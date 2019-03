Matinal SER (02/03/2019)

No hay resultados

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1 00:04 matinal carriles

Voz 2 00:05 sí

Voz 1024 00:11 hola qué tal buenos días cualquiera que haya podido

Voz 0376 00:14 estar al tanto del trabajo de este Gobierno desde el día uno se habrá dado cuenta que seguimos al mismo ritmo para restaurar lo más importante es la política en una democracia que son las políticas que redistribuye igualdad a la ciudadanía

Voz 1024 00:31 y con este espíritu el Gobierno aprovechó el último Consejo de Ministros antes de de de la disolución de las Cámaras para completar su agenda social con medidas sobre paternidad igualdad también la viales sobre alquileres que vamos a esa ya en la próxima media media hora de noticias criticando los anuncios de la vicepresidenta Carmen Calvo saltó el líder de la oposición Pablo Casado

Voz 3 00:52 es algo escandaloso que sólo se hace en las repúblicas maneras lo que pretenden es hacer anuncios que no van a poder aprobar que no van a poder pagar que lo que quieren es financiar su campaña electoral esto no pasa

Voz 4 01:02 pero nunca buena memoria frágil Pablo Casado

Voz 1024 01:05 porque su antecesor al frente del PP el propio Mariano Rajoy tiró de decreto justo antes de las elecciones de dos mil doce de dos mil quince enseguida lo recordamos pero ya lo pueden ir llenos si quieren nada más saberlo esa página web en Cadena Ser punto com bueno pero hay más hay más decretos de la mañana que repasamos el hacer con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 0070 01:26 qué tal buenos días el gobierno se prepara anotó ante un Pons posible Brexit duro el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para garantizar los derechos de los británicos que viven en España y de los españoles en el Reino Unido en caso de que la desconexión británica de la Unión Europea se produzca sin acuerdo Josep Borrell ministro de Exteriores

Voz 1030 01:42 el objetivo fundamental que ningún ciudadano británico español quede desprotegido ni el de sus familiares los británicos que han decidido venir a España antes de la fecha del acuerdo de retirada o de la salida brusca seguirán como antes lo mismo cabe decir todos los españoles

Voz 1024 01:58 menos son muerto en Argelia en las protestas contra el presidente Buteflika

Voz 0070 02:01 según la agencia Reuters un manifestante ha fallecido aplastado por una multitud durante los enfrentamientos con la policía en la capital del país miles de personas salieron ayer a la calle para protestar contra la decisión de Buteflika de presentarse a la reelección después de casi veinte años en el poder

Voz 1024 02:15 Juan guay II anuncia nuevas movilizaciones en Venezuela tras visitar Paraguay y Argentina

Voz 0070 02:20 el autoproclamado presidente interino venezolano ha sido recibido este viernes por los presidentes de ambos países y hoy tiene previsto viajar a Ecuador Why do ha avisado de que habrá nuevas movilizaciones a pesar de las amenazas de muerte que denuncia haber recibido

Voz 1024 02:31 los rescatados cuarenta nueve inmigrantes a bordo de una patera cerca de la isla de Alborán

Voz 0070 02:35 entre ellos hay seis menores todos han sido trasladados esta madrugada al puerto de Motril en Granada donde han recibido atención médica antes de pasar a disposición policial la patera fue localizada por un avión del Ejército y rescatada después por Salvamento Marítimo llegamos al

Voz 1024 02:47 fin de semana que repetimos clásicos deportes Gonzalo Conejo buenos días

Voz 0070 02:51 muy buenos días pues volvemos a tener clásico pero esta vez de Liga el Barcelona regresa al Bernabéu donde ya ganó cero tres en el partido que le dio el pase a la final de la Copa del Rey los de Solari están obligados a ganar ante el líder sino quieren decir adiós a la Liga los blancos son terceros con cuarenta y ocho puntos a nueve los de Valverde primeros con cincuenta y siete además otros tres partidos para hoy a la en el Espanyol recibe al Valladolid ambos necesitan ganar para alejarse de los puestos de descenso el Alavés visita el estadio de la cerámica para medirse al Villarreal desde las cuatro y cuarto y el Sevilla se enfrenta al Huesca último clasificado con la intención de volver a ganar en Liga cinco jornadas después además en Euroliga victoria culé en el clásico de baloncesto el Barcelona se impuso anoche setenta y siete setenta al Real Madrid y esta tarde semifinales de la Copa de España de fútbol sala a las cinco Movistar Inter El Pozo que a las siete y cuarto Osasuna Barcelona también tenemos Copa de la Reina el baloncesto

Voz 1024 03:43 bueno para ser el primer fin de semana de marzo a un invierno estamos viviendo un prolongado episodio de amplitud térmica a esta hora está hablando del interior como toca pero la tarde será otra vez en mangas de camisa con temperaturas por encima de los veinticinco grados en el sur y en el Levante mapa del tiempo en aborta buenos días

Voz 5 04:01 hola buenos días en este primer fin de semana de marzo las temperaturas serán muy superiores a las habituales a primera hora del día las mínimas bajarán un poco en la zona sur del país llegando a hablar en algunos puntos de montaña pero durante el resto del día los termómetros irán subiendo superarán los veinte grados en prácticamente todo el territorio durante la mañana podría llover en el Cantábrico y en los Pirineos llevará también algunas nieblas matinales en Castilla y León pero por lo general el resto el día los cielos estarán despejados en toda la península en las Islas Canarias los vientos alisios soplarán lloverá ligeramente en las islas de mayor relieve

Voz 1024 04:35 bueno dejamos atrás el mes que revitalizó que convirtió en figura pública a Greta Tumblr es sueca tiene dieciséis años y actualmente es la voz de la conciencia de los jóvenes para alertar de los peligros el cambio climático Teresa de gira jueves estuvo en Bélgica ayer en Alemania corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 04:53 miles de alumnos del norte de Alemania se han manifestado en el centro de la ciudad de Hamburgo a favor de una mejor protección del clima en esta ocasión la protesta que se celebra en todo el mundo bajo el lema viernes para el futuro ha estado encabezada por una prominente activista Greta atún de Berg que se hizo famosa sus apariciones en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en Katowice en el Foro Económico Mundial de Davos tumbar ha pronunciado un breve discurso en el mercado del Ayuntamiento aplaudida por una multitud cerca de diez mil participantes según los organizadores cuatro mil para la policía

Voz 6 05:25 en jazz si estamos enfadados estamos encerrados porque las generaciones mayores de nuestros padres continúan robándole a nuestros futuro siguen haciéndolo y no dejaremos que lo harán más seguiremos en huelga hasta que hagan

Voz 0391 05:43 el movimiento viernes para el futuro cada vez tiene más peso en Alemania pero las autoridades escolares son inflexibles tendrán que manifestarse fuera del horario escolar o ausencias se considerarán injustificadas penalizará en en el currículum

Voz 1024 05:56 a la misma hora esta manifestación de Hamburgo tenía su réplica en Madrid allí estuvo Adela Molina

Voz 0011 06:01 Greta Zoom verse llámese estudiante que ha sacudido la conciencia ecológica de miles de jóvenes en toda Europa su reivindicación de los viernes por el futuro ha llegado hoy a las puertas del Congreso unos doscientos estudiantes la mayoría adolescentes han pedido durante hora y media en una sentada medidas urgentes contra el cambio climático Irene Lucía y Fernando de diecinueve años incidían en que se acaba el tiempo y hay que hacer al Goya

Voz 7 06:28 queremos que los políticos escuchen a los científicos y hagan algo respecto al cambio

Voz 8 06:32 matinal lo que estamos pretendiendo es que tienen tenemos once años para darle la vuelta a el cambio climático sino va a llegar el punto de no retorno en ellas

Voz 7 06:41 por encima de la mesa los científicos radios no hace muchísimo tiempo entonces dar voz a a todo eso

Voz 0070 06:46 Brooks aplique ya una vez el movimiento ha convocado una

Voz 0011 06:49 cuelga de estudiantes el quince de marzo en toda Europa para reivindicar la protección del planeta

Voz 1024 06:53 de momento es dos de marzo sábado son las siete y siete las seis y siete en Canarias hasta y media en punto noticias

Voz 1 07:00 que aquí en ese corsé Antonio Piñero vamos con todo

Voz 1024 07:04 al detalle del pliego de decretos de carácter social en el último Consejo de Ministros antes del la son de las cámaras el próximo martes el día cinco como la decisión de igualar en dos años los permisos de paternidad maternidad primero ampliándola a ocho semanas Mariola desde el miércoles

Voz 0259 07:20 sí porque el decreto se publicará el martes en el voy entrará en vigor el miércoles la ampliación del permiso se realizará en tres años este dos mil diecinueve se pasará de las actuales cinco semanas a ocho a doce semanas el año que viene ISE alcanzará la equiparación de las dieciséis en dos mil veintiuno las seis primeras semanas padre y madre tendrán que cogerse las de forma simultánea y las diez restantes podrán turnarse el Gobierno considera crucial esta medida para avanzar en el reparto de los cuidados para evitar que la maternidad sea un castigo en el mercado laboral

Voz 0376 07:54 la maternidad no puede ser un arma en contra de el desarrollo laboral ciudadano en la mujer y la maternidad es una opción libre de las mujeres de la que en términos políticos jurídicos y sociales tenemos que hacernos corresponsables todos

Voz 0259 08:17 la vicepresidenta Calvo asegura que el decreto tiene memoria económica que esta ampliación este año la de este año costará trescientos millones

Voz 1024 08:25 otros cien millones por semana bueno vamos con el segundo decreto ley sobre desigualdad laboral y esa decisión del Gobierno de Sánchez de obligar a las empresas arrebeti a registrar los sueldos por sexo para evitar que se den casos Mariola de discriminación

Voz 0259 08:38 es en realidad una herramienta para combatir y a la vez hacer visible la brecha salarial entre hombres y mujeres que según el Gobierno es del veintitrés por ciento y que no se reduce las empresas a partir de cincuenta trabajadores de retenes deberán tener un registro con los valores medios de los salarios los complementos salariales y las percepciones extra salariales de su plantilla desagregados por sexo y categoría profesional pero ojo esto del registro no entrará en vigor el miércoles la vicepresidenta Calvo explicó que habrá que desarrollar previamente un reglamento sobre esta publicación de las tablas salariales que podrá conocer como dices la plantilla a través de los comités de empresa o de los delegados sindicales además se extiende la obligatoriedad de contar con planes de igualdad a todas las medianas empresas tienen un plazo de tres años el decreto incluye una tercera medida que beneficia a las cuidadoras de las personas dependientes van a recuperar la cotización a la Seguridad Social cuyas cuotas va a pagar el Estado son unos trescientos millones este año

Voz 1024 09:40 el Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes el decreto sobre el alquiler sigue sin tener medidas que intervengan directamente en el precio de las zonas de mayor presión no incluye beneficios fiscales para las viviendas privadas alquiladas a precios razonables manera los plazos mínimos alquiler limita la subidas anuales al IPC informa Eladio Meizoso

Voz 0527 09:59 la principal mejora respecto al decreto de diciembre es que el alquiler no podrá subir al año más que el IPC durante toda la vigencia del contrato de cinco

Voz 1024 10:06 años o de sietes el arrendado el personal

Voz 0527 10:09 Tica ir afianza limita dos meses pero terminado el contrato no hay límites a la subida del alquiler habría de hacerse por Ley y no hay tiempo dice Fomento si eso permite bonificar el IBI de las viviendas en alquiler pero sólo las de protección oficial gravar las viviendas vacías para incentivar su salida al mercado pero antes habría que definir las también serán ocho meses para tener un índice Estatal de precios del alquiler que podría servir de base en el futuro para influir en los precios medidas fiscales por ejemplo pero aún no hay posibilidad legal sólo tres índices autonómicos que son indispensables si mejora la protección frente al desahucio el juez deberá avisar a los servicios sociales si es una familia vulnerable no se podrá ejecutar en el plazo de un mes o de tres si el arrendadores persona jurídica esta

Voz 1024 10:53 de forma ve los alquileres es el segundo intento que apenas cambia nada con respecto al primero que tumbó podemos decían por escaso Irene Montero ahora

Voz 0133 11:02 bueno pues una buena noticia pero insuficiente y animar a todo el mundo aprovechando que estamos en periodo electoral a que ni tenga miedo ni se resigne que vote con esperanza regular el precio de los alquileres y tener una propuesta de permisos iguales e intransferibles como la que nosotras proponemos Hinault insuficiente como la que propone el Partido Socialista

Voz 1024 11:18 nos queda por destacar el decreto que crea un salario mínimo para los jóvenes investigadores lo ampliamos con Javier Gregori

Voz 0882 11:25 la principal novedad es que a partir de ahora todas las becas se convierten en contratos laborales aunque los jóvenes investigadores todavía estén en fase de formación y esta es una de las viejas reivindicaciones de este colectivo como reconocía la propia vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo al anunciar la aprobación de este nuevo

Voz 1024 11:42 decreto ley era una

Voz 9 11:45 a medida que esperaban largamente deseado

Voz 0376 11:50 hace siete años los hombres y las mujeres que se dedican a la investigación en nuestro país particularmente los jóvenes

Voz 0882 11:56 además este nuevo Estatuto establece también un aumento del salario que ahora perciben los jóvenes investigadores en nuestro país y otorga nuevos derechos a este amplio colectivo y otra novedad importante la duración del contrato no podrá ser inferior a un año de ceder tampoco de los cuatro

Voz 1024 12:11 hasta aquí las medidas sociales anunciadas ayer pura propaganda electoral a juicio de la oposición Pablo Casado pp Toni Roldán Ciudadanos

Voz 3 12:19 es un viernes electorales es decir lo que pretenden es hacer anuncios que no van a poder aprobar que no van a poder pagar que lo que quieren es financiar su campaña electoral

Voz 10 12:29 hacerlo además en la Diputación permanente en un marco eh

Voz 0070 12:33 Oltra urgencias

Voz 10 12:35 eh pues un insulto a la democracia precio

Voz 1024 12:38 pisar lo que acaban de escuchar el Gobierno está en ejercicio en la facultad de poderes y la oposición sí puede tumbar esta decisiones en la comisión permanente lo explicaba anoche aquí en la SER el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Barcelona Joan entró en Hora Veinticinco

Voz 11 12:54 el Gobierno si detecta que hay una situación de urgencia normativas y lo que se llama una extraordinaria urgente necesidad que no tiene que ser la situación P de excepción pero sí de urgencia normativa que no le da tiempo de hacerlo por el proceso legislativo ordinario entonces puede utilizar este recurso que evidentemente la la oposición puede criticarlo en una Diputación permanente en el pleno lo lo creo oportuno impulsar la el tribunal constitucional y el Tribunal Constitucional valorará si existía o no la situación de urgencia

Voz 1024 13:24 bueno sepan además que Mariano Rajoy utilizó el decreto ley en dos ocasiones una para regular las comisiones con la retirada de efectivo de cajeros automáticos para hacer frente a daños por temporales pero fue el veinte de noviembre de dos mil quince ya con las Cortes disueltas José María Patiño

Voz 1108 13:39 no obstante al repasar las referencias de los consejos de ministros en el periodo preelectoral de la época Rajoy encontramos otra figura de decreto el decreto legislativo que Rajoy utilizó en al menos cinco ocasiones las dos primeras el veintitrés de octubre es decir en el Consejo de Ministros consolidó la reforma laboral de dos mil doce con la refundición de dos leyes Leire el Estatuto de los Trabajadores Ley de Empleo y además otro que desarrolló la Ley del Mercado de Valores el siguiente viernes aprobó otros tres decretos legislativos que a diferencia del decreto ley requiere la autorización previa del Parlamento para que el Gobierno legisle es decir es absolutamente legal y recogido la Constitución en la legislatura que acabó en dos mil quince De todas formas hay que recordar que el Parlamento tenía mayoría absoluta del Partido Popular

Voz 1024 14:26 sin verdad ese amplio hilo conductor de decretos aprobados por el Gobierno quedan pendientes las medidas acordadas para minimizar los efectos de un Brexit una salida al Reino Unido sin acuerdo con la Unión Europea es la crónica de Victoria García

Voz 1460 14:39 el titular de Exteriores José Borrell ha puesto especial énfasis en que no habrá ciudadanos británicos y españoles que se encuentren sin derechos en el caso de que haya un duro

Voz 1030 14:49 el objetivo fundamental es que ningún ciudadano británico o español quede desprotegido ni él ni sus familiares los británicos que han decidido venir a España antes de la fecha del acuerdo de retirada o de las salidas brusca seguirán como antes lo mismo cabe decir que los españoles especial atención al Campo de Gibraltar a las medidas de movilidad que faciliten flujo rápido a través de la ver las nueve mil personas que la cruzan había

Voz 1460 15:17 estas medidas son unos acuerdos políticos que versan sobre derechos de los trabajadores transfronterizos Medio Ambiente y pesca cooperación policial y aduanera tabaco y fiscalidad Borrell asegura que tras el Brexit cualquier negociación que la Unión Europea en Table con el Reino Unido sobre Gibraltar debe hacerse con el consentimiento previo de España

Voz 1024 15:41 ponía de matinal Cadena Ser a las siete y cuarto de la mañana a seis y cuarto de la mañana en Canarias con sonido que no llegarse al gel aunque la manifestación S han sucedido en las últimas horas por todo el país argelino protestan contra la decisión del presidente Buteflika de presentarse a otro mandato por cinco años más Buteflika cumple hoy ochenta y dos años desde Marruecos no informa Sonia Moreno

Voz 13 16:02 poder asesino corearon miles de manifestantes con banderas argelinas en la capital delante del emblemático edificio de Correos hombres y mujeres de todas las edades recorrieron las arterias principales hasta la plaza gritando pacíficos pacíficos no muy lejos la policía usó gas lacrimógeno para evitar que llegaran al punto de encuentro una fuente especial en Argelia reveló que cincuenta y seis policías resultaron heridos y cuarenta y cinco personas arrestadas de en un recuento provisional Argelia no presenciaba movimiento masivo de descontento similar desde mil novecientos ochenta y ocho este viernes la movilización ciudadana fue más grande que la del veintidós de febrero a pesar de que no han dejado de sucederse las estas durante toda la semana estudiantes periodistas de abogados salieron cada día para reclamar sus derechos y contra la candidatura de Buteflika que lleva veinte años en el poder seis enfermo en una silla de ruedas inmovilidad ni apenas voz al movimiento unieron también importantes figuras de la élite política económica argelina Elia clave será este domingo a medianoche cuando se presente o retire a Buteflika como candidato ante el Consejo Constitucional órgano ante el que es acreditan los participantes en las elecciones de momento el avión del presidente volvió la noche del viernes Argel sin él Buteflika continúa en el hospital de Ginebra donde ingresó el pasado domingo según comunicado para someterse a unas pruebas rutinarias breves

Voz 1024 17:22 las alertas se han encendido en el Elíseo por la situación en su antigua colonia tres millones de personas viven en Francia con pasaporte argelino y hasta quince millones tienen Familia Argelia One vivido allí el vínculo social también económico corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 17:37 buenos días las protestas contra la perspectiva de un quinto mandato de Buteflika han cruzado el Mediterráneo en Francia por segundo fin de semana consecutivos esperan manifestaciones en París Lyon Marsella y otras ciudades como en Argelia sobre todo son los jóvenes los que piden que el mandatario de ochenta y dos años y gravemente impedido se vaya se forme un Consejo Constitucional desde el Elíseo y el Ministerio de Exteriores se guarda un estricto silencio sobre la ex colonia si bien ha trascendido la preocupación del presidente Macron por los acontecimientos el portavoz del Gobierno ha señalado en París que corresponde sólo al pueblo argelino expresarse sobre su futuro algo que en una democracia parece evidente pero que no lo es en un país con una dictadura en Francia viven más de tres millones de argelinos pero se calcula que unos quince millones de personas de ese país tienen algún tipo de relación con Francia por lo que podrían buscar el exilio hacia el Hexágono si la crisis descarrila

Voz 1024 18:37 vamos camino de las siete y veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias en un minuto los deportes

Voz 1024 19:49 derrota del Madrid en Copa Gonzalo Conejo buenos días

Voz 17 19:52 qué tal buenos días sólo tres días después de la victoria del Barcelona cero tres en el Bernabéu merengues y culés vuelven a verse las caras en el mismo escenario el Madrid obligado a ganar ante el lider sino quiere perder las pocas opciones que aún le quedan de pelear por la Liga los de Solari son terceros con cuarenta y ocho puntos a nueve de los de Valverde que son primeros con cincuenta y siete

Voz 18 20:15 estamos a través de piel cubierta de puntos y el calendario o el destino ha querido que sea

Voz 19 20:23 contra el mismo rival es otra vez el gran clásico del fútbol español y lo afrontaremos con todas las ganas y conté con el mismo espíritu que enfrentamos el el partido anterior tratando de mejorar las cosas que debemos mejorar y de sostener aquellas que Simón

Voz 0588 20:36 ya comenté el otro día que es muy difíciles dos partidos consecutivos con un con un mismo equipo repetir resultado queremos ir a por a por la victoria porque bueno me supondría un golpe de moral importante de cara a los partidos que quedan porque sería pues bueno restarle también puntos al al Madrid que es un rival directo para nosotros

Voz 20 20:56 estos son los técnicos de ambos conjuntos en la rueda de prensa previa al encuentro ya han dejado atrás ese partido de hace tres días y están centrados en el que juegan esta noche a las nueve menos cuarto pero ahora vamos a conocer la última hora de ambos equipos empezando por el local Javier Herráez buenos días

Voz 4 21:12 hola qué tal Gonzalo muy buenos días el Real Madrid que se va a concentrar a las doce del mediodía el partido nueve menos cuarto de la noche no hay ningún tipo de novedad si estáis con la convocatoria veremos se queda o no o si pasa a la grada veremos la decisión de Solari a las siete de la tarde cuando del once a sus jugadores esperamos tres cambios Courtois en la portería en detrimento de Keylor Navas la presencia de Marcelo en vez de refilón en el lateral zurdo y arriba formarán en principio Gareth Bale titular Lucas se que ayer en el banquillo para jugar titular frente al Ajax el próximo martes en Champions junto con Bale estarían Vinicio júnior y Karim Benzema

Voz 20 21:47 gracias Javi enfrente un Barcelona que aún sigue en la Ciudad Condal última hora de los de Valverde Santi

Voz 21 21:52 oye buenos días buenos días el Barça viajará esta mañana a las diez y media hacia Madrid con diecinueve futbolistas Valverde tendrá que descartar a un jugador antes de un encuentro que la plantilla considera que es vital en el vestuario tienen la sensación que una victoria hoy sería un golpe definitivo al Real Madrid Valverde prepara un par de cambios respecto al partido de Copa un Tití Arthur son las posibles novedades en el equipo azulgrana de Caracas

Voz 20 22:17 gracias Santi desde las nueve menos cuarto hoy con el arbitraje de Undiano Mallenco cesped de Mateu Lahoz en el bar el Sevilla por su parte visita El Alcoraz para enfrentarse al último clasificado el Huesca los sevillanos necesitan ganar para recuperar la cuarta plaza que da acceso a la Champions y a expensas de lo que haga mañana al Getafe que es quién la ocupa ahora pero los de Machín llegan algo justos de efectivos además para hoy también otros dos partidos desde la una en el RCD Espanyol recibe al Valladolid ambos en la zona baja queriendo salir de ahí y a partir de las cuatro y cuarto el Alavés visita al Villarreal en busca de los tres puntos para seguir luchando por los puestos europeos y ayer el Rayo Vallecano perdió por cero goles a dos ante el Girona ambos tantos de Stuani y continúan los puestos de descenso Por su parte los de Eusebio cogen aire de se sitúan a ocho del mismo en polideportivo anoche Se volvían a medir Barcelona irreal Madrid tras la polémica final de Copa del Rey esta vez en Euroliga que volvieron a impone pese los cules por setenta y siete a setenta Además este fin de semana va de copas esta tarde semifinal de la de España de fútbol sala a las cinco Movistar Inter el pozo y a las siete y cuarto Osasuna Barcelona también Copa de la Reina de baloncesto también semis Uni Girona caddie les eu Perfumerías Avenida Guernica Vizcaya tenemos también atletismo el Europeo en pista cubierta de Glasgow lo contaremos todo en Carrusel desde la una en ser más onda media y aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras F

Voz 1030 23:56 bueno

Voz 1024 26:13 siete veinte seis de la mañana seis y veintiséis de la mañana en Canarias matinal Cadena Ser del dos de marzo sábado grande de carnaval a primera hora de esta mañana del sábado está prolongando la final del COAC del Concurso Oficial de Agrupaciones carnavalesca que pueden seguir por cierto a los oyentes seleccionando Radio Cádiz en nuestra página web dispositivos móviles de Gran Teatro Falla continúa ido Marín adelante

Voz 25 26:38 tal muy buenos días camino de las diez horas de copla arrancó la opinar del Concurso Oficial de Agrupaciones carnavalesca a las ocho y media de la tarde con la chirigota de LODE y está a punto de terminar la comparsa de Juan Carlos Aragón la cima esta noche arranca la Semana Grande de Cádiz con el pregón que correrá a cargo de Joaquín Sabina y que contará con la presencia de Alkiza invitó a dos como Drexler o rock Talent pasodoble tango Couples y estribillo que inundarán la ciudad de Cádiz hasta el próximo domingo

Voz 1024 27:15 bueno nadie se libra de la crítica en esos Carnavales el Cádiz nos quedamos con parte del repertorio de la chirigota que a final del Selu los que más sangre que así le dieron al nuevo presidente de la Junta de Andalucía

Voz 2 27:27 se le podrá por esa cara que tiene que es un nazi de poderlo Gobi que no deseamos eh o bien eso ha estado

Voz 1024 28:27 vamos a montó alcanzar las siete y media de la mañana siempre Orantes en Canarias y recordamos siempre en este punto con Carlos Sevilla a las noticias las tres noticias que deben saber hasta ahora para levantarse o para acostarse bien informado

Voz 0070 28:38 el Gobierno ha aprobado dos decretos sobre igualdad y sobre vivienda entre otras medidas el primero amplía hasta las ocho semanas el permiso por paternidad ya segundo limita las subidas de los alquileres a la variación del IPC el Ejecutivo también ha dado luz verde a un decreto ante ante un posible Brexit duro el texto busca garantizar los derechos de los británicos residentes en España de los españoles en el Reino Unido en caso de que la desconexión británica de la Unión Europea se produzca sin acuerdo y en Argelia según la agencia Reuters un manifestante ha muerto aplastado por una multitud durante los enfrentamientos con la policía decenas de miles de personas salieron ayer a la calle en la capital del país para protestar contra la decisión de book del presidente Buteflika de presentarse a la reelección después de casi veinte años en el poder

Voz 1024 29:18 las Carlos cerramos edición con Arroyo en la producción y con Ángel Cabrera y Carlos Higueras al frente de la técnica aquí comienza el cine en la SER con Pepa Blanes actualizamos toda la información en media hora ya en el tiempo de A vivir que son dos días con Pino les hablo Piñero que pasen buena mañana