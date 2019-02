Matinal SER (17/02/2019)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 1153 00:11 qué tal buenos días una imagen de unidad con los barones de su partido es lo que está intentando transmitir Pedro Sánchez en los primeros días de precampaña de cara a las elecciones del veintiocho de abril el presidente del Gobierno participa hoy en un acto con el líder de los socialistas extremeños Guillermo Fernández Vara tras hacerlo este sábado con la andaluza Susana Díaz

Voz 2 00:29 gracias usan aportó compromiso con Andalucía por su compromiso con el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía quiero que sepa todo el mundo que estamos juntos y Estados Unidos Susana

Voz 3 00:38 el día veintiocho darle una mayoría sólida a Pedro Sánchez para que no dependa de nadie para que hagan España lo que no le han dejado hacer en esta legislatura

Voz 1153 00:49 Albert Rivera compartirá hoy acto político en Barcelona con la líder de Ciudadanos en Cataluña Pablo Casado con su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid ayer en Huesca el presidente del Partido Popular se ofreció para poner orden en Cataluña

Voz 0579 01:04 dependen de la Generalitat que manda en España chantajeando a Pedro Sánchez o hay un gobierno de España del Partido Popular que pone orden en Cataluña y que saca ese gobierno de independentistas para que cumpla con la justicia ir deje de destrozar Cataluña a vivir a España

Voz 1153 01:21 palabras de Casado sobre Cataluña mientras en Barcelona unas doscientas mil personas según la Guardia Urbana se manifestaban en contra del juicio por el referéndum del uno de octubre este domingo amanece con más noticias que repasamos con hay daba buenos días

Voz 0137 01:37 buenos días en Venezuela el Gobierno de Maduro dice que Apple que ha mantenido al menos dos reuniones con el equipo de Trump todo esto en medio del conflicto diplomático creado por la auto proclamación de guardó como presidente venezolano al que apoya Estados Unidos el canciller de Exteriores de Venezuela Jorge Arreaza asegura que Maduro está al tanto de cada detalle de estos cuenta

Voz 4 01:54 los Tasio reuniones donde nos hemos escuchado ha habido momentos de tensión hay diferencias profundas pero al mismo tiempo hay preocupaciones compartidas y ojalá podamos nosotros ir construyendo en este diálogo que hemos de decirlo lo propuso el Departamento de Estado

Voz 1153 02:10 Theresa May se reunirá con el presidente de la Comisión Europea esta semana

Voz 0137 02:13 ha confirmando el gabinete de la primera ministra británica en las últimas horas made hablará con Juncker sobre el Brexit en su enésimo intento por reconducir una crisis que volvió a evidenciarse el pasado viernes cuando volvió a perder una votación en la Cámara de los Comunes en la que no logro que se de que ese descartarse un break tras un Brexit sin aquí

Voz 1153 02:29 Nicaragua retoma el diálogo para poner fin a la crisis

Voz 0137 02:31 el Gobierno de Daniel Ortega a empresarios y representantes de la Iglesia se han reanudado se han reunido para reanudar los contactos para hablar sobre la crisis socio política que afecta al país y que ha dejado cientos de muertos de desaparecidos y exiliados por las protestas contra el Gobierno de Ortega la Organización de Estados Americanos también ha retomado los contactos

Voz 1153 02:47 esvásticas en el monumento a las víctimas de Hausen en Almería

Voz 0137 02:50 es lo que han encontrado junto a una pintada que pone recordada el XXXVI los participantes de una marcha que cada año rememora el éxodo de personas provocado en su día por la guerra civil también aseguran que algunas personas repartieron panfletos con ideales de ultraderecha para Miguel Ángel Munuera del Partido Comunista de Andalucía la razón es clara

Voz 5 03:06 claro hemos que aunque son uno grupúsculos minoritarios si es para alentados por la A5 critica que den será a partir de la derecha por para el Partido Popular ir a nuestro juicio te hace Pablo Casado animan a ciertos que hasta ahora aunque sea minoritario a actos provocativos

Voz 1153 03:25 el Supremo aumenta la condena al ex madridista Carvalho por fraude

Voz 0137 03:28 el tribunal confirma siete meses de prisión pero aumenta trescientos ochenta mil euros la multa que tendrá que pagar el futbolista defraudó más de medio millón de euros Hacienda a través de la gestión de sus derechos de imagen cuando era jugador del Real Madrid entre dos mil once y dos mil doce la Abogacía del Estado recurrió y ahora además de los siete meses de cárcel aumenta la multa que tendrá que abonar

Voz 1153 03:46 gracias Aida en los deportes la final de la Copa del Rey de baloncesto nos deja un clásico para este domingo que en fútbol comienza con un parto

Voz 6 03:53 en el Bernabéu José Antonio Duro buenos días algunos días si tenemos la final de la Copa del Rey en el Center que se juega este domingo desde las siete y media de la tarde y que tiene los mismos contendientes que hace un año primero y segundo en ACB el Barça y el Real Madrid en este fin de semana de mucho basket sobre todo en Madrid también en Charlotte en Estados Unidos donde se está disputando el All Star de la NBA y además el día que comienza con un Real Madrid Girona esto en fútbol en la jornada veinticuatro de primera que ayer Llanos dejó las victorias Portland mínima del líder Barça uno a cero ante el Valladolid ideal tercero Atlético cero a uno en Vallecas ante el Rayo el día de hoy nos deja para la tarde tres partidos el Valencia Español y el Villarreal Sevilla Betis Deportivo al

Voz 1153 04:37 eh completamos la de portada echan un vistazo al mapa del tiempo hoy Dorta buenos días

Voz 1280 04:41 buenos días Carlos un nuevo frente atlántico llega a Galicia este domingo y dejará allí nubes y lluvias durante gran parte del día está activado el aviso amarillo en el litoral gallego por fuerte oleaje en el resto del país ambiente estable por lo que volverán a formarse nieblas en el extremo norte peninsular y brumas en las zonas del interior las rachas de vientos de levante seguirán siendo intensas en el Estrecho llegando hasta los setenta kilómetros por hora las temperaturas serán primaverales en prácticamente todo el país son sagrados en Salamanca catorce en Barcelona nueve en Bilbao y dieciséis en Canarias cielos despejados y termómetros entorno a los seiscientos

Voz 1153 05:49 bueno él ser los barones del PSOE no querían que las tienes generales coincidieran con las autonómicas de mayo para evitar que Cataluña se mezclarse en sus campañas poder tener un discurso propio Pedro Sánchez les dio lo que pedían y ahora buscan los dirigentes territoriales la complicidad que no ha encontrado en algunos momentos en el pasado para ir a las generales de abril con una imagen de unidad su primera parada ha sido en Sevilla en un acto con la ex presidenta de la Junta Susana Díaz que ha seguido Ana Fernández

Voz 0134 06:13 Pedro Sánchez y Susana Díaz han vuelto a compartir escenario para en el primer acto de precampaña de las generales pedir una gran movilización entorno al PSOE que representa según el presidente del Gobierno la política útil desde el respeto y el sentido común frente a la involución que representan las tres derechas

Voz 1722 06:30 nosotros apelamos a la movilización serena firme determinada de la izquierda de los progresistas de aquellos que a lo mejor nos han votado pero que saben que este partido hoy representa el sentido común la moderación y el progreso de todos en el conjunto del país también en la ciudad de Sevilla

Voz 0134 06:49 Ana Díaz ha pedido a toda la izquierda que vaya a votar el veintiocho de abril porque si no hay una mayoría sólida y amplia dice las derechas y la extrema derecha se unirán como ha pasado aquí en Andalucía donde ahora sólo hay un guirigay una unión legítima dice la líder del PSOE andaluz igual de legítima que la que llevó a Sánchez a la Moncloa

Voz 8 07:07 llaman ilegítimo a un presidente de Gobierno que ha salido de la misma manera

Voz 9 07:11 el presidente de Andalucía con los votos de los parlamentario abrir mucho a mí decirle a Moreno Bonilla que ilegítimo es ineficaz e inútil es un poco indolente pero no le he dicho ilegítimo

Voz 0134 07:25 Sánchez dijo haber hecho más por la justicia social en ocho meses que el PP en siete años y anunció como primera medida si gana las elecciones unos presupuestos sociales para recuperar dijo los derechos que han sido bloqueados por la derecha

Voz 1153 07:37 una derecha que también se moviliza el presidente del Partido Popular estuvo ayer en Huesca y en Zaragoza donde se presentó como dique de contención ante los independentistas desgranó sus propuestas económicas informa David Marqueta

Voz 1177 07:49 revolución fiscal es el anuncio que ha hecho casados y gobierna a partir del veintiocho de abril desde lo más general se ha referido al apoyo a los emprendedores agilidad en los trámites para poner en marcha sus proyectos mejorar el sistema educativo para que exista un capital humano formado en el cambio tecnológico y en lo más concreto

Voz 10 08:06 a bajar el IRPF por debajo el cuarenta por ciento bajar el impuesto de sociedades por debajo del veinte por ciento suprimir el impuesto de sucesiones suprimir el impuesto de donaciones suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados y suprimir el impuesto

Voz 1 08:22 de patrimonio y eso lo vamos hacer nada más llegar al Gobierno

Voz 1177 08:27 más allá de lo económico reforzado la idea que frente a Podemos y socialistas únicamente está el Partido Popular que defenderá además las pensiones y apoyará a las personas dependientes

Voz 1153 08:36 la agenda social y Cataluña son los principales ejes de la campaña la líder de C's en el Parlament fue ayer a retirar lazos amarillos al pueblo del ex president Puigdemont mientras la portavoz de Unidos Podemos Irene Montero decía en La Sexta que gobierne quién gobierne cualquier solución a la crisis catalana pasa por el diálogo

Voz 1490 08:51 esto es ocho meses a los únicos a los que les ha servido a los amiguitos del señor Sánchez que hacen que han encontrado muchos un cargo y a los partidos separatistas obviamente proporción por suerte vamos a tener la oportunidad de que sacaba está negra etapa

Voz 11 09:05 es evidente que incluso el Partido Popular que ahora está en unas posiciones de sobreactuación y echados al monte si gobiernan este país quiere resolver la cuestión catalana va a tener que dialogar

Voz 1153 09:16 dialogar con el independentismo que ayer volvió a salir a la calle en Barcelona doscientas mil personas según la Guardia Urbana medio millón según la organización se manifestaron este sábado en contra del juicio por el referéndum del uno de octubre para P

Voz 6 09:27 pedir la liberación de los políticos en prisión Radio Barceló

Voz 1153 09:29 la Ana sí

Voz 0196 09:32 no hacen lema la autodeterminación no es delito doscientas mil personas se han manifestado en la Gran Vía de Barcelona según la Guardia Urbana medio millón según los organizadores que han hecho un expreso llamamiento a secundar la huelga general convocada para el juego desde el escenario la consellera ha dado las gracias a las murallas humanas que hoy se han movilizado

Voz 12 09:52 gracias a todas estas Morala

Voz 0196 09:56 ahora subrayando así el escrito de acusación de la Fiscalía sobre la resistencia del uno de octubre el diputado de Esquerra Gabriel Rufián ha dirigido este mensaje a Rivera Abascal y Casado

Voz 13 10:05 hoy aquí le decimos a los tres jinetes del Apocalipsis Schulte a que no pasarán

Voz 0196 10:12 el presidente de la Generalitat Quim Torra en primera fila ha prometido no poner el freno de mano hasta el final con todas las consecuencias

Voz 14 10:19 ya

Voz 0196 10:19 el ambiente festivo y familiar entre los manifestantes gritos de independencia y también de unidad

Voz 1153 10:26 después de las elecciones generales de abril llegarán las autonómicas y las municipales de mayo este sábado hemos visto a Íñigo Errejón ya Manuela Carmena en su primer acto conjunto de la plataforma más Madrid Sonia Palomino

Voz 1915 10:37 Carmena y Errejón se han presentado por primera vez juntos en público en un acto en el sur de Madrid en el que ambos han abierto un diálogo con los asistentes y han reivindicado una educación en transporte público su Madrid de todos si frente han dicho la división

Voz 15 10:50 España está últimamente llena de cigarras que hace mucho ruido pero que trabajan menos que las hormigas que hacen mucho ruido pero que no construyen que no se ayudan

Voz 1410 11:01 que no ayudan a la gente que más lo necesita significa conocer bien la situación y tomar las medidas que hay que tomarlas tomarlas sin miedo tomarlas con prudencia tomarlas con valentía la prudencia porque cuando uno hay que rectificar se rectifica la valentía porque cuando hay que resolver un problema se resuelve no se miran los votos

Voz 1915 11:21 todo en un emplazamiento que no es casual una nave de Villaverde Bajo una de las zonas con la renta más baja de la capital con la idea de trasladar los proyectos las inversiones y también la política a todas las zonas de la región

Voz 1153 11:35 el Ministerio de Justicia ha dejado sin efecto la instrucción que había enviado a los consulados españoles que permitía la inscripción de niños concebidos en el extranjero mediante la gestación subrogada dice la ministra Dolores Delgado que desconocía hasta instrucción que no permitirá que se trafica con vientres de alquiler Judith Arroyo buenos días

Voz 0159 11:51 buenos días la instrucción dictada el jueves por la Dirección General de Registros del Notariado decía que a partir de ahora sólo sería necesaria una prueba de ADN de uno de los padres para que estos niños adquiridas en la nacionalidad española aunque la ministra Dolores Delgado ha aclarado el malentendido en las esta noche reconoce que la instrucción se hizo sin su consentimiento

Voz 16 12:11 se ha paralizado una instrucción por orden mía directamente sí porque creo que es una cuestión de un profundo calado del que no se me había notificado no podemos permitir que por ejemplo se negocie se trafica con los vientres de alquiler

Voz 0159 12:27 el Ministerio se compromete a resolver las situaciones de los niños que permanecen con sus familiares en ciudades como Kiev poniendo por delante el interés superior del menor aseguran por otra parte que lucharán contra las organizaciones que se lucran ofreciendo estos servicios que son ilegales en España gracias You

Voz 1153 12:42 de este sábado hemos conocido el asesinato de un misionero español en un atentado yihadista en Burkina Faso el salesiano Antonio César Fernández tenía setenta y dos años llevaba trabajando en África desde mil novecientos ochenta y dos informa Javier Carrera los hechos

Voz 0866 12:56 eso ocurría en cuando un grupo de yihadistas atentaba este viernes contra un puesto de aduanas a cuarenta kilómetros de la frontera sur del país el cordobés Antonio César Fernández de setenta y dos años fallecía al verse atrapado en el fuego cruzado durante el ataque fueron asesinados también cinco funcionarios de aduanas locales mientras que los dos religiosos que acompañaban al misionero español consiguieron sobrevivir Fernández que llevaba cincuenta y cinco años como salesiano trabajaba en África desde mil novecientos ochenta y dos recordaba en una reciente entrevista su labor durante estos años

Voz 14 13:26 son los jóvenes los diferente los diferentes lugares donde ETA o los que me han ido enseñando a ser salesiano y hacer lo que ahora mismo soy entonces eso nacen de gracia porque yo no merezco esa vocación

Voz 0866 13:42 el ataque se enmarca dentro de la ola de violencia que asola el país desde dos mil quince con un recrudecimiento de la amenaza terrorista en los últimos

Voz 1153 13:50 en pues me llevamos con un asunto que les está contando la SER la Conferencia Episcopal todavía no ha respondido a la petición que le hizo la ministra de Justicia sobre las investigaciones de casos de abusos a menores por parte de sacerdotes Mariola al herido

Voz 0259 14:02 hace más de una semana que la ministra ha llegado envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal para reclamar la información sobre la pederastia en la Iglesia

Voz 17 14:09 que se nos informe sobre los casos las investigaciones los supuestos en los que hay esta implicación porque porque creo que la verdad es muy importante para prevenirla por las víctimas

Voz 0259 14:21 pues bien según ha podido saber la Cadena SER Justicia no ha tenido ninguna respuesta nueve días después Ricardo Blázquez no la enviado nada ni un solo dato sobre sus investigaciones internas en torno a los abusos y agresiones sexuales ni el ha informado sobre si han denunciado los casos ante la Fiscalía en su carta a la ministra Delgado le recordaba que estos delitos no pueden ser ocultados ni ser con siderales como hechos privados y el encubrimiento ha sido precisamente la forma de actuar de la iglesia durante décadas una institución que se niega a abrir sus archivos secretos sobre las denuncias Ike no muestra el más mínimo interés en investigar la magnitud y el alcance de la pederastia a diferencia de otros países como Alemania Francia Irlanda Holanda Bélgica o en Estados Unidos donde las autoridades eclesiásticas colaboran con la Corte Suprema las fiscalías que están liderando la lucha contra los depredadores sexuales donde no investiga la iglesia lo hace el Estado como en Australia o Canadá

Voz 1153 15:14 así hemos llegado a las siete y cuarto seis y cuarto en Canarias

Voz 1153 15:20 bueno del abrimos crónica internacional aunque no deja Nos los casos de abusos que afectan a la Iglesia porque a cuatro días de que el jueves arranque una cumbre sobre pederastia convocada por el Papa el Vaticano ha prohibido ejercer el sacerdocio al ex cardenal estadounidense CO2 Marc Coma Carrick está acusado de abusos y fue uno de los hombres más influyentes de la Iglesia católica en Estados Unidos corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 15:40 los abusos sexuales a menores y adultos del arzobispo emérito estadounidense el ahora ya ex cardenal Theodore Mc Kerry de ochenta y nueve años de edad fueron el arma arrojadiza de Alex nuncio apostólico en Washington el arzobispo villano al frente de un grupo conservador de la jerarquía eclesiástica para acusar al Papa Francisco de complicidad exigió con su renuncia al Pontificado hace solo medio año recato como dicen los italianos porque vi ganó silenció los delitos de Kerry durante los cinco años como nuncio en los Estados Unidos y por otro lado en Italia ha sido condenado por usurpación de las propiedades de su propio hermano valoradas en dos millones de euros este episodio de los los obispos digan hoy Imaz Kerry ilustra la insurrección conservadora hoy en el seno de la jerarquía católica concluido al expediente sobre los abusos sexuales de y la Congregación para la Doctrina de la Fe equivalente al Ministerio del Interior del Estado del Vaticano le ha declarado culpable y Francisco ha ordenado su reducción al estado laico Cal con pérdida de dignidad hay privilegios una decisión que no admite recurso de apelación con ello Francisco indica el protocolo que va a seguir el Vaticano y lo hace precisamente tres días antes de la convocatoria de todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo católico a capítulo en Roma sobre los abusos sexuales de religiosos

Voz 1153 17:00 por cierto que el arzobispo de Malta y organizador destacó hombre afirma hoy en una entrevista en El País que es hora de hacer justicia dice Si Clooney que hay que hacerlo aunque no humille nos haga temblar sentir una gran vergüenza en Venezuela el Gobierno de Nicolás Maduro confirma que ha mantenido al menos dos reuniones en Nueva York con Elliot Abrahams designado por Donald Trump como enviado especial de EEUU para Venezuela lo ha dicho el ministro de exteriores venezolano Jorge Arreaza esta madrugada en Telesur

Voz 4 17:26 venció reuniones donde nos hemos escuchado don de ambas partes el estado acompañados de la subsecretaria de Estado la señora Kimberley vaya de ambos ambos partes ambos países Nos hemos escuchado ha habido momentos de tensión hay diferencias profundas pero al mismo tiempo hay preocupaciones compartidas y ojalá podamos nosotros ir construyendo en este diálogo que hemos de decirlo lo propuso el Departamento de Estado

Voz 1153 17:54 mientras en la ciudad colombiana de Cúcuta fronteriza con Venezuela tres aviones militares estadounidenses dejaron este sábado toneladas de suplementos nutricionales y kits de higiene al otro lado de la frontera el auto proclamado presidente interino venezolano Juan Why do advirtió que hará lo necesario para que esa ayuda humanitaria entra en su país informa Almudena López sino

Voz 18 18:13 en un acto con voluntarios que van a participar en la entrega de ayuda humanitaria ha ha prometido que los alimentos y medicamentos llegarán el próximo veintitrés de febrero

Voz 8 18:22 comprometernos a que ingrese ayuda humanitaria comprometernos a distribuir la ayuda humanitaria y que hoy no hay duda de que el veintitrés F

Voz 6 18:34 Pereiro

Voz 8 18:36 entrará a la ayuda humanitaria si Ozil

Voz 18 18:39 según el presidente encargado de Venezuela los aviones militares con ayuda humanitaria deberían estar aterrizando ya pero el gobierno de Maduro asegura está bloqueando la entrada de la misma a suelo venezolano Garrido ha dicho que son ya seiscientos mil los voluntarios que van a participar en el reparto de los suministros y ha señalado que las donaciones se van a ingresar con el apoyo de los ciudadanos y también de la comunidad internacional principalmente de países como Estados Unidos y Colombia que lo reconocen como autoridad legítima del país

Voz 1153 19:07 escuchan Matinal SER ya están aquí los deportes volar del sede la final de la Copa del Rey de baloncesto es el plato fuerte de un domingo que comienza con un Real Madrid Girona en la Liga de Fútbol José Antonio Duro buenos días

Voz 19 19:20 qué tal buenos días si es el choque con el que comienza este domingo la jornada veinticuatro una fecha que ya han día de sábado los ha dejado el dos dos en el Eibar y el Getafe la goleada uno cuatro del Levante en Vigo que deja en mala posición la verdad Miguel Cardoso y además victorias del Atlético en Vallecas cero uno de la Real en Leganés tres cero iré Barça por la mínima uno a cero ante el Valladolid pero la cita del fin de semana no es de fútbol y la tenemos en Madrid

Voz 6 19:52 por supuesto la Copa del Rey de basket que tiene este domingo siete y media la final del torneo en la que está en el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona que ayer pasaron sus eliminatorias los azulgrana vencieron en un ajustado noventa y dos ochenta y seis Iberostar Tenerife con una jugada muy polémica además al final del partido ya que los de Pesic casi perdieron veinticuatro puntos de ventaja y Canarias estuvo a punto de quedarse a dos puntos nada más pasó el Barça con la imagen de la Junta nada Txus Vidorreta el entrenador de Tenerife reclamando de rodillas a los árbitros

Voz 20 20:23 sea cual te recibe espera está con que ahora rodeos está no se ve desde aquí ahí de rodillas aquí las gracias me daban Damir Magneto mi padre estaría muy orgulloso porque era un buen católico yo también he dicho por favores me he puesto de rodillas voy si esos técnica

Voz 6 20:42 las quejas del entrenador de Ibero está pasó el Barça también pasó el Real Madrid ganó a la peña adivina seguros Joventut nueve tres ocho uno partido muy controlado la verdad pero el conjunto blanco que Felipe Reyes resumía de esta mano

Voz 1610 20:55 era muy bien puesto nada fácil pero creo que nosotros hemos estado viendo me pesa abrimos consigue algo bueno vitalidad que que nos hace merecedores de estar en la final el Barça esta cuando nieve muy alto oí divo pues nosotros debemos hacer nuestro mejor baloncesto para poder llegar mañana oí ganar a un gran equipo

Voz 6 21:16 la final hoy siete y media en el suicidio pero además tenemos más porque la jornada de fútbol sobre este domingo con un Real Madrid Girona en el Santiago Bernabéu con Isco fuera de la lista de Solari con Modric sancionado ICO Marcos Llorente lesionado en el conjunto blanco para este partido que se disputa a las doce del mediodía es semana Champions así que ayer jugaron tanto el Atlético como el Barça ambos ganaron por la mínima cero a uno el Atlético en Vallecas con un gol de Griezmann y uno a cero el Barça con un penalti de Messi el argentino erró otro lo paró masiva ante el Real Valladolid reacciones tras los choques con Simeone y también con Gerard Piqué tengo

Voz 22 21:58 análisis absolutamente de nada de todo lo que hemos hecho creo del fútbol la vida depende siempre del hoy no no no hemos podido

Voz 23 22:07 en la verdad que hoy ha partido ni mucho menos la única buena noticia ha sido la victoria pero bueno está claro que estas situaciones Venancio todo buena el día tiene para

Voz 6 22:19 hoy además de ese Real Madrid Girona el Valencia Español el Villarreal Sevilla Betis Deportivo Alavés con horarios de cuatro y cuarto seis y media nueve menos cuarto en Segunda el día nos dejó ayer el Depor uno Nástic uno Zaragoza cero Alba cero Elche dos Extremadura cero que supuso el despido del técnico Antonio Rivero en los extremeños el Real Oviedo un al cordón cero el Cádiz dos Tenerife cero el primero de este domingo es el Mallorca Lugo que se juega en Son Moix al mediodía precisamente a esa hora empieza hoy Carrusel un programa que no os va a llevar hasta la una y media de la mañana y en el que vamos a contar también cómo está yendo el All Star de la NBA que se está disputando en las últimas horas en Charlotte se lo contamos todo por supuesto aquí en la Ser así que disfruten del domingo chao

Voz 1153 23:46 bueno debe ser vamos Corzine la película sino en IMS del israelí nada por la pin se hizo anoche con el Oso de Oro de la Berlinale el festival alemán también ha concedido el Gran Premio especial del Jurado a la cinta gracias a Dios del francés François son sigan siguiendo la gala ha estado la corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 24:02 por su potencia y furiosa libertad según el veredicto del jurado sino en Nimes de nadaban Lapid se ha alzado con el Oso de Oro de la Berlinale pese a no estar entre las favoritas la historia de un israelí que llega a Francia sin nada deseando Borno su identidad ha cometido el jurado de esta edición capitaneado por la actriz Juliette Binoche

Voz 1 24:20 Alfonso de compatriotas François Ozon uno de los pesos pesados del cine europeo se ha alzado con

Voz 0391 24:28 el gran premio del jurado por su película raras allí en la que aborda con gran magisterio un caso real de pederastia en la Iglesia católica

Voz 0946 24:35 esto a Lorca

Voz 1 24:38 Wang Ching Shan Fan Jon May Higuaín espetó

Voz 0391 24:48 bonistas de la aclamada película china de Wang Shuai sólo Maison se lleva los premios a mejor actor y actriz por su interpretación de un matrimonio marcado por el drama durante tres décadas dos de las películas alemanas a concursos en llevado premio el Oso de Plata a la mejor dirección ha sido para la veterana Ángela Shane Let por ahí Wessex Hong Combat sobre la relación de una madre sus hijos mientras que la impactante venga de Nora fin Shayk ha recibido el Premio Alfred Bauer que se otorga producciones que abre nuevas perspectivas en el arte cinematográfico por último el Oso de Plata al mejor guión ha viajado hasta Italia para la película La Ancha de Iván Bini una cinta de Claude llevan es si basada en el libro homónimo de Roberto Saviano que también es guionista junto el director Mauricio broche

Voz 1153 25:37 y como cada domingo en la contraportada de este informativo la noticia científica de la semana que nos trae Javier Gregory buenos días

Voz 0882 25:43 buenos días está ya a punto de gastarse la primera obra de arte creada por un robot por primera vez Sotheby's vendió una obra de arte generada por un sistema de inteligencia artificial la pieza tiene un precio atención de treinta y cuatro mil euros irse subasta en Londres el próximo seis de mayo

Voz 24 26:01 no

Voz 0882 26:05 esta es la primera obra de arte creada por un sistema de inteligencia artificial de forma completamente autónoma y supone un gran avance a nivel tecnológico porque el sin fin de imágenes que aparece en las pantallas no siguen una coreografía predefinida sino que son el resultado del análisis que realiza la máquina en tiempo real y que permite crear retrata estos que son nuevos siempre sin ningún tipo lo de repetición los retratos realizados por este sistema de inteligencia artificial se parecen bastante a las obras del pintor Francis Bacon pero siguen los modelos de obras de arte realizadas entre los siglos XVII XIX las unía en esa experto en inteligencia artificial y cree que esta máquina no aquí

Voz 25 26:46 habrá sustituyendo a los pintores humanos no hay que pensar que solamente los las máquinas Ariane pintura o algo así en el futuro sino que incluso puede ser algo que ayuda al pintor para darle consejos como a ser mejor pintura tal

Voz 0882 27:00 este cerebro autónomo de Inteligencia Artificial consiste en un sistema de redes neuronales muy similares a las del cerebro humano la red neuronal está compuesta de un gran número de elementos procesadores que están interconectados como las neuronas y que aprenden a base de ejemplos como son fotografías retratos que abarcan desde el siglo XVII al XIX

Voz 1 28:09 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino lo eh

Voz 1153 28:19 Nos despedimos con la música de Massive Attack la banda británica actúa esta noche en Madrid después de que miles de personas se quedaran con las ganas de verlos el verano pasado el grupo de Bristol decidió no subirse al escenario del festival Mad Cool porque decían les molestaba el ruido que llegaba del Concierto de Franz Ferdinand hoy resarcir a sus seguidores en el Palacio de Vistalegre donde celebrarán veinte años de su disco mesa ni hasta aquí el matinal tienen o nuevo resumen informativo dentro de media hora en A vivir que son dos días con Javier del Pino hasta entonces se quedan con la Hora Extra que pasen un feliz domingo

