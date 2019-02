Matinal SER (24/02/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en cada área

Voz 1024 00:11 hola buenos días la madrugada los ha dejado la última rueda de prensa el presidente interino de Venezuela bese Cúcuta para cerrar una jornada marcada por el tenso en ocasiones imposible reparto de ayuda humanitaria de ese Brasil y Colombia la cifra provisional de víctimas mortales que maneja la oposición al chavismo ese al

Voz 2 00:28 menos catorce son más de doscientos

Voz 1024 00:30 hasta los heridos el régimen de Maduro acabado cargando contra los voluntarios y quemando camiones Juan Garrido

Voz 3 00:36 que quemaron comida necesaria por Dios para nuestra gente y me responsabilidad como presidente encargado es seguir buscando esa ayuda exigir que entra Venezuela es buscar los caminos para abrir la democracia en nuestro país para que cesen los pasión para quitarle la careta como se hoy en todo el planeta tierra a la dictadura

Voz 1024 00:55 para conseguirlo Juan Aído ha anunciado esta noche que mañana lunes va a acudir a la reunión del Grupo de Lima donde severa con el vicepresidente de EEUU con Mike Pence una cita que tendrá lugar en Bogotá en la capital de Colombia a Iván Duque su presidente

Voz 4 01:09 la dictadura en Venezuela podrá apelar a la violencia para evitar que llegue la ayuda humanitaria pero hoy ha sellado su derrota moral

Voz 1024 01:19 el mundo al revés al cierre de una manifestación pro chavista en Caracas Nicolás Maduro anunciaba que es él quien ha volado los puentes diplomáticos con Colombia y no al revés y un mes y un día después de la auto programación de como presidente Maduro ha sacado pecho hace un exacta

Voz 1623 01:35 el texto ahora bajó este mismo sol nos vimos en el palacio de Miraflores se acuerda Iker Leslie pasarán los días pasarán unas semanas in Nicolás Maduro el presidente obrero seguirá al frente de la patria ya aquí estoy de pie puliendo el compromiso cumpliendo el juramento cumpliendo con la verdad de Venezuela no

Voz 1024 01:58 hay da por buena la cifra publicada por el Gobierno colombiano de que cifra en sesenta los militares venezolanos que ya han desertado Washington anuncia que tomará medidas contra quién se oponga a la restauración de la democracia en Venezuela ha dicho de momento al menos por este fin de semana Bruselas guarda silencio a la espera acontecimientos vamos con más noticias de la mañana la hacer con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 2 02:21 qué tal buenos días hoy está previsto que la líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas viaje a Waterloo en Bélgica allí mantendrá una reunión con periodistas extranjeros para exponerle su visión de la crisis política en Cataluña se manifestará ante la residencia de Carles Puigdemont Arrimadas por cierto anunció ayer que concurrirá al Congreso en las elecciones del veintiocho de abril como número uno de la lista de C's por Barcelona

Voz 1024 02:39 hoy termina la cumbre sobre pederastia en la Iglesia convocada por el Papa Francisco

Voz 2 02:43 más de un centenar de representantes de las conferencias episcopales han asistido a la reunión que busca establecer mecanismos para luchar contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia ayer el cardenal alemán Reinhard Marx denunció la destrucción de archivos que probarían estos abusos propuso acabar con el secreto pontificio

Voz 1024 02:58 la película Mexicana Roma premiada en los galardones a Spirit del cine independiente

Voz 2 03:02 la cinta dirigida por Alfonso Cuarón Se ha hecho esta madrugada con el premio a la mejor película internacional en la ceremonia celebrada en Santa Mónica en Estados Unidos Roma opta esta noche a diez estatuillas en la gala de los Oscars de Hollywood en la que también compite el cortometraje español madre de Rodrigo Soroa

Voz 1024 03:15 el llevará el homenaje habitual póstumo a los fallecidos en este año del séptimo arte muere el director de cine coreógrafos es es tal idóneos

Voz 2 03:23 tenía noventa y cuatro años y dirigió clásicos del cine como Cantando bajo la lluvia o chalada así recogía el Oscar honorífico en mil novecientos noventa y ocho donen también recibió la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en mil novecientos sesenta y siete por la película Dos en la carretera

Voz 1024 03:40 nombres explicó a la comedia pero sobre todo a revolucionar los grandes musicales de Hollywood de los años cincuenta y sesenta descanse

Voz 5 03:48 en los deportes la remontada

Voz 1024 03:50 el Barça Sevilla deja la Liga el Real Madrid con muy poquito margen de error Héctor González buenos días

Voz 1680 03:56 buenos días amanecen los rojiblancos a diez puntos y los blancos a doce del liderato por lo que hoy no pueden fallar en sus respectivos choques a las cuatro y cuarto Atlético Villarreal ya las veinte cuarenta y cinco Levante Real Madrid Además el domingo se completa con el Leganés Valencia de las doce y el Valladolid Betis de las seis y media el protagonista del sábado hoy del fin de semana es una vez más Leo Messi el argentino metió tres goles le dio otro a Luis Suárez en el dos cuatro del conjunto azulgrana en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla antes del doble enfrentamiento contra el Real Madrid en la semifinal de la Copa del Rey del miércoles en la liga del próximo sábado más resultados de la jornada Athletic uno Eibar cero Alavés cero Celta cero Getafe dos Rayo Vallecano uno el equipo madrileño revelación del campeonato es ya cuarto en la clasificación

Voz 1024 04:41 parece mentira que estemos despidiendo el último domingo de febrero con temperaturas máximas que por la tarde van a rondar los veinte grados en el interior parece mentira porque no parece que sea invierno mapa del tiempo Arroyo

Voz 0159 04:52 temperaturas máximas muy elevadas para la época del año que se situarán por encima de los veinte grados en la mayor parte de la Península grandes amplitudes térmicas con algunas heladas a primera hora de la mañana sobretodo en la meseta norte llegan nubes bajas al Mediterráneo que normalizan las temperaturas en esa zona haciendo que sean más acordes con las esperadas en esta época del año día caluroso en definitiva en toda la Península y especialmente en Galicia

Voz 1680 05:15 es donde las temperaturas subirán un poco más por el bien

Voz 0159 05:18 todo surge así despierta este veinticuatro de octubre

Voz 1024 05:32 régimen chavista la dictadura ten Nicolás Maduro ha bloqueado a sangre y fuego la llegada de ayuda humanitaria Venezuela las últimas hora los disturbios más graves están localizados en la frontera con Brasil donde el diputado de la Asamblea Nacional el parlamentario opositor Américo de Gracia ha apuntado en las últimas horas en su cuenta de Twitter que son al menos catorce los muertos cientos los heridos por armas de fuego los enfrentamientos entre civiles y militares para estas víctimas ha ido el primer recuerdo esta madrugada de la autoproclamado presidente Juan WISE nótese Cúcuta en la frontera con Colombia

Voz 6 06:04 nuestra responsabilidad como pueblo es resistir e insistir venezolanos se creemos durante años se queremos un gran sacrificio que no tendremos como pagar las vía de esos venezolanos hoy en Santa en o en San Antonio que un sacrificio in cuantificables para nuestra gente para nuestro país yo no duele profundamente no sé que se regirán en Miraflores entonces pues eso se jubile la vida de nuestros venezolanos en estos hermanos

Voz 1024 06:30 bueno Juan Why do ha rechazado el sadismo ha dicho con el que Nicolás Maduro ha quemado toneladas de alimentos y medicamentos frente a un pueblo que lo necesita que los necesita y agradecido a los militares que el están plantando cara al dictador

Voz 0946 06:44 funcionario de la fuerza armada

Voz 6 06:47 me reconoce como comandante jefe de la Fuerza Armada porque respeto el derecho a la vida la Constitución los derechos humanos porque lo que protege en la Constitución venezolana el marco derecho internacional el ochenta por ciento de las Fuerzas Armadas rechaza

Voz 1024 07:04 a Maduro como les apuntaba en la portada Why do ha confirmado esta noche que mañana acudirá a la reunión del Grupo de Lima en Bogotá

Voz 6 07:12 anunciamos además anuncio que el día lunes participará en esa cumbre en ese grupo en esa reunión del Grupo de Lima para reunirnos con todos cancilleres de la región y también con el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence para discutir posibles acciones diplomáticas imposible

Voz 1005 07:29 de acciones

Voz 6 07:30 para cooperar en el marco de la cooperación de

Voz 1024 07:32 este anuncio es la última de una larga una tensa jornada en la frontera venezolana abrimos líneas primero con Brasil Francho Barón buenos días buenos días

Voz 1005 07:41 por otra destacará Inma en el norte de Brasil la tensión se ha prolongado hasta el final del día de ayer con enfrentamientos entre chavistas y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que custodiaban la línea de frontera dos camiones de pequeño porte cargados con ayuda humanitaria quedaron bloqueados durante horas entre los puestos fronterizos de Brasil y Venezuela quedando frustrado de esta manera el plan de Brasil de que la ayuda llegase a territorio venezolano Juan guardó el ministro de Exteriores de Brasil Ernesto Araú cuyo han insistido sin embargo en que los camiones han conseguido penetrar en Venezuela

Voz 0946 08:16 la organización venezolano de derechos humanos foro

Voz 1005 08:18 penal informó de que cuatro personas murieron y dieciocho quedaron heridas de bala en la localidad venezolana de Santa Elena de agua Eren al otro lado de la frontera según la organización partidarios de Maduro habrían disparado contra opositores que intentaban abrir en ese momento un corredor de ayuda humanitaria entre Venezuela y Brasil el Gobierno de Brasil insiste en que la operación para introducir la ayuda en Venezuela continuará hoy

Voz 1024 08:42 en cambio el Gobierno colombiano ha decidido parar cerrar varios pasos fronterizos con Venezuela durante cuarenta y ocho horas dicen para evaluar los daños que ha provocado este envío de ayuda humanitaria enviada especial a Cúcuta de Caracol Radio emisora de Prisa Radio en Colombia César Moreno buenos días

Voz 4 08:58 el mundo también pudo ver la barbarie de la dictadura que oprimen

Voz 7 09:03 a Venezuela hola buenos días tras una dura jornada este 23F la cúpula del Gobierno colombiano dio un balance de lo ocurrido en el día en el que la entrada en la ayuda humanitaria a Venezuela se vio frustrada por la represión del régimen de Nicolás Maduro el canciller Carlos Holmes Trujillo

Voz 8 09:17 estos hechos vio en la Torío de derechos humanos desde y en territorio venezolano dejan un número hasta el momento de doscientos ochenta y cinco lesionados principalmente por el efecto de gases lacrimógenos y uso de armas no convencionales de los cuales XXXVII han requerido hospitalización

Voz 7 09:37 el ministro de Defensa Guillermo Botero explicó lo ocurrido con los buses que cargaban esas doscientas ochenta toneladas de ayuda

Voz 9 09:43 los camiones que llegaron a la ciudad de Ureña lograron pasar la frontera tres de ellos internaron en Venezuela y uno que va en Colombia de esos tres camiones dos mismos fueron dos de ellos fueron incinerados uno de ellos permanece en territorio venezolano eran camiones de plazca venezolana pero en su carga fue retirada el mismo camión con el propósito de proteger la eventualidad de que pueden incendiado como

Voz 7 10:07 los otros dos pero qué va a pasar con la ayuda que no entró Eduardo González director de gestión de riesgo

Voz 10 10:12 los camiones que regresaron se descargan se vuelven a guardar a mantener la cadena custodia estarán aquí el tiempo que sea necesario y que el Gobierno del presidente guay do lo vuelva a solicitar

Voz 7 10:24 a lo largo del día decenas de militares venezolanos desertaron qué va a pasar con ellos Christian Kruger director de Migración

Voz 11 10:31 ya son más de sesenta personas entre militares y de la Guardia Civil venezolana que sean Venio entregando el procedimiento es acercarse a las autoridades migratorias vienes con con en algunas oportunidades con ayuda de la Policía Nacional para hacer ese pan

Voz 4 10:46 nosotros les obligamos un salvoconducto

Voz 11 10:48 por ello solicitan el refugio nosotros lo eso proclamó

Voz 4 10:51 es un salvoconducto esta solicitud

Voz 11 10:53 Bush tiene unos análisis previos a ver quién es la persona cuál es el argumento que están dando para la concesión digamos de alguna manera del refugio con base en esos estudia Iggy Seles concede o no esta posibilidad de tener un recurrió en nuestro país

Voz 7 11:09 ante este escenario el presidente Iván Duque ordenó detener el operativo de entrega de la ayuda humanitaria también el cierre parcial de la frontera

Voz 1024 11:15 anuncio de Duque después de que fuera Nicolás Maduro quien pusiera en Caracas el colofón a una manifestación pro chavista volando los puentes diplomáticos con Colombia

Voz 1623 11:23 no podemos seguir soportando que separe

Voz 12 11:25 tres El territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso

Voz 1623 11:29 yo decidido romper todas las relaciones política y diplomática con el Gobierno fascista de Colombia it dados sus embajadores Icann Zülle Tele salir en Veinticuatro horas de Venezuela fuera de aquí una oligarquía

Voz 1024 11:44 Estados Unidos no le quita ojo a esta situación en Venezuela ya en un hilo de tuits publicados esta noche el Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha condenado los episodios de violencia al tiempo que ha asegurado que Estados Unidos va a tomar medidas contra quienes se opongan a la restauración de la democracia en Venezuela sin concretar hasta dónde llegarían esas medidas corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 12:04 la Casa Blanca está siguiendo muy de cerca lo que está pasando en la frontera de Venezuela el enviado especial de la administración trampa para esta crisis Elliot Abrams esta en Cúcuta vigilando la distribución de la ayuda humanitaria estadounidense la Casa Blanca ha condenado en un comunicado el uso de la fuerza por parte de los militares venezolanos que están bloqueando el paso de esa ayuda el asesor de seguridad nacional Bolton lo ha dicho a los países que reconozcan a Maduro que tomen nota de lo que están apoyando la quema de camiones llenos de medicinas y el asesinato de civiles Bolton ha pedido vía Twitter a los militares venezolanos que escojan el camino de la democracia para proteger al pueblo y que acepten la amnistía que les ofrece caído en vez de apoyar a Maduro ya una banda de ladrones

Voz 1024 12:50 matinal Cadena Ser que camino de las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias en nuestro país cerramos la primera semana completa de precampaña con el anuncio de un salto político nacional anunciado

Voz 13 13:01 voy a presentar mi candidatura para las primar

Voz 14 13:03 has de Ciudadanos al número uno

Voz 15 13:06 el Barcelona para las próximas elecciones generales caminaremos juntos a España

Voz 1024 13:15 Inés Arrimadas ganó las elecciones en Catalunya aunque no tuvo opción de formar gobierno cuando hizo campaña por Juan Marín en Andalucía nadie es extraño porque Arrimadas nació en Jerez de la Frontera hoy podemos ser aquella caravana como un prólogo de los planes Albert Rivera informa Óscar García

Voz 1645 13:30 la salida de Inés Arrimadas del Parlament de Cataluña no será inmediata hasta que no se produzcan las elecciones consiga escaño en el Congreso se constituyan las Cortes Generales la líder de Ciutadans podrá seguir con su acta de diputada en el Parlament Lorena Roldán se perfila ya como su casi segura sucesora Roldán es diputada en Cataluña hay también senadora por designación autonómica el partido la ha promocionado públicamente en los últimos meses a partir de ahora Arrimadas jugará un papel fundamental en la precampaña y campaña electoral de Ciudadanos hecho el partido quiere que ella tenga su propia caravana independiente de la de Albert Rivera

Voz 1024 14:04 todo es precampaña anoche Arrimadas pasaba por La Sexta

Voz 14 14:07 yo mañana voy a Bruselas en unos viajes que yo hago de manera pues periódica porque tenemos que hacer lo que el Gobierno de España no hace

Voz 1024 14:14 de esa agenda Arrimadas tiene prevista una comparecencia con nueve en waterpolo frente a la residencia del ex president Puigdemont él espera que no se quede en la puerta que si tenía que decirle algo Arrimadas entre hizo lo diga a la cara

Voz 16 14:25 no las puedo obligar lógicamente no eximen parece un poco raro es que después de recorrer más de unos trescientos kilómetros que no o que no cubra los últimos metros

Voz 1024 14:33 estamos en los primeros metros de la precampaña que este sábado desarrollada Pedro Sánchez en Madrid Javier Carrera buenos días

Voz 0866 14:39 qué tal buenos días y lo hacía además rodeado de dirigentes como el primer ministro de Portugal António Costa o el candidato a la presidencia de la Comisión Europea Fran Zimmerman en el cierre de la Convención de los Socialistas Europeos en Madrid el presidente del Gobierno considera que la derecha tiene tres marcas decía pero sólo un objetivo que es la involución del país y criticaba especialmente a Ciudadanos por el cordón sanitario contra su partido

Voz 6 15:02 dejemos de llamar liberal a quién no es Libia

Voz 1722 15:05 tal los liberales en Europa hacen gala de no pactar con la ultraderecha y aquí en España los supuestos liberales lo que hacen es mercadear con las libertades de las mujeres para intentar llegar al poder

Voz 0866 15:15 señalando también al PP por sus concesiones a los ultraderechistas de vos

Voz 1722 15:19 los mismos que blanqueaban a aquellos que quieren hacer listas negras de funcionarios y funcionarias que luchan contra la violencia de género en Andalucía

Voz 0866 15:28 el Sánchez que anunciaba además nuevas medidas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres que serán aprobadas en el próximo Consejo de Ministros y que cerraba su discurso pidiendo la movilización en las próximas elecciones insistiendo en que la abstención irá en favor de una España de hace cuarenta años decía a la que no queremos

Voz 1024 15:45 volver de visita en Ceuta comprobando el perímetro fronterizo el ministro del Interior también hacía referencia a esa reacción social contra los planes de la ultraderecha en Andalucía Grande Marlaska también se sumaba así a la campaña apunta mi nombre Vox que apunten mi nombre

Voz 4 16:00 que sí que otros tengan en cuenta

Voz 1024 16:02 con quién se juntan el pacto de investidura a tres en Andalucía persigue al Partido Popular allá donde va y Pablo Casado quiere quitarse ese estigma que aquí no hablen de tres derechas

Voz 0946 16:14 aquí hay una alternativa que es el Partido Popular frente a un frente popular para empezar a hablar de eso simplemente que nosotros ya se da por hecho que vamos a pactar no un honor nosotros salimos a ganar salimos a ganar y llegar a acuerdos con quién podamos llegar a acuerdos

Voz 1024 16:33 para el beneficio de todos los españoles vamos con el mismo PP que tampoco reniega de pactar con la ultraderecha Teodoro García Egea eso Secretario general de los populares queremos contar con

Voz 17 16:42 todos aquello que crea que Pedro Sánchez es un peligro para el futuro de España y que por tanto lo que hemos hecho en Andalucía consiguiendo que el Partido Popular lidere y esté en el centro de las negociaciones lo vamos a hacer también a nivel nacional con todos aquellos que estén dispuestos como digo a echar a Pedro Sánchez no sólo con estos partidos que se presentan a nivel de ámbito nacional sino también con otros partidos como son Unión del Pueblo Navarro el Partido Aragonesista o incluso Foro Asturias

Voz 1024 17:06 bueno consciente de su poder en pleno auge Vox ha reformado este fin de semana sus estatutos entre otros puntos ha eliminado las primarias como proceso para elegir candidatos ya perfilaba lo que llama su código ético Almudena López sino

Voz 13 17:17 un código ético que recoge entre otros puntos que el amor a España y su defensa hasta las últimas consecuencias debe ser una prioridad y la principal razón de cualquier partido con el noventa y tres por ciento de los votos se ha aprobado la reforma de los estatutos en los que se habla de la defensa de la propiedad privada el derecho a la vida y a la familia o de garantizar el derecho de usar y conocer el español en todo el territorio nacional Boc se ponen manos a la obra de cara al veintiocho de abril y lo hace con esta advertencia de Santiago Abascal una fue

Voz 1663 17:45 esa extraordinaria para enfrentar unidos ese gran desafío de las elecciones generales del veintiocho de abril a las que no salimos para hacer el bastón de nadie a las que no salimos para ser una muleta inútil o despreciada ni la llave de nadie unas elecciones a las que salimos hagan

Voz 13 18:03 Mar Abascal ha acusado al Partido Popular y a ciudadanos de tener miedo al cambio no se atreven dice a cambiar las cosas tal y como están demostrando en Andalucía

Voz 1024 18:11 pues justo ahora con la legislatura en su recta final la Mesa del Congreso va a estudiar la elaboración de un código ético para los parlamentarios informa José María Patiño

Voz 18 18:19 Ana Pastor quiere dejar su huella antes de que previsiblemente abandone la presidencia del Congreso en un tema que ha marcado la legislatura la corrupción política la Mesa del Congreso estudia la elaboración de un código ético de los diputados que completaría la década de bienes en este caso se trata de establecer los principios éticos objetivos e incompatibilidades por la antigua vinculación laboral lo actividad económica de sus señorías para la vicepresidenta tercera de la Cámara Gloria Elizo de Unidos Podemos hacen falta más garantías concreciones

Voz 19 18:53 primero que se defina lo que es un grupo de interés no por ejemplo en ese sentido segundo que exista un régimen sancionador vigente porque sino sino por es un código sancionador que evite que haya conductas anómalas pues se seguirán produciendo con la normalidad de los tiempos

Voz 18 19:09 si la Mesa del Congreso aprueba el próximo martes este código se incorporaría al reglamento de la Cámara justo antes de que se disuelva

Voz 2 19:19 él que adentrarse hoy conoceremos las conclusiones

Voz 1024 19:22 en la cumbre celebrada en el Vaticano inédita cumbre para abordar un tema espinoso para la Iglesia católica la pederastia abusos sexuales que la iglesia se ha empeñado en ocultar en minimizar todo ese tiempo como ha demostrado este encuentro corresponsal en Roma Joan Sales

Voz 0946 19:36 la afirmación del cardenal Marx es la acusación más grave de esta cumbre contra la Administración del Estado del Vaticano

Voz 20 19:42 sobre los abusos sexuales lo escuchamos Name

Voz 0946 19:50 Downs Response informes que documentaba en terribles abusos sexuales e indicaban sus responsables han sido destruidos o a veces ni siquiera se cree que en vez de controlar a los culpables controlaba las víctimas les imponía Si los procedimientos para perseguir los delitos delibera

Voz 20 20:11 la gente no se cumplieron cancelaron os e ignorar Cannes

Voz 0946 20:17 para el presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania y miembro del Consejo Asesor de Francisco es necesario que el Vaticano despenalizar el secreto pontificio para que no se puedan esconder abusos sexuales ni ningún delito para otros altos eclesiásticos es necesario también que se incluya en el Código Penal canónico el delito de complicidad hasta ahora la inexistente la cumbre entre los máximos responsables de la Iglesia católica en el mundo concluye este domingo con un mensaje del Papa termina con un cambio de mentalidad a la jerarquía eclesiástica según el comité organizador pero sin ninguna decisión ejecutiva por ahora a pesar de la gravedad de la situación gravedad que se refleja esta semana en la revista italiana le expreso que con documentación estadística de la Congregación para la Doctrina de la Fe informa que desde el inicio del pontificado de Francisco en el dos mil trece el Vaticano ha recibido dos mil doscientas denuncias de abusos sexuales cuatrocientas de ellas el año pasado es decir más de una por día

Voz 1024 21:16 sí hemos llegado a las siete XXI de la mañana sesión de uno de la mañana en Canarias en medio minuto los deportes

Voz 2 21:46 el dinero que ha DNS remontada de Sevilla

Voz 1024 21:49 por obra y gracia de Leo Messi bien puede valer una Liga Héctor González nada nuevo

Voz 22 21:54 qué tal buenos días era uno de los partidos más complicados que le quedaban al Barça en esta Liga los blaugrana remontaron y ganaron dos cuatro en campo del Sevilla en la enésima exhibición del argentino de Leo Messi esta vez con tres golazos y con una asistencia para Luis Suárez

Voz 0946 22:08 sí

Voz 23 22:11 eh

Voz 24 22:13 es un jugador increíble el mejor jugador del mundo con mucha diferencia el resto que me voy a repetir a lo mejor lo van a decir algunas que soy un poco pesado pero es el jugador más importante que la marca la diferencia

Voz 25 22:25 contase a lo mejor jugador de la historia pues siempre

Voz 2 22:29 eso está ahí bueno aparte siguen de hacer estos tres golazos

Voz 25 22:31 porque aparte los tres goles han sido increíbles pues mucho más

Voz 1680 22:34 Jordi Alba Ivan Rakitic Sergio Roberto al final del encuentro deshaciéndose en elogios ante su compañero que ya suma veinticinco goles en esta Liga y cincuenta hat trick a lo largo de su carrera con esta victoria el Barça con un partido más se pone con diez puntos de ventaja sobre el Atlético doce sobre el Real Madrid y con precisamente el conjunto blanco en el punto de mira el próximo miércoles hay clásico copero el sábado de Liga Leo Messi en vena Sports

Voz 1293 22:59 no hay ningún ninguna competición estamos a un pasito de por meternos otra vez en una en una final es un partido va a ser durísimo porque con tal Modric cancha eso pero bueno tenemos que ir a ganar el partido como lo se montó lado que tampoco es lo podemos series porque estaremos otra vez en la Liga pero como dijimos príncipe no vamos a intentar es de conseguir todos

Voz 1680 23:19 el Sevilla por su parte pierde la cuarta plaza ya ahora el Champions sería el Getafe dos uno le ganó el equipo azulón al Rayo Vallecano con goles de Jorge Molina en Jaime Mata su entrenador Bordalás en una nube

Voz 26 23:32 esto y el día que disfrutar del momento creo que estamos haciendo felices a mucha gente nadie pensaba que el equipo a estas alturas el campeonato podría estar donde estoy con los punto G Star

Voz 1680 23:42 el que se va poco a poco acercando a los puestos europeos es el Athletic anoche victoria en San Mamés uno cero contra el Eibar con un gol de Raúl García a cuatro puntos de la Europa League Dani García pide

Voz 27 23:53 si miramos cada día al partido sientes que no es ni hablar de Europa ni vender una película pero es que la gente no se da cuenta de lo mal que hemos estado hasta este momento

Voz 1680 24:05 en la zona de descenso el Celta de Vigo marca la permanencia con dos puntos de margen después del empate cero cero en Vitoria frente al Alavés en un encuentro que tuvo poca historia a pesar de ello el entrenador del cuadro gallego Miguel Cardoso cree que su equipo sale real

Voz 28 24:19 los postes porque ha mirado la la actitud que el equipo tu para buscar resultado en condiciones emocionales difíciles no es un trayecto fácil no ha sido hasta un trato fácil como he dicho muchas agresiones perdemos referencias de vestuario muy importantes

Voz 1680 24:36 mirando a este domingo el Atlético de Madrid está obligado a ganar para seguir aspirando a la Liga recibe desde las cuatro y cuarto Villarreal en descenso pero con brotes verdes y lo hace en el Metropolitano escenario de una noche especial contra la Juventus esta semana en donde Simeone hizo

Voz 2 24:50 gesto que recorrió medio mundo por el CAC

Voz 1680 24:52 pudo pedir perdón pedir disculpas una vez más

Voz 29 24:55 a la gente en ese sentido ofendida por el gesto el otro día el cual fue claramente una expresión en Amal expresión de lo que sentía por jugadores

Voz 1680 25:06 a las veinte cuarenta y cinco el Real Madrid visita al Levante Ramos es baja por sanción y Llorente por lesión en el partido previo a los dos clásicos Solari deja además este mensaje sobre tener un día menos de descanso que el Barça calendarios

Voz 30 25:18 es curioso me resulta muy divertido pero como no lo elegimos pues elegimos tomarnos

Voz 1680 25:24 lo como un reto mayor la jornada dominical se completa con el Leganés Valencia a las doce del Valladolid Betis de las seis y media tenemos hoy más citas interesantes son Manchester City Chelsea final de la Copa de la Liga en Inglaterra donde también hay Lluna Inter Liverpool de Premier or la jornada veintisiete en Segunda División donde Osasuna es el nuevo líder lo contaremos todo en Carrusel desde las doce en ser más onda media y aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 1024 26:44 ya con Gregory Javier buenos días buenos días

Voz 0882 26:47 con las medicinas que les sobran porque ha terminado un tratamiento porque han caducado pues hay que llevarlas directamente a la farmacia Hinault tirarlas por el váter o a la basura porque sino ocurre por primera vez un equipo de científicos analizado en todo el mundo la concentración de residuos de fármacos en los ríos sin las fuentes ya han detectado atención un aumento exponencial por ejemplo de la contaminación por antibiótico los agujeros negros en los últimos veinte años las concentraciones de residuos de fármacos han aumentado en las fuentes de agua dulce de todo el mundo las que suministran luego el agua potable que consumimos estas la dura advertencia de una investigación pionera realizada por investigadores de la Universidad de Radu este es el mayor estudio sobre el impacto de la industria farmacéutica en los ríos de todo el mundo y contiene datos tan preocupantes como estos la presencia en el agua de dos productos armar célticos un medicamento antiepiléptico y un antibiótico son ahora hasta veinte veces más altas que hace sólo veinte años y según este nuevo informe científico este problema de contaminación química es muy importante ya porque las bacterias en nuestros ríos por ejemplo crean resistencia a los antibióticos que hay en el agua esta resistencia se transmite a los humanos al consumir el agua potable que contiene restos de antibióticos por zonas esta investigación ha detectado una mayor contaminación del agua por residuos farmacéuticos en los países con mayor población como España situados en Europa América del Norte y Medio Oriente

Voz 1024 28:21 y seguimos con más información camino de las siete y media de la mañana a seis y media de la mañana en Canarias llega el tiempo de la cultura en la SER aquí comienza la Hora extra con Javier Torres pero antes repasamos son Irene Dorta las tres noticias que deben saber a esta hora para levantarse o para acostarse bien informada

Voz 0605 28:37 el Gobierno de Colombia anunciado esta madrugada un cierre de dos días en varios puntos fronterizos por los que ayer se intentó introducir la ayuda humanitaria en Venezuela además el autoproclamado presidente Juan Why do ha confirmado que mañana participará en la reunión del Grupo de Lima que se celebrará en Bogotá en el Vaticano hoy termina la cumbre sobre pederastia en la Iglesia convocada por él Papa este sábado el cardenal alemán Marx ha denunciado la destrucción de archivos que probarían casos de abusos sexuales cometidos por clérigos ya ha propuesto con el secreto ha propuesto acabar con el secreto pontificio y hoy está previsto que la Libertas Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas viaja Waterloo en Bélgica donde se manifestará ante la residencia del ex president Puigdemont Arrimadas ha anunciado su candidatura para las elecciones del veintiocho de abril

Voz 31 29:24 cerramos

Voz 1024 29:24 edición matinal dominical con Carlos Higueras interviniente al frente de la técnica actualizamos en media hora el A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pase una muy buena mañana

