Matinal SER (30/03/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias hola qué tal buenos días a tratar de poner un poco de orden la información de la situación del Brexit al divorcio británico de la Unión que tenía que haber entrado en vigor ese viernes que era el mismo día en el que la Cámara de los Comunes tumbaba por tercera vez una salida pactada con Bruselas

Voz 1 00:30 no hay hemos ido Jandro en Aichi se les su hija menor empuje tipo Soto no sabe nadie sabe a no ganó el no

Voz 1024 00:42 por trescientos cuarenta y cuatro votos contra doscientos ochenta y seis a los analistas expertos en política europea les cuesta entender que esta nueva negativa tercera ya del Parlamento británico no haya conseguido acabar definitivamente con la carrera política de la primera ministra Ignacio Molina investigador del Real Instituto Elcano anoche en Hora Veinticinco

Voz 1406 01:02 el liderazgo de Theresa May es que no puede estar más desautorizado para todos los estándares de una democracia parlamentaria tan asentada tan referente como es el Reino Unido e pues por supuesto que tenía que haber eh ya hace tiempo en llamado elecciones

Voz 1024 01:17 en cinco minutos habremos líneas con Londres y también con Bruselas donde tendrá lugar una cumbre el diez de abril dos días antes de que entre en vigor si nadie lo remedia lo que la prensa denomina hoy como un Brexit salvaje al más noticias de la mañana en la SER que repasamos con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 2 01:36 qué tal buenos días Venezuela sufrido está sí ha sufrido esta noche un nuevo apagón es el tercero masivo de las últimas tres semanas ya ha afectado a la capital Caracas ya veintiuno de los veintitrés estados del país el Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre este fallo eléctrico que se produce horas antes de la manifestación antifascista convocada hoy por Juan Guaidó para protestar contra los últimos apagones

Voz 1024 01:54 las protestas este viernes en Argelia Milene

Voz 2 01:57 hay millones de personas salieron a las calles este viernes en todo el país para protestar contra el presidente Buteflika y pedir elecciones los manifestantes también rechazan la propuesta del jefe del Ejército para solucionar la crisis que atraviesa el país mediante la inhabilitación del presidente

Voz 1024 02:11 ingresa en un internado tres menores acusados de agresión sexual en Castellón

Voz 2 02:14 el juez ha ordenado el ingreso en diferentes centros durante un máximo de seis meses para tres de los seis menores detenidos por supuestamente agredir sexualmente a una menor de catorce años el magistrado ha dejado en libertad a tres adolescentes y uno de los dos adultos acusados de agredir a la misma víctima durante las fiestas de la Magdalena el Papa

Voz 1024 02:31 les fuerza las leyes contra el abuso de menores en el Vaticano

Voz 2 02:34 un día antes de que hoy comience una visita oficial a Marruecos el pontífice ha aprobado medidas como la ampliación de la prescripción de los delitos a veinte años un plazo muy

Voz 1024 02:42 corto para víctimas como Miguel Ángel Hurtado la nota

Voz 3 02:45 descripción no es una medida punitiva es una medida preventiva dices bueno pero que no ha salido antes pues sencillamente porque las víctimas más mayores cuando se han recuperado ahí está en una posición de poder denunciar el delito ha prescrito de manera que estos abusadores que muchas veces son pederastas en serie continúan en las instituciones es impedir que hay otros delitos en el futuro

Voz 2 03:07 las víctimas critican que las medidas aprobadas sólo afectan al Estado del Vaticano cuando la mayor parte de los abusos se cometen fuera

Voz 1024 03:13 ya pasaba un año más hoy se celebra la hora del planeta

Voz 2 03:16 de ocho y media a nueve y media estamos llamados a pagar la luz una iniciativa para concienciar sobre la importancia de luchar contra el cambio climático a la que este año se suman tres retos vivir esta sábado sin carne sin plásticos y sin emisiones de CO Laval

Voz 1024 03:28 drogada nos deja además un caso inédito en el universo del gigante informático Apple hace año y medio en septiembre de dos mil diecisiete pero anunciaba el lanzamiento de un cargador inalámbrico para sus teléfonos para sus relojes para sus auriculares avanzaron hasta el nombre

Voz 4 03:45 ahora

Voz 1024 03:47 es la voz de Phil Schiller vicepresidente de Apple invitando a los consumidores a buscar ese revolucionario cargador inalámbrico con lo de próximo año con lo de Next year se refería al pasado al dos mil dieciocho año que como saben pasó el cargador con forma de posavasos no salió a la venta bueno pues ahora Apple confiesa en un comunicado que el Prieto del Power está oficialmente cancelado que el producto final no iba a lograr sus altos estándares dice como otras firmas Apple es cierto que ha retirado productos el mercado que no funcionaron perdía estaban a la venta sobre todo en los años noventa como una PDA que tenía fallos en la pantalla a la hora de escribir o una consola de videojuegos que no pudo con el éxito en aquellos años de la Playstation aunque es cierto que hasta ahora Apple nunca había metido así un autogol en los deportes ya está aquí ya ha vuelto la Liga en Primera Iván Álvares buenos días

Voz 1643 04:50 hola José Antonio buenos días la jornada veintinueve para ser exactos que comenzó anoche con el Girona uno Athletic dos hoy es un sábado de derbis en la Liga a las cuatro y cuarto se juega el de la Ciudad Condal Barça Espanyol en el Camp Nou ya la una turno para el del sur de Madrid Getafe Leganés en el Coliseum no son los únicos partidos del día hay dos más en Primera División a las seis y media Celta Villarreal ya las nueve menos cuarto Alavés Atlético de Madrid también es un fin de semana marcado por el motor con el Gran Premio de Bahrein de Fórmula Uno el Gran Premio de Argentina de motociclismo esta tarde se disputan las clasificaciones en los circuitos de Losail Termas de Río Hondo

Voz 1024 05:26 al ir a que avance el sábado serán encapotado los cielos empezando por el

Voz 1643 05:29 el mapa del tiempo David Arroyo buenos días

Voz 0159 05:31 buenos días este sábado llega con aumento de las nubes en la mitad sur de la Península dejando precipitaciones en Andalucía Oriental también continuarán las lluvias localmente fuertes en Canarias tras los avisos amarillos de los días pasados estas lluvias se irán desplazando de manera gradual hacia la península donde de momento continuará el calor y las temperaturas elevadas subiendo en el Cantábrico y en el interior los heladas por tanto quedarán reducidas a zonas elevadas de los Pirineos Sistema Ibérico los vientos serán fuertes de levante en el área del Estrecho y de componente norte en las Islas Canarias

Voz 1024 06:04 así amanece este último sábado del mes estamos a treinta del tres son las siete seis las seis y seis en Canarias hasta y media en punto noticias

Voz 5 06:13 quienes se José Antonio Piñero no hay dos sin tres veces ya

Voz 1024 06:17 les hemos contado el final anunciado de este descalabro parlamentario británico el tradicional recibimiento de la Cámara de los Comunes a los miembros el Parlamento encargados de leer el resultado de una votación su momento aunque suena así momento solemne así que ha dado la vuelta al mundo ese llamamiento al orden de la Sala el presidente así fue la tercera derrota de Theresa May la tercera derrota de su acuerdo con Bruselas para ejecutar el Brexit

Voz 6 06:45 te ha visto sus fans Naschy Sex tembló frío

Voz 1024 06:54 por trescientos cuarenta y cuatro en contra es cierto que el margen se ha estrechado en las últimas votaciones pero aún así no fue suficiente para evitar el descalabro de los planes de la primera ministra que llegó a poner recordemos esta semana su cargo a disposición con tal de que este documento saliera adelante y ni por esas asilo explica esta mañana la prensa británica el Times riesgo de elecciones después de que los parlamentarios aplastan el acuerdo del Brexit de Theresa May The Independent May está lista para desbloquear las elecciones en diez días tras su tercera derrota The Gardian una votación más o elecciones generales corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 07:30 tras la nueva derrota de su acuerdo Theresa May estaría considerando las posibilidades que tiene ahora de desbloquear la situación el doce de abril es la fecha límite sino se pide una ampliación el Reino Unido se marchará sin pacto alguno la primera ministra ha sugerido que podría intentar presentar por cuarta vez su acuerdo para asegurar un Brexit ordenado el líder de la oposición Jeremy Corbijn pidió ayer su dimisión inmediata y la convocatoria de elecciones generales

Voz 7 07:58 sea es Teo Naw esta cámara

Voz 0273 08:02 lo ha dicho claramente este acuerdo debe cambiar ahora se debe encontrar una alternativa a la primera ministra no puede afectar lo deben marcharse no en una fecha indeterminada sino ahora de manera que podamos decidir el futuro de este país a través de una elección general el lunes y quizás el miércoles también los diputados volverán a tratar en una serie de votaciones indicativas de conseguir una alternativa con mayoría suficiente que podría ser un Brexit suave en todo caso se da como casi seguro que el Reino Unido deberá solicitar una larga prórrogas que puede ser de un año e incluso más

Voz 1024 08:38 bueno pendiente preocupada por los acontecimientos está a la Unión Europea porque sin acuerdo aprobado por el Parlamento británico la ruptura está fijada para otro viernes para el viernes doce de abril así que el Consejo ha convocado una cumbre extraordinaria para cuarenta y ocho horas antes corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 08:55 Reunión el diez Si a dos días del final del partido pero con tiempo suficiente para poder aún negociar si los británicos ponen sobre la mesa una demanda nueva Melli está también invitada a esa reunión no sabemos si para despedirse o para pedir prórroga la prorroga los Veintisiete están dispuestos estudiarla están dispuestos a poder ofrecerla es más pero el problema es que siguen condicionando esa prórroga larga obligatoriamente a la participación del Reino Unido a las próximas europeas Yesa condición visto lo visto nos podría llevar irremediablemente a la ruptura dura una ruptura para que la que la Unión dice y repite que está ya preparada aunque evidentemente todo esto se va a haber mucho más claro la semana

Voz 1024 09:43 anoche tratamos de arrojar más luz con un experto en Hora Veinticinco que la SER contamos con la visión del investigador principal para Europa del Real Instituto Elcano Ignacio Molina

Voz 8 09:52 yo creo que la Unión Europea ha sido inteligente siempre tirando la pelota al lado británico y ahora de nuevo tiene que el Reino Unido tiene que articular esa petición bueno Si no lo hace pues efectivamente tenemos un Brexit sin acuerdo que están más o menos en la Unión Europea más o menos preparada pero que será realmente triste

Voz 1024 10:11 bueno calendario mano este profesor de Ciencia Política en la Autónoma de Madrid Ignacio Molina confía en que no todo esté perdido

Voz 8 10:16 yo en este momento pienso que hay posibilidades de que haya un no acuerdo porque realmente no lo quiere no lo quiere nadie no hay una mayoría que lo quiera pero bueno hay unos cuantos que sí que lo que lo desean como sabemos que eso pueda ocurrir porque por falta de Un bueno pues de esta responsabilidad que estamos viendo que también falta pero en principio la racionalidad si es que queda algo de eso en este proceso nos llevaría a la extensión a partir del doce de abril

Voz 1024 10:41 de momento veremos estamos a treinta de marzo sábado Matinal SER del exterior también miramos al sur a lo que está pasando en territorio argelino que bien parece el germen podría ser de otra primavera árabe las calles se han crecido un viernes más si ahora quieren acabar con el resto del poder establecido por Buteflika es decir acabar primero con la cúpula militar de ese Marruecos informa Sonia Moreno

Voz 1595 11:05 los argelinos rechazaron unánimemente las calles la última propuesta del poder el artículo ciento dos de la Constitución es la solución que sugirió esta semana al jefe del Estado Mayor y que supondría la institución de Buteflika por estar incapacitado para gobernar el país debido a la enfermedad que sufre los manifestantes pidieron en cambio en la marcha también del jefe del Ejército el cumplimiento del artículo siete de la Constitución que establece que las personas son la fuente de todo poder pidieron también la dimisión del coronel y del presidente incluso los militares retirados que participaron en la marcha

Voz 9 11:34 el gritaron la gente y el ejército son hermanos en la capital la policía impidió el paso al palacio presidencial los Santiago

Voz 1595 11:43 disturbios cargaron contra los ciudadanos con tanques de agua y gases lacrimógenos a pesar de que la misma mañana Amnistía Internacional había lanzaron un comunicado dirigido a las autoridades para que dejen de detener a manifestantes pacíficos cada semana se reúne más gente a las manifestaciones de ayer en las calles junto al himno nacional argelino Se escuchó el tema Libertad el rapero Sul King que está convertido ya en un homenaje al movimiento popular

Voz 10 12:11 el siete de la mañana a seis y doce de la mañana en Canarias treinta del tres hoy se cumple un año de la primera gran marcha del retorno a la que siguió una cadena de manifestaciones protagonizadas por decenas de miles de palestinos todos Reunidos tirando lo que podían frente a la frontera israelí en la Franja de Gaza corresponsal en Oriente Próximo 3D con Verdi

Voz 11 12:34 más de doscientos cincuenta palestinos muertos acribillados por Israel cuarenta de ellos niños más de seis mil quinientos manifestantes heridos de bala ciento quince amputados veinticinco de ellos menores las cifras siniestras de un año de manifestaciones en la frontera con Israel lo dicen todo pero al mismo tiempo no dicen nada porque las estadísticas no pueden describir la desesperación que provocó estas protestas y la decepción de los nazaríes al ver que no han servido de nada a Jan padre de familia y ex camarero fue herido de bala en octubre perdió su pierna izquierda

Voz 12 13:08 a su batería

Voz 11 13:12 ha perdido su pierna pero también sus planes y sus ganas de vivir Si Gaza es de por sí complicada con una pierna todo se convierte en una pesadilla Médicos Sin Fronteras ha alertado de la terrible situación sanitaria que se ha creado en la franja tras un año de manifestaciones los heridos no tienen tratamiento adecuado y si no se logra una solución política habrá infecciones más amputados más muertes en los meses venideros hoy se esperan manifestaciones en la frontera con Israel para recordar este primer aniversario de la llamada Marcha del retorno

Voz 1024 13:42 bien del Exterior hoy Francia llega al acto veinte hoy cumplen veinte sábados consecutivos las protestas de los chalecos amarillos Irene Horta buenos días

Voz 1463 13:51 qué tal buenos días veinte es trabados exigiendo a Emmanuel Macron mejoras en las condiciones sociales y económicas de los franceses protestas que se han caracterizado por su violencia lo que provocó que el último sábado las medidas de seguridad se extremar se prohibidos por primera vez a acercarse a los Campos Elíseos hice desplegaron militares

Voz 1024 14:08 el gran apagón en Venezuela en vísperas de otra jornada de protestas contra el régimen de Maduro

Voz 1463 14:14 el tercero este mes Caracas y otras grandes ciudades de Venezuela han sufrido un corte dejando el noventa por ciento del territorio sin internet y las calles apenas iluminadas por las luces de los coches así se demuestra en varios vídeos subidos las redes sociales

Voz 5 14:27 la única posibilidad de iluminación que tienen los peatones es la de los carros pero puridad

Voz 1463 14:37 el Ejecutivo de Maduro aún no se ha pronunciado mientras que Juan Guaidó ha llamado un anzuelo movilizaciones este sábado

Voz 1024 14:43 como no consigue acabar su muro Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México las cerrará total o parcial

Voz 1463 14:50 el mente la semana que viene si las autoridades mexicanas no detienen el flujo de inmigrantes irregulares así lo ha comunicado el presidente en Twitter y ha acusado a México de ganar más de cien mil millones de dólares al año a costa de Estados Unidos por cierto que esta madrugada hemos conocido la autopsia de la niña guatemalteca de siete años que falleció en diciembre cuando viajaba con su padre en una de las caravanas de migrantes sufrió una infección concluye la autopsia que se prolongó rápidamente provocándole la muerte

Voz 1024 15:20 en casa el viernes social el último viernes social no ha dejado a la mayor oferta de empleo público en once años en nuestro país cerca de Rafa Bernardo XXXIV mil

Voz 1762 15:28 las veinte mil son ampara la Administración General del Estado mil ochocientas para las fuerzas armadas cinco mil quinientas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya hay más de cinco mil que se orientan a la estabilización de empleo temporal en los ámbitos de Justicia Educación y Administración central según la ministra de Función Pública los objetivos son mejorar la prestación de servicios directos el rejuvenecimiento de una plantilla que hay que renovar Meritxell Batet

Voz 13 15:50 en los próximos diez años es decir a dos mil veintinueve algo más del cincuenta y un por ciento del personal se prevé que se jubile en grupos como los auxiliares administrativos estos porcentajes son incluso mayores alcanzando el sesenta y dos coma seis por ciento en el caso más extremo

Voz 1024 16:10 a la pregunta de si no teme críticas para aprobar esta oferta de

Voz 1762 16:13 Leo en periodo preelectoral patés responde que sería irresponsable no haberla presentado por las necesidades de prestación de servicios por las expectativas de los opositores y por la duda legal de Sí se pueden aprobar estas convocatorias una vez que el Gobierno entre en funciones pasadas las elecciones

Voz 1024 16:26 el Gobierno también aprobó ayer un paquete de medidas contra la despoblación dos días antes en la gran manifestación que es mañana convocada ha ido por la denominada España vacía

Voz 0259 16:35 son ochenta medidas para fijar población en el abandonado rural hay dos cruciales asegurar la prestación de los servicios básicos y la cobertura de internet hay más de seis mil municipios que pierden habitantes desde hace años la mitad ya está en riesgo de despoblación y añadimos otro factor

Voz 13 16:52 el movimiento de jóvenes y mujeres que conlleva la pérdida de población de nuestro territorio provoca como resultado una progresiva más cool iniciación del territorio en seis mil ochenta y cinco municipios para que se hagan una idea que supone el setenta y cinco por ciento de los municipios hay muchísimos más hombres que mujeres

Voz 0259 17:11 la ministra ha explicado las directrices de un plan de largo recorrido que tendrá que aprobar la próxima Conferencia de Presidentes

Voz 1024 17:18 de la precampaña vamos con lo último y más destacado del mitin del presidente anoche en Almería Pedro Sánchez

Voz 14 17:24 sabéis al final la conclusión que yo saco después de escuchar las barbaridades que dice Suárez Illana que ser Suárez no se hereda peces que escuchamos unas cosas

Voz 15 17:34 que es evidente que o miramos al futuro retrocedemos cuarenta años atrás tenemos una derecha pre democrática y otra derecha que viene de la Prehistoria hablando de Near dentales de recortar los derechos de las mujeres

Voz 1024 17:46 a Adolfo Suárez Illana dijo textualmente recordemos el jueves que los neandertales también usaban el aborto lo que pasa explicó es que esperaban a que el bebé naciera y entonces le cortaban la cabeza preguntado por esta comparación en Logroño con la prehistoria Suárez Illana considera que esto ya es historia

Voz 2 18:04 el pasado o

Voz 16 18:05 en el en el futuro de la

Voz 17 18:08 que cada uno cuál es mis palabras como entienda oportuno es yo ya no entró

Voz 2 18:12 pues eh en este asunto un otros

Voz 16 18:15 el Partido Popular e habla del apoyo a la maternidad y de ahí no

Voz 1024 18:23 si el PP quiere dejar zanjado un debate sobre el aborto que nunca debió haber abierto Suárez Illana con todo ese es el recado que dejó de ese Pontevedra Ana Pastor

Voz 18 18:31 que no quiero que nadie hable por mí como mujer porque esto va más allá de los partidos yo pertenezco compartido pero desde luego no nadie va a hablar nunca por mí como mujer

Voz 1024 18:41 Albert Rivera prefiere cambiar de asunto pero sin dejar el tema no decían Oviedo

Voz 0040 18:46 bueno me van a ver a mí esta campaña darle vueltas mentales ya los huesos de Franco yo soy más del futuro así que a ver si nos ponemos las pilas que dejamos enredar con dentales huesos de Franco porque esto no es una clase de arqueología

Voz 1024 19:02 con este baile de corte le proponemos en este punto una clase de poesía

Voz 9 19:09 Botín Sabina está en Argentina

Voz 1024 19:13 pues de participar en el Congreso Internacional de la Lengua Española el cantautor ha recibido un homenaje del universo del tango un recital del que ha sido testigo el enviado especial de la Cadena Ser Javier Torres

Voz 19 19:23 está es un compositor de tangos de hecho esta misma noche aquí en Córdoba en el teatro San Martín se ha demostrado en el homenaje que ideado por un local granadino que llevo organizando durante muchos años un festival de tango que han dedicado músicos que se dedican a este género si es que puede decirse que el tango un género mejor un mundo es una verdadera estrella Sabina tanto que baste el hecho de las fortísimas medidas de seguridad que han rodeado este concierto de El Arrebato entusiasta que ha mostrado el público que ha asistido esta tarde a la ponencia que con su voz rota ha dictado una sesión del Congreso de la Lengua la sorpresa de esta noche ayer

Voz 1024 20:00 ha dado cuando sobre el escenario ha recitado

Voz 19 20:02 al alimón junto a su amigo Luis García Montero poeta también director del Instituto Cervantes cada cual forma

Voz 9 20:11 compartir un idioma codo a codo con seiscientos millones de personas

Voz 20 20:16 los puntos y las comas de la cabeza al rabo Teresa de Jesús Martí

Voz 9 20:22 la una misma manera de decir

Voz 20 20:25 de quiero tengo frío estamos vivos inviernos primaveras no sobran los ocho

Voz 9 20:33 ya basta de sufrir alambres y frontera

Voz 20 20:36 Nos sobran los a Baros los turbios mercaderes la globalización sin corazón las oscuras gobiernos y mujeres la multiplicación es sin perdón

Voz 19 20:48 paro de contar sobre el escenario una gran orquesta de tangos y en el patio de butacas un respetable más que emocionado

Voz 1024 20:56 les hemos llegado a las siete y veinte de la mañana las seis y veinte de la mañana en Canarias en minuto y medio en la SER los deportes

Voz 5 21:10 buenos días el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado ayer ha sido veintitrés mil setecientos serie ciento cuatro este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto hoy tienes una nueva oportunidad con el suelta el fin de semana disfruta del día que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 21 21:47 cerrajeros dígame

Voz 22 21:48 hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco

Voz 23 21:59 oiga si no te la juegas con esto lo haré

Voz 1463 22:01 días con tu salud ante la duda Con

Voz 23 22:04 el Gobierno de España

Voz 9 22:09 primera vengo

Voz 5 22:16 en el ochenta aniversario del final de la Guerra Civil recorrimos las calles de Belchite el único pueblo que sea conservado en España como testigo de lo sucedido haber María tú cuántos años tienes noventa y uno Josefina noveno día hablaremos con quienes entonces vivieron aquel conflicto siendo solo unos niños iba estaba caigan llamar alarma este domingo en A vivir que son dos días con Javier del Pino Cadena cadenas

Voz 1024 22:53 sintonía de matinal Cadena Ser a las siete y veintitrés hora menos en Canarias tras el parón de selecciones ya está de vuelta de la Liga en Primera Iván Álvarez a la nuevo

Voz 1643 23:01 lo hizo Montilivi hola José Antonio buenos días con la victoria del Athletic uno dos en el campo del Girona Williams y Raúl García remontaron el gol inicial de Stuani cuarenta puntos tienen los vascos con seis menos treinta y cuatro se quedan los catalanes tras veintinueve jornadas

Voz 24 23:16 el euro y aprovechando que hablamos de equipos catalanes esta tarde se juega el derbi de la ciudad condal entre el Barça y el Espanyol partido que viene marcado por las palabras de Gerard Piqué en el programa de Movistar la resistencia con David

Voz 1024 23:30 el en patrimonio tengo más

Voz 25 23:32 esto pues pues pero espera

Voz 26 23:35 hoy podemos ir buscando el dinero encuentra español veintisiete millones de euros e presupuesto de este año cincuenta y siete millones que disfrutes mucho que lo miraban

Voz 1643 23:48 para su entrenador Ernesto Valverde son declaraciones en el contexto de un programa de humor sobre Piqué también le preguntaron al técnico del Espanyol

Voz 25 23:55 lo vi vamos a cinco preguntas de sólo Arosa a mi me da igual lo que diga aquí que es quien nosotros estamos muy por encima por lo menos en este vestuario de todas estas tonterías es decir nosotros bastante tenemos con que se vea un gran español como para estar preocupado si aquel ha dicho aquello al otro la pullitas

Voz 1643 24:13 asunto Piqué aparte los peritos llevan diez años sin ganar en el Camp Nou desde el dos mil nueve visitan al líder el Barça que tiene diez puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid den velé es baja por lesión Luis Suárez recuperado llega entre algodones y atención a Messi que ha reconocido en la radio argentina noventa y cuatro puntos siete club octubre que le molesta la pubalgia y las críticas que reciben la selección

Voz 27 24:34 este cobro cobra todo lo que toca mi hijo manejan todas las hace todo lo que nosotros queremos hizo entrada mentira entonces lo que no se quieren ahí te pasa por esa cosa también pero no me importa no copioso quiero estar en las Nava

Voz 1643 24:51 Barça Espanyol a las cuatro y cuarto de la tarde en el campo

Voz 5 24:56 al norte en Vitoria

Voz 1643 24:57 se juega el Alavés Atlético de Madrid a las nueve menos cuarto de la noche los del Cholo están obligados a ganar para mantener viva la esperanza de la Liga aunque en la casa rojiblanca se habla más del adiós de Lucas Hernández del futuro de Griezmann palabra de Simeón

Voz 0501 25:10 no me puedo imaginar eso porque tiene contrato con el club que ha dado todo el Atlético de Madrid en el momento en que yo tanto han es un capitán de del Atlético de Madrid y en consecuencia ha respondido siempre desde que ha estado en el club futbolísticamente con hechos lo que quiere hacer lamenta no me no me preocupa siempre un agradecimiento a todo el trabajo hizo Luca en estos años el club y sumar esfuerzos por intentar retenerlo el tome una decisión de cambiar aquí puede deseándole lo mejor para el futuro de él

Voz 1643 25:38 está tranquilo el Cholo en un sábado en el que se disputan otros dos partidos en Primera División a las seis y media duelo por la permanencia entre Celta y Villarreal y el primero del día se juega la una derbi del sur de Madrid que enfrenta a Getafe y Leganés ya está en marcha al fútbol en Primera y también en Segunda con un resultado definitivo el empate a uno entre Málaga y Sporting para abrir la trigésimo segunda jornada en la Liga Un dos tres comienza un fin de semana con mucho motor tenemos Fórmula uno y motociclismo Gran Premio de Bahrein para los de las cuatro ruedas la clasificación será esta tarde a partir de las cuatro en Moto GP Gran Premio de Argentina las clasificaciones a las cuatro y media Moto3 una hora después Moto2 ya las siete Moto GP hoy se disputa la sexta etapa de la Volta a Cataluña el colombiano Miguel Ángel Superman López sigue líder de la general Enric más es el mejor Espanyol a dos minutos y medio en un apunte de baloncesto derrota de con en Euroliga nueve dos ciento dos ante Anadolu Efes se han complicado los vitorianos que son sextos no están clasificados para playoff hice lo jugarán la última jornada en Moscú ante el CSKA fútbol baloncesto motor y mucho deporte que contaremos desde la una en Carrusel Deportivo gracias Iván de momento queda porque faltan tres minutos para que sea las siete y media de la mañana

Voz 1024 26:59 las seis y media de la mañana en Canarias vamos a la contraportada de este matinal Cadena Ser que es para un cumpleaños de altura corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 27:08 esto

Voz 5 27:11 la Torre Eiffel concluye

Voz 0390 27:12 ciento treinta años en buena salud y más bella que nunca para celebrarlo se viste de luces y hasta baila

Voz 29 27:18 eh

Voz 0390 27:21 estás tú esto este fin de semana hasta fin de año habrá conciertos animaciones John juego de aventuras el objetivo de los participantes descubrir los entresijos de la celebre Torres adivinar sus secretos históricos todo el recorrido está teatralizada con personajes vestidos de época casi todo el mundo sabe que la Dama de Hierro de más de trescientos metros de altura su construcción trazada por el ingeniero Gustave Eiffel hasta entonces conocido por sus puentes fue una proeza técnica de la época cuenta con dos ascensores pero también con mil seiscientas sesenta y cinco escalones y ahora dos restaurantes menos conocidos que fue elevada en veintidós meses por doscientos hombre los en jornadas de diez horas de los que no hay ninguna foto Iker pese a no llevar casco en y correas de seguridad no sufrieron ningún accidente grave antes de su color natural en ocre estuvo pintada en rojo amarillo incluso en azul rojo cobre hizo la Dama es muy friolera it pese a su manto de sesenta toneladas de pintura en invierno se encoge entre cuatro y ocho centímetros y en verano se sofocar tanto que puede inclinarse hasta dieciocho centímetros

Voz 30 28:28 a la señora sigue fascinando a propios

Voz 0390 28:31 extraños con cerca de seis millones y medio de visitantes anuales es sin duda el monumento más emblemático de París

Voz 31 28:39 el Ministerio ese vamos todos

Voz 1024 28:42 hay que visitarlo siglos que cumpla en un minuto vamos a contarles el cine en la SER con Pepa Blanes pero antes repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias que aquí les hemos contado saber hasta ahora para levantarse o quizá para acostarse bien informa Reino Unidos

Voz 2 29:00 ese debate entre un Brexit duro y una prórroga larga tras el rechazo del Parlamento británico al acuerdo de Theresa May que intentará buscar un acuerdo a una desconexión suave a partir del lunes la Unión Europea por su parte analizará el nuevo escenario en una cumbre extraordinaria el próximo diez de abril en Argelia millones de personas salieron este viernes a las calles para protestar contra el presidente Buteflika tras conseguir su hacia la reelección dos manifestantes también rechazan la propuesta del jefe del Ejército para solucionar la crisis mediante la inhabilitación del presidente y en Venezuela el opositor Juan Guaidó ha convocado para hoy una nueva manifestación para protestar por los apagones que viene sufriendo el país estas semanas el último anoche ha afectado a la capital Caracas ya veintiuno de los veintitrés estados venezolanos Un fallo eléctrico sobre el que todavía no se ha pronunciado el gobierno de Maduro cerró

Voz 1024 29:42 vamos edición Horta en la producción y Condal biznieto y Carlos Ródenas al frente de la técnica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pase una muy buena mañana Martín