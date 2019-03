Matinal SER (23/03/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1024 00:11 hola buenos días tenemos por delante media nave noticias para contarles en que quedó el pulso de las pancartas perpetrado por Quim Torra sainete que están Haram los tribunales ante el cruce de querellas interpuestas en las últimas horas de la Fiscalía contra el president por desobediencia IVE el president contra la Junta Electoral Central porque entiende que ha habido prevaricación Torra anoche en Lleida

Voz 2 00:33 son sentir orgulloso yo me siento orgulloso de ser president de la Generalitat y asumiré las consecuencias de ser president como las han asumido nuestros compañeros cueste lo que cueste

Voz 1024 00:43 ha hecho un fragmento del mito de Junts per Catalunya anoche en el que ha asegurado Torra que su proyecto político necesita manchar de amarillo Cataluña el Gobierno insiste no se puede hacer un uso partidista de las instituciones públicas Pedro Sánchez

Voz 1722 00:57 si algo refleja toda esta polémica que hemos estado viviendo durante estas últimas jornadas es precisamente que el problema en Cataluña dos la independencia es la convivencia Si miramos eh la crisis en Cataluña de esta manera desde esta óptica pues es evidente que las instituciones públicas tienen que salvaguardar su neutralidad

Voz 1024 01:24 en declaraciones del presidente desde Bruselas donde la Unión Europea sigue mirando con preocupación el futuro del Brexit carro Sevilla buenos días

Voz 2 01:33 qué tal buenos días Theresa May ha enviado una carta a los diputados británicos en la que da a entender que podría no someter a votación su acuerdo de Brexit en el Parlamento si no cuenta con el apoyo suficiente para aprobarlo en caso de que no salga adelante Bruselas ha dado un plazo de veinte días a Londres para decidir si abandona la Unión Europea sin acuerdo o si convoca elecciones al Parlamento Europeo

Voz 1024 01:52 Robert Mueller cierra su investigación sobre la trama rusa

Voz 2 01:54 en especial de Estados Unidos ha entregado esta noche al Departamento de Justicia su informe en el que analiza la supuesta relación entre el gobierno de Rusia y el equipo de campaña electoral de Donald Trump en dos mil dieciséis el fiscal general deberá decidir ahora si lo hace público total o parcialmente

Voz 1024 02:08 la Guardia Civil busca a los autores de una presunta agresión sexual en un en grupo en Ciempozuelos en Madrid

Voz 2 02:13 la víctima es una joven de veinticuatro años que volvía a su casa de madrugada cuando fue atacada en la calle por cuatro hombres que le relegaron la ropa abusaron sexualmente de ella la mujer tuvo que ser trasladada al hospital y se encuentra en un estado de estrés postraumático

Voz 1024 02:26 condena la sanidad gallega por operar de sordera aún menor que en realidad era autista

Voz 2 02:30 el Servicio Gallego de Salud tendrá que pagar doscientos mil euros a la familia del niño los médicos le diagnosticaron una sordera total e incurable de la que fue operado perdiendo la audición de un oído una de sus profesoras sospechó que el menor no era sordo y un centro especializado de Barcelona determinó que en realidad era autista

Voz 1024 02:45 el fin de semana no hay Liga en Primera porque juega la selección González buenos días

Voz 1534 02:50 buenos días hoy empieza la fase de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte el primero de los diez compromisos tiene lugar esta noche en Mestalla frente a la selección de Noruega desde las veinte cuarenta y cinco varios cambios en el once de Luis Enrique que viene haciendo pruebas en los últimos meses donde podría debutar como titular Sergio Canales ido de todo apunta a que Rodrigo Moreno el delantero del Valencia la la referencia ofensiva además Leo Messi abandona la concentración argentina después de que en el amistoso que disputó anoche la albiceleste ante Venezuela el jugador del Barça se resintió de sus molestias en el pubis en baloncesto triunfo del Baskonia en la Euroliga ante el Real Madrid los vitorianos un paso más cerca de meterse en los cuartos de final yen balonmano ya tenemos campeón de la Liga Asobal un año más ya van nueve seguidos el título se lo lleva el Barça

Voz 1024 03:34 el primer fin de semana de la primavera llega con más sol Icon subida generalizada de las temperaturas otra vez por la tarde las máximas volverán a rondar los veinticinco grados mapa del tiempo Lloyd Arroyo buenos días

Voz 0159 03:46 buenos días primer sábado de primavera con jornada soleada en toda la Península y con intervalos de nubes en el archipiélago canario sólo se escapará alguna precipitación en el área del Estrecho litoral sur de Levante y Almería por la bolsa de aire frío que se debilita poco a poco en el norte de África siguen subiendo este sábado las temperaturas máximas colocándose en valores altos para la época del año en el norte también suben las mínimas dejando ya pocas heladas en el interior peninsular se alcanzarán los veinticuatro y veinticinco grados en Andalucía occidental y Extremadura y en el Valle del Ebro

Voz 1024 04:18 así amanece este sábado veintitrés del tres hoy se conmemora el Día Nacional de la conciliación Día Nacional de la conciliación de la vida personal familiar y laboral además el día de la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares según datos del Instituto Nacional de Estadística en dos mil dieciocho el número de mujeres que no trabajaron a jornada completa para poder cuidar a dependientes subió casi un treinta por ciento con respecto a dos mil diecisiete hablamos más de cerca de trescientos cincuenta mil personas la mayoría admite que tuvo que tomar la decisión porque no hay servicios adecuados para que los atienda simplemente porque no en pagarlos pero recordamos también hablamos de conciliar de llegar a todo de cómo estirar el día y no acabar agotado en el intento informa María Manjavacas

Voz 1444 05:04 ocho de cada diez mujeres tienen problema para conciliar sobre ellas recaen también los cuidados hasta el punto de que el dato actualizado nuestro país indica que el noventa y cinco por ciento las solicitudes de reducción de jornada para atender a familiares parte de mujeres además son ellas las que suelen flexibilizar horarios o pedirse permiso o día para ir al médico con los suyos en una proporción tan llamativa como ésta setenta por ciento mujeres frente a treinta por ciento de hombres que se acogen a estas medidas son datos de la Encuesta de Adecco en la que también se valora la importancia que será la conciliación que es mucha es lo que más se valora de una empresa por encima del ambiente de trabajo de la política salarial entre las medidas para conciliar los españoles prefieren por este orden flexibilidad para entrar y salir del trabajo jornada intensiva y por último el teletrabajo

muy usted porque madruga un sábado como el de hoy o por qué has tirado tanto el viernes hasta ahora ya son las siete seis en punto Onda seis y seis en punto en Canarias hasta y media también en punta

Voz 4 06:02 en ese José Antonio Piñero las novedades sobre el Brexit

Voz 1024 06:05 que las están publicando esa noche la BBC

Voz 0738 06:08 pues es una de has hecho es Shipman Urtza de David esta es no sin no

Voz 1024 06:13 según está informando la radiotelevisión pública británica Theresa May ha escrito una carta a los parlamentarios que está por no presentar su acuerdo con Bruselas por tercera vez a la Cámara sí constatan estos días de antemano que se lo van a volver a tumbara queda por ver qué responde la Unión Europea esta opción supone la aplicación de un Brexit duro defacto dese el doce de abril el número de firmantes de una petición vía Internet para que el país permanezca en la Unión Europea se acercaba anoche a los cuatro millones corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 06:41 el alcalde de Londres Sadiq Khan será hoy uno de los dirigentes a la cabeza de la manifestación contra el Brexit que recorrerá el centro de la capital los manifestantes exigen la revocación del artículo cincuenta o someter la actual situación a un nuevo referéndum el proceso de salida iniciado hace más de dos años ha desembocado en una crisis política sin precedentes ayer el número dos del Partido Democrático Unionista y el dogs acusó a la primera ministra de haber fracasado inexcusablemente ya haber titulado ante el Consejo Europeo antes de conseguir los cambios necesarios con los que lograr un acuerdo en la Cámara de los Comunes en un comunicado Dogs incluso también el responsabilizar a los diputados de la caótica situación del Brexit sin los votos de los diez unionistas que hay en Westminster May no puede sacar adelante su pacto en la tercera votación prevista en principio para la próxima semana eso sin contar con el rechazo en sus propias filas la primera ministra se enfrenta a los llamamientos de diversos diputados conservadores euroescépticos reclamando su cese incluso los aliados más fieles parecen estar la abandonan

Voz 1024 07:50 al otro lado del Canal de la Mancha la Unión Europea se sigue preparando para el peor de los escenarios corresponsal comunitaria Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 07:57 los jefes de Gobierno preparan otra cumbre europea para el Brexit cuando sepan definitivamente si el Reino Unido quiere marcharse un hoy si está salida puede ser negociada la fecha que se había previsto el veintinueve de marzo el viernes de la semana próxima ha quedado anulada la próxima cita para el Brexit es el doce de abril un retraso pactado con tres a mí pactado desde el convencimiento que volverá a perder cuando la próxima semana ponga otra vez a votación acuerdo negociado qué pasará después es aún tema abierto porque los europeos que han dado un plazo corto muy corto a Theresa May para la extensión de la prórroga estarían dispuestos a revisarlo aún si una crisis política visitan la opción como un ejemplo obligara a los británicos a pedirles más cinco

Voz 1024 08:52 cerramos líneas con Bruselas donde los líderes de la Unión Griselda han dado el pistoletazo de salida lo que será un nuevo frente político común ante el poderío económico de China en nuestro continente

Voz 0738 09:03 debate abierto sobre las relaciones comerciales con China justamente cuando su presidente llega a Roma para firmar acuerdos para la compra de infraestructuras no es un debate nuevo se arrastra ya desde la crisis cuando la Unión exige a Grecia que vendiera lo público para pagar la deuda y el comprador fue China pero el debate ahora parece urgente para Emmanuel Macron que lo ha puesto en la agenda luego el tiempo de la inocencia europea ha terminado lúdico que pensemos todos lo mismo sí que estamos buscando los acuerdos Macron invita al presidente de China viajar a París para analizar la situación con Merkel y con Juncker y esto antes de una cumbre europea entre la Unión y China prevista para el nueve de abril

Voz 1024 09:55 de momento es marzo veintitrés siete diez de la mañana a seis y diez de la mañana en Canarias el tercer asunto de la madrugada fuera de nuestro país lo localizamos en Estados Unidos donde San corriendo ríos de tinta después de que el fiscal especial Robert Müller haya ha entregado ya al Departamento de Justicia su esperado informe asado con él casi dos años sobre la trama rusa la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones que ganó Donald Trump corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 10:21 buenos días toda la atención está ahora puesta en William para el fiscal general nombrado por Donald Trump hace poco más de un mes en su mano está qué hacer con las conclusiones del informe Müller Bart decidirá si hacerlo público integramente como piden los congresistas Si dárselo sólo a ciertos comités de la Cámara si mantener clasificada información sensible para la seguridad Nacional oxidado el informe a la Casa Blanca o no la investigación de la trama rusa ha sido la losa de esta administración veintidós meses en los que el equipo de Mueller ha trabajado para probar si el equipo de campaña de Donald Trump colaboró con el Gobierno ruso de alguna manera para interferir en las elecciones presidenciales de dos mil dieciséis Easy el presidente ha cometido durante este proceso algún tipo de obstrucción a la justicia con el despido del ex director del FBI James como por ejemplo lo que ha trascendido de esta investigación durante estos meses es que treinta y cuatro personas han sido acusadas por diferentes delitos seis de ellas del círculo más cercano a Donald Trump como su ex jefe de campaña os abogado personal que han sido condenados por fraude y otros delitos pero ninguno relacionado con la colusión con el Kremlin el equipo de Muller ha confirmado que no va a Pérez sentar cargos adicionales contra nadie en el marco de esta investigación revele lo que revela el informe esta situación se está viviendo en Washington como una auténtica prueba para las instituciones el juego está la credibilidad de la justicia idea el sistema de poderes y con el fin de la investigación se inicia ahora otra etapa en administración Trump que puede ir desde la absolución del presidente hasta su impeachment

Voz 1024 11:51 la profundizó hemos aymara porque según quién reciba esta investigación sobre todo qué es lo que descubra que puede pasar

Voz 1510 11:58 bueno el informe revela que el presidente ha cometido delitos federales el fiscal general debe decidir si procesa a Trump algo que es improbable porque ya ha dicho que seguiría la política que defiende el Departamento de Justicia que aboga porque sólo el Congreso pueda procesar a un presidente en ejercicio iniciando un juicio político el segundo escenarios que Müller no haya encono dado evidencias de que trampa haya cometido los delitos por los que se le investiga el tercero que revele otros delitos que no sean tan graves como para iniciar un impeachment pero que den pie a los comités del Congreso para iniciar otras investigaciones o que lo hagan otras fiscalías como lo está haciendo ya la de Nueva York que investiga por ejemplo financiación ilegal en la campaña electoral por pagar a dos actrices porno para que no revelaran sus relaciones contra o investiga también el desvío de fondos de la Fundación Trump el fiscal general tiene que leer ahora todo el informe que no sabemos cómo es no sabemos si tiene cincuenta páginas o quinientas y tiene que decidir en las próximas horas o días tampoco lo sabemos qué información hacer pública hay que no

Voz 1024 12:57 bueno por lo que sabemos Marta Donald Trump estaba preparado para afrontar ese asunto este fin de semana

Voz 1510 13:02 el presidente esperaba que Müller entregará su informe de manera inminente tanto es así que parte de su equipo de abogados ha viajado con el amar al agua su mansión de Florida donde va a pasar el fin de semana Trump siempre ha defendido que no ha habido colusión entre su equipo de campaña el Kremlin fuentes cercanas a él ven como un signo positivo que Müller no vaya a procesar a nadie más en relación con la trama rusa una señal positiva para el hijo mayor del presidente para Don júnior y para su yerno Jared Kushner que estaban siendo investigados en este marco por la reunión que mantuvieron en junio de dos mil dieciséis con una abogada rusa en la Trump Tower de Nueva York que les había prometido información perjudicial para Hillary Clinton la la voz de la Casa Blanca Sara Sanders se ha limitado a decir que el presidente espera que el proceso siga su curso ya ha confirmado que la Casa Blanca no ha recibido ninguna copia de la investigación no saben que contiene los demócratas creen que el presidente no tiene por qué tener por adelantado las conclusiones impiden al fiscal general que haga público el informe en su totalidad

Voz 1024 14:06 sintonía de matinal Cadena Ser camino de las siete y cuarto de la mañana a las seis y cuarto de la mañana en Canarias ha aquí en España abrimos crónica política recordando primero si les parece por un minuto que tal día como hoy veintitrés de marzo de hace cinco años fallecía el primer presidente de la presente democracia Adolfo Suárez aprobada la Constitución hace cuarenta años Juárez está preparando su discurso de investidura que también sería en un mes de marzo como este del año mil novecientos setenta

Voz 5 14:33 no somos un país viejo que no tiene sus nuevas fronteras fuera de sí sino veinte de lo que a lo largo de los siglos ha sido la difícil convivencia entre lenguas y culturas tienen difícil

Voz 1024 14:44 la terca voluntad de convivencia entre lenguas y culturas diferentes hace cuatro décadas aquel primer presidente estaba mirando más conocía todo esto al País Vasco a resolver el problema del autogobierno que reclamaban las Vascongadas siguiendo el vocabulario de la época hoy esta receta bien podría aplicarse a otros gobiernos autonómicos

Voz 5 15:05 el reto actual consiste en admitir que somos como somos en empeñados en mejorar cada día y levantar el país a base de trabajo capacidad autocrítica y espíritu de sacrificio

Voz 1024 15:14 es la altura política que reclamaba Adolfo Suárez pues en mil novecientos setenta y nueve en dos mil diecinueve la crónica política ha estado más pendiente de un balcón del pulso del president catalán Quim Torra con lazos y con pancartas independentistas un desafío que ha acabado en cruce de si ha acabado en cruce de querellas con la Junta Electoral Central vamos con el resumen de los acontecimientos de las últimas horas desarrollo Barcelona con Pau rumbo

Voz 6 15:39 a mediodía dos horas antes de que termine el plazo de la Junta Electoral dos operarios anónimos retiraban las pancartas que contenían los lazos prohibidos y a las tres y poco de la tarde dos cargos de confianza de Torra colgaban la nueva pancarta que simplemente dice libertad de opinión y de expresión artículo diecinueve de la Declaración Universal de los Derechos Humanos las la reacción de los Mossos de Esquadra es según fuentes consultadas no tocarla de momento hasta que se posicione sí lo hace la Junta Electoral Central que ya ha recibido el informe de la Delegación del Gobierno en Cataluña que incluye esta nueva pancarta este nuevo episodio ha generado fricciones tanto entre independentistas como en el cuerpo de Mossos d dice la policía catalana está molesta porque se sienten unas marionetas se sienten en la diana Toni Castejón del sindicato mayoritario de los Mossos

Voz 7 16:28 yo creo que aquí no se feliz a todo el mundo una parte pues ya que pues estamos acostumbrando pero la verdad es que el cuerpo tiene problemas serios en cuanto a las más reales

Voz 6 16:37 sí decíamos también fricciones en el sí del independentismo en público nadie alza la voz pero en privado varios dirigentes se preguntan por ejemplo por qué tanta parafernalia hay tanta gesticulación si todo el mundo sabía que esto acabaría como ha acabado

Voz 1024 16:51 Mina como si es que acaba como escuchaban en portada Torra asumirá dice las consecuencias de ser el presidente Tate ahora es el momento ha dicho radicalmente hacia adelante sabiendo que vamos a hacer República

Voz 8 17:02 cierre en Comillas y además ha añadido yo hay proyecto política reabrió hoy el proyecto político que representa Jones para Cataluña es un proyecto que necesita que manchegos de amarillo Cataluña que Cataluña gane estas tres selecciones que vienen para nuestro proyecto político es esencial mire a nuestra proyecta política as ansiaba bueno

Voz 1024 17:20 Moncloa tampoco se mueve de su rechazo frontal al uso partidista de las instituciones públicas

Voz 1722 17:25 por tanto si algo refleja toda esta polémica que hemos estado viviendo durante estas últimas jornadas es precisamente que el problema en Cataluña no es la independencia es la convivencia Si miramos la crisis en Cataluña de esta manera desde esta óptica pues es evidente que las instituciones públicas tienen que salvaguardar su neutralidad para

Voz 1024 17:45 a la oposición Pedro Sánchez no está haciendo lo suficiente porque sigue haciendo cálculos parlamentarios Pablo Casado a Albert Rivera

Voz 9 17:51 creo que es lamentable que el Gobierno de España se deje manipular por los Independent

Voz 10 17:57 listas simplemente con la esperanza de volver

Voz 9 18:00 a recibir sus votos para una investidura bueno lo que a funcionarios

Voz 11 18:02 el recurso de Ciudadanos en la Junta Electoral porque el Gobierno no ha hecho nada por tanto efectivamente el Estado de derecho ha funcionado no quiere decir que hayan funcionado ni los de algunos partidos y el presidente de gobierno el

Voz 1024 18:13 bueno todo esto al hilo de los lazos que prohibió la Junta Electoral Central que también llamó la atención a la vicepresidenta Carmen Calvo por unos tuits contra PP y Ciudadanos publicados en la cuenta del Ministerio de la Presidencia responde a Mista portavoz Isabel Celaá

Voz 1722 18:26 fue un

Voz 1321 18:29 en el momento de Linde justamente la separación entre la no campaña o no periodo electoral periodo electoral por supuesto que el Gobierno atiende esta cuestión de la cuéntale

Voz 1024 18:42 ante la página política queremos remarcar el siguiente fragmento extraído de una conferencia en Sevilla de líder andaluz de Vox Francisco Serrano

Voz 12 18:51 existe la brecha salarial si existe la brecha salarial que una persona o lo que sea hombre yo otra persona que sea mujer por el mismo trabajo en las mismas condiciones con los mismos o la misma antigüedad el mismo horario las mismas Conde en situación de dificultad en el trabajo cobre menos una mujer con un hombre eso es mentira eso sí que su faena pues una vez más

Voz 1024 19:18 vamos con los datos oficiales de varios organismos que demuestran que lo que es un freak que lo que no es cierto es el corte que acaban de escuchar de este dirigente de Vox informa Sira avales

Voz 0135 19:30 múltiples informes desmienten las palabras del líder del partido de ultraderecha Andalucía según el sindicato de técnicos de Hacienda la brecha salarial entre hombres y mujeres supera el veintinueve por ciento es decir ellos perciben anualmente más de cuatro mil ochocientos euros más de salario medio también la Fundación de Estudios de Economía aplicada confirma esta hipótesis la mujer gana de media un trece por ciento menos cuando realiza tareas similares de hecho Fedea depura los datos brutos que recoge con el objetivo de obtener cifras comparables entre sí llegó así existe brecha tomando como indicador los datos de Eurostat en nuestro país la diferencia salarial se sitúa cerca del quince por ciento casi un punto y medio menos que la media europea eso si finalmente los investigadores explican que esta brecha se debe tanto a la mayor precariedad de las mujeres como al llamado techo de cristal según un estudio de la asesoría Grant Thornton más del setenta por ciento de los puestos directivos están ocupados por hombres

a todo eso es un resumen de los datos tienen más nada más abrir la página web o la aplicación móvil de esta casa de Cadena SER Cadena Ser punto com así hemos llegado las siete y veinte de la mañana y veinte de la mañana en Canarias en medio minuto los deportes

Manuel Cadenas España inicia esta noche su camino a la Eurocopa dos mil veinte entorno falso buenos días

Voz 14 21:34 qué tal buenos días lo hacen Mestalla frente a la selección de Noruega en el primero de los diez encuentros que el equipo de Luis Enrique tendrá que dice

Voz 1534 21:40 es para estar en esa cita continental

Voz 14 21:43 mismo verano

Voz 1336 21:53 en una prisa me encantaría tener Jaume once y veintitrés jugadores eh fijo siempre pero este es un proceso que va a ser largo esa evolución no se hace una semana ahora empieza los partidos oficiales ya no hay pruebas sino que hay que conseguir resultados llevará selección a la a la siguiente fase de clasificación pero seguiré probando nuevos jugadores seguro

Voz 1534 22:10 el seleccionador nacional sobre todos los jugadores hasta cuarenta y uno con los que está aprobando desde que asumiese el cargo después del pasado Mundial de Rusia hoy desde las nueve menos cuarto el primer paso hacia la próxima Eurocopa Última hora de los nuestros Javier Herráez Valencia qué tal buenos días

Voz 10 22:26 hola qué tal Héctor muy buenos días la selección española aquí arranca aquí en Valencia en Mestalla nueve menos cuarto ante Noruega su periplo su andadura para clasificarse de cara a la Eurocopa del año dos mil veinte dijo ayer Luis Enrique en la sala de prensa que esto es lo que hay que venimos de donde venimos pero no es menos cierto que con Luis Enrique en el banquillo España quedó apeada de la fase final de la liga de las naciones sí que es verdad que antes hubo pues un fiasco en dos Mundiales Brasil y Rusia y también en la Eurocopa de Francia para hoy en la portería De Gea con la defensa formada por Sergi Roberto Jordi Alba como laterales pareja de centrales Sergio Ramos la capitán Iñigo Martínez centro de campo para Busquets Parejo hice Bayos enganchando Canales y arriba Marco Asensio ya recuperado Il Rodrigo Moreno

Voz 1534 23:15 gracias Herráez desde las veinte cuarenta y cinco es España Noruega Mestalla también se pone en marcha este sábado la selección de Italia ayer lo hacía Francia que ganó uno cuatro en Moldavia con goles de Griezmann Varane Giroud quien va P Inglaterra goleó en casa cinco cero a la República Checa con tres goles de Sterling y otro de Harry Kane en la Portugal de Cristiano tropezó en casa cero cero contra Ucrania me callo Argentina en un partido amistoso jugado en Madrid uno tres frente a la selección de Venezuela Messi jugó los noventa minutos y la selección albiceleste anunció tras el partido el jugador del Barça sufre una agudización del dolor público bilateral es decir vuelven las molestias en la zona del pubis y Messi va a volver a Barcelona para recuperarse lo antes posible segunda división jornada treinta y uno dos partidos jugados ya Deportivo cero Almería cero Tenerife tres Osasuna dos cayó el líder en el Heliodoro hoy dos choques más a las cuatro Elche Alcorcón y a las seis luego Albacete fuera del fútbol antepenúltima jornada de la fase regular de la Euroliga el Madrid y el Barça estarán en cuartos de final y el Baskonia dio anoche un paso de gigante para estar en los cruces Victoria ochenta y seis setenta y seis frente al Real Madrid con un gran partido entre otros de pie

Voz 16 24:39 hecho echamos un partido muy muy buena con mucha intensidad mucho tener Caixa tensó que estamos una a para para estaría depende de nuestra otros partidos necesitamos te da la titularidad contra

Voz 1534 24:54 en balonmano la Liga Asobal ya tiene campeón por novena temporada seguida el Barça después de ganarle cuarenta veinticuatro el Guadalajara el portero Gonzalo Pérez de Vargas

Voz 0889 25:03 no diría que te acostumbras pero te lo tomas de otra manera eh más en el Barça cuando las exigencias tan alta ganaron títulos como hacer los deberes y obviamente a disfrutar pero que tenemos dos objetivos por delante todavía muy importantes y que y que al final de temporada cuando eh habría que celebrar lo pasó por ultimo este sábado

Voz 1534 25:21 no se disputa una de las clásicas ciclistas más emblemáticas la Milán San Remo en el regreso de Mikel Landa tras

Voz 14 25:27 su fractura de clavícula hace un par de meses

Voz 1534 25:29 así que lo contamos todo en Carrusel deportivo con especial atención al España Noruega hoy desde las ocho de la tarde de este sábado a partir de las ocho ganaderías

Voz 4 25:41 comienza la fase de clasificación para la Eurocopa de dos mil veinte es de Mestalla España Noruega y el cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y seis a Noruega vivos el debut más inglés

Voz 17 25:54 este contrario a difiere que mejor conoce que conducir situó al portero atlético en la banda izquierda orina cumple así con la ilusión de debutar en la selección aunque sea en su puesto

Voz 4 26:03 el único volvió imaginado que veintitrés años después Luis Enrique grandes

Voz 1024 26:27 matinal Cadena SER Nino de y media nuestra contra portaba el tesoro de Tutankamon hace casi un siglo en mil novecientos veintidós fue descubierta la tumba de este faraón egipcio universal el conocido Valle de los Reyes en Luxor ingresó en la capital francesa acoge una muestra de la pieza funerarias que permanecieron en aquella cámara sellada durante más de tres siglos corresponsal en París Carmen Vela buenos días buenos días

Voz 0390 26:53 la corta vida de Tutankamón sigue fascinando cien años después del descubrimiento de su majestuosa tumba los tesoros del faraón vienen en gran pompa París antes de pasar por Londres y entablar una gira por otros continentes que será la última pues en dos mil veintiuno cuando se inaugure el nuevo Museo de Bizet junto a las pirámides descansarán allí para siempre en paz destacan entre las ciento cincuenta piezas que se muestran en la gran sala de la habilidad de París las estatuas de un guardián de la Cámara Funeraria Un Tutankamón ante una pantera o un magnífico pectoral de oro y una miniatura del dios Horus con un halcón varias joyas donde se aprecia la orfebrería y la belleza de las turquesas lapislázuli o el cristal y un ataúd en miniatura para las entrañas del faraón pintado en azul y oro pero más fascinante descubrir que la tecnología podido descartar la muerte violenta o el envenenamiento de Tutankamón que pasó a la otra vida tan sólo con dieciocho diecinueve años tras haber reinado diez hace más de tres mil cuatrocientos años se cree ahora que padecía paludismo malaria

Voz 18 27:56 en que una rotura de fémur accidental acabó

Voz 0390 28:00 con su estado débil de salud el hijo de Akenatón y Nefertiti fue enterrado junto a dos hijos muertos antes de nacer el enigma sobre su vida y muerte fue acrecentada por la inestabilidad política de su época que llevó a sus enemigos a borrar a Tutankamón de la lista de emperadores egipcios quizá porque restableció el culto político está la didáctica exposición con objetos valorados en un millón de dólares se podrá contemplar hasta agosto

Voz 1024 28:32 gracias Carmen es una historia de película como las que formarán hoy el palmarés el Festival de Málaga que lo vamos a conocer en un minuto llega el cine en la SER con Pepa Blanes pero antes repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias que ya les hemos contado pero que debe saber a esta hora para levantarse o para acostarse bien informado

Voz 2 28:48 Theresa May ha enviado una carta a los diputados británicos en la que sugiere que no someter a votación su acuerdo de Brexit en el Parlamento si no cuenta con el apoyo suficiente para aprobarlo el acuerdo ya ha sido rechazado por la Cámara hasta en dos ocasiones en Estados Unidos el fiscal especial Robert Mueller ha entregado al Departamento de Justicia su informe sobre la supuesta relación entre Rusia y el equipo de campaña de Donald Trump en las elecciones de dos mil seis ahora el fiscal general deberá decidir qué contenido del informe hace público y en nuestro país cruce de denuncias por las pancartas y los lazos amarillos en Cataluña la Fiscalía General se que se querellará contra Quim Torra por no retirar las de los edificios públicos y el president de la Generalitat hará lo mismo contra la Junta Electoral Central por un presunto delito de prevaricación

Voz 1024 29:28 cerramos edición con Sir a Valdés en la producción y con Ángel Cabrera al frente de la técnica actualizamos la información dentro de media hora ya en el tiempo de vivir que son dos días con Pino les habló Piñero pasen buena mañana

Voz 3 29:44 qué