Matinal SER (10/02/2019)

Voz 1024 00:12 hola buenos días el domingo marcado en rojo en el calendario a cinco horas frente de la manifestación convocada por las derechas en Madrid que reclaman un adelanto electoral para acabar dicen con un gobierno dependiente de los independentistas

Voz 1722 00:24 hay una España en positivo y mañana se va a haber una España en blanco y negro de una España en blanco y negro que lo que propone simplemente dar marcha atrás la ultraderecha va a radicalizar al Partido Popular y a Ciudadanos y mañana vamos a tener una buena prueba de ello

Voz 1024 00:38 fragmentos de los argumentos en defensa de Pedro Sánchez el día después de que su Gobierno anunciara que renuncia a seguir intentando un diálogo con el guber de Quim Torra

Voz 2 00:47 nosotros no hemos roto el diálogo con la roto el Die lo ha roto el el el Gobierno nosotros estamos ahí nosotros estamos atornillados a la mesa

Voz 3 00:55 el diálogo un diálogo con garantías

Voz 2 00:57 dialogo con calendarios un diálogo con contenido

Voz 1024 01:00 sí hemos llegado a este domingo en rojo después de una semana negra para Sánchez va a depender en buena medida de lo que ocurra a partir de la próxima semana semana en la que se votan los Presupuestos unas cuentas públicas que no tienen recorrido parlamentario sin el apoyo de los independentistas y todo en la semana que también arranca el juicio del proceso que se puede prolongar hasta el inicio de la próxima campaña electoral dicen los expertos porque al final todo tiene que ver con el calendario porque la derecha quiere ganar hoy en la calle lo que perdería si presentara ahora una moción de censura como reclama Vox porque no está en el Congreso por eso PP Ciudadanos lo que quieren es un adelanto electoral así que no es casual una manifestación hoy a dos días el juicio al por seis a dos días de que comience el debate de los Presupuestos y a poco más de cien días para unas elecciones para las municipales y autonómicas faltan quince domingos para el veintiséis de mayo y lo que pase esta semana puede determinar que sea un Superdome de momento es diez de febrero domingo más noticias de la mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 3 02:07 qué tal buenos días continúan hospitalizados en Barcelona doce de los heridos en el choque de trenes registrado el viernes tres de ellos en estado grave el ministro de Fomento se reunió este sábado con el conseller de Interior dice José Luis Ábalos que el suceso pudo deberse a varios errores humanos

Voz 4 02:20 dejar bien claro que faltan inversiones que falta también automatización y renovación de seguridad de otra cosa que no tiene que ver con las inversiones en principio porque no descartamos una concatenación de fallos humanos no tanto me parece precipitado

Voz 3 02:37 en el accidente murió la Maquinista de uno de los trenes

Voz 1024 02:39 toda ni a diez años en un accidente de tráfico de Madrid

Voz 3 02:42 a sus dos hermanas y sus padres han resultado heridos en el suceso ha tenido lugar esta madrugada en la autovía A cuatro a la altura del municipio de pie

Voz 1024 02:48 esto prisión provisional sin fianza para el sujeto acusado de asesinar a su pareja en Alcalá de Henares

Voz 3 02:53 la víctima de veintidós años fue descuartizada y sus restos guardados en un congelador durante varios meses es la octava mujer asesinada por la violencia machista en lo que va de año nuestro país

los voluntarios se movilizan en Venezuela para repartir la ayuda humanitaria

Voz 3 03:05 lo hacen tras el llamamiento de fango ido el autoproclamado presidente encargado de Venezuela ha agradecido al ex vicepresidente estadounidense Joe Biden que haya denunciado la negativa de Maduro a permitir la entrada de ayuda en el país

Voz 1024 03:15 en cuanto al tiempo atención porque un frente atlántico va a dejar hoy lluvias y viento en el norte

Voz 3 03:19 chubascos que afectarán al área cantábrica y Pirineos y que podrán ser fuertes en el oeste de Galicia las temperaturas diurnas caerán en la Península excepto en el área mediterránea y Canarias donde subirán ligeramente

Voz 1024 03:29 los deportes el derbi en el Metropolitano confirmó que el Real Madrid está en plena forma Héctor González buenas ideas

Voz 1680 03:34 buenos días triunfo uno tres frente al Atlético en el Metropolitano en un partido no exento de polémica arbitral Griezmann marcó para los rojiblancos y Casemiro Ramos de penalti Ebay hicieron los tantos blancos la victoria deja reforzado a Santiago Solari en el banquillo madridista le deja un punto por delante de los colchoneros en la clasificación además Girona cero Huesca dos Espanyol dos Rayo Vallecano uno Getafe tres Celta de Vigo uno este domingo Leganés Betis a las doce Valencia Real Sociedad a las cuatro y cuarto Sevilla Eibar a las seis y media hay para las veinte cuarenta y cinco clásico de nuestro fútbol en San Mamés Athletic Club de Bilbao Barça con Messi en la convocatoria del líder de la Liga que si gana dejaran ocho puntos su ventaja sobre el Real Madrid nueve sobre el Atlético

Voz 1024 04:18 bueno hay matrimonios hablando de fútbol hay matrimonios de de penalti hay matrimonios largos para siempre también los hay cortos los Ethan cortos que son de premio récord Guinness no lo cuentas buena López sino de

Voz 5 04:31 tres minutos concretamente el matrimonio más corto o el divorcio más rápido según se mire la pareja se casó en un juzgado de la capital de Kuwait y casi casi de manera automática ella pidió la nulidad del enlace la ceremonia transcurrió con normalidad tras darse el sí quiero la pareja se dispuso a salir del juzgado y ahí ocurrió todo ella se tropezó y lo que pudo quedarse en una simple anécdota se convirtió en una ridiculiza por parte del suponemos que excesiva a juzgar por cómo terminó el asunto el novio se burló de su mujer los medios locales aseguran que incluso llegó a llamar la idiota así que la novia bastante enfadada volvió al juzgado le dijo al juez que anular el matrimonio y así fue tres minutos tardaron en disolver la Unión o en divorciarse se ha convertido en el matrimonio más corto de la historia

Voz 1024 05:46 fallecido el viernes a los ochenta y ocho años como saben y que ayer recibía el último adiós en la capital hispalense Radio Sevilla Javier Márquez

Voz 3 05:54 cientos de personas han despedido a Salvador Távora el dramaturgo andaluz en la capilla ardiente ubicada en el Ayuntamiento entre ellos la consejera de Cultura el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra o personajes del mundo de la cultura como Antonio Canales su hija Pilar Távora recordaba la figura de su padre sin lluvia sin

Voz 7 06:12 bueno todo lo que nada como persona como a mí a mí como artista como como conciencia como coherencia pues es una mejor persona para eso

Voz 3 06:24 antes del traslado de sus restos al cementerio de San Fernando en Sevilla diferentes personajes del mundo de la cultura lo han despedido un homenaje entre ellos la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas que participó con Salvador Távora el espectáculo Carmen que juntos representaron en Nueva York así sonaban a despedida el Ayuntamiento de Sevilla anunciado que levantará un monumento en su recuerdo en su barrio del Cerro de la vida

Voz 8 06:54 Piñero futuro afrenta que yo sé quién frente al Gobierno rehén de los separatistas que negocia nuestra libertad nuestra convivencia a cambio de permanecer en el poder

Voz 1 07:06 España este domingo Nos vemos todos en Colón

Voz 9 07:10 tenemos que estar unidos los españoles más allá de siglas etiquetas su ideología

Voz 1680 07:13 tenemos que defender juntos nuestra Constitución

Voz 9 07:16 que nuestra democracia sea sonados a su hermana en las redes

Voz 1024 07:18 sociales esta doble convocatoria de Casado Rivera para la concentración programada para este mediodía en Madrid convocatoria de PP y Ciudadanos a la que se suma la extrema derecha Javier Carrera buenos días

Voz 0866 07:29 qué tal buenos días ambas formaciones han buscado disimular el evidente carácter partidista del acto no habrá siglas ni banderas más allá de la española ni siquiera sus líderes hablarán sobre el escenario harán declaraciones previas también Santiago Abascal en una zona habilitada minutos antes de la lectura del manifiesto manifiesto que en esa estrategia de venderla

Voz 1024 07:48 concentración como algo propio de la sociedad

Voz 0866 07:50 Bill asumirán finalmente tres periodistas después por cierto de varios días buscando pactar los nombres serán María Claver Albert Castillón Carlos Cuesta en todo caso la foto de las tres derechas PP Ciudadanos Vox incomoda especialmente a la formación de Albert Rivera que ha mantenido en teoría al margen de las negociaciones para que se sumara el partido ultra sea editado lo que vimos ya en las conversaciones para formar gobierno en Andalucía la formación naranja asegurando que es un acto organizado por el PP por ellos mismos que Vox no ha tenido ninguna capacidad de decisión que sólo se ha unido a posteriori pero lo cierto es que el PP su socio en la organización de este acto contra Sánchez sí ha escuchado la opinión de la extrema derecha

Voz 1024 08:31 bueno sí por ahí radica la crítica del presidente del Gobierno a la manifestación de hoy que al fin y al cabo Javier es la extrema derecha la que está marcando el paso al resto de la derecha

Voz 0866 08:40 si eran las primeras palabras de Sánchez después de que este viernes su Gobierno diera por rotas las negociaciones con los independentistas y en ese acto en Baracaldo el presidente ha acusado a PP y Ciudadanos de desleales les ha advertido de que con sus acercamientos a la ultraderecha acabarán radicalizando se ya ha aprovechado para contraponer el proyecto de su Ejecutivo al de las derechas de cara a la manifestación de hoy

Voz 1722 09:04 hay una España en positivo y mañana se va a haber una España en blanco y negro una España en positivo que defiende quiere derechos libertades oportunidades y una España en blanco y negro que lo que propone simplemente dar marcha atrás el próximo veintiséis de mayo tenemos que movilizarnos todos no se puede quedar en casa porque insisto el futuro no está escrito va a depender de nosotros

Voz 1 09:28 este proyecto político que nosotros representamos

Voz 1722 09:30 Aldo en Euskadi y en España es el único proyecto político que representa progreso moderación y sentido común

Voz 0866 09:39 Hugo Sánchez que tuvo también palabras para los independentistas con un mensaje claro nunca aceptará la autodeterminación de Cataluña hay remarcaba fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque sólo son monólogos al mismo tiempo que advertía de que si finalmente PP Ciudadanos PDK ya Esquerra Republicana tumban el miércoles los presupuestos los españoles tendrán que tomar nota de su falta de compromiso decía con el bienestar de éste

Voz 1024 10:04 ahí sigue el presidente sociedad civil catalana explica en las páginas el diario El País porque no participan en la manifestación de este mediodía José Ramón Bosch

Voz 10 10:12 entendemos que no es el momento de ir

Voz 3 10:15 en contra el Gobierno

Voz 10 10:17 o sea se ha gestado no es verdad que es una manifestación encauzada hacia lo que es la unidad de España en ese en ese en ese discurso sí que estamos cómodos no próximamente nosotros íbamos a convocar acciones y manifestaciones en Barcelona pero aquí en Cataluña que es donde nosotros creemos que se tiene que hacer el trabajo para luchar contra el secesionismo y el nacionalismo

Voz 1024 10:39 todo corrido en paralelo a gran velocidad esa semana la convocatoria de la manifestación en Madrid y la subida de temperatura política a raíz del diálogo con relator entre el Gobierno y el guber tras visitar a políticos independentistas presos en cárceles de Madrid Quim Torra lamentaba en esos términos que ese diálogo haya quedado congelado

Voz 2 10:57 no entendemos que ha pasado las últimas horas y por lo tanto nosotros le pedimos al Gobierno Le pedimos al al presidente del Gobierno coraje valentía para seguir adelante con este diálogo y con y con esa determinación de resolver el conflicto político en Cataluña

Voz 1024 11:15 un llamamiento al diálogo al que se sumó anoche la alcaldesa de Barcelona Ada Colau en La Sexta

Voz 0134 11:20 creo que es de lo más normal del mundo que cuando hay un conflicto importante se genera una mesa de diálogo por cierto quisiera recordar una cosa Aznar el Partido Popular dialogó con ETA que mató a cientos de personas que quiere decir que ahora no se puede dialogar con independentistas que no matando a nadie

Voz 1024 11:38 buenas insta al debate a cuarenta y ocho horas de que arranque el juicio del proceso en el Supremo fracaso de la política como ha explicado por carta a la propia Colau a varios líderes europeos como Jean Claude Juncker o Donald Tusk Ada Colau la Asociación Catalana de Municipios celebran hoy a la una en el Ayuntamiento de Barcelona un acto para pedir que sean juicio justo a los precio a los presos soberanistas acto en al que se espera la asistencia de unos cuatrocientos alcaldes del P de Cat de Esquerra de la CUP de los comunes y también independientes todo depende también del Calendario en el caso de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos ahora que afrontamos tres meses de precampaña electoral y así lo apuntó ayer el Gobierno de Sánchez en Francia en un acto con exiliados republicanos informa Judith Arroyo

Voz 0159 12:26 el proceso para exhumar a Franco del Valle de los Caídos avanza ella está en sus últimos momentos a pesar de las reticencias de la familia del prior del Valle lo ha dicho el director general para la memoria histórica del Ministerio de Justicia Fernando Martínez López en el acto en memoria de los exiliados republicanos que participaron en la liberación de París y que ha tenido lugar en la capital francesa en el homenaje también ha estado la alcaldesa de la ciudad

Voz 6 12:50 Anne Hidalgo

Voz 11 12:53 lo que estáis haciendo para estas memorias que tenemos que recuperar lleva por delante porque es la memoria de mujeres y hombres quién siempre eran convencido para la libertad

Voz 0159 13:06 el director general para la memoria histórica ha dicho que el Gobierno quiere rescatar del olvido al exilio republicano el relato supone vice el hilo entre España en la memoria democrática europea

Voz 1024 13:16 además el alcalde de Santiago de Compostela ve caen de la coalición En Marea ha anunciado que pretende recurrir la decisión de una jueza que deja las dos estatuas del Pórtico de la Gloria en manos de la familia Franco y no del Ayuntamiento que las viene reclamando son declaraciones de Martiño Noriega a Radio Galicia de la Cadena SER

Voz 12 13:32 nos respetábamos Nin compartimos mismo fondo ninguna a forma no unos pedíamos quisiera suscita en este caso a sus tiza decidió ausentarse y elaborar una sentencia aún pocos sentada en unas coordenadas del franquismo sin Franco no

Voz 1024 13:48 bueno hay asuntos que rezuman naftalina en la antena de la radio como que unos guardias civiles acaben poniendo el Cara al sol en la megafonía de un cuartel mientas estaban preparando los actos el doce de octubre es la crónica de Alberto Pozas

Voz 0055 14:03 según la sentencia del Tribunal Militar Central la voz del sargento os escucho alta y clara por la megafonía del cuartel de Vilafranca de Monaim para que veáis como probamos el sonido para el día del Pilar dijo la canción empezó a sonar por los altavoces el Cara al sol el himno de la Falange sonó durante al menos un minuto escuchándose en esta población cercana a Manacor en Mallorca el sargento puso la canción y dos agentes la celebraron brazo en alto haciendo el saludo fascista y ahora los tres han sido sancionados el suboficial con siete días de suspensión y los agentes con cinco

Voz 1024 14:40 del que debe ser el domingo a las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias el exterior Venezuela el auto proclamado presidente encargado Juanjo Aído ha agradecido por Twitter al ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden que haya denunciado también por Twitter los intentos de Nicolás Maduro de impedir la entrada de ayuda humanitaria en el país informa José Luis García Íñiguez

Voz 3 15:01 a la espera de que comience el reparto de la ayuda humanitaria why do cree que van a intentar empezar la semana que viene este sábado se han celebrado asambleas de voluntarios para distribuir esos alimentos y medicinas el gobierno de Maduro se sigue negando a la entrada de la ayuda este sábado su vicepresidenta del CIS Rodríguez ha vuelto a negar que haya una crisis humanitaria en el país y frente a esa negativa aguardó le han preguntado en France-Presse se aprobaría una intervención militar estadounidense para facilitar el reparto

Voz 13 15:26 no he todo lo posible esto un tema obviamente muy muy polémico pero haciendo uso de nuestra soberanía el ejercicio de nuestras competencias

Voz 3 15:34 haremos lo necesario respecto a ese apoyo exterior Estados Unidos está trabajando para presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución para pedir formalmente elecciones presidenciales en Venezuela pero al mismo tiempo el principal apoyo exterior de Maduro la Rusia de Putin trabaja también para proponer una resolución contraria

Voz 1024 15:51 hablando de Rusia también están sobre la mesa en ese tablero de presión al régimen de Maduro las sanciones económicas esta madrugada a la agencia Reuters está contando que la petrolera estatal de Venezuela les está comunicando a los clientes de empresas conjuntas que depositen los ingresos de las ventas de crudo en una cuenta bancaria de Rusia Irán aborta buenos días

Voz 14 16:09 hola buenos días las compañías con las que la petrolera estatal de Venezuela operan sociedad como la estadounidense Chevron la francesa Total y la noruega Aquino deben notificar a sus clientes que a partir de ahora abonarán los pagos a uno cuenta bancaria en Moscú asirios recoge una carta firmada por el vicepresidente de la petrolera Fernando de Quintana que data del ocho de febrero hoy publica esta información la agencia Reuters esta medida se produce tras la nueva tanda de sanciones estadounidenses impuesto hasta el veintiocho de enero para bloquear al gobierno de Nicolás Maduro el acceso a los ingresos petroleros del país las represalias de Washington han dejado decenas de barcos cargados de crudo varados afuera de los puertos venezolanos ya han llevado a la petrolera estatal a detener parte de su producción

Voz 1024 16:52 un fin de semana más seguimos pendientes el fenómeno de los chalecos amarillos que llevan tres meses manifestándose en Francia contra las políticas al presidente Macron es una revuelta social que las últimas horas saltó pero apenas destacó en Italia corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 17:08 el movimiento de los chalecos amarillos a la italiana ha quedado liquidado tras anunciar la protesta de miles de Gillette y con autorización de la policía para exigir la salida de Italia de la Unión Europea y la reintroducción de la lira en sustitución del euro en la Plaza de la República de Roma podían contárselo chalecos amarillos con los dedos de una mano paralelamente en otra plaza cercana los sindicatos en defensa de una Europa mucho más unida pero con política económica y laboral diferentes congregaron a unos doscientos mil manifestantes unos días después que el vicepresidente y ministro de Trabajo de mayo se reuniera con los representantes de los chalecos amarillos franceses en apoyo a sus protestas los cantos Italia

Voz 15 17:51 los unidos han recriminado al Ejecutivo de Roma que mide a recibir

Voz 1 17:55 a los emergentes en el cale hombre

Voz 15 18:00 si el Gobierno tiene un mínimo de inteligencia afirmó el secretario del primer sindicato las Kill Santini tiene que abrir la mesa de negociaciones escuchar a las organización

Voz 1 18:10 el Barça pero si no es así el Gobierno debe saber que los sindicatos unidos no van a permanecer quieto sin ningún lugar de Italia consiguió viva sin Dakar uno de los cinco y los sindicatos italianos prevén una primavera muy conflictiva

la encontrar de al cadenaser camino de las siete y veinte

Voz 1024 18:44 de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias hace cinco años en dos mil catorce también en febrero el día seis la playa de Ceuta un grupo de emigrantes trataba de llegar a la playa del Tarajal la Guardia Civil les lanzaba pelotas de goma y botes de humo para impedir su entrada irregular en nuestro país murieron catorce de ellos que un año más hacía ha sido recordados por el pueblo ceutí Radio Ceuta informa Miguel Ángel Mendoza

Voz 1558 19:13 durante unos tres kilómetros han recorrido los aproximadamente cuatrocientos integrantes de la sexta marcha por la dignidad para no dejar de olvidar a las quince personas fallecidas hace ahora cinco años en la playa del Tarajal con consignas de No más Tarajal se reactiva la placa a pie de playa afirmando

Voz 17 19:29 más que nunca decimos alto y claro la Europa fortaleza mata

Voz 1558 19:34 con peticiones hechas en castellano francés y de Arilla no más devoluciones en caliente Mies Peris ni de menores marroquíes precisamente a cierres relación de Europa con Marruecos han ido encaminadas algunas de las sensaciones de rabia impotencia y una enorme vergüenza poniendo en el disparadero al Gobierno español

Voz 17 19:51 lo que a la salida de barcos de rescate dejando que personas mueran en el mar o inyectando millones de euros a países como Marruecos para que entre otras cosas instalen nuevas cual terminás allá donde no se pueda cuestionar a la Europa que hace alarde de ser defensor de derechos defensora de derechos los

Voz 1558 20:14 manifestantes aseguraron que seguirán viniendo hasta que no haya justicia y continúen por ejemplo apareciendo cuerpos mutilados en las vallas Lonely

tiene más información como siempre BC otros casos en nuestra página web en Cadena Ser punto com en un minuto los deportes

Voz 1024 21:42 cadena SER en los deportes victoria del Real Madrid uno tres en un derbi intenso y controvertido Héctor González buenos días

Voz 1680 21:49 qué tal buenos días triunfo que le permite al conjunto blanco colocarse segundo a cinco puntos de un Barça que esta noche visita San Mamés el derbi dejó de to dos golazos protagonismo para los ex Morata he Courtois un Madrid que confirma su mejoría un Atlético que se diluyó polémica con el arbitraje llevar

Voz 1 22:12 no creo absolutamente que hemos perdido por las acciones de

Voz 0501 22:16 repito que hoy el rival ha sido mejor que nosotros ha sido sobre todo más contundente y en esa contundencia hizo un partido muy bueno felicitarlo al rival inodoro prepararnos para lo que bien así una victoria de de equipo no hay no hay otra manera además de de sacar algo de este estadio contra un equipo muy bueno muy fuerte muy competente y muy competitivo

Voz 1680 22:38 Simeone no le achaca ninguna culpa de la derrota al bar que fue protagonista en el penalti de Jiménez a Vinicius en un gol anulado a Morata por fuera de juego Llum penalti de Casemiro sobre el nuevo delantero colchonero aunque también en el gol de Griezmann que supuso el uno uno a Solari por su parte es uno de los nombres que salen más reforzados dejó de nuevo Marcelo en el banquillo para apostar por Reggi Long el equipo cuajó un buen partido colectivo además de Ramos y Bale goleadores los más destacados fueron Vinicius un día más y Casemiro autor del primer gol de chilena

Voz 13 23:08 a veces este son goles que tú ya entrena con con Karin convine estos con Belle tú aprendes de los mejores no entonces ellos

Voz 1680 23:21 fuera de lo estrictamente deportivo Morata debutó con la camiseta rojiblanca en casa hizo un buen partido y Courtois jugó su primer derbi de blanco en territorio Atlético parte de la hinchada del metropolitano la tomó con él ya sí reaccionó el belga

Voz 22 23:33 en estos momentos yo estoy mi partido estoy concentrado olvido lo que pasa es lo mejor sabes yo estoy pendiente de jugar yo tener el máximo respeto para Atleti paso fisión yo creo que los tres años que que aquí no se ha por esas eh por esas cosas pero

Voz 1680 23:53 más allá del derbi tres resultados más del sábado Girona cero Huesca dos los de Eusebio se acercan al descenso a un solo punto marcan una salvación que los oscenses tienen ya a seis punto Espanyol dos Rayo uno remontada perica con doblete de Sergi Darder Getafe tres Celta uno los azulones se ponen a un punto de Champions en un partido marcado también por la polémica una expulsión de Maxi Gómez por protestar en el penalti que supuso el uno uno caldear los ánimos de los vigueses Yago Aspas en Bin Sport

Voz 3 24:21 el regalo es el penalti

Voz 23 24:23 bueno no viene al bar pero bueno luego se quejara en ellos de respeto creo que lo de hoy no puede pasar en la mejor liga del mundo obviando una cámara que no lo tengan y a revisar el árbitro no quiero pasar por alto todo lo que nos ha ocurrido porque madre mía si les pasa otro equipo la próxima jornada no se presentará a jugar

Voz 1680 24:44 este domingo cuatro partidos Leganés Betis a las doce Valencia Real Sociedad a las cuatro y cuarto Sevilla Eibar a las seis y media para las veinte cuarenta y cinco partidazo en San Mamés Athletic Barça en el conjunto azulgrana que si gana podría dejar al Real Madrid ocho puntos ya al Atlético nueve vuelve de velé viaja Messi que todavía sigue tocado Ernesto Valverde sobre el argentino

Voz 24 25:04 la decisión que tomamos la decisión que tomó en de lo que me diga él de lo que de cómo se encuentra el está bien pero bueno estuviera al cien por cien absolutamente como ha habido otras veces orquesta seguramente jugará hicieron lo estaba pues igual tenemos que tomar alguna decisión

Voz 1680 25:22 que ya en la Liga Endesa de baloncesto triunfo del líder el esa ciento seis setenta y seis ante el Montakit Fuenlabrada además victorias de Monbus Obradoiro en Valencia de San Pablo Burgos en Tenerife de Unicaja en casa ante Manresa hoy destaca el Real Madrid Baskonia de las siete y media de la tarde viene el domingo con mucha actualidad dentro del mundo del deporte así que lo contamos todo en Carrusel Deportivo desde las doce en ser más onda media y aplicaciones Moby les desde las tres en todas las emisoras FM

a las siete y media de la mañana a seis y media de la mañana en Canarias completamos contraportada como cada domingo con ciencia con Gregory aunque siga haciendo frío porque invierno Javier buenos días buenos días no es un buen momento para deshacerse de su ventilador porque estamos sólo en la mitad de la década con más calor de la

Voz 0882 27:01 ya géneros negros a pesar de las recientes caídas del vórtice polar por ejemplo en Estados Unidos el mundo está ahora en medio de la década más cálida de la historia al menos desde que existen registros históricos es decir hace más de ciento cincuenta años según advierte ya un nuevo demoledor informe de uno de los organismos de referencia mundial al en este campo el Met la Oficina Meteorológica del Reino Unido además este estudio denuncia también que cuando acabe este periodo súper caliente esto es dentro de cinco años la temperatura media de la tierra habrá aumentado ya un grado y medio y este es precisamente el límite máximo que los científicos del IPCC exigen que no se supere durante todo este siglo si se quiere evitar los impactos más negativos del cambio climático además este mayor calentamiento de la Tierra afectará sobre todo a los dos polos y aún mayor deshielo entonces el nivel del mar también seguirá subiendo el número de refugiados climáticos se multiplicará por diez como explica la secretaria de la ONU de cambio climático cristiana

Voz 27 28:03 si eres perfectamente llegara a ser seiscientos millones si no le hacemos frente al cambio climático porque estaríamos pensando que las islas del Pacífico se desaparece las arias baja el tema la desde India Se desaparecen y toda esa población tienen que emigrar simplemente tienen que emigrar

Voz 0882 28:22 que todavía hay más la OMS Organización Mundial de la Salud ha calculado que el cambio climático provocará ya doscientas

Voz 1024 28:28 cuarenta mil muertes más en el mundo en el dos

Voz 0882 28:30 mil treinta

es tiempo ya para la cultura en la Cadena Ser que comienza la Hora extra con Javier Torres pero antes repasamos como de costumbre con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber a esta hora para levantarse o para acostarse bien informado

Voz 3 28:49 el Partido Popular Ciudadanos y Vox se manifiestan hoy en Madrid contra el diálogo del Gobierno con Cataluña para exigir un adelanto electoral Pedro Sánchez considera que lo que se verá este mediodía en la plaza de Colón será una vuelta a la España en blanco y negro además en Barcelona siguen hospitalizados doce de los heridos en el accidente de tren

Voz 1558 29:04 el viernes tres están graves el ministro

Voz 3 29:06 lo dijo ayer que el siniestro en el que murió una persona pudo deberse a varios errores humanos y en Venezuela continúa la movilización de voluntarios para repartir la ayuda humanitaria procedente de Colombia y Estados Unidos el autoproclamado presidente venezolano Juanjo ha ido agradecido esta madrugada al ex vicepresidente estadounidense Joe Biden sus críticas a Maduro por no permitir la entrada de ayuda en el país

Voz 3 29:55 matinal Cadena SER José Antonio Piñero