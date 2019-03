Matinal SER (17/03/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias hola buenos días la Madrugá manos deja los últimos datos ofrecidos hace un par de horas en rueda de prensa por la primera ministra de Nueva Zelanda sobre el ataque a las mezquitas

Voz 1 00:19 feliz y Filippo jefe hincado en Tennessee Fuji für en

Voz 1024 00:23 que al menos cincuenta muertos y treinta y cuatro heridos que permanecen hospitalizados de los que doce se encuentran en estado crítico las víctimas tienen tenían unas edades comprendidas entre los tres y los setenta y siete

Voz 1 00:35 vamos a Michael Schumacher

Voz 1024 00:39 la cinta arden ya ha anunciado que en las próximas horas de hoy domingo comenzarán a devolver a los familiares los restos de sus fallecidos la primera ministra ha pedido paciencia para darle tiempo a los forenses en las labores de identificación también ha confirmado que el detenido como autor de los hechos ese supremacía blanca de origen australiano envió un manifiesto a su departamento justificando esa

Voz 1 01:00 menos físico y no hay menores profugo

Voz 1024 01:05 manifiesto enviado como cuenta en nueve minutos antes y en el que el asesino Brenton tardan no incluía ni dónde ni cuándo sino a producir ese atentado la primera ministra arde en también ha querido dejar esta reflexión en voz alta ante los no

Voz 1 01:19 hemos visto al su Myrie pues Fund

Voz 1024 01:24 ha puesto el acento en la enorme brecha dice por la que se realizó ese ataque de las redes sociales Facebook ha anunciado esta noche que en veinticuatro horas ya ha conseguido eliminar de su plataforma más de un millón y medio de vídeos que incluía la secuencia completa o una parte de los tiroteos Un millón y medio tiroteos que Facebook transmitió en directo recordemos durante diecisiete minutos sin tener un algoritmo nada ni nadie lo detuviera

Voz 1509 01:49 buenos días el Real Madrid venció al Celta

Voz 1024 01:52 es lo último de una manera es lo último como decíamos una mañana a la que aquí todavía resuenan los ecos de la manifestación soberanista catalana celebrada en el centro de Madrid Carlos Sevilla buenos días

Voz 0070 02:04 buenos días una movilización contra el juicio del proceso por el derecho a la autodeterminación a la que responde el Gobierno dice el ejecutivo que ha sido firme en su oferta de diálogo y que la misma democracia que protege la libertad de quiénes se manifiestan es la que juega es la que juzga a quiénes exaltan las sus no

Voz 1024 02:18 el PSOE ratifica sus listas a las elecciones generales el veintiocho de abril

Voz 0070 02:22 lo hacen en Madrid en un acto en el que intervendrá Pedro Sánchez ayer el Partido Popular presentó a las personas que encabezan sus candidaturas en cada provincia Ciudadanos anunció la incorporación del ex vicepresidente de Coca Cola Marcos de Quinto como número dos de su lista por Madrid

Voz 1024 02:35 más de doscientos treinta detenidos en otra jornada de protestas de los chalecos amarillos en Francia

Voz 0070 02:39 ya van dieciocho sábados consecutivos de movilizaciones ayer con episodios violentos que dejaron también cuarenta y dos personas heridas los manifestantes consideran insuficiente el debate nacional impulsado por el presidente Macron para dar respuesta a sus demandas

Voz 1024 02:51 Theresa May advierta a los parlamentarios británicos de las consecuencias de un nuevo rechazo a su propuesta del Brexit

Voz 0070 02:56 una propuesta que ya ha sido rechazada en dos ocasiones en un artículo que publica hoy The Sunday Times la primera ministra afirma que en ese caso la salida británica de la Unión Europea podría enfrentarse a un largo retraso que obligaría al Reino Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo

Voz 1024 03:09 hoy declara ante el juez la madre acusada de la muerte de sus dos hijos en Godella

Voz 0070 03:14 la mujer permanece detenida ingresada en la unidad psiquiátrica de un hospital valenciano mientras el padre fue enviado ayer a prisión sin fianza la autopsia ha confirmado que los menores de tres años y cinco meses murieron debido a los golpes que recibieron especialmente en la cabeza

Voz 1024 03:26 en Valencia ya están en la recta final de las fallas se queda antes

Voz 0070 03:29 es días para la noche de la cremà ayer se dieron a conocer los monumentos ganadores de este año la Comisión de la antigua de Campanar se ha llevado el primer premio de la Sección Especial con una falla que representa un taller de juguetes diseñada por el artista Carlos Cano

Voz 1024 03:41 en los deportes Irán volvió ganando ahora sí usó el caballero buenos días

Voz 1509 03:45 qué tal buenos días el Real Madrid venció al Celta de Vigo por dos a cero con goles de Isco Bale que volvieron a la titularidad junto a Keylor Navas Marcelo el Atlético de Madrid cayó en San Mamés ante el Athletic Club por dos a cero con goles de Iñaki Williams y quedan cuadro los colchoneros se alejan de la Liga más resultados de ayer Leganés cero Girona dos Huesca uno Alavés tres hoy se juega el Éibar Valladolid a las doce a las cuatro y cuarto español Sevilla a las seis y media Valencia Getafe y Villarreal Rayo Vallecano cerrará la jornada el Betis Fútbol Club Barcelona viviremos un partido histórico de fútbol femenino a partir de la una en el Wanda Metropolitano se enfrentan el Atlético de Madrid y el Barcelona todo apunta que se batirá el récord de asistencia en un partido de clubes femeninos en tenis Rafa Nadal se retiro de Indian Wells por los problemas en la rodilla derecha Hinault podido disputar las semifinales ante Federer

Voz 1024 04:35 domingo se presenta con lluvias en el norte viento fuerte en Catalunya hay una baja una bajada generalizada de las temperaturas todo lo que subieron hasta ayer caerán hoy mapa del tiempo Irene aborta buenos días

Voz 2 04:46 hola buenos días algo de lluvia hay descenso de temperaturas para este domingo especialmente en Galicia el Cantábrico y los Pirineos donde predominarán cielos nubosos y precipitaciones viento fuerte a partir de la tarde en el Bajo Ebro el Ampurdán Menorca y Canarias de hecho están activados varios avisos amarillos por fuertes rachas en Castellón Tarragona Girona donde también hay avisos naranjas por oleaje destaca una bajada de temperaturas generalizada entorno a los diez grados marcará la máxima de los termómetros en el norte de la península y algo más altas en el Mediterráneo y en Canarias donde superarán los veinte

Voz 1024 05:19 así aparece este domingo diecisiete de marzo Día de San Patricio hoy además celebramos el centenario de una de las grandes voces no como la mía hoy esta así una de las grandes voces que nos dejó el siglo XX una voz inolvidable

Voz 3 05:33 diez

Voz 5 05:37 dar a Natalia

Voz 1024 05:41 Adams con nació en Montgomery Alabama un diecisiete de marzo de hace hoy un siglo de mil novecientos diecinueve muy joven durante la década de los treinta ya era un reconocido cantante y pianista de jazz en Chicago un éxito que trazado a Los Ángeles en los años cuarenta con el nombre que le hizo eterno Nat King Cole

Voz 3 06:01 no me yo sola

Voz 1024 06:14 este Mona Lisa publicado en mil novecientos cincuenta supuso el punto de inflexión en su carrera musical en la carrera musical de Nat King Cole dejando atrás el jazz dedicándose plenamente a cantar baladas Cold rompió muros cantando alguno de los éxitos en español temas clásicos de Méjico de Venezuela nunca aprendió aquí con nuestro idioma sino que memorizar frase a frase canciones como este

Voz 3 06:37 si ETA tiene que en mis brazos de amo o sea

Voz 1024 06:59 tenemos más ansia que voz esta mañana para ponerles al día de lo que está pasando son las siete y siete seis y siete en Canarias hasta el media punta noticias matinal

Voz 6 07:10 se Antonio Piñero hemos venido porque creemos que es importante que se conozca a nivel nacional

Voz 7 07:20 por defender los derechos civiles políticos y sociales

Voz 1024 07:26 así sonaba en esencia ayer el corazón en Madrid durante la manifestación convocada por colectivos independentistas catalanes marcha que nos deja la habitual guerra de cifras dieciocho mil personas según la Delegación de Gobierno más de cien mil según los cálculos de los convocantes siguiendo la marcha soberanista estuvo Sara selva

Voz 1510 07:42 la cabeza de la manifestación iba a Quim Torra acompañado de Artur Mas el president se dirigía a España

Voz 8 07:48 escucha España este grito de libertad miran que has fallado España para que tanta gente esté apelando a ese derecho a la autodeterminación la democracia los derechos civiles los derechos sociales Cedrés la autodeterminación tienen que formar parte de Ci de España

Voz 1510 08:05 decía Torra que nadie les iba a parar hasta que no se garantizará el derecho a la autodeterminación en la misma línea el presidente del Parlament Roger turrón

Voz 8 08:12 la única manera de resolver el conflicto político entre Cataluña y el Estado español cada vez lo sabes más gente es con un referéndum

Voz 1510 08:20 los políticos no participaron en el acto que puso fin a la manifestación allí Marcel Mauri el vicepresidente de Omnium Cultural una de las organizaciones convocantes cargaba contra Vox y contra el juicio del piloto

Voz 9 08:31 es sí acude los derechos

Voz 1024 08:34 no

Voz 9 08:37 la democracia nos juzgue

Voz 1510 08:40 la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana

Voz 9 08:43 aunque no todos con Pais nuestro objetivo político la independencia respeto nuestra libertad para decidirlo en Cataluña se dirigía

Voz 1510 08:52 a todos los españoles a los que no eran catalanes ya habían ido a apoyar la manifestación había gente de toda España de Madrid Galicia o el País Vasco todos con esteladas y lazos amarillos gritando que la autodeterminación no

Voz 1024 09:05 miles de personas hicieron horas de viaje ida y vuelta para no moverse suposiciones tras la manifestación Moncloa respondió que tampoco es el resumen de Almudena López presionó

Voz 10 09:14 dentro de la Constitución todo pero nada fuera de ella es la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a la manifestación independentista de este sábado en Madrid el Ejecutivo dice que ha sido firme ofreciendo diálogo

Voz 1509 09:24 para garantizar la convivencia de catalanes y españoles

Voz 10 09:27 es además deja claro que la misma democracia que protege la libertad de quiénes se manifiestan es la que juzga a quiénes exaltan sus no

Voz 1061 09:34 el comunicado del Gobierno al que ponía voz

Voz 1024 09:36 noche la ministra de Hacienda María Jesús Montero en La Sexta

Voz 11 09:39 lo importante que hoy este grupo de personas se han manifestado dentro del marco de la legalidad que no ha habido violencia y lo importante es que el Partido Socialista y el Gobierno no va a ser nada que no esté en el marco estrictamente constitucional y por tanto que cualquier reivindicación será eso una reivindicación que no van contra al menos en los partido que se han manifestado

Voz 0390 09:59 democráticamente en este país no

Voz 11 10:02 entrar ningún tipo de recuerdo ningún tipo de amparo

Voz 1024 10:05 estamos prácticamente a mes y medio seis semanas no separan de la cita con las urnas y los principales partidos andan este fin de semana perfilando nombres de sus cabezas de cartel hoy es el turno del PSOE que esa mañana ratifica en comité federal dominical la composición de sus listas electorales una cita por cierto que va a tener lugar en un hotel de Madrid porque la sede socialista tradicional de Ferraz todavía está en obras una listas alcistas que así valoraba la secretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz que considera considera lógico que Sánchez quiera contar con los más afines

Voz 1921 10:35 la militancia hablar un proceso que ha sido muy bonito las direcciones provinciales han salido con más de un noventa por ciento el lógico también que el secretario general quiera contar con personas de de su equipo de su trabajo y todo eso al final tendrá un buen resultado para lo que a mi me importa de mí me importa que que el lunes vaya los compañeros y compañeras que vayan en la lista yo me de al pellejo volvió a dejar la piel irme batir el cobre para que lo que pasa en Andalucía que según tendrá derecho a la extrema derecha desalojando al PSOE cuando ganó las elecciones no se repitan España

Voz 1024 11:05 vamos con las dos derechas como decía días primero con el lavado de cara que la pegado Pablo Casado el PP con cerca de un ochenta por ciento de caras nuevas en el partido en el que dicen en Génova nadie debería quedarse fuera porque todavía están cerrando listas acerado y a las europeas con todo dicen Un proyecto ambicioso para llegar a La Moncloa informa Adrià

Voz 1645 11:22 la asegura Casado que va a ser difícil plagado de ataques de los adversarios y por eso hace este llamamiento a los suyos

Voz 12 11:28 como ya hemos visto que van a hacer una campaña sucia absolutamente sucia para intentar denostar incluso personalmente a sus legítimos representantes en en los partidos de frente lo que tenemos que hacer no es ni crispar Nos ninfa a darnos sino sencillamente decirles que no van a poder con nosotros el líder

Voz 1645 11:50 de los populares acusa al resto de partidos de hacer una política mediocre inútil y falsario hay al Gobierno de insultar y alentar las Fake News contra él porque dice no es capaz de combatir al líder de la oposición ni con argumentos Nickon propuesta

Voz 1024 12:02 en Ciudadanos siguen buscando golpes de efecto para acallar las irregularidades que demostró el PSOE primarias en Castilla y León el dicho el último fichaje de Albert Rivera es Marcos de Quinto quién fuera vicepresidente de Coca Cola en España que irá como número dos por Madrid es la crónica dos FIA mal

Voz 1645 12:18 conste quinto asegura que da el salto a la política para arrimar el hombro

Voz 1024 12:21 para arrimar el hombro que a aunque

Voz 1645 12:24 ex vicepresidente mundial de Coca Cola que abandonó la compañía en dos mil diecisiete Aunque siguió ligada a ella como asesor es consciente de los perjuicios que eleva a contraer

Voz 13 12:32 dar el paso es complicado porque significa un sacrificio los ingresos también significa una gran exposición significa acabar siendo diana de mucha gente y algunos de ellos no demasiada buena gente

Voz 1645 12:44 mientras el presidente de Ciudadanos que se deshace en elogios

Voz 14 12:47 como una persona con capacidad intelectual con capacidad ahí valentía innovador que ha roto todos

Voz 1645 12:52 ya LB común posible ministro yo no tengo ninguna duda que entre Pablo Echenique

Voz 14 12:57 Marcos de Quinto para el ministro de Industria un preso me quedo con Marcos de Quinto

Voz 1645 13:01 y poco a poco Rivera va presentando al que sería su hipotético Consejo de Ministros con Arrimadas como vicepresidenta ministro de Interior Joan Mesquida cabeza de lista por Baleares ministra de Igualdad Sara Jiménez número tres por Madrid de trabajo Soraya Mayo número uno por Valladolid y ahora suma al que sería su ministro económico

Voz 1024 13:18 por lo demás el sábado nos sorprendió con la decisión del Supremo de anular el Plan Hidrológico del Tajo ser torero Cristina López Huerta

Voz 0808 13:25 la sentencia tiene repercusión no sólo en la cuenca del Tajo sino en la del Segura y es que el Alto Tribunal establece que los pantanos de cabecera deberán garantizar de manera prioritaria las demandas de esta cuenca así como sus caudales ecológicos esto supondrá modificar el volumen de agua que se deriva en los trasvases y aumentar también el umbral por debajo del cual no se puede derivar agua el alto Tribunal da la razón a las plataformas que denunciaron que si incumplía lo establecido por la propia Confederación Hidrográfica en materia de caudales ecológicos a su paso por Aranjuez Toledo y Talavera Miguel Ángel Sánchez de la Plataforma en Defensa del Tajo

Voz 0666 13:59 el Tribunal Supremo dice que el Gobierno de España ha incumplido la ley al no fijar caudales ecológicos en Toledo Talavera de la Reina de Aranjuez es una sentencia histórica porque viene a cambiar radicalmente la gestión de del Tajo y obliga a una gestión completamente diferente

Voz 0808 14:15 contra esta sentencia no cabe recurso ordinario

Voz 1024 14:18 Nos contaba Christina la decisión del Supremo afecta debe replantear cómo adaptar el trasvase Tajo Segura Radio Murcia arrugarse

Voz 1856 14:25 la noticia ha caído como un nuevo jarro de agua fría el presidente del Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo Segura cree que esta sentencia no va a traer nada bueno para el trasvase viene a confirmar el temor del que vienen advirtiendo desde hace tiempo en referencia al aumento de los umbrales de agua a trasvasar Lucas Jiménez cree que hay que calcular bien esos caudales ecológicos que relaciona con una buena política de depuración de las aguas

Voz 15 14:47 yo creo que hay que calcular bien los caudales que no hay que hacer ninguna exageración toda esta noticia no van a traer nada bueno para las tropas se José Segura la calidad de las masas de agua no sólo se mejora soltando agua sintonizaron sino también haciendo los deberes lo podrán

Voz 1856 15:02 desde el Gobierno regional se posicionan al lado de los regantes y agricultores el presidente de la comunidad se pregunta cuál es el problema habiendo agua en España y con infraestructuras útiles como es el trasvase Tajo Segura Fernando López Miras confirma que seguirá luchando por el agua

Voz 1061 15:19 el que se del domingo a las siete y cuarto de la mañana

Voz 1024 15:22 a las seis y cuarto de la mañana en Canarias el exterior como les hemos contado en portada la evaluaba nos deja importantes novedades sobre la investigación del atentado ve las mezquitas en Nueva Zelanda que ha ofrecido una madrugada vas hace apenas un par de horas la primera ministra como aquella misma recibió el manifiesto supremacía el asesino minutos antes de que se perpetraron los ataques informa Judith Arroyo

Voz 0159 15:42 inmediatamente después de recibir el manifiesto el gobierno neozelandés lo envió a las fuerzas de seguridad del Parlamento la razón

Voz 1 15:49 este no fue vivir Caixa si no en efectivo Zarautz

Voz 0159 15:55 el comunicado que decidió ya Hacienda no incluía detalles sobre dónde se iba a producir el ataque ni como si querían evitar lo que finalmente se produjo

Voz 1024 16:04 según Reuters Facebook ha eliminado

Voz 0159 16:06 millón y medio de vídeos delata que trabaja para que desaparezcan los que se han editado y vuelto a subir la ministra ver la primera ministra quiere reunirse con los responsables de la red social

Voz 1 16:17 hay que hoy sí

Voz 0159 16:19 el a ver quién y por otra parte según arden los cuerpos de los cincuenta fallecidos en el ataque se devolverán a los familiares el miércoles el Gobierno dice que la policía estará presente a partir de ahora en las mezquitas en el horario en el que permanezcan abiertas

Voz 1024 16:34 en Francia el movimiento de los chalecos amarillos sigue vivo da la impresión de que cada semana llevamos ya dieciocho salen menos a la calle pero que hacen cada vez más ruido ocasiona daños materiales y suelen resumen más violentos con cuarenta y dos heridos y más de doscientos treinta detenidos en las últimas horas consideran insuficiente dicen una maniobra de distracción ese denominado debate nacional emprendido por el presidente del país por Emmanuel Macron corresponsal en París Carmen Vela eh

Voz 0390 17:02 tras medidas para mejorar el poder adquisitivo que costaron al erario público más de diez mil millones el presidente Makoun propuso este debate nacional para afrontar la crisis de los chalecos amarillos con las discusiones de este fin de semana termina la primera fase que comenzó el quince de enero ha sido un ejercicio inédito de democracia directa en Francia en la que el presidente en persona sea sometido durante horas y semanas a las preguntas de centenares de alcaldes concejales y personas corrientes por su Macron remata hacía seis horas que escuchaba hay respondía a decenas de preguntas en uno de los debates que llegó a durar siete horas

Voz 16 17:38 estoy estuvo ante el futuro

Voz 0390 17:40 no hay ningún tabú no contemos tonterías no crea que por restaurar el impuesto de la fortuna como estaba hace un año va a mejorarse la situación de los chalecos amarillos se han contabilizado más de diez mil discusiones públicas con trescientos mil participantes en torno a la fiscalidad gasto estatal servicios públicos Transición Ecológica democracia hay ciudadanía más de cuatrocientas sesenta mil personas han hecho propuestas por internet de los primeros análisis se deduce que el poder adquisitivo la fiscalidad del cambio climático son las mayores preocupaciones de los franceses el Gobierno tiene hasta mediados de abril para presentarse

Voz 1061 18:16 a respuestas querían que el presidente bajará

Voz 0390 18:18 el terreno lo ha hecho con éxito de popularidad y ahora les reprochan estar en precampaña

Voz 1024 18:23 también dejamos atrás otro sábado Maze protestas en Venezuela como ya anunciara la semana pasada el autoproclamado presidente Juan Guaidó insiste en emprender una gira por el país para buscar apoyos Iggy reclamar ha dicho el palacio presidencial de Miraflores Crónica de José Luis García Íñiguez Guaidó ha vuelto avisar de la gran movilización

Voz 1061 18:40 nacional que tiene previsto llevar todas las protestas hasta Caracas una gira que él mismo va a emprender por toda Venezuela pero de la que sigue sin dar detalles

Voz 17 18:53 Movistar no solamente organizado

Voz 1061 18:56 el componente haremos

Voz 17 18:59 todo el mundo

Voz 1061 19:01 lo ha hecho en una nueva manifestación en este caso en el Estado de Carabobo en la que ha recordado que todas las opciones para poner fin al chavismo están sobre la mesa los partidarios de Maduro también han salido a la calle para protestar contra lo que consideran un sabotaje externo que provocó el apagón en el país durante cinco días inmaduro ha difundido un vídeo

Voz 7 19:20 en esta videoconferencia planificación preparación

Voz 1061 19:25 tiene que habla de que las Fuerzas Armadas venezolanas Se van a desplegar en más de cien estaciones de servicio eléctrico del país para proteger la electricidad y el sistema de

Voz 1024 19:33 el eco de las protestas no deja una mañana más en la franja de Gaza donde este sábado tuvo lugar una tercera jornada de revueltas de la conocida allí como Revolución de los hambrientos se quejan del empobrecimiento de este enclave controlado por Hamás bloqueado por Israel corresponsal en Jerusalén Béatrice de comer bien

Voz 18 19:50 es llevan meses manifestándose contra la falta de libertad que les impone Israel desde hace tres días protestan también en las calles contra el alto coste de la vida los impuestos y las políticas del movimiento islamista Hamás que gobierna la franja desde hace casi doce años el movimiento se llama queremos vivir ha sido después de una subida de las tasas que gravan a productos de primera necesidad centenares de manifestantes la mayoría jóvenes queman neumáticos cada día son reprimidos duramente por la policía de Hamás el movimiento islamista también organiza contra manifestaciones para mostrar que sigue teniendo un amplio apoyo en la franja ayer un comerciante desespera al que jamás acababa de cerrar su tienda se inmoló prendiendo Se fuego en plena calle la pobreza en Gaza avanza de manera inexorable y la inmensa mayoría de sus dos millones de habitantes necesita ayuda humanitaria para subsistir al bloqueo israelí se suman las diferencias entre Hamás y el Gobierno del presidente Mahmud Abbas que tienen consecuencias nefastas para los habitantes de la franja convertidos en rehenes de esta división política

Voz 1024 20:55 la sintonía de matinal Cadena Ser a las siete y veintiuno de la mañana seis XXI de la mañana en Canarias en nueve minutos llega el tiempo de la cultura aquí a la radio La Ser pero antes vamos al cine con el resumen de la primera jornada completa del Festival de Málaga enviada especial del cine en la SER Pepa Blanes

Voz 1463 21:11 Mario Casas es uno de los actores que más ha aprovechado el Festival de Málaga a que ganó premio con la mula y ahora viene a presentar una serie de televisión que produce Movistar Plus instinto es un thriller erótico a cincuenta sombras pero en versión española es una producción que Movistar ha realizado por la productora Bambú que cuenta a sus espaldas con éxitos como Fariña o las chicas del cable Bambú también es aliada de otra plataforma de Netflix con ella ha traído a Málaga una comedia de mujeres a pesar de todo con Amaia Salamanca Macarena García Blanca Suárez

Voz 1024 21:40 sí

Voz 7 21:42 estaría de mujeres que narra una historia mente por menos pero me gusta a mí estén femeninas porque somos mujeres pero no es no es feminista unas circunstancias

Voz 1463 22:02 mientras se aclaran las actrices nos metemos en la competición con la mexicana esto no es Berlín que ha recibido una buena acogida

Voz 19 22:10 movimientos son contradictorios en este sentido oí cien

Voz 0882 22:13 tienen el riesgo de estar atrapados por un cierto Cister

Voz 19 22:16 mano

Voz 7 22:17 es una película sobre el poder político del arte ambientada en los años ochenta mexicanos la versión de la movida madrileña pero aquí sí con reivindicación política

Voz 1024 22:30 hablando de reivindicaciones el recambio en el Madrid supuso el regreso a la Victoria usura Caballero la nuevo

Voz 1509 22:36 qué tal buenos días Zinedine Zidane ha llegado al banquillo blanco para recuperar a los jugadores señalados por Solari hilo ha conseguido eso sí a costa del Celta que sigue en descenso quién se aleja de la Liga es el Atlético de Madrid tras su derrota en San Mamés el Real Madrid ganó al Celta de Vigo por dos a cero con goles de Isco Gareth Bale Zinedine Zidane volvió al banquillo blanco y apostó por la vieja guardia Bale Marcelo Isco y Keylor fueron titulares en el Santiago Bernabéu todos cumplieron así que el técnico se mostró orgulloso de sus jugadores tras el partido

Voz 1994 23:10 nadie aquí bueno frío fuera lo va a quitar lo lo que han hecho estos jugadores aquí yo lo que lo que hago es tengo una plantilla de veintitrés veinticuatro veinticinco jugadores voy a contar con todos y que contiguo también cogieron que lo ha hecho quiero ocho bien hasta ahora y los jugador que juega en el centro del campo pero al mismo tiempo que Laure es muy bueno Marcelo no te digo e Isco igual igual no tengo que contar con estas jugadores porque son son son buenos nada más pero voy a contar con todo sabes

Voz 1509 23:50 la otra cara de la moneda es el Celta de Vigo que sigue sin marcar y se queda en descenso en el decimoctavo lugar con veinticinco puntos a uno de la salvación en el duelo en San Mamés entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid ganaron los bilbaínos por dos a cero con goles de Iñaki Williams y quedan cobro a los colchoneros se les complica la Liga tras esta derrota hicieran una semana para olvidar aunque no la peor según dice el Cholo Simeone

Voz 0501 24:13 es peor fue cuando perdimos la final de Champions por penales miran nosotros estamos acostumbrados a seguir peleando seguir compitiendo

Voz 1994 24:22 su momento para

Voz 0501 24:24 para obviamente mirar observar y obviamente crecer a partir de situaciones creo que estamos en un lugar privilegiado en la Liga española de puede siete meses haciendo una liga importante esperemos poder sostenerlas al final

Voz 1509 24:39 en los otros encuentros de ayer el Girona ganó al Leganés cero dos con doblete de Portu y el Alavés venció al Huesca uno a tres los blanquiazules se sitúan quintos a un punto de Champions

Voz 7 24:50 para hoy tenemos cinco partidos más de Liga a las doce se juega al Éibar Valladolid

Voz 1509 24:54 a las cuatro y cuarto español Sevilla a las seis y media Valencia Getafe y Villarreal Rayo Vallecano y cerrará la jornada el Betis Fútbol Club Barcelona en la Liga Iberdrola viviremos un partido histórico de fútbol femenino a partir de la una en el Wanda Metropolitano se enfrentan el Atlético de Madrid y el Barcelona se batirá el récord de asistencia en un partido de clubes femeninos y Ángela esos a la jugadora del Atlético de Madrid habló anoche en El Larguero dijo que sería un sueño batir ese récord

Voz 20 25:19 el niño está está creciendo marrón es algo que que se está viendo en España nos también se pudo según se pudo vivir es el estampado eh pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid cumple el sueño de todo abuelito desde pequeña y una vez mano Si si Dios quiere y todo acompaña podremos como bien dices no batir récord ojalá que sea

Voz 1509 25:46 en baloncesto cinco partidos jugados ayer Herbalife Gran Canaria ochenta y cinco Unicaja setenta y seis San Pablo Burgos sesenta y seis Mora Banc Andorra sesenta y dos del texto GBC cien Cafés Candelas Breogán sesenta y cinco Monbus Obradoiro setenta y siete divina aseguró Joventut ochenta y cuatro Montakit Fuenlabrada noventa y cuatro Valencia Basket ochenta y nueve y en tenis Rafa Nadal se retiró de Indian Wells por los problemas en la rodilla derecha sufridos en el partido contra Cassano y no ha podido disputar las semifinales ante Federer

Voz 1774 26:16 triste porque yo no puedo competir contra uno de mis mayores rivales Si uno de esos partidos que son parte de nuestra historia y también no poder competir unas semifinales de uno de los favoritos del año y la realidad es que estaba feliz de la manera en la que estaba respondiendo físico que ayer en un momento dado me dio un pinchazo después me dio otro con esta mañana ir a entrenar aquí no es que esté cojo es simplemente que no no tengo la confianza sinceramente a salir a la pista para nada creo que no tiene sentido todo el deporte

Voz 1509 26:49 partidos de Primera y Segunda División el baloncesto y todo lo que sea noticia lo contaremos desde las doce en Carrusel Deportivo

Voz 1024 26:59 sintonía de matinal Cadena Ser a las siete veintisiete de la mañana

Voz 22 27:02 el veintisiete de la mañana en Canarias completamos contra Laporta

Voz 1024 27:05 como de costumbre conciencia con Gregory Javier buenos días buenos días

Voz 0882 27:09 las que les parece un nuevo fármaco que reduce el colesterol llamado malo científicos del Reino Unido y Estados Unidos han probado ya con éxito en humanos este nuevo medicamento por su importancia para la salud de millón desde personas en el mundo esta es nuestra noticia científica positiva de la semana supernova comer de forma saludable y hacer ejercicio físico no es suficiente para reducir el colesterol malo para miles de personas en el mundo porque sus genes lo generan pues bien para ellos y para los que no soporta los efectos secundarios las estatinas científicos del Reino Unido y Estados Unidos han desarrollado ya nuevo fármaco llamado ácido ven pedagógico y la buena noticia es que funciona en concreto a mil voluntarios que tenían altos niveles de colesterol en sangre se les dio una pastilla de estas cada día durante un año ya transcurrido los primeros tres meses habían reducido su colesterol malo un diecisiete por ciento sin embargo este nuevo fármaco todavía está en fase de investigación como nos explica el profesor Council Redick del Imperial College de Londres

Voz 23 28:14 entrase que esos detalles

Voz 0882 28:18 el ácido de empezó Oikos reduce los niveles de colesterol malo en la sangre además de forma segura con pocos efectos secundarios porque es capaz de bloquear una enzima que es básica para producir el colesterol en el cuerpo humano

Voz 1024 28:34 minuto y medio llega el tiempo para la cultura la Ser aquí comienza la Hora extra con Javier Torres pero antes repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias que debes saber a esta hora para levantarse o para acostarse bien

Voz 0070 28:45 la primera ministra de Nueva Zelanda ha revelado esta madrugada que recibió el manifiesto del supremacía hasta que el viernes asesinó a cincuenta personas nueve minutos antes de que comete cometiera la matanza además Jacinta Arden ha confirmado que los cuerpos de las víctimas entregarán a las familias entre hoy y el miércoles en nuestro país el Gobierno responde a la manifestación independentista de ayer en Madrid hay el Ejecutivo asegura que la misma democracia que protege a la libertad de quiénes se manifiestan es la que juzga a quiénes exaltan sus normas y considera que ha sido firme en su oferta de diálogo en cuanto al tiempo la entrada de un frente atlántico por el noroeste dejará cielos nubosos y lluvias en Galicia Cantábrico y Pirineos también una caída generalizada de las temperaturas en toda la Península excepto en la costa mediterránea

Voz 1024 29:24 de hecho calor y la alergia claro cerramos grafias Carlos Ramos edición continuidad rollo la producción y con Ángel Cabrera y Carlos Higueras al frente de la técnica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero como pudo con esta voz ustedes perdonen que pase una muy buena mañana