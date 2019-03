Matinal SER (03/03/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1024 00:10 pero hola qué tal buenos días la madrugada nos deja el punto final de la gira latinoamericana de Juan Why do más en el sonido hemos escuchado a medias anunciaba que va a volver a Venezuela el autoproclamado presidente del país a lo abandonó para supervisar el fallido envío de ayuda humanitaria Hinault volvió en la última semana ha visitado Colombia Brasil Paraguay Argentina y Ecuador Wajda es consciente de que su regreso a Venezuela puede ser motivo de detención y encarcelamiento pero no ceja en su empeño de combatir al chavismo y anuncia para mañana he pasado intentamos escucharlo más protestas contra el régimen de Nicolás Maduro

Voz 4 00:55 bueno Venezuela el lunes y martes cesará que también encarnó al en Venezuela es hoy tenemos poco que celebrar y mucho que ser que convocaremos protestas esos días en Venezuela siempre en el marco nuestra Constitución

Voz 1024 01:05 tras este anuncio Juanjo ayudó a tuitear a los venezolanos que estén pendientes a laberintos convocatorias a través de las redes un mensaje concluye con el hashtag vamos bien hay más noticias de la mañana las SER que repasamos con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 5 01:21 qué tal buenos días esta noche termina en Argelia el plazo para que el presidente Buteflika presente personalmente su candidatura a la reelección del mandatario que opta a su quinto mandato sigue ingresado en un hospital de Ginebra mientras en las últimas horas las protestas han forzado la destitución de su jefe de campaña manifesta

Voz 1024 01:36 tiene en Milán contra el racismo y la política migratoria del ultraderechista Salvini

Voz 5 01:40 unas doscientas cincuenta mil personas colapsaron el centro de la ciudad bajo el lema las personas primero mostraron su rechazo a la cultura de la discriminación y reivindicaron un país sin barreras ni muros el ministro Salvini se felicitó por la ausencia de incidentes aunque insistió en que seguirá con su lucha dura contra mafiosos explotadores

Voz 1024 01:55 comentarios británicos redacta una lista de demandas a Theresa May para apoyarle en el Brexit

Voz 5 02:00 publica hoy The Sunday Times varios diputados que en enero votaron en contra de la propuesta de la primera ministra han elaborado un documento con los cambios que consideran indispensables en el tratado para que la mandataria consiga su respeto

Voz 1024 02:11 Dora al tran afirma que la caída del Daesh en Siria es cuestión de días

Voz 3 02:14 la anunciado en la conferencia de acción política conservadora rabo cliché de Maxwell ya Wang presenta óptica o Zaid en serio no

Voz 5 02:24 dice el presidente estadounidense que entre hoy y mañana controlarán el cien por cien del califato del autodenominado Estado Islámico en Siria palabras de TRAM que coincidieron con el inicio de la última ofensiva de las milicias kurdas en la localidad de Vaduz último reducto del grupo yihadista en el país

Voz 1024 02:38 sepan que Japón va a prohibir los castigos físicos a menores tras la muerte de dos niñas

Voz 5 02:43 el Gobierno revisará la normativa vigente que no especifica qué tipo de casos pueden considerarse como castigo corporal después de que dos menores de cinco y diez años murieran tras sufrir maltratos una la privación de comer y dormir la otra por parte de sus padres

Voz 1024 02:56 madre mía en los deportes el Barça ya acaricia el título de Liga a costa del Real Madrid Gonzales buenos días

Voz 1264 03:02 buenos días y con otra victoria en campo del eterno rival cero uno en el Santiago Bernabéu en otro clásico igualado que en este caso decidió un gol de Iván Rakitic en el primer tiempo los de Valverde aventajan ya en doce puntos al Real Madrid al que también han dejado apeado de la Copa esta semana los blancos se van a jugar la temporada la carta de la Champions donde el martes tienen la vuelta de los octavos de final contra el Ajax más resultados del sábado liguero español tres Valladolid uno Villarreal uno Alavés dos Huesca dos Sevilla uno hoy juega el Atlético de Madrid Si gana en el poeta a la Real Sociedad desde las cuatro y cuarto siguiera siete puntos del Barça y también se disputan el Celta llevará a las doce Betis Getafe las cuatro y cuarto Valencia Athletic Club de Bilbao a las veinte cuarenta y cinco

Voz 1024 03:42 la semana que viene a vuelven el frío y las lluvias quiere hoy asoman ya primero por Galicia mapa del tiempo Irene aborta buenos días

Voz 1280 03:48 hola buenos días más nubes y las primeras lluvias llegarán este domingo al norte de España el viento soplará en Galicia especialmente intenso por la tarde activados avisos amarillos por rachas de hasta ochenta y cinco kilómetros por hora en A Coruña Pontevedra olas entre cinco y seis metros en la costa cantábrica por eso aviso naranja en el litoral en el resto del país cielos despejados y temperaturas superiores a las habituales máximas por encima de los veinte grados en todo el territorio llegando a los veintinueve en Valencia en Canarias vientos alisios con posibilidad de lluvia

Voz 1024 04:19 muy bien Si amanece este primer domingo del mes tres el tres a las siete y cuatro son las seis y cuatro en Canarias hasta y media en punto noticias

Voz 1 04:28 matinal

Voz 1024 04:29 en ese José Antonio Piñero todo gira en torno a una cuenta atrás cuando estamos a ocho semanas de las próximas elecciones generales esta precampaña se ha convertido en las últimas horas en un remolino de acusaciones la posición que critica que el Gobierno de Sánchez ejerza por decreto hasta el final a lo que la oposición del PP como ya les hemos contado y tiene a nuestra página web hizo cuando gobernaba Rajoy el resumen político de lo que ese dijo el sábado lleva la firma de Javier Carrera Javier buenos días

Voz 0866 04:55 qué tal buenos días el ministro de Fomento reiteraba que el Ejecutivo seguirá gobernando hasta el último día siempre dentro del respeto a la ley remarcaba y se defendía de las críticas populares recordando que el Gobierno de Rajoy también legisló en las semanas previas a las elecciones de dos mil quince

Voz 6 05:11 eh antes de iniciar la campaña aprobó cuatrocientos

Voz 1024 05:13 las doce medidas

Voz 6 05:16 ex ciento veintiuno decretos que responsable

Voz 0866 05:18 nada sería la nuestra insistía Ábalos si dejáramos que el tiempo transcurra sabiendo que hay tantas cosas por arreglar decía el también secretario de Organización del PSOE defendiendo los últimos decretos del Gobierno decretos como el de los alquileres que sigue criticando Unidos Podemos a pesar de que votará a favor y une velará insistía ayer en que falta asegura una de las principales medidas la regulación de

Voz 7 05:41 Dios es que este real decreto es como si viene un tsunami y le damos a la gente paraguas

Voz 0866 05:46 esto desde la izquierda porque desde la derecha Pablo Casado mantiene el discurso contra el Gobierno sigue acusando a Sánchez de utilizar a las instituciones

Voz 1802 05:54 lo más peligroso normalizar o elegir

Voz 3 05:56 timar que las campañas electorales de los partidos se pueden hacer a costa del dinero de los contribuyentes

Voz 0866 06:03 el líder popular se comprometía además llega a la Moncloa a poner en marcha una ley que impida la aprobación de reales decretos para hacer decía campaña electoral

Voz 1024 06:11 sí como les decíamos todo gira ya lo pueden escuchar en torno a ese veintiocho de abril como la elección de candidatos en ciudadanos vía primarias primarias marcadas por ahora por la baja participación por la ausencia de sorpresas en cuanto a los elegidos informa Óscar García

Voz 1264 06:26 de momento están saliendo bien los planes de Rivera

Voz 1645 06:28 para imponer a sus propios candidatos a las elecciones autonómicas a pesar del malestar de algunos cuadros regionales los afiliados con el hecho botón elegido a esos candidatos que abiertamente ha apoyado la dirección desde el principio por ejemplo a los todavía diputados Toni Cantó o Félix Álvarez Félix UCO para ser candidatos en Valencia o en Cantabria respectivamente destaca eso sí la baja participación que no supera el cuarenta por ciento excepto en Cantabria donde ha sido del setenta y ocho en Valencia la participación ha sido sólo del veinticuatro el próximo fin de semana será el segundo bloque de primarias para ciudadanos con la elección clave la de Castilla y León donde el diputado Francisco Igea echa un pulso a la dirección que apoya al fichaje exprés la Excel PP Silvia Clemente

Voz 1024 07:09 la verdad los nombres a las promesas estas son las líneas rojas que se marca el Ibex del partido naranja Albert Rivera

Voz 0040 07:15 podemos hablar de la educación de nuestros hijos podemos hablar de la innovación y la llegada de empresas podemos hablar de administración pica de nuestros servidores públicos eso es de lo que yo quiero hablar en esta campaña no me veréis hablando de Franco ni de aborto eso lo dejo para Casado Sánchez yo quiero hablar de España

Voz 1024 07:32 de Franco de la exhumación de los restos del dictador les recordamos la noticia que les adelantamos aquí en la SER al comienzo de este fin de semana una persona de confianza de Pedro Sánchez se reunió la semana pasada con un representante de la familia Franco para hacerles llegar a un pacto que evitara el conflicto judicial que ahora tienen entre manos lo intentó ya saben que no lo consiguió sino

Voz 1645 07:52 la reunión duró dos horas y se desarrolló en un ambiente cordial según fuentes conocedoras del encuentro una persona de la máxima confianza del presidente Pedro Sánchez ofreció llegará a un acuerdo un representante de la familia sobre la exhumación del dictador ha sido la primera y única vez que el Gobierno ha mantenido una negociación directa con los nietos desde que Sánchez anunció su intención de exhumar a Franco hace casi nueve meses se ha producido además cuando el procedimiento administrativo ya estaba resuelto el acuerdo de exhumación

Voz 0055 08:19 en el Consejo de Ministros la oferta

Voz 1645 08:21 videncia un intento casi desesperado del Gobierno por evitar un conflicto jurídico con los Franco de resolución incierta para el Ejecutivo y que además puede prolongarse durante años tras el encuentro las dos partes quedaron en darse unos días para que los nietos comunicaran su decisión finalmente el juez ves los Franco comunicaron a la Moncloa que no había ninguna posibilidad de pacto y que la intención de la familia es agotar todas las vías judiciales a su alcance para impedir la exhumación

Voz 1024 08:46 completamos la crónica política nacional con el viaje del ministro del Interior a Melilla justo una semana después de visitar la frontera con Ceuta Fernando Grande Marlaska subraya el compromiso del Gobierno de retirar las concertino en las vallas

Voz 1234 08:59 las fronteras para hacer seguras no tienen que utilizar necesariamente medios cruentos y menos en el siglo XXI en el siglo XXI que es el siglo de las tecnologías de la avance etcétera pues parecería un poco antagónico tener fronteras de otra de otra vez

Voz 1024 09:16 el sábado también no dejó el último adiós a Javier Arzallus histórico dirigente del PNV fallecido el jueves a los ochenta y seis años reacción el País Vasco Estefanía Salvatierra

Voz 0270 09:25 la iglesia Santa María la Real de Azkoitia se quedó pequeña para acoger a los cientos de personas que quisieron despedir a Xavier Arzallus representantes de todos los partidos vascos a excepción del PP la presidenta de Navarra Uxue Barkos varios políticos catalanes entre ellos Marta Pascal Eduardo Puyol Gabriel Rufián quisieron dar el último adiós al que fuera el líder del PNV durante más de dos décadas el lehendakari Iñigo Urkullu encabezó a los dirigentes de su partido y consideró que los vascos más allá de su ideología deben un reconocimiento a la persona de Arzalluz

Voz 8 09:57 en mente brillante persona que tuvo un compromiso con la causa del pueblo vasco y que también fue un impulsor de lo que hoy es Euskadi desde el inicio de su institucionalización

Voz 0270 10:10 a su llegada al templo el féretro fue recibido con aplausos y con un pasillo de ikurriñas en la homilía Se destacó que fue un hombre que vivió para el pueblo y trabajó con lucidez y corazón es el último adiós al que ha sido sin duda una figura clave del nacionalismo vasco

Voz 1024 10:28 matinal Cadena Ser del domingo a las siete y diez de la mañana seis y diez de la mañana en Canarias el exterior Venezuela

Voz 10 10:33 el presidente hemos aguantado bien me quedaba claro que sí

Voz 1024 10:40 hace una semana el autoproclamado presidente Juan Why do presumía así en las redes sociales y abandonar territorio venezolano a la carrera en dotes decía

Voz 11 10:48 la pregunta es cómo llegamos estamos aquí precisamente porque la cuerda arma también participaron eh

Voz 1024 10:55 esa la verdad la verdad es que guay do aprovechó su salida para emprender una gira por los países latinoamericanos gira a la que esta noche ha puesto fin anunciando dice que vuelve a Venezuela ha dicho que que vuelve no ha explicado ni cuándo ni cómo Joe Arroyo buenos días

Voz 0159 11:11 buenos días este fin de semana Why do ha estado en Ecuador reuniéndose con el presidente Lenin Moreno tras haber visitado otros países como Argentina y Paraguay junto a Moreno dio ayer una rueda de prensa en la que anunció su regreso a Venezuela pero no ha dejado claro cuándo ni cómo sólo que quiere mantener más movilizada la oposición frente a Maduro

Voz 4 11:33 el pueblo Venezuela el lunes y martes a pesar de que también encarnó al en Venezuela hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer que convocaremos protestas esos días en Venezuela siempre en el marco nuestra Constitución

Voz 0159 11:48 ante este regreso Why do corre el riesgo de ser detenido al cruzar la frontera el gobierno de Maduro ha calificado esta gira latinoamericana como una conspiración estadounidense la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez ha dejado caer sus consecuencias en una entrevista en noticias

Voz 12 12:03 esta contemplaba también en todas lo que tiene que ver el marco jurídico de nuestras instituciones y que la instituciones venezolanas está en la cantidad institucional venezolana seguirá preservando el Estado de derecho en el país

Voz 0159 12:14 la Unión Europea mientras advirtió ayer que condenaría toda acción que pusiera en peligro la libertad la seguridad o la integridad personal de Guardo

Voz 1024 12:22 más cerca del norte de África estamos muy pendientes de la situación en Argelia las protestas de los últimos días acabaron con la vida al menos una persona recordemos protestas contra el empeño del presidente Buteflika de aspirar a un quinto mandato tras veinte años en el poder protestas que además ya se han cobrado también una primera cabeza política el cese del jefe de campaña de Buteflika el presidente que acaba de cumplir como sabemos ochenta y dos años lo hacía ayer y que tiene un delicado estado de salud desde Marruecos informa Sonia Moreno

Voz 13 12:52 a menos de veinte horas para que se cierre la presentación de la candidatura oficial de Buteflika en el Consejo Constitucional los ciudadanos están expectantes a cómo reaccionará el Frente Nacional de Liberación tras las manifestaciones que se suceden en el país desde el diez de febrero y que se han intensificado en la última semana por el momento todavía no ha anunciado la llegada del presidente al país desde Ginebra donde ingresó en el hospital el veinticuatro de febrero la hora límite para presentar las solicitudes las once de la noche del domingo tres de marzo después el consejo tiene diez días para validar las sin embargo desde Argelia explican que no hay una disposición legal que indique que un candidato debe personarse ante el Consejo Constitucional para presentar su expediente tanto los asesores de la Presidencia de la República como los partidos en la oposición celebraron sendas reuniones el sábado en Argel se contempla la posibilidad de que las elecciones aplacen porque no están los hábitos de este régimen ceder a la calle

Voz 1024 13:42 el eco de las manifestaciones nos deja en Oriente Próximo en Israel reclaman allí la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu dos días después de que la justicia la Ebert una investigación por corrupción Jerusalén Beatriz de Berlín

Voz 15 13:58 en una plaza del centro de Tel Aviv como cada sábado por la tarde varios centenares de manifestantes piden la dimisión de Benjamín Netanyahu

Voz 16 14:07 una democracia más saneada para Israel esta semana a diferencia de las anteriores los manifestantes tienen un motivo de alegría el fiscal general de Israel decidió el jueves que imputará a Netanyahu por corrupción el final del primer ministro podría estar más cerca

Voz 7 14:23 eh debería dimitir preocuparse sus problemas con la justicia

Voz 16 14:29 que hablas iris una madre de familia israelí que viene cada sábado a esta protesta ondeando un cartel en el que se puede leer en hebreo y en inglés primer ministro criminal a su lado Aaron recorre cada sábado desde hace dos años ciento cincuenta kilómetros para acudir a esta manifestación confía en que la decisión del fiscal general se traducirá en una derrota de Netanyahu en las elecciones legislativas del nueve de abril

Voz 1802 14:53 enero es el partido de Netanyahu

Voz 5 14:56 está retrocediendo ya hay esperanza para Hungría

Voz 1645 14:58 en cambio por primera vez los sondeos muestra

Voz 16 15:01 con un retroceso del partido de Netanyahu el Likud y un avance de la lista conjunta de dos partidos de centro derecha

Voz 1024 15:08 en Italia una marcha contra el racismo en Milán rompió ayer las previsiones al congregar a unas doscientas cincuenta mil personas manifestantes que bloquearon el centro desde la estación central la plaza del Duomo manifestación en contra como decimos de las políticas del ultraderechista Matteo Salvini corresponsal en Roma Joan Sales

Voz 1802 15:26 la marcha contra el racismo en la capital de Lombardía se convirtió en una protesta contra la política de bloqueo de la inmigración del Gobierno de la Liga y los cinco estrellas e inesperadamente congregó a unos doscientos cincuenta mil manifestantes en el centro de la ciudad al grito de

Voz 17 15:44 nadie es extranjero

Voz 18 15:48 además de representantes de los sindicatos a políticos de la Izquierdo en la cabecera de la mar

Voz 1802 15:53 situó el alcalde de Milán Giuseppe

Voz 18 15:56 al día Mohamed Toni Grande Mito es un momento grande cambio afirmó hay quien ve una Italia por cerrado y velocistas tal vez no es así está marcha

Voz 1802 16:11 después el vicepresidente ministro del Interior Matteo Salvini elogió la ausencia de incidentes pero reiteró son convento que el integración a Milán civiles el inmigración estoy convencido que la integración es sólo posible si la inmigración estamos bajo control en Italia sólo pueden entrar inmigrantes con permiso de residencia por consiguiente añadió Salvini sigue la lucha dura contra traficantes mafiosos explotadores

Voz 1024 16:40 Portugal el Gobierno luso reconoce que ha pagado millones euros a pensionistas que llevaban varios años muertos el Instituto de Seguridad Social del país reconoce este tremendo error pero lo achaca a la falta de personal para controlar las cuentas Lisboa Aitor Hernández

Voz 19 16:56 una auditoría del Tribunal de Cuentas de Portugal ha determinado que el Instituto de Seguridad Social luso perdió cuatro millones de euros pagando las pensiones de personas que llevaban años fallecidas según el informe de la autoridad financiera se pagaron las pensiones de varios centenares de portugueses cinco años después de que habían fallecido y las pensiones de al menos cuarto los ciudadanos lusos se pagaron durante más de una década después del registro de la muerte de los mismos los agentes del Tribunal de Cuentas han concluido que el error se ha debido a la mala gestión del sistema de protección social algo que han reconocido los administradores de la entidad estatal si bien achacan los fallos a los recortes sistemáticos que han reducido su personal a la mitad de los que tenían en dos mil diez imposibilitando el control efectivo de las cuentas que maneja

Voz 1024 17:45 matinal Cadena Ser camino de las siete y veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias el domingo tres de marzo hace unas semanas quizá lo recuerden había un vídeo de un cazador torturándolas a la muerte a un zorro que recorrió como la pólvora las redes sociales

Voz 3 17:59 bueno

Voz 1024 18:03 usted cazador era identificado y el caso era archivado por una jueza de Huesca archivado porque en España sólo es delito maltratar a un animal domesticado por el ser humano el Código Penal no protege a los animales silvestres y cada vez son más las voces que reclaman una reforma legal crónica de Alberto Paz

Voz 0055 18:20 el delito de maltrato animal sólo abarca animales domésticos como un perro o un gato o animales bajo el dominio del ser humano como un caballo maltratar a un animal silvestre como un forro no es delito Fernando Germán Benítez ex fiscal de Medio Ambiente en Málaga y los animales dice también forma parte de Medio Ambiente

Voz 20 18:35 animales que viven en estado salvaje son parte el medio ambiente y entonces es un poco contradictorio excluir esta protección a los animales en su medio natural cuando precisamente parece ser que es lo que se pretende es proteger el medio ambiente

Voz 1264 18:46 lamenta no poder perseguir lo que claramente es maltrato desde luego nos quedamos

Voz 20 18:50 la impotencia porque eh conmueve la conciencia de cualquiera ver que eso está sucediendo con esa impunidad que no se puede hacer

Voz 0055 18:58 desde el Partido PACMA reclaman también un cambio legal Silvia Barquero

Voz 20 19:02 en muchas veces los ese jactan de conocer que la ley no cubre un delito por maltrato animal

Voz 0055 19:08 piden que las condenas aumenten para que un maltratador de animales pueda entrar en prisión en los casos más graves

Voz 1024 19:13 para la siguiente noticia les remitimos una vez más a nuestra página web Cadena Ser punto com Si aún no han visto el vídeo de una joven que ha sido detenida por conducir a doscientos kilómetros hora por una autovía por la autovía española la A5 la detenida es menor por tanto no tiene carné de conducir Radio Extremadura Mayte Carrasco

Voz 1478 19:32 el coche según informa la Dirección General de la Policía había sido alquilado por su compañero que mientras grababa advertía sobre la peligrosidad de la conducción temeraria las investigaciones se iniciaron a raíz de un vídeo recibido en el correo electrónico de Atención al Ciudadano redes abiertas arroba policia punto es una vez identificados los dos participantes del vídeo fueron citados a declarar en dependencias policiales a las que acudió en principio sólo el hombre pero no la menor finalmente la presunta autora fue localizada y se personó en la comisaría acompañada por su madre la joven fue arrestada como presunta autora

Voz 1024 20:05 de dos delitos contra la seguridad vial

Voz 1478 20:07 circular a la velocidad mencionada doscientos veinte kilómetros por hora y sin carnet de conducir

Voz 1024 20:36 la Cadena SER el segundo clásico de la semana el segundo clásico de la semana acabó como el primero Héctor González buenos días

Voz 1264 20:45 qué tal buenos días dos triunfos que dejan al Barça a la final de la Copa y comedia Liga en el bolsillo anoche cero uno con gol de Rakitic para dejar al Real Madrid a doce puntos con la Liga prácticamente sentenciada

Voz 3 21:05 te importa las estancias le importa nos ha faltado concretar alguna de las de lo mucho remate que hicimos todas las Valera la verdad voy a quedarme jornada

Voz 23 21:14 si os queremos que prever que se recuperen

Voz 3 21:19 de Swayze incipiente recortarlos cuenta que la fotónica

Voz 1264 21:22 Santiago Solari Ernesto Valverde tras el partido lo cierto es que jamás han remontado doce puntos para ganar una Liga así que al Barça sólo le puede inquietar el Atlético que hoy puede quedarse a siete cuántos el partido de anoche tuvo un guión parecido al del miércoles ocasiones para ambos pero la eficacia para el Barça esta vez Rakitic en el minuto veintiséis del primer tiempo picó por encima de Courtois para hacer el único tanto del partido en el Madrid los mejores volvieron a ser reggae Loli Vinicius y el problema sigue siendo la falta de gol Sergio Ramos Courtois y Carvajal

Voz 24 21:53 pero también tuvimos ocasiones para ver a adelantarnos en el resultado no ha sido así cuando carecen de gol

Voz 25 21:59 se mencionar cosa te van las cosas en esos partidos creo que hemos jugado bien solo nos faltó meter gol con hoy si el Barça tuvo más ocasiones que el otro día pero bueno la verdad es que no nosotros no hemos me tiro que para ganar un partido hay que meter gol

Voz 26 22:11 Ellos han sido más dan más determinantes en las áreas tanto por como como en contra y eso es lo que ha marcado los los dos partidos que estemos fuera de Copa ahí practicamente sin insinuaciones el día

Voz 1264 22:20 por su parte el Barça encarriló un nuevo título de Liga sería el octavo en once años si se lleva dos clásicos en tres días en casa del eterno rival además de los destellos de Messi los mejores en Chamartín fueron los defensas en especial Piqué inglés

Voz 1582 22:34 a una semana inmejorable totalmente ganar en Sevilla después los dos partidos en el Bernabéu obviamente pues no esperábamos nada mejor que esto por eso tío hoy a disfrutarlo y que la gente pues este feliz en casa habría que tener mucho cabeza para para ganar este partido y lo hemos hecho muy bien para

Voz 17 22:50 para ganar aquí un golpe de

Voz 27 22:52 bueno sobre todo para para nosotros porque había que ganar

Voz 1582 22:55 la quedarnos lejos de del Madrid

Voz 1264 23:02 el mayor afectado por lo ocurrido en el clásico es el Atlético de Madrid los de Simeone necesitan la victoria desde las seis y media de la tarde para mantener la desventaja en siete puntos frente al Barça en campo de una Real Sociedad que ha ganado en Anoeta sus dos últimos encuentros además el domingo se completa con el Eibar Celta de las doce marcan la permanencia los gallegos Betis Getafe las cuatro y cuarto duelo de estilos Setién Bordalás mirando hacia la cuarta plaza de Champions Valencia Athletic Club de Bilbao a las nueve menos cuarto duelo entre dos equipos en su mejor momento de la temporada con los puestos de Europa cada vez más cerca de ayer a parte del clásico el Alavés aúpa a la cuarta posición después de ganar uno dos en la cerámica al Villarreal gracias a los tantos de Mary pan e incluye el entrenador a

Voz 0711 23:48 los partidos unos vitamina E el puesto donde que del Alavés lo que no cabe duda que nosotros intentaremos queda lo más arriba posible en tenemos competir como lo estamos haciendo que era verdad quedamos veintiséis partidos haciéndolo muy bien ya ve lo que pasa

Voz 1264 24:00 contra el Villarreal sigue metido en problemas se queda a dos puntos de la salvación su técnico Javi Calleja tenemos que levantarlo

Voz 28 24:08 ir a la toalla que al final pues no pagará comenzó a beber es levantarnos eh

Voz 3 24:13 trabajando que la Liga no que

Voz 1264 24:16 el último por detrás del submarino pero cada vez con más vidas tal Huesca después de ganarle dos una aún Sevilla en crisis con un gol en el minuto noventa y ocho del Txemi Ávila ahí en la pomada por el descenso se mete de lleno el Valladolid ahora tres puntos tras caer tres uno en campo del Español viene cargado este domingo también de citas polideportivas la jornada veintiuno de la Liga Endesa día de finales de copas de la Reina de basket con el Perfumerías Avenida de Salamanca Girona de España de fútbol sala con un El Pozo Murcia Barça del cierre del Europeo de atletismo de Glasgow de pista cubierta donde ayer Óscar jugó la medalla de plata en la prueba de cuatrocientos metros así que lo contamos todo en Carrusel Deportivo desde las doce en ser más y aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 1024 27:15 del que Adena SEO tratamos contraportada conciencia con Gregory Javier buenos días buenos días

Voz 1802 27:21 nuevo informe científico realizado por la Administración de Estados Unidos advierte ya que la costa de España es una de las más afectadas del mundo por la disminución del número de peces debido a la actual progresivo recalentamiento del agua del mar agujeros negros para analizar por primera vez el impacto del cambio climático en la pesca un equipo defienden Picos de la noche el organismo público de Estados Unidos que se dedica a investigar sobre la Atmósfera y los Océanos analizaron la evolución de doscientas treinta y cinco poblaciones de ciento veinticuatro especies distintas de peces en XXXVIII regiones de todo el planeta y este ha sido el resultado más que ver ocupante el recalentamiento de los océanos llevo ya un cuatro por ciento las capturas de muchas especies de peces y mariscos en los últimos ochenta años pero en cinco zonas del mundo incluido el mar de China y el mar del Norte esta disminución ha sido de hasta el treinta y cinco por ciento es decir ocho veces más mientras tanto según este informe que publica la prestigiosa revista científica Science las mayores pérdidas se produjeron en el mar de Japón el mar del Norte en la costa de la Península Ibérica como denuncia Laura Rodríguez

Voz 9 28:29 López directora de MSF en España una etiqueta que precisamente se dedica a la pesca sostenible

Voz 35 28:36 si esto lo hemos vivido en un en situaciones muy cercanas como por ejemplo la anchoa del Cantábrico que estuvo cerrada al caladero ir desde luego ocurre ahora también con la sardina ibérica que está en una situación crítica a veces no es sólo por exceso de pesca también tiene que ver el tema del cambio climático

Voz 1024 28:53 no hay que olvidar que más de mil millones de personas

Voz 1802 28:55 las ahora dependen del consumo de pescado como su fuente básica de alimentación

Voz 1024 29:01 el un minutos llegamos a y media pero antes repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber hasta ahora para levantarse acostarse bien informado

Voz 5 29:08 el auto proclamado presidente interino de Venezuela Juanjo Aído ha convocado nuevas movilizaciones para mañana y el martes en su país además lo ha confirmado su regreso a Venezuela de donde la Justicia le prohibió salir el pasado mes de enero tras su auto proclamación además en Argelia esta noche termina el plazo para que el presidente Buteflika presente su candidatura a la reelección del mandatario sigue hospitalizado hospitalizado en Suiza mientras en las últimas horas las protestas han forzado la destitución de su jefe de campaña en cuanto al tiempo llegan las lluvias al noroeste peninsular donde se esperan fuertes rachas de viento en el resto del país cielos despejados y temperaturas superiores a las habituales para esta época del año

Voz 1024 29:40 llega el tiempo de la cultura en la serie comienza la Hora extra con Javier Torres cerramos edición con David Arroyo en la producción y con Ángel Cabrera y Carlos Higueras al frente de la técnica actualizamos se mediado

Voz 3 29:50 era en A Vivir con Pino sólo Piñero asegura buena mañana