Matinal SER (23/02/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias Touriño Piñero hola qué tal buenos días la madrugada ha dejado la imagen está en vídeo de Juan Why do saliendo de Venezuela entrando en Colombia a la carrera

Voz 2 00:21 claro que sí

Voz 1024 00:24 enseguida conectamos con la ciudad de Cúcuta en Colombia donde está el grueso de la ayuda humanitaria que pretende introducir en Venezuela y donde Why do aparecido por sorpresa en el concierto solidario opositor arropado por los presidentes de Colombia Chile y Paraguay

Voz 3 00:38 la pregunta es bueno porque

Voz 1024 00:40 Aído tiene prohibido en efecto abandonar Venezuela prácticamente desde que se autoproclamó presidente hace justo un mes

Voz 3 00:47 estamos allí precisamente porque la Fuerza Armada también participaron en este proceso la verdad

Voz 1024 00:52 bueno el régimen de Nicolás Maduro resiste en el frente social con un contará concierto en el puente fronterizo de Etienne dietas y en el frente político militar anunciando esta madrugada el cierre parcial de su frontera con Colombia como ya hiciera en las últimas horas con la de Brasil después de los incidentes en los que al menos dos personas perdieron la vida en un comunicado recién emitido a la Casa Blanca advierte a Maduro de que estas muertes no quedarán impunes hay más noticias de la mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 1712 01:23 tal buenos días continúan las reacciones a la petición de Vox en el Parlamento andaluz para que se facilite una lista con información detallada sobre las personas que trabajan en la evaluación de los casos de violencia de género desde la Junta se desmarcan aunque evitan criticar abiertamente la iniciativa mientras el PSOE pide a PP y Ciudadanos que la bloqueen en la Mesa del Parlamento la petición del partido de ultraderecha también ha encontrado el rechazo en las redes sociales en mensajes con la etiqueta apunta mi nombre

Voz 1024 01:47 que todavía está ahora dime después es Trending Topic en Twitter Inés Arrimadas anuncia hoy su salto al Congreso de los Diputados

Voz 1712 01:54 lo han confirmado a la SER fuentes del entorno de la líder de Ciudadanos en Cataluña Arrimadas se presentará a las elecciones del veintiocho de abril como número uno de la lista de la formación naranja por Barcelona el anuncio está previsto que se produzca este mediodía en un acto de Arrimadas y Albert Rivera en Madrid

Voz 1024 02:07 el Gobierno se resiste a entregar la carta que le envió el Vaticano sobre la exhumación de Franco

Voz 1712 02:12 el Ejecutivo hizo público el miércoles un párrafo en el que se daba a entender que la Santa Sede respaldaba la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos sin embargo la publicación ayer de la misiva por parte del digital el independiente reveló otras partes del texto en las que el Vaticano afirma que no quiere intervenir en una cuestión que está en manos del Tribunal Supremo

Voz 1024 02:29 Moncloa va a intentar elevar el permiso de paternidad a dieciséis semanas por decreto ley

Voz 1712 02:33 la medida se implantará de forma progresiva para que a partir de dos mil veintiuno padres y madres disfruten de permisos iguales intransferibles y retribuidos además se amplía el permiso de lactancia también al otro progenitor y ambos tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo el Ejecutivo ha trasladado la propuesta a los agentes sociales

Voz 1024 02:49 espera aprobarla en las próximas semanas claro que sí en los deportes ya está en marcha la jornada veinticinco de la Liga Aitor González buenos días

Voz 1680 02:55 hola buenos días dio comienzo anoche con el Espanyol uno Huesca uno yo he tiene cuatro partidos Getafe Rayo a la una Alavés Celta a las seis y media Athletic Eibar a las veinte cuarenta y cinco pero sobre todo destaca el Sevilla Barcelona de las cuatro y cuarto en el Sánchez Pizjuán visitan los blaugranas líderes con siete puntos de margen sobre el segundo aún Sevilla que ya le complicó la vida en el parto ha ido de ida de los cuartos de la Copa del Rey hace un mes pero que lleva tres partidos de Liga sin conocer la victoria además en baloncesto triunfo de España en Letonia sesenta y dos sesenta y siete en la penúltima jornada de clasificación para el Mundial de China victoria del Real Madrid en la Euroliga noventa y uno setenta y ocho frente al Bayern de Munich para asegurar ya matemáticamente su presencia en los cruces de cuartos de final de la competir

Voz 1024 03:36 seguimos bajo la influencia de un potente anticiclón con temperaturas hasta diez grados por encima de la media para esta época del año y ausencia de lluvias en pleno invierno mapa del tiempo Irene Dorta buenos días

Voz 0605 03:47 buenos días ambiente estable este fin de semana más propio de días primaverales cielos despejados en prácticamente todo el territorio el viento de levante soplará en el Estrecho donde encontraremos algunas acumulaciones de nubes especialmente en Cádiz y algo de viento también en la zona del Ampurdán se registrarán heladas en los sistemas montañosos durante la madrugada pero el resto en día las temperaturas subirán máximas altas especialmente en el sur del país llegando a los veinticinco grados en zonas de Andalucía en pleno mes de febrero en Canarias el viento de sureste dispersar a un poco la calima y las islas de Tenerife La Palma y El Hierro se encuentra en aviso amarillo por fuerte oleaje

Voz 1024 04:22 así despierta este último sábado del mes veintitrés de febrero es veintitrés F el último golpe el último golpe español al olimpo de Hollywood fue hace diez años

Voz 4 04:35 no

Voz 5 04:37 suena

Voz 1024 04:39 días después de matinal a partir de media el cine en la SER va a recordar la década que hoy cumple el Oscar a mejor actriz de reparto que se llevó ella Penélope Cruz por su papel de María Elena en la película de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona

Voz 6 04:51 el mismo equipo no hay

Voz 1024 04:58 sí suena eh a primera hora de la mañana y ustedes perdonen cese rompe en la película el complicado triángulo amoroso entre Scarlett Johansson Penélope Cruz Javier Bardem nada comparable con el tono de la española al recibirlos

Voz 7 05:11 todos los que desde España estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos se lo dedico a todos los actores de mi país muchísimas gracias zen quiso más

Voz 1024 05:22 son las siete cinco de la mañana a seis y cinco de la mañana en Canarias hasta y media en punto noticias aquel

Voz 1 05:28 no sé coser Antonio Piñero media noche hora española llegó

Voz 1024 05:32 hasta el final del concierto a favor de el reparto de ayuda humanitaria a Venezuela era el cierre en la voz del cantautor colombiano Fonseca el Imagine de John Lennon que ha sido el tema elegido por los organizadores para lanzar este mensaje inequívoco repetitivo al mundo un llamamiento que así argumentaba en la recta final de este concierto el artista español más internacional de ahora mismo Alejandro Sanz

Voz 9 06:14 yo creo que ha llegado la hora de la gente no era del pueblo porque esto no se trata de nosotros no se trata de señor Richard Branson los platos de los State detrás no se trata de nadie eso se trata de ustedes ustedes son los verdaderamente importantes los venezolanos que nadie les robe el relato de semilibertad que es

Voz 1024 06:33 fue lo más destacado de un concierto solidario que contó con la presencia de los presidentes como decíamos en portada de Chile de Colombia Paraguay

Voz 10 06:43 gracias presidente tú que por supuesto presidente de Paraguay

Voz 5 06:50 y ahí

Voz 11 06:51 estaba Why do camisa blanca fue la sorpresa de la jornada la llegada al con

Voz 1024 06:55 cierto del autoproclamado presidente Juan Why do al lado colombiano de ese puente Tendillas inesperado teniendo en cuenta que el régimen de Maduro de tiene prohibido abandonar el país nos cuenta esta peripecia el enviado especial a Cúcuta de Caracol Radio emisora de Prisa Radio en Colombia César Moreno

Voz 0594 07:11 Juan Puerto Santander municipio del área metropolitana de Cúcuta a una hora de la ciudad cruzó en canoa por el rio boca de grita lo llevaron a sonar rural de agua clara allí

Voz 2 07:20 vamos procedente se conoció el primer vídeo de Juan otro tanto

Voz 0594 07:26 lo llevaron en carro hasta un escenario deportivo en una cancha de fútbol lo recogió en helicóptero de la parte de la Fuerza Aérea Colombiana de color blanco la gente no lo podría creer en helicóptero hasta Cúcuta aterrizó hacia las cuatro y treinta de la tarde y luego fue trasladado en carro hasta el puente de cien días escenario del Venezuela Airlines cruzó entra la locura de la gente sorprendida al ver no se saludó con los presidentes Iván Duque de Colombia Sebastián Piñera de Chile in Mario habló de Paraguay se subió a la tarima y las agencias y medios de todo el mundo enviaron alertas la noticia cruzó la frontera Why do desafiando a Maduro anunciando también que mañana el operativo de la entrega humanitaria está más firme que nunca y atención reveló que las fuerzas armadas venezolanas lo ayudaron a pasar la frontera

Voz 12 08:08 la pregunta es cómo llegamos aquí hoy a Colombia cuando prohibieron el espacio aéreo cuando prohibieron todo tipo besar P marítimo obstaculizar las vías ni para arma diputado que venían en caravana a la frontera con Benzo y qué momento producto es estamos aquí precisamente porque la fuerza armas también participaron en este programa recuerden que

Voz 13 08:33 este sábado a partir de las nueve de la mañana por cuatro puntos en la frontera entre Venezuela y Colombia va a entrar la ayuda humanitaria pase lo que pase es la posición de la oposición a la cabeza del presidente interino Juan Why do a partir de las nueve de la mañana en la incertidumbre es qué va a pasar que iban a ser las Fuerzas Armadas nacionales bolivarianas de Venezuela la van a dejar pasar sí o no

Voz 1024 08:57 pase lo que pase estará la SER para contárselo aunque los hechos de las últimas horas inclina la balanza al no como les hemos contado a las siete la vicepresidenta de Maduro ha tutelado esta noche la decisión de cerrar temporalmente tres puentes con Colombia por donde la oposición planea introducir esa ayuda humanitaria Venezuela son los puentes Santander Simón Bolívar Unión nada que decir de momento del puente tiendas

Voz 14 09:22 si en este concierto por la cual águila vida una ley de acá le del puente invita

Voz 1 09:28 se lleva cantándole este canto del canto de cinco de la madrugada hora española se prolongado

Voz 1024 09:36 ese primer día del otro concierto del concierto respuesta pro chavista pro Maduro convocado bajo el lema Por la paz Trump Manos fuera de Venezuela puentes fronterizos vías de acceso ahora cortadas que han sido de salida los últimos años para miles de venezolanos hacemos números con Álvaro Zamarreño

Voz 1712 09:53 si se hace la media cada día de dos mil dieciocho cinco mil venezolanos dejaron el país por la crisis política y sobre todo la económica y humanitaria en cuatro años han sido casi tres millones y medio según esta actualización hecha por Naciones Unidas el país que más venezolanos acoja en este momento es Colombia donde son más de un millón medio millón en Perú números también muy altos en Chile Ecuador Argentina y Brasil otros setecientos mil han salido del continente por este mismo motivo destacando las llegadas a Estados Unidos au España Naciones Unidas advierte de que a pesar del esfuerzo hecho por los países de acogida estos números tan altos suponen una enorme presión para las comunidades que le reciben para los refugiados y hace falta desviar parte de la atención prestada la situación política para cubrir las necesidades de estos millones de Persson

Voz 1024 10:38 como es sabido el régimen cubano apoya históricamente el mandato de Nicolás Maduro aunque este fin de semana la isla va a estar también pendiente del desarrollo de su referéndum sobre la nueva Constitución La Habana Mauricio Vicent

Voz 0332 10:50 en el calendario político en Cuba hay dos fechas inmediatas marcadas en rojo para la Baña en no se sabe cuál de las dos es más importante el próximo domingo se celebra en toda la isla el referéndum para aprobar una reforma constitucional que básicamente mantiene intacto el sistema político y unir partidismo aunque admite la propiedad privada y la inversión extranjera entre otros aspectos el Gobierno a todos los niveles ha hecho una campaña inédita hay masiva pero sí de modo que con independencia del articulado el referéndum se plantea casi como un plebiscito de respaldo sus resultados se mirarán con lupa más en estos momentos especialmente delicados tanto por la situación en Venezuela como por las nuevas amenazas de la administración aquí la segunda fecha en rojo lo que suceda en Venezuela a partir del sábado algo que alarma ahí mucho el presidente cubano Miguel Díaz Carmen de nuevo advirtió de una posible invasión militar en Venezuela con el pretexto humanitario y calificó de injerencia y amenazador el reciente discurso de Trump en que hacía votos por acabar con el socialismo la isla para Cuba en la relación con Venezuela es un asunto de Estado Caracas es su primer socio comercial Sud principal suministrador de petróleo

Voz 1024 12:03 el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton ha cancelado esta noche sus planes para viajar a Corea del Sur donde va a preparar donde iba a preparar el terreno de la segunda cumbre Tram King Bolton prefiere pasar el fin de semana centrado en esos acontecimientos que se están desarrollando en Venezuela aunque era políticas onubense también tiene un fuego propio que apagar toda vez que los demócratas buscan apoyos para detener el estado de emergencia nacional de hace una semana para financiar su muro en la frontera con México corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 12:34 buenos días los demócratas en la Cámara aseguran que la declaración de emergencia nacional socava las funciones del Congreso vulnerando la Constitución y por tanto la democracia estadounidense por eso el próximo martes van a votar una resolución para revocar la declaración aprobada por el presidente el pasado día quince de febrero que le permite disponer de seis mil quinientos millones de dólares es para construir el muro sin la autorización del Congreso sólo un representante republicano ya es cine y más sea sumado a la iniciativa Se prevé que la resolución se apruebe sin problemas por mayoría simple en la Cámara pero los demócratas se van a encontrar con dos bloqueos el primero el del presidente que ya ha confirmado que vetara la resolución y el otro estará en el Senado controlado por el Partido Republicano esta iniciativa legislativa es el último movimiento contra la declaración de emergencia se suma a las demandas judiciales que han puesto dieciséis estados argumentando que la Casa Blanca está movilizando fondos de manera ilegal con el pretexto de que existe una situación de emergencia en la frontera inventada aseguran por el propio presidente

Voz 1024 13:35 de manera cadenaser camino de las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias sobre la inédita cumbre sobre pederastia que en principio mañana finaliza en el Vaticano esta reflexión del Papa sobre el papel de la mujer en la Iglesia con la otra Murphy con la traducción simultánea de nuestro corresponsal en Roma sabes

Voz 4 13:51 no se trata de erección funciones doce tras dar más funciones la zona en la que la mujer en la Iglesia supuesto esto está bien pero así no se resuelve el problema trata de integrar Se trata de integrar una a la mujer como figura de la figura de la Iglesia en nuestro pensamiento pensar de pensar también era pieza la Iglesia categoría con categoría de mujer

Voz 1024 14:22 no se quedó ahí y remató la idea eso es lo que piensa el Papa Francisco sobre el feminismo

Voz 4 14:28 invitar a hablar a una mujer en la modalidad de un feminismo eclesiástico no es entrar a hablar de un feminismo feminismo porque a fin de cuentas cada feminismo termina por ser machismo como un machismo confía más dijo

Voz 1024 14:46 más el audio completo ese minuto y medio y lo pueden escuchar en nuestra página web en Cadena Ser punto com hilo decano Aquiles venimos contando ese contenido sesgado de la carta remitida por la Santa Sede que distribuyó Moncloa esta semana el miércoles sobre su postura ante la controvertida exhumación de los restos del dictador Franco vamos al detalle con Adela Molina

Voz 0011 15:07 la carta del Secretario de Estado del Vaticano a la vicepresidenta a Carmen Calvo sobre la exhumación de Franco asegura textualmente que la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta la jurisdicción española el texto también la que el asunto es objeto de recurso en el Supremo ir ella se desprende claramente que no se va a obligar al prior del Valle de los Caídos hacer nada ni se va a tomar ninguna medida contra él por no dar el permiso para la exhumación esos párrafos fundamentales fueron remitidos por el Gobierno el pasado miércoles cuando difundió sólo unas líneas dando a entender que tenía el apoyo del Vaticano para sacar a Franco aunque el texto simplemente confirmaba la posición que ha mantenido desde el principio que no se opone La Moncloa se niega a difundir la carta íntegra a pesar de que la rueda de prensa del Consejo de Ministros la portavoz Isabel Celaá decía esto

Voz 15 15:50 sí la verdad es que no creo que tengamos ningún problema para publicar esa carta eh creo que haya ningún problema no no no lo conozco al menos no he sido si no tengo ese esa sensación

Voz 0011 16:06 la Moncloa Nos da una explicación asegura que no la difunde íntegra porque es una carta privada y que el párrafo que se pasó a la prensa era para que los medios supieran que la cúpula de la Iglesia no se opone a la exhumación de Franco algo que ya se sabía

Voz 1024 16:20 Anese ese puede intuir la instrumentalización que iba a hacer la ultraderecha en España nada más alcanzar las instituciones el viernes lo dejaba un ejemplo más esa idea de Vox de hacer un listado de trabajadores encargados de evaluar la violencia machista en Andalucía Radio Sevilla Mercedes Díaz el que fue

Voz 0011 16:36 juez de familia condenado por un delito de prevaricación por cambiar la custodia de un menor sin darle audiencia a su madre Francisco Serrano es el diputado del partido ultraderechista Bosch que ha registrado esa petición que abarca los años desde dos mil doce a dos mil diecinueve Juan Marín el vicepresidente andaluz de ciudadanos responsable de Justicia no menciona esta idea que ha tenido Vox repite que no habrá paso atrás en violencia de género

Voz 16 16:58 saben cuál es nuestra posición en materia violencia de género que yo creo que Vox no va a conseguir que ciudadano eh se mueva ni un milímetro de las posiciones que ya hemos marcado no sé si se puede hablar más claro lo puedo decir más fuerte

Voz 0011 17:11 pero en un acto en Almería el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno ha repetido que no habrá vuelta atrás

Voz 17 17:17 yo no solamente que no va a haber ni un paso atrás sino que este Gobierno es garantía de derecho in Progress hoy bienes

Voz 18 17:25 estar para todos los andaluces de manera de verdad de manera eficaz de manera transparente de manera clara

Voz 1712 17:31 Susana Díaz la líder de la oposición

Voz 0011 17:33 Italia general del PSOE andaluz habla de purga

Voz 17 17:37 sí eso me ha sonado a purga a persecución y a otros tiempos

Voz 4 17:43 que desgraciadamente pensé que nunca tendría que

Voz 1680 17:46 conocer el sindicato Comisiones Obreras

Voz 0011 17:48 día en que tanto el Parlamento como las instituciones ofrezcan una respuesta adecuada a la ultraderecha de Vox Soledad Pérez que fue la ex directora del Instituto Andaluz de la Mujer piensa que esto es una vendetta personal del juez y hoy parlamentario Francisco Serrano

Voz 1024 18:02 sumamos una opinión más a la antena de la SER José Luis Heredia presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios CSIF Andalucía anoche en Hora Veinticinco

Voz 19 18:11 yo entiendo que un partido democrático no puede ni debe afortunadamente entrará a la función pública está dejada de ideología de camiones de partidos políticos exámenes de buena conducta más propio de la de coca de la dictadura hiriendo que no debe ni puede

Voz 1024 18:28 conocimos la intención de Vox a mediodía de ayer viernes e inmediatamente después la reacción de las redes sociales contra esta medida ha sido sigue siendo abrumadora sobre todo en Twitter no hay todavía está ahora la etiqueta almohadilla apunta mi nombre Vox es Trending Topic que merece la pena que el echen un vistazo si tienen ocasión porque si no pueden hemos publicado que sepan un resumen con las mejores reacciones en nuestra página web en Cadena Ser punto com cerramos este bloque político conciudadanos con el golpe de efecto que pretende Albert Rivera a poco más de dos meses de las generales facilitando el salto a la política nacional de su presidenta en Catalunya de Inés Arrimadas Óscar García buenos días

Voz 1680 19:04 qué tal buenos días aunque en las últimas horas Arrimadas así

Voz 1712 19:07 seguido guardando silencio su entorno está convencido da por hecho de que esta mañana la líder del partido en Catalunya va a anunciar que deja al Parlament para ir al Congreso será a mediodía en ese acto programado en Madrid junto a Albert Rivera algunos miembros de ciudadanos entienden que el movimiento sensato y lógico es que concurra como número uno por la provincia de Barcelona dado que así podrá tener argumentó para seguir trabajando por los intereses de los catalanes pero desde el Congreso además Juan Carlos Girauta que tenía hora esa plaza la deja vacante porque irá por la provincia de Toledo todo esto coincidirá con su viaje mañana domingo a la residencia de Puigdemont en Waterloo en Bélgica ciudadanos va a centrar casi todo su discurso en el asunto catalán durante la campaña electoral precisamente por dialogar con los independentistas Rivera no pactará con el PSOE una decisión que ayer explicó a todos los afiliados de Ciudadanos en una carta en la que justifica para los suyos su veto a Pedro Sánchez

Voz 1024 19:58 la falta de acuerdo para el proyecto de Presupuestos desembocó en un adelanto electoral en nuestro país también esta Europa en tiempo de descuento para presentar sus cuentas antes de los comicios de mayo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 20:10 a tiempo para intentar el pacto antes que acabe esta legislatura aunque con objetivos algo más bajos que las expectativas abiertas por Macron pero aquí está es un proyecto de presupuesto que permite inversión sólo para países del euro a gestionar desde la Comisión un paso positivo que no llena la asignatura pendiente de la economía europea

Voz 1867 20:31 pero la zona euro necesita un instrumento que pueda graduar la inversión dependiendo de la oposición en el ciclo en el que éste cada economía cuando las cosas van mal se necesita invertir más cuando van bien se puede invertir menos desde el sector público y esto es lo que no hay en el papel

Voz 0011 20:49 es una Fernández ex portavoz económico

Voz 0738 20:52 el socialista a nivel europeo hoy pendiente ahora del debate que han de abrir los ministros para un proyecto que es el primer intento de presupuesto euro pactado por los gobiernos de Francia idea alemanas

Voz 1024 21:04 los sindicatos temen que la legislatura acabe sin que el Gobierno derogue la reforma laboral lo ampliamos con Rafa Bernardo

Voz 1712 21:10 los sindicatos creen que el tiempo sacado ahí temen que los con

Voz 1762 21:12 ahora mismo si los acuerdos tejidos con el Gobierno en los últimos meses pero nunca llevados a ley acaben por no aprobarse por ello han exigido este viernes en la reunión de Diálogo Social celebrada sobre seguridad social que el Gobierno se comprometa derogar la reforma de pensiones de dos mil trece del PP ahora suspendida en sus efectos y que se comprometa como tarde el próximo martes Maricarmen Barrera secretaria de Política Social de UGT

Voz 1467 21:33 sí lo hemos emplazado a la semana próxima al martes como máximo a que firmó un acuerdo el diálogo social con la derogación de la reforma del trece con la adopción de medidas para corregir el déficit de la Seguridad Social y que eso además se traslade a un instrumento es jurídico normativo como es un decreto ley

Voz 1762 21:50 sino el compromiso al martes veintiséis anticipan movilizaciones precisamente ese mismo día hay prevista otra reunión de diálogo social en esta ocasión en materia de empleo donde los sindicatos exigirán también compromisos claros en materia de derogación de algunos aspectos de la reforma laboral de dos mil once

Voz 1024 22:04 así hemos llegado a las siete y veintidós será mañana veintidós de la mañana en Canarias en un minuto en la SER los deportes

Voz 20 22:10 ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 1 22:31 buenos días el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado ayer ha sido cuarenta y cuatro mil ciento seis serie cincuenta y cinco este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana disfruta del día que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1024 23:12 Martin del queden ese calendario por delante hoy el Barça viaja a Sevilla en la que puede ser su salida más comprometida de lo que queda de temporada Aitor González buenos días

Voz 1712 23:20 qué tal buenos días partido importante para el conjunto

Voz 1680 23:23 azulgrana que de ganar daría un paso más hacia el título de Liga enfrente un Sevilla que con sus últimos tropiezos está viendo peligrar la cuarta plaza que da acceso a la Champions desde las cuatro y cuarto Sevilla Barça en el Pizjuán choque al que el conjunto azulgrana llega con un colchón de siete puntos sobre el Atlético de Madrid con la única baja de Arthur dentro de los teóricos titulares en punta acompañado por Messi jugará Luis Suárez que lleva cinco partidos sin ver puerta Ernesto Ballmer

Voz 22 23:55 la red sobre Luis Suárez este foco que se pone sobre Luis se ha puesto ya desde que yo estoy aquí por lo menos en varias ocasiones al comienzo

Voz 1 24:03 esto sin marcar pero estamos hablando del quinto máximo goleador de la historia del club

Voz 22 24:09 lo normal es que si tienes estas horas lo siga marcando porque lo lleva haciendo toda la vida

Voz 1680 24:13 el Sevilla por su parte tiene la baja de Escudero mientras que Jesús Navas es duda hasta última hora el conjunto hispalense ha enfrentado ya cuatro veces esta temporada al Barça con el saldo de una única victoria en la ida de los cuartos de la Copa del Rey a ese encuentro Sagarra su entrenador Pablo Machín

Voz 23 24:28 en el Barça ante nosotros pues siempre da una de sus mejores versiones eso queremos pensar que es porque no respetan porque estamos compitiendo le todo lo que podemos esperemos que esta vez sí

Voz 1 24:40 era parecida a la última vez que jugamos aquí en esa eliminatoria de Copa

Voz 1680 24:48 los equipos se puedan aprovechar de lo que ocurra en el Pizjuán ya que están acechando las posiciones Champions el Getafe que desde la una recibe al Rayo Vallecano en apuros en el Coliseum Gisela Alavés que desde las seis y media tiene la visitan Mendizorroza de un Celta de Vigo es que marca la permanencia además cierra el sábado a las nueve menos cuarto el Athletic Club de Bilbao Éibar duelo de mitad de la tabla esta jornada veinticinco Se puso en marcha anoche con el Espanyol uno Huesca uno pitos de la afición para despedir al equipo perico porque el Huesca colista de la Liga consiguió igualar el gol de Esteban Granero el autor del empate

Voz 24 25:23 fue Xabi Etxeita somos conscientes de que este equipo no baja los brazos nunca Hay bueno sea visto no la reacción que ha tenido el equipo la segunda parte no tenemos que pensar ahora mismo en la clasificación tenemos que ir partido a partido intentar jugar cada partido como si no fuese la vida

Voz 1680 25:40 fuera del fútbol protagonismo para el baloncesto ayer jugó la selección española en Letonia donde ganó sesenta y dos sesenta y siete en la penúltima jornada de clasificación para el Mundial de China del mes de septiembre torneo para el que los de Scariolo ya tienen asegurada su presencia gran partido de Quino Colom de Darío Briz suela debut histórico de Carlos a lo zen va a ser técnico Zaragoza jugador más joven en estrenarse con España desde Ricky Rubio con poco más de dieciocho años el debutante almacén en El Larguero

Voz 25 26:07 veremos qué ante aún aún cuesta creerlo alentada entrar en buen este grupo de gente que que jugar su primer partido con la selección y la verdad que emocionado contento feliz espero que sean sean mucho más pero pero sobre todo esto muy muy feliz de lo ocurrido aquel andado y ahora para adelante

Voz 1680 26:27 Euroliga de baloncesto esta competición no para por los partidos internacionales victoria del Real Madrid noventa y uno setenta y ocho ante el Bayern de Munich triunfo que sella de forma matemática el pase a cuartos de final de los blancos aunque todavía sigue coleando la polémica arbitral de la final de la Copa del Rey y sus posibles consecuencias Sergio Llull

Voz 1894 26:45 Ramos perdido nadie nos la va a dar eh bueno la situación en la cual la perdimos pues la explico Pablo muy bien en rueda de prensa Hay yo personalmente me imagino pero nosotros no somos del Real Madrid y la decisión que tome

Voz 1 26:59 lo que es la que acataremos no

Voz 1680 27:04 si bien en la actualidad deportiva de este sábado que contaremos como siempre en Carrusel desde la una en ser más onda media y aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM Cornago

Voz 1 27:14 el sábado

Voz 22 27:17 los deportivo una hora menos en en el resto de diez de la madrugada Barcelona Celta de Vigo son bodrio del doctor Antoni Daimiel respondiendo a las preguntas que sólo en puede responde

Voz 1 27:57 cero Deportivo por Garrido

Voz 22 27:59 espera que nunca cadenas

Voz 26 28:03 el país un año más con el cine español entre

Voz 1 28:06 los sacas colgó por gente cantará

Voz 26 28:09 es películas en la colección Cine Goya dos mil diez

Voz 1 28:12 el domingo veinticuatro Carmen y Lola ganadora de dos premios Goya por nueve con noventa y cinco euros con El País

Voz 1024 28:27 si en el fin de semana de los Oscar aquí comienza el cine en la SER con Pepa Blanes pero antes a punto de que a las siete y media de la mañana a las seis y media de la mañana en Canarias a recordamos con Carlos Sevilla las tres noticias que debe saber hasta ahora para levantarse o para acostarse

Voz 1712 28:41 bien informadas del Gobierno venezolano ha cerrado esta madrugada tres puentes fronterizos con Colombia a pocas horas de que hoy los voluntarios convocados por Juan why do intenten introducir la ayuda humanitaria en el país do asistió ayer al concierto internacional celebrado en la localidad colombiana de Cúcuta en la que ha sido su primera salida de Venezuela desde su auto proclamación además en Andalucía continúan las reacciones a la petición de Vox para que se facilite información sobre las personas que trabajan en la evaluación de la violencia de género a las críticas de dirigentes políticos y sindicales se siguen sumando muchos ciudadanos en las redes sociales con la etiqueta apunta mi nombre bonus este mediodía está previsto que la líder de Ciudadanos en el Parlamento catalán Inés Arrimadas anuncie su salto al Congreso de los Diputados será en un acto con Albert Rivera en Madrid Arrimadas encabezará la lista del partido naranja por Barcelona en las elecciones del veintiocho de abril

Voz 1024 29:27 gracias Carlos cerramos edición con David Nieto al frente de la técnica actualizamos eh lo que está pasando dentro de media hora ya en el tiempo de A vivir que son dos días con Pino les hablo Piñero que va a ser una muy buena mañana

Voz 1712 29:54 matinal Cadena SER pues en todo