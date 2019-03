Matinal SER (24/03/2019)

Voz 1157 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1157 00:11 hola qué tal buenos días tenemos media hora por delante para asomarnos primero al panorama informativo del resto del mundo pero un domingo más el calendario nos recuerda que aquí en España estamos a cinco semanas de unas elecciones generales elecciones anticipadas ante la falta de acuerdo recordemos para que el Gobierno pudiera seguir adelante sus propias cuentas públicas

Voz 2 00:30 salimos de nuevo elegidos como gobierno

Voz 1722 00:33 a partir del veintiocho de abril la primera medida que pondremos encima de la mesa es aprobar unos presupuestos sociales para acabar con la injusticia social

Voz 0946 00:40 que sepan los presupuestos que pactaron Sánchez Iglesias iban a destrozar España pero no renunciamos a ganar vamos a trabajar hasta el final

Voz 1490 00:49 el señor Sánchez sigue mirando para otro lado porque no quiere molestar a sus socios

Voz 3 00:53 sólo voz puede dar la batalla al separatismo y sólo dos la dado y por eso hoy

Voz 0946 00:56 la Mostra el Tribunal Supremo ejerciendo la acusación popular

Voz 1157 00:58 bueno PSOE PP unidas Podemos Ciudadanos y Vox Vox como novedad son según todos los sondeos las principales formaciones políticas del próximo veintiocho de ellas de ellos tendrá que salir un acuerdo ya sea de investidura de gobierno para poder desarrollar la próxima legislatura todos los sondeos incluido el que hoy publica el mis elaborado por cuarenta debe antes con los números les adelantamos que el PSOE sale como fuerza más votada podrían repetir fórmula gobernar con Podemos el PNV y los independentistas también podría buscar una coalición con Ciudadanos es una idea que ya como saben ha rechazado de plano la formación naranja del otro lado quedaría un pacto de la derecha PP Ciudadanos Vox que según este sondeo el país se quedaría lejos de poder alcanzar la mayoría absoluta esto esto aquí en España porque para Juego de Tronos el episodio que publica este fin de semana la prensa británica Carlos Sevilla buenos días

Voz 4 01:55 estar buenos días once ministros de Theresa May le pedirán mañana que dimita por el fracaso de su acuerdo para el Brexit en caso de negarse están dispuestos a renunciar en bloque a sus cargos lo publica hoy el semanario The Sunday Times después de que este sábado más de un millón de personas pidieran en Londres un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea

Voz 1157 02:12 más asistencia y menos disturbios en las protestas de los chalecos amarillos

Voz 4 02:16 despliegue policial y militar puesto en marcha por el Gobierno francés y la prohibición de manifestarse en algunos puntos del centro de París han evitado incidentes como los de la semana pasada unas cuarenta mil quinientas personas según el Ministerio del Interior participaron ayer en el décimo noveno sábado consecutivo de movilizar

Voz 1157 02:30 el ciclón y Day deja al menos setecientos treinta y dos muertos en el oeste de África

Voz 4 02:35 casi tres millones de afectados la tormenta ha provocado inundaciones y dañado infraestructuras y redes de comunicación en Zimbabwe Malawi Mozambique en este último país el Gobierno cifra en medio millar el número de fallecidos

Voz 1157 02:45 primera expedición espacial sólo de mujeres

Voz 4 02:48 la NASA ha seleccionado a dos astronautas estadounidenses de treinta y nueve y cuarenta años para protagonizar el próximo viernes la primera caminata espacial en la que participan sólo mujeres sumisión además de inspirar a las nuevas generaciones consistirá en salir de la Estación Espacial Internacional para sustituir un juego de baterías básico para el funcionamiento de su instalación

Voz 1157 03:06 en los reportes España cumplió ante Noruega José Antonio Duro buenos días

Voz 1022 03:09 hola qué tal muy buenas y con un resultado de dos uno Se acabó el primer partido clasificatorio para España de cara a la Eurocopa dos mil veinte tres primeros puntos ante Noruega en un choque sufrido la verdad con los de Luis Enrique algo mejor pero con un gol de Rodrigo al comienzo el empate de los noruegos mediado el segundo acto y Ramos que de penalti de Panenka transacción de Morata dejaba los puntos en un partido espeso el la verdad en Mestalla el martes segundo partido ante la selección de Malta para el equipo de Luis Enrique en la selección aquí en casa el día deja varios choques de la jornada treinta y uno en segunda entre ellos el que destaca de este domingo es el derbi asturiano se juega en El Molinón desde las nueve menos cuarto el Sporting de Gijón Real Oviedo separados por cinco puntos octavo y undécimo respectivamente y un clásico en baloncesto se vuelven a encontrar Real Madrid Barça en el Bicing Center desde las siete y media el partido de la jornada veintitrés en ACB

Voz 1157 03:59 el primer domingo de la primavera se presenta con más sol en el norte y más encapotado en el sur mapa del tiempo vida rollo buenos días

Voz 5 04:05 buenos días en esta segunda mitad del fin de semana se complica la situación meteorológica en la zona del estrecho las precipitaciones y el viento irán a más en esta zona ya que la bolsa de aire frío que estos días teatral se situaba en el Mediterráneo no termina de deshacerse en Canarias Se descuelga una línea de inestabilidad de las borrascas que circulan por el Atlántico y hará que lleguen lluvias a última hora del día y el lunes por lo demás las temperaturas seguirán altas en el resto de la Península unas temperaturas que se espera que se mantengan elevadas hasta mitad de semanas

Voz 0946 04:42 se José Antonio Piñero el titular que lleva hoy

Voz 1157 04:45 estaba la visión dominical del Times de Londres es demoledor golpe de gabinete para deshacerse de May por un primer ministro de urgencia la historia de los once ministros de los veintidós que forman el Gobierno de Theresa May que el están moviendo la silla que están conspirando para forzar su dimisión y que así se lo van a hacer saber dicen en la reunión semanal de mañana lunes el Times recoge testimonios Of de récord que no le dan más de diez días a Theresa May en el cargo osea que no llegaría a los plazos otorgados por Bruselas para desencallar el Brexit como pronto como saben el primero el doce de abril una salida el Reino Unido de la Unión que este sábado ha vuelto a rechazar una multitud en el centro de la calle de la capital británica corresponsal en Londres Begoña Arce gentes de todo

Voz 0273 05:27 las edades de todas las clases sociales han inundado las calles de Londres con un mensaje común queremos otro referéndum sobre el Brexit un millón de personas han reclamado la segunda consulta en una marcha pacífica la mayor manifestación desde la protesta contra la guerra de Irak en el año dos mil tres una inglesa Pauline

Voz 5 05:46 frágil con ochenta años estaba allí

Voz 0273 05:51 creo que se va a revocar el artículo cincuenta y quizás más tarde haya una larga ampliación otra votación está preocupada si muy preocupada porque podemos salir sin acuerdo accidentalmente al término de la marcha en la plaza del Parlamento desde la tribuna el que fuera viceprimer ministro del Partido Conservador Michael Hessel Times acusó a May de ser una afrenta para la democracia parlamentaria el alcalde de Londres Sadiq Khan calificó el Brexit de auténtico embrollo para la líder del Partido Nacional Escocés y ministra principal Nicolas Thor John este es el momento la máxima oportunidad de evitar la catástrofe según el número dos del partido laborista Tom Watson la primera ministra ha perdido el control de este proceso está hundiendo el país en el caos debe dejar el Brexit en manos de la gente

Voz 1157 06:41 mientras en Francia la semana diecinueve de protestas protagonizadas por la gente por los chalecos amarillos aumentó de nuevo en número de participantes aunque perdió el efecto de poder manifestarse en espacios emblemáticos de la capital como el Arco del Triunfo o los Campos Elíseos corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 06:57 el refuerzo del dispositivo de seguridad en toda Francia tras la prohibición de manifestarse en algunos puntos ha dado lugar a múltiples controles preventivos desde la madrugada en Niza donde los chalecos habían previsto concentrarse para llamar más la atención por la llegada del presidente chino la policía evacuado una de las plazas más céntricas la Garibaldi una mujer de setenta y cinco años según el canal de televisión B CEM ha resultado herida durante una carga policial para desalojar una de las plazas a varias decenas de chalecos que habían desafiado esa prohibición en París tanto en la avenida de la plaza del Arco de Triunfo y las zonas próximas al palacio del Elíseo sede de la Presidencia de la Asamblea Nacional también forman parte de este perímetro en el que se ha desplegado un fuerte dispositivo policial apoyado por varios vehículos blindados capaces de atravesar barricadas

Voz 1157 07:46 en el norte de Italia acabó ayer en batalla campal la mayor concentración neofascista registraba en los últimos años en el País concentración convocada para conmemorar el aniversario de los escuadrones creados durante la dictadura de Benito Mussolini corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 08:01 en el centenario de la fundación del Fashion que combate los escuadrones paramilitares del dictador Benito Mussolini unos tres mil neofascistas italianos algunos españoles se congregaron en el cementerio monumental de Prato en la Toscana

Voz 6 08:14 tertulia tiempo hortícola House

Voz 7 08:17 ante la tumba de españolistas muertos en combate en una manifestación prohibida por la factura en los alrededores

Voz 0946 08:24 los neofascistas identificaron al popular periodista italiano de origen judío Gad Lerner brazo en alto le gritaron

Voz 8 08:33 ritmo no exento ni han reconocido ha explicado Lerner después en un acto público en aún centenares y han empezado a llamarme State y el periodista les ha contestado con toda naturalidad si soy qué es

Voz 0946 08:49 manifestación fascista terminado en batalla campal con antifascista ese policía es un aniversario trágico el de aquellos escuadrones de la muerte no solo para Italia sino para toda Europa ha declarado Roberto Chen Nati de la Asociación de partisanos Italia añadido ha pasado bien las cuentas con el fascismo que fue derrotado militarmente mil novecientos cuarenta y cinco pero no sean derrotado su historia idealmente Stories

Voz 1157 09:32 es el función que daba la vuelta al mundo hace prácticamente veinticuatro horas la confirmación del lado kurdo del anuncio estadounidense del fin del denominado califato yihadista en Siria fin del califato del dominio territorial porque los terroristas el Days empezando por su Live Al Bagdadi se que sigue vivo están refugiados en la vecina Irak o muy cerca de la frontera desde Beirut informa Oriol Andrés

Voz 2 09:53 primer día en Siria sin califato sin embargo ello no significa que el país haya quedado libre de Estado Islámico la amenaza persiste miles de esos combatientes habrían encontrado refugio en las remotas zonas desérticas fronterizas con Irak los expertos consideran que los extremistas van asumirá ahora tácticas de guerrilla así al menos lo indica el precedente iraquí donde tras su derrota en dos mil diez siete los insurgentes siguen llevando a cabo ataques selectivos que evidencian su poderío conscientes de ello en medio de las celebraciones el líder de las milicias kurdo árabes más Klum Cavani aprovechó para recordar a Estados Unidos han lo habla ahora mi bajo la necesitamos más apoyo para empezar una nueva fase en la lucha contra los terroristas de Estado Islámico queremos continuar con precisas operaciones de seguridad y militares en coordinación con las potencias de la coalición internacional

Voz 1022 10:39 Mari también hubo espacio para recordar a los miles

Voz 2 10:41 estos bajo estado islámico con un tejido humano pero también material muy tocado por la guerra al norte de Siria bajo control kurdo se enfrenta ahora a una posguerra incierta de cómo se gestione de cómo se comporten actores como Estados Unidos Turquía o el régimen sirio dependerá que el terreno que de abonado para un futuro resurgimiento del extremismo

Voz 1157 10:58 Estados Unidos en casa estabas pendiente de la investigación llevada a cabo durante dos años recién acabada del fiscal especial Rober Mueller sobre la trama rusa esa presunta injerencia del Kremlin en las elecciones ganó Donald Trump dos mil dieciséis el Congreso quiere que el informe vea la luz en su integridad informa José Luis García riqueza

Voz 1061 11:17 tensa calma en Washington y tensa calma en Florida donde está el presidente trampa este fin de semana un día después de conocerse que Robert Müller ha terminado con su investigación sobre los posibles vínculos entre la campaña de Trump y el Gobierno de Putin todavía no hay detalles de ese informe los ir estudiando el Departamento de Justicia antes de que el fiscal general informe al Congreso el líder de los demócratas en el Senado Chuck Schumer es de los pocos que este sábado han hablado y lo ha hecho en Twitter para advertir al fiscal general William bar que no debe dar a a sus abogados o a su personal ningún anticipo de los hallazgos o pruebas del fiscal especial Mueller no se debe permitir que la Casa Blanca sigue Schumer interfiera en las decisiones sobre qué partes se hacen públicas pide que se publique todo el informe mientras tanto silencio absoluto de Trump en su mansión de Florida

Voz 0882 12:01 de donde ha pasado el sábado jugando al golf

Voz 1157 12:07 repasamos más noticias que nos deja el mapamundi considera Valdés ir a buenos días

Voz 1022 12:11 buenas día en Venezuela el pulso entre Maduro y Guaidó

Voz 1157 12:14 cumplió un mes este fin de semana desde que el jefe de la Asamblea Nacional se autoproclamada presidenta

Voz 0135 12:19 los adeptos al gobierno de Maduro se han movilizado este sábado en el centro de Caracas durante la marcha el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello ha defendido que los opositores no tienen fuerza para acabar con la revolución bolivariana

Voz 9 12:32 lo leí ellos veinte no nos extraña lo que ellos deben tener claro que nosotros no vamos a rendir ni dice querer

Voz 0684 12:38 qué tal

Voz 0135 12:41 mientras tanto el presidente encargado Juan Guaidó continúa su gira por el país y ha reiterado que su movimiento no será intimidado

Voz 1157 12:47 estamos en plena jornada electoral en Tailandia después de décadas de dictadura militar

Voz 0135 12:52 desde el golpe de estado de dos mil seis el país ha vivido una constante convulso convulsión política con dos bandos enfrentados la mayoría rural y la clase media alta y la élite en dos mil catorce se producía un nuevo levantamiento en el que prime jefe de la junta militar se auto proclamaba primer ministro hoy en medio de un clima de incertidumbre cincuenta y un millones de tailandeses están llamados a las urnas sin saber si algún partido lograra formar gobierno de momento la influencia militar no desaparecerá dada la presencia de doscientos cincuenta senadores elegidos por la Junta Militar en un Parlamento de setecientos cincuenta legisladores

Voz 1157 13:27 en el sureste de África son más de setecientos los fallecidos por el ciclón

Voz 0135 13:30 hay setecientos treinta y dos personas han perdido la vida hay cientos de miles han resultado afectados en Mozambique Zimbabue y Malawi miles de hectáreas han quedado anegadas las casas e infraestructuras se han visto arrasadas y las comunicaciones se han cortado en todo el territorio Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja temen que se produzca un brote de cólera y las autoridades ya han advertido de que el número de fallecidos podría aumentar conforme retrocedían las aguas

Voz 1022 14:01 el veinticuatro de marzo a las siete

Voz 1157 14:03 Force de la mañana seis y catorce de la mañana en Canarias en nuestro país estamos a poco más de un mes como les decíamos en portada a cinco domingos del veintiocho de abril del veintiocho A con los principales partidos abocados a pactar si quiere alguno gobernar es el panorama que arroja una vez más la encuesta avanzaba anoche en su edición digital el diario El País encuesta sondeo elaborado por cuarenta

Voz 10 14:25 B que tiene estos grandes números PSOE ciento

Voz 1157 14:29 veintidós escaños PP setenta

Voz 10 14:31 hay seis ciudadanos cincuenta

Voz 1157 14:34 cinco Unidas podemos unidas podemos cuarenta Illa entraba de Vox en el Parlamento con treinta diputados bueno de las opciones PSOE tendría que revisar el pacto con Podemos sí nacionalistas en el PNV para mantener el poder o cerrar un acuerdo PSOE Ciudadanos que como saben hoy por hoy es improbable de otro lado como reza el titular del país no salen los números a la derecha el pacto de PP Ciudadanos y Vox que batía lejos a catorce escaños de la mayoría absoluta eso es lo último de un fin de semana de precampaña marcado por el regreso de su baja paternal del Liber de Podemos en el mitin de Pablo Iglesias estuvo Javier Carrera buenos las qué tal buenos días asume Iglesias

Voz 0866 15:14 su máxima aspiración es pactar con el PSOE estas elecciones van de tejer mayorías aseguraba pidiendo a sus votantes el poder suficiente para cambiar las cosas

Voz 0684 15:23 por eso van a repetir todas las veces del mundo que estamos hundidos porque saben porque saben que ahora sí podemos estar en un gobierno

Voz 0866 15:33 el líder de Podemos trataba de erigirse como el único capaz de llevar a cabo mejoras sociales frente a las tres derechas of frente a un nuevo acercamiento entre Sánchez y Rivera y a la vez reconciliarse con sus votantes

Voz 0684 15:45 hemos estado vergüenza Sina con nuestras peleas internas y eso hay que decirlo

Voz 4 15:52 autocrítica para sanar la herida que dejó la marcha

Voz 0866 15:55 Errejón al que no se refería pero con el que marcaba distancias utilizando la figura de Manuela Carmena

Voz 0684 16:00 preguntarle a la alcaldesa a quien va a votar en las elecciones generales porque creo que los madrileños merecen saber a quién va a votar

Voz 0866 16:10 todo en un acto multitudinario volviendo al punto donde podemos celebró sus mayores éxitos el Museo Reina Sofía que ha servido también para conocer el lema de la formación morada la historia la escribes tú para la próxima campaña electoral

Voz 1157 16:22 el mitin de Iglesias cerraba una jornada que a mediodía seguía el tradicional cruce de críticas a izquierda y derecha es el resumen de Sara selva

Voz 1510 16:29 Pedro Sánchez ha equiparado a PP y Ciudadanos con Vox dice que no hay tres derechas porque no hay diferencias entre ellas acusa a Casado ya Rivera de tener una visión excluyente de la sociedad y por eso dice hay que aprender de lo que ha pasado en Andalucía

Voz 1722 16:42 cada voto que se quede en casa porque es algo que está jugando la derecha otros tres siglas a la abstención será un voto por la involución por el retroceso

Voz 1510 16:52 eso es lo que nos estamos jugando Pablo Casado en la misma línea dice que Pablo Iglesias de Sánchez son la misma persona y que sólo hay una alternativa votará al PP dice para rescatar a España de los proetarras y separatista

Voz 0946 17:04 porque el patriotismo no es que

Voz 11 17:07 a tres hagan algo es que uno haga lo que tiene que hacer porque patriotismo ahora mismo es unir el voto para no de sumir España

Voz 1510 17:17 casado ha acusado además a Sánchez de ser el responsable de que se incumpla la ley en Cataluña

Voz 1157 17:22 en esa línea escuchábamos en Vilafranca del Penedès en Barcelona a Català de Ciudadanos a Inés Arrimadas

Voz 1490 17:27 el señor Sánchez sigue mirando para otro lado porque no quiere molestar a sus socios pero en el caso de la pancarta de Palau se ha tenido que retirar no porque haya hecho nada Sánchez sino porque hemos sido nosotros a los jueces a la Junta Electoral Central a exigirlo

Voz 1157 17:41 el independentismo catalán más radical considera un paso atrás la retirada de los lazos amarillos así dicho lo ha hecho saber un grupo de sede res al president a Quim Torra durante un mitin de Cat en Sabadell Radio Barcelona Sergi Caballero

Voz 0866 17:54 ha sido la tensa charla que adorado a unos diez minutos ha pasado en un acto de Cataluña en Sabadell donde quién Torra se ha encontrado unos CDR es que le han exigido su dimisión Si no implementa la República nos teman

Voz 12 18:05 los loves different a la que otras trae hoy a sus blogs uno de los dos bueno impuesto a Roma llena aunque la única para IU Juan

Voz 0866 18:12 estos activistas la entidad encara al president las actuaciones de los Mossos para retirar los símbolos vinculados al independentismo de los edificios públicos Torras he defendido como ha podido

Voz 12 18:20 SOCA ojo Juanjo a falta de poco afortunadas

Voz 0946 18:24 no yo soy el pueblo les acabado respetando sinceramente

Voz 0866 18:30 ha terminado pidiendo respeto como presidente de la Generalitat que es es un Torra que hace unos meses reclamaba a los CDR es que lo apretara les

Voz 1157 18:37 esto ocurría por la mañana en Sabadell por la tarde en el Paseo de Gracia de la Ciudad Condal el boom ser humano ninguna persona es ilegal en torno a tres mil quinientos según la Guardia Urbana se manifestaban contra las políticas racistas y antes feministas de Vox mientras el líder de la ultraderecha seguía haciendo campañas en fin de semana en Ciudad Real defendiendo su política de posesión de armas en estos términos Santiago Abascal

Voz 13 19:08 casa ve como amordazar a su familia como intentan violar a sus hijas tiene derecho tiene el deber de defender las Hinault de esperar a que bueno

Voz 1157 19:19 así estamos llegando a las siete y veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias en diez minutos llega ya el tiempo para la cultura en la Cadena Ser la hora ahí están Javier Torres pero sirva como anticipo el repaso al palmarés del Festival de Cine de Málaga es el resumen de Pepa dólares

Voz 14 19:35 el Festival de Málaga vuelve a coronar una película en catalán Carlos Marqués Marset que ya había ganado en dos mil catorce con diez mil kilómetros se lleva su segunda Biznaga de Oro por los días que vendrán una película mía

Voz 1463 19:45 la ficción mitad realidad de la que retrata las relaciones de pareja y la maternidad que ha ganado mejor dirección y mejor actriz para María Rodríguez Soto

Voz 1 19:55 sí

Voz 1463 19:58 es el tercer año consecutivo que el cine catalán gana en Málaga antes lo hicieron Carla Simón con verano mil novecientos noventa y tres y Elena P con las distancias cine independiente generacional que ha encontrado hueco

Voz 15 20:08 es mamá encontramos uno con con con un espacio que no en el

Voz 16 20:14 que no había mucho no de los que han Valladolid hay mala nota vida dentro de todo lo que se muestra ya

Voz 17 20:24 a espacio otras propuestas Málaga también premia al cine latino la mexicana las niñas bien un retrato de clasismo del Marques ha ganado la Biznaga iberoamericana y el premio del jurado y el de la Crítica otra película mexicana esto no es B

Voz 18 20:36 Berlín una historia de adolescencia en los ochenta de Mejía

Voz 12 20:55 las sintiendo nunca

Voz 1157 21:58 vamos con los deportes a las siete y veintidós de la mañana seis y veintidós hora mañana en Canarias sintonía de matinal Cadena Ser España se estrenó con victoria ante Noruega en su vía de clasificación para la Eurocopa del año que viene José Antonio Duro nuevo hola buenos días

Voz 1022 22:12 dos uno ganó la selección sufriendo prácticamente al final porque ganó con un penalti que transformó Sergio Ramos de Panenka en los últimos minutos del partido y con gran protagonismo en el choque para Álvaro Morata fue un buen partido en la selección que suma tres puntos en el primer choque del camino a la Eurocopa dos mil veinte y Mestalla que tampoco falló en la noche del sábado que no fue ni mucho menos fácil sí que es verdad que el equipo lo ha dicho fue superior pero con el empate de Noruega en los últimos veinte minutos el asunto que sale complicó al equipo de Luis Enrique comienza con buen pie eso sí esta clasificación que va a continuar el martes en Malta por ejemplo con las palabras el seleccionador esta opinión tan contundente sobre Sergio Ramos que marcó el penalti provocado por Morata

Voz 20 22:59 Sergio Ramos es un jugador único en la historia del fútbol mundial no español el jugador que tiene esa personalidad no sólo los momentos buenos sino los malos para

Voz 1022 23:09 decidir dirá el brandy de bien seguro el resumen de Luis Enrique en un partido emocionante para algunos jugadores jugó España en el centro del campo con Busquets Parejo y Dani Ceballos con Rodrigo Moreno Álvaro Morata y Marco Asensio arriba hay además dos debutantes entre ellos un ex Valencianista Sergio Canales el jugador del Betis que junto con Mata fue quien se vistió ayer con la roja por primera vez las palabras del cántabro

Voz 21 23:30 sí yo creo que bueno así un partido muy completo el equipo creo que las ocasiones muy claras Si bueno yo creo que que este es el camino a seguir eh sabíamos desde el principio que bueno que iba a ser importante meter igual en todos los equipos ahora mismo se son complicados Si sino entre estos ocasiones Si bueno aprender de de los Herreros que hayamos tenido pero creo que es un buen comienzo

Voz 1022 23:50 buen comienzo también para Jaime Mata del Geta que hubo sus eh minutos en la recta final del partido y todo esto en la semana del centenario del Valencia lo mencionaba antes lo repito ahora la felicidad de un valencianista como Dani Parejo titular ayer ante Noruega darle gracias a la gente

Voz 1187 24:05 por por la vació porque ha sido increíble por cómo se ha comportado todo el partido e a nivel personal contento eh sobre todo porque hemos porque hemos ganado hemos conseguido tres puntos en el primer partido de la fase de grupos

Voz 1022 24:19 una fase de grupos en la que la primera jornada de más de este España dos Noruega uno dejó la Victoria de Suecia también dos uno ante Rumanía y la de mal también dos uno ante Islas Feroe en Europa Italia por ejemplo ganó dos cero a Finlandia el martes ahora más fútbol para la selección española el partido de los de Luis Enrique en Malta desde las nueve menos cuarto además de la selección el sábado nos dejó dos partidos únicamente de segunda ojo al alba que ganó cero a tres en Lugo los castellanomanchegos que se colocan terceros firmando buenas sensaciones y el Elche también ganó en el Martínez Valero tres uno al Alcorcón en un partido histórico para Nino que jugó su partido cuatrocientos con la elástica del conjunto ilicitano hoy tenemos derbi asturiano el Sporting Oviedo de las nueve menos cuarto en El Molinón los técnicos anoche en El Larguero con Yago de Vega So de Jose Alberto y Anquela y el nerviosismo antes del derbi

Voz 23 25:12 sí bueno he cogido como tú dices yo siempre lo tengo acuerdos partida creo que es lo que lo que te Vícar seguiré esto de querer crecer y creer mejorar cada día y con salir a la calle y a través de lo que de lo que es capaz la gente

Voz 24 25:30 si este tipo de partidos diez partido por va a ser como todo indicaba que la segunda edición para otros es la segunda más isla aquí no se gana un partido cómodo a nadie ahí pues no va a ser una crece

Voz 1022 25:40 además el Rayo Majadahonda se enfrenta al Numancia al mediodía el Nastic recibe al Málaga las cuatro el Cádiz al Córdoba seis Granada Las Palmas a partir de las ocho y también tenemos un partido destacado de la jornada veintitrés de ACB es un clásico lo disputan desde las siete y media en el Bicing Center el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona que de nuevo se encuentra en después de todo lo que dejó la final de Copa de este año va a ser un partido interesante primero contra segundo de la Liga ACB y además ayer ganó del tecno GBC seis siete seis cero en Tenerife hay Iberostar eso fue ayer la jornada deportiva de hoy lo vamos a contar en Carrusel durante este día de domingo desde las siete tenemos un montón de cosas que por supuesto vamos a contar aquí en la SER con la Liga femenina los partidos de ACB la Segunda División y absolutamente todo lo que nos deje el mundo del deporte durante este día de domingo pasen buen día chao

Voz 0882 27:10 donar a dos astronautas para protagonizar el próximo viernes la primera caminata espacial con sólo mujeres sumisión inspirar a las nuevas generaciones por esa razón es nuestra noticia científica positiva de la semana

Voz 0882 27:29 Nino de la historia forma parte de la expedición cincuenta y nueve de la NASA a la Estación Espacial Internacional y lo realizarán dos mujeres astronautas han McClain piloto del Ejército de Estados Unidos y cristiana COC ingeniera eléctrica y que ha trabajado en expediciones al Polo Sur y al Ártico será una misión excitante asegurado ya han McClain que está trabajando en la Estación Espacial Internacional

Voz 26 27:53 eres eres en extraer hincha Menéndez cancha este gesto

Voz 0882 27:57 su misión consistirá en salir de la Estación Espacial Internacional para reemplazar un juego de baterías un equipo básico para el funcionamiento de la base espacial construida por los Estados Unidos Europa Rusia Canadá y Japón McClain icono forman parte además de la promoción más feminista sin duda en la historia de la Agencia Espacial de Estados Unidos porque por primera vez en el año dos mil trece fueron elegidos para el equipo de astronautas novatos de la NASA un cincuenta por ciento de mujeres durante los próximos días los astronautas que trabajan ahora en la Estación Espacial Internacional de no

Voz 1022 28:32 que realizar tres actividades extra David

Voz 0882 28:35 lares que así se llaman precisamente estas caminatas para instalar nuevas baterías y cables para poder suministrarán energía al brazo robótico construido por Canadá y que es una de las piezas fundamentales de la Estación Espacial Internacional

Voz 1157 28:51 en nuestro último minuto de este informativo repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber hasta ahora para levantarse o para acostarse bien informadas

Voz 4 28:59 según publica hoy el semanario The Sunday Times once ministros británicos pedirán mañana Theresa May que dimita por el fracaso de su acuerdo para el Brexit y amenazan con renunciar en bloque a sus cargos y se niega ayer cientos de miles de personas pidieron en Londres un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea aquí en casa una encuesta que publica hoy el diario El País a cinco semanas de las elecciones generales da ciento sesenta y dos escaños a la suma del PSOE y unidas Podemos ir los mismos a la suma de Partido Popular Ciudadanos y Vox según el sondeo los socialistas ganarían los comicios con el veintisiete por ciento de los votos en cuanto al tiempo continúa el calor en el centro y norte de la península con temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año las pocas Nubia su lluvias que veremos este domingo comenzarán en el Estrecho y se extenderán durante el día a otras zonas de Andalucía y Melilla