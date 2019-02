Matinal SER (16/02/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 2 00:12 qué tal buenos días amanece este sábado y con él el primer fin de semana de precampaña electoral el presidente del Gobierno anunció ayer la convocatoria de elecciones generales para el próximo veintiocho de abril y aunque la campaña empezará oficialmente dos semanas antes los partidos ya se han puesto manos al

Voz 1450 00:26 la obra hemos tumbado el Gobierno de Sánchez a tiró la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición ya liderado la calle

Voz 0040 00:33 el señor Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición y por tanto tenemos que construir una mayoría alternativa porque estoy convencido que Sánchez desde la presidencia el Gobierno nunca va a rectificar

Voz 1450 00:42 el voto más útil para cambiar la vida EMI

Voz 0814 00:45 con es de personas es el voto a unidas Podemos

Voz 1450 00:48 el veintiocho de abril saldremos a ganar

Voz 2 00:50 antes que Casado Rivera y Montero el botón de inicio de la campaña lo apretó Pedro Sánchez en la misma comparecencia en la que confirmó la fecha de las elecciones el presidente del Gobierno defendía sus nueve meses de gestión Isère reivindicaba como alternativa a un Gobierno apoyado por la ultraderecha

Voz 1722 01:05 unos plantean un país en el que solamente camellos nosotros defendemos un país en el que acabemos todos y todas esa es la gran diferencia entre la foto de la plaza de Colón quiero que defiende este Gobierno ha defendido durante estos ocho meses seguirá defendiendo en la campaña electoral

Voz 2 01:24 ante tenemos algo más de dos meses y un debate político marcado por Catalunya ayer el juicio a Bruselas es el camino a unas elecciones que pueden dibujar un Parlamento todavía más fragmentado en el que los partidos volverán a poner a prueba su capacidad para pactar este sábado nos deja otras noticias que repasamos con My daba buenos días

Voz 0137 01:44 qué tal buenos días Nigeria aplaza sus elecciones horas antes de ir a las urnas el país más poblado de África hay primera potencia petrolera del continente tenía previsto celebrar los comicios pero tras una revisión del Plan Logístico la Comisión Electoral ha llegado a la conclusión de que hay que aplazarla para garantizar que sean unas elecciones libres justas y creíbles

Voz 2 02:01 en Venezuela Nicolás Maduro pida al Ejército un plan especial de despliegue

Voz 0137 02:04 el mandatario sigue intentando reforzar sus posiciones después de que Juan hoy dos autoproclamarse presidente interino pide reforzar la frontera con Colombia por la que Garrido quiere introducir más ayuda humanitaria y acusa al país vecino ya Estados Unidos de querer generar una guerra

Voz 1623 02:17 plan especial despliegue permanente adecuación para defender bien nuestra frontera de las provocaciones de Colombia departe retrase Colombia nuestros planes sólo son de paz no Pol Domingo Gobierno de Iván Duque que tiene planes estoy apoyado por el imperio estadounidense Airbus

Voz 2 02:39 venga pide tranquilidad por el anuncio de que la empresa dejará de fabricar su modelo de avión más grande

Voz 0137 02:43 la dirección en España se ha reunido con los sindicatos para hablar sobre qué pasará con los tres mil empleados en toda Europa que trabajaban en el modelo A trescientos ochenta y sobre su impacto en las fábricas de Getafe Puerto Real Sevilla Illescas dice el presidente del comité intercentros que en casos similares es solucionó derivando trabajo otros podrá

Voz 2 02:58 área de Hollywood rectifica Hinault entregará premios durante la publicidad

Voz 0137 03:12 el corto madre del español Rodrigo Soro Goya en compite en Mejor cortometraje de ficción una de las categorías que se iban a entregar durante las pausas publicitarias junto a fotografía edición y maquillaje peluquería en la gala de este año aunque las críticas han hecho efecto y revisarán una gala en la que por cierto es acaba de anunciar que servirá jamón ibérico Cinco Jotas como gran atracción en el menú de la venta

Voz 3 03:31 los deportes este fin de semana la Liga de fútbol comparte protagonismo con la Copa del Rey de baloncesto Aitor González buenos días buenos días en primera división Se jugó anoche el Eibar dos Getafe dos este sábado cuatro partidos a la una Celta Levante cuatro cuartos Rayo Vallecano Atlético de Madrid seis y media al Leganés Real Sociedad veinte cuarenta y cinco Barça Valladolid choque al que los azulgrana llegan líderes con seis puntos de ventaja frente al Real Madrid con Ernesto Valverde estrenando su renovación hasta dos mil veinte más otra temporada opcional además en la Copa del Rey de basket de Madrid hoy se disputan ya las semifinales a las siete Barça Iberostar Tenerife a las nueve y media Joventut Real Madrid este último cruce Se decidió ayer con la victoria del conjunto catalán noventa y ocho ochenta y nueve frente al Baskonia y el triunfo blanco noventa y cuatro sesenta y tres ante el Movistar Estudiantes completamos la portada repasando el mapa del tiempo Irene Dorta buenos días

Voz 0605 04:20 buenos días Carlos este fin de semana se presenta tranquilos cielos despejados en la mayor parte del país aunque esta estabilidad favorece la aparición de nieblas y brumas a primera hora de la mañana el viento soplará fuerte en el Estrecho con rachas de hasta ochenta kilómetros por hora lo que hará que se acumulen nubes en esta zona y las olas alcanzarán los cuatro metros en la costa de Almería Granada Málaga y Cádiz por lo que está activado el aviso amarillo los termómetros subirán esta madrugada así que no será tan fría con heladas únicamente en zonas de montaña el resto del día temperaturas agradables quince grados en La Coruña once en Salamanca quince también en Valencia diecisiete Málaga ambiente más inestable en Canarias con lluvias en las islas de mayor relieve aunque las temperaturas rondarán los veinte gran

Voz 2 05:03 gracias Irene escuchan Matinal SER con Ángel Cabrera hay Carlos Higueras en la parte técnica Lleida VAO en la producción les habla Carlos Sevilla una pausa íbamos con todo

Voz 2 05:59 debe ser no es que los partidos hayan mantenido tono poco electoralista en los últimos meses pero con la confirmación de las elecciones para el último domingo de abril han sacado la agenda para empezar a concretar su estrategia de hecho PP Ciudadanos y Podemos ya han pedido que Pedro Sánchez hagan balance de su Gobierno el miércoles en el Congreso un Sánchez que arranca la precampaña hoy en Andalucía y lo hace lastrado por el rechazo de los independentistas a su propuesta de presupuestos

Voz 1450 06:23 pero avisando de que un gobierno de las derechas supo

Voz 2 06:25 sería un retroceso en las políticas que ha impulsado durante su breve mandato

Voz 1722 06:29 sea bloqueado por ejemplo la tramitación de la ley de eutanasia sea bloqueado también la derogación de la Ley mordaza la derogación de la reforma laboral leyes importantes como la igualdad laboral o la lucha contra la brecha salarial la tramitación de la ley sobre bebés robados la pobreza energética la protección a los desempleados la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para garantizar que no hay merma de poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas

Voz 2 06:54 el hecho de que las elecciones generales no coincidan con las autonómicas y municipales de mayo ha librado a Sánchez de algunas críticas internas los barones socialistas no querían que el debate sobre Cataluña se mezclará con sus Camp en sus campañas electorales Inma Carretero

Voz 0806 07:07 a los poderes territoriales del PSOE les preocupaba mucho un súper Domingo y ahora cuentan con que el debate nacional se resuelva el veintiocho de abril y que los alcaldes y candidatos autonómicos puedan tener su propia estrategia el veintiséis de mayo Sánchez hacer campaña para abril en plena precampaña de mayo así que cuentan con poder tensionar al partido de cara a las generales voces que han sido críticas en los últimos tiempos como Emiliano García Page han cerrado hoy filas con Sánchez y Susana Díaz confía en que lo ocurrido en Andalucía movilice a la izquierda

Voz 6 07:38 ha puesto fin de verdad a esta legislatura ha sido la firmeza de fondo que hemos visto estos últimos días del Gobierno frente a

Voz 1450 07:50 dentro de autodeterminación de los independentistas en Catalunya las dos derecha y la extrema derecha están convencida de que a menos movilización mejor le vaya a ello yo creo que los españoles que son sabios inmoviliza

Voz 0806 08:02 Franco la dirigente andaluza va a coincidir el presidente en un mitin en Sevilla después de haber dicho que en Andalucía se había vivido un fin de ciclo será el primer acto de la precampaña del veintiocho de abril en el Gobierno están convencidos de que no había más margen para seguir siempre supuestos sobre todo dependiendo de los independentistas durante el juicio del crucero

Voz 2 08:20 el último análisis de los socialistas lo hizo anoche Ximo Puig en Hora Veinticinco el presidente valenciano está convencido de que España es un país de izquierdas que se movilizará para frenar a la ultraderecha y critica que Ciudadanos plantee un cordón sanitario con el PSOE Hinault con Vox

Voz 7 08:34 miedo que parece extrañamente sorprendente es que para el señor Rivera Vox sea constitucional y el Partido Socialista sea inconstitucional es que

Voz 5 08:45 no sé yo no sé si esto

Voz 7 08:46 señor recuerda cómo se hizo la Constitución en este país el papel que ha jugado el partido socialista durante tantos años

Voz 2 08:53 las selecciones medirán la capacidad de las tres derechas por atraer al electorado más conservador para ello utilizarán la cuestión catalana el Partido Popular lo tiene claro y plantea los comicios como una elección entre seguir hablando con el independentismo o suspender la autonomía de Cataluña informa Adrián Prado

Voz 0019 09:07 elegir entre la amigo de Torra que traerá de nuevo a los independentistas a Moncloa o el que ya tiene preparado el ciento cincuenta y cinco sin límite de tiempo y ampliado todas las competencias autonómicas en estos términos plantea Casado la cita ante las urnas que llega antes de lo previsto según dice por la sangría de votos que está sufriendo el PSOE por su gestión de la crisis catalana

Voz 0346 09:25 Mi convocando las tan pronto ni haciendo uso durante tres semanas de Consejo de Ministros ni convocando a las en la Semana Santa para verse según cofrade no va a votar ni aún así pueden evitar un desgaste tremendo porque todos los españoles les han visto pactando con los que quieren destruir su nación

Voz 0019 09:45 el PP se presenta como la fuerza tranquila moderada y anuncia una campaña en positivo de momento casado no quiere hablar de pactos pero sí es verdad que ya mira de reojo a Ciudadanos ante la posibilidad de que los de Rivera lleguen algún tipo de acuerdo con el PSOE además apela al socialista descontento para que vean el PP una alternativa en forma de proyecto político transversal Ciudadanos busca adelantara al PP

Voz 2 10:05 parece que lo intenta por la derecha Albert Rivera no descarta pactar con Vox se cierra en banda hacerlo con el SOE

Voz 0019 10:10 Óscar García Albert Rivera busca reeditar la foto del Parlamento andaluz pero en el Congreso la diferencia es que quiere liderar lo que él ha llamado

Voz 0040 10:18 la mayoría que construya una mayoría que sume una mayoría que piensen todos los españoles

Voz 0019 10:22 el líder de Ciudadanos plantea estos comicios como un plebiscito entre Sánchez o Ciudadanos C's es la alternativa al paro si Sánchez no pactará con el PSOE dice Si con el PP y no aclara si lo hará con Vox

Voz 0040 10:37 yo no le pongo cordones sanitarios salvo aquellos que quieren destruir mi país

Voz 2 10:40 tras haberse producido el adelanto electoral Ciudadanos ha suspendido la manifestación convocada para este domingo en Barcelona exigiendo elecciones ya elecciones ya era el lema de la manifestación que PP Ciudadanos y Vox convocaron el domingo pasado en Madrid los de Abascal se han felicitado por el fin de una legislatura que consideran infame y auguran la reconquista de España en los comicios podemos llega a las elecciones en plena crisis interna aún así la formación morada defiende su papel en la legislatura de Sánchez y se presenta como el voto útil contra los que consideran o de actores profesionales informa Mariela Rubio

Voz 1450 11:10 Pablo Iglesias decía Irene Montero es el único líder al que no le van a temblar las piernas ante los poderosos todo lo que el PSOE vende en materia social añadía sea debido a la presión de Unidos Podemos así hablaba Montero entonó de campaña apelando al voto útil para que los reaccionarios no gobiernen Se dialogue de verdad en Cataluña se mejore la vida de la gente

Voz 0814 11:29 el voto más útil para hacer políticas que cambien la vida de las personas el voto más útil para que el diálogo sea una realidad y no solamente una serie de palabras vacías el voto más útil para que los reaccionarios no gobiernen en este país y amenacen los derechos de las mujeres el voto más útil para cambiar la vida de millones de personas creo que todo el mundo lo sabe en España y también en Cataluña es el voto a unidas Podemos y el veintiocho de abril saldremos a ganar

Voz 1450 12:00 en cualquier caso podemos aseguraba hoy que no tiene problemas con la fecha el veintiocho de abril ya que hizo primarias en diciembre tiene configuradas sus listas al Congreso y al Senado además Pablo Iglesias ya habrá regresado de su baja paternal cuando empiece el mes de abril

Voz 2 12:13 el último los independentistas catalanes después de tumbar los Presupuestos de Sánchez y con ellos su gobierno Esquerra Republicana IP de Cats se enfrentan ahora a la posibilidad de que un gobierno alternativo al PSOE suponga una vuelta al artículo ciento cincuenta y cinco en Catalunya Ràdio Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 12:28 en líneas generales el independentismo se niega a asumir que sea responsable del adelanto y carga contra Sánchez por falta de valentía por haberse alineado dicen ellos con la derecha entre quienes han esgrimido este discurso está a la portavoz del

Voz 8 12:41 no puede haber estabilidad no puede haber gobernabilidad en España mientras se siga gobernando

Voz 0605 12:45 Caldas a Cataluña mientras se siga ignorando

Voz 8 12:48 a que hay un problema político

Voz 1673 12:50 a resolver quién sí ha hecho autocrítica es Carles Campuzano de El pez de Cat que también lanza este aviso al sector de su partido más próximo Puigdemont irá con My en declaraciones a la SER Cataluña Campuzano alega que para aquel repita como Candy dato su partido se presente con la marca que se presente debe ser mucho más útil y esforzarse mucho más que en esta legislatura a la hora de buscar soluciones y mientras Campuzano mida también de puertas hacia dentro Esquerra carga contra Sánchez dado hemos ganarían en declaraciones a Cuní Gabriel Rufián cree que el presidente español ha demostrado su debilidad y que se ha doblegado ante la derecha

Voz 2 13:25 el todavía sobre Catalunya entidades y partidos soberanistas han convocado esta tarde una manifestación en Barcelona contra el juicio del proceso lo hacen después de que el Parlamento Europeo desautorizar ayer por cuestiones de seguridad la charla que Carles Puigdemont Quim Torra tenían previsto ofrecer allí el próximo lunes corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 13:43 buenos días el presidente de la Eurocámara parece que tenía una ocupación de sus instalaciones porque el servicio de seguridad del Parlamento advierte contra el riesgo de incidentes recordando que en Barcelona un grupo de independentistas ocuparon las oficinas de la Comisión hace tan solo dos semanas un argumento que ha rechazado con toda contundencia Carles escuchan escuchamos es una excusa es una excusa vosotros Gianni por cumplir una excusa del señor Tajani para complacer al tripartito de ciento cincuenta y cinco no hay ninguna razón de seguridad a no ser que tenga que ver con los señores de ciudadanos del PP o del PSOE que podrían preparar algún tipo de altercado que tampoco sería la primera vez ha dicho sea que mientras desde Ciudadanos populares se felicita al presidente de la Eurocámara Carles Puigdemont se prepara para recibir a su a Quim Torra que mantiene su viaje este próximo lunes con voluntad de hacer esta conferencia aunque por el momento no han confirmado todavía Bunte

Voz 2 14:46 así hemos llegado a las siete y cuarto seis y cuarto en Canarias era una de las promesas del Gobierno de Sánchez pero no está claro que vaya a salir adelante el Consejo de Ministros aprobó ayer el último trámite para exhumar los restos de Franco que da quince días a la familia para decidir dónde quieren ubicar los el Ejecutivo eso sí reconoce que si la familia del dictador lo recurre el proceso se paralizaría temporalmente Adela Molina

Voz 0806 15:11 el Gobierno probado el acuerdo que autoriza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y descarta la Almudena como nuevo destino para sus restos mortales por cuestiones de orden público y por ir contra la ley de memoria histórica la familia tendrá quince días para comunicar una nueva ubicación os será el Consejo de Ministros el que decida la ministra de Justicia no ha querido aclarar si el Gobierno podrá ha transcurrido ese plazo ejecutar la exhumación ante el más que probable recurso de la familia ante el Supremo Dolores Delgado en primer lugar

Voz 0506 15:36 deberá plantearse en su caso un recurso ante el Tribunal Supremo que en este momento evidentemente no se ha planteado en no intentar

Voz 9 15:45 qué hacer

Voz 0506 15:48 justicia ficción porque hasta que no transcurran los plazos hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir

Voz 0806 15:58 el abogado de los Franco ha confirmado que habrá recurso y que pedirán medidas cautelares para que la exhumación no se ejecute hasta que el Tribunal se pronuncie Luis Felipe Utrera Molina insiste también en que no hay otra opción para la inhumación que la Almudena la Fundación Franco también ha anunciado que recurrirá

Voz 2 16:12 novedades en el caso Máster por primera vez uno de los implicados denuncia presiones directas de la Comunidad de Madrid lo ha hecho el que fuera director del departamento de Derecho Público de la Universidad Carlos III Enrique Álvarez Álvarez Conde en la comisión de universidades que arrancado en la Asamblea Regional Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 16:28 midió muy bien sus palabras habló poco pero Enrique Álvarez Conde soltó una bomba que nadie esperaba

Voz 10 16:35 raro el no haber sabido sustraer a las fuertes presiones del Rectorado Emile vestida de la Comunidad de Madrid fui el instrumento idóneo para las

Voz 0861 16:45 casa de otras piezas mayor es la primera vez que uno de los principales imputados del caso master ha señalado directamente al Gobierno de la como

Voz 1010 16:54 día de Madrid Conde ha lanzado la piedra pero esconde la mano la primera vez que ha dicho Felipe es una quimera como empezó quién exactamente Endika amor esconde cayó

Voz 0861 17:04 no en pasillos pero insinúa que romperá su silencio cuando se resuelva su imputación de momento esta tarde el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid Rafael Van GRE Kent que ya tuvo que declarar ante la jueza como testigo animaba Conde a denunciar en el juzgado las presuntas presiones que habría sufrido por parte del Gobierno madrileño

Voz 2 17:23 cambiamos de asunto España es el tercer país de la Unión con más niños sin acceso al dentista son datos de la Oficina Estadística Europea que ha repasado Laura Marcos

Voz 0809 17:31 sí estamos a la altura de Rumanía en este indicador de pobreza en España casi un seis por ciento de los hogares tiene niños que no pueden ir al dentista para revisarse la boca sólo la vecina Portugal y Letonia están peor en nuestro caso las familias monoparentales sobretodo las encabezadas por una madre con ingresos por debajo al sesenta por ciento de la media son las que más mermadas ven su salud bucodental la barrera de acceso llega al veinte por ciento que es la segunda más alta de toda la Unión Europea sólo por detrás de Grecia al ser un servicio mayoritariamente privado quiénes tienen rentas altas van al dentista el doble que quienes las tienen bajas

Voz 2 18:06 la Generalitat catalana ha retirado la custodia por orden judicial a una mujer por haber maltratado presuntamente a su hija de tres años los hechos los denunció una educadora en un centro de actividades para niños Radio Barcelona Ana sí

Voz 0196 18:17 los educadores de este centro detectaron el lunes que a la pequeña le dolía la espalda y el vientre mientras jugaba sospecharon levantaron la ropa y descubrieron que tenían marcas rojas en la piel deslucieron que había sido maltratada con un cinturón porque tenía señales que coincidían con una correa hablaron con ella hay después llamaron a su madre para pedirle explicaciones la mujer según ha podido saber la SER contó que había castigado a la niña porque había llevado a su hermano pequeño que es un bebé hasta la bañera entonces alertaron a Infància de la Generalitat y la escuela donde estudia la niña avisó a los Mossos d'Esquadra el martes la policía detuvo a la mujer la llevó ante el juez que la dejó en libertad y le retiró la custodia de sus tres hijos

Voz 2 18:58 bueno del que DNS del exterior Donald Trump aterrizado esta madrugada en Florida el presidente estadounidense pasará allí el fin de semana después de declarar este viernes la emergencia nacional en el país una medida con la que pretende reunir casi ocho mil millones de dólares para pagar el muro en la frontera con México sin la aprobación de los demócratas corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 19:17 buenos días el presidente de Estados Unidos ha declarado la emergencia nacional bar el Rey yo no alegando una invasión de drogas traficantes de personas criminales y pandillas a este país esta declaración le va a permitir movilizar sobretodo de partidas destinadas a la reconstrucción tras desastres naturales seis mil quinientos millones de dólares sin pasar por el Congreso eso que se sumarán a los aprobados en los Presupuestos en total ocho mil millones de dólares para construir el muro tanto el Departamento de Justicia como los abogados del presidente y miembros del Partido Republicano han advertido a Trump de los riesgos legales de esta decisión los demócratas han calificado la declaración de emergencia de ilegal asegurando que altera el equilibrio de poderes y vulnera la Constitución por eso van a intentar bloquear la por la vía legislativa aunque para esto necesitarían el apoyo de los republicanos en el Senado por la vía judicial el gobernador de California y organizaciones de derechos civiles ya han anunciado sendas demandas contra la Casa Blanca

Voz 2 20:12 gracias Marta en Italia el presidente Matare la condición ha concedido el indulto a tres ancianos condenados por asesinato dos de ellos acabaron con la vida de sus esposas que estaban gravemente enfermas y el tercero con la de su hijo que sufría una adicción a las drogas el Gobierno los considera crímenes por razones de piedad o desesperación corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 20:29 dos de los tres ancianos de ochenta y ocho y ochenta y nueve años cumplían condena de prisión por asesinato de sus respectivas esposas gravemente enfermas de Alzheimer a las que cuidaron durante más de una década actuando finalmente por desesperación ante el sufrimiento de las mujeres según declararon en los juicios el tercero anciano de ochenta años también en prisión sino a su hijo de cuarenta y siete toxicómano tras una pelea por las continuas extorsiones de este último en este caso incluso la esposa otro hijo mirar de vecinos habían suplicado la medida al presidente de la Republica Sergio hereda la concesión de la gracia por parte del jefe del Estado italiano se aplicó a millares de presos en los primeros sesenta años de democracia pero hoy es muy excepcional el anterior presidente de la república Napolitano dictó sólo veintitrés medidas de gracia en sus siete años de mandato

Voz 2 21:21 en Marruecos la Policía Judicial ha desmantelado este viernes dos redes de tráfico de personas una operaba en Nador cerca de Melilla y la otra en Salé ciudad próxima a Rabat desde allí informa Sonia Moreno

Voz 11 21:30 la Policía Judicial de Nador detuvo a cinco personas implicadas en la organización de operaciones de migración irregular además incautó tres coches dos botes inflables un motor mil litros de combustible ciento veintidós contenedores dos tanques de combustible con una capacidad de mil litros dos cuchillos y una gran cantidad de dinero en moneda nacional aunque no han detallado la cuantía ya en sale arrestaron a otras tres personas que al ser descubiertas intentaron explotar un taller clandestino dedicado a la fabricación de botes inflables según informó la Dirección de Vigilancia del Territorio las ocho personas arrestadas están bajo custodia a disposición de la investigación para identificar posibles vínculos entre las dos redes desmanteladas en Nador y sale determinar sus posibles ramificaciones tanto en Marruecos como en el extranjero Naser al ministro marroquí de Exteriores recordó el jueves en una rueda de prensa conjunta con Josep Borrell las cifras y el esfuerzo que realiza al país

Voz 12 22:23 a lo mejor te Pegaso Tubinga cinco

Voz 13 22:30 en dos mil dieciocho Marruecos abortó operaciones de inmigración clandestina las que estaban implicadas en noventa mil personas en lo que va de dos mil diecinueve llevamos más de seis mil personas implicadas en los intentos de emigración clandestina que han sido abortadas robos ha socorrido a treinta mil personas en el Mediterráneo además de desmantelar más de ciento sesenta redes de emigración clandestina gracias a la cooperación y para nosotros estas son el verdadero peligro el acuerdo firmado ayer contra la criminalidad cobra igualmente esta dimensión

Voz 11 23:00 el ministro marroquí hace referencia al convenio relativo a la cooperación en materia de lucha contra la criminalidad que firmó el miércoles en Rabat junto al ministro Borrell en presencia de los Reyes de ambos países

Voz 2 23:10 continúa Matinal SER en menos de un minuto llegan los deportes

Voz 2 23:37 el que DNS en los deportes fútbol Liga hoy juegan Atlético y Barça Víctor González buenos días qué tal

Voz 3 23:42 buenos días ambos juegan Champions la semana que viene adelantado sus partidos al sábado el Atlético que visitará en Turín a la Juve hace lo propio en el campo del Rayo Vallecano y el Barça que jugará en Lyon recibe desde las nueve menos cuarto de la noche al Valladolid

Voz 14 23:56 sí

Voz 3 24:03 el conjunto azulgrana llega líder con seis puntos sobre el Real Madrid con Messi ya recuperado de sus molestias el argentino estará acompañado en ataque por ley Luis Suárez con la baja todavía de un Titi ICO la renovación de Valverde recién estrenada el técnico ha firmado hasta dos mil veinte un año más aunque tendrá opción de extender su contra dato hasta dos mil veintiuno La decisión ha sido sencilla

Voz 15 24:23 luego al final todos sabemos cómo es el fútbol eh todo está marcado por por los resultados que se puedan conseguir estamos obligados a ganar a conseguir títulos porque es la única manera que hay esos grandes clubes de de poder de poder continuar

Voz 3 24:36 enfrente un Valladolid tres puntos por encima del descenso y que sólo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos ligueros continúa una temporada más el proyecto de Valverde en Barcelona el de Simeone en el Atlético se extiende hasta dos mil veintidós también el técnico argentino estrena hoy renovación

Voz 0501 24:54 estoy convencido de paso que estamos dando confío en el club y sobre todo creo no futbolistas veo que se puede mejorar veo que podemos seguir compitiendo veo que vamos a seguir luchando obviamente eso sí que me que me despierta en mejor gen que deben competir

Voz 3 25:13 lo hace en Vallecas a las cuatro y cuarto en un encuentro en el que a los dos equipos sólo les vale la victoria al Rayo porque marca la zona de descenso tiene un punto al Girona ya al Atlético porque tras dos derrotas seguidas son siete los puntos de desventaja frente al Barça los rojiblancos van poco a poco recuperando efectivos hoy vuelve Diego Costa tras más de dos meses de lesión además Celta Levante levanta la una los vigueses sólo están a un punto del descenso hoy a las seis y media Real Sociedad Leganés con ambos conjuntos en la zona media de la tabla a la jornada veinticuatro Se puso en marcha noche en Ipurua con el Eibar dos Getafe dos Charles neutralizó con un doblete la ventaja de un Getafe que perdió la oportunidad

Voz 0019 25:53 de dormir en puestos Champions

Voz 3 25:59 fuera del fútbol la gran cita del fin de semana es la Copa del Rey de baloncesto que se está celebrando en Madrid hoy se disputan las semifinales a las siete Barça Iberostar Tenerife y a las nueve y media Joventut Real Madrid la segunda se dirimió ayer la peña que no llegaba a unas semifinales de dos mil quince eliminó el Baskonia ochenta y nueve noventa y ocho con un partido estratosférico de su base Nico la provisto la que anotó treinta y seis puntos llegó hasta los cincuenta de valoración récord de la competición el argentino en el larguero

Voz 1293 26:27 primero estoy muy cansado muy cansado tengo que recuperar el cuerpo mañana tenemos otra prueba muy importante ahora que es muy contento por la victoria con el partido del equipo sobre todo pues a parte el equipo hemos demostrado mucho carácter e hemos estado muy bien y bueno vamos muy contentos

Voz 3 26:44 enfrente del equipo de Badalona estará al Real Madrid que tuvo un partido cómodo de cuartos frente al Movistar Estudiantes triunfo noventa y cuatro sesenta y tres con un gran partido de Gustavo Ayón de o Facundo Campazzo que no quiere que su equipo se confía

Voz 16 26:58 claro me temo que confiar tenemos que dar vuelta la página hicimos un planteamiento del partido pero pero bueno e tenemos que cambiar la cabeza ahí pensaba lo sabemos la clase equipo Caisse comandados por un jugador de calidad como el Nico así que son un equipo muy peligroso que muy bien al baloncesto

Voz 3 27:16 a las semifinales de la Copa del Rey la jornada veinticuatro de Liga y el resto de la actualidad del deporte lo contamos en Carrusel Deportivo desde la una en ser más onda media y aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 2 27:30 gracias sector encaramos la recta final del informativo vi para cerrarlo nos vamos a ir a Portugal allí una polémica rodea la figura de Fernando Pessoa uno de los

Voz 3 27:44 estas más importantes de la literatura lusa

Voz 2 27:47 le iban a poner su nombre al programa de Erasmus entre países de lengua portuguesa pero Angola Cabo Verde se oponen porque dicen Pessoa era un racista que hizo apología de la esclavitud nos lo cuenta desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 1010 28:03 este año en la Comunidad de países de lengua portuguesa planea lanzar un programa de movilidad académica entre los nueve estados que forman parte del extinto Imperio portugués la idea era bautizar este Erasmus fue Sofo no con el nombre de Fernando Pessoa pero esta semana Angola y Cabo Verde se han opuesto a la propuesta argumentando que el poeta portugués era es un racista y una apología de la esclavitud la acusación se basa en varios textos de Pessoa en los que se argumenta que los africanos no son seres humanos y que por lo tanto lo lógico y legítimo es esclavizar los expertos en la obra del escritor lisboeta señalan que las declaraciones racistas no son suyas sino frases que aparecen en boca de sus personajes ficticios pasa absurdos pese a ello los delegados de la organización intergubernamental exigen el futuro programa académico lleve el nombre de un escritor que hayan luchado contra el racismo como Eça de Queiroz Jorge Amado José Saramago

Voz 19 29:14 ver

Voz 2 29:23 la música de Ana Moura nos vamos tienen un nuevo resumen informativo dentro de media hora en A vivir que son dos días con Javier del Pino hasta entonces se quedan con el cine en la SER que pase en un feliz sábado