos dispositivos de seguridad tendrán que ser verificados por el farmacéutico en el momento de su dispensación

Voz 1024 02:51 en cuanto al pronóstico del tiempo hoy se esperan cielos despejados prácticamente en todo el país

Voz 3 02:55 sí excepto en Galicia hay la Cordillera Cantábrica donde se donde predominarán las lluvias en el resto sol con temperaturas primaverales en algunos puntos se esperan máximas de veintidós grados en Murcia veinte en Valencia o diecinueve en Málaga

Voz 1024 03:06 que no acabe este prólogo la primavera acabarán pero que no acabe de momento llegamos al final de la semana de grandes encuentros tras el clásico de en Copa del miércoles hoy tenemos derbi madrileño en Liga Aitor González buenos días

Voz 4 03:18 buenos días desde las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético Real Madrid encuentro de pelea por la segunda plaza por no distanciarse del Barça en la lucha por la Liga aunque es también un partido de reencuentros para Álvaro Morata Thibaut Courtois que se verán las caras con sus ex equipos en el Atlético son bajas Koke Diego Costa mientras que en el Madrid Isco Lloret de Odriozola se quedan fuera de la convocatoria tres partidos más este sábado Getafe Celta la una Espanyol Rayo a las seis y media Girona Huesca las veinte cuarenta y cinco dentro de la jornada número veintitrés que se abrió anoche en Zorrilla con el Valladolid cero Villarreal cero Además el futbolista del Levante Toño García fue detenido ayer junto a seis personas más por un presunto delito de extorsión y amenazas el jugador granota ha pasado la noche en un centro penitenciario de la provincia de Teruel

hemos llegado a las siete veintiuno de la mañana seis de veintiuno de la mañana en Canarias

Voz 1 04:12 alicantina

Voz 1468 04:41 el Ejecutivo no quiere seguir dialogando con los nacionalistas catalanes porque no aceptan sus límites para buscar una solución política en Cataluña estos límites son la propia Constitución española el Ejecutivo propone una mesa nacional de partidos acepta incluir una persona que facilite la coordinación de las reuniones no lo llama relator avanzar en la comisión bilateral ya abierta entre los dos gobiernos seguir negociando estas cuestiones como los nacionalistas catalanes no aceptan este marco legal e insisten en celebrar un referéndum sobre el derecho de autodeterminación Carmen Calvo anunció que el Ejecutivo no vuelve a la mesa de negociación

Voz 1539 05:15 este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación debe ser cien veces que lo hayamos dicho pero lo volvemos a repetir nunca la salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos de la democracia que somos

Voz 1468 05:34 a esta hora es difícil aventurar si Pe de Katy Esquerra ante este movimiento de firmeza retiraran sus enmiendas a la totalidad antes de votar las el día trece si al final salen adelante el Gobierno se queda sin presupuestos y Sánchez puedo optar por adelantar las elecciones generales Calvo admite que la legislatura sería más corto

Voz 5 05:52 sin ello el tiempo se acorta lo dijo

Voz 1468 05:54 no ha engañado a nadie Calvo ha desvinculado esta decisión de la manifestación que se celebra el domingo convocada por PP Ciudadanos y Vox aunque ha acusado de forma persistente a estos partidos de no haber ayudado en absoluto a resolver el problema catalán

Voz 1024 06:07 al otro lado de la mesa estaba hasta ahora el Cooper D Torra que acusa al Gobierno de Sánchez de romper el diálogo por falta de coraje cierra en Comillas Radio Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 06:16 el Jover entendía que las negociaciones seguían en marcha con sus más y sus menos y considera que Moncloa rompe la baraja porque no ha aguantado la presión del PP de Ciudadanos de Vox el sarta del plan

Voz 1468 06:26 damos que que este mediodía el Gobierno

Voz 6 06:28 ha decidido abandonar el diálogo que el

Voz 7 06:31 dice que el PSOE haya vencido

Voz 6 06:34 ceder delante de la presión de aquellos que no quieren que haya diálogo y que no quieren que haya soluciones políticas seguro

Voz 1673 06:41 el documento difundido por Moncloa supone un paso atrás respecto a lo acordado durante la semana también echan de menos mayor concreción un calendario o nombres de posibles relatores además a Pere Aragonés tampoco le han gustado estas palabras de la vicepresidenta Cora escuchábamos en las que aseguraba que el Gobierno ni siquiera se sentará a hablar de autodeterminación

Voz 1024 06:58 la cosa es y todo esto afectará a que se sienten de aquí al miércoles hablar de las cuentas el Reino el debate de Presupuestos arranca el martes miércoles y ahora mismo cuenta con seis enmiendas a la totalidad la Suria presentadas por P de Cat y Ciudadanos Juan Carlos Girauta

Voz 8 07:14 son los presupuestos del pacto de la cárcel negociados en un vis à vis entre Junqueras Pablo Iglesias a cambio de la impunidad de los golpista

Voz 1024 07:24 ya les hemos contado que Pablo Iglesias se reunió esta semana con Pedro Sánchez para analizar el complicado trámite parlamentario estos presupuestos una evidencia que también reconoce Irene Montero

Voz 9 07:35 les humor realista les somos conscientes de que de que hay muchas circunstancias que que pueden estar influyendo en esto y que no las tenemos todas con con nosotros y por tanto que es posible que esos presupuestos los aprendo

Voz 1024 07:46 bueno de ser así ya veremos ya les contaremos en la radio como se precipita los acontecimientos hiciese acaba alterando o adelantando el calendario electoral previsto para este año de entrada PP Ciudadanos convocan mañana a otro tipo de enmienda a la totalidad del Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de su decisión el estamos contando desde el principio de dejar en stand by el diálogo con el independentismo catalán nos lo cuenta Adrián Prado

Voz 0019 08:10 tras escuchar al Gobierno PP Ciudadanos y Vox creen que la concentración del domingo tiene más sentido que nunca o los populares hablan de la adicción a la mentira y el engaño del ejecuta

Voz 2 08:19 vivo Carlos Floriano son el Gobierno

Voz 0332 08:21 tira no le podemos creer Hypo eso la movilización del domingo es más importante y necesaria que nunca que no nunca porque la nación tiene que darle una respuesta a aquello que quieren vulnerar nuestros derechos aquello que quieren pisotear nuestros derechos y a aquellos que no quieren decir cómo tiene que ser eh España sin contar con la nación que somos todos los españoles que tenemos derecho a hacer ciudadanos libres e iguales en nuestro país

Voz 0019 08:54 para Albert Rivera vuelve a quedar claro que Pedro Sánchez es un presidente irresponsable capaz de todo por el poder mientras que el ir de Vox Santiago Abascal pide su dimisión por traicionar a los españoles dice cuestionando su soberanía entre tanto los partidos siguen cerrando detalles de la puesta en escena de la movilización del domingo la lectura del manifiesto finalmente correrá a cargo de varios representantes de la sociedad civil aunque todavía no conocemos sus nombre

Voz 1024 09:16 en manifestación que tendrá lugar a dos días del inicio del juicio al proceso en el Tribunal Supremo el alto tribunal ha dado el visto bueno a la asistencia al principio del president de Quim Torra lo ampliamos con Alberto Pozas

Voz 0055 09:29 el Tribunal Supremo ha decidido aceptar la petición que ha hecho el presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra que podrá acudir junto con otros dos miembros de su Govern al primer día de juicio como público el primer día en el que se espera que se diriman las cuestiones previas de este procedimiento a partir de ahí el ejecutivo catalán tendrá una acreditación para ir al resto de sesiones eso con respecto a la Generalitat de Cataluña el Tribunal Supremo también resuelve una petición del Parlament de Cataluña recordamos Rousset Torrent irá a declarar como testigo a lo largo del proceso como ha hecho también con el Parlamento vasco el Tribunal Supremo acepta que dos representantes del Parlament de Cataluña acudan como público al juicio

Voz 1024 10:03 Torra ya está en Madrid o al menos va a pasar el sábado visitando a los políticos independentistas presos en varios centros de la Comunidad matinal del sábado en la SER a las siete y diez de la mañana a seis y diez de la mañana en Canarias han pasado ya doce horas es que tuviéramos noticia en la radio del grave accidente ferroviario ocurrido cerca de Manresa el choque frontal de dos trenes que circulaban por la misma vía el que perdió la vida como el estamos contando la Maquinista de uno de los convoyes quitó al parecer por un fallo en la señalización de este tramo tramo que registra de esta forma su segundo accidente mortal en los últimos tres meses última hora Radio Barcelona Adrià Terry buenos días

Voz 10 10:42 qué tal buenos días lo que se sabe a esta hora es que uno de los trenes salió de Manresa en dirección a Barcelona por la vía equivocada y que a la altura del pueblo de Castelli Galí chocó contra este otro convoy que circulaba en sentido contrario por la misma vía La Maquinista perdió la vida de hecho costó recuperar su cuerpo que quedó atrapado dentro de la cabina además seis personas quedaron heridas graves hubo quince heridos menos graves y treinta y siete leves el consejero de Territorio del Gobierno catalán Damià Calvet apuntaba a un posible doble fallo

Voz 11 11:08 tenemos que averiguar si ha fallado pues los sistemas de señalización de detección los sistemas incluso

Voz 1024 11:14 lo humanos de comprobación

Voz 11 11:16 el sentido de la marcha ir pedir responsabilidades por este accidente la línea

Voz 10 11:21 R4 de Cercanías estará cortada entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa al menos durante el fin de semana una línea que acumula muchas quejas de los usuarios de hecho como recordadas sólo a un par de estaciones de distancia de donde ayer se produjo este accidente el pasado veinte de noviembre hubo otro siniestro mortal en aquella ocasión un desprendimiento dejó también un balance de una persona muerta y casi medio centenar de heridos

Voz 1024 11:42 el viernes también los dejó la caída de la distribuidora internacional de alimentación que son las siglas de la cadena de supermercados Día Diallo presentó unas pérdidas en su último ejercicio de trescientos cincuenta millones euros largos la cadena creada en España es actualmente al borde de la quiebra técnica y en ese contexto ha anunciado un ERE que va a afectar a más de dos mil trabajadores es la crónica de Miguel Crespo

Voz 0702 12:05 según los sindicatos las operaciones de financiación que ponga en marcha la dirección de la empresa no deben pagar a los empleados piden que se busquen soluciones alternativas Antonio Pérez ex secretario general de FETE chico el sindicato mayoritario en la empresa

Voz 0047 12:16 una vez que tengamos el análisis completo podremos saber si se puede rebajar el número de trabajadores afectados lo que está claro es que ya lo que ha iniciado su un plan de contención ante poder tener la financiación necesaria bancaria para continuar con la compañía

Voz 0702 12:31 los sindicatos han anunciado que lucharán por mantener el mayor número de empleos posibles denuncian que la pérdida de valor en Bolsa que había experimentó durante dos mil dieciocho no es más que fruto de la debilidad del negocio de las malas decisiones comerciales que tomó la dirección

Voz 1024 12:44 en clave económica sepan que el BOE publica hoy el real decreto ley de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia la tecnología la innovación y la Universidad la normativa aprobada en Consejo de Ministros que pretende reducir la burocracia en el desarrollo de proyectos científicos lo ampliamos con Javier Gregori

Voz 0882 13:00 la medida más destacadas que se elimina la intervención previa de Hacienda los organismos públicos de investigación y que por ejemplo impedía comprar una silla Si esto no está detallado en el proyecto aprobado este decreto también facilita la compra de materiales en la contratación indefinida de científicos como destaca el ministro de Ciencia Pedro Duque

Voz 12 13:18 son reformas que solucionan las necesidades que unánimemente semanal

Voz 0882 13:24 el expresando otra medida destacadas que las investigadoras en situación de maternidad no serán discriminadas en la selección y evaluación de su actividad científica

Voz 1024 13:33 en dos días el lunes se conmemora el Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia grandes retos de nuestro tiempo buscar la igualdad de género y erradicar la violencia machista el último caso conocido es el de la joven que ha aparecido descuartizada en el interior de un arcón frigorífico la policía sospecha que el detenido vivió así durante más de un año con los restos de su pareja Radio Madrid Teresa Rubio un hombre

Voz 1933 13:59 a cuarenta y dos años que cuando ella desapareció de Alcalá de Henares comentó que lo había dejado por otro se había ido de la ciudad como ella apenas se relacionaba con su familia la madre tardó casi un año en denunciar la pareja vivía una habitación que tenían alquilada en un bajo del centro del pueblo el propietario reside en el mismo

Voz 2 14:15 no no es sólo tenía en su habitación yo es que no puedo hablar

Voz 13 14:17 por eso porque lo está investigando la Policía acabo de enterar esta mañana en mil casas y ese señor tenía una nevera la tendrían su habitación o lo que sea

Voz 1933 14:25 la Policía Nacional encontraba el cadáver de la joven de veintidós años descuartizado en el interior de un arcón congelador el detenido no tiene antecedentes penales ni denuncias por malos tratos

Voz 1024 14:35 teléfono de atención para las víctimas de los malos tratos en nuestro país es el cero dieciséis cero uno seis es gratuito y confidencial no aparece en la factura pero si hay que borrarlo manualmente de la lista de llamadas salientes con este caso son al menos ocho las mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año en España es una lacra que por desgracia también está impactando en Portugal este año aún con más dureza Lisboa Aitor Hernández

Voz 1010 15:02 este viernes el Parlamento portugués ha aprobado una condena oficial de la violencia machista en el país sino donde once mujeres han sido asesinadas en lo que va de año el número de asesinatos en poco más de un mes es casi la mitad de todos los registrados en Portugal en dos mil dieciocho año en el que veinticuatro mujeres murieron a mano de sus parejas ante la alarma social provocada por esta situación el Gobierno de Antonio Costa ha anunciado nuevas medidas para reforzar las leyes existentes ir decretado que las víctimas cuenten con protección policial en un margen máximo de setenta y dos horas tras la presentación de una denuncia por malos tratos las nuevas medidas han anunciado pocas semanas después de que la Comisión Europea censurar al sistema judicial luso por no hacer lo suficiente para proteger a las víctimas de la violencia machista y perseguir a sus agresores

Voz 1024 15:54 de la violencia machista a los abusos sexuales que sufrieron alumnos el colegio de los Salesianos en Deusto ayer tarde cientos de personas se concentraron en solidaridad con estas víctimas luciendo carteles en los que se podía leer la verdad no prescribe

Voz 14 16:08 algunos le robó la estancia y eso dejó una huella imborrable de la que hemos tratado de defendernos queriendo olvidar tapar Terra superviviente queremos empezar a vivir muy doloridos decepcionados con las instituciones Anguciana

Voz 1024 16:28 tener un hijo es un factor de riesgo de pobreza la ONG Save the Children denuncia que si no se toman medidas urgentes uno de cada cuatro niños en España seguirá siendo pobre en dos mil treinta informa Adela Molina

Voz 0011 16:40 Save The Children pide más esfuerzos para combatir la pobreza infantil empezando por los presupuestos para este mismo año la ONG plantea medidas concretas para reducir la insoportable tasa de niños pobres del actual veintiocho por ciento al diecisiete por ciento en diez años entre ellas aumentar las ayudas directas a las familias más necesitadas de los veinticinco euros que reciben ahora por hijo a cien o favorecer la conciliación Andrés Conde director de la ONG ha subrayado que criar un hijo supone entre cuatrocientos y setecientos euros mensuales responde al líder del Partido Popular que propone derogar la actual Ley del Aborto y volver a la del ochenta y cinco para fomentar la natalidad con este argumento

Voz 15 17:15 las razones de la baja natalidad en España son de carácter socio económico tienen que ver con la dificultad económica que tiene la crianza sea tener hijos es un factor de riesgo económico en nuestro país es un factor de riesgo de pobreza así de claro las familias no tienen más hijos porque no pueden permitírselo económicamente

Voz 0011 17:35 la organización asegura que la pobreza infantil cuesta cinco mil millones de euros al año a la economía española combatirla supone la mitad dos mil cuatrocientos millones aunque habría que aumentar en mil millones lo que se invierte ahora en infancia y en familia

Voz 2 17:50 en Cadena SER venga suena va a permitir ocho de la ayuda humanitaria colza porque no somos mendigos de nadie

Voz 16 18:00 para que si se atreven a seguirlo

Voz 17 18:02 cuando caminos a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos aceptó estos voluntarios iremos a abrir el canal humanitario en su momento

Voz 1024 18:13 es el pulso que mantienen Nicolás Maduro y Juan Why do que siguen viviendo realidades paralelas sobre los camiones atravesados en el puente de la frontera con Colombia y que sigue bloqueando el envío de ayuda humanitaria a Venezuela siguiendo este episodio está una compañera de Caracol Radio emisora de Prisa Radio en Colombia enviada especial a este paso fronterizo de la ciudad de Cúcuta informa Esmeralda Rojas

Voz 5 18:34 en Cúcuta crece la expectativa por conocer cuál es la ruta que va a tomar asiento veinte toneladas de ayudas humanitarias que llegaron a territorio fronterizo donde permanecen apostados cientos de militares que han llegado en las últimas horas al puente Etienne Dita hacia la línea divisoria por órdenes de las autoridades que reza Aldán a Nicolas Maduro a esta ciudad llegaron en las últimas horas delegaciones de Colombia Estados Unidos y también representante del presidente interino han caído el mensaje del Gobierno americano ha sido invitar a las fuerzas militares de Venezuela a que se sumen a recibir exactamente estas ayudas advirtiéndole en baja por de Estados Unidos en Colombia Kevin muy Tucker que estas ayudas e incluso podrían ser para las familias de los propios militares que hoy tienen necesidades la crisis social que tiene Venezuela sin embargo en esta capital permanecen los miembros de la Asamblea Nacional venezolana que han sido encomendados para es a la Word por parte del presidente interino Cinema Argo el gran interrogante sigue siendo de qué manera se iban a transportar todas estas ayudas tienen en cuanto el rechazo que sigue expresando Nicolas Maduro a este proceso humanitario Colombia finalmente ha dicho que esta es una labor que se va a seguir cumpliendo en asistencia social y que nada tiene que ver con una intervención militar

Voz 1024 19:54 buenos complicado informar desde la frontera con Venezuela de ese Colombia la libertad de expresión y de información brilla por su ausencia en Corea del Norte aunque Donald Trump está encantado con su próxima segunda cita esta vez en Vietnam con Kim Jong-Un Irene Dorta buenos días

Voz 1468 20:08 buenos días será el próximo veintisiete y veintiocho de febrero en Hanoi capital de Vietnam Donald Trump confirmaba la fecha esta madrugada en su cuenta de Twitter después de que Steven veintiún enviado especial de Estados Unidos pactara los detalles de esta cumbre con su homólogo en Pyongyang Trump halagado a quién John Un del que ha dicho que convertirá a Corea del Norte en un cohete económico la finalidad del encuentro es seguir avanzando en la causa de la paz porque como trama afirmaba esta semana

Voz 12 20:33 Baena pero

Voz 18 20:37 muy buen Dwight una o en My Space

Voz 2 20:39 vienen made

Voz 18 20:42 para proveer

Voz 1468 20:43 en su opinión si no hubiera sido elegido presidente ya estarían en guerra con Corea del Norte después de la del pasado mes de junio Singapur esta es la segunda cumbre entre ambos mandatarios para retomar un diálogo que llevaba ya meses estancado

hemos llegado a las siete veintiuno de la mañana seis de veintiuno de la mañana en Canarias

Voz 1024 22:42 en matinal Cadena Ser vamos al universo deportivo que estaba de luto por la muerte en un incendio de diez jóvenes promesas del Flamengo el equipo más popular de Brasil desde Río de Janeiro informa Francho Aaron

Voz 16 22:53 el incendio comenzó a primera hora de la mañana cuando todos estaban durmiendo en los primeros indicios según los bomberos que ese género en un aparato de aire acondicionado llamas de grandes proporciones se propagaron rápidamente por el dormitorio principal del centro de entrenamiento que el equipo de fútbol flamenco de Río de Janeiro dejando diez muertos tres heridos confirmó todos en el recinto duerme normalmente los jugadores de base los más jóvenes la cantera del equipo según reporta el diario Globo de los diez fallecidos seis serían jugadores de entre catorce dieciséis años y cuatro empleados del Flamengo el centro de entrenamiento conocido popularmente como niño do Gurugú o en español el nido del buitre estaba siendo sometido a una gran reforma aunque la zona afectada estaba aún pendiente de comenzar estas obras en cuestión de días

Voz 1024 23:41 vamos a la agenda de hoy tenemos servir madrileño y jornada de reencuentros en el Metropolitano Aitor Gonzales buenos días

Voz 0055 23:47 qué tal buenos días partido importante de cara a la Liga

Voz 24 23:49 que el que pierda se puede quedar de ese enganchado definitivamente de la lucha por el título pero también será el primer derbi con su nueva camiseta que Álvaro Morata en el Atlético de Thibaut Courtois en el Real Madrid

Voz 25 24:00 en

Voz 0501 24:06 la presiones la presión o la máxima presión es es siempre un estímulo para el futbolista profesional no lo contrario me puedo poner en lugar de la gente para entender el sentimiento que puede tener Courtois un grande gran portero que cuando ha estado con nosotros lo ha hecho excelente

Voz 4 24:22 demente muy bian Solari Simeone sobre el guardameta belga ahora en las filas blancas Courtois es uno de los nombres propios de la previa de un encuentro en el que está en juego no alejarse del Barça el Atlético está a seis puntos y el Real Madrid a ocho así que conocemos ya la última hora de ambos conjuntos empezando por el equipo local Miguel Martín Talavera buenos días

Voz 26 24:40 la lector buenos días día importante para el Atlético de Madrid derbi en el Metropolitano se juega fortificada la segunda plaza y para ello Diego Pablo Simeone ha convocado a diecinueve futbolistas diecisiete que tiene sanos de la primera plantilla al final no se recuperó Koke dos canteranos Montero Mollet hijo va a ser áreas el lateral derecho de arriba bastar Álvaro Morata junto a Antoine Griezmann homenaje Calleja sesenta y ocho mil banderas para darle ambiental

Voz 1468 25:04 gracias mostrarla enfrente un Real Madrid que va

Voz 4 25:06 n de empatar en el Camp Nou en Copa del Rey novedades en los de Solari Antón Meana qué tal buenos días

Voz 2 25:11 qué tal buenos días un derbi sin Isco es el titular a esta hora de la mañana porque ayer el malagueño se quedaba fuera de la convocatoria dicen que tiene molestias en la espalda pero no hay parte médico no conocemos el once de Santi Solari en el frente ofensivo una duda saber si va a jugar Vinicius Junior o Gareth Bale está fuera por lesión Marcos Llorente así que volverá al centro del campo

Voz 4 25:32 gracias desde las cuatro y cuarto y con el arbitraje de Estrada Fernández en el césped Martínez Munuera desde el bar Atlético de Madrid Real Madrid la jornada veintitrés de Liga se puso en marcha anoche con el Valladolid cero Villarreal cero resultado que no les sirve a ninguno aunque en especial a los castellonenses que se quedan a cuatro puntos de la salvación con todos los rivales por el descenso aún por jugar además del derbi tres partidos más este sábado Getafe Celta la una español

Voz 3 26:02 Rayo a las seis y media Girona Huesca

Voz 4 26:04 a las veinte cuarenta y cinco mañana jugará el Barça el líder en San Mamés frente al Athletic hoy sabremos si Messi entra en la convocatoria el que no viajará asegura Bilbao será Artur que estará casi un mes de baja además el futbolista del Levante Toño García es uno de los siete detenidos que entraron ayer en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número tres de Teruel acusados de formar parte de una red que se dedicaba a extorsionar a usuarios de un portal de internet especializado en facilitar contactos sexuales el lateral izquierdo granota que es amigo del cabecilla de esta supuesta trama acudió a declarar voluntariamente pero el juez ordenó su encarcelamiento sin fianza a su abogado Emilio Pérez Mora en el Larguero

Voz 27 26:48 una persona que quiere cometer un delito y lo que es es de forma dolosa evidentemente era castigada pero aquí pobre incauto tontos o corazón de buena no y esto es lo que aquí ocurre ni más ni menos es decir Toño no tiene nada que ver con toda esa retahíla de de tipos delictivos que sean citados

Voz 2 27:09 fuera del fútbol en la Euroliga de baloncesto jornada veintidós derrotas

Voz 4 27:13 el Madrid en Moscú ochenta y dos setenta y ocho ante el CSKA el triunfo del Baskonia setenta y seis sesenta y ocho frente al Bayern de Munich con estos resultados los blancos se quedan terceros mientras que el conjunto vitoriano ya es octavo podría disputar los cuartos de final de la competición todo lo que dé de sí este sábado sobre todo lo que ocurra en el derbi del metropolitano lo contamos como siempre en Carrusel Deportivo desde la una en ser más onda media y aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 21 27:48 una hora menos en Canarias desde el Wanda Metropolitano

Voz 28 27:51 líquido de Madrid y Real Madrid

Voz 21 28:03 sin Dios vikingos quieren seguir peleando por la Liga te lo contamos todo

Voz 29 28:10 el proviene equilibrio

Voz 21 28:16 mira de la madrugada con el español Rayo Vallecano cogí el Girona Huesca lluvia

Voz 2 28:35 en un minuto y medio alcanzamos las siete y media

la mañana sesión mediaba en la mañana en Canarias sintonía de matinal Cadena SER recordamos con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber hasta ahora para levantarse o para acostarse bien informado

Voz 3 28:47 algo con la Generalitat ante las exigencias para que en las conversaciones se incluye un referéndum de autodeterminación la ruptura se produce en vísperas de la manifestación convocada este domingo por el PP y Ciudadanos en contra del diálogo y a pocos días de que el martes comience el juicio de bruces además hoy continúan los trabajos de reparación de la estructura ferroviaria en Castel Galí en Barcelona allí un choque entre un tren de cercanías y otro regional se saldó ayer con una mujer muerta seis personas heridas graves Lee del exterior Donald Trump ha anunciado esta madrugada el lugar y la fecha de su próximo encuentro con Kim Jon la segunda reunión entre los presidentes de Estados Unidos y de Corea del Norte se celebrarán Hanoi capital de Vietnam el próximo veintisiete y veintiocho de febrero

Voz 1024 29:25 cerramos edición con Irene Dorta en la producción y con Carlos Higueras edad biznieto al frente de la parte técnica ahora ya en la antena de la radio no se pierdan el estreno del programa de estrenos y más aquí comienza el cine en la SER con Pepa Blanes actualizamos la información dentro de media hora ya en el tiempo de A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen una muy buena mañana