Matinal SER (10/03/2019)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias al final

Voz 1157 00:11 hola qué tal buenos días llevamos toda la madrugada pendientes entre la situación que atraviesa Venezuela que está sufriendo el tercer gran corte de luz en tres días como es costumbre en el régimen de Maduro el apagón también haciendo informativo pero medios locales informan de que la noche ha sido especialmente preocupante en los hospitales sólo al menos diecisiete muertos se habla de un bebé fallecido en una incubadora pagada de un joven que necesitaba un respirador automático de quince personas quince pacientes renales que no han podido soportar tantas horas sin servicio de diálisis el presidente Nicolás Maduro ha dado esta noche otro mitin obviando esta crisis más preocupado por el origen conspiran hoy Coín penalista dice de esta cadena de ataques

Voz 1623 00:51 es la derecha extremista sin lugar a duda creo son los autores intelectuales inmaterial edicte Attac que han utilizado tecnología de alto nivel que sólo tiene el Gobierno de Estados Unidos en el mundo hice va saber cómo fue siempre todos sabe porque Dios está con nosotros la verdad aflora

Voz 1157 01:14 maduro acusa incluso a Juan Guaidó de estar detrás de este apagón a pesar de las trabas del aparato chavista el autoproclamado presidente consiguió al final manifestarse ayer sábado en Caracas para anunciar más manifestaciones por toda Venezuela

Voz 2 01:27 lo hemos hecho

Voz 0070 01:30 el pasado

Voz 2 01:33 la lucharemos como

Voz 1 01:43 Juan Guaidó dijo más el presidente

Voz 1157 01:45 encargado no descarta invocar un artículo de la Constitución el ciento ochenta y siete artículo que autoriza una intervención militar excedió en Venezuela hay más noticias de la mañana en la SER que repasamos con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 0070 02:00 qué tal buenos días el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández ya es oficialmente candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid propuesto por Pedro Sánchez para las primarias del partido Hernández se impuesta a sus rivales tras obtener el sesenta y cuatro por ciento de los votos en su primer discurso tras su elección ha hecho un llamamiento a la unidad del partido que no gobierna en el Ayuntamiento madrileños desde hace treinta años

Voz 1157 02:19 Esquerra Republicana Bildu pactan crear grupo propio en el Congreso y en el Senado

Voz 0070 02:23 ambas formaciones han cerrado un acuerdo programático que les llevará compartir grupo en las dos Cámaras tras las elecciones generales de abril aunque no se presentarán en coalición Oriol Junqueras encabezará la lista de Esquerra por Barcelona Bildu decidirá sus candidaturas en los próximos días

Voz 1157 02:36 el líder del Partido Popular Europeo visitará Viktor Orbán para advertirles sobre su posible expulsión de la coalición

Voz 0070 02:42 lo dice hoy en una entrevista en el diario alemán Die Welt el también candidato del PP europeo para las próximas elecciones en la Unión quiere reunirse con el primer ministro húngaro en Budapest para intentar evitar una división entre los conservadores europeos trece de los cincuenta y seis partidos que forman la coalición han pedido la suspensión del partido de Orbán tras sus últimos ataques contra Jünger

Voz 1157 03:00 es articula una banda que robaba cajeros utilizando explosivos como los usados en atentados yihadistas

Voz 0070 03:05 Acciones ha saldado con la detención de cuatro hombres que fueron sorprendidos cuando se disponían a asaltar una sucursal bancaria la del municipio de Santa Ana en Albacete además hay una quinta persona en que está en búsqueda y captura para sus robos utilizaban la misma sustancia explosiva empleada en atentados yihadistas como los de París Bruselas o Alcanar

Voz 1157 03:21 en los deportes no fallaron ni Barça ni Atleti Gonzalo Conejo buenos días

Voz 3 03:25 muy buenos días no fallaba ninguno de los dos primeros clasificados el Atlético de Madrid se llevó el derbi ante el Leganés por uno a cero los colchoneros vencían gracias a un gol de Saúl que falló un penalti pero recogía el rechace y marcaba portería vacía el Barcelona también vencía en casa ante un Rayo con muchas urgencias los de Valverde remontaban el tanto inicial de Raúl de Tomás gracias a los goles de Piqué antes del des cansó Messi Suárez en la segunda mitad tres uno acabó el partido además el Getafe vencía por dos a uno al Huesca afianzándose así en la cuarta plaza y Alavés Eibar empataron a uno o cinco partidos el Real Madrid juega ante el Valladolid a las nueve menos cuarto a los de Solari ya sólo les queda la Liga y no pueden fallar si quieren seguir la estela de los colchoneros y los culés a la una al Celta recibe al Betis Fran Escribá se estrena en el banquillo vigués Girona y Valencia se enfrentan en Montilivi a las cuatro y cuarto desde las seis y media doble sesión el Sevilla recibe a la Real derbi autonómico entre Levante y Villarreal

Voz 1157 04:20 no es normal no es normal para esta época ven

Voz 1024 04:23 año que la temperatura máxima prevista para hoy en Murcia sea de veintiocho grados mapa del tiempo de evitar rollo

Voz 0159 04:29 cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península durante esta segunda mitad del fin de semana la única excepción será el Cantábrico por donde entra un nuevo frente Easy llegarán chubascos y bajarán ligeramente las temperaturas con los vientos del noroeste la cota de nieve incluso puede situarse en los mil doscientos metros en el resto de la Península calor en el Mediterráneo se podrán volver a superar los veinticinco grados en la meseta también continuarán subiendo las temperaturas que siguen siendo altas para la época del año las mínimas también suben y se notará a primeras horas de la mañana en la meseta donde ya no está previsto que se registren heladas salvo en el Pirineo

Voz 1024 05:06 esto no es normal hoy publica en portada el diario El País abriendo a los datos recopilados en cincuenta ciudades españolas Observatorio de la Sostenibilidad ir a hablar resultante confirma cómo está afectando el calentamiento global en nuestro país la temperatura media subió un grado y medio en los últimos cincuenta años bate récords Ciudad Real con un aumento medio de tres grados y medio en este medio si se acerca a los tres grados en Cuenca y este incremento está por encima de los dos grados media en Madrid en Barcelona en Alicante

Voz 1157 05:40 esta información en la cabecera del Grupo Prisa una joven de dieciséis años está en el centro de Estocolmo está bajo un día nublado la chispeante hoy un poco lleva un chubasquero amarillo que el está enorme está extremadamente grande como si fuera no veía sino de los padres se llama Greta Tumblr

Voz 4 06:00 un Adige

Voz 5 06:03 esa es la instruyen a esto choque más Stop lobbies o Godard anda dos fases más

Voz 1024 06:16 Creta tumban está contando en el diario El País su fuerte depresión cuando tenía once años ya hace cinco dejó de comer dejó de hablar dejó de ir a la escuela todo está contando por la enorme preocupación que empezó a sufrir las consecuencias el cambio climático ya entonces pensó que tenía que hacer algo que tenía un mensaje que decirle al mundo

Voz 5 06:36 más seis más sexo los a Emerson Sailing unas Jicha

Voz 1024 06:45 mensaje muy directo soy una niña que dice que otras personas están robando su futuro y el de otros yo no debería estar faltando a clase por luchar contra el cambio climático es un símbolo para la gente joven está expectante Greta ante la repercusión que tenga la huelga Dial que ha convocado en todas las plazas para el próximo viernes día quince de marzo de momento es domingo estamos a diez diez m son las siete y siete las seis siete en Canarias hasta y media en punto noticias matinal Cadena Ser seguirá otro apagón vamos con él en serio el mundo mira a Venezuela quieres anoche sufrió un tercer corte de luz masivo en buena parte de su territorio capital incluida la oposición al chavismo reitera que estamos ante el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro el presidente se defiende esgrimiendo una teoría de la conspiración con origen dice en Estados Unidos desde Caracas informa David Ramírez compañero de Caracol Radio

Voz 6 07:44 Nicolás Maduro se refirió al segundo apagón nacional en Venezuela que se mantiene veinte hora de mediodía de este sábado Oyu

Voz 1623 07:51 habíamos pensado casi un setenta por ciento cuando les ahora yo veía otra nota que el carácter cibernético a una de la fuente de energía estaba funcionando perfectamente el eso pero el proceso de recolección tuyo todo lo logrado

Voz 6 08:14 Lee indicó que la población debe tener paciencia pues ha sido un trabajo arduo hoy paulatino la recuperación del sistema eléctrico

Voz 1623 08:24 el línea anti Tele estrelló otro estamos buscando curarla Prou

Voz 6 08:29 denunció que existen infiltrados en la empresa eléctrica que amenazó con capturarlos

Voz 1623 08:36 van los cuyo cuerpo y acuerdo la justicia al

Voz 6 08:45 aunque Venezuela permanece en la oscuridad a Maduro confía en que superará la crisis eléctrica el sushi

Voz 1623 08:51 y así como hemos superado grandes promesas en estos que prohiba la vamos a superar con amor con resistencia con capacidad

Voz 6 09:03 mientras pide paciencia los venezolanos se han generado protestas y Trancas de calle exigiendo la restitución del servicio

Voz 1024 09:08 a pesar de los cortes el fluido eléctrico de los problemas también de comunicación y de los cordones policiales preparados por los agentes fieles a Maduro el autoproclamado presidente Juan Guaidó llevó a cabo su prometida jornada de protesta es el resumen de Caracas de demanda Sánchez de Caracol Radio emisora de Prisa Radio en Colombia

Voz 7 09:25 sí encargado Juan Guaidó informó que realizará una gira por el interior de Venezuela en función de llamar a los ciudadanos a que vengan a Caracas e irse al palacio presidencial para protestar allí y exigir la salida de Nicolás Maduro sin embargo no indicó las fechas de ninguno de los dos eventos

Voz 8 09:42 voy a intentar con Boulder creo que hemos siempre formación oficial con Mariano Rajoy Goya

Voz 7 10:00 también adelantó que sobre la base del artículo ciento ochenta y siete de la Constitución Nacional el Parlamento dentro de sus atribuciones podría aprobar una misión militar extranjera aquí en Venezuela tampoco dio los detalles ni las condiciones bajo las que se un escenario de ese tipo

Voz 1024 10:17 de Venezuela Grecia cuatro años después de la crisis de los refugiados hemos vuelto al único campo de migrantes que sigue abierto en Europa el Cambó refugiados memoria en la isla de Lesbos un cuello de botella para olvidar el dolor de la guerra de Siria de Irak y de Afganistán y encontrar una vida mejor en Moria malviven en la actualidad más de cinco mil personas es un reportaje del enviado especial de la Cadena Ser Nicolás Castellano

Voz 1620 10:39 pocos como él pueden definir mejor lo que soy Moria

Voz 1623 10:45 Juanma

Voz 1620 10:46 es una pura mierda los cuenta Ahmed somalí lleva aquí casi un año y medio colas de horas para las comida pelea trámites interminables todos una mierda Reiter hace treintañero desesperado como lo está también chocó Many a una están Camul que como la que recuerda su compañero camerunés muerto aquí en Navidad en estas laderas por el frío chocó Many llegó hace diez meses con su mujer embarazada su hija Bara nacida en la isla sólo ha conocido una tienda de plástico de campaña en este polémico campo de refugiados como su único hogar

Voz 9 11:14 haber muchos casos de salud mental de problema trastornos mentales en los niños pequeños también desde el verano pasado hayan subido muchos de los casos desde que el que desde el panel el ataque de pánico pero hasta intentó suicidar el intento de suicidio

Voz 1620 11:36 Carola Buscemi la clínica de Médicos Sin Fronteras denuncia el aumento de casos de intento de suicidio incluso entre niños de muy corta edad una desesperación que contrasta con la frialdad del director del centro bate con From here forjar Fenahoven el Papa aquello Aisa el director de este campo asegura que las ONG y los medios exageran y que no se enteran de la realidad ICA en definitiva asegura tantas queja Moria no es un hotel diferente a la frustración de Moria Mohamed con una historia muy dura

Voz 10 12:07 además llenar

Voz 11 12:07 con el son

Voz 1620 12:09 Montserrat del por edificio nacido en Afganistán diecisiete año huérfano toda la vida oyendo en los talibán mataron a su primo sale del horror de memoria cinco días a la semana para jugar al fútbol en el proyecto que la fundación del Barça tiene la isla mil niños que se agarran al bálsamo del balón del fútbol para escapar al menos por unas horas el sufrimiento que les da Europa como bienvenida

Voz 1024 12:32 Nos preocupamos también de los refugiados que tratan de llegar a nuestro país a la puertas de Europa desde África cerramos el mapamundi en Mauritania país con el que España acaba de renovar la firma de un acuerdo que trata de contener los flujos migratorios informa la enviada especial de la Cadena SER a Mauritania Ana Terradillos

Voz 0125 12:47 Brittany es ahora mismo un país de tránsito para muchos subsaharianos que quieren llegar a Europa pero nadie intenta salir desde aquí desde sus costas y en esto algo tienen que ver el destacamento de veinticinco guardias civiles que cooperan con las autoridades de este país para controlar la inmigración irregular están aquí desde el año dos mil seis cuando tuvo lugar lo que se conoce como la crisis de los cayucos treinta y dos mil inmigrantes entraron por las costas canarias después de que Marruecos incrementase el control de sus fronteras el jefe del destacamento de la Guardia Civil que está aquí nadie Ivo es el capitán Raúl Ruiz Castella

Voz 12 13:20 España ha pasado de ser un país fuente de la laminación a hacer un país de tránsito es decir la salida de cayucos se ha reducido a

Voz 0125 13:30 en menos testimonios en las últimas horas España y Mauritania han renovado la firma de un Memorando de Cooperación que prologa el acuerdo seis meses más lo ha hecho el director general de la Guardia Civil Félix Azón que ha aprovechado para visitar al destacamento colaboramos con dos barcos patrulleros de treinta metros de eslora que pertenecen al Servicio Marítimo y que sirven para realizar patrullaje mixtos además el servicio de ambos países cuenta con un buque de navegación oceánica y un helicóptero que vigila desde el aire

Voz 1157 14:01 sintonía de matinal Cadena SER dominical

Voz 1024 14:03 el camino de las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias turno para los políticos que estamos en pleno tercer fin de semana de precampaña y lo que nos queda hasta el veintiocho de abril y luego hasta el veintiséis de mayo vamos primero con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre el éxito de convocatoria de la comisión feminista ocho M

Voz 13 14:20 durante esta semana pues hemos visto alguna otra opción política

Voz 1623 14:23 qué dice feminismo liberal no yo yo Pérez la libertad tiene objetivos pues la igualdad tampoco por eso las imágenes que vimos ayer en todas las plazas y calles de España son las imágenes de la España de hoy de la España del mañana la imagen de los tres en la plaza de Colón es la imagen del pasado de la ayer al que no queremos regresar

Voz 1024 14:57 a continuación vamos a escuchar al resto de líderes políticos en zafarrancho todos contra el Gobierno de Pedro Sánchez el primero Pablo Casado

Voz 11 15:04 hay que ser pasa la vida poniendo extractos de las momentos más problemáticos de estos pasados meses cuando estábamos precisamente defendiendo a España de las barbaridades que intentaba hacer la izquierda los tractores dicen fíjate que antipáticos son cuanto gritan y cómo no faltan al respeto ellos los del no es no los que los llamaban asesino los que lo llaman indignos los Caídos nos dicen que nos tenían vamos que no teníamos que haber nacido ellos balde moderados dicen que estamos por decir la verdad por decir que estaban intentando entregar España los independentistas por decir que no llevan camino de la recesión pues no no por mucho que haga de hemeroteca por mucho que intente foto montarlas no vamos a caer ahí vamos a hacer una campaña en positivo bueno interesantes

Voz 1024 15:46 aumento del mitin de casado medio minuto de Guns de derecha para acabar diciendo que no va a hacer ese tipo de campaña que no va a hacer lo que justo ha hecho también fue al grano contra el PSOE Irene Montero

Voz 13 15:58 ese cuestionamiento del modelo económico porque es incompatible con la vida no solamente molesta al trío de Colón a los que son siervos de los poderes

Voz 14 16:05 financieros que también incomoda un Partido Socialista que incluso a pesar de haber firmado que había que pinchar la burbuja del alquiler no lo ha cumplido porque se han sentado delante de los fondos buitre y les han temblado las piernas ya reales

Voz 15 16:21 un clon de los precios del alquiler porque les tiemblan las piernas con los como

Voz 1157 16:26 disfrutamos este todos contra Sánchez Halilovic

Voz 1024 16:29 ocho m con Albert Rivera ayer

Voz 0040 16:31 la sociedad española se movilizó ayer la sociedad española dio un ejemplo y quién hizo el ridículo ayer frente al éxito la socia española el Gobierno de Sánchez que sólo desprendía sectarismo en sus palabras han escucha usted a la señora Calvo es decir muchas mujeres lamentablemente sufren todavía la tutela de los varones y ahora tienen que sufrir la tutela de la señora Calvo eso es lo que queremos pero mirad al señor Sánchez le molesta también que seamos liberales le molesta que estemos es decir ayer he visto al Partido Socialista quejarse de que el PP no apoya la manifestación y que Ciudadanos va la manifestación no no se puede criticar dos cosas a la vez

Voz 1024 17:08 de Ciudadanos y nos quedamos en después de haber dedicado el sábado a confirmar candidatos a varias autonomías en primarias es el resumen de Óscar García

Voz 1645 17:16 la dirección de Ciudadanos va a comenzar ahora elaborar las listas esta vez sin consulta a la militancia tras conocer los resultados de las primarias en Castilla y León no parece que Francisco Igea Se quiere integrar la de Silvia Clemente después de haberle ganado está por sólo treinta y cinco votos de hecho el propio Igea lo ha descartado en numerosas ocasiones porque entiende que la ex del PP no representa la regeneración que propugna Ci danos sorpresa ávido en Baleares donde uno de los fundadores del partido su cara más visible estos años Xavier Pericay no será el candidato al Parlament balear al perder contra Marc Pérez Rivas un empresario que sí ha hecho público su deseo de integrar a Pericay en el resto de comunidades los planes de Ribera de imponer a sus candidatos han sido secundados por la militancia desde sus votos excepto en Madrid donde Ignacio Aguado apartado de la ejecutiva nacional hace años es el único que repetirá como candidato autonómico en toda España la militancia también ha confirmado a Rivera como el candidato de Ciudadanos a la Moncloa ya Arrimadas como la número uno al Congreso por Barcelona en general el proceso de primarias ha estado marcado por la baja participación de los militantes por la victoria de casi todos los candidatos auspiciados en algunos casos colocados por la dirección

Voz 1024 18:20 de vuelta al PSOE el sábado nos dejó la confirmación de que quien fuera seleccionador no al seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández la apuesta personal de Pedro Sánchez será el candidato socialista a la Alcaldía de la capital después haber conseguido más de la mitad de los votos más del sesenta por ciento del apoyo de la militancia Radio Madrid Carolina Gómez buenos días

Voz 0125 18:38 buenos días no hará falta una segunda vuelta a Pepu Hernández ya es el candidato del PSOE para enfrentarse con Manuela Carmena en la capital

Voz 11 18:44 yo creo que el juego está en el Partido Socialista sobre todo en eso en la capacidad que el Partido Socialista de jugar en equipos de verdad no es una frase es que lo siento así lo perciba así

Voz 0125 18:53 desde la sede del partido junto a sus rivales Chema Dávila hay De la Rocha ha hecho un llamamiento a la unidad para recuperar la ilusión de la ciudadanía

Voz 11 19:00 tenemos que ser capaces de llegar directamente al resto de los ciudadanos no oí en este sentido la lo potencia la unidad del Partido Socialista la fuerza que debemos de tener interna grande también importante para poder transmitir creo que se va a ser imprescindible

Voz 0125 19:15 victoria es también la victoria de Pedro Sánchez que había apostado personalmente por el tras recibir la negativa de otros candidatos como Marlaska o Rubalcaba el ex seleccionador de baloncesto tiene el reto ahora de levantar a un partido que no gobierna la capital de España desde la época de Barranco y al que algunas encuestas sitúan en quinta posición

Voz 1024 19:30 más listas socialistas a falta todavía de acuerdo final Pedro Sánchez ha conseguido colocar a cuatro de sus ministros como cabeza de cartel para las generales en cuatro provincias reaccionan Andalucía Ignacio San Martín

Voz 0047 19:40 si finalmente no ha habido acuerdo total en Andalucía las desavenencias llegan precisamente en las cuatro provincias en las que van a ir como números uno los ministros designados por Pedro Sánchez para encabezar la lista a la Cámara Baja Sevilla Córdoba Almería y Cádiz pese a ello es más que probable que las listas aprobadas en estas plazas este sábado sean modificadas por la dirección federal del PSOE la próxima semana en Sevilla la lista la encabeza la ministra de Hacienda María Jesús Montero de cuatro el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis encajados entre ellos dos solistas Antonio Pradas y Carmen Cuello la fórmula no parece convencer a la federal y así en Córdoba con el ministro de Agricultura Luis Planas en Cádiz con el de interior Grande Marlaska en Almería Congrés de Cultura José Guirao en las otras cuatro provincias andaluzas Málaga Jaén Granada y Huelva el acuerdo parece haberse hecho efectivo hiló Sanchís estas copan los puestos deseado por la Ejecutiva Feder

Voz 3 20:38 tal así se mueve el engranaje de la maquinaria electoral de

Voz 1024 20:41 los partidos mientras cierran estrategias destaca de las últimas horas la carta enviada a Sánchez ha casado oí a Rivera por el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls propone un gran pacto entre partidos Constitución constitucionalistas para evitar que se repita la fórmula de la derecha en Andalucía y también dice para no depender de los partidos nacionalistas Javier carrera buenos días

Voz 0866 21:03 qué tal buenos días la dirección de la formación naranja ha evitado de momento pronunciarse sobre esa carta en la que el candidato a la alcaldía de Barcelona pide responsabilidad a Sánchez a Casado y al propio Rivera como hombres de Estado dice para que garanticen un gobierno sin condicionamientos de formaciones ajenas al orden constitucional aludiendo sin nombrarlos tanto vox como a las independentistas una idea la del pacto entre constitucionalistas y que ya había deslizado vas en otras ocasiones pero que ahora materializa reiterando que si estas fuerzas anteponen lo mucho que les une explica el país en su conjunto dará un gran paso porque el ex primer ministro francés considera que España corre el riesgo de sufrir una crisis que sería un terreno abonado dice para los desencantados con el sistema democrático y pone como ejemplo Andalucía criticando abiertamente el acuerdo que hizo posible con el apoyo de Vox el Gobierno de PP de la formación que le apoya Ciudadanos asegurando que supuso una cesión significativa a la derecha radical pero acusando también al PSOE de falta de responsabilidad

Voz 1024 22:02 así hemos llegado a las siete veintidós de la mañana se sí veintidós de la mañana en Canarias en medio minuto los deportes

Voz 16 22:07 ya aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 1024 22:28 del que se siente suscitan europeas de esta semana Barça y Athletic hicieron los deberes en la Liga Gonzalo colegiala de nuevo

Voz 3 22:35 qué tal buenos días tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid han sacado sus partidos de Liga antes de jugarse entre semana su pase a cuartos de final de la Champions ante el Lyón y Juventus respectivamente

Voz 17 22:46 de hecho de hecho Pei

Voz 1620 22:49 sirve anoche jugaron los dos primeros clasifica

Voz 3 22:52 dos de primera división y ambos ganaron el Barcelona sigue intratable en Liga cinco victorias de los últimos cinco partidos y sigue sin perder en este dos mil diecinueve esta vez su víctima ha sido un Rayo Vallecano que continúa penúltimo clasificado Se adelantaron los franjirrojo con gol de de Thomas en el XXIV pero Piqué empataba catorce minutos después en la segunda anotaron Messi Suárez para

Voz 1620 23:12 certificar la victoria y poner el tres uno en el marcador el Atlético de Madrid tampoco falló en el derbi madrileño ante el Leganés partido

Voz 3 23:19 pocas ocasiones que acababan llevándose los colchoneros gracias a un gol de Saúl que recogía el rechace de su penalti fallado y marcaba a portería vacía así valoraba el encuentro Simeón

Voz 0501 23:28 la palabra no pudo no sirve mucho pero en los los hechos así que a trabajar a seguir compitiendo como lo hacemos no es fácil ganar siempre y obviamente estamos compitiendo muy bien con un grupo de futbolistas que son fantásticos bueno es verdad que el Barcelona está siendo eh a partir de diciembre un tipo Barcelona nosotros buscando confirmar en cada partido el lugar que tenemos y obviamente trabajar en consecuencia de de mejorar en cada partido que lo único bueno mantiene ilusionados de aquí al final

Voz 3 24:02 otros dos partidos ayer Alavés Eibar empataban a uno en el partido que abría la jornada de sábado anotaban Inui Imaz Cardona en el Getafe conseguía remontar el tanto inicial del Huesca para poner tierra de por medio con sus perseguidores y afianzarse en la cuarta plaza

Voz 8 24:19 hoy al Madrid ante el Valladolid

Voz 3 24:21 ya a las nueve menos cuarto los blancos obligados a ganar en la última competición que les queda esta temporada aún no tenemos convocatoria lo que sí hubo fue rueda de prensa previa y cuando se le preguntó a Solari sobre si sus jugadores han estado a la altura del escudo dijo esto

Voz 1623 24:37 y a quienes lo ahora no han estado se los eh transmitido personalmente

Voz 3 24:40 otros cuatro partidos para hoy en unas horas a las doce abre la jornada dominical el Celta y el Betis en un partido de necesidad de los vigueses llegan con nuevo entrenador Fran Escribá mientras que los de Quique Setién necesitan ganar para no desengancharse de la lucha por Europa Girona y Valencia tratarán de dar continuidad a su buen momento de forma en el partido de las cuatro y cuarto los catalanes llevan cuatro partidos sin perder y se sitúan a nueve del descenso mientras que los de Marcelino no conocen la derrota desde su visita a Getafe el veintidós de enero ya las seis Media doble cita el Levante y el Villarreal van a disputar un derbi autonómico marcado por la necesidad de ganar los locales han perdido tres de los últimos cinco encuentros mientras que los visitantes están con veintitrés puntos en descenso y el Sevilla recibe a la Real Sociedad en un partido clave para los locales no pueden permitirse una derrota para seguir peleando por los puestos Champions en baloncesto el Madrid se imponía al Joventut por setenta y cuatro ochenta y tres y sigue en la pelea por la primera plaza con el Barcelona que juega hoy ante el San Pablo Burgos y Manresa setenta y cinco Obradoiro setenta y dos Además este fin de semana comienzan las motos primera carrera de la temporada desde Qatar Maverick Viñales saldrá primero Dovizioso segundo Márquez que sufrió con el tráfico y aprovechó la rueda de Petacchi en el último aspiro arrancará tercero lo contaremos todo en Carrusel desde la una en ser más onda media hay aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 11 26:07 tener en este domingo desde las tres las dos en a tener mucho el sonido expresara sonando

Voz 18 26:15 esto porque comenzamos con el dinero por Carrusel dedicado al mes

Voz 1157 26:19 mundial de Moto

Voz 19 26:22 seguimos con que se enfrenta a un euro alegórica de estos vendrán a Sevilla Real Sociedad

Voz 8 26:30 Levante Villarreal para terminar

Voz 19 26:34 desde bufete con el Valladolid Real Madrid

Voz 20 26:39 a la una y media de la madrugada con los mejores narradores el mejor análisis y toda la emoción Carrusel deportivo en el deporte con Dani Garrido Cadena Nasser

Voz 21 26:54 eh

Voz 1157 26:56 completamos la contraportada dominical en Matinal SER conciencia congrega

Voz 1024 27:00 Javier buenos días buenos días los nota

Voz 0882 27:02 que es al corazón se disparan entre los jóvenes el número de ataques cardiacos entre personas de menos de cuarenta años ha subido un veinte por ciento en países desarrollados como Estados Unidos sólo durante la última década a pesar de los importantes avances nuevos tratamientos y técnicas de detección según alerta una investigación realizada por la prestigiosa Universidad de Harvard agujeros negros el equipo de cardiólogos de Estados Unidos ha analizado la incidencia de esta grave enfermedad durante los últimos dieciséis años ya advierte ya que el número de personas jóvenes que sufren un ataque al corazón está aumentando un dos por ciento cada año que pasa durante esta década entre los factores de riesgo que explican este importante aumento está el mayor consumo de drogas entre los jóvenes el hábito de fumar por lo tanto la buena noticia es que se puede prevenir como explica el doctor Valentí Fuster director del CNIC el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares

Voz 22 27:58 ustedes se cuidan los factores de riesgo baja es todos los esta incidencia de infarto de miocardio a la mitad en otras palabras piso ustedes tienen un riesgo genético alto y esto es empezar a medir de aquí un año

Voz 1620 28:11 no dos y al mismo tiempo tienen uno dos

Voz 22 28:13 factores de riesgo cuiden los factores de riesgo porque baja enormemente los eventos pues los es la genética les estabas diciendo los pone alto riesgo por lo cual no hay excusa

Voz 0882 28:24 para frenar este aumento del veinte por ciento de los casos ataques al corazón entre jóvenes el Colegio Americano de cardiólogos recomienda evitar el tabaco realizar ejercicio físico con regularidad comer una dieta saludable perder el sobrepeso y controlar la presión arterial y el colesterol

Voz 1157 28:42 el un minuto más información en la sede más importante de la cultura llega la hora extra con Javier Torres pero antes repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber hasta ahora para levantarse o para acostarse bien informado

Voz 0070 28:53 Nicolás Maduro atribuye a un ataque cibernético de la derecha de Estados Unidos el apagón eléctrico que sufre Venezuela desde el pasado jueves Juan Guaidó Por su parte responsabiliza al Ejecutivo chavista y anuncia una gira por el interior del país que culminará con una gran marcha en Caracas en nuestro país sigue la precampaña electoral en Madrid Ciudadanos presenta hoy oficialmente Albert Rivera como candidato del partido a la presa ciencia del Gobierno además Pedro Sánchez estará en un acto en A Coruña Pablo Casado en Alicante e Irene Montero en San Sebastián y en cuanto al tiempo hoy se esperan cielos despejados en prácticamente todo el país excepto en el noroeste peninsular donde las lluvias las nubes dejarán lluvias las temperaturas volverán a ser altas para esta época del año los termómetros llegarán a los veintinueve grados en Murcia ya los veintiséis en Córdoba y Sevilla

Voz 1157 29:34 por ahora abriguen el fresco de la mañana cerramos edición con Ángel Cabrera hay David Nieto al frente de la técnica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que va a ser una muy buena mañana