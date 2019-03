Matinal SER (16/03/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1024 00:10 Piñero hola buenos días hoy todavía son portaba en todo el mundo a todas horas las imágenes que difundió el autor de los tiroteos en dos mezquitas de Chris SARS que es la tercera ciudad más poblada de Nueva Zelanda toda la prensa del mundo destaca en primera página junto a las fotos del detenido acusado de asesinar a sangre fría a treinta y nueve personas pegada al pecho y conectada a un teléfono móvil el asesino mostró en directo a través de redes sociales una perspectiva de los atentados que hubiese parecía a la estética de los videojuegos pero no era ficción esto era realidad de ayer a hoy corren ríos de tinta sobre la autoridad suprema pista de estos crímenes sobre el endurecimiento necesario para el control de armas semiautomáticas pero también será vuelto a venir el mundo encima a Facebook la red que ofreció en diecisiete minutos de tiros de sangre de muerte en directo lo vieron en directo bien lo sabía el criminal están de moda se ven tres veces más que los grabados además es como saben estos directos luego se pueden quedar como vídeos grabados e el perfil la pionera en estos eventos YouTube reconoce que tiene capacidad para colgar setenta ahora ese vídeo cada minuto vídeos que nadie controla en origen sino que los otros usuarios denuncias si no les gusta con una banderita pero ya una vez que han visto el contenido pelucas Lula que sus vídeos tienen una audiencia de cuatro mil millones de visitas al día cuatro mil millones de visitas cada veinticuatro horas tienen un fundamento viral además cuanto más lights cuando vas me gusta reciben madres aparecen en los muros el resto de usuarios y una más que es temprano para no baleares Facebook calcula que a través su página se pueden ver unos cien millones de horas de vídeo cada día técnicamente todo esto es posible pero es inabarcable para el ser humano o lo veo se comunicación corregimos porque antológicos para proteger al espectador en este caso en el nuestro la radio al oyente y aquí revisamos cada minuto cada palabra cada sonido y aun así cometemos errores cometemos errores somos humanos por tanto que existe qué sistema de control puede ponerle coto al monstruo de audiencia voraz que han creado estas redes sociales Un monstruo que ayer se sirvió un asesino para amplificar la difusión y el dolor de su delirio lo que todavía es más grave qué clase de alimaña como Bill de última generación le da a me gusta y además comparte con sus contactos el vídeo de un atentado en directo

Voz 1024 02:51 hay más noticias de la mañana en la Cadena Ser que repasamos con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 4 02:55 qué el buenos días el Gobierno ha fijado para el próximo diez de junio la exhumación de Franco del Valle de los Caídos dice el Ejecutivo que elige esa fecha para no coincidir con las elecciones generales de abril ni con las autonómicas y municipales de mayo aunque la salida definitiva de los restos del dictador dependerá de la decisión del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares que ha pedido su familia

Voz 1024 03:14 Pablo Casado se diseña una listas a medida para las generales

Voz 4 03:17 el presidente del Partido Popular las presenta hoy en Madrid de las listas seca en nombres próximos a Mariano Rajoy como Fátima Báñez o Cristóbal Montoro y entran otros cercanos a José María Aznar como la ex diputada Cayetana Álvarez de Toledo que encabezará la candidatura por Barcelona Pablo Casado que se refería a este viernes a la propuesta del líder de Ciudadanos Albert Rivera para mantener un debate a dos con Pedro Sánchez es que

Voz 5 03:36 nosotros tenemos ciento dos escaños más según todas las encuestas diez puntos más que ellos me parece muy bien si yo voy a debatir a cinco y a cuatro pero cara a cara debe ser de líder de la oposición con el presidente del Gobierno

Voz 1024 03:48 atención a los oyentes y a los que viajen desde hoy a la capital comienzan las sanciones las multas a los vehículos que accedan sin permiso a la del tráfico restringido Madrid Central

Voz 4 03:58 después de tres meses y medio de prueba el Ayuntamiento empieza a aplicar multas de noventa euros de cuarenta y cinco se abonan en un plazo de veinte días los accesos estarán controlados por ciento quince cámaras una medida con la que el Consistorio quiere eliminar el tráfico de paso en el centro de la ciudad para reducir los niveles de contaminación

Voz 1024 04:13 Dani Rovira he Julia Gutiérrez Caba protagonistas en la inauguración del Festival de Cine Español de Málaga

Voz 4 04:18 la edición número veintidós del certamen comenzó ayer con la proyección de taxi a Gibraltar cuyo reparto encabeza Dani Rovira antes en la gala inaugural la actriz Julia Gutiérrez Caba recibió la Biznaga Ciudad del Paraíso como reconocimiento a su trayectoria en el festival podrán verse más de doscientos trabajos cinematográficos hasta su clausura el próximo domingo

Voz 1024 04:35 todo el cine en la SER con Pepa Blanes dentro de veinticinco minutos a partir de las siete y media a seis y media en Canarias en los deportes entre los octavos de Champions y antes de los partidos de la selección aquí tenemos ya la jornada veintiocho de Liga Aitor González buenos días

Voz 6 04:48 buenos días que se puso en marcha anoche con el Real Sociedad uno Levante uno y que hoy tienen gran protagonista Zinedine Zidane su vuelta al banquillo del Real Madrid se estrena desde las cuatro y cuarto en el Bernabéu ante el Celta de Vigo además Huesca la la una Athletic Atlético a las seis y media sin margen de error los madrileños en la lucha por el título y Leganés Girona a las veinte cuarenta y cinco mañana turno para el Barça líder y que ya conoce a su rival en cuartos de Champions el Manchester United en la Euroliga de baloncesto derrota del Barça ante el Fenerbahce y Victoria de Baskonia contra el Buducnost ambos están en puestos de playoff llene el Master mil de tenis de Indian Wells Rafa Nadal ya está en semifinales donde jugará contra Federer después de superar en cuartos de final al ruso Caixanova pese a sus problemas en la rodilla derecha

Voz 1024 05:30 todo lo que subirán hoy las temperaturas no bajarán mañana así habrá que aprovechar mapa del tiempo en Horta buenos días

Voz 1322 05:35 hola buenos días aunque no hemos acabado el invierno las temperaturas este fin de semana se parece más a la primavera el calor volverá a en del país treinta y cinco capitales de provincia registrarán veinte grados o más muy altas en Córdoba con hasta veintinueve veintiocho En Sevilla Toledo o Extremadura veinticinco en Madrid El día más fresco lo pasarán en A Coruña y Santander donde la máxima no sobrepasará los quince grados los vientos serán en general flojos con algunos intervalos más intensos en el noreste peninsular y en el resto del país persistirá el tiempo estable sin precipitaciones en Canarias predominará la calima

Voz 1024 06:21 ya lo estamos contando comentando a diario en los medios que esas temperaturas no son normales para esta época del año ahora que estamos en el último fin de semana del invierno todavía que son demasiado altas los expertos no tienen una respuesta dicen que haría falta tiempo más dinero para confirmar que estos episodios recientes son consecuencia directa del cambio climático episodios recientes que dicen que la temperatura media el planeta ha subido durante el último medio siglo esto es un hecho es un hecho que va en aumento y sus consecuencias le están quitando el sueño sobretodo a los jóvenes jóvenes que ayer siguieron el ejemplo de Greta Tumblr activista medioambiental sueca que tiene dieciséis años haya sido propuesto para el Nobel de la Paz ese alma máter de la Marea Verde Villa que este viernes para los heridos apuntaba al 15M por el clima

Voz 0259 07:07 los jóvenes españoles han decidido abrazar la movilización internacional contra la inacción de las élites políticas y económicas frente al calentamiento global en Madrid cinco mil ante el Congreso

Voz 7 07:18 que nos vamos a quedar sin planeta hay es que es muy duro

Voz 8 07:21 que no hacen nada por cambiar estoy

Voz 4 07:24 si hay que luchar pues las pues a miles de estudiantes

Voz 0259 07:26 el aclamaron por la vida porque no hay planeta B

Voz 9 07:29 ante otro mantente aquí mágica ante una viva allí al pie ningún sentí un lean

Voz 0259 07:35 en Sevilla frente al Ayuntamiento contextos como ni un grado más

Voz 10 07:39 el sería llevan años sufriendo un brote de licitación en y la temperatura que como todos sabemos cada vez fuman alta Ibon en de plástico

Voz 8 07:49 la contamina humano no es el único que está en el planeta

Voz 0259 07:53 en Valencia a golpe de bombo uno por cada especie que desaparece

Voz 11 07:56 es la primera generación que está bien de verdad los efectos del cambio climático

Voz 7 07:59 la última que va a poder hacer algo que sí que es verdad que nosotros nos zanjado

Voz 12 08:02 podemos hacer cosas para cambiar pese desde arriba no hacen

Voz 1024 08:04 Yeste implican a todo el mundo hay mucha gente que no

Voz 12 08:07 consciente de lo que está ocurriendo ya en Zaragoza

Voz 0259 08:09 algo Ferrol Murcia ya así más de cincuenta actos de un movimiento juvenil verde que despierta también en España

Voz 1024 08:17 detalló General de Naciones Unidas a António Guterres respalda a los miles de jóvenes que este viernes se han echado a las calles de todo el mundo porque dice han entendido que estamos en una carrera por nuestras vidas una carrera que estamos perdiendo porque el retraso climático casi tan peligroso como el negacionismo climático pretende no ser el caso de la ONU que justo en las últimas horas ha anunciado un principio de acuerdo para comenzar a frenar la invasión del plástico Javier Gregori en alta mar

Voz 0882 08:42 el punto sin duda más destacado de esta resolución que sacaba de aprobar en la cuarta asamblea de medioambiente de la ONU que acaba de terminar en Nairobi es el acuerdo para combatir el daño causado nuestros ecosistemas por el uso insostenible y el desecho de productos plásticos incluida la reducción significativa de productos de plástico de un solo uso antes del dos mil treinta a Greenpeace este principio de acuerdo mundial les parece histórico pero por un plazo demasiado largo como explica su portavoz Julio Barea

Voz 13 09:09 desde luego es un acuerdo histórico porque ciento noventa y tres naciones que se hayan puesto a cuento en un tema como éste que sirva para algo pero sí que echamos de menos mayor prontitud porque estamos hablando año

Voz 0882 09:20 has en la resolución no hay tampoco financiación ni tampoco un plan concreto para retirar este tipo de residuos

Voz 1024 09:28 escuchando de zona mis palabras una de las bandas sonoras el cambio climático esta canción no esta de fondo casualmente es una de las canciones de los temas que formó parte del álbum de debut de la banda británica Jamiroquai en mil novecientos noventa y tres alerta en el planeta Tierra Diez años antes de que naciera la propia por cierto se titula cuando vas a aprender huella You buena Aller de las altas montañas y los ríos profundos tenemos que parar lo que está pasando tenemos que despertar al mundo de su sueño detengan lo que están haciendo canta Jamiroquai así despierta este sábado dieciséis de marzo a las siete y diez de la mañana son las seis y diez de la mañana en Canarias hasta y media en punto noticias Matías

Voz 14 10:30 pero la Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que Irán será al panteón de Mingo Rubio el parto

Voz 0011 10:44 Antón cuyo titular es el estado de puede tomarlas

Voz 1024 10:46 lesión en la general en las autonómicas y las municipales cuando el Gobierno esté todavía en funciones el segundo lunes de junio el día diez es la fecha aprobada por el Consejo de Ministros para desenterrar la momia de Franco del Valle de los Caídos informa Adela Molina

Voz 0011 11:00 el Gobierno no ha esperado a que el Supremo decida si acepta las medidas cautelares que ha pedido la familia Franco para que no se ejecute la exhumación hasta que haya sentencia y al que los nietos también han solicitado que se pronuncie sobre si tienen derecho a enterraron la Almudena la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que con esta decisión el Gobierno culminan los trámites de su competencia ya ha evitado reconocer que la última palabra la tienen los tribunales

Voz 14 11:21 los tribunales harán su trabajo el que consideren el Gobierno no tiene ningún comentario que hacer acerca de esto pero si tiene que fijar una fecha que es esta para poder terminar repito el procedimiento

Voz 0011 11:34 el abogado de los nietos ha insistido precisamente en eso en que todo depende de lo que digan los jueces Luis Felipe Utrera Molina en el informativo Hora catorce

Voz 15 11:41 es consciente de que este tema está Yu dice ante el Tribunal Supremo que por lo tanto esa decisión no depende del Gobierno sino del Tribunal Supremo

Voz 0011 11:51 el letrado ha subrayado que los nietos no se niegan a hacerse cargo de los restos de Franco como ha dicho la vicepresidenta pero que quieren inhumar lo en La Almudena sólo dieran otro lugar si el Supremo avala el veto del Ejecutivo a la Catedral

Voz 1024 12:02 pues si todo sigue como cuenta vela Molina en manos esa sala de lo contencioso administrativo del Supremo porque la familia Franco como lo venimos contando ha venido presentando recursos a cada paso del Gobierno colombiano Javier Álvarez

Voz 0689 12:14 esta Sala del Supremo ya ha admitido un recurso presentado por los herederos de Franco contra el acuerdo del pasado quince de febrero ahora las medidas cautelares tienen que ser resueltas por los jueces del alto tribunal de forma urgente ya que condicionan la viabilidad de la exhumación en anteriores resoluciones el Supremo recordó que el cuerpo de Franco no saldrá del Valle de los Caídos en caso de que se haya presentado un recurso por la familia llegado el momento hasta que ellos no den el visto bueno y lo hacen citando un caso sentenciado recientemente por el Tribunal Europeo de Dret

Voz 1024 12:45 los humanos bueno por lo demás y en clave preelectoral el viernes nos dejaba la confirmación de que los principales partidos están elaborando sus listas a medida con un profundo Espirito de renovación también se pueden para acallar las voces críticas lo que se traduce de los últimos movimientos presentados por el Partido Popular en el primer gran examen para Pablo Casado por cierto con tan sólo ocho meses al frente de la presidencia del PP crónica de ABC de Adrián Prado

Voz 0019 13:09 casado apuesta claramente por la renovación sólo tres exministros de los Gobiernos de Rajoy figuran entre los números uno de las listas al Congreso del PP Isabel García Tejerina encabezará la de Valladolid Ana Pastor la de Pontevedra Rafael Catalá de Cuenca además el que fuera coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo no repetirá como número uno por Zamora Le sustituye la actual portavoz de los populares en las Cortes de Castilla y León Isabel Blanco la principal no vedad el fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo como número uno por Barcelona cercana al ex presidente Aznar actualmente es vocal de la Fundación FAES es la apuesta de Casado para enfrentarse Inés Arrimadas desplazando además así a Dolors Montserrat que encabezó esta candidatura la pasado del

Voz 1024 13:47 es la altura

Voz 0019 13:48 otros nombres propios destacados Juan José Cortés el padre de Mariluz sustituirá Fátima Báñez al frente de la lista por Huelva después de que la ex ministra anunciara precisamente ayer que abandona la política también Teresa Jiménez Becerril eurodiputada hermana del concejal asesinado por ETA Alberto Jiménez Becerril será la cabeza de lista por Sevilla ocupando el sitio de Juan Ignacio Zoido que previsiblemente formará parte de la lista de los populares para las europeas quién si está confirmado que se va a Bruselas es el portavoz adjunto del PP en el Congreso Rafael Hernando

Voz 1024 14:16 los de Catalunya hoy estaremos pendientes de la concentración soberanista convocada para esta tarde en Madrid en contra el juicio del proceso la noche pasaron por los micrófonos de Hora Veinticinco los dos portavoces parlamentarios por independentistas salientes Joan Tardà de Esquerra y Carles Campuzano del P de Cat ambos dicen están seguros de que tendrá lugar un nuevo referéndum de autodeterminación en Catalunya

Voz 0947 14:38 estoy convencido de ello lo que no sé es y creo que no va a ser es un referéndum sobre independencia sí de veneciano estoy convencido que referéndum será entre la propuesta que acabe haciendo Reino España para los ciudadanos catalanes ir la independencia evidencia de que

Voz 0019 14:59 hay que votar a IU que en el que hay que votar a quiénes defendemos dependencia de hemos de poder defender nuestra nuestra de nuestra aspiración en términos democráticos es indiscutible sean no hay ninguna razón democrática que pueden pedir eso otra cuestión es que eso de ese referéndum dependencias sea incluye la independencia sea la solución que podamos ver dentro de los próximos de los próximos años

Voz 1024 15:27 Doña de matinal Cadena Ser a las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias el exterior Nueva Zelanda Shan

Voz 16 15:36 las

Voz 1024 15:40 en que nos ha dejado esa madrugada la de uno de los presuntos autores de los atentados de dos mezquitas Brendan Harrison tardan compareció ante el juez vistiendo ropa blanca y esposado de pies y manos acusado de asesinato en unos ataques en los que murieron recordemos cuarenta y nueve personas

Voz 17 15:57 tinte pechuga voz en cójase del crisis exámenes fama reciben FIES o no hace

Voz 1024 16:05 cuatro horas comparecía de nuevo ante los medios la primera ministra neozelandesa Jacinta Art y ha valorado la actuación policial para detener a tardan treinta y seis minutos después de recibir el primer aviso recordado ya a sabiendas de que portaba un arsenal

Voz 4 16:21 estoy Tusquets Morfeo Shine A

Voz 18 16:23 vamos a Cannes

Voz 1024 16:26 esto es lo que más está preocupando hielo que ya se ponen manos a la obra en la sociedad norirlandesa primera ministra ha creado esta noche cambios más cambios en la Ley de posesión de armas que la prohibición de posesión de armas semiautomáticas se pueda considerar ya dice con efecto inmediato todo parece indicar que las sino llevaba años preparando todo este ataque no gramos con José Luis García Íñiguez

Voz 1061 16:47 el principal acusado del atentado es Brenton un australiano de veintiocho años el propio primer ministro de su país ha asegurado que es de extrema derecha y así lo confirman las inscripciones que él mismo había hecho en el arma utilizada para los ataques pintadas en blanco llevaba referencias a otras matanzas de musulmanes también históricas como la batalla de Clavijo de la reconquista española también había nombres de neonazis como el Espanyol Josué Estébanez el arma se ve en el vídeo en el que el atacante retransmitió a través de Facebook su atentado

Voz 0019 17:13 diecisiete minutos en los que se ve

Voz 1061 17:15 desde que va en el coche escuchando música balcánica hasta irrumpir por ejemplo en una de las mezquitas disparar indiscriminadamente incluso en un momento vuelve sobre sus pasos para asegurarse de que no había supervivientes diecisiete minutos en los que Facebook no interrumpió la señal a pesar de que se trataba de una matanza en tiempo real Facebook también Twitter donde había subido fotos de alarma han anunciado que trabajan para retirar todo el material relacionado con el atentado pero el terrorista no utilizó sólo esas redes sociales también difundió hoy de alguna manera avisó de que actuaría en Chan un polémico foro en el que se encuentra todo tipo de propaganda o teorías de la conspiración a esta hora siguen allí por ejemplo comentarios que cuestionan que se trate de un atentado real el apartado en el que han compartido sus fotos y un manifiesto antiinmigración se llama políticamente incorrecto

Voz 1024 18:03 ojo no más cerca seguimos ocupando no sea ser suben Argelia donde el movimiento para exigir el cese del presidente Buteflika sigue creciendo pese a su decisión de no presentarse como ya saben a un nuevo mandato cientos miles de argelinos salieron de nuevo este viernes a las calles a pesar de la paralización de los medio de transporte

Voz 0011 18:18 el bloqueo por parte de la policía de la Gendarmería

Voz 1024 18:21 de ese Marruecos informa Sonia Moreno

Voz 7 18:26 el pueblo argelino contestó a las iniciativas del poder con un cuarto viernes consecutivo de manifestaciones en todo el país en definitiva adquieren una segunda república ya Buteflika lejos de la presidencia así lo dejas

Voz 0019 18:37 aunque claro al corear Buteflika y su plan de

Voz 1916 18:39 en irse escuchamos a una señora en la protesta Argel hablando con la televisión francesa

Voz 7 18:44 si queremos un cambio radical la renuncia de este sistema cien por cien no sólo del jefe del Estado que está enfermo sino de todos hace veinte años que están matando a nuestros hijos es obligan a partir a morir no a dar de comer a las economías de otros países hace falta cambiar no hay razón por la sino pueda tener éxito en nuestro país gays y ese poniéndolos P

Voz 1916 19:05 las imágenes aéreas de la marcha en Argel impresionan con las calles y los bulevares a rebosar de gente de todos los colectivos profesionales diferentes edades los habitantes de los barrios céntricos repartieron comida bebida entre los manifestantes y en la autopista de entrada a la capital todos los carriles estaban ocupados por personas la gendarmería se encargó de parar a los autobuses de entrada Argel para que no participaran en la protesta sin embargo los coches hicieron frente a los controles con pitidos y haciendo triple fila en las carreteras hubo mensajes para Estados Unidos y también para Francia la gente ondeó pancartas que decían Macron argelino Ladrón de gas aleja T curioso fue como la policía se salía de sus filas unió a las protestas en la localidad debe ha acto simbólico muy aplaudido por los manifestantes

Voz 1024 19:50 camino de veinte el clamor de esta movilizaciones los deja ahora mismo en Venezuela

Voz 3 19:58 Arroyo buenos días

Voz 1024 19:59 en este a Venezuela se prepara para nuevas manifestaciones tras el apagón

Voz 0143 20:03 en algunas zonas del país todavía sin luz Guaidó ha convocado asambleas opositoras este fin de semana Maduro ha acusado a Trump de provocar un ciberataque y ha creado un nuevo comando militar

Voz 19 20:14 ahora proteger asegurar mantener resguardar y garantizar los servicios básicos del pueblo Bennett

Voz 4 20:20 hola Maduro llama a salir a la calle

Voz 0143 20:22 este sábado para celebrar dice la victoria contra el Papa

Voz 1024 20:25 Juan Boeing anuncia que tiene previsto actualizar el Software del modelo de avión en Etiopía antes de finales de marzo

Voz 0143 20:31 las similitudes con el accidente hace unos meses en Indonesia de otro avión del mismo modelo ofrecen dudas sobre el sistema y la empresa que ha acusado pérdidas importantes en su valor en Bolsa ha decidido revisar los resultados esperan en un plazo de una semana o diez días

Voz 1024 20:46 ya al menos ciento veinte muertos tras hasta ahora en Mozambique Malawi por los efectos de un ciclón hoy

Voz 0143 20:52 hoy al menos un millón desde hay al menos un millón de damnificados por las inundaciones de las últimas semanas estas cifras son previas a que el ciclón Ida ahí tocase decide pierda en Mozambique este jueves con vientos de hasta ciento setenta kilómetros por hora

Voz 1024 21:05 eh matinal Cadena SER ya entramos en el segundo de los tres días de luto oficial en los municipios en Rocafort de Godella por el asesinato de dos niños supuestamente a manos de los padres la Consejería de Igualdad el Gobierno valenciano está investigando el recorrido de los servicios sociales de esta familia Radio Valencia Toni Jiménez

Voz 20 21:26 en febrero de dos mil dieciséis se produjo la primera intervención de los servicios sociales por un conflicto vecinal pero ese expediente se archivó hace unos días el once de marzo Un miembro de la familia llamó a la policía que acudió a la casa hay determinó que todo estaba en buenas condiciones dos días después desde el Teléfono del Menor se contacta de nuevo con los servicios sociales de Godella inicia una nueva intervención así lo explicaba la alcaldesa de la localidad Eva Sanchis

Voz 21 21:50 el teléfono es el melón contacta telefónicamente con Servicios Sociales de Movilla para poder el conocimiento una información facilitada por la familia extensa Se establece coordinación con el centro escolar San Sebastián de rogamos por donde asiste y mayor el centro de salud de Godella y la Policía Local de Godella hice contacta telefónicamente con la familia extensa para ampliar la información y continuar con la intervención

Voz 20 22:13 la vicepresidenta de la Generalitat Mònica Oltra de cuya Conselleria depende el departamento de menores afirma que se ha puesto en marcha el protocolo previsto y se va a hacer un seguimiento de la intervención de los servicios sociales en este caso

Voz 22 23:29 qué tal buenos días y lo hace en casa en el Bernabéu después de lo sucedido en las últimas fechas eliminación en Copa en Champions Liga a doce puntos del Barça con el listón casi imbatible de su primera etapa hoy empieza la segunda aventura de Zidane del Madrid

Voz 23 23:50 lo que queremos es acabar

Voz 1024 23:53 la temporada ganando el máximo

Voz 24 23:56 de los de los que no quedan el el deberes de de todos los jugadores de toda la gente que trabaja aquí es creer hasta el final

Voz 6 24:04 once partidos de Liga por delante el primero de ellos esta tarde desde las cuatro y cuarto ante el Celta de Vigo Carvajal Vinicius Lucas Llorente o Casemiro son baja veremos si hombre que consular y no contaban como Isco Marcelo son de la partida en frente al Celta en zona de descenso y que encima viaja a Madrid con la baja de sus dos máximos estandartes Yago Aspas llegó mayo a las seis y media un clásico de nuestro fútbol en San Mamés Athletic Atlético de Madrid los bilbaínos a seis puntos de Europa y los colchoneros con la vuelta de Diego Costa el equipo a tratar de olvidar la gran decepción en Champions Simeone

Voz 25 24:40 eh el funcionamiento como entrenador está puesto diariamente no soy de una persona que piensa no no tengo nada que demostrar porque ya demostré no para bien pudo la que demostrar todos lo día me canso de decir que el fútbol es

Voz 6 24:53 día a día además a la una se juega el Huesca Alavés ya a las nueve menos cuarto Leganés Girona la jornada veintiocho ya está en marcha desde anoche con el Real Sociedad uno Levante uno que con goles de Llano Buzai de Mayoral no les sirve al conjunto txuri urdin para hacer casar a esa esta plaza ni al equipo granota para alejarse definitivamente del descenso mañana más partidos jugará entre otros en Sevilla contra el Espanyol ya sin Pablo Machín en el banquillo y es que la eliminación en Europa League y su mala racha liguera le han costado el puesto su recambio el director deportivo Joaquín Caparrós

Voz 0956 25:29 en no nos ha salido bien mide a era pues al terminar la temporada pues dejará el cargo independientemente de que no éramos en Champions que sigue siendo el objetivo que tenemos que tener entre ceja y ceja

Voz 6 25:43 también jugará mañana un Barça en campo del Betis que ya conoce a su rival en cuartos de final de la Champions al Manchester United en la ida a primeros de abril en Old Trafford la vuelta en el Camp Nou el responsable de Relaciones Institucionales azulgrana Guillermo Amor

Voz 26 25:56 está bien así vamos allí a Manchester a sacar un buen resultado creo que no habíamos ganado el Barça creo que no ha ganado allí falaz saquemos un muy buen resultado para la vuelta

Voz 6 26:05 los otros enfrentamientos de cuartos son el Liverpool Oporto Ajax Juventus Tottenham Manchester City en la Europa League Cruz español en cuartos Villarreal Valencia y la semana que viene juega la selección española partidos clasificatorios para la Eurocopa dos mil veinte contra Noruega Malta para los que ayer Luis Enrique dio su lista de convocados muchas sorpresas como Jaime Mata Sergi Gómez Fabian Ruiz canales Parejo o Jesús Navas y también las ausencias de Isco Saúl o Koke el seleccionador

Voz 1336 26:35 según de revolución suena siempre tan feo vamos a evolucionar la competencia está ahí va a depender de ellos me encanta además ese sentimiento que puede tener jugador de llegar yo vengo a la selección a a darlo todo porque quiero continuar eso va a hacernos crecer

Voz 6 26:52 hora del fútbol en la Euroliga de baloncesto se va terminando la fase regular derrota del Barça en casa del líder del Fenerbahçe ochenta y ocho ochenta y dos Historia del Baskonia ochenta y dos sesenta y dos frente al Buducnost para seguir afianzándose los puestos de playoff y en tenis Master mil de Indian Wells Rafa Nadal ya está en semifinales tras eliminar al ruso Caixanova iPS a las molestias en su rodilla su rival para pelear por un puesto en la final si su estado físico se permite será Roger Federer lo contaremos todo en Carrusel Deportivo desde la una de la tarde en más ya aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

