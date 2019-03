Matinal SER (09/03/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 2 00:10 bueno Piñero se caracteriza por ser un boina de toque de neuronas horizontes muy amplios de transformación una educación feminista donde realizamos nuestros libros de texto

Voz 3 00:21 sí estaba es buena porque te cogían porque pueden no miraban tu currículum siquiera destinó a lo mejor en nombre pero cobraba menos que eso también me ha pasado

Voz 4 00:31 Terenci hombres tenemos que salir a la calle a decir que queremos otro modelo social que queremos justicia social que queremos que las mujeres tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres

Voz 5 00:41 aquí seguiremos y seguiremos mientras tengamos puertas para hacerlo yo creo que cada año tienen que hacerse pis

Voz 0116 00:46 cada año más con la mirada puesta ya en el año

Voz 1024 00:49 lo que viene cuando este Día Internacional de la Mujer caerá por cierto en domingo caerán festivo hoy volvemos a darnos de bruces con la realidad ante tanta petición de igualdad hay que pasar de la emoción del momento a la reflexión que debe plantearnos como Sociedad de este siglo XXI esta nueva demostración de fuerza el feminismo la marea morada prefecto ha vuelto a demostrar que tiene la fuerza de un tsunami que es un fenómeno global que es imparable que debe prevalecer por encima de políticas de políticos iré precampaña se han vuelto a alzar la voz nuestras compañero las nuestras amigas nuestras primas nuestras hermanas nuestras hijas nuestras madres y todos los manifiestos leídos alrededor del mundo se pueden resumir en una sola palabra justicia es por desgracia incluso durante el ocho m la realidad fue tozuda nos dejó un nuevo caso de violencia machista Carlos Sevilla buenos días

Voz 6 01:43 buenos días un hombre asesinó ayer a su mujer disparándole con una escopeta de caza y después se suicidó en Madrid ambos serán octogenarios y el hombre no tenía antecedentes por violencia de género es la décima mujer asesinada por su pareja o ex pareja en lo que va de año en nuestro país

Voz 1024 01:55 la noticia será mañana en la SER prisión sin fianza para el líder de Vox en Lleida detenido por abusos sexuales a personas con discapacidad

Voz 6 02:01 de momento se tiene constancia de dos víctimas José Antonio Ortiz ha reconocido ante el juez que les pidió fotografías y vídeos a través de Whats App a cambio de pequeñas cantidades de dinero pero niega haber tenido contacto físico con ninguna de ellas

Voz 1024 02:12 el Gobierno aprueba un nuevo decreto social en este caso han Mater

Voz 6 02:15 ya laboral el decreto aprobado por el Consejo de Ministros obliga a las empresas a llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores y recupera el subsidio para parados mayores de cincuenta y dos años Magdalena Valerio ministra de Trabajo y Seguridad Social

Voz 7 02:27 esas personas van a poder seguir cobrando ese subsidio hasta que les llegue la edad legal de jubilación no se les va a obligar a elegir entre quedarse sin subsidio o jubilarse anticipadamente con el correspondiente coeficiente reductor que es lo que está pasando en estos

Voz 6 02:48 el decreto también incluye bonificaciones a la contratación de parados de larga duración y una mejora de las ayudas por hijo a cargo para las familias con pocos recursos

Voz 1024 02:55 exterior continúa el mayor apagón de la historia de Venezuela

Voz 6 02:59 el Gobierno de Maduro acusa a EEUU de estar detrás del corte energético y dice que lo denunciará ante los organismos internacionales el opositor Juan Guaidó Por su parte responsabiliza de la situación al Ejecutivo chavista contra el que ha convocado una nueva manifestación para hoy en Caracas

Voz 1024 03:12 en los deportes este fin de semana vuelve el Mundial de Motociclismo José Antonio Duro buenos días

Voz 8 03:16 hola qué tal muy buenas y comienza la competición el circo del Mundial de motos que está en Qatar es desde hoy ya clasificatorio si mañana las primeras carreras de competición con horarios de tres de la tarde para Moto tres de cuatro y veinte para Moto dos y de seis de la tarde para Moto GP eso será mañana la jornada en Primera en fútbol está Veintisiete y tiene un resultado lo definitivo es el Athletic uno Espanyol uno que se jugó ayer en la catedral para la tarde de este sábado deja el Alavés Eibar de la una el Atlético Leganés de las cuatro y cuarto el Barça Rayo Vallecano de las seis y media y el Getafe busca de las nueve menos cuarto va a cerrar jornada de domingo el Valladolid Real Madrid con la vista puesta en su entrenador Santiago Solari y en definitiva en la situación que atraviesa el conjunto blanco

Voz 1024 04:00 si la jornada se presenta con cielos despejados y temperaturas en aumento prácticamente en todo el país menos en el norte y el mundo al revés en Canarias mapa del tiempo Sergio sotos buenos días

Voz 9 04:11 buenos días cielos poco cubiertos con probabilidad de lluvias débiles en Galicia fundamentalmente en el norte de la comunidad pero que se irán reduciendo a medida que avance el día también nubes en todo el extremo norte aunque en intervalos que en principio no dejarán agua

Voz 0047 04:25 ha despejado en el resto de la Península y en Bali

Voz 9 04:28 Ares sólo alguna nube en las Canarias en las islas de mayor relieve pero en general temperaturas

Voz 6 04:33 cables llegaremos por ejemplo a los XXII Gran

Voz 9 04:35 desde máxima en Bilbao a los dieciocho en A Coruña o los Veinticinco en

Voz 6 04:40 cien así cesaba

Voz 10 04:47 el motivo

Voz 11 04:49 en ese corsé Antonio Piñero día después el ocho

Voz 1024 04:53 marzo una jornada reivindicativa marcada en nuestro país por la mañana por la huelga feminista por los paros convocados para centrales sindicales con especial incidencia en la educación en la sanidad llegue el transporte subo lo que pasó resumió por la mañana porque por la tarde la protagonista fue la calle esta fue la banda sonora del ocho m las principales arterias en nuestro país igualdad feminismo y sentido del humor

Voz 13 05:40 nosotros

Voz 1024 05:46 bueno como el año pasado la manifestación central tuvo lugar en Madrid de Atocha a Plaza de España pasando por Cibeles toda abarrotado con lleno hasta la bandera allí estuvo Álvaro Zamarreño

Voz 0116 06:03 fue una tarde de miles y miles de personas más de trescientas setenta y cinco mil según las autoridades mujeres sobre todo hombres también que han reivindicado bajo el lema conjunto de Libres e Iguales mil motivos por las mujeres asesinadas por la brecha salarial por la seguridad para salir a la calle de noche sin miedo todo aunado en un manifiesto leído por diferentes portavoces del movimiento

Voz 1 06:29 la diversidad

Voz 14 06:42 con el listón del siguiente ocho M

Voz 0116 06:44 más alto algunas eso no les quita las ganas más tener los listones muy altas está más acostumbrada a ponernos retos es cada año más planos preocupa y mucho después de que haya acabado el manifiesto la calle seguía tomada pero era ya es momento de celebrar disfrutar de lo conseguido pensando ya en el año que viene

Voz 1024 07:03 de manifestantes la segunda marcha del país tuvo lugar en la Ciudad Condal con doscientos mil participantes según la Guardia Urbana Radio Barcelona Paul rumbo

Voz 15 07:14 todo un ambiente ruidos soy pacífico de la marcha estaba dividida en bloques en los que se permitía la presencia de hombres y otros como la cabecera en los que no reservada

Voz 0047 07:22 únicamente a lesbianas trans la mayoría de asistentes eran mujeres de todas las edades desde niñas con carteles hechos a mano a grupos de amigas con pancartas pintadas en cortinas hasta señoras de edad más avanzada no por ello menos críticas con el Patriarcado

Voz 1024 07:37 receta anunciara hacia la mujer

Voz 16 07:39 en los derecho de los trabajos en los sueldos

Voz 8 07:42 los hombres mujeres

Voz 17 07:45 de bueno el trabajo en la Casa de la mujer en el cuidado de los niños y mujeres todo

Voz 0047 07:50 a una mujer al final se leyó un manifiesto que pedía el fin de la violencia machista y las desigualdades laborales entre hombres y mujeres sobre las diez la concentración se diluyó

Voz 8 08:04 duramente ambiente con la caída de la noche ya del todo

Voz 1024 08:07 las de Barcelona y Madrid fueron manifestaciones feministas las bajas qué harías pero no fueron las únicas del viernes sábados fueron convocadas por la Comisión ocho m más de un millar de eventos repaso que iniciamos en la SER por el norte

Voz 0599 08:20 aquí en Euskadi decenas de miles de personas han secundado casi la mitad del profesorado en los centros públicos el once por ciento en Osakidetza y por primera vez en la historia el Parlamento vasco por falta de quórum es Txarli Prieto sustituyendo a la presidenta que ha hecho huelga

Voz 18 08:37 para iniciar esta sesión plenaria de control es necesario que a Cullum kurdos establece en treinta y ocho por lo tanto habiendo contado a sus señorías y viendo que no hay tal número procede suspender la sesión

Voz 0599 08:53 y eso que en Euskadi amparado hombres y mujeres durante todo el día

Voz 5 08:57 más allá de la huelga en la calle los y las manifestantes se han vuelto a contar por miles por todas las obtenidas por todas las que han muerto las que les han matado por todas las mujeres que una derecha Se está de cosas muy arcaicas Nos están haciendo retroceder en derechos tener que ir con cuidado por la calle

Voz 0599 09:20 con recuerdo especial para las víctimas más dolorosas las asesinadas por sus parejas

Voz 19 09:26 son más más vez Florentina ETA María José

Voz 0599 09:34 confía Gora borroka feminista viva la lucha feminista viva eso libres os somos el grito de las que no tienen Vox son algunos de los cánticos más entonados hoy

Voz 1817 09:45 quién Galicia ha sido otro ocho m histórico más de cien mil personas se han sumado a la protesta en Vigo ciudades como A Coruña Ferrol se han visto desbordadas en la emblemática Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela ha finalizado una multitudinaria manifestación una auténtica marea violeta inundado las principales ciudades gallegas y da un impulso aquellas mujeres que llevan décadas en la lucha feminista

Voz 20 10:11 espectaculares Chao me María

Voz 8 10:13 eh cada nota es casi cincuenta y pico años

Voz 20 10:15 a todo estás en te ves emoción

Voz 21 10:18 junto a ellas muchas jóvenes que toman el relevo con un grito unánime contra el machismo el patriarcado aquí en Valencia una marea humana teñido de Violeta este viernes el centro de la ciudad ha acumulado una cola de unos tres kilómetros y medio y dos horas después de arrancar apenas había logrado avanzar unos metros familias enteras desfilando entre música de Inés mujer Ángels iba tocadas al grito de cánticos feministas en un ambiente festivo y sin incidentes a estas proclamas es sumar una figura gigante de la fallecida Carmen Alborch como referente por su alegato de que el feminismo sea declarado Patrimonio de la Humanidad aunque no hay cifras oficiales asistencia Se estima que doscientas mil personas han participado en el acto central de este ocho de marzo en la capital del Turia

Voz 0697 11:05 aquí en Sevilla la manifestación por la igualdad de la mujer resultó multitudinaria hay aunque las autoridades aún no han ofrecido datos oficiales desde el movimiento feminista convocante se vuelva a hablar de la ciento veinte mil persona que ya se movilizaron el pasado año un dato que lo certificaría es que la marcha ha discurrido por el Paseo de Colón una de las vías principales de la capital hispalense ocupando sus ocho carriles y sin poder alcanzarse a ver el final de la misma revolución feminista ahora siempre rezaba la pancarta de cabecera tras la cual mujeres de todas las edades y clases sociales se expresaban con una sola voz

Voz 1024 11:39 en información de Eva Domaica desde Radio Bilbao Ricardo Rodríguez desde Radio Galicia ya Toni Jiménez en Radio Valencia Paco García de Radio Sevilla pudieron seguir el grueso de la manifestaciones anoche en Hora Veinticinco que la radio donde acabamos recapitular impresiones sobre este ocho m con las portavoces de los principales partidos políticos escuchamos encadena Adriana Lastra del PSOE Andrea Levy del PP Irene Montero de Unidos Podemos e Inés Arrimadas C's

Voz 22 12:05 dónde están aquellos que que son un partidos fundamentales en ese país y que sin embargo no es San con la mayoría social que hacen a las mujeres diez más que pan están con otros partidos querían acabar con nuestra violencia contra con notas contra van que vienen a acabar con nuestra ley contra la violencia de género que viene a poner en solfa otra vez nuestra ley del aborto y sobre todo qué es lo que están haciendo es llegar a acuerdos con partidos de ultraderecha como en este caso hemos que lo que pretenden es precisamente derogar todo aquello que entre todas y todos hemos conseguido en cuarenta años de democracia han por lo tanto

Voz 23 12:38 el feminismo una causa común es una es una causa que no tiene que tener etiquetas que no queremos que se discrimine por cómo piensan unas mujer esa mujer tiene que ser sentí que era lo que quiera sin que venga al Partido Socialista o venga a la izquierda decir que sólo ellos van a representar mejor que nadie las mujeres

Voz 24 12:57 podamos reflexionar sobre un hecho evidente es que si nosotras paramos para el mundo que asumimos la mayor carga de los cuidados de una forma muchas veces invisible no remunerada que seguimos sufriendo las mayores cuotas de desigualdad injusticia de pobreza de precariedad de temporalidad que todo eso tiene que cambiar con urgencia nosotros hemos apoyado las las huelgas los dos años y se en eso somos la única formación política con representación parlamentaria que lo ha hecho pero creo que es nuestro deber

Voz 23 13:24 yo no digo que todas las mujeres feministas a todos los hombres liberales yo lo que digo es que existe un feminismo que no es el dogma ático no es anticapitalista que el voto eligieron Bonilla agua podemos Bolshói años feminismo mucho más allá de lo que dice la señora Calvo un feminismo mucho más allá de lo que dice la señora Montero hay un feminismo mucho más allá de querer criminalizar a todos los hombres como decía el Senado Carmela Carmena perdón que que la violencia está en el ADN de la masculina ya que yo con esos siempre representada

Voz 1024 13:57 hasta aquí lo fundamental del ocho m en España pelos repasamos el desarrollo de este Día Internacional de la Mujer en el resto del mundo con Rafa Panadero recorrido Rafael comenzamos en el país vecino

Voz 0047 14:07 lo más destacable es lo que ha pasado en Portugal donde se organizó por primera vez en la historia una huelga feminista con la referencia puesta en la movilización organizado en España el año pasado en lo que llevamos de este allí en Portugal ya ha habido once mujeres asesinadas en casos de violencia machista la cifra sube hasta las quinientas si miramos los últimos quince años yo las mujeres portuguesas amparado para pedir más medidas contra la violencia de género y también contra la desigualdad salarial en Francia habido marchas a partir de las cuatro menos veinte

Voz 25 14:36 de la tarde es money nacional la hora en la que una mujer francesa debería dejar de trabajar si su suelo

Voz 0047 14:42 lo fuera comparable al de un hombre como protesta simbólica Se han renombrado miles de calles en París recordando que sólo dos de cada cien calles de esta ciudad llevan nombre de

Voz 25 14:51 mujer en Italia la protesta más multitudinaria siga

Voz 0116 14:54 al Roma

Voz 0047 14:56 y lo que ha pasado también en Turquía donde la policía de Estambul ha dispersado a los manifestantes que denunciaban las políticas islamistas del Gobierno con lemas como No tenemos

Voz 1024 15:05 con la llegada de la madrugada esta marea feminista ha llegado al continente americano en Brasil cientos de mujeres se han manifestado contra el presidente del país contra del Sonar utilizó dado de machista mientras en Argentina miles de mujeres se han concentrado a las puertas de la sede de Gobierno de la Casa Rosada para pedir que la interrupto son voluntaria del embarazo sea ley después de que el verano pasado estuviera a punto de ser aprobada queda mucho trabajo por hacer en todo el mundo también en nuestro país porque ni el ocho m como decíamos en portadas el libro de contabilizar un nuevo caso más el último caso conocido de violencia machista a Radio Madrid Enrique García

Voz 26 15:58 ambos serán octogenarios ocurrió en el mediodía de ayer en el domicilio el hombre mató a la mujer con una escopeta de caza fueron los vecinos del edificio los que avisaron a la Policía al escuchar dos tiros cuando los agentes entraron a la vivienda encontraron los cuerpos de ambos el hombre que se suicidó posteriormente no tenía antecedentes por violencia de género Celia Mayer ex concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1592 16:17 hemos mirado también nuestra concentrados para ver si previamente existían denuncias o algún tipo de de indicador que los alertara sobre la presencia de la relación de violencia en esta pareja y no hemos encontrado nada por tanto no había antecedentes

Voz 26 16:30 en lo que va de año diez mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas

Voz 1024 16:35 el teléfono de atención para las víctimas de los malos tratos es el cero dieciséis es el cero uno seis es gratuito y confidencial no aparece en la factura pero hay que borrar el número de la lista de llamadas salientes sintonía de matinal Cadena SER hoy sábado a las siete dice sí vete una hora menos en Canarias dejamos ya atrás el segundo de los bienes sociales es que tanta rabia dan a la oposición porque el Gobierno aprueba por decreto en plena precampaña lo que le tumbaron en el Parlamento ante la falta de acuerdo sobre el presupuestos memoria frágil porcino de la oposición porque hicieron lo mismo los el PP cuando tenían el poder el decreto ha anunciado este viernes Rafa Bernardo incluye varias medidas de corte social

Voz 1762 17:15 las principales la recuperación del subsidio para parados mayores de cincuenta y dos años tal y como estaba antes de que el Gobierno Rajoy lo endurecerse con la crisis una medida que según la ministra de Trabajo beneficiará a trescientos ochenta mil personas y también la obligación para las empresas de llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores una medida orientada a combatir el fraude Magdalena Valerio

Voz 7 17:34 de manera reiterada se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial pero realmente están trabajando a tiempo completo de personas que están trabajando con un horario X resulta que están haciendo horas extraordinarias que en la mayor parte de las ocasiones NYSE las paga ni cotizan por ellas a la Seguridad Social

Voz 1762 18:01 en total las medidas sociales y de igualdad aprobadas en los dos viernes sociales querido hasta ahora este Consejo de Ministros siguen anterior costarán mil ciento treinta millones decía el Ministerio de Trabajo que se pagarán con un aumento de la recaudación previsto en cotizaciones sociales de tres mil trescientos millas

Voz 1024 18:15 entramos así en el tercer fin de semana de precampaña con actos previstos para hoy del presidente Pedro Sánchez en Valladolid de Pablo Casado en Cartagena en la cosa de Murcia de Irene Montero hoy de Pablo Echenique el Alcorcón en Madrid ida de la Ribera en Valencia Justo por cierto el día en que conoceremos el resultado de las primarias celebradas en Ciudadanos con especial atención a lo que pueda pasar en Castilla y León informa Óscar García

Voz 1645 18:38 nadie en la dirección nacional de ciudadanos sea aventurado en estas últimas horas hacer un mínimo pronóstico de lo que pueda suceder hoy las primarias de Castilla y León han provocado en la cúpula del partido un hecho insólito la división en dos bloques muy definidos por un lado los que apoyan a Silvia Clemente la candidata fichada por el número dos del partido José Manuel Villegas aquí están Miguel Gutiérrez Juan Carlos Girauta pero por otro están los miembros de la ejecutiva que están con el candidato que está echando un pulso a la dirección el diputado Francisco Igea al que apoyan Luis Garicano o Toni Roldán gane quien gane el discurso que con toda seguridad pronunciará esta mañana en Valencia Albert Rivera donde tiene previsto un acto junto a Toni Cantó ya está preparado la democracia interna ha triunfado han hablado los militantes sigan a Igea sin mochilas a sus espaldas el camino se presenta más liviano para ciudadanos sigan a Clemente la ex del PP las incógnitas sobre su futuro judicial abrirán la puerta a una nueva etapa desconocida para el partido de Albert Rivera

Voz 1024 19:36 matinal Cadena Ser del Exterior Venezuela ante la nueva jornada de protestas contra Maduro convocada para hoy por el autoproclamado presidente Guaidó

Voz 27 19:45 una solución de todo esto es que se pasión sino como añada en toda Venezuela en la calle para seguir exhibiendo nuestro derecho más que nunca a exigirse pueda uno se fue

Voz 1024 19:55 para Juan Guaidó el desastroso apagón que afecta desde la tarde del jueves al setenta por ciento de Venezuela Caracas incluida es fruto dice de la corrupción chavista

Voz 27 20:04 preocupado además por la gente que está con complicó con dificultad a llegar a su casa la comida que empieza a ponérselo hospitalizado también están muy pendientes de la atención por la falta de energía eléctrica muy pendiente a las próximo en horas muy pendiente de los próximos anuncia también va a ser difícil comunicarnos por falta de señal así que muy pendiente de información oficial en este momento no caer en rumores

Voz 1024 20:27 información aquí en la SER de primera mano para no caer en las Tech News informa Amanda Sánchez corresponsal en Caracas de Caracol Radio emisora de Prisa Radio

Voz 28 20:36 la situación en la capital venezolana sigue siendo caótica y sobretodo en mucha angustia preocupación las madres de los niños que se encuentran en los hospitales aseguran que sus hijos se debaten entre la vida y la muerte ya que por esta falla eléctrica no hay aparatos para atenderlos tampoco hay servicio de agua no hay servicio de comida porque no se tiene como comprar alimentos ya que no hay dinero en efectivo ni tampoco funcionan los puntos de venta para utilizar las tarjetas de débito y crédito en Caracas una sola estación de servicio funcionan para comprar gasolina Illa filas recorren cuadras de la capital venezolana a esto se le ha sumado la tensión política en el país Juan Guaidó ha estado recorriendo las calles conversando allí con los ciudadanos y el responsabiliza al Gobierno de Nicolás Maduro por no haber invertido los recursos de forma correcta para atender todo el sistema eléctrico en el país

Voz 1024 21:24 el eco de las protestas extiende Argelia contra una reelección del presidente Buteflika como candidato electoral de ese Marruecos informa Sonia Moreno

Voz 0599 21:32 tercer viernes consecutivo de manifestaciones en Argelia

Voz 29 21:35 pese a la carta de advertencia enviada por Buteflika el jueves a los ciudadanos sobre los riesgos de la posibilidad de caos los argelinos contestaron a su presidente con carteles como nosotros no estamos en peligro nosotros somos el peligro recibieron a los camiones antidisturbios

Voz 0116 21:50 entre aplausos y cánticos Alemania toda una final

Voz 29 21:54 este viernes ocho de marzo se unieron a las protestas generales las demandas de las mujeres como explicó la SER la activista amén

Voz 30 22:02 sí sí que no hago

Voz 31 22:05 no salimos como siempre reivindicamos nuestros derechos la protección del espacio público la igualdad y además formamos parte de esa reivindicación común a todos los hombres y mujeres argelinas contra la política actual cuyos sistemas

Voz 30 22:17 a pesar de haber pagado balas son pocos

Voz 29 22:22 según una fuente Protección Civil habrían salido a la calle quince millones de argelinos de estos cinco millones en Argel la capital el jueves quince partidos de la oposición y cuatro sindicatos elogiaron las protestas en criticaron al Gobierno por su obstinación por el poder al insistir en mantener las elecciones el dieciocho de abril dimitieron siete altos cargos del partido de Buteflika y los manifestantes están llamando a una huelga general si el Gobierno no da marcha atrás

Voz 1024 22:45 minuto a los deportes

Voz 1024 23:48 la SER la jornada liguera habitual este fin de semana el comienzo del Mundial de Motos José Antonio Duro buenos días

Voz 0838 23:54 hola qué tal buenos días y que se inicia la temporada con las carreras en Losail Qatar que se disputan mañana hay que este sábado van a tener ya sus primeras sesiones calificadoras de la temporada así que vuelve el motor este segundo fin de semana de marzo lo que no se marcha es el fútbol ayer comenzó la jornada lo hizo con el Athletic de Bilbao uno Espanyol uno para hoy ya quedan cuatro partidos por disputarse

Voz 8 24:25 empezamos por las motos que comienzan las emociones fuertes en el mundo de las dos ruedas mundial de motociclismo con muchas razones para seguirlo por delante el duelo entre Márquez y Lorenzo compartiendo escudería además en la máxima categoría con marquen liderando en la tarde del viernes el cambio del campeón de Moto tres El español Jorge Martín que comienza su temporada en Moto2 donde el mejor ha sido estos días Alex Márquez Icon Canet como mejores números en la tercera categoría de las motos ayer uno de los nombrados Jorge Martín que nota el cambio en el larguero

Voz 0852 24:55 bueno lo que me así notado es el peso con gasolina sin gasolina como puede variar la moto y bueno las potencias lo que más te impacta al principio aunque ya me falta chicha cuando hace ya más de falta jamás siempre se me está más de motos nunca corren pero pero sí que no tardó mucho la potencia parecen Moto3

Voz 8 25:13 tres por la mañana clasificación para la tarde las carreras con horarios de tres cuatro y veintiséis el pistoletazo de salida mañana en Qatar venimos de un día muy especial el día de la mujer que desde el deporte simbolizan por ejemplo los entrenadores de equipos que juegan hoy en sus días de ayer en las ruedas de prensa previas escuchamos a Diego Pablo Simeone también a Valverde con los siguiente

Voz 0501 25:34 sales a saludar a todas las mujeres presentes ya eran por el mundo en su día felicidades sí seguramente quedan muchas cosas Fulgan curar están en pleno crecimiento hay futuro enorme de cara a cosa muy bonita que se están viendo lo que está teniendo

Voz 6 25:50 ahí de una manera clara y evidente en algunos casos como en los últimos partidos ha jugado en en San Mamés hoy el Wanda o el año pasado la Champions aquí pues bueno son ejemplos claros de los pasos que se están dando

Voz 8 26:03 dos entrenadores de Atlético que hoy juega bien el Metropolitano y cuarto ante el Leganés de Barça que recibe al Rayo Vallecano cuyo técnico Míchel de la verdad de unirlos no consigue dar una buena imagen hoy en el Camp Nou a digamos que el técnico está fuera del revés

Voz 33 26:20 claro son dos partidos evidentemente con a tener importancia por arriba ya que el Barça es líder tiene sesenta puntos veintiséis jornadas después lo mismo el Atlético que está siete por debajo en la tabla

Voz 34 26:33 guía que deja dos partidos más

Voz 8 26:34 para este sábado el de la una que es importante a estas alturas de la temporada Celta Real Betis y el de las nueve menos cuarto que es el choque de el cuarto en Liga el Getafe que se mide a la Sociedad Deportiva Huesca

Voz 6 26:45 desde las nueve menos cuarto en el Coliseum Alfonso Pérez

Voz 8 26:48 idea ayer rescato a Gaizka Garitano y a Ruby son los entrenadores de Athletic y Espanyol que empataron a uno con tanto tempranero de Ferreira con el empate de Raúl García

Voz 35 26:57 bueno no podemos estar contentos porque no hemos ganado nuestra intención era ganar no pero bueno se ha puesto el partido con esa jugada perdiendo ante un equipo pues que se ha metido atrás completamente hemos hemos intenta hemos centrado mil veces hemos rematado pues podía pasar lo que ha pasado una de esas fuera para dentro nos ha costado hay que yo le doy mérito al a la prisión de nuestras rival el resultado que considerarlo justo en Athletic apretaba mucho y también merecía tener suerte en alguna jugada

Voz 8 27:23 según el primero de la jornada es el Mallorca Oviedo se juega hoy desde las cuatro y hablamos también de basket porque ayer en Euroliga Baskonia ganó ajá Khimki el Barça perdió con Anadolu Efes eso en la jornada veinticinco de Euroliga ahora lo que vuelve es la jornada ACB hoy con el Juventus Real Madrid y el Manresa Obradoiro a de una cita importante en el Bicing Center donde juega el equipo femenino de Movistar Estudiantes que se traslada al Palacio de los Deportes para recibir al conjunto canario del Magec Tías lo de mañana también lo de hoy lo vamos a contar por supuesto desde la una en el Carrusel deportivo ya saben con las motos y con toda la actualidad del deporte que va a tener su hueco hasta la una y media de la madrugada en el Carrusel de la SER buen fin de semana chao

Voz 1024 28:46 ser un minuto de llegar a y media recordamos con Carlos Sevilla las tres noticias que debe saber a esta hora para levantarse o para acostarse bien informado

Voz 6 28:56 cientos de miles de personas han manifestado este viernes en toda España para reivindicar los derechos de la mujer un ocho m histórico que se vio ensombrecido por el asesinato de una mujer a manos de su marido en Madrid es la décima asesinada por su pareja o ex pareja en lo que va de año nuestro país ha además el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto social que recupera el subsidio para parados mayores de cincuenta y dos años decreto también obliga a las empresas a llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores mejora las ayudas por hijo a cargo para las familias con pocos recursos y en Venezuela el Gobierno de Maduro acusa a EEUU de estar detrás del apagón eléctrico que afecta a buena parte del país dice que lo denunciará ante los organismos internacionales el opositor Juan Guaidó Por su parte responsabiliza de la situación al Ejecutivo chavista contra el que ha convocado una nueva manifestación para hoy en Caracas

Voz 1024 29:40 cerramos edición con Ángel Cabrera David Nieto al frente de la técnica que comienza el cine el cine en la SER con Pepa Blanes actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les hablo Piñero que en una muy buena mañana